A régi rendszerei már a teljes kapacitásukon működnek, és ezt Ön jobban tudja, mint bárki más.

Lassúak, nem képesek kezelni a mai hatalmas adatmennyiségeket, és biztosan nem AI-integrációra lettek tervezve.

Ez könnyebb mondani, mint megtenni. Mindennek – az évek során felhalmozódott kritikus adatoknak és folyamatoknak – a migrációját el kell végezni úgy, hogy az ne zavarja a működést.

Ebben a blogban megosztjuk, melyik AI-stack a legmegfelelőbb a régi eszközökről áttérő csapatok számára. Bemutatjuk az alapokat és a tech stack felépítését.

A régi rendszerekről való áttérés kihívása

A régi rendszerek egy évtizeddel ezelőtt még a gyors szinonimái voltak. Ma azonban lassú teljesítmény, megszakadt munkafolyamatok, csökkent hatékonyság, adatsilók és gyenge felhasználói élmény szinonimái.

Bár a régi eszközöktől való elmozdulás helyes döntés, az átállás számos komoly kihívással jár:

Csapata jól ismeri a régi munkamódszert

A folyamatban lévő projektek lehetséges zavarai

Kompatibilitási problémák a modern AI rendszerekkel

Félelem a termelékenység csökkenésétől az átállás során

Kulturális ellenállás az új munkafolyamatokkal szemben

Ne hagyja azonban, hogy ez visszatartsa az AI-eszközökre való áttéréstől. Tekintse ezt kiváló lehetőségnek a működés modernizálására, a rendszerek biztonságának növelésére és a rugalmasság megkétszerezésére.

A megfelelő AI-eszközök valójában egyszerűsítik az áttérést. Nem kényszerítik a csapatokat arra, hogy mindent újraépítsenek.

Egyszerűen csatlakoztassa és használja meglévő munkafolyamatait, csatlakoztassa a régi adatforrásokat, automatizálja a manuális munkát, és hozzon létre egységes áttekinthetőséget az osztályok között.

Valós példák a régi eszközökről az AI-ra való áttérésre

Vessünk egy pillantást arra, hogy különböző iparágakban működő vállalatok hogyan sikerült átállniuk a régi rendszerekről a modern AI-stackekre:

1. Építőipar: CEMEX

A CEMEX, egy nagy építőanyag-gyártó vállalat, létrehozta saját belső marketingügynökségét, a CEMEX Content Studio-t. Marketingcsapatuk munkáját azonban lassították a egymástól független eszközök, a manuális átadások és a projektigényekre vonatkozó egységes folyamat hiánya.

A probléma megoldása érdekében a CEMEX 50 fős marketingcsapata teljes egészében áttért a ClickUp egységes AI-stackjére. Automatizálták a projektek felvételét, összekapcsolták a funkciók közötti feladatokat, és valós idejű irányítópultokat vezettek be a projektek teljes átláthatósága érdekében.

🎯 Eredmények: 15%-kal rövidebb piacra jutási idő; a projektátadás ideje órákról másodpercekre csökkent

Oscar Aguilar, a CEMEX marketingprojekt-menedzsere így nyilatkozott:

Nagyszerű, mert az egész csapat a ClickUp-ban követi nyomon a napi feladatait” – mondja Oscar. „Az automatizálás bevezetése előtt, amikor egy szövegíró befejezte a feladatát, manuálisan kellett jeleznünk a feletteseknek, hogy a szöveg készen áll. Ez akár 36 órát is igénybe vehetett.

2. Kiskereskedelem: McDonald’s

A régi eszközökről az AI-ra való átállás talán legjelentősebb és legszembetűnőbb példája a McDonald’s étlapjának és rendelési rendszerének modernizálása.

Az AI-t integrálva mind mobilalkalmazásába, mind üzletében található kioszkokba, a McDonald’s elemezheti, hogyan interagálnak a vásárlók a menükkel – hova kattintanak, hol állnak meg, és hogyan navigálnak a rendelési folyamatban.

Ezeket az információkat felhasználva finomították a elrendezést, javították a termékek elhelyezkedését és releváns kiegészítőket javasoltak, így a rendelési folyamat gyorsabbá és sokkal intuitívabbá vált.

🎯 Eredmények: 20%-os növekedés a digitális megrendelések volumenében

3. Egészségügy: A Cleveland Clinic

A Cleveland Clinic sikeresen bővítette távegészségügyi szolgáltatásait az elavult számítógépes rendszerek modernizálásával és az AI integrálásával.

AI-vezérelt eszközöket vezettek be a régi rendszerekben szétszórt betegadatok integrálására és egységesítésére. Ez azt jelentette, hogy az egészségügyi szolgáltatók megbízhatóan és azonnal megtekinthették a betegek teljes körű adatait bármely virtuális konzultáció során.

