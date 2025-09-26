Wispr Flow vs. Superwhisper: melyik a jobb valós idejű átíráshoz?

A hangos diktálási alkalmazások egyre népszerűbbek a munkahelyen és a magánéletben egyaránt, mivel a hangbevitellel elkerülhető a hibátlan gépelés nehézsége, miközben lépést lehet tartani a gyors gondolkodással.

A Wispr Flow és a Superwhisper a két legnépszerűbb eszköz. A régebbi, szó szerinti átírási eszközökkel ellentétben ezekkel teljes mondatokban lehet diktálni, így a hangbeviteli funkció gyorsabb és természetesebb, és elősegíti a hozzáférhető és zökkenőmentes kommunikációt.

A kérdés tehát az, hogy melyik alkalmazás kínálja a legjobb AI-diktálást: Wispr Flow vagy Superwhisper?

Mi az a Wispr Flow?

a Wispr Flow segítségével

A Wispr Flow valós időben átírja beszédét (több mint 100 nyelven), hogy strukturált formátumban bemutassa a finomított szöveget. Bármely alkalmazásban működik (ahol gépelni lehet), fejlett technológiát használva az automatikus szerkesztéshez és a hangnem finomításához.

Az eszköz alkalmazkodik a szókincsedhez azáltal, hogy személyre szabott szótárat hoz létre, amely tartalmazza az iparágra jellemző kifejezéseket és rövidítéseket. Akár egyedi szöveghelyettesítéseket is létrehozhatsz a gyakran használt kifejezésekhez, így nem kell hosszú magyarázatokat ismételni vagy ismétlődő feladatokat végrehajtani.

A Wispr Flow funkciói

Vessünk egy pillantást a Wispr Flow legfontosabb funkcióira, és arra, hogy miben különbözik a hagyományos diktálási eszközöktől.

1. funkció: Intelligens formázás

A Wispr Flow értelmezi a beszédét, és kontextusérzékeny formázást alkalmaz, hogy a szöveg illeszkedjen az üzenet stílusához.

Például a Flow automatikusan strukturálja az üzenetét, hogy az e-mailben vagy dokumentációban professzionálisnak hangozzon. De ha szöveget küld egy barátjának, akkor a hangnemet informálisra és beszélgetőre váltja.

Amikor „első, második, harmadik” szavakat használ egy lista felolvasásakor, az alkalmazás automatikusan számozott listát hoz létre. Ha pedig a mondat közepén meggondolja magát (pl. „vacsorára taco lesz... vagyis inkább pizza”), a Wispr Flow átírja az üzenetet, hogy tükrözze végső gondolatát: „vacsorára pizza lesz”.

👀 Tudta? Alexander Graham Bell Volta Laboratóriuma az 1800-as évek végén fejlesztette ki a hangrögzítési technológiát, megnyitva ezzel azokat a lehetőségeket, amelyek végül 1907-ben a „Dictaphone” kifejezés védjegyének bejegyzéséhez vezettek.

2. funkció: Flow jegyzetek

A Flow Notes segítségével rögzítheti spontán ötleteit, és hangjegyzeteket strukturált jegyzetekké alakíthat. Ezzel a funkcióval (bármely eszközön) diktálhat jegyzeteket, amelyek automatikusan szinkronizálódnak az összes Wispr Flow eszközén.

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a feladat közben rögzítsd az inspirációt anélkül, hogy alkalmazást kellene váltanod vagy el kellene terelned a figyelmedet az elsődleges munkádról.

A Wispr Flow a hang-szöveg átalakítások előzményeit is megőrzi, így a felhasználók könnyedén visszakereshetik a korábbi diktálási munkameneteket, és gyorsan szerkeszthetik a szöveget.

3. funkció: Parancs mód

A Command Mode segítségével a felhasználók hangparancsokkal szerkeszthetik a generált szöveget. Egyszerűen válassza ki a szerkeszteni kívánt szöveget, és mondjon ki parancsokat, például:

„Összefoglalná nekem ezt?”

„Mit jelent ez?”

„Tudná ezt pontokká alakítani?”

„Le tudná fordítani ezt spanyolra?”

A funkció képes konzisztens hangvezérelt szerkesztési élményt teremteni, függetlenül a munkafolyamat-platformtól.

