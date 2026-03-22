A Meta AI használata az e-kereskedelmi támogatásban

Az e-kereskedelmi ügyfélszolgálati csapatok naponta órákat pazarolnak az alkalmazások közötti váltogatásra: a Shopify-on ellenőrzik a rendelési adatokat, a Slacken keresik a csapat válaszait, és a Google Drive-on kutatnak a legfrissebb visszaküldési szabályzat után.

A Meta AI képes kezelni az Instagramon és a Facebookon érkező alapvető ügyfél-DM-eket, de nem tudja lekérni a rendelési adatokat, koordinálni a raktári csapattal, vagy nyomon követni, hogy a problémák valóban megoldódtak-e.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Meta AI-t az e-kereskedelmi ügyfélszolgálat támogatására, valamint a ClickUp-ot, a világ első konvergens AI-munkaterületét, az ügyfelek problémáinak megoldását szolgáló operatív munkafolyamatok kezelésére.

Mi az a Meta AI az e-kereskedelmi támogatáshoz?

A Meta AI a Meta generatív mesterséges intelligenciájú asszisztense, amely a Llama modellen alapul, és közvetlenül integrálható az üzenetküldő alkalmazásokba.

E-kereskedelmi vállalkozása számára ez egy automatizált ügyfélszolgálati ügynökként működik. Úgy tervezték, hogy megértse és megválaszolja a gyakori ügyfélkérdéseket, termékinformációkat nyújtson, és segítsen a vásárlóknak az alapvető kérdésekben, mindezt anélkül, hogy külön, bonyolult chatbot-platformra lenne szükség.

Ahelyett, hogy csapata egész nap kézzel gépelné be ugyanazokat a válaszokat, a Meta AI természetes nyelvértés segítségével értelmezi, mit kérdez az ügyfél. Ha összekapcsolja a termékkatalógusával, a rendszer konkrét részleteket tud lekérni, hogy releváns, beszélgetésszerű válaszokat adjon. Ezáltal az ügyfélszolgálati munkatársai felszabadulnak, és a szakértelmüket igénylő, összetett, személyes figyelmet igénylő problémákra koncentrálhatnak.

Hogy szemléltessük, hogyan működhet egy AI-asszisztens első vonalbeli támogatási rétegként, íme egy példa egy AI-támogató chatbot működésére a gyakorlatban:

A ClickUp ügyfélszolgálati chatbotja válaszol a kérdésekre

Ahhoz, hogy jobban megértsd, hogyan illeszkedik a Meta AI az e-kereskedelmi vállalkozások számára készült, mesterséges intelligencián alapuló eszközök közé, ez a videó áttekintést nyújt a különböző AI-megoldásokról, amelyek javíthatják az ügyfélszolgálatot és az értékesítési tevékenységeket:

A Meta AI e-kereskedelmi ügyfélszolgálati felhasználásának előnyei

Tudja, hogy ügyfélszolgálata nehezen tart lépést a feladatokkal, de nehéz pontosan megmondani, miért. A legfőbb problémák gyakran a sebességre, az elérhetőségre és a hatékonyságra vezethetők vissza. Ha ezeken a területeken hiányosságok vannak, az üzleti növekedés lelassul. Az alábbi előnyök közvetlenül kezelik azokat a problémákat, amelyekkel a legtöbb növekvő e-kereskedelmi csapat nap mint nap szembesül.

Gyorsabb válaszidők a gyakori kérdésekre

Amikor az ügyfeleknek várniuk kell a méretekre vagy a szállításra vonatkozó egyszerű kérdéseikre adott válaszra, egyre növekszik a frusztrációjuk, és Ön kockáztatja az eladás elvesztését.

A Meta AI megszünteti a várakozási időt ezeknél a rutin kérdéseknél. Azonnal válaszol, éjjel-nappal. Ez az azonnali visszajelzés javítja az ügyfélélményt, és megakadályozza, hogy a forgalmas időszakokban, például a Black Friday-n vagy egy új termék bevezetésekor felhalmozódjanak az üzenetek.

24 órás elérhetőség a Meta platformjain

Az online áruháza mindig nyitva van, de az ügyfélszolgálati csapata nem lehet az. Ez azt jelenti, hogy a különböző időzónákban élő ügyfelek vagy az éjszakai vásárlók kérdései gyakran órákig megválaszolatlanok maradnak, ami a kosár elhagyásához és a márka rossz megítéléséhez vezet.

