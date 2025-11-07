Hogyan automatizálhatja a WhatsApp üzeneteket (lépésről lépésre)

Ha Ön nem gondoskodik ügyfeleiről, akkor a versenytársa fog.

Az üzleti életben az ügyfelek gondozása időszerű ellenőrzéseket és nyomon követéseket jelent. Végül is az elhagyott kosarak ritkán konvertálódnak ösztönzés nélkül.

A legtöbb vállalat azonban nem keresi meg többször a válasz nélkül maradt ajánlatot. Védelmükre szóljon, hogy ezeknek az emlékeztető üzeneteknek a kézi elküldése hetente több órát is igénybe vehet.

Itt jön be a WhatsApp automatizálás. A WhatsApp üzenetek automatizálása segít csökkenteni az ismétlődő feladatokat, mint például a találkozó emlékeztetőinek, nyomon követéseknek, üdvözlő üzeneteknek a küldése, vagy akár a gyakori ügyfélkérdések megválaszolása.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan automatizálhatja a WhatsApp üzeneteket a WhatsApp Business alkalmazás, a WhatsApp Business API és a népszerű WhatsApp automatizálási eszközök segítségével.

⭐ Kiemelt sablon Egy olyan világban, ahol a csapatok mindenhol csevegnek, könnyen elveszhetnek a fontos frissítések. A ClickUp azonnali üzenet sablonja azonban segít Önnek, hogy mindet egy helyen összegyűjtse. Ez a következőket segíti: Tartsa minden beszélgetést egy helyen, hogy csapata könnyen megtalálja, kövesse és újra megtekintse a fontos frissítéseket anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania.

A szervezett szálak és strukturált nyomon követések segítségével rangsorolja a legfontosabb üzeneteket, így biztosítva, hogy a sürgős kérdések vagy frissítések megkapják a nekik járó figyelmet.

Gondoskodjon arról, hogy egyetlen üzenet se maradjon megválaszolatlan, azáltal, hogy a beszélgetéseket cselekvésre ösztönző feladatokká vagy emlékeztetőkké alakítja, csökkentve ezzel a félreértéseket és a határidők elmulasztását. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp azonnali üzenetsablonjával az üzeneteket feladatokhoz, projektekhez vagy emlékeztetőhöz kapcsolva a beszélgetéseket cselekvéssé alakíthatja.

Mit jelent a WhatsApp üzenetek automatizálása?

Ha úgy érzi, hogy értékesítési vagy marketingtevékenységeinek egy kis plusz lendületre lenne szükségük, akkor nem vagy egyedül. Még a legjobb szándékkal is nehéz minden potenciális ügyfelet a megfelelő pillanatban megragadni, különösen akkor, ha manuálisan válaszolsz.

Mivel világszerte az emberek 75%-a várhatóan havonta használ üzenetküldő alkalmazásokat, sok lehetőséget szalaszt el, ha nem tart lépést a fejlődéssel.

A WhatsApp automatizálása azt jelenti, hogy beállítja WhatsApp üzeneteit, hogy azok automatikusan elküldésre kerüljenek, legyen szó egy gyors üdvözlésről, nyomon követésről vagy hasznos emlékeztetőről.

via WhatsApp

És a legjobb az egészben? Ezek az automatizált WhatsApp-üzenetek mégis személyesnek tűnhetnek. Akár ajánlatot oszt meg, akár ügyfelet keres fel, akár foglalásra emlékezteti őket, üzenete időszerű és átgondolt lehet.

A WhatsApp automatizálását különböző szakaszokban használhatja, például:

Üdvözlés, amikor valaki először lép kapcsolatba a vállalkozásával

Gyakran ismételt kérdések megválaszolása vagy segítségnyújtás a szolgáltatások felfedezésében

Emlékeztesse őket a kosarukra, vagy kínáljon nekik különleges ajánlatot

Az olyan apró dolgok, mint a WhatsApp automatikus válaszának hozzáadása vagy az üzenetsablonok használata, szintén megkönnyítik az ügyfelek válaszadását, és természetesen tartják a beszélgetést.

📖 Olvassa el még: Az azonnali üzenetküldés használata a munkahelyen

A WhatsApp üzenetek automatizálásának módjai

Vessünk egy pillantást a WhatsApp üzenetek automatikus beállításának különböző módjaira, és nézzük meg, melyik illik legjobban az Ön vállalkozásához.

