Miért választják a kis- és középvállalkozások az all-in-one platformokat?

A kis- és középvállalkozásoknak nem eszközproblémájuk van. Hanem koordinációs terhekkel kell megküzdeniük.

Az NFIB 2025-ös technológiai felmérése szerint a kisvállalkozások tulajdonosainak 57%-a vezetett be új technológiát az elmúlt két évben – és minden további alkalmazás, amelyet a csapata hozzáad, csendben megterheli Önt az elvesztegetett idővel, az elveszett kontextussal és a hiányos információk alapján meghozott döntésekkel.

Ez a cikk bemutatja, miért hagyják el a kisvállalkozások a széttagolt rendszereket az all-in-one platformok javára, hogyan néz ki a gyakorlatban egy valóban konvergált munkaterület, és hogyan egyesíti a ClickUp a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, irányítópultokat és mesterséges intelligenciát, hogy csapata kevesebb időt töltsön az eszközök kezelésével, és többet a tényleges munkával. 🙌

A kisvállalkozások számára a túl sok eszköz használatának valódi költsége

A szerszámok elszaporodása akkor következik be, amikor a csapata különálló alkalmazásokat köt össze a projektmenedzsment, a dokumentumok, a kommunikáció és a fájlok tárolása céljából.

Minden alkalmazásnak megvan a saját bejelentkezési rendszere, adatai és működési módja. Azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, amelyek nem rendelkeznek saját IT-részleggel, ez a széttagoltság nap mint nap csendesen elvonja a figyelmet, lassítja a munkát és nehezíti a döntéshozatalt. 👀

Így néz ez ki a csapatában:

A kontextusváltás elvonja a figyelmet: A marketingvezetője az egyik eszközben ellenőrzi a kampány állapotát, egy másikban frissíti a briefet, majd átugrik egy üzenetküldő alkalmazásba, hogy feltegyen egy kérdést. Minden lapváltás egy apró megszakítás, amely gyorsan felhalmozódik

A munka szigetszerűen zajlik: A vezetőség különálló irányítópultokból és csevegési szálakból állítja össze a projekt állapotát. Senki sem látja a teljes képet

A kézi átadások hibákhoz vezetnek: A csapatában mindig valakinek kell betöltenie az „emberi integrációs réteg” szerepét, és az információkat egyik alkalmazásból a másikba másolnia

Az új munkatársak betanítása elhúzódik: az új alkalmazottaknak öt-hat platformot kell megtanulniuk, mielőtt el tudnák látni a tényleges munkájukat

A szétdarabolt eszközkészletek valósága vizuálisan ábrázolva

A konvergens munkaterület, vagyis az all-in-one platform egy olyan egységes környezet, ahol a feladatok, a dokumentumok, a csevegés és a mesterséges intelligencián alapuló automatizálás natívan együtt működnek. Ez azt jelenti, hogy a kontextus a munkával együtt mozog, ahelyett, hogy egy külön alkalmazásban ragadna.

Mit jelent valójában egy all-in-one platform a kis- és középvállalkozások számára?

Itt egy fontos különbséget kell tenni. A kisvállalkozások számára készült all-in-one platform nem egy olyan túlterhelt alkalmazás, amely mindent rosszul csinál.

Ez egy összekapcsolt ökoszisztéma, ahol a feladatkezelés, a dokumentáció, a valós idejű kommunikáció, a jelentések és az automatizálás alapjaitól kezdve ugyanazon az alapon nyugszik.

Nagy különbség van a két megközelítés között, amelyeket gyakran összekevernek. 🛠️

Összeillesztett rendszer All-in-one platform Keresés Ellenőrizze az egyes alkalmazásokat külön-külön Egyetlen keresés az egész rendszerben Automatizálás Ehhez olyan köztes szoftverre van szükség, mint a Zapier Feladatok, dokumentumok és csevegés közötti natív munkafolyamatok Bevezetés Képezzen ki öt vagy több eszköz használatára Ismerje meg az egyetlen platformot Kontextus Szétszórva az alkalmazások között Utazik a munkával Adatláthatóság Jelentések kézi összeállítása A valós idejű irányítópultok automatikusan frissülnek

A kis- és középvállalkozások számára egy konvergens platform megszünteti az integrációk karbantartásának, az eszközök közötti jogosultságok kezelésének és a szinkronizálási problémák kijavításának szükségességét. A platform mindezt natívan kezeli, így csapata az igazán fontos feladatokra fordíthatja az idejét.