A Meta AI az ügyfélszolgálati csapatod kiegészítőjeként működik, és azonnali segítséget nyújt, amikor az ügyfelek kapcsolatba lépnek veled. Mivel egyetlen beállításból működik a Messenger, az Instagram DM-ek és a WhatsApp Business alkalmazásokban, a személyzet létszámának növelése nélkül is éjjel-nappal biztosíthatod az ügyfélszolgálatot.

🧠 Érdekesség: Az első biztonságos kiskereskedelmi tranzakcióra 1994. augusztus 11-én került sor. Egy Dan Kohn nevű férfi hitelkártyát és adat titkosítást használva eladott egy példányt Sting Ten Summoner’s Tales című CD-jéből egy barátjának.

A támogató csapatok munkaterhelésének csökkentése

Ügyfélszolgálati munkatársai napjuk nagy részét ismétlődő, alacsony hatékonyságú feladatokkal töltik.

Ugyanazt az öt kérdést újra és újra megválaszolni a kiégéshez vezet. Emellett megakadályozza, hogy a legjártasabb csapattagjai olyan feladatokon dolgozzanak, amelyek növelik a bevételt és erősítik az ügyfélhűséget.

A Meta AI felszabadítja csapata mentális energiáját és idejét azáltal, hogy eltereli ezeket a gyakori kérdéseket. Ez az új kapacitás lehetővé teszi számukra, hogy arra összpontosítsanak, amiben az emberek a legjobbak: komplex események kezelésére, személyre szabott tanácsadás nyújtására a nagy értékű ügyfelek számára, valamint a felmerülő problémák azonosítására, mielőtt azok széles körű problémává válnának.

A ClickUp Insight: A vezetők mindössze 10%-a használ készségmátrixot a munkák kiosztásához, ugyanakkor 44% állítja, hogy igyekszik a feladatokat az erősségekhez és a célokhoz igazítani.

Személyre szabott vásárlási segítség nagy léptékben

Egy általános, sablonos válasz egy termékkel kapcsolatos kérdésre ritkán zárja le az eladást. Az ügyfelek azt szeretnék tudni, hogy egy termék nekik megfelelő-e, de ilyen szintű személyre szabott tanácsadást manuálisan lehetetlen minden egyes személy számára biztosítani.

Ha összekapcsolja termékkatalógusát, a Meta AI személyi vásárlóként működhet. Ha egy ügyfél azt kérdezi: „Szükségem van egy vízálló kabátra túrázáshoz”, az AI átkutatja a katalógusát, és releváns lehetőségeket javasol.

Ez a generatív megközelítés természetesebb, kontextusérzékeny ajánlásokat tesz lehetővé, mint egy egyszerű, kulcsszóalapú csevegőrobot.

Gyakori Meta AI felhasználási esetek az e-kereskedelmi támogatásban

Ha a Meta AI-t nem a megfelelő feladatokra alkalmazza, az elégedetlen ügyfelekhez és több munkához vezet a csapat számára. Ez a négy felhasználási eset azok a bevált területek, ahol a Meta AI következetesen értéket teremt. 🛠️

Termékekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása a Messenger és az Instagram közvetlen üzenetein keresztül

Egy potenciális vásárló az Instagramon böngészi a bejegyzéseket, meglátja a termékét, és üzenetet küld Önnek a következő kérdéssel: „Van ebből kék színben is?” vagy „Elég nagy ez a táska egy laptopnak?” Ha órákat kell várnia a válaszra, elveszíti érdeklődését, és továbbáll.

Ez egy ideális feladat a Meta AI számára. Az alkalmazás azonnal lekérheti az információkat a termékkatalógusból, hogy megválaszolja a funkciókkal, színekkel, anyagokkal vagy kompatibilitással kapcsolatos konkrét kérdéseket.

Különösen az Instagram közvetlen üzenetei jelentik a termékfelfedezés egyik legforgalmasabb csatornáját, ami ezt az alkalmazási esetet rendkívül értékessé teszi minden olyan márka számára, amely erős jelenléttel rendelkezik a közösségi médiában.

🔍 Tudta ezt? Az első ember, aki valaha könyvet vásárolt az Amazonon, egy John Wainwright nevű informatikus volt. 1995. április 3-án vásárolt egy könyvet a számítógépes modellekről és gondolkodásról.

