Több mint 20 legjobb Krea AI prompt szövegből kép és videó létrehozásához

Rengeteg olyan AI-eszköz létezik, amely hihetetlenül vad ötleteit lenyűgöző vizuális effektekkel tudja megvalósítani. Amikor a Krea 2025 júniusában piacra dobta saját modelljét, a Krea 1-et, könnyű volt azt egyszerűen csak egy újabb AI-képalkotó modellként elutasítani.

Végül is, mi másban lehetne jobb? A promptok kezelésében? A tipográfiában? Vagy az intelligens stílusátvitelben?

Nos, mindezek mellett és megoldja a visszatérő „AI-kinézet” problémát is, olyan vizuális elemeket generálva, amelyek elkerülik a szokásos AI-artefaktokat és furcsa textúrákat.

Érdeklődésünket felkeltette a dolog. Ezért elhatároztuk, hogy magunk is kipróbáljuk a Krea-t, és ennek során létrehoztunk egy Krea AI promptok könyvtárat, amelyet saját módosításokkal és finomításokkal használhat.

Krea vs. népszerű alternatívák

Eszköz Legalkalmasabb Erősségek Korlátozások Árak Krea AI Valós idejű vizuális iteráció; kép + videó Multimodális bemenetek, vászonrajzolás, több mint 50 modell, videó generálás Túl sok lehetőség, korlátozott ingyenes számítási kapacitás, még béta verzióban Ingyenes (50 token), fizetős frissítések ClickUp Teljes körű kreatív munkafolyamat AI képalkotás plusz munkafolyamat-kezelés, automatizálás, prompt könyvtár Inkább a munkafolyamatra, mint a stílusra összpontosít A ClickUp csomagokban benne van Leonardo AI Játékeszközök, 3D textúrák, márkastílusok OBJ textúra generálás, egyedi modell képzés, magas prompt-megfelelés A szervetlen tárgyak többszöri próbálkozást igényelnek. Ingyenes csomag + 10–48 USD/hó Midjourney Prémium művészi stílusok A legjobb művészi esztétika, hatalmas közösség, referenciák konzisztenciája Nincs ingyenes csomag; Discord felhasználói felület; nincs videó 8–96 dollár/hó Ideogram Grafika + tipográfia A legjobb szövegmegjelenítés; poszterminőségű kimenetek Nem ideális fotórealisztikus képekhez Ingyenes + fizetős szintek Runway Gen-4 Karakterrealizmus és filmszerű felvételek Legalkalmasabb emberek és élőszereplős esztétika esetén Kevesebb ellenőrzés a stilizált grafikák felett Csak fizetős szintek

A Krea AI megértése

A Krea AI egy iteratív alkotási eszköz, amely saját és harmadik féltől származó AI (mesterséges intelligencia) modelleket használ magas minőségű videók és képek létrehozásához, javításához, szerkesztéséhez és animálásához.

Beír egy szöveges promptot (vagy egy meglévő képet/videót), és a Krea AI fejlett modelleket használ, hogy kiváló minőségű, vizuálisan gazdag eredményeket állítson elő, a fotórealisztikus képektől a stilizált művészetig, videoklipekig vagy a meglévő vizuális elemek felskálázott/továbbfejlesztett verzióiig.

A Krea AI eltávolodik a parancsalapú megközelítéstől, és egy együttműködésen alapuló, valós idejű partnerség felé halad.

👀 Tudta? 2022 júniusában a Cosmopolitan kiadta az első, teljes egészében a DALL·E 2 által készített magazinborítót. A szerkesztőség egy digitális művésszel együttműködve finomította a végső műalkotást. A végső prompt, amelyet használtak, a következő volt: „Széles látószögű felvétel alulról egy atlétikus testű női űrhajósról, aki végtelen univerzumban száguld át a Marson, szintetizátor hullámok, digitális művészet.” via Cosmopolitan

Mik azok a Krea AI promptok?

A Krea AI promptok olyan utasítások, amelyek megmondják a platformnak, hogy milyen vizuális elemet szeretne létrehozni. Itt szövegesen leírhatja a kívánt képet, feltölthet képeket és stílusreferenciákat, amelyeket a Krea értelmezhet, és akár élő útmutatást is adhat a képernyő és a webkamera megosztásával.

A Krea egy valós idejű vásznat is kínál, ahol formákat vázolhat vagy megjegyzéseket rajzolhat, hogy valós időben ösztönözze az AI-alkotást. Összességében az eszköz képes értelmezni a szöveges és vizuális jelzéseket, hogy az Ön elképzeléseinek megfelelő képeket hozzon létre.

📮 ClickUp Insight: Az szakemberek 20%-a naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak néhány másodpercet vennének igénybe! A ClickUp Connected Search funkciója egyesíti az összes munkádat – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan megtalálhatod, amire szükséged van, amikor szükséged van rá, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnod.

Hogyan írjunk olyan promptokat, amelyek jó eredményeket hoznak a Krea AI-val?

A Krea kimenetének minősége jelentősen függ a prompt szerkezetétől és formátumától. Minél pontosabban és egyértelműbben írja le elképzeléseit, annál különlegesebb ábrázolást kap.

A szavak azonban korlátozottak lehetnek bizonyos stílusok leírásában. Ez az egyik oka annak, hogy a Krea többféle beviteli módja hasznos lehet a kívánt eredmények elérésében.

Így tervezheti meg szövegesen és vizuálisan a promptokat, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a Krea AI előnyeit:

1. Használjon leíró szavakat

Kezdjen egy egyértelmű témával, azaz a kép központi elemével. Most írja le leíró szavakkal, hogy az AI intuitívabban megértse, mit szeretne létrehozni.

Nem tudja, hogyan írja le a témáját vagy elképzeléseit?

Bontsa négy rétegre:

Fizikai megjelenés : Gondoljon a téma tulajdonságaira, mint például a textúrák, színek, anyagok és méretek.

Cselekvés vagy állapot : Ige, amely egy tárgy mozgását, mozdulatlanságát vagy interakcióját írja le.