🧠 Érdekesség: 1877-ben Thomas Edison megalkotta a fonográfot, az első olyan gépet, amely hangot tudott rögzíteni és lejátszani. Az első felvétele a „Mary had a little lamb” című gyermekdal volt.

4. funkció: AI automatikus szerkesztés

A Wispr Flow automatikusan megtisztítja a diktált szöveget, miközben beszél. Eltávolítja a töltelékszavakat, kijavítja az alapvető hibákat, és teljes mondatokká formázza a kimenetet.

Ezenkívül a Snippet Library segítségével gyakran használt kifejezéseket vagy szövegrészeket menthet el kivonatokként. Egy kiváltó kifejezés kimondásával a teljes mentett szöveg beillesztésre kerül a leírásba.

Wispr árak

Flow Basic: Ingyenes

Flow Pro: 15 USD/hó

Flow Teams: 12 USD/felhasználó/hónap (3 vagy több felhasználó)

Flow Enterprise: Egyedi árazás

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ hangsegédet (4%) vagy automatizált ügynököt (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgető AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elfogadottsága annak is köszönhető lehet, hogy ezek az eszközök gyakran specifikus feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy specifikus munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

Mi az a Superwhisper Flow?

via Superwhisper

A Superwhisper, egy AI-alapú hangdiktálási alkalmazás, amelynek tervezése során a magánélet védelme volt az elsődleges szempont. Offline funkciójával az audioadatok helyileg, a készüléken (wifi nélkül) kerülnek feldolgozásra, így teljes mértékben biztosítva a magánélet védelmét és a biztonságot.

A Superwhisper kompatibilis mind a helyi, mind a felhőalapú modellekkel. Korlátlan hozzáférést biztosít olyan AI-modellekhez, mint az OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq és más eszközök. Ennek eredményeként fejlett nyelvi modellekkel pontos diktálásokat dolgozhat fel, további költségek nélkül.

A Superwhisper több mint 100 nyelvet és nyelvjárást támogat, hangvezérelt szerkesztést, kiterjedt testreszabási lehetőségeket és univerzális alkalmazáskompatibilitást kínál. A Superwhisper azonban csak macOS és iOS eszközökön fut natívan.

A Superwhisper funkciói

A diktált szövegek szervezett szöveggé történő fordításától a nagy mennyiségű fájl átírásának kezeléséig – íme, mi teszi a Superwhisper-t népszerű AI diktálási eszközzé.

1. funkció: Intelligens módok

A Superwhisper alkalmazás előre beállított módokat kínál üzenetek, e-mailek, jegyzetek és találkozók számára. Saját, személyre szabott AI utasításokkal saját módokat is létrehozhat.

Ön meghatározza a pontos követelményeket (formázás és stílus), és az eszköz feldolgozza a diktálást az Ön által testreszabott értekezlet-jegyzet sablonokba vagy műszaki dokumentumokba. Egyszerűbben fogalmazva: strukturált szöveget kap, amely megfelel a munkafolyamat követelményeinek.

2. funkció: Szövegcsere

A Superwhisper robusztus szövegcserélő funkcióval rendelkezik, amely zökkenőmentesen működik a diktált tartalommal. A diktálás idejének csökkentése érdekében gyorsbillentyűket hozhat létre a gyakran használt kifejezések, szakszavak vagy hosszú magyarázatok számára.

Az eszköz lehetővé teszi, hogy egyéni szótárat állítson össze a gyakran használt szavakból, hogy elkerülje az ismétlődő hibákat.

🧠 Érdekesség: Az emberek évtizedekkel az üzenetrögzítők és mobiltelefonok megjelenése előtt hangüzeneteket küldtek kis, egyedi lemezeken, például hangleveleken.

3. funkció: Kontextusérzékenység

A Superwhisper Super módja rögzíti a munkád kontextusát, és ennek megfelelően finomítja az eredményt.

Így használja a Super Mode az akadálymentesítési API-kat háromféle kontextus összegyűjtésére:

A kontextus típusa Mit csinál? Alkalmazási kontextus – Azonosítja az aktív alkalmazást – Olvassa a szöveget az aktuális beviteli mezőkből vagy a szövegszerkesztőből Kiválasztott szövegkontextus – Bármelyik kiemelt szöveget elolvassa – A kijelölést használja az AI feldolgozáshoz Vágólap tartalma – Beépíti a diktálás után 3 másodpercen belül vagy a diktálás közben másolt szöveget.

