Miért szereti a ClickUp a kisvállalkozásokat, és miért szeretik a kisvállalkozások a ClickUp-ot?

A ClickUpnál a kisvállalkozások nem csak egy újabb ügyfélszegmens. Ők az oka annak, hogy létezünk. Alapítónk, Zeb Evans, a ClickUp-ot egy elszánt vállalkozóként indította el, aki személyesen is megtapasztalta a munkaterhelés növekedésének nehézségeit. Túl sok eszközzel kellett megbirkózni, túl sok volt a felesleges munka, és nem maradt elég idő arra, ami igazán fontos: valami nagyszerű létrehozására. Ezért a kisvállalkozások támogatása áll minden tevékenységünk középpontjában.

Ahogy Zeb fogalmaz:

A kisvállalkozások a lehetőségek motorjai. A ClickUp-ot azért hoztuk létre, hogy a vállalkozók kevesebb időt töltsenek el a rutinmunkával, és több időt fordíthassanak álmaik megvalósítására. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítünk a kis- és középvállalkozásoknak a sikerben.

Kisvállalkozások számára készült

A ClickUp kisvállalkozásoknak szánt csomagja azoknak készült, akik cselekszenek, álmodoznak és megvalósítják az elképzeléseiket. Így segítünk Önnek a káoszt átláthatósággá alakítani:

Cserélje le több mint 20 alkalmazást egy munkaterülettel: Ezzel véget ér a munka szétszóródása. Nincs többé ugrálás a projektmenedzsment, a csevegés, a dokumentumok, az időkövetés és egy tucatnyi egyéb eszköz között. A ClickUp mindent egy Ezzel véget ér a munka szétszóródása. Nincs többé ugrálás a projektmenedzsment, a csevegés, a dokumentumok, az időkövetés és egy tucatnyi egyéb eszköz között. A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületbe egyesít, így csapata egyetlen megbízható forrásból meríthet.

Automatizálás AI-vel: Hagyja, hogy Hagyja, hogy a ClickUp AI-je és ügynökei kezeljék az ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket és jelentéseket. Szabadítson fel időt, hogy a növekedésre koncentrálhasson, ne pedig a rutinmunkára.

Valós idejű átláthatóság: Az egyedi irányítópultok és az élő jelentések segítségével mindig tisztában lehet azzal, mi történik a vállalkozásában. Nincs többé szükség e-mailek vagy táblázatok átkutatására a szükséges kulcsfontosságú információk megszerzéséhez.

A ClickUp mérhető eredményeket hoz, az időmegtakarítástól a különböző részlegek teljesítményének felgyorsításáig.

Valódi eredmények valódi vállalkozásoktól

Pat Henderson, a path8 Productions alapítója és ügyvezető producere így fogalmaz:

Túl sok időt töltöttünk különböző rendszerek frissítésével, amelyek nem kommunikáltak egymással. Ez lelassított minket és növelte annak esélyét, hogy dolgok kimaradjanak.

A ClickUp-ra való áttérés után Pat csapata hat különálló eszközt váltott ki, 60%-kal csökkentette a megbeszélések és frissítések idejét, és kevesebb mint nyolc hét alatt zökkenőmentesen végrehajtotta az átállást.

Szerezze be azt a kézikönyvet, amelyet több ezer kis- és középvállalkozás használ technológiai eszközeinek konszolidálására, számtalan óra értékes idő visszaszerzésére és a munka terjeszkedésének megszüntetésére. ⬇️

Az Ön vállalkozását megértő AI

Használja a ClickUp Brain-t, hogy azonnal megkapja a legfontosabb információkat és intézkedéseket ott, ahol dolgozik.

A ClickUp Brain az Ön állandó üzleti asszisztense. Megtanulja a munkafolyamatokat, összekapcsolja az adatokat, és segít automatizálni az Ön vállalkozására jellemző folyamatokat. Akár jelentéseket kell készítenie, megbeszéléseket összefoglalnia, vagy automatizálásokat elindítania, a ClickUp mesterséges intelligenciája mindenben segít.