🎯 Eredmények: 25%-kal nőtt a távegészségügyi szolgáltatások igénybevétele

Mi az AI-stack, és miért fontos a migráció során?

A régi rendszerekről való áttérés során könnyű elveszni a feltörekvő AI-technológiák sokaságában.

Nem lesz szüksége minden létező AI eszközre, csak néhányra, amelyek jól működnek együtt, hogy elősegítsék működését és támogassák üzleti céljait.

Bemutatjuk: az AI-stack.

Az AI-stack egy gondosan megtervezett, AI-alapú eszközökből álló gyűjtemény, amelyek együttesen automatizálják a munkafolyamatokat, elemzik az adatokat, generálnak tartalmat és egyszerűsítik a kommunikációt.

📚 További információ: 15 üzleti folyamatok automatizálásának példája és sablonja

Az AI-stack rétegeinek megértése

Az AI-stack különböző rétegekből áll, hasonlóan egy szendvicshez. Minden réteg olyan eszközöket és keretrendszereket tartalmaz, amelyek fontos funkciót látnak el.

Az AI-stack három alapvető rétege a következő:

Adatréteg: Tartalmazza az adatbázisokat, fájlokat, ügyféladatokat, termékinformációkat – mindent, amit a szervezet az évek során létrehozott vagy gyűjtött. Az adatcsatornák, források és integrációk elengedhetetlen elemei ennek a rétegnek.

Intelligencia réteg: AI modelleket és gépi tanulási rendszereket tartalmaz, amelyek az első réteg adatait prediktív logikává alakítják. Értelmezik a kontextust, azonosítják a mintákat, és betekintést, döntéseket vagy tartalmat generálnak. Az automatizálás, a prediktív analitika, a modellfejlesztés és az AI integráció ebben a rétegben történik.

Alkalmazásréteg: Lehetővé teszi a végfelhasználók és más rendszerek számára, hogy kölcsönhatásba lépjenek a második rétegben létrehozott intelligenciával. Így rendelkezésre állnak AI-társkapitányok, tartalomgenerátorok, munkafolyamat-automatizálások, irányítópultok, csevegőfelületek, bővítmények és bármilyen egyedi alkalmazás, amelyre a csapata támaszkodik.

🧠 Érdekesség: A Y2K-krízis globális pánikot okozott. Az emberek attól tartottak, hogy 2000-ben a rendszer a „00” értéket 1900-ként fogja értelmezni. Ennek oka az volt, hogy a programozók memóriát spóroltak azzal, hogy csak az év utolsó két számjegyét rögzítették (pl. 1998-at csak 98-ként tárolták). via Torch Ahelyett, hogy több milliárd sor kódot írtak volna át négy számjegy tárolása érdekében (1998 > 1998), ami költséges feladat lett volna, a vállalatok egy gyors megoldást találtak: a Windowing-ot. Kiválasztottak egy határévet (mondjuk 1950-et), és egy egyszerű szabályt kódoltak be a rendszerbe: ha a kétjegyű évszám 50 vagy annál nagyobb, akkor a század 20. Ellenkező esetben a század 21. Bár ez ideiglenesen működött, azt is jelentette, hogy amikor eljön a 2050-es év, a rendszer 1950-ként fogja olvasni!

Miben különbözik az AI-stack a hagyományos szoftverstackektől?

Íme, miben különböznek az AI-stackek és a hagyományos szoftverstackek:

Aspect AI-stack Hagyományos szoftvercsomag Alapvető funkció Tanul az adatokból, alkalmazkodik, előrejelzéseket készít, automatizálja a döntéseket A fejlesztők által megírt rögzített szabályokat követi Alapvető összetevők Adattárolók, adatcsatornák, ML keretrendszerek, GenAI eszközök Strukturált adatbázisok, szabályalapú motorok, SQL-kiszolgálók, COTS szoftverek Adathasználat Folyamatosan felhasználja a valós idejű adatokat Statikus adatbeviteleket használ Az időbeli fejlődés Folyamatosan javul, ahogy a modellek tanulnak Változatlan marad, hacsak a fejlesztők manuálisan nem fejlesztik tovább. A komplexitás kezelése Több lépésből álló, dinamikus munkafolyamatok kezelése Lineáris, szabályalapú munkafolyamatok kezelése Skálázhatóság A adatok és a használat növekedésével együtt skálázható Több infrastruktúrán keresztül skálázható

A moduláris AI-stack bevezetésének előnyei

A moduláris AI-stackben független komponenseket (vagy AI-eszközöket) kombinál, ahelyett, hogy egyetlen merev rendszerre támaszkodna.

Ez egy rendkívül skálázható rendszer, mivel az eszközöket cserélheti, frissítheti vagy lejjebb minősítheti anélkül, hogy mindent újra kellene építenie. Ráadásul, ha egy eszköz túl drága vagy korlátozottá válik, akkor csak azt a komponenst cserélheti ki anélkül, hogy az egész AI-beállítást megzavarná.

