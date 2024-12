2024년 삶을 더 쉽고 생산적으로 만드는 10가지 멋진 앱

가장 멋진 것 중 일부는 괴짜들이 만들어냅니다. 그리고 멋진 앱에 관해서는 모든 기술 괴짜들에게 박수를 보내고 싶습니다. 🤓

"쿨한 애들"은 잊어버리세요 인생이라는 게임에서 기술 애호가들은 게임 전 빠른 회의에서 목표를 달성할 수 있는 최선의 방법을 찾는 데 도움을 주는 사람들입니다. 실제로 저희는 기술 개발자를 응원하기 위해 응원단을 만들기도 합니다. "1-2-3-4, 앱을 만드는 여러분, 우리는 더 많은 것을 원합니다!" 📣

지금 바로 다운로드할 수 있는 가장 멋진 앱 10가지를 소개합니다. 이제 앱을 다운로드해 보세요!

멋진 앱에서 무엇을 찾아야 할까요?

멋진 앱은 문제를 해결하거나, 목표를 달성하거나, 또는 프로젝트 실행 . 운동 목표 달성 여부, 직장에서 작업 우선순위 정하기 최신 뉴스를 최신 상태로 유지하거나 창의력을 발휘하고 싶다면 올바른 앱으로 제어할 수 있습니다.

앱은 온라인에서 사용할 수 있지만, 최고의 앱은 오프라인에서도 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다.

2024년에 사용할 멋진 앱 10선

목표를 세우고 하나씩 달성할 준비를 하세요. 🎳

이 10가지 앱은 여러분을 높은 성취자로 만들고 일상생활을 더 쉽게 만들어 줄 것입니다. 즐겨찾는 플랫폼(대부분 iOS와 Android에서 모두 사용 가능)에서 다운로드하여 시작하세요.

1. ClickUp

ClickUp에서 15개 이상의 보기를 보고 일상적인 작업을 정리하세요

가장 적은 수의 앱으로 가장 멋진 결과를 얻고 싶다면 ClickUp이 필요합니다 😎

ClickUp은 모든 앱을 대체할 생산성 앱입니다. 작업 관리, 할 일 목록, 시간 추적, 예산 관리, 보고, 대화형 화이트보드 등 다양한 기능을 제공합니다 clickUp의 특별한 장점은 다음과 같습니다 .

이 앱은 직장 생활과 개인 생활 모두에서 프로젝트를 계획하는 데 가장 적합한 앱입니다. 이 앱은 일의 범위 다음 클라이언트 프로젝트를 위해 피트니스 목표를 추적하고, 블로그용 콘텐츠 달력을 만들고, 완벽한 아파트를 찾고, 집안일 차트를 만들고, 홀리데이 파티를 계획하고, 구직 활동을 추적하고, 홈 리모델링을 시작하는 등 모든 과정을 안내하는 템플릿이 있습니다. 👣 ClickUp의 기능 는 목표를 설정하고 달성하는 데 도움이 되도록 설계되었으며, 그 과정에서 모든 마일스톤을 추적할 수 있습니다. 반복적인 작업을 간소화하고 보다 효율적으로 작업할 수 있도록 도와주는 자동화 기능도 있습니다.

ClickUp은 웹 앱 또는 iPhone 및 Android용 모바일 앱으로 다운로드할 수 있습니다.

