A 10 legjobb üzletmenet-folytonossági eszköz

Az Aon 2025-ös globális kockázatkezelési felmérése szerint az üzletmenet-megszakítás a második helyen állt a 2025-ös globális kockázatok rangsorában. Ennek ellenére a legtöbb csapat a folytonossági tervezést csupán egy kötelezően teljesítendő feladatnak tekinti. Évente egyszer frissítik, majd elfelejtik.

Az üzletmenet-folytonossági eszközök segíthetnek ebben. Ahelyett, hogy a tervek porosodnának, automatizálják a kockázatértékeléseket és valós időben frissítik azokat.

Ez az útmutató 10 üzletmenet-folytonossági eszközt ismertet, amelyek segítenek felkészülni a zavarokra, reagálni rájuk és helyreállni utánuk. Akár egy dedikált BCM-platformra, akár egy rugalmas munkaterületre van szüksége, amely a folytonossági tervezést beépíti a napi működésébe, itt megtalálja a megfelelő megoldást.

Mi az üzletmenet-folytonossági menedzsment szoftver?

Az üzletmenet-folytonossági menedzsment (BCM) szoftver segít szervezetének felkészülni, reagálni és helyreállni bármilyen zavar esetén – legyen az természeti katasztrófa, kibertámadás vagy ellátási lánc megszakadása.

Ezek az eszközök a következőképpen központosítják a válságkezelési terveket:

A kommunikáció automatizálása

A helyreállítási feladatok nyomon követése és

Valós idejű képet ad a szervezet rugalmasságáról.

Az üzletmenet-folytonossági szoftverek típusai

A modern BCM-megoldások két fő típusban léteznek. Néhányuk speciális vállalati platform, beépített kockázatértékelési keretrendszerrel, például ISO 22301.

De sok csapat – különösen a termékfejlesztés, a mérnöki munka és az üzemeltetés területén – több értéket kap egy rugalmas munkamenedzsment eszközből. A folytonossági tervezés közvetlen integrálása a napi munkafolyamatokba segít ezeknek a csapatoknak felkészülten maradni, anélkül, hogy extra erőfeszítéseket kellene tenniük.

Ebben a bejegyzésben mindkét típusú eszközt bemutatjuk.

👀 Tudta? 2025-ben a szélsőséges időjárás vált az üzleti zavarok fő okává, megelőzve a kibertámadásokat.

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk őket, íme egy rövid összehasonlítás a legjobb reziliencia-kezelő eszközökről:

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Csapatok, amelyek egységes munkamenedzsmentet szeretnének testreszabható BCM munkafolyamatokkal ClickUp Docs a tervek dokumentálásához, ClickUp Automations az incidensek kiváltásához, ClickUp Dashboards a valós idejű állapotkövetéshez, ClickUp Brain az AI-alapú összefoglalókhoz. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Fusion kockázatkezelés Különleges BCM-re és kockázati intelligenciára szoruló nagyvállalatok Integrált kockázatkezelés, üzleti hatások elemzése, válságkezelés, harmadik felek kockázatainak figyelemmel kísérése Egyedi árazás LogicManager Közepes méretű vállalatok, amelyek kockázatalapú BCM-megközelítést keresnek Vállalati kockázatkezelési alapok, BIA munkafolyamatok, helyreállítási útmutatók, gyakorlatok kezelése Egyedi árazás Everbridge A tömeges értesítést és a válságkommunikációt prioritásként kezelő szervezetek Kritikus események kezelése, tömeges értesítés, IT-riasztások, vizuális parancsnokság Egyedi árazás Archer GRC-integrált üzletmenet-folytonosságot igénylő vállalkozások Integrált kockázatkezelés, irányelvek kezelése, szabályozási megfelelés, üzleti rugalmasság Egyedi árazás Riskonnect Olyan szervezetek, amelyek szoftveres BCM-szolgáltatásokat igényelnek BC in the Cloud platform, menedzselt szolgáltatások, terv kidolgozás, gyakorlatok lebonyolítása Egyedi árazás ServiceNow IT-központú szervezetek meglévő ServiceNow ökoszisztémával ITSM integráció, automatizált BIA, helyreállítási tervezés, auditkezelés Egyedi árazás Quantivate Pénzügyi intézmények és szabályozott iparágak Megfelelésre összpontosító BCM, beszállítói menedzsment, ellenőrzési nyomvonalak, szabályozási jelentések Egyedi árazás ParaSolution Kanadai szervezetek és azok, akik kétnyelvű támogatást igényelnek Kétnyelvű felület, tervkezelés, gyakorlatok ütemezése, dokumentumkezelés Egyedi árazás SAI360 Integrált EHS- és kockázatkezelésre szoruló globális vállalkozások Kombinált EHS és kockázati platform, tanulásmenedzsment, szabályozási tartalom, globális megfelelés Egyedi árazás

