Ön tartalomalkotó, és úgy érzi, hogy folyamatosan lépést kell tartania a trendekkel?

Ez nehéz feladat lehet, és ezzel nem vagy egyedül! Ha tartalomkészítésből élsz, akkor következetesen kell posztolnod, és közben meg kell őrizned a márkád hangját. Ez nem kis feladat, ha figyelembe vesszük, hogy az átlagos közösségi média felhasználó naponta 2 óra 23 percet tölt a közösségi platformokon.

Az olyan AI-eszközök, mint a Grok AI, segíthetnek abban, hogy lépést tarts a gyakorisággal anélkül, hogy kreatív munkádat unalmassá tennéd, mivel támogatnak a kreatív stratégiádban.

Ebben az útmutatóban megbeszéljük, hogyan használhatja a Grok-ot a kreatív stratégiájához, és áttekintünk néhány tippet és trükköt a Grok hatékony használatához.

Mi az a Grok és miért hasznos a kreatívok számára?

A Grok egy mesterséges intelligencia asszisztens, amely Elon Musk xAI részét képezi. Használhatja az X-en (korábban Twitter), valamint a Grok webes és mobil felületén. A Grok leggyakrabban az X-bejegyzések összefoglalására és a felhasználók számára további információk nyújtására szolgál.

A Grok kérdésekre is válaszol, ötleteket gyűjt és segít komplex témák feldolgozásában. Emellett érzelemelemzést is végez és humoros hangvételű tartalmakat generál az Ön számára.

A Grok valódi előnye a kreatívok számára a sebessége és a kontextusa. A Grok X nyilvános bejegyzést kereshet és valós idejű webes keresést végezhet. Ezért a Grok hasznos, ha trend témák és témakörök köré tervez tartalmat.

A tartalomalkotók számára ez azért fontos, mert a tartalomalkotási folyamat gyakran egy kérdéssel kezdődik: „Mire figyelnek az emberek ezen a héten?”

🧠 Tudta? A „Grok” szó eredetileg egy 1961-es sci-fi regényből származik, ahol azt jelentette, hogy valamit mélyen és intuitív módon megérteni.

⭐ Kiemelt sablon A ClickUp tartalomterv-sablonja segít egy helyen szervezni, prioritásokat felállítani és nyomon követni a tartalomkészítést és -promóciót, így nem marad le egyetlen lehetőségről vagy határidőről sem. Megtervezheti a tartalmi célokat, feladatokra bontja az egyes eszközöket, és a beépített állapotok (például Backlog, In Review és Published) segítségével nyomon követheti az előrehaladást. Ingyenes sablon Használja a ClickUp tartalomterv-sablonját a tartalomstratégiájának megtervezéséhez és kidolgozásához.

A Grok használatának előnyei a tartalmi stratégia kidolgozásában

Íme néhány előnye a Grok használatának a tartalomstratégiádban:

Trendek felismerése : A Grok AI valós idejű adatokkal és valós idejű webes kereséssel gyorsabban felismeri a trendi témákat.

Közönségszögek : alakítsa a jelenlegi beszélgetéseket olyan szögekké, amelyek illeszkednek a célközönségéhez és a közönség elkötelezettségi céljaihoz.

Gyorsabb ötletelés : Ötleteket generálhat blogbejegyzésekhez, közösségi média posztokhoz és hirdetések szövegéhez anélkül, hogy megakadályozná a tartalomkészítési folyamatot.

Világosabb magyarázatok : Magyarázza el a bonyolult témákat egyszerű szavakkal, hogy a közönsége ne ugorjon el.

Gyors vázlatkészítés : Írja meg gyorsabban az első vázlatokat, majd a folytatásokban finomítsa márkájának hangvételét és szerkezetét.

Relevánsabb eredmények : A Grok válaszait az emberek X platformon (korábban Twitter) közzétett bejegyzései alapján kapja, nem csak általános információk alapján.

Kezek nélküli rögzítés: Használja a hangmódot, ha gyors válaszokat szeretne kapni séta, utazás vagy ötletek gyűjtése közben. : Használja a hangmódot, ha gyors válaszokat szeretne kapni séta, utazás vagy ötletek gyűjtése közben.

💡 Profi tipp: Készítsen szándékosan két vázlatot. Kérje meg a Grok-ot, hogy írjon egy „szórakoztató módban” készült verziót, amely humorral fűszerezett, majd egy „normál módban” készült verziót, amely közvetlen marad. Az ötlet ugyanaz marad. Tesztelje, melyik verzió illik jobban a márkájához és a közönségéhez.

