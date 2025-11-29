A 10 legjobb HIPAA-kompatibilis csevegőeszköz a biztonságos kommunikációhoz

A beteg üzenete 23:42-kor érkezett. „Üdv, azt hiszem, ma a rendelésen kihagytam valami fontosat. Most elmondhatom?”

Ez egy olyan pillanat, amelyet mindenki ismer, amikor habozás nélkül szeretne válaszolni. Bár ez természetesnek tűnik, ezzel megnyitná az ajtót egy potenciális HIPAA-megsértés előtt. Valójában csak tavaly az egészségügyi szervezetek 725 adatvédelmi incidenst jelentettek, amelynek során több mint 275 millió orvosi adat került nyilvánosságra. És sajnos ez a fajta teljes körű válság nem lassul.

Ezért fontosak a HIPAA-kompatibilis csevegőeszközök. Nem azért, mert a szabályozás így írja elő, hanem mert minden beszélgetés másik oldalán valódi emberek állnak.

A jó hír az, hogy vannak olyan platformok, amelyeket kifejezetten ilyen típusú kommunikációra terveztek. Olyan eszközök, amelyek megvédik az érzékeny adatokat anélkül, hogy megzavarnák a munkáját. Nézzük tehát a tíz legjobb, megfontolásra érdemes lehetőséget.

Mit kell keresnie egy HIPAA-kompatibilis csevegőeszközben?

Bár sok csevegőplatform állítja, hogy biztonságot nyújt, csak néhány felel meg a betegadatok védelméhez és a HIPAA-előírások betartásához szükséges szigorú szabványoknak.

A választás előtt érdemes ellenőrizni a következőket:

Végpontok közötti titkosítás és ellenőrzési nyomvonalak : Erős titkosítással biztosíthatja az üzenetek és mellékletek biztonságát az átvitel és tárolás során. Az ellenőrzési nyomvonalak ugyanolyan fontosak, mivel rögzítik, ki, mikor és melyik eszközről fér hozzá az adatokhoz.

Biztonságos fájlmegosztás és EHR-integrációk: Engedélyezze a titkosított fájlátvitelt, és csatlakozzon az EHR (elektronikus egészségügyi nyilvántartások) vagy a Practice Management System platformokhoz, hogy a munkafolyamatok zökkenőmentesek és védettek legyenek.

Üzleti társult megállapodás (BAA) támogatása : Írjon alá üzleti társult megállapodást (BAA) a szállítójával, hogy jogilag biztosítsa a PHI védelmét és megfeleljen a HIPAA szabványoknak. Mindig ellenőrizze a BAA elérhetőségét, mielőtt elkötelezi magát.

Üzenetek megőrzése és törlése: Győződjön meg arról, hogy a platform lehetővé teszi az üzenetek megőrzési idejének szabályozását, és támogatja a PHI biztonságos törlését, ha az már nem szükséges.

👀 Tudta? A 2015-ös Anthem-adatvédelmi incidens során körülbelül 78,8 millió ember adatai kerültek nyilvánosságra, ami az egyik legnagyobb egészségügyi adatvédelmi incidensnek számít.

Ha tehát készen áll arra, hogy túllépjen a kockázatos megoldásokon, és olyan kommunikációs rendszert építsen ki, amelyben megbízhat, itt találja a legjobb HIPAA-kompatibilis szoftvereszközöket, amelyeket érdemes megfontolnia 👇

1. ClickUp (A legjobb, HIPAA-kompatibilis, all-in-one munkaterület csevegéssel, feladatkezeléssel és dokumentációval)

Az egészségügyben a kommunikáció a betegellátás középpontjában áll. Az ellátás koordinációjától az adminisztratív frissítésekig minden üzenet érzékeny információkat tartalmaz, amelyeket a HIPAA-szabványok szerint védeni kell.

A ClickUp for Health + ClickUp Chat ezzel átalakítja az orvosi csapatok kapcsolattartásának és együttműködésének módját. Ez a világ első konvergens AI munkaterülete, amely minden munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot egy biztonságos platformon egyesít.

A ClickUp SOC 2-kompatibilis, Enterprise Plan csomagja pedig HIPAA-kompatibilis (aláírt BAA-n keresztül), és olyan egyéni szerepköröket tartalmaz, amelyek fejlett ellenőrzést biztosítanak a felhasználói jogosultságok és hozzáférések felett.

Tartsa az összes kommunikációt, dokumentumot, időpontot és feladatot HIPAA-kompatibilisnek a ClickUp-ban.

