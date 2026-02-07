A 10 legjobb makrokövető, amellyel egyszerűsítheti étrendjét

A globális étrend- és táplálkozási alkalmazások piaca várhatóan eléri a 6,94 milliárd dollárt.

Ez a növekedés nem azért történik, mert az emberek hirtelen imádni kezdték az étkezéseik naplózását. A legtöbbünk egyszerűen csak egy kiszámítható, megvalósítható és éppen megfelelő étrendet szeretne.

Ha tehát azon töri a fejét, hogyan érhetné el céljait, kezdje a makrokövetéssel. Amikor valós számokban láthatja a fehérje-, szénhidrát- és zsírbevitelét, apró változtatásokat kezdhet el végrehajtani, amelyek összeadódnak.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb makrokövetőt, azok legerősebb tulajdonságait, és hogy kinek könnyíti meg leginkább az életét.

Makrokövető szoftverek áttekintése

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Feladat alapú napi vagy étkezési naplózás, makrókhoz tartozó egyéni mezők képletekkel, hetes és havi összesítésekhez használható irányítópultok, receptekhez és étkezési tervekhez használható dokumentumok, emlékeztetők a következetesség érdekében. Azok számára, akik egy rugalmas makrokövetőt szeretnének, amelyet teljes étkezés-tervezési és szokásrendszerré alakíthatnak, AI-alapú technológiával. Örökre ingyenes; egyedi árak vállalatok számára Cronometer Ellenőrzött élelmiszer-adatbázisok, a makroelemek mellett a mikrotápanyagok részletes nyomon követése, egyéni célok, receptek és étkezések naplózása, eszközök integrálása Adatközpontú nyomon követés makroelemekkel és mikrotápanyagokkal (vitaminok, ásványi anyagok, nátrium, rostok) Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok elérhetők MacroFactor A testsúly alakulása és a bevitel, a felhasznált energia becslése, valamint a rugalmas naplózási módok alapján adaptív heti makro- és kalóriabevitel-célok. Azok számára, akik automatikusan a haladáshoz igazodó makro célokat szeretnének A fizetős csomagok ára 71,99 dollártól kezdődik évente. MyFitnessPal Hatalmas élelmiszer-adatbázis, gyors vonalkód-naplózás, receptimport URL-ekről, hangnaplózás, széles körű integrációk Gyors napi naplózás hatalmas adatbázissal és gyors étkezés-bevitellel Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 24,99 dollár/hó-tól kezdődik. Lose It! Fotó- és hangnaplózás, célok és sorozatok, haladás megtekintése és kihívások Könnyű naplózás fotókkal és hangfelvételekkel Egyedi árak FatSecret Étkezési napló naptárnézettel, fotóalapú naplózással, receptkészítővel, közösségi funkciókkal, hordható eszközökkel való integrációval Makrokövetés erős ismétlődő étkezési munkafolyamatokkal és globális élelmiszer-lefedettséggel Egyedi árak Carb Manager Nettó szénhidrátok nyomon követése, alacsony szénhidráttartalmú és keto receptek könyvtára, böjtkövető, glükóz- és ketonnaplózás Keto és alacsony szénhidráttartalmú étrend nyomon követése, ahol a nettó szénhidrátok a legfontosabbak Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5,50 dollár/hó-tól kezdődik. Nutritionix Track Természetes nyelvű étkezésnaplózás, kiterjedt amerikai étterem-adatbázis, exportálási lehetőségek és edzővel való megosztás Azok számára, akik gyorsan szeretnék rögzíteni a vegyes otthoni ételeket és éttermi ételeket Egyedi árak Yazio Makrokövetés, böjtölés-időzítő, receptötletek, haladáselemzés és mérési eredmények Makrokövetés és időszakos böjtölés Ingyenes próba; Egyedi árak Samsung Health Étkezések, alvás, edzések, lépések és stressz naplózása; eszközök szinkronizálása; motivációs kihívások Samsung felhasználók, akik makrókat szeretnének egy all-in-one egészségügyi irányítópulton belül Ingyenes (Samsung eszközökhöz mellékelve)

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a makrokövető?

A makrokövető egy digitális eszköz, például egy alkalmazás vagy szoftver, amely segít naponta rögzíteni és nyomon követni a makroelemek – fehérjék, szénhidrátok és zsírok – bevitelét. Az egyszerű kalóriaszámlálótól eltérően ez az eszköz az ételek összetételére koncentrál.

Általánosságban elmondható, hogy a makrokövetőbe bejegyzi, mit eszik, és az összeadja, hogy aznap mennyi grammot fogyasztott az egyes makroelemekből a napi céljához képest. Példa célra:

Fehérje: 140 g

Szénhidrátok: 200 g

Zsír: 60 g

A makrokövető megmutatja az eddigi eredményeket, például: „Eddig 95 g fehérjét, 130 g szénhidrátot és 40 g zsírt fogyasztottál”.

Mit kell keresni egy makrokövetőben?

Bármely makrokövető alapja az élelmiszer-adatbázis. A követő csak annyira hasznos, amennyire képes felismerni, mit eszik, ezért keressen olyan alkalmazásokat, amelyek ellenőrzött táplálkozási adatokkal rendelkeznek. A legjobb makrokövetők többféle módot kínálnak az ételek naplózására, hogy a folyamat a lehető leggyorsabb és legkönnyebb legyen.

