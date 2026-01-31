Amazon Q vagy Copilot: melyik vállalati mesterséges intelligencia lesz jobb 2026-ban?

A sprint tervek általában tisztának tűnnek, amíg meg nem jelenik az első termelési kérdés.

Valakinek meg kell magyaráznia egy zavaros hibát, több fájlban kell nyomon követnie az üzleti logikát, és meg kell vizsgálnia a javítást anélkül, hogy lelassítaná az egész csapatot. Ebben segíthetnek az AI kódolási asszisztensek.

A Microsoft Research ellenőrzött tanulmányában a GitHub Copilotot használó fejlesztők 55,8%-kal gyorsabban végezték el a kódolási feladatot, mint a kontrollcsoport. Ez az a különbség, amelyet az AI-asszisztensek hozhatnak a csapatok számára.

De mivel olyan sok AI-eszköz van a piacon, a választás általában attól függ, hogy a csapata már hol dolgozik, és milyen felhasználási esetei vannak.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk az Amazon Q és a Microsoft Copilot szolgáltatásokat olyan kritériumok alapján, mint a kontextusforrások, az adminisztrációs vezérlők és az árak. Megmutatjuk azt is, hogy a ClickUp mikor lehet praktikus alternatíva, ha olyan AI-támogatást szeretne, amely kapcsolatban marad a feladatokkal és a teljesítéssel.

Amazon Q és Microsoft Copilot egy pillantásra

Ha a funkciók részletes ismertetése előtt szeretne egy rövid összefoglalót, kezdje itt. Ez a rövid áttekintés bemutatja, hogy melyik eszköz melyik területen a legalkalmasabb, és mire tervezték.

Összehasonlítási terület Amazon Q Microsoft Copilot Ideális Az AWS ökoszisztémában mélyen benne lévő csapatok, akik AI segítséget szeretnének az AWS-en történő szoftverfejlesztéshez és -üzemeltetéshez. A Microsoft Copilot a Microsoft 365 alkalmazásokban a legerősebb a „kód körüli munkák” terén, mint például összefoglalók, kiadási közlemények és állapotfrissítések; az IDE-natív kódolás általában a GitHub Copilotból származik, amely külön licencelhető. IDE-natív kódolási segítség és fejlesztői munkafolyamat-támogatás Erősebb az IDE-natív kódoláshoz az Amazon Q Developer segítségével a gyakori IDE-kben, valamint csevegés és inline szerkesztés Erősebb a „kód körüli munkákhoz” a Microsoft 365 alkalmazásokon belül (összefoglalók, összefoglalók, állapotfrissítések). Az IDE-natív kódoláshoz a legtöbb csapat külön hozzáadja a GitHub Copilotot. Vállalati tudás és vállalati keresés Az Amazon Q Business akkor működik jól, ha a tudás több összekapcsolt rendszeren oszlik meg, és Ön engedélyt igénylő válaszokat szeretne kapni. A legerősebb, ha a tudás már SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook és más Microsoft 365 forrásokban található. Munkafolyamat-automatizálás és speciális asszisztensek Erős, ha a munkafolyamatok már az AWS szolgáltatásokban vannak, szolgáltatás-specifikus támogatással. Erősebb a csapatok közötti újrafelhasználható ügynökök számára a Copilot Agents segítségével az ismétlődő munkafolyamatok és a szabványosítás érdekében. Biztonság, identitás és adatkezelés Összhangban van az AWS irányítási mintákkal és az AWS IAM-alapú hozzáférési modellekkel. Összhangban van a Microsoft 365 irányítási és engedélyezési modelljeivel (Microsoft Entra + Microsoft 365 vezérlők) Elemzések és működési betekintés A legjobb választás, ha BI-stackje QuickSight, különösen az AWS-adatokkal kapcsolatos „kérdések és válaszok” esetében. Leginkább akkor ajánlott, ha a csapatok Excel és Power BI programokban végeznek elemzéseket, különösen a Microsoft munkafolyamatokon belüli összefoglalások és elemzések esetében.

Mi az Amazon Q?

Ha csapata AWS-szolgáltatások keretében fejleszt és működik, az Amazon Q az AWS mesterséges intelligenciával működő asszisztense, amely biztonságos támogatást nyújt a felhőalapú munkák, a fejlesztői feladatok és az üzleti munkafolyamatok terén.

Egyszerű nyelven tehet fel kérdéseket, segítséget kaphat az AWS-hez kapcsolódó fejlesztési feladatokhoz, és válaszokat kaphat ugyanazokból az AWS-környezetekből, amelyekre a munkaterhelése már támaszkodik. A cél a kontextusváltás csökkentése, különösen akkor, ha a legjobb válasz az AWS-szolgáltatások integrációjától és az AWS-beállításaitól függ.

Az Amazon Q-t általában kétféle módon használják:

Amazon Q Business vállalati tudás és munkafolyamatok számára vállalati tudás és munkafolyamatok számára

Amazon Q Developer (más néven Q Developer) kódoláshoz és napi AWS-munkához

Ez a különbség fontos a vállalati bevezetés szempontjából, mert hatással van a irányításra, a jogosultságokra és arra, hogy ki használja leginkább.

