우리가 ClickUp 달력을 만든 이유

달력은 최상의 우선순위 관리 tool입니다. 모든 사람이 매주 동일한 24×7 시간 격자를 가집니다. 이 시간 블록을 어떻게 활용하느냐에 따라 당신의 한 주가 영향력 있는 시간이 될지, 사소한 작업에 허둥대는 시간이 될지가 결정됩니다.
시간 블록 관리, 즉 달력을 활용해 일 시간을 확보하는 것이 이를 달성하는 가장 효과적인 방법입니다. 하지만 이를 습관으로 유지하는 것은 쉽지 않을 수 있습니다.
우리는 곧 그 상황을 바꿀 것입니다.
믿을 수 있는 생산성 시스템
당신의 마음은 정보를 저장하기 위해 만들어진 것이 아닙니다—아이디어를 가지기 위해 만들어졌습니다. 어떤 작업이나 후속 조치를 떠올리는 순간, 가장 좋은 방법은 그 생각을 머릿속에서 꺼내 신뢰할 수 있는 시스템에 기록하는 것입니다.
데이비드 앨런은 Getting Things Done™에서 이를 가장 잘 설명했습니다:
- 캡처: 머릿속 생각을 꺼내어 신뢰할 수 있는 시스템에 저장하세요.
- 명확히 하세요: 어떤 행동인가요? 5분 미만 걸리면 바로 실행하세요. 그 이상 걸리면 일정을 잡으세요.
- 참여: 일을 시작하세요.
우리는 달력이 바로 그런 시스템이라고 믿습니다. 일정을 달력 옆에 배치함으로써, 여러분은 어떤 것도 놓치지 않게 됩니다.
clickUp 달력을 사용하면*, 여러분의 우선순위, 할당된 일, 그리고 맞춤 설정 가능한 백로그가 모두 바로 거기에 있습니다—하루에도 여러 번 확인하는 tool 바로 옆에—즉시 실행할 준비가 되어 있죠.
너무 바빠서 시스템 같은 건 필요 없어!
시스템을 갖추면 시간이 더 생깁니다, 줄어들지 않습니다.
할 일, 채팅, 알림에 대한 걱정에서 뇌를 무료하면 시간과 에너지를 다른 곳에 집중할 수 있습니다. 그 시간을 전략적으로, 창의적으로 생각하거나 자기 관리에 투자하세요—선택은 여러분의 몫입니다.
성공적인 한 주를 기준으로 거꾸로 일하라
당신의 업무 시간이 내 것과 비슷하다면, 할 일이 항상 넘쳐날 거예요.
제 조언은? 끝없는 작업과 받은 편지함 메시지로 시작하는 하향식 접근 대신, 주말까지 달성하고자 하는 결과에 집중하는 상향식 접근으로 시작하세요. 이렇게 하면 중요한 일에 적절한 주의를 기울여 실질적인 성과를 이끌어낼 수 있습니다.
매주 시작할 때 그 주를 성공으로 이끌 세 가지 결과를 적어둡니다. 이를 ClickUp에서 작업으로 생성하고 우선순위로 표시합니다.
여기서 마법이 펼쳐집니다: ClickUp 캘린더는 AI를 활용해 해당 작업에 집중할 시간 블록을 제안하고, 이를 조정하여 충돌을 자동으로 해결합니다. 이는 가장 중요한 일에 시간을 할애할 수 있도록 보호하면서도 일상의 현실에 유연하게 대응합니다.
마감일이 아닌 예정일을 정하세요
퍼즐을 맞추고 있다고 상상해 보세요.
어떤 작업은 퍼즐 상자와 같습니다—최종 결과를 보여줍니다. 다른 작업은 개별 조각이나 단계별 지침과 같습니다.
핵심은 이렇습니다: *결과 중심의 작업은 시작일과 마감일을 설정해 시간 블록을 할당할 수 없습니다. 대신, 해당 작업을 수행할 시간을 캘린더에 블록으로 확보하세요. 이를 '마감일(DUE date)'이 아닌 '실행일(DO date)'이라 부릅니다. 한 작업에는 여러 실행일이 있을 수 있지만 마감일은 단 하나뿐입니다.
clickUp 달력을 사용하면 작업에 여러 실행 날짜를 쉽게 설정할 수 있습니다. * 사이드바의 작업에서 "플랜"을 클릭하고, 무료 슬롯을 선택하면 완료됨! 필요에 따라 반복하세요. 이렇게 하면 작업의 시작 날짜나 마감일을 변경하지 않고도 작업과 연결된 집중 블록을 생성할 수 있습니다.
일반적으로 여러 사람이 참여하거나 몇 시간 이상 소요되는 작업은 결과입니다. 최종 결과가 포장지에 그려진 그림과 일치하도록 책임져야 합니다.
결과물을 하위 작업으로 분할할 수는 있지만, 모두가 그렇게 하지는 않습니다. 때로는 일이 예측 불가능하기도 합니다. 예를 들어 버그 수정은 한 시간에서 하루까지 걸릴 수 있으며, 종종 시행착오를 수반합니다.
비슷한 일을 한꺼번에 처리하여 방해를 피하세요
일의 단일 컨텍스트로 묶으면 방해 요소를 최소화할 수 있습니다. 예시: 저는 모든 관리자 작업을 일주일 내내 흩어 처리하지 않고 수요일 아침에 한꺼번에 처리합니다. 이 작업들은 규모가 작기 때문에 각각 한 시간씩 할애하는 것은 합리적이지 않습니다.
clickUp 달력이 이를 간편하게 해줍니다. * 무료 슬롯을 선택하고 집중 시간을 설정한 후, 백로그에서 여러 작업을 동일한 블록으로 드래그하세요.
이는 시간 제한 기법과 일치합니다. 이 기법은 작업에 소요되는 시간을 한도로 설정하여 방해를 줄이고 집중력을 높이는 방법입니다.
더 나은 방법
여러분의 달력이 업그레이드가 필요한 시점이었는데, 마침내 그 순간이 왔습니다. 저희 팀이 이를 제공하기 위해 열심히 일했습니다.
첫 번째 출시에는 다음이 포함됩니다:
- Google Workspace 지원 (Outlook/Microsoft 365 오픈 베타 진행 중).
- /AI 노트 작성기로 통화 노트를 자동으로 기록합니다.
- /AI 지원 작업 시간 블록화.
당신과 같은 전문가를 위해 제작된 아름다운 달력에 모두 담겨 있습니다.
지금 바로 ClickUp 달력을 사용해 보세요 *그리고 여러분의 의견을 알려주세요!
추신: 미루는 습관 때문에 고생 중이신가요? 부끄러워하지 마세요—소셜 미디어 같은 서비스는 중독되도록 설계되었습니다. 이 브라우저 확장 프로그램이 도움이 될 수 있습니다.
리카르도 클레리고
달력 부문장, ClickUp