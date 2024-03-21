Github Copilot és ChatGPT: melyik a legjobb eszköz a fejlesztők számára?

Az AI-forradalom felforgatja a szoftverfejlesztés világát, és számos olyan eszközt hoz magával, amelyek a fejlesztők legjobb barátjának tartják magukat. A kódgenerálástól a kiváló minőség biztosításáig ezek az AI-eszközök mindent megígérnek.

De ahogy a Highlanderben mondják: „Csak egy lehet a győztes.” A fejlesztők világában ez gyakran a GitHub Copilot és a ChatGPT közötti leszámolásra vezethető vissza – egy csatára, amely eldönti, ki a győztes.

Szóval, melyik segít jobban a kódolási folyamatban? Melyik generál jobb kódot és igazodik jobban a kódolási stílusához? Melyik teszi lehetővé a jobb együttműködést a bonyolultabb feladatoknál, és melyik rendelkezik a jobb felhasználói felülettel?

De várjunk csak – lehet, hogy van egy sötét ló ebben a versenyben? Van egy harmadik szereplő, aki készen áll arra, hogy ellopja a reflektorfényt a szoftverfejlesztés területén?

Készüljön fel, mert hamarosan elmélyülünk a GitHub Copilot és a ChatGPT részleteiben, miközben alaposan áttekintjük az AI-alapú kódolást és fejlesztést.

Copilot és ChatGPT – és hol illeszkedik a ClickUp a fejlesztői munkafolyamatba?

Kategória GitHub Copilot ChatGPT ClickUp Elsődleges felhasználási eset AI párprogramozás, kódkiegészítés Csevegésalapú kódolási segítség, magyarázatok, hibakeresés Teljes körű projekt- és fejlesztői munkafolyamat-kezelés AI-vel Kódgenerálás Erős automatikus kiegészítés, kontextusérzékeny javaslatok az IDE-kben Kódokat generál promptokból; kiváló magyarázatok Ír sablonkódot + generál dokumentációs karakterláncokat, teszteseteket a ClickUp Brain segítségével. IDE integráció Mély integráció a VS Code, JetBrains és Azure programokkal Nincs natív IDE-integráció; API szükséges Integrálható a GitHub, GitLab és Bitbucket platformokkal; AI-t ágyaz be a feladatokba/dokumentumokba. Együttműködés A legjobb GitHub + IDE-t használó csapatok számára Egyfelhasználós csevegési élmény; API csapateszközökhöz Valós idejű dokumentumok, feladatok, megjegyzések, beépített AI, sprint munkafolyamatok Ismerje meg a kódolási stílusát Igen – alkalmazkodik az IDE-ben történő kódoláshoz Korlátozott; kontextus helyett beszélgetéshez igazodik Megtanulja a munkaterület mintáit, hogy automatizálja a feladatok frissítését és összefoglalását. Munkafolyamat-integráció Erős a GitHub ökoszisztémán belül Egyedi API-kapcsolatokra van szükség A projekt teljes életciklusa: sprintek, dokumentumok, feladatok, nyomon követés, kiadások Hibajelzés Beépített javaslatok; segít a kód javításában az IDE-ben Hibákat észlel, amikor kódot mutatnak neki Automatizált összefoglalók + hibakeresési munkafolyamatok sablonok segítségével Legalkalmasabb Teljes munkaidőben IDE-kben kódoló fejlesztők Fejlesztők, akik brainstormingot, magyarázatokat, architektúraötleteket szeretnének Csapatok, akiknek kódolás + tervezés + dokumentáció + AI egy helyen szükséges Árak* 10 USD/felhasználó/hó (magánszemélyek) Ingyenes; fizetős: 7 USD/felhasználó/hó Ingyenes; fizetős: 7 USD/felhasználó/hó + AI kiegészítő (5 USD/felhasználó/hó)

Mi az a GitHub Copilot?

A GitHubon keresztül

A GitHub Copilot okkal tartozik a szoftverfejlesztés legjobb termelékenységi eszközei közé. Ez egy hatékony eszköz, amely viszonylag minimális erőfeszítéssel képes kódot írni. Ennek eredményeként kiváló eszköz a fejlesztési folyamatok javításához is.