1. Használja a WhatsApp Business alkalmazást

Ha egyszerű módszert keres a WhatsApp automatizálás megkezdéséhez, a WhatsApp Business alkalmazás remek első lépés.

Lehetővé teszi alapvető automatizált WhatsApp-üzenetek beállítását, például üdvözlő üzeneteket, távollétről szóló üzeneteket és gyors válaszokat – ideális új ügyfelek üdvözléséhez, munkaidőn túli üzenetek kezeléséhez vagy gyakori kérdések megválaszolásához anélkül, hogy azokat minden alkalommal be kellene gépelni.

Így állíthatja be:

1. lépés : Nyissa meg a WhatsApp Business alkalmazást a telefonján.

2. lépés: Érintse meg a jobb felső sarokban található három pontot, és válassza az Üzleti eszközök lehetőséget.

via WhatsApp

3. lépés: Válassza ki a kívánt automatizálási funkciót – üdvözlő üzenet vagy távollét üzenet.

via WhatsApp

4. lépés: Kapcsolja be, és testreszabhatja az üzenetet, hogy tükrözze stílusát és azt, amit mondani szeretne.

via WhatsApp

5. lépés: Ha távolléti üzenetet állít be, válassza ki, mikor szeretné elküldeni (mindig, munkaidőn kívül vagy egyéni ütemezés szerint).

via WhatsApp

6. lépés: Válassza ki, ki kapja meg az üzenetet (minden névjegy, új ügyfelek vagy kiválasztott személyek).

via WhatsApp

7. lépés: Mentse el a módosításokat, és máris készen áll.

Használhatja az alábbi praktikus funkciókat is:

Gyors válaszok a gyakran használt üzenetek mentéséhez

Broadcast listák tömeges üzenetek küldéséhez egy kiválasztott csoportnak

Integráció harmadik féltől származó eszközökkel, ha később fejlettebb automatizálási lehetőségeket szeretne felfedezni.

🟠 Ha az ügyfeleknek kérdésük van, Önhöz fordulhatnak. De ha Önnek van egy fontos kérdése a munkafolyamatokkal vagy a folyamatokkal kapcsolatban, kihez fordulhat? Ilyenkor van szüksége egy AI szuperügynökre, aki segít gyorsabban megtalálni a válaszokat!

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására?

2. Használja a WhatsApp Business API-t

A kis csapatok számára jól működő WhatsApp Business alkalmazással ellentétben a WhatsApp Business API lehetővé teszi a WhatsApp üzenetek automatizálását nagy léptékben, valamint azok integrálását a meglévő üzleti eszközökkel.

Igen, a beállításhoz egy kis tervezés szükséges, de ez lehetővé teszi személyre szabott ügyfélutak létrehozását, tömeges üzenetek küldését és fejlett automatizálás kialakítását, amely zökkenőmentesen fut a háttérben. Így kezdheti el:

1. lépés : Válasszon egy megbízható WhatsApp Business API szolgáltatót (más néven üzleti megoldásszolgáltatót).

2. lépés: Regisztrálja WhatsApp Business fiókját a szolgáltatón keresztül.

via Kommunicate

3. lépés : Állítsa be WhatsApp Business Platform fiókját a Facebook Business Managerben.

4. lépés : Adja meg és erősítse meg üzleti telefonszámát

5. lépés: Hozzon létre üzenetsablonokat frissítések, ajánlatok vagy ügyfélszolgálat céljára.

via WhatsApp

6. lépés: Küldje el üzenetsablonjait jóváhagyásra

7. lépés : Dolgozzon együtt fejlesztőjével vagy szolgáltatójával, hogy összekapcsolja az API-t üzleti szoftverével.

8. lépés: Tesztelje az üzleti fiókjából történő üzenetküldést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden jól működik.

Az API segítségével a következőket teheti:

Automatizálja az ügyfélszolgálatot és a megrendelésekkel kapcsolatos frissítéseket

Tömeges üzenetek küldése , például promóciók, időpont-emlékeztetők vagy figyelmeztetések

Használjon sablonokat gyors válasz gombokkal és cselekvésre ösztönző linkekkel.

Kövesse nyomon üzeneteinek teljesítményét a műszerfal segítségével.

