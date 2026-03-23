Hogyan készítsünk AI-ügynököket marketingcsapatok számára

A SurveyMonkey jelentése szerint a marketingesek 50%-a mesterséges intelligencia eszközöket használ tartalomkészítéshez, 45%-uk kreatív ötletek kidolgozásához, 40%-uk pedig kutatások elvégzéséhez.

Bár a generatív AI-eszközök leegyszerűsítik a marketinget, még mindig szükség van manuális koordinációra és beavatkozásra. Végül újra kell írnia a parancsokat, eszközök között kell ugrálnia, és manuálisan kell másolnia-beillesztenie a kontextust az összesbe – ez a jelenség az úgynevezett AI-terjedés.

Ez csak még több munkát jelent a már így is túlterhelt marketinges számára.

Az AI-ügynökök ezt úgy oldják meg, hogy feladatokat hajtanak végre, összehangolják a munkafolyamatokat és önállóan hoznak döntéseket. Ez nagyjából olyan, mintha egy emberi asszisztens venné át a munkafolyamatokat – intelligens ítélőképességgel és döntéshozatali képességekkel.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan készíthet AI-ügynököket marketingcsapatok számára. Emellett megosztjuk azokat az előnyöket, felhasználási eseteket, példákat és korlátozásokat, amelyeket tudnia kell, mielőtt belevágna. 🌟

Mik azok az AI-ügynökök a marketingben?

A marketingben használt AI-ügynökök olyan intelligens szoftverprogramok, amelyek önállóan végrehajtják a több lépésből álló munkafolyamatokat, átgondolják a feladatokat, és döntéseket hoznak az Ön nevében.

Ezek a rendszerek különböző összekapcsolt alkalmazásokban képesek műveleteket végrehajtani, visszajelzések alapján javítani tudják teljesítményüket, és folyamatos emberi felügyelet nélkül is működnek.

📌 Példa: Képzelj el egy képgeneráló ügynököt. Megmondod neki, hogy „Készíts egy honlapszalagot a Black Friday akciónkhoz”, és az ügynök automatikusan:

Átvizsgálja a munkaterületét , hogy kontextust nyerjen a közönségéről, az ajánlat részleteiről és a márkairányelvekről

Finomítja a szöveget , hogy olvasható legyen és illeszkedjen a márka arculatához

Többféle banner-változatot generál

Elmenti az eszközöket a megfelelő mappákba, vagy frissíti a könyvtárat

Az AI-ügynökök létrehozásához használt kulcsfontosságú technológiák

Az AI-ügynökök működésükhöz különböző AI-technológiák kombinációját használják. Íme egy rövid áttekintés:

Technológia Mire jó Hogyan segít az AI marketing ügynököknek Gépes tanulási (ML) modellek Elemezzen hatalmas adathalmazokat, hogy mintákat találjon és eredményeket jósoljon Segít előre jelezni a potenciális ügyfelek pontszámát, optimalizálni a hirdetési ajánlatokat vagy előre jelezni a kampány teljesítményét Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) Lehetővé teszi az AI-rendszerek számára az emberi nyelv megértését a finom árnyalatok, érzelmek és hangnem dekódolásával Segít elemezni az ügyfelek e-mailjeit, értékeléseit vagy közösségi médiás hozzászólásait, hogy felismerje az érzelmi hangulatot és személyre szabja az üzeneteket Retrieval-augment generation (RAG) Lekérdezi a releváns külső adatokat, és továbbítja azokat egy LLM-nek a pontos válaszok érdekében Segít valós idejű ügyféladatokat, márkairányelveket vagy korábbi kampányeredményeket lekérni a munkaterületéről Nagy nyelvi modellek (LLM-ek) Fejlett NLP-modellek, amelyeket hatalmas szövegadatbázisokon képeztek ki, hogy koherens szöveget generáljanak, utasításokat értelmezzenek és összetett parancsokat kövessenek Segít értelmezni a kampánycélokat, szövegeket vagy briefeket írni, valamint több lépésből álló munkafolyamatokat tervezni, például az inbound lead nurturinget API-k és eszközintegráció Összekapcsolható más rendszerekkel (pl. CRM, hirdetési platformok) Segít frissíteni a HubSpot-rekordokat, posztolni a közösségi médiára, vagy közvetlenül az ügynök munkafolyamatából módosítani a Google Ads-kiadásokat

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynököket nehéz beállítani vagy összekapcsolni a saját eszközeikkel, további 13% pedig azt mondja, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell betáplálni, a jogosultságokat újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltérhet. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agentjeit a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy találkozóival. Ezek natívan be vannak ágyazva a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, jogosultságokat és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik emberi munkatársa. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal működhetnek a különböző eszközökön, külön beállítás nélkül. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

AI-ügynökök, AI-asszisztensek és AI-csevegőrobotok

Az AI-ügynökök, a chatbotok és az AI-asszisztensek mind AI-t használnak, de a marketingben különböző célokat szolgálnak:

AI-ügynökök: Teljes munkafolyamatokat hajtanak végre önállóan. Adjon nekik egy célt, például „Indítson ápolási kampányt az első negyedévi leadek számára”, és ők elemzik a leadeket, hozzáférnek az e-mail platformjához, végrehajtják a kampányt, és valós időben módosítják a teljesítményt – emberi beavatkozás nélkül

AI-chatbotok: Főként előre megírt beszélgetéseket bonyolítanak le. Például egy bot válaszol az árakkal kapcsolatos kérdésekre, és bemutatót foglal, ha a potenciális ügyfél megfelel a feltételeknek. A beszélgetés befejeztével a feladat elvégezve

AI-asszisztensek: Az olyan AI-marketingeszközök , mint a ChatGPT vagy a Claude, segítenek tartalom létrehozásában vagy ötletek kidolgozásában. Hasznosak, de a továbbhaladáshoz folyamatos emberi beavatkozásra van szükségük

AI-ügynökök kontra hagyományos marketingautomatizálás

Az AI-ügynökök autonómok (ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni). Miután meghatároztad a célt, ők maguk terveznek, hajtják végre és iterálnak a különböző eszközök között, anélkül, hogy lépésről lépésre emberi beavatkozásra lenne szükség.

