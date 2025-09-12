De 15 bästa verktygen för IT-dokumentation 2026

Känner du ofta att all din IT-kunskap gömmer sig i slumpmässiga anteckningar, gamla meddelanden eller bara fastnat i någons huvud? 😅

Det gör det väldigt svårt för teknikteamen att få saker gjorda snabbt – de slösar tid på att leta efter svar, göra om uppgifter eller åtgärda samma problem om och om igen.

Det är därför det är så viktigt att ha en bra programvara för IT-dokumentation. Den hjälper dig att samla all din IT-kunskap på ett ställe, där den är lätt att hitta och dela med teamet.

Därför har vi sammanställt en lista över de bästa verktygen för IT-dokumentation som finns på marknaden. Oavsett om du skriver instruktionsguider, spårar utrustning eller hjälper nya teammedlemmar att komma igång finns det något här som hjälper varje IT-team att hålla ordning och arbeta smartare. 🧠

Vad bör du leta efter i den bästa programvaran för IT-dokumentation?

Att välja rätt dokumentationsverktyg kan kännas som att vada genom ett hav av alternativ, som alla lovar att vara ”det bästa”.

Det är lätt att fastna i att jämföra funktioner, priser och integrationer tills allt börjar flyta ihop. Men så här är det: det rätta verktyget för dig beror mindre på modeord och mer på vad som faktiskt hjälper ditt team att hålla ordning, vara effektivt och behålla sin mentala hälsa.

Här är vad du bör hålla utkik efter:

Kraftfull sökfunktion : Du bör kunna hitta vad som helst på några sekunder. Leta efter verktyg med semantisk sökning, filter och kontextuella utdrag så att användarna kan hitta svaren direkt, vilket är särskilt viktigt vid incidenthantering eller introduktionsscenarier

Åtkomstkontroll och behörigheter : Inte alla tekniker eller intressenter behöver ha åtkomst till alla dokument. Det rätta verktyget bör stödja rollbaserade behörigheter, SSO och revisionsspår för att skydda känsliga konfigurationer, inloggningsuppgifter eller arkitekturplaner

Samarbete i realtid : Ditt team bör kunna arbeta tillsammans med dokument på ett effektivt sätt. Leta efter : Ditt team bör kunna arbeta tillsammans med dokument på ett effektivt sätt. Leta efter programvara för dokumentsamarbete som stöder redigering i team, kommentarer direkt i texten och mycket mer

Sömlös integration med din teknikstack : Den bör fungera smidigt tillsammans med de program som ditt team redan använder, som Slack, GitHub, Jira och andra

Versionshistorik och säkerhetskopiering : Ett kraftfullt dokumentationsverktyg loggar ändringar i dokument, möjliggör återställning till tidigare versioner och erbjuder alternativ för automatisk säkerhetskopiering, vilket är särskilt viktigt vid revisioner, driftstopp eller vid personalomsättning.

Stöd för flera format: Din dokumentation bör kunna exporteras och delas. Leta efter verktyg som stöder PDF för delning i enlighet med regler, Markdown för utvecklarvänliga format och HTML för interna kunskapsbaser eller portaler

Och framför allt: välj ett verktyg som stöder IT-kunskapshantering, så att dina dokument förblir strukturerade, sökbara och verkligen användbara för hela teamet. 🧠

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

De bästa programvarorna för IT-dokumentation i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa verktygen:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-stödda dokument, kapslade sidor, länkning av uppgifter Centraliserad IT-dokumentation och projektledning Gratis plan tillgänglig; Anpassade priser för företag Confluence Sidversionering, Jira-integration, mallar Kunskapsdelning i teamet och Jira-integration Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 5 $. 16 Notion Block, databaser, anpassningsbara mallar Flexibel allt-i-ett-lösning för dokument och databas-wiki Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 dollar Document360 AI-driven kunskapsbas, versionshantering, analysverktyg Dedikerad kunskapsbas med AI-funktioner Anpassad prissättning Scribe Guider för automatiska skärmdumpar, skapande med ett klick, export till flera format Automatiserad steg-för-steg-processdokumentation Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 15 dollar IT Glue Lösenordsförvaring, tillgångshantering, RMM/PSA-integrationer Centraliserad dokumentation av IT-drift och lösenordshantering Betalda abonnemang från 29 dollar Nuclino Samarbete i realtid, grafvy, minimalistiskt användargränssnitt Enkel team-wiki med samarbete i realtid Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 8 dollar GitHub Git-versionshantering, Markdown-wikis, kodintegration Kodcentrerad dokumentation med versionshantering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 4 dollar ProPofs KB Anpassningsbara teman, hantering av flera webbplatser och åtkomstbehörigheter Enkel, mallbaserad publicering av kunskapsbaser Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 79 $/författare/månad Bit. ai Omfattande innehållsinbäddning, dokumentspårning och en AI-skrivassistent Dokument i flera format och interaktivt innehåll Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 dollar Dropbox Paper Redigering i realtid, uppgiftshantering och Dropbox-integration Lättviktig, samarbetsinriktad dokumentredigering Betalda abonnemang från 11,99 $. ClickHelp Utmatning i flera format, projektledning och versionshantering Teknisk hjälpmedelsskapande med utdata i flera format Betalda abonnemang från 175 dollar Helpjuice Avancerad sökning, analys, anpassning Fokuserad kunskapsbas med kraftfulla analysverktyg Betalda abonnemang från 249 $/månad Tettra Slack-integration, Q&A-bots, sidgodkännanden Internt wiki integrerat med Google och Slack Betalda abonnemang från 5 dollar Doxygen Skapar dokument automatiskt från kod, stöder flera språk Koddokumentation från källkoden Gratis

