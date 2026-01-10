A 10 legjobb Saner AI alternatíva 2026-ra

A Saner AI-t használta „második agyának” felépítéséhez, és ez remekül alkalmas ötletek rögzítésére és személyes kontextusok felidézésére.

De most falba ütközik. A jegyzetek gyakran elszigetelten állnak a tényleges projektekhez képest, és a csapata nem fér hozzá az Ön által dokumentált briliáns ötletekhez, ami frusztráló információs szigetekhez vezet.

Ez szakadékot teremt a gondolkodás és a cselekvés között. Ideje tehát felhúzni az ingujját, és felfedezni néhány megbízható Saner AI alternatívát!

Ez az útmutató azokat a legnépszerűbb eszközöket mutatja be, amelyek segítségével a tudás egyszerű rögzítésétől eljuthat a feladatok elvégzéséig.

A Saner AI alternatívái egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló a kezdéshez:

Eszköz neve A legjobb Legjobb funkciók Árak* ClickUp AI-alapú konvergens munkaterület, amely az ötleteket megvalósításba fordítja ClickUp Brain (kontextusfüggő AI), ClickUp Docs, ClickUp Automations, AI Fields, AI Assign, Super Agents, 15+ Views, Calendar, Chat Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok esetén egyedi árazás Motion Naptár-elsőségi AI ütemezés elfoglalt szakemberek számára Automatikus ütemezés, intelligens időbeosztás, dinamikus prioritások átrendezése, találkozók foglalási linkjei Nincs ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik havonta. Notion AI Tudásintenzív csapatok, amelyek egyedi adatbázisokat és wikiket hoznak létre AI írás és összefoglalók, relációs adatbázisok, munkaterületi kérdések és válaszok, wiki-stílusú dokumentumok Ingyenes csomag elérhető, az AI a fizetős csomagokban 24 USD/felhasználó/hónap áron elérhető. Sunsama Tudatos, ADHD-barát napi tervezés Irányított napi tervezési rituálék, reális munkaterhelés-megjelenítés, naptár-időkeretezés Nincs ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. Obsidian Adatvédelemre fókuszáló személyes tudásmenedzsment Helyi elsőbbségű Markdown jegyzetek, kétirányú linkelés, grafikus nézet, plugin ökoszisztéma Ingyenes alapalkalmazás, opcionális fizetős kiegészítők 5 dollártól/hónap Mem AI-alapú jegyzetek rögzítése automatikus rendszerezéssel Szemantikus keresés, automatikus címkézés, kapcsolódó jegyzetek megjelenítése, AI-visszakeresés Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. Limitless A digitális tevékenységek és találkozók tökéletes visszahívása Kereshető képernyőelőzmények, találkozók átírása, privát idővonal visszahívás Nincs nyilvános ingyenes csomag, az árak egyediak (Meta ökoszisztéma) Heptabase Vizuális elsődleges ötletek feltérképezése és kutatási munkafolyamatok Térbeli táblák, kártyalapú jegyzetek, kutatási összefoglalók Nincs ingyenes csomag, a fizetős csomagok ára 11,99 dollártól kezdődik havonta. Kapacitások Objektumorientált személyes tudásszervezés Szerkezetes objektumok tulajdonságokkal, automatikus visszautalások, napi jegyzetek Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik havonta. Tana AI-alapú strukturált jegyzetátalakítás Supertags mezőkkel, AI-elemzéssel, csomópont-alapú kereséssel Ingyenes csomag elérhető, fizetős csomagok még nem kerültek meghatározásra / fejlesztés alatt állnak.

Miért érdemes a Saner AI alternatíváit választani?

A legtöbb „második agy ” alkalmazás tárolja az ötleteit, de megnehezíti azok valódi munkává alakítását. Ez egyre nagyobb kihívást jelent, mivel az irodai dolgozók egy átlagos munkanapon 11 különböző alkalmazást használnak.

Olyan alternatívára van szüksége, amely nem csak tárolja a tudást, hanem azt munkába is állítja. Keressen olyan eszközt, amely a következőket kínálja:

Közös munkaterület: A csapatának hozzáférésre van szüksége ugyanazokhoz az információkhoz, hogy összehangoltan tudjon dolgozni.

Szélesebb körű AI: Olyan AI-ra van szüksége, amely megérti a projektjeit és feladatait, nem csak a jegyzeteket.

Híd a végrehajtáshoz: Ötleteit zökkenőmentesen kell átalakítani megvalósítható feladatokká.

Egységes munkafolyamatok: Meg kell szüntetnie az eszközök elszaporodását, nem pedig újabb alkalmazásokat kell hozzáadnia a gyűjteményéhez.

A legjobb Saner AI alternatívák

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú konvergens munkaterület, amely egyesíti a projekteket, dokumentumokat és csevegést)

Kezelje összes dokumentumát, projektjét, beszélgetését és egyebeket egy átfogó platformon a ClickUp kontextusfüggő AI-jával.

A legtöbb AI eszköz a munkán kívül működik, és utólag próbálja megérteni azt.

A világ első konvergált AI-munkaterületeként a ClickUp fegyelmezettebb megközelítést alkalmaz, az AI-t közvetlenül azokba a rendszerekbe ágyazva, ahol a munka létrejön, nyomon követhető és befejezhető. Az eredmény egy olyan munkaterület, ahol az intelligencia valós idejű kontextusban működik a feladatok, dokumentumok, csevegések, célok és naptárak között.

Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kihasználhatja ezeket a hiperfókuszos időszakokat anélkül, hogy tabokat kellene váltania!

A tipikus munkafolyamat az ötletek rögzítésével kezdődik. A ClickUp Brain alkalmazás Talk-to-Text vagy inline prompt funkcióival a ClickUp Docs, Assigned Comment vagy ClickUp Task alkalmazásokban azonnal rögzítheti az ötleteket. Mivel a Brain hozzáfér a munkaterület kontextusához, az ötleteket strukturált feladatokká alakíthatja, prioritásokat határozhat meg, címkéket javasolhat, és manuális beállítás nélkül összekapcsolhatja azokat a megfelelő listával, mappával vagy területtel.