📮ClickUp Insight: A gyengén teljesítő csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, míg a jól teljesítő csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. A path8 Productions videóprodukciós cég épp ezt tapasztalta , amikor bővült. A munka olyan eszközök között oszlott meg, mint a Smartsheet, a Slack, a Toggl és a Dropbox Paper. A producerek a projektek előrehaladásával töltött idő helyett a rendszerek közötti frissítések másolásával foglalkoztak, ami lassította a szállítást és növelte a késések kockázatát. Ahelyett, hogy további folyamatokat vagy létszámot vettek volna fel, mindent a ClickUp Small Business Suite-be konszolidáltak. ⚡ A hatás 6 eszköz helyett egyetlen egységes munkaterület

60%-kal kevesebb időt kell fordítani a csapatértekezletek előkészítésére (30–60 percről ~10 percre)

A ClickUp támogatásával kevesebb mint 8 hét alatt teljes mértékben bevezetve

Valós idejű áttekintés a tervezés, az üzenetküldés és az időnyilvántartás terén A kommunikáció, a projektkövetés és az időnaplózás központosításával megszűnt az „minden eszközt frissíteni kell” probléma. A producerek most már közvetlenül a feladatokhoz rögzítik az időt, a beszélgetések a munkához kapcsolódnak, és a megbeszélések napirendjei a valós idejű projektadatokból állnak össze. Hallgassa meg az alapító, Pat Henderson beszámolóját! 👇🏼

Miért térnek át a kisvállalkozások az egységes platformokra?

A változás nem csupán a rendezetlen technológiai infrastruktúra rendbetételéről szól.

Számos tényező megváltoztatta a kis- és középvállalkozások működését, ami miatt a konszolidáció sürgetővé vált.

A távmunka feltárta a hiányosságokat: Amikor mindenki ugyanabban az irodában ült, a folyosói beszélgetések pótolták az eszközök hiányosságait. A távoli csapatoknál ez nem lehetséges – most már az eszközöknek kell biztosítaniuk a kontextust

Az AI csak teljes kontextusban működik: A kis- és középvállalkozások gyorsan átveszik az AI-t a vázlatkészítés, az összefoglalás és a keresés területén – az Amerikai Kereskedelmi Kamara szerint a kisvállalkozások 58%-a használ ma már generatív AI-t . Azonban az AI, amely csak egy alkalmazáson belüli adatokat lát, hiányos válaszokat ad. Egy konvergált munkaterület az AI számára hozzáférést biztosít a feladatokhoz, dokumentumokhoz és beszélgetésekhez együttesen – így a kimenet hasznos lesz, nem pedig általános.

Kevesebb ember, több feladat: Előfordulhat, hogy egy személy felel a projektmenedzsmentért , az ügyfelekkel való kommunikációért és a jelentések elkészítéséért. Ha mindezt négy különböző eszköz között váltogatva kell elvégeznie, az a termelékenységet rontja

Az integrációs fáradtság valós probléma: A middleware-munkafolyamatok karbantartása, a hibás szinkronizálások kijavítása és a csatlakozókért fizetendő költségek összeadódnak. A csapatok belefáradtak abba, hogy saját maguknak kell ellátniuk az IT-feladatokat

Véletlenszerű panaszokról van szó? Nem. Ezek a munka szétszóródásának tünetei – a munkatevékenységek töredezettsége, amelynek során a feladatok több, egymással nem kommunikáló eszközre és rendszerre oszlanak szét.

Ez hozzájárul a kontextus szétszóródásához – amikor a csapatok órákat pazarolnak az alkalmazások közötti váltogatásra, a fájlok felkutatására és ugyanazon frissítések platformok közötti ismétlésére –, ami a munka, az adatok és a beszélgetések egymástól független eszközök között való szétszóródásának láthatatlan terhét jelenti.