Här är de bästa verktygen som utmärker sig genom sin funktionalitet, användarvänlighet och funktioner för teamsamarbete:

1. ClickUp (Bäst för centraliserad IT-dokumentation och projektledning)

Skapa dokumentation, hantera uppgifter, ange prioriteringar och följ arbetsflöden för IT-dokumentation med hjälp av ClickUps AI-drivna arbetsflöden

ClickUp, den universella appen för arbete, hjälper team att hantera teknisk dokumentation och projekt parallellt.

En av de största höjdpunkterna, ClickUp Docs, är en game-changer för team som hanterar extern och intern dokumentation. Det låter dig skapa ren, strukturerad och inbäddad dokumentation i ditt arbetsutrymme. Dessutom stöder det redigering i realtid, avancerad formatering (tabeller, inbäddningar, kodblock) och till och med kapslade sidor (perfekt för att bryta ner komplexa IT-system i mindre, lättsmälta avsnitt).

Samarbeta med ditt team för att skapa och finslipa dokumentation via ClickUp Docs

ClickUp Docs erbjuder även behörighetskontroll, så att du kan bestämma vem som får visa, kommentera eller redigera varje dokument.

Om din dokumentation ska leda till åtgärder (som att rapportera buggar eller uppdatera konfigurationer) kan du länka relaterade dokument direkt till relevanta ClickUp-uppgifter för att hålla allt samman, vilket är perfekt för smartare optimering av arbetsflödet.

ClickUp har även en AI-skrivassistent som heter ClickUp Brain, ett av de smartaste AI-verktygen för tekniskt skrivande. Vill du snabbt dokumentera en standardrutin? Använd bara en AI-skrivprompt som:

Använd ClickUp Brain för att skapa tydlig och strukturerad IT-dokumentation, till exempel introduktionsguider och standardrutiner för felsökning

Brain hjälper dig omedelbart att formatera och strukturera ditt dokument, vilket gör ditt dokumentationsarbete snabbare, smidigare och mindre manuellt.

Om du är osäker på hur du ska skriva teknisk dokumentation erbjuder ClickUp en färdig mall för teknisk dokumentation. Den är utformad för att hjälpa IT-team att dokumentera programvara, API:er, systemkonfigurationer och mycket mer. Mallen innehåller fördefinierade avsnitt som ”Översikt”, ”Systemkrav” och ”Vanliga frågor”, så att du inte behöver börja från noll.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera återkommande uppgifter: Automatisera dokumentationsprocesser som påminnelser om föråldrade dokument eller tilldela någon att granska nya poster med Automatisera dokumentationsprocesser som påminnelser om föråldrade dokument eller tilldela någon att granska nya poster med ClickUp Automations

Skapa uppgifter: Förvandla dokumentationsåtgärder till spårbara uppgifter. Perfekt för att upprätthålla dokumentationshygien, till exempel genom att tilldela uppdateringar, lägga till förfallodatum och koppla uppgifter till dokumentavsnitt

Global sökning: Hitta vad som helst i uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor med : Hitta vad som helst i uppgifter, dokument, kommentarer och bilagor med ClickUp Enterprise Search . Oumbärligt för IT-team som behöver hämta information snabbt utan att behöva leta igenom mappar

Begränsningar i ClickUp

Plattformen kan vara svår att navigera för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är vad en G2-recensent sa:

ClickUp hjälper oss att samla allt vårt arbete på ett ställe, vilket minskar behovet av splittrad kommunikation och förbättrar samordningen inom teamet. Det löser utmaningen med att spåra flera testuppgifter över olika team genom att erbjuda anpassningsbara vyer, automatisering och tydlig dokumentation.

2. Confluence (Bäst för kunskapsdelning i teamet och integration med Jira)

via Confluence

Confluence från Atlassian är en samarbetsplattform som hjälper team att skapa, dela och hantera innehåll på ett effektivt sätt. Det är användbart för IT-team som redan använder Atlassian-verktyg som Jira, eftersom du enkelt kan länka sidor till ärenden och därmed hålla dina projekt och din dokumentation synkroniserade.

Den har också ett omfattande bibliotek med mallar för tekniska dokument, introduktion av nya medarbetare och mycket mer. Du kan samarbeta i realtid, lägga till kommentarer och styra behörighetsinställningarna. Confluence stöder även hierarkisk organisering av sidor, vilket gör det enkelt att strukturera komplex information över team och projekt.