Atmoszféra : A téma érzelmi vagy érzékszervi minősége

Kontextus vagy környezet: környezet, időszaka, időjárás

📌 Mentse el ezt a promptot: Téma: Hegedűművész Fizikai megjelenés: ezüstszálas köpeny, porcelánsimaságú bőr, ragyogó borostyánszínű szemek, bonyolult fahegedű, fonott éjfekete haj, fényvisszaverő fémcsizma Cselekvés vagy állapot: intenzíven játszik a fellépés közepén, íja mozgáselmosódással szeli a levegőt Hangulat: drámai, éteri, elektromos feszültségű hangulat Kontextus vagy környezet: lebegő színpadon, súlytalanságban, fénydarabokkal körülvett koncertterembenTeljes prompt: Egy hegedűs ezüstszálas köpenyben, porcelánsim bőrrel, ragyogó borostyánszínű szemekkel, fonott éjfekete hajjal és fényvisszaverő fém csizmában, aki a koncert közepén intenzíven játszik, miközben a vonója szeli a levegőt. Drámai, éteri, elektromosan feltöltött légkör egy súlytalanságban lebegő fénydarabokkal teli koncertteremben.

Ha AI képalkotó eszközöket értékel, részletes elemzést készítettünk, hogy időt takarítson meg. Nézze meg alább 👇

📚 További információ: A legjobb AI írási promptok írók és marketingesek számára

2. Legyen konkrét a kompozíció részleteit illetően

Koncentráljon a kép egészére. Gondoljon a megvilágításra, a hangulat megteremtésére, a kép típusára és arra, hogyan szeretné elrendezni az elemeket a képen.

Az AI kép-promptokban szereplő módosítók vizuális keretet adnak a képgenerátornak, amelyet követnie kell.

A következőket kell megadnia:

Képtípus : fénykép, akvarellfestmény, digitális illusztráció, 3D-renderelés, ceruzavázlat, olajfestmény, vektorgrafika

Művészeti stílus : hiperrealizmus, anime, Studio Ghibli esztétika, szecesszió, cyberpunk, minimalista vonalrajz, barokk, lapos design

Világítás : lágy természetes fény az ablakokon keresztül, éles stúdióvilágítás mély árnyékokkal, neonfény a táblákról, kontúrvilágítás, aranyóra háttérvilágítás, felhős, szórt fény

Technikai szempontok : közeli makrófelvétel, madártávlat, izometrikus rács, holland szög, sekély mélységélesség, halszem objektív, alacsony szögű perspektíva

Kompozíció : harmadszabály, szimmetrikus központosítás, vezető vonalak, előtér-középtér-háttér rétegek, negatív tér, keretezés kereten belül

Felbontás: 4K ultra-részletes, 8K filmszerű minőség, vagy válasszon az előre beállított felbontási szűrők közül.

A Krea több mint 1000 stílus sablonhoz is hozzáférést biztosít – mind a saját, mind a közösség tagjai által létrehozott sablonokhoz. Ha nehezen tudja elmagyarázni a koncepcióját, ezeket a stílusokat közvetlenül alkalmazhatja, vagy akár saját stílusmodellt is kialakíthat, hogy több generáción át konzisztens vizuális megjelenést érjen el.

💡 Profi tipp: Kezdje a promptokat fokozatosan, promptláncolási technikával, hogy az AI komplex képkompozíciókat tudjon renderelni. Kezdje az alapvető elemekkel, majd rétegezze rá a másodlagos részleteket, mint a megvilágítás, a légköri hatások és az élesség. Ez megakadályozza, hogy az AI egyszerre túl sok utasítással zavarba jöjjön, és pontos ellenőrzést biztosít minden vizuális elem felett.

3. Válassza ki az AI-modellt

A Krea több AI modellt egyesít egyetlen felületen, így rugalmasan választhatja ki a kreatív igényeinek leginkább megfelelő eszközt. Ez azonban azt is jelenti, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében meg kell értenie az egyes modellek erősségeit és korlátait. Az alábbi táblázat segít kiválasztani a konkrét igényeinek leginkább megfelelő modelleket:

Modell Legalkalmasabb Fő erősség Kimenet és felbontás Krea 1 Fotórealisztika Megoldja az „AI-kinézet” problémáját 4 kép, 4096 Flux Általános használat Stílusreferenciák 4 kép, 1024 Nano Banana A promptok betartása Érvelés, világismeret, komplex promptok 2 kép, 1024 ChatGPT kép Összetett jelenetek Fejlett érvelés 2 kép, 1024 Ideogram Grafika Lapos, esztétikus stílusok, tipográfia 2 kép, 1024 Runway Gen-4 Karakterek Mozis minőség 2 kép, 1024

4. Hivatkozások

Néha pontosan látja a képet, de a szavak nem elégségesek. Azt a bizonyos neonfényt szeretné egy cyberpunk sikátorból, vagy a tavaly nyáron készített fotón látható, pontosan olyan textúrájú, időjárás által megkopott fát. A szöveg önmagában nem mindig képes áthidalni ezt a szakadékot.

A Krea-ban a vizuális referenciákat közvetlenül a generálási folyamatba viheti be. A platform beolvassa a képeit, kivonja azok vizuális DNS-ét, azaz a színsémákat, a megvilágítási hangulatokat, a kompozíciós struktúrákat, a textúra tulajdonságait, és alkalmazza azokat a kimeneti eredményre.

Mi a könnyebb? Leírni a tavaly fényképezett naplementét, vagy egyszerűen feltölteni a képet?

Az utóbbi. Íme, hogyan bővítheti a multimodális bemenetek az alkotási lehetőségeit:

Képek feltöltése : Legfeljebb három képet tölthet fel referenciaként a stílus, a színek, a karakterek vagy a kompozíció tekintetében. A Krea keverheti az egyes képek jellemzőit, vagy kiválaszthatja az egyes képekből bizonyos elemeket, amelyeket a végső eredményben megjelenít.

Webkamera-bemenet : irányítsa kameráját tárgyakra, vázlatokra vagy akár magára. A platform valós időben felismeri az alakzatokat, színeket és mozgásokat, és valós időben értelmezi azt, amit lát.

