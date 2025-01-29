A 16 legjobb IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz 2025-re

A modern szervezetek nagymértékben támaszkodnak IT-infrastruktúrájukra, és még az IT-rendszerek rövid ideig tartó megszakítása is káoszt okozhat és leállíthatja a működést.

Így a szervezetek 90%-a robusztus IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) rendszereket alkalmaz, hogy megelőzze az üzemszüneteket és biztosítsa az IT-műveletek zökkenőmentes működését.

Az iparágban eltöltött éveim alatt számos ITSM eszközzel dolgoztam, amelyek hatékonyan nyomon követik a folyamatokat, hogy lépést tartsanak a folyamatosan fejlődő technológiával.

Ebben a blogban összeállítottam egy listát a legjobb IT-szolgáltatáskezelő eszközökről, hogy eldönthesse, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. 👇

Az IT szolgáltatásmenedzsment eszközök strukturált megközelítést kínálnak az IT rendszerek és szolgáltatások tervezéséhez, kezeléséhez és üzemeltetéséhez, többek között:

IT-hardver (szerverek, telefonok és nyomtatók)

Végpont hardver (PC-k, laptopok és mobil eszközök)

Szoftveres szolgáltatások (e-mail és VoIP)

IT-szolgáltatások (IT-helpdesk és IT-projektmenedzsment)

Szoftverrendszerek (Office csomagok és ERP megoldások)

A megfelelő eszköz kiválasztása kihívást jelent, mivel számos lehetőség áll rendelkezésre.

Bár az ideális ITSM eszköz az üzleti igényektől függően változik, hadd soroljak fel néhány, az ITSM eszközöknél elengedhetetlen tulajdonságot:

Felhasználóbarát felület: Az eszköznek intuitívnak kell lennie. Az IT-csapatnak és a végfelhasználóknak könnyen kell tudniuk navigálni a szoftverben.

Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a folyamatok, munkafolyamatok és jelentések igényeinek megfelelő testreszabását.

ITIL-folyamatok: Az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) egy szabványosított keretrendszer az incidens- és változáskezelési folyamatokhoz. Segít azonosítani és csökkenteni az IT-szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat, minimalizálva a zavarokat és növelve a szolgáltatás megbízhatóságát. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e az ITIL-nek.

Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell más szoftverekkel, például felügyeleti eszközökkel vagy ERP-vel.

Önkiszolgáló portál: A legjobb, ha az ITSM szoftver rendelkezik felhasználói portállal, ahol jegyek benyújthatók és megoldások érhetők el, csökkentve ezzel az IT-támogatás terheit.

Skálázhatóság: Keressen olyan IT-szolgáltatásigény-kezelő eszközöket, amelyek képesek alkalmazkodni a szervezet fejlődésével járó változásokhoz, és skálázhatók az üzleti növekedéssel.

Mobil hozzáférhetőség: A szerszámhoz való hozzáférés útközben is elengedhetetlen, különösen a távoli csapatok számára. Számos ITSM-szerszám, például A szerszámhoz való hozzáférés útközben is elengedhetetlen, különösen a távoli csapatok számára. Számos ITSM-szerszám, például a ClickUp , intuitív mobilalkalmazásokat kínál a könnyű szolgáltatáshoz.

A szervezet igényeinek megértése ugyanolyan fontos, mint az ITSM szoftverek alapvető funkcióinak ismerete. A célja a hatékonyság növelése? Vagy az ügyfél-elégedettség javítása?

Miután meghatároztad a szervezet céljait, eldöntheted, hogy ezek közül az ITSM eszközök közül melyik a legmegfelelőbb számodra.

Itt található azoknak a szoftvereknek a listája, amelyekkel dolgoztam és hatékonynak találtam. 👇

1. ClickUp az IT-szolgáltatások és műveletek menedzsmentjéhez

Valós idejű előrehaladást és betekintést kaphat a ClickUp segítségével, amely egy all-in-one megoldás az IT és a PMO számára.

A ClickUp IT- és PMO-megoldása fejlett funkciókat kínál a munkafolyamatok racionalizálásához és az IT-műveletek kezelésének átláthatóságának javításához. Végezzen el több feladatot gyorsabban a több mint 35 ClickUp eszköz és több száz kész sablon segítségével, amelyek felülmúlják a legjobb IT-műveletek kezelő szoftvereket.

