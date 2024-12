10 최고의 프로그램 관리 도구 및 소프트웨어 2024

옛날 옛적에 프로그램 관리자들은 펜과 종이, 화이트보드, 포스트잇 노트, 커피포트가 가득한 방에 모였습니다. 그들은 몇 시간 동안 아이디어를 쏟아내며 프로그램 관리 도구에 대해 고민했습니다, 전술, 프로젝트 결과물, KPI , 스케줄링 등

돌이켜보면 그리 좋지는 않았지만 작업은 완료됨. 프로그램 관리 는 지난 10여 년 동안 크게 발전했습니다. 다른 얼굴을 하고 있습니다. 이제 팀은 직접 회의를 하거나, Zoom 통화에 몇 시간을 소비하거나, 나무 한 그루 분량의 스티커 노트를 작성하지 않고도 멋진 프로그램을 기획할 수 있습니다. (무슨 말인지 아시겠죠?)

프로그램 관리 소프트웨어가 모든 것을 바꿔놓았습니다.

이러한 도구 덕분에 팀은 이제 전례 없이 완벽하게 프로젝트를 실행할 수 있습니다. 워크플로우를 조정하고, 결과물을 완성하고, 예산을 준수하고, 개별 프로젝트를 매번 제시간에 실행할 수 있습니다.

하지만 여기서 너무 앞서 나가고 있습니다. 먼저 프로그램 관리란 무엇이고, 무엇이 훌륭한 프로그램 관리 도구를 만드는지 알아보고, 올바른 도구를 선택하는 데 도움이 되는 주요 옵션을 강조해 보겠습니다.

프로그램 관리 도구란 무엇인가요?

프로젝트 관리는 도구나 소프트웨어를 사용하여 여러 개의 관련 프로젝트가 있는 프로그램을 구성, 실행, 감독하는 것을 말합니다. 목표는 프로그램 실행을 자동화하고 프로젝트를 더욱 긴밀하게 연계하는 것입니다 enterprise 및 비즈니스 목표 .

프로그램 내의 모든 의존성 프로젝트를 수동으로 지도화하고, 정의하고, 추적하는 일은 정말 지긋지긋합니다(대문자 S).

프로젝트 관리 소프트웨어는 전체 프로세스에서 병목 현상을 제거하여 프로젝트가 일정과 예산 범위 내에서 유지될 수 있도록 도와줍니다.

하지만 프로그램 관리와 프로젝트 관리 와 프로젝트 관리는 동일하지 않습니다.

프로그램 관리에는 목표 및 오브젝트 프로그램의 목표 및 목적 비즈니스에 미치는 영향 에서 프로젝트 관리에는 프로그램 내에서 개별 프로젝트의 운영을 관리하는 것이 포함됩니다.

이 간단한 사실만 이해한다면 수익성 목표를 달성하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

왜 프로그램 관리 도구를 사용하나요?

여러 프로젝트를 동시에 진행하면서 번거로움 없이 모든 프로젝트를 관리하고 싶다면 프로그램 관리 소프트웨어를 사용하는 것은 당연한 일입니다.

다음은 이러한 도구의 몇 가지 주목할 만한 이점입니다:

손쉬운 프로젝트 플랜 및 일정 관리 : 어떤 프로젝트도 놓치는 일이 없습니다

: 어떤 프로젝트도 놓치는 일이 없습니다 팀 협업 개선 : 이 tool은 팀에게 입증 된 방법을 제공하고 자동화 된 워크플로우 를 통해 작업, 의존성, 타임라인, 미결 작업 등을 논의하여 프로젝트에 대해 협업할 수 있습니다.

: 이 tool은 팀에게 입증 된 방법을 제공하고 자동화 된 워크플로우 를 통해 작업, 의존성, 타임라인, 미결 작업 등을 논의하여 프로젝트에 대해 협업할 수 있습니다. 실시간 예산 관리 : 이러한 수준의 소프트웨어 도구를 사용하면 주요 재무 메트릭을 통해 각 프로젝트의 재무 상황을 파악할 수 있으며, 계획된 지출과 실제 지출을 추적하고 어디서 돈을 벌고 있는지 또는 어디에서 돈을 태우고 있는지를 파악할 수 있습니다