4. funkció: Fájlok átírása

Feltölthet hang- és videofájlokat, például előre rögzített előadásokat, találkozókat és interjúkat átírásra. Az eszköz az aktív mód AI utasításait és formázási beállításait alkalmazva strukturált szöveggé alakítja őket.

Ezzel együtt módosíthatja az aktív módot, hogy más utasításokat alkalmazzon.

👀 Tudta? A 2000-es évek előtt a legtöbb átírást manuálisan végezték, fejhallgatót viselő gépírók, akik lábfékkarokkal állították meg/játszották le a felvételeket.

A Superwhisper árai

Ingyenes

Előny: 8,49 USD/hó

Életre szóló: 249,99 dollár

🌟 Bónusz: A Wispr Flow és a Superwhisper átadja Önnek a leiratot, de ennél többet nem tesznek. A jegyzeteket továbbra is manuálisan kell átmásolnia a projekteszközeibe. A ClickUp Brain MAX mindent ugyanabban a munkaterületen tárol, így a diktált ötleteit azonnal feladatokká, dokumentumokká vagy megjegyzésekké alakíthatja anélkül, hogy más eszközökbe kellene másolnia őket.

Wispr Flow vs. Superwhisper hangos diktáláshoz: funkciók összehasonlítása

Mind a Wispr Flow, mind a Superwhisper kiemelkedő helyet vívott ki magának az AI-alapú átírási eszközök piacán. Míg az előbbi a gyors átírási sebességéről ismert, addig az utóbbi az offline funkcionalitásáról építette fel hírnevét.

A Wispr Flow és a Superwhisper között a választás gyakran a finom különbségekre vezethető vissza.

Mielőtt ezt megvizsgálnánk, íme egy rövid áttekintés:

Funkciók Wispr Flow Superwhisper Kihangosító mód Folyamatos diktálás automatikus szünetfelismeréssel Push-to-talk és folyamatos felvétel módok Hangmodellek Egyedi, szabadalmaztatott átírási modell Több hangmodell: Ultra (felhő), Nova (felhő), Ultra Turbo V3 (helyi), LM studio Kontextusérzékenység Az alkalmazáson alapuló automatikus hangszín-alkalmazkodás Fejlett kontextusgyűjtés az akadálymentesítési API-k segítségével Offline támogatás Felhőalapú feldolgozás (internetkapcsolat szükséges) Teljes offline feldolgozás helyi modellekkel Adatvédelmi megközelítés SOC 2 Type II, HIPAA-megfelelőség GDPR és CCPA megfelelés Fájlok átírása Nem elérhető Támogatja az audio-/videofájlok feltöltését átírás céljából. API-integrációk Korlátozott harmadik féltől származó AI-modell kapcsolatok Kiterjedt API-hozzáférés több AI-szolgáltatóhoz AI-modell hozzáférés Saját fejlesztésű átírási modell, integrálva a ChatGPT és a Perplexity programokkal. OpenAI, Anthropic, Deepgram, Groq (felhőalapú és helyi modellek egyaránt) Audio/fájl támogatás Nem támogatja a fájlok feltöltését/audio-/videofájlokból történő átírást. Külső audio- és videofájlok feldolgozásának támogatása: MP3 audio, MP4 videó, Mono WAV 16 kHz mintavételi frekvenciával Exportálási lehetőségek Elsősorban élő diktáláshoz és közvetlenül alkalmazásokban történő íráshoz tervezték, nem pedig kötegelt fájlexportáláshoz. Lehetővé teszi a leirat/szöveg exportálását TXT, DOCX, PDF formátumban. Ezenkívül fájlokat (audio/videó) is feldolgozhat, majd a leiratot szöveg formátumban kinyomtathatja. Használati esetek Célközönség: fejlesztők, diákok, írók, alkotók, ügyvédek és vállalkozások A professzionális átírásra, a fájlfeldolgozásra és az adatvédelem szempontjából kritikus munkafolyamatokra összpontosít.