Ahogyan egy olyan szolgáltatótól, mint a GitHub, elvárható, ez egy fejlett szoftver- és alkalmazásfejlesztő eszköz, rengeteg fejlett funkcióval. Nézzük meg a legfontosabb funkciókat!

A GitHub Copilot funkciói

A GitHub 2021 végén mutatta be a Copilotot, majd gyorsan a jelenlegi állítása szerint a legszélesebb körben elterjedt AI szoftverfejlesztő eszközzé tette. A megfelelő utasításokkal még a legbonyolultabb kódot is meg tudja írni, köszönhetően annak a képességének, hogy egyszerű utasítások alapján teljes funkciókat és osztályokat tud létrehozni.

1. Kódgenerálás

A GitHubon keresztül

Természetesen minden kódoláshoz tervezett AI-technológiát először annak alapján kell értékelni, hogy mennyire képes segíteni a fejlesztőket a kód generálásában. Jó hír, hogy ez az a terület, ahol a GitHub Copilot kiemelkedik.

Kezdjük a sokoldalúsággal. A Copilot természetes támogatást nyújt több programozási nyelvhez, beleértve a legfontosabbakat, mint a Python, a C#, a C+ és a JavaScript. A weboldala azt állítja, hogy „minden nyilvános adattárban szereplő nyelven képzett”.

A kód generálási képességre való specializálódása egy másik fontos előnye. Az eszköz minden eleme a következő kódolási projektre van tervezve, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy olyan fejlett funkciókat találjanak, mint a meglévő kódrészletek kódkiegészítése, sőt, a fejlesztői megjegyzésekből kód építése.

Ugyanakkor továbbra is a természetes nyelvfeldolgozáson alapul, ami azt jelenti, hogy emberi nyelv alapján képes válaszokat és kódmintákat generálni. Ez minden fejlesztő számára zökkenőmentes kódolási élményt és fejlesztési folyamatot eredményez.

2. Együttműködés

Számos szoftverfejlesztő eszköz izolált fejlesztési projektekhez lett tervezve. Nehezebb olyan lehetőségeket találni, amelyek a kódírásban való segítségnyújtáson túl nagyobb csapatoknak is segítenek a jelentősebb projektekhez kapcsolódó különböző feladatok elvégzésében.

Ezeket az együttműködési funkciókat különböző integrált fejlesztői környezetekkel (IDE-k), például a Visual Studio, a JetBrains és az Azure Data Studio közvetlen integrációjával építi fel. Ez biztosítja, hogy mindig együtt tudjanak dolgozni, és az elszigetelt kódolási környezetről egy hatékony együttműködési rendszerre válthassanak, amelyet az egész csapat kihasználhat.

3. Felhasználói felület

A GitHubon keresztül

A Copilot kódrészletek generálására való hajlamossága jól ismert, de az is ugyanolyan fontos, hogy hogyan lehet ezt elérni. A kódolás hatékonyságának javításához olyan eszközre van szükség, amely minden szinten megkönnyíti a kezelést.

Önmagában ez nem az eszköz erőssége. Az integrációk szempontjából azonban relevánsabbá válik. Például a Copilot kiterjesztéssel létrehozott Visual Studio kód lehetővé teszi, hogy kihasználja az eszköz felhasználóbarát tulajdonságait anélkül, hogy veszélybe sodorná a Copilotban történő kódírás hatékony funkcióit.

És akkor ott van még a GitHub Copilot chat, egy nemrégiben bevezetett funkció, amely még könnyebbé teszi az idézetek létrehozását. Az emberi nyelv megértésének veleszületett képességén alapuló chat funkció természetesebb beszélgetést tesz lehetővé a kérdések megválaszolásához és emberhez hasonló válaszok létrehozásához. Akár kódrészleteket is megadhat, és értékelést vagy valós példákat kérhet a létrehozni kívánt kódra vonatkozóan.

4. Munkafolyamat-integrációk

A Copilot a kódgeneráláson túlmutató, szélesebb körű funkciókba való integrációra törekszik. Az IDE-integrációk mellett természetesen illeszkedik a GitHub eszközök kiterjedtebb csomagjába is, amely magában foglalja a GitHub Codespace-t, az egyik legjobb kódszerkesztőt a piacon.