A hozzáférés-vezérléshez sok szervezet az AWS IAM és az IAM Identity Center segítségével csatlakozik. Ha csak gyorsan ki szeretné próbálni, az AWS Builder ID segítségével bejelentkezhet anélkül, hogy teljes vállalati AWS-fiókot kellene létrehoznia, bár ez nem tükrözi azokat az adminisztrációs vezérlőket, amelyeket a termelésben használna.

Az Amazon Q funkciói

Az Amazon Q funkciói attól függnek, hogyan használja. Az Amazon Q Business a vállalati tudásra és a munkafolyamatokra összpontosít, míg az Amazon Q Developer a kódolásra és az AWS-hez kapcsolódó fejlesztési feladatokra összpontosít a fejlesztési környezeteiben.

1. funkció: Amazon Q Developer az IDE-n belüli kódoláshoz

Az Amazon Q* segítségével

Az Amazon Q Developer az, amellyel a legtöbb fejlesztő nap mint nap dolgozik. A Visual Studio Code, Visual Studio és JetBrains IDE-khez hasonló általános fejlesztői környezetekben működik, így munkája közben az editorban maradhat.

Kérdései esetén használhatja a csevegő felületet vagy a szerkesztőben közvetlenül elérhető beépített csevegőt. Jelölje ki a kódot, adjon utasítást, majd tekintse át az eredményt diff formátumban, hogy elfogadja vagy elutasítsa a változtatásokat. A gépelés közben kódjavaslatok is megjelennek. Ezek lehetnek apróbb módosítások, de a kontextus egyértelműségétől függően teljes funkciók generálását is támogathatják.

Több programozási nyelvet támogat, ami fontos, ha csapata több stacken dolgozik.

2. funkció: Amazon Q Business engedélytudatos válaszokhoz

Az Amazon Q* segítségével

Ha valaha is látta, hogy egy mérnök 30 percet vesztegetett egy futási könyv vagy egy dokumentum „aktuális” verziójának keresésével, akkor az Amazon Q Business pontosan erre a problémára lett kifejlesztve.

Csatlakoztassa a csapata által már használt rendszerekhez, és akkor természetes nyelvű kérdéseket tehetnek fel, és jóváhagyott forrásokból kaphatnak válaszokat. Ez az eszköz célja, hogy csökkentse a csevegésben és a lapok közötti ugrálásban jelentkező oda-vissza kommunikációt, amely lassítja a fejlesztési folyamatot.

A vállalatok számára előnyös része a hozzáférés. Az Amazon Q Business úgy lett kialakítva, hogy engedély- és kontextustudatos válaszokat adjon, amelyek segítségével a felhasználók csak azt láthatják, amit identitásuk megenged.

3. funkció: Amazon Q a QuickSight-ban generatív BI-hez

Az Amazon Q* segítségével

Ha BI-csapata több időt tölt a műszerfalak készítésével, mint a kérdések megválaszolásával, az Amazon Q a QuickSightban enyhítheti ezt a terhet. Ön felteszi a kérdéseket, amit meg szeretne érteni, és a rendszer segít azokat vizuális elemekké és magyarázatokká alakítani, amelyeket megoszthat az érdekelt felekkel.

Ez a funkció akkor hasznos, ha egy fejlesztőnek vagy üzemeltetési vezetőnek gyorsan át kell tekintenie a változásokat. Ahelyett, hogy egyedi jelentésre várna, áttekintheti az adatokat, kiválaszthatja a legfontosabb információkat, és létrehozhat egy egyszerű leírást, amely segíti a döntéshozatalt.

A háttérben az Amazon Bedrock működik, ezért is pozicionálja az AWS vállalati szintű munkaterhelésekhez, ahol a kormányzás fontos szerepet játszik.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a digitális zaj elhomályosíthatja a kritikus üzleti betekintést. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Egyetlen kattintással hozhat létre feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből.

4. funkció: Amazon Q az Amazon Connectben valós idejű ügynöki támogatáshoz

Az Amazon Q* segítségével

Ha operatív csapata az Amazon Connect segítségével támogatja az ügyfeleket, akkor az Amazon Q in Connect a megfelelő verzió. Figyelemmel kíséri a hívások, csevegések vagy e-mailek tartalmát, majd javaslatot tesz az ügyintézőnek a következő lépésre. Ez lehet egy javasolt válasz, egy következő lépés vagy a megfelelő cikk megnyitása.

Ez a típusú szoftver akkor hasznos, ha a „tudásbázis” belső dokumentumok és weboldalak között van szétosztva. Ahelyett, hogy a ügyfeleket várakoztatná, amíg valaki keres, az ügyintéző azonnal megkapja a kontextust.

Ez megkönnyíti a műszakok közötti kezelés egységesítését is, mivel az ajánlások ugyanazon jóváhagyott forrásokon alapulnak.