: 이러한 수준의 소프트웨어 도구를 사용하면 주요 재무 메트릭을 통해 각 프로젝트의 재무 상황을 파악할 수 있으며, 계획된 지출과 실제 지출을 추적하고 어디서 돈을 벌고 있는지 또는 어디에서 돈을 태우고 있는지를 파악할 수 있습니다 생산성 향상 : 단일 플랫폼에서 모든 개별 작업이나 프로젝트를 추적할 수 있다면, 팀원들은 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고 생산성을 높일 수 있습니다. 프로그램 관리 도구가 바로 그 역할을 합니다

: 단일 플랫폼에서 모든 개별 작업이나 프로젝트를 추적할 수 있다면, 팀원들은 더 많은 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고 생산성을 높일 수 있습니다. 프로그램 관리 도구가 바로 그 역할을 합니다 팀 회의 횟수 감소: 예정에 없던 회의는 결코 즐겁지 않다는 것은 여러분도 알고, 저희도 알고, 모두가 알고 있는 사실입니다. 프로젝트 관리 소프트웨어 는 불필요하고 시간 소모적인 회의를 없애고 커뮤니케이션을 원활하게 유지하는 데 도움이 됩니다

모든 프로그램 관리 소프트웨어가 똑같이 만들어지는 것은 아니라는 사실을 먼저 알아두세요. 다행히도, 수천 개의 소프트웨어 솔루션 중에서 살펴볼 만한 가치가 있는 몇 가지로 줄일 수 있습니다!

이제 프로그램 관리의 아름다운 세계에 대해 한 두 가지를 알게 되었으니, 이제 빠르게 기어를 바꿔서 최고의 프로그램 관리 도구에 대해 살펴봅시다.

최고의 프로그램 관리 소프트웨어 도구 10가지

1. ClickUp

언제 어디서나 모든 기기에서 ClickUp에 액세스하세요 ClickUp 은 모든 팀이 프로젝트를 관리하고, 더 스마트하게 협업하며, 모든 일을 하나의 도구로 가져올 수 있는 무료 프로젝트 관리 솔루션입니다. 프로젝트 관리 앱을 처음 사용하든 파워 유저든, ClickUp은 원격이든 사무실이든 모든 팀 크기에 맞게 맞춤형으로 확장할 수 있어 최고의 생산성을 발휘할 수 있습니다.

이는 곧

프로젝트 팀 간의 협업 및 커뮤니케이션

간편하고 즉각적인 프로젝트 관리

직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스

메트릭 및 성과 추적

워크플로우 맞춤형 설정

시간 추적

그렇다면 ClickUp에서 프로그램을 정확히 어떻게 관리할 수 있을까요? 물어봐 주셔서 감사합니다!

다음 중에서 자유롭게 선택하십시오 타임라인 보기 , 달력 보기 및 간트 차트 보기. ClickUp의 간트 차트 보기를 사용하면 이동 중에도 빠르게 정렬하여 프로젝트를 시각화할 수 있으므로 전체 프로그램의 워크플로우를 지도화할 수 있습니다. 그런 다음 계단식 보기를 만들어 다음에 어떤 중요한 프로젝트가 예정되어 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

간트 보기의 사이드바에 담당자, 마감일 등과 같은 더 많은 항목 표시하기

완료한 타임라인을 통해 프로젝트를 플랜하거나 시각적인 로드맵을 만들고 싶으신가요? 타임라인 보기를 사용해 보세요!

하지만 모든 사람이 같은 페이지를 볼 수 있는 유연한 달력에서 프로젝트를 정리하고 싶으시다면 타임라인 보기를 사용하세요, ClickUp의 달력 보기 는 여러분을 위한 것입니다!

이뿐만이 아닙니다. ClickUp이 프로그램 관리 도구의 확실한 챔피언임을 입증하는 더 많은 기능이 있습니다:

마인드 맵 : 프로젝트 플랜을 만들든, 아이디어를 정리하든, 프로젝트 구조를 시각화하든 간에 ClickUp의 마인드 맵 를 사용하여 대규모로 생각을 구조화하세요

: 프로젝트 플랜을 만들든, 아이디어를 정리하든, 프로젝트 구조를 시각화하든 간에 ClickUp의 마인드 맵 를 사용하여 대규모로 생각을 구조화하세요 우선순위 : 중요도별로 일을 정리하여 팀이 어떤 프로젝트가 긴급하고 어떤 프로젝트가 유연한 타임라인을 가지고 있는지 알 수 있도록 합니다