Legyen egyértelmű: a Copilot nem az a fajta eszköz, amely a teljes szoftverfejlesztési folyamatot hivatott segíteni. Nem tartalmaz olyan funkciókat, mint a feladatkezelés vagy a bizalmas adatok védelmét szolgáló biztonságos adatbázisok. De legalább megpróbál egy kódolási eszközökből álló ökoszisztémát létrehozni, amely a folyamatot már a korai szakaszokban optimalizálja.

A GitHub Copilot árai

Copilot Individual: 10 dollár havonta

Copilot Business: 19 USD/hó felhasználónként

Mi az a ChatGPT?

A ChatGPT segítségével

Talán úgy ismeri a ChatGPT-t, mint az eszközt, amely az AI-t a mainstreambe emelte. De azon túl, hogy szinte minden kérdésre meglepően emberi válaszokat ad, a ChatGPT válaszait elég jónak tartják ahhoz, hogy helyet kapjon a legjobb AI kódszerkesztő eszközök listáján.

Ahogy a neve is mutatja, ez egy teljesen csevegésalapú felület. A ChatGPT teljesítménye teljes mértékben a lekérdezésektől, a promptoktól és a feltett kérdésektől függ. Ez a szándékosan tág megközelítés teszi a ChatGPT válaszokat tökéletes eszközzé mindenre, a cikkek írásától a forráskódokig.

A ChatGPT funkciói

A ChatGPT funkciói – a Copilot-tal ellentétben – a kódoláson túlmutató, széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Ez bizonyos előnyökkel és hátrányokkal jár más, kifejezetten kódolásra specializálódott eszközökhöz képest. Ebben az útmutatóban kifejezetten a Copilot és a ChatGPT összehasonlításához releváns funkciókra fogunk összpontosítani.

1. Kódgenerálás

A ChatGPT segítségével

A kódgeneráláshoz vagy kódkiegészítéshez nem kifejezetten tervezett eszközök közül a ChatGPT mindkét területen meglepően hatékony. Válaszokat ad különböző programozási nyelveken, többek között Python, Java és JavaScript nyelveken.

Döntő fontosságú, hogy a ChatGPT természetes nyelvértelmezési képességeinek köszönhetően segít a kód mögötti magyarázatok mélyebb megértésében is. Sok más kódolási eszközzel ellentétben egyszerűen megkérdezheti tőle, hogy mit jelent egy adott kódrészlet, és azonnal megkapja a háttérinformációkat. Ha kódrészleteket ad meg, ez az eszköz segíthet a hibák vagy hatékonysági problémák feltárásában is, amelyek megakadályozhatják a kód megfelelő működését.

Nem mintha a kód mindig megbízható lenne. A helytelen ChatGPT-válaszok már-már programozói mémmé váltak, főleg azért, mert az eszköz nem ellenőrzi a válaszok minőségét. A kód generálása után mindig szükség van egy másik ember szemére is.

2. Együttműködés

A ChatGPT nyílt API-ján keresztül zökkenőmentesen integrálható bármely külső szoftverplatformba. Emellett olyan együttműködési eszközökkel való egyedi integrációkat is várunk, mint a Slack, amelyek megkönnyítik a másokkal való közös munkát.

De alapvetően ez még mindig egy egyszerű chatbot egy hatékony AI motor előtt.

Önmagában nem találsz benne együttműködési képességeket. Ez az integrációk során is problémát jelenthet, mivel a ChatGPT idővel alkalmazkodik a lekérdezéseidhez – egyre jobban megszokja a kódolási stílusodat, és ennek megfelelően változtatja az eredményeket. Több felhasználó bevitelei vagy a kódolási stílus gyakori változásai megzavarhatják az eszközt.

3. Felhasználói felület

Mint sok más, egyetlen felhasználási célra (ebben az esetben a csevegési funkcióra) tervezett eszköz esetében, a ChatGPT felhasználói felülete is egyszerű. A kódolási parancsok beírásakor nem sok lehetőség van hibázni.

Az alapértelmezett sötét mód kíméli a szemet, és a kódolók számára azonnal ismerős. Ráadásul mobil eszközökön is könnyen használható, így természetes élményt nyújt a kód írása, módosítása, ellenőrzése vagy befejezése során.

4. Munkafolyamat-integrációk

A ChatGPT csak API-ján keresztül integrálható nagyobb munkafolyamatokba, bár ez kétségkívül egy hatékony lehetőség. A világ legnagyobb márkái, a Microsofttól a Salesforce-ig, kihasználják ezt az integrációt saját eszközeik funkcionalitásának javítására.

