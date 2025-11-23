Moveworks és Glean – melyik AI-platform a megfelelő a csapatának?

Időnk közel 60%-át különböző platformokon és eszközökön történő információkereséssel, -megosztással és -frissítéssel töltjük. Ez egyértelműen jelzi, hogy mennyi időt veszítünk az információkereséssel a munkaidő alatt, amikor különböző vállalati alkalmazásokat használunk.

A Glean és a Moveworks egyaránt erős versenyzők ebben a kihívásban, AI-alapú vállalati keresési és tudáskezelési funkcióikkal.

Bár mindkettő hatékony AI-képességeket kínál az alkalmazottak kiszolgálása és a folyamatok automatizálása terén, bizonyos korlátozások miatt a csapatok más alternatívákat is keresnek.

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Moveworks és a Glean szolgáltatásokat, és kiemeljük, mit érdemes figyelembe venni, ha AI-alapú eszközöket értékel a jobb szolgáltatásnyújtás és az alkalmazottak szolgáltatáskezelési platformjai érdekében.

Glean és Moveworks – és a legjobb alternatíva egy pillanat alatt

Funkció Glean Moveworks ⭐ A legjobb alternatíva: <2>ClickUp Vállalati keresés Szemantikus, LLM-alapú keresés több mint 250 adatforrásban; erős a szétszórt tudás visszakeresésében Szemantikus keresés érvelő motorral; jegykezelés és strukturált belső kérések megoldására optimalizálva Összekapcsolt vállalati keresés feladatok, dokumentumok, csevegés és integrált alkalmazások között – azonnali, cselekvésre kész válaszokkal. Feladat + munkafolyamat-automatizálás Korlátozott műveletek végrehajtása; az információk összefoglalására, visszakeresésére és rendszerezésére összpontosít. Mélyreható automatizálás IT/HR/pénzügyi feladatokhoz; kezeli a visszaállításokat, hozzáféréseket, jóváhagyásokat és jegyek kiadását. Az AI ügynökök műveleteket indítanak el, feladatokat frissítenek, kéréseket továbbítanak és automatizálják az IT/HR munkafolyamatokat közvetlenül a munkaterületén belül. AI asszisztensek Glean Assistant összefoglaláshoz, tartalom generálásához és kérdések megválaszolásához vállalati kontextusban AI támogató asszisztens, amely kérdéseket old meg, üzeneteket fogalmaz meg és cselekszik a csevegésben. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: keresés, válaszadás, összefoglalás, feladatok létrehozása, dokumentumok frissítése és munkafolyamatok végrehajtása Tudásmenedzsment Erősségek: ellenőrzött válaszok, válogatott hubok, GYIK, Go Links; ideális bevezetéshez és belső dokumentációhoz Inkább a támogatás megoldására összpontosít, mint a strukturált tartalomkezelésre. Központosított dokumentumok, feladatok, csevegés és tudás – mindez AI-kapcsolattal és azonnali kontextus-visszakereséssel összekapcsolva. Fejlesztői rugalmasság API-támogatás, de korlátozott munkafolyamat-testreszabás Agent Studio feladatspecifikus ügynökök és egyedi automatizálások létrehozásához alacsony kódszintű eszközökkel Építsen egyedi AI-ügynököket, automatizálásokat, integrációkat és IT-munkafolyamatokat az infrastruktúra kezelése nélkül. Csevegés + együttműködés Oldalsáv összefoglalók és válaszok; nem cselekvésalapú munkafolyamatokhoz készült a csevegésben Az IT/HR munkafolyamatokat közvetlenül a Slack/Teams alkalmazáson belül kezeli, a feladatokat csevegésben oldja meg. A ClickUp Chat automatikusan feladatokká, összefoglalókba, döntésekké és szinkronizált projektfrissítésekbe alakítja az üzeneteket. Integrációk Több mint 250 forrás, beleértve a Google Drive-ot, a Salesforce-ot, a Zendesk-et és a Teams-t. Több mint 100 rendszer az identitáskezelés, HR, ITSM és üzenetküldő alkalmazások területén Integrálható a GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce és másokkal – mindez egyetlen munkaterületen egyesítve. Biztonság + jogosultságok Szigorú, engedélyeket figyelembe vevő keresés; tiszteletben tartja a vállalati hozzáférés-vezérlést Irányítás tartalomértékeléssel, hivatkozásokkal és ellenőrzési munkafolyamatokkal Részletes jogosultságok feladatokhoz, listákhoz, dokumentumokhoz és terekhez; vállalati szintű biztonság beállítási költségek nélkül. Használati esetek erőssége A legjobb vállalati kereséshez és tudásfelfedezéshez A legjobb alkalmazott szolgáltatások automatizálásához és a jegyek eltereléséhez A legjobb azoknak a csapatoknak, akik keresést + automatizálást + munkamenedzsmentet szeretnének egy konvergens AI munkaterületen.

