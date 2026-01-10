Hogyan ösztönözhető a funkciók használata: stratégiák, mutatók és útmutató

Kiadott egy ragyogó új gombot, egy okosabb munkafolyamatot, talán még egy egész modult is. A kiadási megjegyzések kiválóak. Egy héttel később azonban az érdeklődés alacsony.

A bevezetés és a használat közötti ez a szakadék az, ahol a növekedés megtorpan.

A Pendo szoftverének benchmarkjai szerint a funkciók mindössze 6,4%-a generálja a digitális termékek kattintási volumenének 80%-át. Több funkció létrehozása ritkán jelent megoldást.

Egy hatékony funkcióbevezetési útmutató segít a csapatoknak a megfelelő pillanatokra, üzenetekre és mutatókra koncentrálni. Támogatja a felfedezést, az aktiválást és a hosszú távú értéket.

Ebben a blogban lebontjuk a tölcsért, a KPI-ket és a gyakorlati taktikákat, amelyeket anélkül alkalmazhat, hogy az alkalmazás bevezetése találgatásokba torkolló projektté válna a csapata számára.

A ClickUp termékstratégiai sablonja strukturált módszert kínál a termékstratégiai kezdeményezések tervezéséhez és nyomon követéséhez, így csapata összhangban maradhat a prioritásokkal, az eredményekkel és a végrehajtással, anélkül, hogy a dokumentumokat és döntéseket túl sok eszköz között kellene szétosztania.

Mi az a funkciók bevezetése?

Képzelje el, hogy bevezet egy új funkciót, amely egyértelműen előnyt jelent a fejlesztési tervében. Ez a funkció megold egy valódi ügyfélproblémát, a felhasználói felület tiszta, és a csapata izgatottan várja a bevezetését.

A következő valószínűleg fog történni. A legtöbb felhasználó soha nem veszi észre. Néhányan egyszer rákattintanak, majd elhagyják. Néhány aktív felhasználó megtalálja a valódi munkafolyamatot, és kitart mellette.

✅ Pontosan itt jön be a képességek bevezetése.

A funkciók elfogadásának lényege, hogy segítse a felhasználókat:

Fedezze fel egy adott eszközt vagy funkciót

Aktiválja először

Integrálja azt a szokásos munkafolyamatukba.

A valódi használat akkor valósul meg, amikor a ismételt használat bizonyítja, hogy a felhasználó megérti az eszköz értékét, és egyre többet hoz ki a termékéből.

Ez általában a következőképpen zajlik:

Funkciók felfedezése bevezetés, oktatás vagy alkalmazáson belüli útmutatás segítségével

Az első használat, amely megerősíti, hogy a funkció valóban megold egy valós feladatot

Ismételje meg a használatot, ami a termék hosszú távú használatát jelzi.

A fejlett funkciók elterjedésének növekedése, ahogy a felhasználók egyre magabiztosabbá válnak

Az alkalmazás nem csak az új funkciók bevezetéséről szól. Ha jól csinálják, akkor arról szól, hogy segítsék a felhasználókat felfedezni és értékelni azt, amit létrehoztak.

Miért fontos a funkciók elfogadásának nyomon követése a termékfejlesztő csapatok számára?

Az új funkciók bevezetése előrelépésnek tűnik, de valójában az alkalmazás az, ami igazán számít. Ha az új felhasználók nem érik el egy adott funkció aktiválási pontját, akkor még a legerősebb kiadások is alulteljesíthetnek.

A funkciók bevezetése hasznos módszer a növekedési csapatok és a termékmenedzserek számára, hogy felmérjék a felhasználói élmény hatékonyságát és azt, hogy a felhasználók megértik-e a funkciók értékét. Emellett segít nekik megerősíteni, hogy az alkalmazáson belüli üzenetek vagy útmutatások hatékonyak, és hogy a fejlett funkciók valóban több értéket nyújtanak a meglévő felhasználóknak.

A funkciók egészséges bevezetése segíti a termékcsapatokat:

Erősítse a felhasználói aktiválást azáltal, hogy irányítja a fontos első lépéseket.

Növelje a felhasználói megtartást azáltal, hogy a korai sikereket ismétlődő szokásokká alakítja.

A valódi használati mutatók alapján helyezze előtérbe a nagy értékű funkciókat.

Csökkentse a felesleges fejlesztési ciklusokat azáltal, hogy ellenőrzi, mely termékfunkciókat fogadják el a felhasználók.

Támogassa a konkrét felhasználói szegmenseket célzott beavatkozásokkal a fejlett funkciók elterjedésének elősegítése érdekében.

A kedvező funkcióbevezetési arány nem véletlenül alakul ki. Ha következetesen nyomon követi a funkcióbevezetést, okosabb döntéseket hozhat arról, hogy mit kell javítani, mit kell népszerűsíteni és mit kell visszavonni.

Melyek a funkcióbevezetési útmutató legfontosabb elemei?

Egy jól kidolgozott útmutató segítségével a funkciók bevezetése egy reményteljes tervből egy ismételhető rendszerré válik, amelyet csapata minden kiadásnál alkalmazhat, függetlenül attól, hogy új funkciókat vezet be, vagy a fejlett funkciók bevezetésének javítására törekszik.

Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb elemeket, amelyeket érdemes belevenni:

Világos bevezetési célok és aktiválási definíciók: Döntse el, hogy mi számít „sikernek” az egyes funkciók esetében. Határozza meg az aktiválási pontot, az első kulcsfontosságú műveletet és az ideális funkcióbevezetési arányt.

A funkciók elfogadásának feltérképezett folyamatábrája: Vázolja fel, hogyan jutnak el a felhasználók a tudatosságtól az ismételt használatig. A funkciók elfogadásának egyértelműen meghatározott szakaszai segítenek felismerni, hol fedezik fel a felhasználók a funkciókat, hol hagyják abba a használatukat, és hol kell őket irányítani.

Eseménykövetés és adat tisztítás: Állítson be egyedi eseményeket a funkciók elfogadásának arányának mérésére és nyomon követésére az aktív felhasználók és bizonyos felhasználói szegmensek körében. Ez megkönnyíti az elfogadás arányának összehasonlítását több funkció között.

Célzott üzenetek és termékbeli oktatás: Tervezze meg, hogyan fogja használni az alkalmazáson belüli útmutatást és az alkalmi push értesítéseket, hogy a megfelelő pillanatban kiemelje az egyes funkciókat. Ez elengedhetetlen a fejlett funkciók elfogadásához anélkül, hogy túlterhelné az új felhasználókat.

Visszajelzések és iterációs ciklusok: Hozzon létre egyszerű módszereket a visszajelzések gyűjtésére a bevezetés után. Párosítsa a kvalitatív felhasználói visszajelzéseket az alkalmazási mutatókkal, hogy jobban megérthesse, miért fogadják el vagy miért hagyják figyelmen kívül a felhasználók egy adott funkciót.

