A 10 legjobb Unframe AI alternatíva [év]

Tudta, hogy a digitális munkavállalók 47%-a nehezen találja meg a munkájának hatékony elvégzéséhez szükséges információkat? Ez azt jelenti, hogy minden második alkalmazott nem teljesíti a benne rejlő potenciált.

Az Unframe AI segít a munkaterületén található információk keresésében és visszakeresésében. De a legtöbb csapat számára a keresés még mindig csak az első lépés. A valódi termelékenységcsökkenés abból adódik, hogy a válasz megtalálása és annak végrehajtása között szakadék tátong – különösen akkor, ha a munka egymástól független eszközökön zajlik.

Megvizsgáltunk 10 Unframe AI alternatívát – a dedikált vállalati keresőeszközöktől az AI-alapú munkamenedzsment platformokig –, amelyek segítenek a csapatoknak gyorsabban haladni azáltal, hogy a válaszokat közvetlenül a végrehajtáshoz kapcsolják.

Egyes eszközök a keresésre specializálódtak. Mások a megbeszélésekre, az adatvédelemre vagy az egyedi AI-ügynökökre koncentrálnak. Néhány, mint például a ClickUp, mindent egy helyen egyesít.

Vessünk rá egy közelebbi pillantást.

Miért érdemes az Unframe AI alternatíváit választani?

Az Önéhez hasonló csapatok az Unframe AI alternatíváit választják, amikor a keresés nem vezet végrehajtáshoz. Ha a munkád elvégzéséhez folyamatosan váltasz a keresőeszköz, a projektmenedzser és a csevegőalkalmazás között, akkor tudni fogod, miért érzed korlátozónak az Unframe AI használatát:

Korlátozott munkafolyamat-integráció A visszakeresésen túlmutató csapatok olyan AI-t keresnek, amely összefoglalja, frissíti vagy elindítja a munkát a meglévő munkafolyamatokon belül, és nem csak arra mutat rá, hol találhatók az információk.

Különböző csapatok különböző mértékű AI-támogatást igényelnek Egyes csapatok egyszerű keresőt szeretnének. Másoknak találkozói intelligenciára, adatvédelmet előtérbe helyező helyi indexelésre vagy belső adatokon képzett, Egyes csapatok egyszerű keresőt szeretnének. Másoknak találkozói intelligenciára, adatvédelmet előtérbe helyező helyi indexelésre vagy belső adatokon képzett, tudáskezelésre specializált egyedi AI-ügynökökre van szükségük. Az AI-keresés egyetlen megközelítése nem felel meg minden munkafolyamatnak.

Egy újabb eszköz a már így is túlzsúfolt eszközkészlethezAzoknál a szervezeteknél, amelyek már több tucat SaaS eszközt kezelnek, egy önálló keresési réteg bevezetése inkább a komplexitás növelését jelenti, mint annak csökkentését – különösen akkor, ha nem helyettesít semmit.

Az alábbi alternatívák mindent tartalmaznak a konvergens AI munkaterülettől a speciális AI-alapú keresőeszközökig, így segítenek megtalálni a csapat igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik . Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Az Unframe AI alternatívái egy pillantásra

Eszköz A legjobb A legjobb funkciók Árak* ClickUp Csapatok, akik AI-alapú munkamenedzsmentet szeretnének, egységes kereséssel az összes munkában ClickUp Brain (kontextusérzékeny AI), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára monday. com Vizuális munkafolyamat-kezelés AI automatizálással monday AI Assistant, testreszabható táblák, több mint 200 integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Otter. ai Találkozók átírása és AI-alapú jegyzetelés Valós idejű átírás, AI-összefoglalók, beszélő azonosítás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Glean Dedikált vállalati AI keresés Egységes keresés több mint 100 alkalmazásban, személyre szabott eredmények, GenAI csevegés Egyedi árazás Microsoft Copilot A Microsoft 365 ökoszisztémába beágyazott csapatok Integráció a Teams, Outlook és Office alkalmazásokkal, tartalomgenerálás A Microsoft 365 E3/E5 csomagban található Kíváncsiság Egységes asztali keresés a helyi fájlok és a felhőalkalmazások között Alkalmazások közötti keresés, adatvédelemre fókuszáló helyi indexelés, AI asszisztens Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 500 euró/munkahely/hónap-tól kezdődik. Dust Egyedi AI asszisztensek vállalati tudáshoz Egyedi AI-ügynökök, adatcsatlakozók, vállalati biztonság Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 29 euró/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Onyx Nyílt forráskódú vállalati AI keresés Saját hosztolt opció, dokumentumcsatlakozók, testreszabható Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Dropbox Dash Univerzális keresés a felhőalapú tárolókban és alkalmazásokban AI-alapú keresés, Dropbox integráció, tartalomszervezés A Dropbox csomagokban benne van Notion Rugalmas tudásmenedzsment AI funkciókkal Notion AI, relációs adatbázisok, wikik, sablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Unframe AI alternatívák

A listán szereplő minden eszközt értékeltünk aszerint, hogy mennyire jól használja az AI-t, mennyire hatékonyan segít az információk megtalálásában, és mennyire könnyen illeszkedik a csapat meglévő munkafolyamatába. Egyes eszközök egy dologban nagyon jók, míg mások – mint például a ClickUp – szélesebb körű megközelítést alkalmaznak, és egyetlen AI-platformon egyesítik a munkamenedzsmentet, a tudást és az együttműködést.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akik AI-alapú projektvégrehajtást és egységes keresést szeretnének)

Az Unframe AI-tól eltérően a ClickUp egy konvergált AI munkaterület : a projektek, feladatok, dokumentumok, csevegés és AI egy összekapcsolt rendszerben találhatóak. Ahelyett, hogy az AI-t szétszórt eszközök tetejére rétegezné, a ClickUp a kontextusfüggő intelligenciát közvetlenül a munka helyszínére építi be. Ezért a válaszok nem állnak meg a keresési eredményeknél.