Ahelyett, hogy különálló csevegőeszközöket, feladatkövetőket és jelentési rendszereket kezelnének, az egészségügyi szolgáltatók és adminisztrátorok egyetlen munkaterületről egyszerűsíthetik a kommunikációt és a műveleteket. Az egészségügyi környezetben ez úgy nézhet ki, hogy egy szolgáltató frissíti a dokumentációt, vagy egy ellátáskoordinátor nyomon követi a beteget, miközben mindannyian összhangban vannak a következő lépésekkel és a hozzáférési követelményekkel. Így a ClickUp kiküszöböli a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust és egységes helyet biztosítson az emberek és az AI-ügynökök együttműködéséhez. Nézzük meg ezt közelebbről!

Biztosítsa a biztonságos és gyors kommunikációt a ClickUp Chat segítségével.

A betegadatok védelme és a csapatok közötti kapcsolattartás érdekében a ClickUp Chat (a legjobb all-in-one üzenetküldő platform ) szigorú megfelelési szabályokhoz kötött valós idejű beszélgetéseket tesz lehetővé. Pontosabban, az adatok átvitel közben és tároláskor is erős titkosítási szabványok segítségével vannak védve.

Tartsa a csevegéseket, feladatokat és érzékeny adatokat egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

A csevegés tartalmaz @említéseket és szálakba rendezett válaszokat. Például egy szívbetegeket kezelő gondozócsapat létrehozhat egy külön „Kardiológia” csevegőcsatornát, ahol a nővérek valós időben frissítik a betegek életjeleit, a gyógyszerész beírja a gyógyszeradagok módosításait, és az ügyeletes kardiológus @említés segítségével azonnal értesítést kap a gyors konzultációhoz.

Kezdje meg a találkozókat egy kattintással a SyncUps segítségével

Szeretné javítani az orvosi kommunikációt azáltal, hogy valós idejű, személyes együttműködést tesz lehetővé az egészségügyi szakemberek között – függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak?

A ClickUp SyncUps segítségével másodpercek alatt személyesen együttműködhet kollégáival.

Így támogatja a ClickUp SyncUps az orvosi csapatokat:

Azonnali együttműködés: Az orvosi csapatok bármely csatornáról vagy közvetlen üzenetből közvetlenül elindíthatják vagy csatlakozhatnak a SyncUps-hoz, így az orvosok, ápolók és szakemberek az alkalmazások közötti váltás nélkül megbeszélhetik a betegek eseteit, a kezelési terveket vagy a sürgős frissítéseket.

Képernyőmegosztás és feladatkapcsolat: A SyncUp során a résztvevők megoszthatják képernyőiket, hogy együtt áttekintsék a laboreredményeket, a képalkotó vizsgálatokat vagy az orvosi dokumentációt. Emellett konkrét feladatokat is összekapcsolhat egy élő SyncUp-pal, így biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a következő lépésekkel és feladatokkal.

Mobil hozzáférhetőség: A SyncUps zökkenőmentesen működik mobil eszközökön, így az egészségügyi szakemberek a kórház vagy klinika bármely pontjáról csatlakozhatnak a fontos megbeszélésekhez – akár vizit közben is.

Szálas kommunikáció: A SyncUps szálas csevegést tartalmaz, amely megkönnyíti a fontos döntések dokumentálását, az erőforrások megosztását és a hívás utáni teendők nyomon követését.

Aszinkron kommunikáció a Clips segítségével

Ha a valós idejű kommunikáció bonyolult, a ClickUp Clips segítségével aszinkron módon rögzítheti és megoszthatja a videófrissítéseket, magyarázatokat és frissítéseket.

Ez azt jelenti, hogy az orvosok, ápolók és adminisztrátorok saját ütemtervük alapján magyarázhatják el a bonyolult munkafolyamatokat, adhatnak visszajelzést vagy tájékoztathatják a betegeket a legfrissebb fejleményekről. Ez tökéletes megoldás műszakos munkavégzés, csapatok közötti együttműködés vagy azonnali megbeszélések lehetetlensége esetén.

A ClickUp Clips beágyazása feladatokba, dokumentumokba és csevegésekbe a zökkenőmentesebb együttműködés érdekében

Így teszik a Clips és a SyncUp együtt a orvosi kommunikációt biztonságosabbá és hatékonyabbá:

Védett hozzáférés: Minden klip a ClickUp biztonságos munkaterületén tárolódik, részletes jogosultságokkal és ellenőrzési nyomvonallal. Csak az engedélyezett felhasználók tekinthetik meg vagy oszthatják meg a felvételeket, így biztosítva a betegadatok és a belső kommunikáció bizalmas kezelését.

Ellenőrizhetőség: A klipek automatikusan időbélyeggel és felhasználói adatokkal kerülnek naplózásra, támogatva a HIPAA hozzáférés-nyomonkövetési és ellenőrzési követelményeit.

