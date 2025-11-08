Marketingstratégiák egyetemek számára: Hogyan növelhető a hallgatói létszám 2025-ben?

Az egyetemi beiratkozási arányok folyamatos csökkenése miatt Ön is tudja, milyen nehézségekbe ütközik az egyetem beiratkozási céljainak elérése.

A csökkenő jelentkezői létszám, a növekvő pénzügyi kockázat és a diplomák értékével kapcsolatos egyre nagyobb szkepticizmus miatt a felsőoktatási marketing egyre nehezebbé válik.

Ha felsőoktatási marketinggel foglalkozik, és olyan módszereket keres, amelyekkel ezt a kihívást versenyelőnyre tudja fordítani, akkor ez a bejegyzés Önnek szól.

Gyakorlatias marketingstratégiákat osztunk meg főiskolák és egyetemek számára, hogy növeljék a beiratkozások számát és nagyobb márkaismertséget érjenek el.

⭐ Kiemelt sablon Nehéz nyomon követni az összes egyetemi marketingkezdeményezését? Használja a ClickUp egyetemi marketingterv sablonját, hogy egy helyen összpontosítsa egyetemi marketingstratégiáit. Ezzel a sablonnal nyomon követheti az egyes feladatok százalékos teljesítését, és akár prioritásuk alapján is kategorizálhatja őket, például magas, közepes és alacsony prioritásúakként. Ingyenes sablon letöltése Központosítsa marketingtevékenységeit a ClickUp egyetemi marketing terv sablonjával!

Miért fontos a marketing az egyetemek számára?

Minden oktatási intézmény lényegében ugyanazokért a lehetőségekért versenyez.

Ha tehát a potenciális hallgató kutatása során nem emlékszik az Ön felsőoktatási intézményére, vagy azt nem is veszi figyelembe, akkor máris elvesztette a beiratkozót.

Íme, miért van szüksége mind hagyományos, mind digitális marketingstratégiákra felsőoktatási intézményének:

Hosszabb döntési ciklusok : Az egyetem kiválasztásakor (ami általában 6-18 hónapig tart) a leendő hallgatók összehasonlítják a programokat, meglátogatják a campusokat, beszélgetnek a jelenlegi hallgatókkal és kutatják a karrierlehetőségeket. Ahhoz, hogy az Ön intézménye az első helyen maradjon, következetes kapcsolattartásra van szükség az egész folyamat során.

A versenytársak következetes márkaépítése : Minden főiskola és egyetem arra törekszik, hogy megbízható márkaidentitást építsen ki a digitális platformokon (Önnek is ezt kellene tennie) – fizetett hirdetések, organikus tartalom, közösségi média jelenlét és célzott kampányok segítségével.

A kutatási magatartás változása : A potenciális hallgatók a Reddit-szálak, a TikTok-videók, a podcastok, az Ön közösségi médiában való aktivitása, sőt még a hagyományos marketinges megjelenések alapján is kialakítják véleményüket, mielőtt kapcsolatba lépnének a felvételi irodával vagy letöltenék a brosúrát.

Közvetlen hatása a beiratkozási számokra : A diákok olyan egyetemeket választanak, amelyekben megbíznak és amelyekkel érzelmileg kötődnek. A marketing hiteles történetmeséléssel és minden csatornán következetes üzenetekkel építi fel ezt a bizalmat.

Korlátozott idő a benyomás keltésére: A potenciális hallgatók a kutatási szakasz elején 5-8 egyetemet választanak ki. Ha ebben a kritikus időszakban nem látható az intézmény, akkor nem is kerül fel a jelentkezési listájukra.

👀 Tudta? Az online és szakmai oktatási egységek átlagos marketingköltségvetése 1,18 millió dollár, de a medián csak 644 000 dollár – ez egyértelműen jelzi az intézmények közötti egyenlőtlenség növekedését. A felsőoktatási marketingben a mély zsebek egyre mélyebbé válnak, míg a kisebb iskolák küszködnek a figyelemért.

A legjobb marketingstratégiák egyetemek számára

Akár közösségi főiskola, magánegyetem vagy online tanulási részleg felsőoktatási marketingese vagy, a célod ugyanaz marad. Vonzz, vonzz be és alakítsd át a potenciális hallgatókat egy egyre zsúfoltabb környezetben.

Ezek az oktatási intézmények számára kidolgozott digitális marketingstratégiák segítenek Önnek a márka ismertségének erősítésében, ami cserébe vonzza a hallgatókat és növeli a beiratkozások számát.

1. Készítsen informatív weboldalt

Potenciális hallgatói társaik ajánlásai révén hallhatnak az oktatási intézményéről. Vagy Google-keresés vagy közösségi média marketingkampány révén fedezhetik fel Önt.

Amikor a látogatók bármilyen módon megérkeznek a weboldalára, az erős első benyomást kell keltenie.

Mit jelent ez? Először is, kommunikálnia kell a márka üzenetét. Egy másik fontos elem az, hogy hogyan tud kitűnni a többi felsőoktatási intézmény közül.

Ahhoz, hogy webhelye a potenciális hallgatók számára döntéshozatali digitális csatornává váljon, a felsőoktatási marketing részeként a következőket kell biztosítania:

Weboldal tervezés és felépítés

Weboldalát egyszerre több különböző közönség böngészi.