1. funkció: Könnyű használat és platformkompatibilitás

A Wispr Flow Windows, macOS, iOS és Android eszközökön is működik, zökkenőmentes szinkronizálással. Asztali és iOS alkalmazásként is működik, és minden olyan alkalmazásba integrálható, amelyben gépelni lehet. A Wispr Flow könnyen használható, és a tanulási görbe is sima.

A Superwhisper viszont kizárólag macOS és iOS eszközökön fut. Az alkalmazás testreszabható globális gyorsbillentyűkkel rendszer-szerte működik, és szorosan integrálódik a macOS 13+ hozzáférhetőségi API-jaival. A Superwhisper kiterjedt beállítást igényel, és megtanulása időbe telik.

🏆 Győztes: Döntetlen. Válassza a Wispr Flow-t, ha kezdő, a Superwhisper-t pedig, ha fejlettebb átírási igényei vannak.

2. funkció: Ügyfélszolgálat

Az utóbbi időben a Wispr Flow sok negatív visszajelzést kapott a Reddit-en gyenge ügyfélszolgálata miatt. Ugyanakkor van egy súgó dokumentáció, amelyhez fordulhat segítségért.

A Superwhisper weboldalán részletes dokumentáció található. A Pro csomag prioritásos támogatást is biztosít.

🏆 Győztes: Superwhisper, a Wispr Flow-ról szóló Reddit-hozzászólások alapján, ahol a felhasználók panaszkodnak, hogy nem kapnak választ a csapattól.

3. funkció: Árak

A Wispr Flow ingyenes csomagja hetente 2000 szót kínál, ami alkalmi felhasználóknak megfelelő, de korlátozza a nagy mennyiségű diktálási munkát. A Pro csomag havi 15 dollárba kerül, és korlátlan számú szót, parancs módot a hangszerkesztéshez, valamint korai hozzáférést biztosít az új funkciókhoz.

A Flow Teams esetében legalább 3 helyre van szükség, az Enterprise csomag pedig egyedi árazást kínál.

A Superwhisper viszont még az ingyenes csomagban is korlátlanul használható kis hangmodelleket kínál. A Pro csomag havi díja 8,49 dollár, és korlátlan hozzáférést biztosít mind a felhőalapú, mind a helyi AI-modellekhez, valamint prioritásos ügyfélszolgálatot.

Az eszköz 249,99 dollárért életre szóló előfizetést is kínál, ami vonzó lehetőség azoknak a hosszú távú felhasználóknak, akik el akarják kerülni az ismétlődő előfizetési költségeket.

🏆 Győztes: Superwhisper, amely nagylelkű ingyenes csomaggal és életre szóló opcióval jobb értéket kínál.

4. funkció: Nyelvi támogatás és AI modellek

A Wispr Flow több mint 100 nyelvet támogat automatikus nyelvfelismeréssel, így a diktálás során nyelvek között válthat. Az alapul szolgáló átírási modell továbbra is saját fejlesztésű, de a felhasználók összekapcsolhatják az alkalmazást olyan AI nyelvi modellekkel, mint a ChatGPT vagy a Perplexity.

A Superwhisper több mint 100 nyelvet támogat, és maximális rugalmasság érdekében helyi és felhőalapú AI modelleket is kínál. A Pro verzió bármely nyelvről angolra történő közvetlen fordítási funkciókat is tartalmaz.

A hangmodelleket konkrét prioritások alapján választhatja ki: Ultra (felhő) a leggyorsabb átíráshoz, Nova cloud hosszabb felvételekhez, Ultra Turbo V3 (helyi) pedig a sebesség és a minőség optimális egyensúlyához, miközben teljes adatvédelmet biztosít.

🏆 Győztes: Ez ismételten döntetlen. Válassza a Wispr Flow-t a nyelvek közötti zökkenőmentes átmenethez, és a Superwhisper-t a speciális igényekhez igazodó speciális hangmodellek kiválasztásához.

5. funkció: Kimenet pontossága

A Wispr Flow pontosan átírja gondolatait, miközben Ön természetesen, a saját tempójában beszél, és eltávolítja a töltelékszavakat és a felesleges szavakat. Intelligens szerkesztési funkciói a kontextushoz igazodnak, anélkül, hogy bármilyen mód beállítást igényelnének. Az alkalmazás automatikusan finomítja a hangnemet és a szerkezetet a használt alkalmazás alapján.