Vett már igénybe olyan új eszközt, amely végül csak további problémákat okozott? Sok BCM-eszköz pontosan ezt teszi. A tervek egy alkalmazásban, a frissítések egy másikban, a helyreállítási feladatok pedig valahol máshol találhatók.

A munkavállalók 73%-a szerint az alkalmazások közötti váltás rontja a termelékenységüket. Ez a fajta munkaterület-szétszóródás lassítja a válaszadást, amikor az a legfontosabb.

A legjobb üzletmenet-folytonossági eszközök megszüntetik ezeket a szilárd struktúrákat, és egyetlen megbízható forrásként szolgálnak a csapatok számára a tervek, feladatok és kommunikáció tekintetében.

Így válassza ki a megfelelőt:

Tervdokumentáció és verziókezelés: Lehetőséget kell biztosítani a folytonossági tervek egyetlen helyen történő létrehozására, mentésére és frissítésére. Mindenkinek tudnia kell, ki a terv tulajdonosa, és mindig a legfrissebb verzióval kell dolgoznia.

Üzleti hatások elemzésének képességei: Az eszköznek segítenie kell az Az eszköznek segítenie kell az üzleti hatások elemzésének elvégzésében, hogy azonosíthassa a legfontosabb folyamatokat, megnézhesse, mire támaszkodnak, és eldöntse, mit kell először helyreállítani.

Automatikus értesítés és eskaláció: Keressen Keressen automatikus értesítéseket és riasztásokat. Az eszköznek automatikusan fel kell osztania a feladatokat, amint egy incidens bejelentésre kerül, hogy a megfelelő személyek gyorsan tudjanak cselekedni.

Valós idejű irányítópultok és jelentések: A valós idejű irányítópultok segítségével a vezetők áttekinthetik a helyreállítási állapotot, a feladatok elvégzését és az erőforrások elosztását anélkül, hogy manuális frissítéseket kellene kérniük.

Gyakorlatok és tesztelés menedzsmentje: Az eszköznek segítenie kell Az eszköznek segítenie kell a terv dokumentációjának ütemezésében, nyomon követésében és elkészítésében a táblagépes gyakorlatok és szimulációk esetében, hogy biztosíthassa a tervek tényleges működését.

Integráció a meglévő munkafolyamatokkal: Ellenőrizze, hogy a BCM eszköz mennyire jól illeszkedik a csapat által már használt projektmenedzsment, kommunikációs és IT rendszerekhez.

Skálázhatóság és hozzáférés-vezérlés: Az eszköznek támogatnia kell a távoli csapatokat, szerepkörökön alapuló hozzáférést kell biztosítania, és mobil eszközökön is működnie kell, hogy az emberek bármikor és bárhol hozzáférhessenek az információkhoz.

Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Íme egy részletes áttekintés a legjobb üzletmenet-folytonossági eszközökről, amelyeket idén kipróbálhat.

1. ClickUp (Legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyek testreszabható BCM-munkafolyamatokat és munkamenedzsmentet szeretnének egy helyen)

Szerezze be ingyen a ClickUp alkalmazást A ClickUp segítségével egyetlen eszközben egyesítheti az üzletmenet-folytonossági terveket, az incidenskezelési feladatokat és az AI-alapú rugalmassági ajánlásokat.

Sok szervezetben a folytonossági tervek külön dokumentumokban szerepelnek, a reagálási feladatok pedig a projekteszközökben. A frissítések pedig egy másik eszközben történnek – általában e-mailben vagy csevegőprogramban.