5. funkció: Amazon Q az AWS Supply Chainben operatív válaszok és tervezési támogatás céljából

Az Amazon Q* segítségével

A szállítási lánc csapatoknak nincs szükségük újabb irányítópultra. Gyors válaszokra van szükségük, ha valami változás történik, például késedelmes szállítás vagy hirtelen megnövekedett kereslet esetén. Az AWS Supply Chain Amazon Q szolgáltatása pontosan ilyen helyzetekre lett kifejlesztve, így a csapatok természetes nyelvű kérdéseket tehetnek fel, és a szállítási lánc adataik alapján kontextusérzékeny válaszokat kapnak.

A gyakorlatban ez segít abban, hogy gyorsabban eljusson a „mi történt?” kérdésről a „mit tegyünk most?” kérdéshez. Ez releváns az olyan vállalati szintű munkaterhelések esetében, ahol a döntéseknek downstream költségei vannak.

Az eszköz csökkentheti a műveletek, a beszerzés és a vezetés közötti manuális oda-vissza kommunikációt is, mivel mindenki ugyanazokkal az adatokkal és ajánlott intézkedésekkel dolgozik.

🤔 Tudta-e, hogy: Az Amazon Q Business engedélyalapú válaszokat érvényesíthet egészen a csatlakoztatott forrásig? Az AWS dokumentációjában az Amazon megjegyzi, hogy az Amazon Q-n keresztül történő releváns tartalom lekérés „fenntartja a biztonságot és a hozzáférés-vezérlést”, így a felhasználók csak azt látják, amihez hozzáférésük van.

Amazon Q árak

Amazon Q Business Lite: 3 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Business Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Amazon Q üzleti fogyasztási ár: 200 dollár 30 000 egység/hónap

Amazon Q fejlesztői ingyenes csomag : 0 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Developer Pro Tier: 19 USD/hó felhasználónként

Mi az a Microsoft Copilot?

via Microsoft

A Microsoft Copilot a Microsoft termékei és szolgáltatásai számára létrehozott, mesterséges intelligenciát alkalmazó asszisztensek gyűjtőneve. A gyakorlatban a vállalati csapatok általában először a Copilot Chat segítségével találkoznak vele, majd a Microsoft 365 Copilot-ra térnek át, amikor azt szeretnék, hogy az asszisztens a Microsoft 365 alkalmazásokon belül, a szervezeti kontextust felhasználva működjön.

Microsoft Copilot Chat : Vállalati AI-csevegő, amely a nyilvános weben alapul, és elérhető a Microsoft Entra-fiók felhasználói számára, akik rendelkeznek megfelelő Microsoft 365 előfizetéssel.

Microsoft 365 Copilot: fizetős kiegészítő, amely a Microsoft Graph segítségével hozzáférhet a szervezet tartalmához, például e-mailekhez, csevegésekhez, értekezletekhez és dokumentumokhoz, miközben tiszteletben tartja az egyes felhasználók hozzáférési jogosultságait.

A vállalati IT számára ez a különbség fontos. A Copilot Chat egy könnyen kezelhető kiindulási pont lehet. De a Microsoft 365 Copilot segítségével mélyebb munkafolyamat-integrációt érhet el a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams programokban. Ez megváltoztatja a kormányzási beszélgetéseket is, mert jóváhagyott útvonalakon keresztül elérheti a munkaadatokat és a csatlakoztatott rendszereket.

Megjegyzés: IDE-alapú kódolási segítségért a legtöbb csapat a GitHub Copilotot értékeli, amely a GitHub tervei alapján licencelt és nem tartozik a Microsoft 365 Copilot árazásába.

A Microsoft Copilot funkciói

A Microsoft 365 Copilot olyan alapvető funkciókat kínál, mint a csevegés, a keresés, az ügynökök és a jegyzetfüzetek, egyetlen belépési ponton. A szoftverfejlesztő csapatok számára az igazi kérdés az, hogy hol segít a fejlesztési munkafolyamatban, és hol kell továbbra is a GitHub Copilot-ra támaszkodni a kódolási feladatokhoz.

1. funkció: Microsoft 365 Copilot a Teams, Outlook, Word, Excel és PowerPoint alkalmazásokban

via Microsoft

Ez az „in the flow” élmény. A Copilot közvetlenül olyan alkalmazásokon belül működik, mint a Teams, az Outlook, a Word, az Excel, a PowerPoint és az OneNote, a megnyitott tartalmakat és a már meglévő munkakörnyezetet felhasználva.

A fejlesztők és az üzemeltetési csapatok általában nem csak írásra, hanem koordinációs feladatokra is használják ezt a típusú funkciót. Példák erre a Teams szálakból származó incidensösszefoglalók, az érdekelt felek számára készült változási összefoglalók és a sprintben ténylegesen történt eseményekkel összhangban lévő állapotfrissítések.

2. funkció: Copilot Chat a biztonságos AI-csevegéshez a munkahelyen

A Copilot Chat gyakran az első, amit a csapatok bevezetnek, mert ismerős és könnyen hozzáférhető. A Microsoft biztonságos munkahelyi AI-csevegőként pozícionálja, és megjegyzi, hogy a Microsoft Entra-fiók felhasználói számára elérhető, ha rendelkeznek megfelelő Microsoft 365 előfizetéssel.

Az egyik fontos értékelési szempont a földelés. Alapértelmezés szerint a Copilot Chat a weben alapul, nem a szervezet fájljaiban vagy csevegéseiben.