💫A ClickUp IT-műveletek kezelésére szolgáló eszközkészlete és együttműködési funkciója együttesen akár 35%-kal is növelheti a határidőre történő teljesítést.

Kezelje a folyamatokat és kövesse nyomon az incidenseket a ClickUp Tasks segítségével; használjon címkéket és jelöléseket a szoftverhibák, hardverhibák stb. megkülönböztetésére. A ClickUp Task Priorities funkciójával a csapat mindig tudja, mit kell először elvégeznie.

A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési sablon (ITSM) kiváló sablon a kezdéshez és az IT-szolgáltatási pult beállításához a ClickUp-ban, mindössze néhány lépésben.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen az ügyfeleknek nyújtott IT-szolgáltatások folyamatának kezelésében.

Ez a sablon incidens- és tudásmenedzsmentre lett tervezve, és lehetővé teszi az alábbiakat:

Használjon egyéni állapotokat , hogy 27 különböző állapotot hozzon létre („Zárt”, „Felfüggesztve”, „Folyamatban”) a haladás nyomon követéséhez.

Rendeljen hozzá egyéni mezőket a feladatok kategorizálásához, például „Kérő”, „E-mail” és „Iroda”, és tegye láthatóvá az ügyféladatokat.

Használja ki az együttműködési funkciókat, hogy a csapatok jegyet rendeljenek, határidőket állítsanak be és rendszeres megbeszéléseket tartsanak.

🧑‍🏫Egyéb ajánlott sablonok Használja a ClickUp IT-incidensjelentés-sablonját, hogy nyomon kövesse, hogyan zavarta meg egy esemény az IT-rendszer rendes működését, és hogyan oldották meg ezt a problémát. A sablon vázlatot vagy szerkezetet ad a dokumentum kidolgozásához és az adatbázis létrehozásához. Hasonlóképpen, a ClickUp IT-támogatási sablon megkönnyíti a belső IT-kérelmek és problémák kezelését. Ez a sablon lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyedén benyújtsa kérelmeit, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp legjobb funkciói

Kiterjedt integrációk: Integrálható több mint 1000 alkalmazással a munkafolyamatok automatizálása és a termelékenység növelése érdekében.

Automatizálás: Állítson be automatizált munkafolyamatokat Állítson be automatizált munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, trigger és akciók használatával, így kódolás nélkül racionalizálhatja az olyan folyamatokat, mint a feladatkezelés és a hibabejelentés.

Többféle nézet: Használja Használja a ClickUp több mint 15 nézetét , például a Kanban, a Tábla, a Naptár, a Lista és az Idővonal nézetet. Az adatbázis különböző nézetekből való megtekintése láthatóságot biztosít az infrastruktúra elemeihez, beleértve a szervereket, az eszközöket és az alkalmazásokat.

Testreszabható sablonok: Használja a ClickUp SOP sablonjait a hibák, tévedések és egyéb problémák jelentésére, nyomon követésére és prioritásba rendezésére.

ClickUp Brain: Takarítson meg időt az AI-alapú előrehaladási frissítésekkel és jelentésekkel. Használja az AI-alapú keresősávot a ClickUp hatalmas adatbázisában és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolókban tárolt IT-eszközökkel kapcsolatos információk lekéréséhez. Takarítson meg időt az AI-alapú előrehaladási frissítésekkel és jelentésekkel. Használja az AI-alapú keresősávot a ClickUp hatalmas adatbázisában és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolókban tárolt IT-eszközökkel kapcsolatos információk lekéréséhez.

A ClickUp korlátai

A funkciókban gazdag platform kezdetben túlnyomó lehet az újoncok számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SolarWinds Service Desk

A SolarWinds Service Desk egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelési platform, amely racionalizálja a szolgáltatásnyújtást és a támogatást. Úgy tervezték, hogy méretezhető legyen és támogassa vállalkozásának növekedését.

Az egyik fő ok, amiért ezt az alkalmazást használom, a felhasználóbarát jegykezelő rendszer. Ez egyszerűsíti az incidensek jelentését és a kérések nyomon követését, lehetővé téve a jegyek hatékony prioritásba sorolását és kezelését.