Ráadásul megőrzik a kontextusérzékenységet és a memóriát, alkalmazkodnak a munkafolyamat változásaihoz, az eredményekből önállóan tanulnak, sőt, előre is jelezhetik a következő lépéseket (pl. előrejelzik és optimalizálják a kampány teljesítményét).

A hagyományos marketingautomatizálási eszközök viszont a kezdetben beállított, merev „ha-akkor” szabályokat követik. Kézi beállításokat igényelnek, és nem képesek megjegyezni a kontextust.

Ne feledje, hogy rendkívül reaktívak. Természetesen segítenek optimalizálni a kampány teljesítményét, de csak akkor, ha megmondja nekik, mit kell tenniük.

Az AI-ügynökök előnyei a marketingcsapatok számára

Az AI-ügynökök használata a marketing munkafolyamatokban számos előnnyel jár:

Fokozza az ügyfél-elkötelezettséget: Az AI-ügynökök valós időben elemzik az ügyfelek viselkedését (weboldalon végzett kattintások, az oldalon töltött idő, korábbi interakciók), hogy késedelem nélkül személyre szabott tartalmi ajánlásokat és ajánlatokat nyújthassanak

Folyamatos fejlesztés: A gépi tanulás és a visszacsatolási ciklusok segítségével az AI-ügynökök saját logikájukat úgy módosítják, hogy újratanulják magukat, javítsák teljesítményüket, és teljesítsék az Ön által meghatározott KPI-szinteket

Autonóm, több lépésből álló végrehajtás: Az AI-ügynökök logikai gondolkodás segítségével bontják le a magas szintű célt több rendszert átfogó feladatsorozatra. Ez lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a lépések mikroszintű irányítása helyett teljes munkafolyamatokat delegáljanak.

Automatizált, intelligens betekintés: Az ügynökök átvizsgálják a CRM-, közösségi média- és webes adatait, hogy azonosítsák a mintákat, és javaslatot tegyenek a legmegfelelőbb következő lépésre. Cselekvésre kész következtetéseket kap, ahelyett, hogy saját maga kellene átkutatnia a nyers táblázatokat

Skálázható végrehajtás: A marketing hatékonysága csökken, ahogy egyre több eszközt, csapattagot és csatornát veszünk igénybe. Az AI-ügynökök racionalizálják marketingtevékenységeit azáltal, hogy összehangolják azokat az eszközöket és csatornákat, amelyek egyébként a növekedés során kezelhetetlenné válnának

Alacsonyabb ügyfélszerzési költségek: Az AI-ügynökök a valós idejű konverziós jelek alapján optimalizálják az ajánlatokat, a célzást és az üzeneteket, így csökkentik a kevésbé vásárlási szándékú közönségre fordított felesleges kiadásokat

Utánozza az emberi együttműködést: Az AI-ügynökök kommunikálnak más ügynökökkel vagy rendszerekkel, megosztják a kontextust, átadják a feladatokat és koordinálják a munkafolyamatokat – hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberi csapat tagjai szerepkörökön átívelően együttműködnek

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás heti 1–2 órát takaríthat meg számukra, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel a mélyreható, koncentrált munkavégzésre. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent – időt, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯 A ClickUp AI Super Agents és a ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és alakíthatja át a megbeszélés jegyzetét konkrét következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanap automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valódi eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba – így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és méretezhető adatforrással rendelkezik.

Lépésről lépésre: Hogyan készítsünk AI-ügynököket marketing célokra

Bár bármikor választhat egy előre elkészített marketing AI-ügynököt a ClickUp Marketing Agent Directory-ből, a saját ügynök létrehozása nagyobb ellenőrzést és testreszabási lehetőségeket kínál. Ráadásul az ügynök nulláról történő létrehozása nem túlzottan technikai feladat, ha rendelkezik a megfelelő eszközökkel.

A ClickUp marketingprojekt-kezelő szoftvere nemcsak automatizálja a mindennapi munkafolyamatokat, hanem lehetővé teszi egyszerű és összetett AI-ügynökök perceken belüli létrehozását is.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató az AI-ügynökök marketingcsapatok számára történő létrehozásához. Ha pedig vizuális típusú tanuló, ebben a videóban is bemutatjuk a szabványos, csapatfüggetlen folyamatot:

1. lépés: Az ismétlődő marketingfeladatok azonosítása

Kezdje azzal, hogy tisztázza az ügynök célját. A tartalomkészítés felgyorsítása, a kampányok végrehajtásának bővítése vagy a jelentések javítása érdekében hozza létre?

Miután meghatároztuk a célt, vizsgáljuk meg a hozzá kapcsolódó munkafolyamatokat. Keressünk olyan konkrét marketingfeladatokat, amelyek:

Gyakran előfordulnak (azaz nagy volumenű feladatok)

Ismételje meg a különböző csatornákon vagy kampányokban

Ne pazarolja a csapata idejét és energiáját

Hajlamosak a késésekre, az emberi elfogultságra vagy a hibákra

Például a tartalomkészítési munkafolyamat ismétlődő feladatai közé tartozik a kulcsszavak kutatása, vázlatok vagy első tervezetek készítése, valamint a versenytársak tartalmának elemzése.

Miután eldöntötte, mit szeretne automatizálni, pontosan meghatározhatja, hogy az ügynök milyen feladatokat fog ellátni.