Íme néhány szám, amely bemutatja, hogyan befolyásolja a munkaterhelés növekedése a napi munkafolyamatokat

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy megteremtse a munkahelyi kontextust. Egy fontos részlet elrejtőzhet egy e-mailben, kibővülhet egy Slack-szálban, és dokumentálva lehet egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy az információk keresésével töltsék az idejüket ahelyett, hogy elvégeznék a munkát. A ClickUp egyetlen platformba egyesíti az egész munkafolyamatot. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp Email Project Management, a ClickUp Chat, a ClickUp Docs és a ClickUp Brain, minden összekapcsolódik, szinkronizálódik és azonnal elérhetővé válik. Búcsúzzon el a „munkával kapcsolatos munkától”, és szerezze vissza produktív idejét. 💫 Valódi eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként – az elavult tudásmenedzsment-folyamatok kiküszöbölésével. Képzelje el, mit hozhatna létre a csapata egy negyedévente megtakarított extra termelékenységi héttel!

Hogyan növelik az all-in-one platformok a termelékenységet és csökkentik a költségeket

Beszéltünk már a túl sok eszköz használatával járó rejtett „koordinációs terhekről”. De mi történik pontosan az eredményével, ha végre megszünteti ezeket?

Hogy számszerűsítse a konvergált munkaterületre való átállás hatását, a Forrester Consulting Total Economic Impact™ (TEI) tanulmányt végzett a ClickUp-ot használó szervezetek körében. Elemezték a széttagolt, összerakott technológiai rendszerről egy egységes, AI-alapú platformra való átállás pénzügyi hatását.

Az eredmények? A szervezetek 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el, és a platform kevesebb mint 6 hónap alatt megtérült. 🤯

Íme, hogyan eredményez mérhető növekedést és megtakarítást az eszközök konszolidálása.

⏰ Az automatizálás és a mesterséges intelligencia segítségével visszanyerheti az elveszett időt

Ha a csapatának nem kell „emberi integrációs rétegként” működnie, a termelékenység az egekbe szökik. A manuális frissítések, az állapotkeresés és a végtelen lapváltogatás helyett natív mesterséges intelligenciát és automatizált munkafolyamatokat használva a munkatársak hatalmas mennyiségű figyelmet nyernek vissza.

Az adatok: Az egységes platform használatának 3. évére a munkatársak átlagosan havi 12 órát spóroltak meg. Három év alatt a modellezett szervezet 92 400 órányi rutinmunkát szüntetett meg.

A valóság: Ez havonta közel másfél napnyi mélyreható munkát jelent minden egyes csapattag számára.

💸 A SaaS-számla drasztikus csökkentése

Minden egyes alkalmazás használata saját licencdíjjal, adminisztrációs terhekkel és karbantartási gondokkal jár. Az all-in-one platformra való áttérés nem csupán központosítja a munkáját, hanem jelentősen csökkenti a szoftverköltségeket is.

Az adatok: A szervezetek a harmadik évre 60%-kal csökkentették a hagyományos projektmenedzsment költségeit, sikeresen kivonva a forgalomból a költséges, redundáns pontszerű megoldásokat

A valóság: az IT- és üzemeltetési csapatok már nem pazarolnak órákat a jogosultságok kezelésére és a fél tucat platform közötti hibás szinkronizálásra, ami jelentős adminisztrációs munkaerő-megtakarítást eredményez

📈 A megtakarított idő közvetlen bevétellé alakítása

Mi történik, ha a csapata havonta visszanyeri azt a 12 órát? Nem tétlenkednek, hanem előreviszik az üzletet. A tanulmány megállapította, hogy a csapatok ezt az újonnan felszabadult kapacitást arra használták, hogy több bevételt generáló projektet hajtsanak végre anélkül, hogy növelniük kellett volna a létszámot.

Az adatok: A csapatok termelékenysége drámai mértékben nőtt. Egy játékfejlesztő cég egyszerűen a munkafolyamatok szűk keresztmetszeteinek megszüntetésével az évi 12 játékról 84-re növelte a termelését – ez 7-szeres termelékenységnövekedést jelent. Egy marketingcsapatnak sikerült megdupláznia a feladatkezelési kapacitását, elkerülve ezzel a költséges projektkéséseket

😊 A „nem számszerűsíthető” előnyök

Az egységes munkaterület legjelentősebb előnyei nem feltétlenül jelennek meg a mérlegben, de radikálisan megváltoztatják vállalkozása működését:

Boldogabb munkatársak: A feladatok és a kommunikáció központosítása jelentősen csökkenti a kiégést. Egy igazgató megjegyezte, hogy egy világos, egységes rendszernek köszönhetően egy csapattag a kaotikus, forgalmas időszakban a „fürdőszobában sírós” állapotból a következő év ugyanazon időszakában kényelmesen nyaralni tudott.