Vászonfestés : Vázlatos formákat rajzolhat közvetlenül a Krea vásznára, hogy befolyásolja a végső kép kompozícióját és az elemek elhelyezkedését.

Képernyő megosztása: Mutassa meg közvetlenül Pinterest- vagy hangulat tábláit, és hagyja, hogy az AI a vizuális jelekből értelmezéseket generáljon.

5. Folyamatosan ismételje

A Krea iteratív folyamatra lett kialakítva. Generálhatja, módosíthatja, újragenerálhatja és finomíthatja az AI kimenetét, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Szeretné megváltoztatni a kamera szögét?

Távolítsa el a nem kívánt elemeket a képről?

Megváltoztatni a kép megvilágítását?

Szeretnéd egy vázlatot fotóminőségű rendereléssé alakítani?

Válassza ki a mappából az AI által generált eszközt, és adjon meg egy egyszerű szöveges promptot, például: „Világítsd meg újra a jelenetet. Tégy világosabbá, úgy, hogy a nappali fény beáramoljon az ablakokon”.

A platform feldolgozza az utasításait, és ennek megfelelően frissíti a képet. Az AI erősségének beállításával szabályozhatja, hogy a platform mennyire módosítsa a képét.

Íme egy megbízható formula a promptok felépítéséhez:

Képtípus + egyértelmű leíró téma + konkrét kompozíciós részletek + referencia kép vagy stílus + AI modell kiválasztása

Ne feledje, hogy a prompt engineering útmutatók semmilyen mértékben sem helyettesíthetik a gyakorlati kísérletezést. Különböző modelleket kell kipróbálnia és saját maga kell képeket generálnia, hogy megértse, mi működik.

Böngésszen a Krea közösségében, hogy megnézze, mit alkottak mások, tanulmányozza a promptjaikat, és vegye át a kísérleteiket.

Csatlakozzon a platform Discord szerveréhez, hogy kérdéseket tegyen fel és tanuljon azoktól a felhasználóktól, akik már rájöttek az egyes modellek sajátosságaira.

👀 Tudta-e: Az első jelentős AI művészeti programot, az AARON-t, a brit származású művész és informatikus Harold Cohen hozta létre az 1970-es évek elején. A program keretében robotokat tanítottak meg rajzolni, amelyeket Cohen később kézzel színezett ki.

A legjobb Krea AI promptok különböző felhasználási esetekhez

A Krea több mint 50 AI-modellhez biztosít hozzáférést, ezzel átalakítva a kreatív munkafolyamatokat. Játsszon vele, és használjon szöveges promptokat, stílusreferenciákat, képarányokat és akár vázlatokat is, hogy leírja, mit szeretne létrehozni.

Bár van egy tanulási görbe, intuitív. Ez a több mint 30 Krea AI promptot tartalmazó lista elegendő inspirációt nyújt ahhoz, hogy saját promptokat készítsen és kísérletezzen velük.

Ideje életre kelteni a benned rejlő prompt-mérnököt.

Krea képek grafikusok és illusztrátorok számára

1. Készíts fotórealisztikus ábrázolást egy toronymagas vegetáriánus hamburgerről, többféle gabonából készült zsemlével, éles cheddar sajttal, grillezett gomba pogácsával, sült piros paprikával és ropogós spenótlevelekkel, mindez gazdag arany-narancssárga háttér előtt. Friss fűszernövények, zsemlemorzsa és piros koktélparadicsom lebegnek dinamikusan az összetevők körül, mintha ízletes szélroham ragadta volna meg őket. A megvilágítás meleg és irányított, kiemelve a nedvességcseppeket, a textúrákat és a fényességet minden rétegen. Használjon élénk, organikus színátmenetet, amely friss, ínyenc étel érzetét kelti.

via Krea AI

2. Egy mélykék kígyó tekeredik a lány arcára, pikkelyei részletesen kidolgozottak és texturáltak. A lány ajkai élénkpirosak, fényesek és kifejezőek. Haja, szemöldöke és szempillái hófehérek, és tökéletesen illeszkednek a tiszta fehér háttérhez. Az összkép lenyűgöző kontrasztot teremt a kék, piros és fehér tónusok között.

via Krea AI

3. A Dior butik áramló fehér, szoborszerű homlokzattal rendelkezik. Fémes pillangók zuhognak le a bejárat feletti íves előtetőről. Meleg arany fény világítja meg az íves átjárót és a márka betűit. Az üveges kirakatokból belátható a belső tér. A kék óra fotózás rögzíti az utca szintjéről látható kilátást. Modern, organikus építészet fotórealisztikus részletekkel.

4. Egy szürke öltönyös nő keresztbe tett lábakkal ül egy vintage autó motorháztetőjén. A jelenet fekete-fehér, kivéve a rózsaszín és lila színű színes kozmetikai flakonokat. Egy nagy kristály parfümös üveg keretezi alakját. Zöld növényi levelek és lila levendula szárak szövik át a kompozíciót. A vintage autó króm részletei és klasszikus fényszórói láthatók. Szürreális termékfotózás vegyes technikájú kollázs stílusban.

💡 Profi tipp: Elég közel van, de még nem elégedett az eredménnyel? Próbálja ki a Krea Reuse paraméter funkcióját. Ez a generálásból származó pontos promptot, modellt és beállításokat hozza be a prompt mezőbe, lehetővé téve a gyors újrafuttatást és szerkesztést. Ha ez nem működik, használja a prompt láncolást, hogy elérje a kívánt eredményt.

5. Egy 1960-as évek stílusú utazási poszter egy tengerparti várost ábrázol naplementekor. A kép domináns színei a narancssárga és a türkizkék. Az egyszerűsített építészeti sziluettek a horizontot szegélyezik. Geometrikus hullámok gördülnek a lenyugvó nap alatt. A szitanyomás textúrája hitelesebbé teszi a képet.

via Krea AI

6. Egy rózsaszín csillogású Kiko ajakfény áll a friss zöld fűben. A reggeli harmatcseppek borítják a fűszálakat. A háttérben bokeh fény csillog. Meleg napfény áramlik a jobb felső sarokból. A kozmetikai termék visszatükrözi a természetes fényt. Makrófotózás sekély mélységélességgel. Friss és természetes termékfotózás esztétika.