Vonalkód-beolvasás: Gyorsan lekérdezi a csomagolt élelmiszerek pontos táplálkozási adatait – kiválóan alkalmas snackek, szószok és bármilyen címkével ellátott termékek esetében.

Hangbeviteli funkció: Lehetővé teszi az ételek természetes beszéddel történő rögzítését („2 tojás, pirítós, kávé”), így nem kell minden összetevőt begépelnie.

Fotófelismerés: A kamera segítségével azonosítja az ételeket és megbecsüli az adagokat – ez hasznos a gyors naplózáshoz, bár a pontosságot még mindig érdemes ellenőrizni.

Gyors hozzáadási lehetőségek: Mentse el a gyakori ételeket, snackeket vagy egyedi recepteket, hogy egy érintéssel rögzíthesse az ismétléseket – ez nagyon fontos a következetesség szempontjából.

Receptkészítő: Készítsen el egyszer egy receptet (például a kedvenc zabpehelyét vagy csirkés tálját), majd minden alkalommal újra felhasználhatja a megfelelő makrókkal.

Cél + makro beállítások: Lehetővé teszi a fehérje/szénhidrát/zsír célértékek beállítását (és szükség esetén naponta vagy edzésnapok és pihenőnapok szerint történő módosítását).

Haladásról szóló betekintés: Nemcsak a napi összegeket, hanem az időbeli trendeket is megmutatja, hogy láthassa, következetesen fogyasztja-e a fehérjét, túl sokat eszik-e zsírt, stb.

A 10 legjobb makrokövető

Most pedig nézzük meg a tíz legjobb választást ⬇️

1. ClickUp (A legjobb makrókövetéshez, étkezések tervezéséhez és a következetesség fenntartásához, emlékeztetővel, dokumentumokkal és mesterséges intelligenciával egy helyen)

Egyszerűsítse a bevásárlást, a receptek szervezését és az ételek elkészítését a ClickUp segítségével.

A ClickUp, a világ első konvergált AI munkaterülete, központi helyet biztosít a makrók nyomon követéséhez, az étkezések tervezéséhez és az étrendhez kapcsolódó szokások fenntartásához.

Először hozzon létre egy dedikált ClickUp Space-t, és nevezze el „Makro-nyomkövetőnek” vagy „Táplálkozás-nyomkövetőnek”. Ez lesz az étrenddel kapcsolatos mindennek a központja, elkülönülve a munkaprojektjeitől.

Innen a következőket teheti:

Naponta vagy étkezésenként rögzítsen feladatként

Ha egyszerű beállítást szeretne, hozzon létre ClickUp feladatokat minden napra (pl. „Február 1. napi makrók”), vagy ha részletesebb információkat szeretne, hozzon létre feladatokat minden étkezéshez (reggeli, ebéd, vacsora, snackek). Ha még részletesebb információkat szeretne, használjon alfeladatokat az egyes ételekhez, vagy adjon hozzá egy ellenőrzőlistát, hogy gyorsan áttekintse őket, anélkül, hogy túlbonyolítaná a dolgot.

Kövesse nyomon az előrehaladását és az étkezés-előkészítési céljait a ClickUp Tasks segítségével

Ezenkívül használja a ClickUp egyéni mezőit a kalória, fehérje, szénhidrát és zsír mennyiségének megadásához. Hozzáadhat egy képletmezőt is a mennyiségek (például a napi fehérje-, szénhidrát- és zsírbevitel) kiszámításához numerikus mezők segítségével, így az összegek automatikusan frissülnek, ahogy bejegyzi az adatokat.

Ha a fehérjeértékek összetettek, használja a ClickUp Custom Fields segítségével a képletmezőket.

Készítsen makro áttekintést a ClickUp Dashboards segítségével

Miután makrói konzisztensek lettek, valószínűleg szeretne kicsit távolabbról nézni a dolgokat, és átlátni a nagy képet. Ha nyomon szeretné követni heti és havi céljait, és könnyedén meg szeretné állapítani, hogy eléri-e azokat, használja a ClickUp Dashboards alkalmazást.

Ebben a megoldásban igényeinek megfelelően kártyákat adhat hozzá, például:

Számítási kártyák a makro mezők összértékének vagy átlagának kiszámításához egy adott időtartam alatt (például a heti fehérje összmennyisége vagy a napi átlagos kalóriabevitel). A számítási kártyák adatokat meríthetnek feladatokból, dokumentumokból, egyéni mezőkből és alapvetően az egész munkaterületről.

Kördiagram kártya , ha egy pillanat alatt áttekinthető makroelem-összetételt szeretne (fehérje vs. szénhidrát vs. zsír)

Az időszűrők dátummezőket használnak, így válthat az elmúlt 7 nap, a jelenlegi hónap vagy bármely egyéni időszak között.

Tárolja receptjeit és étkezés-előkészítési ellenőrzőlistáit a ClickUp Docs-ban.

Az étrenddel kapcsolatos mindenhez használja a ClickUp Docs-ot recepttárként és étkezés-előkészítési központként.

