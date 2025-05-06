A 10 legjobb függőségi grafikon szoftver 2025-ben

Mint minden tapasztalt szoftverprojekt-menedzser tudja, egy projekt nem csak egy projekt. A sikerhez kemény munka és koncentráció szükséges, de a nagyobb képet is szem előtt kell tartani. Ezért használnak sok projektmenedzser függőségi diagramokat, hogy könnyen feltérképezhessék szoftvereik függőségeit.

A függőségi diagram technikailag egy matematikai modell, de egyben elengedhetetlen eszköz a szoftverfejlesztő csapatok számára is, különösen azoknak, amelyek nagy kódbázissal rendelkeznek. A függőségi grafikonok vizuálisan ábrázolják a szoftverprojekt különböző függőségeit. Ez segít a mérnököknek megérteni a változtatások hatását, mielőtt azokat végrehajtják, és azonosítani a bosszantó szűk keresztmetszeteket, mielőtt túl késő lenne.

Nem kell kézzel létrehoznia a függőségi grafikont sem. A függőségi grafikon szoftver könnyen integrálható az adataival, így gyorsabban és jobb kódot tervezhet. ⌛

Ebben az útmutatóban elmondjuk, hogyan lehet felismerni egy kiváló minőségű függőségi grafikon eszközt, valamint bemutatjuk a 10 kedvenc lehetőségünket erre a feladatra 2024-ben.

Mit kell figyelni a függőségi grafikon szoftvereknél?

A Java, Python, JavaScript és PHP elengedhetetlenek a munkájához, de legyünk őszinték: a modern szoftver ökoszisztémák bonyolultak. Ha pedig régi kódokkal vagy nagy kódbázisokkal dolgozik, akkor olyan eszközre van szüksége, amely hatékony algoritmusokat használ ezeknek a grafikonoknak a létrehozásához.

A GitHub és más nyílt forráskódú platformok számos lehetőséget kínálnak, de véleményünk szerint a következő funkciókkal rendelkező eszközök a legjobb választás:

Irányított grafikonok : A vonalak önmagukban nem sokat segítenek. Szüksége van egy irányított élekkel (vagy hegyes nyilakkal) rendelkező függőségi grafikonra, amely megmutatja, melyik modul függ a másiktól.

API-k és sablonok : Keressen olyan függőségi grafikon eszközöket, amelyek API-val rendelkeznek. Ezzel könnyedén létrehozhat grafikonokat teszteléshez, telepítéshez és pull requestekhez. A sablonok is hasznosak, mert kész grafikonstruktúrát nyújtanak, ami időt takarít meg anélkül, hogy a stílus rovására menne.

Csomagkezelő : Válasszon olyan függőségi grafikon szoftvert, amely kompatibilis a meglévő csomagkezelőjével. Ez sokkal könnyebbé teszi a függőségek közvetlen kivonását a konfigurációs fájlokból.

Egyszerű felhasználói felület: A Gantt-diagramokhoz hasonló függőségi grafikonoknak könnyen kezelhetőnek kell lenniük. Keressen olyan eszközöket, amelyek ingyenes próbaverziót kínálnak, hogy megvásárlás előtt kipróbálhassa őket. Legalábbis dupla kattintással ki kell tudnia bontani vagy minimalizálni a függőségeket. A keresési és szűrési funkciók is hasznosak lehetnek a konkrét csomópontok gyors megtalálásához.

Többféle exportformátum: A szoftverfejlesztés rugalmasságot igényel, ezért válasszon olyan eszközt, amely támogatja a JSON vagy a Graphviz formátumokat. Így könnyedén exportálhatja adatkészletét más alkalmazásokba, vagy megoszthatja azt csapatával.

A szűk keresztmetszetek nem kellemesek. Szerencsére a gondos tervezés kiküszöböli a legtöbb késedelmet és problémát. Készítsen függőségi grafikonokat minden projekt kezdetén, hogy tisztázza a munkafolyamatot, és egy lépéssel előrébb járjon.