Hogyan használhatja a Grok-ot a tartalomtervezéshez?

A tervezés és a stratégia két olyan terület, ahol az AI-eszközökkel a legtöbb időt takaríthatja meg. Ha a Grok AI-ből a legtöbbet szeretné kihozni, akkor az írás megkezdése előtt használja az eszközt a tartalom tervezéséhez. Íme néhány módszer a Grok tartalomtervezéshez való felhasználására:

1) Állítsa be a bemeneti adatokat (így a Groknak nem kell találgatnia)

Adjon Groknak egy rövid leírást:

A niche és a közönség

A platform (X-fiók, Instagram, LinkedIn, YouTube stb.)

Tartalomcélja (elérhetőség, potenciális ügyfelek, közösség, értékesítés)

A márkád szabályai (hangnem, kerülendő szavak, CTA stílus)

📌 Példa „Grok, én egy fintech oktatás területén tevékenykedő egyéni alkotó vagyok. Célközönségem az indiai pályakezdő elemzők. Készíts egy 14 napos tartalmi stratégiát a jelenlegi trendek alapján, heti 1 hosszú tartalommal és napi közösségi média bejegyzésekkel. A hangnem legyen közvetlen, kíváncsi és gyakorlatias. ”

a Grok segítségével

2) Használja a Grok-ot trendek felismerésére, majd szűrje ki a saját szegmensét

A Grok az X nyilvános bejegyzéseiből és webes keresésekből származó valós idejű adatokat használhatja. Ez akkor hasznos, ha gyorsan át kell tekintenie, miről beszélnek jelenleg az emberek. Kérje meg a Grok-ot, hogy mutassa meg a trendi témákat, majd erőltesse a prioritások meghatározását:

„Melyik 5 trend a legrelevánsabb a szegmensem számára, és miért?”

„Melyik trendet tudnám saját szemszögemből megközelíteni?”

a Grok segítségével

3) Alakítsa a trendeket egy megvalósítható naptárrá

Miután a Grok felsorolta a trend témákat, kérje meg, hogy:

Alapvető témák létrehozása

Heti témák javaslása

Hozzon létre poszt típusokat (szál, karusszel, rövid videó, élő, hírlevél)

Készítsen egy egyszerű ütemtervet

Hogyan használhatja a Grok-ot tartalomkészítéshez?

Tartalomkészítéskor a Grok akkor működik a legjobban, ha úgy kezeled, mint egy munkatársat, és a megfelelő folyamatok során dolgozol vele. Íme néhány lépés, amelyet követve jó első vázlatokat készíthetsz a Grok segítségével:

1. Használja a Grok alkalmazást az első vázlatok elkészítéséhez, amelyeket később alakíthat

Kérje meg a Grok-ot, hogy hozzon létre:

Hookok és scroll-stopperok a közösségi médiához

„3 szögből” készített vázlatok, hogy kiválaszthassa a legjobbat

Rövid formátumú forgatókönyvek és feliratok

Blogötletek és vázlatok hosszú formátumú tartalmakhoz

Hirdetésszöveg-változatok ajánlatokhoz, lead magnetekhez vagy termékbevezetésekhez

📌 Példa a munkafolyamatra (ismételhető): Kérjen 10 ötletet a Grok-tól Válasszon ki 2 ötletet, és kérjen mindegyikhez 3 csalogatót! Válasszon 1 csalogatót, és kérje meg a Grok-ot, hogy írjon egy posztvázlatot. Kérjen visszajelzéseket: CTA opciók, hashtagek (ha releváns), alternatív hangnemek

2. Szórakoztató mód vs. normál mód (használja prompt utasításként)

Ez megfelel annak, ahogyan a Grok egy asszisztensként van pozícionálva, aki szellemes marad, miközben segítőkész is. Még ha a felhasználói felületen nem is látható a kapcsoló, akkor is irányíthatja a hangnemet:

„Válaszoljon szórakoztató módban és adjon hozzá humoros elemeket.” (kiválóan alkalmas figyelemfelkeltő elemként, mémekhez, játékos márka hangvételhez)

„Normál módban válaszoljon, gyors válaszokkal és viccek nélkül.” (kiválóan alkalmas kutatási összefoglalókhoz, szerkezethez, egyértelműséghez)

Hogyan használhatja a Grok alkalmazást a teljesítmény optimalizálásához

A Grok nem fogja varázslatos módon megismerni az elemzéseidet, ha nem adsz neki adatokat.

