Hogyan integrálhatja a CRM-et a WhatsApp-pal a beszélgetések automatizálása érdekében?

Mivel havonta több mint hárommilliárd ember használja a WhatsAppot, nem meglepő, hogy a vállalkozások ott szeretnék elérni az ügyfeleket, ahol azok máris csevegnek.

Az értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati csapatok számára azonban ezek a WhatsApp-csevegések gyakran a CRM-től eltérő helyen találhatók. Ez azt jelenti, hogy a nyomon követések elmaradnak, és senki sem látja a teljes képet az ügyfélbeszélgetés mögött.

A legtöbb CRM-rendszer jól kezeli a folyamatokat és tárolja az ügyféladatokat, de gyakran nem képesek valós időben kezelni az ügyfélbeszélgetéseket és a WhatsApp-csevegéseket.

A WhatsApp Business API és a CRM integrálásával kezelheti az azonnali WhatsApp-kommunikációt, automatikus üzeneteket küldhet, és megakadályozhatja, hogy a nyomon követések elvesznek a zsúfolt beérkező levelek között.

Ez az útmutató lépésről lépésre végigvezeti a CRM és a WhatsApp integrációjának folyamatán, így automatizálhatja a beszélgetéseket, és minden kapcsolattartási pontot egy munkaterületen tarthat.

🧠 Tudta-e: A Meta belső kutatása szerint a vásárlók egyre inkább támaszkodnak az üzleti üzenetküldésre a termékek felfedezése és a vásárlások lebonyolítása során, mivel ezt kényelmesebb és közvetlenebb módnak tartják a márkákkal való kommunikációra.

Miért érdemes integrálni a WhatsAppot a CRM-mel?

Ha az ügyfeleknek kérdéseik vannak, nem szeretnek várni a válaszra, amely elvész az e-mailek között. Gyors választ akarnak, pontosan ott, ahol már csevegnek.

Ezért a WhatsApp CRM-be való integrálása teljesen átalakíthatja üzleti tevékenységét 🚀.

A Movistar jó példa arra, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. A Movistar azzal a kihívással szembesült, hogy hogyan népszerűsítse optikai hálózatát olyan területeken, ahol a házaló értékesítés és a hideghívások voltak a szokásos gyakorlat. A Movistar a WhatsAppra váltott, hogy gyorsabban és személyesebb módon érje el ügyfeleit.

A Movistar a WhatsAppon keresztül közvetlenül a meglévő ügyfeleknek küldött személyre szabott száloptikai ajánlatokkal megkönnyítette az emberek számára a rendelkezésre állás ellenőrzését és a telepítés lefoglalását.

Ez a zökkenőmentes, automatizált folyamat segített nekik 70%-kal csökkenteni az ügyfélszerzési költségeket, és megháromszorozni a WhatsApp-on keresztül realizált értékesítés arányát.

Röviden: a WhatsApp és a CRM integrációja segít csapatának szervezett maradni és minden érintkezési ponton bizalmat építeni:

Összevonja a WhatsApp-beszélgetéseket, a Facebook Messengert és egyebeket egy CRM-be, így az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok soha nem hagyják ki egyetlen üzenetet sem.

Használjon automatikus válaszokat, sablonokat és intelligens munkafolyamatokat a gyakori kérdések és nyomon követések kezeléséhez, így több időt szánhat a bonyolultabb kérdésekre.

Tartsa minden csevegést, megrendelést és részletet egy helyen, hogy minden alkalommal személyre szabott válaszokat és erősebb ügyfélkapcsolatokat tudjon biztosítani.

