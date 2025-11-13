AI가 변호사를 대체할 것인가, 아니면 일을 재구성할 것인가?

AI가 법률 직업을 없앨 것이라는 예측은 현장의 더딘 현실과 상충된다.

골드만삭스는 2023년 생성형 AI가 3억 개의 일자리를 자동화 위험에 노출시킬 수 있다고 경고했으나, 2024년 말 기준 미국 로펌의 78%는 여전히 AI tools를 전혀 사용하지 않고 있다.

이러한 신중한 도입은 법률 업계의 보수적 성향을 반영하지만, 흐름은 빠르게 바뀌고 있습니다. AI는 작업을 자동화할 뿐, 전체 직업을 대체하지는 않습니다.

반복적인 일은 사라지지만, 적응하는 변호사들에게는 새로운 값 역할이 등장합니다. 진정한 위험은 대체가 아니라 변화를 외면하는 이들의 퇴출입니다.

키 요약

AI는 법률 작업을 자동화하지만, 전체 법률 경력을 대체하지는 않습니다.

반복적인 일을 AI가 처리함에 따라 입력 단계의 역할이 변화하고 있습니다.

AI를 도입한 로펌은 속도와 클라이언트 신뢰를 동시에 확보합니다.

성공은 인간의 판단력과 AI 활용 능력이 결합될 때 비로소 가능해집니다.

AI가 정말 변호사를 대체할 것인가?

AI가 변호사를 완전히 대체하지는 않겠지만, 특정 작업을 대신하고 법률 일의 완료됨을 재편할 것입니다. 정보 처리에는 탁월하지만 인간의 판단력은 여전히 대체 불가능하기 때문입니다.

최근 연구에 따르면 현재 AI로 약 44%의 법률 일이 자동화될 수 있으며, 변호사가 문서 검토, 데이터 분석, 표준 문서 작성에 소요하는 청구 가능한 시간의 거의 74%가 기계로 처리될 가능성이 있습니다.

법률 조사, 초안 작성, 계약 분석과 같은 주니어급 업무는 이미 선도적으로 도입한 로펌에서 /AI로 전환되고 있는 반면, 전략적 플랜, 협상, 법정 변론, 윤리적 판단을 요구하는 시니어 역할은 대체로 안전합니다.

그러나 AI는 환각 현상과 책임 소재 불명 등 새로운 위험을 초래하기도 한다. 두 변호사가 존재하지 않는 판례를 인용한 ChatGPT 브리프를 제출해 제재를 받은 사례가 이를 증명한다.

점차 형성되는 공통된 의견은 분명합니다: AI가 변호사를 대체하지는 않겠지만, AI를 활용하는 변호사들이 그렇지 않은 변호사들을 대체할 것입니다.

법조계는 AI를 생존 위협이 아닌 강력한 조력자로 보기 시작하는 법을 배우고 있으며, 이러한 tools를 도입한 로펌들은 사건 처리 속도 향상, 비용 절감, 고값 클라이언트 상담을 위한 시간 확보를 보고하고 있습니다.

이러한 선택적 자동화는 입력 역할을 재편하는 동시에 창의성, 공감 능력, 판단력 같은 인간 고유의 역량에 대한 수요를 높이고 있습니다.

실제 영향: 이미 자동화된 분야

현재 AI는 문서 검토 시간을 약 70% 단축시켜 변호사들이 수시간에 걸친 수동 검토에서 무료되어 전략적 분석에 집중할 수 있게 합니다.

이러한 효율성 증대는 가정이 아닙니다. 2023년 2월, 글로벌 로펌 앨런앤오버리는/AI 스타트업 하비와 협력하여 3,500명 이상의 변호사에게 GPT 기반 챗봇을 도입했습니다.

해당 로펌은 일상적인 문서 작성 및 조사 업무에서 변호사들이 주당 몇 시간을 절약했다고 보고했으며, 경영진은 생성형 AI를 도입하지 않는 것이 곧 심각한 경쟁력 약점으로 이어질 것이라고 경고했다.

한 로펌은 AI 기반 소송 답변 시스템을 도입해 소송 답변서 작성 시간을 16시간에서 약 3~4분으로 단축했습니다. 96%의 시간 절감 효과로 신입 변호사들이 더 높은 수준의 일에 무료할 수 있게 되었습니다.

