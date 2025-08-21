Hogyan importálhatja a Trellót a ClickUpba a zökkenőmentes projektmigráció érdekében

Megállapítottuk, hogy minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak néhány másodpercet vennének igénybe!

A projektmenedzsment eszközök már nem csak kiegészítők, hanem elengedhetetlenek a csapatok számára a munka szervezéséhez, a terv betartásához és a célok eléréséhez. Akár egyszerű feladatokat, akár komplex projekteket kezel, a megfelelő eszköz használata döntő fontosságú.

A Trello sok csapat számára megbízható választás, különösen az egyszerűen létrehozható Kanban táblák vagy Trello táblák miatt, amelyekkel vizuálisan ábrázolhatók a munkafolyamatok. Egyszerű, rugalmas és hatékony – egészen addig, amíg a csapata növekedni nem kezd. Ekkor általában megjelennek a korlátok.

Ha összehasonlítjuk a Trello-t és a ClickUp-ot, könnyen megérthető, miért váltanak át a csapatok. A ClickUp, mint a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, a Trello összes funkcióját kínálja, és még többet is. A beépített Dokumentumok, Táblák és E-mail műveletektől kezdve az Ön konkrét szerepköréhez tervezett AI-alapú funkciókig, az alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy az Ön igényeinek növekedésével együtt bővíthető legyen. Ráadásul a ClickUp Brain MAX-szal, az Ön kontextusfüggő AI szuperalkalmazásával, amely a legújabb AI modelleket egy helyen egyesíti, valóban nincs szükség máshova fordulni!

Már gondolkodik az áttérésen, de attól tart, hogy elveszíti a munkáját? Ne aggódjon! Ez az útmutató pontosan megmutatja, hogyan importálhatja a Trello-t a ClickUp-ba, így az összes már létrehozott adatot áthelyezheti anélkül, hogy elölről kellene kezdenie.

Végigmenünk a táblák, feladatok és beállítások gyors és zökkenőmentes átvitelének folyamatán.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Trello táblasablonok a projektek nyomon követéséhez

Miért érdemes áttérni a Trello-ról a ClickUp-ra?

Ha még mindig nem fontolja meg a ClickUp használatát a Trello helyett, akkor sok mindent kihagy. A Trello kiválóan alkalmas egyszerű feladatok nyomon követésére, de komplex projektek kezelése, csapatok bővítése vagy munkafolyamatok automatizálása terén gyorsan elérik a határait. Nézzük meg, mi teszi a ClickUp-ot jobb választássá:

Több, mint alapvető táblák

Bár a Trello Kanban-megközelítésével kiemelkedik, nem felel meg, ha a csapatoknak fejlett funkciókra van szükségük. A ClickUp több mint 15 nézetet kínál – táblák, listák, naptárak, idővonalak és még sok más –, így pontosan úgy láthatja a munkáját, ahogy szeretné.

Használja ki a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Gondoljon rá így: marketingcsapata idővonalon tervezheti kampányait, fejlesztői sprintpontokat és burndown-diagramokat használhatnak az agilis projektekhez, tervezőcsapata pedig Kanban-táblán szervezheti a feladatokat – mindezt egyetlen eszközben.

👀 Tudta? A Kanban rendszer a Toyotától származik, ahol a szó eredetileg „vizuális jel” vagy „kártya” jelentéssel bírt. Ma a Kanban táblák még mindig ezt a logikát követik: minden Kanban kártya egy feladatot jelöl, feltüntetve, ki a felelős, mit kell tenni, és hol tart a munkafolyamatban. Egyszerű, vizuális és hatékony.

A ClickUp Chat segítségével megemlítheti a csapattagokat, élő csevegést folytathat, üzeneteket feladatokká alakíthat és még sok minden mást tehet.

Miután áttelepítette az adatokat és átvitte a Trello munkaterület avatarját, azonnal érezni fogja a csapat együttműködésének javulását. A Trello az @mentions funkcióval az alapokhoz ragaszkodik, de a ClickUp az együttműködést egy új szintre emeli.