Magasabb ügyfél-elégedettség: A gyorsabb válaszidők és a kevesebb hiba boldogabb ügyfeleket eredményez. Az egységes adatforrásnak köszönhetően a csapat bármely tagja azonnal hozzáférhet a projekt teljes kontextusához, így véget vetve a „megnézem, és visszahívom” körforgásnak

A konszolidáció megtérülése egy pillanat alatt

Összesített megtérülés 384% Megtérülési idő < 6 hónap Megtakarított idő Akár 12 óra alkalmazottonként/hónapban Régi rendszerek költségei 60%-kal csökkennek az átfedő szoftverköltségek

Ha a munkája, az adatai és a beszélgetései pontosan ugyanazon a helyen találhatók, akkor nem kell többé koordinációs költségeket fizetnie. Nem csupán egy új eszközt vásárol, hanem visszanyeri csapata koncentrációját, gyorsaságát és józan eszét. 🙌

Miért változtatja meg a központosított adatkezelés a kis- és középvállalkozások működését?

Egy széttagolt rendszerben a jelentéskészítés azt jelenti, hogy három eszközből kell CSV-fájlokat exportálni, azokat beilleszteni egy táblázatba, és remélni, hogy az adatok naprakészek. Mire elkészül a jelentés, az már elavult. Azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, ahol a vezetésnek gyors döntéseket kell hoznia, ez a késleltetés komoly akadályt jelent.

A központosított adatkezelés három módon oldja meg ezt a problémát:

Valós idejű áttekinthetőség kézi összeállítás nélkül: Amikor a feladatok, az időnyilvántartás, a munkaterhelés és a projektállapot egy platformon található, a műszerfalak automatikusan frissülnek. Senkinek nem kell jelentést készítenie – az magától elkészül.

AI-alapú betekintés a teljes kontextussal: Egy olyan AI, amely átlátja a feladatait, dokumentumait, csevegési előzményeit és a projekt ütemtervét, olyan kockázatokat is jelzhet, amelyeket egy egyetlen alkalmazáson belüli AI nem venné észre – például azt, hogy három egymástól függő feladat elmaradt a tervezettől, és a határidő veszélybe került

Egyetlen megbízható adatforrás minden csapat számára: A fejlesztők, a marketingesek és az operációs csapatok mind ugyanazokat az adatokat használják. Azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, ahol a funkciók közötti együttműködés elengedhetetlen, ez az összehangolás biztosítja a vállalkozás zökkenőmentes működését

A tanulság nem csupán az, hogy a központosított adatok időt takarítanak meg. Ez megváltoztatja a döntései minőségét is. Íme az ideális munkafolyamat vizualizációja:

🎥 Hallgassa meg egy kisvállalkozás alapítójától! 👇🏼

Hogyan működik a ClickUp, mint az „mindenre kiterjedő” munkahelyi alkalmazás?

További információk A ClickUp több mint 20 alkalmazást egyesít egy konvergens AI-platformba, így mindössze egy eszközzel mindenhez hozzáférhet, amire szüksége van

Ez a megoldás egyetlen munkaterületen egyesíti a feladatait, dokumentumait, csevegéseit, irányítópultjait és a mesterséges intelligenciát – pontosan ezért választják a kis- és középvállalkozások ezt az all-in-one platformot működésükhöz. 🤩

Nézzük meg, hogyan néz ki a gyakorlatban egy valóban konvergált munkakörnyezet.

1. A csapatához igazodó feladatkezelés és jelentéskészítés

<29>A ClickUp feladatok a végrehajtandó munkatételeket jelképezik – a gyors hibajelentéstől a hatalmas ügyfélszállítmányig. Több nézet (Lista, Tábla, Naptár vagy Gantt) segítségével pontosan úgy ábrázolhatja ezt a munkát, ahogyan az agya működik, és az egyéni mezők, prioritások és függőségek segítségével rendszerezheti a dolgokat.

Személyre szabható kártyákat kap, amelyek a sprint sebességét, a prioritások megoszlását és a nyomon követett időt mutatják, mindez valós időben frissül. A csapatok akár be is állíthatják, hogy ezek a jelentések automatikusan elküldésre kerüljenek az érdekelt feleknek, így teljesen kiküszöbölve az „emberi integrációs réteget”.

