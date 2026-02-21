10 LLM prompt sablon blogokhoz

Lehet, hogy a világ legjobb blogötlete van, de mégis egy órát veszíthet ugyanazokkal a kezdeti problémákkal.
Milyen szemszögből közelítsük meg a témát? Milyen vázlat fogja a legjobban követni a történetet? Hogyan találjuk meg a megfelelő hangnemet? Milyen példák teszik ezt valóságossá? És hogyan tarthatjuk konzisztensnek az írás stílusát az összes bejegyzésben?
Az LLM prompt sablonok megoldják ezt a zavaros közepét. Kezdő struktúrát adnak, amelyet újra felhasználhat, adaptálhat és idővel javíthat, függetlenül attól, hogy listát, útmutatót, összehasonlító bejegyzést vagy termékorientált útmutatót ír.
Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a blogokhoz készült LLM prompt sablonokat, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy a briefek, vázlatok és vázlatok mellett is használhatók legyenek, így jobb első változatokat hozhat létre, gyorsabban szigoríthatja a szerkezetet, és konzisztens maradhat a tartalom hangvétele anélkül, hogy minden héten újra kellene találnia a promptokat.
Mi az LLM prompt sablon blogokhoz?
A blogokhoz készült LLM prompt sablon egy újrafelhasználható, kitölthető prompt, amelyet az AI írási eszköznek ad meg, hogy igény szerint konzisztens blogtartalmat generáljon.
Gondoljon rá úgy, mint egy szabványos működési eljárásra a promptokhoz. Ahelyett, hogy minden alkalommal teljesen új promptot írnál, ugyanazt a szerkezetet használod, és csak a változókat cseréled ki, mint például {topic}, {primary keyword}, {audience}, {tone}, {word count}, {angle} és {examples}.
📌 Példa: SEO-blogbejegyzést írsz a következő témáról: {téma}
- Célközönség: {audience}
- Cél: {goal}
- Elsődleges kulcsszó: {primary_keyword}
- Természetesen beépítendő másodlagos kulcsszavak: {secondary_keywords}
- Keresési szándék: {szándék}
- Hangnem és stílus: {tone_style}
- Korlátozások: {korlátozások}
Kimeneti követelmények:
1) Adjon meg 5 címválasztási lehetőséget (3-ban tartalmazzon elsődleges kulcsszót) 2) Írjon rövid, vonzó bevezetőt (figyelemfelkeltő + miért fontos + mit fog a olvasó megtudni) 3) Készítsen vázlatot H2-kkel és H3-kkel 4) Írja meg a teljes bejegyzést (~{word_count} szó) példákkal és megvalósítható lépésekkel 5) Adjon hozzá egy rövid GYIK részt (4–6 kérdés) 6) Zárja egy egyértelmű, a következőhöz kapcsolódó CTA-val {product_or_next_step}
A 10 legjobb LLM prompt sablon blogíráshoz
Vagy egy üres oldalt bámul, vagy ezernyi általános prompt között válogat, amelyek nem illeszkednek a blogja munkafolyamatához. Ez az elemzési bénulás gyenge promptokhoz és időpazarláshoz vezet.
A megoldás egy sablonkészlet, amely az ötleteléstől az optimalizálásig az egész tartalom-munkafolyamatot lefedi. Az alábbi lista készen használható promptgyűjteményeket és integrált ClickUp-sablonokat tartalmaz, amelyek a promptokat teljes projektmenedzsment-struktúrával kombinálják, így bármilyen blogolási feladat elvégzéséhez praktikus kiindulási pontot biztosítanak.
1. ClickUp AI prompt és jegyzet útmutató blogbejegyzésekhez sablon
A ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Template egy ClickUp Docs alapú íráskészlet, amely egy rendezetlen témakörből egy blogvázlatot készít, amelyre építhet. Először a Téma és a Brainstorm Notes elemeket kell a dokumentumba helyezni, majd a prompt blokkokat követve kialakítani egy rendezett vázlatot anélkül, hogy az eredeti gondolatok elvésznének.
Ha gyorsabb első átnézést vagy tisztább második átnézést szeretne, a ClickUp Brain közvetlenül a dokumentumban található, így segít szerkeszteni, bővíteni, egyszerűsíteni vagy tovább írni anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Gyorsítsa fel a tartalomkezelést a ClickUp Brain AI képességeivel, ha gyors átírásokra vagy tiszta következő lépésekre van szüksége.