Valós idejű ClickUp Chat, élő dokumentumszerkesztés a ClickUp Docs-ban, feladatspecifikus megjegyzések, sőt SyncUps is rendelkezésre állnak, amelyekkel gyorsan videohívást kezdeményezhet – közvetlenül a munkaterületén belül. Minden, amire szüksége van a kommunikációhoz, az ötleteléshez és a projektek előrehaladásához, beépítve van, így csapata kapcsolatban maradhat anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

Ez azt jelenti, hogy a csapatmegbeszélésekhez többé nem kell az alkalmazások között ugrálnia. Ráadásul az AI projektmenedzsment eszközökkel felgyorsíthatja a feladatok létrehozását és a projekttervezést.

📮ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha egyetlen platformot használnánk? A ClickUp , mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve. Készen áll az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentráljon, míg az AI elvégzi a többit.

Okosabb automatizálás

Hozzon létre ClickUp Automation munkafolyamatokat, hogy órákat spóroljon meg a kézi munkával.

A ClickUp automatizálási funkciói hatékonyabbak, mint a Trello Butler funkciója. Az adatok importálására kattintva komplex munkafolyamatokat állíthat be, amelyekkel órákat takaríthat meg a kézi munkából.

💡 Profi tipp: Nincs programozási ismerete? Semmi gond. Hozzon létre automatizálásokat természetes nyelvi parancsok segítségével a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciájával, a ClickUp Brain-nel. Ez megérti a munkaterületén lévő kontextust – feladatokat, dokumentumokat, embereket és műveleteket –, így minden automatizálás hetente több órányi időmegtakarítást jelent.

Például automatizálhatja a következőket:

Feladatok kiosztása az egyéni mezők frissítései alapján

Állapotfrissítések, ha bizonyos feltételek teljesülnek

E-mail értesítések fontos projektmérföldkövekről

🧠 Érdekesség: A Lulu Presshez hasonló csapatok becslése szerint a ClickUp Automations segítségével napi egy órát spóroltak meg alkalmazottanként, és 12%-kal nőtt a munkájuk hatékonysága.

Jobb támogatás, amikor szüksége van rá

Elakadt? A Trello-val ellentétben, amely 24 órás támogatást biztosít a vállalati felhasználóknak, a ClickUp mindenki számára éjjel-nappal elérhető segítséget kínál. Ha rákattint a bal alsó sarokban található súgó gombra, mindig lesz valaki, aki készségesen segít.

Véleményeink alátámasztják, hogy kiváló ügyfélszolgálattal rendelkezünk! 😄

Az ügyfélszolgálati csapat gyors és segít a kérdések könnyű megoldásában. Az audio- és videohívásokon keresztül is könnyebb kapcsolatba lépni a csapat tagjaival.

Az ügyfélszolgálati csapat gyors és segít a kérdések könnyű megoldásában. Az audio- és videohívásokon keresztül is könnyebb kapcsolatba lépni a csapat tagjaival.

Az örökre ingyenes csomagban 24 órás ügyfélszolgálat is benne van. Nem ismerek más eszközt, amely ilyen robusztus funkciókat kínálna ingyenes csomagban. A csapatomnak és nekem is nagyon jól jött a PM és CRM igényeink kielégítésében, ráadásul nem kellett érte külön fizetnünk.

Az örökre ingyenes csomagban 24 órás ügyfélszolgálat is benne van. Nem ismerek más eszközt, amely ilyen robusztus funkciókat kínálna ingyenes csomagban. A csapatomnak és nekem is nagyon jól jött a PM és CRM igényeink kielégítésében, ráadásul nem kellett érte külön fizetnünk.

Ingyenes csomag, amely többet nyújt

A ClickUp ingyenes verziója több funkciót kínál, mint a Trello ingyenes csomagja. Ez akkor fontos, ha csak kipróbálja a szolgáltatást, vagy szűkös költségvetéssel dolgozik.

A ClickUp kontextusérzékeny AI asszisztensével, a ClickUp Brain -nel, amely ingyenes próbaverzióban elérhető, és korlátlanul használható a fizetős csomagokban, felgyorsíthatja a tudás- és feladatkezeléstől a projektdokumentációk létrehozásáig, a tevékenységi jelentések összefoglalásáig és a munkaterületén végzett mindennapi tevékenységek automatizálásáig minden folyamatot.