Confluences bästa funktioner

Bädda in aktiva Jira-ärenden: Visa Jira-ärendestatus i realtid i Visa Jira-ärendestatus i realtid i projektdokument för omedelbar kontext om buggar, driftsättningar eller supportförfrågningar

Använd makron för att öka tydligheten: Lägg till dynamiskt innehåll som kodblock, hopfällbara avsnitt, statusetiketter och infogade kommentarer för att göra tekniska dokument mer läsbara

Spara konfigurationsfiler och loggar direkt på sidan: Bifoga .conf-, .yaml-, .log- och andra tekniska filer för enkel åtkomst

Begränsningar i Confluence

Team hamnar ofta i en situation där de manuellt duplicerar och uppdaterar dokumentation, eftersom det inte finns några inbyggda arbetsflöden för återanvändning av innehåll eller synkronisering mellan sidor

Priser för Confluence

Gratis : Upp till 10 användare

Standard : 5,16 $/användare/månad

Premium : 9,73 $/användare/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Confluence

G2 : 4,1/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Confluence?

En användarrecension säger:

Ett omfattande bibliotek med mallar för mötesanteckningar, projektplaner, produktkravsdokument (PRD), SWOT-analyser och mycket mer. Dessa mallar utgör en utmärkt utgångspunkt och hjälper till att standardisera hur teamen skapar och delar information. Redigeraren är överskådlig och användarvänlig, vilket sänker tröskeln för icke-tekniska teammedlemmar.

3. Notion (Bäst för flexibel, allt-i-ett-wiki för dokument och databaser)

via Notion

Notion är en blockbaserad arbetsyta som även fungerar som ett verktyg för IT-dokumentation. Team kan bygga skalbara kunskapshubbar genom att kombinera text, databaser, synkroniserade block och inbäddat innehåll.

Databasfunktionen stöder filtrering, flera vyer (tabell, tavla, kalender, galleri) och formelbaserad logik för att hantera dynamiska IT-arbetsflöden. För snabbare installation kan användare börja med gratis- och premiummallar, medan Notion AI kan hjälpa till att utarbeta, sammanfatta eller översätta dokumentation på några sekunder.

Notions bästa funktioner

Länkad dokumentation med bakåtlänkar: Skapa dubbelriktade länkar mellan relaterade sidor (t.ex. länka din serverinventering till nätverksdiagram) för enkel korsreferens

Databaser för strukturerade IT-arbetsflöden: Skapa spårningsverktyg för incidenter, ändringsloggar, IT-tillgångsinventeringar eller API-referenser med anpassningsbara vyer och egenskaper

Inbäddning av media och stöd för Markdown: Lägg till kodblock, diagram, videor, PDF-filer och Markdown direkt

Begränsningar i Notion

Begränsade åtkomstkontroller (det kan kännas grundläggande att behörigheterna är så detaljerade per användare) och offlineanvändning nämns ofta som svagheter

Priser för Notion

Gratis för alltid

Plus : 12 dollar per användare och månad

Business : 24 $ per användare/månad

Enterprise : Anpassad prissättning

Notion AI Add-on: 10 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner för Notion

G2: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion?

Här är vad en G2-recensent sa:

Jag uppskattar att jag har friheten att skapa i stort sett vad som helst som är relevant för min organisation och teamstruktur. Det hjälper mig att enkelt generera text nu när AI också är integrerat.

4. Document360 (Bäst för en dedikerad kunskapsbas med AI-funktioner)

via Document360

Document360 ger dig verktyg för att bygga en varumärkesanpassad kunskapsbas, antingen offentlig eller privat, med alternativ för att anpassa startsidan och använda din egen domän. IT-team kan i synnerhet arbeta i antingen en ren Markdown-redigerare eller ett WYSIWYG-gränssnitt, tillsammans med funktioner som versionshantering av dokument, kategorihantering och anpassning av arbetsflöden.

Den har också en widget, Knowledge Base Assistant, som är utformad för att ge användarna tillgång till kunskapsbasen direkt från vilken webbsida eller applikation som helst. När det gäller analys ger Document360 insikt i hur människor interagerar med ditt innehåll, inklusive vad de söker efter, vilka artiklar de läser och hur engagerade de är.

Document360:s bästa funktioner

Fråga Eddy (AI-assistent) : Skapa smartare innehåll som föreslår artiklar och möjliggör intelligent sökning för att hjälpa användarna att snabbare hitta det de behöver

SEO: Optimera din kunskapsbas för sökmotorer med funktioner som webbplatskartor, robots.txt och SEO-konfigurationer på artikelnivå

Plattformens REST API: Skapa anpassade integrationer som gör att du kan läsa från och skriva till din kunskapsbas för bättre automatisering och kontroll över arbetsflödet

Begränsningar i Document360

Du kan inte lägga till callout-ikoner direkt i redigeraren, till skillnad från konkurrenternas verktyg som erbjuder inbyggt stöd för detta

Priser för Document360

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Document 360

G2 : 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Document 360?

Här är en recension från G2:

Jag gillade verkligen hur enkelt det var att installera och börja använda Document360. Gränssnittet är överskådligt och intuitivt, och gör det enkelt att organisera vår kunskapsbas.