A SolarWinds legjobb funkciói

Központosítsa a kritikus információkat tudásbázisok segítségével, és tegye lehetővé a csapat számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldja meg.

Az eszközkezelés segítségével pontos leltárt vezethet a hardver- és szoftvereszközökről.

Készítsen megbízható jelentéseket a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k) a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a jelentéskészítő és elemző eszközök segítségével.

Lehetővé teszi az SLA-k (szolgáltatási szintű megállapodások) egyszerű meghatározását, nyomon követését és jelentését, hogy az SLA-kezeléssel biztosítsa a pontos teljesítést.

A SolarWinds korlátai

A SolarWinds nem rendelkezik a vállalati szintű ITSM eszközök robusztusságával és skálázhatóságával.

A meredek tanulási görbe miatt a felhasználóknak extra erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megismerjék a platform funkcióit.

SolarWinds árak

Alapcsomag: 39 USD/hó (éves számlázás)

Haladó: 79 USD/hó (éves számlázás)

Premier: 99 USD/hó (éves számlázás)

SolarWinds értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

3. Zendesk Suite

A Zendesk Suite egy átfogó IT-szolgáltatáskezelő eszköz, amely központosítja az IT-műveleteket. Hatékonyan betartja az ITSM és az ITIL szabványos gyakorlatait.

A felhőalapú ügyfélszolgálati platform számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak javítani a kommunikációt ügyfeleikkel.

A Zendesk Suite legjobb funkciói

Biztosítson ügyfélszolgálatot több csatornán keresztül, például e-mailben, telefonon, csevegőn, SMS-ben, közösségi médián és a weben keresztül.

Integrálja az eszközt zökkenőmentesen a meglévő technológiai rendszerébe és más fontos üzleti rendszerekbe.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, beleértve az általános problémákra előre definiált válaszokat.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül önállóan találjanak megoldásokat, csökkentve ezzel az IT-csapatok terhelését.

A Zendesk Suite korlátai

Nincs fejlett funkciója a komplex IT-szolgáltatáskezelési igények kielégítésére.

Ha nagyvállalatnak számít, az árak drágábbak lehetnek, mint más ITSM eszközök esetében.

Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, különösen akkor, ha hagyományos szolgáltatáskezelő eszközről váltanak át.

A Zendesk Suite árai

Csapat: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Zendesk Suite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

4. ServiceNow ITSM

A ServiceNow ITSM egy felhőalapú platform, amelynek célja a szolgáltatásnyújtás javítása, a felhasználói elégedettség növelése és a szervezeti rugalmasság fokozása.

A szoftver megfelel az ITIL (információs technológiai infrastruktúra könyvtár) szabványoknak. Számos IT-eszközt és régebbi megoldást egyesít egyetlen platformon, lehetővé téve az automatizált munkafolyamatokat, a valós idejű adatokat és a termelékenység növelését.

A ServiceNow ITSM legjobb funkciói

Biztosítsa az IT-problémák gyors megoldását és az incidensek prioritásba sorolását robusztus probléma- és IT-incidenskezelési funkciókkal.

Kezelje az IT-környezet változásait a változáskezelési funkciók segítségével, hogy minimalizálja a zavarokat.

Használja ki a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a potenciális problémák azonosításához és a válaszok automatizálásához a prediktív intelligencia segítségével.

Az analitikai eszközök segítségével betekintést nyerhet a szolgáltatások teljesítményébe, ami lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt a teljesítményelemzéssel.

A ServiceNow ITSM korlátai

A kezdeti beállítás és testreszabás időt és erőforrásokat igényel.

Kis szervezetek számára ez drágának számít.

Az adatmennyiség növekedésével lassulhat a rendszer.

ServiceNow ITSM árak

Egyedi árazás

ServiceNow ITSM értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

5. BMC Helix ITSM

A BMC Helix ITSM egy ITSM-megoldás, amely intelligens automatizálást és mesterséges intelligenciát használ az IT-műveletek és a szolgáltatásnyújtás fejlesztésére.