Például a középiskolás diákok az alapképzési programok részleteit keresik, a dolgozó szakemberek esti posztgraduális kurzusokat keresnek, míg a nemzetközi hallgatók a felvételi kritériumokról szeretnének pontos információkat kapni.

Webhelyének felépítésében ezeket az útvonalakat egyértelműen el kell különíteni a kezdőlapról.

Példa: Arizona Állami Egyetem, amely lehetővé teszi, hogy Ön válassza ki a diplomaprogramját.

az Arizona Állami Egyetem közreműködésével

A tiszta navigáción túlmenően ezek azok a nem megkerülhető (jó, ha vannak) elemek a weboldalán:

Mobil-first design : Készítsen olyan dizájnt, amely lehetővé teszi a potenciális hallgatók számára, hogy utazás közben, óráik között vagy késő este a telefonjukon böngészve tájékozódjanak.

Programkeresők : Tegyen fel 3-4 gyors kérdést a potenciális hallgatóknak érdeklődési körükről, karrier céljaikról és tanulmányi preferenciáikról, majd javasoljon nekik releváns programokat.

AI chatbotok: Használjon chatbotokat, amelyek a határidőkkel, követelményekkel, campus létesítményekkel és a jelentkezés státuszával kapcsolatos gyakori kérdésekre adnak választ a nap 24 órájában.

Készítsen programspecifikus céloldalakat

A felhasználók konkrét keresési kifejezéseket használnak, például „a legjobb pénzügyi mesterképzések az Egyesült Államokban”, és a keresőmotorok vagy célzott hirdetések segítségével közvetlenül a programok oldalaira jutnak. Ezek a programoldalak önálló konverziós eszközként működnek, és a következő kulcsfontosságú elemekkel rendelkeznek:

Jogosultsági kritériumok : Legyen egy szakasz, amely meghatározza a hazai és nemzetközi hallgatókra vonatkozó követelményeket, a standardizált tesztpontszámokat, az előfeltételként megkövetelt tantárgyakat és a minimális GPA-t.

Egyértelmű CTA-k : Legyenek egyértelmű CTA-k a potenciális hallgatók számára a döntéshozatali folyamat különböző szakaszaiban, pl. töltse ki a jelentkezési lapot, egyeztessen időpontot egy felvételi tanácsadóval, töltse le a brosúrát.

Letölthető brosúrák : Készítsen letölthető PDF-fájlokat, amelyek tartalmazzák a tanterv felépítését, a kurzusok díjait, a rendelkezésre álló ösztöndíjakat, a kreditkövetelményeket, a oktatók képesítéseit és a karrierlehetőségeket.

Hallgatói vélemények : Rövid idézetek vagy videó részletek jelenlegi hallgatóktól és friss diplomásoktól.

Következő felvételi időpontok: Látható határidők és jelentkezési időpontok, hogy sürgősséget teremtsenek

Egyéb weboldalak

Lehetséges, hogy a potenciális hallgatók még mindig összehasonlítják az egyetemeket, vagy véglegesítik választásukat, amikor meglátogatják weboldalát. Készítsen vonzó weboldalakat, amelyek a célközönség számára hozzáférést biztosítanak az alábbi részletekhez:

Rólunk : Az egyetem alapítása, története, akkreditációi és rangsorolása, híres végzett hallgatói, kulturális sokszínűsége, alapértékei és minden egyéb információ, amely segíthet javítani a hallgatók elkötelezettségét és jobban megérteni az intézményt.

Sajtóhírek és hírek : Legújabb média megjelenések, kutatási áttörések, nevezetes végzett hallgatók eredményei és intézményi mérföldkövek

Kampusz létesítmények : virtuális túrák, kollégiumi részletek, könyvtári források, laboratóriumok, sportkomplexumok, tanulási helyek és a hallgatói élet a kampuszon belül.

Hallgatói támogató szolgáltatások: karrier-tanácsadás, mentális egészségügyi források, tanulmányi tanácsadás és fogyatékossággal élők számára biztosított különleges ellátás

Központosítsa webhelyének tartalmát és programinformációit a ClickUp Docs segítségével.

Csapatod a beépített AI asszisztens segítségével készíthet tartalmat brosúrákhoz, programirányelvekhez, jogosultsági feltételekhez, a rólunk szóló oldalakhoz és egyéb weboldalakhoz.

Több szerző (marketing írók, dékánok, hallgatói ügyekért felelős csapatok) egyszerre szerkesztheti a tartalmat, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és megjelölheti a lektorokat, mielőtt az oldalak megjelennek.

Egyszerűsítse tartalomkezelési feladatait a ClickUp Docs segítségével

Minden dokumentum automatikusan elmenti a különböző verziókat, így soha nem veszítheti el a tanfolyamok oldalainak régebbi verzióit vagy az akkreditációs adatokat.

A stílusútiasításokat és a vizuális identitás irányelveit egy megosztott dokumentumban is tárolhatja, hogy az összes webes szöveg minden részlegen egységes legyen.

👀 Tudta? A hallgatók közel 79%-a inkább az egyetem hivatalos honlapjáról szerzi be az iskolával kapcsolatos információkat, míg 26% az egyetemi chatbotot vagy a ChatGPT-t használja az információkeresés megkönnyítésére.

2. Építsd fel márkádat a közösségi médiában

Nem minden egyetemnek kell jelen lennie a TikTokon.

Ha azonban figyelmen kívül hagyja a közösségi médiát, akkor elszalaszt egy lehetőséget, hogy közösséget építsen és megossza intézménye értékeit és küldetését.