Ha a csapatok szervezeti tartalmakat szeretnének használni, a Microsoft olyan lehetőségeket vázol fel, mint azok használata bizonyos Microsoft 365 alkalmazásokban nyílt tartalommal, vagy olyan ügynökök használata, akik hozzáférnek a munkadatokhoz.

3. funkció: Copilot Search és csatlakozók az információk kereséséhez a Microsoft 365-ben és a kapcsolódó forrásokban

A Microsoft Copilot Search konfigurált csatlakozók segítségével univerzális keresési élményt biztosít a Microsoft 365 és harmadik féltől származó források között. Ez akkor válik igazán hasznossá, ha tudása a SharePoint, a Teams, az Outlook és a csatlakoztatott rendszerek között oszlik meg.

Ez az a terület, ahol a Copilot csatlakozók különbséget tudnak tenni. Külső tartalmakat hoznak be a Microsoft Graphba és a szemantikai indexbe, így azok a keresést használó Microsoft 365-élményekben is megtalálhatók.

4. funkció: A Copilot Studio segítségével létrehozott Copilot ügynökök az ismétlődő munkafolyamatokhoz

A Copilot ügynökök olyan feladatokra szolgálnak, amelyek túl specifikusak az általános csevegési parancsokhoz. Ahelyett, hogy ugyanazokat a kérdéseket tenné fel újra és újra, beállíthat egy ügynököt, amely kezeli az ismétlődő munkafolyamatokat, például válaszol a HR-politikával kapcsolatos kérdésekre, irányítja az IT-támogatási lépéseket, vagy segít az értékesítési csapatoknak az ügyfél-összefoglalók előkészítésében.

A Copilot Studio segítségével egyedi ügynököket hozhat létre, közzéteheti őket a Microsoft 365 Copilotban, és jóváhagyott adatforrásokba alapozhatja őket.

Adminisztrátori szempontból az árak és a bevezetés befolyásolhatják a bevezetést. A Microsoft megjegyzi, hogy az ügynökök használatához Azure előfizetés szükséges, és Copilot Studio kapacitáscsomagok is alkalmazhatók.

5. funkció: Jegyzetfüzetek és oldalak a Copilot kimeneteinek rendszerezéséhez és újrafelhasználásához

A Copilot jelenleg könnyen használható. A nehezebb rész az AI kimenetének megtalálása későbbi felhasználás céljából, vagy annak átalakítása olyanná, amit a csapata újra felhasználhat. A notebookok a Microsoft módszere arra, hogy a Copilot munkáját egy helyen tartsa, így a csevegései, jegyzetei és a kiegészítő fájlok összekapcsolva maradnak.

A szoftverfejlesztő csapatok számára ez a funkció akkor hasznos, ha stabil helyet szeretnének olyan dolgok számára, mint a bevezetési jegyzetek vagy a folyamatosan finomított belső futtatási útmutató tervezet.

🤔 Tudta-e, hogy: A Microsoft Copilot visszakeresési rétege úgy lett kialakítva, hogy tiszteletben tartsa a szervezet meglévő hozzáférési és irányítási ellenőrzéseit? A Microsoft elmagyarázza, hogy a Copilot visszakeresés a szervezet engedélyezési modelljén belül működik, így a felhasználók csak azokhoz a tartalmakhoz férhetnek hozzá, amelyeket már láthatnak – ami releváns azoknak a vállalati IT-csapatoknak, amelyek a „biztonságos AI-támogatást” értékelik, nem pedig csak az „intelligens AI-válaszokat”.

Microsoft 365 Copilot árak

Microsoft 365 Copilot Business: 18,00 USD/hó felhasználónként (éves fizetés)

Microsoft 365 Copilot (vállalatok számára): 30,00 USD/hó felhasználónként (éves fizetés)

Amazon Q kontra Microsoft Copilot: funkciók összehasonlítása

Már láttad, mire összpontosít az egyes eszközök. Az Amazon Q az AWS-en és az AWS-felhasználókon alapul, míg a Microsoft Copilot a Microsoft 365 munkafolyamatokon. Most összehasonlítod az M365 Copilot és az Amazon Q funkcióit, hogy megismerd a legfontosabb különbségeket.

1. funkció: IDE (integrált fejlesztői környezet) natív kódolási segítség és fejlesztői munkafolyamat-támogatás

Amazon Q fejlesztő

Ha csapata az AWS felhőinfrastruktúrára épít, az Amazon Q Developer úgy lett kialakítva, hogy az AWS-hez kapcsolódó fejlesztési feladatokhoz közel maradjon. Általános fejlesztési környezetekben fut, és támogatja mind a csevegőfelületet, mind az inline csevegést. Az inline csevegés különösen hasznos a felülvizsgálható szerkesztésekhez, mert a változásokat diffként jeleníti meg, amelyeket elfogadhat vagy elutasíthat.

Azok számára, akik gyorsan szeretnének tesztelni, a Q Developer ingyenes bejelentkezést is támogat AWS Builder ID-vel, AWS-fiók nélkül.

