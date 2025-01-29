ClickUp blog
A 16 legjobb IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz 2025-re

Manasi Nair
2025. január 29.

A modern szervezetek nagymértékben támaszkodnak IT-infrastruktúrájukra, és még az IT-rendszerek rövid ideig tartó megszakítása is káoszt okozhat és leállíthatja a működést.

Így a szervezetek 90%-a robusztus IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) rendszereket alkalmaz, hogy megelőzze az üzemszüneteket és biztosítsa az IT-műveletek zökkenőmentes működését.

Az iparágban eltöltött éveim alatt számos ITSM eszközzel dolgoztam, amelyek hatékonyan nyomon követik a folyamatokat, hogy lépést tartsanak a folyamatosan fejlődő technológiával.

Ebben a blogban összeállítottam egy listát a legjobb IT-szolgáltatáskezelő eszközökről, hogy eldönthesse, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. 👇

Mit kell keresnie az ITSM eszközökben?

Az IT szolgáltatásmenedzsment eszközök strukturált megközelítést kínálnak az IT rendszerek és szolgáltatások tervezéséhez, kezeléséhez és üzemeltetéséhez, többek között:

  • IT-hardver (szerverek, telefonok és nyomtatók)
  • Végpont hardver (PC-k, laptopok és mobil eszközök)
  • Szoftveres szolgáltatások (e-mail és VoIP)
  • IT-szolgáltatások (IT-helpdesk és IT-projektmenedzsment)
  • Szoftverrendszerek (Office csomagok és ERP megoldások)

A megfelelő eszköz kiválasztása kihívást jelent, mivel számos lehetőség áll rendelkezésre.

Bár az ideális ITSM eszköz az üzleti igényektől függően változik, hadd soroljak fel néhány, az ITSM eszközöknél elengedhetetlen tulajdonságot:

  • Felhasználóbarát felület: Az eszköznek intuitívnak kell lennie. Az IT-csapatnak és a végfelhasználóknak könnyen kell tudniuk navigálni a szoftverben.
  • Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a folyamatok, munkafolyamatok és jelentések igényeinek megfelelő testreszabását.
  • ITIL-folyamatok: Az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) egy szabványosított keretrendszer az incidens- és változáskezelési folyamatokhoz. Segít azonosítani és csökkenteni az IT-szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat, minimalizálva a zavarokat és növelve a szolgáltatás megbízhatóságát. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e az ITIL-nek.
  • Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell más szoftverekkel, például felügyeleti eszközökkel vagy ERP-vel.
  • Önkiszolgáló portál: A legjobb, ha az ITSM szoftver rendelkezik felhasználói portállal, ahol jegyek benyújthatók és megoldások érhetők el, csökkentve ezzel az IT-támogatás terheit.
  • Skálázhatóság: Keressen olyan IT-szolgáltatásigény-kezelő eszközöket, amelyek képesek alkalmazkodni a szervezet fejlődésével járó változásokhoz, és skálázhatók az üzleti növekedéssel.
  • Mobil hozzáférhetőség: A szerszámhoz való hozzáférés útközben is elengedhetetlen, különösen a távoli csapatok számára. Számos ITSM-szerszám, például a ClickUp, intuitív mobilalkalmazásokat kínál a könnyű szolgáltatáshoz.

🌟További források: Hozzáférés a legjobb változáskezelési sablonokhoz példákkal

A 16 legjobb IT szolgáltatásmenedzsment eszköz (ITSM eszköz)

A szervezet igényeinek megértése ugyanolyan fontos, mint az ITSM szoftverek alapvető funkcióinak ismerete. A célja a hatékonyság növelése? Vagy az ügyfél-elégedettség javítása?

Miután meghatároztad a szervezet céljait, eldöntheted, hogy ezek közül az ITSM eszközök közül melyik a legmegfelelőbb számodra.

