파이썬에서 부분 문자열을 찾는 방법은 무엇인가요?

안녕하세요! 파이썬에서 더 큰 문자열 안에서 특정 부분 문자열이 숨어 있는 모든 위치를 찾는 방법이 궁금하신가요? 운이 좋으시네요! 파이썬의 `find()` 메서드를 사용하는 재미있고 따라하기 쉬운 방법으로 함께 알아보겠습니다. 이 작은 코딩 모험은 여러분의 문제를 해결할 뿐만 아니라, 여러분의 도구함에 멋진 코드 조각을 추가해 줄 거예요!

작업 이해하기

파이썬 문자열은 텍스트를 조작하고 검색하기 위한 강력한 메서드 집합을 제공합니다. 특정 부분 문자열이 문자열 내에서 시작하는 모든 인덱스를 찾으려면 체계적인 방법이 필요합니다. 특히 파이썬의 내장 `find()` 메서드는 주어진 시작 지점에서 첫 번째 발생 위치만 반환하기 때문입니다.

제안된 해결책

모든 발생 사례를 포착하기 위해, 교묘하게 겹치는 경우까지도, 맞춤형 기능을 만들 수 있습니다. 이 기능은 문자열을 처음부터 끝까지 샅샅이 훑어, 부분 문자열이 나타나는 모든 시작 인덱스를 포착합니다. 방법은 다음과 같습니다:

기능 작동 방식

시작점 초기화: 문자열의 시작점(인덱스 `0`)에서 시작합니다. 부분 문자열 검색: `find()` 메서드는 현재 `start` 인덱스부터 부분 문자열을 검색합니다. 찾지 못했을 때 반환: `find()`가 부분 문자열을 찾지 못하면 `-1`을 반환하며, 이는 기능이 검색을 중단하도록 지시합니다. 인덱스 반환: 발견되면 인덱스를 `yield`(반환하는 것과 유사)합니다. 앞으로 이동: 이 발생 지점을 건너뛰기 위해 `start` 인덱스를 부분 문자열의 길이로 증가시킵니다. 중복되는 부분 문자열을 찾으려면 단순히 1을 증가시키면 됩니다(`start += 1`).

예시 적용 사례

실제 시나리오에서 기능을 살펴보며 더 잘 이해해 보겠습니다:

출력 설명:

위 코드를 실행하면 다음과 같은 결과가 표시됩니다:

[1, 11, 18, 21]

이 번호들은 `input_string`에서 부분 문자열 `"in"`이 시작되는 위치를 나타내는 인덱스입니다. 일부 중첩이 있다는 점에 유의하세요—꽤 멋지죠?

요약하면

이 접근법은 어떤 문자열 내에서도 부분 문자열을 포괄적으로 찾는 다용도 방법을 제공합니다. 데이터 필터링을 처리하든, 텍스트 분석을 수행하든, 아니면 단순히 문자열로 재미를 보든, 이 기능은 직관적이고 효율적인 방식으로 파이썬의 기능을 확장합니다.

루프 내 증분 값을 자유롭게 조정해 보며 중복되는 경우를 처리하고 출력 결과가 어떻게 변하는지 확인해 보세요. 즐거운 코딩 되시길 바랍니다. 그리고 기억하세요, 코드의 한 줄 한 줄이 파이썬을 마스터하는 단계입니다! 🚀