De miután beillesztette a mutatókat, a program gyorsan elvégezheti a valódi stratégiai tervezést. Íme néhány folyamat, amelynek segítségével a Grok kiszámíthatja és optimalizálhatja tartalmi stratégiájának teljesítményét:

1) Illessze be az utolsó 10 bejegyzését és az eredményeket

Tartalmazza a következőket:

Szöveg közzététele

Téma

Formátum

Megjelenítések, lájkolások, kommentek, mentések, kattintások

Saját jegyzeteid (mi volt könnyű és mi volt nehéz)

📌 Példa „Grok, itt vannak az utolsó 10 bejegyzésem a mutatókkal. Végezz stratégiai elemzést: azonosítsd a mintákat, magyarázd el, mi ösztönözte a közönség elkötelezettségét, és javasolj 5 kísérletet a jövő hétre.”

a Grok segítségével

2) Kérjen platformspecifikus fejlesztéseket

Az X-en : Kérje meg a Grok-ot, hogy szorosabb megfogalmazást, jobb nyitó mondatokat és erőteljesebb folytatásokat írjon.

Instagramon: kérjen karusszel szerkezetet és diáról diára másolható szöveget

A LinkedIn-en: Kérjen erőteljesebb véleményformálást és hitelességet jelző jelzéseket.

a Grok segítségével

📮 ClickUp Insight: A csapatok 47%-a nem méri az AI hatását, és csak 10% követi nyomon az eredményeket valós mutatókkal. Sok esetben a vezetők gyakran nem látják, hogy az AI eszközök hol hoznak értéket, ha egyáltalán hoznak. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja azzal, hogy az AI-t egy egységes munkaterületbe integrálja, ahol minden művelet, frissítés és kimenet összekapcsolódik. A hatás pedig látható: több mint 150 000 vállalat, köztük a Booking.com, a T-Mobile, a Logitech, az IBM és a Fortinet használja a ClickUp Brain-t mérhető eredmények elérése érdekében. A csapatok akár 88%-os költségmegtakarítást, heti 1,1 nap időmegtakarítást és háromszoros gyorsabb feladatvégzést jelentenek, mivel a Brain több tucat egymástól független eszközt egyetlen, a teljes munkafolyamatban működő mesterséges intelligenciával vált fel. A Super Agents testreszabható, és minimális konfigurációval nagyon specifikus munkafolyamatokat is elvégezhet az Ön számára.

3) Használja a Grok-ot a „mi legyen a következő teszt” kérdés megválaszolásához

Kérdezze meg a következőket:

Ugyanazon bejegyzés két változata (vitatott vs. semleges)

CTA-kísérletek

Hipotézisek a posztok időzítéséről

Témakörök csoportosítása

a Grok segítségével

A legjobb Grok-utasítások alkotóknak

Ezeket a promptokat újrafelhasználható tartalmi sablonként használhatja. Cserélje ki a saját szakterületére, márkájára és platformjára.

⏭️ 1. prompt: „Grok, sorold fel a 15 legnépszerűbb témát a szakterületemen, majd rangsorold őket a közönségem számára jelentett potenciális érték szerint.”

a Grok segítségével

Előny: Ezzel a prompttal gyorsan áttekintheti a trendi témákat. Ezután a Grok AI rangsorolt listát ad Önnek, amelyből kiválaszthatja a célközönségének és tartalmi stratégiájának megfelelő bejegyzéseket.

⏭️ 2. feladat: „Magyarázza el ezt a trendet egyszerű szavakkal, majd adjon 5 ellentétes nézőpontot, amit az X-en közzétehetek.”

a Grok segítségével

Előny: Ez segít felismerni, mit ismételnek az emberek, és hol vannak a hiányosságok. Emellett olyan nézőpontokat is kap, amelyeket több platformon is felhasználhat a közösségi médiában.

⏭️ 3. feladat: „Ötletek generálása: 20 posztötlet a következő 30 napra, oktatás, vélemény és kulisszatitkok kategóriákba sorolva.”

a Grok segítségével

Előny: A Grok tiszta bemeneti adatokat is biztosít hosszú tartalmakhoz.

⏭️ 4. feladat: „Írj 5 figyelemfelkeltőt ehhez a témához. Kettőt szórakoztató módban, hármat normál módban.”

a Grok segítségével

Előny: Több lehetőséget kap a tesztelésre, így kevesebb erőfeszítéssel javíthatja a közönség elkötelezettségét.