Csapatok közötti felelősségvállalás és végrehajtási ritmus: Ossza meg a felelősségeket a termékmenedzserek, a termékmarketing és az ügyfélsiker között. A könnyű felülvizsgálati ritmus segít a megvalósítható betekintések alapján cselekedni, amíg a kiadás még friss.

Ha ezek az elemek együttesen működnek, kevesebb időt kell találgatásokkal töltenie, és több időt fordíthat arra, hogy a felhasználók gyorsabban elérjék a kívánt értéket.

A funkciók elfogadásának 4 szakasza

Gondoljon a funkciók bevezetésének tölcsérére úgy, mint egy egyszerű módszerre egy bonyolult kérdés megválaszolásához: „A felhasználók értéket kapnak-e abból, amit létrehoztunk, vagy csak észreveszik és továbbmennek?”

A tölcsér segít a funkciók elfogadását mérhető és javítható lépésekre bontani. Ha az elfogadásra nem egy pillanatként, hanem egy folyamatként tekintünk, könnyebben láthatóvá válik, hogy egy adott funkció hol veszít lendületéből.

Íme egy gyors, gyakorlati áttekintés a funkcióbevezetési útmutatóban szereplő négy szakaszról:

1. Látható szakasz

Ez az első valódi kapcsolatfelvétel a felhasználók és egy adott funkció között. A felhasználóknak észre kell venniük a funkciót, de meg is kell érteniük, mire szolgál. Ha a cél nem egyértelmű, sok felhasználó figyelmen kívül hagyja a funkciót, még akkor is, ha a felhasználói felület tökéletes.

A jó láthatóság kontextusfüggő. Illeszkedik a felhasználói élményhez, nem pedig megszakítja azt. Használhat könnyű alkalmazáson belüli üzeneteket, finom UI-kiemeléseket vagy rövid tooltipeket.

A cél az, hogy a megfelelő felhasználók akkor fedezzék fel a funkciót, amikor az természetesen releváns számukra.

Ebben a szakaszban fontos mutató: A funkciók felfedezésének aránya

📌 Példa: Egy B2B elemzési platform kiadja az „Anomaly Explorer” alkalmazást. A felugró ablak nem jelenik meg a bejelentkezéskor. Csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó három műszerfalat hoz létre és engedélyezi a riasztásokat. A banner egy rövid előnézetet nyit meg és betölti a minta adatkészletet. A felhasználó másodpercek alatt kipróbálhatja a funkciót. Ezáltal a funkció felfedezése hasznosnak tűnik, nem pedig promóciós célúnak.

2. Aktivált szakasz

Az aktiválás az első jelentőségteljes lépés, amely bizonyítja a funkció értékét. Ez az a „hűha!” pillanat, amikor a felhasználók megértik, hogy a funkció hogyan segít nekik gyorsabban, jobban vagy kevesebb kockázattal elvégezni a munkájukat.

Az aktiválási pontot könnyen meg kell tudni határozni és mérni. Itt jönnek jól az alkalmazáson belüli útmutatások, különösen a fejlett funkciók esetében. Egy rövid ellenőrzőlista, sablonok vagy egy gyors áttekintés segíthetnek a beállítási nehézségek elhárításában.

Ebben a szakaszban fontos mutató: Aktiválási arány

📌 Példa: Egy CRM fejlett funkciót indít el a potenciális ügyfelek irányításához. A csapat az aktiválást úgy határozza meg, hogy „hozzon létre egy irányítási szabályt, és automatikusan rendeljen hozzá legalább egy potenciális ügyfelet”. A felhasználók a potenciális ügyfelek listájának importálása után egy beállítási ellenőrzőlistát látnak. Emellett szabálysablonokat is kapnak a gyakori használati esetekhez. Az első siker gyorsan bekövetkezik. A funkciók elfogadásának aránya könnyebben javíthatóvá válik.

3. Használati szakasz (viselkedés)

A felhasználó először végzi el a funkció alapvető műveletét. Ekkor teszteli, hogy a funkció valóban megoldja-e a problémáját, vagy túl bonyolult-e a kezelése.

A funkciók elfogadásának méréséhez támaszkodjon az eredményekhez kapcsolódó egyéni eseményekre. Kerülje a hiábavaló jelzéseket. Kövesse nyomon azokat a műveleteket, amelyek szándékot jeleznek, például a konfigurációs változásokat, a létrehozott kimeneteket vagy a befejezett munkafolyamatokat.

Itt összehasonlíthatja az egyes felhasználói szegmensekben tapasztalt bevezetési arányokat is.

Ebben a szakaszban fontos mutató: Az első használatig eltelt idő

📌 Példa: Egy számlázási platform kiadja a „Smart Dunning” funkciót. A csapat nyomon követi a szekvenciák létrehozásával, a szabályok szerkesztésével és a behajtási e-mailek küldésével kapcsolatos eseményeket. A „használat” fogalmát úgy határozzák meg, hogy a munkafolyamatot két számlázási cikluson keresztül futtatják. Nyomon követik a funkcióhoz kapcsolódó behajtásokat is. Ez összekapcsolja a funkció használatát a valós hatással.

4. Újrahasznált szakasz (megtartás)

Itt a felhasználók többször visszatérnek a funkcióhoz, mert az már helyet kapott a rutinjukban. Nincs szükségük állandó ösztönzésre.

Ez a szakasz gyakran elválasztja az alkalmi felhasználókat a haladó felhasználóktól. Emellett jelzi, hogy ki áll készen a fejlett funkciók használatára.

Ezzel a mutatóval kiemelhet olyan funkciókat, amelyek ugyanazon a munkafolyamaton alapulnak.

Ebben a szakaszban fontos mutató: A funkció megtartása/ismételt használata

📌 Példa: Egy termékplatform bevezet egy fejlett kapacitástervezési nézetet. A csapat úgy határozza meg a „ismételt használatot”, hogy azt három héten keresztül hetente megnyitják. A felhasználóknak minden alkalommal módosítaniuk kell a feladatok vagy becslések beállításait is. Azok, akik teljesítik ezt a küszöbértéket, forgatókönyv-tervezési utasításokat kapnak. Ez elősegíti a mélyebb bevezetést anélkül, hogy túlterhelné az új felhasználókat.

Összességében ezek a szakaszok egyértelmű módszert kínálnak a funkciók elfogadásának nyomon követésére anélkül, hogy találgatni kellene, hol hagyják abba a felhasználók.

