De 10 bästa Camunda-alternativen och konkurrenterna 2025

Camunda är en populär öppen källkodsplattform för affärsprocesshantering (BPM) som gör det enklare att automatisera små saker.

Det är ett fantastiskt verktyg, men det passar inte alla – det finns inget verktyg som passar alla.

Om du letar efter ett alternativ till Camunda finns det flera alternativ som kan passa ditt företag bättre.

Vi har gjort research åt dig och hittat de 10 bästa alternativen till Camunda, komplett med för- och nackdelar samt betyg från populära recensionssajter. Allt du behöver göra är att välja det verktyg för affärsprocesshantering som passar dig bäst. Lycka till! ?

Vad är ett Camunda-alternativ?

Camunda är ett av många populära BPM-program. Det har tidsbesparande automatisering av arbetsflöden och en plattform för apputveckling som kräver lite eller ingen kodning.

Camunda-alternativ är ofta automatiseringsplattformar med liknande funktioner för hantering av affärsprocesser för att uppnå samma eller bättre resultat. Dessa viktiga funktioner inkluderar:

Optimering och hantering av arbetsflöden

Effektiv automatisering och notation av affärsprocesser (BPMN)

Processmodellering och design

AI-verktyg för automatisering

Vad ska du leta efter i Camunda-alternativ?

Automatisering av affärsprocesser handlar om att optimera ditt arbetsflöde, och varje företagsledare, projektledare och chef kommer sannolikt att behöva något olika alternativ.

Det bästa Camunda-alternativet är det som uppfyller dina specifika behov. ✅

Här är några av de saker vi tittade efter när vi skapade denna lista:

AI-driven automatisering och orkestrering av arbetsflöden

Projektledningsverktyg (t.ex. uppgiftshantering, uppgiftsfördelning, övervakning, analys etc.)

Integration med andra populära plattformar och verktyg

Affärsregler och beslutsfattande

Användarvänligt gränssnitt med anpassningsalternativ

Samarbetsverktyg

Funktioner för kundkommunikation

De 10 bästa Camunda-alternativen att använda

Är du redo att hjälpa ditt team att lyckas genom att hitta det perfekta Camunda-alternativet som passar dina specifika behov?

Det är dags att ge sig ut och utforska dina alternativ! Ditt team kommer att tacka dig senare.

Använd färdiga automatiseringsrecept eller anpassa dem efter dina behov, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

ClickUp är en allt-i-ett-lösning för arbetshantering som team inom olika branscher förlitar sig på för att förenkla arbetsflöden, samarbeta och hantera projekt av alla storlekar. Det är ett molnbaserat alternativ med allt du behöver för att planera, spåra och genomföra dina affärsverksamheter.

Hantera ditt arbete med en anpassningsbar vy som en lista, tavla eller Gantt-diagram. Förbättra samarbetet med kommentartrådar, flera ansvariga, behörigheter, kommentarer som åtgärdspunkter och mycket mer. Skapa även anpassningsbara instrumentpaneler för att gräva djupare i dina data på ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. ?

ClickUp Automations minskar ditt manuella arbete genom att sätta repetitiva uppgifter på autopilot med fördefinierade och anpassningsbara automatiseringsalternativ. Oavsett om du behöver verktyg för försäljningsautomatisering, programvara för formulärautomatisering eller något annat, är ClickUp den rätta plattformen för processautomatisering för dig.

Förenkla din arbetsdag genom att automatisera manuella processer, ställa in påminnelser om uppgifter så att du aldrig missar något och dra nytta av anpassade uppgiftsstatusar för att hålla alla på samma sida.

Du sparar också tid med ClickUp AI, som har hundratals handgjorda, forskningsbaserade AI-verktyg som hjälper dig att få jobbet gjort snabbare.

ClickUps bästa funktioner

Mallbibliotek med tusentals alternativ för allt från projektbudgetar till ClickUps enkla mind map-mall.

Projektledningsverktyg inkluderar alternativ som programvara för projektets tidsplan , rapportering i realtid, analys av resursutnyttjande och funktioner för tidrapportering.

Hundratals verktyg för arbetsflödeshantering, kundrelationshantering (CRM) och mycket mer.

Integrationer med över 1 000 andra plattformar och verktyg, plus möjligheten att lägga till dina egna med Zapier (inga tekniska API-dokument krävs).

Kompatibilitet med alla enheter och möjligheten att använda ClickUp på en stationär dator, mobil eller webbapp.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare kan uppleva en inlärningskurva när de ska bekanta sig med ClickUps många verktyg (men detta löses med tillgängliga handledningar för allt).

Det är inte en dedikerad BPM-plattform, så du kanske inte använder alla verktyg du har tillgång till.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Bonitasoft

via Bonitasoft

Bonita är en öppen källkodsprogramvara för hantering av affärsprocesser och utveckling med låg kod. Den har funnits sedan 2001, och även om den börjar bli lite gammal är den fortfarande ett populärt val för småföretag.

Bonita BPM är utformat för utbyggbarhet och erbjuder funktioner för lokal distribution med molnbaserad funktionalitet.