Kiemelt sablon Ha teljesen nulláról indul, az ingyenes ClickUp Simple CRM sablon kész struktúrát biztosít a kapcsolatok, ügyletek és tevékenységek számára. Központosítja az összes ügyféladatot, például a jegyzeteket, a WhatsApp által kiváltott feladatokat és a nyomon követéseket, így nem kell a CRM-nézeteket a semmiből felépítenie. Ingyenes sablon letöltése Fejlessze CRM-stratégiáit a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával

A WhatsApp + CRM integráció előnyei

A WhatsApp-ba integrált CRM gyorsabb válaszokat, zökkenőmentesebb munkafolyamatokat és jobb ügyfélkapcsolatokat jelent. Íme a legfontosabb előnyök:

✅ Az azonnali, valós idejű WhatsApp-kommunikáció gyors, természetes és emberi hangvételűvé teszi a beszélgetéses marketinget, csökkentve a késedelmeket és javítva az ügyfél-elkötelezettséget✅ Tárolja az összes ügyféladatot egy helyen, hogy értékesítési, ügyfélszolgálati és marketingcsapata minden WhatsApp-üzenet teljes történetét láthassa, és a kontextus figyelembevételével válaszolhasson✅ Automatizálja a potenciális ügyfelek minősítését, küldjön automatikus üzeneteket, és kövesse nyomon az üzenetsablonokat, így órákat takaríthat meg a rutin ügyfélkérdések kezelése során✅ Skálázza WhatsApp Business API beállításait, hogy több ezer ügyfélkapcsolatot kezelhessen anélkül, hogy elveszítené a személyes kapcsolatot vagy lelassítaná az ügyfélszolgálatot✅ Használjon gazdag médiát, termékkatalógusokat és személyre szabott üzeneteket közvetlenül a WhatsApp CRM-ben, így csapata

Használati példák marketing, értékesítés és ügyfélszolgálat területén

A CRM és a WhatsApp integrációja messze túlmutat az alapvető automatizált csevegéseken.

A marketingesek személyre szabott üzeneteket és kampányokat küldhetnek közvetlenül a WhatsApp csevegésen belül a célcsoportoknak. Az értékesítési csapatok azonnal kezelhetik az ügyfelek kérdéseit és folytathatják az üzletkötéseket, míg a támogatási vezetők gyorsan megoldhatják az ügyfelek kérdéseit anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk.

Nézzünk meg néhány gyakorlati példát!

1. Vezető minősítés a WhatsAppon keresztül

Nem minden potenciális ügyfél ugyanazt akarja ugyanabban az időben. Vannak, akik csak megnézik az ajánlatot, vannak, akik információkat gyűjtenek, és vannak, akik már ma készek vásárolni.

A WhatsApp integrációval ellátott hasznos CRM egyszerűvé teszi a velük való kommunikációt és javítja az ügyfélélményt anélkül, hogy időt veszítene vagy kontextust veszítene.

Így szoktak összehasonlítani őket:

Vezető típus Mit jelent ez? MQL Kíváncsi és felfedező kedvű, hogy mit kínál SQL Komolyan érdekli és részleteket kér PQL Kipróbálta termékét, és készen áll a döntésre

A WhatsApp csevegésekkel ott érheti el az embereket, ahol valóban válaszolnak. Senki sem akar napokig várni egy e-mailre, vagy ismeretlen hívásokat fogadni. A WhatsApp üzenetek 98%-át megnyitják. Az ünnepek alatt a vásárlók 40%-a azt állítja, hogy üzleti üzenetküldő szolgáltatásokat használ, mert azok gyorsak és egyszerűek.

Pontosan ez az a terület, ahol a CRM és a WhatsApp integrációja biztosítja a potenciális ügyfelek folyamatos áramlását. Nincs szükség arra, hogy minden új potenciális ügyfélre külön-külön válaszoljon. A WhatsApp Business API segítségével intelligens csevegőrobotokat, gyors üzenetsablonokat vagy automatikus válaszokat állíthat be a gyakori kérdésekre.

via WhatsApp

Minden csevegés továbbra is személyesnek tűnik. Az összes ügyféladatot a CRM-rendszer tárolja – a nevek, preferenciák és vásárlási előzmények könnyen elérhetők. Használja ezeket az adatokat, hogy minden csevegés barátságos és releváns legyen, különösebb erőfeszítés nélkül.