Miután minden lépéshez hozzárendelte az elfogadási arányokat, prioritásként kezelheti a fejlett funkciók elfogadásához szükséges megfelelő ösztönzőket, és több felhasználó számára segíthet abban, hogy magabiztosan elérjék a kívánt értéket.

A legfontosabb funkciók elfogadásának nyomon követésére szolgáló mutatók és KPI-k

Ha javítani szeretné a funkciók elfogadását, olyan mutatókra van szüksége, amelyek a valódi előrehaladást tükrözik, nem pedig a felszínes tevékenységeket. A megfelelő KPI-k segítenek mérni a funkciók elfogadását az új és a meglévő felhasználók körében, és megmutatják, hogy egy adott funkció beépül-e a mindennapi munkafolyamatokba.

Az egyéni események és az aktiválási pont közös meghatározása segítségével a termékmenedzserek összehasonlíthatják a különböző funkciók elterjedési arányait. Ez megkönnyíti annak felismerését, hogy mely fejlett funkcióknak van szükségük egyértelműbb pozícionálásra, jobb alkalmazáson belüli útmutatásra vagy szigorúbb bevezetésre.

🧠 Tudta-e: A Userpilot által összeállított benchmark tanulmány szerint az átlagos alapvető funkciók átvételi aránya körülbelül 24,5%, a medián pedig 16,5% 181 vállalat esetében.

Az alábbi három mutató egyértelmű kiindulási keretet ad a funkciók elfogadásának méréséhez:

1. Funkciók átvételi aránya

A funkciók elfogadásának aránya azt mutatja, hogy egy adott időszakban hány aktív felhasználó használ egy adott funkciót. Ez az egyik legegyszerűbb elfogadásmutató, és akkor működik a legjobban, ha meghatározza, mi számít értelmes funkcióhasználatnak.

A fejlett funkciók használatának elterjedése esetén ez a mutató még hasznosabbá válik. Szerepkör, terv vagy érettségi szakasz szerint szegmentálhat, hogy megnézze, hol használják a felhasználók a fejlettebb funkciókat, és hol akadoznak.

Ezzel tisztább képet kap arról, hogy az alkalmazás stratégiájának módosításait hol érdemes elvégezni.

Funkciók elfogadásának aránya = (a funkciót használók száma/a bejelentkezések vagy aktív felhasználók teljes száma) * 100

2. Az első kulcsfontosságú műveletig eltelő idő

Ez a mutató azt méri, hogy mennyi időbe telik a felhasználóknak, amíg eljutnak az első jelentős lépésig, miután megismerkedtek egy funkcióval. Ez egy erős mutató a világosság és a súrlódás tekintetében. Ha ez az idő túl hosszú, akkor vagy az érték nem világos, vagy az út túl bonyolult.

Ennek az időszaknak a lerövidítése gyakran a jobb kontextusra vezethető vissza. Az alkalmazáson belüli egyértelmű üzenetek, az egyszerű beállítási ellenőrzőlisták és a szigorúbb bevezetés segíthetnek a felhasználóknak az első siker elérésében.

3. Átlagos időtartam

Az átlagos időtartam segíthet megérteni az elkötelezettség mértékét, különösen komplex vagy árnyaltabb munkafolyamatok esetében. Bár önmagában nem sikermutató, az eredményekkel kombinálva megmutatja, hol találkoznak a felhasználók akadályokkal.

Például, ha az eltöltött idő csökken, miközben az alkalmazás elterjedésének aránya nő, az pozitív jel lehet. Ez azt jelentheti, hogy a felhasználók gyorsabban érik el a kívánt értéket. Ha mind az eltöltött idő, mind a kilépések száma nő, akkor lehet, hogy egyértelműbb alkalmazáson belüli útmutatásra vagy egyszerűbb folyamatra van szükség az adott funkcióhoz.

Ez a három KPI együttesen kiegyensúlyozott képet ad az adott funkció ismertségéről, az értékesítés sebességéről és a használat mélységéről. Ezek következetes nyomon követése segít okosabb döntéseket hozni a funkciók elfogadásának javítása érdekében, anélkül, hogy találgatni kellene, mire lesz szükségük a felhasználóknak a jövőben.

6 stratégia a funkciók elfogadásának növelésére

A funkciók elfogadását nem úgy javíthatja, hogy hangosabban hirdeti az új funkciókat. Hanem úgy, hogy pontosan abban a pillanatban szünteti meg a bizonytalanságot és az ellenállást, amikor a felhasználó megpróbál valamit megoldani. A legjobb elfogadás csendes, időszerű és nagyon szándékos.

Íme néhány gyakorlati stratégia, amelyet beépíthet a funkcióbevezetési útmutatójába:

1. Határozzon meg egy egyértelmű aktiválási pontot minden funkcióhoz

A csapatok gyakran gyengítik az alkalmazást azzal, hogy túl sok „sikeres” műveletet követnek nyomon egy adott funkció esetében. Válasszon ki egy elsődleges aktiválási pontot, amely bizonyítja az értékét. Tegye könnyen érthetővé a csapat minden tagjának.

Ez segít abban is, hogy pontosan mérje a funkciók elfogadását az aktív felhasználók körében. Ha az aktiválási pont nem egyértelmű, akkor a funkciók elfogadásának aránya sem lesz az. Végül a számokról fog vitatkozni, ahelyett, hogy javítana a felhasználói élményen.

2. Szegmentáljon szándék szerint, ne csak demográfiai adatok alapján

A fejlett funkciók ritkán felelnek meg egyszerre mindenki igényeinek. Szegmentálja a felhasználókat aszerint, hogy mit próbálnak elérni, és milyen feladatokat már elvégeztek. A viselkedés erősebb jelzés, mint a szerepkörök megjelölése.

Például csak akkor mutassa meg a fejlett funkciók használatára vonatkozó utasításokat, miután a felhasználók elvégezték az alapvető funkciók beállítását. Ezzel a funkciók felfedezése releváns marad, és megakadályozza, hogy az új felhasználók túl bonyolultnak érezzék a terméket.

3. Használjon fokozatos alkalmazáson belüli útmutatást a fejlett funkciókhoz

Egyetlen eszköztipp nem elegendő a bonyolultabb funkciókhoz. Használjon rövid, lépésenkénti alkalmazáson belüli útmutatást, amely segít a felhasználóknak egyszerre egy értelmes műveletet végrehajtani. A cél a magabiztosság, nem a befejezés.

Kiegészítse ezt az alkalmazáson belüli rövid üzenetekkel, amelyek elmagyarázzák, miért fontos az adott lépés. Ha a felhasználók megértik a funkció értékét, nagyobb valószínűséggel folytatják és alkalmazzák a munkafolyamatot, ahelyett, hogy az első kattintás után elhagynák azt.

