10 LLM prompt sablon blogokhoz

Lehet, hogy a világ legjobb blogötlete van, de mégis egy órát veszíthet ugyanazokkal a kezdeti problémákkal.

Milyen szemszögből közelítsük meg a témát? Milyen vázlat fogja a legjobban követni a történetet? Hogyan találjuk meg a megfelelő hangnemet? Milyen példák teszik ezt valóságossá? És hogyan tarthatjuk konzisztensnek az írás stílusát az összes bejegyzésben?

Az LLM prompt sablonok megoldják ezt a zavaros közepét. Kezdő struktúrát adnak, amelyet újra felhasználhat, adaptálhat és idővel javíthat, függetlenül attól, hogy listát, útmutatót, összehasonlító bejegyzést vagy termékorientált útmutatót ír.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a blogokhoz készült LLM prompt sablonokat, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy a briefek, vázlatok és vázlatok mellett is használhatók legyenek, így jobb első változatokat hozhat létre, gyorsabban szigoríthatja a szerkezetet, és konzisztens maradhat a tartalom hangvétele anélkül, hogy minden héten újra kellene találnia a promptokat.

Mi az LLM prompt sablon blogokhoz?

A blogokhoz készült LLM prompt sablon egy újrafelhasználható, kitölthető prompt, amelyet az AI írási eszköznek ad meg, hogy igény szerint konzisztens blogtartalmat generáljon.

Gondoljon rá úgy, mint egy szabványos működési eljárásra a promptokhoz. Ahelyett, hogy minden alkalommal teljesen új promptot írnál, ugyanazt a szerkezetet használod, és csak a változókat cseréled ki, mint például {topic}, {primary keyword}, {audience}, {tone}, {word count}, {angle} és {examples}.

📌 Példa: SEO-blogbejegyzést írsz a következő témáról: {téma} Célközönség: {audience}

Cél: {goal}

Elsődleges kulcsszó: {primary_keyword}

Természetesen beépítendő másodlagos kulcsszavak: {secondary_keywords}

Keresési szándék: {szándék}

Hangnem és stílus: {tone_style}

Korlátozások: {korlátozások} Kimeneti követelmények: 1) Adjon meg 5 címválasztási lehetőséget (3-ban tartalmazzon elsődleges kulcsszót) 2) Írjon rövid, vonzó bevezetőt (figyelemfelkeltő + miért fontos + mit fog a olvasó megtudni) 3) Készítsen vázlatot H2-kkel és H3-kkel 4) Írja meg a teljes bejegyzést (~{word_count} szó) példákkal és megvalósítható lépésekkel 5) Adjon hozzá egy rövid GYIK részt (4–6 kérdés) 6) Zárja egy egyértelmű, a következőhöz kapcsolódó CTA-val {product_or_next_step}

A 10 legjobb LLM prompt sablon blogíráshoz

Vagy egy üres oldalt bámul, vagy ezernyi általános prompt között válogat, amelyek nem illeszkednek a blogja munkafolyamatához. Ez az elemzési bénulás gyenge promptokhoz és időpazarláshoz vezet.

A megoldás egy sablonkészlet, amely az ötleteléstől az optimalizálásig az egész tartalom-munkafolyamatot lefedi. Az alábbi lista készen használható promptgyűjteményeket és integrált ClickUp-sablonokat tartalmaz, amelyek a promptokat teljes projektmenedzsment-struktúrával kombinálják, így bármilyen blogolási feladat elvégzéséhez praktikus kiindulási pontot biztosítanak.

1. ClickUp AI prompt és jegyzet útmutató blogbejegyzésekhez sablon

A ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Template segítségével alakítsa a témával kapcsolatos jegyzeteket blogvázlatokká.

A ClickUp AI Prompt & Note Guide for Blog Posts Template egy ClickUp Docs alapú íráskészlet, amely egy rendezetlen témakörből egy blogvázlatot készít, amelyre építhet. Először a Téma és a Brainstorm Notes elemeket kell a dokumentumba helyezni, majd a prompt blokkokat követve kialakítani egy rendezett vázlatot anélkül, hogy az eredeti gondolatok elvésznének.

Ha gyorsabb első átnézést vagy tisztább második átnézést szeretne, a ClickUp Brain közvetlenül a dokumentumban található, így segít szerkeszteni, bővíteni, egyszerűsíteni vagy tovább írni anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Szerkessze, bővítse vagy folytassa az írást a Docs-ban a ClickUp Brain segítségével.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Gyorsítsa fel a tartalomkezelést a ClickUp Brain AI képességeivel, ha gyors átírásokra vagy tiszta következő lépésekre van szüksége.

