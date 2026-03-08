Ingyenes nulla alapú költségvetési sablonok a kiadások nyomon követéséhez

A Harris Poll felmérése szerint az amerikaiaknak csak 20%-a rendelkezik költségvetéssel és követi nyomon aktívan kiadásait.

Ez a cikk bemutatja hét ingyenes, nulla alapú költségvetési sablont, amelyek arra késztetik Önt, hogy minden dollárt egy konkrét feladatra rendeljen, mielőtt elköltené, valamint egy lépésről lépésre bemutatja azok használatát, hogy költségvetése minden alkalommal nulla egyenlegű legyen.

Nullalapú költségvetési sablonok áttekintése

Mi az a nulla alapú költségvetés?

A hagyományos költségvetések gyakran hagyják figyelmen kívül a kiadásokat. Ez mind az egyének, mind a csapatok számára gyakori frusztrációt jelent a pénzügyek kezelése során.

Ha havonta 200 dollár tűnik el a „vegyes” kategóriában, akkor nem csak pénzt veszít, hanem azt a képességét is, hogy valódi döntéseket hozzon az Ön számára fontos dolgokról. A csapatok esetében ez a tisztázatlanság a projekt költségvetésének túllépéséhez és a felelősség teljes elvesztéséhez vezet. Így csak találgatni tud, ahelyett, hogy tudatos döntéseket hozna a pénzeszközeivel kapcsolatban.

A nulla alapú költségvetés egy olyan módszer, amely ezt a problémát úgy oldja meg, hogy arra kényszeríti Önt, hogy jövedelmének minden egyes dollárját egy konkrét feladatra fordítsa. A képlet egyszerű: jövedelem mínusz kiadások egyenlő nulla.

Ez a módszer alkalmas személyes kiadások nyomon követésére, háztartási pénzügyi tervezésre, sőt komplex csapatprojektekhez szükséges források elosztására is. A költségvetési sablon biztosítja a módszer gyakorlati megvalósításához szükséges struktúrát, így a találgatások helyett egyértelmű kiadási terv készül.

Mit kell keresni egy nulla alapú költségvetési sablonban?

Az első Excel költségvetési sablon letöltése gyakran több munkát jelent, nem kevesebbet. Foglalkoznia kell képletek készítésével, a hibák kézi ellenőrzésével és a statikus cellatáblával való küzdelemmel. Ez időpazarlás, és ha egy képlet nem stimmel, költséges hibákhoz vezethet.

Egy igazán hatékony sablon elvégzi a nehéz munkát helyetted, így te a szoftverrel való küzdelem helyett az okos pénzügyi döntések meghozatalára koncentrálhatsz. Íme, mi különbözteti meg a kiváló nulla alapú költségvetési sablont az alapszintűtől:

Jövedelemkövetési mezők: Külön hely a jövedelemforrások rögzítésére, hogy pontosan tudja, mi a kiindulási összege minden költségvetési időszakban.

Kiadások kategorizálása: Előre elkészített, de testreszabható kiadási kategóriák – például lakás, élelmiszer és közlekedés –, amelyek segítenek a kiadások szervezésében anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

Valós idejű egyenlegszámítás: egy automatikus számológép, amely megmutatja, mennyi pénz maradt még elosztásra. A cél az, hogy ez a szám pontosan nullára csökkenjen.

Rugalmas kezelés az eseti kiadásokhoz: Egyszerűen hozzáadhat egyszeri vagy szezonális kiadásokat, például ünnepi ajándékokat vagy autójavításokat, anélkül, hogy megzavarná a teljes költségvetési struktúrát.

Vizuális haladási mutatók: táblázatok, grafikonok vagy színkódok, amelyek egy pillanat alatt áttekintést adnak a kiadásairól, így azonnal láthatja, hogy jó úton halad-e.

Együttműködési funkciók: Aki másokkal osztja meg pénzügyeit, például háztartások vagy projektcsapatok tagjai, azok számára elengedhetetlen, hogy egy Aki másokkal osztja meg pénzügyeit, például háztartások vagy projektcsapatok tagjai, azok számára elengedhetetlen, hogy egy közös munkaterületen együtt szerkeszthessék, kommentálhassák és frissíthessék a költségvetést, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

A legjobb sablonok egy óráról tizenöt percre csökkentik a költségvetés elkészítéséhez szükséges időt, és valóban arra ösztönzik Önt, hogy a következő hónapban is újra megnyissa őket.

