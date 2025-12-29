TickTick kontra Todoist: melyik teendőlista-alkalmazás a jobb? 2026

A TickTick és a Todoist a két legnépszerűbb feladatkezelő szoftver, de eltérő megközelítést alkalmaznak.

A TickTick az egyszerűségre és a beépített termelékenységi eszközökre helyezi a hangsúlyt, míg a Todoist komplex projektekhez kínál átfogóbb szervezési lehetőségeket.

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a funkciók és az árak tekintetében, és melyik illik legjobban a munkamódszeredhez.

TickTick és Todoist összehasonlítása egy pillanat alatt

Szervezés: Részletesebb szervezés; almappák; három ingyenes szűrő

Termelékenységi eszközök: Sablonok, Gyors hozzáadás, hatékony természetes nyelvű rögzítés

Emlékeztetők: Prémium emlékeztetők; testreszabható értesítések; helyalapú

Árak: Ingyenes; Pro 4 USD/hó; Business 6 USD/hó

Szervezés: Egyszerű mappák; az egyéni szűrőkhöz Premium előfizetés szükséges

Termelékenységi eszközök: Hangvezérelt feladatok, beépített Pomodoro, fehér zaj

Emlékeztetők: Idegesítő riasztások; többszörös emlékeztetők; helyalapú

Árak: Ingyenes; Prémium 27,99 $/év

Mi az a Todoist?

A Todoist egy feladatkezelő alkalmazás, amelyet világszerte több mint 100 000 szervezet használ. Kiválóan alkalmas a napi feladatok kezelésére, és komplex projektek lebonyolításához is ideális. Használd, akár egy nagy munkahelyi prezentációra készülsz, akár a következő nagyszabású autós utazásodat tervezed. 🚗

A csapatmunkát illetően a Todoist minden szükséges eszközt biztosít a sikerhez. Hozzon létre projekteket, hozzon létre új feladatokat határidővel, és rendelje azokat magához vagy a csapattagokhoz.

Minden Todoist-feladat lehetővé teszi a fájlok megosztását, a csapattal való csevegést és az előrehaladás nyomon követését. Ha vezetőként dolgozik, a teljesítmény-dashboardon keresztül láthatja csapata termelékenységi statisztikáit – ami tökéletes megoldás, ha a munkaterhelést a kevésbé leterhelt csapattagok felé kell átcsoportosítania.

A Todoist elsősorban listanézetet kínál, de ha úgy tetszik, Trello- szerű, drag-and-drop Kanban táblanézetet is választhat. Sőt, tartalmaz egy naptárnézetet is, amely a Todoist-feladatokat a naptárában jeleníti meg.

A Todoist funkciói

Bár a Todoist természetesen személyes célok és feladatok nyomon követésére is használható, hatékony funkciói leginkább komplex projekteken dolgozó professzionális csapatok számára ideálisak. Íme a legjobb funkciók áttekintése, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatot.

1. Robusztus feladatkezelés

Kezelje könnyedén a feladatait mobil eszközén a Todoist segítségével

A Todoist felhasználóbarát, de mégis elég hatékony ahhoz, hogy kezelje az összes elvégzendő feladatot. A Todoist segítségével hatékonyabban kezelheti feladatait a következő funkciók révén:

Ismétlődő határidők a rendszeresen elvégzett feladatokhoz

Feladatok szervezése szakaszokba

Alfeladatok hozzáadása a komplex projektek kisebb részekre bontásához

Feladatok létrehozása vagy megjegyzések hozzáadása a Todoistban az e-mail fiókján keresztül

Állítson be prioritási szinteket az egyes feladatokhoz, hogy pontosan tudja, mire kell először figyelnie

Hangjegyzetek, megjegyzések vagy képernyőképek segítségével kontextust adhat a feladatokhoz

Nincs ideje a feladatok részletein rágódni? Használja a Gyors hozzáadás funkciót!

Ez a Todoist gyorsbillentyű lehetővé teszi, hogy egyetlen kattintással hozzon létre egy feladatot. Adja meg a feladat nevét, ütemezze be, és másodpercek alatt vegye fel a sorába. ✨

A Todoist a befejezett feladatokat is archiválja, és egy hatékony keresőfunkcióval is rendelkezik. Ha valaha is keresnie kell egy hat hónappal ezelőtt befejezett feladatot, pillanatok alatt megtalálja.