: 중요도별로 일을 정리하여 팀이 어떤 프로젝트가 긴급하고 어떤 프로젝트가 유연한 타임라인을 가지고 있는지 알 수 있도록 합니다 시간 추적 : 더 스마트하게 플랜을 세우고 강력한 기능으로 일정을 최대한 활용하세요 시간 추적 인사이트 작업량 보기 : 플랜, 측정 및팀의 용량 모니터링하기 시간, 작업 및 포인트 기준

: 더 스마트하게 플랜을 세우고 강력한 기능으로 일정을 최대한 활용하세요 시간 추적 인사이트 작업 의존성 : 유사 링크프로젝트 및 작업 를 함께 사용하여 관련 일 사이를 쉽게 이동할 수 있습니다

: 유사 링크프로젝트 및 작업 를 함께 사용하여 관련 일 사이를 쉽게 이동할 수 있습니다 목표 추적: 마일스톤을 설정하여 프로그램의 중요한 단계가 완료된 시점을 표시합니다

💸 ClickUp 가격

Free Forever 플랜 : 개인용에 가장 적합

: 개인용에 가장 적합 무제한 플랜 : 소규모 팀에 적합 (월 $ 7 / 회원)

: 소규모 팀에 적합 (월 $ 7 / 회원) 비즈니스 플랜: 중간 규모 또는 여러 팀에 적합 (월 $ 12 / 회원)

enterprise 업무량과 프로세스를 처리하기 위한 전체 소프트웨어 제품군이 필요한 경우, 성공을 위한 설정을 도와드리겠습니다! 문의하세요 영업팀에 문의 에 문의하세요.

💬 ClickUp 고객 평가 * G2: 4.7/5 (3,880개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ 리뷰)

2. Microsoft SharePoint

via Microsoft 셰어포인트Microsoft SharePoint 는 다양한 디바이스, 부서, 작업 공간에서 팀원들과 쉽고 안전하게 협업할 수 있는 훌륭한 프로그램 관리 도구입니다. 포털과 홈 사이트에서 공통 애플리케이션과 리소스를 공유하여 프로그램 효율성을 높이는 데 사용할 수 있습니다.

하지만 단점은 Microsoft 에코시스템 외부의 통합이 한도 제한되어 있다는 점입니다. 따라서 여러 앱으로 작업하는 경우 이를 지원하는 다른 프로그램 관리 도구를 찾아야 할 수도 있습니다.

🔑 Microsoft SharePoint 주요 기능

개인화된 목표별 뉴스를 통해 사용자와 팀이 최신 정보를 파악할 수 있는 SharePoint 모바일 앱

모든 프로그램 팀, 부서 및 부서를 위한 역동적이고 생산적인 팀 사이트

지식의 속도를 극대화하는 SharePoint의 콘텐츠 관리 기능

모든 프로그램 워크플로우 및 메트릭을 볼 수 있는 대시보드

💸 Microsoft SharePoint 가격

이 프로그램 관리 소프트웨어의 가격 플랜은 월 $ 5부터 시작합니다

💬 Microsoft SharePoint 고객 평가

G2: 4/5 (7,711 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (3,522 리뷰)

3. 오라클 프리마베라

via 오라클 프리마베라 오라클 프리마베라를 사용하면 이동 중에도 대규모 프로그램과 개별 프로젝트를 플랜, 일정 및 제어할 수 있습니다. 이 소프트웨어 솔루션을 사용하면 프로그램 일정에 숨겨진 위험이 팀의 발목을 잡기 전에 미리 파악할 수 있습니다.

하지만 다음을 수행할 수는 없습니다 중요도에 따라 프로젝트의 우선 순위를 지정합니다 를 사용하면 팀에서 어떤 것이 더 긴급하고 어떤 것이 백벤치에 있어야 하는지 알 수 있습니다.

🔑 오라클 프리마베라의 주요 기능

즉시 사용 가능한 벤치마크를 통해 현재 프로젝트와 이전에 제공된 프로젝트를 비교할 수 있습니다

오라클 인텔리전스 클라우드 서비스를 통해 AI가 지원되는 사전 예방적 의사 결정 가능

상태 업데이트를 수집하기 위한 팀원 인터페이스

적응형 보기

💸 오라클 프리마베라 가격

이 소프트웨어 도구의 가격 플랜은 연간 $ 2,570부터 시작합니다

💬 오라클 프리마베라 고객 평가

G2: 4.4/5 (360 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (151 리뷰)

4. Smartsheet

via Smartsheet 프로그램 관리 블록을 사용해 본 사람이라면 누구나 Smartsheet를 알고 있을 것입니다. 팀이 프로젝트 업무량을 관리하고, 협업을 강화하고, 협업을 강화하기 위해 사용하는 도구입니다 프로세스 간소화 전체 프로그램에서 프로세스를 간소화하세요.