Itt található azoknak a szoftvereknek a listája, amelyekkel dolgoztam és hatékonynak találtam. 👇

1. ClickUp az IT-szolgáltatások és műveletek menedzsmentjéhez

Valós idejű előrehaladást és betekintést kaphat a ClickUp segítségével, amely egy all-in-one megoldás az IT és a PMO számára.
Valós idejű előrehaladást és betekintést kaphat a ClickUp segítségével, amely egy all-in-one megoldás az IT és a PMO számára.

A ClickUp IT- és PMO-megoldása fejlett funkciókat kínál a munkafolyamatok racionalizálásához és az IT-műveletek kezelésének átláthatóságának javításához. Végezzen el több feladatot gyorsabban a több mint 35 ClickUp eszköz és több száz kész sablon segítségével, amelyek felülmúlják a legjobb IT-műveletek kezelő szoftvereket.

💫A ClickUp IT-műveletek kezelésére szolgáló eszközkészlete és együttműködési funkciója együttesen akár 35%-kal is növelheti a határidőre történő teljesítést.

Kezelje a folyamatokat és kövesse nyomon az incidenseket a ClickUp Tasks segítségével; használjon címkéket és jelöléseket a szoftverhibák, hardverhibák stb. megkülönböztetésére. A ClickUp Task Priorities funkciójával a csapat mindig tudja, mit kell először elvégeznie.

A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési sablon (ITSM) kiváló sablon a kezdéshez és az IT-szolgáltatási pult beállításához a ClickUp-ban, mindössze néhány lépésben.

A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek az ügyfeleinek nyújtott IT-szolgáltatások folyamatának kezelésében.
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen az ügyfeleknek nyújtott IT-szolgáltatások folyamatának kezelésében.

Ez a sablon incidens- és tudásmenedzsmentre lett tervezve, és lehetővé teszi az alábbiakat:

  • Használjon egyéni állapotokat, hogy 27 különböző állapotot hozzon létre („Zárt”, „Felfüggesztve”, „Folyamatban”) a haladás nyomon követéséhez.
  • Rendeljen hozzá egyéni mezőket a feladatok kategorizálásához, például „Kérő”, „E-mail” és „Iroda”, és tegye láthatóvá az ügyféladatokat.
  • Használja ki az együttműködési funkciókat, hogy a csapatok jegyet rendeljenek, határidőket állítsanak be és rendszeres megbeszéléseket tartsanak.

🧑‍🏫Egyéb ajánlott sablonok

Használja a ClickUp IT-incidensjelentés-sablonját, hogy nyomon kövesse, hogyan zavarta meg egy esemény az IT-rendszer rendes működését, és hogyan oldották meg ezt a problémát. A sablon vázlatot vagy szerkezetet ad a dokumentum kidolgozásához és az adatbázis létrehozásához.

Hasonlóképpen, a ClickUp IT-támogatási sablon megkönnyíti a belső IT-kérelmek és problémák kezelését. Ez a sablon lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyedén benyújtsa kérelmeit, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Kiterjedt integrációk: Integrálható több mint 1000 alkalmazással a munkafolyamatok automatizálása és a termelékenység növelése érdekében.
  • Automatizálás: Állítson be automatizált munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, trigger és akciók használatával, így kódolás nélkül racionalizálhatja az olyan folyamatokat, mint a feladatkezelés és a hibabejelentés.
  • Többféle nézet: Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, például a Kanban, a Tábla, a Naptár, a Lista és az Idővonal nézetet. Az adatbázis különböző nézetekből való megtekintése láthatóságot biztosít az infrastruktúra elemeihez, beleértve a szervereket, az eszközöket és az alkalmazásokat.
  • Testreszabható sablonok: Használja a ClickUp SOP sablonjait a hibák, tévedések és egyéb problémák jelentésére, nyomon követésére és prioritásba rendezésére.
  • ClickUp Brain: Takarítson meg időt az AI-alapú előrehaladási frissítésekkel és jelentésekkel. Használja az AI-alapú keresősávot a ClickUp hatalmas adatbázisában és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolókban tárolt IT-eszközökkel kapcsolatos információk lekéréséhez.