ClickUp 주요 기능

작업 관리 템플릿: 모든 프로젝트를 안내하는 수천 개의 기성 작업 목록이 있습니다. 그리고템플릿은 생산성을 높여줍니다 프로젝트 조직을 개선하고 완전히 사용자 정의 할 수 있으므로 필요에 따라 작업을 제거하거나 추가 할 수 있습니다

빌트인 AI: ClickUp AI 는 최초의 역할 기반 AI 어시스턴트입니다. 이AI 도구 는 수백 가지의 다양한 작업과 관련된 작업에 대해 학습되었으며, 이를 최대한 활용하는 방법을 알아내는 데 도움이 되는 프롬프트가 있습니다

ClickUp AI 는 최초의 역할 기반 AI 어시스턴트입니다. 이AI 도구 는 수백 가지의 다양한 작업과 관련된 작업에 대해 학습되었으며, 이를 최대한 활용하는 방법을 알아내는 데 도움이 되는 프롬프트가 있습니다 목표 설정: 할 일 목록을 만들려면 먼저 목표가 필요합니다. ClickUp 목표 설정은 개인적 목표를 설정하거나전문적인 목표 달성하는 과정에서 마일스톤을 추적할 수 있습니다 🏆

할 일 목록을 만들려면 먼저 목표가 필요합니다. ClickUp 목표 설정은 개인적 목표를 설정하거나전문적인 목표 달성하는 과정에서 마일스톤을 추적할 수 있습니다 🏆 시간 추적 : 각 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 추적하여 시간이 어디로 가고 있는지 이해하고 향후 계획을 개선 할 수 있습니다

ClickUp 한도

학습 곡선 : ClickUp은 기능이 매우 풍부하기 때문에 많은 사용자가 앱을 최대한 사용하는 방법을 파악하는 데 시간이 걸린다고보고합니다

ClickUp 가격

Free Forever 평생 무료

평생 무료 무제한 : 회원당 월 $ 5

회원당 월 $ 5 비즈니스 : 회원당 월 $ 12

회원당 월 $ 12 Business Plus : 회원당 월 $ 19

회원당 월 $ 19 Enterprise : 맞춤형 요금제

맞춤형 요금제 ClickUp AI는 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $5에 사용할 수 있습니다

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (8,250개 이상의 리뷰)

4.7/5 (8,250개 이상의 리뷰) Capterra: 4.7/5 (3,700개 이상의 리뷰)

2. Habitica

via Habitica 비디오 게임에서 다음 레벨에 도달하고 싶은 의욕은 넘치지만 운동, 식사 계획, 옷장 정리에 대한 동기를 부여할 수 없다면 일상적인 작업을 더 재미있게 만들어야 합니다. 게임화를 시작하세요. 🎮

Habitica는 즐겨찾는 비디오 게임을 계속 플레이하도록 영감을 주는 것과 동일한 보상을 사용하여 건강한 습관을 형성할 수 있도록 도와줍니다. 치실을 사용하거나 헬스장에 가거나 과일을 먹을 때마다 앱에서 이를 체크하고 골드와 기타 보상(갑옷, 애완동물, 마법의 힘 등)을 획득할 수 있습니다.

그런 다음 이 골드를 사용하여 앱 내에서 구매하거나 자신이 설정한 맞춤형 보상(좋아하는 TV 프로그램 시청 또는 좋아하는 간식 먹기 등)을 구매할 수 있습니다.

Habitica는 Apple 앱 스토어와 Google Play 스토어에서 다운로드할 수 있습니다.

Habitica 주요 기능

습관 추적 : 목표와 양식을 만들고 싶은 건강한 습관을 추가한 다음 완료하면 체크 표시합니다

목표와 양식을 만들고 싶은 건강한 습관을 추가한 다음 완료하면 체크 표시합니다 보상 및 처벌 : 체크리스트를 완료하면 게임에서 앞서 나가거나 Slack off하는 날에는 보상을 잃습니다

체크리스트를 완료하면 게임에서 앞서 나가거나 Slack off하는 날에는 보상을 잃습니다 맞춤형 보상 : 가장 동기를 부여하는 것에 따라 나만의 보상을 설정 한 다음 일일 작업을 완료하여 얻은 골드로 구매하십시오