A ClickUp Brain natív AI asszisztens segítségével

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket a munkaterületéről

Összefoglalja a hosszú feladat-szálakat

Készítsen frissítéseket a projektek, dokumentumok és beszélgetések teljes kontextusának felhasználásával.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny válaszainak segítségével rangsorolja a munkaterületén végrehajtandó feladatokat.

Az AI tudáskezelőként és projektmenedzserként működik, hogy egyetlen feladat se akadozzon, és ne kelljen oda-vissza leveleznie kollégáival a válaszokért. Bármelyik megjegyzésbe vagy ClickUp Chat szálba beírhatja a @brain szót, és az AI igény szerint segít Önnek.

A Brain MAX egy asztali AI Super App segítségével tovább bővíti ezt a képességet. Nem csak a ClickUp Workspace-ből, hanem a csatlakoztatott alkalmazásokból, például a Google Drive-ból, a Slackből, a Figma-ból, a GitHub-ból és másokból is képes válaszokat lekérni. A ClickUp Enterprise Search, amely úgy van kialakítva, hogy a folyamatban lévő munkája alapján a legrelevánsabb eredményeket hozza Önnek.

A munka nem mindig a billentyűzet előtt zajlik. A Brain MAX Talk to Text funkciójával hanggal rögzítheti ötleteit, frissítéseit vagy utasításait. A rendszer leírja és azonnal strukturált feladatokká, jegyzetekké vagy megjegyzésekké alakítja őket, anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot – négyyszer gyorsabban, mint a gépelés!

Innen a ClickUp Automations átveszi az ismétlődő, időigényes feladatokat, mint például a státuszfrissítések, a feladatok kiosztása vagy az értesítések. Amikor a csapatok készen állnak a továbblépésre, az AI Super Agents kontextusérzékeny AI csapattársakként működnek. Üzeneteket küldhet nekik, feladatokat oszthat rájuk, és komplex munkafolyamatokat delegálhat nekik, pontosan úgy, ahogyan egy embernek tenné. Könnyedén nyerjen vissza több mint 8 órát hetente azzal, hogy a Super Agents végzi el a munkát Ön helyett!

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat végpontok között a testreszabott ClickUp Super Agents segítségével.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a Super Agentsről:

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa a tudást kapcsolatban a végrehajtással azáltal, hogy azáltal, hogy a ClickUp Docs segítségével közvetlenül a kapcsolódó feladatok és projektek mellett hoz létre és tárol dokumentációt. A ClickUp Brain kontextusban kereshet és hivatkozhat rájuk, mivel azok natívak a ClickUp-ban.

Töltse ki automatikusan a feladatok tulajdonságait AI segítségével azáltal, hogy a kontextus alapján automatikusan generálja a felelősöket, prioritásokat, állapotokat és leírásokat.

Készítsen feladatokat közvetlenül a csevegőüzenetekből egyetlen kattintással az AI segítségével.

Rögzítse a megbeszélések eredményeit automatikusan automatikusan a ClickUp AI Notetaker segítségével, amely összefoglalja a megbeszéléseket és kivonja a teendőket.

Tervezze meg az idejét intelligensen az AI-alapú az AI-alapú ClickUp naptárral , amely segít a munkát prioritások és rendelkezésre állás alapján ütemezni.

Hozzáférés több AI-modellhez, beleértve a legújabb Claude, Gemini és ChatGPT modelleket, a ClickUp Brain belsejében.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Csökkenti a kontextusváltást azáltal, hogy a válaszokat és a végrehajtást ugyanazon a helyen tartja.

Az AI nem csak a kulcsszavakat, hanem a munka közötti kapcsolatokat is megérti.

Elég rugalmas ahhoz, hogy bármilyen méretű vagy funkciójú csapatot támogasson

Egyszerű felhasználási esetektől a fejlett, ügynökök által vezérelt munkafolyamatokig terjed, anélkül, hogy eszközöket kellene áttelepíteni.

Hátrányok:

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük a teljes funkciókészlet felfedezéséhez.

A mobilalkalmazás még nem éri el a teljes asztali funkcionalitást.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy elégedett G2-felhasználó így számol be:

A ClickUp-ot rendkívül értékesnek tartom, mivel egyetlen platformba egyesíti a funkciókat, így biztosítva, hogy minden munka és kommunikáció egy helyen összpontosuljon, és 100%-os kontextust biztosítson számomra. Ez az integráció egyszerűsíti számomra a projektmenedzsmentet, növelve a hatékonyságot és az áttekinthetőséget. Különösen tetszik a Brain AI funkció, mivel AI-ügynökként működik, amely végrehajtja a parancsaimat, hatékonyan elvégezve a feladataimat. Ez az automatizálás nagyon hasznos, mert racionalizálja a munkafolyamatomat és csökkenti a manuális munkát.

2. monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamat-kezelés AI-alapú automatizálással)

Csapata szereti a vizuális eszközöket? Kerülik a legtöbb AI-alapú platform használatát, mert nehézkesnek és nem intuitívnak tartják őket? Ha csapata visszatér a táblázatokhoz és a manuális folyamatokhoz, még akkor is, ha hatékony funkciók állnak rendelkezésre, a monday.com segíthet.

Rugalmas Work OS rendszere színes, vizuális felületéről ismert.

Bár nem helyettesíti közvetlenül a vállalati keresést, hatékony AI-je segít a csapatoknak automatizálni a munkafolyamatokat és csökkenteni a manuális munkát. A monday sidekick (az AI-asszisztens) feladatleírásokat generálhat, összefoglalhatja a frissítéseket és képleteket készíthet a tábláidhoz. Természetes nyelvű utasítások segítségével egyedi AI-blokkokat vagy automatizálásokat is létrehozhatsz.

A több mint 30 oszlop típusú testreszabható táblák segítségével többféle módon is vizualizálhatja a munkát, például Kanban, Gantt és naptár nézetben. Több mint 200 integrációval ez egy megbízható választás azoknak a csapatoknak, amelyek AI-támogatással ellátott vizuális projektmenedzsment réteget szeretnének.

monday. com legjobb funkciói

Kategorizálja az adatokat, vonja ki a legfontosabb információkat a szövegekből vagy fájlokból, felismerje az érzelmeket, fordítsa le a tartalmakat, vagy javítsa a szövegek minőségét közvetlenül a táblákon, több AI funkció segítségével.

Gazdagítsa a CRM munkafolyamatokat olyan AI ügynökökkel, mint az AI Sales és az AI Lead Agents, amelyek képesek felfedezéseket végrehajtani, személyre szabni a kapcsolattartást, gazdagítani a potenciális ügyfeleket és összefoglalni az e-mailes interakciókat, hogy felgyorsítsák a folyamatot.

Vizualizálja a munkát valós időben intuitív, színkódolt irányítópultokkal és valós idejű állapotfrissítésekkel, amelyek segítségével a csapatok egy pillanat alatt felismerhetik az akadályokat vagy az előrehaladást.

monday. com előnyei és hátrányai

Előnyök:

A színes, drag-and-drop kialakítás gyors bevezetést tesz lehetővé a nem technikai csapatok számára.

Különálló termékeket kínál CRM, fejlesztés és szolgáltatásmenedzsment területén, lehetővé téve a csapatok számára, hogy ugyanazon a platformon belül bővüljenek.

Több száz előre elkészített sablon gyorsítja a beállítást a csapatok általános felhasználási eseteihez.

Hátrányok:

Új felhasználók csak csomagban adhatók hozzá (pl. egyszerre 3, 5, 10 hely); a minimális helyek száma bonyolíthatja a kis csapatok költségvetésének tervezését.

A vendégszámlázási modell váratlan költségekhez vezethet

Az automatizálás és az integráció funkcióinak korlátai szinttől függően változnak, ezért előfordulhat, hogy a teljes funkcionalitáshoz frissítenie kell a csomagját.

monday. com árak

Ingyenes

Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5600+ értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül egy G2-véleményből:

A felület tiszta, rugalmas és könnyen testreszabható. A táblák, automatizálások, irányítópultok és sablonok segítségével egyszerűen létrehozhat olyan munkafolyamatokat, amelyek tükrözik a csapat tényleges működését. Támogatja mind a strukturált projekttervezést, mind a mindennapi feladatok koordinálását, és a tulajdonjog, a határidők és az előrehaladás egyértelmű láthatósága segít csökkenteni a szűk keresztmetszeteket.

3. Otter. ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-átírás és kereshető beszélgetési archívumokhoz)

👀 Tudta? A ClickUp megállapította, hogy a válaszadók 27%-a küzd a következetességet nélkülöző értekezletekkel, ami elvégzetlen feladatokhoz, megoldatlan teendőkhöz és végső soron alacsony termelékenységhez vezet.

A megbeszélések kritikus kontextusa gyakran elveszik a rendezetlen jegyzetek vagy órás felvételek között. Ha Ön és csapata még mindig időt pazarolnak videók újranézésére vagy kollégáiknak feltett kérdésekre, hogy „Mit döntöttünk?”, akkor itt az ideje kipróbálni egy olyan eszközt, mint az Otter. ai.

Az Otter.ai egy AI-alapú átírási eszköz és értekezletkezelő, amely a beszélt beszélgetéseket ugyanolyan kereshetővé teszi, mint az írott dokumentumokat. Integrálhatja a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, hogy valós időben átírhassa az értekezleteit.

A megbeszélés után az Otter AI összefoglalót készít, kivonja a teendőket és azonosítja a beszélőket, így a hívásai könnyebben megvalósíthatók lesznek. Bár kiválóan teljesít a megbeszélések intelligenciája terén, nem helyettesíti a szélesebb körű tudásmenedzsment eszközöket vagy a projektvégrehajtási rendszereket.

