자동화에서 환경적 AI로: 솔루션 컨설팅 관점에서 본 차세대 방향성

오늘날 대부분의 조직은 좌절스러운 패턴에 갇혀 있습니다. AI 도구를 도입했고, 자동화를 구축했으며, 개별 팀 내에서 인상적인 개념 증명(PoC)을 선보였습니다. 그런데도 기대했던 혁신적인 생산성 향상은 여전히 요원합니다.

문제는 기술이 아닙니다.

대부분의 기업이 여전히 AI 성숙도의 첫 단계인 '분리된 자동화' 단계에서 운영되고 있다는 점입니다.

그리고 사일로화된 자동화와 AI가 진정으로 주변화되고 능동적이며 상황 인식을 갖춘 다음 단계 사이의 격차는 오늘날 비즈니스에서 가장 중요한 경쟁적 전환점 중 하나를 나타냅니다.

진화를 위한 신호

조직이 분산된 자동화를 넘어설 준비가 되었는지 어떻게 알 수 있을까요? 준비 상태를 나타내는 특정 패턴을 관찰했습니다. `

엔드투엔드 워크플로우: 지원 티켓 관리나 코드 생성 및 검토와 같은 특정 사용 사례를 위해 설계된 에이전트형 AI 활용 기능적 연결성 필요성: 릴리스 관리, 제품 로드맵, 교육, 구현과 같은 상·하류 기능과 워크플로우를 연결하려는 추진력. 도구 통합: 도구 확산과 중복된 AI 라이선스 감소

워크플로우 성숙도와 통합이 동시에 이루어질 때, 조직은 분산된 자동화를 넘어 통합된 환경형 AI로 진화할 준비가 된 것입니다.

이 융합의 순간이 중요합니다. Teams가 "이 도구는 무엇을 할 수 있나요?"라는 질문을 멈추고, "AI가 우리 전체 운영을 이해하는 환경을 어떻게 조성할 것인가?"라는 질문을 시작하는 바로 그 순간입니다.

팀의 성장을 가로막는 장벽들

명확한 준비 상태에도 불구하고 대부분의 조직은 동일한 병목 현상에 직면합니다:

기술 통합: AI가 관찰하고 학습하며 행동할 수 있는 공유 환경이 없다면 팀은 전진할 수 없습니다

문화적 장벽: 기능 간 지식 공유, 의도적인 역량 강화, /AI 활용을 연습할 수 있는 안전한 공간의 부재가 진행을 가로막습니다.

중심축 부재: 경영진이 주도하는 AI 전략의 부재는 조직을 사일로에 갇히게 합니다

바로 여기서 AI 변혁 매트릭스가 핵심이 됩니다.

AI 전환 매트릭스

조직은 AI 성숙도와 컨텍스트 성숙도라는 두 축 모두에서 높은 성숙도를 필요로 합니다. 세계 최고 수준의 정교한 AI 역량을 보유하더라도, 컨텍스트가 수십 개의 분리된 tools에 분산되어 있다면 AI는 가장 중요한 패턴을 인식하지 못한 채 맹목적인 상태로 남을 것입니다.

흔히 있는 오해 바로잡기

팀이 진전하기 전에, AI가 실제로 무엇인지 재고해야 합니다.

생성형 AI vs. 에이전트형 AI:

생성형 AI 는 일회성 작업을 처리합니다.

에이전트형 AI는 반복 가능한 결과를 위해 구조, 제약 조건 및 명확한 업무 정의가 필요합니다.

앰비언트 AI는 '저절로 생기지 않습니다'. 맥락 공유, 조정, 명확한 참여 규칙을 위한 의도적인 설계가 필요합니다.

이렇게 생각해 보세요: ChatGPT 같은 인터페이스를 갖는다고 해서 무언가가 에이전트가 되는 것은, 스티어링 휠이 있다고 해서 무언가가 자율주행차가 되는 것과 마찬가지입니다.