A marketingkampányok lebonyolítása egyszerűbb, ha ott éri el az embereket, ahol időt töltenek. Az új Frissítések fül segítségével a WhatsApp Business lehetővé teszi a márkák számára, hogy híreket, különleges ajánlatokat és valós idejű termékbevezetéseket osszanak meg anélkül, hogy megzavarnák a személyes csevegéseket.

A CRM és a WhatsApp integrációjának segítségével átfogó kommunikációkezelést valósíthat meg, és kampányfrissítéseket küldhet WhatsApp-csevegések, állapothirdetések vagy akár promóciós csatornák segítségével.

📌 Példa: Szezonközi akciót szervez? A WhatsApp CRM integrációval csapata gyorsan megoszthat egy állapotjelentést vagy üzenetet hűséges előfizetőivel. Az ügyfelek megtekintik az ajánlatot, a WhatsAppon keresztül beszélgetnek az értékesítőkkel, hogy kérdéseket tegyenek fel vagy ellenőrizzék a készletet, és minden interakció naplózásra kerül a CRM-folyamatban, hogy könnyen nyomon lehessen követni és személyre szabott ajánlatokat lehessen tenni.

A WhatsApp új funkciói, mint például a csatorna-előfizetések és a Status hirdetések, több lehetőséget kínálnak vállalkozásának a kapcsolattartásra. Mivel minden a WhatsApp Business fiókján keresztül kezelhető, az ügyfélkommunikáció szervezett és személyes marad.

via Meta

3. Támogatási jegyértesítések

Amikor az ügyfeleknek segítségre van szükségük, gyors válaszokat várnak.

A CRM és a WhatsApp összekapcsolása teszi ezt lehetővé. Amint új támogatási jegy érkezik, csapata azonnali WhatsApp-üzenetet kaphat, ahelyett, hogy e-mailes értesítésekre vagy manuális ellenőrzésekre kellene támaszkodnia.

Így működik:

Először az ügyfél jelenti a problémát. Ahelyett, hogy várna, amíg valaki megnézi a help desk-et, a CRM-rendszere azonnali WhatsApp-üzenetet küld a támogató csapatának.

Ezután a csapata közvetlenül a telefonjáról felveszi a jegyet, WhatsApp automatikus válasz vagy gyors válasz formájában visszaigazolást küld egy átfogó CRM-megoldás részeként, és folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet az állapotról.

Végül minden frissítés, válasz vagy megjegyzés összekapcsolva marad a WhatsApp CRM-ben, így csapata teljes beszélgetési előzményeket láthat, és senkinek nem kell kétszer ugyanazt a kérdést feltennie.

Ez az egyszerű folyamat biztosítja az ügyfélkérdések zökkenőmentes feldolgozását, javítja a válaszadási időt, és garantálja, hogy ügyfélszolgálata gyors és megbízható legyen – függetlenül attól, hogy tíz vagy ezer jegyet kezel.

📮 ClickUp Insight: Átlagosan egy tudásmunkásnak naponta hat emberrel kell kapcsolatba lépnie, csak hogy megszerezze a megfelelő információkat, megerősítse a következő lépéseket és előrehaladjon a projektekkel. Ez a folyamatos oda-vissza kommunikáció, a frissítések keresése és a különböző verziók átnézése lassítja mindenki termelékenységét. Egy központi munkaterület, mint a ClickUp, megkönnyíti az ilyen feladatokat. Az Enterprise Search és az AI Knowledge Manager segítségével csapata azonnal megtalálhatja a kontextust, összehangoltan dolgozhat, és több időt fordíthat a valódi munkára, ahelyett, hogy válaszokat keresne.

Hogyan állítsa be a CRM integrációt a WhatsApp-pal?

A CRM és a WhatsApp integrációjának beállítása könnyebb, mint gondolná. Miután befejezte, kezelheti a WhatsApp-csevegéseket és automatizálhatja a válaszokat. Alapvetően minden rendben van.