A megrendelések állapotával és a szállítással kapcsolatos kérdések kezelése

A rendeléskezelési kérdések kézi felkutatása és megválaszolása hatalmas időveszteséget jelent az ügyfélszolgálati csapat számára.

A Meta AI úgy konfigurálható, hogy automatikusan megadja az általános szállítási szabályzatot és a becsült szállítási időtartamokat. Bár mélyebb integráció nélkül nem képes valós idejű, csomag-specifikus nyomon követést biztosítani, a szállítási határidőkkel kapcsolatos általános kérdések túlnyomó többségét sikeresen kezeli. Ezáltal felszabadítja csapatát ettől a rendkívül monoton feladattól.

🧠 Érdekesség: A „Cyber Monday” kifejezést 2005-ben alkották meg, mert a kiskereskedők furcsa értékesítési csúcsot észleltek a Hálaadás utáni hétfőn. Akkoriban a legtöbb embernek lassú, telefonos internetkapcsolata volt otthon, ezért várták meg, amíg hétfőn beértek az irodába, hogy a cég nagy sebességű szélessávú kapcsolatát használva elintézzék az ünnepi vásárlásaikat.

Visszaküldések és visszatérítési kérelmek feldolgozása

A visszaküldési folyamat gyakran okoz problémát az ügyfeleknek. Nem biztosak a visszaküldési szabályzatban, nem tudják, hogy az árucikkük visszaküldhető-e, vagy nem találják a visszaküldés megkezdéséhez szükséges utasításokat. Ez a bizonytalanság olyan ügyfélszolgálati jegyekhez vezet, amelyeknél a csapatának végig kell vezetnie őket a folyamaton.

A Meta AI-t betaníthatja a visszaküldési szabályzatra, hogy első vonalbeli útmutatóként szolgáljon. Elmagyarázhatja a visszaküldési határidőt, tisztázhatja, mely termékek végleges eladásúak, és linket biztosíthat a visszaküldési portálhoz.

Ez az önkiszolgáló megközelítés lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy maguk találják meg a válaszokat, és csak akkor kerül sor emberi ügyintéző bevonására, ha a helyzet bonyolult, vagy manuális beavatkozást igényel.

Személyre szabott termékajánlások nyújtása

Egy ügyfél homályos kéréssel ír Önnek: „Ajándékot keresek az apámnak.” Egy emberi ügyintéző további kérdéseket tenne fel a lehetőségek leszűkítése érdekében, de ez nem skálázható.

A Meta AI képes utánozni ezt a beszélgetéses ügyfélfelfedezési folyamatot. Értelmezni tudja a kezdeti kérést, és a termékkatalógusában szereplő adatok alapján releváns termékeket javasolhat. Például megkérdezheti: „Melyek a hobbija?”, majd az ügyfél válasza alapján finomíthatja ajánlásait. Ez jobb vásárlási élményt nyújt, mint egy statikus weboldal ajánló motorja.

A Meta AI beállítása az e-kereskedelmi támogatáshoz

A Meta AI használatának megkezdése nem túlzottan technikai feladat, de olyan folyamat, amelyben a lépések kihagyása gyenge teljesítményhez vezet. A sietve elvégzett beállítás olyan mesterséges intelligenciát eredményez, amely helytelen válaszokat ad, frusztrálja az ügyfeleket, és végső soron több munkát okoz a csapatának.

Kövesse ezt a sorrendet a megfelelő működés érdekében.

1. lépés: Csatlakoztassa e-kereskedelmi katalógusát a Meta Business Suite-hez

Az AI-je csak annyira okos, amennyire az Ön által megadott információk. Ha nem tudja, mit árul, nem tud válaszolni a termékeivel kapcsolatos kérdésekre. Az első lépés az, hogy hozzáférést biztosítson neki a készletéhez:

Lépjen a Meta Business Suite Commerce Manager menüpontjába Választhat, hogy termékadatait manuálisan tölti fel táblázatkezelő programmal, vagy összekapcsolja e-kereskedelmi platformját (például Shopify, BigCommerce vagy WooCommerce) az automatikus szinkronizáláshoz. Gondoskodjon arról, hogy a katalógusa részletes termékleírásokat, kiváló minőségű képeket, pontos árakat, valamint a rendelkezésre álló méreteket és színeket tartalmazzon. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás után termékei megfelelően jelennek-e meg a katalóguskezelőben

🧠 Érdekesség: Az Amazon 1999-ben szabadalmaztatta az 1-Click vásárlást. Ez olyan hatalmas versenyelőnyt jelentett, hogy az Apple-nek ténylegesen fizetnie kellett az Amazonnak a technológia licencéért az iTunes Store számára. A szabadalom azon az elképzelésen alapult, hogy akár egyetlen kattintás csökkentése is milliókkal növelheti a teljes bevételt.