A ClickUp korlátai

  • A funkciókban gazdag platform kezdetben túlnyomó lehet az újoncok számára.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SolarWinds Service Desk

SolarWinds – az egyik legnépszerűbb ITSM eszköz
Forrás: SolarWinds

A SolarWinds Service Desk egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelési platform, amely racionalizálja a szolgáltatásnyújtást és a támogatást. Úgy tervezték, hogy méretezhető legyen és támogassa vállalkozásának növekedését.

Az egyik fő ok, amiért ezt az alkalmazást használom, a felhasználóbarát jegykezelő rendszer. Ez egyszerűsíti az incidensek jelentését és a kérések nyomon követését, lehetővé téve a jegyek hatékony prioritásba sorolását és kezelését.

A SolarWinds legjobb funkciói

  • Központosítsa a kritikus információkat tudásbázisok segítségével, és tegye lehetővé a csapat számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldja meg.
  • Az eszközkezelés segítségével pontos leltárt vezethet a hardver- és szoftvereszközökről.
  • Készítsen megbízható jelentéseket a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k) a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a jelentéskészítő és elemző eszközök segítségével.
  • Lehetővé teszi az SLA-k (szolgáltatási szintű megállapodások) egyszerű meghatározását, nyomon követését és jelentését, hogy az SLA-kezeléssel biztosítsa a pontos teljesítést.

A SolarWinds korlátai

  • A SolarWinds nem rendelkezik a vállalati szintű ITSM eszközök robusztusságával és skálázhatóságával.
  • A meredek tanulási görbe miatt a felhasználóknak extra erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megismerjék a platform funkcióit.

SolarWinds árak

  • Alapcsomag: 39 USD/hó (éves számlázás)
  • Haladó: 79 USD/hó (éves számlázás)
  • Premier: 99 USD/hó (éves számlázás)

SolarWinds értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

3. Zendesk Suite

Zendesk Suite – az egyik legjobb ITSM eszköz
Forrás: Zendesk Suite

A Zendesk Suite egy átfogó IT-szolgáltatáskezelő eszköz, amely központosítja az IT-műveleteket. Hatékonyan betartja az ITSM és az ITIL szabványos gyakorlatait.

A felhőalapú ügyfélszolgálati platform számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak javítani a kommunikációt ügyfeleikkel.

A Zendesk Suite legjobb funkciói

  • Biztosítson ügyfélszolgálatot több csatornán keresztül, például e-mailben, telefonon, csevegőn, SMS-ben, közösségi médián és a weben keresztül.
  • Integrálja az eszközt zökkenőmentesen a meglévő technológiai rendszerébe és más fontos üzleti rendszerekbe.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, beleértve az általános problémákra előre definiált válaszokat.
  • Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül önállóan találjanak megoldásokat, csökkentve ezzel az IT-csapatok terhelését.

A Zendesk Suite korlátai

  • Nincs fejlett funkciója a komplex IT-szolgáltatáskezelési igények kielégítésére.
  • Ha nagyvállalatnak számít, az árak drágábbak lehetnek, mint más ITSM eszközök esetében.
  • Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, különösen akkor, ha hagyományos szolgáltatáskezelő eszközről váltanak át.

A Zendesk Suite árai

  • Csapat: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Zendesk Suite értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 5800 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

4. ServiceNow ITSM

ServiceNow – az egyik vezető ITSM eszköz
Forrás: ServiceNow

A ServiceNow ITSM egy felhőalapú platform, amelynek célja a szolgáltatásnyújtás javítása, a felhasználói elégedettség növelése és a szervezeti rugalmasság fokozása.

A szoftver megfelel az ITIL (információs technológiai infrastruktúra könyvtár) szabványoknak. Számos IT-eszközt és régebbi megoldást egyesít egyetlen platformon, lehetővé téve az automatizált munkafolyamatokat, a valós idejű adatokat és a termelékenység növelését.