Tárolja és szabványosítsa összes receptjét, étkezési előkészületeit és ellenőrzőlistáit a ClickUp Docs segítségével

Csak hozzon létre egy dokumentumot, majd rendezze el olyan oldalakkal, mint „Magas fehérjetartalmú reggelik”, „Étkezés előkészítéséhez szükséges alapanyagok” vagy „Heti terv”. Ha megtalálta a neki tetsző szerkezetet, mentse el dokumentumsablonként, hogy minden új receptoldal ugyanazt a formátumot kövesse.

Sőt, beágyazhat hasznos receptreferenciákat (például YouTube-videókat vagy hozzávalók listáját) közvetlenül a dokumentumba, így minden egy helyen marad, miközben főz.

Kérje a ClickUp Brain segítségét a tervezéshez és a kitűzött célok eléréséhez!

A struktúra mellett a ClickUp a ClickUp Brain segítségével egy AI réteget is biztosít . Ezzel étkezési terveket vagy receptkönyveket készíthet személyes étrendje és hosszú távú céljai alapján.

Kérje a ClickUp Brain segítségét személyre szabott étkezési tervek készítéséhez

És ez még nem minden. Segíthet abban is, hogy kitartson céljai mellett, összefoglalva az azok felé tett előrelépéseket, és jelezve, ha a naplói szerint eltér a tervtől.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp felületét először használó felhasználók tanulási görbéje

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Korábban a ClickUp-ot használtam a klinikám és az oktatással kapcsolatos munkám kezelésére. Dietetikusként és homeopátiás klinika vezetőjeként sok apró, de fontos feladatom volt, például a betegek utánkövetése, az étrend-tervek felülvizsgálata, a jelentések áttekintése és a tartalom tervezése. A ClickUp segített ezeket a feladatokat egy helyen rendszerezni, ami megkönnyítette a napi munkámat. Könnyű volt elkezdeni használni, és nem igényelt sok beállítást. Gyorsan létre tudtam hozni feladatokat a betegek étrendjének felülvizsgálatához, emlékeztetőket állíthattam be a nyomon követéshez, és nyomon követhettem a függőben lévő munkákat. Abban az időben rendszeresen használtam a klinika tevékenységének tervezéséhez és az egészségügyi oktatási témák szervezéséhez. A funkciók, mint például a feladatlisták, a határidők és a haladás nyomon követése, praktikusak voltak az én igényeimhez. Jól illeszkedett a napi munkamenetembe, és segített tisztán látni, mire kell figyelni. Összességében a ClickUp használata jobb szervezést és zökkenőmentesebb munkamenedzsmentet tett lehetővé.

Korábban a ClickUp-ot használtam a klinikám és az oktatással kapcsolatos munkám kezelésére. Dietetikusként és homeopátiás klinika vezetőjeként sok apró, de fontos feladatom volt, például a betegek utánkövetése, az étrend-tervek felülvizsgálata, a jelentések áttekintése és a tartalom tervezése. A ClickUp segített nekem ezeket a feladatokat egy helyen rendszerezni, ami megkönnyítette a napi munkámat. Könnyű volt elkezdeni használni, és nem igényelt sok beállítást. Gyorsan létre tudtam hozni feladatokat a betegek étrendjének felülvizsgálatához, emlékeztetőket állíthattam be a nyomon követéshez, és nyomon követhettem a függőben lévő munkákat. Azon idő alatt rendszeresen használtam a klinika tevékenységének tervezéséhez és az egészségügyi oktatási témák szervezéséhez. A funkciók, mint például a feladatlisták, a határidők és a haladás nyomon követése, praktikusak voltak az igényeimhez. Jól illeszkedett a napi munkamenetemhez, és segített tisztán látni, mire kell figyelni. Összességében a ClickUp használata jobb szervezést és zökkenőmentesebb munkamenedzsmentet tett lehetővé.

2. Cronometer (A legjobb a pontos makrokövetéshez, részletes mikrotápanyag-elemzéssel)

via Cronometer

A Cronometer egy táplálkozás-nyomkövető alkalmazás, amely lehetővé teszi az ételek és a testmozgás naplózását, különös figyelmet fordítva az adatok minőségére. Ellenőrzött, laboratóriumban elemzett táplálkozási adatbázisokból merít, és megkülönbözteti az adatforrásokat a keresés során, ami akkor segít, ha megbízhatóbb makroértékeket szeretne.

A makrokon túl a Cronometer egy széles körű mikrotápanyag-készletet is nyomon követ, és ezeket napi pillanatképekké, diagramokká és időbeli trendekké alakítja. A tápanyagcélokat közvetlenül a beállításokban vagy a naplóban is testreszabhatja. Ez általában akkor hasznos, ha a fehérje, rost, nátrium vagy vitaminok konkrét tartományait követi nyomon.

A napi naplózáshoz ingyenes vonalkód-leolvasót, valamint egyedi ételeket és recepteket támogat az ismétlődő ételekhez. Ha szeretné, hogy a táplálkozás és a tevékenységek egy helyen legyenek, a Cronometer szinkronizálható olyan eszközökkel és platformokkal is, mint a Fitbit, a Garmin és az Apple Health.

A Cronometer legjobb funkciói

Több mint 80 tápanyagot követhet nyomon, beleértve az összes vitamint, ásványi anyagot és aminosavat, hogy azonosítsa étrendjének hiányosságait.

Írja le étkezését egyszerű nyelven, és hagyja, hogy a mesterséges intelligencia pontos táplálkozási adatokká alakítsa át!