📖 Olvassa el még: A legjobb all-in-one üzenetküldő alkalmazások

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatok végzésével töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok napjuk legalább 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például nyomon követési e-mailek 👀). A ClickUp AI Agents segít megszüntetni ezt a fárasztó munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, találkozói jegyzetekre, e-mailek megírására, sőt, végpontok közötti munkafolyamatok létrehozására! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. Válaszoljon ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, válogassa és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

Ha csapata túlterhelt a WhatsApp-on érkező ügyfélkérdések megválaszolásával, a chatbotok jelentősen megkönnyíthetik az életét. Ráadásul olyan platformok, mint a WATI és az Interakt, egyszerűvé és hatékonnyá teszik a chatbotok beállítását.

A WATI AI Agent segítségével olyan botokat hozhat létre, amelyek megértik a kontextust, emlékeznek a korábbi beszélgetésekre, és akár rutin ügyfélkérdéseket is kezelnek, például termékadatokkal vagy rendeléskövetéssel kapcsolatban. Feltölthet egy tudásbázist, beállíthatja, mikor vegye át a bot a feladatot, és részletes jelentések segítségével figyelemmel kísérheti a teljesítményt.

via WATI

Az Interakt egy másik megbízható választás, különösen akkor, ha nagy léptékben szeretné automatizálni az ügyfélbeszélgetéseket. A felhasználóbarát, drag-and-drop chatbot-készítővel könnyedén automatizálhatja a gyakori kérdések akár 80%-át.

A WATI és az Interakt chatbotok segítenek Önnek:

Kezelje automatikusan az ügyfelek kérdéseit, a potenciális ügyfelek generálását vagy a támogatási kéréseket a WhatsAppon.

Állítson be kulcsszó-indítókat, intelligens útválasztást, sőt akár mesterséges intelligenciával vezérelt beszélgetéseket is.

Kezelje a tömeges üzenetküldést, kampányokat és chatbot-folyamatokat kódolás nélkül.

Éjjel-nappal válaszoljon, hogy ügyfelei soha ne érezzék magukat figyelmen kívül hagyva.

Ez ideális megoldás, ha automatizálni szeretné a WhatsApp üzeneteket, tömeges frissítéseket szeretne küldeni, vagy emberi erőfeszítés nélkül szeretné minősíteni a potenciális ügyfeleket.

De mi történik az ügyfélkapcsolat után?

👀 Érdekesség: A híres SOS jel nem a „Save Our Souls” (Mentsétek meg lelkünket) rövidítése volt. Azért választották, mert a egyszerű pont-pont-pont, vonal-vonal-vonal, pont-pont-pont mintázat gyors és egyértelmű volt a morze-kódban. Akárcsak a mai gyors üzeneteknél, itt is az volt a lényeg, hogy gyorsan átjusson.

Itt jönnek képbe a ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX , amelyek mindent összefognak a belső csapat számára. 💡 Ahelyett, hogy az ügyfélkapcsolatok a chatbotnál véget érnének, a ClickUp Brain segítségével külső eszközökből vagy ügyfélbejelentésekből származó információkat gyűjthet, automatikusan feladatokat hozhat létre, azokat a megfelelő személyeknek rendelheti hozzá, és így biztosíthatja projektjei zavartalan folytatását. Szerezze be ingyen a ClickUp Brain alkalmazást A jegyzetek, megjegyzések és feladatok elérésével csak annyit kell tennie, hogy megkéri a Brain MAX-ot, hogy egy egyszerű parancs segítségével foglalja össze a lekérdezéseket.

A WhatsApp automatizálási eszközei biztosítják, hogy egyetlen ügyfél se kelljen várnia, míg a ClickUp Brain gondoskodik arról, hogy egyetlen feladat se maradjon befejezetlen.

Nem csoda, hogy a csapatok hetente 1,1 napot spórolhatnak meg, négyszer gyorsabban dolgozhatnak a Talk to Text segítségével, és akár 88%-kal csökkenthetik költségeiket a ClickUp Brain MAX segítségével egyszerűsített munkafolyamatokkal.

📖 Olvassa el még: A WhatsApp előnyei és hátrányai

4. CRM és marketing automatizálási integrációk

Ha CRM- vagy marketingeszközt használ a potenciális ügyfelek nyomon követésére, akkor érdemes azt összekapcsolni a WhatsApp-kommunikációval. Végül is az ügyfelekkel való kapcsolattartásnak természetesnek kell lennie, nem pedig tucatnyi különböző alkalmazás között ugrálónak. Itt válnak kulcsfontosságúvá a CRM- és marketingautomatizálási integrációk.