Otter. ai legjobb funkciói

Automatikusan rögzítse a találkozók hanganyagát, és alakítsa át szöveggé, megkülönböztetve a beszélőket, hogy a leiratok könnyen követhetők legyenek.

Kapjon összefoglalókat, amelyek kiemelik a legfontosabb döntéseket és kivonatolják a megbeszélés során említett cselekvési pontokat.

Kereshet a korábbi értekezletek között kulcsszó, előadó vagy dátum alapján, hogy megtalálja a konkrét beszélgetéseket anélkül, hogy át kellene hallgatnia az audiofájlokat.

Otter. ai előnyei és hátrányai

Előnyök:

Jól kezeli a több beszélőt, az akcentusokat és a szakmai terminológiát.

Automatikusan csatlakozik a megbeszélésekhez (természetesen az Ön engedélyével!) közvetlenül a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokban.

A csapat tagjai együtt kiemelhetnek, kommentálhatnak és szerkeszthetnek átiratokat.

Hátrányok:

Kizárólag a tartalomra összpontosít, és nem foglalkozik a szélesebb körű vállalati keresési igényekkel.

A rossz hangminőség ronthatja a leírás minőségét.

Az ingyenes csomag korlátozza a leírási perceket, ezért a gyakori felhasználóknak érdemes lehet további lehetőségeket keresniük.

Otter. ai árak

Alapszintű

Pro: 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A Cap t erra egyik felhasználója így osztja meg tapasztalatait:

Hosszú ideig használtuk az Otter. ai alkalmazást, és nagyra értékeltük megbízható átírási és jegyzetelési képességeit. Jól szolgált az alapvető értekezletek rögzítéséhez, és tetszett nekünk az a lehetőség, hogy hangfájlokat tölthettünk fel, és a mobilalkalmazást személyes felvételekhez használhattuk. Ugyanakkor, ahogy munkafolyamatunk egyre összetettebbé vált, szükségünk volt egy olyan eszközre, amely nemcsak átírta a beszélgetéseket, hanem megértette azok kontextusát is, és segített nekünk cselekedni.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 21%-a szeretné kihasználni az AI-t, hogy professzionális szinten alkalmazzák azt a megbeszéléseken, e-mailekben és projektekben. Bár a legtöbb e-mail alkalmazás és projektmenedzsment platform integrálta az AI-t, ez nem feltétlenül elég zökkenőmentes ahhoz, hogy egységesítse a különböző eszközök munkafolyamatait. De mi megfejtettük a titkot a ClickUp-nál! A ClickUp AI-alapú értekezletkezelési funkcióival könnyedén létrehozhat napirendi pontokat, jegyzeteket készíthet az értekezletekről, feladatokat hozhat létre és rendelhet hozzájuk az értekezletek jegyzetéből, leírhatja a felvételeket és még sok mást – az AI Notetaker és a ClickUp Brain segítségével. Takarítson meg akár 8 órányi értekezletidőt hetente, akárcsak ügyfeleink a Stanley Security-nél!

4. Glean (A legjobb dedikált vállalati AI kereséshez)

via Glean

👀 Tudta? Még ma is a tudásmunkások idejük 60%-át azzal töltik, hogy egymástól független eszközökön keresnek információkat.

A szervezetek növekedésével a tudás gyorsan terjed, és megbízható válaszokat találni nehezebbé válik, mint új tartalmakat létrehozni. A dokumentumok a Drive-ban találhatók. A döntések a Slack szálakban vannak. A kontextus a jegyekben, e-mailekben és wikikben rejtőzik. A Glean pontosan erre a problémára lett kifejlesztve.

A Glean egy dologra koncentrál: a vállalat egészére kiterjedő keresésre. Csatlakozik a munkahelyi eszközök nagy ökoszisztémájához, és egy egységes, engedélyeket figyelembe vevő keresési réteget hoz létre közöttük. Az alkalmazottak természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket, és több forrásból összeállított válaszokat kapnak, ahelyett, hogy mappákat böngésznének, vagy találgatnának, melyik alkalmazás tartalmazza a választ.

A Glean erőssége a visszakeresés és a relevancia. Az eredmények személyre szabottak a szerepkör, a tevékenység és a hozzáférési jogok alapján, ami segít csökkenteni a zajt a nagy szervezetekben.

Válassza ki a legjobb funkciókat

Egységesítse a keresést több mint 100 alkalmazásban egyetlen keresősávval az összes vállalati tudáshoz.

Tartsa tiszteletben a vállalati biztonsági modelleket szigorú, engedélyt figyelembe vevő indexeléssel.

Proaktívan hozza felszínre a releváns ismereteket a felhasználók munkája alapján.

Ismerje meg az előnyöket és hátrányokat

Előnyök:

Kiváló keresési sebesség és relevancia vállalati szinten

Az AI-alapú válaszok közvetlen információkat nyújtanak, nem csak linkek listáját.

Erős biztonsági és megfelelőségi helyzet nagy szervezetek számára

Jól működik olyan környezetben, ahol sok mélyen beágyazott eszköz található.