📮 ClickUp Insight: Míg a felmérésünkben résztvevők 35%-a használja az AI-t alapvető feladatokhoz, a fejlett funkciók, mint az automatizálás (12%) és az optimalizálás (10%) még mindig elérhetetlennek tűnnek sokak számára. A legtöbb csapat úgy érzi, hogy „AI kezdő szinten” ragadt, mert alkalmazásaik csak felületes feladatokat képesek kezelni. Az egyik eszköz szöveget generál, a másik feladatokat javasol, a harmadik jegyzeteket foglal össze – de egyik sem osztja meg a kontextust, és egyik sem működik együtt a többivel. Amikor az AI ilyen elszigetelt területeken működik, eredményeket hoz, de nem hoz ki eredményeket. Ezért fontosak az egységes munkafolyamatok. A ClickUp Brain ezt megváltoztatja azáltal, hogy felhasználja a feladatait, tartalmát és folyamatainak kontextusát, és intelligens, beépített intelligenciájával segít Önnek a fejlett automatizálás és az ügynöki munkafolyamatok könnyed végrehajtásában. Ez egy olyan AI, amely megérti a munkáját, nem csak a parancsait.

Jelek, amelyek arra utalnak, hogy a régi stack AI-frissítésre szorul

Nem minden régi rendszer igényel azonnali AI-frissítést. Egyes eszközök még mindig jól szolgálják a céljukat, és az AI helytelen alkalmazása több komplexitást okozhat, mint értéket.

Ezzel együtt nézzük át azokat a félreérthetetlen jeleket, amelyek arra utalnak, hogy át kell állnia az AI-rendszerekre:

Gyakori adatátadások és összefüggéstelen munkafolyamatok

Ez a klasszikus tünet: az információk folyamatosan elakadnak, vagy manuális átvitelre szorulnak a különböző rendszerek között. Több időt tölt az adatok mozgatásával, mint azok tényleges használatával.

Lassú jelentéskészítés vagy valós idejű betekintés hiánya

Órákig, sőt napokig kell várnia az alapvető jelentések elkészültére. Kritikus döntései mindig régi információkon alapulnak, mivel rendszere nem elég gyors ahhoz, hogy a beérkező adatmennyiséget gyorsan feldolgozza.

Korlátozott együttműködés a részlegek között

A marketingnek megvannak a saját eszközei, az értékesítésnek megvannak a sajátjai, az operatív részlegnek pedig egy másik készlete – és ezek közül egyik sem kommunikál megfelelően a többivel. A fontos adatok közös megtekintésének hiányában végül elveszíti a kontextust vagy duplikálja a munkát.

Kézi döntéshozatal prediktív betekintés nélkül

Ha elemzői hetekig töltenek az adatok tisztításával, táblázatok összehangolásával vagy trendek kézi azonosításával, akkor a rendszer nem támogatja az üzletet, hanem lassítja azt.

A modern AI-stackek előrejelzések, anomália-felismerés és automatizált ajánlások beépítésével javítják a döntéshozatalt.

Folyamatosan fizet a testreszabott javításokért, a támogatási órákért vagy a speciális szakemberekért, csak hogy minden működőképes maradjon. Ráadásul eszközei nehezen integrálhatók az újabb alkalmazásokkal, vagy minden frissítéskor meghibásodnak.

A javítások, karbantartás és integrációk kézi beállítása folyamatos költségei pénzügyileg fenntarthatatlanok.

🧠 Érdekesség: A Mechanization of Contract Administration Services (MOCAS) rendszer, amelyet 1958-ban az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma vezetett be, a világ egyik legrégebbi aktív szoftvere. Ma is működik, és 1,2 billió dollár értékű védelmi szerződésekkel kapcsolatos adatok kezeléséért felelős.

Hogyan építsünk AI-stacket a migrációhoz?

A régi eszközökről az AI-stackre való áttéréshez strukturált megközelítésre van szükség.

Ehhez kritikus rendszerek értékelésére, egyértelmű AI-célok kitűzésére, az adatok modernizálására való felkészülésre, a megfelelő AI-technológiák bevezetésére és az egész átállás gondos figyelemmel kísérésére van szükség.

Vessünk egy pillantást ezekre a lépésekre részletesen.

1. lépés: Vizsgálja meg a régi rendszereit

Kezdje azzal, hogy felméri, hogyan kezelik a régi rendszerek a napi munkát.

Ossza fel jelenlegi ökoszisztémáját három részre:

Eszközök: Határozza meg, hogy az egyes régi alkalmazások milyen funkciókat látnak el, mely csapatok használják őket, és hogy több csapat is különböző eszközöket használ-e ugyanazon feladat elvégzéséhez. Dokumentálja az eszköz korát, az azzal kapcsolatos összes költséget, valamint azt, hogy mennyire könnyen kapcsolható a modern API-khoz.