하비 티카 한도

알림 결함: 일부 사용자는 앱에서 알림을 올바르게 설정했음에도 불구하고 매일 알림을받지 못하거나 잘못된 시간에 알림을받는다고보고합니다

일부 사용자는 앱에서 알림을 올바르게 설정했음에도 불구하고 매일 알림을받지 못하거나 잘못된 시간에 알림을받는다고보고합니다 지연 시간 : 일부 사용자는 새로운 습관을 추가하거나 동일한 할 일 목록 항목을 여러 번 확인해야 할 때 지연 시간을 경험합니다

Habitica 가격

free 무료

Habitica 평가 및 리뷰

G2: 리뷰 없음

리뷰 없음 카테라: 리뷰 없음

3. ChatGPT

via ChatGPT 미래 공상 과학 영화에 나오는 것처럼 로봇과 친구가 되고 싶었다면 지금부터 그 미래가 시작됩니다. ChatGPT 는 로봇 팔과 다리는 없지만 질문에 답하고 대화할 수 있으므로 이 앱은 여러분의 로봇 친구가 되어줄 준비가 되어 있습니다. 🦾

이것을 사용할 수 있습니다 AI 도구 를 사용하여 조사, 작성, 코딩 등을 할 수 있습니다. ChatGPT를 자신에게 맞는 고유한 방법을 찾으려면 다음 목록을 살펴보세요 ChatGPT를 사용해 보라는 프롬프트가 표시됩니다 . 무엇을 물어보든 ChatGPT가 답변을 제공하므로 상상력만 있으면 됩니다.

ChatGPT는 웹 앱으로 시작되었지만 이제 Apple 스토어에서 iPhone 앱으로도 제공됩니다.

ChatGPT 주요 기능

리서치: 필요한 답변을 ChatGPT에 요청하여 리서치 프로세스의 속도를 높이세요. 챗봇을 사용하여 스쿼트를 올바르게 하는 방법, 저녁 식사로 무엇을 만들지, 다음 휴가에 어디로 갈지 등을 알아낼 수 있습니다

창의적인 브레인스토밍: 게스트 침실을 꾸미기 위한 아이디어가 떠오르지 않거나 다음 피치 데크를 완성하는 데 어려움을 겪고 있다면 ChatGPT가 필요한 영감을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다

게스트 침실을 꾸미기 위한 아이디어가 떠오르지 않거나 다음 피치 데크를 완성하는 데 어려움을 겪고 있다면 ChatGPT가 필요한 영감을 찾는 데 도움을 줄 수 있습니다 AI 글쓰기: 문법과 철자를 확인하거나, 채팅GPT를 사용하여AI 글쓰기 도구 를 사용하여 이메일, 블로그 게시물, 뉴스레터, 시, 노래 가사 등을 처음부터 작성할 수 있습니다

문법과 철자를 확인하거나, 채팅GPT를 사용하여AI 글쓰기 도구 를 사용하여 이메일, 블로그 게시물, 뉴스레터, 시, 노래 가사 등을 처음부터 작성할 수 있습니다 AI 코드 완료: ChatGPT를 사용하여AI 코드 도구 코드가 작동하지 않는 이유를 묻거나 처음부터 새 코드를 작성하도록하여

ChatGPT 제한 사항

없음 안드로이드 앱 : 현재 ChatGPT는 아이폰과 아이패드용 iOS 앱만 제공합니다. 안드로이드 사용자는 웹 기반 애플리케이션을 사용해야 합니다

현재 ChatGPT는 아이폰과 아이패드용 iOS 앱만 제공합니다. 안드로이드 사용자는 웹 기반 애플리케이션을 사용해야 합니다 사실 오류: 많은 사용자가 ChatGPT가 제공하는 답변과 작성하는 콘텐츠에 잘못된 정보가 포함될 수 있다고 보고하고 있으므로 사실 확인이 필요합니다