5. Scribe (Bäst för automatiserad steg-för-steg-processdokumentation)

via Scribe

Scribe hjälper IT-team att skapa steg-för-steg-dokumentation för IT-policyer och -rutiner med hjälp av guider och formaterade sidor på ett och samma ställe. Funktionerna inkluderar mapporganisation, dokumentfilter, färdiga sidmallar, sorteringsalternativ och visningsspårning.

Den erbjuder en Smart Embed-funktion som låter dig placera Scribes och Pages direkt i verktyg som Confluence, Notion, SharePoint och HubSpot, så att dokumentationen finns där ditt team redan arbetar. Du kan också hantera inställningar för aviseringar om dokumentvisningar, reaktioner och inbjudningar till teammedlemmar.

Scribe – de bästa funktionerna

Scribe AI-integration : Kombinera dina egna Scribes med AI-genererad text för att skapa företagsspecifika processdokument som är anpassade efter dina verktyg och arbetsflöden

Uppspelning av animerade Scribes : Bädda in dina Scribes som filmer så att tittarna kan följa steg-för-steg-processer med animation och valfri berättarröst

Stöd för rik media i Pages: Lägg till över 1 000 medietyper, inklusive videor, formulär, flödesscheman och dokument direkt i Pages för mer interaktiv och visuell dokumentation

Begränsningar i Scribe

Att ändra ordningen på steg kan kännas klumpigt, med begränsad kontroll och utan smidig dra-och-släpp-funktion

Användare kan inte redigera eller ta bort steg i realtid under inspelningen

Priser för Scribe

Gratis för alltid

Pro Team : 15 $ per användare och månad

Pro Personal: 29 $ per användare och månad

Betyg och recensioner av Scribe

G2 : 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scribe?

Här är vad en G2-recensent sa:

Det bästa med Scribe är dess robusta förmåga att redigera och kommentera skärmdumpar, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att skapa detaljerade och lättförståeliga guider, handledningar eller dokumentation.

6. IT Glue (Bäst för centraliserad dokumentation av IT-drift och lösenordshantering)

via IT Glue

IT Glue är en intuitiv programvara för IT-dokumentation som är utvecklad för Managed Service Providers (MSP) och IT-team. Den hjälper dig att centralisera, standardisera och säkert hantera all din digitala kunskap på ett och samma ställe.

Med listvyn kan du snabbt filtrera, sortera och söka igenom stora mängder data, såsom konfigurationer, domäner, kontakter och dokument. Programmet kommer även ihåg dina filter mellan sessionerna. IT Glue innehåller även globala listor, som låter användare med rätt behörighet se data från flera organisationer. Det gör det mycket enklare att spåra tillgångsrelationer och kundspecifika inställningar.

För att underlätta omfattande dokumentation kan teamen även skapa anpassade tillgångsmallar som passar deras arbetsflöden.

IT Glue: de bästa funktionerna

Relate-funktion : Koppla ihop dokument och tillgångar direkt för att förbättra innehållets synlighet och minska behovet av manuell spårning

Runbooks och SOP: Skapa strukturerade SOP och exportera dem som Runbooks, vilket är särskilt användbart vid kundöverlämningar, revisioner eller intern utbildning

Cooper Copilot: Använder AI och maskininlärning för att automatiskt föreslå relevant dokumentation, så att teamen snabbt kan få tillgång till kontextanpassad information när de behöver den

Begränsningar i IT Glue

Sökfunktionen är ibland förinställd på ett specifikt avsnitt eller ämne istället för en allmän eller organisationsomfattande sökning, vilket kan vara förvirrande att justera

Priser för IT Glue

Basic : 29 $/månad

Välj : 38 $/månad

Enterprise: 44 $/månad

Betyg och recensioner för IT Glue

G2 : 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om IT Glue?

Här är en recension från G2:

Programvaran är extremt flexibel när det gäller hantering av lösenord och annan dokumentation. Vi använder DattoRMM, så att ha det integrerat med IT Glue effektiviserar arbetet.

7. Nuclino (Bäst för en smidig teamwiki med samarbete i realtid)

via Nuclino

Nuclino är en minimalistisk wiki där IT-team kan centralisera arbetsflöden för hela teamet.

Den har en grafvy som visar hur ämnen hänger ihop i ditt arbetsutrymme, vilket gör det enklare att förstå relationerna mellan dokumenten

Dessutom har Nuclino en tabellvy för att hantera dokumentation som ett kalkylblad, med anpassningsbara kolumner för att spåra framsteg, ägarskap, taggar och andra viktiga fält. Med tillgång till teaminsikter, granskningsloggar, avancerade sökfilter och rollbaserade behörigheter ger Nuclino IT-team ett enkelt men kraftfullt verktyg för att hantera allt från policydokument till felsökningsguider.