진정한 에이전트형 AI는 정의된 매개변수 내에서 작동하며, 다단계 워크플로우를 실행하고 축적된 맥락을 바탕으로 의사결정을 내립니다. 앰비언트 AI는 한 걸음 더 나아가, 전체 운영 전반에 걸쳐 배경에서 보이지 않게 작동합니다.

연결된 워크플로우가 진정한 가치를 잠금 해제할 때

분리된 자동화에서 연결된 에이전트형 워크플로우로 전환할 때 어떤 변화가 일어나는지 구체적인 예시를 들어 설명해 드리겠습니다.

자동화된 컨텍스트 캡처: 에이전트가 영업 주기에서 핵심 세부 정보를 수집하고 중앙 집중화합니다.

원활한 업무 인계: 배송 및 고객 성공 팀이 컨텍스트를 즉시 확인하여 커뮤니케이션 격차를 해소합니다.

지식 복합화: 정보는 tools 간에 손실되지 않고 보존되며 강화됩니다.

이는 단순한 효율성 문제가 아닙니다.

이는 시간이 지남에 따라 지속되고 더 가치 있게 되는 조직적 기억을 구축하는 것입니다. 기존 모델에서는 영업 팀 맥락이 서로 다른 시스템에 흩어진 이메일 스레드, 채팅 메시지, 회의 노트에 갇히게 됩니다. 환경적 AI 모델에서는 해당 맥락이 필요할 때, 필요한 곳으로 자동으로 흐릅니다.

진정한 가속기는 바로 컨텍스트입니다 AI가 조직의 맥락, 작업, 타임라인, 대화, 의사결정에 접근할 수 있게 되면 단순한 문서 작성 도구가 아닌 분석가처럼 행동하기 시작합니다. ClickUp BrainGPT는 전체 작업 공간을 활용하여 사람들이 종종 놓치는 패턴을 발견하고, 수동으로 제공하지 않은 연결점을 찾아냅니다. ClickUp BrainGPT에서 음성 입력 텍스트 변환 생각을 소리 내어 말하면 음성인식 기능이 듣고, 이를 연관 분석하여 실제 일 흐름을 반영한 인사이트를 제공합니다.

리더십 역할의 진화

조직이 기본적인 자동화에서 진정한 환경적 AI로 진화함에 따라 리더십의 역할은 근본적인 변화를 겪습니다.

리더십 스폰서십: CEO와 CTO는 AI를 기술적 실험에서 벗어나 반드시 수행해야 할 비즈니스 과제로 격상시켜야 합니다.

전략적 연계: 기술 융합을 주도하고 기업 내 도구 스택을 표준화하는 통합 로드맵 수립

문화적 진화: 실무자 커뮤니티, 적극적인 역량 강화 프로그램, 지속적인 학습을 통한 인력 투자

이는 기술적 전문성에 관한 이야기가 아닙니다. 주변형 AI가 번성할 수 있는 조직적 조건을 조성하는 것이 핵심입니다. 개별 팀이 선호하는 도구를 포기하기를 꺼려할 때조차 통합을 추진하겠다는 의지를 의미합니다. 안전하고 기능 간 협력이 가능한 AI 운영을 위한 인프라와 거버넌스에 투자하는 것을 뜻합니다. 무엇보다도 AI 변혁을 일련의 전술적 실험이 아닌 전략적 우선순위로 삼아야 함을 의미합니다.

환경적 AI 구축을 위한 두 가지 접근법

ClickUp(ClickUp)의 AI 센터 오브 엑설런스(Center of Excellence) 디렉터인 데빈 스토커(Devin Stoker)는 이러한 전환을 추진하는 조직들과 폭넓게 협력해 왔습니다. 그는 전사적 환경형 AI로 이어질 수 있는 두 가지 뚜렷한 접근 방식을 제시합니다.

1. 한계 이익의 집적

"본질적으로 이는 데이브 브레일스포드 경이 이끄는 영국 사이클링 팀의 접근 방식과 유사합니다. 그들은 '경미한 이득의 집적'에 집중했죠,"라고 데빈은 설명합니다. "저는 각 신규 고품질 에이전트나 AI 워크플로우가 기업에 1%의 경미한 이득을 기여한다고 봅니다. 이러한 개선에 지속적으로 투자하면, 결국 모든 프로세스에 앰비언트 AI가 원활하게 통합되는 중대한 성과로 이어집니다."