🚀 A ClickUp előnye: Ahelyett, hogy a fejében próbálná elképzelni a munkafolyamatokat, használja a ClickUp Whiteboardokat! Ezek korlátlan felületet biztosítanak a marketingfolyamatok feltérképezéséhez és az olyan szűk keresztmetszetek felismeréséhez, mint a megakadt feladatok vagy a zavaros átadások. Vázolja fel, rajzolja le és valósítsa meg elképzeléseit könnyedén a ClickUp Whiteboards segítségével Ezeken a táblákon a következőket teheti: Drag-and-drop elemek: Használjon alakzatokat, nyilakat, jegyzetlapokat és szövegdobozokat a folyamat felépítéséhez

Valós idejű együttműködés: Jelölje meg a csapattagokat, és végezzenek közös ötletelést

Dokumentumok beágyazása: Hozza be a meglévő SOP-okat és márkaútmutatókat a kontextus érdekében

Feladatokká alakítás: Alakítsa a jegyzeteket közvetlenül végrehajtható feladatokká, hogy megkezdhesse az ügynök létrehozását Hozzon létre több táblát a különböző marketing munkafolyamatokhoz, és rendezze őket áttekinthetően egy helyen a ClickUp Whiteboards Hub segítségével.

👀 Tudta? A ClickUp Whiteboards segítségével megtervezheti az egész AI-ügynök architektúráját! Például vizuálisan ábrázolhatja, hogyan adja át a Content Agent a munkát a Distribution Agentnek, amely ezután elindítja az Analytics Agentet.

2. lépés: Határozza meg az ügynök céljait

Egyértelmű működési irányelvek nélkül az ügynökök eltérnek a tervezett céljuktól, és következetlen eredményeket hoznak.

Tehát határozza meg egyértelműen, hogyan kell viselkednie az egyes AI-ügynököknek, olyan korlátokkal, amelyek a következőket tartalmazzák:

Ügynöki személyiség: Az a személyiség, amelyet az ügynök felvesz a kommunikáció és a döntéshozatal során. Példa: „Ön egy adatközpontú kampányoptimalizáló, aki egyenesen beszél, és a kreativitás helyett a ROI-t helyezi előtérbe”

Feladatok: Sorolja fel az összes feladatot, amelynek elvégzésére az ügynök felhatalmazással rendelkezik. Példa: „Naponta figyelje a hirdetések teljesítményét, módosítsa a gyengén teljesítő kulcsszavak licitjeit, és értesítse a csapatot, ha a kattintási arány (CTR) 2% alá csökken”

Memória kapacitás: Határozza meg, hogy az ügynöknek milyen információkat kell megjegyeznie és újra felhasználnia a feladatok során. Példa: „Emlékezz az elmúlt 30 nap kampányadataira, a használt ügyfélszegmensekre és a korábbi optimalizálási döntésekre”

Autonómia szintjei: Adja meg, hogy az ügynök milyen mértékben működik önállóan. Példa: „Teljes autonómia 500 dollár alatti ajánlatmódosítások esetén; 500 dollár feletti módosításokhoz jóváhagyás szükséges”

Biztonsági korlátok: Határokat kell szabni a hibák és a visszaélések megelőzése érdekében. Példa: „Soha ne állítsa le a kampányokat emberi jóváhagyás nélkül; ne költsön a napi költségvetés több mint 10%-át tesztelésre”

Hozzáférhető eszközök: Külső rendszerek vagy API-k, amelyeket felhasználhat. Példa: „Google Ads API az ajánlatmódosításokhoz, Google Analytics a teljesítményadatokhoz, Slack az értesítésekhez”

Szükséges jogosultságok: A fenti eszközökhöz szükséges hozzáférési szintek. Példa: „Olvasási/írási hozzáférés a hirdetési fiókhoz; csak közzétételi jogosultság a Slackben”

Siker mutatók: Nyomon követhető KPI-k az ügynök teljesítményének mérésére. Példa: „A CTR-t 2,5% felett kell tartani”

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp segítségével egyszerűen, közérthető nyelven leírhatja, mit szeretne, majd a rendszer végigvezeti a többi lépésen, így létrehozhat egy szuper ügynököt. Kezdje a platform AI Hub → „New Super Agent” menüpontjában, írjon be egy utasítást, például: „Hozzon létre egy ügynököt, amely felülvizsgálja a kampány teljesítményét és jelzi a kockázatokat”, és a generátor átveszi az irányítást. További kérdéseket tesz fel a hatókör, a viselkedés és a hozzáférés tisztázása érdekében, majd automatikusan konfigurálja az ügynök beállításait. Hozzon létre ügynököket természetes nyelvű utasítások segítségével a ClickUp segítségével A háttérben a rendszer az Ön adatait egy működő ügynökké alakítja a következők segítségével: Világos utasítások a viselkedésről

Hozzáférés a megfelelő feladatokhoz, dokumentumokhoz és munkaterületi adatokhoz

Meghatározott eszközök, amelyeket használhat, és műveletek, amelyeket végrehajthat A létrehozás után az ügynök azonnal használhatóvá válik. Üzenetet küldhet neki, feladatokhoz címkézheti, vagy ütemezheti a futtatását, és egyszerűen finomíthatja a működését, ha beszélget vele, vagy szerkeszti a profilját. Képzelje el a folyamatot így: Ön egyszerűen leírja a elvégzendő feladatot, a ClickUp pedig egy olyan ügynökké alakítja, amely ténylegesen elvégzi a munkát. 👉🏼 Ötletekre vagy segítségre van szüksége a ClickUp Super Agents csapatának összeállításához?

3. lépés: Adatforrások összekapcsolása

Az AI-ügynökök csak akkor működnek jól, ha pontos, tiszta és teljes körű adatokhoz férnek hozzá. Ezek hiányában rossz döntéseket hoznak, vagy teljesen leállnak.

Határozza meg az ügynök konkrét céljához szükséges összes adatforrást. Például egy kampányjelentési ügynöknek hozzáférésre van szüksége az adatelemző eszközökhöz, míg egy SEO-optimalizálási ügynöknek integrálódnia kell a kulcsszó-kutatási platformokkal.

⚠️ Figyelem: A felesleges rendszerek összekapcsolása zavaró tényezőket, inkonzisztens eredményeket és lassabb feldolgozást eredményez. Kerülje az olyan adatforrások integrálását, amelyek nem jelentenek jelentős hozzáadott értéket az ügynök működéséhez.