👀Olvassa el még: A 10 legjobb ServiceNow versenytárs és alternatíva a szolgáltatáskezeléshez

A ServiceNow ITSM legjobb funkciói

  • Biztosítsa az IT-problémák gyors megoldását és az incidensek prioritásba sorolását robusztus probléma- és IT-incidenskezelési funkciókkal.
  • Kezelje az IT-környezet változásait a változáskezelési funkciók segítségével, hogy minimalizálja a zavarokat.
  • Használja ki a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a potenciális problémák azonosításához és a válaszok automatizálásához a prediktív intelligencia segítségével.
  • Az analitikai eszközök segítségével betekintést nyerhet a szolgáltatások teljesítményébe, ami lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt a teljesítményelemzéssel.

A ServiceNow ITSM korlátai

  • A kezdeti beállítás és testreszabás időt és erőforrásokat igényel.
  • Kis szervezetek számára ez drágának számít.
  • Az adatmennyiség növekedésével lassulhat a rendszer.

ServiceNow ITSM árak

  • Egyedi árazás

ServiceNow ITSM értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Olvassa el még: ServiceNow vs. Jira

5. BMC Helix ITSM

BMC Helix ITSM – ITSM eszközök
Forrás: BMC Helix

A BMC Helix ITSM egy ITSM-megoldás, amely intelligens automatizálást és mesterséges intelligenciát használ az IT-műveletek és a szolgáltatásnyújtás fejlesztésére.

Integrálható a DevOps eszközláncokkal, automatikusan azonosítja a változásokat és dinamikus, AI-alapú kockázatértékeléseket nyújt a jobb eredmények érdekében.

A BMC Helix ITSM legjobb funkciói

  • Vegye igénybe az intelligens automatizálást a szolgáltatásmenedzsment racionalizálása érdekében, hogy pontos és időszerű szolgáltatást nyújthasson.
  • Támogassa a több felhő környezetben történő zökkenőmentes felügyeletet a többfelhős képességekkel.
  • Integrálja a népszerű DevOps eszközöket, hogy lehetővé tegye az IT és a fejlesztői csapatok közötti együttműködést.
  • A testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével valós idejű betekintést nyerhet a szolgáltatások és a működési mutatókba.

A BMC Helix ITSM korlátai

  • Nem könnyű karbantartani; egyes felhasználók teljesítményproblémákra panaszkodtak.
  • A felhasználók interfészproblémákkal szembesültek, és némi késleltetés is előfordulhat.

BMC Helix ITSM árak

  • Egyedi árazás

BMC Helix ITSM értékelések és vélemények

  • G2: 3,7/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

6. SysAid

SysAid
Forrás: SysAid

A SysAid egy ITSM platform, amely számos eszközt kínál a szolgáltatási kérelmek és incidensek kezeléséhez, valamint a munkafolyamatok racionalizálásához. A szoftver generatív mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely integrálható a szolgáltatáskezelés minden aspektusába, beleértve egy beszélgető chatbotot is, amely a gyakori kérdésekre válaszol.

A SysAid legjobb funkciói

  • A SysAid jegykezelő rendszerével hatékonyan kezelheti és nyomon követheti a támogatási jegyeket.
  • Hozzáférés számos integrációhoz, előre elkészített csomaghoz és automatizálási botokhoz a SysAid piacterén.
  • A szoftver távoli vezérlési funkcióinak segítségével távoli hibaelhárítást és támogatást kínálhat.
  • Integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Jira, a Salesforce és a Slack.
  • Használja a SysAid Copilotot, hogy a szervizasztalos ügynököknek eszközökkel és erőforrásokkal segítsen a problémák könnyed megoldásában.
  • Készítsen teljes esetösszefoglalót, beleértve a hangulatelemzést is, a SysAid esetösszefoglaló eszközeivel.
  • Támogassa a hibrid digitális munkaterületeket helyszíni és felhőalapú telepítési lehetőségekkel egyaránt.