2. lépés: Az automatikus válaszok beállítása a Messengerben

Miután elkészült a katalógusa, elkezdheti az automatizálás felépítését a Messengerben:

Lépjen a Meta Business Suite Bejövő levelek mappájába, és keresse meg az Automatizálások részt Engedélyezze az AI-alapú válaszokat, és kezdje azzal, hogy testreszabja az új ügyfelek számára megjelenő üdvözlő üzenetet Állítson be „gyorsválaszokat” a leggyakrabban feltett kérdésekre, hogy a felhasználókat a megfelelő válaszhoz irányítsa Állítson be egy távolléti üzenetet, hogy az ügyfelek tudják, mikor érhető el a csapata, ha személyesen szeretnének beszélni valakivel

Jó gyakorlat, ha egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg. Egy egyszerű üdvözlés, például: „Üdvözlöm! Az AI-asszisztensünket hívta. A legtöbb kérdésben tudok segíteni, de szükség esetén átkapcsolom Önt egy emberi munkatársunkhoz”, máris sokat segít.

💡 Profi tipp: Használjon prediktív AI-t a böngészési szokások vagy a szállítási késések alapján történő „check-in” kezdeményezéséhez. Például, ha a szállító rendszerében egy szállítmány késésként van jelölve, kérje meg az AI-t, hogy küldjön egy proaktív bocsánatkérő e-mailt egy kis kedvezménykóddal, még mielőtt az ügyfél panaszra szánná magát.

3. lépés: Engedélyezze a Meta AI-t az Instagram közvetlen üzeneteihez

Most ugyanezt a funkciót kiterjesztheti az Instagramra is:

Győződjön meg arról, hogy Instagram Business-fiókja csatlakozik a Meta Business Suite-hez, hogy az összes üzenetet egy egységes beérkező levelek mappában kezelhesse. A Beérkező levelek mappájában található Automatizálások részben a Messenger beállításait alkalmazhatja az Instagramra, vagy egyedi beállításokat hozhat létre. Ne feledje, hogy az Instagramon a hangnem gyakran informálisabb, ezért érdemes az AI üdvözlő üzenetét ehhez igazítani. Tesztelje a beállítást úgy, hogy személyes fiókjából DM-et küld az üzleti profiljára, és saját maga tapasztalja meg az élményt.

🚀 A ClickUp előnye: Az e-kereskedelmi ügyfélszolgálat ritkán alakul előre láthatóan. Egy árcsökkenés, szállítási késedelem vagy villámakció perceken belül megugorhatja a beérkező ügyek számát.

Kövesse nyomon az e-kereskedelmi ügyfélszolgálat teljesítményét a ClickUp irányítópultjain található egyéni kártyák segítségével

A ClickUp Dashboards segít Önnek előnyt szerezni, mivel az élő feladatadatokat vizuális betekintéssé alakítja, amely pontosan megmutatja, hogyan viselkedik a támogatási sor.

Hozzáadhat egyéni kártyákat a jegyek számának, a megoldási időnek és az ügyintézők munkaterhelésének nyomon követéséhez, így a vezetők több száz támogatási feladat átnézése nélkül is megérthetik a teljesítményt. A ClickUp ezeket az adatokat közvetlenül a munkaterületről szedi le, ami azt jelenti, hogy minden diagram a támogatási folyamatban zajló valós tevékenységeket tükrözi.

4. lépés: WhatsApp Business AI-válaszok beállítása

Végül beállítja a WhatsAppot, amely számos vállalkozás számára, különösen a nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező cégek számára, kritikus fontosságú csatorna:

Döntsön a WhatsApp Business App, amely egyszerűbb és kis csapatok számára ideális, vagy a WhatsApp Business API között, amely hatékonyabb és skálázhatóbb, de bonyolultabb jóváhagyási folyamatot igényel. A WhatsApp Business beállításaiban engedélyezze az automatikus válaszokat a beérkező üzenetekre Készítsen üzenetsablonokat a gyakori helyzetekre, mivel a WhatsApp bizonyos típusú, vállalkozás által kezdeményezett üzenetekhez sablonokat követel meg Gondoskodjon arról, hogy az ügyfelek számára egyértelmű legyen a hozzájárulási folyamat, mivel ez a WhatsApp Business API használatának szigorú megfelelési követelménye.