Kövesse nyomon a böjtölési időszakokat a beépített böjtölési időzítővel, ha időszakos böjtölési rutint követ.

A Cronometer korlátai

A vonalkód-beolvasás egyes Android-eszközökön megbízhatatlan lehet, ami miatt kézi bevitelre van szükség, ha a szkenner nem ismeri fel a kódokat.

A csoportosított ételek vagy ismételt étkezések hozzáadása kevésbé intuitív, mint vártad, ami lassítja a naplózást, amíg ki nem alakítasz egy rutint.

A Cronometer árai

Alap: Ingyenes

Arany: Egyedi árazás

Professzionális: Egyedi árazás

Cronometer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cronometerről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Szeretném nyomon követni a tápanyagbevitelemet, mivel sokat edzek, és a Cronometer segítségével 105 fontot fogytam (2 év alatt). Egy éve tartom a súlyomat, és számomra rendkívül fontos, hogy megőrizzem a fogyásomat és az egészségemet. Minden ételt és italt feljegyzek.

Szeretném figyelemmel kísérni a tápanyagbevitelemet, mivel sokat edzek, és a Cronometer segítségével 105 fontot fogytam (2 év alatt). Egy éve tartom a súlyomat, és számomra rendkívül fontos, hogy megőrizzem a fogyás eredményét és az egészségemet. Minden ételt és italt feljegyzek.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 26%-a szerint a legjobb módszer a kikapcsolódásra a hobbi vagy az edzés, míg 22% a nap végi rituálékra, például a laptopok meghatározott időben való bezárására vagy a munkaruhák lecserélésére támaszkodik, ha otthonról dolgozik. De 30% még mindig nehezen tud mentálisan kikapcsolni! A ClickUp Reminders segít megerősíteni az egészséges szokásokat. Állítson be egy napvégi összefoglaló riasztást, automatikusan tájékoztassa csapatát a befejezett feladatokról AI standupokkal, és használja a ClickUp Brain beépített AI asszisztenst, hogy naponta áttekintse feladatait, így mindig a legfontosabb feladatokra koncentrálhat. 💫 Valódi eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

3. MacroFactor (A legjobb a heti előrehaladásához igazodó, edző által felállított makro célokhoz)

via MacroFactor

A MacroFactor egy prémium makro-nyomkövető és táplálkozási tanácsadó alkalmazás, amely egy alapvető ciklusra épül: rendszeresen rögzíti az étkezéseit és a súlyát, majd a tényleges előrehaladás alapján frissíti a kalória- és makro-célokat. Ahelyett, hogy egy statikus tervhez kötné Önt, a kalóriabevitel és a súlyváltozás alapján újraszámolja az energiafelhasználás becsült értékét, majd a heti ellenőrzések során módosítja a célokat.

Az alkalmazás kiadási algoritmusa elemzi a naplózott étkezéseit és súlyát, hogy meghatározza valódi energiaigényét. Minden héten újraszámolja a kalória- és makro-céljait az előrehaladás alapján. Ezzel megszűnik a találgatás az étrend módosításakor.

A MacroFactor ideális, ha statikus célokkal elérted a platót.

A MacroFactor legjobb funkciói

Kövesse nyomon a súlyváltozásokat, hogy kiegyenlítsd a napi mérlegelési ingadozásokat, és könnyebben értelmezhesd a heti előrehaladást.

Rögzítse étkezéseit vonalkód-beolvasással, természetes nyelvű kereséssel vagy egy komplex ételeket elemző „leírás” funkcióval.

Az edzők megtekinthetik az ügyfelek adatait, módosíthatják a célokat és visszajelzést hagyhatnak az alkalmazásban.

A MacroFactor korlátai

A Fitbit integráció elavult és eltávolításra kerül, ami korlátozza a Fitbit munkafolyamatokra szabványosított csapatok vagy felhasználók lehetőségeit.

A keresésben a gyakori ételekhez tartozó bejegyzések következetlenek vagy nehezen megtalálhatók, ami megnehezítheti az egyszerű alapélelmiszerek rögzítését.

MacroFactor árak

Az éves ár 71,99 dollártól kezdődik.

MacroFactor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. MyFitnessPal (A legjobb hatalmas ételadatbázis és gyors napi naplózás szempontjából)

via MyFitnessPal

A MyFitnessPal egy táplálkozás-nyomkövető alkalmazás, amely egy hatalmas élelmiszer-adatbázisra és egy napló-alapú munkafolyamatra épül az étkezések, kalóriák és makroelemek rögzítéséhez.

A hatalmas adatbázis lehetővé teszi a vonalkód-leolvasónak, hogy azonnal lekérdezze a csomagolt élelmiszerek adatait, míg a receptimportáló URL-ekről elemzi a recepteket, hogy kiszámítsa az adagonkénti makrókat. Ezenkívül szinkronizálja a fitneszalkalmazásokat és a viselhető eszközöket, hogy az aktivitás alapján módosítsa a napi kalória-bevitelt.

Támogatja az időszakos böjtkövetés és a napra vonatkozó célok funkciókat is, amelyek kiválóan alkalmasak az edzés- és pihenőnapok között változó célokhoz.

A MyFitnessPal legjobb funkciói

Több mint 14 millió élelmiszerrel a vonalkód-leolvasó a legtöbb terméket azonnal felismeri.

