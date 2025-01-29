A 16 legjobb IT-szolgáltatáskezelő (ITSM) eszköz 2025-re

A modern szervezetek nagymértékben támaszkodnak IT-infrastruktúrájukra, és még az IT-rendszerek rövid ideig tartó megszakítása is káoszt okozhat és leállíthatja a működést.
Így a szervezetek 90%-a robusztus IT-szolgáltatáskezelési (ITSM) rendszereket alkalmaz, hogy megelőzze az üzemszüneteket és biztosítsa az IT-műveletek zökkenőmentes működését.
Az iparágban eltöltött éveim alatt számos ITSM eszközzel dolgoztam, amelyek hatékonyan nyomon követik a folyamatokat, hogy lépést tartsanak a folyamatosan fejlődő technológiával.
Ebben a blogban összeállítottam egy listát a legjobb IT-szolgáltatáskezelő eszközökről, hogy eldönthesse, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára. 👇
Mit kell keresnie az ITSM eszközökben?
Az IT szolgáltatásmenedzsment eszközök strukturált megközelítést kínálnak az IT rendszerek és szolgáltatások tervezéséhez, kezeléséhez és üzemeltetéséhez, többek között:
- IT-hardver (szerverek, telefonok és nyomtatók)
- Végpont hardver (PC-k, laptopok és mobil eszközök)
- Szoftveres szolgáltatások (e-mail és VoIP)
- IT-szolgáltatások (IT-helpdesk és IT-projektmenedzsment)
- Szoftverrendszerek (Office csomagok és ERP megoldások)
A megfelelő eszköz kiválasztása kihívást jelent, mivel számos lehetőség áll rendelkezésre.
Bár az ideális ITSM eszköz az üzleti igényektől függően változik, hadd soroljak fel néhány, az ITSM eszközöknél elengedhetetlen tulajdonságot:
- Felhasználóbarát felület: Az eszköznek intuitívnak kell lennie. Az IT-csapatnak és a végfelhasználóknak könnyen kell tudniuk navigálni a szoftverben.
- Testreszabás: Az eszköznek lehetővé kell tennie a folyamatok, munkafolyamatok és jelentések igényeinek megfelelő testreszabását.
- ITIL-folyamatok: Az Information Technology Infrastructure Library (ITIL) egy szabványosított keretrendszer az incidens- és változáskezelési folyamatokhoz. Segít azonosítani és csökkenteni az IT-szolgáltatásokkal kapcsolatos kockázatokat, minimalizálva a zavarokat és növelve a szolgáltatás megbízhatóságát. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelel-e az ITIL-nek.
- Integráció: A szoftvernek zökkenőmentesen integrálódnia kell más szoftverekkel, például felügyeleti eszközökkel vagy ERP-vel.
- Önkiszolgáló portál: A legjobb, ha az ITSM szoftver rendelkezik felhasználói portállal, ahol jegyek benyújthatók és megoldások érhetők el, csökkentve ezzel az IT-támogatás terheit.
- Skálázhatóság: Keressen olyan IT-szolgáltatásigény-kezelő eszközöket, amelyek képesek alkalmazkodni a szervezet fejlődésével járó változásokhoz, és skálázhatók az üzleti növekedéssel.
- Mobil hozzáférhetőség: A szerszámhoz való hozzáférés útközben is elengedhetetlen, különösen a távoli csapatok számára. Számos ITSM-szerszám, például a ClickUp, intuitív mobilalkalmazásokat kínál a könnyű szolgáltatáshoz.
A 16 legjobb IT szolgáltatásmenedzsment eszköz (ITSM eszköz)
A szervezet igényeinek megértése ugyanolyan fontos, mint az ITSM szoftverek alapvető funkcióinak ismerete. A célja a hatékonyság növelése? Vagy az ügyfél-elégedettség javítása?
Miután meghatároztad a szervezet céljait, eldöntheted, hogy ezek közül az ITSM eszközök közül melyik a legmegfelelőbb számodra.
Itt található azoknak a szoftvereknek a listája, amelyekkel dolgoztam és hatékonynak találtam. 👇
1. ClickUp az IT-szolgáltatások és műveletek menedzsmentjéhez
A ClickUp IT- és PMO-megoldása fejlett funkciókat kínál a munkafolyamatok racionalizálásához és az IT-műveletek kezelésének átláthatóságának javításához. Végezzen el több feladatot gyorsabban a több mint 35 ClickUp eszköz és több száz kész sablon segítségével, amelyek felülmúlják a legjobb IT-műveletek kezelő szoftvereket.