Ezenkívül a közösségi média döntő szerepet játszik a kapcsolatok kiépítésében, fenntartásában és megerősítésében a hallgatói életciklus során.

Egyszerűen fogalmazva: ez az a hely, ahol a leendő hallgatók első benyomásukat alakítják ki, a jelenlegi hallgatók megtalálják a tartozás érzését, és az alumni tagok a diploma megszerzése után is kapcsolatban maradnak az egyetemmel.

Azt is tudnia kell, hogy a célközönség számára létrehozott felhasználói tartalom nagyobb bizalmat épít, mint bármely más marketinganyag vagy promóciós stratégia.

Minden platform más-más lehetőségeket kínál:

Az Instagram, a Facebook és a TikTok segítségével bemutathatja az egyetemi életet, a hallgatók tapasztalatait és a mindennapi kultúrát.

A LinkedIn kiemeli az akadémiai kiválóságot, a oktatói kutatásokat és az alumni eredményeket.

A YouTube a campus-túrák, webináriumok és a hallgatók sikertörténeteinek bemutatására szolgáló eszközként működik.

Inspirációként nézze meg a Michigan Egyetem Instagram-oldalát. Ott mindent közzétesznek, a késő esti tanulási ülésektől a futballmeccsek hagyományaiig.

Figyelembe véve, hogy a leendő hallgatók 73%-a a közösségi médiát használja az iskolák kutatásához, a közösségi médiában való jelenléte megkönnyíti számukra, hogy elképzeljék a jövőjüket az Ön egyetemén.

via University of Michigan

Számos más egyetem is sikeresen alkalmazza ezt más közösségi média platformokon.

Például a Northeastern University YouTube-csatornáján rengeteg videó található a campusról, aktuális témákról stb. Ez azt mutatja, hogy marketingkommunikációs stratégiája nem feltétlenül kell, hogy csak campus-túrákra vagy fényes promóciós videókra koncentráljon.

via Northeastern University

Másrészt a Harvard Business School Executive Education LinkedIn oldala többféle közönséget szolgál ki (leendő résztvevők, vállalati ügyfelek, oktatók, öregdiákok).

via Harvard Business School

Ezeknek a példáknak a lényege, hogy a közösségi média stratégiái széles körű témákra, tevékenységekre, érdeklődési körökre és tapasztalatokra épülnek.

A szilárd közösségi média stratégia mellett ne feledje, hogy a megfelelő csatornát kell használnia a célközönség eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy a célközönségébe a következők tartoznak:

Hallgatók és potenciális hallgatók

Szülők

Vállalati partnerek

Egyéb intézmények

Személyzet és potenciális oktatók

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp College Admissions Social Media Marketing Plan Template sablont, hogy nyomon követhesse a különböző marketingcsatornákon végzett közösségi média tevékenységét.

Ezzel a sablonnal egyetlen helyről tervezheti, oszthatja el és ütemezheti a közösségi média feladatait.

Ezt a sablont felhasználhatja a különböző bejegyzések határidejének megjelenítésére (naptár nézetben), a feladatok kezelésére drag-and-drop kanban táblával, valamint az egyes feladatok előrehaladásának nyomon követésére (egyéni állapotokkal). A sablon könnyen beállítható és még könnyebb használni a munkához.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a közösségi médiában való posztolást a ClickUp főiskolai felvételi közösségi média marketing terv sablonjával.

Miért fogja szeretni ezt a sablont:

Összpontosítsa összes kampányát egy szervezett táblára, amely minden platformhoz egyedi nézeteket kínál.

Kövesse nyomon a felvételi ciklusok, események és ünnepek határidőit színekkel jelölt állapotokkal és emlékeztetőkkal.

Adjon hozzá egyéni mezőket olyan mutatókhoz, mint az elkötelezettségi arány, a hatótávolság és a kattintások száma, hogy nyomon követhesse, mi hat leginkább a leendő hallgatókra.

🎺 ClickUp előnye: Az egyetem közösségi médiáját szétszórt táblázatok, közvetlen üzenetek és emlékeztető jegyzetek segítségével is kezelheti. De ez nem biztosítja a következetes online jelenlét kialakításához szükséges struktúrát, láthatóságot és összehangoltságot. A ClickUp marketingprojekt-menedzsmentje a közösségi média marketingjének minden elemét egy helyen egyesíti. Az ötlettől a bevezetés utáni elemzésig kampányának minden szakasza egy közös munkaterületen zajlik. A ClickUp Marketing Project Management segítségével alakítsa át a véletlenszerű marketingtevékenységeket egy koherens stratégiává, amely minden platformon visszhangot kelt.

Az értékesítés, marketing, tervező labor, logisztika, mérnöki és támogató részlegeknek meghatározott sorrendben kell elvégezniük feladataikat ahhoz, hogy az ügyfél projektje sikeres legyen – ez a ClickUp előtt rendkívül nehéz feladat volt. Anélkül, hogy egy helyen nyomon követhettük volna a projekt ütemtervét, céljait és a globális csapatok feladatait, nehezen tudtuk időben összeállítani az eseményekhez szükséges összes elemet.

Az értékesítés, marketing, tervező labor, logisztika, mérnöki és támogató részlegeknek meghatározott sorrendben kell elvégezniük feladataikat ahhoz, hogy az ügyfél projektje sikeres legyen – ez a ClickUp előtt rendkívül nehéz feladat volt. Anélkül, hogy egy helyen nyomon követhettük volna a projekt ütemtervét, céljait és a globális csapatok feladatait, nehezen tudtuk időben összeállítani az eseményekhez szükséges összes elemet.