Smartsheet는 또한 모든 프로그램 관리 요구 사항을 한 지붕 아래에 가져올 것을 약속하며 실제로 그렇게 합니다. 그러나 인터페이스가 탐색하기 어렵기 때문에 필요한 것을 찾으려면 추가적인 노력이 필요합니다.

🔑 Smartsheet 주요 기능

팀 전체의 생산성을 높이기 위한 지능형 워크플로우

협업 도구로 프로그램 팀 간 협업 유지

리소스 관리를 위한 엔드투엔드 솔루션

💸 Smartsheet 가격

이 프로그램 관리 도구의 가격은 연간 청구되는 월 $14부터 시작합니다

💬 Smartsheet 고객 평가

G2: 4.4/5 (5,340 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (2,223 리뷰)

대단하다 확인 smartsheet의 대안 ._

5. Wrike

via Wrike 이 소프트웨어는 직관적 인 인터페이스에서 사용자 정의 가능한 워크플로우에 이르기까지 자동화를 갈망하는 프로그램 관리 팀에게 많은 것을 제공합니다 사용하기 쉬운보고 도구 . Wrike 는 또한 팀이 마감일을 옮기고 프로그램 타임라인을 쉽게 재조정할 수 있도록 강력한 간트 차트를 제공합니다.

하지만 통합 및 목표 추적 기능이 있었다면 훨씬 더 나은 소프트웨어가 되었을 것입니다.

🔑 Wrike 주요 기능

팀이 매 순간을 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 시간 추적 도구(tools)

이동 중에도 모든 프로젝트를 시각화할 수 있는 유연한 칸반 보드 제공

원활한 소통을 위한 맞춤형 차트 및 그래프포트폴리오 관리 팀이 공유에서 위험을 평가할 수 있습니다RAID 로그 💸 Wrike 가격

Wrike는 다음을 제공합니다 무료 플랜. 유료 플랜은 월 $ 9.80 / 사용자부터 시작합니다

💬 Wrike 고객 평가

G2: 4.2/5 (2,343 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (1,697 리뷰)

자세히 알아보기 더 알아보기 Wrike 대안 .

6. LiquidPlanner

via LiquidPlanner LiquidPlanner의 아이디어는 소프트웨어가 유연한 프로그램 일정을 구축하는 데 중점을 두는 동안 팀이 전례없는 자신감으로 더 많은 작업을 완료됨에 따라 팀이 더 많은 작업을 완료할 수 있다는 것입니다.

강력한 대시보드를 통해 LiquidPlanner는 모든 이해 관계자를 동일한 페이지에 표시합니다. 또한 다양한 통합 기능을 지원하므로 프로젝트가 고립되지 않습니다.

그러나 인터페이스와 함께 다음과 같은 명백한 부족함이 있습니다 기업 프로젝트 관리 기능을 두 배로 늘려서 대부분의 프로그램 관리 팀에서는 LiquidPlanner를 사용할 수 없게 만들었습니다.

🔑 LiquidPlanner 주요 기능

자동 리소스 레벨링 기능을 제공하여 과부하를 제거하고 개선합니다리소스 활용 프로그램 라이프사이클 전반에 걸쳐 주요 의사 결정을 지원하는 지능형 인사이트 제공

완전한 위험 완화를 위한 스마트 예측

💸 LiquidPlanner 가격

이 프로그램 관리 도구는 기능이 제한된 무료 버전을 제공합니다. 유료 플랜은 월 $15부터 시작합니다

💬 LiquidPlanner 고객 평가

G2: 4.2/5 (226 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (633 리뷰)

7. Monday

via Monday 가장 스트레스가 많은 요일의 이름을 딴 이 프로그램 관리 도구는 직관적인 기능과 광범위한 필수 통합 기능으로 사랑받고 있습니다. Monday를 사용하면 하나의 작업 공간에서 모든 프로젝트를 관리할 수 있습니다. 더 좋은 점은 이 도구가 수십 가지의 무료 도구와 함께 제공된다는 점입니다 프로그램 관리 템플릿 프로젝트 포트폴리오 추적, 팀 작업 등을 위한 템플릿입니다.