5. feladat: „Készíts tartalmi stratégiát több platformra: X, Instagram és LinkedIn. Ugyanaz az alapötlet, adaptált formátumok.”

a Grok segítségével

Előny: A hangnem tesztelése közben is megőrizheti márkája következetességét. Ez akkor hasznos, ha változatosságra vágyik, anélkül, hogy munkafolyamatát káoszba taszítaná.

⏭️ 6. feladat: „Alkoss ebből a vázlatos jegyzetből egy 7 bejegyzésből álló szálat. Tartsd konzisztensnek a márka hangját.”

a Grok segítségével

Előny: Emellett egy egyszerű struktúrát is kap, amelyet minden héten újra felhasználhat.

⏭️ 7. feladat: „Készítsen hirdetésszöveg-tervezetet ehhez az ajánlathoz. Adjon 10 változatot: közvetlen, történet alapú, játékos, prémium.”

a Grok segítségével

Előny: Ez támogatja a digitális marketing céljait, mint például a potenciális ügyfelek, előfizetők vagy ügyfelek megszerzése.

⏭️ 8. feladat: „Átalakítsd ezt a bonyolult témát 3 példává, amelyet egy kezdő is megérthet, majd fűzz hozzá egy egy soros tanulságot. ”

a Grok segítségével

Előny: Ez segít abban, hogy több platformon is konzisztens maradjon, anélkül, hogy mindent újra kellene írnia.

⏭️ 9. feladat: „Vállalkozó vagyok, aki szolgáltatást értékesít. Írjon 5 olyan bejegyzést, amelyek vonzzák az ügyfeleket, anélkül, hogy eladónak tűnnének.”

a Grok segítségével

Előny: Gyorsan megkapja a szükséges információkat, amelyek alapján cselekedhet. Ez egy praktikus módszer a teljesítmény és a kreatív munkafolyamat javítására.

⏭️ 10. feladat: „Válaszolj a közönségem által valószínűleg feltett kérdésekre ezzel a témával kapcsolatban, majd javasolj posztformátumokat az egyes válaszokhoz. ”

a Grok segítségével

Előny: A közönség folyamatos bevonása gyakran fontosabb, mint a több posztolás.

⏭️ 11. feladat: „Írja át ezt a bejegyzést, hogy javítsa a közönség elkötelezettségét. Legyen rövidebb, világosabb és konkrétabb.”

a Grok segítségével

Előny: Ez hasznos kisvállalkozások és minden olyan vállalkozás tulajdonos számára, aki fizetett közösségi médiát tesztel.

⏭️ 12. feladat: „Készítsen tiszta márka hangulat táblát egy [niche] niche kreatív számára. Használjon [color palette] színpalettát, [2–3] textúrát és [3] ikon stílust. Adjon hozzá egy hős csempét „[brand tagline]” felirattal helyőrzőként (nem olvasható szöveg). Hagyjon helyet a logónak a jobb felső sarokban. Stílus: modern, minimalista, magas minőségű tartalom. Képarány 1:1.”

a Grok segítségével

Előny: Ez segít abban, hogy a tartalom nagy léptékű létrehozása előtt kialakítson egy egységes márka megjelenést. Ugyanazokat a színeket és ikonstílusokat használhatja újra a közösségi média bejegyzéseiben és sablonjaiban, így a közönség gyorsabban felismeri a munkáit. Emellett felgyorsítja a kreatív munkafolyamatot, mivel nem kell minden alkalommal a nulláról kezdeni a tervezési döntéseket.

⏭️ 13. feladat: „Tervezz merész karusszel borítóképeket egy „[téma]” témájú közösségi média bejegyzéshez. Mutass be egy egyszerű vizuális metaforát (szavak nélkül). Hagyj nagy üres területet a címsor számára. Használj egységes márkastílust: [melléknevek], [színpaletta]. Adj hozzá finom mozgásjelzéseket, például nyilakat vagy alakzatokat. Képarány: 4:5.”

a Grok segítségével

Előny: Így kap egy figyelemfelkeltő első diát, amely javítja a közönség elkötelezettségét. Az üres címsor helye megkönnyíti a design új témákhoz való újrafelhasználását, míg a vizuális metafora segít komplex témákat egyszerűen közölni. Emellett minden karusszelhez ugyanazt a vizuális rendszert használva tartja konzisztensnek tartalomstratégiáját.