파급 효과는 시간 절감에 그치지 않습니다. 기업 법무팀은 AI 도입으로 외부 로펌 의존도를 낮출 것으로 전망하며, 법률 클라이언트의 42%는 AI를 활용하는 로펌을 선호하는 반면, 그렇지 않은 로펌을 선호하는 비율은 31%에 불과합니다.

이러한 고객 주도적 압박은 자동화를 가속화하며, 법무법인들이 /AI를 도입하지 않으면 기술 기반 경쟁사들에게 비즈니스를 빼앗길 위험에 처하게 합니다.

변호사를 모양내는 신흥 AI 트렌드

향후 5년간 네 가지 트렌드가 법률 필드를 재정의하며, 변호사의 일 방식, 비용 청구, 경쟁 구도를 재편할 것입니다.

법률 실무에서 AI의 주류화

현재 도입 평가가 유지된다면, AI tools는 곧 법률 사무실에서 이메일처럼 보편화될 것이다.

변호사 80%는 향후 5년 내 AI가 법률 일에 큰 영향 또는 변혁적 영향을 미칠 것이라고 믿으며, 거의 절반은 AI가 2026년까지 주류가 될 것으로 추적합니다.

실제로 설문조사 대상 로펌의 45%가 향후 1년 내 생성형 AI를 워크플로우의 핵심으로 삼을 계획이라고 답했습니다. 이는 2024년과 2025년이 AI가 시범 프로젝트에서 로펌 전반에 걸친 통합 활용으로 전환되는 전환점이 될 것임을 시사합니다.

변호사들이 AI 도움 없이 방대한 양의 반복적인 서류 작업을 완료하던 시대는 이제 번호입니다.

2. 신입 변호사 역할의 재편

AI가 일상을 대체함에 따라 입력 변호사의 역할은 근본적으로 변화할 전망이다.

딜로이트 분석가들은 점진적 변화보다 신속하고 구조적인 변혁이 일어날 것으로 전망하며, 법률과 같은 화이트칼라 필드에서 2030년까지 초급 작업의 최대 50%가 자동화될 수 있다고 예측합니다.

따라서 신입 변호사들의 작업 초점은 AI가 쉽게 수행할 수 없는 영역으로 전환될 것이다. 설문조사에 따르면 전문가의 85%는 AI의 부상이 단순히 일자리 상실을 초래하기보다는 변호사들이 새로운 기술을 습득하고 새로운 역할을 수행해야 할 필요성을 가져올 것이라고 전망한다.

미래의 신입 변호사들은 서류 작업 같은 지루한 업무에 덜 시간을 할애하고, AI 출력물 감독, 클라이언트와의 소통, 판단력 연마 등에 더 많은 시간을 할애하게 될 것입니다. 이는 본질적으로 가치 사슬 상위로 더 빠르게 이동하는 것을 의미합니다.

3. 새로운 효율성 기준과 청구 모델

AI의 일 자동화 능력은 법률 분야의 전통적인 시간당 청구 비즈니스 모델에 압박을 가할 것이다.

한 보고서에 따르면, 로펌의 시간당 청구 작업 중 거의 4분의 3이 AI에 의한 자동화의 영향을 받을 가능성이 있다고 합니다.

이는 수시간이 걸리던 작업이 몇 분 만에 완료될 수 있음을 의미하며, 이미 클라이언트들은 AI로 가속화 가능한 업무에 대해 시간당 요금을 지불하는 것에 반발하고 있습니다. 선진적인 로펌들은 이에 대응해 AI 지원 업무에 대해 정액제 또는 가치 기반 가격 책정을 모색하고 있습니다.

AI 효율화로 인해 시간당 청구 방식의 수익성이 떨어지거나 정당성이 약화되면서 대체 수임료 방식이 더욱 보편화될 것으로 예상됩니다.

4. 로펌 간 AI 격차

기술을 활용하는 로펌과 뒤처진 로펌 사이에는 뚜렷한 경쟁 격차가 더욱 커질 전망이다.