- Gyorsabban készítheti el a vázlatot a beépített prompt flow segítségével, amely végigvezeti a cím, a meta leírás, a bevezetés és a fő tartalom szakaszain egy dokumentumban.
- Csiszolja a vázlatot a ClickUp Brain funkcióival, mint például az írás javítása, a helyesírás és a nyelvtan javítása, a hosszabbítás, a rövidítés és az írás egyszerűsítése.
✅ Ideális: SEO-tartalom-marketingesek számára, akik heti blogbejegyzéseket írnak, valamint szabadúszó írók számára, akik hosszú formátumú vázlatokat szállítanak ügyfeleiknek.
🧠 Érdekes tény: A marketingesek 51%-a használ AI-eszközöket a tartalom optimalizálására, az e-mail kampányoktól a keresőmotorok optimalizálásáig. 50%-uk pedig mesterséges intelligenciával hoz létre tartalmat.
2. ClickUp ChatGPT promptok írási sablonhoz
Amikor egy üres oldalra bámul, és az agya minden mást csinál, csak írni nem, a ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template kész prompt-könyvtárat kínál, amelyet igény szerint megnyithat és használhat.
A Docs-ban van beállítva, és olyan szakaszokkal rendelkezik, amelyeket kibonthat és összecsukhat, hogy a mentett jegyzetek között keresgélés helyett a szükséges promptkészlethez ugorhasson.
Mivel a ClickUp-ban található, a promptokat közvetlenül a briefek, vázlatok és visszajelzések mellett tárolhatja, majd a ClickUp Brain segítségével átírhatja, kibővítheti, összefoglalhatja vagy új szemszögeket generálhat anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Találja meg gyorsan a megfelelő sablont a csoportosított, összecsukható szakaszok, például blogírás, életrajzok, könyvek és egyebek segítségével, így mindig csak egy kattintásra van a következő vázlattól.
- Tartsa írási rendszerét egy helyen, a dokumentumot feladatokhoz vagy más dokumentumokhoz kapcsolva, így a promptok kapcsolatban maradnak a munkával.
- Javítsa a kimeneti minőséget a beépített használati utasításokkal, majd használja a ClickUp Brain-t a szakaszok finomításához, az írás folytatásához vagy a bekezdések cselekvési tételekké alakításához.
✅ Ideális: tartalomírók számára, akik újrafelhasználható prompt-könyvtárat építenek, vagy szabadúszó szövegírók számára, akik többféle írásstílust alkalmaznak különböző ügyfelek számára.
3. ClickUp blog sablon
Ha blogbejegyzéseinek valódi kiadói oldalnak kell kinéznie és éreznie, mielőtt közzéteszi őket, a ClickUp Blog Template ezt a elrendezést biztosítja Önnek közvetlenül a ClickUp-ban. Tiszta, olvasóbarát dokumentumot kap, hős képpel, szakaszokra osztott tartalommal és beépített navigációs panellel, amely megkönnyíti a hosszú bejegyzések áttekintését és újbóli megtekintését.
Az önálló prompt dokumentumokkal ellentétben ez a sablon összekapcsolja az LLM promptjait a határidőkkel, a megbízottakkal és a jóváhagyási munkafolyamatokkal, így az utasítások megvalósítható projekttervvé válnak.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Készítse el tartalmát kifinomult, blogszerű elrendezésben, borítóképekkel, szakaszcímekkel és oldalsávszerű tartalomjegyzékkel, amely megkönnyíti a szöveg követését.
- A ClickUp Custom Statuses segítségével minden bejegyzést nyomon követhető munkafolyamatokká alakíthat, a vázlattól a felülvizsgálaton át a tervezett és a közzétett bejegyzésekig.
- Használja a ClickUp Brain MAX-ot, ha hivatkozásokat kell összegyűjtenie a munkaterületéről és az internetről, majd írás közben gyorsan generáljon kitöltőelemeket, például bevezetőket, szakaszvázlatokat, GYIK-eket és feliratötleteket.