🧠 Tudta-e: A bevezetési ellenőrzőlisták és a haladásjelzők az „endowed progress effect” (megadott haladás hatása) elvén alapulnak , amely egy viselkedési megállapítás , miszerint ha az embereknek egy kis előnyt adunk , az növelheti a kitartásukat a cél elérésében.

4. Kövesse nyomon az eredményeket tükröző egyéni eseményeket

Ha csak a „megnyitott” vagy „kattintott” műveleteket követi nyomon, akkor téves képet kap a funkciók használatáról. Állítson be olyan egyéni eseményeket, amelyek a valódi előrehaladást tükrözik. Gondoljon a közzétételre, mentésre, megosztásra, automatizálásra és megoldásra. Olyan műveletekre, amelyek szándékot jeleznek.

Itt jönnek jól a bevezetési mutatók a prioritások meghatározásához. Összehasonlíthatja a különböző funkciók bevezetési arányait, és megnézheti, mely fejlett funkciókhoz szükséges egyértelműbb bevezetés vagy egyszerűbb aktiválási út.

📌 Például egy olyan megoldás, mint a HubSpot, a bejelentkezések helyett a „sikeres eseményekre” összpontosít. CRM-jük esetében a legfontosabb bevezetési mutató a „Létrehozott kapcsolat” vagy az „Átadott ügy”. E-mail marketing eszközük esetében ez a „Első elküldött e-mail”. Ezen eredményalapú események nyomon követésével azonosíthatják azokat a „kockázatos” felhasználókat, akik még nem érték el azt az eredményt, amelyre az eszközöt fejlesztették.

5. Csökkentse a beállítási nehézségeket sablonok és alapértelmezett beállítások segítségével

Sok funkció sikertelen, mert az első használatuk munkának tűnik. Adjon hozzá sablonokat, előre kitöltött beállításokat vagy javasolt alapértelmezéseket, amelyek segítenek a felhasználóknak gyorsabban elérni az értéket. Ez különösen fontos a konfigurációt igénylő fejlett funkciók esetében.

Egy kis előny máris megváltoztathatja az eredményeket. Ha az első élmény zökkenőmentes, a funkciók bevezetésének folyamatában az „Aktivált” és „Használt” szakaszok javulnak, anélkül, hogy agresszív push értesítésekre lenne szükség.

📌 A Canva remek példa egy olyan termékre, amely sablonokat és javasolt alapértelmezett beállításokat használ, hogy az új felhasználók gyorsan elkészíthessék első tervezésüket. Az érték eléréséhez szükséges idő lerövidítésével ezek elősegítik az alkalmazás elterjedését.

6. Hangolja össze a terméket, a marketinget és az ügyfélsiker-programot egy terv köré

A funkciók elfogadása gyorsabban javul, ha megosztják az üzeneteket és az ütemterveket. A termékmenedzserek határozzák meg az aktiválási pontot és az eseményeket. A termékmarketing alakítja a történetet. Az ügyfelek sikerei megerősítik azt a valós fiókokban.

Ez megakadályozza, hogy a meglévő felhasználók ellentmondásos jelzéseket kapjanak. Emellett segít növelni a fejlett funkciók elterjedését olyan célzott beavatkozásokkal, amelyek a termék és az emberi érintkezési pontok között következetesnek tűnnek.

A funkciók bevezetésének útmutatója (lépésről lépésre)

A Feature Adoption Playbook egy megismételhető módszer, amellyel a bevezetést valódi funkcióhasználattá alakíthatja. Segít abban, hogy az új és a fejlett funkciók esetében is következetes maradjon, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene kidolgoznia a tervet.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott folyamat, amelynek segítségével a funkciók bevezetése célzott, mérhető és könnyen végrehajtható marad:

1. lépés: Válassza ki azt a funkciót, amelynek bevezetéséhez segítségre van szükség

Kezdjen egy olyan konkrét funkcióval, amely befolyásolhatja a megtartást, a terjeszkedést vagy egy alapvető munkafolyamatot. Ha egy funkció csak kiegészítő jellegű, ne erőltesse annak széles körű bevezetését. Tartalékolja energiáját azoknak a funkcióknak, amelyek nagyobb értéket tudnak nyújtani.

Segíthet egy gyors ösztönös ellenőrzés. Tegye fel a kérdést: „Ha a felhasználók nem fogadják el ezt, mit veszítünk?” Ha a válasz nem egyértelmű, akkor valószínűleg ez nem prioritás ebben a ciklusban.

2. lépés: Határozza meg egyértelműen az aktiválási pontot

Válasszon ki egy aktiválási pontot, amely igazolja a funkció valódi értékét. Kapcsolja azt egy értelmes cselekvéshez, ne pedig egy kattintáshoz vagy a beállítások megtekintéséhez. Így a funkció elfogadásának aránya megbízhatóbbá és könnyebben magyarázhatóvá válik.

A kézikönyvet egyszerű nyelven kell megírni. A csapatának képesnek kell lennie arra, hogy dokumentumok nélkül is megismételje azt.

3. lépés: Hozzon létre az eredményeknek megfelelő egyéni eseményeket

Kövesse nyomon a szándékot jelző tevékenységeket. Hozzon létre, tegyen közzé, automatizáljon, osszon meg, konfiguráljon vagy hajtson végre. Ezek azok a jelek, amelyek segítenek mérni a funkciók elfogadását anélkül, hogy összekeverné a kíváncsiságot az elkötelezettséggel.

Ez javítja az összehangoltságot is. A termék, a növekedés és az ügyfélsiker ugyanazokat az alkalmazási mutatókat vizsgálhatja anélkül, hogy vitáznának a siker jelentéséről.

4. lépés: Tegye az első használatot könnyűvé

Sok fejlett funkció az első próbálkozáskor elveszíti a felhasználókat. A beállítás nehézkesnek tűnik. A megtérülés távoli. Ez a kombináció megöli a lendületet.

Sablonokat, előre beállított értékeket vagy irányított kezdőállapotokat használhat, hogy a felhasználók perceken belül, nem napokon belül gyors eredményeket érjenek el.

5. lépés: Kontextusfüggő alkalmazáson belüli ösztönzők biztosítása

Kerülje az általános bejelentéseket, amelyek mindenkit érintenek. Az alkalmazáson belüli üzeneteket akkor használhatja, ha a funkció releváns a felhasználó által már végzett tevékenységekhez. Ez az időzítés gyakran jelentheti a különbséget a felfedezés és a közöny között.

Tartsa az üzenetet a elvégzendő feladathoz kapcsolódóan. Mutassa meg, hogy a funkció hogyan oldja meg a felhasználók számára fontos problémát.