Összegezze a munkaterület tevékenységét a ClickUp Brain segítségével

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével nagyobb feladatait alfeladatokra bonthatja, és azonnal rangsorolhatja azokat sürgősség, hatása vagy határideje szerint. Az AI mezők automatikusan frissülnek valós idejű adatokkal – például összefoglalók, megbízottak, prioritások és egyebek –, így mindig tudni fogja, mi a legfontosabb.

Másodpercek alatt delegálhatja a feladatokat, és AI-generált leírásokat vagy ellenőrzőlistákat használhat, hogy csapattársainak teljes kontextust nyújtson.

Használja ki az AI intelligens munkaterhelési javaslatait, hogy megelőzze a kiégést és egyensúlyba hozza a felelősségeket. Az eredmény: csapata a megfelelő időben a megfelelő dolgokon dolgozik, anélkül, hogy elmerülne a teendők tengerében.

Valódi előnyök a projektcsapatok számára

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a ClickUp-ban, hogy nyomon követhesse az üzleti folyamatai szempontjából fontos mutatókat.

A szoftveres projektmenedzsment terén a különbségek igazán szembetűnőek, különösen akkor, amikor a csapatok elkezdik a feladatok kezelését vagy a projektek áttelepítését a Trello-ból a ClickUp-ba. Íme, mi teszi a ClickUp-ot forradalmian újvá:

A többféle projektnézet (például lista, tábla, Gantt-diagram és mások) lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a számukra legkényelmesebb módon dolgozzanak.

Az egyéni mezők segítségével nyomon követheti a kritikus projektadatokat anélkül, hogy azok elvésznének a rengeteg információ között.

A fejlett jelentéskészítés és a testreszabható ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a csapat teljesítményébe és a projekt állapotaiba.

A rugalmasságtól a láthatóságig, a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak.

📖 Olvassa el még: A legjobb Trello alternatívák és versenytársak

Mit importálhat a Trello-ból?

Ha úgy döntött, hogy importálja a Trellót a ClickUpba, de attól tart, hogy fontos információkat veszíthet, ne aggódjon, szinte az összes adat átkerül. Az áttérés rendkívül egyszerű, és a Trello-felhasználók a teljes projektbeállítást átvihetik anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük.

Íme egy rövid összefoglaló arról, hogy pontosan mit lehet áttelepíteni a Trello-ból a ClickUp-ba:

Feladatok: Az összes Trello-kártyája Az összes Trello-kártyája ClickUp-feladatokként kerül importálásra, így semmiről sem marad le.

Felelősök: Ki dolgozott min a Trello-ban? Ők a ClickUp-ban is megmaradnak.

Mellékletek: A fájlok, képek és dokumentumok – maximum 1 GB méretben – a feladatokkal együtt kerülnek átvitelre.

Megjegyzések: Minden beszélgetés és visszajelzés, amelyet a csapata adott, megmarad.

Ellenőrzőlisták: Azok a részletes teendők? Pontosan úgy jelennek meg, ahogy voltak.

Határidők és dátumok: Minden létrehozási dátum, határidő és egyéb dátummal kapcsolatos információ mentésre kerül.

Leírások: A részletes kártyaleírások átkerülnek, így a kontextus soha nem vész el.

Címkék (Label): A Trello címkék ClickUp címkék lesznek – nem kell újra létrehozni őket.

Prioritás: A Trello feladatok prioritásai pontosan ugyanúgy jelennek meg A Trello feladatok prioritásai pontosan ugyanúgy jelennek meg a ClickUp feladatprioritásokban.

Egyéni mezők: Van konkrét adat a Trello mezőkben? A ClickUp lehetővé teszi ezeknek a mezőknek az importálás során történő leképezését.

Táblák és listák: A Trello táblák ClickUp terekké, a listák pedig listákká vagy mappákká válhatnak a ClickUp-ban – A Trello táblák ClickUp terekké, a listák pedig listákká vagy mappákká válhatnak a ClickUp-ban – a ClickUp projekt hierarchiájának köszönhetően a struktúra ismerős marad.

Még a munkaterület avatárja és állapot munkafolyamatai is újra létrehozhatók a ClickUp-ban a folytonosság fenntartása érdekében. Tehát ha Trello-felhasználó vagy, és projektjeid áttelepítését tervezed, a ClickUp segítségével a szerszámok közötti átvitel zökkenőmentes, gyors és teljes lesz.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az energizálásnak!