A világ első konvergált AI munkaterületeként a ClickUp mindezt egy helyen egyesíti. A tervek, feladatok, beszélgetések és jelentések ugyanazon a munkaterületen találhatók, amelyet a csapat már használ. Ez azt jelenti, hogy ha valami probléma adódik, nem kell kapkodni a válaszadással. Mindenki tudja, hova kell fordulni és mit kell tenni.

A ClickUp folytonossági tervei élő ClickUp Docs dokumentumok, amelyeken a csapatod együtt dolgozhat. Közvetlenül kapcsolódnak a ClickUp feladatokhoz, amelyek nyomon követhető előrehaladással, kijelölt tulajdonosokkal és meghatározott határidőkkel rendelkeznek.

Hozzon létre és kapcsoljon össze megvalósítható ClickUp feladatokat a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp Automationsnek köszönhetően, amikor egy incidenst jelentenek, a munkafolyamatok automatikusan elindulnak – helyreállítási feladatokat rendelnek hozzá, értesítik a megfelelő személyeket, és a problémákat manuális nyomon követés nélkül továbbítják.

A ClickUp natív, kontextusfüggő mesterséges intelligenciája még gyorsabbá teszi a válaszadást. A mesterséges intelligencia asszisztens, a ClickUp Brain, azonnal felkutatja a tudást a munkaterületről. A csapatok egyszerű kérdéseket tehetnek fel, például „Mi a leállás esetén alkalmazandó tervünk?” vagy „Ki felel a beszállítók helyreállításáért?”, és azonnali válaszokat kapnak a jóváhagyott tervekből és feladatokból.

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat az üzletmenet-folytonossági tervekkel, irányelvekkel, rugalmassági keretrendszerekkel és válaszokkal kapcsolatban.

A ClickUp AI Super Agents funkciója figyelemmel kíséri a kockázatokat, az elmulasztott lépéseket vagy a leállt munkákat, és cselekvésre ösztönöz, mielőtt a kisebb problémák súlyosbodnának.

A ClickUp segítségével az üzletmenet-folytonosság a mindennapi munka szerves részévé válik, nem pedig egy olyan dokumentum, amelyet évente egyszer frissítesz, és reméled, hogy soha nem lesz rá szükséged.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatja a kockázati forgatókönyveket, a függőségeket és a helyreállítási folyamatokat, így gyorsabban összehangolhatja a munkát.

A testreszabható mezők segítségével egyetlen nézetben követheti nyomon a hatások mértékét, a helyreállítási idő célokat (RTO) és a rendszer kritikus fontosságát.

A ClickUp Dashboards valós idejű felületével vezetői csapatának azonnali rálátást biztosít a helyreállítási folyamat előrehaladására és a szűk keresztmetszetekre.

A kockázati reagálási sablonok segítségével egységesítheti az incidensre való reagálási terveket és a folytonossági munkafolyamatokat a csapatok és régiók között.

A ClickUp korlátai

Nincsenek előre elkészített, kifejezetten a BCM-re vonatkozó üzleti hatások elemzésére szolgáló sablonok.

A BCM-specifikus munkafolyamatok beállításához kezdeti konfigurációra van szükség.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik felhasználója a ClickUp-ot ajánlja működési folytonosságuk biztosításához:

Sok ügyfelünkkel óradíj alapon dolgozunk, ami mindig szükségessé teszi, hogy nyomon kövessük a projekthez bármely adott időpontban fordított órákat. Tehát az órák naplózása és a folyamatban lévő vagy már lezárt projektek áttekintése gyönyörű üzletmenet-folytonosságot teremt. A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan képezzük az új tagokat, egyszerűen csak azzal, hogy átnézhetik a korábbi projektjeink adatbázisát, és hozzáférhetnek az egyes ügyfelek számára készített összes anyaghoz, a legrégebbiektől a legújabbakig. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp-ot választjuk, mert megfelel a mottónknak: képzés, skálázhatóság és folytonosság!