Gyorsabban készítheti el a vázlatot a beépített prompt flow segítségével, amely végigvezeti a cím, a meta leírás, a bevezetés és a fő tartalom szakaszain egy dokumentumban.

Csiszolja a vázlatot a ClickUp Brain funkcióival, mint például az írás javítása, a helyesírás és a nyelvtan javítása, a hosszabbítás, a rövidítés és az írás egyszerűsítése.

✅ Ideális: SEO-tartalom-marketingesek számára, akik heti blogbejegyzéseket írnak, valamint szabadúszó írók számára, akik hosszú formátumú vázlatokat szállítanak ügyfeleiknek.

🧠 Érdekes tény: A marketingesek 51%-a használ AI-eszközöket a tartalom optimalizálására, az e-mail kampányoktól a keresőmotorok optimalizálásáig. 50%-uk pedig mesterséges intelligenciával hoz létre tartalmat.

2. ClickUp ChatGPT promptok írási sablonhoz

Indítsa el az írást egy igény szerinti prompt könyvtárral a ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template segítségével.

Amikor egy üres oldalra bámul, és az agya minden mást csinál, csak írni nem, a ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template kész prompt-könyvtárat kínál, amelyet igény szerint megnyithat és használhat.

A Docs-ban van beállítva, és olyan szakaszokkal rendelkezik, amelyeket kibonthat és összecsukhat, hogy a mentett jegyzetek között keresgélés helyett a szükséges promptkészlethez ugorhasson.

Mivel a ClickUp-ban található, a promptokat közvetlenül a briefek, vázlatok és visszajelzések mellett tárolhatja, majd a ClickUp Brain segítségével átírhatja, kibővítheti, összefoglalhatja vagy új szemszögeket generálhat anélkül, hogy elhagyná a dokumentumot.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Találja meg gyorsan a megfelelő sablont a csoportosított, összecsukható szakaszok, például blogírás, életrajzok, könyvek és egyebek segítségével, így mindig csak egy kattintásra van a következő vázlattól.

Tartsa írási rendszerét egy helyen, a dokumentumot feladatokhoz vagy más dokumentumokhoz kapcsolva, így a promptok kapcsolatban maradnak a munkával.

Javítsa a kimeneti minőséget a beépített használati utasításokkal, majd használja a ClickUp Brain-t a szakaszok finomításához, az írás folytatásához vagy a bekezdések cselekvési tételekké alakításához.

✅ Ideális: tartalomírók számára, akik újrafelhasználható prompt-könyvtárat építenek, vagy szabadúszó szövegírók számára, akik többféle írásstílust alkalmaznak különböző ügyfelek számára.

3. ClickUp blog sablon

Készítsen blogbejegyzéseket kiadói stílusú elrendezésben a ClickUp Blog Template segítségével.

Ha blogbejegyzéseinek valódi kiadói oldalnak kell kinéznie és éreznie, mielőtt közzéteszi őket, a ClickUp Blog Template ezt a elrendezést biztosítja Önnek közvetlenül a ClickUp-ban. Tiszta, olvasóbarát dokumentumot kap, hős képpel, szakaszokra osztott tartalommal és beépített navigációs panellel, amely megkönnyíti a hosszú bejegyzések áttekintését és újbóli megtekintését.

Az önálló prompt dokumentumokkal ellentétben ez a sablon összekapcsolja az LLM promptjait a határidőkkel, a megbízottakkal és a jóváhagyási munkafolyamatokkal, így az utasítások megvalósítható projekttervvé válnak.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítse el tartalmát kifinomult, blogszerű elrendezésben, borítóképekkel, szakaszcímekkel és oldalsávszerű tartalomjegyzékkel, amely megkönnyíti a szöveg követését.

A ClickUp Custom Statuses segítségével minden bejegyzést nyomon követhető munkafolyamatokká alakíthat, a vázlattól a felülvizsgálaton át a tervezett és a közzétett bejegyzésekig.

Használja a ClickUp Brain MAX-ot , ha hivatkozásokat kell összegyűjtenie a munkaterületéről és az internetről, majd írás közben gyorsan generáljon kitöltőelemeket, például bevezetőket, szakaszvázlatokat, GYIK-eket és feliratötleteket.

