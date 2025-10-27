키 요약

ChatGPT Atlas는 웹페이지에 AI를 직접 내장하여 복사-붙여넣기 과정의 번거로움을 없앱니다.

아틀라스 출시가 Chrome의 지배력에 도전하지만 중대한 보안 취약점에 직면하다.

아틀라스 같은 AI 브라우저는 주체적이고 맥락을 인지하는 디지털 워크플로우로의 전환을 시사한다.

아틀라스는 고급 사용자용 tools를 제공하지만 보안 위험으로 인해 기업 환경에 적합하지 않습니다.

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 10월 21일.

오픈AI가 대화형 AI를 방문하는 모든 웹페이지에 직접 내장한 AI 기반 웹 브라우저 '챗GPT 아틀라스'를 출시했다. 이번 출시는 전 세계 30억 명의 사용자로 시장 점유율 약 65%를 차지하는 Google Chrome 브라우저에 도전장을 내민 것이다. 아틀라스는 지식 근로자들이 매일 수백 번씩 수행하는 브라우저 탭과 챗GPT 간 끊임없는 복사-붙여넣기 작업을 없애고, AI 어시스턴트가 완전한 맥락 인식 능력으로 웹 전반을 팔로워하도록 한다.

이 브라우저는 macOS 사용자를 대상으로 무료로 출시되었으며, Windows, iOS, Android 버전은 곧 출시될 예정이다. OpenAI의 주간 ChatGPT 사용자 8억 명이 주요 목표다. 알파벳 주가는 발표 당일 2% 하락하며 시가총액 약 180억 달러가 증발했으나 이후 부분적으로 회복되었다. 이는 Chrome의 광고 기반 비즈니스 모델이 새로운 경쟁 압박에 직면할 것이라는 투자자들의 우려를 반영한 것이다.

아틀라스가 중요한 이유는 챗봇을 넘어선 오픈AI의 플랫폼 전략을 대표하기 때문이다. 피지 시모 CEO는 ChatGPT가 "삶의 운영체제"로 진화한다는 회사의 비전을 설명하며, 브라우저가 지식 작업이 실제로 이루어지는 공간이라고 강조했다. 이메일, 문서, 연구, 프로젝트 관리, 협업 tools 모두 브라우저 탭에서 작동한다. ChatGPT를 브라우징에 원활하게 통합함으로써 오픈AI는 사고와 실행 사이의 마찰을 제거한다.

그러나 출시에는 상당한 어려움이 따르고 있다. 보안 연구원들은 출시 3일 만에 치명적인 취약점을 발견했으며, 초기 평가들은 안정성에 대해 엇갈리고 있다. 또한 Chrome의 20년 선행은 주류 사용자들에게 거의 극복 불가능한 전환 장벽을 형성하고 있다.

아틀라스가 일하는 방식과 차별화된 점

가장 큰 기능은 현재 보기의 페이지를 자동으로 인식하는 지속형 'Ask ChatGPT' 사이드바입니다. 어떤 웹페이지에서든 버튼을 클릭하면 ChatGPT가 기사를 요약하거나, 제품을 비교하거나, 데이터를 추출하거나, 콘텐츠에 관한 질문에 답변할 수 있습니다. 사용자가 직접 텍스트를 복사하여 붙여넣기를 할 필요가 없습니다.

OpenAI의 공식 발표에 따르면, 이는 현재 AI 워크플로우를 괴롭히는 컨텍스트 문제를 해결하는 방안으로 위치됩니다. 지식 근로자들은 톤 조정을 위해 이메일 텍스트를 ChatGPT에 복사하고, 요약본을 위해 회의 노트를 붙여넣기하며, 연구 지원을 위해 링크를 드래그하고, 분석을 위해 문서를 스크린샷하는 데 무수한 시간을 소비합니다. Atlas는 현재 페이지, 열린 탭, 브라우징 기록으로부터 사이드바에 완전한 컨텍스트를 제공함으로써 이러한 작업을 불필요하게 만듭니다.