Íme hét ingyenes lehetőség, amelyekkel elvégezheti a feladatot. ✨

7 ingyenes, nulla alapú költségvetési sablon a pénzügyek nyomon követéséhez

Akár táblázatkezelő profi vagy, akár egy dinamikusabb projektmenedzsment eszközt részesítesz előnyben, egy jó sablon kész struktúrát biztosít a nulla alapú költségvetésedhez. Az alábbi opciók mindegyike segít minden dollárnak feladatot rendelni, de különböző funkciókat kínálnak a nyomon követés, a jelentéskészítés és az együttműködés terén.

1. Pénzügyi menedzsment sablon a ClickUp-tól

Ingyenes sablon letöltése Kezelje üzleti pénzügyeit, növelje nyereségét és csökkentse általános költségeit a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével.

A pénzügyek kezelése gyakran azt jelenti, hogy egy költségvetési táblázatot, egy külön alkalmazást a pénzügyi célokhoz, és talán még egy másik eszközt is a számlák nyomon követéséhez kell kezelni – a munkavállalók jelenleg átlagosan 11 alkalmazást használnak. Ez a kontextus szétszóródása – az információk több, egymástól független eszköz között való szétszórása, ami arra kényszeríti Önt, hogy időt pazaroljon az alkalmazások közötti váltással és a szükséges információk keresésével – zavart kelt és időpazarláshoz vezet.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablonja megoldja ezt a problémát azáltal, hogy bevételeit, kiadásait és pénzügyi céljait egy egységes munkaterületen egyesíti.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Ezzel a sablonnal minden dollárt egy adott feladathoz vagy kategóriához rendelhet, és valós időben nyomon követheti a tényleges kiadásait a tervéhez képest. Ez egyetlen megbízható forrásként szolgál minden pénzügyi tevékenységéhez.

🚀 Ideális: Egyének vagy kis csapatok számára, akiknek nem csak a költségvetést, hanem a teljes képet is látniuk kell.

💡 Profi tipp: Állítson be egyedi ClickUp irányítópultokat, amelyek több forrásból származó adatokat integrálnak, hogy valós időben láthassa költségeit, bevételeit és egyéb mutatókat.

2. Költségvetés-alapú projektmenedzsment sablon a ClickUp-tól

A csapatok számára az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy a projekt költségvetése teljesen elszakad a ténylegesen elvégzett munkától. Ezért szinte lehetetlen megítélni, hogy a kiadások indokoltak-e, vagy a projekt pénzügyi katasztrófába sodródik-e.

Ingyenes sablon letöltése Szerezzen áttekintést projektje költségvetéséről, miközben a feladatok és állapotok kezelése is egyszerűen elvégezhető ebben a könnyen használható sablonban.

A ClickUp költségvetés-alapú projektmenedzsment sablonja kiküszöböli ezt a problémát azzal, hogy a költségvetés nyomon követését közvetlenül a projekt eredményeihez és mérföldköveihez köti.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Kössd össze a kiadásokat közvetlenül a munkával azáltal, hogy a ClickUp egyéni mezőket használva költségvetési összegeket rendelhetsz az egyes feladatokhoz.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat projektje pénzügyi helyzetéről, amely automatikusan frissül, és összehasonlítja a költségvetést a tényleges kiadásokkal.

A ClickUp Time Tracking segítségével pontosan nyomon követheti a munkaerőköltségeket, és pontosan nyomon követheti a projektfeladatokra fordított időt.

Ez a sablon projektalapú nulla alapú költségvetéshez készült. A forrásokat konkrét feladatokhoz rendelheti, és egyetlen kiadás sem kerül jóváhagyásra anélkül, hogy egy költségvetési sorhoz kapcsolódna, így biztosítva a teljes elszámoltathatóságot.

🚀 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek minden projektre fordított dollárt konkrét munkákkal kell igazolniuk.