Bonitasofts bästa funktioner

Det intuitiva gränssnittet gör det möjligt för användare att skapa lättanvända applikationer.

Uppdateringar i realtid gör det möjligt för användare att anpassa sina applikationer när förändringar sker i verksamheten.

Den öppna källkodsplattformen gör Bonita tillgänglig för småföretag och nystartade företag med begränsade budgetar.

BPMN-grafisk notation, skalbarhet och utbyggbarhet förbättrar teamsamarbetet.

Bonitasofts begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner att BPM-motorn är ett Java-API som behöver förbättrad anpassningsförmåga för affärsapplikationer.

Recensioner från vissa team rapporterar problem med att köra Bonita på bärbara datorer på grund av en tung belastning på centralprocessorn (CPU).

Bonitasofts prissättning

Community: Gratis

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Bonitasofts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (10+ recensioner)

3. Kissflow

via Kissflow

Kissflow är en lågkodsprogramvara för hantering av affärsprocesser som hjälper företag att förenkla sina arbetshanteringssystem.

De har funktioner för allt från ärendehantering och projektledning till självbetjäningsfunktioner för att förbättra kundengagemanget. ?

Kissflows bästa funktioner

Analys- och rapporteringsfunktioner spårar framsteg och identifierar flaskhalsar för att hjälpa användarna att optimera sina arbetsflöden.

Programvara för personalplanering hanterar varje steg i livscykeln från anställning till pensionering.

Integrationer finns tillgängliga med verktyg som Slack, Google Drive, Zapier och Microsoft Azure AD.

Den webbaserade plattformen är kompatibel med iOS, Android, Mac och Windows.

Kissflows begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner att det är svårt för små och medelstora företag att ha råd med de månatliga avgifterna.

Recensioner från vissa användare rapporterar ett behov av ökad integration för att förbättra funktionaliteten.

Kissflow-priser

Basic: Från 1 500 USD/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kissflow-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 3,9/5 (30+ recensioner)

4. Oracle

via Oracle

Oracle BPM-sviten erbjuder olika verktyg för effektiv hantering av affärsprocesser. Använd dess omfattande designverktyg, analyser, arbetsflödesmotor och realtidsövervakning för att effektivisera alla aspekter av dina affärsprocesser.

Oracle bästa funktioner

Funktioner för utformning av affärsprocesser gör det möjligt för användare att skapa nya arbetsflöden med fullständig anpassning.

BPM fungerar med andra Oracle-plattformar som Oracle Enterprise Resource Planning (ERP), Oracle WebCenter och Oracle SOA Suite.

BPMN-processer betonar ärendehantering, vilket gör det möjligt för användare att definiera aktiviteter baserat på mänskliga uppgifter.

Det integreras med SAAS-resurshanteringsverktyg som Amazon Web Services (AWS), ledande RPA-leverantörer och tredjepartssystem som använder REST API-protokoll.

Oracle-begränsningar

Vissa recensioner rapporterar att plattformen saknar funktioner för icke-tekniska användare.

Recensioner från vissa användare nämner svårigheter med att konfigurera och hantera flera projekt.

Oracle-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Oracle-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

5. Appian

via Appian

Appian är en plattform för digital transformation med ett utvecklingssystem med låg kodnivå och dra-och-släpp-funktionalitet. Den har en snabb processmotor som gör det enklare att bygga applikationer i företagsklass för att effektivisera affärsverksamheten och förbättra kundupplevelsen.

Appians bästa funktioner

En utvecklingsmiljö med låg kodnivå gör det möjligt för användare att skapa applikationer av företagsstandard utan komplexa tekniska kunskaper.

Avancerad processautomatisering effektiviserar arbetsflöden över flera avdelningar, system och applikationer.

System för hantering av affärsregler hjälper till att definiera och hantera komplexa affärsregler.

Appian integreras med andra plattformar som Salesforce, SAP R/3, Oracle och Microsoft.

Appians begränsningar

Recensioner från vissa användare rapporterar ett behov av ytterligare verktyg för processtestning.

Vissa användarrecensioner från företag uttrycker en önskan om förbättrad utbildning för att minska inlärningskurvan.

Appians prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Appian-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 70 recensioner)

6. Workato

via Workato

Workato är en integrations- och automatiseringsplattform utformad för organisationer av alla storlekar. Affärsanalytiker använder den för att automatisera arbetsflöden, ansluta applikationer och hämta data från flera källor för att effektivisera affärsverksamheten.

Workatos bästa funktioner

Realtidsdatasynkronisering håller allt uppdaterat i hela organisationen.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar autentisering, kryptering och anpassade åtkomstkontroller.

Avancerad automatisering kan sätta komplexa arbetsflöden som involverar flera applikationer och källor på autopilot.

Förkonfigurerade integrationer finns tillgängliga för populära plattformar som Salesforce, Slack, Microsoft Dynamics och QuickBooks.

Workatos begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner att plattformen är svår att använda för dem som inte har någon programmeringsbakgrund.

Enligt recensioner från vissa användare är priserna för höga för deras budgetar.