✅ Ideális: tartalom-marketingesek számára, akik hetente blogbejegyzéseket tesznek közzé, vagy egyéni alapítók számára, akik termékfrissítéseket és gondolatvezető cikkeket írnak.
4. ClickUp blog szerkesztői naptár sablon
A blog tervezése sokkal könnyebbé válik, ha minden bejegyzés egy vizuális folyamatban található. A ClickUp Blog Editorial Calendar Template egy szakaszalapú táblát biztosít a tartalomkészítő motorodhoz, így egy pillantással láthatod, mi van az ötletelés, a kulcsszó kutatás, az írás, a tervezés és a promóció szakaszában. Ha pedig ki szeretnél nagyítani, a ClickUp Calendar View segít egy pillantással áttekinteni a hónap közzétételi dátumait.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Vezesse át az egyes bejegyzéseket az ötlet, a kulcsszó-kutatás, a tartalomírás, a tervezés és a promóció egyértelmű szakaszaiban egy munkafolyamat-táblázat segítségével.
- Tartsa minden bejegyzéshez kapcsolódó legfontosabb részleteket, nyomon követve a blog stádiumát, a közzététel dátumát, a grafikákat, a csatornákat és a szöveg jóváhagyását közvetlenül az egyes kártyákon.
- Adjon hozzá alfeladatokat a teljesítendő feladatokhoz, mint például vázlat, tervezet, vizuális elemek, SEO-frissítések és végső minőségbiztosítás.
✅ Ideális: Tartalomkezelési vezetőknek, akik minden bejegyzés írását, tervezését és promócióját koordinálják.
⭐️ Bónusz: B2B tartalomnaptár
5. ClickUp tartalomírási sablon
Ha gyorsan kell kiadnia egy sajtóközleményt, a ClickUp Content Writing Template kész sablonokat kínál, amelyeket azonnal felhasználhat. A sablon logóhelyet tartalmaz, majd végigvezeti a sajtóközlemény alapvető elemein, pontosan abban a sorrendben, ahogyan az olvasó elvárja: a sajtóközlemény információi a tetején, egyértelmű főcím és alcím, valamint egy útmutató a szövegtesthez, amely segít a megfelelő dátummal kezdeni és fenntartani a történet lendületét.
Mivel az írás csak a munka fele, a ClickUp Assigned Comments segítségével konkrét szerkesztéseket küldhet a megfelelő lektorhoz, anélkül, hogy zavaros oda-vissza levelezésbe kellene bocsátkoznia, míg a ClickUp Automations időszerű emlékeztetőkkal és átadásokkal gondoskodik arról, hogy a vázlat zökkenőmentesen haladjon át a lektorálási lépéseken.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Rögzítse előre a legfontosabb információkat a kapcsolattartási adatok és a megjelenési dátum dedikált mezőiben, így minden vázlat azonnal megoszthatóvá válik.
- Írjon kevesebb hézaggal a beépített promptok segítségével a címsor, alcímsor és szövegtesthez, beleértve a dátumformátumot is közvetlenül a dokumentumban.
- Tartsa konzisztensnek a márkáját azáltal, hogy logóját a dokumentum tetejére helyezi.
✅ Ideális: PR-menedzserek számára, akik sajtóközleményeket írnak és továbbítanak felülvizsgálatra és jóváhagyásra.
💡 Profi tipp: A tartalom csak akkor tűnik „lassúnak”, ha szétszórt. Más szavakkal, az egyik eszközben van a brief, a másikban a visszajelzések, míg a jóváhagyások DM-ekben történnek.
A ClickUp az egész tartalom-pipeline-t egy helyre hozza, így a brief → vázlat → felülvizsgálat → végleges változat szakaszok között mozoghat anélkül, hogy linkeket kellene keresnie vagy kommenteket kellene nyomoznia.
Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan használják a csapatok a ClickUp-ot a tartalomgyártás teljes folyamatának racionalizálására, a visszajelzésektől a végső eredményekig:
6. ClickUp blog adatbázis sablon
Ha a blogod háttérmunkája folyamatosan növekszik, a ClickUp Blog Database Template egy helyen követheted nyomon az összes bejegyzést a vázlattól a közzétételig és azon túl.