⏭️ 14. feladat: „Készítsen egy szemet gyönyörködtető grafikát az X platformra, amely szöveg nélkül jelzi a „trend témát”. Használjon tiszta, absztrakt diagramformát, figyelemfelkeltő jelölőket és egy erős fókuszpontot. Tartsa meg a [niche] alkotók márkájának stílusát. Stílus: éles, nagy kontrasztú, nem zsúfolt. Képarány 16:9.”

a Grok segítségével

Előny: Ez segít reagálni a trendekre anélkül, hogy szövegcentrikus bejegyzésekre kellene támaszkodnia. Hasznos, ha tiszta vizuális elemet szeretne, amely jelzi, hogy „ez a jelenlegi trendekről szól”, és illeszkedik a márkájához, még akkor is, ha gyorsan posztol. Ugyanezt a elrendezést ismételhető stílusként újra felhasználhatja a trendeket felismerő bejegyzésekhez.

⏭️ 15. feladat: „Készíts YouTube-miniatűr háttérképet egy [téma] című videóhoz. Mutassa be a kreatív íróasztal berendezését [1. kulcsfontosságú kellék], [2. kulcsfontosságú kellék] és egy finom AI-téma (lebegő UI-alakzatok) segítségével. Helyezze a témát a bal oldalra, és tartsa a jobb oldalt üresen a szöveg feliratozásához (ne legyen olvasható szöveg). Világítás: stúdió, éles fókusz. Képarány 16:9.”

a Grok segítségével

Előny: Ez segít abban, hogy gyorsabban készítsen magas minőségű tartalmakat, mivel már előre elkészített miniatűr alapot biztosít a szöveg feliratozásához. A bal oldali téma/jobb oldali tér elrendezésnek köszönhetően a cím jól olvasható, és a miniatűr is tiszta marad.

Tippek a Grok hatékony használatához

Az AI eszköz olyan eredményeket ad, amilyeneket a bevitt utasítások alapján elvárhat. Íme néhány tipp a Grok hatékony használatához:

1. tipp: Írjon olyan utasításokat, mint egy alkotói brief

A Grok akkor működik a legjobban, ha minél több részletet megoszt a márkájáról, a célközönségéről, a szándékáról és a hosszú távú tartalomtervéről. Mondja el a Groknak, ki maga, mit alkot és kiket szolgál. Ezután mondja el, hogy néz ki a „kész”.

📌 Példa: „Grok, közösségi média tartalmakat készítek egyéni vállalkozók számára. Célközönségem a kezdő kisvállalkozások. Készíts 10 bejegyzéshez ötleteket. A hangvétel legyen praktikus. Minden bejegyzéshez adj hozzá 1 egyértelmű CTA-t.”

a Grok segítségével

2. tipp: Használjon valós idejű információkat, majd szűkítse le azokat a saját szakterületére

Kérje meg a Grok-ot, hogy először vizsgálja meg a jelenlegi beszélgetéseket. Ezután utasítsa a Grok-ot, hogy keressen X nyilvános bejegyzést, és futtasson valós idejű webes keresést. Állítson be szűrőt, hogy az eredmények relevánsak legyenek Ön és közönsége számára.

📌 Példa: „Használja a Grok alkalmazást, hogy megtalálja a 10 legnépszerűbb témát a szakterületemen. Ezután válasszon ki hármat, amelyek illenek a márkámhoz. Magyarázza el, miért.”

a Grok segítségével

3. tipp: Kérjen szerkezetet, mielőtt megkéri a Grok-ot, hogy írjon

Kezdje a jelenleg szükséges tartalomformátumokkal. Ezután kérje meg a Grok-ot, hogy hozzon létre tartalmat.

Kipróbálhatja a következő sorrendet:

„Adj nekem 5 nézőpontot.” „Adj nekem 3 csalogatót minden szögből.” „Írja meg a bejegyzést a legjobb csalogatóval.” „Adj nekem rövid, ütős, márkabarát követő tartalmakat.”

Ezzel tartja feszesnek a tartalomkészítési folyamatot, és célzottabb eredményeket ér el, amelyek relevánsabbak a célközönség és a tartalomstratégia szempontjából.

a Grok segítségével

4. tipp: Használja a „szórakoztató módot” és a „normál módot” prompt jelzéseként

Kezelje a szórakoztató módot stílusú utasításként.

Kérje meg a Grok-ot, hogy adjon hozzá humort, ha az illik a márkájához.

Használja a normál módot, ha gyors válaszokat és tiszta szerkezetet szeretne.