브라우저에는 모든 양식 필드에서 텍스트를 선택하면 나타나는 인라인 작성 보조 기능이 포함되어 있습니다. Gmail에서 이메일 초안을 선택하고 ChatGPT 오버레이를 클릭하면 페이지를 떠나지 않고도 즉시 명확성을 위해 재작성하거나 어조를 조정할 수 있습니다. 이전에 Firefox와 Chrome 개발 팀을 이끌었던 엔지니어링 책임자 벤 굿저는 이 "사이드카 기능"을 주요 차별화 요소로 강조했습니다.

아틀라스는 브라우저 메모리 기능도 제공합니다. 이는 ChatGPT가 사용자가 방문한 사이트의 키 정보를 기억하는 선택적 기능입니다. 몇 주 후 "지난달 조사한 모든 프로젝트 관리 tools를 찾아 비교 테이블을 작성해 달라"고 요청하면, 사용자의 브라우징 패턴을 기억해냅니다. OpenAI의 개인정보 보호 문서에 따르면 메모리는 정부 발급 신분증, 자격 증명, 의료 기록, 금융 정보 등을 제외하도록 설계된 프라이버시 필터와 함께 30일간 서버에 저장됩니다. 사용자는 개별 항목 보기/삭제 또는 사이트별/전체 기능 비활성화를 통해 메모리를 완전히 제어할 수 있습니다.

에이전트 모드는 자동화를 한 단계 더 발전시켰으나, 플러스($20/월), 프로($200/월), 비즈니스 구독자만 이용할 수 있습니다. AI는 웹사이트를 자율적으로 탐색하고, 버튼을 클릭하며, 양식을 작성하고, 쇼핑 카트에 항목을 추가하며, 다단계 워크플로우를 완료할 수 있습니다. OpenAI는 에이전트가 약 15초 만에 Outlook에서 이메일을 작성하고, 식단 계획을 조사하며 Instacart를 통해 식료품을 주문하고, Google 문서에서 프로젝트 작업을 생성하는 모습을 시연했습니다.

에이전트 모드에는 중대한 주의사항이 따릅니다. OpenAI는 "복잡한 워크플로우에서 오류를 발생시킬 수 있다"고 명시적으로 경고하며, MIT 테크놀로지 리뷰의 테스트에서는 쇼핑 에이전트가 테스트 담당자가 이미 구매한 항목을 추천하는 신뢰성 문제가 드러났습니다. 보안 연구원들은 악성 웹사이트가 에이전트가 합법적인 사용자 명령으로 오인하는 숨겨진 지시를 주입할 수 있음을 발견했는데, 이는 AI 시스템에서 근본적으로 해결되지 않은 프롬프트 주입 공격입니다.

Chrome 여전히 우세하지만 /AI 브라우저 경쟁 격화

ChatGPT Atlas는 Chrome이 전 세계 브라우저 사용량의 65~68%를 차지하며 약 30억 명의 사용자를 보유한 시장에 진입합니다. 사파리는 iOS의 지배력을 통해 16~19%를 차지하고 있으며, Microsoft 엣지는 5~7%를 유지하고 있습니다. 나머지 업체들은 잔여 시장 점유율을 놓고 경쟁 중입니다. StatCounter 데이터에 따르면 Chrome의 시장 점유율은 수년간 정체 상태였음에도 불구하고 2025년에 오히려 증가했는데, 이는 안드로이드를 통한 Google 생태계의 잠금 효과, 확장 성숙도, 그리고 20년 이상에 걸친 사용 습관 형성의 결과임을 보여줍니다.

2025년 경쟁 구도는 AI 역량이 새로운 전장으로 부상하며 극적으로 변화했다. Google은 2025년 9월 Chrome에 제미니 AI를 통합해 기존 프로 전용 기능을 미국 사용자 모두에게 무료로 제공했다. 제미니는 다중 탭 컨텍스트 인식, 요약하다, 복잡한 쿼리를 위한 주소창 AI 모드를 제공한다. Google의 로드맵에는 완전한 에이전트형 브라우징 기능이 곧 추가될 예정이다.