💫A ClickUp IT-műveletek kezelésére szolgáló eszközkészlete és együttműködési funkciója együttesen akár 35%-kal is növelheti a határidőre történő teljesítést.
Kezelje a folyamatokat és kövesse nyomon az incidenseket a ClickUp Tasks segítségével; használjon címkéket és jelöléseket a szoftverhibák, hardverhibák stb. megkülönböztetésére. A ClickUp Task Priorities funkciójával a csapat mindig tudja, mit kell először elvégeznie.
A ClickUp IT-szolgáltatáskezelési sablon (ITSM) kiváló sablon a kezdéshez és az IT-szolgáltatási pult beállításához a ClickUp-ban, mindössze néhány lépésben.
Ez a sablon incidens- és tudásmenedzsmentre lett tervezve, és lehetővé teszi az alábbiakat:
- Használjon egyéni állapotokat, hogy 27 különböző állapotot hozzon létre („Zárt”, „Felfüggesztve”, „Folyamatban”) a haladás nyomon követéséhez.
- Rendeljen hozzá egyéni mezőket a feladatok kategorizálásához, például „Kérő”, „E-mail” és „Iroda”, és tegye láthatóvá az ügyféladatokat.
- Használja ki az együttműködési funkciókat, hogy a csapatok jegyet rendeljenek, határidőket állítsanak be és rendszeres megbeszéléseket tartsanak.
Használja a ClickUp IT-incidensjelentés-sablonját, hogy nyomon kövesse, hogyan zavarta meg egy esemény az IT-rendszer rendes működését, és hogyan oldották meg ezt a problémát. A sablon vázlatot vagy szerkezetet ad a dokumentum kidolgozásához és az adatbázis létrehozásához.
Hasonlóképpen, a ClickUp IT-támogatási sablon megkönnyíti a belső IT-kérelmek és problémák kezelését. Ez a sablon lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyedén benyújtsa kérelmeit, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Kiterjedt integrációk: Integrálható több mint 1000 alkalmazással a munkafolyamatok automatizálása és a termelékenység növelése érdekében.
- Automatizálás: Állítson be automatizált munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, trigger és akciók használatával, így kódolás nélkül racionalizálhatja az olyan folyamatokat, mint a feladatkezelés és a hibabejelentés.
- Többféle nézet: Használja a ClickUp több mint 15 nézetét, például a Kanban, a Tábla, a Naptár, a Lista és az Idővonal nézetet. Az adatbázis különböző nézetekből való megtekintése láthatóságot biztosít az infrastruktúra elemeihez, beleértve a szervereket, az eszközöket és az alkalmazásokat.
- Testreszabható sablonok: Használja a ClickUp SOP sablonjait a hibák, tévedések és egyéb problémák jelentésére, nyomon követésére és prioritásba rendezésére.
- ClickUp Brain: Takarítson meg időt az AI-alapú előrehaladási frissítésekkel és jelentésekkel. Használja az AI-alapú keresősávot a ClickUp hatalmas adatbázisában és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolókban tárolt IT-eszközökkel kapcsolatos információk lekéréséhez.
A ClickUp korlátai
- A funkciókban gazdag platform kezdetben túlnyomó lehet az újoncok számára.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. SolarWinds Service Desk
A SolarWinds Service Desk egy felhőalapú IT-szolgáltatáskezelési platform, amely racionalizálja a szolgáltatásnyújtást és a támogatást. Úgy tervezték, hogy méretezhető legyen és támogassa vállalkozásának növekedését.
Az egyik fő ok, amiért ezt az alkalmazást használom, a felhasználóbarát jegykezelő rendszer. Ez egyszerűsíti az incidensek jelentését és a kérések nyomon követését, lehetővé téve a jegyek hatékony prioritásba sorolását és kezelését.
A SolarWinds legjobb funkciói
- Központosítsa a kritikus információkat tudásbázisok segítségével, és tegye lehetővé a csapat számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldja meg.
- Az eszközkezelés segítségével pontos leltárt vezethet a hardver- és szoftvereszközökről.
- Készítsen megbízható jelentéseket a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k) a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a jelentéskészítő és elemző eszközök segítségével.