📌 Példa: „Írja meg ezt a bejegyzést szórakoztató stílusban, humorral, de a tények változatlanok maradjanak. Ezután írja át normál stílusban.”

a Grok segítségével

5. tipp: Gyorsan rögzítheti ötleteit hangbevitellel

Ha ötlete van, azt el kell mentenie.

Használja a Grok iOS alkalmazás hangmódját, hogy felolvassa a vázlatát.

Ezután kérje meg a Grok-ot, hogy alakítsa át azt közösségi média bejegyzésekké, egy szálba vagy egy hosszú formátumú tartalomvázlatba.

🧠 Tudta? A GWI adatai szerint a tipikus felhasználó havonta 6,75 közösségi platformot látogat meg. Ezért fontos a „több platformra” kiterjedő tervezés. A közönsége többet mozog, mint gondolná.

A Grok kreatív stratégiákhoz való felhasználásának korlátai

A Grok hasznos eszköz ötletek generálásához, közösségi média bejegyzések megírásához és trendekre való reagáláshoz.

Emellett úgy tűnik, hogy jobban illeszkedik az X platformhoz, mint a legtöbb AI chatbot. A Grok használatának azonban vannak bizonyos korlátai. Ezeket az alábbiakban tárgyaljuk:

A Grok magabiztosnak tűnhet, de mégis téves információkat adhat.

A Grok bizonyos kontextusokban még korai verzióban van. Az X kifejezetten figyelmeztet arra, hogy „biztosan téves információkat adhat”, rosszul összefoglalhat vagy kihagyhat kontextust. Ez akkor fontos, ha aktuális trendekről, trendi témákról vagy összetett témákról készít tartalmat.

Ha tehát a Grok-ot tényeken alapuló információkhoz használja, végezzen el egy gyors ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes információ pontos.

A „valós idejű adatok” zavarosak lehetnek és nem mindig hasznosak.

A valós idejű adatok tökéletesnek tűnnek a trendek felismeréséhez. A gyakorlatban azonban ez azt is jelentheti, hogy irreleváns tartalmakkal árasztják el Önt. Ez különösen igaz az X platformon, ahol a trendek gyorsan változnak és a kontextus is gyorsan változik.

A Grok dönthet úgy, hogy nyilvános X-bejegyzéseket keres és valós idejű webes kereséseket hajt végre, ami remek a sebesség szempontjából, de még mindig szűrnie kell, hogy mi releváns a niche-jéhez és a célközönségéhez.

Ha minden trendet követ, tartalmi stratégiája elveszítheti fókuszát. Többet fog posztolni, de márkája hangja több platformon is inkonzisztensnek tűnhet.

A beállításoktól függően a promptok és interakciók képzésre használhatók.

Ha a Grok alkalmazást az X-en használja, az xAI szerint az Ön nyilvános X-adatai, interakciói, bevitelek és eredmények megoszthatók a Grok alkalmazással a modellek képzése és finomhangolása céljából, és elmagyarázza, milyen vezérlőket használhat (például a Privát csevegés funkciót, ha elérhető) ennek elkerülésére. Ez valóban fontos szempont, ha ügyféltervezeteket vagy érzékeny kampányjegyzeteket ír a csevegésben.

A tanulság egyszerű: ne kezelje a Grok-ot magánjegyzetfüzetként, hacsak nem ellenőrizte a beállításokat és nem ért egyet a szabályzattal.

Ne tegyen személyes vagy érzékeny információkat a Grokba!

Az X kifejezetten arra kéri Önt, hogy ne osszon meg személyes adatokat vagy érzékeny és bizalmas információkat a Grok-kal folytatott beszélgetések során. Az xAI adatvédelmi politikája szintén arra kéri Önt, hogy ne adjon meg személyes információkat a promptokban és a bevitelekben.

Ha vállalkozás tulajdonosa vagy ügyfeleket kezel, tartsa a dokumentumtervezeteket általános szinten. Törölje a neveket, költségvetéseket és minden azonosító adatot. Így is kaphat stratégiai tervezési segítséget, vázlatokat és ötleteket anélkül, hogy bizalmas információkat fedne fel.

A funkciók és a hozzáférés a Grok használatának helyétől függően változhatnak.

A Grok alkalmazást önálló alkalmazásként és a Grok.com oldalon is használhatja. A funkciók helyszínenként és csomagonként eltérhetnek. Ezért előfordulhat, hogy a telefonján működő munkafolyamat nem egyezik meg az X-fiókjában láthatóval, vagy fordítva.