Sok ügyfelünkkel óradíj alapon dolgozunk, ami mindig szükségessé teszi, hogy nyomon kövessük a projekthez bármely adott időpontban fordított órákat. Tehát az órák naplózása és a folyamatban lévő vagy már lezárt projektek áttekintése gyönyörű üzletmenet-folytonosságot teremt. A ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy hatékonyan képezzük az új tagokat, egyszerűen csak azzal, hogy átnézhetik a korábbi projektjeink adatbázisát, és hozzáférhetnek az egyes ügyfelek számára készített összes anyaghoz, a legrégebbiektől a legújabbakig. Egyszerűen fogalmazva: a ClickUp-ot választjuk, mert megfelel a mottónknak: Képzés, skálázhatóság és folytonosság!

2. Fusion Risk Management (Legalkalmasabb olyan nagyvállalatok számára, amelyeknek dedikált BCM-re és kockázati intelligenciára van szükségük)

via Fusion Risk Management

A Fusion Risk Management egy kifejezetten vállalkozások számára kifejlesztett üzletmenet-folytonossági és kockázatkezelési platform. Fusion Framework System rendszere összekapcsolja az üzletmenet-folytonosságot, az IT-katasztrófa-elhárítást, a válságkezelést és a harmadik felek kockázatait.

Egyedülálló értékesítési pontja a BCM szakemberek számára előre elkészített keretrendszerek és munkafolyamatok. Üzleti hatások elemzésében (BIA) is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Használja kritikus folyamatok azonosítására, függőségek feltérképezésére és a helyreállítási prioritások egyszerű meghatározására.

A Fusion Risk Management legjobb funkciói

Hozzáférés strukturált BIA munkafolyamatokhoz, amelyek végigvezetik Önt a kritikus folyamatok azonosításán, a függőségek dokumentálásán és a helyreállítási idő célok (RTO) meghatározásán.

Priorizálja, hogy mi az, amit először helyre kell állítani, és egyértelműbben koordinálja a reagálási intézkedéseket.

Használja a válságkezelési modult, hogy egy incidens során parancsnoki központként felügyelhesse a feladatkiosztást, az állapotkövetést és az érintettekkel való kommunikációt.

Könnyen integrálható a meglévő üzleti menedzsment platformokkal, mint például a ServiceNow, a Workday HR és a SalesPoint iQ.

A Fusion Risk Management korlátai

A vállalatokra fókuszáló árazás kisebb szervezetek számára túl magas lehet.

A megvalósítás jelentős konfigurációt és változáskezelést igényel.

Fusion Risk Management árak

Egyedi árazás

Fusion Risk Management értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Fusion Risk Managementről a valós felhasználók?

Egy elégedett felhasználó beszámolója:

Az AI-alapú Infusion Uploader jelentősen, 30%-kal csökkenti a kézi munkát, növelve az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási tervek elkészítésének hatékonyságát.

Az AI-alapú Infusion Uploader jelentősen, 30%-kal csökkenti a kézi munkát, növelve az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítási tervek elkészítésének hatékonyságát.

3. LogicManager (Legalkalmasabb kockázatalapú BCM-megközelítést kereső közepes méretű vállalatok számára)

via LogicManager

A LogicManager kockázatalapú megközelítést kínál az üzletmenet-folytonosság menedzsmenthez. Első lépésként segít a csapatoknak azonosítani és értékelni a szervezeti kockázatokat, majd ezeket az információkat felhasználva irányítja az üzleti hatások elemzését és a folytonosság tervezését. A helyreállítási terveket közvetlenül a valós kockázatokhoz és függőségekhez kapcsolva a LogicManager biztosítja, hogy a BCM az üzletmenet tényleges zavaró tényezőire összpontosítson, és ne csak a megfelelőségi követelmények teljesítésére.

A kockázati kategóriákat és a hatások mértékét az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja. Emellett a teljes BCM program életciklusára vonatkozóan megfelelőségi jelentéseket és ellenőrzési nyomvonalakat is kap.

A LogicManager legjobb funkciói

Az üzletmenet-folytonosságot a vállalati kockázatkezelési elvek köré építse fel, biztosítva, hogy a tervek a legjelentősebb fenyegetésekkel foglalkozzanak.

Hozzáférés lépésről lépésre a BIA végrehajtásához, a kritikus folyamatok dokumentálásához és a helyreállítási stratégiák kidolgozásához.

Használja a beépített eszközöket a helyreállítási gyakorlatok tervezéséhez, végrehajtásához és dokumentálásához, beleértve a táblás szimulációk ütemezését és a helyreállítási tevékenységek nyomon követését.