3. Fektessen be a tartalommarketingbe

Fektessen be magas színvonalú tartalmi eszközök létrehozásába, ne csak felvételi információkat kínáljon. Ha folyamatosan értékes forrásokat tesz közzé, a leendő hallgatók az Ön intézményét fogják tekinteni a legmegbízhatóbb útmutató forrásnak.

Íme, mit tehet, hogy értékes eszközöket építsen ki:

Hozzon létre tartalomcsoportokat a fontosabb döntési pontok körül

A leendő hallgatók komplex és többirányú kérdésekkel küzdenek, amikor pályájukat választják. Elemezze, mit is keresnek valójában, és hozzon létre egymással összekapcsolt tartalomcsoportokat, amelyek átfogóan megválaszolják ezeket a kérdéseket.

Például, amikor egy diák azt keresi, hogy „megéri-e a számítástechnika”, többféle nézőpontra van szüksége, mielőtt döntést hozna. Az ilyen kérdésekre válaszul készíthet egy sor blogbejegyzést, például:

Szükséges-e informatikai diploma a technológiai állásokhoz?

A szoftverfejlesztésen túli informatikai karrierlehetőségek

Mennyi az átlagos fizetés egy informatikai diplomásnak?

Milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy valaki informatikai diplomát szerezzen?

Ez csak egy témakör, amelyet hozzáadhat marketingtervéhez. Intézménye megbízható tartalmat építhet fel számos döntéshozatal szempontjából kritikus szempont köré:

Tartalom kategória Megközelítendő témák Jelentkezési folyamat Hogyan írjunk meggyőző személyes nyilatkozatokat? Ajánlólevelek: kit kérjünk meg és mikor? Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni? Interjú-felkészülés az egyetemi felvételihez Karrierlehetőségek A diplomások 5 év után szerzett jövedelme szakonkéntAz egyes programokból felvett munkavállalók iparágaiA munkáltatók által a diplomásoktól elvárt készségekA szakmai gyakorlatokból állásba való átalakulás aránya Pénzügyi támogatás Mennyibe kerül egy pénzügyi mesterképzés az Egyesült Államokban? Mennyibe kerül egy nemzetközi hallgató megélhetése az Egyesült Államokban? Milyen diákhitel-lehetőségek állnak rendelkezésre a nemzetközi hallgatók számára? Milyen támogatások és ösztöndíjak állnak rendelkezésre a pénzügyi szakon végzett hallgatók számára? Kulturális inkluzivitás Milyen az XYZ Főiskola etnikai összetétele? Boston biztonságos hely az ázsiai hallgatók számára?

Használja ki a oktatói szakértelmet a gondolatvezetéshez

Az egyetemek rendelkeznek az egyik legkevésbé kihasznált marketing erőforrással: képesített szakértőkkel.

Nem minden gondolatvezetői írásnak kell szakértői értékelésen átesett cikknek vagy hosszú tudományos esszének lennie.

Még a rövid, könnyen érthető bejegyzések is, mint például a „Három tanulság MBA hallgatóink fenntarthatósági projektjéből”, hatalmas hitelességet építhetnek.

Ösztönözze a tanárokat, hogy osszanak meg rövid magyarázatokat a trendi témákról, nyújtsanak betekintést a tantermi projektek kulisszái mögé, és működjenek együtt a hallgatókkal vagy az alumniokkal a tanulási eredmények elérése érdekében.

A MIT Labs podcast-sorozattal is rendelkezik. A hivatalos weboldal szerint a podcast célja, hogy a MIT munkáját globális közönséggel megossza. Általában a MIT elnökének a laboratóriumokban dolgozókkal folytatott beszélgetéseit tartalmazza.

via MIT Open Podcasts

Hogyan segít a ClickUp?

A beépített AI asszisztens, a ClickUp Brain segít csapatainak hatékonyabban dolgozni a tartalommarketing-menedzsment minden szakaszában.

A Brain bemutatja, hogy intézménye hogyan használja előremutató módon a mesterséges intelligenciát a hallgatók és a személyzet számára egyaránt.

A Brain segít Önnek bevezetőket írni, bekezdéseket átírni vagy hosszú tartalmi blokkokat összefoglalni közvetlenül ott, ahol csapata dolgozik. Biztosítja a következetes hangnemet és az egyértelműséget, amelyek elengedhetetlenek a hallgatóknak szóló anyagok, például a felvételi útmutatók, hírlevelek vagy karrierrel kapcsolatos GYIK-ek esetében.

Készítse el tartalmát a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp Brain segítségével akár a meglévő tartalmakat is új formátumokba alakíthatja át. Egy órás felvételi webinárium blogösszefoglalóvá, karusszelposztá és oktatói kérdések és válaszokká alakulhat a ClickUp munkaterületén belül.

Ha pedig egy oktató kutatási cikket publikált, akkor a Brain segítségével azt infografikává és karusszelbe alakíthatja át a közösségi média platformok számára.

Így hozhat létre képet a ClickUp Brain segítségével.

Mivel az inspiráció nem mindig akkor jön, amikor az íróasztalnál ül, a ClickUp Brain MAX Talk-to-Text funkciójával útközben is rögzítheti ötleteit.