Az AWS oldalán eszközök és dokumentumok segítségével integrálódik a tágabb AWS ökoszisztémába is, így a mérnökök a kód írása vagy a hibaelhárítás során egy helyen tarthatják a kontextust.

Microsoft Copilot

A Microsoft Copilot úgy lett kialakítva, hogy a Microsoft 365 alkalmazásokban, például a Wordben, az Excelben, a PowerPointban, az Outlookban és a Teamsben működjön. Segít a munkák megfogalmazásában, összefoglalásában, elemzésében és kommunikálásában, de nem IDE-natív kódolási asszisztensként pozícionálják, mint az Amazon Q Developer-t.

A fejlesztői csapatok számára ez általában azt jelenti, hogy a Microsoft Copilot támogatja a „megkerülő kódot”, például egy incidensről szóló hosszú Teams-szál összefoglalását, a kiadási megjegyzések tisztázását vagy az érdekelt felek számára szóló frissítések megfogalmazását. A szerkesztőben megjelenő tényleges kódjavaslatok továbbra is egy külön eszközből származnak.

🏆 Győztes: Amazon Q Developer. Ha a követelmény valódi, IDE-natív kódolási segítség, akkor az Amazon Q Developer a közvetlenebb választás. Gyors megjegyzés azoknak az olvasóknak, akik Microsoft IDE asszisztenst szeretnének: A Microsoft IDE-központú kódolási asszisztense a GitHub Copilot, amelynek licencelése a Microsoft 365 Copilottól függetlenül történik.

2. funkció: Vállalati tudás és vállalati keresés

Amazon Q Business

Az Amazon Q Business a kapcsolódó tudásforrások között engedélyalapú vállalati keresésre lett kifejlesztve. Az érzékeny adatok esetében a legfontosabb, hogy a forrásrendszerek hozzáférés-vezérlése továbbra is érvényben marad, így a válaszok figyelembe veszik, hogy a felhasználó mit láthat.

Ha ezt sok AWS-felhasználó számára vezeti be, akkor az „alapértelmezés szerint engedélytudatos” modell csökkenti a nyomást, hogy külön, csak AI-re szabott tudásbázist kelljen létrehozni ahhoz, hogy az asszisztens hasznos legyen.

Microsoft Copilot

A Microsoft Copilot akkor a leghatékonyabb, ha a belső tudás már a SharePoint, OneDrive, Teams, Outlook és a többi Microsoft-ökoszisztéma elemeiben koncentrálódik. A Copilot a meglévő jogosultsági modellben is működik, így a felhasználók csak azokat a tartalmakat látják, amelyekhez már hozzáférésük van.

Sok szervezet számára a Copilot Chat lesz az elsődleges választás, mert egy ismerős „kérdezz és kövesd nyomon” szálat biztosít, amely kapcsolatban marad a Microsoft 365 kontextussal.

🏆 Győztes: Döntetlen. Attól függ, hogy hol vannak már a tudásai: Ha szervezete már a Microsoft 365-ben végzi a tudásalapú munkát, akkor általában gyorsabb a Microsoft Copilot bevezetése. Ha tudásrendszere AWS-központú vagy több eszközön oszlik meg, és Q-hoz szeretne csatlakozni, akkor az Amazon Q Business a megfelelőbb választás.

3. funkció: Munkafolyamat-automatizálás és speciális asszisztensek

Amazon Q

Az Amazon Q „szakértői” értéke akkor jön elő, ha a munka már az AWS szolgáltatásokon belül zajlik. Az IDE-ben a Q Developer támogatja a fejlesztési munkafolyamatokat, például a kódgenerálást és a refaktorálást, és a változásokat diffek formájában jeleníti meg, ami megkönnyíti a felülvizsgálatot és az ellenőrzést.

Az AWS infrastruktúrára épülő csapatok számára ez a típusú asszisztens természetesnek tűnhet, mivel közel áll az AWS környezetekhez és az AWS szolgáltatások integrációjával kapcsolatos kérdésekhez.

Microsoft Copilot ügynökökkel

A Microsoft megközelítése az ügynökökön keresztül ismétlődő asszisztensekre támaszkodik, így a csapatok egységesíthetik az üzleti logikát és csökkenthetik a prompt engineering terjedését. A gyakorlati oldalon a Microsoft megjegyzi, hogy az ügynökök Azure mérést is magukban foglalhatnak, és attól függően, hogy mit épít, Azure előfizetésre lehet szükség, ami fontos a vállalati bevezetés tervezése szempontjából.

A Microsoft a Copilot élmény egyes részeiben „több alapmodell” opciókat is támogat, amelyek akkor lehetnek hasznosak, ha különböző feladatokhoz különböző erősségekre van szükség.

🏆 Győztes: Microsoft 365 Copilot. A Copilot Agents megkönnyíti a munkafolyamatok szabványosítását a csapatok között. Ha azonban automatizálási igényei szorosan kapcsolódnak az AWS szolgáltatásokhoz, az Amazon Q továbbra is egyértelmű előnyökkel járhat.

