우리가 ClickUp 달력을 만든 이유

달력은 최상의 우선순위 관리 tool입니다. 모든 사람이 매주 동일한 24×7 시간 격자를 가집니다. 이 시간 블록을 어떻게 활용하느냐에 따라 당신의 한 주가 영향력 있는 시간이 될지, 사소한 작업에 허둥대는 시간이 될지가 결정됩니다.

시간 블록 관리, 즉 달력을 활용해 일 시간을 확보하는 것이 이를 달성하는 가장 효과적인 방법입니다. 하지만 이를 습관으로 유지하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.

우리는 곧 그 상황을 바꿀 것입니다.

믿을 수 있는 생산성 시스템

당신의 마음은 정보를 저장하기 위해 만들어진 것이 아닙니다—아이디어를 가지기 위해 만들어졌습니다. 어떤 작업이나 후속 조치를 떠올리는 순간, 가장 좋은 방법은 그 생각을 머릿속에서 꺼내 신뢰할 수 있는 시스템에 기록하는 것입니다.

데이비드 앨런은 Getting Things Done™에서 이를 가장 잘 설명했습니다:

캡처: 머릿속 생각을 꺼내어 신뢰할 수 있는 시스템에 저장하세요.

명확히 하세요: 어떤 행동인가요? 5분 미만 걸리면 바로 실행하세요. 그 이상 걸리면 일정을 잡으세요.

참여: 일을 시작하세요.

우리는 달력이 바로 그런 시스템이라고 믿습니다. 일정을 달력 옆에 배치함으로써, 여러분은 어떤 것도 놓치지 않게 됩니다.

clickUp 달력을 사용하면*, 여러분의 우선순위, 할당된 일, 그리고 맞춤 설정 가능한 백로그가 모두 바로 거기에 있습니다—하루에도 여러 번 확인하는 tool 바로 옆에—즉시 실행할 준비가 되어 있죠.

너무 바빠서 시스템 같은 건 필요 없어!

시스템을 갖추면 시간이 더 생깁니다, 줄어들지 않습니다.

할 일, 채팅, 알림에 대한 걱정에서 뇌를 무료하면 시간과 에너지를 다른 곳에 집중할 수 있습니다. 그 시간을 전략적으로, 창의적으로 생각하거나 자기 관리에 투자하세요—선택은 여러분의 몫입니다.

성공적인 한 주를 기준으로 거꾸로 일하라

당신의 업무 시간이 내 것과 비슷하다면, 할 일이 항상 넘쳐날 거예요.

제 조언은? 끝없는 작업과 받은 편지함 메시지로 시작하는 하향식 접근 대신, 주말까지 달성하고자 하는 결과에 집중하는 상향식 접근으로 시작하세요. 이렇게 하면 중요한 일에 적절한 주의를 기울여 실질적인 성과를 이끌어낼 수 있습니다.

매주 시작할 때 그 주를 성공으로 이끌 세 가지 결과를 적어둡니다. 이를 ClickUp에서 작업으로 생성하고 우선순위로 표시합니다.

여기서 마법이 펼쳐집니다: ClickUp 캘린더는 AI를 활용해 해당 작업에 집중할 시간 블록을 제안하고, 이를 조정하여 충돌을 자동으로 해결합니다. 이는 가장 중요한 일에 시간을 할애할 수 있도록 보호하면서도 일상의 현실에 유연하게 대응합니다.

퍼즐을 맞추고 있다고 상상해 보세요.

어떤 작업은 퍼즐 상자와 같습니다—최종 결과를 보여줍니다. 다른 작업은 개별 조각이나 단계별 지침과 같습니다.

핵심은 이렇습니다: *결과 중심의 작업은 시작일과 마감일을 설정해 시간 블록을 할당할 수 없습니다. 대신, 해당 작업을 수행할 시간을 캘린더에 블록으로 확보하세요. 이를 '마감일(DUE date)'이 아닌 '실행일(DO date)'이라 부릅니다. 한 작업에는 여러 실행일이 있을 수 있지만 마감일은 단 하나뿐입니다.

clickUp 달력을 사용하면 작업에 여러 실행 날짜를 쉽게 설정할 수 있습니다. * 사이드바의 작업에서 "플랜"을 클릭하고, 무료 슬롯을 선택하면 완료됨! 필요에 따라 반복하세요. 이렇게 하면 작업의 시작 날짜나 마감일을 변경하지 않고도 작업과 연결된 집중 블록을 생성할 수 있습니다.

일반적으로 여러 사람이 참여하거나 몇 시간 이상 소요되는 작업은 결과입니다. 최종 결과가 포장지에 그려진 그림과 일치하도록 책임져야 합니다.

결과물을 하위 작업으로 분할할 수는 있지만, 모두가 그렇게 하지는 않습니다. 때로는 일이 예측 불가능하기도 합니다. 예를 들어 버그 수정은 한 시간에서 하루까지 걸릴 수 있으며, 종종 시행착오를 수반합니다.

비슷한 일을 한꺼번에 처리하여 방해를 피하세요

일의 단일 컨텍스트로 묶으면 방해 요소를 최소화할 수 있습니다. 예시: 저는 모든 관리자 작업을 일주일 내내 흩어 처리하지 않고 수요일 아침에 한꺼번에 처리합니다. 이 작업들은 규모가 작기 때문에 각각 한 시간씩 할애하는 것은 합리적이지 않습니다.

clickUp 달력이 이를 간편하게 해줍니다. * 무료 슬롯을 선택하고 집중 시간을 설정한 후, 백로그에서 여러 작업을 동일한 블록으로 드래그하세요.

이는 시간 제한 기법과 일치합니다. 이 기법은 작업에 소요되는 시간을 한도로 설정하여 방해를 줄이고 집중력을 높이는 방법입니다.

더 나은 방법

여러분의 달력이 업그레이드가 필요한 시점이었는데, 마침내 그 순간이 왔습니다. 저희 팀이 이를 제공하기 위해 열심히 일했습니다.

첫 번째 출시에는 다음이 포함됩니다:

Google Workspace 지원 (Outlook/Microsoft 365 오픈 베타 진행 중).

/AI 노트 작성기로 통화 노트를 자동으로 기록합니다.

/AI 지원 작업 시간 블록화.

당신과 같은 전문가를 위해 제작된 아름다운 달력에 모두 담겨 있습니다.

지금 바로 ClickUp 달력을 사용해 보세요 *그리고 여러분의 의견을 알려주세요!

추신: 미루는 습관 때문에 고생 중이신가요? 부끄러워하지 마세요—소셜 미디어 같은 서비스는 중독되도록 설계되었습니다. 이 브라우저 확장 프로그램이 도움이 될 수 있습니다.

리카르도 클레리고

달력 부문장, ClickUp