Integrálható a DevOps eszközláncokkal, automatikusan azonosítja a változásokat és dinamikus, AI-alapú kockázatértékeléseket nyújt a jobb eredmények érdekében.

A BMC Helix ITSM legjobb funkciói

Vegye igénybe az intelligens automatizálást a szolgáltatásmenedzsment racionalizálása érdekében, hogy pontos és időszerű szolgáltatást nyújthasson.

Támogassa a több felhő környezetben történő zökkenőmentes felügyeletet a többfelhős képességekkel.

Integrálja a népszerű DevOps eszközöket, hogy lehetővé tegye az IT és a fejlesztői csapatok közötti együttműködést.

A testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével valós idejű betekintést nyerhet a szolgáltatások és a működési mutatókba.

A BMC Helix ITSM korlátai

Nem könnyű karbantartani; egyes felhasználók teljesítményproblémákra panaszkodtak.

A felhasználók interfészproblémákkal szembesültek, és némi késleltetés is előfordulhat.

BMC Helix ITSM árak

Egyedi árazás

BMC Helix ITSM értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

6. SysAid

A SysAid egy ITSM platform, amely számos eszközt kínál a szolgáltatási kérelmek és incidensek kezeléséhez, valamint a munkafolyamatok racionalizálásához. A szoftver generatív mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely integrálható a szolgáltatáskezelés minden aspektusába, beleértve egy beszélgető chatbotot is, amely a gyakori kérdésekre válaszol.

A SysAid legjobb funkciói

A SysAid jegykezelő rendszerével hatékonyan kezelheti és nyomon követheti a támogatási jegyeket.

Hozzáférés számos integrációhoz, előre elkészített csomaghoz és automatizálási botokhoz a SysAid piacterén.

A szoftver távoli vezérlési funkcióinak segítségével távoli hibaelhárítást és támogatást kínálhat.

Integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Jira, a Salesforce és a Slack.

Használja a SysAid Copilotot, hogy a szervizasztalos ügynököknek eszközökkel és erőforrásokkal segítsen a problémák könnyed megoldásában.

Készítsen teljes esetösszefoglalót, beleértve a hangulatelemzést is, a SysAid esetösszefoglaló eszközeivel.

Támogassa a hibrid digitális munkaterületeket helyszíni és felhőalapú telepítési lehetőségekkel egyaránt.

A SysAid korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy 10 perc inaktivitás után gyakran kijelentkeznek, ami frusztráló.

Nincs időszerű támogatás komplex problémák esetén

A SysAid nehezen testreszabható és konfigurálható az üzleti folyamatokhoz.

SysAid árak

Egyedi árazás

SysAid értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

7. Freshservice

A Freshservice egy mesterséges intelligenciával működő, egységes IT- és alkalmazotti szolgáltatáskezelési megoldás. Lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatások kezelésére, és kiterjed a nem IT-csapatokra is.

A platform racionalizálja a help desk műveleteket és javítja a szolgáltatásnyújtást különböző üzleti környezetekben.

A Freshservice legjobb funkciói

Biztosítson önkiszolgáló lehetőségeket az alkalmazottak számára, hogy önállóan oldhassák meg a problémákat.

Növelje az ügynökök termelékenységét chatbotokkal és AI-alapú betekintéssel

Gyorsítsa fel a változások bevezetését, és hatékonyan becsülje meg azok üzleti hatását a változáskezelés segítségével.

Egységesítse a szövegeket, e-maileket, jegyeket és csapatokat egy nézetben, miközben több rendszer, felhő és iroda erőforrásait omnichannel képességekkel konszolidálja.

A Freshservice korlátai

A korlátozott külső integrációk hatással vannak a számos eszközhöz való csatlakozásra.

Tervezési és testreszabási korlátozások; a felhasználói portál testreszabásához HTML-kódolási ismeretekre van szükség.

Freshservice árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként

Előny: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 119 USD/hó felhasználónként

Freshservice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)

8. TOPdesk

A TOPdesk egy átfogó platform, amely incidenskezelési, tudáskezelési és feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.

Könnyedén regisztrálhat és feldolgozhatja a szolgáltatási kéréseket és panaszokat. A platform rendkívül felhasználóbarát felülete és intuitív kialakítása megkönnyíti az ügyfelek számára a navigációt.