Szabadon kiválaszthatja a kedvenceit, de véleményünk szerint ezek a 10 legjobb függőségi grafikon eszköz 2024-ben.

Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást, hogy bemutassa a fejlesztői csapat összes függőségét.

Nem akarunk dicsekedni, de a ClickUp egy olyan all-in-one webalapú függőségi grafikon szoftver, amelyet a fejlesztők használnak a tökéletes adatbázis felépítéséhez. Könnyedén összekapcsolhatja a feladatokat, dokumentumokat és függőségeket, hogy mindent egy helyre összegyűjtsön. A ClickUp Dependencies segítségével egyértelmű műveleti sorrendet hozhat létre, így mindenki tudja, milyen sorrendben kell elvégezni a feladatokat.

Ez nem csak a szoftverfejlesztéshez használható. A ClickUp segítségével függőségeket hozhat létre magukhoz a projektekhez, összekapcsolva az ügyfeleket bizonyos feladatokkal vagy megrendelésekkel. Használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a projekt ütemtervének kezeléséhez, vagy a ClickUp Mind Maps-et a projekt indítása előtti ötleteléshez. ✨

Így van: ugyanazt a rendszert használhatja a programozók, a marketingesek, a HR-esek, az ügyfélszolgálatosok és mások is. A ClickUp-ban elegendő munkakörspecifikus funkció található ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp integrálható a GitHubbal, a Zendeskel, a Figmával és több mint 1000 egyéb külső eszközzel.

Használja a kész ClickUp függőségi térkép sablont , hogy gyorsan elkészíthesse függőségi grafikonjait.

Hozzon létre függőségi kapcsolatokat várakozási, blokkolási vagy összekapcsolt feladatokhoz

Gyorsan hozzon létre függőségeket a Slash parancsok segítségével

A ClickUp korlátai

A ClickUp egyes funkciói csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Bizonyos ClickUp nézetek mobil eszközökön is elérhetők.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Szeszélyes

A Whimsical diagramkészítést és fehér táblát kombinál egy szoftverben. Ez a hasznos eszköz nem csak ötletek kidolgozásához, hanem azok megosztásához a csapattal és megvalósításához is alkalmas.

Használja a Flowchart eszközt, hogy drag and drop módszerrel gyönyörű függőségi grafikonokat készítsen. A Whimsical lehetővé teszi, hogy valós időben együttműködjön csapatával, és egyértelmű, színes grafikákat készítsen, amelyek mindenki számára érthetőek.

A Whimsical legjobb funkciói

A Whimsical előfizetéses szolgáltatásában Gantt-diagram szoftver vázlatok , jegyzetek, gondolattérképek és dokumentumok találhatók.

A Whimsical rengeteg sablont tartalmaz.

Az AI szöveg-ábra átalakító jelentősen felgyorsítja a diagramok létrehozásának folyamatát.

Szeszélyes korlátozások

A Whimsical egy általános grafikonkészítő szoftver, ezért előfordulhat, hogy a szoftverprojektek feltérképezéséhez manuálisan kell importálnia az adatokat.

Szeszélyes árazás

Ingyenes

Előny: 10 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 20 USD/hó felhasználónként

Szeszélyes értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

3. XMind

Via XMind

Az XMind egy 2006 óta létező gondolattérkép-készítő és brainstorming alkalmazás. Ez a függőségi grafikon szoftver előre elkészített sablonok, az úgynevezett struktúrák segítségével rögzíti az ötleteket, hogy azok életre keljenek. Válasszon egy struktúrát halcsontdiagramok, szervezeti ábrák, fa táblázatok és még sok más elkészítéséhez.

Az is tetszik, hogy az XMind lehetővé teszi saját színsémák hozzáadását. Ha grafikákat oszt meg másokkal, a testreszabási funkció segítségével néhány kattintással könnyedén beillesztheti vállalata arculatát.

Ne feledje, hogy ez egy inkább marketingközpontú eszköz. Szoftverfejlesztő csapatként előfordulhat, hogy manuálisan kell bevinnie az adatait a függőségek helyes megjelenítéséhez. ?