A tanárok diktálhatják az előadásokon elhangzott gondolatokat, a hallgatók rögzíthetik a projektekkel kapcsolatos reflexióikat, a marketingesek pedig gyorsan megfogalmazhatják tartalmi ötleteiket. A ClickUp Brain ezeket leírja, rendszerezi, és a ClickUp Docs-ban felhasználható jegyzetekké vagy szerkesztésre kész vázlatokká alakítja.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp egyetemi marketing terv sablont, hogy egy helyen tervezhesse és nyomon követhesse felsőoktatási marketing stratégiáit. Ez a sablon egy Bevezető útmutatóval és több mint 5 ClickUp nézettel rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén láthatja az egyes feladatok előrehaladását, beleértve azok prioritását, állapotát és határidejét. Ingyenes sablon letöltése Központosítsa marketingtevékenységeit a ClickUp egyetemi marketing terv sablonjával! Ezzel a sablonnal Kövesse nyomon az egyes feladatok százalékos teljesítését

Osztályozza feladatait prioritás szerint, például magas, közepes és alacsony.

Hozzon létre függőségekkel rendelkező ClickUp feladatokat, és rendelje azokat a csapat tagjaihoz.

Adjon hozzá átfogó részleteket az egyes tartalommarketing-stratégiákról az egyéni mezők segítségével.

4. Használjon e-mail marketinget

Az e-mail továbbra is a legmegbízhatóbb kommunikációs csatorna, a leendő hallgatók 77%-a ezt részesíti előnyben az egyetemi hírek és információk fogadására.

Az egyetemi marketing holisztikus megközelítésével végtelen számú kapcsolódási pont áll rendelkezésére, ahol potenciális hallgatók e-mail címeit gyűjtheti. Például amikor a hallgatók kérdőíveket töltenek ki, brosúrákat töltenek le, campus-túrára jelentkeznek, webináriumokon vesznek részt, vagy interakcióba lépnek az Ön weboldalával.

Használja a potenciális hallgatókról gyűjtött információkat, hogy kor, hely, program iránti érdeklődés, jelentkezési státusz és döntési szakasz szerint szegmentálja őket. Hozzon létre személyre szabott e-mail sorozatokat, amelyek minden lépésnél hasznos forrásokat biztosítva irányítják a címzetteket a beiratkozás felé.

Így használhatja az e-maileket, hogy különböző pontokon találkozzon a hallgatókkal:

Prospektus szakasz Tartalom típusa Ismertség Programáttekintések, a campus életének legfontosabb eseményei, hallgatói sikertörténetek, ösztöndíjhirdetések Megfontolás Részletes tantervi bontások, oktatói bemutatók, pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos útmutatók és jelentkezési határidőkkel kapcsolatos emlékeztetők. Döntés Személyre szabott felvételi értesítők, a következő lépések ellenőrzőlistája, szállásinformációk, beiratkozási határidők Beiratkozás Orientációs ütemtervek, kurzusbejelentkezési útmutatók, campus-források, üdvözlő csomagok Megtartás Eseménymeghívók, tanulmányi támogatási források, szakmai gyakorlatok, öregdiákok hálózata

Hogyan segít a ClickUp?

Az integrációk révén történő e-mail kampányok összehangolása mellett a ClickUp mostantól lehetővé teszi az e-mailek kezelését a projekt munkafolyamatok részeként.

A ClickUp e-mail projektmenedzsment funkciójával közvetlenül a ClickUp-ban küldhet és fogadhat üzeneteket, összekapcsolhatja őket feladatokkal, automatizálhatja a folyamatokat, és strukturált munkatételekké alakíthatja az e-mail szálakat.

Vegyünk egy példát.

A leendő hallgatók ösztöndíjra vonatkozó határidőkről szóló e-mailjei automatikusan feladattá alakíthatók a felvételi csapat számára, ütemezhetők és kioszthatók. Mivel ezeket az e-maileket a ClickUp-on belül kezeli, marketing- és felvételi csapata szinkronban marad, és elkerülhetővé válnak a lemaradt ügyek.

A gyakori érdeklődési pontok felhasználásával olyan e-mail sorozatokat hozhat létre, amelyek akkor aktiválódnak, amikor egy potenciális ügyfél kitölti az űrlapot vagy továbblép egy másik szakaszba. Állítson be szabályalapú ClickUp automatizálásokat, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén aktiválódnak.

Állítson be szabályalapú kiváltókat a ClickUp Automations segítségével

Például:

Kiváltó ok : Amikor a potenciális ügyfél elküldi az űrlapot, amelyben konzultációs hívást kér.

Feltétel : A program iránti érdeklődés területe egyezik a „Graduate Business Programs” (posztgraduális üzleti programok) kifejezéssel.

Tevékenység: Küldjön e-mailt a naptár linkjével, hogy időpontot egyeztessen, és feladatot rendeljen a felvételi tanácsadóhoz.

A ClickUp segítségével a munkafolyamatok automatizálása némi beállítási időt igényel, de hetente több mint 5 órányi munkát takarít meg.