Mi az a Glean?

via Glean

A munkavállalók minden nap sok időt töltenek ugyanazok a kérdések feltevésével: hol van az a HR-irányelv? Hogyan állíthatom vissza a jelszavam? Mi a legújabb prezentációs anyag verziója? Ezek a késések nemcsak azért fordulnak elő, mert a vállalat adatai túl sok vállalati alkalmazás között vannak szétszórva, hanem a hatékony ügyfélkapcsolatok hiánya miatt is.

Itt jön be a Glean. Ez egy mesterséges intelligenciával működő platform az alkalmazottak szolgáltatásainak kezelésére, amely az összes eszközéhez való csatlakozással gyors és pontos válaszokat ad. Mélyreható vállalati keresési képességeivel azonnal felkutatja a releváns információkat, és:

✅ Egységesíti az adatokat és a felhasználói előzményeket a különböző vállalati rendszerekben a zökkenőmentes információkeresés érdekében✅ Megérti a felhasználói viselkedést a természetes nyelvfeldolgozás és a gépi tanulás segítségével✅ Rutin lekérdezéseket intelligens javaslatokkal és AI csevegéssel kezel, csökkentve ezzel a támogató csapatok terhelését✅ Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy könnyedén tartalmakat hozzanak létre, szálakat foglaljanak össze és ismétlődő feladatokat automatizáljanak

A Glean funkciói

A Glean egyedülálló tulajdonsága, hogy csatlakozik a vállalat adataihoz, és felhasználóbarát felületén automatizálja az információk keresését, kezelését és feldolgozását. Ezek a kulcsfontosságú funkciók valós idejű támogatást és gyorsabb bevezetést tesznek lehetővé. Nézzük meg őket!

1. 1. funkció: AI-alapú szemantikus keresés kontextusérzékenységgel

A Glean nagy nyelvi modellek segítségével fejlett szemantikai keresést biztosít, így a munkavállalók gyorsabban hozzáférhetnek a szétszórt információkhoz. De a pontos eredmények elérése érdekében még mindig nagymértékben támaszkodik strukturált tudásforrásokra.

Az eszköz vállalati keresési funkciói a kereső személyéhez, szerepéhez és legutóbbi tevékenységéhez igazodnak, így személyre szabott, egységes keresési élményt biztosítanak.

Ráadásul a Glean tiszteletben tartja a meglévő jogosultsági szinteket, így az érzékeny tartalmak védelme biztosított marad.

2. 2. funkció: Glean Assistant és AI ügynökök

via Glean

A Glean Assistant válaszol a munkavállalók kérdéseire, összefoglalja a tartalmat, és segíti a dokumentumok létrehozását az üzleti kontextus felhasználásával.

És még egy bónusz: egyedi AI-ügynököket is létrehozhat, amelyek automatizálják a rutin feladatokat, több lépésből álló munkafolyamatokat indítanak el, és műveleteket hajtanak végre a vállalati tudásgráfban – mindezt engedélytudatos, kontextusvezérelt pontossággal. Ez segít az IT- és támogató csapatoknak csökkenteni a jegyek számát, miközben javítják a szolgáltatásnyújtást.