Ettől kezdve a végrehajtás tervezése automatizáltá válik, és nem csak eljárásjellegű. Az AI feladatgenerálás a munkát alfeladatokra bontja a hatókör és a korábbi minták alapján. Az AI mezők közvetlenül a leírásokból és a találkozók jegyzetéből kivonhatják a legfontosabb részleteket, például a szükséges erőfeszítést, a kockázatot vagy a kategóriát. Az automatizálás és az AI hozzárendelés segítségével a tulajdonjog és az állapotfrissítések automatikusan elindulnak, amint a feltételek megváltoznak.

Használja az AI automatikus kitöltési funkcióját, automatikusan rendeljen hozzá feladatokat, és automatikusan rangsorolja a kritikus feladatokat előre meghatározott kritériumok alapján.

Az ütemezés rendszer szinten történik. A feladatok a ClickUp Calendar -ba kerülnek, ahol a prioritások, a függőségek és a munkaterhelési adatok alapján reális ütemtervek készülnek. Ha a dátumok változnak, a downstream feladatok automatikusan frissülnek, így nincs szükség a kézi átütemezésre, ami gyakran megbízhatatlan.

A tudás és az együttműködés továbbra is szorosan kapcsolódik a végrehajtáshoz. A ClickUp Docs közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, így a döntések, a specifikációk és a kontextus soha nem tévednek el. A ClickUp Chat a beszélgetéseket a munkatételekhez kapcsolja, az AI Summaries pedig a szálakat vagy a megbeszéléseket cselekvésre késztető követő lépésekké alakítja át, anélkül, hogy elveszítené az attribútumokat vagy a szándékot.

Készítsen és hajtson végre terveket gyorsabban az AI támogatásával a feladatok és dokumentumok terén.

A ClickUp szuperügynökei ezt a modellt a segítségnyújtáson túl a cselekvésig is kiterjesztik. Ezek az ügynökök figyelemmel kísérik a munkafolyamatokat, felismerik az akadályokat, feltárják a kockázatokat, és végrehajtják a rutin lépéseket, mint például az állapotváltozások, a nyomon követések és az átadások. A rendszer nem reagál a munkára, hanem proaktívan kezeli azt a meghatározott keretek között.

Hozzon létre egyedi AI-ügynököket előre konfigurált utasításokkal és személyiségekkel a ClickUp Super Agents segítségével.

A ClickUp-ot a Saner AI alternatívájává az architektúrája teszi. Az AI valós időben működik az elsődleges munkadatokon, a feladatok, az emberek és a prioritások egységes modelljén keresztül. Ez kevesebb eszközt, kevesebb kontextusvesztést és olyan munkafolyamatokat jelent, amelyek az ötlettől a megvalósításig haladnak anélkül, hogy az embernek folyamatosan össze kellene fűznie őket.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain: Ez az AI réteg, amely az egész munkaterületén működik. Válaszol a projektekkel kapcsolatos kérdésekre, összefoglalja a dokumentumokat és teljes kontextusban generál tartalmat, mert megérti a feladatait, dokumentumait és a csapat kommunikációját. Egyszerűen írja be a @brain szót egy feladat megjegyzésébe vagy a ClickUp Chat üzenetébe, hogy kérdést tegyen fel, mintha egy csapattársának tenné.

ClickUp Docs: Csatlakoztassa tudásbázisát közvetlenül munkájához a ClickUp Docs segítségével. Összekapcsolhatja a Docs-ot a feladatokkal, valós időben együttműködhet csapatával, és akár dokumentumokból is létrehozhat feladatokat, hogy megszüntesse a tudás és a végrehajtás közötti szakadékot.

ClickUp Automations: Automatizálja az ismétlődő munkákat, mint például a feladatok kiosztása, az állapotok frissítése vagy az értesítések küldése a ClickUp Automations segítségével, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

ClickUp Views : Vizualizálja a munkát a csapatának leginkább megfelelő módon több mint 15 testreszabható ClickUp Views segítségével – beleértve a List, Board, Calendar és Gantt funkciókat –, miközben ugyanazon alapadatokon dolgozik. Vizualizálja a munkát a csapatának leginkább megfelelő módon több mint 15 testreszabható ClickUp Views segítségével – beleértve a List, Board, Calendar és Gantt funkciókat –, miközben ugyanazon alapadatokon dolgozik.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Megszünteti a munka szétszóródását: Egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és az AI-t egy platformon, csökkentve ezzel a kontextusváltást. Egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és az AI-t egy platformon, csökkentve ezzel a kontextusváltást.

Teljes munkakontextusú AI: A ClickUp Brain segítségével valóban hasznos támogatást kap, amely nem csak általános adatokra, hanem a tényleges feladatokra és dokumentumokra épül.

Önnel együtt növekszik: A platform egyaránt jól működik személyes termelékenység és nagyvállalati csapatok számára, így nem fogja kinőni.

Hátrányok:

Az új felhasználóknak a sok testreszabási lehetőség miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

A mobilalkalmazás folyamatosan fejlődik, hogy teljes mértékben megfeleljen a desktop élménynek.