Az XMind legjobb funkciói

A feladatkövetés egy béta funkció a gondolattérképeken belüli feladatok kezeléséhez.

Használja a Pitch Mode funkciót, hogy szemet gyönyörködtető prezentációkat készítsen.

A Smart Color Theme egységes megjelenést és hangulatot kölcsönöz grafikonjainak.

Az XMind korlátai

Az XMind elsősorban a grafikák marketing és márkaépítési oldalára koncentrál, és kevésbé a programozó csapatok számára szükséges adatintegrációra.

Az éves előfizetéssel csak 12 dollárt takaríthat meg évente, ami nem túl nagy kedvezmény.

XMind árak

Éves díj: 59,99 USD

Havi díj: 5,99 USD

XMind értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket az Xmind alternatívákat!

4. EdrawMind

Az EdrawMind elsősorban ötletek vizualizálására szolgáló megoldás, de függőségi grafikonok készítésére is használható. A nem technikai csapatok vázlatok, gondolattérképek és brainstormingok készítésére is használják.

Nagyon tetszik, hogy az EdrawMind az AI-t is integrálja minden eszközébe. Ez jelentősen felgyorsítja a formázás és a tartalomkészítés idejét. Csak adjon meg néhány irányelvet, és az AI elkészíti az Ön számára a használható gondolattérképet.

Az EdrawMind árazási struktúrája eltérő. Az életre szóló csomaggal életre szóló frissítésekhez és prioritásos támogatáshoz juthat. Ha a Bundle Plan csomagra frissít, akkor az EdrawMax és az EdrawProj programokhoz is hozzáférést kap, ami ideális, ha az összes Edraw eszközt szeretné használni.

Az Edraw Mind Map legjobb funkciói

Az AI-alapú gondolattérképek lehetővé teszik a gondolattérképek egy kattintással történő létrehozását.

Exportálja a gondolattérképeket és vázlatokat, hogy gyönyörű prezentációs diákat készíthessen.

Ossza meg gondolattérképeit munkatársaival, hogy egyenletesen oszthassa el a munkaterhelést.

Az Edraw Mind Map korlátai

Az Edraw elsősorban gondolattérkép-készítő eszköz, ezért a függőségi grafikonok elkészítéséhez manuális bevitelre lesz szükség.

Edraw Mind Map árak

Előfizetés: 59 USD/év

Életre szóló csomag: 118 dollár

Életre szóló csomag: 245 dollár

Edraw Mind Map értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

5. MindMeister

A MindMeister egy eszköz ötletek vizualizálására, együttműködésre, feladatkezelésre és akár prezentációk készítésére is.

Több forrásból merít ötleteket? A MindMeister lehetővé teszi, hogy linkeket, mellékleteket és beágyazott tartalmakat adjon hozzá minden grafikához olyan forrásokból, mint a YouTube és a Google Drive.

Ha feladatkezelő és jegyzetelő alkalmazásra van szüksége, akkor érdemesebb megvásárolni a MindMeister csomagot, így ugyanazon csomagban hozzáférhet az összes MindMeister termékhez.

A MindMeister legjobb funkciói

Helyezzen be médiát a grafikonjaiba a kontextus bővítése érdekében.

Készítsen vegyes térképelrendezéseket néhány kattintással

A MindMeister teljes mértékben megfelel a GDPR előírásainak.

A MindMeister korlátai

A MindMeister inkább brainstorminghoz és ötletek összegyűjtéséhez alkalmas, mint szoftverfüggőségi grafikonokhoz.

MindMeister árak

Alapszintű: Ingyenes

Személyes: 5,99 USD/hó felhasználónként

Előny: 9,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 14,99 USD/hó felhasználónként

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

6. Creately

A Creately egy adatvezérelt függőségi grafikon szoftver, amely összeköti a projektek és csapatok közötti pontokat. Grafikus megoldásai a szoftverekhez és az IT-hez, valamint a termékekhez, marketinghez, HR-hez és értékesítéshez vannak igazítva. ??‍?