A Meta AI e-kereskedelmi támogatásának bevált gyakorlata

Az „állítsd be és felejtsd el” elv az AI esetében csupán mítosz. A Meta AI asszisztens elindítása csak az első lépés. Folyamatos optimalizálás nélkül a teljesítménye idővel romlani fog, és hamarosan teherré válik, ahelyett, hogy előnyt jelentene.

Ezek a gyakorlatok biztosítják, hogy az AI továbbra is megbízható és hatékony része maradjon az ügyfélszolgálati csapatának.

Képezze ki mesterséges intelligenciáját a termékkatalógus és a GYIK alapján

Egy üres agy nem tud kérdésekre válaszolni. A Meta AI teljesítménye teljes mértékben attól függ, hogy milyen minőségű és milyen részletes információkat ad meg.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy átfogó GYIK-dokumentumot a ClickUp Docs-ban, amely minden olyan kérdést lefed, amit az ügyfelek feltehetnek. Ide tartoznak a szállítási és visszaküldési szabályzatok, a mérettáblázatok, valamint a konkrét termékeivel kapcsolatos gyakori kérdésekre adott válaszok.

Ezután nézze át a termékkatalógus leírásait. Írja meg őket beszélgető stílusban, az ügyfelei által használt nyelvet használva, ne csak marketinges zsargont.

🔍 Tudta? A digitális bevásárlókosár ikonja először 1995-ben jelent meg egy Real Cart nevű weboldalon. Ez közvetlen utalás volt a fizikai bevásárlókosárra, amelyet 1937-ben egy élelmiszerbolt-tulajdonos talált ki, miután rájött, hogy az emberek abbahagyják a vásárlást, amikor a kezükben tartott kosarak túl nehezek lesznek. Eredetileg úgy készítette el a kosarat, hogy kerekeket szerelt egy összecsukható székre.

Határozzon meg egyértelmű eskalációs útvonalakat a komplex problémák kezelésére

Az Ön AI-je elkerülhetetlenül találkozik majd olyan kérdéssel, amelyre nem tud válaszolni, vagy olyan ügyféllel, akit nem tud kielégíteni. Hiba lenne megpróbálni rákényszeríteni az AI-t, hogy minden helyzetet kezeljen, mert ez az ügyfelek rendkívüli frusztrációjához vezet. Szüksége van egy világos tervre arra vonatkozóan, hogy mikor kell átadnia a beszélgetést egy embernek:

Érzelmi kiváltó tényezők: Állítsa be a rendszert úgy, hogy automatikusan továbbítsa a beszélgetést egy emberi ügyintézőhöz, ha dühös vagy frusztrált hangulatot észlel.

Kulcsszavak: Készítsen egy listát olyan kulcsszavakból (például „visszatérítés”, „panasz” vagy „sérült”), amelyek azonnal emberi beavatkozást váltanak ki

Zökkenőmentes átadás: Gondoskodjon arról, hogy az átadás zökkenőmentesen történjen. Az ügyfélnek soha nem kell megismételnie a problémáját az emberi ügyintézőnek. A teljes beszélgetési előzménynek könnyen elérhetőnek kell lennie

Figyelje a beszélgetéseket, és finomítsa a válaszokat

Ügyfelei kérdései és nyelvhasználata idővel változik. Rendszeresen ellenőriznie kell az AI teljesítményét, hogy felismerje a problémákat és azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket.

Hetente szánjon időt arra, hogy átolvassa a Meta AI által kezelt beszélgetésekből készült válogatást. Keresse meg a mintákat. Hol működik jól? Hol nem működik, vagy hol keveredik össze? Használja ezeket az információkat a GYIK-dokumentum frissítéséhez, új automatizált válaszok hozzáadásához vagy az eskalációs küszöbértékek módosításához.

Integrálja a Meta AI adatait az ügyfélszolgálati munkafolyamatába

Amikor a Meta AI-beszélgetései a Meta ökoszisztémáján belül rekednek, kontextus-szétszóródás jön létre: a munkával kapcsolatos információk széttöredeznek a egymástól független eszközök között, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy órákat pazaroljanak az alkalmazások közötti váltogatásra és a kontextus keresésére.