많은 사용자가 ChatGPT가 제공하는 답변과 작성하는 콘텐츠에 잘못된 정보가 포함될 수 있다고 보고하고 있으므로 사실 확인이 필요합니다 일반적인 콘텐츠: 브레인스토밍이나 글쓰기에 ChatGPT를 사용할 때 생성되는 콘텐츠가 독창적이지 않거나 반복적일 수 있습니다. 독창적인 아이디어가 나오도록 하려면 좀 더 구체적인 프롬프트를 사용해야 할 수도 있습니다

ChatGPT 가격

무료

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (275+ 리뷰)

4.7/5 (275+ 리뷰) Capterra: 4.5/5 (15개 이상의 리뷰)

4. Otter.ai

via Otter.ai Otter.ai를 사용하면 비서가 팔로워를 따라다니며 하루 중 가장 중요한 정보를 메모해 주는 것과 같습니다. 📝

이 AI 앱은 회의나 수업 중에 메모를 작성하는 전사 서비스 역할을 하도록 설계되었습니다. Otter 봇 및 그룹에 속한 다른 사람들과 채팅할 수도 있습니다. 놓친 내용이 있으면 질문하면 Otter.ai가 바로 알려줄 수 있습니다.

이 앱은 웹 또는 모바일 앱으로 사용할 수 있습니다.

Otter.ai 주요 기능

회의 노트: 참석한 모든 회의 또는 음성 메모의 전체 필사본을 받아보세요

참석한 모든 회의 또는 음성 메모의 전체 필사본을 받아보세요 요약: 주요 요점을 한눈에 확인하세요

주요 요점을 한눈에 확인하세요 슬라이드 캡처: 프레젠테이션 슬라이드를 회의 노트에 자동으로 추가합니다

프레젠테이션 슬라이드를 회의 노트에 자동으로 추가합니다 채팅: 회의에 대해 Otter.ai에 질문하고 즉각적인 설명을 받습니다

Otter.ai 제한 사항

편집하기 어려움: 많은 사용자들이 트랜스크립트를 편집하기 어렵고 변경 사항에 따라 원래 텍스트로 되돌아가거나 추가로 잘못된 편집을 할 수 있다고 보고합니다

많은 사용자들이 트랜스크립트를 편집하기 어렵고 변경 사항에 따라 원래 텍스트로 되돌아가거나 추가로 잘못된 편집을 할 수 있다고 보고합니다 배경 소음으로 인한 어려움: Otter.ai는 스피커 한 대가 있는 조용한 설정에서 가장 잘 작동합니다. 시끄러운 환경이나 사람들이 서로 대화하는 회의에서는 혼란스럽거나 제한된 필사본을 생성할 수 있습니다

Otter.ai 가격

기본: 무료

무료 Pro : 사용자 당 월 $ 8.33

사용자 당 월 $ 8.33 Business : 사용자당 월 $20

사용자당 월 $20 Enterprise: 맞춤형 가격 책정

Otter.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.1/5 (110개 이상의 리뷰)

4.1/5 (110개 이상의 리뷰) Capterra: 4.5/5 (65개 이상의 리뷰)

5. Discord

via Discord 대부분의 소셜 미디어 플랫폼이 조장하는 얕은 소통(좋아요, 한 줄짜리, 밈, GIF의 끝없는 흐름)에 지치셨다면, 이제 다음과 친구를 사귀어야 할 때입니다 Discord . 👯

이 무료의 간단한 앱은 실제로 소셜 네트워크에 있는 사람들과 더 긴밀한 관계를 형성하는 데 도움이 됩니다. 대부분의 소셜 미디어 앱에서처럼 전 세계가 볼 수 있도록 내 인생의 하이라이트 영상을 올리는 대신, Discord를 사용하면 개인 그룹을 만들고, 관심 있는 주제에 대한 테마 채팅을 하고, 이미 온라인에서 어울리고 있는 친구들과 실시간으로 대화할 수 있습니다.

Discord는 데스크톱 또는 iOS, Linux, Microsoft Windows, Android용 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다.