⭐ Bónusz: Használja a ClickUp Autopilot Agents szolgáltatást a ismétlődő kommunikáció nagy léptékű kezeléséhez. Ezek az AI-alapú asszisztensek automatikusan válaszolnak a hallgatók kérdéseire, továbbítják az e-maileket a megfelelő tanácsadónak, és elindítják a következő lépéseket. Például, amikor egy leendő hallgató e-mailben érdeklődik a posztgraduális program ösztöndíjra való jogosultságáról, az Autopilot Agent azonnal válaszolhat a vonatkozó pénzügyi támogatás részleteivel, megjelölheti a felvételi tanácsadót a további lépésekhez, és létrehozhat egy feladatot, hogy személyre szabott emlékeztetőt küldjön a következő jelentkezési határidő előtt.

5. Szervezzen személyes rendezvényeket

A hallgatók szeretnék megnézni azt a campuszt, ahol az elkövetkező éveket fogják tölteni. Adjon nekik lehetőséget, hogy megismerjék azt, megnyitva előttük a meglévő campus rendezvényeket.

Rendezzen regisztrációhoz kötött nyílt napokat a hazatérési hétvégéken, az éves fesztiválokon, a nagy sporteseményeken, vagy akár vendégelőadások alkalmával. A campus látogatások megmutatják a hallgatóknak az egyetem energiáját és kultúráját.

Helyi és regionális potenciális hallgatók számára szervezzen csoportos campus-túrákat hétvégén. Ezzel időt takaríthat meg az egyéni bemutatók helyett, és a potenciális hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerni másokat is, akik ugyanazokat a programokat fontolgatják.

A campus-túrák során a hallgatói nagykövetek megoszthatják tapasztalataikat, miközben válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

Az országos vagy nemzetközi potenciális hallgatók számára rögzítsen virtuális campus-túrákat, és helyezze el azokat a weboldalán. Hozzon létre interaktív, 360 fokos élményeket, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy saját tempójukban navigáljanak a campus épületei között.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp eseménymarketing-sablonja minden részletet rendszerez, a tervezéstől és az önkéntesek ütemezésétől az RSVP-követésig és az esemény utáni utánkövetésig.

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp eseménymarketing-sablonját az események tervezéséhez és lebonyolításához.

A ClickUp Views segítségével megtervezheti az nyílt nap vagy a campus-túra minden egyes szakaszát, a Custom Fields segítségével nyomon követheti a regisztrációkat, és előkészítő feladatokat oszthat ki a különböző osztályok között.

Miután az esemény munkafolyamata kialakult, a ClickUp Calendar további ellenőrzési lehetőségeket kínál. A campus esemény minden eleme időhöz kötött ütemtervvé válik.

A naptárat szinkronizálhatja külső eszközeivel, például a Google Naptárral vagy az Outlookkal, hogy a tanárok, önkéntesek és a személyzet mindig naprakész információkkal rendelkezzen.

Tervezze meg az események előkészítését és utólagos nyomon követését a ClickUp naptár segítségével.

6. Fektessen be a helyi keresésbe és az online hírnévkezelésbe

A felsőoktatási intézmények számára a láthatóság már jóval azelőtt megkezdődik, hogy a hallgatók felkeresik a weboldalukat. Amikor a leendő hallgatók (és szüleik) a „legjobb üzleti iskolák a közelemben” vagy a „legjobb ápolói programok Bostonban” kifejezéseket keresik, az Ön főiskolájának online jelenléte határozza meg, hogy egyáltalán felkelti-e az érdeklődésüket.

A helyi keresőoptimalizálás és az online hírnévkezelés a mai egyetemi marketing két legfontosabb pillére. Együttesen segítenek abban, hogy a megfelelő üzenettel a megfelelő régiókban elérje a megfelelő hallgatókat.

Kezdje a Google Business Profile (GBP) optimalizálásával. Gondoljon rá úgy, mint az egyetem első benyomására. Gondoskodjon arról, hogy minden campus helyszínének frissített profilja legyen, pontos adatokkal, beleértve a címet, a telefonszámot, az irodai nyitvatartási időt és a campusról készült kiváló minőségű fotókat.

Tegyen közzé bejegyzéseket nyílt napokról, közelgő felvételi határidőkről és campus rendezvényekről. Ösztönözze a jelenlegi hallgatókat és az alumni tagokat, hogy őszinte, részletes értékeléseket írjanak tapasztalataikról. Ezeknek nagyobb súlyuk van a leendő hallgatók számára, mint bármely fizetett hirdetésnek.

A keresési listákon túl a hírnévkezelés kiterjed arra is, hogy az egyetem hogyan kapcsolódik be a digitális csatornákba.

Reagáljon gyorsan, empátiával és átláthatósággal mind a pozitív, mind a negatív értékelésekre. Tekintse ezt olyan tükörnek, amely megmutatja a hallgatóknak, hogy intézménye mennyire értékeli a visszajelzéseket.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Tasks segítségével az általános célok világos, megvalósítható lépésekké alakíthatók, amelyek könnyen nyomon követhetők és kezelhetők. Kezdje azzal, hogy feladatokat hoz létre minden olyan hírnévvel vagy marketing KPI-vel kapcsolatban, amelyet javítani szeretne – például a Google-értékelések számának növelése, a csillagbesorolások javítása vagy a helyi címjegyzékekben való jelenlét bővítése.

A ClickUp Tasks segítségével a csapatmunka hatékonyabbá válik: prioritásokat állíthat be, feladatok tulajdonosait rendelheti hozzá, részleteket adhat hozzá, és mindenki számára elérhetővé teheti a megjegyzéseket és frissítéseket, mindezt egy helyen.