Egyes fejlett funkciók nem minden felhasználó számára elérhetők.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Trello használata után áttértem a ClickUp-ra, és a különbség ÓRIÁSI. A Trello rendben van, de amint elkezded bővíteni és a csapatod mérete növekszik, máris összeomlik. A feladatokon belüli AI nagyon hasznos, segít az összefoglalásokban, az újraelosztásban, a feladatok megtalálásában és általában időt takarít meg a kis dolgokban. Az automatizálás is hatékony, és segíthet a prioritások hozzárendeléséhez stb. szükséges sok ismétlődő feladat csökkentésében, és ezt AI-ügynökökkel helyettesítheti, ami lényegében automatizálás szteroidokon lol. Szeretem, hogy mind a lista, mind a tábla nézet elérhető (ellentétben az Asanával, ahol csak lista, és a Trellóval, ahol csak tábla van). A csevegőcsatornák Slack-szerűek, ami remek, mert így nem kell másik szoftverért fizetnem, és nagyon hasznos, hogy dokumentumokat lehet létrehozni egy feladat keretében, így nem kell a Drive-ba menni, Google Doc-ot létrehozni, majd azt a feladathoz linkelni. Segít megőrizni a józan eszedet. Emellett a klipek (Loom) létrehozásának lehetősége is szuper, ez a leggyakrabban használt funkció számomra eddig.

A Trello használata után áttértem a ClickUp-ra, és a különbség ÓRIÁSI. A Trello rendben van, de amint elkezded bővíteni és a csapatod mérete növekszik, máris összeomlik. A feladatokon belüli AI nagyon hasznos, segít az összefoglalásokban, az újraelosztásban, a feladatok megtalálásában és általában időt takarít meg a kis dolgokban. Az automatizálás is hatékony, és segíthet a prioritások hozzárendeléséhez stb. szükséges sok ismétlődő feladat csökkentésében, és ezt AI-ügynökökkel helyettesítheti, ami lényegében automatizálás szteroidokon lol. Szeretem, hogy mind a lista, mind a tábla nézet elérhető (ellentétben az Asanával, ahol csak lista, és a Trellóval, ahol csak tábla van). A csevegőcsatornák Slack-szerűek, ami remek, mert így nem kell másik szoftverért fizetnem, és nagyon hasznos, hogy dokumentumokat lehet létrehozni egy feladat keretében, így nem kell a Drive-ba menni, Google Doc-ot létrehozni, majd azt a feladathoz linkelni. Segít megőrizni a józan eszedet. Emellett a klipek (Loom) létrehozásának lehetősége is szuper, ez a leggyakrabban használt funkció számomra eddig.

💟 Bónusz: A Saner AI segít rögzíteni és felidézni az ötleteket, de a BrainGPT , a ClickUp AI szuperalkalmazása segít azokat cselekvéssé alakítani. Ahelyett, hogy elszigetelt jegyzeteken dolgozna, a BrainGPT teljes, élő kontextusban működik a feladatok, a dokumentumok, a csevegés, a célok és a naptár között. Eszközök váltása nélkül képes ötleteket feladatokká alakítani, a munkát alfeladatokra bontani, prioritásokat javasolni és automatizálásokat elindítani. A gondolkodást, a tervezést és a végrehajtást egyetlen rendszerben egyesíti, nem csak egy memóriarétegben.

💟 Bónusz: A Saner AI segít rögzíteni és felidézni az ötleteket, de a BrainGPT , a ClickUp AI szuperalkalmazása segít azokat cselekvéssé alakítani. Ahelyett, hogy elszigetelt jegyzeteken dolgozna, a BrainGPT teljes, élő kontextusban működik a feladatok, a dokumentumok, a csevegés, a célok és a naptár között. Eszközök váltása nélkül képes ötleteket feladatokká alakítani, a munkát alfeladatokra bontani, prioritásokat javasolni és automatizálásokat elindítani. A gondolkodást, a tervezést és a végrehajtást egyetlen rendszerben egyesíti, nem csak egy memóriarétegben. Diktálja az utasításokat, jegyzeteket és ötleteket, majd alakítsa őket szöveggé a ClickUp BrainGPT Talk to Text segítségével.

2. Motion (A legjobb naptár-alapú AI ütemezéshez és automatikus időblokkoláshoz)

via Motion

A legtöbb szakember szenved a „tervezési bénulástól” – azaz attól a frusztráló ciklustól, amikor kézzel kell áthelyezni a feladatokat a zsúfolt naptárban, csak azért, hogy egy egyetlen 10 órai megbeszélés tönkretegye az egész nap menetét.

A Motion ezt a forgatókönyvet felforgatja azzal, hogy az Ön ütemtervét élő organizmusként kezeli. Ahelyett, hogy Ön kényszerítené a feladatokat a résekbe, egyszerűen csak beírja a határidőket és a prioritásokat, és az AI motor megtervezi a leghatékonyabb utat. Ha délutáni műszakja van, vagy sürgős hívás érkezik, a platform azonnal újrakalibrálja a fennmaradó feladatokat.

Ez egy hatékony eszköz elfoglalt szakemberek és olyan magánszemélyek számára, akik a naptáruk szerint élnek, de a projektmenedzsment helyett az ütemezésre való összpontosítása korlátozhatja a komplex csapatmunkát.

A Motion legjobb funkciói

Intelligens automatikus ütemezés: Az AI elemzi a naptárát, a feladatok határidejét és a prioritásokat, hogy automatikusan a legjobb időpontokra osztja be a feladatokat.

Prioritásalapú idővédelem: Biztosítja, hogy a legfontosabb munkáidat előre beütemezd, megvédve a koncentrációs idődet attól, hogy alacsonyabb prioritású feladatok elvegyék.

Találkozó-foglalási linkek: A beépített ütemezési funkció lehetővé teszi mások számára, hogy időpontot foglaljanak Önnel, figyelembe véve a meglévő feladatait.

A Motion előnyei és hátrányai

Előnyök:

Megszünteti a döntéshozatal kognitív terheit, hogy mikor mit kell elvégezni

Dinamikusan átütemezi a napját, ha a tervek megváltoznak

Természetesnek tűnik azoknak a felhasználóknak, akik máris naptárközpontúak

Hátrányok:

Nincs mélyreható projektmenedzsment funkciója komplex csapatprojektekhez

Az értékelési lehetőségek korlátozottak lehetnek.