A TOPdesk legjobb funkciói

Válasszon több táblázati nézet közül, beleértve a Kanban, a Terv, a Feladat és a Műszerfal nézeteket, hogy megtekintse, megtervezze és prioritásba sorolja a jegyeket.

Testreszabhatja az elrendezéseket és mezőket az egyedi igényeknek megfelelően, javítva ezzel a felhasználói élményt.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül függetlenül kezeljék a szolgáltatási kéréseket.

Biztosítson hozzáférés-vezérlést, beleértve az automatikus hozzáférési napló letöltést, az IP-biztonsági listát és a hozzáférés korlátozását egy adott IP-tartományra.

A TOPdesk korlátai

Néhány funkció hiányzik, például a jegyek tömeges kezelésének lehetősége.

A jelentéskészítő eszköz nem nyújt valós idejű betekintést.

A testreszabás további költségekkel jár.

TOPdesk árak

Egyedi árazás

TOPdesk értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

9. Jira Service Management

A Jira Service Management (JSM) egy ITSM szoftver, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Megkönnyíti az IT, a fejlesztési és az üzleti csapatok közötti együttműködést.

A Jira jól összehangolt és átfogó funkciókat kínál a szolgáltatásnyújtás, az incidenskezelés és az általános IT-műveletek hatékonyságának javításához.

A Jira Service Management legjobb funkciói

Kérelmek benyújtása több csatornán keresztül, beleértve a súgó központot, az e-mailt és a többcsatornás kérelem benyújtásra alkalmas beágyazható widgeteket.

Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat, és javítsa a feladatok és folyamatok átláthatóságát!

Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logikával a kód nélküli/alacsony kódszükségletű űrlapkészítő segítségével.

Az Opsgenie segítségével jelentse a súlyos incidenseket, és tegye lehetővé a kulcsfontosságú személyzet azonnali együttműködését a súlyos incidensek kezelése érdekében.

A Jira Service Management korlátai

Új felhasználók számára bonyolult a sokoldalú funkciói miatt.

Integrációs kihívások – a felhasználók nehézségeket jelentettek a harmadik féltől származó eszközökkel való összekapcsolódás terén.

Jira Service Management árak

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 17,65 USD/hó felhasználónként

Prémium: 44,27 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Jira Service Management értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

10. Ivanti

Az Ivanti egy kód nélküli ITSM-megoldás, amelyet a működési hatékonyság és a szolgáltatásnyújtás javítása érdekében terveztek. Kezel és biztosít az IT-környezeteket, valamint segíti a hatékony IT-eszközkezelést, a végpontok biztonságát és az IT-szolgáltatáskezelést.

Az Ivanti legjobb funkciói

Intuitív vezérlés és a végpontok védelme vírusok, rosszindulatú programok és kémprogramok ellen egyetlen konzolról.

Válasszon a helyszíni, felhőalapú vagy hibrid telepítés közül, a szervezeti igényeinek megfelelően.

Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós idejű betekintést nyerjen a teljesítménymutatókba, és így jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.

Automatizálja a hibaelhárítást és javítsa a felhasználói élményt olyan funkciókkal, mint az Ivanti Neurons a proaktív szolgáltatáskezeléshez.

Ivanti korlátai

Az Ivanti kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek összetettek és időigényesek.

Az árak akadályt jelenthetnek a kis szervezetek vagy a korlátozott költségvetéssel rendelkező szervezetek számára.

Ivanti árak

Egyedi árazás

Ivanti értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

A ManageEngine ServiceDesk Plus egyszerűsíti az ITSM-folyamatokat és a szolgáltatásnyújtást olyan ITSM-eszközökkel és funkciókkal, mint az incidenskezelés, az eszközkövetés, az önkiszolgáló portálok és a projektmenedzsment.

A szoftver ITIL-kompatibilis, és az MSP-k egyetlen konzolról több szervezetnek is nyújthatnak vele IT-szolgáltatásokat.

A ManageEngine legjobb funkciói

Szinkronizálja a felhasználói fiókokat és attribútumokat a továbbfejlesztett Active Directory integrációval.

Hozzon létre függőségeket a feladatok között a projektmenedzsment javítása érdekében.