Minden feladat kisebb alfeladatokra vagy ellenőrzőlista-elemekre bontható, így még az olyan immateriális erőfeszítések is mérhetővé és kezelhetővé válnak, mint a hírnév és a láthatóság. Feladatokat rendelhet konkrét csapattagokhoz, határidőket állíthat be, prioritásokat adhat hozzá, és nyomon követheti a haladást a kezdetektől a befejezésig.

A feladatokat csapatok, osztályok vagy kezdeményezések szerint csoportosíthatja – például „Helyi SEO”, „Hírnévkezelés” vagy „Hallgatói visszajelzések” –, így mindenki tudja, mire kell összpontosítania, és hogy munkája hogyan járul hozzá a nagyobb célok eléréséhez.

A ClickUp Tasks segítségével ötleteit és céljait konkrét cselekvésekre válthatja, így könnyen mérhetővé válnak az eredmények, és csapata is összehangoltan tud dolgozni.

📮 ClickUp Insight: A vezetők 55%-a a feladatokat nagyobb kihívásokhoz vagy célokhoz kötve magyarázza el a projektek mögötti okokat. Ez azt jelenti, hogy ha 45% a cél helyett a folyamatra koncentrál, az a csapat tagjai motivációjának és hajtóerejének csökkenéséhez vezethet. Még a kiemelkedő teljesítményt nyújtóknak is szükségük van arra, hogy lássák munkájuk fontosságát, és értelmet találjanak abban, amit csinálnak. Ideje áthidalni a szakadékot. Kapcsolja össze az egyes feladatokat a ClickUp átfogó céljaival és célkitűzéseivel. Használja a beépített kapcsolatokat és függőségeket, hogy megmutassa, hogyan járul hozzá minden erőfeszítés a nagyobb képhez, így a feladatok mindenki számára értelmesebbé válnak a csapatában. 💫 Valódi eredmények: A Cartoon Network a ClickUp közösségi média menedzsment funkcióit használta, hogy 4 hónappal korábban fejezze be a tartalom közzétételét, és ugyanakkora létszámú csapattal kétszer annyi közösségi csatornát kezeljen.

📚 További információ: A legjobb campus menedzsment szoftverek

7. Adatvezérelt digitális reklámozás

Az adatközpontú digitális reklámozás a közönségről szerzett ismereteket, a viselkedéselemzést és a konverziós mutatókat használja fel annak meghatározásához, hogy az egyetem hogyan, hol és mikor indítson online kampányokat.

A Google Ads, a Meta (Facebook + Instagram), a LinkedIn és a YouTube segítségével nyílt napokat, programindításokat, ösztöndíjakat és jelentkezési határidőket hirdethet a megfelelő közönségnek.

De miért is fontos ez?

A megjelenítések, kattintások és konverziók nyomon követésével meg tudja állapítani, mely kampányok vonzzák a legalkalmasabb potenciális hallgatókat, és melyek nem teljesítenek jól.

Ideális esetben nyomon szeretné követni, hogy hány potenciális ügyfél lett ténylegesen jelentkező. Ha a kampány szintű adatokat (hirdetéskattintások, céloldal látogatások és űrlapok beküldése) összekapcsolja a tényleges beiratkozási eredményekkel, akkor reklámozása növekedési marketingstratégiává válik.

Kezdje azzal, hogy összekapcsolja adatforrásait. Szinkronizálja hirdetési platformjait, CRM-jét, vállalati marketing szoftverét és elemző eszközeit, hogy a potenciális ügyfelek tevékenysége egy központi rendszerbe áramoljon.

Ezután hozzon létre olyan hallgatói szegmenseket, amelyek tükrözik a beiratkozási folyamatot. Lehetnek például középiskolás végzősök, akik az egyetemi lehetőségeket vizsgálják. Vagy nemzetközi hallgatók, akik vízummal és szállással kapcsolatos információkat keresnek. Vagy bármi más.

Személyre szabhatja hirdetéseinek tartalmát, hogy az tükrözze az egyes szegmensek motivációit. Egy középiskolás diákot a pezsgő campus életről készült képek vonzhatnak. Egy felnőtt tanuló számára pedig a fizetési lehetőségekről vagy a rugalmasságról szóló, ROI-orientált üzenetek lehetnek vonzóbbak.

Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp Dashboards áttekinthető képet ad marketingkampányának teljesítményéről. Figyelje a releváns marketingteljesítmény-mutatókat, hogy biztosan elérje céljait.

A ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti marketingkampányai teljesítményét.

⭐ Bónusz: Csatlakoztassa kedvenc hirdetési és elemzési eszközeit közvetlenül a ClickUp-hoz a ClickUp Integrations segítségével. Csatlakoztassa a Google Ads, Meta, HubSpot és Google Analytics platformokat, hogy automatikusan beolvassa a kampányadatokat és a teljesítménymutatókat.

8. Tegye hallgatóit márka-nagykövetekké

A hallgatói a leghatékonyabb marketingcsapatot alkotják.

A kérdés az, hogy hagyja-e őket?

Amikor egy hallgató megosztja a kollégiumba költözéséről készült vlogját, egy fotót az éves fesztiválról, vagy egy rövid bejegyzést arról, hogy egy professzor hogyan segített neki szakmai gyakorlatot szerezni – ez olyan marketing, amit pénzért nem lehet megvásárolni.

Ezek az autentikus, spontán történetek olyan érzelmi kötődést alakítanak ki, amelyet egyetlen fizetett hirdetés sem tud utánozni. Megmutatják, milyen is valójában az élet az Ön campusán, és segítenek a leendő hallgatóknak elképzelni magukat ott.