Kevésbé rugalmas azoknak a felhasználóknak, akik a listákra épülő munkafolyamatokat preferálják.

Motion árak

Ingyenes próba

Pro AI: 49 dollár havonta

Üzleti AI: 69 dollár havonta

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Szeretem a Motion alkalmazást a naptáram automatizálásához. Nagyon jó automatizálási eszköz, különösen az AI feladat-automatizálási és időblokkolási funkciói. Hasznosnak találom, amikor túlterhelt vagyok, mert segít a prioritások meghatározásában, a koncentráció fenntartásában és abban, hogy ne vesszek el a sok feladat és prioritás között. Az is tetszik, hogy a dolgok automatikusan mozognak és átrendeződnek a prioritások, a naptár és a határidők alapján. Ezenkívül szinkronizálható a Google Naptárral, ami nagyon kényelmes.

Szeretem a Motion alkalmazást a naptáram automatizálásához. Nagyon jó automatizálási eszköz, különösen az AI feladat-automatizálási és időblokkolási funkciói. Hasznosnak találom, amikor túlterhelt vagyok, mert segít a prioritások meghatározásában, a koncentráció fenntartásában és abban, hogy ne vesszek el a sok feladat és prioritás között. Az is tetszik, hogy a dolgok automatikusan mozognak és átrendeződnek a prioritások, a naptár és a határidők alapján. Ezenkívül szinkronizálható a Google Naptárral, ami nagyon kényelmes.

3. Notion AI (A legjobb tudásintenzív csapatok számára, akik egyedi adatbázis-munkafolyamatokat hoznak létre)

via Notion

Ha komplex információs architektúrával rendelkezik, és olyan rugalmas rendszerre van szüksége, amely pontosan az Ön igényeihez igazítható, és amely AI-vel segíti a tudásmenedzsmentet, akkor ez a termék érdekelheti Önt.

A Notion egy „saját munkaterületet létrehozó” eszköz. A relációs adatbázisok és tartalomblokkok rendszerének segítségével bármilyen típusú információhoz egyedi struktúrákat hozhat létre, a csapat wiki-jétől a CRM-ig. A Notion AI zökkenőmentesen integrálódik, írási segítséget, összefoglalást és a tartalommal kapcsolatos kérdések feltevésének lehetőségét biztosítja.

Ez a végső rugalmasság a Notion legnagyobb erőssége és legnagyobb kihívása. A többi, kevésbé rugalmas eszközhöz képest jelentős befektetést igényel a beállítás és a karbantartás terén.

A Notion AI legjobb funkciói

AI-alapú kérdés-válasz: Munkaterületét lekérdezhető tudásbázissá alakítja, amelyben kérdéseket tehet fel, és válaszokat kaphat az oldalairól és adatbázisaiból.

Írási és szerkesztési segítség: Segít a tartalom megfogalmazásában, a meglévő szöveg javításában, a hosszú dokumentumok összefoglalásában és a hangnem módosításában.

Adatbázis automatikus kitöltése: Az AI automatikusan kitöltheti az adatbázis tulajdonságait a oldal tartalma alapján, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt.

A Notion AI előnyei és hátrányai

Előnyök:

A páratlan testreszabási lehetőségek segítségével szinte bármilyen munkafolyamatot létrehozhat.

Kiválóan alkalmas összekapcsolt wikik és tudásbázisok létrehozására.

Az AI közvetlenül integrálva van az írási és szerkesztési élménybe.

Hátrányok:

Megtanulása bonyolult, kifinomult rendszerek építése és karbantartása

Nagyon nagy adatbázisok esetén a teljesítmény lelassulhat.

A projektmenedzsment jelentős manuális konfigurációt igényel

Notion AI árak

Ingyenes próba

A Business csomagban és a magasabb csomagokban is benne van: 24 dollártól havonta

Notion AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak a Notion AI-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Kipróbáltam a Notion különböző felhasználási módjait, adatbázisokat hoztam létre a fontos adatok vizualizálására, és formáztam a jegyzeteket az áttekinthetőség és az olvashatóság javítása érdekében. A jegyzetelés tekintetében a Notion nagyon hatékony. Az AI funkciók azonban sok kívánnivalót hagynak maguk után. A Notion AI-je jelentősen kevésbé hatékony, mint a ChatGPT, és funkciói nem túl meggyőzőek. Az AI lassú, és ha nagy mennyiségű adatot tartalmazó oldalakon használják, akkor súlyos késleltetést tapasztal, gyakran több percre is lefagy. Összességében a Notion egy átlagos jegyzetkészítő eszköz, amely messze elmarad az elvárásaimtól. A nem kielégítő tapasztalatok miatt nemrég úgy döntöttem, hogy áttérek az Obsidianra, amelyet sokkal alkalmasabbnak találok a teljesen testreszabható, komplex és hasznos jegyzetkészítéshez.

Kipróbáltam a Notion különböző felhasználási módjait, adatbázisokat hoztam létre a fontos adatok vizualizálására, és formáztam a jegyzeteket az áttekinthetőség és az olvashatóság javítása érdekében. A jegyzetelés tekintetében a Notion nagyon hatékony. Az AI funkciók azonban sok kívánnivalót hagynak maguk után. A Notion AI-je jelentősen kevésbé hatékony, mint a ChatGPT, és funkciói nem túl meggyőzőek. Az AI lassú, és ha nagy mennyiségű adatot tartalmazó oldalakon használják, akkor súlyos késleltetést tapasztal, gyakran több percre is lefagy. Összességében a Notion egy átlagos jegyzetkészítő eszköz, amely messze elmarad az elvárásaimtól. A nem kielégítő tapasztalatok miatt nemrég úgy döntöttem, hogy áttérek az Obsidianra, amelyet sokkal alkalmasabbnak találok a teljesen testreszabható, komplex és hasznos jegyzetkészítéshez.