👀 Érdekesség: Az AI akkor a leghatékonyabb, ha csökkenti a rutin jellegű lekérdezéseket és az ismétlődő feladatokat, pontosan ott, ahol a vállalati keresés és a ClickUp automatizálás a legnagyobb hatást gyakorolja .

3. 3. funkció: Tudásmenedzsment és ellenőrzött válaszok

via Glean

A csapatok központosíthatják tudásukat ellenőrzött GYIK-ekkel, Go Linkekkel és gondosan összeállított erőforrás-központokkal. A Glean funkciói csökkentik az alkalmazottak kérdéseinek számát és gyorsítják a beilleszkedést, mivel megkönnyítik a megbízható, naprakész válaszok megtalálását, ami elengedhetetlen a leállások csökkentéséhez.

via Glean

A Glean több mint 250 adatforrást támogat, beleértve a Salesforce Service Cloudot, a Google Drive-ot, a Zendesk Supportot és a Microsoft Teams-t.

Ráadásul nincs kockázata az érzékeny adatok kiszivárogtatásának, mivel a Glean indexeli és összekapcsolja a vállalati alkalmazásokat, hogy a megfelelő tartalmat a megfelelő személyhez juttassa el.

5. 5. funkció: Natív automatizálás a munkahelyi hatékonyság érdekében

via Glean

A Slack, Zoom és Microsoft 365 eszközökkel való integráció révén a Glean összefoglalókat, cselekvési javaslatokat és AI-alapú válaszokat nyújt ott, ahol a munkavállalók már dolgoznak.

A szálak összefoglalásától az Outlook e-mailek létrehozásáig a cél a termelékenység növelése és az ismétlődő feladatok csökkentése az osztályok között.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos tudásmunkás naponta 25 üzenetet küld csak azért, hogy információkat és kontextust találjon, értékes időt pazarolva a szétszórt csevegések és e-mailek átnézésével. Képzelje el, hogy a feladatok, projektek, üzenetek és ismeretek egy összekapcsolt munkaterületen lennének, és mindezt mesterséges intelligencia kötné össze. Nem kell elképzelnie. Megvan a ClickUp. Próbálja ki még ma!

Glean árak

Egyedi árazás

Mi az a Moveworks?

via Moveworks

A munkavállalók azonnali válaszokra szorulnak – ezt már megállapítottuk.

Legyen szó jelszó visszaállításáról, szabályzat kereséséről vagy a szabadságnapok egyenlegének ellenőrzéséről, amikor az információk el vannak temetve a vállalati rendszerekben, a támogató csapatok túlterheltek lesznek, és a munka lelassul.

A Moveworks ezt egy mesterséges intelligenciával működő, alkalmazotti szolgáltatáskezelési platformmal oldja meg, amely megérti a természetes nyelven megfogalmazott kérdéseket, lekérdezi a releváns információkat, és automatizálja a válaszokat a vállalat által már használt eszközökön.

Ez lehetővé teszi a Moveworks számára a következőket:

✅ Valós idejű támogatást nyújt az IT, HR és pénzügyi részlegek számára a vállalat adatain képzett AI asszisztens segítségével✅ Rutin jellegű kérdéseket old meg és automatizálja a támogatási jegyeket intelligens ügynökök segítségével, akik emberi beavatkozás nélkül kezelik a feladatokat✅ Lehetővé teszi a strukturált és strukturálatlan források közötti vállalati keresést, gyors, személyre szabott, kontextuson alapuló válaszokat kínálva

A Moveworks funkciói

A Moveworks United, egy mesterséges intelligenciával működő alkalmazás, segít a felhasználóknak automatizálni a támogatást, felgyorsítani a munkafolyamatokat és javítani a szolgáltatásnyújtást a szervezet egészében. A folyamat legfontosabb jellemzői a következők:

1. 1. funkció: AI asszisztens beszélgetéses érveléssel

via Moveworks

A Moveworks egy belső támogatási munkafolyamatokhoz tervezett AI-asszisztenst kínál, amely azonban strukturált adatokat, stabil tudáscikkeket és folyamatos karbantartást igényel a válaszok pontosságának biztosítása érdekében.