- Lehetővé teszi az SLA-k (szolgáltatási szintű megállapodások) egyszerű meghatározását, nyomon követését és jelentését, hogy az SLA-kezeléssel biztosítsa a pontos teljesítést.
A SolarWinds korlátai
- A SolarWinds nem rendelkezik a vállalati szintű ITSM eszközök robusztusságával és skálázhatóságával.
- A meredek tanulási görbe miatt a felhasználóknak extra erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megismerjék a platform funkcióit.
SolarWinds árak
- Alapcsomag: 39 USD/hó (éves számlázás)
- Haladó: 79 USD/hó (éves számlázás)
- Premier: 99 USD/hó (éves számlázás)
SolarWinds értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
3. Zendesk Suite
A Zendesk Suite egy átfogó IT-szolgáltatáskezelő eszköz, amely központosítja az IT-műveleteket. Hatékonyan betartja az ITSM és az ITIL szabványos gyakorlatait.
A felhőalapú ügyfélszolgálati platform számos eszközt kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak javítani a kommunikációt ügyfeleikkel.
A Zendesk Suite legjobb funkciói
- Biztosítson ügyfélszolgálatot több csatornán keresztül, például e-mailben, telefonon, csevegőn, SMS-ben, közösségi médián és a weben keresztül.
- Integrálja az eszközt zökkenőmentesen a meglévő technológiai rendszerébe és más fontos üzleti rendszerekbe.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat és munkafolyamatokat, beleértve az általános problémákra előre definiált válaszokat.
- Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül önállóan találjanak megoldásokat, csökkentve ezzel az IT-csapatok terhelését.
A Zendesk Suite korlátai
- Nincs fejlett funkciója a komplex IT-szolgáltatáskezelési igények kielégítésére.
- Ha nagyvállalatnak számít, az árak drágábbak lehetnek, mint más ITSM eszközök esetében.
- Az új felhasználóknak tanulási görbével kell szembenézniük, különösen akkor, ha hagyományos szolgáltatáskezelő eszközről váltanak át.
A Zendesk Suite árai
- Csapat: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Növekedés: 89 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Professzionális: 115 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
- Vállalatok: Egyedi árazás
Zendesk Suite értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5800 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
4. ServiceNow ITSM
A ServiceNow ITSM egy felhőalapú platform, amelynek célja a szolgáltatásnyújtás javítása, a felhasználói elégedettség növelése és a szervezeti rugalmasság fokozása.
A szoftver megfelel az ITIL (információs technológiai infrastruktúra könyvtár) szabványoknak. Számos IT-eszközt és régebbi megoldást egyesít egyetlen platformon, lehetővé téve az automatizált munkafolyamatokat, a valós idejű adatokat és a termelékenység növelését.
A ServiceNow ITSM legjobb funkciói
- Biztosítsa az IT-problémák gyors megoldását és az incidensek prioritásba sorolását robusztus probléma- és IT-incidenskezelési funkciókkal.
- Kezelje az IT-környezet változásait a változáskezelési funkciók segítségével, hogy minimalizálja a zavarokat.
- Használja ki a mesterséges intelligenciát és a gépi tanulást a potenciális problémák azonosításához és a válaszok automatizálásához a prediktív intelligencia segítségével.
- Az analitikai eszközök segítségével betekintést nyerhet a szolgáltatások teljesítményébe, ami lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt a teljesítményelemzéssel.
A ServiceNow ITSM korlátai
- A kezdeti beállítás és testreszabás időt és erőforrásokat igényel.
- Kis szervezetek számára ez drágának számít.
- Az adatmennyiség növekedésével lassulhat a rendszer.
ServiceNow ITSM árak
- Egyedi árazás
ServiceNow ITSM értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
5. BMC Helix ITSM
A BMC Helix ITSM egy ITSM-megoldás, amely intelligens automatizálást és mesterséges intelligenciát használ az IT-műveletek és a szolgáltatásnyújtás fejlesztésére.
Integrálható a DevOps eszközláncokkal, automatikusan azonosítja a változásokat és dinamikus, AI-alapú kockázatértékeléseket nyújt a jobb eredmények érdekében.
A BMC Helix ITSM legjobb funkciói
- Vegye igénybe az intelligens automatizálást a szolgáltatásmenedzsment racionalizálása érdekében, hogy pontos és időszerű szolgáltatást nyújthasson.