Hogyan importálhatja a Trello-t a ClickUp-ba

A Trello táblák ClickUpba való áthelyezése nem feltétlenül bonyolult. Ez a lépésről lépésre bemutató útmutató végigvezeti Önt a Trello adatainak ClickUpba való áthelyezésének teljes folyamatán.

📋 TL;DR:

Nyissa meg a ClickUp alkalmazást, és lépjen a Beállítások menübe. Keresse meg az Importálás/Exportálás részt, és kattintson az Importálás indítása gombra. Válassza a Trellót importforrásként Kövesse az importálási utasításokat, válassza ki a táblákat, és testreszabhatja az importálási beállításokat. Indítsa el az importálást és ellenőrizze adatait

1. lépés: Nyissa meg az importálási beállításokat a ClickUp alkalmazásban

Jelentkezzen be ClickUp-fiókjába A jobb felső sarokban kattintson a profilavatárjára. A legördülő menüből válassza a Beállítások lehetőséget.

2. lépés: Keresse meg az importáló eszközt

A Beállítások menüben keresse meg az Importálás/Exportálás fület. Kattintson az Importálás indítása gombra Válassza ki a Trello-t, majd kattintson a Folytatás gombra.

3. lépés: Csatlakoztassa Trello-fiókját

A rendszer felkéri Önt, hogy engedélyezze a hozzáférést a Trello munkaterületéhez. A kérésre jelentkezzen be Trello-fiókjába. Adja meg a szükséges engedélyeket, hogy a ClickUp áthelyezhesse a Trello felhasználók által létrehozott adatokat.

4. lépés: Válassza ki, mit szeretne importálni

Válassza ki, mely Trello táblákat szeretné átvinni Válasszon egy célhelyet a ClickUp-ban (Space vagy Folder) Az importálási beállítások konfigurálása:

Megjegyzések

Mellékletek

Határidők

Címkék (hozzárendelhetők a ClickUp címkéihez vagy állapotaihoz)

Ellenőrzőlisták

5. lépés: Indítsa el az áttelepítési folyamatot

Ellenőrizze a kiválasztott elemeket Kattintson az „Importálás indítása” gombra. Várjon, amíg a ClickUp Trello migrációs platform feldolgozza az adatait.

6. lépés: Az importált adatok ellenőrzése

Az importálás befejezése után ellenőrizze, hogy minden rendben átkerült-e:

Táblák listákká vagy mappákká konvertálva

Kártyák feladatokká alakítva

Címkékhez vagy állapotokhoz rendelt címkék

A ellenőrzőlisták megmaradnak

Megjegyzések és mellékletek a helyükön

Pontos határidők

💡 Profi tipp: Az áttérés megkezdése előtt rendezze el projektlistáját a Trello-ban. A tiszta kiindulási pont zökkenőmentesebb munkavégzést jelent a ClickUp-ban.

Gyakori kérdések és megoldások

Válaszoljunk néhány gyakori kérdésre a Trello-ból a ClickUp-ba történő adatimporttal kapcsolatban.

Mi történik a Trello adataimmal?

A Trello táblái sértetlenek maradnak – az importálás során a ClickUp-ba másolatot hoz létre, anélkül, hogy az eredeti táblákra hatással lenne.

Mennyi időt vesz igénybe?

Az importálás ideje a következőktől függ:

Táblák száma

A mellékletek száma

A megjegyzések száma

Az internet sebessége

Tájékoztatásul: 15 tábla és több mint 500 kártya importálása általában kevesebb mint 2 órát vesz igénybe.

Mi van, ha valami nem sikerül?

A ClickUp súgó központja részletes hibaelhárítási útmutatókat és támogatási lehetőségeket kínál, ha bármilyen problémába ütközik.

Gyakori problémák és azok megoldása

Tehát rájött, hogyan importálhatja a Trellót a ClickUpba, de a folyamat nem mindig zajlik zökkenőmentesen. Bár a platform igyekszik minél simábbá tenni a folyamatot, a Trello-felhasználók néhány gyakori problémával szembesülnek az adatok áttelepítésekor. Íme, mire kell figyelnie, és hogyan oldhatja meg a problémákat anélkül, hogy elveszítené a nyugalmát.