Nuclinos bästa funktioner

Sidekick (AI) : Skriv, redigera och sammanfatta innehåll, eller skapa 2D-, 3D- eller fotorealistiska bilder för att förbättra dokumentationsflödena

Stöd för rich media : Lägg till Mermaid-diagram, bädda in videor eller använd Canvas för att skapa whiteboards, flödesscheman och visuell dokumentation

Utvecklingsvänligt API: Automatisera dokumentationsprocesser och integrera Nuclino med andra verktyg via dess flexibla API för läsning och skrivning

Begränsningar i Nuclino

Erbjuder inte fullständig datakontroll eller ett tillräckligt omfattande API för smidiga säkerhetskopieringar, vilket kan vara ett problem för team som hanterar känslig affärsinformation

Priser för Nuclino

Gratis för alltid

Starter : 8 $/användare/månad

Business: 12 $/användare/månad

Betyg och recensioner för Nuclino

G2 : 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nuclino?

Här är vad en Capterra-recensent sa:

Nuclino har integrerats väl i vårt team som ett litet till medelstort företag som behöver ett enkelt men effektivt sätt att dokumentera sitt arbete. Tack vare de fantastiska samarbetsfunktionerna integreras det otroligt bra i vår mötesstruktur och mötesplanering.

8. GitHub (Bäst för kodcentrerad dokumentation med versionshantering)

via GitHub

GitHub hjälper IT-team att skapa, hantera och automatisera sin tekniska dokumentation från början till slut.

Med GitHub Pages kan team publicera snygga, statiska dokumentationswebbplatser direkt från sina repositorier – perfekt för allt från API-referenser till interna kunskapshubbar. Det stöder anpassade domäner, versionshantering via grenar och enkel distribution från din huvudgren eller dokumentgren.

För team som hanterar komplexa processer erbjuder GitHub även GitHub Actions, som gör det möjligt att automatisera dokumentationsflöden som testning, publicering eller formatering av uppdateringar. Actions kan utlösas av pull-förfrågningar, commit eller scheman, vilket säkerställer att din dokumentation hålls synkroniserad med koden.

GitHubs bästa funktioner

GitHub Copilot : Använd AI för att automatiskt fylla i skript, skapa anteckningar eller dokumentationsrelaterad kod direkt i din editor

Paketintegration : Lagra interna verktyg, SDK:er eller bibliotek direkt tillsammans med dokumentationen för enkel åtkomst och distribution

GitHub Projects: Lägger till ett visuellt lager för uppgiftshantering, vilket hjälper team att organisera dokumentrelaterade ärenden, prioritera uppdateringar och hantera sprintar utan att lämna plattformen

Begränsningar i GitHub

Stora binära filer och medieintensivt innehåll kan försämra prestandan och öka lagringskostnaderna

Priser för GitHub

Gratis för alltid

Team : 4 $/användare/månad

Enterprise: 21 $/användare/månad

Betyg och recensioner på GitHub

G2 : 4,6/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om GitHub?

Här är en recension från G2:

GitHub är en del av mitt veckovisa arbetsflöde för versionshantering, kodsamarbete och projektledning. GitHub erbjuder en mängd funktioner, inklusive pull-förfrågningar, åtgärder, ärendehantering, diskussioner osv., som gör att teamet kan hålla sig produktivt.

9. ProProfs Knowledge Base (Bäst för enkel, mallbaserad publicering av kunskapsbaser)

via ProProfs kunskapsbas

ProProfs Knowledge Base är ett annat verktyg för IT-dokumentation som är utvecklat för att hjälpa team att effektivisera intern kunskap, standardrutiner och kundinriktade hjälpcenter. Dess AI-drivna redigerare, ProProfs AI, hjälper till att påskynda skapandet av innehåll och ger smarta förslag medan du skriver.

Det möjliggör också enkel import av befintlig dokumentation i format som Word, PDF och HTML, vilket sparar tid vid migreringar. Med inbyggda analysverktyg, SEO-verktyg och spårning av sidor i realtid hjälper ProProfs team att dokumentera bättre och optimera sin IT-kunskapsbas.

De bästa funktionerna i ProProfs Knowledge Base

Flikvy : Växla mellan flera hjälpsidor samtidigt, vilket gör navigeringen mer effektiv

Innehållsutdrag och villkorat innehåll : Återanvänd textblock och anpassa synligheten utifrån användarroller eller beteende

Kontextuell hjälp: Lägg till verktygstips, lightboxar och popup-fönster som guidar användarna

Begränsningar i ProProfs Knowledge Base

Vissa användare menar att det saknas flexibla inställningar för aviseringar – endast kontoägaren får aviseringar om dokument som väntar på publicering, vilket innebär att rätt redaktörer med ämnesexpertis inte får informationen.

Priser för ProProfs Knowledge Base

Gratis för alltid

Essentials: 79 $ per författare/månad

Business: 99 $ per författare/månad

Betyg och recensioner av ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (över 30 recensioner)Capterra: 4,7/5 (över 25 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ProProfs Knowledge Base?

Här är vad en G2-recensent sa:

Verktyget är till stor hjälp när det gäller att skapa ett produktdokument online. Dess kontextuella hjälpfunktion låter dig lägga till verktygstips, popup-fönster och lightboxar för att förklara de komplicerade funktionerna och terminologierna relaterade till en produkt. Att skriva och redigera innehåll är en barnlek med den MS Word-liknande redigeraren som den erbjuder. Du kan till och med ladda upp innehåll, bilder och videor direkt till produktdokumentet.