De önmagában a ChatGPT nem integrálódik természetesen a nagyobb munkafolyamatba. Minden kapcsolatot manuálisan kell létrehozni, ami kissé megnehezíti ennek a hatékony kódolási eszköznek a szoftverfejlesztés nagyobb folyamatába való integrálását.

A ChatGPT árai

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

GitHub Copilot és ChatGPT: funkciók összehasonlítása

Mindkettő hatékony eszköz, amely több programozási nyelvet is támogat. Tehát nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a GitHub Copilot és a ChatGPT olyan konkrét funkciók tekintetében, mint a kódépítés, az együttműködés, a felhasználói felület és a munkafolyamat-integrációk.

1. Kódgenerálás

A GitHubon keresztül

A lista talán legfontosabb kategóriájában nehéz kiválasztani a győztest. Mindkét lehetséges megoldásnak megvannak a maga előnyei, a Copilot szélesebb nyelvi támogatottságától a ChatGPT több kontextust nyújtó, kifejező nyelvi stílusáig.

A Copilot egyik kiemelkedő területe a testreszabás. Az eszköz kiváló testreszabási lehetőségeket kínál a kódoláshoz, így komplex projektek támogatásában megbízhatóbb, mint a ChatGPT.

Végül is a ChatGPT és a Copilot alapvető kódolási képességeik tekintetében azonos szinten vannak.

2. Együttműködés

A Copilot nyer ezen a területen, köszönhetően a legnépszerűbb IDE-kkel való kiterjedt integrációjának. A promptok és válaszok testreszabási lehetősége is segít a bonyolultabb, együttműködésen alapuló projektekben. A Copilottal ellentétben a ChatGPT inkább olyan izolált kódolási feladatokra lett tervezve, amelyek nem igényelnek több forrásból származó bemenetet.

3. Felhasználói felület

A ChatGPT segítségével

Nehéz vitatni a ChatGPT felhasználóbarát jellegét ebben a területen. A Copilot célja, hogy funkciói egyszerűek maradjanak, de végül elmarad a egyszerű ChatCPT felhasználói felülettől, amely képes kezelni az új kódrészletektől az egységtesztekig mindent, sőt még a meglévő kódban található hibák megtalálását is.

4. Munkafolyamat-integrációk

Ha Önnek megfelel a nagyobb GitHub ökoszisztéma, akkor a Copilot munkafolyamat-integrációja is tetszeni fog. Minden más esetben a ChatGPT nyitott és egyszerű API-ja valószínűleg jobb választás és megbízhatóbb, mint a GitHub zárt rendszere.

GitHub Copilot és ChatGPT a Redditen

Ideje, hogy a tényleges felhasználók összehasonlítsák ezt a két AI kódolási eszközt. Keresd meg a ChatGPT és a GitHub Copilot összehasonlítását a Redditen, és olyan felhasználókat találsz, akik árnyalt megközelítést alkalmaznak, ahol a győztes a te igényeidtől függ:

„A GitHub Copilot nagyon jól működik, ha a projekt kezdetétől használja, gyorsan kitöltheti a funkciókat, hozzárendelheti a változóneveket, kiválaszthatja a rendezéshez és kiválasztáshoz szükséges algoritmusokat, és általános képet kaphat a kódolás módjáról... A ChatGPT inkább egy AI-asszisztenshez hasonlít, amelynek megadhat egy kódrészletet, és megkérheti, hogy optimalizálja azt.”

Egy felhasználó rámutatott, hogy a kettő használata nem feltétlenül felesleges:

„Úgy gondolom, hogy a ChatGPT és a Copilot kiegészítik egymást. Kód írásakor nem szeretne ide-oda váltani az IDE és a ChatGPT között. De amikor ötleteket gyárt és különböző lehetséges megvalósításokat vagy architektúrákat vizsgál, a ChatGPT sokkal jobb felület, amely utánozza a kollégákkal folytatott beszélgetéseket, azzal a további előnnyel, hogy példakódokat is kaphat belőle, amelyeket kiindulási pontként használhat a tényleges fejlesztéshez.”