Éppen ezért érdemes rugalmasan kezelni a kreatív stratégiához használt eszközöket. A Grok hatékony eszköz lehet, de ha konzisztenciára van szükség, akkor más AI-eszközökre is szükség lesz a tervezéshez, a gyártáshoz és a publikáláshoz.

A legjobb alternatívák a Grokhoz alkotók számára

A kreatív stratégia ritkán bukik el azért, mert „elfogytak az ötletek”. Azért bukik el, mert a munka elszaporodik: a trendek áttekintése egy lapon, a vázlatok egy másikon, a visszajelzések a DM-ekben, a tartalomnaptár pedig valahol teljesen máshol található.

Ezután beindul az AI terjedése, amikor a csapata több AI eszközt használ az ötletek kidolgozásához és a tartalom létrehozásához.

Itt jön be a ClickUp, mint a Grok okosabb alternatívája.

Ahelyett, hogy még egy AI-alapú csevegőrobotot adna hozzá, a ClickUp egy konvergens AI-munkahelyként lett kialakítva, ahol a feladatok, a dokumentumok, a csevegés, a műszerfalak és az AI-asszisztensek/ügynökök teljes kontextusban működhetnek együtt. Így az „ötletmotor” és a végrehajtási rendszer már nem különálló eszközök.

Miért nem tűnik a ClickUp Brain „csak egy újabb csevegőrobotnak”?

A ClickUp Brain úgy lett kialakítva, hogy a tényleges munkakörnyezetben (feladatok, dokumentumok, csevegések és megbeszélések) működjön, és biztosítja, hogy az összes tartalom és adat beágyazódjon a kreatív munkafolyamatba, ahol a tervezés és a végrehajtás történik.

A ClickUp több modellhez való hozzáférést is támogat (a ChatGPT, Gemini és Claude modellekhez), egységes adatvédelmi és biztonsági ellenőrzésekkel, így nem kell több platform között váltogatnia, hogy különböző írásstílusokat vagy érvelési mélységet kapjon.

Így jön jól a ClickUp Brain, ha lépést akarsz tartani a közösségi média trendjeivel és a tartalomkészítéssel:

Kevesebb eszközváltás : tartsa egy helyen a tartalmi stratégiát, a feladatokat és a vázlatokat, így nem kell a Grok válaszait három különböző helyre beillesztenie.

Gyorsabb tervezés és végrehajtás : Összegezze a feladatfolyamokat és : Összegezze a feladatfolyamokat és a ClickUp Docs dokumentumokat , amikor az ötletekből publikálható terveket kell készítenie.

Gyors segítség szálakba rendezett megjegyzések és ClickUp Chat segítségével: megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy keressen elő régi beszélgetéseket, következő lépéseket vagy egy tiszta összefoglalót, miközben Ön dolgozik.

Itt egy videó arról, hogyan írhat szinte bármit a ClickUp Brain segítségével:

💡Profi tipp: A ClickUp Super Agents úgy van kialakítva, hogy az Ön által megadott utasítások alapján, kiváltó események és feltételek alapján hajtson végre műveleteket. Ez biztosítja, hogy a tartalomkészítési folyamat akkor is folytatódjon, amikor Ön éppen a tartalom kitalálásával van elfoglalva. Automatikus válaszokat és összefoglalókat kaphat a ClickUp Agents trigger-alapú AI ügynökeitől A kreatívok és a közösségi média menedzserek számára az ideális folyamat körülbelül így nézne ki: Automatikusan hozzon létre egy „újrafelhasználási csomag” feladatot, amikor egy bejegyzést közzétettként jelöl meg.

Írjon meg egy első változatot a feliratokhoz és a CTA-változatokhoz, amikor egy feladat a Felülvizsgálat fázisba kerül.

Összegezze a kommentek visszajelzéseit egyértelmű következő lépések formájában, amikor a jóváhagyások zavarosak lesznek.

Készítsen heti összefoglalót arról, hogy mi készült el, mi akadt el, és mi igényel további lépéseket.

ClickUp Brain promptok, amelyeket a kreatívok újra felhasználhatnak tartalmi stratégiájukhoz

Íme néhány tipp, amelyet kipróbálhat a ClickUp Brainben a tartalmi stratégiájának kidolgozásához és optimalizálásához:

„Alakítsd át ezt az 5 témát 3 tartalmi pillérré a célközönségem számára, mindegyikhez egyértelmű nézőponttal.”