A szoftverfejlesztők számára a Creately egy vizuális stúdiót kínál, ahol a kódolás előtt megtervezheti az architektúrát. Sőt, a bevezetés után is segít a megvalósításban és a nyomon követhetőségben.

A Creately legjobb funkciói

A Creately összehangolja grafikáit céljaival és legfontosabb eredményeivel (OKR-ek).

Hozzon létre egy egyedi adatbázist, hogy több csapat és felhasználási eset adatait ugyanazon a platformon vizualizálhassa.

Rögzítse a szervezeti tudást a Creately wikikkel

Használja a Creately kész sablonjait SWOT-elemzésekhez, gondolattérképekhez, felhőarchitektúra-diagramokhoz, vázlatokhoz és egyebekhez.

Kössd össze a Creately-t a GitHubbal, a Jirával, az Asanával vagy a Confluence-szal

A Creately korlátai

Egyes felhasználók szerint a Creately nehezen használható, ha nagy méretű vászonokkal dolgozik.

Más felhasználók késleltetésekről és gyenge teljesítményről számolnak be, amikor nagy mennyiségű adattal dolgoznak.

Creately árak

Ingyenes

Starter: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 89 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Creately értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (860+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

7. InVision

Az InVision egy együttműködési fehér tábla eszköz valós idejű együttműködéshez. Noha nem feltétlenül rendelkezik a szoftverfejlesztéshez szabott funkciókkal, az InVision tartalmaz olyan eszközöket, amelyek egyszerűsítik a fejlesztési folyamatot.

Először grafikonon alakítsa ki UI/UX élményét, majd ossza meg más érdekelt felekkel, hogy visszajelzéseket kapjon, mielőtt egyetlen sor kódot is írna. Ezzel csökkentheti a megoldás elkészítése után szükséges módosítások számát.

Ó, és ha már használ egy másik táblaszámítógép-szoftvert, és váltani szeretne, akkor szerencséje van. Az InVision importáló eszköze lehetővé teszi, hogy táblákat importáljon olyan eszközökből, mint a Miro vagy a Mural, az InVisionba.

Az InVision legjobb funkciói

Használja az InVision előre elkészített sablonjait, hogy időt takarítson meg.

Az InVision Freehand összehangolja a munkafolyamatokat az üzleti folyamatokkal.

Integrálja az InVisiont, hogy gondolattérképeket készítsen a Google Docs, a Zoom, a Webex, a Jira, az Asana és más programokkal.

Az InVision AI másodpercek alatt generál tartalmat és grafikus keretrendszereket.

Az InVision korlátai

Az InVision nem tartalmaz szoftverfejlesztésre szabott funkciókat.

Egyes felhasználók szerint jó lenne, ha az InVision többféle szoftverrel integrálható lenne, például a Notionnal.

InVision árak

Ingyenes

Előny: 7,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

InVision értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (670+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (730+ értékelés)

8. Lucidchart

Via Lucidchart

A Lucidchart egy diagramkészítő alkalmazás, amelyet rendszerek és architektúrák vizualizálására használnak. A Confluence-hez hasonló megoldásokkal való integrációjának köszönhetően a Lucidchart egy népszerű függőségi grafikon szoftver a programozók körében.

Használja ezt a szoftvert, hogy láthatóvá tegye, hogyan áramlanak az adatok az üzleti tevékenységében, rendszereiben és folyamataiban. A Lucidchart élő adatokat használ, hogy megmutassa, hogyan hatnak ezek a változások a rendszer egészére.

A Lucidchart legjobb funkciói

A Lucidchart integrálható más Lucid termékekkel a Lucid Visual Collaboration Suite csomagban.

Integrálja a Lucidchartot az Atlassian, a Microsoft, a Slack és a Google Workspace szoftverekkel

Az automatikus vizualizáció valós idejű adatokból hoz létre vizuális elemeket.

Ágyazza be a Lucidchartot a Confluence-ba, hogy hivatkozhasson a felhőarchitektúra-diagramokra.

A Lucidchart korlátai

Egyes felhasználók szerint a Lucidchart nehéz használni.