💡 Profi tipp: Ne ellenőrizze manuálisan a túlköltekezést, hanem állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor egy kategória kiadásai megközelítik a limitet. Beállíthatja azt is, hogy jelölje meg egy csapattársát, hozzon létre egy feladatot, vagy küldjön üzenetet a csapat csevegőcsatornáján.

3. Üzleti költségvetési sablon a ClickUp-tól

Több részleg költségvetésének táblázatokkal történő kezelése kaotikus lehet. A verziók összekeverednek, a jóváhagyások elvesznek az e-mail láncokban, és senki sem rendelkezik világos, összesített képpel a vállalat egészének kiadásairól.

Ingyenes sablon letöltése Bontsa le a költségeket, kövesse nyomon a bevételeket, és fedezze fel a hiányosságokat a ClickUp üzleti költségvetési sablonjával.

A ClickUp üzleti költségvetési sablonja üzleti szintű költségvetéshez készült, amely a kisvállalkozások és az osztályvezetők számára központosított módszert kínál a működési költségvetések nyomon követésére, teljes csapatláthatósággal.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Tartsa a pénzügyeket és az osztályvezetőket tökéletesen összehangolva a valós idejű együttműködési funkciók, például a ClickUp Comments és a közös szerkesztés segítségével.

Szegmentálja költségvetés-nyomon követését osztályszintű nézetekkel, így minden csapat csak a számára releváns pénzügyi adatokat látja.

Szabványosítsa jóváhagyási folyamatát a ClickUp egyéni mezőkkel a költségvetési kódok, jóváhagyási állapotok és pénzügyi időszakok nyomon követéséhez.

Készítsen vezetői szintű összefoglalókat a ClickUp Dashboards segítségével, amely automatikusan összesíti az összes kategória kiadásait.

Ez a sablon arra kényszeríti az egyes osztályokat, hogy minden költségvetési időszakban nulláról indítva indokolják meg a forráselosztást, ahelyett, hogy egyszerűen átvennék az előző évi számokat.

🚀 Ideális: Vállalatok és csapatok számára, akik szervezeti szinten alkalmazzák a nulla alapú költségvetést.

📮ClickUp Insight: A vezetők 16%-a küzd azzal, hogy több eszközről származó frissítéseket egyetlen koherens nézetbe integráljon. Ha a frissítések szétszórtak, több időt kell fordítania az információk összerakására, és kevesebb idő jut a vezetésre. Az eredmény? Felesleges adminisztratív terhek, elmulasztott betekintések és összehangolatlanság. A ClickUp all-in-one munkaterületével a vezetők központosíthatják a feladatokat, dokumentumokat és frissítéseket, csökkentve ezzel a felesleges munkát, és előtérbe helyezve a legfontosabb információkat, pont akkor, amikor szükség van rájuk. 💫 Valós eredmények: Hívjon össze 200 szakembert egy ClickUp munkaterületen, testreszabható sablonok és időkövetés segítségével, hogy csökkentse a általános költségeket és javítsa a szállítási időket több helyszínen.

4. Egyszerű költségvetési sablon a ClickUp-tól

A nulla alapú költségvetés ijesztőnek tűnhet, különösen, ha még nem jártas a költségvetés készítésében. Egyes eszközök bonyolultsága miatt még mielőtt elkezdené, máris fel akarja adni.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon bevételeit, kiadásait és nettó cash flow-ját a ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával.

A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja a megoldás, amely tiszta és egyszerű kiindulási pontot kínál az egyértelmű személyes vagy háztartási költségvetéshez.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Gyorsan elindulhat az előre beállított kiadási kategóriákkal, amelyek a szokásos háztartási kiadásokat, például lakhatást, közüzemi szolgáltatásokat, élelmiszert és közlekedést tartalmazzák.

Koncentráljon az alapokra egy egyszerű bevételek és kiadások nézet segítségével, amely a lényeges számításokat mutatja meg, anélkül, hogy elterelné a figyelmét.

Könnyedén hozzáadhat vagy eltávolíthat kategóriákat, ahogy pénzügyi helyzete változik, így a sablon Önnel együtt növekszik.

