Slack Agentic AI의 기능 및 성능에 대한 솔직한 리뷰

밤 10시에 끝없는 Slack 스레드를 뒤지며, 세 개의 채널 깊숙이 묻힌 예산 승인을 찾아 헤매던 중, 수동으로 채팅 기록을 파헤치는 일이 매주 몇 시간씩 낭비된다는 걸 깨달았습니다.

Slack의 새로운 에이전틱 AI는 작업 공간을 벗어나지 않고도 답변을 제시하고, 회신 초안을 작성하며, 일상적인 요청을 자동화함으로써 바로 그 불편함을 해결합니다.

이 가이드에서는 Slack이 제공하는 기능, 작동 방식, 그리고 해당 투자가 팀의 워크플로우에 적합한지 여부를 알아보실 수 있습니다.

키 요약

Slack Agentic AI는 작업 공간 컨텍스트를 활용해 답변을 즉시 찾아냅니다.

Agentforce 앱은 자연어 처리로 Slack 내에서 직접 작업을 자동화합니다.

AI 기능은 권한 설정을 준수하며 개인 데이터로 학습하지 않습니다.

Salesforce와의 통합은 Slack에 독보적인 기업 이점을 제공합니다.

Slack은 Agentic AI를 제공하나요?

네. Slack은 AI 에이전트와 인간 팀이 나란히 협업하는 통합 작업 공간으로 위치하며, 대화를 자율 일의 인터페이스로 활용합니다.

해당 기업은 2023년 5월 Slack GPT를 통해 이 비전을 선보인 후, 2025년 Dreamforce에서 '에이전트형 운영체제(agentic operating system)' 전략을 발표하며 이를 확장했습니다.

Salesforce는 영업 팀, IT, HR용 Agentforce 앱을 Slack 채널에 직접 내장하여 팀원들이 자연어 명령으로 에이전트에게 CRM 데이터 조회나 지원 티켓 해결을 요청할 수 있게 했습니다.

재설계된 Slackbot은 이제 맞춤형 AI 동반자 역할을 수행하며, 채널 전문가 에이전트는 회사 대화 기록과 연결된 지식 기반을 검색하여 질문에 답변합니다.

이 아키텍처는 Slack을 단순한 메시징 tool에서 벗어나 Salesforce 데이터, 타사 통합, 맞춤형 AI 워크플로우를 위한 대화형 프론트엔드로 탈바꿈시킵니다.

실제로 어떻게 일하나요?

Slack 에이전트는 작업 공간에 이미 흐르고 있는 대화 맥락을 활용합니다. 채널이나 DM에 질문을 입력하면 AI가 관련 스레드, 연결된 앱, Salesforce 기록을 스캔하여 몇 초 만에 답변을 생성합니다.

영업 팀이 "Acme 거래 상태가 어떻게 되나요?"라고 질문하면 Agentforce Sales가 별도의 탭을 열지 않고도 최신 CRM 노트, 파이프라인 단계, 다음 단계를 즉시 제공합니다.

IT 에이전트는 채널 내에서 직접 비밀번호 재설정 요청을 처리하거나 정책 관련 질문에 답변합니다. 회사 지식 기반을 활용하면서도 권한 설정을 준수합니다.

기술적 기반은 Slack의 실시간 검색 API MCP(Multi-Cloud Platform)에서 운영되며, 이를 통해 AI 시스템이 채팅 기록, 파일, 통합 데이터 소스에 보안을 유지하면서 접근할 수 있습니다. OpenAI 및 Anthropic의 타사 대규모 언어 모델(LLM) 은 기업 접근 제어 범위 내에서 개인화된 답변을 제공할 수 있습니다.

실제로 어떻게 보일까요?

최근 스프린트 계획 회의 중, 제품 책임자가 #로드맵 채널에서 "엔터프라이즈 티어 가격 책정을 최종 확정했나요?"라고 질문했습니다.