Legyen szó szoftverprovisionálásról, e-mailek megírásáról vagy hitelesítő adatok frissítéséről, a felhasználók közvetlenül a csevegésben intézkedhetnek, anélkül, hogy emberi ügynökökre kellene várniuk.

2. 2. funkció: Fejlett vállalati keresőmotor

via Moveworks

A Moveworks vállalati keresési képességei túlmutatnak a kulcsszavak összehasonlításán, mivel szemantikai megértést és érvelési motort használnak a pontos, releváns információk lekéréséhez. A felhasználók egyetlen lekérdezéssel kereshetnek a belső tudásbázisokban, PDF -fájlokban, e-mailekben és rendszerrekordokban, és forráshivatkozásokkal kiegészített válaszokat kapnak.

A Moveworks beépített AI-irányítást is tartalmaz, amely tartalomértékelést, ellenőrzési funkciókat és forrásalapú hivatkozásokat kínál, így biztosítva, hogy a válaszok pontosak és megfelelőek maradjanak a tudásbázis fejlődésével.

3. 3. funkció: Ügynöki automatizálás és ügynöki stúdió

A Moveworks segítségével a csapatok egyedi ügynököket hozhatnak létre a feladatok automatizálására, műveletek elindítására és háttérmunkafolyamatok futtatására a vállalati rendszerekben.

Az Agent Studio segítségével a fejlesztők egyszerű természetes nyelvi bevitellel, komplex integrációk nélkül telepíthetnek hatékony feladatügynököket. A szoftver számos automatizálási lehetőséget támogat, a támogatási jegyek osztályozásától az IT, HR és pénzügyi területeken végrehajtott munkafolyamat-láncok elindításáig.

4. 4. funkció: Valós idejű szolgáltatáskezelés

via Moveworks

A jegyek létrehozásától és a jóváhagyások elküldésétől a kérések állapotának ellenőrzéséig a Moveworks automatizálja a teljes szolgáltatási menedzsment ciklust.

Intelligens triázs és intelligens átadási rendszerei csökkentik a támogató csapatok terhelését, minimalizálják az eskalációkat és gyors válaszidőt biztosítanak.

A Moveworks több mint 100 rendszerhez kapcsolódik, a Salesforce Service Cloudtól és a Microsoft Teams-től az identitás- és HR-platformokig, és teljes körű funkcionalitást biztosít. Ott működik, ahol a munkavállalók már vannak, lehetővé téve számukra, hogy eszközök váltása nélkül keressenek, intézkedjenek és megoldjanak rutin feladatokat.

Moveworks árak

Egyedi árazás

Glean és Moveworks funkcióinak összehasonlítása

Bár mindkét eszköznek vannak hasonlóságai, mindkettő bizonyos területekre specializálódott, ami a piacon a legjobb alternatívák közé emeli őket. Hogy megértsük, melyiket érdemes használni a kívánt eredmények elérése érdekében, nézzük meg, hogyan teljesítenek a funkcióik valós használati esetekben:

A Glean egy robusztus vállalati keresőmotort kínál, amely több mint 100 adatforráshoz kapcsolódik, beleértve a Google Workspace-t, a Slacket és a Salesforce-t. Természetes nyelvfeldolgozási képességei és szemantikai indexelése biztosítják a pontos információkeresést a fragmentált rendszerekben.

A Moveworks keresési funkciókat is tartalmaz, de inkább a jegyek megoldására és a feladatok kezdeményezésére van szabva, mint a kutatói tudásmunkára.