4. funkció: Biztonság, identitás és adatkezelés

Amazon Q (AWS-first irányítás)

Az Amazon Q az AWS identitás- és hozzáférési mintákra épül. Az Amazon Q Business esetében az AWS dokumentálja, hogy az IAM-et használják az Amazon Q erőforrások hitelesítésének és engedélyezésének ellenőrzésére, ami pontosan megfelel annak, ahogyan sok csapat már most is irányítja az AWS-környezeteket.

Ha aggódik az IDE használatából származó adatok megosztása miatt, az AWS az IDE és a parancssori környezetekben is biztosít adatmegosztás-lemondási lehetőséget, és dokumentálja, hogyan működik a lemondás a szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Microsoft Copilot (Microsoft 365 határok és engedélyek modellje)

A Microsoft úgy pozicionálja a Copilotot, hogy az a meglévő Microsoft 365 jogosultsági modelljén belül működik, így a felhasználók csak azokat a tartalmakat látják, amelyekhez már hozzáférésük van.

A Microsoft azt is megjegyzi, hogy a Microsoft 365 Copilot az Azure OpenAI szolgáltatásait használja a feldolgozáshoz, nem pedig az OpenAI nyilvános szolgáltatásait, és hogy az ügyfelek tartalmát nem használják a Microsoft 365 Copilot által használt alapmodellek képzéséhez.

🏆 Győztes: Döntetlen (a vállalat irányítási központjától függ) Válassza a Microsoft Copilotot, ha a felügyeleti és hozzáférési modellje már a Microsoft 365 és a Microsoft Entra rendszeren keresztül fut. Válassza az Amazon Q-t, ha identitása és ellenőrzései az AWS környezetekre és az AWS IAM-re koncentrálódnak.

5. funkció: Elemzések és működési betekintés

Amazon Q (generatív BI a QuickSightban)

Ha jelentései már az AWS elemzőeszközökön keresztül futnak, az Amazon Q a QuickSight-ban „kérdés-válasz” munkafolyamatokra lett tervezve. Az AWS dokumentálja, hogy a QuickSight chat generatív BI-szerzői tevékenységet, vezetői összefoglalókat, kérdéseket és válaszokat az adatairól, valamint adatsorokat támogat.

Az AWS azt is megjegyzi, hogy ez az élmény az Amazon Bedrock által biztosított, ami akkor releváns, ha a szervezeted fontosnak tartja a modell irányítását és az AI-szolgáltatásokhoz kapcsolódó vállalati funkciókat.

Microsoft Copilot (Excel és Power BI)

A Microsoft oldalán az Excel Copilot a napi elemzési munkákhoz lett kialakítva, és segítséget nyújt a képletek létrehozásában és megértésében, az adatok elemzésében és még sok másban.

A Power BI-t vagy a Fabric-et használó szervezetek számára a Microsoft dokumentációja a Power BI-ben található Copilot-ot önálló élményként írja le, amely segíthet az embereknek megtalálni és elemezni a hozzáférhető jelentéseket és Fabric-adatokat. Támogatja a jelentések narratív összefoglalásait is.

🏆 Győztes: Döntetlen (válasszon a BI-stackje és a csapatok már meglévő munkakörnyezete alapján) Ha a csapatok már Excelben és Power BI-ben elemzik az adatokat, a Microsoft 365 Copilot általában természetesebben integrálódik a Microsoft ökoszisztéma meglévő mintáiba. Ha az elemzései az AWS és a QuickSight rendszerekben találhatók, az Amazon Q a legmegfelelőbb választás az operatív betekintéshez, anélkül, hogy el kellene hagynia az AWS ökoszisztémát.

Amazon Q kontra Microsoft Copilot a Redditen

A Reddit felhasználói nem beszélnek ezekről a szerszámokról, mint egymással felcserélhető eszközökről.

A minta meglehetősen következetes: az Amazon Q-t aszerint ítélik meg, hogy mennyire jól kezeli az AWS-munkát valódi AWS-környezetekben, míg a Copilot-ot aszerint, hogy mennyire illeszkedik a Microsoft ökoszisztémájába (és mennyire hasznos, miután az újdonság varázsa elhalványult).

Az Amazon Q esetében egyes felhasználók kedvelik a kódolási funkciókat és az azonnali válaszokat:

✅ „Az Amazon Q Developer nagyon lenyűgözött, segített néhány pontos terraform és cdk kód megírásában…”

✅ „Az Amazon Q Developer nagyon lenyűgözött, segített néhány pontos terraform és cdk kód megírásában…”

✅ „ Ahelyett, hogy csak megmondaná, hogyan kell csinálni a dolgokat, azonnal válaszokat ad.”

✅ „ Ahelyett, hogy csak megmondaná, hogyan kell csinálni a dolgokat, azonnal válaszokat ad.”

Egy felhasználó azonban rámutatott, hogy az Amazon Q nem képes komplex feladatok elvégzésére:

🚩 „Többet vártam mint egy igazi copilot, amely hozzáfér az AWS környezetéhez és segítséget nyújt komplex feladatokban. Egy ilyen eszköz nagyszerű lenne, de az Amazon Q nem ilyen.”