Ha az AI-t a termelékenység növelésére használja, ez a videó néhány időtakarékos tippet oszt meg Önnel 👇

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogy a ChatGPT vagy a Meta AI képgenerátort használja-e a jobb képek létrehozásához? Íme egy rövid összefoglaló: Használja a ChatGPT-t a következőkre: fotórealisztikus termékfotók, részletes karakterportrék, több elemből álló komplex kompozíciók és pontos márkakülönleges vizuális elemek. Használja a Meta AI-t a következőkre: gyors koncepcióvázlatok, absztrakt művészi stílusok, kísérleti színpaletták és gyors iteráció a brainstorming korai fázisaiban.

Krea képek marketing- és reklámcsapatok számára

7. Egy nő arca békésen pihen fehér margaréták és zöld gombvirágok között. Szemei csukva vannak, sminkje természetes. Szemöldökén és arcán szeplők láthatók. Kezével finoman megérinti az állát, amelyen egy aranygyűrű látható. A virágok keretezik az egész arcát. A lágy, természetes fény kiemeli bőrét. Közelképes szépségfotó organikus virágkompozícióval.

via Krea AI

💡 Profi tipp: Szeretné, ha a Krea olyan eredményt generálna, amely nagyon hasonlít a referencia képekhez/stílushoz? Állítsa a hasonlóság skálát magasabb értékre, hogy az eredeti képhez hasonló színt kapjon.

8. Virágokkal teli űrhajós sisak, fénymezős fotózás. Minden lehetséges fókuszsík egyszerre kerül rögzítésre, ami lehetővé teszi a felvétel utáni újrafókuszálást, és így a tárgyak körül finom parallaxis eltolódásokkal lehet látni. A jellegzetes számítógépes fotózás esztétikája minden szirmot élesen ábrázol, függetlenül a pozíciótól, ami lehetetlen mélységi információkat mutat.

via Krea AI

👀 Tudta? Naponta több mint 34 millió kép készül olyan AI platformokon, mint az Adobe Firefly, a Midjourney, a Stable Diffusion és a DALL-E. Bár a művészeknek negatív konnotációi lehetnek az AI-művészettel kapcsolatban, ez a hatalmas szám egyszerűen csak azt mutatja, hogy az AI hogyan tette mindenki számára elérhetővé a képalkotást.

9. Káoszszerű kollázs magazinokból és újságokból kivágott darabokból, beleértve emberi arcokat, megfigyelő kamerákat, hirdetéseket, termékcímkéket, furcsa kütyüket, logókat és töredékes szövegeket, amelyek egyetlen üres hely nélkül egymásra vannak helyezve. A realizmus érdekében adjon hozzá szaggatott éleket, gyűrött papírszéleket, átfedő kivágások árnyékait és apró ráncokat.

via Krea AI

10. Egy okostelefon lebeg az elektromos kék és a magenta közötti élénk színátmenetes háttér előtt. Absztrakt geometriai alakzatok keringnek a készülék körül. Tiszta termékfotó drámai alulról érkező megvilágítással. Modern technológiai reklámstílus merész színekkel és dinamikus kompozícióval.

11. Lapos reggeli jelenet márvány pulton. Friss croissant gőzölgő kávéscsésze mellett. A természetes reggeli fény az ablakból lágy árnyékokat vet. A szétszórt kávébabok textúrát adnak. Életstílusfotó meleg, barátságos tónusokkal és bőséges fehér területtel a szöveg feliratozásához.

via Krea AI

12. Egy modell túlméretezett blézerben sétál egy városi utcán. A mozgás elmosódása mozgást és energiát sugall. A naplemente drámai árnyékokat hoz létre. A háttérben betonépületek láthatók. Kontrasztos utcai divatfotózás filmszerű színkorrekcióval.

via Krea AI

💡 Profi tipp: Alacsony minőségű digitális rendereléssel vagy túlzottan tömörített eredeti képekkel rendelkezik? Használja a Krea Enhancer funkcióját, hogy kreatív módon újratervezze, milyen lehetett volna a jelenet élesebb, nagyobb felbontású változata.

13. Két idős, hosszú fehér szakállú varázsló sakkozik egy fából készült asztalnál egy homályosan megvilágított könyvtárban. Magas, patchworkes hegyes kalapot és gazdag textúrájú, ékszer színekben pompázó köntöst viselnek. Mögöttük a polcokat ősi, bőrkötésű könyvek töltik meg. A meleg környezeti világítás lágy árnyékokat vet a megfáradt arcukra.

via Krea AI

Krea képek AI-hez és koncepciótervezőknek

14. Élénk űrtáj zenei bolygókkal és csillagködökkel, drámai, visszafogott világítás, digitális művészet, 8K IMAX, filmszerű, fotórealisztikus felbontás

via Krea AI

👀 Tudta? A Midjourney által létrehozott műalkotás díjat nyert a 2022-es Colorado State Fairen, ami az egyik első eset volt, amikor az AI-művészet legyőzte az emberi alkotásokat egy hagyományos versenyen.

15. A vízesések a szélén ömlenek le, és köddé válnak, mielőtt elérnék az alját. Az ősi romok minden szigeten megtalálhatók, és csillogó fényhidak kötik össze őket. Lila és arany ködök kavarognak az égbolton, és szürreális színekkel borítják be mindent.

16. Egy fehér galamb barackszínű szárnypehelyekkel repül át a csillagos éjszakai égen. Aranyszínű csillogások követik a madarat, mint csillagpor, és fényes utat hoznak létre a sötétben. A kozmikus háttérben szétszórt csillagok és finom ködfelhők láthatók. A galamb szárnyai repülés közben szélesre tárulnak, minden toll részletesen kidolgozott és meleg narancssárga tónusokkal ragyog.

via Krea AI

💡 Profi tipp: Használjon negatív promptokat a képben nem kívánt elemek megadásához. Például „homályos tollak” és „túlzott fényesség”, hogy a részletek élessége ne nyomja el a csillagpor hatást. Használja a Krea 1 modellt 75%-os AI erősséggel, hogy a legjobb fotórealisztikus megjelenítést kapja az egyes tollakról.