Gyorsan láthatja, mi „Közzétett”, mi „Frissítés szükséges”, vagy mi „Folyamatban”, valamint azt is, hogy melyik kategóriába tartozik, és mikor esedékes.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Csoportosítsa a bejegyzéseket állapot szerint, hogy a publikálási folyamat egy pillanat alatt áttekinthető legyen (Közzétett, Frissítés szükséges, Folyamatban).
- Címkézze meg minden bejegyzést adatbázisállapot és blogkategória szerint, hogy könyvtára növekedésével is rendezett maradjon.
- Adjon hozzá megbízottakat, határidőket és prioritásokat, hogy a megfelelő bejegyzés a megfelelő időben megjelenjen.
✅ Ideális: tartalommarketing-menedzserek számára, akik több kategóriás blogot tartanak karban és frissítési ciklust követnek.
📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket.
Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.
7. ClickUp írási útmutató sablon
Ha több ember ír, akkor szabványosított formátumra van szükség, hogy minden, ami kikerül, ugyanazt a hangnemet, stílust és írási struktúrát tükrözze.
A ClickUp írási irányelvek sablonja egy egyszerűen követhető, egységes szabályrendszert biztosít a csapatának, amely meghatározza a tartalom stílusát, a márka hangját és hangnemét, valamint a nyelvtani szabályokat, amelyeket mindenki be kell tartania.
Az új írók – legyenek azok emberek vagy AI-k – már az első naptól kezdve márkának megfelelő tartalmakat tudnak létrehozni, mivel a szabályok közvetlenül a rendszerbe vannak beépítve.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Dokumentálja márkája személyiségét és hangnemét, hogy az írók gyorsan hivatkozhassanak rájuk a vázlatok elkészítése során.
- Szabványosítsa a nyelvtant és a mechanikát, beleértve az aktív és passzív hangnem közötti választást is, hogy a vélemények könnyebben mozgathatók legyenek.
- Használja a beépített szakaszokat, hogy olyan élő stílusú útmutatót hozzon létre, amelyet csapata frissíthet a tartalom fejlődésével.
✅ Ideális: Tartalomvezetőknek, akik egy márka hangján publikáló írókból álló csapatot irányítanak.
🧠 Érdekesség: A marketingesek 45%-a AI-eszközöket használ tartalmi koncepciók és ötletek kidolgozásához.
8. HubSpot marketing és termelékenységi promptok
Szüksége van egy promptra egy nagyon specifikus marketingfeladathoz, de nem tudja, hol kezdje.
A HubSpot több mint 1000 marketing- és termelékenységi sablonból álló hatalmas könyvtára átfogó referencia szinte minden marketing-, értékesítési vagy termelékenységi felhasználási esethez, beleértve a blogtartalmakra vonatkozó nagy részt is.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Válasszon több mint 1000 prompt közül, amelyek mind a marketing munkát, mind a mindennapi termelékenységet lefedik, így mindig készen áll a következő lépés promptja a feladathoz.
- Testreszabhatja a promptokat, hogy azok megfeleljenek céljának, csatornájának és közönségének, ahelyett, hogy minden alkalommal újraírná őket.
- Használja ismétlődő „prompt bankként” a SEO, a közösségi média, a márkaépítés, a lead generálás és a tervezés területén a gyorsabb végrehajtás érdekében.
✅ Ideális: marketingmenedzserek számára, akik egyetlen, újrafelhasználható prompt-könyvtárat szeretnének a több csatornán történő tartalomtervezéshez és -előállításhoz.
9. CO-STAR keretrendszer LLM promptokhoz
A CO-STAR keretrendszer az LLM promptokhoz egy strukturált rendszer hatékony promptok írásához. A név a következőket jelenti: Kontextus, Cél, Stílus, Hangnem, Közönség és Válasz formátum.
Miért fog tetszeni ez a sablon:
- Készítsen promptokat kontextussal és célkitűzéssel, hogy a modell megértse a helyzetet és a pontos feladatot, mielőtt elkezdené az írást.
- Rögzítse a stílust, hangnemet és közönséget, ha azt szeretné, hogy a kimenet minden bejegyzésben, oldalon vagy érdekelt fél számára konzisztens legyen.
- Adja meg a válasz formátumát, hogy a kívánt formában kapja meg az eredményeket, például vázlat, táblázat, ellenőrzőlista vagy JSON formátumban.