Tehát, nézzük meg a lépéseket.

1. lépés: Szüksége van egy WhatsApp Business API-fiókra. Ez egy másik fiók, mint a szokásos WhatsApp Business alkalmazás. Ezzel hozzáférhet a valós idejű ügyfélkommunikáció kezelésének fejlett funkcióihoz. Szüksége lesz egy Facebook Business Manager-fiókra is, hogy kezelhesse az API-t és összekapcsolhassa márkájának adatait.

via WhatsApp

2. lépés: Ellenőrizze, hogy CRM-platformja közvetlenül támogatja-e a WhatsApp integrációt. Sok CRM beépített opciókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a WhatsApp-csevegések kezelését közvetlenül a CRM felületén. Ha nem, akkor megbízható kiterjesztések vagy integrációs eszközök segítségével csatlakoztathatja WhatsApp Business API-ját, amelyek az Ön számára kezelik az adatok szinkronizálását és a munkafolyamatok automatizálását.

3. lépés: A csatlakozás után döntse el, mely adatokat szeretné szinkronizálni – például WhatsApp-üzeneteket, kapcsolattartási adatokat vagy potenciális ügyfelek adatait.

4. lépés: Állítson be egyszerű munkafolyamat-szabályokat az automatikus üzenetek küldéséhez, használjon üzenet-CRM-sablonokat, vagy indítson nyomon követéseket az ügyfelek cselekedetei alapján. Ezzel biztosíthatja az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok összehangolt munkáját, és órákat takaríthat meg a kézi munkából.

via WhatsApp

5. lépés: Mielőtt élesben is bevezetné a rendszert, győződjön meg arról, hogy csapata tudja, hogyan kell használni az új WhatsApp CRM integrációt. Tanítsa meg nekik, hogyan kell személyre szabott üzeneteket küldeni, valós időben kezelni az ügyfelek kérdéseit, és minden ügyfélkapcsolatot megfelelően naplózni.

6. lépés: Végül, ne feledkezzen meg az adatvédelemről és a biztonságról. Használja a megfelelő engedélyeket, és tartsa be a régiójára vonatkozó adatvédelmi szabályokat.

Hogyan segíthet a ClickUp a CRM-munkafolyamatok kezelésében?

A WhatsApp beérkező üzenetei, a CRM-rendszer, a táblázatok és az önálló AI-eszközök közötti váltás klasszikus példája a munka terjeszkedésének. A frissítések különböző lapokon jelennek meg, a nyomon követések elsikkadnak, és a támogató csapat több időt tölt a kontextus keresésével, mint az ügyfelek segítésével.

A ClickUp egy konvergált AI munkaterületként lett kialakítva, így CRM-munkafolyamatai és csapatának együttműködése egy helyen zajlik. A WhatsApp által generált potenciális ügyfelektől a támogatási jegyekig és a belső átadásokig minden ugyanazon a munkaterületen zajlik, ahelyett, hogy különböző eszközökön lenne szétszórva.

Így csapata nem veszíti el a kontextust és nem mulasztja el a határidőket.

Használja a ClickUp CRM-et a potenciális ügyfelek, jegyek és kampányok nyomon követéséhez.

A ClickUp CRM funkcióival minden potenciális ügyfelet, jegyet és kampánylépést nyomon követhet anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

A ClickUp CRM-csapatai a platformot központi csomópontként használhatják az összes ügyfélkapcsolat kezelésére. Rendezheti a névjegyeket, naplózhatja a WhatsApp-üzeneteket, és pontosan nyomon követheti, hogy az egyes potenciális ügyfelek hol tartanak a folyamatban.

Például, amikor marketingcsapata új termékkel kapcsolatos WhatsApp Business-üzenetet indít és marketingüzeneteket küld, a rendszer minden választ, kérdést vagy érdeklődés jeleit rögzíti az adott potenciális ügyfél profilja alatt.