A LogicManager korlátai

A kockázatközpontú megközelítés szokatlan lehet azoknak a csapatoknak, amelyek a tervközpontú eszközökhöz vannak szokva.

A teljes érték eléréséhez elkötelezettségre van szükség a LogicManager módszertana iránt.

A felhasználói felület zavaros és frusztráló lehet.

LogicManager árak

Egyedi árazás

LogicManager értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a LogicManagerről a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztása a G2-n:

Nagyra értékelem, hogy a LogicManager egyetlen rendszerben tárolja az összes kockázatunkat, ami nagyon hasznos, és központosítja a kockázatkezelést a szervezetünkben... Dicséretes, hogy a frissített információk megosztásával elősegíti a kommunikációt és az együttműködést a részlegek között.

Nagyra értékelem, hogy a LogicManager egyetlen rendszerben tárolja az összes kockázatunkat, ami nagyon hasznos, és központosítja a kockázatkezelést a szervezetünkben... Dicséretes, hogy a frissített információk megosztásával elősegíti a kommunikációt és az együttműködést a részlegek között.

4. Everbridge 360 (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek prioritásként kezelik a válságkommunikációt)

via Everbridge 360

Az Everbridge egy kritikus események kezelésére szolgáló platform. A valós idejű válságkommunikációra és koordinációra összpontosít. Míg sok BCM eszköz a tervezésre koncentrál, az Everbridge az aktív incidenskezeléssel tűnik ki.

Tömeges értesítési rendszere SMS-ben, hangüzenetben és e-mailben gyorsan elérheti a nagy csoportokat, segítve a csapatokat a frissítések megosztásában, utasítások adásában és a koordináció fenntartásában, amikor a sebesség a legfontosabb. Válsághelyzetben ez a gyors kommunikáció jelentheti a különbséget a koordinált reagálás és a teljes káosz között.

Az Everbridge 360 legjobb funkciói

Érjen el több embert több csatornán keresztül, visszaigazolás-nyomkövetéssel és kétirányú kommunikációval.

Legyen naprakész a valós idejű irányítópulttal, amely az incidensek állapotát, a reagáló csapatok helyszíneit és a feladatok elvégzését mutatja egy aktív válsághelyzetben.

Integrálja az IT-felügyeleti eszközökkel, hogy automatikusan riasztja az ügyeletes mérnököket, ha kritikus rendszerek meghibásodnak.

Az Everbridge 360 korlátai

Inkább a reagálási kommunikációra összpontosít, mint a tervezésre és a dokumentálásra.

A prémium árak a vállalati szintű képességeket tükrözik.

Everbridge 360 árak

Egyedi árazás a felhasználók számának és a moduloknak megfelelően

Everbridge 360 értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Everbridge 360-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője dicséri az eszközt:

Az Everbridge-ben a kritikus eseményekre való gyors reagálás és a tömeges üzenetküldés mellett leginkább a szegmentálási és útválasztási képességeit értékelem. Ezek hibátlanul működnek, így riasztás esetén csak a releváns személyzetet értesíthetem.

Az Everbridge-ben a kritikus eseményekre való gyors reagálás és a tömeges üzenetküldés mellett leginkább a szegmentálási és útválasztási képességeit értékelem. Ezek hibátlanul működnek, így riasztás esetén csak a releváns személyzetet értesíthetem.

5. Archer (A legjobb megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek GRC-integrált üzletmenet-folytonosságra van szükségük)

via Archer

Az Archer integrált irányítási, kockázatkezelési és megfelelőségi (GRC) platformot kínál, amely robusztus üzletmenet-folytonossági funkciókkal rendelkezik. Olyan nagy szervezetek számára készült, amelyek a folytonossági tervezést egy szélesebb körű kockázatkezelési és megfelelőségi programba szeretnék beépíteni.

Az Archer összekapcsolja az üzletmenet-folytonosságot olyan területekkel, mint az operatív kockázat, a harmadik felek kockázata és a szabályozási megfelelés. Ezáltal a csapatok átfogó képet kapnak arról, hogy a zavarok hogyan befolyásolják a kockázati környezetet, ahelyett, hogy a folytonosságot elkülönítve kezelnék.