4. Sunsama (A legjobb tudatos, ADHD-barát napi tervezési rituálékhoz)

via Sunsama

Van egy olyan rettegett érzés, amikor folyamatosan elárasztanak a véget nem érő feladatlisták, és bűntudatot érezünk, mert nem tudunk eleget tenni. Amikor a termelékenységre irányuló „hustle culture” megközelítés kudarcot vall, nyugodtabb, tudatosabb módszerre van szükség a napunk megtervezéséhez.

A Sunsama célja, hogy kevesebbet, de jobban dolgozzon. Vezetést nyújt a napi tervezés rituáléjában, amelynek során szándékosan kiválaszt egy reális számú feladatot a napra, megbecsüli, mennyi időt vesznek igénybe, és beosztja őket a naptárába. Úgy lett kialakítva, hogy megakadályozza a túlzott elkötelezettséget és csökkenti a szorongást.

Az Asana és a Trello más eszközökből származó feladatokat összegyűjtve napi tervezési rétegként működik a meglévő rendszerek tetején, így kiválóan alkalmas egyéni használatra, de nem teljes körű csapatmunkára.

A Sunsama legjobb funkciói

Irányított napi tervezés: egy reggeli rituálé végigvezeti Önt a tegnapi nap áttekintésén, a mai feladatok kiválasztásán és azok ütemezésén.

Reális munkaterhelés-értékelés: Megmutatja a tervezett teljes időt a rendelkezésre álló időhöz viszonyítva, és arra ösztönzi Önt, hogy áthelyezze a feladatokat, ha a napja túl tele van.

Több eszköz feladatainak összevonása: Az egyéb eszközeiből származó feladatokat egyetlen felületre vonja össze a napi tervezéshez.

A Sunsama előnyei és hátrányai

Előnyök:

Szándékos korlátozásokkal csökkenti a túlterheltséget és a szorongást

A strukturált rituálé hasznos lehet az ADHD-val vagy döntéshozatali fáradtsággal küzdő felhasználók számára.

Integrálható a meglévő PM-eszközökkel, így nem szükséges áttérni egy új rendszerre.

Hátrányok:

Elsősorban egyéni tervezéshez, nem csapatprojekt-menedzsmenthez

Az értékelési lehetőségek korlátozottak lehetnek.

Nincs elég mélység a komplex, többfázisú projektek nyomon követéséhez

Sunsama árak

14 napos ingyenes próba

Havi előfizetés: 20 dollártól havonta

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Kipróbáltam szinte minden létező termelékenységi/feladatkezelő eszközt, beleértve (de nem kizárólag) a Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any. do, Asana, Wrike és Quire alkalmazásokat. Bár ezek közül sok megbízható eszköz, egyik sem rendelkezett azzal, amit én „ragadó tényezőnek” neveznék. A Sunsama olyan munkafolyamatot kínál, amely nekem nagyon jól működik a reggeli rutinomban, segít megtervezni a napomat, és a napra összpontosított képet ad, de a hétre is rálátást nyújt. Aktívan segít maximalizálni a hatékonyságot anélkül, hogy túlterhelné a napomat. A Google Naptárral való integráció zökkenőmentes, és együttesen kevesebb stresszel tudom kezelni a napomat, és nem kell attól tartanom, hogy valami elmarad.

Kipróbáltam szinte minden létező termelékenységi/feladatkezelő eszközt, beleértve (de nem kizárólag) a Trello, Todoist, ClickUp, Nirvana, Any. do, Asana, Wrike és Quire alkalmazásokat. Bár ezek közül sok megbízható eszköz, egyik sem rendelkezett azzal, amit én „ragadó tényezőnek" neveznék. A Sunsama olyan munkafolyamatot kínál, amely nekem nagyon jól működik a reggeli rutinomban, segít megtervezni a napomat, és a napra összpontosított képet ad, de a hétre is rálátást nyújt. Aktívan segít maximalizálni a hatékonyságot anélkül, hogy túlterhelné a napomat. A Google Naptárral való integráció zökkenőmentes, és együttesen kevesebb stresszel tudom kezelni a napomat, és nem kell attól tartanom, hogy valami elmarad.

5. Obsidian (A legjobb adatvédelemre összpontosító személyes tudáskezeléshez, helyi tárolással)

via Obsidian

Ha hatékony „második agyat” szeretne, de teljes mértékben saját tulajdonában szeretné tartani adatait, ez az eszköz jó választás lehet.

Az Obsidian alapelve ugyanis az adatok tulajdonjoga. A jegyzetek egyszerű Markdown fájlok, amelyeket a készülékén tárol, nem pedig egy vállalat szerverén. Kétirányú linkek rendszerét használja egy „gráf nézet” létrehozásához, amely egy vizuális hálózatot alkot az összekapcsolt ötleteiből.

Funkcionalitása jelentősen bővíthető a közösség által fejlesztett bővítményekkel, beleértve azokat is, amelyek AI-képességeket adnak hozzá.

A magánélet védelmére és a testreszabhatóságra való összpontosítás miatt ez a személyes tudáskezelés kedvelt eszköze, de több technikai beállítást igényel, és kevesebb beépített együttműködési lehetőséget kínál, mint a felhőalapú eszközök.

Az Obsidian legjobb funkciói

Helyi elsődleges Markdown-tárolás: Jegyzeteit egyszerű szöveges fájlként tárolja a készülékén, így biztosítva, hogy adatai mindig hordozható formátumban maradjanak a tulajdonában.

Kétirányú összekapcsolás és grafikus nézet: vizuális hálót hoz létre az összekapcsolt ötleteiből, segítve Önt abban, hogy felfedezze azokat a kapcsolatokat, amelyekre eddig talán nem figyelt fel.