Microsoft는 2025년 10월 23일, 아틀라스 출시 불과 이틀 만에 엣지용 코파일럿 모드를 재출시했으며, 테크크런치는 이 기능을 오픈AI의 제품과 "거의 동일하다"고 평가했다. 코파일럿 모드에는 자율적 작업 완료를 위한 액션, 탭 간 연결을 추적하는 저니, 음성 내비게이션이 포함된다. 오픈AI의 140억 달러 투자 파트너사인 Microsoft의 신속한 경쟁 대응은 기존 기업들이 혁신을 얼마나 빠르게 모방할 수 있는지 보여준다.

딥워터 자산운용의 애널리스트 진 먼스터는 X에 "Google은 이러한 기능을 신속하게 복제할 수 있으며(실제로 그렇게 할 것) 이는 아틀라스가 시장 점유율을 확보하기 어렵게 만들 것"이라고 게시했다. 그는 아틀라스가 "Chrome보다 10배 더 우수하지 않다"고 강조했는데, 이는 전환 비용과 굳어진 습관을 극복하는 데 일반적으로 필요한 기준점이다.

퍼플렉시티는 2025년 7월 코멧 브라우저를 출시했으며, 초기에는 월 200달러의 맥스 구독자 전용으로 제공되다가 10월에 완전히 무료화되었습니다. 브라우저 컴퍼니의 아크는 2025년 중반 AI 중심 브라우저인 디아로 전환되었으며, 현재 초대 전용 베타 단계입니다. 오페라는 AI 기능을 탑재한 오페라 네온을 출시했으며, 프라이버시 중심의 브레이브조차 레오 AI 기능을 추가했습니다.

시장조사 기관 마켓.유에스에 따르면 AI 브라우저 시장은 2024년 45억 달러에서 2034년 768억 달러로 성장할 것으로 프로젝트되며, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 32.8%에 달할 것으로 예상된다. 그러나 브라우저 시장 점유율은 아직 AI 검색의 파급 효과를 따라가지 못하고 있다. AI 검색 대안들이 주목받기 시작했음에도 Chrome의 지배적 지위는 여전히 견고하다.

가장 유력한 시나리오에 따르면, 아틀라스는 기술 애호가, ChatGPT 중독 사용자, 특정 AI 강화 워크플로우를 위한 보조 브라우저를 찾는 팀들 사이에서 1~3%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. OpenAI가 주간 ChatGPT 사용자 8억 명 중 단 5%만 전환하더라도 이는 4천만~5천만 명의 사용자를 의미하며, 이는 기존 경쟁사 다수를 능가하는 규모입니다.

보안 취약점이 출시를 위협하다

아틀라스 브라우저가 10월 21일 출시된 지 3일 만에 보안 업체 뉴럴트러스트(NeuralTrust) 가 악의적인 행위자가 브라우저의 AI 에이전트를 조작할 수 있는 중대한 취약점을 발견했다. 클립보드 주입 공격은 URL로 위장한 악성 프롬프트를 숨기는 방식으로, 사용자가 인지하지 못한 상태에서 에이전트가 위험한 사이트로 이동하거나 데이터를 탈취하고, 무단 구매를 실행하거나 소셜 미디어에 게시물을 올릴 수 있게 한다.

NeuralTrust는 또한 암호화되지 않은 상태로 저장된 OAuth 토큰을 발견했으며, 이는 무단 계정 접근 위험을 초래합니다. 또한 악성 브라우저 확장 프로그램은 가짜 AI 사이드바를 오버레이하여 사용자를 속여 데이터 유출 명령어 실행하도록 유도할 수 있습니다. Perplexity Comet과 Opera Neon에서도 유사한 취약점이 발견되었으며, 이는 AI 기반 브라우저 전체 범주가 직면한 체계적인 문제임을 시사합니다.

근본적인 문제는 프롬프트 주입, 즉 AI가 신뢰할 수 있는 사용자 명령과 신뢰할 수 없는 웹페이지 콘텐츠 콘텐츠를 안정적으로 구분하지 못하는 점입니다. 공격자들은 인간이 볼 수 없지만 AI 에이전트가 처리하는 흰색 배경의 흰색 텍스트, 기계어 코드 또는 이미지 메타데이터에 악성 명령어들을 숨깁니다.