Íme néhány gyakori adatforrás, amelyre a marketinges AI-ügynökök gyakran támaszkodnak:

CRM-ek ügyfélprofilokhoz, lead-pontszámokhoz, üzletkötési szakaszokhoz és interakciós előzményekhez

Marketingprojekt-menedzsment eszközök kampányállapot, tartalmi naptárak, feladatok határidejei és csapatfeladatok kezeléséhez

E-mail és üzenetküldő eszközök az e-mailek megnyitási/kattintási arányainak, üzenetszálaknak és ügyfélválaszoknak a nyomon követéséhez

Hirdetési platformok fizetett kampányok teljesítménymutatóinak, kiadási adatoknak, célközönség-megcélzásnak és konverziókövetésnek

Elemző eszközök a weboldal forgalmához, a felhasználói viselkedéshez és a konverziós tölcsér kiesési arányaihoz

Tartalomtárak a márka hangvételéhez, irányelvekhez, eszközökhöz, sablonokhoz és kreatív fájlokhoz

🚀 A ClickUp előnye: Csatlakoztassa AI szuperügynökeit a ClickUp-ban több mint 1000 natív alkalmazáshoz, mint például a Slack, a HubSpot, a Google Drive és a Figma, a kódolás nélküli ClickUp-integrációk segítségével. Egyszerűen kapcsolja be őket, hogy hozzáférjen a meglévő technológiai rendszeréből származó strukturált és strukturálatlan adatokhoz egyaránt. Vagy használja a ClickUp egyedi API-készítőjét, hogy az ügynököket saját fejlesztésű vagy régebbi eszközökhöz kapcsolja anélkül, hogy bonyolult fejlesztésre lenne szükség. Csatlakoztassa AI szuperügynökeit több mint 1000 natív ClickUp-integrációhoz

4. lépés: Parancsok és műveletek megtervezése

Végül itt az ideje, hogy az ügynök céljait pontos végrehajtási utasításokká alakítsa. Ehhez világos utasításokat kell megfogalmaznia, és meg kell határoznia az AI-ügynök cselekvéseit.

De ne feledje, itt nem alapvető ChatGPT- vagy Gemini-parancsokról van szó.

Inkább egy megismételhető keretrendszert épít, amely meghatározza, hogyan gondolkodik az ügynök, mely eszközöket indít el, és pontosan hogyan kell strukturálni a végső adatokat.

Ehhez a következő kulcsfontosságú elemeket kell leírnia:

#Áttekintés: Ismételje meg az ügynök személyiségét és alapvető szerepét a kontextus érdekében. Például: „Ön kreatív tartalomgenerátor marketingblogok számára. A blogvázlatok és a márkairányelvek alapján márkának megfelelő vizuális elemeket készít”

#Célok: Soroljon fel 2–3 mérhető eredményt, amelyeket az ügynök minden futtatásakor megcéloz. Ezáltal a döntéshozatal a feladat elvégzésén túl az üzleti hatásra is összpontosít. Például: „Blogszekciónként 3 képváltozat generálása, a márka színeinek és betűtípusainak pontos illesztése, valamint az eszközök szükséges formátumokban és méretekben történő átadása”

#Utasítások: Bontsa le a munkafolyamatot az ügynök által követendő, számozott lépésekre, beleértve azt is, hogy mikor kell adatokat lekérni, döntéseket hozni vagy műveleteket indítani. Például: „Töltsd le a blog kimenetét és a márka stílusútmutatóját a Mappából. Azonosíts 3 kulcsfontosságú vizuális pillanatot a vázlatból (főelem, szakaszhatárok, CTA). Készíts három variációt minden vizuális pillanatra a márka színeinek felhasználásával. Exportáld PNG formátumban, és mentsd el a Folder_1 mappába.”

Kimeneti formátum: Adja meg pontosan, hogyan jelenjenek meg az eredmények. Például JSON a géppel olvasható adatokhoz, formázott táblázatok a jelentésekhez, elengedhetetlen kattintható linkek az eszközökhöz stb.

#Példák: Adjon meg 1–2 bemeneti/kimeneti párt, amelyek valós helyzeteket ábrázolnak az ügynök viselkedésének betanításához és irányításához

#Korlátozások: Határozzon meg szigorú korlátokat a viselkedésre, az adatfelhasználásra vagy a cselekvésekre vonatkozóan, hogy elkerülje a téveszméket és a feladat kiterjedésének fokozatos bővülését. Például: „Soha ne használjon stock fotókat. Kizárólag eredeti vizuális elemeket generáljon”

🧠 Érdekesség: Az 1960-as évek végén kifejlesztett Shakey volt az első mobil robot, amely logikai gondolkodási képességekkel rendelkezett. Míg más gépeknek lépésről lépésre meg kellett adni az utasításokat, a Shakey-nek elég volt azt mondani, hogy „tolja el a tömböt”, és ő maga találta ki az útvonalat. Nevét arról kapta, hogy hevesen imbolygott.

5. lépés: Tesztelés és iteráció

Az AI-ügynökök bevezetése előtt alaposan tesztelje őket, hogy felmérje a pontosságukat, teljesítményüket és megbízhatóságukat.

Íme négy módszer a kezdéshez:

Először valós helyzetekben tesztelje: Többször futtassa át az AI-ügynökét a tényleges marketing-munkafolyamatokon. Ha blogtartalom-generátorról van szó, adjon meg neki 10 különböző témát, és ellenőrizze, hogy minden kimenet megfelel-e az irányelveinek. Hasonlóképpen, ha kampányoptimalizálót készített, tesztelje azt különböző hirdetéskészleteken, változó teljesítményadatokkal

Vonja be a csapatát: Ossza meg az ügynököt azokkal, akik ténylegesen naponta fogják használni – tartalomírókkal, közösségi média menedzserekkel vagy értékesítési képviselőkkel. Ők észreveszik majd azokat a hiányosságokat vagy szélsőséges eseteket, amelyek Önnek esetleg elkerülnék a figyelmét

Készítsen ügynökváltozatokat: Készítsen 2–3 változatot, kissé eltérő utasításokkal. Futtassa le ugyanazokat a bemeneti adatokat mindegyiken, hogy lássa, melyik változat adja a legjobb eredményeket

Miután elkészült, mérje meg mind a munkafolyamat hatékonyságát, mind az ügynök teljesítményét a további finomítás érdekében.