어딘가에 문제가 있다고 생각하실 텐데요, 맞습니다!

Monday에는 한도의 작업 의존성이라는 문제가 있습니다. 날짜로만 설정할 수 있기 때문에 많은 실제 애플리케이션에서 그 기능을 제대로 발휘하지 못합니다.

직관적인 사용자 인터페이스와 매력적인 가격에 매료된 프로그램 관리 팀은 곧 더 많은 것을 찾고 있는 자신을 발견하게 됩니다.

🔑 Monday 주요 기능

프로젝트의 전체 타임라인을 분 단위까지 모니터링할 수 있는 내장된 시간 추적 기능 제공

지도, 테이블, 달력, 타임라인, 칸반 등으로 데이터를 볼 수 있는 기능 제공

반복적인 일을 몇 초 만에 자동화하는 수많은 자동화 기능

빠르고 쉬운 프로그램 설정을 위한 사용자 정의 가능한 템플릿

💸 월요일 가격

이 프로그램 관리 도구는 최대 2석까지 무료 영구 플랜을 제공합니다. 유료 플랜은 연간 청구되는 월 $8/좌석부터 시작합니다

💬 월요일 고객 평가

G2: 4.7/5 (3,219 리뷰)

Capterra: 4.6/7 (2,515 리뷰)

These 월요일 대안 체크 아웃할 가치가 있습니다_.

8. 셀록시스

via 셀록시스 이 소프트웨어는 프로그램 관리 영역에서 유명한 소프트웨어입니다. 리뷰의 한 편에는 다음과 같은 핵심 강점에 만족하는 고객이 있습니다 리소스 관리 및 문제 추적.

Celoxis는 세심한 엔지니어링, 탁월한 단순성, 아름다운 사용자 인터페이스를 통해 팀이 복잡한 프로젝트 관리 문제를 해결할 수 있도록 전문적으로 지원합니다.

하지만 Celoxis의 가장 큰 강점은 가장 큰 약점이기도 합니다. 팀이 문제 추적에 모든 것을 쏟아 부었기 때문에 다음과 같은 다른 프로그램 관리 측면에서는 소프트웨어가 부족합니다 업무량 관리 및 시간 추적 등 몇 가지를 예로 들 수 있습니다.

🔑 셀록시스 주요 기능

개별 프로젝트의 예산 지출, 미수금, 수익성에 대한 실시간 가시성 지원

변화하는 프로그램 목표에 따라 원활하게 조정되는 플랜을 구축하기 위한 프로젝트 계획 기능

다양한 출처의 프로그램 요청을 대조하기 위한 프로젝트 요청 추적 기능

사용자 지정 가능한 포트폴리오 대시보드 제공자

💸 셀록시스 가격

이 프로그램 관리 도구의 가격은 월 $25/사용자부터 시작합니다

💬 셀록시스 고객 평가

G2: 4.3/5 (63 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (245 리뷰)

9. 플랜뷰 클라리젠

via 플랜뷰 클래리젠 다음은 프로그램 관리자가 프로젝트 효율성을 높이고, 목적에 맞는 협업을 활용하고, 전체 프로그램 수명 주기에서 집중력을 높일 수 있는 도구인 Planview Clarizen입니다.

또한 모든 프로그램 리소스, 일정 및 작업을 360도로 보기 때문에 전체 컨텍스트와 실시간 인사이트를 통해 완료할 수 있습니다.

하지만 인터페이스는 개선해야 할 점이 많으며, 사용자와 팀이 완전히 이해하기까지 상당한 학습 곡선이 필요합니다.

🔑 Planview 클래리즌 주요 기능

간결한 계획과 신속한 프로그램 실행을 위한 강력한 프로젝트 포트폴리오 관리 기능

팀이 완벽한 리듬을 유지할 수 있도록 도와주는 올액션 프로젝트 딜리버리 대시보드

원하는 방식으로 업무를 수행할 수 있는 완전 자동화 워크플로우

💸 플랜뷰 클래리즌 가격

이 프로그램 관리 도구의 가격은 월 $ 45 / 사용자부터 시작합니다

💬 Planview Clarizen 고객 평가

G2: 4.1/5 (516 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (162 리뷰)

10. Asana

via AsanaAsana 를 사용하면 프로그램 가시성을 높이는 동시에 후속 조치와 피드백을 간소화할 수 있습니다.