16. Két sziluett alak áll egy hatalmas boltív alatt, amely egy futurisztikus idegen tájra néz. Hatalmas gömb alakú szerkezetek és toronymagas hengeres épületek emelkednek ki a sivatagi terepről a ködös ég alatt. Az építészet ötvözi az organikus görbületeket az ipari elemekkel. A meleg napfény átszűrődik a légköri poron, drámai háttérvilágítást és hosszú árnyékokat hozva létre a homokos talajon.

via Krea AI

17. Egy fehér, kiterjesztett szárnyú Pegasus áll egy lebegő sziget szikláján napkeltekor. Ősi, mohával borított romok és vízesések zuhannak le a ködös felhőkbe. Aranyszínű fény áttör a felhőkön, míg buja fű borítja a terepet. A háttér atmoszférikus mélységet mutat, meleg borostyánszínű átmenettel a türkizkék égboltra.

18. A smaragdszínű lombozatból előbújik egy erdőistenség, akinek bőre fakéregszerű textúrájú, vállait moha borítja. Feje tetején agancsok koronázzák, amelyek ágakkal és fehér virágokkal vannak összefonódva. A foltos napfény organikus textúrákat világít meg. Nyugodt arckifejezése ősi bölcsességet sugároz a réteges zöld növényzet előtt.

🧠 Érdekesség: Van-e értéke a géppel létrehozott művészetnek? 2018-ban egy AI által generált portré, az Edmond de Belamy portréja 432 500 dollárért kelt el a Christie's aukcióján. Ez az esemény globális vitát váltott ki a gépi kreativitásról.

Krea promptok szerkesztéshez és AI-fejlesztésekhez

19. Világítsa meg újra a jelenetet, és tegye világosabbá a napfény beáramlásával az ablakokon keresztül.

via Krea AI

💡 Profi tipp: Referencia képek feltöltésekor használjon illő, leíró nyelvet. Például ahelyett, hogy egyszerűen azt mondanád: „Alakítsd ezt a fotót a referencia képhez hasonló rajzzá”, mondd inkább: „Alakítsd ezt a fotót digitális illusztrációvá, lapos rózsaszín háttérrel és részletes vonalakkal, hogy megegyezzen a referencia képpel”.

20. Átkomponálja a képet. Zoommaljon ki 100%-ra, hogy csak a férfi felsőtestét lássuk.

via Krea AI

21. Változtassa meg a kamera szögét. Forgassa el a kamerát/szöget úgy, hogy a nő profilját, oldalnézetét láthassuk.

via Krea AI

22. Távolítsa el a nem kívánt elemeket a jelenetből. Például távolítsa el az utcáról az összes embert, hogy az üresnek tűnjön.

via Krea AI

23. Ruházatváltás esetén szerkessze ezt a képet, és változtassa meg a kabát színét feketéről sárgára.

24. Válts stílust, és alakítsd az egyszerű vázlatokat és koncepciókat részletesebb munkákká, például renderelt képekké vagy fényképekké.

via Krea AI

*Megjegyzés: Az ebben a szakaszban szereplő összes kép a Krea-tól származik.

💡 Profi tipp: Képek szerkesztésekor ne mondd meg az AI-nek, mit változtasson, hanem írd le, milyen végeredményt szeretnél. Ahelyett, hogy „távolítsd el a hátteret és adj hozzá elmosódást” mondanál, próbáld meg ezt: „hozz létre egy portrét lágy bokeh háttérrel és éles fókuszú alannyal”.

Kísérletezzen tovább, és merítsen inspirációt más alkotóktól, hogy megnézze, hogyan használják az AI eszközöket a legjobb vizuális alkotások létrehozásához.

Melyek a leggyakoribb hibák a Krea AI promptok használatakor?

A Krea kiterjedt funkciókat kínál. Időbe telik, amíg megszokja a működését és a funkciókészletét.

Ha nehézségeket tapasztal a kívánt vizuális elemek létrehozásában, itt talál néhány lehetséges hibát, amelyet elkövethet.

Hiba Miért történik ez? Megoldás Minden egy modellel Több mint 50 AI-modell áll rendelkezésre képalkotáshoz és több mint 10 modell videokészítéshez. Ha mindenféle művészi, absztrakt, animált vagy grafikus képet hoz létre anélkül, hogy megváltoztatná az AI-modellt, akkor meglehetősen csalódást keltő eredményt kaphat. Kísérletezzen! Ismerje meg, melyik modell melyik területen nyújt kiemelkedő teljesítményt, pl. a runway-4 karakterreferenciákhoz, a Nano Banana és a ChatGPT festéshez és szöveges promptokhoz. Nyers mód használata nélkül A Krea modelljei alapértelmezés szerint „jól kinéző” eredmények létrehozására vannak betanítva. Ez az esztétikai elfogultság ellentétes bizonyos művészi stílusokkal vagy technikai renderelésekkel. Engedélyezze a Raw Mode módot, ha azt szeretné, hogy a modell kevésbé művészi képeket generáljon. Az AI erősség beállításainak figyelmen kívül hagyása Az AI Strength csúszka szabályozza, hogy a platform mennyire veszi figyelembe a referenciáidat a szöveges prompttal szemben. Ha nem állítod be a skálát, akkor nagyrészt független eredményeket kapsz. Válasszon alacsonyabb AI-erőt, ha azt szeretné, hogy a Krea a szöveges promptokat részesítse előnyben, és szorosan kövesse a referenciákat. A promptok túlterhelése Az 50-nél több leíróval teletömött promptok megzavarják a generálási folyamatot. Ha több apró és finom részletet kell figyelembe venni, akkor lépésről lépésre haladjon a létrehozási folyamatban. A vászoneszközök passzív használata A Krea vászna (alakzatok, ecset, toll eszközök) folyamatos finomításra lett kialakítva, nem pedig egyszeri kísérletekre. Vázolja fel a durva formákat, használja a varázspálcát az intelligens kiválasztáshoz, és ismételje meg 3-5 alkalommal a tökéletes eredmény érdekében. A webkamera és a képernyőmegosztás visszaélése A felhasználók elvárják, hogy a kamera szó szerint elhelyezze őket a jelenetekben, vagy feltételezik, hogy a képernyőmegosztás pontos másolatokat hoz létre. Az AI alakzatokat, színeket és mozgásokat értelmez, nem pedig közvetlen másolatokat készít. Használja a webkamerát absztrakt formák/színek megjelenítéséhez, és a képernyőmegosztást hangulat táblák vagy referencia gyűjtemények megtekintéséhez. A közösség által képzett egyedi modellek áttekintése A Krea több mint 1000 stílus sablont kínál a közösségtől. A felhasználók alapértelmezés szerint alapmodelleket használnak, és nem találnak olyan speciális stílusokat, amelyek pontosan megfelelnek az igényeiknek. Böngésszen a közösség stílusai között, mielőtt komplex promptokat készítene. Számos niche esztétika (cyberpunk neon, Studio Ghibli, art nouveau) előre betanított és alkalmazásra kész.