- Támogassa a több felhő környezetben történő zökkenőmentes felügyeletet a többfelhős képességekkel.
- Integrálja a népszerű DevOps eszközöket, hogy lehetővé tegye az IT és a fejlesztői csapatok közötti együttműködést.
- A testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével valós idejű betekintést nyerhet a szolgáltatások és a működési mutatókba.
A BMC Helix ITSM korlátai
- Nem könnyű karbantartani; egyes felhasználók teljesítményproblémákra panaszkodtak.
- A felhasználók interfészproblémákkal szembesültek, és némi késleltetés is előfordulhat.
BMC Helix ITSM árak
- Egyedi árazás
BMC Helix ITSM értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)
6. SysAid
A SysAid egy ITSM platform, amely számos eszközt kínál a szolgáltatási kérelmek és incidensek kezeléséhez, valamint a munkafolyamatok racionalizálásához. A szoftver generatív mesterséges intelligenciával rendelkezik, amely integrálható a szolgáltatáskezelés minden aspektusába, beleértve egy beszélgető chatbotot is, amely a gyakori kérdésekre válaszol.
A SysAid legjobb funkciói
- A SysAid jegykezelő rendszerével hatékonyan kezelheti és nyomon követheti a támogatási jegyeket.
- Hozzáférés számos integrációhoz, előre elkészített csomaghoz és automatizálási botokhoz a SysAid piacterén.
- A szoftver távoli vezérlési funkcióinak segítségével távoli hibaelhárítást és támogatást kínálhat.
- Integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Jira, a Salesforce és a Slack.
- Használja a SysAid Copilotot, hogy a szervizasztalos ügynököknek eszközökkel és erőforrásokkal segítsen a problémák könnyed megoldásában.
- Készítsen teljes esetösszefoglalót, beleértve a hangulatelemzést is, a SysAid esetösszefoglaló eszközeivel.
- Támogassa a hibrid digitális munkaterületeket helyszíni és felhőalapú telepítési lehetőségekkel egyaránt.
A SysAid korlátai
- A felhasználók arról számoltak be, hogy 10 perc inaktivitás után gyakran kijelentkeznek, ami frusztráló.
- Nincs időszerű támogatás komplex problémák esetén
- A SysAid nehezen testreszabható és konfigurálható az üzleti folyamatokhoz.
SysAid árak
- Egyedi árazás
SysAid értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)
7. Freshservice
A Freshservice egy mesterséges intelligenciával működő, egységes IT- és alkalmazotti szolgáltatáskezelési megoldás. Lehetőséget nyújt az IT-szolgáltatások kezelésére, és kiterjed a nem IT-csapatokra is.
A platform racionalizálja a help desk műveleteket és javítja a szolgáltatásnyújtást különböző üzleti környezetekben.
A Freshservice legjobb funkciói
- Biztosítson önkiszolgáló lehetőségeket az alkalmazottak számára, hogy önállóan oldhassák meg a problémákat.
- Növelje az ügynökök termelékenységét chatbotokkal és AI-alapú betekintéssel
- Gyorsítsa fel a változások bevezetését, és hatékonyan becsülje meg azok üzleti hatását a változáskezelés segítségével.
- Egységesítse a szövegeket, e-maileket, jegyeket és csapatokat egy nézetben, miközben több rendszer, felhő és iroda erőforrásait omnichannel képességekkel konszolidálja.
A Freshservice korlátai
- A korlátozott külső integrációk hatással vannak a számos eszközhöz való csatlakozásra.
- Tervezési és testreszabási korlátozások; a felhasználói portál testreszabásához HTML-kódolási ismeretekre van szükség.
Freshservice árak
- Starter: 19 USD/hó felhasználónként
- Növekedés: 49 USD/hó felhasználónként
- Előny: 95 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: 119 USD/hó felhasználónként
Freshservice értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 500 értékelés)
8. TOPdesk
A TOPdesk egy átfogó platform, amely incidenskezelési, tudáskezelési és feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.
Könnyedén regisztrálhat és feldolgozhatja a szolgáltatási kéréseket és panaszokat. A platform rendkívül felhasználóbarát felülete és intuitív kialakítása megkönnyíti az ügyfelek számára a navigációt.
A TOPdesk legjobb funkciói
- Válasszon több táblázati nézet közül, beleértve a Kanban, a Terv, a Feladat és a Műszerfal nézeteket, hogy megtekintse, megtervezze és prioritásba sorolja a jegyeket.