✅ Ideális: tartalom-marketingesek számára, akik hetente blogbejegyzéseket tesznek közzé, vagy egyéni alapítók számára, akik termékfrissítéseket és gondolatvezető cikkeket írnak.

4. ClickUp blog szerkesztői naptár sablon

Tervezze meg blogbejegyzéseit egy szakaszalapú folyamatban a ClickUp Blog Editorial Calendar Template segítségével.

A blog tervezése sokkal könnyebbé válik, ha minden bejegyzés egy vizuális folyamatban található. A ClickUp Blog Editorial Calendar Template egy szakaszalapú táblát biztosít a tartalomkészítő motorodhoz, így egy pillantással láthatod, mi van az ötletelés, a kulcsszó kutatás, az írás, a tervezés és a promóció szakaszában. Ha pedig ki szeretnél nagyítani, a ClickUp Calendar View segít egy pillantással áttekinteni a hónap közzétételi dátumait.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Vezesse át az egyes bejegyzéseket az ötlet, a kulcsszó-kutatás, a tartalomírás, a tervezés és a promóció egyértelmű szakaszaiban egy munkafolyamat-táblázat segítségével.

Tartsa minden bejegyzéshez kapcsolódó legfontosabb részleteket, nyomon követve a blog stádiumát, a közzététel dátumát, a grafikákat, a csatornákat és a szöveg jóváhagyását közvetlenül az egyes kártyákon.

Adjon hozzá alfeladatokat a teljesítendő feladatokhoz, mint például vázlat, tervezet, vizuális elemek, SEO-frissítések és végső minőségbiztosítás.

✅ Ideális: Tartalomkezelési vezetőknek, akik minden bejegyzés írását, tervezését és promócióját koordinálják.

5. ClickUp tartalomírási sablon

Sajtóközlemények vázlatának elkészítése irányított elrendezéssel a ClickUp tartalomírási sablon segítségével

Ha gyorsan kell kiadnia egy sajtóközleményt, a ClickUp Content Writing Template kész sablonokat kínál, amelyeket azonnal felhasználhat. A sablon logóhelyet tartalmaz, majd végigvezeti a sajtóközlemény alapvető elemein, pontosan abban a sorrendben, ahogyan az olvasó elvárja: a sajtóközlemény információi a tetején, egyértelmű főcím és alcím, valamint egy útmutató a szövegtesthez, amely segít a megfelelő dátummal kezdeni és fenntartani a történet lendületét.

Mivel az írás csak a munka fele, a ClickUp Assigned Comments segítségével konkrét szerkesztéseket küldhet a megfelelő lektorhoz, anélkül, hogy zavaros oda-vissza levelezésbe kellene bocsátkoznia, míg a ClickUp Automations időszerű emlékeztetőkkal és átadásokkal gondoskodik arról, hogy a vázlat zökkenőmentesen haladjon át a lektorálási lépéseken.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse előre a legfontosabb információkat a kapcsolattartási adatok és a megjelenési dátum dedikált mezőiben, így minden vázlat azonnal megoszthatóvá válik.

Írjon kevesebb hézaggal a beépített promptok segítségével a címsor, alcímsor és szövegtesthez, beleértve a dátumformátumot is közvetlenül a dokumentumban.

Tartsa konzisztensnek a márkáját azáltal, hogy logóját a dokumentum tetejére helyezi.

✅ Ideális: PR-menedzserek számára, akik sajtóközleményeket írnak és továbbítanak felülvizsgálatra és jóváhagyásra.

💡 Profi tipp: A tartalom csak akkor tűnik „lassúnak”, ha szétszórt. Más szavakkal, az egyik eszközben van a brief, a másikban a visszajelzések, míg a jóváhagyások DM-ekben történnek. A ClickUp az egész tartalom-pipeline-t egy helyre hozza, így a brief → vázlat → felülvizsgálat → végleges változat szakaszok között mozoghat anélkül, hogy linkeket kellene keresnie vagy kommenteket kellene nyomoznia. Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan használják a csapatok a ClickUp-ot a tartalomgyártás teljes folyamatának racionalizálására, a visszajelzésektől a végső eredményekig:

6. ClickUp blog adatbázis sablon

Kövesse nyomon minden blogbejegyzést a vázlattól a közzétételig a ClickUp blogadatbázis-sablon segítségével.

Ha a blogod háttérmunkája folyamatosan növekszik, a ClickUp Blog Database Template egy helyen követheted nyomon az összes bejegyzést a vázlattól a közzétételig és azon túl.