하지만 팀원들이 Asana를 좋아하기 어렵거나 아예 좋아하지 않을 수도 있습니다.

이 도구는 진정한 올인원 프로그램 관리를 위한 기능이 부족하기 때문입니다! 작업 체크리스트, 스마트 알림, 기본 시간 추적은 Asana에 분명히 부족한 몇 가지 기능에 불과합니다.

Check out our Monday vs Asana 가이드 !

🔑 Asana 주요 기능

차트, 그래프 및 실시간 인사이트를 통해 문제가 발생하기 전에 미리 파악할 수 있습니다

모든 것을 한 곳에서 관리할 수 있는 사용자 친화적인 대시보드 기능

이동 중에도 신뢰할 수 있는 팀원을 초대할 수 있는 초대 기능

예리한 통찰력을 위한 강력한 포트폴리오프로젝트 추적 💸 Asana 가격

Asana는 최대 15명으로 구성된 팀이 사용할 수 있는 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 사용자당 월 $ 10.99부터 시작합니다

💬 Asana 고객 평가

G2: 4.3/5 (7,923 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (10,245 리뷰)

이것들을 확인하세요 아사나 대안 아사나 대안 .

훌륭한 프로그램 관리 소프트웨어의 조건은 무엇인가요?

우수한 프로그램 관리 도구를 선택할 때 주의해야 할 6가지 기능은 다음과 같습니다:

프로젝트 추적: 선택한 소프트웨어는 하나의 플랫폼에서 신규 프로젝트와 기존 프로젝트를 원활하게 결합하고 전사적으로 진행 상황을 볼 수 있어야 합니다 리소스 계획: 금으로 무게가있는 도구는 가치가 있어야합니다 작업량 보기 와 리소스 병목 현상을 발견하고 모든 사람의 작업량을 즉시 탭으로 확인할 수 있는 멋진 비주얼이 있어야 합니다. 논쟁의 여지가 없습니다 대시보드: 대시보드는 프로그램의 성과를 한눈에 볼 수 있는 전용 개요 보기 기능을 제공하므로 프로젝트 간 이동이 필요 없습니다 보고: 확실한 최신 보고 기능을 통해 매번 올바른 결정을 내릴 수 있습니다. 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 더 이상 희망적인 생각은 필요 없습니다 타임시트: 이 기능이 없으면 개별 프로젝트를 완료하는 데 걸리는 실제 시간은 물론이고 팀의 일상적인 활동에 대한 완전한 가시성을 확보할 수 없습니다. 혼돈과 혼돈의 연속이 될 것입니다 포트폴리오: "프로그램 관리 도구에는 포트폴리오가 없어야 한다"고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 좋은 소프트웨어는 portfolios -모든 프로젝트가 어떻게 진행되고 있는지 한눈에 볼 수 있으며, 위험을 해결하기 위해 더 자세히 드릴 인할 수도 있습니다

어떤 프로그램 관리 소프트웨어가 왕관을 차지할까요?

현존하는 모든 프로그램 관리 도구의 크렘 델 아 크렘인 이 분야의 유일한 진정한 프로그램 관리 슈퍼 히어로이기 때문에 ClickUp을 1위로 선정했습니다.

다른 프로그램 소프트웨어도 경쟁적으로 훌륭하지만 다음과 같은 점에서 ClickUp의 신발 끈을 묶을 만큼 적합하지 않습니다 업무량 관리 , 목표 추적 , 우선순위 확인 등 다양한 기능을 제공합니다.

이러한 모든 기능은 프로그램 관리에 매우 중요합니다. 예를 들어, 중요도에 따라 프로젝트를 정리하지 않으면 단기간에 어떤 프로젝트에 집중할 가치가 있는지 알 수 없습니다. 어둠 속에서 동그라미만 그리게 될 뿐이며, 이는 프로그램을 운영할 수 있는 방법이 아닙니다.

ClickUp을 프로그램 관리 도구로 채택하기에 가장 좋은 시기는 바로 어제이며, 두 번째로 좋은 시기는 바로 지금입니다.

무엇을 망설이고 계신가요? 오늘 무료로 ClickUp 받기 를 클릭하고 우수한 최고급 프로그램의 문을 열어보세요.