A Superwhisper elsődleges célja a leírás pontossága, ezért nem generál és nem ad hozzá olyan szavakat, kifejezéseket és mondatokat, amelyek nem hangzottak el. Ugyanakkor a diktált tartalomból nyelvtanilag helyes mondatokat és koherens bekezdéseket állít elő.

🏆 Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. Válassza a Wispr Flow-t az intelligens formázásért, amelyhez nincs szükség beállításokra, és a Superwhisper-t a megbízható átírásért, amelyben nincsenek hallucinációk.

💡 Profi tipp: Az automatikus ügynökökkel túlmutathat a leíráson. Míg a Wispr Flow és a Superwhisper csak tiszta átírásokat szállít, a ClickUp Autopilot Agents a hangkimenetét egészen a végrehajtásig viszi. Íme, hogyan adnak hozzá egy réteget, amelyet egyik eszköz sem kínál: Előre elkészített Autopilot ügynökök : Azonnal alakítsa át a találkozók átiratát feladatlistákká, emlékeztetőkké vagy állapotfrissítésekbe. Azonnal alakítsa át a találkozók átiratát feladatlistákká, emlékeztetőkké vagy állapotfrissítésekbe.

Egyedi Autopilot ügynökök : Tervezzen olyan logikát, amely pontosan illeszkedik a munkafolyamataihoz, például jegyzetek projekt szerinti címkézése, CRM-rekordok frissítése vagy jóváhagyások kezdeményezése, ha bizonyos kifejezések szerepelnek a diktálás során. Tervezzen olyan logikát, amely pontosan illeszkedik a munkafolyamataihoz, például jegyzetek projekt szerinti címkézése, CRM-rekordok frissítése vagy jóváhagyások kezdeményezése, ha bizonyos kifejezések szerepelnek a diktálás során.

Wispr Flow vs. Superwhisper a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük a kérdést. Íme néhány felhasználói vélemény mindkét eszközről.

Egy dühös Reddit-felhasználó szerint a Wispr Flow minősége az utóbbi időben romlott:

Ez a termék szuper volt, imádtam, még 3 barátomnak is ajánlottam, akik szintén pro csomagot vásároltak, és most kicsit haragszanak rám, mert ugyanazok a problémák vannak náluk is... Az elmúlt néhány hétben igazi káosz lett belőle. A kapcsolatok véletlenszerűen szakadnak meg, a mondat közepén lefagy, vagy azt mondja, hogy offline, még akkor is, ha az internetem stabil. Kijelentkeztem, mert azt hittem, hogy valami cache-probléma lehet, de a fenébe is, három teljes napig nem tudtam újra bejelentkezni. Semmi hibaüzenet, semmi, csak teljesen kizárt. És sok szerencsét a ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez, szó szerint van egy AI ügynökük, ami vicces módon a fele időben nem is működik

Ez a termék szuper volt, imádtam, még 3 barátomnak is ajánlottam, akik szintén pro csomagot vásároltak, és most kicsit haragszanak rám, mert ugyanazok a problémák vannak náluk is... Az elmúlt néhány hétben igazi káosz lett belőle. A kapcsolatok véletlenszerűen szakadnak meg, a mondat közepén lefagy, vagy azt mondja, hogy offline, még akkor is, ha az internetem stabil. Kijelentkeztem, mert azt hittem, hogy valami cache-probléma lehet, de a fenébe is, három teljes napig nem tudtam újra bejelentkezni. Semmi hibaüzenet, semmi, csak teljesen kizárt. És sok szerencsét a ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez, szó szerint van egy AI ügynökük, ami vicces módon a fele időben nem is működik

Egy elégedett ügyfél a Reddit-en így ír:

Ez már régóta esedékes volt, de végre kipróbáltam a Wispr Flow-t, és wow, teljesen lenyűgözött. Valami olyasmit vártam, ami közelebb áll a régi Sirihez, de ez egy teljesen más szint. Ha tudsz más, kipróbálásra érdemes eszközt, akkor szólj! Ez ráébresztett arra, hogy valószínűleg komolyan kellene vennem az új eszközök tesztelését, ha lépést akarok tartani a legújabb trendekkel.