6. lépés: Tervezze meg a második használatot

Az egyszeri használat nem jelenti a funkciók elfogadását. A kézikönyvnek tartalmaznia kell egy egyszerű „újrahasznosítási” tervet. Ez lehet egy utólagos tipp, egy emlékeztető a kapcsolódó munkafolyamaton belül, vagy egy finom ösztönzés a szomszédos funkciók felé.

Ez egyben egy intelligens módszer a fejlett funkciók elterjedésének növelésére is. Először az alapvető funkciókkal nyeri el a bizalmat, majd bemutatja a mélyebb értéket.

7. lépés: A lemorzsolódások áttekintése a konverziós tölcsér szakaszaiban

Nézze meg, hol akadoznak a felhasználók. A megjelenítés, az aktiválás, a használat vagy az ismételt használat szakaszában vannak? Minden szakaszhoz más megoldás szükséges.

Az alacsony expozíció esetén jobb elhelyezés szükséges a megfelelő szegmens számára. Az alacsony aktiválás általában azt jelenti, hogy az út nem egyértelmű vagy túl hosszú. A gyenge ismételt használat gyakran olyan funkcióra utal, amelynek erősebb megtérülésre vagy jobb útmutatásra van szüksége.

📌 A Playtech játékplatform áttekintette a játék kezdőpontjainál tapasztalt lemorzsolódásokat, hogy azonosítsa a hosszú betöltési időket, mint lehetséges akadályt az alkalmazás elterjedése előtt. Ez segített nekik azonosítani a probléma lehetséges megoldását és javítani az alkalmazás elterjedésének arányát.

8. lépés: Párosítsa a számokat a visszajelzésekkel

A műszerfalak megmutatják, mi történt, de nem magyarázzák meg, miért. Az első és az ismételt használat után diszkréten gyűjtött visszajelzések segítenek tisztázni a prioritásokat.

A funkciók elfogadását a felhasználók tényleges nehézségei alapján javíthatja, nem pedig a csapat feltételezései alapján.

Ha ezt a ciklust következetesen végrehajtja, a funkciók bevezetése már nem lesz szerencsén múlik. Ez egy megbízható folyamattá válik, amelyet csapata megismételhet, finomíthat és méretezhet.

Funkcióbevezetési sablonok és példák

A funkcióbevezetési sablonok segítségével a bevezetés bonyolult részei sokkal kezelhetőbbé válnak. Ahelyett, hogy minden alkalommal a nulláról kezdené, amikor új funkciókat szállít vagy fejlett funkciókat finomít, készen kap egy struktúrát a tervezéshez, nyomon követéshez és tanuláshoz.

Ez a szakasz néhány olyan lehetőséget sorol fel, amelyeket gyorsan alkalmazhat, attól függően, hogy stratégiai tervezésre, elemzésre vagy visszajelzésre van szüksége.

1. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Segítsen új ügyfeleinek a legjobb induláshoz a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával!

Amikor az ügyfelek bevezetése dokumentumokban, beérkező levelekben és félig frissített táblázatokban történik, a funkciók bevezetése gyakran lelassul, mielőtt még esélyt kapna.

A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy egy strukturált helyet biztosít a bevezetési feladatok tervezéséhez, a felelősségek kiosztásához és az aktiváláshoz vezető út egyértelművé tételéhez.

Ez a sablon segít először a főbb funkciók körüli korai lépéseket megtervezni. Beállíthat olyan mérföldköveket, amelyek a valódi aktiválási pontokat tükrözik. Ahogy a felhasználók egyre magabiztosabbá válnak, könnyebben bevezetheti a fejlett funkciókat.

🌻 Ezért fogja kedvelni ezt a sablont:

Szervezze meg az onboarding feladatok világos szakaszait és felelősségi köröket.

Szabványosítsa az aktiválásra összpontosító ellenőrzőlistákat a következetes bevezetés érdekében.

Kövesse nyomon a fiókok közötti előrehaladást anélkül, hogy elveszítené a kontextust.

Támogassa a termék és az ügyfélsiker közötti zökkenőmentesebb átadást

✨ Ideális: SaaS-csapatok számára, akik ismétlődő bevezetési rendszert szeretnének, amely támogatja a korai felhasználói aktiválást és a funkciók erőteljesebb bevezetését.

2. Clickup termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre hatékony ütemtervet termékének bevezetéséhez a ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon segítségével.

Ha egy funkció bevezetése túl sok mozgó alkatrészt tartalmaz, az alkalmazás munkája gyorsan kaotikusvá válik. A feladatok dokumentumok, csevegések és táblázatok között oszlanak meg. Az eredmény egy olyan bevezetés, amely ugyan elindul, de nem kapja meg a funkció alkalmazásának elősegítéséhez szükséges követést.

A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy strukturált bevezetési munkaterületet biztosít, amelyet kiterjeszthet az alkalmazás bevezetésének tervezésére is.

Szervezze meg a csapatok közötti feladatokat, kövesse nyomon a felkészültséget, és alakítson ki egy zökkenőmentes átadást a bevezetés utáni kísérletekhez. Ez megkönnyíti a funkciók felfedezésének támogatását, az aktiválási pont tisztázását és annak nyomon követését, hogy mi történik, amikor a felhasználók elkezdik használni az új funkciókat.

🌻 Ezért fogja kedvelni ezt a sablont:

A bevezetés előtti és utáni feladatokat egy helyen szervezze meg.

Jelölje ki egyértelműen a felelősöket az üzenetküldés, az új felhasználók bevonása és a frissítések támogatása terén.

Kövesse nyomon a bevezetés függőségeit, amelyek megakadályozhatják a korai bevezetést.

Bővítse az ellenőrzőlistát egy egyszerű funkcióbevezetési tervvé.

✨ Ideális: Termék- és növekedési csapatok számára, akik strukturált módon szeretnék új funkciókat szállítani, és a kiadás után is felelősséget vállalni az alkalmazásért.

3. Amplitude funkcióbevezetési irányítópult sablon

Az Amplitude* segítségével

Ha a funkciók bevezetésére vonatkozó adatok szétszórt diagramokban találhatók, nehéz megmondani, hogy mi történik valójában a bevezetés után. Lehet, hogy látja a tevékenységet, de még mindig nem tudja, hogy a felhasználók elfogadják-e a munkafolyamatot, elérik-e az aktiválási pontot, vagy visszatérnek-e további információkért.

Az Amplitude Feature Adoption Dashboard sablon megoldja ezt a problémát azzal, hogy kész keretrendszert biztosít a teljes funkcióbevezetési folyamat nyomon követéséhez. Segít összekapcsolni a funkció felfedezését a értelmes használattal és az ismételt viselkedéssel.

Összehasonlíthatja az új és a meglévő felhasználók közötti elfogadási arányokat, és megnézheti, mely fejlett funkciók nyernek teret, és melyek igényelnek egyértelműbb alkalmazáson belüli útmutatást.