Ha egy ügyfél WhatsApp-csevegésen keresztül jelenti be problémáját, ügyfélszolgálati csapata megjelölheti azt, nyomon követheti az állapotát, és minden frissítést a jegyhez kapcsolhat. Nincs szükség eszközváltásra, hogy naprakész maradjon.

👀 Érdekesség: A világ első szöveges üzenete a „Boldog karácsonyt!” volt. 1992-ben küldték el, és ez jelölte a modern üzenetküldés kezdetét, megnyitva az utat az SMS-től a WhatsApp-csoportokig mindennek.

Turbózza fel a nyomon követést a ClickUp Brain és a ClickUp AI Agents segítségével

Még a hatékony munkafolyamatok mellett is a csapatának el kell döntenie, mit mondjon és hogyan reagáljon a több száz WhatsApp-beszélgetés során.

A ClickUp Brain közvetlenül a feladatok, a dokumentumok és a csevegés részében található, így az ügyintézők azonnal összefoglalhatják a jegyzeteket, kiválaszthatják a legfontosabb kontextust és válaszokat fogalmazhatnak meg anélkül, hogy elhagynák a CRM munkaterületét.

Például, amikor egy új „WhatsApp lead” feladatot hoznak létre a CRM integrációból, az értékesítési képviselő megkérheti az AI-t, hogy „összefoglalja a lead történetét, és javasoljon egy barátságos nyomonkövetési üzenetet”. A Brain a munkaterületén már meglévő információkat használja fel, hogy WhatsApp-kompatibilis szövegeket generáljon, amelyek relevánsak és személyesek, nem pedig általánosak.

Ez kiválóan alkalmas válaszok megfogalmazására és a kontextus összefoglalására, de néha több kell, mint csak írásbeli segítség; szükség van valamire, ami cselekszik az Ön nevében.

Itt jönnek képbe a ClickUp AI ügynökök. Az ügynökök alkalmazkodnak a munkaterület változásaihoz, és önállóan cselekszenek az Ön által megadott utasítások alapján, segítve Önt az ismétlődő, időigényes munkafolyamatok kezelésében, mint például a találkozói jegyzetek feladatokká alakítása és a komplex dokumentumok összefoglalása.

A WhatsApp CRM integráció keretében ez azt jelenti, hogy a ClickUp AI ügynökök figyelhetik a WhatsApp-vezetések és jegyek listáit, majd elvégezhetik a munkaigényes feladatokat.

Például használhat egy előre elkészített heti jelentésügynököt a „WhatsApp Leads” listáján, így minden héten gyors frissítést kap az új potenciális ügyfelekről, válaszokról és lezárt ügyletekről közvetlenül a csatornáján.

Tartsa mindenki naprakészen a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy munkaterületen tartja össze a frissítéseket, a megbeszéléseket és a feladatokat.

A szétszórt Slack-szálak vagy hosszú e-mail-láncok helyett az értékesítési képviselők, ügyfélszolgálati munkatársak és vezetők valós időben megbeszélhetik az ügyfelek kérdéseit vagy a jegyek frissítéseit.

Például, ha egy potenciális ügyfél egy WhatsApp üzenetre válaszol, és egyedi árajánlatot kér, az ügyfélszolgálati munkatárs azonnal beszélhet a pénzügyi csapattal, megoszthatja a részleteket, és a csevegést egy olyan feladattá alakíthatja, mint például: „Készítsen egyedi árajánlatot, és küldje el két órán belül.”

Nincs többé jegyzetek vagy emlékeztetők keresése, mert minden a ClickUp-ban az adott leadhez vagy jegyhez kapcsolódik.

Automatizálja a nyomon követést a ClickUp Automations segítségével

Automatizálja a nyomon követést és az emlékeztetőket, hogy egyetlen potenciális ügyfél vagy válasz se maradjon ki a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations funkció segít megelőzni a potenciális ügyfelek elvesztését és a válaszok elmulasztását.