A SysAid korlátai

  • A felhasználók arról számoltak be, hogy 10 perc inaktivitás után gyakran kijelentkeznek, ami frusztráló.
  • Nincs időszerű támogatás komplex problémák esetén
  • A SysAid nehezen testreszabható és konfigurálható az üzleti folyamatokhoz.

SysAid árak

  • Egyedi árazás

SysAid értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

7. Freshservice

Freshservice
Forrás: Freshservice

A Freshservice egy mesterséges intelligenciával működő, egységes IT- és alkalmazotti szolgáltatáskezelési megoldás. Lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatások kezelésére, és kiterjed a nem IT-csapatokra is.

A platform racionalizálja a help desk műveleteket és javítja a szolgáltatásnyújtást különböző üzleti környezetekben.

A Freshservice legjobb funkciói

  • Biztosítson önkiszolgáló lehetőségeket az alkalmazottak számára, hogy önállóan oldhassák meg a problémákat.
  • Növelje az ügynökök termelékenységét chatbotokkal és AI-alapú betekintéssel
  • Gyorsítsa fel a változások bevezetését, és hatékonyan becsülje meg azok üzleti hatását a változáskezelés segítségével.
  • Egységesítse a szövegeket, e-maileket, jegyeket és csapatokat egy nézetben, miközben több rendszer, felhő és iroda erőforrásait omnichannel képességekkel konszolidálja.

A Freshservice korlátai

  • A korlátozott külső integrációk hatással vannak a számos eszközhöz való csatlakozásra.
  • Tervezési és testreszabási korlátozások; a felhasználói portál testreszabásához HTML-kódolási ismeretekre van szükség.

Freshservice árak

  • Starter: 19 USD/hó felhasználónként
  • Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként
  • Előny: 95 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: 119 USD/hó felhasználónként

Freshservice értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. TOPdesk

TOPdesk
Forrás: TOPdesk

A TOPdesk egy átfogó platform, amely incidenskezelési, tudáskezelési és feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.

Könnyedén regisztrálhat és feldolgozhatja a szolgáltatási kéréseket és panaszokat. A platform rendkívül felhasználóbarát felülete és intuitív kialakítása megkönnyíti az ügyfelek számára a navigációt.

A TOPdesk legjobb funkciói

  • Válasszon több táblázati nézet közül, beleértve a Kanban, a Terv, a Feladat és a Műszerfal nézeteket, hogy megtekintse, megtervezze és prioritásba sorolja a jegyeket.
  • Testreszabhatja az elrendezéseket és mezőket az egyedi igényeknek megfelelően, javítva ezzel a felhasználói élményt.
  • Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül függetlenül kezeljék a szolgáltatási kéréseket.
  • Biztosítson hozzáférés-vezérlést, beleértve az automatikus hozzáférési napló letöltést, az IP-biztonsági listát és a hozzáférés korlátozását egy adott IP-tartományra.

A TOPdesk korlátai

  • Néhány funkció hiányzik, például a jegyek tömeges kezelésének lehetősége.
  • A jelentéskészítő eszköz nem nyújt valós idejű betekintést.
  • A testreszabás további költségekkel jár.

TOPdesk árak

  • Egyedi árazás

TOPdesk értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

🌟További forrás: Bár a megfelelő ITSM szoftver használata elengedhetetlen, a választás előtt célszerű megismerni a hatékony IT-irányelveket és eljárásokat.

9. Jira Service Management

Jira szolgáltatásmenedzsment
Forrás: Atlassian

A Jira Service Management (JSM) egy ITSM szoftver, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Megkönnyíti az IT, a fejlesztési és az üzleti csapatok közötti együttműködést.

A Jira jól összehangolt és átfogó funkciókat kínál a szolgáltatásnyújtás, az incidenskezelés és az általános IT-műveletek hatékonyságának javításához.