영국 프로그래머이자 보안 연구원인 사이먼 윌리슨은 자신의 블로그에서 "여기에 수반되는 보안 및 프라이버시 위험은 여전히 극복하기 어려울 정도로 높게 느껴진다. 다수의 보안 연구원들이 이 제품들을 철저히 검증하기 전까지는 어떤 제품도 신뢰하지 않을 것이다"라고 밝혔다

기업이 Atlas를 고려할 경우, OpenAI는 문서에서 규제 대상 데이터, 기밀 데이터 또는 운영 데이터를 Atlas와 함께 사용하지 말 것을 명시적으로 경고합니다. 에이전트 모드는 프리뷰 상태로 출시됩니다. 브라우저는 금융 사이트에서 작업 전 일시 중지하거나 중요한 작업 전에 명시적 권한을 요청하는 등의 안전 장치를 구현하지만, OpenAI는 이러한 "안전 장치가 발생하는 모든 공격을 막을 수는 없다"고 인정합니다

프라이버시 문제는 보안 취약점을 넘어 확장됩니다. 브라우저 메모리는 사용자의 브라우징 기록 요약본을 OpenAI 서버에 30일간 저장합니다. 프라이버시 필터는 개인 식별 정보를 배제하기 위해 설계되었으나, 프라이버시 운동가들은 AI가 행동 패턴을 연결한 후에는 하나의 데이터 조각을 제거해도 AI가 구축한 개인에 대한 전체 이야기가 지워지지 않는다고 경고합니다.

MIT 테크놀로지 리뷰는 아틀라스를 "소프트웨어로 위장한 냉소주의에 불과하다"고 평가하며, "아틀라스의 진정한 사용자이자 최종 사용자는 웹사이트를 탐색하는 개인이 아니라 데이터를 수집하는 기업"이라고 주장했다. 방문하는 모든 페이지, 수행하는 모든 쿼리, 위임된 모든 작업은 OpenAI에 행동 훈련 데이터를 제공한다.

소셜프루프 보안의 레이첼 토백 최고경영자(CEO)는 사용자가 AI 브라우저 계정에 고유한 비밀번호와 다중 인증을 적용하고, 금융 및 건강 정보에 대한 접근 한도를 설정하며, 민감한 계정과 AI 브라우저를 분리하는 방안을 고려할 것을 권고합니다.

생산성 팀에게 이것이 의미하는 바

ChatGPT 생태계에 이미 통합된 조직, 특히 Enterprise 또는 비즈니스 구독을 보유한 조직의 경우, Atlas는 보조 또는 전문 브라우저로서 평가할 가치가 있는 진정한 워크플로우 개선을 제공합니다. 연구 요약, 이메일 초안 작성, 회의 노트 분석 또는 문서 편집을 위해 매일 수백 번 ChatGPT를 사용하는 팀은 통합된 경험이 반복적인 컨텍스트 전환을 없애준다는 점을 발견할 것입니다.

현재 Atlas가 탁월한 실용적 활용 사례로는 마케팅 전략가나 경쟁 정보 분석가처럼 연구 중심 역할을 들 수 있습니다. 이들은 여러 탭에 걸쳐 검색 결과와 대화할 수 있습니다. 이메일 클라이언트나 문서 tools 내에서 바로 인라인 작성 지원을 활용해 콘텐츠 생성 워크플로우를 개선할 수 있습니다. 수십 개의 정보 출처를 다루는 운영 관리자는 브라우저 메모리를 활용해 지난 달의 공급업체 제안서나 프로젝트 타임라인 변경 사항을 불러올 수 있습니다.

그러나 Atlas는 기업 도입 측면에서 여러 부분에서 한계가 있습니다. 현재의 보안 취약점과 OpenAI가 규제 대상 또는 기밀 데이터와의 사용을 명시적으로 경고하는 점으로 인해 금융 서비스, 의료, 법률 또는 규정 준수 부담이 큰 환경에는 부적합합니다. macOS 전용 출시로 인해 즉각적인 배포가 한도이며, 기업 환경에서는 여전히 Windows 사용자가 주류를 이루고 있습니다. 오류율이 인정된 상태의 에이전트 신뢰성으로 인해 미션 크리티컬 자동화에는 인적 검증이 필요합니다.