Hátrányok:

Ezzel újabb eszközzel bővíti technológiai eszköztárát, ahelyett, hogy konszolidálná azt.

Nincs natív projektmenedzsment vagy végrehajtási funkciója.

Leginkább közepes méretű és nagyvállalatok számára alkalmas.

Glean árak

Egyedi árazás

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,7/5 (140+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gleanről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Glean segítségével keresek a munkahelyi tudásbázisban, így nem kell végtelen forrásokat átkutatnom, mert gyorsan hozzáférhetek a szükséges információkhoz. Intuitív, könnyen használható, és forrásokat is bevon a pontosság ellenőrzéséhez.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak több mint fele (57%) időt pazarol a belső dokumentumok vagy a vállalati tudásbázis átkutatásával, hogy munkával kapcsolatos információkat találjon. És ha nem találnak? Hatból egy személyes megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket kutat át, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt, így gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak több mint fele (57%) időt pazarol a belső dokumentumok vagy a vállalati tudásbázis átkutatásával, hogy munkával kapcsolatos információkat találjon. És ha nem találnak? Hatból egy személyes megoldásokhoz folyamodik – régi e-maileket, jegyzeteket vagy képernyőképeket kutat át, csak hogy összerakja a dolgokat. A ClickUp Brain kiküszöböli a keresést azáltal, hogy az egész munkaterületéről és integrált harmadik féltől származó alkalmazásokból származó, AI-alapú válaszokat nyújt, így gond nélkül megkapja, amire szüksége van.

5. Microsoft Copilot for Microsoft 365 (A legjobb a Microsoft ökoszisztémába beágyazott csapatok számára)

a Microsofton keresztül

A Microsoft Copilot nem önálló keresőeszközként működik, hanem a Microsoft ökoszisztémán belül, segítve a felhasználókat abban, hogy e-mailekből, értekezletekből, fájlokból és csevegésekből kontextust nyerjenek anélkül, hogy el kellene hagyniuk a már használt alkalmazásokat. Különösen hatékony, ha a munka nagymértékben szabványosított a Word, Excel, PowerPoint és Teams alkalmazások körül, és ha a biztonságot és a megfelelőséget szigorúan kezelik a Microsoft identitásrétegén keresztül.

A Copilot képes prezentációt készíteni Word-dokumentumból, összefoglalni egy hosszú e-mail-váltást, vagy megtalálni a Teams-megbeszélésen felmerült teendőket. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Microsoft eszközeit, de értéke gyorsan csökken, ha a munkafolyamatok túlmutatnak a Microsoft eszközökön, és olyan eszközöket használnak, mint a Slack, a Figma vagy a Jira.

A Microsoft Copilot for Microsoft 365 legjobb funkciói

Hozzon létre tartalmakat a Microsoft alkalmazásokban dokumentumok, diák és táblázatok megírásával, vállalati adatok felhasználásával.

Használja ki az alkalmazások közötti intelligenciát, hogy információkat szerezzen egy e-mailből, és létrehozzon egy feladatot a Plannerben, vagy készítsen egy prezentációt egy értekezlet jegyzőkönyve alapján.

Összefoglalja a megbeszéléseket és beszélgetéseket közvetlenül a Teams és az Outlook alkalmazásokban, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és a következő lépéseket.

Elemezze és kezelje az adatokat az Excelben természetes nyelvű parancsok segítségével.

A Microsoft Copilot for Microsoft 365 előnyei és hátrányai

Előnyök:

A Microsoft 365-re már átállt csapatok számára természetes és ismerős érzést kelt.

Automatikusan átveszi a Microsoft identitás-, biztonsági és megfelelőségi modelljét.

Csökkenti a súrlódást azáltal, hogy az AI-t a mindennapi eszközökben tartja

Minimális beállítás az önálló vállalati AI platformokhoz képest

Hátrányok:

Kevésbé hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek sokféle, nem Microsoft technológiát használnak.

A hozzáféréshez speciális vállalati licenc szükséges.

Lassú lehet a válaszadás, és néha általános vagy pontatlan eredményeket ad.

A Microsoft Copilot árai

Copilot Business: 21,00 USD felhasználónként/hónap (éves fizetéssel)

Copilot Enterprise: 30,00 USD felhasználónként/hónap (éves fizetéssel)

Microsoft Copilot for Microsoft 365 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

A felhasználói felület kezdőbarát és könnyen kezelhető. A legjobb rész az AI ügynökök létrehozása a Prompts segítségével! Tesztelje, tegye közzé, ossza meg, integrálja és még sok más fantasztikus funkciót!

6. Curiosity (A legjobb adatvédelemre fókuszáló, helyi és felhőalapú alkalmazásokon átívelő egységes asztali kereső)

via Curiosity

Egyes csapatok AI-alapú keresést szeretnének, de nem tudják adataikat a felhőbe küldeni. Ha a szervezetének ilyen szigorú adatvédelmi szabályai vannak, akkor ez a megoldás az Ön számára ideális.

A Curiosity alapvetően eltérő megközelítést alkalmaz az Unframe AI-tól, mivel helyileg fut a készüléken, indexeli a fájlokat, e-maileket és a csatlakoztatott alkalmazásokat anélkül, hogy az adatokat külső szervereken keresztül továbbítaná. Ez vonzóvá teszi az érzékeny információkkal, szabályozott adatokkal vagy szigorú belső adatvédelmi követelményekkel dolgozó egyének vagy kis csapatok számára.