Gyorsan láthatja, mi „Közzétett”, mi „Frissítés szükséges”, vagy mi „Folyamatban”, valamint azt is, hogy melyik kategóriába tartozik, és mikor esedékes.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Csoportosítsa a bejegyzéseket állapot szerint, hogy a publikálási folyamat egy pillanat alatt áttekinthető legyen (Közzétett, Frissítés szükséges, Folyamatban).

Címkézze meg minden bejegyzést adatbázisállapot és blogkategória szerint, hogy könyvtára növekedésével is rendezett maradjon.

Adjon hozzá megbízottakat, határidőket és prioritásokat, hogy a megfelelő bejegyzés a megfelelő időben megjelenjen.

✅ Ideális: tartalommarketing-menedzserek számára, akik több kategóriás blogot tartanak karban és frissítési ciklust követnek.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomgeneráló eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a teljes munkaterület kontextusát.

7. ClickUp írási útmutató sablon

Egységesítse az írási és hangnemre vonatkozó szabályokat minden író számára a ClickUp írási irányelvek sablonjával.

Ha több ember ír, akkor szabványosított formátumra van szükség, hogy minden, ami kikerül, ugyanazt a hangnemet, stílust és írási struktúrát tükrözze.

A ClickUp írási irányelvek sablonja egy egyszerűen követhető, egységes szabályrendszert biztosít a csapatának, amely meghatározza a tartalom stílusát, a márka hangját és hangnemét, valamint a nyelvtani szabályokat, amelyeket mindenki be kell tartania.

Az új írók – legyenek azok emberek vagy AI-k – már az első naptól kezdve márkának megfelelő tartalmakat tudnak létrehozni, mivel a szabályok közvetlenül a rendszerbe vannak beépítve.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Dokumentálja márkája személyiségét és hangnemét, hogy az írók gyorsan hivatkozhassanak rájuk a vázlatok elkészítése során.

Szabványosítsa a nyelvtant és a mechanikát, beleértve az aktív és passzív hangnem közötti választást is, hogy a vélemények könnyebben mozgathatók legyenek.

Használja a beépített szakaszokat, hogy olyan élő stílusú útmutatót hozzon létre, amelyet csapata frissíthet a tartalom fejlődésével.

✅ Ideális: Tartalomvezetőknek, akik egy márka hangján publikáló írókból álló csapatot irányítanak.

🧠 Érdekesség: A marketingesek 45%-a AI-eszközöket használ tartalmi koncepciók és ötletek kidolgozásához.

8. HubSpot marketing és termelékenységi promptok

via HubSot

Szüksége van egy promptra egy nagyon specifikus marketingfeladathoz, de nem tudja, hol kezdje.

A HubSpot több mint 1000 marketing- és termelékenységi sablonból álló hatalmas könyvtára átfogó referencia szinte minden marketing-, értékesítési vagy termelékenységi felhasználási esethez, beleértve a blogtartalmakra vonatkozó nagy részt is.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Válasszon több mint 1000 prompt közül, amelyek mind a marketing munkát, mind a mindennapi termelékenységet lefedik, így mindig készen áll a következő lépés promptja a feladathoz.

Testreszabhatja a promptokat, hogy azok megfeleljenek céljának, csatornájának és közönségének, ahelyett, hogy minden alkalommal újraírná őket.

Használja ismétlődő „prompt bankként” a SEO, a közösségi média, a márkaépítés, a lead generálás és a tervezés területén a gyorsabb végrehajtás érdekében.

✅ Ideális: marketingmenedzserek számára, akik egyetlen, újrafelhasználható prompt-könyvtárat szeretnének a több csatornán történő tartalomtervezéshez és -előállításhoz.

9. CO-STAR keretrendszer LLM promptokhoz

via Medium

A CO-STAR keretrendszer az LLM promptokhoz egy strukturált rendszer hatékony promptok írásához. A név a következőket jelenti: Kontextus, Cél, Stílus, Hangnem, Közönség és Válasz formátum.

Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen promptokat kontextussal és célkitűzéssel, hogy a modell megértse a helyzetet és a pontos feladatot, mielőtt elkezdené az írást.

Rögzítse a stílust, hangnemet és közönséget, ha azt szeretné, hogy a kimenet minden bejegyzésben, oldalon vagy érdekelt fél számára konzisztens legyen.

Adja meg a válasz formátumát, hogy a kívánt formában kapja meg az eredményeket, például vázlat, táblázat, ellenőrzőlista vagy JSON formátumban.