10. Bit.ai (Bäst för dokument i flera format och interaktivt innehåll)

Med ett överskådligt gränssnitt och en blockbaserad redigerare hjälper Bit.ai team att skapa visuellt tilltalande dokument som kan berikas med videor, diagram, formulär, PDF-filer och över 100 olika typer av inbäddningar.

Genom att placera undersidor under ett överordnat dokument kan du förvandla vilket dokument som helst till en samarbetsyta eller en navigerbar intern wiki, vilket hjälper teamen att upprätthålla en tydlig hierarkisk struktur.

Dess AI-baserade skrivassistent Genius Writing Assistant är inbyggd direkt i redigeraren och hjälper till med idégenerering, innehållsskapande och finjustering av texter. Smarta widgets utökar Bits funktionalitet ytterligare genom att möjliggöra omfattande integrationer utan att byta plattform. Du kan till exempel dra och släppa kodsnuttar, kalkylblad och analyspaneler direkt in i ett dokument.

Bit.ai:s bästa funktioner

Smart sökning : Ger snabba, relevanta resultat genom att analysera dokumentinnehåll, taggar och metadata i hela din arbetsmiljö

Avancerade delningskontroller : Erbjuder lösenordsskydd, tidsbegränsad åtkomst och länkspårning för att hantera dokumentens synlighet på ett säkert sätt

Verktyg för att effektivisera arbetsflödet: Spåra dokumenthantering med läsbekräftelser, använd versionshistorik för att övervaka ändringar och effektivisera arbetet med återanvändbara mallar

Begränsningar i Bit.ai

Vissa användare rapporterar om trasiga länkar när de laddar upp PDF-filer och säger att läsarna måste ange sitt namn och sin e-postadress för att få tillgång till spårbara länkar

Priser för Bit.ai

Gratis för alltid

Pro : 12 dollar per månad

Business : 20 dollar per månad

AI-tillägg: 10 dollar per 100 000 ord/månad

Bit.ai-betyg och recensioner

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Bit.ai?

En användarrecension säger:

Bit.ai effektiviserar hur mitt team och jag skapar, delar och hanterar dokument. Videoguiderna och de färdiga mallarna sparar oss mycket tid, och de privata arbetsytorna är avgörande för att hantera känslig information på ett säkert och effektivt sätt. Den automatiska versionshistoriken är också en livräddare när flera personer redigerar samma dokument.

11. Dropbox Paper (Bäst för enkel, gemensam dokumentredigering)

via Dropbox

Dropbox Paper stöder redigering i realtid, så att flera teammedlemmar kan samarbeta samtidigt – komplett med @mentions, kommentarer och checklistor för att tilldela eller spåra uppgifter. Du kan bädda in rich media som videor, bilder, Google Maps eller till och med Pinterest-pins, vilket förvandlar ett enkelt dokument till en interaktiv arbetsyta.

Team kan också skapa strukturerade dokument med hjälp av färdiga mallar eller anpassa dem efter projektets tidsplaner och produktplaner. Du kan exportera dina dokument till PDF- eller Word-format, vilket gör det enklare att dela dem utanför Dropbox.

De bästa funktionerna i Dropbox Paper

Dokumentöversikt: Skapar automatiskt en översikt baserad på rubriker, vilket möjliggör snabb navigering i långa dokument

Undersidor och interna länkar: Organisera omfattande IT-dokumentation i logiska underavsnitt och länka till relaterade dokument eller externa resurser

Praktiska checklistor och uppgiftsfördelning: Bädda in checklistor för att följa stegen i IT-processerna och tilldela uppgifter med förfallodatum till teammedlemmarna inom dokumentationen

Begränsningar i Dropbox Paper

Du kan inte skapa mappar från skrivbordsappen, vilket kan göra det lite krångligt att organisera dokument

Priser för Dropbox Paper

Plus: 11,99 $ per månad

Professional: 19,99 $ per månad

Standard: 18 $ per användare och månad

Avancerad: 30 $ per användare och månad

Betyg och recensioner för Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dropbox Paper?

Här är vad en G2-recensent sa:

Dropbox är perfekt utformat för att redigera och skapa dokument när du är på språng. De många funktionerna är perfekta och lätta att förstå. Det är enkelt att samarbeta med teammedlemmarna, bjuda in dem och redigera dokumenten utan problem.

12. ClickHelp (Bäst för att skapa teknisk hjälpdokumentation med utdata i flera format)

via ClickHelp

ClickHelp är en webbläsarbaserad plattform för IT-dokumentation som använder en ämnesbaserad metod för att skapa innehåll. Den låter dig dela upp innehållet i modulära enheter som är enklare att uppdatera, återanvända och organisera. Varje dokumentationsprojekt fungerar som en dedikerad arbetsyta för bidragsgivare, medan publikationer fungerar som det slutgiltiga resultatet som visas för användarna, vilket håller utkast och publicerat innehåll tydligt åtskilda.