A Lucidchart nem teszi lehetővé saját alakzatok vagy diagramtípusok importálását.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 7,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1940+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Lucidchart alternatívákat!

9. Mindly

A Mindly egy eszköz ötletek rögzítésére és rendszerezésére. Alapvetően egy mobil mind-mapping és brainstorming eszköz. Ez az eszköz inkább a kreatív típusú felhasználóknak készült, ezért nem rendelkezik speciális funkciókkal a szoftverprogramozók számára.

Ha azonban front-end csapattal dolgozik, a Mindly hasznos eszköz lehet az összes spontán ötlet tárolásához. ?

Tetszik nekünk, hogy a Mindly mobilra optimalizált, így Androidon, iOS-en és még MacOS-en is elérhető, így ideális azoknak, akik több platformot használnak és szinkronizálniuk kell az eszközöket.

Persze, funkciói korlátozottak, de ezek többsége ingyenesen elérhető. Még ha frissítést is vásárol, mindössze 7 dollárba kerül a korlátlan hozzáférés. Ez elég kedvező ár, nem gondolja?

A Mindly legjobb funkciói

A Mindly iOS, Android és Mac rendszereken érhető el.

Vázolja fel ötleteit nem lineáris módon

Egyszerűsítse a gondolattérképeket a Mindly minimalista felhasználói felületével

A Mindly korlátai

A Mindly szép, de hiányoznak belőle azok a fejlett funkciók, amelyeket más függőségi grafikon eszközök kínálnak.

Mindly árak

Ingyenes

6,99 dollár az összes funkcióért

Mindly értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

10. ConceptDraw

Via ConceptDraw

A ConceptDraw a ConceptDraw Office Suite része, amely a vezetőknek átfogó segítséget nyújt az üzleti dokumentáció terén. Ezek a szakemberek több ezer sablonnal és több száz templáttal – valamint kiegészítőkkel – rendelkeznek, amelyekkel hatékonyabbá tehetik munkafolyamatait.

A Live Objects funkció különösen hasznos a szoftverfejlesztő csapatok számára. A Live Objects külső adatokat von be, hogy élőben láthassa, hogyan befolyásolják a változások a jelenlegi munkafolyamatokat. Használhatja teljesítmény-KPI-khez, de függőségekhez is kiválóan alkalmas.

A ConceptDraw legjobb funkciói

Használja a ConceptDraw több száz sablonját és előre megtervezett tartalmát a diagramok elkészítésének felgyorsításához.

Rajzoljon saját, egyedi sablonokat, hogy valóban egyedi diagramot készíthessen vállalkozásához.

Visio fájlformátumok importálása és exportálása

A ConceptDraw korlátai

A ConceptDraw nem kínál ingyenes vagy freemium verziót.

Egyes felhasználók szerint a felület túl zsúfolt vagy nehezen kezelhető.

ConceptDraw árak

Diagram 16: 199 dollár

ConceptDraw Office 9: 299 dollár

ConceptDraw értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

Függőségi grafikonok pillanatok alatt a ClickUp segítségével

A függőségi grafikon szoftverekkel könnyen készíthet függőségi grafikonokat. A megfelelő függőségi grafikon eszközzel csökkentheti grafikus tervezőjének munkaterhelését, és lenyűgöző grafikonokat készíthet, amelyekkel csapata tagjai egy hullámhosszon lesznek.

De tudod mit? Nem kell drága grafikus szoftvert vásárolnod. Használd a ClickUp-ot: mi sokkal többet kínálunk, mint grafikus sablonokat (bár a mieink is nagyon jók). ?

A ClickUp segítségével ugyanazon a platformon hozzáférhet dokumentumokhoz, táblákhoz, csapatcsevegésekhez, dokumentációkhoz és még egy AI eszközhöz is. Hetente több órát spórolhat meg azzal, hogy minden projektfeladatát ugyanazon a helyen tervezi meg és hajtja végre.

De ne higgyen csak nekünk! A ClickUp örökre ingyenes, hitelkártya nélkül. Regisztráljon most a ClickUp-ra!