Ügyfélszolgálati csapatának az elsődleges ügyfélszolgálati felület, az e-kereskedelmi platform és a Meta Business Suite között kell váltogatnia, csak hogy teljes képet kapjon az ügyfél problémájáról. Ez hatástalan és hibákhoz vezet.

💡 Profi tipp: Célja a „Hol van a rendelésem?” (WISMO) és a „Hogyan küldhetem vissza a terméket?” típusú kérdések 90%-os automatizálása. Ezáltal a munkatársai időt nyernek azokra a 10%-os esetekre, amelyek empátiát, komplex problémamegoldást vagy magas értékű értékesítési támogatást igényelnek.

A Meta AI e-kereskedelmi támogatásra vonatkozó korlátai

A Meta AI hasznos, de nem old meg minden problémát. A határainak megértése elengedhetetlen a reális elvárások kialakításához és egy hatékony ügyfélszolgálati stratégia kidolgozásához:

Platformfüggőség: A Meta AI csak a saját ökoszisztémáján belül működik. Nem tud válaszolni az e-mailben, a weboldal élő csevegésén vagy telefonon érkező kérdésekre. Ezekhez a csatornákhoz továbbra is külön megoldásokra lesz szüksége.

Korlátozott mély integráció: Nem képes olyan műveleteket végrehajtani, amelyekhez valós idejű hozzáférésre van szükség más rendszerekhez. Nem tudja ellenőrizni az aktuális raktárkészletet, közvetlenül feldolgozni a visszatérítést, vagy megadni a csomag pontos GPS-helyét.

Hallucinációs kockázat: Mint minden generatív mesterséges intelligencia, ez is néha kitalálhat dolgokat. Ez komoly kockázatot jelent olyan kritikus részletek esetében, mint a termékleírások, az árak vagy a szabályzati információk.

A márka hangjának következetlensége: Jelentős és folyamatos képzés nélkül az AI válaszai általánosnak tűnhetnek, és nem állnak összhangban a gondosan kialakított márka hangjával.

Adatvédelmi szempontok: Minden beszélgetési adatot a Meta platformjain dolgoznak fel. Ez kizáró ok lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szigorú adatvédelmi és megfelelési követelményeket támasztanak.

Vezesse az egész e-kereskedelmi ügyfélszolgálati munkafolyamatot a ClickUp segítségével

Számos e-kereskedelmi ügyfélszolgálati csapat különálló eszközöket használ a csevegési válaszokhoz, a jegyek nyomon követéséhez, a belső megjegyzésekhez és az eskalációs munkafolyamatokhoz. A kontextus szétszóródik a különböző rendszerek között, ami lassítja a problémamegoldást és következetlen ügyfélszolgálati élményt eredményez.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterülettel oldja meg ezt a problémát, ahol a beszélgetések, a jegyek nyomon követése, az automatizálás és a tudás egy helyen található. A támogató csapatok csökkentik a SaaS-szétszóródást és kiküszöbölik a folyamatos kontextusváltást, mivel a jegyek, a belső együttműködés és az AI-támogatás ugyanazon a munkaterületen belül működik.

Itt részletesebben bemutatjuk, hogyan támogatja a ClickUp az e-kereskedelmi munkafolyamatokat. 👀

A támogatási jegyek gyorsabb megoldása

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy végezzen érzelemelemzést az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseiről

Az ügyfélszolgálat a gyors információhoz jutástól függ. Az ügyintézőknek gyorsan meg kell érteniük a problémát, meg kell találniuk a megfelelő irányelvet, és meg kell határozniuk a következő lépést. A ClickUp Brain elemzi a munkaterületen zajló beszélgetéseket, feladatokat és dokumentációt, hogy az ügyintézők gyorsabban tudják megoldani a problémákat.

Például egy ügyfél csevegést indít egy késedelmes megrendeléssel kapcsolatban. „A 84521-es számú megrendelésem még mindig nem érkezett meg. Három napja kellett volna megérkeznie.”

Az ügyfélszolgálati munkatárs a ClickUp Brain segítségével a következő utasítást adhatja meg: „Összegezze ezt az ügyfélszolgálati beszélgetést, és javasoljon megfelelő megoldást a szállítási késedelemre vonatkozó irányelveink alapján.”