🌻 Ezért fogja kedvelni ezt a sablont:

Kövesse nyomon a funkciók bevezetésének arányát egy következetes struktúrával

Hasonlítsa össze az alkalmazás arányát a különböző csoportok és szegmensek között.

Figyelje meg a kitett, aktivált és használt szakaszok közötti lemorzsolódásokat.

Azonosítsa a fejlett funkciók használatát támogató mintákat

✨ Ideális: Termék- és növekedési csapatok számára, akik gyorsabb módszert keresnek a funkciók elfogadásának mérésére és a következő fejlesztések fontossági sorrendjének meghatározására.

4. Lépcsőzetes felhasználói alkalmazási stratégia sablon

Via Cascade

Ha az alkalmazás bevezetésének tervezése több diára, e-mailre és félig kész dokumentumra oszlik, könnyen elveszítheti a tisztánlátást arról, hogy valójában mit is akar megváltoztatni. A csapatok végül túl sok jelzést követnek egyszerre. Vagy ami még rosszabb, a figyelmet a tudatosságra összpontosítják, miközben az aktiválás és az ismételt használat csendesen háttérbe szorul.

A Cascade felhasználói bevezetési stratégia sablon megoldja ezt azáltal, hogy egy egyszerű struktúrát biztosít a bevezetési célok, kezdeményezések, tulajdonosok és KPI-k egy helyen történő meghatározásához. Segít feltérképezni, mely funkciók igényelnek figyelmet, milyen a jó bevezetési eredmény, és hogyan mérhető a folyamat előrehaladása a csatornában.

Ez hasznos tervezési réteg lehet, mielőtt a végrehajtást áthelyezi a napi eszközeibe.

🌻 Ezért fogja kedvelni ezt a sablont:

Határozza meg az alkalmazás elterjedésének céljait, egyértelmű felelősökkel és ütemtervekkel.

Kössön össze kezdeményezéseket mérhető KPI-kkal és eredményekkel

Tartsa az alkalmazás elterjedésének tervezését több funkcióra összpontosítva

Hangolja össze a termék, a marketing és az ügyfélsiker tervét egyetlen tervben.

✨ Ideális: SaaS-csapatok számára, akik egyszerű stratégiai sablont szeretnének az alkalmazás prioritásainak megszervezéséhez, mielőtt kísérleteket és termékbeli programokat indítanának.

5. Visszajelzések Feedbackspark funkciók elfogadására vonatkozó felmérési sablon

Via Feedbackspark

Ha a funkciók elfogadásának aránya alacsony, könnyű elhamarkodottan megváltoztatni a bevezetést vagy további alkalmazáson belüli üzeneteket hozzáadni anélkül, hogy tudnánk, mi is a valódi probléma. Ez olyan felesleges munkához vezethet, amely nem oldja meg a valódi akadályt.

A FeedbackSpark funkciók elfogadására vonatkozó felmérési sablon segít pontosabban diagnosztizálni a hiányosságokat. Úgy lett kialakítva, hogy mérje a funkciók ismertségét, elfogadását és észlelt értékét, miközben feltárja az akadályokat és a felhasználók által preferált módszereket, amelyekkel szívesen megismerik a funkciókat.

Ez a funkció kiváló kiegészítője a kvantitatív bevezetési mutatóknak, különösen akkor, ha egy adott funkció bevezetését szeretné javítani, vagy a fejlett funkciók bevezetését szeretné ösztönözni.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Válassza szét a tudatosság problémáit az érték vagy a használhatóság problémáitól

A bevezetés után azonosítsa a bevezetés akadályait

Találja meg, melyik oktatási csatornákban bíznak leginkább a felhasználók

Támogassa az intelligens, célzott beavatkozásokat a különböző szegmensekben.

✨ Ideális: Termék- és növekedési csapatok számára, akik gyors, strukturált felhasználói visszajelzéseket szeretnének kapni, hogy azok alapján döntsenek az üzenetekről, az onboardingról és a fejlett funkciók bevezetéséről.

Példák

Íme néhány reális módszer, amellyel a csapatok összekapcsolják ezeket a projektmenedzsment sablonokat a napi funkcióbevezetési munkával.

A termékmenedzser a Cascade User Adoption Strategy Template (Cascade felhasználói elfogadási stratégia sablon) segítségével készíti el a negyedéves tervet. Ellenőrzi a több funkció elfogadási arányát, és szigorú célokat tűz ki a funkciók elfogadási arányára vonatkozóan a prioritást élvező munkafolyamatokban. Célzott beavatkozásokat tervez meghatározott felhasználói szegmensek számára, attól függően, hogy hol jelentkeznek a lemorzsolódások.

A termékcsapat a ClickUp Customer Onboarding Template-t használja, hogy egy adott funkció aktiválási pontjához rendelje a korai lépéseket. A termék és az ügyfélsiker területén felelős személyeket jelölnek ki. Rövid, alkalmazáson belüli útmutatást adnak hozzá, hogy az új felhasználók már az első héten értékes információkhoz jussanak.

A növekedési csapat a ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonját párosítja a bevezetés utáni használati munkafolyamattal. Nyomon követik az Exposed és Activated szakaszok egyedi eseményeit. Kétféle alkalmazáson belüli üzenetet tesztelnek, hogy növeljék a fejlett funkciók használati arányát anélkül, hogy túlterhelnék a szélesebb felhasználói bázist.

Egy jó funkcióbevezetési tervhez nem csak intelligens üzenetekre van szükség. Szükség van egy megbízható rendszerre is, amely koordinálja a kísérleteket, nyomon követi a tulajdonjogot és felülvizsgálja a bevezetési jelzéseket anélkül, hogy a csapatok közötti kontextus elveszne.

A legjobb projektmenedzsment eszközök megkönnyítik a funkciók bevezetésének láthatóságát, megismételhetőségét és egyértelmű eredményekhez való kapcsolódását.

1. ClickUp

A funkciók bevezetésével kapcsolatos feladatok gyorsan kaotikusakká válhatnak. Az egyik csapat az onboarding frissítésekért felel. Egy másik az alkalmazáson belüli üzeneteket kezeli. Valaki más pedig egy irányítópulton követi nyomon a bevezetési arányokat. Mielőtt észbe kapna, a döntések, feladatok és tanulságok szétszóródnak a különböző eszközök és szálak között.

Ez a klasszikus munkaterület-szétszóródási probléma lassítja a végrehajtást és elmosja a felelősségi köröket. A ClickUp egy helyen biztosít lehetőséget a termékcsapatok számára az alkalmazás kísérletek tervezésére, a nyomon követések hozzárendelésére és az eredmények nyomon követésére. Segít összekapcsolni a stratégiát a napi tevékenységekkel a funkciók alkalmazásának javítása érdekében.