Ez már régóta esedékes volt, de végre kipróbáltam a Wispr Flow-t, és wow, teljesen lenyűgözött. Valami olyasmit vártam, ami közelebb áll a régi Sirihez, de ez egy teljesen más szint. Ha tudsz más, kipróbálásra érdemes eszközt, akkor szólj! Ez ráébresztett arra, hogy valószínűleg komolyan kellene vennem az új eszközök tesztelését, ha lépést akarok tartani a legújabb trendekkel.

Még a Superwhisper is vegyes értékeléseket kapott.

Ahogy egy frusztrált felhasználó megjegyzi:

Szóval a Super Whisper-t használtam hang-szöveg átalakításra, de elfogytak a kreditjeim, és nem tudtam hozzáférni az újabb modellekhez. Kiderült, hogy az ingyenes Whisper Large V3 modell Mac Whisperben sem elérhető ingyen, ami frusztráló volt.

Szóval a Super Whisper-t használtam hang-szöveg átalakításra, de elfogytak a kreditjeim, és nem tudtam hozzáférni az újabb modellekhez. Kiderült, hogy az ingyenes Whisper Large V3 modell Mac Whisperben sem elérhető ingyen, ami frusztráló volt.

Egy másik Reddit-felhasználó megemlíti, hogy a Superwhisper nekik bevált, mert több munkafolyamatot egyesít egy helyen.

Imádom a Superwhisper alkalmazást, de nem hiszem, hogy minden felhasználó számára értelmes lenne. Számomra az értéke a korlátlan LLM-hozzáférésben és a rugalmas használatban rejlik. Számomra ez az alkalmazás felváltotta a legtöbb AI-alkalmazást a szöveggel kapcsolatos feladatok és néhány kódolás terén, nem csak a diktálási alkalmazásokat. Tehát, ha nem tervezed ilyen módon használni, akkor szerintem a VoiceInk saját kulcsmodellje is elég jó lehet. Annyira sokat használom az LLM-eket, hogy a saját kulcsok használata valami hasonló eredményt hozna, mint a „hivatalos” alkalmazások előfizetése.

Imádom a Superwhisper alkalmazást, de nem hiszem, hogy minden felhasználó számára értelmes lenne. Számomra az értéke a korlátlan LLM-hozzáférésben és a rugalmas használatban rejlik. Számomra ez az alkalmazás felváltotta a legtöbb AI-alkalmazást a szöveggel kapcsolatos feladatok és néhány kódolás terén, nem csak a diktálási alkalmazásokat. Tehát, ha nem tervezed ilyen módon használni, akkor szerintem a VoiceInk saját kulcsmodellje is elég jó lehet. Annyira sokat használom az LLM-eket, hogy a saját kulcsok használata valami hasonló eredményt hozna, mint a „hivatalos” alkalmazások előfizetése.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Wispr Flow és a Superwhisper legjobb alternatíváját

A Wispr Flow és a Superwhisper hangfelismerő eszközök kezelik a leiratokat. Átalakítják a beszédet szöveggé, és szerkesztési lehetőségeket is kínálnak.

Ezek az eszközök azonban úgynevezett átadási problémát okoznak.

Ezek a programok jegyzeteket készíthetnek videókból , de ezeket a jegyzeteket még mindig manuálisan kell feladatokká alakítani.

Ők leírják a megbeszéléseket, de valakinek ki kell emelnie a cselekvési pontokat, és azokat a csapat tagjaihoz kell rendelnie.

Ezek a programok beszéd formájában rögzítik az ötleteket, de azoknak a folyamatban lévő projektekhez való kapcsolása külön munkát igényel.

A ClickUp teljesen kiküszöböli ezt a átadást. A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás egyesíti a projektmenedzsmentet, a feladatok automatizálását, a csapatmunkát és a tudásmenedzsmentet egy konvergált AI munkaterületben (amely hatékonyan kezeli a hang-szöveg átírást), miközben azonnal összekapcsolja azt a tényleges munkafolyamatokkal.

Érdekes, igaz?

Nézzük meg, hogyan felel meg ennek a ClickUp:

ClickUp első számú előnye: ClickUp Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével kereshető átiratokat kaphat a találkozói felvételeiről.

A legjobb beszélgetések akkor alakulnak ki, ha mindenki részt vesz benne. De ha nem jegyzetelünk szorgalmasan, akkor a remek beszélgetések valószínűleg feledésbe merülő cselekvési pontokká válnak.