A Curiosity nem vállalati szintű tudásrétegként működik, hanem inkább személyes intelligencia rétegként. Segít a felhasználóknak gyorsan megtalálni és összefoglalni az információkat a saját helyi és felhőalapú tartalmaikban. Gyors, offline-barát és adatvédelmi szempontból is kifogástalan.

A Curiosity legjobb funkciói

Indexelje a tartalmat helyileg a fájlok, e-mailek és csatlakoztatott alkalmazások között, és az indexelés befejezése után offline módban is működjön.

Csatlakoztassa e-mailjeit, naptárát, felhőalapú tárolóját és helyi fájljait egy kereshető felületre.

Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat az indexelt tartalmakból összeállított válaszokból.

A kíváncsiság előnyei és hátrányai

Előnyök:

Megszünteti az érzékeny adatok harmadik fél felhőszolgáltatások általi feldolgozásával kapcsolatos aggályokat.

A helyi indexelés szinte azonnali eredményeket biztosít hálózati késleltetés nélkül.

Keresés fájlok és jegyzetek között internetkapcsolat nélkül

Hátrányok:

Csak asztali számítógépen használható, így nincs webes vagy mobil hozzáférés.

Helyi tárolókapacitás és feldolgozási teljesítmény szükséges hozzá, ami befolyásolhatja a régebbi gépek teljesítményét.

A csapatmunka funkciók nem olyan robusztusak, mint a felhőalapú eszközök.

Curiosity árak

Fejlesztő: Ingyenes

Cloud Workspace: 500 €/munkahely/hónap

Vállalati munkaterület: Egyedi árazás

Érdeklődés értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

AppSumo: 4,0/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Curiosity-ról a valódi felhasználók?

A legtöbb felhasználó értékeli a gyors, megbízható keresést, mint például ez a G2-n:

Könnyen használható, bármilyen dokumentumot megtalál: Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams stb. (szinte bármilyen alkalmazás). Nem kell dokumentumokat/fájlokat keresnem, így értékes időt takarítok meg. Adataim biztonságban maradnak a számítógépemen.

7. Dust (A legjobb egyedi AI-asszisztensek létrehozásához vállalati adatcsatlakozókkal)

via Dust

Egyes csapatok nem akarnak általános célú keresőeszközt. Olyan AI asszisztenseket akarnak, amelyek tükrözik az ő üzleti tevékenységüket.

A Dust olyan vállalkozások számára készült, amelyek egyedi AI asszisztenseket szeretnének tervezni, amelyek belső adatokon vannak kiképezve és konkrét felhasználási esetekre vannak szabva, például értékesítés támogatására, ügyfélszolgálatra vagy belső tudáslekérdezésre. Ahelyett, hogy egy közös asszisztenst kínálna, a Dust lehetővé teszi a csapatok számára, hogy több, célra szabott ügynököt hozzanak létre, különféle utasításokkal, adat-hozzáféréssel és viselkedéssel.

A Dust integrálódik a Notion, a Slack, a Google Drive és a GitHub alkalmazásokkal, hogy az egyéni ügynökei hozzáférjenek a vállalat tudásához. Mivel nem plug-and-play megoldás, leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyek rendelkeznek a szükséges technikai ismeretekkel az ügynökök konfigurálásához és karbantartásához.

A legjobb funkciók

Finomítsa az ügynökök válaszadását, a források fontossági sorrendjét és a különböző típusú lekérdezések kezelését.

Csatlakozzon meglévő eszközeihez, hogy az AI-ügynökök kontextusban ismerjék meg vállalatát.

Szabályozza, hogy az egyes AI-ügynökök mely adatokhoz férhetnek hozzá, és mely csapattagok használhatják azokat.

A por előnyei és hátrányai

Előnyök:

Elkerüli az egy méretű, mindenre alkalmas asszisztens korlátait

Erős irányítás a vállalati adatokhoz való hozzáférés terén

Kiválóan alkalmas belső AI- vagy műveleti szakértelemmel rendelkező szervezetek számára.

Hátrányok:

A technikai beállításhoz és a folyamatos konfiguráláshoz speciális erőforrásokra lesz szüksége.

Az egyedi ügynökök létrehozása és optimalizálása meredek tanulási görbét igényel.

Kisebb közösséggel és ökoszisztémával rendelkezik, mint a már bevált vállalati AI-eszközök.

Dust árak

Ingyenes próba elérhető

Pro: 29 €/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás (100+ felhasználó)

Poros értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dustról a valódi felhasználók?

A G2-n olvasható vélemény:

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyon gyorsan AI-ügynököket építsünk és telepítsünk, és a csapatok közvetlenül a munkafolyamatukba integrálják az AI-t, ahelyett, hogy azt különálló kísérletként vagy kiegészítő eszközként kezelnék. Ez a gyors értékteremtés kritikus fontosságú volt a szervezet egészében történő valódi bevezetéshez... fantasztikus lenne, ha a külső felhasználók (ügyfelek/potenciális ügyfelek) könnyebben hozzáférhetnének hozzájuk, és interakcióba léphetnének velük.