Ezekkel az eszközökkel szinkronizálhatja WhatsApp-kampányait a már meglévő ügyféladatokkal. Legyen szó gyors köszönőlevélről, vásárlási visszaigazolásról vagy egy elhagyott kosárra való finom utasításról, mindezt automatizálhatja közvetlenül a CRM- vagy marketingplatformjáról.

Vegyük például a Zoho Marketing Automation szolgáltatást. Ez lehetővé teszi személyre szabott WhatsApp üzenetek létrehozását, azok megfelelő időben történő ütemezését, sőt, az ügyfelek cselekedeteire reagáló automatizált munkafolyamatok beállítását is.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy egy ügyfél feliratkozik a hírlevelére – a Zoho automatikusan elindíthat egy WhatsApp üdvözlő üzenetet. Ha valaki rákattint egy promócióra, de nem vásárol, akkor barátságos emlékeztetővel vagy különleges ajánlattal követheti nyomon, mindezt manuális erőfeszítés nélkül.

via Zoho

Ezeket az integrációkat az automatizálás és a személyre szabás közötti egyensúly teszi értékessé. A kapcsolatokat érdeklődési kör, korábbi vásárlások vagy az üzeneteivel való interakciók alapján csoportosíthatja.

📖 Olvassa el még: Hogyan szerkesztheti a WhatsApp üzeneteket azok elküldése után?

Mindannyian tudjuk, milyen fontos az időzítés az ügyfélkommunikációban. De senki sem lehet 24 órában online, hogy pontosan akkor nyomja meg a „küldés” gombot, amikor arra szükség van.

A WhatsApp ütemezőjével most megírhatja az üzenetet, és később elküldheti, anélkül, hogy emlékeznie kellene rá, vagy elérhetőnek kellene lennie, amikor eljön az ideje.

💡 Profi tipp: WhatsApp ütemező kiválasztásakor keresse meg az olyan funkciókat, mint az üzenetsablonok, a személyre szabási lehetőségek, a tömeges ütemezés, a kapcsolattartók szegmentálása és az alapvető elemzések. Ezek segítenek olyan üzeneteket küldeni, amelyek személyesnek tűnnek, a megfelelő időben érkeznek és valódi értéket jelentenek az ügyfelek számára.

Így működik általában az ütemezés, függetlenül attól, hogy melyik eszközt választja:

1. lépés : Jelentkezzen be a kívánt WhatsApp ütemezési eszközbe.

2. lépés : Írja meg üzenetét, vagy válasszon egy mentett sablont (például köszönő- vagy emlékeztető üzenetet).

3. lépés : Válassza ki azokat a kapcsolatokat, akiket elérni szeretne – ezek lehetnek egyének vagy egy névjegyzék.

4. lépés : Állítsa be az üzenet elküldésének dátumát és időpontját.

5. lépés: Nyomja meg a „Schedule” (Ütemezés) gombot, és hagyja, hogy az eszköz elvégezze a többit.

A legtöbb ütemezési eszköz lehetővé teszi az üzenetek későbbi módosítását vagy a kézbesítési állapot ellenőrzését is. A legjobb az egészben, hogy egy ülés alatt megtervezheti az egész hét kommunikációját, ami megnyugvást jelent és időt szabadít fel a csapatának.

👋🏾 Ismerje meg, hogyan automatizálhatja könnyedén a munkafolyamatokat. Nézze meg ezt a videót:

👀 Érdekesség: A „hello” szó a telefon feltalálásáig nem volt általános üdvözlés. Thomas Edison népszerűsítette, mint a telefonhívás kezdő mondatát.

Korlátozások és szempontok a WhatsApp üzenetek automatizálásában

Mielőtt belevágna a WhatsApp-üzenetek automatizálásába, érdemes megismerni a vele járó korlátokat és alapszabályokat, és felkészülni a WhatsApp alternatíváira:

❗️A WhatsApp kifejezett felhasználói hozzájárulást igényel az automatizált üzenetek küldése előtt, és a vállalkozásoknak egyértelműen meg kell határoznia, hogy a felhasználók milyen típusú üzeneteket fognak kapni.

❗️A WhatsApp Business alkalmazás és az API is üzenetkorlátozással rendelkezik, az API pedig a vállalkozás teljesítményén és az üzenetek minőségén alapuló, többszintű rendszert követ.

❗️Túl sok üzenet vagy irreleváns tartalom elküldése a WhatsApp spamszűrőinek bekapcsolását eredményezheti, ami az üzenetek blokkolását vagy akár a fiók felfüggesztését is maga után vonhatja.