Optimalizálja a helyhasználatot a campusokon a jegyek és eszközök összekapcsolásával a Helykezelés modullal.

Az ITSM-mutatók jobb vizualizálása az új diagramtípusokkal a ManageEngine irányítópult grafikus jelentéskészítési funkcióinak fejlesztései révén.

A ManageEngine korlátai

Több kattintás egyszerű feladatokhoz, például jegy létrehozásához és lezárásához

ManageEngine árak

Alapcsomag: 16 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 33 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 78 USD/hó felhasználónként

ManageEngine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

12. SuperOps. ai

A SuperOps. ai egy automatizáláson alapuló PSA-RMM platform, amelyet a modern kori MSP-k számára fejlesztettek ki. A platform segítségével az MSP-k egyetlen helyről kezelhetik ügyfeleiket, projektjeiket és IT-dokumentumaikat.

Ismert, hogy AI-alapú platformjával racionalizálja a szolgáltatásnyújtást, valamint az eszközök és a hálózatok felügyeletét. A platform beépített hálózatfelügyelettel, IT-dokumentációval és projektmenedzsmenttel rendelkezik.

A SuperOps. ai legjobb funkciói

Naplózza, kövesse nyomon és oldja meg az incidenseket egy robusztus jegyrendszer segítségével.

Minimalizálja az üzemszüneteket és a felhasználókra gyakorolt hatást proaktív incidenskezeléssel, miközben az incidenseket problémákba csoportosítja a kiváltó okok elemzése érdekében.

Az eszközkezelés segítségével hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az összes IT-eszközt.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok automatizálásával, hogy növelje a hatékonyságot.

SuperOps. ai korlátai

Nincs lehetőség a fájlok és dokumentumok előnézetére.

A harmadik féltől származó integráció állítólag nehéz

SuperOps. ai árak

Csak standard PSA: 89 USD/hó

Csak standard RMM: 109 USD/hó

Pro: 149 USD/hó

Super: 179 USD/hó

SuperOps. ai értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. SymphonyAI ITSM

A SymphonyAI ITSM egy AI-alapú ITSM eszköz , amely egyesíti az eszköz-, szolgáltatás- és műveletkezelést a vállalati termelékenység növelése érdekében.

A legújabb AI-alapú digitális ügynökök és szolgáltatásautomatizálás terén elért fejlesztéseket kihasználva kivételes felhasználói élményt nyújt és növeli a hatékonyságot.

A SymphonyAI legjobb funkciói

Használjon egységes szolgáltatási portált minden szolgáltatási kérelemhez, amely központosított hozzáférést és önkiszolgáló funkciókat biztosít a problémák IT-támogatás nélküli megoldásához.

Rendszerezze a folyamatokat a rutin feladatok AI-val történő automatizálásával.

Az IT-eszközök automatikus azonosítása és kezelése, azok teljes életciklusának nyomon követése a felelősségre vonhatóság javítása érdekében.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat alacsony kódszintű vagy kódmentes opciók és egy intuitív felület segítségével, amely a munkafolyamatok tervezésére és kezelésére szolgál.

A SymphonyAI korlátai

Viszonylag lassabb hibaelhárítás

Hiányzó funkciók, például hálózatfigyelés és javításkezelés

SymphonyAI árak

Egyedi árazás

SymphonyAI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

14. Halo ITSM

A Halo ITSM egy átfogó ITSM szoftvermegoldás, amely egységesíti a folyamatokat és értékes elemzéseket nyújt.

Különösen nagyra értékelik felhasználóbarát felületét és robusztus funkcionalitását, ami alkalmassá teszi minden méretű szervezet számára.

A Halo ITSM legjobb funkciói

A szoftver hatékony változáskezelési funkcióival zökkenőmentesen nyomon követheti, megtervezheti és végrehajthatja a változásokat, miközben biztosítja a meglévő folyamatok betartását.

Központosított tudásbázisokat építsen ki az információk megosztása és a problémamegoldás gyorsítása érdekében.

Használjon egy hatékony konfigurációkezelési adatbázist (CMDB) az eszközök és azok kapcsolatainak nyomon követéséhez az eszközkezelés során.