A Krea AI használatának korlátai

A Krea lenyűgöző, de nem hibátlan eszköz. Íme néhány terület, ahol a Krea kreatív iteratív folyamata nem elégséges:

Korlátozott számítási tokenek : Fizetős csomagra van szükséged, mert az ingyenes csomag csak 50 számítási egységet kínál havonta – ez gyorsan elfogy, ha koncepciókat próbálgatsz vagy több AI modellt tesztelsz egy adott projekthez.

Túl sok lehetőség : Bár az 50-nél is több modell lenyűgözőnek tűnik, ez megzavarhatja azokat a kezdőket, akiknek csak alapvető képalkotásra van szükségük, és nem igényelnek fejlett stílusátviteli vagy speciális renderelő motorokat. Nekik csak : Bár az 50-nél is több modell lenyűgözőnek tűnik, ez megzavarhatja azokat a kezdőket, akiknek csak alapvető képalkotásra van szükségük, és nem igényelnek fejlett stílusátviteli vagy speciális renderelő motorokat. Nekik csak képalkotási promptokra van szükségük a kezdéshez.

Nuanciákkal való küzdés : Az AI félreérti az absztrakt fogalmakat, a túl részletes leírásokat vagy a több művészeti stílust ötvöző kéréseket – próbálja ki : Az AI félreérti az absztrakt fogalmakat, a túl részletes leírásokat vagy a több művészeti stílust ötvöző kéréseket – próbálja ki a gondolatlánc-promptolást , különösen a valós idejű generálás során, ahol a kimenetek folyamatosan változnak, ahogy a vászon elemeit módosítja.

Nincs offline funkció : A Krea teljes egészében webalapú, ezért minden funkcióhoz stabil internetkapcsolatra van szükség.

Még aktív béta verzióban : Míg a Krea fokozatosan vezeti be új funkcióit, néhány funkciója még kísérleti stádiumban van, ezért alkalmanként hibák és hiányos funkcionalitás tapasztalható.

Nem támogatja a hosszú formátumú tartalmakat: Csak 10-12 másodperces videókat hozhat létre, ami azt jelenti, hogy hosszabb videókhoz több klipet kell létrehoznia, majd azokat külső videószerkesztő szoftverben össze kell illesztenie.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. A program megérti a közönséges nyelven megfogalmazott promptokat, megoldva ezzel az AI bevezetésével kapcsolatos mindhárom problémát, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Krea AI alternatívák, amelyeket érdemes felfedezni

Nézze meg ezeket a Krea alternatívákat, amelyek pótolják a korlátait, vagy több munkát magában foglaló funkciókat kínálnak, hogy megfeleljenek a munkafolyamatának:

1. ClickUp

A Krea jól kezeli a képalkotás részét. Ugyanez vonatkozik a listán szereplő többi eszközre is. Ezek az eszközök azonban nem kreatív műveletek kezelésére lettek kifejlesztve.

A ClickUp az AI-t beépíti a szélesebb körű munkafolyamatába a Brain, az Automations és a kollaboratív eszközök segítségével, amelyekkel a képeket kész kreatív eszközökké alakíthatja.

A világ első konvergált AI munkaterülete több eszközt, modellt és munkafolyamatot egyesít egy egységes platformon.

Az alábbiakban megnézzük, hogyan ágyazza be a kontextusfüggő AI az intelligenciát közvetlenül minden munkafolyamatba:

AI, amely megérti Önt és munkáját

A ClickUp Brain megérti a munkád kontextusát a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek között.

Amikor a kreatív igazgató megkérdezi: „Mi tartja vissza a tavaszi kampány vizuális elemeinek elindítását?”, a ClickUp Brain átnézi a briefeket, az eszközigényeket, a visszajelzéseket és a korrektúrákat, majd így válaszol:

Két hős grafikáján hiányoznak a módosítások

Megakadt fotózási feladat, amely a kellékek jóváhagyására vár

A késői szövegfrissítések hatással vannak a végleges elrendezés exportjára

A megoldatlan visszacsatolási ciklusok miatt elakadt tervezési fájlok

A ClickUp Brain kiemeli a feladatok felelőseit és az egyes szűk keresztmetszetek időbeli hatását.

Ezekkel az ismeretekkel felszerelkezve csapata több időt fordíthat a szűk keresztmetszetek felszámolására, mint a munkaterhelés kezelésére.

Készítse el saját prompt könyvtárát

Folyamatban lévő kreatív projektekhez hozzon létre egy megosztott könyvtárat a sikeres promptokból a ClickUp Docs-ban.

Dokumentálja, hogy a promptban szereplő konkrét megfogalmazások, kompozíciós részletek vagy stílusbeli utalások hogyan befolyásolták az eredményeket.

Csapatod ezeket a prompt sablonokat felhasználva építheti tovább kísérleteit, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Használja a ClickUp Docs + ClickUp Brain kombinációt prompt könyvtárak létrehozásához.