Bővíthető plugin-ökoszisztéma: A közösségi pluginok hatalmas könyvtára olyan funkciókat ad hozzá, mint az AI-segítség, naptárak és Kanban táblák.

Az Obsidian előnyei és hátrányai

Előnyök:

Adatai teljes tulajdonjogával és adatvédelmével rendelkezik.

A szabványos Markdown fájlok használatának köszönhetően nincs beszállítói függőség.

Témák és több száz bővítmény segítségével nagymértékben testreszabható

Hátrányok:

A legtöbb alternatívánál meredekebb tanulási görbe

Az együttműködés nem beépített funkció, technikai megoldásokra van szükség hozzá.

Az AI funkciók harmadik féltől származó bővítmények telepítésétől és konfigurálásától függenek.

Obsidian árak

Ingyenes

Szinkronizálás: 5 dollár havonta

Közzététel: 10 dollár havonta

Obsidian értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Az Obsidian hihetetlenül gyors és rugalmas. Nagyon értékelem, hogy teljes ellenőrzésem van az adataim felett, mert az összes jegyzetemet egyszerű szövegfájlokban tárolom helyben.

Az Obsidian hihetetlenül gyors és rugalmas. Nagyon értékelem, hogy teljes ellenőrzésem van az adataim felett, mert az összes jegyzetemet egyszerű szövegfájlokban tárolom helyben.

6. Mem (A legjobb AI-alapú jegyzetek rögzítéséhez automatikus rendszerezéssel)

via Mem

Valaha is vágyott már olyan eszközre, amelyben az AI kezeli az iratok tárolását és visszakeresését? A Mem egy „önszervező munkaterületként” lett kialakítva.

Ön rögzíti a jegyzeteket, az AI pedig automatikusan címkézi őket, összekapcsolja más jegyzetekkel, és releváns esetben megjelenít. Szemantikus keresője megérti a lekérdezések mögötti jelentést, így természetes nyelven tehet fel kérdéseket, hogy megtalálja, amire szüksége van.

Ez a megközelítés megkönnyíti a gyors gondolatok rögzítését. Ugyanakkor kevesebb manuális ellenőrzési lehetőséget kínál azoknak a felhasználóknak, akik a világos, rendezett mappákat preferálják.

A Mem legjobb funkciói

Szemantikus keresés és visszakeresés: Megérti a természetes nyelvű kérdéseket, hogy releváns jegyzeteket találjon, még pontos kulcsszavak nélkül is.

Automatikus szervezés: A tartalom alapján kapcsolatokat hoz létre, így nincs szükség manuális mappákra.

Kapcsolódó jegyzetek megjelenítése: Írás közben automatikusan megjeleníti a tudásbázisból származó kapcsolódó tartalmakat.

Mem előnyei és hátrányai

Előnyök:

Csökkenti az ötletek rögzítésének nehézségeit

Az AI-alapú visszakeresés beszélgetésszerű

Csökkenti a kézi szervezés terheit

Hátrányok:

Kevesebb ellenőrzés azoknak a felhasználóknak, akik a kifejezett mappaszerkezeteket preferálják

Korlátozott csapatmunkára alkalmas funkciók

Egy újabb termék, amelynek funkciói még folyamatosan fejlődnek.

Mem árazás

Ingyenes

Mem Pro: 12 dollár havonta

Mem Teams: Egyedi árazás

Mem értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Memről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Sok jegyzetelési funkció hiányzik. A legnagyobb hiányzó funkció: nincs lehetőség a jegyzetek sorainak átrendezésére a billentyűzet segítségével (beleértve a felsorolásokat és a számozott listákat is). A sokféle felhasználási lehetőség közül számomra a legfontosabb a jegyzetek átnézése közvetlenül a megbeszélés után. A sorok és bekezdések áthelyezése kritikus része a felülvizsgálati folyamatnak, amikor a megbeszélés során sietve begépelt jegyzeteket rendszerezem.

Sok jegyzetelési funkció hiányzik. A legnagyobb hiányzó funkció: nincs lehetőség a jegyzetek sorainak átrendezésére a billentyűzet segítségével (beleértve a felsorolásokat és a számozott listákat is). A sokféle felhasználási lehetőség közül számomra a legfontosabb a jegyzetek átnézése közvetlenül a megbeszélés után. A sorok és bekezdések áthelyezése kritikus része a felülvizsgálati folyamatnak, amikor a megbeszélés során sietve begépelt jegyzeteket rendszerezem.

7. Limitless, a Meta által felvásárolt (a legjobb a digitális tevékenységek és találkozók tökéletes visszahívásához)

via Limitless

Folyamatosan elfelejti, hol látta egy információt. Egy weboldalon volt elrejtve, egy Slack-szálban elveszett, vagy egy megbeszélésen említették meg röviden? Ez a „digitális amnézia” időpazarlás és állandó mentális fáradtságot okoz.

A Meta által nemrég felvásárolt Limitless a digitális életed kereshető memóriájaként működik. Felveszi a képernyődet és az audiót, hogy egy privát, kronológiai idővonalat hozzon létre mindenről, amit láttál, hallottál vagy mondtál.

Legyen szó egy három héttel ezelőtt elolvasott dokumentumról vagy egy kolléga tegnapi megbeszélésen elhangzott megjegyzéséről, kereshet rá a pillanatra, és az eszköz megtalálja.

A Meta ökoszisztémájába való átállás során a vállalat alapvető ígérete továbbra is a magánélet védelmére összpontosító megközelítés marad, amely biztosítja, hogy egyetlen részlet se kerüljön figyelmen kívül.

Korlátlanul a legjobb funkciók

Kereshető képernyőelőzmények: indexeli a képernyőn végzett tevékenységeket, így bármit kereshet, ami megjelent a monitoron.

Találkozók átírása és visszahívása: automatikusan rögzíti és átírja a találkozók hanganyagát, így minden beszélgetés kereshetővé válik.