2. Emlékeztetők és értesítések

Szabadon testreszabhatja, hogyan és mikor kap értesítéseket a Todoist-tól. Értesítést kap, ha valaki megjegyzést fűz egy feladathoz, vagy elvégzi a teendőt. Ha nem szeretne sok értesítést kapni, kérje meg a Todoist-ot, hogy inkább napi vagy heti összefoglalót küldjön Önnek.

A Reminders egy új szintű értesítési funkció, amely csak a prémium csomag előfizetői számára elérhető. Ha feliratkozik rá, a Todoist automatikus emlékeztetőket küld a közelgő határidőkről vagy eseményekről. Ahelyett, hogy napi feladatot állítana be, hogy emlékeztesse magát egy fontos megbeszélés előkészítésére, a Todoist elvégzi ezt Ön helyett.

3. Todoist Karma

Növelje a karma szintjét ezzel a szórakoztató Todoist funkcióval

A Todoist Karma rendszere egy kis szórakozást és motivációt csempész a teendőlistádba, így a termelékenységet – merjük mondani? – élvezetes küldetéssé változtatja. Szerezz Todoist Karma pontokat a feladatok elvégzéséért és bizonyos speciális funkciók használatáért, hogy a napod zökkenőmentesebben teljen.

A karma olyan, mint a pontok a „Whose Line Is It Anyway?” című műsorban. Nem cserélheted be semmire, de kellemes kis grafikákkal és eredményekkel szemlélteti az előrehaladásodat, ami izgalmasabbá teszi a munkát. 🏆

4. Todoist sablonok

A Todoist korlátozott számú sablont tartalmaz a projektkészítés felgyorsításához. Kész sablonok állnak rendelkezésre olyan projektekhez, mint például könyvírás, szoftverhibák nyomon követése, sőt olyan személyes feladatokhoz is, mint például a gyakrabban való főzés otthon. 🍳

5. Integrációk és kompatibilitás

A Todoist számos harmadik féltől származó alkalmazással integrálható, többek között:

Google Naptár

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

A Todoistnak nem számít, melyik eszközt, alkalmazást vagy böngészőt részesíti előnyben. Minden eszközön szinkronizálódik, és rendelkezik webalkalmazással macOS, Windows és Linux rendszerekhez. Emellett Android, iPhone, iPad és Apple Watch mobilalkalmazásokkal is rendelkezik.

Feltétlenül töltse le a böngészőbővítményeket – valamint a Gmail és az Outlook bővítményeket –, hogy minimálisra csökkenthesse a platformok közötti váltással töltött időt.

A Todoist árai

Ingyenes

Pro: 4 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 6 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Mi az a TickTick?

A TickTick egy egyszerű, praktikus termelékenységi alkalmazás, amely egy helyen szervezi mind a munkahelyi, mind a személyes céljait. Egyszerű felhasználói felülete barátságos és áttekinthető. De ne tévessze meg az egyszerűség: a TickTick nem véletlenül népszerű.

Könnyedén együttműködhet munkatársaival vagy házastársával, hogy megosszák a listákat, feladatokat osszanak ki, és megtekintsék az elvégzendő feladatok teljes előzményeit.

A TickTick automatikusan emlékeztetőket generál az egyszeri és ismétlődő feladatokhoz – feltéve, hogy megadja a határidő dátumát és időpontját. Használja az öt különböző naptárnézetet, állítsa be a feladatok időtartamát, és teljesen új szemszögből tekintsen feladataira. 💡

A TickTick funkciói

Az intuitív feladatkezelési funkcióktól a beépített időkövető eszközökig a TickTick olyan felhasználói élményt nyújt, amely egyszerre funkcionális és szórakoztató. Nézzük meg a TickTick öt legfontosabb funkcióját!

1. Intelligens feladatlétrehozás

Feladatok létrehozása hangvezérléssel a TickTick alkalmazásban

Kinek van ideje egy csomó feladatot begépelni? A TickTick egy hangvezérelt platform, így könnyen létrehozhat feladatokat hangutasításokkal. Ha iPhone-t használ, engedélyezze a Siri-t a TickTick-ben, hogy hangsegédjével könnyedén hozzon létre feladatokat.