🚩 „Többet vártam mint egy igazi copilot, amely hozzáfér az AWS környezetéhez és segítséget nyújt komplex feladatokban. Egy ilyen eszköz nagyszerű lenne, de az Amazon Q nem ilyen.”

A Copilot esetében a Reddit felhasználók a következő előnyöket emelték ki:

✅ „Általános felhasználóként megéri GenAI eszköz, amely jól integrálható az Office alkalmazásokkal.”

✅ „Általános felhasználóként megéri GenAI eszköz, amely jól integrálható az Office alkalmazásokkal.”

✅ „Szinte soha nem kell újra megkérdeznem valakitől, amit kihagytam vagy elfelejtettem, csak megkérdezem a Copilotot.”

✅ „Szinte soha nem kell újra megkérdeznem valakitől, amit kihagytam vagy elfelejtettem, csak megkérdezem a Copilotot.”

A felhasználók azonban a Copilot-tal kapcsolatban a következő problémára is rámutattak:

🚩 „Legalább a felében nem követi az utasításokat…”

🚩 „Legalább a felében nem követi az utasításokat…”

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva az Amazon Q és a Copilot között

Ha valaha is próbált már hibajavítást küldeni egy incidens során, akkor már tudja, hogy a valódi szűk keresztmetszet nem az „AI-válasz megszerzése”. Hanem a munka elszórt volta. A követelmények egy dokumentumban vannak, a döntés a csevegésben, a legfrissebb állapot egy jegyzet megjegyzésében, a felülvizsgálatra való átadás pedig egy másik eszközben történik.

Az AI terjedése pedig még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Az egyik csapat az AWS-ben az Amazon Q-t használja. A másik a Microsoft 365-ben a Copilot-ot. A parancsok átírásra kerülnek, a kimenetek feladatokba másolódnak, és a változások mögötti okok egyre nehezebben nyomon követhetők.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterület, amely mindkettőt csökkenti. A feladatok, dokumentumok és beszélgetések egy helyen maradnak összekapcsolva, és az AI a megosztott kontextus tetején helyezkedik el. Így amikor az AI generál egy választ, könnyebb azt nyomon követhető munkává alakítani és tisztán nyomon követhetővé tenni a felülvizsgálatokhoz.

ClickUp előnye #1: ClickUp Brain

Ha vállalati mesterséges intelligenciát értékel, a legfontosabb kérdés egyszerű: az asszisztens képes-e a megfelelő kontextusban reagálni és segíteni a csapatoknak a cselekvésben? A ClickUp Brain közvetlenül a munkaterületre hozza az AI támogatást, ahol a szoftvercsapatok terveznek, dokumentálnak és végrehajtanak.

Ahelyett, hogy több szálat és lapot kellene átkutatniuk, a csapatok kérdéseket tehetnek fel a ClickUp-ban már meglévő adatokra vonatkozóan, majd közvetlenül a következő lépésekhez léphetnek. Ez különösen hasznos, ha olyan válaszra van szükség, amely a valós projektkontextushoz kapcsolódik, például a hatókör változásai, a tulajdonjog vagy az akadályok tekintetében.

A ClickUp Brain leginkább a következő területeken segít a szoftverfejlesztő csapatoknak:

Gyorsan tisztázhatja a munkát olyan kérdésekkel, mint „Mit döntöttünk az API-változásról?” vagy „Mely feladatok blokkolódnak ezáltal?” anélkül, hogy új eszközben kellene újra felépítenie a kontextust.

Tartsa fenn a végrehajtás folytonosságát azáltal, hogy a kimeneteket olyan nyomon követési feladatokká alakítja, amelyek ténylegesen a csapat munkaterületén valósulnak meg.

Támogassa a vállalati igényeket az érzékeny munkákhoz tervezett biztonsági és adatvédelmi vezérlőkkel.

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs és a Docs Hub segítségével az AI kimenetét ellenőrizhető információforrássá alakíthatja. Írja meg és tárolja az összes dokumentumát és döntését a ClickUp Docs-ban Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy egy helyen rögzíthesse a követelményeket, döntéseket, futtatási útmutatókat és AI által generált összefoglalókat. Ezután kapcsolja össze ezeket a dokumentumokat azokkal a feladatokkal, amelyekre hatással vannak, hogy a felülvizsgálók a „mi” mellett a „miért” kérdésre is választ kapjanak. Ha később szüksége van erre a kontextusra, a Docs Hub segítségével könnyebben rendszerezheti és kereshet a dokumentumok és wikik között egy központi helyről. Ez egy praktikus megoldás a „valahol megvan” problémára, amely lassítja az incidensekre való reagálást és a kódfelülvizsgálatokat.

ClickUp előnye #2: ClickUp Super Agents és ClickUp Codegen

Készítsen és frissítsen kódot valós feladatkontextusból a ClickUp Codegen segítségével

Az Amazon Q vagy a Copilot használatával gyakran jó választ kap. A nehéz rész ezután következik. Valakinek még mindig fel kell használnia ezt a választ feladatokra, nyomon követésre és tiszta átadásra.