🚀 A ClickUp előnye: Használja a ClickUp irányítópultjait az ügynökök teljesítményének figyelemmel kíséréséhez valós idejű KPI-követéssel. Kövesse nyomon a hatékonyságnövekedést, a válaszidőket és a pontossági szinteket, hogy még mielőtt azok lavina-szerűen terjednének, észlelje a váratlan viselkedésformákat. Kövesse nyomon marketing AI-ügynökei sikerét a ClickUp Dashboards segítségével A drag-and-drop widgetek segítségével könnyedén készíthet egyedi irányítópultokat a legrelevánsabb adatok vizualizálásához. Kombinálja ClickUp-dashboardjait AI-kártyákkal az intelligens betekintés érdekében. Ahelyett, hogy manuálisan vizsgálná a diagramokat, használja az AI Brain Cards-ot olyan egyéni parancsok futtatásához, mint például „Azonosítsa a héten előforduló hibamintákat”, és azonnal kapjon automatizált összefoglalókat és ajánlásokat. A ClickUp AI-kártyáival azonnal betekintést nyerhet az ügynökök teljesítményébe

6. lépés: Telepítés a csapatok között

Vezesse be az ügynököt azokba a konkrét munkafolyamatokba, amelyekre tervezték, majd fokozatosan bővítse a használatát. Például egy tartalomügynök kezdetben a blogcsapatnál kezdhet, majd később kiterjesztheti tevékenységét a közösségi média bejegyzéseinek és hirdetési szövegek készítésének támogatására.

A folyamatos figyelemmel kísérés kulcsfontosságú az ügynök stabil teljesítményéhez. Rendszeresen kövesse nyomon a releváns KPI-ket, és vezessen változásnaplót, hogy tudja, melyik prompt- vagy konfigurációs változtatások vezettek javuláshoz.

Végül készítsen egyszerű segédanyagokat, amelyek segítenek csapatának az új eszköz bevezetésében. Ezek lehetnek rövid bemutató videók, gyors útmutatók vagy a gyakori feladatokra vonatkozó belső dokumentációk.

🚀 A ClickUp előnye: A csapat képzése az AI-ügynökök bevezetésének kritikus része, és a ClickUp Clips segítségével ez gyerekjáték. Rögzítse a képernyőjét az AI-ügynök használata közben, és ossza meg a videót közvetlenül a csapatával. Így mindenki a saját tempójában tanulhat, és bármikor visszatérhet a képzéshez, ha frissítenie kell az ismereteit. Gyorsan rögzítse a képernyőjét, hogy bemutassa, hogyan működnek az AI-ügynökök a ClickUp Clips segítségével

Az AI-ügynökök legfontosabb felhasználási esetei marketingcsapatok számára

Hogy jobban megértsd, hogyan automatizálják a feladatokat az AI marketing ügynökök, nézzük meg a leghatásosabb felhasználási példákat:

1. Kampányoptimalizálás

A marketingkampányok hatalmas mennyiségű adatot generálnak – kattintásokat, konverziókat és interakciós mintákat. Lehetetlen ezeket a mutatókat manuálisan 24 órában figyelni és a kampányokat valós időben optimalizálni.

Az AI-ügynökök a következőket segítik:

Kövesse nyomon a kampányok teljesítményét több csatornán, például hirdetések, e-mailek és közösségi média segítségével

Értékelje a válaszokat a különböző célcsoportokból

Automatizálja az ajánlattételt úgy, hogy emeli az ajánlatokat a magas konverziós arányú kulcsszavakra, és csökkenti a kiadásokat a gyengén teljesítőkre

Találja meg a leghatásosabb kreatív megoldásokat azáltal, hogy valós időben meghatározza, melyik címsorok vagy vizuális elemek találnak leginkább visszhangra a közönség körében

Készítsen összefoglalókat a teljesítményről ahelyett, hogy kézzel állítaná össze a jelentéseket

🎥 Íme egy bemutató arról, hogyan készít a ClickUp Super Agent igény szerint átfogó kutatási jelentéseket.

🤝 Esettanulmány: AI-alapú rendezvénytervezés egy szuperügynökökből álló csapattal Anna Bullock, az ABx2 Agency társalapítója és a ClickUp hitelesített tanácsadója a Super Agents segítségével egy közösségi szervezet teljes eseménykampányát irányította. Ahelyett, hogy e-mailekben, dokumentumokban és táblázatokban kezelte volna a munkát, mindent a ClickUp munkaterületén strukturált, és a kampány minden szakaszához külön Super Agenteket hozott létre. Az egyik ügynök a szponzorokkal való kapcsolattartást és a nyomon követést végezte, míg egy másik a beérkezett anyagokat vizsgálta át, és a tartalmakat az ötlettől a publikálásra kész állapotig vezette. Egy magasabb szintű, „COO-stílusú” ügynök koordinálta a kampány előrehaladását. Minden ügynök ugyanazon a munkaterületi környezetben dolgozott – feladatok, dokumentumok és frissítések –, így semmi sem maradt ki. Az eredmények: Gyorsabb kampányvégrehajtás, következetes utánkövetés és teljesen összehangolt eseményfolyamat manuális nyomon követés nélkül! 👉🏼 Íme egy bemutató a folyamatáról:

2. Tartalomkészítés és SEO

Míg a tartalomkészítés kreatív folyamat, az AI-ügynökök átvehetik azokat az ismétlődő operatív feladatokat, amelyek általában lassítják a tartalomírókat, szerkesztőket, menedzsereket és stratégákat.