Képek generálása a ClickUp Brain segítségével

Ha ClickUp felhasználó, itt megtudhatja, hogyan hozhat létre akár 10 kifinomult vizuális elemet azonnal, és küldheti el azokat közvetlenül a csapatának – a ClickUp munkaterületen belül.

Készítsen vizuális elemeket koncepciók illusztrálására, hirdetések vagy infografikák tervezésére, storyboardok vagy makettek készítésére – mindezt egyszerű szöveges promptok vagy rövid utasítások alapján.

Hozzon létre hatásos képeket egyszerű promptok segítségével a ClickUp Brain alkalmazásban.

A ClickUp számos belépési pontján használhatja az AI képgenerálást: feladat, kommentárszál, dokumentum vagy táblázat.

A generálás után olyan vizuális elemeket kap, amelyeket azonnal csatolhat feladatokhoz, beágyazhat dokumentumokba vagy táblákba, vagy megoszthat csevegésekben.

Nincs szükség exportálásra és importálásra, mivel minden a ClickUp-ban található.

Ezenkívül minden szükséges modell ugyanazon ökoszisztémán belül található. Igényeinek megfelelően válthat közöttük.

Válassza ki a feladatához leginkább megfelelő AI modellt. Például:

Claude hosszú távú gondolkodáshoz, strukturált érveléshez és stratégia kidolgozásához

ChatGPT (OpenAI) az ügyfeleknek szóló írások finomításához és a gyors iterációhoz

Gemini kutatásigényes promptokhoz, technikai elemzésekhez és ténybeli szintézisekhez

Válassza ki az Ön igényeinek megfelelő AI modellt!

Vagy talán kreatív energiáját felhasználva megoszthatja kedves képeit munkatársaival.

Helyezze át összes munkáját egy AI szuperalkalmazásba – az AI asztali társába.

A ClickUp BrainGPT egy egységes asztali AI munkaterület. A ClickUp egy AI szuperalkalmazássá alakítja, ahol munkája, eszközei és intelligenciája egy helyen található. A legfontosabb funkciók: Beszéljen természetesen, és a Talk to Text átalakítja gondolatait strukturált írásokká, összefoglalókba, cselekvési tervekké vagy promptokká. Megragadja a árnyalatokat, rendszerezi az ötleteket, és a rendezetlen hangjegyzeteket azonnal használható munkává alakítja.

Készítsen AI-képeket, amelyek a munkaterületének és a csatlakoztatott alkalmazásoknak az összes kontextusát tartalmazzák, a ClickUp Brain MAX segítségével.

Használja az Enterprise Search funkciót, hogy bármit megtaláljon a feladatok, dokumentumok, megjegyzések, mellékletek és a kapcsolódó eszközök, például a Google Drive vagy a Figma között.

Automatizálja a kreatív műveleteket olyan AI-ügynökökkel, amelyek értelmezik a munkafolyamatát, elolvassák a feladat kontextusát és Ön helyett cselekszenek. Az ügynökök frissítik az állapotokat, irányítják a munkát, kijelölik a tulajdonosokat, létrehozzák az eszközöket és feloldják a feladatok blokkolását anélkül, hogy lépésről lépésre szabályokra lenne szükség.

Írjon promptokat természetes nyelven a ClickUp Brain segítségével, és hozzon létre intelligens ügynöki munkafolyamatokat.

Ha már túl sok AI-alkalmazást használ, ez a videó megmutatja, hogyan lehet ezt orvosolni, mielőtt a helyzet tovább romlana.

A ClickUp legfontosabb funkciói

A ClickUp korlátai

Funkciói és testreszabási lehetőségei túlnyomóak lehetnek az új felhasználók számára.

ClickUp árak

2. Leonardo AI

via Leonardo AI

A Leonardo AI (amelyet a Canva vásárolt meg) egy generatív AI platform, amely fejlett ML algoritmusokat használ a szöveges promptok kiváló minőségű képekké alakításához. A szerszám saját fejlesztésű alapmodellje, a Leonardo Phoenix, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy koncepciórajzoktól és játékeszközöktől kezdve marketinggrafikákig és termékmakettekig sokféle vizuális eszközt hozzanak létre.

Ezzel egy nagy, előre betanított AI-modellekből álló könyvtárat kap, amelyek adott művészeti stílusokra vannak optimalizálva, és még saját, egyedi modelleket is betaníthat. A Leonardo intuitív, böngészőalapú felülete mind a kezdők, mind a profik számára hozzáférhetővé teszi.

A Leonardo AI legjobb funkciói

Készíts fotórealisztikus képeket, amelyek részletgazdagok és következetesen betartják a promptokat, még akkor is, ha szöveget helyez el a képeken.

Töltsön fel OBJ fájlokat, és hozzon létre kontextusfüggő intelligens textúrákat 3D-eszközökhöz.

Vázlatokat készíthet a Realtime Canvas segítségével, és figyelheti, ahogy azok részletes karakter- és környezetvázlatokká alakulnak át.

Képzzen egyedi AI modelleket a saját adatkészletén, hogy több generáción át megőrizze a márka esztétikáját és karaktertervezését.

A Leonardo AI korlátai

A valósághű szervetlen tárgyak, például autók és gépek létrehozása több kísérletet igényelhet, mint a szerves tárgyaké.

Az ingyenes felhasználók csúcsidőben lassabb generálási sorokkal szembesülnek, mivel a fizető előfizetők élveznek elsőbbséget.

Leonardo AI árak

Ingyenes : 150 napi token

Apprentice : 10 USD/hó

Artisan : 24 USD/hó

Maestro: 48 USD/hó

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Leonardo AI-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Leonardo. Ai a generált tartalom teljes tulajdonjogát biztosítja, a teljes jogok a felhasználónál maradnak. A lejárat nélküli API-kreditek támogatják a hosszú távú tervezést. Emellett lehetővé teszi az egyedi modellek képzését és a finomhangolt projektjogosultságokat, így a különböző hozzáférési igényekkel rendelkező csapatok közötti együttműködés sokkal zökkenőmentesebbé válik.