Discord 주요 기능

영상, 음성, 텍스트 채팅: 영상 통화를 주최하거나 음성 메모를 공유하거나 문자를 보낼 수 있으며, 친구들이 이미 온라인에 접속하여 채팅을 하고 있으면 언제든지 참여할 수 있습니다

영상 통화를 주최하거나 음성 메모를 공유하거나 문자를 보낼 수 있으며, 친구들이 이미 온라인에 접속하여 채팅을 하고 있으면 언제든지 참여할 수 있습니다 테마 채널 : 이 앱을 사용하면 멈출 수없는 비디오 게임이든 집착하는 실화 시리즈이든 상관없이 모든 주제에 대한 테마 채팅을 만들 수 있습니다 🕵️

이 앱을 사용하면 멈출 수없는 비디오 게임이든 집착하는 실화 시리즈이든 상관없이 모든 주제에 대한 테마 채팅을 만들 수 있습니다 🕵️ 대규모 게이머 커뮤니티: Discord는 원래 비디오 게이머를 위해 만들어졌으며, 여전히 탄탄한 커뮤니티가 존재합니다. 즐겨찾는 게임에 열광하는 사람들을 만나 함께 스트리밍할 수 있습니다 🎮

Discord 제한 사항

필터 문제: Discord에는 괜찮은 필터가 있지만, 사용자들은 필터가 종종 그래픽 콘텐츠를 걸러내지 못하고 안전한 콘텐츠를 걸러내지 못한다고 보고합니다

Discord에는 괜찮은 필터가 있지만, 사용자들은 필터가 종종 그래픽 콘텐츠를 걸러내지 못하고 안전한 콘텐츠를 걸러내지 못한다고 보고합니다 복잡한 UI: 많은 사용자들은 텍스트 메시지를 위한 새로운 사용자 인터페이스가 혼란스럽고 복잡하며, 다른 앱에 비해 원하는 채팅을 찾기 위해 추가 단계가 필요하다고 불평합니다

Discord 가격

무료

Discord 평가 및 리뷰

G2: 리뷰 없음

리뷰 없음 카테라: 리뷰 없음

6. Raindrop

Raindrop

via 레인드롭 앱 걱정하지 마세요. 이것은 다른 날씨 앱이 아닙니다. 🌧️

Raindrop은 온라인 기사, 비디오, 사진, 웹 페이지를 저장하여 나중에 참조할 수 있도록 해주는 북마크 관리자입니다.

영감을 주는 모든 것을 저장하고 다양한 열정과 프로젝트를 위한 폴더에 콘텐츠를 정리할 수 있어 크리에이터에게 가장 적합한 무료 앱입니다. 시도해보고 싶은 저녁 레시피, 좋아하는 운동, 낙서에 어울리는 헤어컷을 위한 폴더를 만들어 보세요. 🐩

Raindrop은 iPhone과 iPad의 경우 Apple App Store에서, Android의 경우 Google Play에서 다운로드할 수 있으며, 앱 웹사이트에서 Chrome, Safari, Firefox, Edge용 브라우저 확장 프로그램으로 다운로드할 수 있습니다.

Raindrop 주요 기능

컬렉션: 취미, 프로젝트 및 관심 분야에 따라 북마크를 폴더로 구성하여 콘텐츠를 더 쉽게 찾을 수 있습니다

취미, 프로젝트 및 관심 분야에 따라 북마크를 폴더로 구성하여 콘텐츠를 더 쉽게 찾을 수 있습니다 전체 텍스트 검색: 저장한 모든 콘텐츠를 키워드로 검색하여 원하는 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있습니다

저장한 모든 콘텐츠를 키워드로 검색하여 원하는 콘텐츠를 빠르게 찾을 수 있습니다 영구 라이브러리 : 기사를 영구 라이브러리에 저장하면 콘텐츠가 온라인에서 제거 되더라도 Raindrop에서 액세스 할 수 있습니다