Tartsa rugalmasnak a funkciók bevezetési terveit a ClickUp Views segítségével

A ClickUp Views segítségével minden csapattag rugalmasan vizualizálhatja, szervezheti és nyomon követheti pontosan azt, amire szüksége van.

Ha a funkciók bevezetésével kapcsolatos feladatok egy formátumban vannak, a csapatok nem látják a teljes képet. A termékmenedzser idővonalat szeretne. A növekedési vezető Kanban táblát szeretne. Az ügyfélsikerért felelős személyek egy áttekinthető listát szeretnének a bevezetés lépéseiről. Ha mindenki újraépíti a saját verzióját, a terv gyorsan összezavarodik.

A ClickUp Views segítségével egyetlen bevezetési tervet tarthat fenn, és megváltoztathatja annak megjelenítését. Több mint 15 nézet áll rendelkezésre, beleértve a Listát, a Táblát, a Naptárat, a Gantt-diagramot, az Idővonalat és a Munkaterhelést. Ez megkönnyíti a projektek nyomon követését, mert minden csapat a saját feladataira koncentrálhat anélkül, hogy elveszítené a közös információforrást.

A ClickUp segít a konkrét funkcióval kapcsolatos ellenőrzőlisták és függőségek kezelésében is, miközben az a bemutatástól a ismételt használatig halad.

💡 Profi tipp: Miután beállította a funkciók bevezetési tervét a ClickUp Views-ban, használja a ClickUp Brain GPT Talk to Text funkcióját, hogy gyorsan rögzíthesse a frissítéseket anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét. Gyorsan diktálhat bevezetési megjegyzéseket, akadályokat és következő lépéseket, majd azokat közvetlenül felveheti a feladatokba, dokumentumokba vagy ellenőrzőlistákba. A ClickUp BrainGPT asztali kiegészítőként lett kialakítva, a Talk to Text pedig segít hangját cselekvéssé alakítani az alkalmazásokban és a munkafolyamatokban.

A ClickUp Dashboards segítségével az alkalmazás elterjedésének folyamatát egyetlen közös nézetben követheti nyomon.

A ClickUp Dashboards segítségével tökéletes jelentéseket készíthet a kampány teljesítményétől a csapat termelékenységéig és még sok másig.

A funkciók bevezetésével kapcsolatos munka szétszórtnak tűnhet. A bevezetési feladatok egy helyen, az onboarding finomítások egy másik helyen találhatók. Az elfogadási arányokat egy külön elemző eszközzel követik nyomon. Ez a szétválasztás megnehezíti annak megítélését, hogy mi halad előre és mi áll meg, különösen akkor, ha több csapat is részt vesz a folyamatban.

A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen követheti nyomon a projekt teljesítményét, az ütemtervet és a csapat előrehaladását. A funkciók bevezetése szempontjából ez egy egyszerű módszer a bevezetési ellenőrzőlisták, a kísérletek állapota és a bevezetéssel kapcsolatos feladatok nyomon követésére a napi műveletek mellett.

Áttekintheti, mi halad a tervek szerint, mi igényel figyelmet, és ki a következő lépés felelőse, anélkül, hogy a szálak között kellene keresnie a frissítéseket.

Ez a videó bemutatja, hogyan állíthat be egy projektmenedzsment-irányítópultot a ClickUp-ban, hogy extra manuális jelentések nélkül követhesse nyomon az alkalmazás elterjedését.

Csökkentse a manuális nyomon követést a ClickUp Automations segítségével

Válasszon több mint 100 automatizálás közül, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatokat, kezelje a termékbevezetéseket és még sok mást a ClickUp Automations segítségével

A funkciók bevezetési tervei gyakran a kevésbé látványos közepén buknak meg, amikor a kis folyamatbeli hiányosságok felhalmozódnak és lassítják a bevezetési munkát.

A ClickUp Automations segít fenntartani a lendületet anélkül, hogy folyamatosan ösztönöznie kellene a felhasználókat. Automatikusan hozzárendelhet tulajdonosokat, frissítheti az állapotokat és áthelyezheti a feladatokat, ha a körülmények megváltoznak, például ha egy ellenőrzőlista lépése befejeződött vagy a bevezetés szakasza megváltozott.

Ezzel a projekt nyomon követése egyszerűbbé válik. Emellett az alkalmazás bevezetési ellenőrzőlistái is önállóbbá válnak, különösen akkor, ha egy adott funkcióval kapcsolatos bevezetési frissítéseket, engedélyezési feladatokat és bevezetés utáni kísérleteket koordinál.

💡 Profi tipp: Miután beállította az automatizálási szabályokat, használja a ClickUp Brain funkciót, hogy megírja a pontos kiváltó logikát és a feladat szövegét minden egyes bevezetési munkafolyamat számára. Kérje meg, hogy készítsen három automatizálásra kész ellenőrzőlistát egy adott funkcióhoz: egyet a „Kitéve”, egyet az „Aktiválva” és egyet a „Újra használt” állapothoz. Ezután illessze be ezeket a lépéseket közvetlenül a feladatokba. Ez a folyamat biztosítja az automatizálások tisztaságát és a bevezetési ellenőrzési pontok következetességét. Készítsen kommunikációs terveket, hogy az ügynökök a ClickUp Brain segítségével tájékozottak legyenek az új funkciókról

📮 ClickUp Insight: 23% szerint a táblázatokkal való munka legnehezebb része a rendezetlen adatok tisztítása vagy rendszerezése. Ez a nehézség gyakran az inkonzisztens bevitelekből, a több felhasználóból és abból adódik, hogy a táblázatot „használhatóvá” tenni, folyamatosan össze kell hangolni az oszlopokat és kategóriákat. Az ilyen manuális tisztítás csendben elvonja az időt és a figyelmet. A ClickUp AI Fields funkciója automatikusan elemzi a feladatok tartalmát, szabványosított kategóriákat javasol és strukturált információkat von ki a strukturálatlan szövegekből, ezzel csökkentve a terhet. Ezek az AI-alapú mezők kitöltik a hiányzó adatokat, szabványosítják a formátumokat és biztosítják a listák és nézetek közötti konzisztenciát.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg a funkcióbevezetési projekteket, a bevezetési feladatokat és az aktiválási kísérleteket egy helyen, hogy a csapatok a bevezetés után is összehangoltan működjenek.

Készítsen egyértelmű ellenőrzőlistákat minden egyes funkcióhoz, beleértve a látható, aktivált, használt és újrahasznált műveleteket a következetes végrehajtás érdekében.

Kövesse nyomon az alkalmazás elterjedését a ClickUp Dashboards segítségével, amely az alkalmazás elterjedésének céljaival együtt a státuszokat, a tulajdonosokat és az ütemterveket is egy közös nézetben jeleníti meg.