법률 전문가의 대다수(60% 이상)는 생성형 AI의 효과적 활용이 향후 5년 내 성공적인 로펌과 그렇지 못한 로펌을 가를 것이라고 동의합니다.

선도적으로 도입한 기업들은 이미 AI 역량을 마케팅하며 클라이언트에게 더 빠른 결과 제공이 가능함을 입증하고 있습니다. 반면 AI 도입이 더딘 기업들은 평판 손상과 비즈니스 기회 상실의 위험에 직면합니다.

기업 법무 부서들은 많은 외부 로펌들이 여전히 신기술을 효과적으로 활용하는 데 주저하거나 무능력해 보인다고 노트했으며, 사내 변호사들의 약 3분의 2는 외부 변호사의 AI 활용으로 아직 시간이나 비용 절감 효과를 보지 못했다고 답했습니다.

2025년 이후에는 기술 기반의 AI 활용 능력이 뛰어난 법률 회사들이 전통적 회사들을 성장 속도에서 앞지르는 양극화가 법률 시장에서 나타날 수 있습니다.

구축해야 할(그리고 버려야 할) 역량

기술만으로는 경쟁 우위를 확보할 수 없습니다. 성공하는 변호사들은 기본 역량을 강화하고, 보완적 기술을 습득하며, 기계가 더 빠르게 처리하는 작업은 포기할 것입니다.

핵심 역량

이러한 핵심 역량은 인간의 판단력과 대인관계적 기교를 요구하기 때문에 자동화 속에서도 살아남습니다.

전략적 법률 분석

클라이언트 관계 관리

법정 변론 및 구두 아규먼트

윤리적 추론과 전문직의 책임

복잡한 협상 및 거래 성사

이러한 역량은 인접 역량을 강력하게 만드는 맥락과 창의성을 제공하는 것으로 다음 범주를 뒷받침합니다.

관련 역량

핵심 가치를 증폭시키고 변호사가 /AI 시스템과 효과적으로 협업할 수 있게 하는 상호 보완적 역량.

법률 AI tools을 위한 프롬프트 엔지니어링

데이터 이해력과 통계 해석 능력

크로스-기능적 프로젝트 관리

법률 기술 공급업체 평가

사이버 보안 및 프라이버시 기초

이 인접 기술들은 수작업 작업 중심에서 벗어나면서 버려야 할 습관을 가리킵니다.

일몰 기술

AI가 더 효율적으로 처리하는 작업을 포기함으로써, 변호사들은 더 높은 값을 창출하는 일에 무료할 수 있게 됩니다.

수동 인용 확인 및 블루북 형식 적용

대량 문서 검토를 통한 증거개시 절차

맞춤형이 아닌 일상적인 계약서 작성

이미 해결된 문제에 대한 반복적인 법률 연구

표준 양식의 줄별 교정

핵심 역량과 인접 역량은 대체 불가능한 인간의 판단력과 기술 활용 능력에 집중하므로 독자를 미래에 대비시킵니다. 두 영역을 함께 구축하면 기계가 반복 일을 처리하고 인간이 전략적 결과를 주도하는 /AI 강화 실무에 대비할 수 있습니다.

진로 전망: 변호사는 여전히 현명한 선택인가?

자동화에 대한 우려에도 불구하고 법률 서비스 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다.

미국 변호사 협회(ABA)의 2024년 기술 설문조사에 따르면 법률계 내 AI 도입률은 전년 대비 거의 3배 증가했으나, 로스쿨 졸업생들의 취업률은 사상 최고 수준을 유지하고 있다. 이는 AI가 법률 업무를 대체하기보다 보완하고 있음을 시사한다.

법률 분야에서 인간이 필수적인 세 가지 요인:

미묘한 해석이 필요한 복잡한 규제 환경

신뢰와 공감을 요구하는 클라이언트 관계

설득력과 실시간 적응력을 바탕으로 한 법정 변론

대형 로펌의 주니어 어소시에이트 연봉 범위는 여전히 20만 달러 선을 유지하며, 시니어 역할로への 프로모션 속도는 둔화되지 않고 있다. 이는 로펌들이 효율성을 위해 AI를 도입하면서도 여전히 인적 자원에 가치를 두고 있음을 시사한다.