❗️Az automatikus válaszok korlátozottak, különösen a 24 órás ügyfélszolgálati időn kívül, amikor jóváhagyott üzenetsablonokra van szükség.

❗️A Business alkalmazás korlátozott integrációt kínál CRM-ekkel és eszközökkel, míg az API jobban megfelel nagyobb műveletekhez, amelyek fejlett automatizálást és skálázhatóságot igényelnek.

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok

Miért érdemes a ClickUp-ot használni az üzenetek automatizálásához?

Ha a kommunikáció automatizálására gondol, a legtöbb eszköz vagy az ügyfélcsevegéseket, vagy a belső frissítéseket kezeli, soha nem mindkettőt.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot: valós idejű együttműködést tesz lehetővé a csapat tagjai között. Ez az első konvergált AI-munkaterület, amely üzenetküldést, feladatkezelést és AI-t egyesít egy összekapcsolt munkaterületen. Az eredmény? Csökkentett alkalmazás- és kontextus-szétszóródás, ami véget vet a szétkapcsolt munkafolyamatoknak és a szétszórt információknak/munka-kontextusnak.

Állítson be automatikus emlékeztetőket, állapotfrissítéseket és nyomon követéseket, amelyek akkor aktiválódnak, amikor a csapatának szüksége van rájuk, a ClickUp Automations segítségével

Először is, rendelkezésre áll a ClickUp Automations, amely segít a munkafolyamat alapján időszerű üzenetek küldésében. Lehetőség van automatikus emlékeztetőket beállítani a közeledő határidőkhöz, vagy üzeneteket küldeni az ügyfeleknek.

Ez a ClickUp Integrations segítségével integrált, harmadik féltől származó alkalmazásokhoz is testreszabható . Az alkalmazási példák között szerepel a felülvizsgálók értesítése a feladatállapot változásairól vagy frissítések küldése jelentős mérföldkövek elérése esetén.

Például, ha egy tervezési feladat „Felülvizsgálat” állapotba kerül, a ClickUp a következő üzenettel értesítheti a csapatot: „A terv felülvizsgálatra kész – kérjük, 17 óráig ellenőrizzék.” Ismétlődő üzeneteket is beállíthat, például heti összefoglalót az érdekelt felek számára vagy napi stand-up üzenetet.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk hatékony virtuális üzenetformátumot?

Kezdje meg a beszélgetéseket pontosan ott, ahol a munka folyik, a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat segítségével a csapatbeszélgetéseket, döntéseket és feladatfrissítéseket egy helyen tarthatja, anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

A ClickUp Chat segítségével csapata egy platformon belül megoszthatja a frissítéseket, gyors kérdéseket tehet fel és megbeszélheti az ügyfelekkel kapcsolatos feladatokat. Ahelyett, hogy a projekteszköz és a csevegőalkalmazás között váltogatna, egyetlen szálon követheti nyomon az ötleteket, döntéseket és feladatlinkeket.

Például a projektmenedzserek hetente közvetlenül a ClickUp Chatben végezhetnek ellenőrzéseket, és minden frissítést összekapcsolhatnak a vonatkozó feladatokkal. Sőt, ha valaki jelzi egy problémát a csevegésben, azonnal feladatként rögzítheti azt az üzenetet, vagy a SyncUps segítségével felveheti a kapcsolatot a feladattal.

👀 Érdekesség: A legkorábbi ismert kézzel írt levél, amely körülbelül i. e. 500-ból származik, Atossa perzsa királynő által lett elküldve. Állítólag utasításokat tartalmazott kormányzóinak, ami bizonyítja, hogy az írásos feljegyzések évszázadok óta meghatározó szerepet játszanak a vezetésben.

Készítsen újrafelhasználható sablonokat és szkripteket a ClickUp Docs és az AI segítségével.

Készítsen, finomítson és tároljon üzenetsablonokat és chatbot szkripteket a beépített AI-segítség és a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs tökéletes a kommunikációs sablonok tárolására. Gondoljon például az onboarding üzenetekre, a chatbot szkriptekre vagy az ügyfelek gyakran feltett kérdéseire. Egyszer megírhatja a tervezetet, finomíthatja a ClickUp Brain segítségével, és frissítheti, amikor csak szükséges.