- Testreszabhatja az elrendezéseket és mezőket az egyedi igényeknek megfelelően, javítva ezzel a felhasználói élményt.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy önkiszolgáló portálokon keresztül függetlenül kezeljék a szolgáltatási kéréseket.
- Biztosítson hozzáférés-vezérlést, beleértve az automatikus hozzáférési napló letöltést, az IP-biztonsági listát és a hozzáférés korlátozását egy adott IP-tartományra.
A TOPdesk korlátai
- Néhány funkció hiányzik, például a jegyek tömeges kezelésének lehetősége.
- A jelentéskészítő eszköz nem nyújt valós idejű betekintést.
- A testreszabás további költségekkel jár.
TOPdesk árak
- Egyedi árazás
TOPdesk értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
9. Jira Service Management
A Jira Service Management (JSM) egy ITSM szoftver, amelyet az Atlassian fejlesztett ki. Megkönnyíti az IT, a fejlesztési és az üzleti csapatok közötti együttműködést.
A Jira jól összehangolt és átfogó funkciókat kínál a szolgáltatásnyújtás, az incidenskezelés és az általános IT-műveletek hatékonyságának javításához.
A Jira Service Management legjobb funkciói
- Kérelmek benyújtása több csatornán keresztül, beleértve a súgó központot, az e-mailt és a többcsatornás kérelem benyújtásra alkalmas beágyazható widgeteket.
- Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat, és javítsa a feladatok és folyamatok átláthatóságát!
- Készítsen dinamikus űrlapokat feltételes logikával a kód nélküli/alacsony kódszükségletű űrlapkészítő segítségével.
- Az Opsgenie segítségével jelentse a súlyos incidenseket, és tegye lehetővé a kulcsfontosságú személyzet azonnali együttműködését a súlyos incidensek kezelése érdekében.
A Jira Service Management korlátai
- Új felhasználók számára bonyolult a sokoldalú funkciói miatt.
- Integrációs kihívások – a felhasználók nehézségeket jelentettek a harmadik féltől származó eszközökkel való összekapcsolódás terén.
Jira Service Management árak
- Ingyenes csomag
- Alapcsomag: 17,65 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 44,27 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Jira Service Management értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)
10. Ivanti
Az Ivanti egy kód nélküli ITSM-megoldás, amelyet a működési hatékonyság és a szolgáltatásnyújtás javítása érdekében terveztek. Kezel és biztosít az IT-környezeteket, valamint segíti a hatékony IT-eszközkezelést, a végpontok biztonságát és az IT-szolgáltatáskezelést.
Az Ivanti legjobb funkciói
- Intuitív vezérlés és a végpontok védelme vírusok, rosszindulatú programok és kémprogramok ellen egyetlen konzolról.
- Válasszon a helyszíni, felhőalapú vagy hibrid telepítés közül, a szervezeti igényeinek megfelelően.
- Testreszabhatja a műszerfalakat, hogy valós idejű betekintést nyerjen a teljesítménymutatókba, és így jobb, adatokon alapuló döntéseket hozhasson.
- Automatizálja a hibaelhárítást és javítsa a felhasználói élményt olyan funkciókkal, mint az Ivanti Neurons a proaktív szolgáltatáskezeléshez.
Ivanti korlátai
- Az Ivanti kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek összetettek és időigényesek.
- Az árak akadályt jelenthetnek a kis szervezetek vagy a korlátozott költségvetéssel rendelkező szervezetek számára.
Ivanti árak
- Egyedi árazás
Ivanti értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
11. ManageEngine ServiceDesk Plus
A ManageEngine ServiceDesk Plus egyszerűsíti az ITSM-folyamatokat és a szolgáltatásnyújtást olyan ITSM-eszközökkel és funkciókkal, mint az incidenskezelés, az eszközkövetés, az önkiszolgáló portálok és a projektmenedzsment.
A szoftver ITIL-kompatibilis, és az MSP-k egyetlen konzolról több szervezetnek is nyújthatnak vele IT-szolgáltatásokat.
A ManageEngine legjobb funkciói
- Szinkronizálja a felhasználói fiókokat és attribútumokat a továbbfejlesztett Active Directory integrációval.
- Hozzon létre függőségeket a feladatok között a projektmenedzsment javítása érdekében.