8. Onyx (A legjobb önállóan üzemeltetett, nyílt forráskódú vállalati AI-kereséshez)

via Onyx

Vállalati szintű AI keresésre van szüksége, de a szabályozási előírások miatt teljes ellenőrzést szeretne gyakorolni az adatok felett? A saját fejlesztésű felhőalapú megoldások Önnek fekete doboznak tűnhetnek, és talán el akarja kerülni a beszállítói függőséget.

Itt jön be a képbe az Onyx (korábban Danswer). Ez egy nyílt forráskódú vállalati keresési platform, amelyet saját infrastruktúráján is üzemeltethet. AI-alapú kérdés-válasz funkciót biztosít a belső eszközökön, miközben a szervezeteknek teljes átláthatóságot és ellenőrzést biztosít az adatok indexelése, feldolgozása és tárolása felett.

Az Unframe AI alternatívájaként az Onyx ideális a szabályozott iparágak számára, mivel olyan ellenőrzést és átláthatóságot biztosít a vállalkozások számára, amelyet a felhőalapú megoldások nem tudnak nyújtani.

Az Onyx legjobb funkciói

Saját infrastruktúráján üzemeltetett vállalati AI keresés

Testreszabhatja a visszakeresési és rangsorolási logikát a belső igényeknek megfelelően.

Több tucat eszközhöz csatlakozik, hogy AI-vezérelt keresést és kérdés-válaszolást biztosítson.

Tekintse át a kódbázist, járuljon hozzá a fejlesztésekhez, vagy testreszabhatja a funkciókat az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Az Onyx előnyei és hátrányai

Előnyök:

Maximális ellenőrzés az adatok tárolási helye és a megfelelőség felett

A nyílt forráskódú modell elkerüli a költségek emelkedését, ahogy a csapata növekszik.

Rendszeres frissítések és fejlesztések az open source közösségtől

Hátrányok:

A telepítéshez, konfiguráláshoz és karbantartáshoz technikai csapatra lesz szüksége.

A támogatás közösségi alapú, kivéve, ha vállalati támogatást választ.

A kezdeti beállítás bonyolultabb, mint a felhőalapú SaaS alternatíváké.

Onyx árak

Ingyenes próba elérhető

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Onyx értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Dropbox Dash (A legjobb univerzális keresés a Dropboxban és a csatlakoztatott felhőalkalmazásokban)

a Dropboxon keresztül

A Dropbox Dash azoknak a csapatoknak készült, akiknek munkája máris a Dropbox körül forog, de okosabb módszereket keresnek a tartalmak megtalálásához és rendszerezéséhez a mappákon túl.

A Dash lehetővé teszi a természetes nyelvű lekérdezések használatát és a tartalom „Stacks” (halmazok)ba rendezését a kapcsolódó információk csoportosítása érdekében.

Az Unframe AI-hoz hasonlóan a Dash is leginkább azoknak a csapatoknak felel meg, amelyek a fájlok felkutatására koncentrálnak, nem pedig a szélesebb körű ismeretekre vagy a végrehajtási munkafolyamatokra. Ez inkább a meglévő ökoszisztémán belüli kereshetőséget javítja, mintsem az eszközök közötti munka egységesítését.

A Dropbox Dash legjobb funkciói

Keresés a Dropboxban és a csatlakoztatott alkalmazásokban természetes nyelv használatával, hogy szintetizált válaszokat kapjon.

Csoportosítsa a különböző forrásokból származó kapcsolódó fájlokat, linkeket és tartalmakat gyűjteményekbe.

Böngészőbővítmény és asztali alkalmazás segítségével bárhonnan elérheti a Dash-t, hogy gyorsan keresni tudjon.

A Dropbox Dash előnyei és hátrányai

Előnyök:

Könnyen használható kiegészítő a meglévő Dropbox-felhasználók számára

A teljes projektmenedzsment eszközök komplexitása nélkül a keresésre és a szervezésre összpontosít.

Egyszerű, célzott élmény minimális beállítással

Hasznos híd a fájltárolás és a keresés között

Hátrányok:

Ez a legértékesebb azoknak a csapatoknak, amelyek már használják a Dropboxot.

Nincs robusztus projektmenedzsment vagy feladatvégrehajtási képessége.

Ez egy viszonylag új termék, amely még fejlesztés alatt áll.

Dropbox Dash árak

A Dropbox-csomagban benne van

Dropbox Dash értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Dropbox Dash-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ahelyett, hogy különböző eszközök között ugrálnék, az univerzális keresővel azonnal megtalálhatom a fájlokat, linkeket és dokumentumokat – függetlenül attól, hogy azok a Dropboxban, a Google Drive-ban, a Slackben vagy máshol vannak. Az AI-alapú gyorsbillentyűk és összefoglalók is sok időt takarítanak meg, mivel segítenek gyorsabban megtalálni a megfelelő információkat és koncentrált maradni.

10. Notion (A legjobb rugalmas tudáskezeléshez AI-alapú kereséssel és tartalomgenerálással)

via Notion

Azoknál a csapatoknál, ahol a tudás folyamatosan fejlődik, a kihívás nem csak az információk megtalálása, hanem azok naprakész, összekapcsolt és használható állapotban tartása is. Ez az a terület, ahol a Notion az Unframe AI alternatívájaként bevethető.