A Jira Service Management legjobb funkciói

  • Kérelmek benyújtása több csatornán keresztül, beleértve a súgó központot, az e-mailt és a többcsatornás kérelem benyújtásra alkalmas beágyazható widgeteket.
  • Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat, és javítsa a feladatok és folyamatok átláthatóságát!
  • Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logikával a kód nélküli/alacsony kódszükségletű űrlapkészítő segítségével.
  • Az Opsgenie segítségével jelentse a súlyos incidenseket, és tegye lehetővé a kulcsfontosságú személyzet azonnali együttműködését a súlyos incidensek kezelése érdekében.

A Jira Service Management korlátai

  • Új felhasználók számára bonyolult a sokoldalú funkciói miatt.
  • Integrációs kihívások – a felhasználók nehézségeket jelentettek a harmadik féltől származó eszközökkel való összekapcsolódás terén.

Jira Service Management árak

  • Ingyenes csomag
  • Alapcsomag: 17,65 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 44,27 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Jira Service Management értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Olvassa el még: 10 Jira-integráció a funkcionalitás és a termelékenység javításához

10. Ivanti

Ivanti
Forrás: Ivanti

Az Ivanti egy kód nélküli ITSM-megoldás, amelyet a működési hatékonyság és a szolgáltatásnyújtás javítása érdekében terveztek. Kezel és biztosít az IT-környezeteket, valamint segíti a hatékony IT-eszközkezelést, a végpontok biztonságát és az IT-szolgáltatáskezelést.

Az Ivanti legjobb funkciói

  • Intuitív vezérlés és a végpontok védelme vírusok, rosszindulatú programok és kémprogramok ellen egyetlen konzolról.
  • Válasszon a helyszíni, felhőalapú vagy hibrid telepítés közül, a szervezeti igényeinek megfelelően.
  • Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós idejű betekintést nyerjen a teljesítménymutatókba, és így jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.
  • Automatizálja a hibaelhárítást és javítsa a felhasználói élményt olyan funkciókkal, mint az Ivanti Neurons a proaktív szolgáltatáskezeléshez.

Ivanti korlátai

  • Az Ivanti kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek összetettek és időigényesek.
  • Az árak akadályt jelenthetnek a kis szervezetek vagy a korlátozott költségvetéssel rendelkező szervezetek számára.

Ivanti árak

  • Egyedi árazás

Ivanti értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

ManageEngine ServiceDesk
Forrás: ManageEngine

A ManageEngine ServiceDesk Plus egyszerűsíti az ITSM-folyamatokat és a szolgáltatásnyújtást olyan ITSM-eszközökkel és funkciókkal, mint az incidenskezelés, az eszközkövetés, az önkiszolgáló portálok és a projektmenedzsment.

A szoftver ITIL-kompatibilis, és az MSP-k egyetlen konzolról több szervezetnek is nyújthatnak vele IT-szolgáltatásokat.

A ManageEngine legjobb funkciói

  • Szinkronizálja a felhasználói fiókokat és attribútumokat a továbbfejlesztett Active Directory integrációval.
  • Hozzon létre függőségeket a feladatok között a projektmenedzsment javítása érdekében.
  • Optimalizálja a helyhasználatot a campusokon a jegyek és eszközök összekapcsolásával a Helykezelés modullal.
  • Az ITSM-mutatók jobb vizualizálása az új diagramtípusokkal a ManageEngine irányítópult grafikus jelentéskészítési funkcióinak fejlesztései révén.

A ManageEngine korlátai

  • Több kattintás egyszerű feladatokhoz, például jegy létrehozásához és lezárásához

ManageEngine árak

  • Alapcsomag: 16 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 33 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: 78 USD/hó felhasználónként

ManageEngine értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

12. SuperOps. ai

SuperOps.ai
Forrás: SuperOps.ai

A SuperOps. ai egy automatizáláson alapuló PSA-RMM platform, amelyet a modern kori MSP-k számára fejlesztettek ki. A platform segítségével az MSP-k egyetlen helyről kezelhetik ügyfeleiket, projektjeiket és IT-dokumentumaikat.