Ráadásul hihetetlenül könnyű használni. Megértjük, hogy egy vállalkozás vezetése teljes munkaidős feladat, amely nem hagy időt arra, hogy AI-szakértővé váljon. A ClickUp azonnal használható AI-képességeket és ügynököket kínál, amelyek már az első naptól értéket teremtenek, kódolás nélkül.

Családias támogatás

Tudjuk, hogy a kisvállalkozásoknak nem csak szoftverre van szükségük, hanem partnerre is. Ezért a ClickUp élő 1:1 képzést, prémium támogatást és szakértői konzultációkat kínál, hogy segítsen Önnek a munkaterület beállításában és a működés optimalizálásában.

Így biztosítjuk, hogy minden elköltött pénzből a lehető legtöbbet hozza ki, és teljes mértékben kihasználja a ClickUp csomagban rendelkezésre álló több mint 20 munkaalkalmazást.

🗣️ Ügyfélvélemény: Íme, mit mondott egy felhasználó a G2-n: A Clickup számos egyedi funkcióval és kiegészítővel rendelkezik, amelyek más projektmenedzsment-opciókban nem találhatók meg, például időkövetés, beépített csevegő és kiterjedt erőforrás-kezelési lehetőségek. Ha Ön egy kisvállalkozás vagy startup, a Clickup számos sablonnal és egyszerű módszerekkel segít a kezdéshez, anélkül, hogy órákat kellene töltenie egy egyedi beállításokba. Egy megközelíthetőbb termékben kapja meg azt az egyedi, nagyvállalati érzést.

Miért váltanak át a kis- és középvállalkozások?

A McKinsey szerint az amerikai kisvállalkozások termelékenysége a nagyobb cégek termelékenységének mindössze 47%-a – ez a különbség nem a tehetségben, hanem a skálázható eszközökhöz és rendszerekhez való hozzáférésben rejlik. A ClickUp kiegyenlíti az esélyeket.

A McKinsey szerint az amerikai kisvállalkozások termelékenysége a nagyobb cégek termelékenységének mindössze 47%-a – ez a különbség nem a tehetségben, hanem a skálázható eszközökhöz és rendszerekhez való hozzáférésben rejlik.

A ClickUp kiegyenlíti az esélyeket.

A régi módszer:

Több mint 20 egymástól független alkalmazás

Kézi, ismétlődő folyamatok

Nem egyértelmű átadások és elveszett kontextus

Megtorpant növekedés

A ClickUp módszere:

Egy egységes munkaterület

Automatizált, AI-alapú munkafolyamatok

Zökkenőmentes együttműködés és átláthatóság

Skálázható, hatékony növekedés

Csatlakozzon a munkát újradefiniáló több mint 2 millió csapathoz

A ClickUp-ban kisvállalkozások és globális márkák egyaránt megbíznak, többek között a Siemens, a Chick-fil-A, a Wayfair és még sokan mások. Több mint 25 000 ragyogó értékelés és 4,6 csillagos minősítés alapján egyértelmű: a ClickUp az a platform, amelyet azoknak a vállalkozásoknak hoztak létre, amelyek kevesebb erőfeszítéssel többet akarnak elérni.

Készen áll arra, hogy visszaszerezze az idejét?

Szerezze be az ingyenes Small Business Playbookot, és nézze meg, hogyan segíthet a ClickUp a technológiai háttér konszolidálásában, a munkafolyamatok automatizálásában és vállalkozása teljes potenciáljának kiaknázásában.

A kisvállalkozások a szenvedélyünk. A ClickUp segítségével több mint 20 alkalmazás erejét, az AI intelligenciáját és egy csapat támogatását kapja, amely a sikere mellett áll. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a munka jövőjét – Önnek készült.