Képesek:

Készítsen SEO-vázlatokat kulcsszavakkal, szószámmal és belső linkjavaslatokkal

Készítsen előzetes vázlatokat , hogy az íróknak szilárd kiindulási pontot biztosítson

Tekintse át a meglévő tartalmat , és javasoljon javításokat a kulcsszavak használatára, a címsorokra vagy a hiányzó szakaszokra vonatkozóan

Kövesse nyomon a rangsorokat és az elkötelezettségi mutatókat a közzétett tartalmak esetében

Készítsen metaadatokat, például címcímkéket, meta leírásokat és sémamarkupokat minden bejegyzéshez

🎥 Ha szeretnéd látni, hogyan működik, itt van egy rövid útmutató 👇

3. Vezetőkezelés

A potenciális ügyfelek kézi keresése űrlapokon, e-mailekben és hirdetésekben már a múlté. Az AI-ügynököknek köszönhetően mostantól automatizálhatja a potenciális ügyfelek megszerzését és minősítését.

Az AI-ügynökök a következőket végzik:

Vizsgáljon meg több forrást, például szakmai hálózatokat és adatbázisokat, hogy megtalálja az ICP-jének megfelelő potenciális ügyfeleket

Rangsorolja a potenciális ügyfeleket a cégadatok, a viselkedési jelek és az interakciós előzmények elemzésével

Gazdagítsa a CRM-adatokat további potenciális ügyféladatok gyűjtésével

Készítsen egyedi sorozatokat e-mailekhez és a LinkedInhez, hogy meghatározott szegmenseket célozzon meg

Összegezze a potenciális ügyfelek tevékenységét, hogy az értékesítési csapatoknak világos képet kapjanak a helyzetről, mielőtt felveszik velük a kapcsolatot

Készítsen egy szuperügynököt, amely a pontozási kritériumok alapján automatikusan minősíti a potenciális ügyfeleket

4. Márka + közösségi média figyelés

Beállíthatja az AI-ügynököket úgy, hogy nyomon kövessék a márka említéseit, és felismerjék a problémákat, mielőtt azok válsággá vagy elszalasztott lehetőségekké válnának.

Ezek az ügynökök:

Figyelje az olyan platformokat , mint a Reddit, a LinkedIn és a véleményoldalak, hogy megfigyelje a márka említéseit

Elemezze a hangulatot , hogy megállapítsa, a beszélgetések pozitívak, negatívak vagy semlegesek-e

Azonosítsa a trendeket azáltal, hogy feltárja, miről beszélnek, mit kérdeznek vagy mire panaszkodnak a vásárlók leggyakrabban

Kövesse nyomon a versenytársakat , hogy lássa, hogyan beszélnek róluk a piacon

Elemezze az interakciós mintákat, hogy kiderüljön, mely tartalomtípusok teljesítenek a legjobban

5. Hiperpersonalizált ügyfélélmény

A mai ügyfelek elvárják a márkáktól, hogy felismerjék preferenciáikat, de ezt nagy léptékben megvalósítani nehéz.

Az AI-ügynökök segíthetnek:

Elemezze a viselkedést a weboldalán vagy az e-mailekben, hogy azonnal módosíthassa a marketingüzeneteket

Ajánljon termékeket a böngészési szokások, a korábbi vásárlások és az interakciós előzmények alapján

Tartsa fenn a kontextust , hogy a felhasználó számára zökkenőmentes maradjon az élmény, amikor az e-mailről a weboldalára vált

Ajánlatok javaslása , például személyre szabott kedvezménykódok vagy frissítési ösztönzők az egyes ügyfélszegmensek számára

A hangnemet és az üzenet mélységét a potenciális ügyfél ügyfélútjának aktuális szakaszához igazítsa

👀 Tudta? A „robot” szó Karel Čapek 1920-as cseh színdarabjából, a Rossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) című műből származik. A „roboti” szó a „robota” szóból ered, amely kényszermunkát vagy robotmunkát jelent. A darabban a robotok valójában bio-módosított, lelketlen lények, akiknek emberi testük és vérük van. Végül lázadnak fel, és kiirtják az egész emberi fajt.

Példák marketing célú AI-ügynökökre

Most nézzünk meg néhány példát, hogy megértsük, hogyan könnyítik meg az életét:

1. E-mailkezelő ügynök

A ClickUp e-mailkezelő ügynöke automatikusan szortírozza és továbbítja az üzeneteket, így kezelve a túlcsorduló beérkező levelek okozta káoszt.

Ennek az AI-ügynöknek néhány főbb jellemzője:

Bejövő levelek szűrése és prioritásba rendezése: Az e-maileket automatikusan prioritási szint szerint rendezi a feladó, a sürgősségi jelzések és a kulcsszavak alapján

Kontextusérzékeny válaszok: Vázoljon válaszokat az e-mail szál kontextusának, a kapcsolódó feladatoknak vagy a ClickUp munkaterületén található bármely információnak a felhasználásával

Automatikus továbbítás: A cselekvést igénylő e-maileket a megfelelő csapattagnak rendeli hozzá, a teljes szálelőzmény és a prioritási címkékkel együtt

2. Közösségi kapcsolattartó

A ClickUp közösségi kapcsolattartási menedzsere új szintre emeli a márkafigyelést: nyomon követi a beszélgetéseket, és automatikusan válaszol, hogy segítse a kapcsolatok építését.