Illessze be bármely receptwebhely URL-jét, és az alkalmazás kiszámítja az adagonkénti tápérték-összetételt.

Naplózza étkezéseit a Voice Logging segítségével, hogy gyorsabban rögzíthesse azokat, amikor a gépelés lassúnak tűnik.

A MyFitnessPal korlátai

Az élelmiszer-adatbázis bejegyzései pontatlanok lehetnek, mivel sok elem felhasználók által beküldött, ami manuális ellenőrzést igényel a megbízható makroszámok érdekében.

Az alkalmazás instabilitása, például a napló nézet használat közbeni lefagyása

MyFitnessPal árak

Ingyenes próba elérhető

Éves előfizetés: 8,34 USD/hó (99,99 USD éves számlázás)

Havi előfizetés: 24,99 USD/hó

MyFitnessPal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MyFitnessPal-ról a valódi felhasználók?

Egy Google Playstore felhasználó így nyilatkozik:

Az MFP valóban segít a tudatos étkezésben. Eleinte egy kis időbe telik, amíg megszokja a bevitt ételek nyomon követését, de ez a szokás egészséges, intuitív étkezési szokásokat alakít ki. Imádom, és nagyon ajánlom! Megvettem a prémium verziót is, és a vonalkód-leolvasó egyszerűen forradalmi.

Az MFP valóban segít a tudatos étkezésben. Eleinte egy kis időbe telik, amíg megszokja a bevitt ételek nyomon követését, de ez a szokás egészséges, intuitív étkezési szokásokat alakít ki. Imádom, és nagyon ajánlom! Megvettem a prémium verziót is, és a vonalkód-leolvasó egyszerűen forradalmi.

📖 További információ: A legjobb AI receptgenerátorok

5. Lose It! (A legjobb könnyű makrokövetéshez fotó- és hangnaplózással)

A Lose It! egy kalória- és makro-nyomkövető, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a rendszeres naplózásban, majd ezt a naplót eredményekké alakítsa. Más szavakkal: Ön kitűz egy célt, naplózza az étkezéseit egy étkezési naplóban, és a beépített eredménynézeteket használja, hogy szem előtt tartsa céljait, legyenek azok kalóriák, makrók vagy időszakos böjtölés.

Ezen kívül a Lose It! leginkább a gyors adatbeviteléről ismert. Az AI Voice naplózási funkcióval gyorsan rögzítheti étkezéseit, és étkezési terveket és étkezési célokat is beállíthat.

A Lose It! leginkább a vizuális tanulóknak és a gamifikációra reagáló felhasználóknak ajánlott.

Lose It! legjobb funkciók

Készítsen fotót az ételéről a „Snap It” funkcióval, majd az alkalmazás képfelismerő technológiával azonosítja az ételeket és megbecsüli az adagokat.

Szerezzen jelvényeket, tartsa fenn a sorozatokat, és vegyen részt kihívásokban, hogy motivált maradjon.

Csatlakoztassa a genetikai teszt eredményeit, hogy személyre szabott ajánlásokat kapjon.

Lose It! korlátai

Navigáljon a felhasználói felület változásai között, amelyeknek köszönhetően az „étel hozzáadása” folyamat kevésbé tűnik tömörnek, és a keresés és kiválasztás során egyszerre kevesebb elem jelenik meg.

Javítsa ki a napi szintű naplózási hibákat, amikor a bejegyzések egy nappal előre vagy hátra tolódnak, ami eltorzíthatja a napi makroösszegeket.

Lose It! árak

Egyedi árak

Lose It! értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Lose It! alkalmazásról a valódi felhasználók?

Egy Trustpilot felhasználó így nyilatkozik:

Az alkalmazáshoz hasonlóan, néhány dolgot javítani lehetne rajta, de egyébként kiválóan alkalmas a nyomon követésre.

Az alkalmazáshoz hasonlóan, néhány dolgot javítani lehetne rajta, de egyébként kiválóan alkalmas a nyomon követésre.

6. FatSecret (A legjobb makrokövető nemzetközi élelmiszer-adatbázissal és egyéni élelmiszer-/receptbevitellel)

via FatSecret

A FatSecret egy kalória- és makrokövető, amely strukturált étkezési naplót kombinál beépített képfelismerő funkcióval ételek és termékek számára. Ahelyett, hogy minden alkalommal keresne, egy fotóból rögzítheti az étkezést, és elmentheti egy fotóalbumba, ami megkönnyíti a következetességet, ha az étkezési szokások ismétlődnek.

Az eszköz világos napi szintű áttekinthetőséget biztosít. A FatSecret tartalmaz egy étrend-naptárat, súlykövetőt, valamint részletes jelentéseket és célokat a kalóriák és makroelemek tekintetében, amelyek segítségével áttekintheti a napok közötti mintákat, nem csak az egyes étkezéseket.

Ha a bevitt kalóriák mellett a tevékenységét is nyomon követi, a FatSecret támogatja a szinkronizálást olyan alkalmazásokkal, mint a Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health és Garmin.

A FatSecret legjobb funkciói

Egyedi étkezési címsorok további étkezési típusokkal a nap részletesebb strukturálásához

Adja meg az összetevőket és az adagok méretét, hogy kiszámítsa a házi ételek tápértékét.