Automatizálja a folyamatokat és javítsa a szolgáltatásnyújtást a szoftverbe integrált mesterséges intelligencia segítségével.

A Halo ITSM korlátai

A jelentéskészítő felület állítólag kevésbé intuitív.

Néhány funkció hiányzik; például nem lehet összevonni a különböző szervezetek jegyeit.

A Round Robin funkció csak akkor működik, ha folyamatosan azon a lapon marad, és nem vált át egy másik jegy kezelésére.

Halo ITSM árak

Egyedi árazás

Halo ITSM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

15. TeamDynamix

A TeamDynamix egy webalapú platform, amely IT szolgáltatásmenedzsmentet és projektportfólió-menedzsmentet (PPM) kínál. Szolgáltatásintegrációs platformként (iPaaS) működik.

Támogatja az ITIL folyamatokat, beleértve az eszköz- és változáskezelést, valamint a kapacitástervezést. A felhasználóbarát portál kiváló eszköz jegyek beviteléhez, állapot ellenőrzéséhez és tudásbázis cikkek kereséséhez.

A TeamDynamix legjobb funkciói

Kezelje az incidenseket, problémákat, változásokat és szolgáltatási kéréseket egy központi felületen a TeamDynamix egységes szolgáltatási pultjával.

Hozzon létre egy intuitív szolgáltatási katalógust, amely megkönnyíti az IT-szolgáltatási kérelmek benyújtását.

Tartsa be az ITIL bevált gyakorlatokat

Támogassa a projektmenedzsment módszertanokat, beleértve a Waterfall és az Agile módszertanokat, a projektportfólió-menedzsment segítségével.

A TeamDynamix korlátai

A bonyolult bevezetési folyamat túlterhelheti Önt.

A kisebb szervezetek esetében a megvalósítási költségek magasabbak.

TeamDynamix árak

Egyedi árazás

TeamDynamix értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

16. CA Service Desk Manager

A CA Service Desk Manager (CA SDM) egy IT-szolgáltatási szoftver, amely racionalizálja az incidensek megoldását, növeli a felhasználói elégedettséget és fokozza a termelékenységet.

Az eszköz az incidensek, problémák és változások kezelésére specializálódott. A szoftver célja, hogy segítse az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálati elemzőket a kiváló ügyfélszolgálat biztosításában.

A CA SDM legjobb funkciói

Biztosítson az elemzőknek személyre szabott, intuitív felületet a hatékony munkavégzéshez az xFlow elemzői felület segítségével.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kívánt eszközökön oldják meg a problémákat és igényeljék a szolgáltatásokat a kollaboratív önkiszolgáló portálokon keresztül.

Tartalmazza az automatizált változásellenőrzést és a jogosulatlan változások szabályalapú kezelését robusztus változáskezeléssel.

Távoli hozzáférés, csevegés, automatizált hibaelhárítás és javítás a CA SDM támogatási automatizálásával.

CA SDM korlátai

Egyes funkciók megvalósítása és karbantartása kihívást jelent.

Egyes komponensek, például az adatvizualizáció és az automatikus ütemezés, elavult technológiát alkalmaznak.

A felhasználók arról számoltak be, hogy a szoftver lefagy és lassú; a frissítés után hosszú ideig nem működik.

CA SDM árak

Egyedi árazás

CA SDM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A piacon számos ITSM eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek rendszereinek és szolgáltatásainak a megfelelő működésben. Az Ön konkrét céljai és igényei alapján kell kiválasztania a megfelelő eszközt.

A 16 legjobb ITSM-eszköz áttekintése után egyértelmű, hogy mindegyik egyedi funkciókat kínál, az AI-integrációtól a kiváló felhasználói felületekig.

Ha ezek közül egyet kellene kiválasztanom, akkor a lista első helyén álló ClickUp-ot választanám. Sokoldalúsága, egyszerű használata és fejlett funkciói túlmutatnak az IT-szolgáltatáskezelésen. Segít nyomon követni a feladatokat, együttműködni a csapatokkal és testreszabni a munkafolyamatokat, hogy azok bármilyen üzleti struktúrához illeszkedjenek.

Fektessen be a ClickUp-ba, és tegye hatékonnyá működését még ma!