Munkafolyamatok: Fordítson különös figyelmet a kézi átadásokra, a folyamatok befejezési idejére, a hibaarányra és a gyakori súrlódási pontokra. Minél több a szűk keresztmetszet és a kézi „rutinfeladat”, annál nagyobb az igény a gyors automatizálásra.

Adatok: Ismerje meg, hogyan tárolja jelenleg vállalkozása az adatokat. Az adatok konzisztensek az eszközök és adatbázisok között? Csak egy csapat fér hozzájuk (pl. a számviteli adatok, amelyeket az értékesítési csapat nem láthat)? Végül jegyezze fel az összes adatbiztonsági és szabályozási követelményt, amelyet a régi rendszerei nem teljesítenek.

🎥 Bónusz: Nézze meg ezt a rövid videót, amelyben hat különböző típusú folyamatábrázolási stratégiát ismerhet meg, és megtudhatja, hogyan használhatja a ClickUp-ot mindegyikhez:

2. lépés: Határozza meg AI-céljait

Az audit alapján sorolja fel az összes problémát, amelyet a meglévő munkafolyamatokban feltárt.

Csoportosítsa őket releváns kategóriákba. Ez lehet például: jelentések és elemzések, csapatkommunikáció, projektmenedzsment stb.

Határozzon meg egyértelmű, mérhető célokat minden kategóriában. Más szavakkal: milyen fejlesztést szeretne elérni, amikor automatizálást vagy intelligenciát vezet be a munkafolyamat ezen részébe?

Ha a jelentések és az elemzések egy kategóriába tartoznak, akkor olyan AI-célokat tűzhet ki, mint például: A jelentések elkészítésének idejét 10 perc alá csökkenteni vagy A műszerfalaknak 15 percenként automatikusan frissülniük kell. Hasonlóképpen, a csapatkommunikáció esetében olyan célokat tűzhet ki, mint például: Az információkereséssel töltött idő 50%-kal csökkentése.

💡 Profi tipp: Ha a kezdetektől teljes átalakítást kísérel meg, az zavart és a bevezetés elakadását eredményezi. Kezdje a könnyen elérhető célokkal! Határozza meg 1-2 kategóriát, amelyek a legtöbb frusztrációt okozzák a csapatának. Ezek lesznek a kísérleti munkafolyamatok – az első területek, ahol bevezeti az AI-t és az automatizálást a fokozatos áttérés érdekében.

3. lépés: Készítse elő adatait a migrációs folyamatra

Miután azonosította, hogy mit kell megváltoztatni a jelenlegi rendszerében, itt az ideje az adatok rendezésének, tisztításának és strukturálásának.

Íme egy lépésről lépésre bemutatott munkafolyamat:

Lépés Mit jelent ez? Összegyűjtés Keresse meg az összes, a régi rendszerekben szétszórt adatot, beleértve a táblázatokat, adatbázisokat, megosztott meghajtókat, e-mail mellékleteket, exportált jelentéseket, ügyféladatokat és egyebeket. Kategorizálás Csoportosítsa az adatokat egyértelmű kategóriákba, például ügyfelek, pénzügyek, jogi ügyek vagy marketing, és bontsa tovább az egyes kategóriákat típus szerint, például jelentések, szerződések, projektismertetők vagy kreatív eszközök. Rendezés Távolítsa el az ismétlődéseket, az elavult verziókat, a felesleges dokumentumokat és a fel nem használt fájlokat, és csak azokat archiválja, amelyek hosszú távon is fontosak lehetnek. Szabványosítson Javítsa ki az inkonzisztens fájlneveket, frissítse az elavult vagy hiányos mezőket, és hozzon létre szabványos formátumokat a kulcsfontosságú dokumentumok csapatok közötti strukturálására.

Fájljaid most már mind rendezve vannak és készen állnak az áttérésre.

🚀 A ClickUp előnye: Használja a ClickUp Tasks alkalmazást az összes adatának kezeléséhez és nyomon követéséhez. Így működik:

Készítsen egy fő listát a feladatokkal az egyes adatkategóriákhoz : Adjon hozzá felső szintű feladatokat, mint például Pénzügy, Jogi, Marketing, Értékesítés és Termék.

Bontsa fel az egyes kategóriákat alfeladatokra : Adjon hozzá alfeladatokat konkrét eszközökhöz, például táblázatokhoz, mappákhoz, jelentésekhez, exportokhoz, megosztott meghajtókhoz vagy ügyfélrekordokhoz.

Használja az egyéni mezőket a legfontosabb adatok nyomon követéséhez : Adjon hozzá mezőket az adatforrás, a hely, a tulajdonos és az ellenőrzési állapot számára, hogy minden rendezett legyen. : Adjon hozzá mezőket az adatforrás, a hely, a tulajdonos és az ellenőrzési állapot számára, hogy minden rendezett legyen.