이 모델에서는:

잘 설계된 각 에이전트나 워크플로우는 점진적인 가치를 더합니다

실질적인 변화는 팀과 기능 전반에 걸쳐 개선 사항이 누적될 때 발생합니다

2. 백그라운드에서 작동하는 환경형 AI

데빈이 설명하는 두 번째 접근 방식은 AI가 자동으로 백그라운드에서 작동하여 사용자를 대신해 작업을 수행하는 데 중점을 둡니다. 이러한 주변 에이전트는 지원을 제공하기 위해 직접적인 명령어가 필요하지 않습니다.

ClickUp에는 채팅으로 질문에 답변하고, 워크플로우의 일환으로 작업을 수행하며, 시간이 지남에 따라 사용자 피드백에 적응하고, 백그라운드에서 회사 지식을 업데이트하는 등 다양한 유형의 환경형 에이전트가 포함되어 있습니다.

상황 인식형: 사용자의 환경과 진행 중인 활동을 기반으로 작동합니다

백그라운드 운영: 지속적인 사용자 상호작용 없이 배경에서 조용히 기능을 수행합니다.

개인화: 사용자 행동을 학습하고 개별 요구에 맞춰 조정할 수 있습니다

지식 유지 관리: 주변 AI는 조직의 지식을 자동으로 업데이트하고 풍부하게 합니다.

두 접근 방식 모두 핵심 요건을 공유합니다: AI가 모든 일, 커뮤니케이션, 협업 전반에 걸친 완전한 맥락에 접근할 수 있는 통합 환경이 필요합니다.

환경적 에이전트의 조용한 힘 환경형 에이전트의 가장 과소평가된 장점은 자율적으로 작동하여 수동 지시가 필요 없다는 점입니다. 이들은 백그라운드에서 맥락을 수집하고, 정보를 적절한 곳으로 전달하며, 지식이 사라지기 전에 포착하고, 팀이 기록할 시간이 없는 연결 고리를 유지합니다. ClickUp Agent는 작업 공간 전반의 정보를 통해 작업 공간을 제공합니다. 이러한 에이전트가 통합된 환경 내에서 작동할 때, 그들은 지속적으로 학습하고 프롬프트 없이도 개선되는 시스템의 중추 역할을 합니다.

앞으로 나아갈 길

분리된 자동화에서 환경적 AI로의 여정은 단순히 더 나은 기술을 도입하는 것이 아닙니다. AI가 명확성, 맥락, 지속성을 바탕으로 운영될 수 있는 조건을 조성하는 것입니다.

가장 성공적인 조직들이 커밋하는 핵심은 다음과 같습니다:

융합을 위한 커밋: 단일 환경에서 일, 지식, 협업을 통합하세요.

AI 학습 공유: 부서 간 지식 공유 문화를 구축하세요

AI를 전략적으로 활용하라: AI 전환을 단순한 IT 프로젝트가 아닌 최우선 순위로 삼으십시오.

이러한 전환을 이룬 조직은 단순한 생산성 향상 그 이상을 얻습니다. 각 개선이 다음 개선을 더 쉽고 가치 있게 잠금 해제하는 복합적 효과를 창출하는 것입니다.

더 많은 맥락을 확보함으로써 그들의 AI는 더욱 지능적으로 진화합니다. 검색 시간은 줄이고 창작 시간은 늘리면서 팀의 업무 속도는 가속화됩니다. 경쟁사가 따라잡을 수 없는 속도로 실행함으로써 그들의 경쟁 우위는 더욱 공고해집니다.

중요한 것은 전환 여부가 아니라 효과적인 실행 방법입니다. 이는 선도할 것인지, 아니면 경쟁사가 앞서가는 것을 지켜볼 것인지의 문제입니다.