가격 정책도 고려해야 합니다. 무료 계층에는 브라우저, 사이드바 ChatGPT, 메모리 기능이 포함되어 개인 기여자에게는 충분합니다. 에이전트 모드 사용을 위해서는 Plus, Pro 또는 Business 구독이 필요합니다. ChatGPT Enterprise를 이미 이용 중인 Teams는 Atlas에 접근할 수 있으나, 해당 서비스는 베타 단계이며 아직 SOC 2 또는 ISO 인증을 받지 않았습니다.

경쟁 동향을 고려할 때 대부분의 조직은 관망 자세를 취할 것으로 보인다. 먼스터의 분석에 따르면 Google이 1년 이내에 아틀라스 기능을 모방할 것이므로 Chrome 사용자는 브라우저를 변경하지 않고도 유사한 기능을 확보할 수 있다. Microsoft의 엣지 코파일럿 모드는 이미 마이크로소프트 365 통합 팀을 위해 유사한 기능을 제공하고 있다.

개인 파워 유저와 얼리 어답터에게는, 민감한 일에는 Chrome이나 엣지를 유지하면서 AI 강화 작업용 보조 브라우저로 아틀라스를 시도해 볼 가치가 있습니다. 북마크와 비밀번호를 가져오고, 연구 프로젝트를 위해 메모리와 사이드바를 실험해 보되, 보안 연구진이 보다 철저한 검증을 수행할 때까지 은행, 급여 시스템 또는 기밀 클라이언트 정보와의 연결은 피하십시오.

특정 브라우저의 승패보다 더 중요한 것은 더 광범위한 추세입니다. AI 기반 브라우저는 업무 tools 진화의 다음 단계를 상징합니다. Slack이 팀 커뮤니케이션을 혁신하고 Notion이 문서 작업을 변혁했듯, 대화형 인터페이스는 정보 접근 방식을 재편하고 있습니다. 팀은 tool 간 복사-붙여넣기, 탭 전환 시 맥락 손실, 웹사이트에서 수동 데이터 추출과 같은 워크플로우의 마찰 지점을 평가해야 합니다.

OpenAI의 다음 행보는?

오픈AI는 시장 점유율 경쟁만을 위해 브라우저를 개발하는 것이 아닙니다. AI 에이전트 배포를 위한 플랫폼 인프라를 구축 중입니다. 시모가 제시한 '삶의 운영체제'로서의 ChatGPT 비전은 사용자와 디지털 작업 간 핵심 인터페이스를 장악해야 실현됩니다. 아틀라스 출시 직전 메타가 30억 사용자를 보유한 왓츠앱에서 타사 챗봇을 차단하자, 오픈AI는 배포를 플랫폼 게이트키퍼에 의존성 가질 수 없음을 깨달았습니다.

전략적 로드맵은 구글의 행보를 반영한다. ChatGPT는 검색 대안으로 시작해 브라우저로 확장되었으며, 로드맵에는 소비자용 하드웨어도 포함된다. 오픈AI는 최근 선제적 업데이트가 가능한 중앙 집중식 대시보드인 ChatGPT 펄스(Pulse)와 메타 및 틱톡을 목표로 한 AI 비디오 생성 앱 소라(Sora)를 출시했다. 아틀라스(Atlas)는 이 생태계의 중심에 자리잡아 ChatGPT를 Google이 아닌 온라인 활동의 기본값으로 만든다.

재정적 압박이 시급성을 부추기고 있다. 오픈AI는 2029년까지 인프라에 약 1,150억 달러를 투자할 플랜이며, 현재 구독 수익 약 127억 달러에 비해 2026년에는 연간 지출이 170억 달러에 달할 전망이다. 회사는 수익보다 더 많은 손실을 보고 있어 새로운 수익원 확보에 대한 압박이 가중되고 있다.