Jelölje ki a felelősöket és a határidőket : Tegye minden feladatot és alfeladatot elszámoltathatóvá azáltal, hogy kijelöli a csapat tagokat és meghatározza az ütemtervet.

Hozzon létre egy állapotokkal ellátott tisztítási munkafolyamatot : hozzon létre olyan állapotokat, mint „Megtalálva”, „Kategorizálva”, „Tisztítva”, „Szabványosítva” és „Exportálásra kész”, így minden eszköz ugyanazon életcikluson halad át.

Használja a feladat megjegyzéseit a frissítésekhez : Jegyezze fel a döntéseket, megfigyeléseket vagy akadályokat a feladatban, hogy a haladás látható maradjon.

A haladás áttekintése lista- vagy táblázatos nézetben: Egy helyen láthatja az összes feladatot a felfedezéstől a tisztításig, és gyorsan felismerheti, mire kell figyelni.

Használja az AI-t a feladatok automatikus prioritásba sorolásához és a megfelelő személyekhez való hozzárendeléséhez.

📚 További információ: Hogyan szervezze meg hatékonyan digitális fájljait

4. lépés: Integrálja az AI funkciókat és az automatizálást

Az AI-eszközök értékelésekor vegye figyelembe a kísérleti munkafolyamatokat. Ne felejtse el megtervezni a később áttérni kívánt egyéb folyamatokat sem.

Rendkívül fontos elkerülni a technikai adósságot, amely akkor keletkezik, ha ideiglenes vagy félig kidolgozott megoldásokba fektet be. Ennek fényében íme néhány alapvető mesterséges intelligencia funkció, amelyet érdemes megfontolni a modern technológiai stackjéhez:

Intelligens feladatelosztás: Az AI segítségével automatikusan oszthatja el a feladatokat a prioritás, a csapat kapacitása, az egyéni munkaterhelés és a készségszint alapján.

Generatív AI-támogatás: Készítsen tartalmakat gyorsabban a Gen AI modellekkel. Gyorsan írjon e-maileket, hozzon létre kreatív eszközöket marketing célokra, gyűjtsön ötleteket és írjon technikai dokumentációt.

AI-copilotok: Ezek az eszközök közvetlenül a munkafolyamatába illeszkednek, minden lépésnél irányítják a csapat tagjait és javaslatokat tesznek a következő teendőkre. Például Ezek az eszközök közvetlenül a munkafolyamatába illeszkednek, minden lépésnél irányítják a csapat tagjait és javaslatokat tesznek a következő teendőkre. Például a GitHub Copilot segít a kódelemzésben azáltal, hogy automatikusan felülvizsgálja a kódot, azonosítja a hibákat és jobb kódot javasol.

Számítógépes látás: Az AI segítségével automatikusan elolvashatja a képeken szereplő szöveget, azonosíthatja az objektumokat, kivonhatja az információkat a beolvasott fájlokból, és kategorizálhatja a vizuális eszközöket.

Válasszon egy felhasználóbarát platformot, amely több AI-funkciót kínál egy helyen. Ez növeli a költségmegtakarítást és minimalizálja a csapat tanulási görbéjét.

Vegyük például a ClickUp Brain-t. Ez számos AI-feladatot egyesít egy rendszerben, így nem szükséges külön eszközöket használnia a migrációs munkafolyamat felépítéséhez.

A Brain segítségével:

Működési dokumentáció készítése és szerkesztése : Készítsen SOP-kat, folyamat útmutatókat, migrációs jegyzeteket, műszaki magyarázatokat és változásnaplókat anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Gyorsítsa fel az ellenőrzéseket és a kutatást a rendszerfrissítések során : bontsa le a komplex fogalmakat, hasonlítsa össze a rendszer képességeit, foglalja össze a hosszú dokumentumokat, és gyűjtsön gyorsan információkat több forrásból.

Gyors összefoglalók készítése a régi információkról : Hosszú jegyek, korábbi dokumentumok, e-mail láncok, követelmények nyomon követése vagy értekezletek jegyzőkönyvei tömör összefoglalókba alakíthatók, amelyek kiemelik a döntéseket és a következő lépéseket.

Tegyen fel munkával kapcsolatos kérdéseket, amelyek kapcsolódnak a modernizációs törekvéseihez: közvetlenül a munkaterület kontextusából hívhatja elő a sprintben esedékes feladatokat, a migrációt gátló tényezőket, a rendszerkövetelményeket, a legújabb frissítéseket vagy a függőségeket.

Így csapata gyorsabban végezheti el a tisztítást, az előkészítést és az áttérést anélkül, hogy a már amúgy is komplex technológiai stackhez további fragmentált AI eszközöket kellene hozzáadnia.