Az Archer legjobb funkciói

Készítsen napi, heti és havi jelentéseket a kockázati megfelelésről

Hozzon létre vizuális megfelelőségi keretrendszert SOP-kkal és folyamatábrákkal

Dokumentálja, verziózza és terjessze a folytonossági irányelveket jóváhagyási munkafolyamatokkal és tanúsítványkövetéssel.

Az Archer korlátai

A felhasználók szerint egyes modulok beállítása és használata nehéz lehet.

Leginkább nagyvállalatok számára alkalmas, amelyek rendelkeznek dedikált GRC-csapatokkal.

Archer árak

Egyedi árazás

Archer értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Archerről a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztása a Capterra oldalon:

A biztonsági értékelésekhez hasonlóan testreszabható, hogy értékelési modullal rendelkezzen, és könnyedén elvégezze az olyan feladatokat, mint a levelezés és a riasztások. Összességében nagyon hasznos eszköz, és az a képessége, hogy a vállalat igényeihez igazítható, előnyt jelent.

A biztonsági értékelésekhez hasonlóan testreszabható, hogy értékelési modullal rendelkezzen, és könnyedén elvégezze az olyan feladatokat, mint a levelezés és a riasztások. Összességében nagyon hasznos eszköz, és az a képessége, hogy a vállalat igényeihez igazítható, előnyt jelent.

6. Riskonnect (Legalkalmasabb azoknak a szervezeteknek, amelyek szoftveres BCM-szolgáltatásokat igényelnek)

via Riskonnect

A Riskonnect egyedülálló kombinációját kínálja a BCM szoftvereknek és a menedzselt szolgáltatásoknak. A BC in the Cloud platformjuk biztosítja a technológiát. Tanácsadó csapatuk pedig segít Önnek a folytonossági program felépítésében, karbantartásában és tesztelésében.

Ez a hibrid megközelítés ideális azoknak a szervezeteknek, amelyeknek érett BCM programra van szükségük, de nincs meg a belső szakértelem vagy erőforrások ahhoz, hogy ilyet építsenek ki. A Riskonnect lényegében a csapat kiterjesztéseként működik.

A Riskonnect legjobb funkciói

Az egész szervezet kockázati adatai egy helyen elérhetők

Részletes irányítópultok és hasznos információk segítségével gyorsabban kezelheti az üzletmenet-megszakítás kockázatait.

Személyre szabott űrlapok készítése és a kézi adatbevitel automatizálása

A Riskonnect korlátai

A széles körű testreszabási lehetőségek egyaránt lehetnek előnyök és hátrányok is az eszköz számára.

A felügyelt szolgáltatások a szoftverlicencelésen túlmenő folyamatos költségeket jelentenek.

Riskonnect árak

Egyedi árazás

Riskonnect értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Riskonnectről a valós felhasználók?

Egy G2-felhasználó vegyes visszajelzést oszt meg:

Az IRM + Data Analytics kombinációja egy fantasztikus platform, amely egyesíti a kárigényeket és az üzleti adatokat, hogy értéket teremtsen a külső és belső érdekelt felek számára... A platform testreszabása egyrészt előnyös, másrészt viszont akadályozza a könnyű megoldások kidolgozását.

Az IRM + Data Analytics kombinációja egy fantasztikus platform, amely egyesíti a kárigényeket és az üzleti adatokat, hogy értéket teremtsen a külső és belső érdekelt felek számára... A platform testreszabása egyrészt előnyös, másrészt viszont akadályozza a könnyű megoldások kidolgozását.

7. ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment (legalkalmasabb IT-központú szervezetek számára, amelyek már rendelkeznek ServiceNow ökoszisztémával)

A ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment a ServiceNow platformon alapul. Ezért természetes választás azoknak a szervezeteknek, amelyek már használják a ServiceNow-t az IT-szolgáltatások menedzsmentjéhez (ITSM). A szoros integráció azt jelenti, hogy az IT-katasztrófa-elhárítási tervei közvetlenül kapcsolódnak a CMDB-hez és az incidenskezelési munkafolyamatokhoz.