Adatvédelem-orientált helyi feldolgozás: Úgy tervezték, hogy a rögzítés és az indexelés a készüléken történjen, így Ön ellenőrizheti személyes adatait.

Korlátlan előnyök és hátrányok

Előnyök:

Véget vet a elveszett linkek, üzenetek vagy dokumentumok keresésének frusztrációjának.

Lehetővé teszi, hogy 100%-osan a beszélgetésre koncentráljon, anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

Egyedülálló „idővonal” nézetet kínál az egész munkanapjáról.

Hátrányok:

A Meta felvásárlását követően elsősorban a meglévő felhasználókra és a Meta jövőbeli hardverébe való integrációra összpontosít.

A nap vizuális és hangos történetének tárolása jelentős helyi lemezterületet igényel.

Kiváló memóriaeszköz, de hiányoznak belőle a hagyományos termelékenységi alkalmazásokban megtalálható aktív feladat- vagy projektkezelési funkciók.

Korlátlan árazás

Egyedi árazás (a Meta részeként)

Korlátlan értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Heptabase (A legjobb vizuális ötletek feltérképezéséhez és kutatási munkafolyamatokhoz)

via Heptabase

A lineáris, szövegalapú jegyzetek nem mindig felelnek meg az Ön gondolkodásmódjának. Az Ön ötletei összekapcsolódnak egymással, ezért olyan eszközre van szüksége, amely lehetővé teszi azok térbeli ábrázolását, hogy átláthassa a teljes képet.

A Heptabase egy vizuális jegyzetelő eszköz kutatók és gondolkodók számára, akik komplex információkkal dolgoznak. A jegyzetek kártyák formájában jelennek meg egy végtelen fehér táblán, amelyeken elrendezheti, összekapcsolhatja és csoportosíthatja őket, hogy érveket építsen és kapcsolatokat értsen meg.

A szoftver úgy lett kialakítva, hogy támogassa a teljes kutatási folyamatot, a források gyűjtésétől az eredmények összefoglalásáig.

A Heptabase legjobb funkciói

Térbeli vászon a vizuális gondolkodáshoz: A végtelen fehér tábla lehetővé teszi, hogy térbeli elrendezésben helyezze el a jegyzetkártyákat, és így ábrázolja a kapcsolatokat.

Kutatási munkafolyamatok támogatása: Kiválóan alkalmas források gyűjtésére, a legfontosabb pontok kivonására és azok rendezésére az érvek felépítése érdekében.

Több fehér tábla összekapcsolt kártyákkal: Használja ugyanazt a jegyzetkártyát különböző fehér táblákon, hogy több kontextusban is rendszerezhesse az információkat, anélkül, hogy duplikálná azokat.

A Heptabase előnyei és hátrányai

Előnyök:

Intuitívnak tűnik azoknak a felhasználóknak, akik diagramokban és gondolattérképekben gondolkodnak.

Kiválóan alkalmas komplex kutatások összefoglalására és minták felismerésére.

Egy gyönyörű, fókuszált felület, amely nem zavarja Önt a munkában.

Hátrányok:

Kevésbé alkalmas azoknak a felhasználóknak, akik lineáris, szövegalapú munkafolyamatokat preferálnak.

Korlátozott csapatmunkára alkalmas funkciók

Egy újabb termék, kisebb felhasználói közösséggel

Heptabase árak

Pro: 11,99 dollár havonta

Prémium: 23,99 dollár havonta

Heptabase értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Capacities (A legjobb objektumorientált jegyzetek szervezéséhez strukturált adatokkal)

via Capacities

A jegyzetek különböző dolgokról szólhatnak, például emberekről, könyvekről vagy projektekről, amelyek különböző típusú információkat igényelnek; azonban a legtöbb alkalmazás mindet általános oldalakként kezeli. Ez a struktúra hiánya miatt a tudásbázis rendezetlen és nehezen kereshető.

A Capacities „objektumorientált” megközelítést alkalmaz. Üres oldalak helyett strukturált „objektumokat” hozhat létre a különböző típusú tartalmakhoz. A „Könyv” objektum automatikusan tartalmazza a Szerző és Értékelés mezőket, míg a „Személy” objektum a Kapcsolattartási adatok mezőket. Ezzel egy szervezett, személyes adatbázis jön létre, anélkül, hogy olyan bonyolult eszközre lenne szükség, mint a Notion.

Ez a strukturált megközelítés kiválóan alkalmas személyes CRM felépítésére vagy média nyomon követésére. Azonban időt kell szánnia az objektumtípusok beállítására.

Kapacitások legjobb funkciók

Tulajdonságokkal rendelkező begépelt objektumok: Készítsen strukturált objektumokat különböző tartalomtípusokhoz, így információi rendezettebbek és hasznosabbak lesznek.

Automatikus visszalinkelés: automatikusan megjeleníti az objektum minden említését, így kézi beavatkozás nélkül hoz létre kapcsolati hálót.

Tiszta, fókuszált kialakítás: A minimalista felület csökkenti a zavaró tényezőket, és a tartalomra összpontosítja a figyelmet.

Kapacitások előnyei és hátrányai

Előnyök:

Hasznos struktúrát biztosít anélkül, hogy túlságosan merev lenne.

Kiválóan alkalmas személyes CRM vagy médiakönyvtár létrehozásához.

Átgondolt, karakteres kialakítás intelligens alapbeállításokkal

Hátrányok:

Néhány kezdeti beállítás szükséges az objektumtípusok meghatározásához.