A fórumok és a közösségi oldalak segítségével kapcsolatba léphet más felhasználókkal, akik támogatást és receptötleteket adhatnak Önnek.

A FatSecret korlátai:

Néha nehézkes lehet az ételek bevitel, különösen mielőtt a gyakran fogyasztott ételek és étkezések fel vannak töltve.

Néha hiányoznak bizonyos ételek az adatbázisból, ami lassítja a naplózást, ha pontos találatok nem állnak rendelkezésre.

FatSecret árak

Ingyenes letöltés

Premier szintek: Egyedi árak

FatSecret értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a FatSecretről a valódi felhasználók?

Egy Google Playstore felhasználó így nyilatkozik:

Imádom ezt az alkalmazást. Nagyobb, nyitottabb. Könnyebben olvasható és navigálható, különösen az idősek vagy a technológiával küzdők számára. A rengeteg napi információ kissé sok lehet, de olvashatja vagy törölheti őket, ahogy kívánja. A rendszeresen fogyasztott ételek listáját elmentheti, így nem kell minden alkalommal keresnie. Felelősségteljesebbé tesz, hogy a nyomon követésem és az előrehaladásom előttem látható. Rámutat, hogy mennyi felesleges kalóriát fogyasztottam naponta, és miért híztam meg. Próbálja ki! Csak fogyni lehet tőle.

Imádom ezt az alkalmazást. Nagyobb, nyitottabb. Könnyebben olvasható és navigálható, különösen az idősek vagy a technológiával küzdők számára. A rengeteg napi információ kissé sok lehet, de olvashatja vagy törölheti, ahogy kívánja. A rendszeresen fogyasztott ételek listáját elmentheti, így nem kell minden alkalommal keresnie. Felelősségteljesebbé tesz, hogy a nyomon követésem és az előrehaladásom előttem van. Rámutat, hogy mennyi felesleges kalóriát fogyasztottam naponta, és miért híztam meg. Próbálja ki! Csak a súlyát kell leadnia.

7. Carb Manager (A legjobb alacsony szénhidráttartalmú és keto makrokövetéshez beépített nettó szénhidrátokkal)

via Carb Manager

A hagyományos makrokövetők minden szénhidrátot egyformán kezelnek, de a keto diétát követők számára a nettó szénhidrátok a fontosak. A Carb Manager ezt a felhasználási esetet szolgálja, automatikusan kiszámítja a nettó szénhidrátokat, és alacsony szénhidráttartalmú életmódra szabott funkciókat kínál.

Az alkalmazás jól láthatóan jeleníti meg a nettó szénhidrátokat. A keto-specifikus receptek könyvtára segít megtalálni a makróidnak megfelelő ételeket, a rugalmas étkezés-tervezési sablon pedig segít nyomon követni azokat. A vércukorszintet és a ketonszintet is rögzítheted, hogy összefüggésbe hozd az étrendeddel.

A Carb Manager hasznos választás mindenkinek, aki keto, Atkins vagy más alacsony szénhidráttartalmú étrendet követ.

A Carb Manager legjobb funkciói

Automatikusan kiszámítja és megjeleníti a nettó szénhidrátokat (teljes szénhidrátmennyiség mínusz rostok és cukoralkoholok).

Több ezer alacsony szénhidráttartalmú és keto recept teljes tápérték-összetétellel

Rögzítsd az alkalmazásban az időszakos böjtölést és az étkezési időket, valamint a napi beviteledet.

A Carb Manager korlátai

Az adatbázisban előforduló következetlenségek, amelyek miatt ugyanaz az élelmiszer különböző szénhidrát-összértékeket mutathat, attól függően, hogy ki adta hozzá a bejegyzést.

Receptkészítési problémák, ahol a Mentés művelet nehezen megtalálható, ami az összetevők bevitele után a munka elvesztéséhez vezethet.

Carb Manager árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 5,50 USD/hó (negyedévente számlázva)

Carb Manager értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Carb Managerről a valódi felhasználók?

Egy Google Playstore felhasználó így nyilatkozik:

Ez egy remek alkalmazás, ha szigorú étrendet próbál követni. Használata nagyon egyszerű: csak keresse meg az elfogyasztott ételt, adja hozzá az étkezéséhez (reggeli, ebéd, vacsora és snack), és az alkalmazás kiszámítja az étel tápértékét, valamint napi naplót vezet. Mindenféle étel megtalálható benne a teljes táplálkozási információval, és súly vagy darabszám alapján adhatja hozzá őket, sőt, 1/8-tól 7/8-ig terjedő törtek is beállíthatók. Beírja a céljait, és megtervezheti az étkezéseit, recepteket kereshet, edzéseket adhat hozzá, sőt, a napi vízfogyasztását is!

Ez egy remek alkalmazás, ha szigorú étrendet próbál követni. Használata nagyon egyszerű: csak keresse meg az elfogyasztott ételt, és adja hozzá az étkezéséhez (reggeli, ebéd, vacsora és snack), és az alkalmazás kiszámítja az étel tápértékét, és napi naplót vezet. Mindenféle étel megtalálható benne a teljes táplálkozási információval, és súly vagy darabszám szerint is hozzáadhatja őket, sőt, 1/8-tól 7/8-ig terjedő törtek is beállíthatók. Megadja a céljait, és megtervezheti az étkezéseit, recepteket kereshet, edzéseket adhat hozzá, sőt, a napi vízfogyasztását is!