Priser för Workato

Kontakta oss för prisuppgifter

Workato-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

7. Quixy

via Quixy

Quixy är en low-code-plattform för affärsprocesshantering som är utformad för att hjälpa företag att automatisera processer, arbetsflöden och andra viktiga funktioner. Affärsanvändare kan använda dra-och-släpp-funktioner för att skapa anpassade applikationer utan komplexa kodningsprocesser. ?

Quixys bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnittet gör det möjligt för användare att snabbt skapa arbetsflöden och processer.

Omfattande analyser och rapportering gör det enklare att övervaka och optimera affärsprocesser i realtid.

Anpassningsbara mallar och formulär samlar in data från anställda, leverantörer och kunder.

Quixy integreras med verktyg som Salesforce, Microsoft Dynamics och Google Suite.

Quixys begränsningar

Vissa företagsanvändare rapporterar att det kan vara tidskrävande att hitta specifika objekt och exakta data.

Recensioner från vissa användare säger att det finns ett behov av ytterligare förkonfigurerade applikationer.

Quixy-priser

Lösning: Kontakta oss för prisuppgifter

Plattform: 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Quixy-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

8. BP Simulator

via BP Simulator

BP Simulator är en molnbaserad plattform för processimulering som riktar sig till företag på företagsnivå. Den gör det möjligt för affärsanvändare att simulera och analysera beteendet hos processmodeller.

Använd BP Simulator för att modellera komplexa affärsprocesser, visualisera processflöden, hitta förbättringsområden och identifiera potentiella flaskhalsar.

BP Simulators bästa funktioner

Detaljerade rapporterings- och analysfunktioner för affärsprocesser gör det möjligt för användare att identifiera områden som kan förbättras.

Simulatorfunktioner gör det möjligt för användare att testa processförbättringar och utvärdera förändringar innan de implementeras.

Anpassningsbara simuleringsscenarier gör det enklare att återspegla verkligt beteende och uppfylla specifika organisatoriska behov.

BP Simulator integreras med andra BPM-plattformar som IBM BPM, SAP Signavio och ARIS.

Begränsningar för BP Simulator

Vissa recensioner rapporterar att verktyget kan vara för dyrt för småföretag eftersom det är utformat för stora organisationer.

Recensioner från vissa företagsanvändare säger att plattformen inte är lämplig för alla typer av affärsprocesser.

Priser för BP Simulator

Kontakta oss för prisuppgifter

BP Simulator-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,3/5 (3+ recensioner)

9. CANEA

via CANEA

CANEA är en projektledningslösning med funktioner för förbättring av affärsprocesser och dokumenthantering. Använd den för att effektivisera arbetsflöden, förbättra produktiviteten och stärka samarbetet mellan teammedlemmarna.

CANEA:s bästa funktioner

Anpassningsbara arbetsflöden och mallar gör det möjligt för användare att uppfylla unika affärsbehov.

Funktioner för samarbete och kommunikation i realtid förbättrar teamarbetet.

Automatiserade funktioner för dataanalys och rapportering underlättar beslutsfattandet.

Integrationer finns tillgängliga med annan arbetsprogramvara som Microsoft Office, SharePoint och Salesforce.

CANEA:s begränsningar

Recensioner från vissa användare rapporterar att plattformen kan ha långa interna svarstider.

Vissa användare säger att gränssnittet saknar avancerade funktioner som finns i jämförbara programvarupaket.

CANEA-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

CANEA-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (3+ recensioner)

Capterra: 4/5 (2+ recensioner)

10. HEFLO

via HEFLO

HEFLO är en molnbaserad programvara för hantering av affärsprocesser som är utformad för att effektivisera verksamheten, automatisera affärsprocesser och förbättra produktiviteten. Använd den för att utveckla, modellera, genomföra och övervaka affärsprocesser utan kunskaper i kodning eller programmering.

HEFLO:s bästa funktioner

Samarbetsverktyg är utformade för att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna.

Automatiseringsfunktioner gör det möjligt för användare att sätta repetitiva uppgifter på autopilot.

Den molnbaserade BPM-plattformen är tillgänglig från alla enheter med internetuppkoppling.

Integrationer finns tillgängliga med verktyg som Jira, Slack och Zapier.

HEFLO:s begränsningar

Recensioner från vissa avancerade användare rapporterar om begränsade anpassningsmöjligheter vid skapandet av komplexa processer.

Vissa användare säger att priset är högre jämfört med liknande BPM-programvara.

HEFLO-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

HEFLO-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (2+ recensioner)

Capterra: 4/5 (2+ recensioner)

Från kaos till kontroll

Rätt programvara för hantering av affärsprocesser kan förbättra effektiviteten, automatisera tråkiga uppgifter, effektivisera processer och ge dig tid att fokusera på viktigare (och roligare) saker. Men nöj dig inte med programvara som inte gör det du behöver.

Du vill hitta ett alternativ som passar ditt företag som handen i handsken. ✨

Är du redo att revolutionera ditt arbetsflöde och ha kul med BPM-programvara? Gratis? Registrera dig för ClickUp idag.