A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott kártyáival és irányítópultjaival a szükséges információk mindig kéznél vannak

2. Olyan mesterséges intelligencia, amely valóban átlátja a teljes képet

Korábban már említettük, hogy az AI csak annyira okos, amennyire az adatok, amelyekhez hozzáfér. Az általános AI-eszközök általános válaszokat adnak, mert nem látják a vállalat tényleges munkáját.

Minél több munka zajlik egy konvergált munkaterületen belül, annál több kontextussal rendelkezik az AI. Ez ellentéte az AI-terjedésnek, ahol minden alkalmazásnak megvan a saját AI-asszisztense, amely csak részleges képet kap a munkájáról.

A ClickUp Brain ezt oldja meg natív AI-funkcióként, amely hozzáférést biztosít a teljes munkaterületéhez.

A haladó felhasználók számára <33>a ClickUp Brain MAX asztali AI-társként működik, amely lehetővé teszi a ClickUp, az internet vagy a csatlakoztatott alkalmazások, például a GitHub és a Google Drive keresését. Akár <34>a Talk to Text funkciót is használhatja, hogy kezet nem igénylő módon alakítsa át hangját szöveggé.

3. Valós idejű kommunikáció kontextusváltás nélkül

Minden alkalommal, amikor elhagyja a projekt táblát, hogy egy külön üzenetküldő alkalmazásban tegyen fel egy kérdést, elveszíti a koncentrációját. A ClickUp Chat segítségével a valós idejű üzenetküldés közvetlenül a feladatok és dokumentumok mellett történik.

És a legjobb az egészben? Ha valaki egy teendőt dob be a csevegésbe, egyetlen kattintással nyomon követhető feladattá alakíthatja azt az üzenetet. Nincs többé teendők másolása és beillesztése az ablakok között.

4. Központosított tudás, amely a munkával együtt mozog

A kontextus szétszóródása akkor fordul elő, amikor a projekttervek egy feladatkezelőben vannak, a tényleges brief pedig egy külön meghajtón. A ClickUp Docs megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi a dokumentumok létrehozását és az azokhoz való közös munkát közvetlenül a munkaterületen belül.

Bármelyik dokumentumot vállalati wikivé alakíthatja a szervezeti tudás kezelése érdekében, oldalakat és aloldalakat hozhat létre a tiszta szerkezet érdekében, és a Docs Hub segítségével egy központi helyről szervezheti a dokumentumait. A dokumentum már nem elkülönül a munkától; része a munkának.

Az AI-alapú ClickUp Docs segítségével azonnal létrehozhat és finomíthat dokumentumokat

De mi van a hangosan megosztott tudással? Ahelyett, hogy hevesen gépelné az értekezlet jegyzőkönyvét, és hagyja, hogy a teendők elsikkadjanak, használhatja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást.

Ez egy automatizált asszisztensként működik, amely csatlakozik a hívásaihoz, rögzíti azokat, és azonnal elhelyezi a kereshető átiratot, az intelligens összefoglalót és a kivont teendőket közvetlenül egy privát ClickUp Doc-ba. Ön a beszélgetésre koncentrálhat, a utómunka pedig magától megszerveződik.

A ClickUp mesterséges intelligenciájával minden egyes beszélgetés, teendő és feladat kereshető.

Ha pedig egy hat hónappal ezelőtti konkrét információt kell megtalálnia, a ClickUp Enterprise Search segítségével az egész vállalat adatai egyetlen keresési lekérdezéssel elérhetők. Ez egy mélyreható, mesterséges intelligenciával támogatott kontextuskeresés.

Akár egy ClickUp-feladatban, egy csapatcsevegésben, egy korábbi értekezlet jegyzőkönyvében, akár egy kapcsolódó alkalmazásban, például a Google Drive-ban vagy a Slackben található a válasz, az Enterprise Search mindent összefog, és hivatkozásokkal ellátott, megbízható, olvasható választ ad. Teljesen kiküszöböli a „hol található ez?” találgatásokat.