A ClickUp Brain áttekinti a beszélgetést, azonosítja, hogy a megrendelés a standard szállítási kategóriában került kiszállításra, és lekérdezi a belső eskalációs irányelvet. Összefoglalót ad vissza, és javasolja a gyorsított csereküldemény felajánlását.

A ClickUp Brain számos speciális funkcióval segíti az ügyintézőket a nagy ügyfélforgalom kezelésében:

Készítsen javasolt válaszokat a visszatérítési kérelmekre a vállalat visszatérítési jogosultsági szabályai alapján

Összegezze a 20 üzenetből álló ügyfélbeszélgetést egy rövid problémaáttekintéssé, mielőtt az ügyintéző átveszi a jegyet

Elemezze az ügyfelek üzeneteiben megjelenő hangulatot, és jelölje meg azokat a beszélgetéseket, amelyekből frusztráció vagy sürgősség érződik

Hívja elő a belső dokumentációt, például a visszaküldési szabályzatot vagy a jótállási feltételeket

Javasoljon megfelelő ügyfélszolgálati szakértőt, ha a jegy termékhibajavítással kapcsolatos

Például egy ügyfél jelenti, hogy az üzletben vásárolt intelligens termosztátja nem csatlakozik a Wi-Fi-hez. A ClickUp Brain elemzi a beszélgetést, és ahelyett, hogy az általános megrendelés-támogatási sorba irányítaná, feladatot javasol annak a technikai támogatási szakértőnek, aki az eszközök hibaelhárításával foglalkozik.

A gyors összefoglalókhoz említsd meg a ClickUp Brain-t a feladatokban

Több lépésből álló ügyfélszolgálati műveletek koordinálása

Kövesse nyomon a támogatási munkafolyamatokat és derítse fel a problémákat a ClickUp Super Agents segítségével

Számos ügyfélszolgálati eszköz egyszerű chatbotokra támaszkodik, amelyek a gyakran feltett kérdésekre adnak választ.

A ClickUp AI Super Agents más szerepet töltenek be. Ezek az AI-ügynökök autonóm csapattagként működnek, figyelemmel kísérik a munkafolyamatokat, a munkaterület kontextusában gondolkodnak és feladatokat hajtanak végre. Hozzáférnek a munkaterületen belüli feladatokhoz, beszélgetésekhez, dokumentációhoz és munkafolyamat-adatokhoz, hogy folyamatosan működjenek, és intézkedjenek, ha bizonyos minták vagy feltételek jelentkeznek.

Az e-kereskedelmi ügyfélszolgálati csapat több szuperügynököt is beállíthat az operatív munkafolyamatok kezelésére.

Hozzon létre egy visszatérítés-feldolgozó szuperügynököt a ClickUp-ban a munkafolyamatok felgyorsítása érdekében

A visszatérítés-feldolgozó szuperügynök képes:

Tekintse át az aznap benyújtott összes visszatérítési kérelmet

Ellenőrizze az egyes kérelmeket az áruház visszatérítési szabályzata alapján

Készítsen összefoglaló feladatot a számlázási vezető számára, amely felsorolja a jóváhagyást igénylő kérelmeket

Az ügyfélszolgálati vezetők közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a szuper ügynökökkel. Egy ügyfélszolgálati értékelő megbeszélésre készülő csapatvezető például a következőket kérheti az ügynöktől: „Elemezze az elmúlt 7 nap ügyfélszolgálati jegyeit, és emelje ki az ismétlődő termékpanaszokat”.

Ezek az ügynökök értik a kontextust, emlékeznek a korábbi tevékenységekre, és koordinálják a csapatok közötti munkafolyamatokat.

A jegyek automatikus továbbítása

Amint a támogatási jegyek bekerülnek a rendszerbe, az irányítási és eskalációs szabályok határozzák meg, milyen gyorsan jutnak el a problémák a megfelelő csapathoz. A ClickUp Automations a kiváltó események és feltételek alapján továbbítja a jegyeket a támogatási folyamaton keresztül.