레인드롭 제한 사항

무료 버전 최고의 기능 일부 부족 : 무료 버전에서도 컬렉션을 사용할 수 있지만 전체 텍스트 검색 및 영구 라이브러리는 유료 버전에서만 사용할 수 있습니다

무료 버전에서도 컬렉션을 사용할 수 있지만 전체 텍스트 검색 및 영구 라이브러리는 유료 버전에서만 사용할 수 있습니다 스마트 기기에서 느린 로딩 시간: 일부 Android 사용자는 앱 로딩 시간이 느리고 사용 중 가끔 멈춘다고 불평합니다. 많은 사용자가 모바일 앱에 비해 데스크톱 브라우저 확장 프로그램의 사용 환경이 더 좋다고 보고합니다

레인드롭 가격

free 무료

무료 프로: 연간 $28

빗방울 평가 및 리뷰

G2: 리뷰 없음

리뷰 없음 Capterra: 리뷰 없음

7. 플립보드

via 플립보드 뉴스를 접하는 새로운 방법을 찾고 있다면 Flipboard를 사용해 보세요. 📰

이 앱은 즐겨찾는 뉴스 기사를 위한 핀터레스트와 같은 앱입니다. 플립보드를 사용하면 The Atlantic, The New York Times, Conde Nast Traveler 등 즐겨찾는 간행물의 기사를 큐레이션할 수 있습니다.

이 앱은 사용자가 좋아하는 기사를 기반으로 추천을 해줍니다. 관심 있는 주제나 비슷한 관심사를 가진 다른 사용자를 팔로워할 수 있습니다. 마음에 드는 기사를 나만의 매거진에 저장하여 다음 휴가를 위한 여행지를 Google 지도에서 찾을 수도 있습니다!

플립보드 최고의 기능

뉴스 기사 검색 및 공유 : 관심 있는 뉴스를 찾아 앱에 기사를 추가하여 다른 사람들이 쉽게 찾을 수 있도록 합니다

관심 있는 뉴스를 찾아 앱에 기사를 추가하여 다른 사람들이 쉽게 찾을 수 있도록 합니다 주제 및 사람 팔로우하기: 관심 있는 주제와 사람을 팔로우하여 최신 스포츠, 여행 또는 기술 관련 보고를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

관심 있는 주제와 사람을 팔로우하여 최신 스포츠, 여행 또는 기술 관련 보고를 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 스토리 수집: 마음에 드는 스토리를 나만의 매거진에 추가하여 언제든지 참고할 수 있습니다

플립보드 한도

댓글 모니터링 없음: 일부 사용자는 댓글 섹션에 선동적이거나 분열을 조장하는 댓글이 종종 포함되지만 모니터링이 거의 또는 전혀 이루어지지 않는다고 불평합니다

일부 사용자는 댓글 섹션에 선동적이거나 분열을 조장하는 댓글이 종종 포함되지만 모니터링이 거의 또는 전혀 이루어지지 않는다고 불평합니다 느린 로딩 시간 : 많은 사용자가 앱이 첫 문단 미리보기 이후 기사를로드하는 데 시간이 오래 걸린다고 말합니다

플립보드 가격

free 무료

플립보드 평가 및 리뷰

G2: 리뷰 없음

리뷰 없음 카테라: 리뷰 없음

8. Slite

via Slite 사무실이 아닌 모든 곳에서 일을 해야 하는 분이라면 Slite를 통해 업무에 집중할 수 있습니다. 이 앱은 다음과 같은 역할을 합니다 지식 기반 비즈니스의 집단 지성을 저장할 수 있는 곳입니다. 🧠

어디서든 주요 결정을 문서화하고, 아이디어를 추가하고, 피드백을 제공하고, 중요한 업데이트를 받을 수 있습니다. 심지어 회사 정책에 대한 질문에 답할 수 있는 AI 기능도 내장되어 있습니다. 따라서 하루 종일 클라이언트 회의를 하거나, 전시회에 나가 있거나, 재택 근무를 하는 경우에도 팀원들과 같은 페이지를 유지할 수 있습니다. 📖