Ennek az AI-ügynöknek néhány főbb jellemzője:

Beszélgetésfigyelés: Nyomon követi a közösségi platformokon zajló beszélgetéseket, hozzászólásokat és visszajelzéseket

Visszajelzések kategorizálása: Az üzeneteket témák szerint csoportosítja, például aggályok, kérdések, kérések vagy dicséret

Értékorientált hozzájárulások: Konkrét betekintések és adatpontok alapján fogalmazza meg a válaszokat, ahelyett, hogy általános válaszokat adna

⭐ Bónusz: Szerezzen magának személyi asszisztenst a ClickUp Super Agents segítségével. Az ügynök kezeli az emlékeztetőket, e-maileket, megbeszéléseket és feladatokat, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Gyakori hibák a marketinges AI-ügynökök létrehozásakor

Az első AI-ügynök létrehozása izgalmasnak tűnik, de ezek a buktatók a legtöbb csapatot megakadályozzák a sikerben. Íme, mire kell figyelni:

Gyakori hiba Hogyan kerülje el ezt Homályos AI-ügynök célok meghatározása, például: „Javítsd a kampányaimat” Készítsen egy személyiségprofilt, sorolja fel a főbb feladatköröket, és határozzon meg mérhető célokat (pl. „Hetente egy blogbejegyzés készítése”). Rossz minőségű adatok bevitelével vagy a rossz források integrálásával Csak azokat a forrásokat csatlakoztassa, amelyekre az ügynöknek szüksége van. Egy hirdetésszöveg-ügynöknek nincs szüksége hozzáférésre az e-mail platformjához. Összetett utasítások írása Ahelyett, hogy minden részletet egy hosszú utasításba sűrítenél, oszd fel a parancsot világos szakaszokra, például áttekintés, célok, utasítások, kimeneti formátum és korlátozások. Ha maga a munkafolyamat bonyolult, oszd szét több ügynök között. A megfelelő tesztelés kihagyása Tesztelje az ügynököt több valós forgatókönyvben. Próbáljon ki különböző bemeneti adatokat, szélsőséges eseteket és kérésváltozatokat, hogy megfigyelje, hogyan viselkedik az ügynök. Vonja be a csapat tagjait, hogy feltárják a használhatósági problémákat. Az emberi felügyelet kiküszöbölése a kockázatos tevékenységekből Érzékeny feladatok esetén építsen be emberi ellenőrzési pontokat. Hagyja, hogy az ügynök elemezze az adatokat, de a végső jóváhagyást tartsa meg egy csapattagnál.

A marketing AI-ügynökök korlátai

Bár a marketinges AI-ügynökök könnyedén automatizálhatnak komplex feladatokat, vannak bizonyos korlátaik:

A képzési adatok torzítása: Az AI-ügynökök a korábbi adatokból tanulnak, amelyek torzításokat tartalmazhatnak. Ez akaratlanul is torz célközönség-megcélzáshoz vagy téves üzenetküldési feltételezésekhez vezethet

A „fekete doboz” probléma: Nehéz lehet pontosan megérteni, hogy egyes AI-rendszerek hogyan jutnak el bizonyos ajánlásokhoz vagy eredményekhez

Adatvédelmi kérdések: Az ügynökök nagy mennyiségű ügyféladatra támaszkodnak. Szigorú hozzáférés-ellenőrzés nélkül a szervezetek kockáztatják az érzékeny információk nyilvánosságra kerülését vagy az adatkezelési irányelvek megsértését.

Lehet, hogy technikai feladatnak tűnik, de az AI-ügynökök létrehozásához nem szükséges mérnöki diploma. Néhány kódolásmentes eszköz, egy megbízható AI-platform és egy felhasználóbarát felület – ennyi elég a feladat elvégzéséhez.

1. ClickUp Brain

A ClickUp Brain a ClickUp natív AI-asszisztense. Segítségével a marketingesek technikai ismeretek nélkül is megtervezhetik, bevezethetik és kezelhetik az AI-ügynököket. Az ügynökökön túlmenően olyan funkciókkal támogatja az egész munkaterületet, amelyek még a legbonyolultabb ügynökbeállításokat is leegyszerűsítik.

Nézzük meg, hogyan:

Kontextusérzékenység + memória

A ClickUp Brain segítségével gyors, valós idejű válaszokat kaphat a munkaterülettel kapcsolatos kérdéseire

A ClickUp Brain szorosan integrálódik a munkaterületébe, vagyis automatikusan megérti a feladatait, megjegyzéseit, dokumentumait, munkafolyamatait és projektjeit anélkül, hogy manuálisan kellene másolnia és beillesztenie a kontextust.

Mivel valós időben frissül, az ügynökei mindig a legfrissebb információkkal dolgoznak. Ha a kampány prioritásai megváltoznak, vagy új potenciális ügyfelek érkeznek, a Brain mindig naprakész marad – nincs szükség újratájékoztatásra. Ez biztosítja, hogy minden ügynök teljesítménye a legfrissebb tényekre épüljön.

AI-ügynökök és automatizálás

Gondolkodjon el az ügynökökkel kapcsolatos ötleteken, munkafolyamatokon és utasításokon a ClickUp Brain segítségével

Míg az ügynökök egyszerűsítik a marketingmunkát, a ClickUp AI-ügynökei egyszerűsítik az ügynökök létrehozásának folyamatát:

Autopilot AI-ügynökök: Készítsen egyedi Készítsen egyedi Autopilot-ügynököket a műveletek automatizálásához egyetlen helyen (például egy listában, mappában vagy térben a ClickUp-ban). Csak konfigurálja a kiváltó eseményeket és a műveleteket, és máris kezdheti. Legalkalmasabbak olyan általános feladatok automatizálására, mint az e-mail kampányok optimalizálása, potenciális ügyfelek generálása, potenciális ügyfelek értékelése, influencerek felkutatása stb. (feltéve, hogy az összes kontextus egy helyen található)

AI Super Agents: Természetes nyelvű utasítások segítségével pontosan azt hozhatja létre, amire szüksége van. Brainstormingoljon az ügynök képességeiről, hozzon létre személyiségeket, és generáljon prompt struktúrákat egyszerűen csak a természetes nyelvű ügynöképítővel való csevegés során

Ügynökönkénti vásárlás : Ez magában foglalja a folyamatos karbantartást, a gyorsabb megoldás érdekében fokozott támogatást, valamint korlátlan krediteket. : Megvásárolhatja a szakértőink által tervezett és létrehozott Super Agent csomagot. Például egy projektmenedzsment vagy termék- és mérnöki Super Agent csomagot. Minősített ügynökök : A ClickUp minősített ügynökeit a ClickUp AI szakértői fejlesztik, szigorúan tesztelik és tartják karban az Ön számára. Két csomag közül választhat:: Ez magában foglalja a folyamatos karbantartást, a gyorsabb megoldás érdekében fokozott támogatást, valamint korlátlan krediteket. ClickUp Accelerator Megvásárolhatja a szakértőink által tervezett és létrehozott Super Agent csomagot. Például egy projektmenedzsment vagy termék- és mérnöki Super Agent csomagot.