Könnyedén automatizálhatja az üzleti hatások elemzését a meglévő ServiceNow implementációjából származó adatok felhasználásával. Automatikusan azonosíthatja, mely alkalmazások támogatják a kritikus üzleti folyamatokat, és kiszámíthatja azok elérhetetlenségének hatását.

A ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment legjobb funkciói

Készítsen automatizált üzletmenet-folytonossági munkafolyamatokat, IT-helyreállítási munkafolyamatokat és még sok mást egyetlen, összekapcsolt platformon.

Az incidensek észlelésekor automatikusan indítsa el a helyreállítási feladatokat és a futási útmutatókat.

Használja az AI-t, hogy intelligens válaszokat kapjon egy kattintással

A ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment korlátai

Ehhez a ServiceNow platformra van szükség, ami nem feltétlenül ésszerű, ha még nem vagy ügyfél.

Inkább az IT-katasztrófa-elhárításra összpontosít, mint a vállalat egészére kiterjedő üzletmenet-folytonosságra.

ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment árak

Egyedi árazás

ServiceNow üzletmenet-folytonossági menedzsment értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Quantivate (Legalkalmasabb pénzügyi intézmények és szabályozott iparágak számára)

via Quantivate

A Quantivate egy BCM és kockázatkezelési platform pénzintézetek és más szigorúan szabályozott iparágak számára. Megkönnyíti a megfelelőségi követelmények teljesítését, előre konfigurált munkafolyamatokkal a szabályozási jelentések és az auditkezelés területén.

Különösen erős a beszállítói menedzsment és a harmadik felek kockázatértékelése terén. Ezek kritikus fontosságú kérdések a bankok és hitelszövetkezetek számára, amelyek ellátási láncaikra vonatkozó szabályozási felügyelet alá tartoznak.

A Quantivate legjobb funkciói

Végezzen átfogó harmadik fél kockázatértékelést és üzletmenet-folytonossági ellenőrzést a beszállítók számára.

Részletes ellenőrzési nyomvonalak vezetése és hozzáférés a szabályozási jelentések sablonjaihoz

Készítsen, tároljon és frissítsen folytonossági és válságkezelési terveket egy helyen

A korlátok számszerűsítése

Az iparág-specifikus fókusz korlátozhatja a szabályozott szektorokon kívüli szervezetek számára való vonzerejét.

Quantivate árak

Egyedi árazás

Quantivate értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. ParaSolution (A legjobb megoldás kétnyelvű támogatást igénylő szervezetek számára)

via premiercontinuum

A ParaSolution egy kanadai BCM szoftver szolgáltató, amely kétnyelvű (angol/francia) platformot kínál. Kiválóan alkalmas kanadai vagy más többnyelvű környezetben működő vállalatok számára.

Egyszerű megközelítést alkalmaz a BCM-hez, a tervkezelésre, a gyakorlatok ütemezésére és a dokumentumok ellenőrzésére összpontosítva, anélkül, hogy a nagyobb vállalati platformok komplexitása is szerepet játszana.

A ParaSolution legjobb funkciói

Szerezzen be strukturált sablonokat az üzletmenet-folytonossági tervek dokumentálásához, verziókezeléssel és jóváhagyási munkafolyamatokkal.

A helyreállítási gyakorlatok és tesztek ütemezésének, nyomon követésének és dokumentálásának ütemezése

A ParaSolution korlátai

A vállalati platformokhoz képest kisebb funkciókészlet

Kevesebb integrációs lehetőség áll rendelkezésre

ParaSolution árak

Egyedi árazás

ParaSolution értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. SAI360 (A legjobb integrált EHS és kockázatkezelésre szoruló globális vállalkozások számára)

via SAI360

A SAI360 egy átfogó környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági (EHS) és kockázatkezelési platform, amely üzletmenet-folytonossági funkciókat is tartalmaz. Olyan globális vállalkozások számára készült, amelyeknek az üzletmenet-folytonosságot más működési kockázati területekkel együtt kell kezelniük.

Ennek a GRC-platformnak az erőssége a sokoldalúságában rejlik: egyetlen rendszerben kezelhet mindent, az incidensjelentéstől a képzésmenedzsmenten át az üzletmenet-folytonossági tervezésig.

A SAI360 legjobb funkciói

Kombinálja az üzletmenet-folytonosságot a környezetvédelmi előírások betartásával, a biztonsági menedzsmenttel és az operatív kockázatokkal.