1. Felhasználói leképezési problémák

A ClickUp-nak szüksége van arra, hogy a Trello-felhasználókat a meglévő ClickUp-tagokhoz rendelje. Ha ezt a lépést kihagyja, a feladatok ugyan importálódnak, de a hozzárendelések nem kerülnek át.

Ne lepődj meg, ha inaktív Trello-felhasználók jelennek meg, vagy ha csak néhány csapattag szerepel a leképezési listában. A rendszer így vonja le az adatokat.

✅ Mit kell tennie:

Mielőtt elkezdené, hívja meg az összes jelenlegi csapattagot a ClickUpba, hogy megjelenjenek a leképezés során.

Az importálás után ellenőrizze a hiányzó megbízottakkal rendelkező feladatokat, és szükség esetén manuálisan rendelje hozzá őket.

2. Mellékletek kezelésének korlátai

A Trello az exportálás során nem jeleníti meg a mellékletek fájlméretét, így csak az importálás után derül ki, hogy a méretkorlátozás miatt kihagytak-e mellékleteket. A ClickUp legfeljebb 1 GB méretű fájlokat támogat, így ha valami hiányzik, az lehet az oka.

✅ Mit kell tennie:

Az importálás után tekintse át a mellékletekkel ellátott feladatokat.

A hiányzó fájlokat manuálisan töltse fel újra.

Ha tábláid sok nagy méretű mellékletet tartalmaznak, fontold meg a nagy fájlok előzetes törlését a Trello-ból, vagy a ClickUp-csomagod bővítését a további tárhely érdekében.

3. Adateltérések és importálási hibák

Előfordulhat, hogy egyes feladatok nem sikerülnek, mások pedig kétszer kerülnek be, ha valami meghibásodik az átvitel során.

✅ Mit kell tennie:

A migráció befejezése után azonnal tekintse át az importálási jelentést!

Ha a feladatok sikertelenek vagy duplikáltak, használja az eszközt az importálás újbóli megkísérléséhez, vagy manuálisan archiválja/törölje a felesleges elemeket.

4. A platformok közötti szerkezeti különbségek

A Trello Tábla → Lista → Kártya struktúrával működik. A ClickUp Munkaterület → Tér → Mappa → Lista → Feladat struktúrát használ, ezért az importálás után előfordulhat, hogy a dolgok nem pontosan illeszkednek egymáshoz. Lehet, hogy néhány módosításra lesz szükség a megfelelő elrendezéshez.

Ha egyéni mezőket használ a Trello-ban, azok nem mindig lesznek 1:1 arányban leképezhetők a ClickUp-ba. Lehet, hogy manuálisan kell újra hozzárendelni vagy újra létrehozni őket.

✅ Mit kell tennie:

Az importálás után állítsa be a listákat és mappákat a kívánt elrendezésnek megfelelően.

Szükség esetén manuálisan konfigurálja újra vagy hozza létre újra az egyéni mezőket a ClickUp-ban.

Tippek a zökkenőmentes átálláshoz

A Trello-ról a ClickUp-ra való átállás nem feltétlenül zavarja meg a csapat munkáját. A megfelelő tervezéssel és néhány okos lépéssel a változás zökkenőmentes, sőt izgalmas is lehet. Íme, hogyan lehet stressz nélkül végrehajtani a zökkenőmentes áttérést.

Tervezze meg az áttérés ütemezését

Mielőtt importálná a Trellót a ClickUpba, készítsen egy reális ütemtervet. Ne tegye ezt akkor, amikor a csapata túlterhelt. Válasszon egy nyugodtabb időszakot – két projekt között vagy egy szünetben.

📌 Készítsen egy egyszerű áttérési naptárat, amely tartalmazza a következőket:

A csapatképzés időpontjai

Biztonsági mentési ablak a Trello-adatokhoz

A migráció napja

Pufferidő a felmerülő problémák megoldására

Készítsen biztonsági másolatot a Trello adatairól

Mielőtt az összes adatot áttelepítené, győződjön meg arról, hogy teljes biztonsági másolatot készített a Trello munkaterületéről. Jobb félni, mint megijedni, igaz?