Amikor új WhatsApp Business API üzenet érkezik, például egy ügyfél frissítést kér vagy bemutatót szeretne, a ClickUp automatikusan létrehoz egy nyomonkövetési feladatot, hozzárendeli a megfelelő személyhez, és egyértelmű határidőt állít be.

Például, ha valaki így válaszol: „Láthatnék több lehetőséget?”

Az automatizálás azonnal létrehozhat egy feladatot, például „Holnapig küldje el a termékopciókat a potenciális ügyfélnek”, és értesítheti a kijelölt képviselőt. Ezzel ügyfélszolgálata még a legforgalmasabb időszakokban is reagálóképes marad.

Íme egy rövid vizuális útmutató arról, hogyan működik a folyamat minimális erőfeszítéssel:

Készítsen és kövessen nyomon okosabb kampányokat a ClickUp Dashboards segítségével

Azonnali AI-összefoglalók és frissítések a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards a CRM és a WhatsApp integrációs adatait világos, valós idejű betekintéssé alakítja. Csapata láthatja, hogy hány potenciális ügyfél érkezett a WhatsApp csevegéseken keresztül, mely kampányok kapták a legmagasabb megnyitási és válaszadási arányt, vagy hány jegyzetre kell még figyelmet fordítani.

Például, ha marketingcsapata exkluzív ajánlatokat kínáló WhatsApp Business kampányt indít, nyomon követheti a küldött WhatsApp-üzeneteket, a kapott válaszokat, a lezárt ajánlatokat és az általános ügyfél-elkötelezettséget.

Minden egy élő nézetben jelenik meg, így értékesítési és ügyfélszolgálati csapata pontosan tudja, mire kell összpontosítania, mely potenciális ügyfelek igényelnek figyelmet, és mely kampányok hoznak a legjobb eredményeket.

👀 Érdekesség: Az 1980-as években a vállalkozások csipogókat használtak, hogy gyors üzeneteket küldjenek az értékesítőknek. Néhány képviselő még az üzleteket is teljes egészében csipogó kódok és visszahívások segítségével kötötte meg.

A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal.

💡 Profi tipp: Ha csapata úton van, a ClickUp BrainGPT Talk to Text funkciójával az ügyintézők gyorsan diktálhatnak jegyzeteket egy WhatsApp-beszélgetésről vagy telefonhívásról. Az AI-alapú eszköz ezeket aztán a ClickUp-ban tiszta, strukturált feladatokká alakítja, akár négyszer gyorsabban, mint a gépelés. Ez azt jelenti, hogy kevesebb időt kell a összefoglalók gépelésére fordítani, és több idő marad az ügyfelekkel való tényleges beszélgetésre. *A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával gyorsan rögzítheti frissítéseit és utasításait hanggal.

A ClickUp és a WhatsApp az üzleti életben a tökéletes páros

Ügyfelei a WhatsAppon vannak. Emberi hangvételű válaszokat várnak, nem pedig órákon át tartó várakozást vagy elveszett üzeneteket a zsúfolt beérkező levelek között. Éppen ezért a WhatsApp és a CRM integrálása a legokosabb módja az ügyfél-elkötelezettség és az ügyfélkapcsolat-kezelés javításának.

A jó WhatsApp üzleti integráció lehetővé teszi csapatának, hogy minden csevegést felvegyen, megtekintse az egyes potenciális ügyfelek teljes történetét, és gyors, hasznos válaszokat küldjön, amikor az a legfontosabb.

És ez az, ahol a ClickUp igazán kiemelkedik.

A ClickUp CRM segítségével üzenetei, feladatai és nyomon követései összekapcsolódnak. A ClickUp Chat, az Automations és a Dashboards segítségével mindenki ugyanazon az oldalon marad. Amikor új WhatsApp-üzenet érkezik, a ClickUp azt emlékeztetővel, felelősökkel és egyértelmű következő lépésekkel ellátott feladattá alakítja.