- Optimalizálja a helyhasználatot a campusokon a jegyek és eszközök összekapcsolásával a Helykezelés modullal.
- Az ITSM-mutatók jobb vizualizálása az új diagramtípusokkal a ManageEngine irányítópult grafikus jelentéskészítési funkcióinak fejlesztései révén.
A ManageEngine korlátai
- Több kattintás egyszerű feladatokhoz, például jegy létrehozásához és lezárásához
ManageEngine árak
- Alapcsomag: 16 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 33 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: 78 USD/hó felhasználónként
ManageEngine értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
12. SuperOps. ai
A SuperOps. ai egy automatizáláson alapuló PSA-RMM platform, amelyet a modern kori MSP-k számára fejlesztettek ki. A platform segítségével az MSP-k egyetlen helyről kezelhetik ügyfeleiket, projektjeiket és IT-dokumentumaikat.
Ismert, hogy AI-alapú platformjával racionalizálja a szolgáltatásnyújtást, valamint az eszközök és a hálózatok felügyeletét. A platform beépített hálózatfelügyelettel, IT-dokumentációval és projektmenedzsmenttel rendelkezik.
A SuperOps. ai legjobb funkciói
- Naplózza, kövesse nyomon és oldja meg az incidenseket egy robusztus jegyrendszer segítségével.
- Minimalizálja az üzemszüneteket és a felhasználókra gyakorolt hatást proaktív incidenskezeléssel, miközben az incidenseket problémákba csoportosítja a kiváltó okok elemzése érdekében.
- Az eszközkezelés segítségével hatékonyan nyomon követheti és kezelheti az összes IT-eszközt.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a munkafolyamatok automatizálásával, hogy növelje a hatékonyságot.
SuperOps. ai korlátai
- Nincs lehetőség a fájlok és dokumentumok előnézetére.
- A harmadik féltől származó integráció állítólag nehéz
SuperOps. ai árak
- Csak standard PSA: 89 USD/hó
- Csak standard RMM: 109 USD/hó
- Pro: 149 USD/hó
- Super: 179 USD/hó
SuperOps. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
13. SymphonyAI ITSM
A SymphonyAI ITSM egy AI-alapú ITSM eszköz , amely egyesíti az eszköz-, szolgáltatás- és műveletkezelést a vállalati termelékenység növelése érdekében.
A legújabb AI-alapú digitális ügynökök és szolgáltatásautomatizálás terén elért fejlesztéseket kihasználva kivételes felhasználói élményt nyújt és növeli a hatékonyságot.
A SymphonyAI legjobb funkciói
- Használjon egységes szolgáltatási portált minden szolgáltatási kérelemhez, amely központosított hozzáférést és önkiszolgáló funkciókat biztosít a problémák IT-támogatás nélküli megoldásához.
- Rendszerezze a folyamatokat a rutin feladatok AI-val történő automatizálásával.
- Az IT-eszközök automatikus azonosítása és kezelése, azok teljes életciklusának nyomon követése a felelősségre vonhatóság javítása érdekében.
- Testreszabhatja a munkafolyamatokat alacsony kódszintű vagy kódmentes opciók és egy intuitív felület segítségével, amely a munkafolyamatok tervezésére és kezelésére szolgál.
A SymphonyAI korlátai
- Viszonylag lassabb hibaelhárítás
- Hiányzó funkciók, például hálózatfigyelés és javításkezelés
SymphonyAI árak
- Egyedi árazás
SymphonyAI értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
14. Halo ITSM
A Halo ITSM egy átfogó ITSM szoftvermegoldás, amely egységesíti a folyamatokat és értékes elemzéseket nyújt.
Különösen nagyra értékelik felhasználóbarát felületét és robusztus funkcionalitását, ami alkalmassá teszi minden méretű szervezet számára.
A Halo ITSM legjobb funkciói
- A szoftver hatékony változáskezelési funkcióival zökkenőmentesen nyomon követheti, megtervezheti és végrehajthatja a változásokat, miközben biztosítja a meglévő folyamatok betartását.
- Központosított tudásbázisokat építsen ki az információk megosztása és a problémamegoldás gyorsítása érdekében.
- Használjon egy hatékony konfigurációkezelési adatbázist (CMDB) az eszközök és azok kapcsolatainak nyomon követéséhez az eszközkezelés során.