✅ Ideális: tartalomstratégák számára, akik ismétlődő promptokat írnak blogbejegyzésekhez és gyártásra kész vázlatokhoz.

Tippek hatékony LLM promptok írásához blogokhoz

Még a legjobb sablon is kudarcot vallhat, ha nem tudja, hogyan kell hatékonyan testreszabni. Használja ezeket a tippeket, hogy bármely prompt engineering sablonból konzisztens, kiváló minőségű eredményeket kapjon.

Határozza meg előre a célt, a korlátokat és a közönséget: Minden promptnak három kérdésre kell választ adnia, mielőtt tartalmat kérne: Mi a célja ennek a cikknek? Mit nem tartalmazhat? Ki olvassa?

Adjon meg kontextust, forrásokat és példákat: Adjon meg az AI-nek referenciaanyagokat, például versenytársak bejegyzéseit, hogy megkülönböztesse őket, idézhető forrásdokumentumokat vagy példabejegyzéseket, amelyek megragadják a kívánt hangnemet. Hozza be a kontextust a kapcsolódó ClickUp Docs-ból és feladatokból a ClickUp Brain segítségével, így a promptok automatikusan tartalmazzák a releváns háttérinformációkat.

Adja meg a kimeneti struktúrát, stílust és hosszúságot: Pontosan mondja el az AI-nek, hogy milyen legyen a végtermék. Például: „Írjon egy 1200 szavas blogbejegyzést H1, négy H2 szakasszal és pontok alatt minden H2 alatt. ” Adjon meg stílusra vonatkozó utasításokat is, például: „Írjon második személyben, beszélgető hangnemben, szakzsargon nélkül, 8. osztályos olvasási szinten.”

Tesztelje, értékelje és ismételje meg: Az első kísérlet ritkán hoz tökéletes eredményt. Futtassa le, értékelje az eredményt, azonosítsa a hiányzó vagy helytelen elemeket, majd Az első kísérlet ritkán hoz tökéletes eredményt. Futtassa le, értékelje az eredményt, azonosítsa a hiányzó vagy helytelen elemeket, majd finomítsa a promptot . Készítsen naplót a prompt verzióiról és azok eredményeiről, hogy nyomon követhesse, mi működik az Ön konkrét LLM tesztelési forgatókönyveiben.

A ClickUp segítségével a promptokat ismétlődő blogrendszerré alakíthatja

Az igazi nyereség egy prompt könyvtár létrehozása, amelyet csapata újra felhasználhat, továbbfejleszthet és megbízhat minden blogjában.

A ClickUp megkönnyíti ezt a feladatot. Tárolja a promptokat a tartalom mellett, a briefek, vázlatok, tervezetek és visszajelzések mellett. Alakítson minden sablont konzisztens munkafolyamatokká, tartsa tisztán a tulajdonjogokat, és használja az AI-t a munkaterületen a tervezetek elkészítéséhez, finomításához, a szerkesztések összefoglalásához és a következő lépések meghozatalához anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Amikor a promptok és a folyamatok együtt működnek, az írás gyorsabbá válik, és a minőség állandó marad.

Építsd meg a prompt rendszeredet a ClickUp-ban. ✅

Gyakran ismételt kérdések

A prompt egy egyszeri utasítás, amelyet egy AI-modellnek adsz egy adott feladat elvégzéséhez. A prompt sablon egy újrafelhasználható prompt struktúra, amelynek változóit minden egyes használatkor testreszabhatod – egyszer megírod, és többször is felhasználhatod különböző bemenetekkel.

Kezdje azzal, hogy egy központi dokumentumban rögzíti márkájának hangját, célközönségét és tartalmi szabványait. Ezután ezeket ágyazza be alapértelmezett utasításként a sablonjaiba. Kapcsolja össze stílusúti útmutatóját a tartalmi feladatokkal, így a ClickUp Brain automatikusan hivatkozik rá a vázlatok generálásakor.

Nem – a sablonok célja a vázlatkészítés felgyorsítása és az ismétlődő munkák csökkentése, de az emberi ítélőképesség továbbra is elengedhetetlen a stratégia kidolgozásához, a tények ellenőrzéséhez, az eredeti ötletek hozzáadásához és a végső szerkesztéshez. Gondoljon az AI-ra úgy, mint egy első vázlatot készítő gépre, nem pedig a szerkesztői felügyelet teljes helyettesítőjére.