아틀라스는 다양한 수익화 경로를 열어둡니다. 광고 사업은 이미 개발 중이며, 오픈AI는 광고 담당 임원을 채용하고 스폰서 콘텐츠와 AI 기반 추천 시스템을 통합할 팀을 구성했습니다. 주간 8억 명의 사용자를 바탕으로 탐색 맥락에 기반한 맞춤형 광고는 연간 수십억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다. 전자상거래 통합도 동일한 모델을 따르며, 월마트는 곧 출시될 ChatGPT 즉시 결제 경험을 발표했습니다.

이 시기는 Google의 반독점 취약점과 맞물린다. 미 법무부의 반독점 소송은 Google이 애플에 기본 검색 엔진 배치를 위해 연간 200억 달러의 결제를 중단하도록 강제할 수 있으며, 이는 Chrome의 가장 강력한 배포 우위를 제거하는 동시에 오픈AI가 AI 원생 브라우저 측면에서 공격할 수 있는 기회를 제공한다.

공식 발표에 기반한 단기 로드맵 우선순위에는 주류 채택에 핵심적인 Windows, iOS, Android 버전이 포함됩니다. 다중 프로필 지원과 개선된 개발자 tools는 현재의 공백을 해소합니다. 향상된 에이전트 기능과 더 나은 안정성은 자동화 기능이 프리뷰에서 생산 환경으로 전환될 수 있을지 결정할 것입니다. 프롬프트 주입 취약점에 대한 보안 패치는 기업 신뢰성에 필수적입니다.

AI 브라우저 시장은 각기 다른 틈새 시장에서 여러 승자를 지원할 것으로 보인다. 일반 소비자를 위한 생태계 잠금 장치가 있는 Chrome, 기업용 Microsoft 365 사용자를 위한 엣지, 애플 생태계 충성 고객을 위한 사파리, ChatGPT 파워 유저를 위한 아틀라스, AI 검색 애호가를 위한 코멧, 그리고 프라이버시 옹호자를 위한 브레이브가 그 자리를 차지할 것이다. Chrome의 시장 점유율이 급락하지는 않겠지만, 향후 3년간 72%에서 55~60%로 분할될 경우 Google은 수십억 달러 규모의 광고 수익 손실을 입을 것이다.

브라우저가 직면한 전반적인 변화: 향후 12~18개월 내 모든 주요 브라우저에 대화형 AI 인터페이스, 다중 탭 추론 기능, 에이전트 기반 작업 자동화가 추가될 것이다. 아틀라스가 선보인 혁신들은 차별화 요소가 아닌 기본 요건으로 자리 잡는다. 경쟁은 AI 품질, 프라이버시, 생태계 통합 깊이, 사용자 신뢰로 전환된다.

지식 근로자와 생산성 팀에게 실행 가능한 핵심은 명확합니다. 업무용으로 사용하는 브라우저는 향후 2년 내 근본적으로 변화할 것이며, 이는 어떤 회사의 제품을 선택하든 마찬가지입니다. 지금 당장 팀의 워크플로우를 평가하여 반복적인 조사, 다중 출처 정보 통합, 수동 데이터 입력, tool 간 전환과 같은 마찰이 큰 작업을 식별하세요. AI 브라우저가 성숙해짐에 따라 이러한 마찰 지점은 자동화의 기회가 될 것입니다.

저위험 환경에서 AI 강화 브라우징을 실험해보고, AI 에이전트가 민감한 데이터를 처리해야 할 때와 처리하지 말아야 할 때에 대한 정책을 수립하며, 대화 인터페이스가 온라인 정보 상호작용의 주된 방식이 될 것에 대비해 팀을 준비시키세요. 아틀라스는 대부분의 사용자에게 Chrome을 대체하지는 않겠지만, 이미 웹 탐색의 미래를 앞당기는 데 성공했습니다.

출처

ChatGPT Atlas 브라우저의 기능, 출시 일정, 보안 패치 및 시장 도입에 관한 새로운 정보가 확보되는 대로 본 문서는 업데이트될 예정입니다.