5. Automatizálások és szuperügynökök, akik elvégzik a nehéz munkát

Ha a csapata folyamatosan a különböző alkalmazások közötti összekötő szerepet tölti be, akkor nem a munkát végzi, hanem csak kezel a munkát. A ClickUp megváltoztatja ezt azáltal, hogy lehetővé teszi az ismétlődő feladatok átadását egy natívan összekapcsolt motorra.

A ClickUp Automations segítségével több mint 100 előre elkészített sablon közül választhat, vagy saját, egyedi munkafolyamatokat hozhat létre. Szüksége van arra, hogy automatikusan hozzárendeljen egy fejlesztőt, amikor egy feladat állapota „Felülvizsgálat alatt”ra változik? Vagy automatikusan e-mailt küldjön egy ügyfélnek, amikor egy űrlapot benyújtanak? Beállíthat triggereket és műveleteket a feladatok, dokumentumok és integrációk között, hogy a projektek emberi beavatkozás nélkül haladjanak előre.

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents funkciójával

A csapatok akár úgy is beállíthatják az ügynököket, hogy azok automatikusan készítsenek heti projektjelentéseket a feladatadatokból, vagy a vállalati wikire alapozva válaszoljanak a munkatársak kérdéseire. Ha a rutinmunkát átadja az AI-munkatársainak, csapata visszanyeri az időt, hogy a nagy hatással bíró stratégiákra koncentrálhasson.

A platformkonszolidáció hosszú távú értéke a növekvő csapatok számára

Ha kinövi egy széttagolt rendszerben található eszközt, akkor azt eltávolítja, adatokat veszít, újra kell képeznie a csapatot, és újra kell építenie a munkafolyamatokat. Egy konvergált platform viszont Önnel együtt növekszik. Az új csapattagok, részlegek és munkafolyamatok mind ugyanabba a rendszerbe kapcsolódnak be – legyen szó termékfejlesztésről, mérnöki munkáról, tervezésről vagy üzemeltetésről.

Amikor valaki elhagyja a vállalatot, tudása nem szóródik szét öt különböző eszköz között. Egy konvergált munkaterületen ez a tudás megosztott dokumentumokban, feladatmegjegyzésekben és kereshető csevegési előzményekben él – bárki megtalálhatja, beleértve a ClickUp AI-t is. Azoknál a kis- és középvállalkozásoknál, amelyek nagyobb csapatokkal és költségvetéssel rendelkező nagyvállalatokkal versenyeznek, az eszközkezelésre fordított idő csökkentése valódi versenyelőnyt jelent. 🙌

Az eszközök konszolidációja nem csupán költségcsökkentési intézkedés. Ez egy stratégiai döntés, amelynek értéke annál nagyobb, minél hosszabb ideig ragaszkodik hozzá.

Gyakran ismételt kérdések

Az ERP a nagyobb szervezeteknél kezeli a háttérfunkciókat, mint például a könyvelést, a készletkezelést és az ellátási láncot. Az all-in-one munkaplatform a csapatok napi tervezési, végrehajtási és kommunikációs folyamataira összpontosít, egyetlen munkaterületen egyesítve a projektmenedzsmentet, a dokumentumkezelést, a csevegést és a mesterséges intelligenciát.

A legtöbb csapat fokozatosan vált át: egy részleggel vagy munkafolyamattal kezdik, importálják a meglévő adatokat, és csak akkor bővítik a rendszert, ha már kényelmesen használják. Importálja a meglévő adatokat olyan eszközökből, mint az Asana, a Trello, a Monday.com, a Jira vagy a Wrike a ClickUpba, és használjon sablonokat, hogy csapatának könnyebb legyen a kezdés.

Igen. A különböző csapatok különböző nézeteket és munkafolyamatokat használnak – a mérnöki csapat például a ClickUp Sprints funkcióval ellátott táblás nézetet használhat, míg a marketingesek inkább a naptár nézetet részesítik előnyben –, de mindannyian ugyanazt az adatréteget, jogosultságokat és a ClickUp AI-t használják.

Az integrációk adatokat továbbítanak a különálló alkalmazások között, de minden alkalmazás megtartja a saját keresőjét, engedélyeit és mesterséges intelligenciáját. A konvergált munkaterület egy olyan egységes platform, ahol minden funkció ugyanazon az alapon működik – így a keresés, az automatizálás és a mesterséges intelligencia teljes kontextust kap, nem pedig csak részleges képet.