🏆 Győztes: Glean — a legjobb az információk gyors megtalálásához az összes eszközön és rendszeren

2. funkció: Feladatok és munkafolyamatok automatizálása

A Moveworks olyan feladatok automatizálására lett kifejlesztve, mint a jelszó-visszaállítás, a szoftverhez való hozzáférés és az űrlapok benyújtása, anélkül, hogy emberi ügynökökre lenne szükség. Szorosan integrálódik az ITSM platformokkal, és ügynöki AI keretrendszert használ a háttérműveletek elindításához.

A Glean képes összefoglalni és megjelenítni a tartalmakat, de nem rendelkezik hasonló, cselekvésalapú munkafolyamatokkal.

🏆 Győztes: Moveworks — jobb a belső támogatási műveletek kezeléséhez és a rutin lekérdezések automatizálásához

3. funkció: Kommunikációs platformok integrációja

Mindkét platform integrálható a Microsoft Teams és a Slack alkalmazásokkal, de a Moveworks a teljes munkafolyamatot közvetlenül a csevegésben kezeli, például a támogatási jegyek megoldását, a jóváhagyások benyújtását vagy a rekordok frissítését.

A Glean oldalsávja segít a dokumentumok visszakeresésében és összefoglalásában, de nem végzi el a több lépésből álló munkafolyamatokat a csevegésben.

🏆 Győztes: Moveworks — erősebb cselekvési motor a kollaboratív platformokon belül

4. funkció: Tudásmenedzsment és felfedezés

A Glean lehetővé teszi a csapatok számára, hogy válogatott gyűjteményeket, ellenőrzött válaszokat és megosztott erőforrás-központokat hozzanak létre, így ideális az új munkatársak beillesztéséhez, a kutatáshoz és a belső együttműködéshez.

A Moveworks viszont inkább a kérések megoldására összpontosít, mint az intézményi tudás szervezésére.

🏆 Győztes: Glean — jobban megfelel azoknak a csapatoknak, amelyek nagy mennyiségű belső tartalmat és dokumentációt kezelnek

5. funkció: Fejlesztői rugalmasság és ügynökök testreszabása

A Moveworks AI Agent Studio szolgáltatást kínál a fejlesztőknek, hogy alacsony kódszintű eszközökkel feladatspecifikus ügynököket építsenek és telepítsenek, lehetővé téve a vállalati rendszerek mélyreható automatizálását.

A Glean, bár API-kat és AI-támogatást kínál, inkább a keresési lekérdezésekre és az információkhoz való hozzáférésre összpontosít, mint a folyamatok tervezésére.

🏆 Győztes: Moveworks — erősebb fejlesztői környezet vállalatspecifikus automatizálások létrehozásához

👀 Érdekes tény: Ha lefekvés előtt megírja a teendőit, az segít gyorsabban elaludni, mert megnyugtatja az elmét.

Glean és Moveworks összehasonlítása a Redditen

A Reddit felhasználói értékelik a Glean erős vállalati keresési és diaszinkronizálási képességeit, különösen az órai jegyzetek szervezése és az anyagok különböző eszközökön történő visszakeresése tekintetében. Ahogy egy felhasználó kiemelte:

Nem szeretem két különböző alkalmazást használni az órákhoz, de imádom, hogy a Glean segítségével szinkronizálhatom a diákat és az audiót.

Nem szeretem két különböző alkalmazást használni az órákhoz, de imádom, hogy a Glean segítségével szinkronizálhatom a diákat és az audiót.

Számos felhasználó azonban rossz minőségű átírást és túlzott háttérzajt jelentett, különösen laptopokon. Mások szerint a mobil eszközökön a felhasználói élmény lemeríti az akkumulátort, és a felhasználói felület kevésbé intuitív.

A minap használtam először a Glean-t, és a felvétel minősége borzalmas volt (több háttérzajt vett fel, mint a professzor hangját).

A minap használtam először a Glean-t, és a felvétel minősége borzalmas volt (több háttérzajt vett fel, mint a professzor hangját).

Az IT-vezetők kiemelték a Moveworks képességét, hogy jelentős részét a támogatási jegyeknek elhárítsa, csökkentse a helpdesk terhelését és javítsa a szolgáltatásnyújtást az IT- és HR-csapatok között.