Más felhasználók is egyetértenek a kód generálási képességét illetően:

„Kiegészítik egymást, nem zárják ki egymást. Az egyik az IDE-ben működik, a meglévő kódot használva kontextusként, a másik pedig lehetővé teszi, hogy angolul tegyen fel kérdéseket és kiegészítő kérdéseket. Teljesen különbözőek.”

Ismerje meg a ClickUp-ot – a GitHub Copilot és a ChatGPT legjobb alternatíváját!

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftvere hasznos kiegészítője minden kódolási szoftvernek.

Mi lenne, ha az AI kódolási igényeit nem kellene korlátozni sem a Copilot, sem a ChatGPT használatával?

Mi lenne, ha egy átfogó termelékenységi platform mindkettővel versenyezhetne és felülmúlhatná őket?

Ismerje meg a ClickUp-ot! Ez az egyik legjobb minőségbiztosítási szoftver és projektmenedzsment platform – erről később bővebben is beszélünk. Emellett egy robusztus AI platform is, amely tökéletesen megfelelhet a kódolási igényeinek.

Átfogó AI eszköz szoftverfejlesztéshez

A szervezetek a ClickUp AI segítségével szerkeszthetik, összefoglalhatják, egyszerűsíthetik vagy átfogalmazhatják bármely projekt anyagait.

A ClickUp Brain egy olyan mesterséges intelligencia funkció, amely összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat, az embereket és a vállalati tudást. Sőt, ez a funkció a szoftverfejlesztés minden területén segítséget nyújthat, az új kód írásától kezdve a csapaton belüli együttműködés biztosításáig és a projekt ütemezett végrehajtásáig. Automatikus sablonok létrehozásával egyszerűsítheti a legbonyolultabb projekteket és folyamatokat is.

A kódírásától a munkafolyamat-integrációig

A ClickUp Docs dinamikus funkciókat kínál dokumentumok, listák, naptárak és kóddokumentációk létrehozásához.

Ezzel a platformmal nem kell megállnia a kódolásnál. A ClickUp Docs tökéletes kiindulópont ahhoz, hogy a kódot integrálja a nagyobb munkafolyamatba, és bármit létrehozhasson az SOP-któl a wikikig, amelyek segítenek a csapatának a folyamat során egy hullámhosszon maradni.

És ez még mielőtt elkezdenénk beszélni az IT-sablonokról, amelyek célja a munkafolyamatok idővel történő racionalizálása. Ha mindezt összerakjuk, egy átfogó fejlesztési platformot kapunk, amely a folyamat minden részében segítséget nyújt.

Fejlett integrációk, beleértve a GitHubot

Egy dedikáltabb kódolási platformot keres? Ehhez nem kell elhagynia a ClickUp-ot. A ClickUp integrációk széles skálája magában foglalja a GitHub-ot is, amely lehetővé teszi, hogy kihasználja a Copilot képességét a kód generálására a kedvenc termelékenységi szoftverében.

A GitHub végül is okkal rendkívül népszerű a fejlesztők és programozók körében. A két világ legjobbjainak ötvözése egy másik ok, amiért érdemes a fejlesztési folyamatához a ClickUp-ra váltani.

Fejlett projektmenedzsment agilis csapatok számára

Végül, de nem utolsósorban, nem beszélhetünk a ClickUp-ról anélkül, hogy legalább megemlítenénk annak hatékony projektmenedzsment képességeit. A ClickUp agilis projektmenedzsment megközelítése kifejezetten azoknak a fejlesztői csapatoknak készült, akik javítani szeretnék folyamataikat és munkafolyamataikat.

A sprint jelentésektől a Kanban táblákig, az automatizált munkafolyamatoktól az integrált belső csevegésig, a ClickUp minden eleme a hatékonyságra van kihegyezve. Adjon hozzá szoftverfejlesztési és mérnöki sablonokat a standard kínálat részeként, és még gyorsabban elkezdheti folyamatai optimalizálását.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Fejlessze szoftverfejlesztését a ClickUp segítségével

Valószínűleg több kell egy pár sor kód megírásához, mint egy csevegőfelület, mint például a GitHub Copilot és a ChatGPT. Ha egy átfogóbb kódolási és fejlesztési optimalizálási platformot keres, akkor a ClickUp lehet a megfelelő választás. Hozzon létre még ma ingyenes fiókot, és kezdje el tesztelni a szoftvert, amely forradalmasíthatja a szoftverek fejlesztésének módját.