A ClickUp Super Agents segít a csapatoknak egységesíteni a követési folyamatokat ugyanazon a munkaterületen belül. Beállíthatja az ügynököket, hogy lépéseket tegyenek, amikor a munka megváltozik, így a végrehajtás nem attól függ, hogy valaki eszébe jut-e az AI válaszát a megfelelő helyre másolni.

A mérnöki csapatok számára a legkiemelkedőbb felhasználási eset a ClickUp Codegen Agentje. A Codegen úgy lett kialakítva, hogy elolvassa a feladat kontextusát, és az elfogadási kritériumoknak megfelelő kódot generáljon. A megfelelő integrációk és munkafolyamatok segítségével a csapatok felhasználhatják azt a PR-készítés felgyorsítására és a végrehajtási frissítések feladatához való kapcsolására.

Hol válik ez értékessé a valós munkafolyamatokban:

A hibák osztályozása, amely tiszta következő lépésekhez vezet, a feladat kontextusának megőrzésével.

A munkaterületén rögzített elfogadási kritériumoknak és üzleti logikának megfelelő kódgenerálás

Funkciók közötti végrehajtás, ahol a támogatás, a minőségbiztosítás és a termékfejlesztés kódmunkát indíthat el anélkül, hogy a feladatátadás során elveszne a kontextus.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain MAX-ot a triázs felgyorsításához és a döntések kereshetőségének megőrzéséhez. Használja a hangját jegyzetek rögzítéséhez és fájlok kereséséhez a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával A ClickUp Brain MAX segítségével fejlesztői és üzemeltetői csapata gyorsan megragadhatja a kontextust, megtalálhatja a megfelelő forrást, és előrehaladhat a munkával anélkül, hogy ugyanazokat a parancsokat újra és újra be kellene írnia a különböző eszközökbe. Így teheti meg: A Talk to Text funkcióval rögzítheti az incidensekkel kapcsolatos jegyzeteket és a következő lépéseket, így hanggal összefoglalhatja azokat, és kéz nélkül átalakíthatja szöveggé a ClickUp Brain MAX-ban vagy bármely szövegmezőben.

Kérjen gyorsan kontextust az Enterprise Search segítségével, hogy a ClickUp Brain kivonhassa a válaszokat a ClickUp tartalmából és a csatlakoztatott alkalmazásokból, majd visszavezessék Önt a szükséges forráshoz.

Váltson modellt, ha más típusú segítségre van szüksége, mivel a ClickUp Brain MAX lehetővé teszi, hogy a csevegési élményhez a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini közül válasszon.

ClickUp előnye #3: ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segít a problémák továbbításában és elkerülni a last minute javításokat

Az AI segít a csapatoknak gyorsabban dönteni. A ClickUp Automations segít a csapatoknak gyorsabban végrehajtani a feladatokat.

Az automatizálás akkor hasznos, ha a folyamatok konzisztensek, de a végrehajtás nem. Olyan szabályokat hozhat létre, amelyek akkor lépnek életbe, amikor egy feladat státusza megváltozik, a mezők frissülnek vagy a prioritás változik. Ebből kiindulva a ClickUp tulajdonosokat rendelhet hozzá, frissítheti a státuszokat, figyelőket adhat hozzá, megjegyzéseket tehet közzé vagy sablonokat alkalmazhat.

A szoftver szállításra jól alkalmazható példák:

Amikor egy feladat átkerül a „Kész a felülvizsgálatra” állapotba, rendeljen hozzá egy felülvizsgálót, és adjon hozzá egy minőségbiztosítási ellenőrzőlistát.

Amikor egy incidens keletkezik, alkalmazza a válaszsablont, és hozzon létre alfeladatokat a kommunikáció, a kockázatcsökkentés és a posztmortem feladatokhoz.

Amikor egy ügyfél által jelentett hiba kerül naplózásra, állítson be prioritási szabályokat és értesítse a megfelelő csatornát.

📽️ Nézze meg: A ClickUp sokkal többet tud, mint csak automatizálni a munkáját. Ha hatékonyan szeretné használni az AI-t a projektmenedzsmentben, nézze meg ezt a videót, hogy megértse a belső stratégiákat és a figyelmen kívül hagyott trükköket, amelyekkel felgyorsíthatja a munkafolyamatát:

ClickUp AI: Kapjon válaszokat, majd végezze el a munkát

Ha fejlesztői idejük nagy részét AWS-szolgáltatásokkal töltik, akkor az Amazon Q lesz a megfelelőbb választás. Az AWS-környezetekre és az AWS-hez kapcsolódó fejlesztési feladatokra épül, így a segítség mindig kéznél van.

Ha a napja a Microsoft 365-ben telik, akkor a Microsoft Copilot természetesebbnek fog tűnni. Illeszkedik a Microsoft ökoszisztémájához, és támogatja a csapatok már meglévő írási, keresési és együttműködési módszereit.

Ha a nagyobb problémája a követés, akkor koncentráljon arra, mi történik a válasz után. A ClickUp praktikus alternatíva lehet, ha azt szeretné, hogy az AI kimenete egy helyen kijelölt feladattá, összekapcsolt kontextussá és ismételhető munkafolyamatokká váljon.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és végezze fejlesztői munkáját, dokumentumkezelését és AI-követését egyetlen munkaterületről.