Frissítse költségvetését bárhonnan a ClickUp mobilalkalmazásával, amely lehetővé teszi, hogy útközben is rögzíthesse kiadásait.

🚀 Ideális: Mindenkinek, aki szeretné kipróbálni a nulla alapú költségvetést anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

💡 Profi tipp: Kérdése van egy adott kiadással, számlával vagy a költségvetéshez kapcsolódó projektfeladattal kapcsolatban? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp-ba integrált mesterséges intelligenciát. A ClickUp fejlett Enterprise Search funkciójával a munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban található információk egyetlen keresősávban elérhetők. A Connected Search lehetővé teszi az Enterprise Search használatát a ClickUp-ban.

5. Költségvetési jelentés sablon a ClickUp-tól

Sikeresen nyomon követte a havi költségvetését, de most órákat kell töltenie azzal, hogy adatokat importáljon egy táblázatba, hogy jelentést készítsen az érdekelt felek számára. Ez a manuális folyamat unalmas és hibalehetőségekkel jár.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon bevételeit, kiadásait és költségvetési hiányosságait a ClickUp költségvetési jelentés sablonjával.

A ClickUp jelentésközpontú költségvetési jelentés sablonja automatizálja a folyamatot, segítve Önt a költségvetés teljesítményének elemzésében és a pénzügyi összefoglalók percek alatt történő elkészítésében.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Hasonlítsa össze azonnal a költségvetést és a tényleges kiadásokat az előre elkészített jelentésstruktúrák segítségével.

Készítsen prezentációra kész vizuális elemeket diagramokkal és grafikonokkal, amelyek egyértelműen bemutatják a költségvetése állapotát.

Adjon hozzá fontos kontextust a számokhoz a ClickUp Docs integrálásával, hogy az adatok mellett narratív magyarázatokat is mellékeljen.

A beépített exportálási opciók segítségével könnyedén megoszthatja jelentéseit a munkaterületén kívüli személyekkel.

Ez a sablon pontosan megmutatja, hogy a nulla alapú allokációk hogyan viszonyulnak a tényleges kiadásokhoz, így könnyen észreveheti az eltéréseket, és okosabban módosíthatja a következő költségvetését.

🚀 Ideális: Pénzügyi csapatok vagy vezetők számára, akiknek világos és pontos költségvetési adatokat kell bemutatniuk.

💡 Profi tipp: Állítsa be a Super Agents funkciót a ClickUp-ban, hogy folyamatosan figyelje a költségvetését és kiadásait, és cselekedjen, ha valami változik. Ezek az AI-társak automatikusan dolgoznak az Ön által nekik kiosztott szerepkörök alapján. Például beállíthat egy Super Agent-et, hogy: Kövesse nyomon a költségvetést, és jelölje meg azokat a kategóriákat, amelyek túllépik a küszöbértéket.

Összegezze a havi kiadási jegyzeteket és dokumentumokat a felülvizsgálat előtt.

Jelentse, ha megoldatlan pénzügyi döntéseket kell felülvizsgálnia (például egy előfizetést, amelyet lemondani akart).

A célok, feladatok és dokumentumok változásait egy tömör frissítésben jeleníti meg. További információk itt:

6. Nullalapú költségvetési munkalap a Vertex42-től

via Vertex42

Azok számára, akik szeretik a táblázatok ismerős környezetét, a Vertex42 Zero-Based Budget Worksheet (Nullalapú költségvetési munkalap) jó választás. Kifejezetten nullalapú költségvetéshez lett tervezve, és mind Excelben, mind Google Sheetsben működik.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

A készre előre beépített képletek segítségével automatikusan kiszámíthatja a fennmaradó egyenlegét, miközben elosztja a pénzeszközöket.

Használja a dedikált bevételi és kiadási szakaszokat, amelyek már beállított általános kategóriákkal rendelkeznek.

Nyomtassa ki, ha inkább papíron szeretné nyomon követni a költségvetését, és használja offline módban.

A fő korlátozás, hogy ez egy statikus táblázat. Nem kapsz olyan dinamikus funkciókat, mint a valós idejű együttműködés vagy az automatikus riasztások, és az összes adatbevitel teljesen manuális.