Kombinálja ezt a ClickUp Automations szolgáltatással, hogy a rutin adminisztratív feladatokat egy hatékony Agentic AI segítségével intézze. Állítson be automatizálásokat, például: „Amikor egy feladat „Benyújtott” állapotba kerül, automatikusan adja hozzá a felülvizsgálót és értesítse őt.”

A ClickUp AI ügynökei új szintre emelik az AI integrációt és automatizálást. Folyamatosan figyelik a munkaterületét, adat alapú döntéseket hoznak és intézkedéseket hoznak a üzletmenet folytonosságának biztosítása érdekében, még akkor is, ha Ön nem elérhető.

5. lépés: Hozzon létre egy egységes munkaterületet, ahol minden összekapcsolódik

A munka terjeszkedése valós probléma, és ez az egyik fő oka annak, hogy a csapatok nem látják az AI-befektetéseik előnyeit.

Ha csapattagjai még mindig öt platform között kell ugráljanak, csak hogy befejezzenek egy feladatot vagy megtaláljanak egy fájlt, akkor az AI-stack nem elég hatékony. Ahhoz, hogy a modernizációs erőfeszítéseiből a lehető legtöbbet hozza ki, gondoskodjon az AI-stack összes összetevőjének és a meglévő rendszereknek a zökkenőmentes integrációjáról.

Keressen olyan felhőalapú AI eszközöket, amelyek közvetlenül csatlakoztathatók a meglévő technológiai stack magrendszereihez, például a CRM szoftveréhez vagy marketingplatformjához. Emellett helyezzen előtérbe az erős API-támogatást, a natív integrációkat és a kódolás nélküli automatizálást, mivel ezek minimalizálják a zavarokat és a migráció bonyolultságát.

A ClickUp BrainGPT ezt a problémát hivatott megoldani. Ez az AI szuperalkalmazás egyetlen összekapcsolt platformba egyesíti az összes feladatot, dokumentumot, célt, táblát, irányítópultot, projektet, AI-t és külső alkalmazást.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével gyorsan megtalálhatja a fájlokat, feladatokat vagy információkat az egész konvergens munkaterületén, beleértve a ClickUp-ot és az integrált harmadik féltől származó alkalmazás szolgáltatásokat is.

A ClickUp Enterprise AI Search segítségével azonnal hozzáférhet az egész munkaterületéhez.

👀 Tudta-e: A ClickUp több mint 1000 natív integrációt kínál a robusztus, platformok közötti támogatás érdekében. Csak válassza ki a munkához szükséges eszközöket, kapcsolja be őket, és pillanatok alatt csatlakoztassa őket a ClickUp munkaterületéhez. Nincs szükség fejlesztő felvételére vagy a régi rendszerben lévő régi kódok megváltoztatására. Hozzon létre integrált AI technológiai stacket a ClickUp Integrations segítségével

6. lépés: Mérje fel az előrehaladást és méretezze az áttérést

Kövesse nyomon a korábban (a 2. lépésben) meghatározott mérhető célokat, hogy lássa, mennyire jól teljesít az AI-stackje.

Hasonlítsa össze az új számokat a régi alapértékekkel, hogy meghatározza, hol a legnagyobb a nyereség, és hol szükségesek kiigazítások.

Ezután gondoskodjon arról, hogy a pilot program következetesen működjön. Fokozatosan migráljon egyre több vállalati műveletet az újonnan épített intelligens rendszerekre. Ez megalapozza a teljes digitális átalakulást.

🚀 A ClickUp előnye: Váltson át a kaotikus, táblázatokon alapuló jelentésekről az automatizált teljesítményfigyelésre a ClickUp Dashboards segítségével.

Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat vizuálisan a műszerfal widgetjeinek segítségével, például a befejezési arányok haladásjelzőivel, a munkafolyamat szűk keresztmetszeteinek hőtérképeivel, a munkaterhelés eloszlásának kördiagramjaival és a projekt előrejelzhetőségének sebességdiagramjaival.

A ClickUp Dashboards segítségével AI-alapú frissítéseket kaphat az áttért munkafolyamatokról.

Az AI kártyák a Brain által támogatott fejlett elemzéseket közvetlenül a műszerfalakba ágyazzák – dinamikus összefoglalók, előrejelzések és intézkedések élő adatok alapján. Például egy AI kártya tömör frissítést generálhat egy vezető számára, amelyben elmagyarázza a migrációs kezdeményezések általános állapotát, a legfontosabb előrelépéseket és az azonnali kockázatokat.

📚 További információ: Hogyan készítsünk változáskezelési ellenőrzőlistát?