„Készíts egy 14 napos tartalomtervet az X, Instagram és LinkedIn platformokra a márkám hangján: [hangirányelvek beillesztése].”

„Adj nekem 10 posztötletet ebből a közönség problémájából: [probléma], osztva oktatás, vélemény és kulisszatitkok kategóriákba.”

via ClickUp Brain

„Írj 5 csalogatót ehhez az ötlethez, majd írd át a legjobbat két hangnemben: ütősen és nyugodtan.”

„Használja fel ezt a hosszú vázlatot: 1 X szál, 1 LinkedIn-bejegyzés és 1 rövid videó forgatókönyv formájában.”

„Készítsen egy egyszerű kreatív briefet ehhez a bejegyzéshez: cél, üzenet, CTA, bizonyítékok és eszközök ellenőrzőlista.”

via ClickUp Brain

„Összegezze a visszajelzéseket ebben a szálban, és alakítsa azokat a tulajdonosokkal együtt egy világos következő lépések sorozatává.”

„Ezen mutatók alapján javasoljon 5 kísérletet a következő hétre, és magyarázza el, mit szeretne megtudni az egyes tesztekkel.”

via ClickUp Brain

Szerezzen megbízhatóbb válaszokat a ClickUp Enterprise Search segítségével.

Keresés az egész munkaterületen és a csatlakoztatott alkalmazásokban a ClickUp Enterprise Search segítségével

A Grok egyik legnagyobb korlátja a kreatívok számára a megbízhatóság: biztosnak tűnhet, de mégis téves lehet, különösen akkor, ha gyorsan reagálsz a trendi témákra.

A ClickUp Enterprise Search funkciója „megbízható válaszokat” nyújt a munkaterületén belül, adatokat von ki feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és értekezletekből, és kontextusban (és az élménytől függően hivatkozásokkal) jeleníti meg a válaszokat. Emellett gyakran indexel, így a keresési eredmények naprakészek maradnak, ahogy a munkája változik.

Még jobb a csapatok számára: az Enterprise Search engedélytisztában van, így az emberek csak azt látják, amihez már hozzáférésük van a csatlakoztatott eszközökben (ez hasznos, ha ügyfélmappákat, márkaeszközöket vagy partneri dokumentumokat kezel).

Gyorsabban rögzítheti ötleteit a ClickUp BrainGPT + Talk to Text segítségével.

Használja a hangját jegyzetek és összefoglalók rögzítésére, majd tekintse meg az összes átírást a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával

Ha tetszett a Grok hangmódja a gyors rögzítéshez, akkor a ClickUp BrainGPT, a ClickUp önálló AI alkalmazása és a Talk to Text funkciója ennek a munkafolyamatnak a „tartalomalkotói” változata.

A Talk to Text segítségével diktálhatja ötleteit, és azonnal kifinomult szöveggé alakíthatja őket. Ez különösen hasznos a figyelemfelkeltő szövegek, hirdetések vagy hosszú tartalmak vázlatának megírásához, amikor éppen sétál vagy két felvétel között van.

A ClickUp BrainGPT-hez hozzáférhet a dedikált asztali alkalmazáson keresztül, vagy használhatja a BrainGPT Chrome-bővítményt, amely lehetővé teszi, hogy a böngészőjéből közvetlenül kereshet a ClickUp-ban, az interneten és a csatlakoztatott fájlokban (például Drive/SharePoint/GitHub).

Fokozza tartalomstratégiáját a ClickUp segítségével

A Grok AI kreatív stratégiához való felhasználása akkor működik a legjobban, ha ötletmotorodként kezeled.

A Grok segítségével ötleteket generálhat, trendeket fedezhet fel és valós idejű információkból gyors válaszokat kaphat. Ezután a munkát egy olyan rendszerbe viheti át, amely segít a tervezésben, írásban, felülvizsgálatban és közzétételben anélkül, hogy elveszítené márkájának hangját vagy naptárát.

Itt jön be a ClickUp, egy konvergens AI munkaterület, amely egyetlen platformon lehetővé teszi a tartalmi stratégia megalkotását, tervezését, létrehozását és végrehajtását.

A ClickUp Brain segítségével a vázlatokat nyomon követhető munkává alakíthatja, összefoglalhatja a visszajelzéseket, és biztosíthatja, hogy csapata összhangban legyen a hosszú távú tartalmi céljaival.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és emelje tartalomstratégiáját egy új szintre.