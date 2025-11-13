구식 역할에 갇힌 계정들을 /AI가 대체할 것인가?

회계 소프트웨어가 한때 계정사 직업을 위협했으나, 오히려 이 직업은 더욱 견고해졌습니다.

현재의 AI 기술은 송장 대조 및 분개 작업을 자동화하지만, 완벽한 감사와 규정 위반 사태를 가르는 판단력은 재현할 수 없습니다.

수동 데이터 입력에 집착하는 이들에게는 경력 위험이 도사리고 있지만, 기계의 속도와 전략적 통찰력을 결합하는 자문가들에게는 기회가 확대되고 있습니다.

기계가 담당하게 된 작업과 인간을 대체할 수 없는 기술이 무엇인지 살펴봅시다.

키 요약

AI는 반복적인 계정 작업 작업을 처리하지만 인간의 판단을 대체할 수는 없습니다.

전략적 자문가는 값을 창출하는 반면, 수동 처리자는 경력 위험에 직면합니다.

새로운 tools가 보고, 예측, 감사 검증 속도를 가속화합니다.

공감 능력, 전략 수립, 기술 통합 역량은 여전히 핵심입니다.

AI가 정말 계정을 대체할까?

AI가 회계사를 완전히 대체하지는 않겠지만, 반복적인 작업을 자동화하는 동시에 기계가 모방할 수 없는 판단력, 윤리 의식, 클라이언트 관계 관리 능력에 대한 수요를 증폭시킴으로써 회계사의 역할을 근본적으로 재편할 것입니다.

오늘날의 머신러닝 플랫폼은 청구서 대조, 경비 분류, 트랜잭션 코딩을 거의 완벽한 정확도로 처리하여 회계사들이 수천 시간에 달하는 수동 입력을 하지 않아도 되게 합니다.

그러나 동일한 시스템들은 규제 회색지대를 해석하거나, 공급업체와 결제 조건을 협상하거나, 주요 인수합병의 세금 영향을 비즈니스 소유자에게 조언할 수는 없습니다. 이러한 결정에는 상황 이해, 공감 능력, 전략적 통찰력이 필요하기 때문입니다.

2024년 가트너 연구에 따르면, 2025년까지 AI가 180만 개의 일자리를 대체할 것이지만 동시에 230만 개의 새로운 역할을 창출할 것으로 나타났습니다. 이 중 상당수는 자동화 프로세스에 대한 인간의 감독이 필요한 필드에서 발생할 것입니다.

이러한 변화는 회계 직업이 두 갈래로 분화되고 있음을 의미합니다. 한 길은 소프트웨어와 경쟁하기 어려운 상품화된 데이터 처리 일로 이어지고, 다른 길은 기술이 훈련된 판단력의 증폭제 역할을 하는 전략적 자문 일로 이어집니다.

AI가 계정 업무 워크플로우를 어떻게 변화시키고 있나요?

중견 기업에서 AI 기반 자동화를 도입한 후 청구서 처리 속도가 크게 향상되어 처리 기간이 며칠에서 몇 시간으로 단축되었습니다. 가속화된 처리 주기는 수익성을 높이고 연체료 부과를 방지하며 실시간 현금 흐름 가시성을 지원합니다.

PwC에서는 계정 조정 업무에 AI를 도입함으로써 수동 대조 시간을 거의 90% 단축시켰습니다. 이를 통해 분석가들의 노력은 일상적인 트랜잭션 확인 업무에서 벗어나 포렌식 감사나 합병과 같은 전략적 자문 역할로 전환될 수 있게 되었습니다.

전 세계적으로 유사한 추세는 작업 자동화가 역할을 없애기보다는 직무 책임을 재구성하고 있음을 보여줍니다.

이러한 변화는 교육 우선순위를 바꿉니다: 신입 회계사들은 이제 전통적인 장부 기록보다 데이터 분석과 클라이언트 관계 관리에 중점을 둡니다. 운영 관련 초과 근무는 줄어들지만, 빈번한 소프트웨어 업데이트에 신속히 적응해야 하는 점은 팀에 새로운 부담을 안깁니다.

계정 분야를 모양짓는 신흥 AI 트렌드

네 가지 트렌드가 계정의 일을 재정의할 것이며, 각각 기계의 효율성과 인간의 통찰력 사이의 균형을 바꿔놓을 것입니다.