Lassan indult, de miután beindult, nagyon jól működött. Az SD menedzser legutóbbi tájékoztatása szerint az összes eset körülbelül 45%-át megoldja/eltereli.

Lassan indult, de miután beindult, nagyon jól működött. Az SD menedzser legutóbbi tájékoztatása szerint az összes eset körülbelül 45%-át megoldja/eltereli.

Ha azonban nem hajlandó befektetni a szükséges erőfeszítést az eszköz beállításába, az kihívásokhoz vezethet. A felhasználókat figyelmeztetik, hogy a Moveworks megfelelő működéséhez tiszta, jól strukturált tudáscikkekre és folyamatos figyelemmel kísérésre van szükség.

Szüksége van egy elkötelezett csapatra, amely minden nap elemzi az adatokat, hogy megtekintse az információk pontszámait.

Szüksége van egy elkötelezett csapatra, amely minden nap elemzi az adatokat, hogy megtekintse az információk pontszámait.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és a Moveworks legjobb alternatíváját

A helyzet a következő: a Glean és a Moveworks is szilárd struktúrában működik. A Glean nem rendelkezik feladatvégrehajtási képességekkel, míg a Moveworks merev munkafolyamatokra és strukturált adatokra támaszkodik. A ClickUp egy AI-alapú platformmal hidalja át mindkét hiányosságot.

A ClickUp különlegessége a konvergencia, nem pedig a csomagolás. Ahelyett, hogy Glean-hez hasonló keresőeszközök és Moveworks-hoz hasonló automatizálási eszközök között kellene váltogatnia, a ClickUp egy konvergált AI munkaterületen egyesíti a feladatokat, a tudást, a csevegést és a munkafolyamatokat. Ez kevesebb eszközt, kevesebb átdolgozást és sokkal nagyobb áttekinthetőséget jelent.

Végezzen el különféle feladatokat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével egyetlen kattintással kaphat válaszokat és hozhat létre feladatokat

A ClickUp Brain nem csak dokumentumokat foglal össze vagy válaszol a támogatási jegyekre.

Ötvözi a Glean keresési pontosságát a Moveworks feladatok automatizálásával, de egy szélesebb munkaterületen, amely magában foglalja a projektmenedzsmentet, a dokumentumokat és a valós idejű csevegést.

Azonnali válaszokkal, AI-alapú feladatkezeléssel és integrált frissítésekkel a csapatok kontextusérzékeny, cselekvésre kész intelligenciát kapnak, mindezt egyetlen parancsközpontból.

Gyorsabb válaszok a Brain MAX segítségével

A ClickUp Brain MAX azonnali, kontextusérzékeny válaszokat ad a csapatoknak a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből és a csatlakoztatott eszközökből. A Talk to Text funkcióval kérdéseket vagy frissítéseket mondhat, és azokat másodpercek alatt feladatokká, összefoglalókba vagy dokumentációkká alakíthatja. Minden információ pontos és kapcsolódik a valódi munkához, anélkül, hogy alkalmazásokat kellene váltani.

Zökkenőmentes keresés a ClickUp Brain MAX segítségével

Automatizálja a valós munkafolyamatokat a ClickUp Agents segítségével

A ClickUp ügynökök automatikusan követhetik a szabályokat, végrehajthatják a műveleteket, frissíthetik az adatokat, továbbíthatják a feladatokat, és támogathatják az IT- vagy HR-folyamatokat. A projektekben, dokumentumokban és csevegésekben dolgoznak, így minden manuális felügyelet nélkül is összehangoltan működik.

Állítsa be a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást, hogy megszabaduljon a ismétlődő, gyakori kérdések megválaszolásának fárasztó munkájától.

A tudás visszakeresése és a cselekvőképesség találkozik a ClickUp Enterprise Search-ben

A ClickUp Connected Search funkciójával azonnal megtalálhat bármilyen dokumentumot, feladatot vagy csapattársat a különböző eszközök között.