8. Nutritionix Track (A legjobb gyors makro-naplózáshoz, hatalmas amerikai élelmiszer- és étterem-adatbázissal)

via Nutritionix Track

Az élelmiszer-adatbázisok keresése és a vonalkódok beolvasása még mindig erőfeszítést igényel. A Nutritionix Track természetes nyelvű naplózást kínál – egyszerűen beírja vagy kimondja, amit evett, és az alkalmazás pontos táplálkozási adatokká alakítja. Ez a beszélgetésszerű felület természetesebbé teszi a naplózást.

A „Track” funkció olyan beviteleket fogad el, mint „két tojás pirítóssal és egy pohár narancslé”, és automatikusan rögzíti a tápérték-összetételt. Ráadásul az alkalmazás egy kereskedelmi minőségű adatbázist használ, amely a nagy étteremláncok táplálkozási adatait tárolja.

A Nutritionix Track azoknak a felhasználóknak ideális, akik unalmasnak találják a hagyományos étkezésnaplózást. A természetes nyelvfeldolgozás előnyös, és jól kezeli a komplex étkezési leírásokat.

Nutritionix Track legjobb funkciói

Az „Export” funkcióval táblázatos formában exportálhatja a táplálkozási és a haladási adatokat.

Ossza meg étkezési naplóját edzőjével vagy dietetikusával a Coach Portal segítségével.

Tekintse át az előrehaladás trendjeit a Statisztikák nézetben, hogy felismerje a kalóriák, makrók és súlybejegyzések közötti mintákat.

Nutritionix Nyomon követési korlátozások

A receptkészítő korlátai megakadályozzák, hogy receptkészítéskor meghatározott márkákat, méreteket vagy pontos termékeket válasszon, ami csökkentheti a pontosságot.

Stabilitási problémák merülnek fel egyéni ételek hozzáadásakor, beleértve a hosszú betöltési időt és az alkalmazás lefagyását mentés közben.

Nutritionix Árak

Egyedi árak

Nutritionix Nyomon követési értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Nutritionix Trackről a valódi felhasználók?

Egy Google Playstore felhasználó így nyilatkozik:

Ez az alkalmazás segített azonosítani a nem várt, magas bevitelű káros anyagokat. Könnyű volt nyomon követni, honnan származik a túl sok nátrium, és ezzel együtt könnyen korrigálni is. Az alkalmazás használatának megkezdése után meglepődhet, mennyi nátrium és koleszterin van az ételeiben. A vonalkód-leolvasó elengedhetetlen, valóban felhasználóbarát. Esetenként előfordulhat, hogy apró pontatlanságokat talál az adatokban, de ezek nem jelentősek, és nem fordulnak elő gyakran.

Ez az alkalmazás segített azonosítani a nem várt, magas bevitelű káros anyagokat. Könnyű volt nyomon követni, honnan származik a túl sok nátrium, és ezzel együtt könnyen korrigálni is. Az alkalmazás használatának megkezdése után meglepődhet, mennyi nátrium és koleszterin van az ételeiben. A vonalkód-leolvasó elengedhetetlen, valóban felhasználóbarát. Esetenként előfordulhat, hogy kis pontatlanságokat talál az adatokban, de ezek nem jelentősek, és nem fordulnak elő gyakran.

9. Yazio (A legjobb kalória- és makrokövetés beépített böjtölési tervekkel és receptekkel)

via Yazio

Sokan kombinálják a makrokövetést az időszakos böjtöléssel, de ezek közül több alkalmazás különálló. A Yazio mindkét élményt integrálja. Ez azt jelenti, hogy a makrokövetés mellett beépített böjtölési időzítő is rendelkezésre áll.

A böjtidőzítő nyomon követi az étkezési és böjtölési időszakokat, és értesítésekkel emlékezteti Önt, amikor az ablak megnyílik vagy bezárul. Ezenkívül a személyre szabott étkezési tervek olyan ételeket javasolnak, amelyek megfelelnek a makro céljainak és étkezési ütemtervének.

A Yazio ideális azoknak a felhasználóknak, akik időszakos böjtöt gyakorolnak, és részletes makrokövetést is szeretnének. A kombinált megközelítés kényelmesebb, mint különálló alkalmazások használata.

A Yazio legjobb funkciói

Kövesse nyomon a kalóriákat és a makrokat egy naplóban, részletes elemzésekkel és statisztikákkal kiegészítve, amelyek az időbeli előrehaladást mutatják.

Használjon beépített időzítőkkel és terv-támogatással rendelkező időszakos böjtkövetőket, például 16:8 vagy 5:2.

Jegyezze fel a testsúlyát, testzsírszázalékát és egyéb mérési eredményeket, hogy láthatóvá váljanak a tendenciák.

A Yazio korlátai

Esetenként előfordulhatnak keresési és bevitel megbízhatósági problémák, amikor a beírt ételek keresése egyes felhasználók számára nem működik következetesen.

Figyeljen az időnként lassú vonalkód-beolvasásra, ami megnehezítheti a több csomagolt termék gyors rögzítését.

Yazio árak

Alap

Egyedi árak

Yazio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Yazio-ról a valódi felhasználók?