A támogatási jegyek továbbítása és eskalálása a ClickUp Automations segítségével

Az e-kereskedelmi támogatás munkafolyamata olyan szabályokat tartalmazhat, mint például:

Hozzon létre automatikusan egy ügyfélszolgálati feladatot, amikor egy ügyfél-csevegés jeggyé alakul

Rendelje a „Visszatérítési kérelem” jegyeket a számlázási műveletek sorába

A „Megrendelés nem érkezett meg” típusú jegyeket továbbítsa a logisztikai támogató csapatnak

Hat óra elteltével továbbítsa a megoldatlan jegyeket az ügyfélszolgálati vezetőnek

Miután az ügyintéző megerősítette a megoldást, helyezze át a feladatokat a „Megoldva” állapotba

Például egy ügyfél csevegési kérelmet nyújt be visszatérítés iránt egy sérült termék miatt. Az eskaláció automatikusan létrehoz egy ügyfélszolgálati feladatot. Az automatizálás a feladatot a számlázási szakértőhöz rendeli, és hozzáadja a visszatérítés jóváhagyási ellenőrzőlistáját. Ha a jegy az SLA-időkereten túl is nyitott marad, egy másik automatizálás értesíti az ügyfélszolgálati vezetőt.

Ez a strukturált irányítási folyamat megakadályozza, hogy a jegyek kezeletlenül maradjanak, és biztosítja, hogy minden probléma gyorsan a megfelelő szakemberhez kerüljön.

Arnold Rogers, a Launch Control ügyfélszolgálati vezetője így nyilatkozik:

Az integráció és az automatizálás remek módszernek bizonyult számunkra a munkatársaink időráfordításának csökkentésére, mivel integráltuk az Intercom, a Slack, a Gmail, a ChurnZero, a ProfitWell stb. alkalmazásokat.

Meta-problémák, ismerkedjen meg a ClickUp-pal

Az AI-eszközök megváltoztatták az online áruházak ügyfélkapcsolat-kezelését. Az azonnali válaszok, az automatizált válaszok és a termékajánlások mind segítenek a csapatoknak lépést tartani a vásárlóktól érkező folyamatos üzenetáradattal. A Meta AI jól kezeli ezeknek az első kapcsolatfelvételeknek a nagy részét, különösen az Instagramon, a Messengerben és a WhatsAppon.

Az ügyfélszolgálat azonban ritkán ér véget egyetlen válasszal. A rendelési problémákat kivizsgálni kell, a visszatérítések jóváhagyást igényelnek, az eskalációk pedig a csapatok közötti koordinációt. Az ügyfélszolgálati csapatok gyakran több időt töltenek a háttérinformációk felkutatásával, mint a problémák megoldásával.

Ez az a pont, ahol a ClickUp megváltoztatja a helyzetet. Az olyan eszközök, mint a ClickUp Brain, a Dashboards, a Super Agents és az Automations segítenek az ügyfélszolgálati csapatoknak a beszélgetések elemzésében, a feladatok kiosztásában és a problémák megoldása felé történő előrelépésben anélkül, hogy folyamatos kézi koordinációra lenne szükség.

A Meta AI válaszolhat az első üzenetre. A ClickUp viszi tovább a teljes ügyfélszolgálati folyamatot.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. A Meta AI képes több nyelven is lebonyolítani a beszélgetéseket?

Igen, a Meta AI több nyelven is képes megérteni és válaszolni, ami jelentős előnyt jelent a nemzetközi ügyfélkörrel rendelkező vállalkozások számára. A teljesítmény azonban nyelvenként eltérő lehet, ezért fontos, hogy minden támogatott piacon alaposan tesztelje a rendszert.

2. Mennyibe kerül a Meta AI használata az én vállalkozásom számára?

A Meta Business Suite alapvető, AI-alapú automatizált válaszai általában ingyenesek. A WhatsApp Business API-n keresztül elérhető fejlettebb funkciók használata azonban gyakran jár költségekkel egy harmadik fél üzleti megoldás-szolgáltató (BSP) részéről, valamint használat alapú díjakkal a Meta részéről.

3. Teljes mértékben testreszabhatom a Meta AI személyiségét és hangvételét?

A beállítás során megadott utasítások és példák révén bizonyos mértékben szabályozhatja a hangnemet, de nem hozhat létre teljesen egyedi személyiséget, ahogyan azt egyes speciális chatbot-platformok esetében megtehetné. A válaszok általában a Llama modell alapvető hangneméhez igazodnak.

4. A Meta AI automatikusan tanul és fejlődik minden beszélgetésből?

Nem, a Meta AI nem tanul és nem alkalmazkodik automatikusan minden egyes beszélgetésből valós időben. A fejlesztések abból származnak, hogy Ön manuálisan áttekinti a beszélgetéseket, azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket, és ennek megfelelően frissíti az AI képzési adatait és utasításait.