2주치 메시지를 뒤적일 필요 없이, 그들은 Slack의 AI 검색 막대에 질문을 입력했습니다.

채널 전문가 기능이 3초 만에 재무팀이 사용자당 연간 550달러 요금을 확인한 정확한 스레드를 찾아냈으며, 가격 책정 자료와 법적 승인 문서 연결도 함께 제공했습니다.

기본 프로세스는 일관된 패턴을 따릅니다:

사용자가 채널에 질문을 게시하거나 /AI 에이전트를 호출합니다

에이전트는 관련 스레드, 파일, Salesforce나 Google Drive 같은 통합 앱을 스캔합니다.

Slack의 권한 계층 구조는 사용자의 기존 접근 권한에 맞춰 결과를 필터링합니다

에이전트는 5초 이내에 출처를 인용한 간결한 답변을 제공합니다.

사용자는 더 자세한 내용을 확인하려면 클릭하거나 요약만 확인하고 작업을 계속할 수 있습니다.

누군가 거래 상태를 묻거나, 비밀번호 재설정을 처리하거나, 정책 문서를 추적하는 경우에도 동일한 흐름이 적용됩니다.

에이전트는 요청자가 이미 볼 수 있는 정보만 표시하므로 보안을 유지하면서 응답 시간을 분 단위에서 초 단위로 단축합니다.

통합 및 생태계 적합성

Slack은 팀이 이미 사용하는 tools와 연결됩니다. Einstein GPT는 Salesforce에서 실시간 CRM 데이터를 가져오므로 영업 팀은 채널을 떠나지 않고도 거래 상태나 파이프라인 업데이트를 문의할 수 있습니다.

Slack 마켓플레이스는 Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox, Notion의 AI 앱을 추가하여 해당 서비스들이 Slack 인터페이스 내에서 직접 질문에 응답할 수 있게 합니다. 기업 검색은 사용자가 쿼리를 실행할 때 Google Drive, Box, Jira, Outlook을 가로질러 스캔함으로써 이를 한 단계 더 발전시킵니다.

이 AI는 Slack 스레드와 외부 파일을 모두 확인한 후 관련성 순으로 모든 것을 하나의 결과 집합으로 정렬합니다. 워크플로우 빌더는 자동화 측면을 처리하며, OpenAI나 Anthropic에 프롬프트를 전달하고 번역이나 티켓 요약과 같은 결과를 채널에 다시 게시합니다.

구성 요소 비즈니스 기능 Slackbot (AI 기반) 일상적인 질문에 대한 즉각적인 답변 채널 전문가 팀 지식 기반의 상황별 추천 Agentforce 앱 CRM 업데이트, 티켓 해결, 데이터 검색 실시간 검색 API 대화 데이터에 대한 보안하고 권한 기반의 접근

이 개방형 생태계는 Slack을 다양한 tools을 연결하는 접착제 역할을 하는 플랫폼으로 위치하여, 대화의 맥락 전환을 줄이고 대화가 이루어지는 어디서나 답변을 제공합니다.

커뮤니티 동향 및 초기 사용자 반응

Slack의 에이전틱 AI에 대한 초기 반응은 열성 지지자와 회의론자로 나뉘고 있다.

한편, 파워 사용자들은 비동기식 워크플로우와 원활한 통합을 높이 평가합니다. 반면, 비용을 중시하는 관리자들은 기능 세트가 가격 인상을 정당화하는지 의문을 제기합니다.