Az alábbi AI-stack példákból megtudhatja, hogyan lehet különböző AI-eszközöket összevonni és azok értékét maximalizálni a csapat számára:

1. Ügyfélszolgálati csapatok számára

ClickUp Tasks + Brain → Az eskalációk továbbítása a megfelelő tulajdonosnak, a problémák automatikus címkézése, a hosszú szálak összefoglalása, válaszok javaslása, nyomon követési feladatok létrehozása Zendesk → Jegyek fogadása, ügyfélelőzmények nyomon követése, CSAT-adatgyűjtés, többcsatornás beérkező levelek ClickUp Dashboards → Visszatérési riasztások, állapotértékelés, ügyfél-vélemények elemzése, használati trendek elemzése, NPS-elemzések Gong → A hívások átiratainak automatikus elemzése, a dühös ügyfelek hívásainak jelölése, a gyakori termékpanaszok azonosítása és az ügyintézők empátiájának automatikus értékelése.

2. Szoftverfejlesztő csapatok számára

ClickUp Tasks + Brain → A hibajelentések prioritásainak meghatározása, hosszú kódfelülvizsgálati szálak összefoglalása, a hibajelentésekből történő feladatkezdeményezés automatizálása, a projektállapot frissítéseinek generálása GitHub Copilot → Kód automatikus kiegészítése, implementációk javaslása, egységtesztek generálása, funkciók átalakítása, régi kódok magyarázata Datadog → Az alkalmazások teljesítményének figyelemmel kísérése, szokatlan rendszerhibák észlelése, a kiváltó okok elemzése, a szerver erőforrások használatának figyelemmel kísérése ClickUp Docs → Termékigényeket, műszaki specifikációkat, API-dokumentációt, kiadási megjegyzéseket hozhat létre.

3. Pénzügyi csapatok számára

ClickUp Tasks + Brain → Automatizálja a költségvetési kérelmek befogadását, összegezze a komplex pénzügyi jelentéseket, kövesse nyomon az audit követelményeket, készítsen heti pénzügyi frissítéseket QuickBooks → Tranzakciók rögzítése, kiadások kategorizálása, banki adatfolyamok egyeztetése, eredménykimutatások készítése, számlák kezelése Anaplan → Pénzügyi modellek készítése, többféle forgatókönyvű előrejelzések készítése, a költségvetési tényezők összehangolása a csapatok között, tervek összeállítása szervezetenként Tipalti → Számlák rögzítése OCR segítségével, több pénznemű kifizetések kezelése, szankciók ellenőrzése, duplikált vagy gyanús számlákra vonatkozó riasztások

4. Marketing- és értékesítési csapatok számára

ClickUp Tasks + Brain → Kampányismertetők készítése, nyomonkövetési e-mailek megfogalmazása, potenciális ügyfelek fontossági sorrendbe állítása jegyzetek segítségével, felfedező beszélgetések összefoglalása, feladatlisták készítése a megbeszélések összefoglalásai alapján. ClickUp Docs → Márkairányelvek rögzítése, üzenetküldési keretrendszerek karbantartása, személyiségdokumentumok tárolása HubSpot → Vezessen be potenciális ügyfeleket, kövesse nyomon az üzletkötések szakaszait, küldjön automatizált üzenetsorozatokat, naplózza az e-mailek megnyitását, értékelje a potenciális ügyfeleket Canva → Tervezzen közösségi média kreatívokat, készítsen hirdetésváltozatokat, hozzon létre értékesítési prezentációkat

Gyakori hibák az AI-stackre való áttérés során

Vessünk egy pillantást a hagyományos alkalmazásokról való áttérés során sok szervezetnél felmerülő, gyakori AI-bevezetési kihívásokra, valamint azok gyakorlati megoldásaira:

Gyakori hibák Megoldások Nem végez mélyreható ellenőrzést a régi rendszereken Vizuálisan térképezze fel az összes régi alkalmazását, munkafolyamatát és adatbázisát. Ez segít a hiányosságok helyes azonosításában és konkrét, mérhető AI-célok meghatározásában, amelyekkel elindulhat. Megpróbál mindent egyszerre frissíteni Kezdjen 1–2 nagy hatással bíró munkafolyamattal. Bizonyítsa be az értékét, finomítsa a folyamatot, és fokozatosan bővítse azt. Túl sok AI eszköz egyszerre történő hozzáadása Helyezze előtérbe az eszközök konszolidációját , és válasszon olyan szoftvert, amely több AI-funkciót kínál egy platformon belül. Ezzel elkerülhető a funkciók átfedése és az AI-rendszerek szétaprózódása. Visszajelzések gyűjtésének elmulasztása a kísérleti futtatások során Rendszeresen ellenőrizze a felhasználókat, akik kipróbálják az új munkafolyamatokat, hogy javítsa a termék elfogadását . Csak akkor bővítse a migrációt, ha mindenki kényelmesen használja azt.

Az AI-kompatibilis stackre való áttérés előnyei

Íme néhány tagadhatatlan stratégiai előny, amelyet egy AI-kompatibilis stack kínál:

Versenyelőny: Az AI-stack moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy azonnal alkalmazkodjon a piaci változásokhoz. Az új AI-funkciókat napok alatt gyorsan tesztelheti és bevezetheti, miközben megőrzi az üzleti logikát.