실시간 재무 보고

AI 기반 대시보드는 이제 은행 피드, 급여 시스템, 판매 시점 단말기에서 데이터를 추출하여 수동 분개 없이 실시간 손익계산서를 생성합니다.

이러한 즉각성은 CFO가 월말 보고서를 기다리지 않고 주중 예산 조정을 가능하게 하며, 일괄 데이터 입력으로 인한 오류율을 감소시킵니다.

이러한 tools를 도입한 기업들은 클라이언트들이 분기별 검토 시점에 트렌드가 형성되는 과정을 직접 목격하기 때문에 더 날카로운 질문을 한다고 보고합니다.

2. 예측 현금 흐름 모델링

머신러닝 알고리즘은 과거 결제 패턴, 계절별 매출 변동, 거시경제 지표를 분석하여 향후 3~6개월 간의 현금 부족을 예측합니다.

기존 방식에서는 계정이 맞춤형 스프레드시트를 구축해야 했는데, 이 과정은 며칠이 걸렸고 종종 미묘한 패턴을 놓치곤 했습니다.

자동화된 예측은 위험을 조기에 발견하여 유동성이 위태로워지기 전에 비즈니스가 크레딧 한도를 확보하거나 자본 구매를 연기할 시간을 제공합니다.

3. 감사 추적 자동화

블록체인 기반 원장 및 스마트 계약은 이제 모든 트랜잭션에 대해 변조 불가능한 기록을 생성하여, 디지털 지문을 남기지 않고는 청구서를 변경하거나 입력을 소급 적용하는 것이 거의 불가능해졌습니다.

감사 담당자들은 인증 확인에 소요되는 시간을 줄이고, 승인 워크플로우를 둘러싼 통제 체계가 견고한지 평가하는 데 더 많은 시간을 할애합니다. 이는 사이버 보안 및 거버넌스 프레임워크에 대한 심층적인 이해를 요구하는 변화입니다.

자동화에 가장 취약한 직무 유형에는 문서 검증 업무가 포함되며, 감사 역할도 이에 맞춰 변화하고 있습니다.

4. 규제 준수 엔진

세법 코드는 연간 수십 차례 변경되며, 다국적 기업은 과세 소득에 대한 상충되는 정의가 존재하는 관할권별 규정을 추적해야 합니다.

AI 시스템은 이제 법규 업데이트를 스캔하고, 이를 기업의 트랜잭션 내역과 교차 참조하여 실시간으로 위험 노출을 경고합니다.

과거 세법 세부사항을 연구하는 데 몇 주를 보냈던 계정들은 이제 해당 경고 신호를 해석하고, 규정 준수를 유지하면서 책임을 최소화하는 구조 조정 방안에 대해 클라이언트에게 조언하는 데 주력합니다.

이러한 변화는 회계 직종을 순수 기술 전문가나 전통적 장부 담당자 모두 쉽게 따라잡을 수 없는 기술적 숙련도와 전략적 사고를 결합한 자문 일로 이끌고 있습니다.

구축해야 할(그리고 버려야 할) 기술

기술 자격증만으로는 더 이상 경력 성장 동력을 보장하지 못합니다. 2024년 링크드인 설문조사에 따르면, 중간급 회계사 프로모션 시 68%의 재무 리더들이 자격증보다 소프트 스킬과 적응력을 우선시한다고 합니다.

핵심 역량

이러한 핵심 역량은 자동화 속에서도 살아남습니다. 공감 능력, 판단력, 상황 이해력이 필요하기 때문입니다.

클라이언트 관계 관리

규제 해석 및 적용

전략적 재무 플랜 수립

내부 통제 설계

위험 평가 및 완화

이러한 역량은 /AI가 강화된 환경에서 여러분의 영향력을 증폭시키는 인접 역량으로 직접 연결됩니다.

인접 역량

보완적 역량은 기술, 커뮤니케이션, 전략적 통찰력을 연결함으로써 핵심 값을 확장합니다.

데이터 시각화와 스토리텔링

프로세스 자동화 구성

크로스-기능적 협업

변화 관리 리더십

사이버 보안 기초

이러한 인접 역량을 구축하면 단순히 타인이 정의한 작업을 수행하는 것이 아니라 디지털 전환 프로젝트를 주도할 수 있는 위치에 오르게 됩니다.