Számos egyetem és főiskola is beépíti ezt marketingtervébe.

A Dél-Kaliforniai Egyetem (USC) az egyik legszervezettebb és legsikeresebb hallgatói nagyköveti programot működteti a felsőoktatásban.

Minden nagykövetet szigorú kiválasztási folyamat során választunk ki, és digitális etikett, márka hangja, valamint a tartalomkészítés alapjai, beleértve a fotózást, a rövid videókat és a történetmesélést, terén képezzük ki.

Az Ön nagykövetei különböző háttérrel rendelkeznek, és sokféle nézőpontot képviselnek, köztük nemzetközi hallgatók, átjelentkező hallgatók, sportolók és művészek. A leendő jelentkezők többféle változatát láthatják az egyetemi élménynek.

Hogyan segít a ClickUp?

A hallgatói nagyköveti program működtetése a marketing, a felvételi, a közösségi média és a hallgatói ügyek összehangolását igényli. A ClickUp for Education segít a folyamat minden részének racionalizálásában.

Hozzon létre egy dedikált Ambassador Workspace munkaterületet a ClickUp-ban, ahol marketingcsapata kezelheti a toborzást, a képzést, a tartalomtervezést és a teljesítmény nyomon követését.

Marketingcsapata minden nagykövetet vendégként hozzáadhat, aki hozzászólásokat nyújthat be jóváhagyásra, vagy nyomon követheti a kampányok határidejét.

A bevezetési források, például a márkairányelvek és a közösségi média szabályzatok, a ClickUp Docs-ban vannak tárolva.

A ClickUp naptárnézete segít megtervezni az ambasadorok tartalmát az akadémiai év legfontosabb eseményeihez, például az orientációs programhoz, sporteseményekhez, hallgatói toborzásokhoz és a diplomaosztó héthez.

Gyakori egyetemi marketing kihívások és azok leküzdése

Még a legjobb stratégiák alkalmazása esetén is a felsőoktatási marketing sajátos kihívásokkal jár. Ezek közé tartoznak:

❗Kiemelkedés a telített piacon

Az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma közel 4000 diplomát adó oktatási intézményt sorol fel az USA-ban. Ez a szám nem tartalmazza a szakmunkásképző és nem hagyományos iskolákat.

A piac versenyképesebb, mint valaha, és jelentős változás történt abban, ahogyan a diákok a hagyományos oktatást érzékelik.

✅ Megoldás: Kerülje az általános pozícionálást, amelyet mindenki más is használ.

Ahelyett, hogy „globális lehetőségekről” beszélne, inkább célzott üzeneteket fogalmazzon meg. Ez lehet például a diplomázás utáni 6 hónapos elhelyezkedési arány hangsúlyozása.

Vagy a „világszínvonalú kutatás” helyett emelje ki, hogy hallgatói hogyan járulnak hozzá a finanszírozott projektekhez már a második évfolyamon.

❗A különböző részlegek összehangolása

Bármelyik felsőoktatási intézményt megkérdezhet, és azt fogja mondani, hogy rengeteg különböző eszközt használnak. CRM a felvételihez, e-mail platform a marketinghez, régi ERP az oktatáshoz és táblázatok az öregdiákok elérése érdekében.

Ennek eredményeként a marketing, a felvételi, az öregdiákok és az akadémiai részlegek egymástól elszigetelten működnek.

Ennek eredményeként ezek a részlegek nem működnek összehangoltan. Marketingstratégia hiányában ez a hallgatók élményének összefüggéstelenségéhez vezet.

✅ Megoldás: Ösztönözze a funkciók közötti tervezést közös naptárak, rendszeres stratégiai egyeztetések és egységes kampányismertetők segítségével. Határozzon meg egyértelmű márkairányelveket és munkafolyamatokat, hogy minden részleg hozzájáruljon egy egységes, koherens narratívához.

❗Korlátozott marketing költségvetés

Ha Ön egy kis főiskola vagy egyetem, amelynek korlátozott marketingbüdzséje és erőforrásai vannak, akkor egyszerűen nem tud egyszerre 10 dolgot csinálni.

Emellett olyan intézményekkel is versenyez, amelyek több millió dolláros marketingbüdzsével rendelkeznek, és teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökségekkel és saját alkalmazottakkal rendelkeznek, akik mindezt kezelik.

✅ Megoldás: Ne támadjon teljes erőbedobással. Koncentráljon 2-3 csatornára, ahol a célközönsége tartózkodik. Ossza meg tartalmát következetesen. Nincs semmi baj azzal, ha mesterséges intelligenciát használ a digitális marketingtevékenységeinek bővítéséhez. Például tartalom létrehozásakor, újrahasznosításakor, ötleteléskor stb.

💡 Profi tipp: Ha csapata kapacitása korlátozott, használja a ClickUp Brain Connected Search funkcióját, hogy minden ötletet kontextusba helyezzen, mielőtt megkezdené a végrehajtást. Például, amikor kampánykoncepciókat ötletel, a Brain automatikusan lekérheti a kapcsolódó információkat a korábbi felvételi jelentésekből, közösségi bejegyzésekből vagy a munkaterületén tárolt eseményösszefoglalókból. Használja a ClickUp Brain Connected Search funkcióját, hogy azonnali válaszokat kapjon, anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene feltalálnia a kereket