A Leonardo. Ai a generált tartalom teljes tulajdonjogát biztosítja, a teljes jogok a felhasználónál maradnak. A lejárat nélküli API-kreditek támogatják a hosszú távú tervezést. Emellett lehetővé teszi az egyedi modellek képzését és a finomhangolt projektjogosultságokat, így a különböző hozzáférési igényekkel rendelkező csapatok közötti együttműködés sokkal zökkenőmentesebbé válik.

📚 További információk: A 13 legjobb Meta AI alternatíva 2025-ben

3. Midjourney

via Midjourney

A Midjourney kiválóan alkalmas stílusos, művészi képek létrehozására, amelyek egyedi esztétikájukkal sokak szerint a kreatív szakemberek számára az arany standardot jelentik.

A platform elsősorban a Discordon keresztül működik, és szöveges leírások alapján részletes műalkotásokat és illusztrációkat hoz létre. Minden generáció egy kereshető közösségi galéria részévé válik, ahol több millió képet böngészhet, és pontosan láthatja a hozzájuk tartozó promptokat.

A Krea valós idejű iterációs megközelítésével ellentétben a Midjourney a kifinomult, koherens művészi eredmények előállítására összpontosít, amelyek gyakran minimális módosítást igényelnek.

A Midjourney legjobb funkciói

Nyitott közösségi feedjével végtelen inspirációt és tanulási lehetőségeket kínál.

Relax Mode (Pihenő mód) a korlátlan képalkotáshoz lassabb ütemben

Töltsön fel referenciaképeket, hogy megőrizze az alkotások közötti konzisztenciát, vagy alkalmazzon meghatározott művészi stílusokat, miközben megőrzi a karakterek jellemzőit.

Több generálási feladatot futtathat egyszerre

Stealth Mode (Lopakodó mód) a képek és videók privát tartására, ha nem szeretné, hogy azok megjelenjenek a közösségi galériában.

A Midjourney korlátai

Jelenleg nincs ingyenes próba verzió, a platform teszteléséhez azonnali előfizetési kötelezettség szükséges.

A felhasználók gyakran kritizálják az ügyfélszolgálat hiányát és a közvetlen kommunikációs csatornák hiányát.

A GPU-idő a tényleges szerverfeldolgozási idő alapján kerül kiszámításra, nem pedig a várakozási idő alapján, ami miatt a komplex promptok esetében a költségbecslés kiszámíthatatlan.

Midjourney árak

Alap : 8 USD/hó

Standard : 24 USD/hó

Pro : 48 USD/hó

Mega: 96 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100 értékelés)

Capterra:

Mit mondanak a Midjourney-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Tetszik, hogy a Midjourney megfelelő használatával nagyon valósághű képeket lehet létrehozni, és ezzel sok időt lehet megtakarítani. Egyszerűen használható, ha megtanulja, hogyan kell a megfelelő promptokat megadni.

Tetszik, hogy a Midjourney megfelelő használatával nagyon valósághű képeket lehet létrehozni, és ezzel sok időt lehet megtakarítani. Egyszerűen használható, ha megtanulja, hogyan kell a megfelelő promptokat megadni.

Egyszerűsítse kreatív folyamatait a ClickUp segítségével

Mielőtt újabb AI-eszközt előfizetne vagy más modelleket próbálna ki, álljon meg egy pillanatra, és gondold át, mire is van valójában szüksége.

Ha vizuális igényei nem igényelnek kiterjedt modellválasztást vagy hiper-specializált stílusvezérlést, akkor valószínűleg nincs szüksége egy olyan dedikált platformra, mint a Krea.

A ClickUp segítségével lenyűgöző képeket hozhat létre közvetlenül a munkaterületén. A legjobb az egészben, hogy ez még nem minden.

A ClickUp segít a kreatív munkafolyamatok teljes körű kezelésében. A beépített AI-automatizálások, AI-ügynökök, kontextusfüggő keresés és AI-alapú dokumentumok segítségével gyorsan átléphet az ötlettől a megvalósításig.

Készen állsz arra, hogy a kreatív munkafolyamatot egy helyen összpontosítsd? Regisztrálj a ClickUp-on – a kapcsolódó munkaterületeden.

Gyakran ismételt kérdések

Készítsen egy egyedi AI modellt úgy, hogy feltölt legalább 3 meglévő képet a márkája vizuális eszközeiből. A Krea ezután egy egyedi stílus kódot rendel hozzá, amelyet a jövőbeni generációkra is alkalmazhat. Ezzel a lépéssel minden kimenet esztétikája egységes marad, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene készítenie a promptokat.

Nem. A képek és videók külön munkafolyamatokat igényelnek. Először létrehozhat egy képet, majd azt felhasználhatja a videó generálásához, ha feltölti a kulcskép idővonalára. A platform nem támogatja az egy promptból történő egyidejű kép- és videó létrehozást.

Célja legyen a gazdag, kidolgozott promptok, amelyek részletesen leírják a stílust, a textúrákat, a megvilágítást, a kamera beállításait és a környezetet. Hivatkozásokat is bevihet, vagy a vászonra rajzolhat, hogy pontos eredményt kapjon.

Használja a negatív prompt mezőt a felbontás növelése vagy a minta generálása során, hogy kizárja a nem kívánt elemeket a végeredményből. Adja meg az olyan dolgokat, mint az elmosódott képek, artefaktok, torzulások vagy anatómiai pontatlanságok, hogy javítsa a kimeneti minőséget. Ez segít az AI-nek a kívánt elemekre koncentrálni, miközben elkerüli a gyakori generálási problémákat.

A Krea integrált munkafolyamatokat kínál valós idejű kép- és videógeneráláshoz. Emellett az AI-támogatott fejlesztésekre és szerkesztésekre is összpontosít. A Midjourney viszont kiválóan alkalmas stílusos képek készítésére, amelyek rendkívüli esztétikai koherenciával rendelkeznek, de kizárólag a képgenerálásra összpontosít. Válasszon aszerint, hogy sokoldalúságra vagy tisztán művészi eredményre van szüksége.

Igen. Az ingyenes csomag napi 50 számítási tokent kínál. A választott modelltől függően naponta 6-25 promptot tesztelhet.