Egy Google Playstore felhasználó így nyilatkozik:

Eddig nagyon tetszik. Ha valakinek nehézséget okoz a korlátozó étrend, ez az alkalmazás komolyan fantasztikus. Az elmúlt évben közel 100 fontot fogytam, és nagyon-nagyon nehéz volt ezt tartani, annyira, hogy néha félek túl sokat enni, és nem számolom a kalóriákat, ezért egész nap alig eszem, majd egy nappal később esetleg túlságosan sokat eszem. De ez már nem így van! Egy másik NAGY ELŐNY, hogy minden benne van az adatbázisukban. Egyetlen étel sem volt, amit kerestem, és nem találtam meg! IMÁDOM

Eddig nagyon tetszik. Ha valakinek nehézséget okoz a korlátozó étrend, ez az alkalmazás komolyan fantasztikus. Az elmúlt évben közel 100 fontot fogytam, és nagyon-nagyon nehéz volt ezt fenntartani, annyira, hogy néha félek túl sokat enni, és nem számolom a kalóriákat, ezért egész nap alig eszem, majd egy nappal később esetleg túlságosan sokat eszem. De ez már nem így van! Egy másik NAGY ELŐNY, hogy minden benne van az adatbázisukban. Egyetlen étel sem volt, amit kerestem, és nem találtam meg! IMÁDOM

10. Samsung Health (A legjobb makrokövető azok számára, akik már a Galaxy ökoszisztémában vannak)

via Samsung Health

A Samsung Health makrokövetést biztosít egy átfogó egészségügyi platform részeként, amely már megtalálható a készülékén.

Az étkezésnapló funkció tartalmaz egy kereshető adatbázist és egy vonalkód-leolvasót. De az igazi értéke az integrációban rejlik: táplálkozási adatai a Galaxy Watch alvási, stressz- és edzésnaplóival együtt automatikusan szinkronizálódnak.

A Samsung Health azoknak a Samsung-eszközök tulajdonosainak ajánlott, akik egységes egészségügyi nyomonkövetési élményt szeretnének. A makrokövetés funkcionális, de a speciális táplálkozási alkalmazásokhoz képest alapszintű.

A Samsung Health legjobb funkciói

Naponta jegyezze fel étkezéseit, snackjeit, víz- és koffeinfogyasztását egy idővonalon, egészségügyi adataival együtt.

Kövesse nyomon az edzések és a lépésszám alapján elégetett kalóriákat ugyanazon az alkalmazáson belül, hogy teljesebb képet kapjon a bevitt és az elégetett kalóriákról.

Csatlakozzon a Samsung Health Together kihívásaihoz, hogy motivációs ciklusokban vegyen részt, amelyek táplálkozási és aktivitáskövetési céljait is támogatják.

A Samsung Health korlátai

Korlátozza az élelmiszerek nyilvántartásához szükséges vonalkód-beolvasást bizonyos régiókra

Az iOS-verzió nem biztos, hogy ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint az Android-verzió.

Samsung Health árak

A Samsung eszközökhöz tartozik

Samsung Health értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Kövesse nyomon makróit a ClickUp segítségével

A legjobb makrokövető nem a legfejlettebb. Az a legjobb, amelyik csendesen illeszkedik a rutinjába, és nem teszi a követést második munkának.

Ez az, ahol a ClickUp másképp működik. Ahelyett, hogy egy merev táplálkozási alkalmazásba kényszerítene, lehetővé teszi, hogy egy egyszerű rendszert építsen ki a heti tervezés, az előrehaladás ellenőrzése és az életben bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodás köré. Étkezései, céljai, emlékeztetői és jegyzetei egy helyen találhatók, így semmi sem marad ki.

Az idő múlásával a minták könnyebben felismerhetők lesznek, a kiigazítások már nem reakcióként, hanem szándékosan történnek, és a nyomon követés már nem valami, amit „megpróbálsz tartani”. Ez az önmagadról való gondoskodás részévé válik.

Kezdje el ingyen a ClickUp használatát, és építsen ki egy makró rendszert, amely valóban illeszkedik az életéhez. ✨

Gyakran ismételt kérdések

A kalóriaszámláló csak a teljes energiafelvételt méri. A makrokövető ezeket a kalóriákat fehérjékre, szénhidrátokra és zsírokra bontja, így megmutatva étrendjének összetételét.

A legtöbb makrokövető lehetővé teszi az étkezések mentését vagy a korábbi napok bejegyzéseinek másolását. Ez előnyös a követés szempontjából, mivel az étkezéseket csak egyszer kell rögzíteni, majd újra felhasználni a bejegyzést.

Igen, a prémium előfizetés nélküli alkalmazások is elég pontosak lehetnek a legtöbb felhasználó számára. A pontatlanság fő forrása gyakran a felhasználók által beküldött adatok az élelmiszer-adatbázisban, ezért jó gyakorlat a bejegyzéseket táplálkozási címkékkel ellenőrizni.

Az olyan AI-funkciók, mint a fotófelismerés, kényelmesek a gyors becslésekhez, de általában kevésbé pontosak, mint a kézzel végzett, ellenőrzött adatokkal történő naplózás. Alkalmi nyomon követéshez kiválóan alkalmasak, de pontos célok elérése érdekében érdemes ellenőrizni az AI által rögzített adatokat.