✅ Ideális: tartalomstratégák számára, akik ismétlődő promptokat írnak blogbejegyzésekhez és gyártásra kész vázlatokhoz.
Tippek hatékony LLM promptok írásához blogokhoz
Még a legjobb sablon is kudarcot vallhat, ha nem tudja, hogyan kell hatékonyan testreszabni. Használja ezeket a tippeket, hogy bármely prompt engineering sablonból konzisztens, kiváló minőségű eredményeket kapjon.
- Határozza meg előre a célt, a korlátokat és a közönséget: Minden promptnak három kérdésre kell választ adnia, mielőtt tartalmat kérne: Mi a célja ennek a cikknek? Mit nem tartalmazhat? Ki olvassa?
- Adjon meg kontextust, forrásokat és példákat: Adjon meg az AI-nek referenciaanyagokat, például versenytársak bejegyzéseit, hogy megkülönböztesse őket, idézhető forrásdokumentumokat vagy példabejegyzéseket, amelyek megragadják a kívánt hangnemet. Hozza be a kontextust a kapcsolódó ClickUp Docs-ból és feladatokból a ClickUp Brain segítségével, így a promptok automatikusan tartalmazzák a releváns háttérinformációkat.
- Adja meg a kimeneti struktúrát, stílust és hosszúságot: Pontosan mondja el az AI-nek, hogy milyen legyen a végtermék. Például: „Írjon egy 1200 szavas blogbejegyzést H1, négy H2 szakasszal és pontok alatt minden H2 alatt. ” Adjon meg stílusra vonatkozó utasításokat is, például: „Írjon második személyben, beszélgető hangnemben, szakzsargon nélkül, 8. osztályos olvasási szinten.”
- Tesztelje, értékelje és ismételje meg: Az első kísérlet ritkán hoz tökéletes eredményt. Futtassa le, értékelje az eredményt, azonosítsa a hiányzó vagy helytelen elemeket, majd finomítsa a promptot. Készítsen naplót a prompt verzióiról és azok eredményeiről, hogy nyomon követhesse, mi működik az Ön konkrét LLM tesztelési forgatókönyveiben.
A ClickUp segítségével a promptokat ismétlődő blogrendszerré alakíthatja
Az igazi nyereség egy prompt könyvtár létrehozása, amelyet csapata újra felhasználhat, továbbfejleszthet és megbízhat minden blogjában.
A ClickUp megkönnyíti ezt a feladatot. Tárolja a promptokat a tartalom mellett, a briefek, vázlatok, tervezetek és visszajelzések mellett. Alakítson minden sablont konzisztens munkafolyamatokká, tartsa tisztán a tulajdonjogokat, és használja az AI-t a munkaterületen a tervezetek elkészítéséhez, finomításához, a szerkesztések összefoglalásához és a következő lépések meghozatalához anélkül, hogy elveszítené a kontextust.
Amikor a promptok és a folyamatok együtt működnek, az írás gyorsabbá válik, és a minőség állandó marad.
Építsd meg a prompt rendszeredet a ClickUp-ban. ✅
Gyakran ismételt kérdések
A prompt egy egyszeri utasítás, amelyet egy AI-modellnek adsz egy adott feladat elvégzéséhez. A prompt sablon egy újrafelhasználható prompt struktúra, amelynek változóit minden egyes használatkor testreszabhatod – egyszer megírod, és többször is felhasználhatod különböző bemenetekkel.
Kezdje azzal, hogy egy központi dokumentumban rögzíti márkájának hangját, célközönségét és tartalmi szabványait. Ezután ezeket ágyazza be alapértelmezett utasításként a sablonjaiba. Kapcsolja össze stílusúti útmutatóját a tartalmi feladatokkal, így a ClickUp Brain automatikusan hivatkozik rá a vázlatok generálásakor.
Nem – a sablonok célja a vázlatkészítés felgyorsítása és az ismétlődő munkák csökkentése, de az emberi ítélőképesség továbbra is elengedhetetlen a stratégia kidolgozásához, a tények ellenőrzéséhez, az eredeti ötletek hozzáadásához és a végső szerkesztéshez. Gondoljon az AI-ra úgy, mint egy első vázlatot készítő gépre, nem pedig a szerkesztői felügyelet teljes helyettesítőjére.