Ismert, hogy AI-alapú platformjával racionalizálja a szolgáltatásnyújtást, valamint az eszközök és a hálózatok felügyeletét. A platform beépített hálózatfelügyelettel, IT-dokumentációval és projektmenedzsmenttel rendelkezik.

A SuperOps. ai legjobb funkciói

  • Naplózza, kövesse nyomon és oldja meg az incidenseket egy robusztus jegyrendszer segítségével.
  • Minimalizálja az üzemszüneteket és a felhasználókra gyakorolt hatást proaktív incidenskezeléssel, miközben az incidenseket problémákba csoportosítja a kiváltó okok elemzése érdekében.
  • Az eszközkezelés segítségével hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az összes IT-eszközt.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok automatizálásával, hogy növelje a hatékonyságot.

SuperOps. ai korlátai

  • Nincs lehetőség a fájlok és dokumentumok előnézetére.
  • A harmadik féltől származó integráció állítólag nehéz

SuperOps. ai árak

  • Csak standard PSA: 89 USD/hó
  • Csak standard RMM: 109 USD/hó
  • Pro: 149 USD/hó
  • Super: 179 USD/hó

SuperOps. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

13. SymphonyAI ITSM

SymphonyAI
Forrás: SymphonyAI

A SymphonyAI ITSM egy AI-alapú ITSM eszköz , amely egyesíti az eszköz-, szolgáltatás- és műveletkezelést a vállalati termelékenység növelése érdekében.

A legújabb AI-alapú digitális ügynökök és szolgáltatásautomatizálás terén elért fejlesztéseket kihasználva kivételes felhasználói élményt nyújt és növeli a hatékonyságot.

A SymphonyAI legjobb funkciói

  • Használjon egységes szolgáltatási portált minden szolgáltatási kérelemhez, amely központosított hozzáférést és önkiszolgáló funkciókat biztosít a problémák IT-támogatás nélküli megoldásához.
  • Rendszerezze a folyamatokat a rutin feladatok AI-val történő automatizálásával.
  • Az IT-eszközök automatikus azonosítása és kezelése, azok teljes életciklusának nyomon követése a felelősségre vonhatóság javítása érdekében.
  • Testreszabhatja a munkafolyamatokat alacsony kódszintű vagy kódmentes opciók és egy intuitív felület segítségével, amely a munkafolyamatok tervezésére és kezelésére szolgál.

A SymphonyAI korlátai

  • Viszonylag lassabb hibaelhárítás
  • Hiányzó funkciók, például hálózatfigyelés és javításkezelés

SymphonyAI árak

  • Egyedi árazás

SymphonyAI értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

14. Halo ITSM

Halo
Forrás: Halo ITSM

A Halo ITSM egy átfogó ITSM szoftvermegoldás, amely egységesíti a folyamatokat és értékes elemzéseket nyújt.

Különösen nagyra értékelik felhasználóbarát felületét és robusztus funkcionalitását, ami alkalmassá teszi minden méretű szervezet számára.

A Halo ITSM legjobb funkciói

  • A szoftver hatékony változáskezelési funkcióival zökkenőmentesen nyomon követheti, megtervezheti és végrehajthatja a változásokat, miközben biztosítja a meglévő folyamatok betartását.
  • Központosított tudásbázisokat építsen ki az információk megosztása és a problémamegoldás gyorsítása érdekében.
  • Használjon egy hatékony konfigurációkezelési adatbázist (CMDB) az eszközök és azok kapcsolatainak nyomon követéséhez az eszközkezelés során.
  • Automatizálja a folyamatokat és javítsa a szolgáltatásnyújtást a szoftverbe integrált mesterséges intelligencia segítségével.

A Halo ITSM korlátai

  • A jelentéskészítő felület állítólag kevésbé intuitív.
  • Néhány funkció hiányzik; például nem lehet összevonni a különböző szervezetek jegyeit.
  • A Round Robin funkció csak akkor működik, ha folyamatosan azon a lapon marad, és nem vált át egy másik jegy kezelésére.