Slite 주요 기능

회사 위키: 모든 회사 정보와 직원 리소스를 액세스하기 쉬운 한 곳에 보관하세요

모든 회사 정보와 직원 리소스를 액세스하기 쉬운 한 곳에 보관하세요 회의 노트 : 노트를 만들어 팀원들이 항상 핵심 사항을 찾을 수 있도록 합니다

노트를 만들어 팀원들이 항상 핵심 사항을 찾을 수 있도록 합니다 프로세스 문서: 회사 또는 팀을 위한 프로세스를 설정한 후, 모든 사람이 참조할 수 있도록 문서를 추가하세요

슬레이트 제한 사항

모바일 앱의 기능 부족 : 많은 사용자가 애플과 안드로이드 기기의 앱이 웹 앱만큼 많은 기능을 제공하지 않는다고 불평합니다

많은 사용자가 애플과 안드로이드 기기의 앱이 웹 앱만큼 많은 기능을 제공하지 않는다고 불평합니다 외부 공유가 어려움: Slite를 사용하면 내부 팀원들과 문서를 쉽게 공유할 수 있지만, 일부 사용자는 문서를 내보내 외부 계약자와 공유하기가 어렵다고 불평합니다

Slite 가격

free 무료

무료 표준: 사용자당 월 $8

사용자당 월 $8 프리미엄 : 사용자당 월 $12.50

Slite 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (190+ 리뷰)

4.7/5 (190+ 리뷰) Capterra: 4.7/5 (35개 이상의 리뷰)

9. Feedly

Feedly

via Feedly 이것은 평생 학습자를 위한 것입니다. 모든 것에 대해 가능한 한 많은 정보를 소비하는 것을 볼 수 있습니다. 👀

Feedly는 관심 있는 정보를 찾고 나머지는 걸러낼 수 있도록 도와주는 AI 기반 뉴스 피드를 위한 필수 앱입니다. 알고 싶은 내용을 말하면 인터넷에 게시된 기사 및 인사이트를 수집합니다.

신뢰할 수 있는 출처와 가장 많이 찾는 정보를 Feedly에 알려줄 수 있습니다. 이 훌륭한 앱은 웹 전반에서 높은 수준의 인사이트와 핵심 정보를 제공합니다. 기본적으로 요약 정보와 기사를 제공하므로 훑어볼지 아니면 더 자세히 살펴볼지 결정할 수 있습니다.

Feedly 최고의 기능

필터링된 뉴스 인사이트: 나만을 위해 특별히 큐레이션된 신뢰할 수 있는 출처에서 관심 있는 주제에 대한 뉴스를 받아보세요

나만을 위해 특별히 큐레이션된 신뢰할 수 있는 출처에서 관심 있는 주제에 대한 뉴스를 받아보세요 간편한 공유 : 버튼 클릭 한 번으로 친구, 가족 또는 팀과 기사를 공유하세요

버튼 클릭 한 번으로 친구, 가족 또는 팀과 기사를 공유하세요 야간 모드 : 언제든지 읽고 다크 모드로 눈을 편하게하십시오

피드 한도

이미지로드 오류 : 일부 사용자는 이미지가 완전히로드되지 않거나 화면 크기에 반응하지 않는다고 불평합니다

일부 사용자는 이미지가 완전히로드되지 않거나 화면 크기에 반응하지 않는다고 불평합니다 새로운 소스 로딩 속도 저하 : 다른 사용자는 새 뉴스 소스를로드 할 때 앱이 느리게 실행되고 대기 시간이 길다고 말합니다

Feedly 가격

무료 무료

무료 Pro: 월 $6

월 $6 Pro+: 월 $12

월 $12 Enterprise: 맞춤형 가격 문의

Feedly 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (75+ 리뷰)