Vezessen be képzési modulokat, hogy csapata tisztában legyen a folytonossági tervekben betöltött szerepével.

Hozzáférés szabályozási tartalmakhoz és megfelelés nyomon követéséhez több joghatóság esetében

A SAI360 korlátai

A felhasználók visszajelzései szerint a nehezebb oldalak és jelentések betöltése hosszú időt vehet igénybe.

Több felhasználó osztja meg nem éppen ideális tapasztalatait az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

SAI360 árak

Egyedi árazás

SAI360 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SAI360-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Intuitív jelentési és elemzési irányítópulttal rendelkezik, amely elősegíti a kockázattudatosságot. Rendkívül skálázható és rugalmas, így ideális bármilyen méretű vállalat számára, mivel magas befektetési megtérülést biztosít.

Intuitív jelentési és elemzési irányítópulttal rendelkezik, amely elősegíti a kockázattudatosságot. Rendkívül skálázható és rugalmas, így ideális bármilyen méretű vállalat számára, mivel magas befektetési megtérülést biztosít.

Építsd be az üzletmenet-folytonosságot a napi munkamenetbe a ClickUp segítségével

A legjobb üzletmenet-folytonossági terv az, amelyet a csapat ténylegesen használ. Nem egy elfeledett dokumentum. És biztosan nem egy speciális rendszer, amelyet a csapat csak gyakorlatok során nyit meg.

A ClickUp az üzletmenet-folytonosság menedzsmentjét beépíti a csapatod mindennapi munkaterületébe. A terveket a ClickUp Docs-ban dokumentálhatod. A helyreállítási feladatokat a ClickUp Tasks-szel oszthatod ki. Az incidensekre való reagálást a ClickUp Automations-szel automatizálhatod. A helyreállítási folyamatot pedig a ClickUp Dashboards-szal követheted nyomon.

Zavar esetén a csapatnak nem kell nyomás alatt új eszközt megtanulnia. Ugyanazt a platformot használják a reagáláshoz, amelyet minden projektben használnak, és minden szükséges információ a rendelkezésükre áll.

Ne kezelje az üzletmenet-folytonosságot egyszerűen egy előírásnak való megfelelésként. Tegye azt a csapat munkájának részévé.

Készítsen olyan üzletmenet-folytonossági programot, amely valóban készen áll, amikor szüksége van rá. Kezdje el még ma használni a ClickUp-ot.

Gyakran ismételt kérdések

Az üzletmenet-folytonossági szoftverek a zavarokra való felkészülésre és azok kezelésére összpontosítanak. Segítenek a csapatoknak megtervezni, mit kell tenni, ha valami baj történik. A projektmenedzsment eszközök a napi munkára, például a feladatokra, a határidőkre és az együttműködésre összpontosítanak. A BCM eszközök vészhelyzetekre, míg a projekt eszközök a normál működésre lettek kifejlesztve.

Igen. A kis csapatok gyakran sebezhetőbbek a zavarokkal szemben, mert kevesebb emberrel és tartalékkal rendelkeznek. A BCM szoftver segít nekik előre tervezni, egyértelmű felelősségeket kiosztani és káosz nélkül gyorsabban helyreállni. Még az egyszerű tervek is nagy különbséget jelenthetnek, ha valami váratlan történik.

Az üzletmenet-folytonossági tervezés azt fedi le, hogy az egész vállalkozás hogyan működik tovább egy zavar esetén. A katasztrófa-helyreállítás elsősorban az informatikai rendszerek és adatok helyreállítására összpontosít. A katasztrófa-helyreállítás az üzletmenet-folytonosság egy része, de a folytonossági tervezés az embereket, a folyamatokat, a beszállítókat és a kommunikációt is figyelembe veszi.

A legtöbb szervezetnek legalább évente egyszer tesztelnie kell terveit. A kritikus rendszerek vagy a magas kockázatú csapatok gyakrabban is tesztelhetnek. A rendszeres tesztelés segít a csapatoknak megtalálni a hiányosságokat, naprakészen tartani a terveket, és biztosítani, hogy mindenki tudja, mit kell tennie, mielőtt valódi incidens történik.