🚀 Ideális: Spreadsheet-rajongóknak, akik egyszerű, manuális megközelítést szeretnének.

7. Zéró alapú költségvetési sablon a Template.net webhelyről

Ha a táblázatkezelő programok rugalmasságát szeretné, de nem szeretne egy adott programhoz kötődni, akkor a Template.net webhelyről letölthető nulla alapú költségvetési sablon jó választás. Több formátumban is elérhető, többek között Excel, Google Sheets és PDF formátumban is, így szabadon kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet.

Miért fog tetszeni ez a sablon?

Használja meglévő eszközeit, mivel több fájlformátumban is elérhető.

Használja a tiszta és professzionális elrendezést mind személyes, mind kisvállalkozási célokra.

Testreszabhatja a kategóriákat és mezőket, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi pénzügyi igényeinek.

Más táblázatalapú lehetőségekhez hasonlóan ez a sablon is kézi frissítést igényel, és nem rendelkezik beépített együttműködési vagy automatizálási funkciókkal. A webhelyen található egyes sablonok letöltéséhez fiók létrehozása is szükséges lehet.

🚀 Ideális: Azok számára, akik egy hagyományos, tiszta elrendezésű táblázatot szeretnének.

Hogyan kell használni a nulla alapú költségvetési sablont?

Szóval kiválasztott egy sablont – és most mi legyen? Egy üres lap ijesztő lehet, és könnyű elkövetni olyan hibát, amely tönkreteszi az egész tervét. A kulcs az, hogy minden költségvetési időszakban egy egyszerű, megismételhető folyamatot kövessen. Ezzel a költségvetés készítése a rettegett házimunkából hatékony szokássá válik. 🛠️

Íme egy lépésről lépésre bemutatott útmutató, amely bármely nulla alapú költségvetési sablonhoz használható:

Számítsa ki teljes bevételét: Mielőtt bármit is tenne, adja össze az összes pénzt, amelyet a költségvetési időszak alatt várhatóan kapni fog. Ez magában foglalja a rendszeres fizetését, az esetleges mellékes bevételeket és egyéb pénzbeáramlásokat.

Először sorolja fel a fix kiadásokat: Kezdje a nem megkerülhető kiadásokkal. Ezek azok a számlák, amelyek havonta nagyjából azonos összegűek, mint például a lakbér vagy a jelzálog, az autóhitel, a kölcsönök és az előfizetések.

Osztja el a változó kategóriák között: Ezután ossza el a fennmaradó pénzt a változó kiadások között. Ezek azok a kategóriák, amelyek hónapról hónapra változnak, mint például az élelmiszerek, a benzin, az éttermi étkezések és a szórakozás.

Helyezze előtérbe a megtakarításokat és az adósságokat: Kezelje Kezelje pénzügyi céljait szükséges kiadásként. Ez azt jelenti, hogy létre kell hoznia egy költségvetési sort a megtakarítási hozzájárulások, a nyugdíjbefektetések és az esetleges extra adósságtörlesztések számára.

Állítsa be, amíg el nem éri a nullát: Ha az összes kategóriába való elosztás után marad pénze, akkor adjon neki feladatot. Rendelje hozzá a vésztartalékához, egy extra adósságtörlesztéshez vagy egy Ha az összes kategóriába való elosztás után marad pénze, akkor adjon neki feladatot. Rendelje hozzá a vésztartalékához, egy extra adósságtörlesztéshez vagy egy konkrét megtakarítási célhoz . Ha negatív egyenlege van, akkor a költségvetése egyensúlyba kerüléséig csökkentenie kell a szabadon elkölthető kategóriák kiadásait.

Kövesse nyomon a tényleges kiadásokat: A hónap folyamán jegyezze fel minden kiadást a sablonba. Ez a legfontosabb lépés ahhoz, hogy lássa, hogyan viszonyul a terve a valósághoz.

Felülvizsgálat és kiigazítás: A költségvetési időszak végén üljön le, és hasonlítsa össze a A költségvetési időszak végén üljön le, és hasonlítsa össze a tervezett kiadásait a tényleges kiadásokkal . Használja ezeket az információkat a problémás területek azonosításához, és a következő hónap költségvetésének még pontosabb elkészítéséhez.