A ClickUp AI Notetaker ezt úgy oldja meg, hogy csatlakozik az értekezletekhez és leírja a beszélgetéseket. Ezután kereshető átiratokat készít, így mindig nyomon követheti, ki mit mondott, és áttekintheti a fontos témákat és döntéseket.

Ez az AI-alapú értekezlet-összefoglaló megoldja az átadás problémáját azáltal, hogy integrálódik az egész ClickUp munkaterületével. Összekapcsolja az értekezleten elhangzott beszélgetéseket a folyamatban lévő munkával, automatikusan létrehozva a feladatokat és frissítve a projekt ütemtervét a megbeszéltek alapján.

Így alakítja át a Notetaker munkaterület-integrációja a megbeszélések során elhangzott beszélgetéseket:

Integrációs típus Mit csinál? Példa Találkozói jegyzetek + dokumentumok A leiratokat és az AI-összefoglalókat automatikusan elmenti a privát dokumentumok közé, hogy később is hozzáférhessenek. A marketingstratégiai ülés jegyzetek automatikusan megjelennek a „Q4 Campaign” dokumentumban, a beszélgetés témái szerint rendezve, a felszólalók megjelölésével. Találkozói jegyzetek + Feladatok A hangos ígéreteket azonosítja, és automatikusan létrehozza a határidővel ellátott feladatokat. Amikor Jake azt mondja: „Csütörtökre befejezem a vázlatokat”, a Notetaker létrehoz egy Jake-nek kiosztott feladatot, amelynek határideje csütörtök. Találkozói jegyzetek + csevegések Az AI-elemzés segítségével a hívások összefoglalását közvetlenül a releváns csapatcsatornákba küldi. Az ügyfélhívás után a #client-projects csatornán automatikusan megjelenik az összefoglaló, amely tartalmazza a legfontosabb döntéseket és a következő lépéseket.

A jegyzetelő időbélyegeket is hozzáad a leirathoz, és Ön megjegyzéseket fűzhet hozzá vagy kiemelheti a fontos részeket. Minden leirat kereshető és cselekvésre alkalmas szövegként kerül mentésre.

Használhatja találkozók, hangjegyzetek és akár képernyőfelvételek átírására is.

ClickUp előnye #2: ClickUp Brain

A ClickUp Brain a munkaterület intelligens memóriájaként működik. Nemcsak egyszerűen leírja a beszélgetéseket, hanem meg is érti, összekapcsolja és cselekszik is azok alapján.

A ClickUp automatikus átírási funkciójával alakítsd felvételeidet hasznos információkká!

Minden rögzített értekezlet-összefoglaló, jegyzet vagy döntés az egész munkaterületet átfogó, élő tudásbázis részévé válik.

Például, miközben elmondja ötleteit, a Brain azokat feladatlistákká alakítja, megjelölve a felelősöket, a határidőket és a leírásokat.

A Brain hangjegyzetekből projektismertetőket is készíthet, átiratokat összefoglalhat a legfontosabb pontokba, vagy másodpercek alatt összefoglalhatja a szétszórt beszélgetésekből nyert információkat.

Ahelyett, hogy az eszközök között váltogatna az információk összerakása érdekében, egyszerűen megkérdezheti: „Mit döntöttünk a bevezetés ütemtervéről?”, és a Brain előkeresi a választ a feladatokból, dokumentumokból és korábbi átiratokból.

Kap egy hangvezérelt rendszert, amelyben a beszélgetések szervezett, megvalósítható munkává válnak, anélkül, hogy bármilyen átadási súrlódás lenne.

Így lehet hangokat és videókat átírni a ClickUp Brain segítségével:

💡 Profi tipp: A Brain segítségével prémium AI-modellekhez (Claude, OpenAI GPT, Gemini, DeepSeek stb.) férhet hozzá.