- Automatizálja a folyamatokat és javítsa a szolgáltatásnyújtást a szoftverbe integrált mesterséges intelligencia segítségével.
A Halo ITSM korlátai
- A jelentéskészítő felület állítólag kevésbé intuitív.
- Néhány funkció hiányzik; például nem lehet összevonni a különböző szervezetek jegyeit.
- A Round Robin funkció csak akkor működik, ha folyamatosan azon a lapon marad, és nem vált át egy másik jegy kezelésére.
Halo ITSM árak
- Egyedi árazás
Halo ITSM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)
15. TeamDynamix
A TeamDynamix egy webalapú platform, amely IT szolgáltatásmenedzsmentet és projektportfólió-menedzsmentet (PPM) kínál. Szolgáltatásintegrációs platformként (iPaaS) működik.
Támogatja az ITIL folyamatokat, beleértve az eszköz- és változáskezelést, valamint a kapacitástervezést. A felhasználóbarát portál kiváló eszköz jegyek beviteléhez, állapot ellenőrzéséhez és tudásbázis cikkek kereséséhez.
A TeamDynamix legjobb funkciói
- Kezelje az incidenseket, problémákat, változásokat és szolgáltatási kéréseket egy központi felületen a TeamDynamix egységes szolgáltatási pultjával.
- Hozzon létre egy intuitív szolgáltatási katalógust, amely megkönnyíti az IT-szolgáltatási kérelmek benyújtását.
- Tartsa be az ITIL bevált gyakorlatokat
- Támogassa a projektmenedzsment módszertanokat, beleértve a Waterfall és az Agile módszertanokat, a projektportfólió-menedzsment segítségével.
A TeamDynamix korlátai
- A bonyolult bevezetési folyamat túlterhelheti Önt.
- A kisebb szervezetek esetében a megvalósítási költségek magasabbak.
TeamDynamix árak
- Egyedi árazás
TeamDynamix értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
16. CA Service Desk Manager
A CA Service Desk Manager (CA SDM) egy IT-szolgáltatási szoftver, amely racionalizálja az incidensek megoldását, növeli a felhasználói elégedettséget és fokozza a termelékenységet.
Az eszköz az incidensek, problémák és változások kezelésére specializálódott. A szoftver célja, hogy segítse az IT-szolgáltatási ügyfélszolgálati elemzőket a kiváló ügyfélszolgálat biztosításában.
A CA SDM legjobb funkciói
- Biztosítson az elemzőknek személyre szabott, intuitív felületet a hatékony munkavégzéshez az xFlow elemzői felület segítségével.
- Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a kívánt eszközökön oldják meg a problémákat és igényeljék a szolgáltatásokat a kollaboratív önkiszolgáló portálokon keresztül.
- Tartalmazza az automatizált változásellenőrzést és a jogosulatlan változások szabályalapú kezelését robusztus változáskezeléssel.
- Távoli hozzáférés, csevegés, automatizált hibaelhárítás és javítás a CA SDM támogatási automatizálásával.
CA SDM korlátai
- Egyes funkciók megvalósítása és karbantartása kihívást jelent.
- Egyes komponensek, például az adatvizualizáció és az automatikus ütemezés, elavult technológiát alkalmaznak.
- A felhasználók arról számoltak be, hogy a szoftver lefagy és lassú; a frissítés után hosszú ideig nem működik.
CA SDM árak
- Egyedi árazás
CA SDM értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
A ClickUp segítségével a legjobb ITSM eszközöket kapja meg
A piacon számos ITSM eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek rendszereinek és szolgáltatásainak a megfelelő működésben. Az Ön konkrét céljai és igényei alapján kell kiválasztania a megfelelő eszközt.
A 16 legjobb ITSM-eszköz áttekintése után egyértelmű, hogy mindegyik egyedi funkciókat kínál, az AI-integrációtól a kiváló felhasználói felületekig.
Ha ezek közül egyet kellene kiválasztanom, akkor a lista első helyén álló ClickUp-ot választanám. Sokoldalúsága, egyszerű használata és fejlett funkciói túlmutatnak az IT-szolgáltatáskezelésen. Segít nyomon követni a feladatokat, együttműködni a csapatokkal és testreszabni a munkafolyamatokat, hogy azok bármilyen üzleti struktúrához illeszkedjenek.
Fektessen be a ClickUp-ba, és tegye hatékonnyá működését még ma!