Egy olyan projektmenedzsment eszköz használata, mint a ClickUp, segíthet automatizálni ennek a folyamatnak egy részét. Például beállíthatja a ClickUp ismétlődő feladatait a számlákhoz, és automatikus ClickUp emlékeztetőket kaphat, hogy soha ne maradjon le egy fizetési ciklusról sem.

Automatizálja a rutin feladatokat és csökkentse a határidők elmulasztásának kockázatát a ClickUp ismétlődő feladataival.

💡 Profi tipp: Ha már használja a ClickUp alkalmazást a költségvetés, a számlák vagy a pénzügyi célok nyomon követésére, akkor a ClickUp Brain alkalmazást könnyű, kontextusérzékeny pénzügyi asszisztensként használhatja – banki számlák csatlakoztatása nélkül. Mivel a Brain megérti a munkaterületén belüli feladatokat, dokumentumokat és célokat, olyan kérdéseket tehet fel, mint például: „Mennyit szánok ebben a hónapban a szabadon elkölthető kiadásokra?”

„Mely előfizetéseket kellene lemondanom a következő negyedévben a felhasználási szokásaim alapján?”

„Milyen pénzügyi döntéseket halasztottam el tavaly, és miért?”

🎥 Ha gyakran küzd azzal, hogy személyes vagy munkahelyi projektjeit a költségvetésen belül tartsa, ez a videó néhány hasznos tippet tartalmaz az Ön számára!

Építsen ki pénzügyi fegyelmet a ClickUp segítségével

A nulla alapú költségvetés varázsa nem a tökéletességben rejlik, hanem abban a pillanatban, amikor rájössz, hogy te döntötted el, hova kerüljön minden dollár, ahelyett, hogy azon töprengnél, hova tűnt. Kezdd el az egyik sablon használatát még ebben a hónapban, és ez a pillanat közelebb van, mint gondolnád.

A nulla alapú költségvetés-követő sablon megszünteti a kézi számítások nehézségeit és világos struktúrát biztosít, így Ön a pénzügyi döntéseire koncentrálhat, nem pedig a táblázatok képleteinek összeállítására. Az, hogy egyszerű munkalapot vagy teljes projektmenedzsment platformot választ, attól függ, hogy mennyi átláthatóságra, automatizálásra és együttműködésre van szüksége.

A szándékos jövedelemelosztás szokásának kialakítása, még ha eleinte nem is sikerül tökéletesen, nagy lépés a pénzügyek irányításának megszerzése felé. Kezdje el ingyen a ClickUp használatát, és tapasztalja meg, mennyivel könnyebbé válik a költségvetés készítése.

Gyakran ismételt kérdések

A nulla alapú költségvetési sablon megköveteli, hogy minden bevételt egy kategóriához rendeljen, amíg a fennmaradó egyenleg nulla nem lesz. A hagyományos költségvetési táblázat gyakran csak utólag követi nyomon a kiadásokat, így hiányok maradnak, ahol a pénz elszámolatlanul marad.

Igen, ez nagyon hatékony a projektek esetében, mert arra kényszeríti a csapatokat, hogy minden kiadást egy konkrét eredményhez rendeljenek. Ez megakadályozza, hogy a költségvetéseket a tavalyi számok alapján hagyják jóvá, és növeli a felelősségvállalást.

A táblázatok egyszerű személyes költségvetésekhez megfelelőek, de a projektmenedzsment eszközök jelentős előnyöket kínálnak csapatok vagy összetett háztartási pénzügyek számára. Valós idejű együttműködést, automatizált számításokat és vizuális irányítópultokat kap, amelyek összekapcsolják a költségvetését a tényleges munkával.

Ezek a sablonok világos, egymás mellé helyezett nyilvántartást készítenek a tervezett és a tényleges kiadásokról. Ez megkönnyíti a költségvetési eltérések azonosítását, a túlköltekezési tendenciák felismerését és olyan jelentések készítését, amelyek pontosan megmutatják, hova ment el a pénze.