Korlátozott csapatmunkára alkalmas funkciók

Kisebb plugin-ökoszisztéma, mint a jobban bevált eszközöknél

Kapacitások árazása

Ingyenes

Pro: 9,99 dollár havonta

Believer: 12,49 dollár havonta

Kapacitásértékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Capacities-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Először megzavarta az agyam. Szoktam jegyzeteket mappákba vagy végtelen oldalakra dobálni. Itt? Minden egy objektum. Projektek, könyvek, véletlenszerű ötletek – ezeket kis építőelemekké alakítod, és összekapcsolod őket. 3 napomba telt, mire feladtam a küzdelmet. De amikor beindult? Varázslatos volt. Hirtelen a napi jegyzeteim összekapcsolódtak egy személyes projekttel, amely pedig egy hónapokkal ezelőtt elmentett könyvidézettel. Úgy éreztem, hogy a gondolataim végre beszélgetnek egymással. A grafikus nézet megmutatja ezeket a váratlan kapcsolatokat, amelyeket soha nem terveztem. A Daily Notes megmentett – tökéletes a kaotikus reggelekhez. Öntsd bele a gondolataidat, majd később alakítsd a töredékeket megfelelő objektumokká. Hátrányok: A tanulási görbe VALÓDI. Nem alkalmi jegyzetelőknek való. De 3 hét után már rabja vagyok. Nem tökéletes, de megérti, hogyan működik valójában a rendezetlen gondolkodás. Hagyja, hogy elkalandozzak, majd összefogja a szálakat. Ha unod már, hogy a jegyzetek élettelenek – próbáld ki. Csak tarts ki a 3. napig.

Először megzavarta az agyam. Szoktam jegyzeteket mappákba vagy végtelen oldalakra dobálni. Itt? Minden egy objektum. Projektek, könyvek, véletlenszerű ötletek – ezeket kis építőelemekké alakítod, és összekapcsolod őket. 3 napomba telt, mire feladtam a küzdelmet. De amikor beindult? Varázslatos volt. Hirtelen a napi jegyzeteim összekapcsolódtak egy személyes projekttel, amely pedig egy hónapokkal ezelőtt elmentett könyvidézettel. Úgy éreztem, hogy a gondolataim végre beszélgetnek egymással. A grafikus nézet megmutatja ezeket a váratlan kapcsolatokat, amelyeket soha nem terveztem. A Daily Notes megmentett – tökéletes a kaotikus reggelekhez. Öntsd bele a gondolataidat, majd később alakítsd a töredékeket megfelelő objektumokká. Hátrányok: A tanulási görbe VALÓDI. Nem alkalmi jegyzetelőknek való. De 3 hét után már rabja vagyok. Nem tökéletes, de megérti, hogyan működik valójában a rendezetlen gondolkodás. Hagyja, hogy elkalandozzak, majd összefogja a szálakat. Ha unod már, hogy a jegyzetek élettelenek – próbáld ki. Csak tarts ki a 3. napig.

via Tana

Olyan rendszert keres, amely automatikusan felismeri ezt a struktúrát és cselekszik?

A Tana egy hatékony eszköz azoknak a felhasználóknak, akik nagyon strukturált munkafolyamatokat szeretnének létrehozni. Fő jellemzője a „supertags”, azaz olyan címkék, amelyek mezőket és viselkedésmódokat hordoznak.

Ha egy sort #meeting címkével lát el, automatikusan hozzáadhat mezőket a résztvevők és a teendők számára. Az AI képes strukturálatlan szöveget is elemezni, és ezt a struktúrát alkalmazni az Ön számára.

A Tana hatékony, de megtanulása bonyolult. Ha egyszerű jegyzetelési megoldást keres, akkor ez több lehet, mint amire szüksége van.

A Tana legjobb funkciói

Supertags mezőkkel: Strukturált címkék, amelyek a szabad formátumú jegyzeteket lekérdezhető adatbázissá alakítják.

AI-alapú elemzés: az AI képes strukturálatlan szövegeket feldolgozni, és automatikusan kivonni belőlük strukturált információkat, például feladatokat és dátumokat.

Hatékony élő keresések: hozzon létre mentett kereséseket, amelyek dinamikus, automatikusan frissülő nézeteket biztosítanak az adatokról.

A Tana előnyei és hátrányai

Előnyök:

Példátlan rugalmasság az egyedi információs rendszerek építéséhez

AI, amely segít strukturálni a jegyzeteket, nem csak összefoglalni őket

Aktív és lelkes közösség, amely fejlett munkafolyamatokat oszt meg egymással

Hátrányok:

Nagyon meredek tanulási görbe, amely jelentős időbefektetést igényel

Ez túlterhelő lehet azoknak a felhasználóknak, akik az egyszerűséget preferálják.

Még korai hozzáférésű, a felület és a funkciók folyamatosan fejlődnek.

Tana értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tana-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Tana a jövő jegyzetelési eszköze. Ötvözi az outliner és a relációs jegyzetelési rendszer legjobb elemeit, és integrálja azokat az AI-vel. Ha tudásmunkás vagy kreatív szakember vagy, akkor 1000%-ban érdemes megnézned.

A Tana a jövő jegyzetelési eszköze. Ötvözi az outliner és a relációs jegyzetelési rendszer legjobb elemeit, és integrálja azokat az AI-vel. Ha tudásmunkás vagy kreatív szakember vagy, akkor 1000%-ban érdemes megnézned.

Válassza ki a munkafolyamatához leginkább megfelelő Saner AI alternatívát!

A Saner legjobb alternatívája az AI attól függ, hogy milyen problémát próbál megoldani.

Kaotikus naptár, széttagolt tudásbázis vagy az ötletek és a megvalósítás közötti szakadék? Ne feledje, hogy nincs szüksége több funkcióval rendelkező eszközre.

Olyan megoldásra van szüksége, amely csökkenti a fragmentációt, ahelyett, hogy csendben újabb réteget adna hozzá. Végül is a legjobb termelékenységi eszköz az, amelyet következetesen használ. A funkciók kevésbé fontosak, mint az, hogy az eszköz mennyire illeszkedik az Ön egyedi gondolkodási stílusához és munkafolyamatához.