실제 사용자의 후기를 확인해 보세요:

사용자당 월 10달러 애드온 비용이며, Slack은 회사 전체에 이 기능을 의무화합니다. 우리 팀 대부분은 이런 기능조차 사용하지 않을 텐데요.” ( Reddit

"비싼 값에 비해 기능이 너무 적어요. 쓸모없어요. 농담이죠." ( Reddit

"Slack에서 에이전트에게 메시지를 보내는 건 빠르고 직관적이에요. 비동기 방식이 정말 최고죠." ( Reddit

이러한 인용문은 더 광범위한 패턴을 보여줍니다: 이미 Slack과 Salesforce에 크게 의존하는 팀들은 즉각적인 투자 수익을 보는 반면, 가벼운 사용자들은 일주일에 몇 번밖에 사용하지 않을지도 모르는 AI에 기업 요금을 지불하는 것을 꺼립니다. Slack이 가격 정책을 세분화하고 더 정교한 기능 제어 기능을 추가함에 따라, 이러한 인식은 긍정적인 방향으로 전환될 수 있습니다.

로드맵 및 생태계 Outlook

Slack의 제품 타임라인은 대화형 AI에서 완전한 에이전틱 자동화에 이르는 명확한 진화 과정을 보여줍니다.

2023년, 회사는 Slack GPT를 출시하고 스레드 요약 및 검색 답변 베타 서비스를 개시했습니다. 2024년 2월까지 해당 기능들은 정식 서비스를 시작했으며, 2025년 중반에는 Business+ 및 Enterprise+ 플랜이 출시되었습니다.

2025년 9월 드림포스에서 Slack은 Agentforce 앱 및 개발자 tools(실시간 검색 API, 모델 컨텍스트 프로토콜)와 함께 '에이전틱 OS' 비전을 닫힘 베타로 공개했습니다.

앞으로 Slack의 실시간 API는 2026년 초 정식 출시 예정이며, 이를 통해 모든 개발자가 생산 환경 수준의 상황 인식 에이전트를 구축할 수 있게 됩니다.

향후 업데이트에는 능동적 코칭 에이전트, 지능형 프로젝트 관리 봇, 수년간의 대화 데이터를 활용한 더욱 풍부한 자동화 기능이 포함될 수 있습니다.

Salesforce의 2025년 사용량 기반 AI 크레딧 전환은 2026년까지 Slack 고객이 사용자당 고정 요금 대신 에이전트 상호작용 용량(크레딧)을 구매할 수 있음을 시사합니다.

이 유연한 모델은 예산 부담을 완화하고 맞춤형 에이전트 실험을 장려할 수 있습니다.

Slack Agentic AI 비용은 얼마인가요?

Slack의 AI 가격 정책은 2025년 8월 변경되었습니다. 회사는 기존 사용자당 월 10달러의 독립형 애드온을 중단하고 고급 AI 기능을 비즈니스 플러스(Business+) 플랜에 통합했습니다. 해당 플랜은 사용자당 월 15달러 (기존 12.50달러에서 인상) 입니다.

모든 유료 요금제에는 대화 요약 및 빠른 회의 노트와 같은 기본 AI 기능이 포함되지만, AI 검색 답변, 채널 요약, 파일 요약, 번역과 같은 전체 기능은 비즈니스+ 이상 요금제에서만 이용 가능합니다.

엔터프라이즈 검색과 심화된 Salesforce 통합 기능을 묶은 새로운 엔터프라이즈+ 플랜은 연락처-영업 가격 정책을 적용하며, 종종 더 광범위한 Salesforce AI Cloud 거래의 일부로 판매됩니다.

컴퓨팅 오버헤드와 통합 서비스 비용이 총 비용에 추가됩니다.

에이전트포스 에이전트는 API 크레딧을 소모하며, 맞춤형 워크플로우를 구축하는 팀은 모델 컨텍스트 프로토콜 연결을 구성하기 위해 개발자 작업 시간이 필요할 수 있습니다.

Salesforce의 Agentforce 1 제품군(연간 사용자당 550달러)을 이미 사용 중인 조직은 Slack Enterprise+ 접근 권한이 포함되어 추가 비용을 상쇄할 수 있습니다.

2025년 6월 이전에 $10 애드온을 구매한 레거시 고객은 다음 갱신 시까지 기존 플랜을 유지할 수 있으나, 신규 구매자는 개정된 플랜 구조를 적용해야 합니다.