Ezzel kapcsolatban íme a ClickUp marketinges szuperügynökei, amelyeket azonnal használatba vehet 👇

A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el egy közvetlen összehasonlító tesztben, amely a végrehajtásra kész projektterveket értékelte. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között ragadt.

Egyszerű, rutinszerű feladatokhoz, amelyek nem igényelnek teljes értékű AI-ügynököt, használja a ClickUp Automations szolgáltatást. Ezek a „kiváltó ok–feltétel–művelet” keretrendszert követik. Például: „Ha egy feladat két napos késéssel áll, és a prioritása Magas, akkor rendelje át a vezetőnek, és jelölje meg őt.”

Állítson be szabályokat, amelyek automatikusan műveleteket indítanak el, amikor a munka előrehalad a ClickUp Automations segítségével

2. n8n

via n8n

Az n8n egy nyílt forráskódú, csomópont-alapú munkafolyamat-automatizálási platform, amely lehetővé teszi komplex marketing AI-ügynökök létrehozását – ideális technikai vagy munkafolyamat-automatizálási szakértők számára. Összekapcsolhatja ügynökét több mint 500 integrációval, megtervezhet egy többügynökös architektúrát komplex munkafolyamatokhoz, és nagy rugalmassággal építhet ügynökös munkafolyamatokat.

Ahhoz, hogy AI-ügynököt készítsen az n8n-ben, először létre kell hoznia egy csomópontot, amely irányítja az ügynök viselkedését. Ezután adja hozzá az LMM-et és a választott memóriacsomópontot, integrálja a technológiai rendszerébe, majd alapos tesztelés után telepítse az ügynököt.

3. Zapier

a Zapier segítségével

A Zapier egy másik népszerű AI-ügynök platform, amely lehetővé teszi a munkák intelligens asszisztensekre való átruházását bonyolult kódolás nélkül. Csak írja le azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az ügynöknek el kell végeznie, csatlakoztassa az adatfelhőjéhez és más releváns eszközökhöz, és máris készen áll a bevezetésre.

A Zapier segítségével ügynökeit több mint 8000 natív alkalmazással integrálhatja, sőt, egy előre elkészített AI-ügynök sablon segítségével akár azonnal el is indíthatja a folyamatot, hogy gyorsan automatizálja a meglévő munkafolyamatokat.

Készítsen fejlett marketing AI-ügynököket a ClickUp segítségével

Nem számít, mennyire erős vagy egyedi a marketingstratégiája. Ha a munkafolyamatai rendezetlenek, ismétlődőek és munkaigényesek, marketingtevékenységei nem vezetnek sehova.

A ClickUp segítségével egyetlen sor kódot sem írva is létrehozhatja és bővítheti első marketing AI-ügynökeit.

Míg a Brain elvégzi a technikai nehéz munkát, a ClickUp Converged AI Workspace egy helyre gyűjti a feladataidat, tudásodat és beszélgetéseidet, hogy az ügynökeid a legjobban tudjanak teljesíteni.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-ügynökök átveszik az ismétlődő marketing-munkafolyamatokat, beleértve a kampányelemzést, a tartalom előkészítését, a jelentéstételt, a potenciális ügyfelek minősítését és az ügyfél-elkötelezettség nyomon követését. A működési feladatok és az adatelemzés automatizálása lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy jobban összpontosítsanak a stratégiára, a kreativitásra és a döntéshozatalra.

A marketinges ügynökök létrehozásához legalkalmasabb platform az ügynök összetettségétől és a szükséges technikai szakértelemtől függ. Ha kódolás nélkül szeretne dolgozni, a ClickUp és a Zapier robusztus NLP-funkciókat kínál az ügynökök természetes nyelvű utasítások alapján történő megtervezéséhez. A technikai ismeretekkel rendelkező marketingesek számára az n8n remek eszköz.

Elsősorban munkafolyamat-tervezési ismeretekre, a marketingfolyamatok megértésére és a világos utasítások megfogalmazására van szükség. Bár a programozási ismeretek előnyt jelentenek, a ClickUp-hoz hasonló, kódolásmentes platformokon nem feltétlenül szükségesek.

Az AI automatizálhatja az operatív marketingfeladatokat, mint például az elemzést, a jelentéskészítést és a tartalomtervezést, de nem helyettesítheti az emberi marketingeseket. A stratégiai tervezés, a márka pozícionálása, a kreatív irányítás és az ügyfelek megértése továbbra is emberi ítélőképességet és tapasztalatot igényel.

A külső AI-ügynökök csatlakoztatása a ClickUp-ban nagyon egyszerű. Lépjen az App Center oldalsávjára, és kattintson az Agents (Ügynökök) gombra. Válassza a külső AI-ügynök opciót. Meg kell keresnie egy konkrét ügynököt (például a Cursort vagy a Codegent), kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra, és kövesse a szolgáltató beállítási lépéseit – amelyek gyakran tartalmaznak API-kulcsokat vagy külső fiókhoz való hozzáférést. A csatlakozás után az ügynök feladatok, említések vagy automatizálások alapján indítható el. A beállítás egyszerű, de az eszköztől függően némi konfigurációra lehet szükség.

Kezdje azzal, hogy feltérképezi a jelenlegi munkafolyamatokat, hogy megtalálja a szűk keresztmetszeteket. Határozzon meg egyértelmű, mérhető célokat az ügynökei számára, írjon strukturált utasításokat, és folyamatosan figyelje a teljesítményt, hogy szükség esetén módosításokat hajthasson végre.

A márkastratégiát, a válságkommunikációt és az érzékeny ügyfélkapcsolatokat soha nem szabad teljesen automatizálni. Ezek a területek olyan emberi finomságokat és döntéshozatalt igényelnek, amelyeket az AI nem tud megbízhatóan utánozni.