A Notion élő tudásközpontként működik a legjobban. Ahelyett, hogy az információkat különböző eszközökben indexelné, arra ösztönzi a csapatokat, hogy a dokumentumokat, jegyzeteket, wikiket és könnyű projektkövetőket egy rugalmas munkaterületen központosítsák. A Notion AI réteggel a csapatok kérdéseket tehetnek fel, összefoglalhatják a tartalmat, vagy közvetlenül a már dokumentált anyagokból készíthetnek vázlatokat.

Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy időt kell szánnia a munkaterület beállítására, hogy az megfeleljen a dedikált projektmenedzsment eszközök struktúrájának.

A Notion legjobb funkciói

Generáljon és finomítson tartalmakat az íráshoz, összefoglaláshoz és ötleteléshez használt AI segítségével.

Építsen összekapcsolt adatbázisokat, és tekintse meg ugyanazokat az adatokat táblázat, Kanban-tábla, naptár vagy idővonal formájában.

Kombinálja a szöveget, az adatbázisokat és a beágyazott elemeket, hogy bármilyen felhasználási esethez testreszabott rendszereket hozzon létre.

Kezdje gyorsan a wikik, dokumentumok és belső rendszerek sablonjaival!

A Notion előnyei és hátrányai

Előnyök:

Építsen gyakorlatilag bármilyen rendszert, a projektkövetőktől a CRM-ekig és a tudásbázisokig.

Kiválóan alkalmas összekapcsolt tudásbázisok létrehozására, ahol az információk természetesen kapcsolódnak egymáshoz.

Hátrányok:

A komplex beállítások megtanulása meredek tanulási görbét jelent, ami túlterhelheti az új felhasználókat.

A teljesítmény nagyon nagy adatbázisok esetén lelassulhat.

A natív projektmenedzsment funkciói nem annyira robusztusak, mint a dedikált PM eszközök.

Notion árak

Ingyenes

Plusz : 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Íme egy vegyes Capterra-vélemény:

A Notionban egyértelműen a legjobban a kezdők számára is könnyű használat tetszik... Az AI funkciók azonban sok kívánnivalót hagynak maguk után. A Notion AI-je jelentősen kevésbé képes, mint a ChatGPT, és funkciói nem túl meggyőzőek. Az AI lassú, és ha nagy mennyiségű adatot tartalmazó oldalakon használják, akkor komoly késleltetést tapasztal, és gyakran több percre is lefagy.

Találja meg a megfelelő eszközt, hogy a válaszokat cselekvéssé alakítsa

Nincs egyetlen „legjobb” Unframe AI alternatíva. És őszintén szólva, ez a lényeg.

Egyes csapatoknak jobb értekezlet-intelligenciára van szükségük. Másoknak fontos a magánélet védelme, az egyedi AI-ügynökök vagy a tudás tisztán tartása és rendszerezése. A megfelelő eszköz attól függ, hogy a csapata hogyan dolgozik valójában, nem pedig attól, hogy egy termékbemutató hogyan néz ki.

De néhány dolog mindig igaz.

A keresés önmagában nem elég. Az információk megtalálása csak akkor fontos, ha döntésekhez, nyomon követéshez vagy előrelépéshez vezet.

Több eszköz nem mindig jelent nagyobb termelékenységet. Egy újabb keresési réteg hozzáadása növelheti a kontextusváltást, ahelyett, hogy csökkentené azt.

A leghatékonyabb megoldások összekapcsolják a betekintést a végrehajtással. Azok az eszközök, amelyek a válaszokat közvetlenül a feladatokhoz, dokumentumokhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolják, segítenek a csapatoknak gyorsabban és kevesebb súrlódással haladni előre.

Ha a keresés, a dokumentumok, a feladatok és az automatizálás együtt működnek, a válaszok cselekvéssé alakítása alapértelmezetté válik. Ha célja a kontextus szétaprózódásának csökkentése, valamint munkájának, tudásának és AI-jének egy helyre történő összevonása, próbálja ki ingyenesen a ClickUp-ot, és győződjön meg saját maga a különbségről ✨

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az Unframe AI egy AI-alapú vállalati kereső és tudáskezelő eszköz. Segít a csapatoknak megtalálni az információkat a kapcsolódó alkalmazásokban és adatforrásokban, azáltal, hogy a vállalati tudásbázisokból származó válaszokat jeleníti meg.

Az AI termelékenységi eszközök az intelligens keresésre, a tartalomgenerálásra és az automatizált betekintésre összpontosítanak. A hagyományos projektmenedzsment szoftverek a feladatkövetést, az ütemterveket és a munkafolyamat-kezelést helyezik előtérbe, bár az olyan konvergens platformok, mint a ClickUp, mindkét képességet ötvözik.

Igen, a legtöbb alternatíva integrálható olyan általános munkahelyi eszközökkel, mint a Slack, a Google Workspace és a Microsoft 365. Az integrációk mélysége azonban változó, az alapvető kapcsolatoktól a mély, kétirányú szinkronizálásig vagy az összes csatlakoztatott alkalmazáson keresztüli egységes keresésig.