일몰 기술

소프트웨어가 더 빠르고 정확하게 처리함에 따라 특정 작업의 값은 점차 하락하고 있습니다.

수동 분개 및 전표 입력

기본 송장 매칭

스프레드시트 기반 대조 작업

정기적인 세금 양식 완료

정적 예산 편차 보고

핵심 역량과 인접 역량이라는 두 가지 기술 세트는 일 초점을 트랜잭션에서 고객이 프리미엄 요금을 지불하는 자문 관계로 전환함으로써 여러분의 경력을 미래에 대비하게 합니다.

이러한 변화에 대비하려면 현재 보유한 역량을 점검하고, 지난 5년이 아닌 향후 5년간 가장 중요한 역량 격차에 시간을 투자해야 합니다.

직업 전망: 계정 is 여전히 현명한 선택인가?

미국 노동통계국(BLS)은 작업 자동화가 광범위하게 진행됨에도 불구하고 2032년까지 회계 및 감사 역할이 6% 성장해 약 126,000개의 일자리가 추가될 것으로 예측합니다.

규제 복잡성 증가, 실시간 재무 인사이트를 필요로 하는 비즈니스, 그리고 업계 전반의 전략적 자문 역할로의 전환으로 인해 수요는 지속됩니다. 이는 기술이 일상적인 처리를 관리하더라도 회계사들이 여전히 필수적인 존재임을 의미합니다.

2023년 회계사 중간 연봉은 79,880달러에 달했으며, 법정 회계, 세무 전략 또는 재무 계획 분야의 전문가들은 5년 이내에 20~35% 더 높은 소득을 올렸습니다.

기업들이 강력한 클라이언트 관계와 기술적 유연성을 입증한 중견 전문가들을 적극적으로 유지함에 따라 프로모션 타임라인이 가속화되고 있습니다.

현재 가장 수요가 높은 분야는 사기 탐지를 위한 법정 회계, 국경 간 규정 준수를 위한 국제 세무 플랜, 그리고 새롭게 부상하는 ESG 보고입니다.

각 분야는 자동화가 재현할 수 없는 인간의 판단에 크게 의존하므로, 전략적 자문 역할은 매우 유망한 경력 경로입니다.

다음 단계: AI 주도 미래를 위한 준비

회사가 AI 교육을 의무화하기를 기다리는 계정은 능동적으로 역량을 쌓은 동료들보다 뒤처지는 경우가 많습니다.

2024년 딜로이트 보고서는 재무팀의 73%가 AI 생성 인사이트 해석에 능숙한 인력 확보에 어려움을 겪고 있음을 노트했으며, 이는 조기 도입 기업에 유리한 인재 격차를 초래하고 있습니다.

당신의 실행 로드맵

이번 달에 워크플로우를 점검하여 주당 5시간 분량의 자동화 가능한 작업을 찾아보세요. 데이터 분석 또는 파이썬 과정에 등록하여 회사가 이미 사용하는 tools에 대한 기술적 숙련도를 쌓으세요. 클라이언트 회의 시 선임 고문을 따라다니며 전략적 권고사항이 어떻게 구성되고 전달되는지 관찰하세요. 회사 AI 플랫폼 접근 권한을 요청하고, 주당 30분씩 본인의 역할과 가장 관련 높은 기능을 테스트하세요. 계정 기술에 초점을 맞춘 온라인 커뮤니티에 참여하여 새롭게 등장하는 tools와 최고의 실행 방식에 대한 최신 정보를 얻으세요.

이러한 단계들은 자동화가 부서에 도달했을 때 뒤늦게 따라잡아야 하는 상황을 피하고, 한 발 앞서 위치를 취할 수 있도록 합니다.

향후 10년간 성공할 전문가들은 AI를 위협이 아닌 협력자로 여기며, 기계 능력과 경쟁하기보다 이를 보완하는 기술에 지금 투자하는 이들일 것입니다.

자주 묻는 질문

계정 분야의 주요 전문 분야는 포렌식 회계, 국제 세무 플랜, ESG 보고입니다. 이 필드들은 AI가 모방할 수 없는 고급 기술 지식과 전략적 판단력을 결합합니다. 수요가 높고 자격을 갖춘 인재의 한도가 있어, 이 틈새 분야의 전문가들은 5년 이내에 업계 평균보다 20~35% 높은 연봉을 받습니다.