Állítsa be a ClickUp Automations funkciót a következő lépések kijelöléséhez, az állapotok frissítéséhez és a termékkel, marketinggel és ügyfélsikerrel kapcsolatos manuális nyomon követések csökkentéséhez.

Használja a ClickUp egyéni mezőket a csatorna szakaszának, az aktiválási pontnak, a célszegmensnek és a funkció nevének megjelöléséhez, így az alkalmazás bevezetésének munkája könnyen áttekinthető marad.

A ClickUp korlátai

Elsőre ez túl széles körűnek tűnhet, ezért a csapatoknak időre lehet szükségük a megfelelő hierarchia, irányítópultok és automatizálások beállításához a funkciók bevezetésének munkafolyamataiban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

2. Pendo

Via Pendo

Amikor a funkciók elfogadását próbálja ösztönözni, a nehézség nem csak a lemorzsolódás felismerésében rejlik. Hanem abban is, hogy tudni kell, mi a következő lépés, anélkül, hogy az elemzések, a dokumentumok és egy különálló alkalmazáson belüli eszköz között kellene ugrálni.

A Pendo ötvözi a termékelemzést és az alkalmazáson belüli útmutatást. Ez segít a csapatoknak megérteni, hogyan haladnak a felhasználók egy adott funkcióval, és hol akadoznak.

Ezután szegmentálhatja a megfelelő felhasználókat, és célzott útmutatókkal válaszolhat ahelyett, hogy általános bejelentéseket tenne.

Ez különösen hasznos a fejlett funkciók esetében. A valós használati minták alapján azonosíthatja, kik állnak készen egy mélyebb munkafolyamatra. Ezután kontextusfüggő útmutatókkal támogathatja őket, amelyek segítségével gyorsabban elérhetik az aktiválási pontot, és visszatérnek a funkció ismételt használatához.

A Pendo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a funkciók használatát és az elfogadási arányokat a beépített elemzési eszközökkel, hogy láthassa, hol esnek ki a felhasználók az elfogadási folyamatból.

Szegmentálja a felhasználókat viselkedés, terv vagy életciklus szakasz szerint, hogy a megfelelő csoportokat célozza meg a fejlett funkciók bevezetéséhez.

Indítson el alkalmazáson belüli útmutatókat, eszköztippeket és bemutatókat, amelyek segítenek a felhasználóknak az aktiválási pont elérésében anélkül, hogy bonyolult mérnöki ciklusokra lenne szükség.

Kombinálja a mennyiségi bevezetési trendeket a visszajelzések és NPS-eszközök segítségével kapott minőségi jelekkel, hogy kontextust adjon ahhoz, miért fogadják el vagy ignorálják a felhasználók egy funkciót.

Figyelje az időbeli hatást olyan irányítópultokkal, amelyek összekapcsolják a bevezetési erőfeszítéseket a funkciók elfogadási arányának valós változásaival.

A Pendo korlátai

Kisebb SaaS-csapatok számára drága lehet, különösen akkor, ha fejlett elemzési és egyéb funkciókra van szükség.

Pendo árak

Egyedi árazás

Pendo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

3. Appcues

Az Appcues segítségével

Amikor a funkciók bevezetése megakad, a probléma gyakran az időzítésben rejlik. Lehet, hogy a felhasználóknak nincs szükségük az új funkciókra abban a pillanatban, amikor bejelenti őket. Akkor lesz szükségük rájuk, amikor valódi felhasználási esetbe kerülnek. Ez az, ahol az Appcues jól jön.

Az Appcues segít Önnek olyan alkalmazáson belüli üzenetek, eszköztippek, útmutatók és ellenőrzőlisták létrehozásában, amelyek támogatják a funkciók kontextusban történő felfedezését. Úgy irányíthatja a felhasználókat egy adott funkció egyértelmű aktiválási pontjához, hogy nem kell minden apró változtatáshoz mérnöki támogatást igénybe vennie.

A felhasználókat viselkedésük és érettségük alapján szegmentálhatja. Ezután csak akkor vezethet be bonyolultabb funkciókat, amikor a felhasználók készen állnak rá. Így a felhasználói élmény hasznos marad, és nem válik túlterhelővé. Ez idővel tisztább bevezetési arányokat is eredményez.

Az Appcues legjobb funkciói

Készítsen célzott alkalmazáson belüli üzeneteket, modális ablakokat és eszköztippeket, amelyek támogatják a funkciók felfedezését, amikor a felhasználók közel állnak a használati esethez.

Készítsen több lépésből álló útmutatókat, amelyek csökkentik a fejlett funkciókkal kapcsolatos zavart, és segítenek a felhasználóknak a funkciók értékének korai megértésében.

Állítson be ellenőrzőlistákat, amelyek egy adott funkcióhoz kapcsolódó egyértelmű mérföldkövekkel végigvezetik a felhasználókat a felfedezéstől az aktiválásig.

Szegmentálja a felugró ablakokat a felhasználói viselkedés, a terv és az életciklus szerint, hogy az új felhasználók megismerjék az alapokat, míg a meglévő felhasználók relevánsabb funkciókat lássanak.

Az Appcues korlátai

A komplex funkciók funkcióbevezetési arányának megbízható méréséhez jól meghatározott eseménykövetésre és elemzésre van szükség.

Drága lesz, mivel az alkalmazáson belüli programok több funkcióra és csapatra terjednek ki.

Appcues árak

Kezdő ár: 300 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Grow: 750 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással)

Vállalati: Egyedi árazás

Appcues értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100 értékelés)

Funkcióbevezetési útmutató készítése és végrehajtása a ClickUp segítségével

A funkciók bevezetése során a kiadások vagy mindennapi szokássá válnak, vagy csendesen háttérbe szorulnak. Egy hatékony funkcióbevezetési útmutató segít abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson. Összekapcsolja a funkciók felfedezését, az aktiválás pontját és az ismételt használatot egy olyan rendszerré, amelyet csapata minden bevezetésnél alkalmazhat.

Ebben az útmutatóban láthattad, hogy a tölcsér szakaszai és a megfelelő KPI-k hogyan segíthetnek felismerni, hol lassul az alkalmazás elterjedésének üteme, és mit kell kijavítani.

A ClickUp kiemelkedő tulajdonsága, hogy milyen jól támogatja a funkciók bevezetésének operatív oldalát. Egy helyen tervezheti a bevezetési feladatokat, készíthet ellenőrző listákat a folyamat szakaszaitól függően, kijelölheti a felelősöket és ellenőrizheti az előrehaladást. Ez megkönnyíti a funkciók következetes bevezetését, még akkor is, ha több csapat is részt vesz benne.