Android-felhasználóknak érdemes kipróbálni a Quick Ball funkciót, amellyel a telefon kezdőképernyőjéről is létrehozhat feladatokat – még akkor is, ha a készülék zárolva van. Minden okostelefon-felhasználó hozzáférhet a TickTick widgethez, valamint az e-mail-feladat funkcióhoz, amely az e-mail fiókjából hoz létre feladatokat. 📩

A TickTick fizetős előfizetésével 29 másik emberrel együttműködhet egy feladatlistán. Ez magában foglalja a TickTick ingyenes felhasználóit is, de nekik fizetős előfizetésre van szükségük ahhoz, hogy hozzáférjenek a lista prémium funkcióihoz. Ez azt jelenti, hogy ha egyéni szűrőket használ (ez egy fizetős funkció), a listán szereplő ingyenes előfizetéssel rendelkező felhasználók nem fogják látni azt a szűrőt.

2. „Idegesítő riasztások” és emlékeztetők

TickTick idővonal nézet

Ha Ön is azok közé tartozik, akik reggel hat ébresztőt állítanak be, hogy ki tudjanak kelni az ágyból, imádni fogja a TickTick „Annoying Alert” funkcióját. Az Annoying Alert segítségével több emlékeztetőt kap a kiemelt fontosságú feladatokra, így azok minden nap, egész nap az első helyen maradnak a gondolataiban. ⏰

A TickTick Android- és iOS-alkalmazásában helyalapú emlékeztetők is rendelkezésre állnak. Ha szeretné, hogy ne felejtse el meditálni a munkanap kezdete előtt, állítson be olyan emlékeztetőket, amelyek akkor jelzik, amikor leül az asztalához.

3. Feladatok szervezése

Forrás: TickTick

Rendezze el a TickTick-feladatait mappákba vagy listákba. A platform automatikusan létrehoz intelligens listákat a mai és a holnapi feladatokhoz, de a fizetős verzióban egyéni szűrőket is létrehozhat.

Állítson be magas, közepes, alacsony és nincs prioritású feladatokat – színekkel jelölve –, hogy a figyelme a listán szereplő legfontosabb teendőkre irányuljon. A feladatok kereséséhez egyszerűen rendezheti azokat idő, cím, címke, prioritás vagy egy ön által választott egyéni szűrő szerint.

4. Platformok közötti kompatibilitás és integrációk

A Todoist-hoz hasonlóan a TickTick is több platformon elérhető. Van asztali alkalmazása Windows, Mac és Linux rendszerekhez. Emellett rendelkezik alkalmazásokkal Android telefonokhoz és táblagépekhez, iPhone-hoz és iPad-hez, valamint Apple Watch-hoz.

Ne felejtse el a Firefox és Chrome bővítményeket, valamint az Outlook és Gmail kiegészítőket sem. Ezzel bárhol szabadon létrehozhat és kezelhet feladatokat anélkül, hogy megnyitná a TickTick alkalmazást.

A TickTick tele van hatékony termelékenységi eszközökkel, amelyekkel könnyedén a helyes úton maradhat.

Használd a Pomodoro időzítőt, hogy koncentrációigényes időtartamokat tervezz be. Az alkalmazás tartalmaz egy fehér zaj lejátszót is, amely tökéletesen elnyomja a kollégáid vízadagoló melletti csevegését.

A TickTick az alkalmazáson belüli aktivitás alapján teljesítménypontszámot is kiszámít. Ha időben teljesíted a feladatokat, több pontot kapsz és szintet léphetsz. Ha pedig elfelejtesz egy feladatot vagy elhalasztod? Akkor csökken a pontszámod.

A TickTick árai

Ingyenes

Premium: 27,99 $/év

TickTick kontra Todoist: ki nyer?

A TickTick és a Todoist közötti fő különbség a szervezettség és a komplexitás szintje. A Todoist feladatmappánként legfeljebb két almappát engedélyez, míg a TickTick csak nagyon egyszerű mappaszervezést tesz lehetővé.

A TickTick és a Todoist közötti küzdelemben nincs egyértelmű győztes. Végül is az a döntő, hogy Ön mely funkciókat tartja a legértékesebbnek. Ha nem tud dönteni a két lehetőség között, itt megnézheti, hogyan állnak egymáshoz képest a TickTick és a Todoist. 🥊

1. Szervezés

Mivel a Todoist inkább vállalkozások és csapatok számára készült, sokkal többet kínál a szervezés terén. Ha komplex projektet hajt végre, akkor valószínűleg a Todoist a jobb választás. Feladatmappánként legfeljebb két almappát hozhat létre, így minden feladatát egy képernyőn láthatja, miközben hatékonyabban szervezheti őket.