Fokozott termelékenység: Az AI automatizálja a nagy volumenű, összetett és ismétlődő feladatokat, így a csapat tagjai az automatizálhatatlan stratégiai munkákra koncentrálhatnak.

Proaktív kockázatcsökkentés: Az AI-alapú elemzési és adatplatformok segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhetők a munkafolyamatok, hogy észlelje a legkisebb rendellenességeket, azonnali riasztásokat küldjön, és automatizált megelőző intézkedéseket indítson a kockázat minimalizálása érdekében.

Jobb döntéshozatal: A vezetők és menedzserek valós idejű, adatalapú betekintést kapnak vállalati projektjeikbe. Ez csökkenti a megérzésekre való támaszkodást és a lassú jelentéstételt.

Erősebb csapatmunka: Az AI integráció lebontja a részlegek közötti szilárd határokat azáltal, hogy egységes képet ad a valóságról, és mindenki ugyanazon a célon dolgozik.

👀 Tudta-e: Az „automatizálás iróniája” elv szerint minél jobban teljesít egy automatizált rendszer, annál kevésbé van felkészülve az emberi operátor a ritka meghibásodásokra. Az automatizálás az embereket kivonja a rutin feladatokból, így biztosítva, hogy amikor végre bekövetkezik egy katasztrofális, nem rutin jellegű hiba, a javításra felkért személy már elvesztette a sikeres beavatkozáshoz szükséges kritikus operatív készségeket.

A ClickUp segítségével a modernizációs folyamat kaotikus állapotából egyértelművé válik.

A digitális átalakulás ma már alapvető követelmény minden vállalkozás számára.

Közép- és nagyvállalatok számára ez nem csak a papír alapú rendszerek elhagyását jelenti, hanem az AI teljes integrálását is a kívánt üzleti eredmények elérése érdekében.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, modern AI-stackként működik. Teljes AI-integrációt biztosít – beleértve a generatív AI-t, az agens AI-t és a beszélgető AI-t – az egész vállalat működésének támogatására.

A ClickUp Brain, az Automations és a Converged AI Workspace együttesen zökkenőmentes, intelligens rendszert biztosítanak, amely felgyorsítja a modernizáció útját.

Készen áll a régi rendszerekről való áttérésre és egy jövőbiztos stack felépítésére? Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdje el!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-stack az adatrendszerek, AI-modellek és alkalmazások réteges felépítése, amelyek együttesen automatizálják a munkafolyamatokat, intelligens segítséget nyújtanak és növelik a termelékenységet. A régi rendszerekről való áttérés során egy jól felépített AI-stack segít a munkafolyamatok egyszerű méretezésében, a zavarok minimalizálásában, a platformok közötti támogatásban és az üzleti logika megőrzésében.

A régi rendszerek modernizálása azzal kezdődik, hogy azonosítja a régi rendszerek által okozott konkrét problémákat, majd minden problémához megtalálja a megoldást kínáló AI-képességet. Válasszon olyan eszközöket, amelyek integrálhatók a meglévő ökoszisztémájába, támogatják a jövőbeli skálázhatóságot, és többféle képességet kínálnak egy helyen, így a stackje fókuszált, egyszerű és könnyen karbantartható marad.

A legnagyobb kihívások közé tartozik a régi rendszerek alapos ellenőrzésének elmulasztása, az összes eszköz egyszerre történő frissítésének megkísérlése, túl sok, egymást átfedő funkciókkal rendelkező AI eszköz hozzáadása, valamint a visszajelzések gyűjtésének elmulasztása a kísérleti futtatások során.

A ClickUp hatékony AI-integrációt kínál, miközben a kommunikációt, a feladatokat és a dokumentumokat egy központi helyen összpontosítja. A ClickUp Brain, a natív AI-asszisztens olyan funkciókat kínál, mint az intelligens feladatirányítás, generatív AI-segítség, szövegösszefoglalás és tudásmenedzsment. A ClickUp Automations automatizálja a rutin adminisztratív feladatokat, mint például a feladatok létrehozása, a munkák kiosztása, a haladásról szóló frissítések megosztása és a heti jelentések megírása.

A migráció során az adatok biztonságának biztosítása elengedhetetlen a szabályozott iparágakban. Ehhez először osztályozza az adatokat érzékenységük szerint, és határozza meg a megfelelő hozzáférés-vezérlést, mielőtt bármit is áthelyezne. Új AI-eszközök csatlakoztatásakor használjon biztonságos integrációkat, titkosítást és szerepkörökön alapuló engedélyeket. Végül tekintse át az összes harmadik fél AI-irányelvét, és figyelje, ki fér hozzá mihez.