수익이 탄력성을 유지하거나 증가하는 상위 3개 전문 분야는 지적재산권법, 사이버보안 및 데이터 프라이버시, 복잡한 소송으로, 모두 기술적 전문성과 전략적 판단력을 결합한 영역이다.

이 번호들은 적응하는 이들에게 법률 직업이 여전히 유효하며, 이 직업이 사라지는 것이 아니라 진화하고 있음을 보여줍니다.

다음은 무엇인가: AI 주도 미래를 위한 준비

전환점이 도래했습니다. 법률 사무소의 약 45%가 향후 1년 내 생성형 AI를 워크플로우의 핵심으로 삼을 플랜이며, 행동을 미루는 것은 이미 효율성 향상과 클라이언트 신뢰를 확보 중인 경쟁사에 뒤처지는 것을 의미합니다.

지금이 바로 행동할 때입니다. 이번 분기 시작을 위한 실용적인 실행 플랜을 소개합니다.

실천 로드맵

현재 워크플로우를 점검하여 인용 확인이나 초안 이메일 작성과 같이 자동화 가능한 작업에서 주당 5시간을 확보할 수 있는 부분을 찾아보세요. CoCounsel이나 Lexis+ AI 같은 법률 특화 AI tools를 위험 부담이 적은 사안에 적용해 그 강점과 한도를 파악해 보십시오. AI 윤리와 프롬프트 엔지니어링에 관한 CLE 과정을 수강하여 전문성을 키우고 새롭게 등장하는 역량 기준을 충족하세요. 팀과 함께 매월 AI 역량 강화 세션을 계획하여 노하우를 공유하고, 오류를 해결하며, 시간 절감 효과를 추적하세요. 더 빠른 결과를 제공하는 AI 지원 일에 대해 고정 수수료 또는 값 기반 가격 책정을 모색하기 위해 로펌의 청구 모델을 검토하십시오.

지금 행동하는 로펌들은 클라이언트들의 기대를 모양으로 만들고 시장 점유율을 확보할 것이며, 지체하는 로펌들은 효율성과 적응력이 성공을 좌우하는 이 직업에서 도태될 위험에 처할 것이다.

자주 묻는 질문

아직도 AI가 업무를 어떻게 바꿀지 궁금하신가요? 본문에 완전히 다루지 못한 주요 우려 사항들을 이 질문들이 해결해 드립니다.

AI는 판례 검색이나 법률 조항 조회 같은 일상적인 법률 연구의 대부분을 처리할 것입니다. 그러나 여러 관할권을 종합하거나 새로운 아규먼트를 예측해야 하는 복잡한 연구는 여전히 인간의 감독이 필요할 것입니다. AI 연구 tools를 숙달한 변호사들은 프로젝트를 더 빠르게 완료하고 수동적인 검토보다는 해석에 집중할 수 있을 것입니다.

AI는 변론서나 메모 초안을 생성할 수 있지만, 최종 결과물은 정확성을 보장하고 허위 정보를 방지하며 윤리 기준을 충족시키기 위해 반드시 자격을 갖춘 변호사의 검토와 편집이 필요합니다. 법원은 허위 인용이 포함된 AI 생성 변론서를 제출한 변호사들에게 제재를 가한 바 있어, 인간의 검증은 여전히 필수적입니다.

법학대학들은 프롬프트 엔지니어링, 법률 기술 윤리, 자동화 시스템 감독 등에 관한 강좌를 포함해 AI 활용 역량을 교육 과정에 도입하기 시작했다. 변호사 협회들도 실무에서 사용되는 AI tools의 장점과 위험성을 이해하도록 요구하는 역량 기준을 업데이트 중이다.

법무 보조원과 법률 보조원은 문서 검토, 인용 확인, 데이터 입력 작업을 AI가 자동화함에 따라 작업 대체 위험이 가장 높습니다. 그러나 AI 감독 역할, 프로젝트 관리, 클라이언트 관계 관리로 역량을 확장하는 이들은 여전히 가치 있게 남을 것이며, 이러한 시스템을 관리하기 위한 AI 연계 담당자나 법률 기술 전문가 같은 새로운 위치가 등장하고 있습니다.