ClickHelp levereras även med WriteAssist, en AI-skrivassistent som effektiviserar skapandet av innehåll och förbättrar den övergripande skrivkvaliteten. Plattformen erbjuder kraftfulla rapporteringsfunktioner som ger insikter om läsarnas beteende, innehållets läsbarhet och teamets prestanda.

ClickHelps bästa funktioner

Verktyg för enskild källa : Använd kodsnuttar, variabler och villkorsblock för att generera flera utdata från en enda källa

Automatiska rubriker : Skapa index, ordlista eller innehållsförteckning automatiskt utifrån din dokumentationsstruktur

Samarbetsbaserad arbetsflödeshantering: Effektivisera teamsamarbetet med ämnesstatus, uppdrag och inbyggda granskningsflöden

Begränsningar i ClickHelp

Inget direktnavigeringsalternativ för att återgå till huvudpanelen, vilket kan fördröja åtkomsten till projektöversikter

Priser för ClickHelp

Starter : 185 $ per månad

Growth : 310 dollar per månad

Professional: 610 dollar per månad

Betyg och recensioner för ClickHelp

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickHelp?

En användarrecension säger:

Jag gillar ClickHelp och dess funktioner överlag, men här vill jag fokusera på dess AI-funktioner. Jag använder ClickHelps Answer Genius och Write Assist så ofta jag kan. De har avsevärt förbättrat mitt arbetsflöde som teknisk skribent. Answer Genius hjälper våra läsare med omedelbara, relevanta förslag, vilket gör det enklare att effektivt besvara vanliga användarfrågor. Write Assist påskyndar mitt innehållsskapande genom att förfina texten, säkerställa tydlighet och till och med erbjuda förslag för att förbättra läsbarheten. Dessa verktyg fungerar utmärkt, sparar tid och förbättrar den övergripande kvaliteten på min dokumentation.

13. Helpjuice (Bäst för en fokuserad kunskapsbas med kraftfulla analysverktyg)

via Helpjuice

Helpjuice har en dubbel redigeringsfunktion – Markdown för utvecklingsteam och WYSIWYG för icke-tekniska användare, vilket ger alla bidragsgivare ett bekvämt sätt att skapa innehåll. Team kan samarbeta i realtid, lämna kommentarer och spåra ändringar, vilket gör det enklare att hålla innehållet uppdaterat.

Dess AI-funktioner är användbara, särskilt verktyget Subtitle Suggestion, som automatiskt skapar fängslande underrubriker, och Swifty AI Chatbot, som ger omedelbara, smarta svar på användarnas frågor baserat på innehållet i din kunskapsbas.

Helpjuices bästa funktioner

Anpassning av visuell redigerare : Anpassa enkelt layouten, sidhuvudet och sidfoten i din kunskapsbas utan att behöva skriva kod

Analyspanel : Spåra artikelvisningar, söktrender och användarbeteende för att identifiera luckor i dokumentationen och förbättra innehållet

Swifty AI Helpbar: Bädda in AI-driven sökning och chatt direkt i sökgränssnittet, vilket förbättrar navigeringen och minskar antalet supportförfrågningar

Begränsningar i Helpjuice

Vissa användare säger att sökresultaten inte alltid är korrekta och att det krävs för många klick för att komma åt feedback eller analyser

Priser för Helpjuice

Från 249 $/månad

Helpjuice-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Helpjuice?

Här är vad en G2-recensent sa:

Det är relativt enkelt att lägga till innehåll, och modulen för automatisk översättning är mycket användbar. Det är bra att skapa en struktur för ett hjälpbibliotek för en produkt som du stödjer, eller dokument som endast ska vara tillgängliga för ditt team eller externa användare.

14. Tettra (Bäst för wiki integrerad med Google och Slack)

via Tettra

Tettra är en smidig, AI-driven intern kunskapsbas utvecklad för snabbrörliga team som arbetar i Slack. Du kan skapa strukturerade sidor med hjälp av mallar, organisera dem i kategorier och styra åtkomsten med teambaserade behörigheter.

Tettras AI-assistent, Kai, ger omedelbara svar på teammedlemmarnas frågor genom att söka igenom befintlig dokumentation. Kai kan nås direkt i Slack, vilket gör att användarna kan få svar i realtid utan att behöva lämna sin kommunikationsplattform.

Tettras bästa funktioner

Avancerad sökfunktion : Få svar på precisa sökningar med hjälp av exakt frasmatchning och uteslutning av termer

Stöd för fråge- och svarsformat : Organisera enkelt företagets kunskap i ett strukturerat fråge- och svarsformat för att snabbt hitta och förstå information

Arbetsflöden för innehållskontroll: Säkerställ dokumentationens korrekthet med schemalagda granskningar och godkännanden

Begränsningar i Tettra

Vissa användare har påpekat att det begränsade stödet för visuella element som diagram, teckensnitt och färgformatering är ett problem

Priser för Tettra

Basic: 5 $ per användare och månad (minst 10 användare)

Skalbarhet: 10 USD per användare och månad (minst 10 användare)

Professional: 7 200 USD per år (inkluderar de första 50 användarna)

Betyg och recensioner för Tettra

G2 : 4,7/5 (över 140 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Tettra?