Ezzel a funkcióval az ügyfélszolgálati csapat létrehozhat egy megosztott dokumentumot, amelyben előre megírt válaszok találhatók a gyakori kérdésekre, és minden termékváltozás után frissítheti azt. A marketingcsapatok létrehozhatnak bejelentési sablonokat, és a ClickUp AI segítségével különböző közönségekhez igazíthatják a hangnemet.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! Finomítsa a chatbot szkripteket, a GYIK-eket vagy az üzenetsablonokat a ClickUp Brain segítségével.

💟 Bónusz: A Brain MAX egy mesterséges intelligenciával működő asztali társ, amely egyszerűsíti az ügyfélszolgálatot és a kérdések kezelését. Az e-mail, csevegő és ügyfélszolgálati platformokba való mély integrációjának köszönhetően a Brain MAX intelligens sablonok és kontextusérzékeny javaslatok segítségével segít gyorsan megfogalmazni, rendszerezni és elküldeni a válaszokat az ügyfelek kérdéseire. A beszéd-szöveggé alakító funkcióval rögzítheti az ügyfelek problémáit vagy diktálhatja a válaszokat, a Brain MAX pedig azonnal leírja és rendszerezi az üzeneteit. Emellett automatizálhatja a nyomon követést, emlékeztetőket állíthat be a megoldatlan jegyekhez, és az összes ügyfél-interakciót a megfelelő esetekhez vagy projektekhez kapcsolhatja. Ez biztosítja, hogy minden megkeresést gyorsan, professzionálisan és a teljes kontextusban kezeljenek, így az ügyfélszolgálat gyorsabb, egyszerűbb és megbízhatóbb lesz.

📖 Olvassa el még: A legjobb aszinkron kommunikációs eszközök

A beszélgetések gördülékenyebbek, ha a ClickUp is részt vesz bennük

Ha van egy dolog, amit ez az útmutató egyértelművé tett, az az, hogy az ügyfelekkel és a csapatokkal való kapcsolattartás arról szól, hogy a megfelelő üzeneteket a megfelelő időben küldjük el. A WhatsApp automatizálása segít a vállalkozásoknak pontosan ezt megtenni.

Legyen szó időpont-emlékeztetőkről, nyomon követésről vagy gyors frissítésekről, az automatizált üzenetküldés biztosítja, hogy márkája reagálóképes, megbízható és mindig jelen legyen, még akkor is, ha Ön nem online.

De hol jön be a ClickUp? A legtöbb WhatsApp-eszköz az ügyfelekkel kapcsolatos automatizálásra összpontosít.

A ClickUp mindezt egy helyen egyesíti: ügyfélbeszélgetések, belső nyomon követések, projektfrissítések és automatizált emlékeztetők – egy összekapcsolt munkaterületen.

Készen áll arra, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait, javítsa a nyomon követést és hetente több órát takarítson meg csapatának? Regisztráljon most a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések

A WhatsApp önmagában nem kínál beépített funkciót az automatikus üzenetekhez a személyes fiókokban. Ha azonban a WhatsApp Business alkalmazást használja, beállíthat automatikus üdvözlő és távolléti üzeneteket, amelyekkel válaszolhat az ügyfeleknek, amikor nem elérhető. A fejlettebb automatizáláshoz a vállalkozások használhatják a WhatsApp Business API-t, amely automatikus válaszokat és ütemezett üzeneteket tesz lehetővé, de ez általában technikai beállítást vagy harmadik fél integrációját igényli.

A WhatsApp üzenetek ütemezése nem támogatott natívan a standard alkalmazásban. Android-eszközökön harmadik féltől származó alkalmazások, például a SKEDit használhatók az üzenetek ütemezésére. iPhone-okon a Shortcuts alkalmazás segítségével emlékeztetőket állíthat be, hogy üzeneteket küldjön egy adott időpontban, de azokat manuálisan kell elküldenie. Üzleti felhasználók számára a WhatsApp Business API lehetővé teszi az üzenetek ütemezését harmadik féltől származó platformokon keresztül.

Igen, de ez a fiók típusától függ. A WhatsApp Business alkalmazás alapvető automatizálási funkciókat kínál, például üdvözlő és távollét üzeneteket. Bonyolultabb automatizáláshoz, például triggerek vagy ütemezés alapján történő üzenetküldéshez a WhatsApp Business API szükséges. A személyes WhatsApp-fiókok alapértelmezés szerint nem támogatják az automatizálást, de egyes harmadik féltől származó alkalmazások korlátozott automatizálási funkciókat kínálnak.