A TickTick esetében fizetős előfizetésre is szükség van az egyéni szűrők létrehozásához, míg a Todoist ingyenes verziója három szűrőt biztosít.

Győztes: Todoist

A TickTick és a Todoist összehasonlításában el kell ismernünk, hogy mindkét platform rendelkezik saját, hasznos termelékenységi eszközökkel. A kategória győztese attól függ, hogy Ön mely funkciókat tartja a leghasznosabbnak.

Íme a TickTick és a Todoist összehasonlítása:

A Todoist sablonokat tartalmaz, a TickTick viszont nem

A TickTick zökkenőmentesen integrálódik a hangsegédekkel, a Todoist viszont nem

Mind a TickTick, mind a Todoist tartalmaz játékos elemeket, de a TickTick büntetést szab ki (a pontszám csökkentésével), ha nem tartja be a határidőket.

Mind a Todoist, mind a TickTick tartalmaz Pomodoro-időzítőt, bár a beállítások eltérőek. A Todoistban külön Pomodoro-projektet kell létrehoznia, így ez nehezebben kezelhető, mint a TickTick Pomodoro-időzítője.

Pomodoro-munkafolyamat a Todoistban

Az előnye, hogy a Todoist integrálható a Toggl, a PomoDone és a Flat Tomato alkalmazásokkal. Ha már használja ezeket az eszközöket, akkor a Todoist a jobb választás. Ha azonban egyszerű Pomodoro-nyomkövetőre van szüksége a feladatkezelő rendszerén belül, akkor a TickTick a jobb megoldás.

Győztes: az Ön igényeitől függ

2. Emlékeztetők

A TickTick és a Todoist prémium verziói emlékeztető funkcióval rendelkeznek. A TickTick híres a helyalapú emlékeztetőiről, bár fontos megjegyezni, hogy a Todoist is kínál ilyeneket.

Állítson be egy „idegesítő riasztást”, hogy biztosan elvégezze a feladatot

Véleményünk szerint a TickTick „Annoying Alert” funkciója ebben a kategóriában felülmúlja a Todoistot. Segít nyomon követni a szoros határidővel rendelkező, sürgető teendőket, ami tökéletes megoldás, ha naponta több emlékeztetőre van szüksége.

Győztes: TickTick

3. Árak

Nem tudjuk tisztességesen összehasonlítani a TickTick és a Todoist alkalmazásokat anélkül, hogy az áraikról is beszélnénk. Mindkettő rendelkezik ingyenes verzióval, amelyekkel már sokra viheti.

Ami az összes funkciót feloldó fizetős opciókat illeti, a Todoist egy felhasználó számára évi 48–72 dollárba kerül, míg a TickTick évi 27,99 dollárba.

A TickTick olcsóbb, de ne hagyja, hogy az ár elvakítsa. Itt az ár-érték arányról van szó, ezért győződjön meg róla, hogy a TickTick funkciói miatt használja, és nem csak azért, mert megfizethető. 💰

Győztes: TickTick

TickTick és Todoist a Redditen

Nekünk is megvan a saját véleményünk a TickTick és a Todoist közötti vitáról, ezért megkérdeztük a Reddit közösségét, hogy szerintük melyik teendőlista-alkalmazás a jobb.

Ha a Redditen rákeres a „TickTick vs. Todoist” kifejezésre, láthatja, hogy egyes felhasználók a TickTick egyszerűségét részesítik előnyben, míg mások a Todoist hatékony természetes nyelvfeldolgozási képességeit kedvelik:

„Azon a napon, amikor a Todoist beépített naptárral rendelkezik, amely lehetővé teszi számomra, hogy ugyanolyan egyszerűen osszam be az időmet, mint a TickTick, átállok. A Google naptár opció nem olyan egyszerű, mint amit a TickTick kínál.”

„A Todoist sokkal, de sokkal jobb a feladatok gyors rögzítésében, különösen a természetes nyelv feldolgozásának köszönhetően.”

Hosszas vita után a Reddit-felhasználók a következő következtetésre jutottak: ha stabilitást szeretne, válassza a Todoist-ot. Ha sok frissítést és érdekes funkciók lehetőségét szeretné (és nem zavarja a hibák lehetősége), válassza a TickTick-et.

„Röviden: válassza a TickTick-et, ha valami izgalmasat szeretne, sok frissítéssel, de válassza a Todoist-ot, ha valami stabilat és következetest szeretne.”