Halo ITSM árak

  • Egyedi árazás

Halo ITSM értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

15. TeamDynamix

TeamDynamix
Forrás: TeamDynamix

A TeamDynamix egy webalapú platform, amely IT szolgáltatásmenedzsmentet és projektportfólió-menedzsmentet (PPM) kínál. Szolgáltatásintegrációs platformként (iPaaS) működik.

Támogatja az ITIL folyamatokat, beleértve az eszköz- és változáskezelést, valamint a kapacitástervezést. A felhasználóbarát portál kiváló eszköz jegyek beviteléhez, állapot ellenőrzéséhez és tudásbázis cikkek kereséséhez.

A TeamDynamix legjobb funkciói

  • Kezelje az incidenseket, problémákat, változásokat és szolgáltatási kéréseket egy központi felületen a TeamDynamix egységes szolgáltatási pultjával.
  • Hozzon létre egy intuitív szolgáltatási katalógust, amely megkönnyíti az IT-szolgáltatási kérelmek benyújtását.
  • Tartsa be az ITIL bevált gyakorlatokat
  • Támogassa a projektmenedzsment módszertanokat, beleértve a Waterfall és az Agile módszertanokat, a projektportfólió-menedzsment segítségével.

A TeamDynamix korlátai

  • A bonyolult bevezetési folyamat túlterhelheti Önt.
  • A kisebb szervezetek esetében a megvalósítási költségek magasabbak.

TeamDynamix árak

  • Egyedi árazás

TeamDynamix értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (60+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

16. CA Service Desk Manager

CA Service Desk Manager
Forrás: CA Service Desk Manager

A CA Service Desk Manager (CA SDM) egy IT-szolgáltatási szoftver, amely racionalizálja az incidensek megoldását, növeli a felhasználói elégedettséget és fokozza a termelékenységet.

Az eszköz az incidensek, problémák és változások kezelésére specializálódott. A szoftver célja, hogy segítse az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálati elemzőket a kiváló ügyfélszolgálat biztosításában.

A CA SDM legjobb funkciói

  • Biztosítson az elemzőknek személyre szabott, intuitív felületet a hatékony munkavégzéshez az xFlow elemzői felület segítségével.
  • Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kívánt eszközökön oldják meg a problémákat és igényeljék a szolgáltatásokat a kollaboratív önkiszolgáló portálokon keresztül.
  • Tartalmazza az automatizált változásellenőrzést és a jogosulatlan változások szabályalapú kezelését robusztus változáskezeléssel.
  • Távoli hozzáférés, csevegés, automatizált hibaelhárítás és javítás a CA SDM támogatási automatizálásával.

CA SDM korlátai

  • Egyes funkciók megvalósítása és karbantartása kihívást jelent.
  • Egyes komponensek, például az adatvizualizáció és az automatikus ütemezés, elavult technológiát alkalmaznak.
  • A felhasználók arról számoltak be, hogy a szoftver lefagy és lassú; a frissítés után hosszú ideig nem működik.

CA SDM árak

  • Egyedi árazás

CA SDM értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

A ClickUp segítségével a legjobb ITSM eszközöket kapja meg

A piacon számos ITSM eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek rendszereinek és szolgáltatásainak a megfelelő működésben. Az Ön konkrét céljai és igényei alapján kell kiválasztania a megfelelő eszközt.

A 16 legjobb ITSM-eszköz áttekintése után egyértelmű, hogy mindegyik egyedi funkciókat kínál, az AI-integrációtól a kiváló felhasználói felületekig.

Ha ezek közül egyet kellene kiválasztanom, akkor a lista első helyén álló ClickUp-ot választanám. Sokoldalúsága, egyszerű használata és fejlett funkciói túlmutatnak az IT-szolgáltatáskezelésen. Segít nyomon követni a feladatokat, együttműködni a csapatokkal és testreszabni a munkafolyamatokat, hogy azok bármilyen üzleti struktúrához illeszkedjenek.

Fektessen be a ClickUp-ba, és tegye hatékonnyá működését még ma!