4.4/5 (75+ 리뷰) Capterra: 4.8/5 (35개 이상의 리뷰)

10. Dubsado

via Dubsado 프리랜서라면 허둥대는 것이 어떤 것인지 잘 알고 있을 것입니다. 클라이언트와 회의하고, 제안서를 보내고, 일정을 잡고, 송장을 보내고, 플랜을 세우고, 그 사이 어딘가에서 고용된 일을 수행합니다. Dubsado 는 체계적으로 정리하고, 클라이언트의 정보를 관리하고, 바쁜 업무를 자동화하여 청구 가능한 업무에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 웹 앱 또는 모바일 앱으로 제공되며, 클라이언트가 회의 일정을 예약하고, 문서에 액세스하고, 청구서를 결제하는 데 사용할 수 있습니다 - 자급자족하는 클라이언트보다 더 좋아하는 것은 없기 때문입니다. 😍

Dubsado 주요 기능

양식: Dubsado 양식을 사용하면 제안서와 계약서를 빠르게 발송하거나 리드 캡처 양식과 설문지를 사이트에 삽입할 수 있습니다

Dubsado 양식을 사용하면 제안서와 계약서를 빠르게 발송하거나 리드 캡처 양식과 설문지를 사이트에 삽입할 수 있습니다 스케줄링: 클라이언트가 여러분의 일정을 확인하고 두 사람의 일정에 맞는 약속을 예약할 수 있습니다

클라이언트가 여러분의 일정을 확인하고 두 사람의 일정에 맞는 약속을 예약할 수 있습니다 인보이스 발행: 인보이스를 발송하고, 결제 프로세서를 연결하고, 자동 결제 알림을 설정하여 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없도록 할 수 있습니다

인보이스를 발송하고, 결제 프로세서를 연결하고, 자동 결제 알림을 설정하여 수동으로 후속 조치를 취할 필요가 없도록 할 수 있습니다 클라이언트 포털: 클라이언트가 데스크톱이나 모바일 장치에서 로그인하여 제안서와 프로젝트 문서를 확인하고 인보이스를 결제할 수 있는 자체 포털을 설정하세요

Dubsado 한도

인보이스 한도 제한 기능 : 인보이스 발행은 이 앱의 주요 이점 중 하나이지만, 사용자는 프로젝트마다 청구되는 인보이스 유형을 다르게 설정하거나 해외 클라이언트가 있는 경우 여러 통화로 인보이스 발행이 어려울 수 있다고 불평하는 경우가 많습니다

인보이스 발행은 이 앱의 주요 이점 중 하나이지만, 사용자는 프로젝트마다 청구되는 인보이스 유형을 다르게 설정하거나 해외 클라이언트가 있는 경우 여러 통화로 인보이스 발행이 어려울 수 있다고 불평하는 경우가 많습니다 학습 곡선 : 많은 사용자가이 앱의 일부 기능을 배우기가 겁이 나고 도움말 섹션에서 시작하는 데 도움이되는 충분한 자습서를 제공하지 않는다고보고합니다

Dubsado 가격

스타터: 연간 $200

연간 $200 프리미어: 연간 $400

Dubsado 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (65개 이상의 리뷰)

4.3/5 (65개 이상의 리뷰) Capterra: 4.3/5 (40개 이상의 리뷰)

침착하고 수집

수백 가지의 멋진 기능을 갖춘 하나의 앱으로 작업을 플랜하고 추적하며 우선순위를 정할 수 있습니다, clickUp 사용해보기 . 무료로 시작할 수 있으며, 결혼식부터 홈 클로징, 큰 프로모션으로 이어질 프로젝트에 이르기까지 인생의 모든 마일스톤을 계획하는 데 도움이 되는 템플릿이 있습니다. 무료 ClickUp 작업 공간 만들기 에서 가장 멋지고 수집적인 버전으로 변신하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보세요.