ClickUp One Up #3: ClickUp Docs

A ClickUp Docs-ban található megjegyzéseket feladatokká alakíthatja

Így működnek az önálló diktálási módszerek:

Diktálás → Átírás mentése → Másolás a projekt dokumentumába → Feladatok manuális létrehozása

Így működik a diktálás a ClickUp-ban:

Diktálás → Automatikus formázás a projekt dokumentumában → Feladatok létrehozása a megemlítésekből → Csapat értesítése

Ez az egyszerűsített munkafolyamat azt jelenti, hogy a hangbevitele azonnal a projekt munkaterületének részévé válik. Amikor diktálja a találkozó jegyzeteket vagy a projekt frissítéseit, azok automatikusan strukturált ClickUp Docs dokumentumokká alakulnak, gazdag formázással.

A hangfelvételek átírásán túl a Docs átfogó dokumentumkezelési funkciókat is kínál, amelyekkel az önálló diktálási eszközök egyszerűen nem tudnak versenyezni:

Dokumentumok közötti hivatkozások : Összekapcsolja a hangfelvételekkel rögzített ötleteket a különböző projektfázisok, ügyfélmegbeszélések és csapatmegbeszélések között.

Sablonvezérelt hangrögzítés : Diktáljon közvetlenül strukturált formátumokba ismétlődő tartalmakhoz, például projektfrissítésekhez, ügyfélösszefoglalókhoz vagy csapatvisszatekintésekhez.

Élő együttműködés a diktált tartalmakon : A csapat tagjai valós időben : A csapat tagjai valós időben megoszthatják a jegyzeteket , és azonnal reagálhatnak, szerkeszthetik vagy továbbfejleszthetik az ötleteket.

Beágyazott oldal szervezés : Szervezze a hanggal diktált tartalmakat a projekt hierarchiákon belül, így a brainstorming üléseken és a stratégiai megbeszéléseken a tartalom kontextus szerint marad szervezett.

Beágyazott mellékletek : Képernyőképeket, PDF-fájlokat vagy hivatkozási fájlokat adhat hozzá közvetlenül a hanggal létrehozott dokumentumokhoz a teljes kontextus érdekében.

Feladat létrehozása szövegből: A diktált tartalom bármely részét nyomon követhető : A diktált tartalom bármely részét nyomon követhető ClickUp feladattá alakíthatja, kijelölt felelősökkel és határidőkkel, közvetlenül a dokumentumból.

Csatlakoztassa hangját a valódi munkához a ClickUp segítségével

Természetesen a Wispr Flow és a Superwhisper segít a valós idejű diktálás és átírásban. Azonban ennyiben ki is merülnek a funkcióik. Szakadékot hagynak a kimondott és a megtett között.

A ClickUp segítségével a munkahelyén belül diktálhatja a találkozók jegyzetét, feladatok kiosztását és együttműködhet a csapattagokkal. A hang-szöveg átalakítás és az AI funkciók beépítésével a feladatok, dokumentumok és csapatbeszélgetések ugyanazon a platformon, a ClickUp az egyetlen AI munkaplatform, amire szüksége van.

Regisztráljon most ingyen, és alakítsa hanggal rögzített ötleteit valódi eredményekké.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Egyik eszköz sem felel meg a HIPAA előírásoknak orvosi felhasználás esetén. A Wispr Flow a felhőben dolgozza fel az adatokat, míg a Superwhisper helyi feldolgozása jobb adatvédelmet biztosít, de még mindig nem rendelkezik orvosi szintű biztonsági tanúsítvánnyal.

A Wispr Flow a hanganyagokat felhőszervereken keresztül dolgozza fel, ami érzékeny tartalmak esetében adatvédelmi aggályokat vet fel. SOC 2 Type II és SSO/SAML szolgáltatásokat csak az Enterprise csomagokban kínál. A Superwhisper az adatvédelmet előtérbe helyező megközelítést alkalmaz, helyi feldolgozással, amelynek köszönhetően az audioadatok a készüléken maradnak.

Mindkét eszköz meglehetősen jól kezeli a mérsékelt háttérzajt, de erős interferencia esetén a teljesítmény romlik. A Wispr Flow felhőalapú feldolgozása enyhe előnyt biztosít zajos környezetben, míg a Superwhisper helyi modelljei csendesebb környezetben működnek a legjobban.

A Wispr Flow a könnyű hangos diktálásra összpontosít, de nem támogatja a fájlok feltöltését. A Superwhisper különböző audio- és videofájlformátumokat fogad el átírásra, így sokoldalúbbá teszi a korábban rögzített tartalmak, például értekezletek vagy interjúk feldolgozását.