Här är en recension från G2:

Tettra är utmärkt för att organisera och söka i vår kunskapsbas. Det hjälper teammedlemmarna att enkelt utforska våra processer och rutiner när de börjar på företaget.

15. Doxygen (Bäst för koddokumentation från källkod)

via Doxygen

Doxygen är ett gratis verktyg med öppen källkod som hjälper utvecklingsteam att generera dokumentation direkt från kommenterad källkod. Det är perfekt för att lära sig hur man skriver dokumentation för kod.

Doxygen används ofta för att skapa API-dokumentation för språk som C, C++, Java, Python och fler. Genom att analysera speciella kommentarer i din kod genererar det strukturerad dokumentation i olika format, såsom HTML, PDF och LaTeX.

Dessutom har Doxygen funktioner som automatisk korsreferering, diagramgenerering (när det integreras med Graphviz) och stöd för flera utdataformat, vilket effektiviserar dokumentationsunderhållet och synkroniserar det med kodändringar.

Doxygen – de bästa funktionerna

Anpassade kommandon: Skapa alias och definiera nya taggar för enhetliga och återanvändbara dokumentationsblock i hela din kodbas

Avancerat tabellstöd: Gå bortom enkel markdown med kapslade tabeller, spänn och bildtexter med hjälp av HTML-syntax för bättre datapresentation

Integrering av matematiska formler: Inkludera enkelt formler i LaTeX-stil som återges snyggt i HTML- och LaTeX-utdata, perfekt för tekniska och vetenskapliga dokument

Doxygen-imitationer

Vissa användare anser att Doxygen har begränsad integrationsförmåga

Priser för Doxygen

Gratis för alltid

Recensioner och betyg för Doxygen

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Effektivisera IT-dokumentationen med ClickUp

Om du fortfarande funderar på vilka alternativ som finns, så är det så här: att hitta rätt programvara för IT-dokumentation beror på ditt teams storlek, tekniska behov och samarbetsstil.

Vissa verktyg för programvarudokumentation är perfekta för utvecklingsintensiva team, medan andra lösningar utmärker sig genom sin enkelhet eller AI-stöd.

Men om du vill ha en balans mellan kraft, enkelhet och framtidssäkerhet uppfyller ClickUp många krav. Du får ClickUp Docs för strukturerad och konsekvent dokumentation, länkning av uppgifter för arbetsflöden, AI för snabbare skrivande och mallar som gör att du slipper stressen med en tom sida.

Är du redo att äntligen få ordning på din dokumentation och fokusera på det som verkligen gör skillnad?

Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

1. Vilken är den bästa programvaran för dokumentation?

Vilken programvara som är bäst för dokumentation beror på dina specifika behov, men populära val är bland annat Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp och Google Docs. Dessa plattformar erbjuder gemensam redigering, versionshantering och enkel organisering av information. För teknisk dokumentation används även verktyg som Read the Docs, GitBook och Docusaurus i stor utsträckning. Det perfekta valet beror på faktorer som teamets storlek, integrationsbehov och om du behöver avancerade funktioner som behörighetshantering eller API-dokumentation.

2. Vilken är den bästa programvaran för att dokumentera processer?

När det gäller att dokumentera processer är verktyg som Process Street, Lucidchart och Microsoft Visio mycket uppskattade. Process Street är utformat specifikt för att skapa och hantera arbetsflöden och checklistor, vilket gör det enkelt att standardisera och automatisera återkommande processer. Lucidchart och Microsoft Visio är utmärkta för att skapa flödesscheman och processdiagram, vilket hjälper till att tydligt visualisera varje steg. ClickUp, Notion och Confluence är också populära för processdokumentation, särskilt när du vill kombinera text, bilder och inbäddade resurser på ett och samma ställe.

3. Vilka olika typer av IT-dokument finns det?

IT-dokumentation kan omfatta ett brett spektrum av dokumenttyper, såsom användarhandböcker, tekniska guider, standardrutiner (SOP), nätverksdiagram, konfigurationsfiler, felsökningsguider och artiklar i kunskapsbaser. Andra vanliga typer är dokument om systemarkitektur, API-dokumentation, introduktionsguider samt efterlevnads- eller säkerhetspolicyer. Varje typ tjänar ett specifikt syfte, från att hjälpa slutanvändare att använda programvara till att göra det möjligt för IT-team att underhålla och felsöka system på ett effektivt sätt.

4. Vilken typ av programvara är IT Glue?

IT Glue är en specialiserad IT-dokumentationsplattform utformad för leverantörer av hanterade tjänster (MSP) och IT-team. Den hjälper organisationer att säkert lagra, organisera och komma åt viktig IT-information såsom lösenord, nätverkskonfigurationer, inventeringar av tillgångar och processdokumentation. IT Glue är molnbaserat och erbjuder funktioner som relationskartläggning, versionshantering och integrationer med andra IT-hanteringsverktyg, vilket gör det enklare för team att upprätthålla uppdaterad och lättillgänglig dokumentation.