Míg a Glean és a Moveworks vállalati keresési funkciókat kínál, a ClickUp Enterprise Search még tovább megy. Megérti a felhasználói szándékot, összesíti a válaszokat az összes eszközéből, és valós időben összekapcsolja a keresési eredményeket a feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel.

Ez az egységes keresési élmény nem csak az adatok megtalálásában segít, hanem azok azonnali feldolgozásában is.

ClickUp automatizálások, amelyek az IT számára lettek kifejlesztve

Állítsa be egyszer a szabályokat, és hetente több órát takarítson meg a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp az IT-csapatok számára megnyitja a rugalmasság kapuit nagy léptékben.

Több mint 100 sablon, dinamikus megbízottak és olyan eszközökkel való integrációk, mint a GitHub, a Salesforce és a ServiceNow segítségével a csapatok a ClickUp Automations segítségével egyetlen sor kód írása nélkül automatizálhatnak mindent a jegykezeléstől az incidensek kezeléséig.

Emellett AI-vezérelt triggerek is rendelkezésre állnak, amelyek elemzik az adatokat és javaslatokat tesznek a teendőkkel kapcsolatban, javítva ezzel a munkahely hatékonyságát.

Gyorsabban építsen és okosabban tervezzen. A ClickUp segít termékfejlesztő csapatainak az AI-alapú betekintéseket megvalósítható projekttervekké alakítani.

Valós idejű együttműködés a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat segítségével valós idejű beszélgetéseket alakíthat valódi munkává

A Glean vagy a Moveworks programokkal ellentétben a ClickUp Chat nem csak a beszélgetéseket támogatja. Az üzeneteket feladatokká alakítja, összefoglalja a szálakat, és automatikusan szinkronizálja a projekteket.

Az AI CatchUp és a valós idejű kontextusösszekapcsolásnak köszönhetően a csevegési előzmények soha nem kerülnek elszigetelésre. A ClickUp Chat az egyetlen olyan csevegőeszköz, amelyben az együttműködés, a döntéshozatal és a végrehajtás ugyanazon a felületen történik, így ez a piac legjobb AI-alapú együttműködési eszköze.

A ClickUp IT-támogatási sablonja minden, amit eddig tárgyaltunk, gyakorlati kiterjesztése: ötvözi a Moveworks feladatok automatizálásának erősségeit a Glean kereshető tudáshoz való hozzáférésével, de mindezt egyetlen egységes munkaterületen.

Ingyenes sablon Segítsen a csapatoknak gyorsabb megoldások kidolgozásában, kevesebb súrlódással, a ClickUp IT-támogatási sablon segítségével.

Ez az IT-sablon lehetővé teszi az IT-csapatok számára, hogy központosítsák a jegyeket, nyomon kövessék az előrehaladást és automatizálják a rutin válaszokat – anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk vagy bonyolult munkafolyamatokat kellene kialakítaniuk.

A ClickUp segítségével vége a körbe-körbe futásnak

Összefoglalva: ha a gyors, szemantikus vállalati keresés a prioritás, akkor a Glean a megfelelő választás. Az automatizálás és az alkalmazottak önkiszolgálása terén a Moveworks kiváló.

A ClickUp segítségével azonban a legjobbakat kaphatja mindkét világból.

Akár az IT-támogatást automatizálja, dokumentumokat foglal össze, vagy csevegéseket strukturált feladatokká alakít, a ClickUp a passzív keresést valódi termelékenységgé alakítja. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a Connected Search, az Automations és az AI Chat, csapata végre abbahagyhatja az eszközök közötti váltogatást.

Az eredmények magukért beszélnek.

A QubicaAMF szerint a ClickUp-ot használó csapatok hetente több mint 5 órát spórolnak meg, amelyet korábban csak az információkereséssel töltöttek. Szorozza meg ezt az összes részlegre, és a megtakarított idő és a termelékenység növekedése hatalmas lesz. Regisztráljon most a ClickUp-ra, hogy egységesítse eszközeit, és végre elvégezze a munkáját!