📌 Letöltés és tárolás:

Tábla struktúrák

Kártyaadatok, mellékletek és megjegyzések

Egyéni mezők

Kijelölt személy adatai

Képezze ki csapatát időben

Ne várjon a váltás utánra, hogy a csapata megismerkedjen a ClickUp-pal. Tartson gyors, célzott foglalkozásokat az egyes csapatok által használt funkciók alapján.

📌 Például:

Fejlesztők → Sprint tervezés és Git integrációk

Tervezők → Korrektúra, fájlfeltöltés és visszajelzés munkafolyamatok

PM-ek → Ütemezés, függőségek és munkaterhelés-nézetek

Tartsa tisztán a kommunikációt

Központosítsa az összes frissítést és kérdést egy helyen, hogy senki ne vesszen el a kavarodásban.

📌 Próbálja ki:

Kizárólag a migrációval kapcsolatos csevegéshez létrehozott Slack/Teams csatorna

Rövid GYIK dokumentum a „mi hova kerül” információkkal

Napi 10 perces stand-upok a migrációs héten

Először egy kis csapattal tesztelje

Kezdje egy kísérleti csoporttal, mielőtt teljes mértékben átállna.

📌 Ezzel a következő lehetőségek nyílnak meg Ön előtt:

Tesztelje a migrációs folyamatot végpontok között

Kapjon visszajelzést a képzésről és a beilleszkedésről

Oldja meg a kisebb problémákat, mielőtt azok az egész csapatra kihatnának

Igen, semmi gond nincs abban, ha a Trello és a ClickUp párhuzamosan fut, csak ne hagyja, hogy ez örökké így maradjon.

Jelölje meg egyértelműen az egyik platformot „hiteles forrásként”

Tájékoztassa a munkatársait a határidőről, amikor minden munka hivatalosan átkerül a ClickUpba.

Dokumentáljon mindent

Kövesse nyomon, mi működik, mi nem, és mi okoz zavart az emberekben.

📌 Ez lesz a belső stratégiája:

Gyorsan oldja meg a problémákat az átállás során

Könnyítse meg a jövőbeli alkalmazottak beilleszkedését

Időt takaríthat meg más csapatok vagy eszközök áttelepítésekor

Gyűjts visszajelzéseket korán és gyakran

Kérdezze meg csapatát, hogy mennek a dolgok, és figyeljen oda!

📌 Ne várja meg, amíg a frusztráció felhalmozódik. Kérdezze meg:

Melyik ClickUp funkciók segítenek valójában?

Mi zavarja vagy lassítja őket?

Van olyan Trello funkció, amely még hiányzik?

Használja ezt az információt a munkafolyamatok finomításához vagy extra támogatás nyújtásához.

Ünnepelje a kis sikereket

A változás nehéz. Tegye azt értékessé azáltal, hogy a sikereket helyezi előtérbe:

Az első sikeresen befejezett projekt a ClickUp-ban

Időmegtakarítás az automatizálás vagy a műszerfalak használatával

Egy csapattag, aki egy új, remek módszert fedez fel a feladatok kezelésére

Ezek a pillanatok lendületet adnak és segítenek csapatának teljes mértékben elfogadni az új platformot.

Tegye eredményessé projektje áttelepítését

A projektmenedzsment eszközök váltása nagy ugrásnak tűnhet, de a ClickUp egyszerűsített importálási folyamatával ez valójában egy okos lépés előre.

Amikor adatokat migrál a Trello-ból, nem csak feladatokat visz át, hanem csapata előrehaladását, prioritásait és a projekt történetét is egy hatékonyabb munkaterületre.

És a legjobb az egészben? Nincs szükség technikai ismeretekre. Csak kattintson az import gombra, kövesse az útmutató néhány lépését, és máris készen állnak a projektjei – rendezett, sértetlen és könnyen navigálható formában.

Értesítse csapatát, ossza meg velük ezt az útmutatót, és határozzon meg egy egyértelmű átállási napot. Minél zökkenőmentesebb az átállás, annál gyorsabban térhet vissza csapata ahhoz, amit a legjobban tud.

Készen áll a váltásra? Próbálja ki a ClickUp -ot még ma, és tapasztalja meg, milyen is valójában a legjobb projektmenedzsment.