Egységes kommunikáció: A Clips zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp csevegési, dokumentumkezelési és feladatkezelési funkcióival. Ez azt jelenti, hogy minden kommunikációja – legyen az szöveges, videós vagy hangos – központosított, kereshető és ugyanazon HIPAA-kompatibilis védelem alatt áll.

Egészségügyi információk létrehozása, megosztása és szerkesztése a Docs-ban

Hogy ezt az összhangot a dokumentációra is kiterjesszék, a ClickUp Docs biztonságos, sokoldalú teret biztosít a csapatoknak, ahol mindent létrehozhatnak, megoszthatnak és frissíthetnek, az SOP-któl és a kezelési protokolloktól kezdve a találkozói jegyzetekig és a felvételi munkafolyamatokig.

Készítsen és osszon meg sokoldalú dokumentációkat, például SOP-kat és kézikönyveket a ClickUp Docs segítségével.

Ez a megerősített dokumentum-együttműködési szoftver közvetlenül a munkaterületén belül működik, és projektekhez, feladatokhoz vagy mappákhoz van kötve, így azok soha nem maradnak elszigetelve vagy eltemetve az e-mail láncokban.

A dokumentumon belül feladatokat rendelhet hozzá, csapattársakat említhet meg, és az egyes nézők vagy szerkesztők hozzáférését is szabályozhatja. Beágyazhat PubMed- vagy Scopus-hivatkozásokat is, hogy közösen dolgozhassanak ki publikációkat vagy kísérleti adatokat.

Ossza meg dokumentumait és kezelje a kollaborátorok szerepeit a ClickUp Permissions segítségével.

Minden dokumentum megosztható belső vagy külső felhasználók között, lehetőség van együttműködők meghívására nézőként, kommentelőként vagy teljes szerkesztőként. A verziótörténet a háttérben fut, így a szerkesztések mindig nyomon követhetők, és szükség esetén visszaállíthatók a korábbi verziók.

A feladatkommentek még tovább bővítik az együttműködést. Ahelyett, hogy a visszajelzéseket csevegőalkalmazások között osztanák szét, azok pontosan ott maradnak, ahol a munka folyik. A szolgáltató kontextust hagyhat egy ellátáskoordinációs feladatra, vagy a megfelelőségi tisztviselő jelölhet meg valamit, ami utánkövetést igényel. Megjelölhet csapattagokat, beágyazhat fájlokat, vagy átalakíthat egy kommentet új feladattá, ha az megvalósíthatóvá válik.

💡 Profi tipp: Egyszerűsítse a betegfelvételt és a frissítési kérelmeket azáltal, hogy egyedi űrlapokat készít a ClickUp-ban. Integrálhatja a Cognito Forms-ot is, hogy az űrlapok benyújtását automatikusan végrehajtható feladatokká alakítsa, csökkentve ezzel a kézi adatbevitelt és felgyorsítva a klinikai munkafolyamatokat.

Tartsa minden részletet összekapcsolva az egészségügyi munkaterületén

Amikor a kontextus több szálra terjed ki, a ClickUp Brain összefogja azokat. Ez a hatékony egészségügyi AI-megoldás gyors parancsokkal összefoglalja a hosszú dokumentumszerkesztéseket vagy beszélgetési előzményeket, kivonja a kommentekből a teendőket, vagy segít a válaszok megfogalmazásában egy feladat keretében.

Készítsen összefoglalókat azonnal és biztonságosan a ClickUp Brain segítségével.

A munkaterületén van betanítva, így megérti, hogyan kommunikál és dolgozik a csapata. Az érzékeny, nagy volumenű feladatokat kezelő csapatok számára az ilyen feladatokhoz nyújtott AI-támogatás időt takarít meg, miközben a nagyobb képre összpontosíthatnak.

Például egy kórházi fertőzésellenőrző csapat a ClickUp Brain segítségével feldolgozhatja a napi incidensjelentéseket és kivonhatja a legfontosabb trendeket (például a visszatérő fertőzésforrásokat).

📌 Próbálja ki ezeket a tippeket: Adjon meg egy gyors hivatkozást a CDC kézfertőtlenítési irányelveire, és kapcsolja össze a fertőzésellenőrzési dokumentumunkkal.

Összegezze a mai multidiszciplináris csapatértekezlet jegyzetét, és külön-külön sorolja fel a kardiológiai, ápolási és gyógyszerészeti csapatok teendőit.

Készítsen egy utólagos ellenőrző listát a műtét utáni betegek számára a kórházi elbocsátási protokoll alapján, és ossza ki a feladatokat a lábadozó osztálynak.

Emelje ki a héten jelentett fertőzésellenőrzési eseményekből a visszatérő problémákat, és javasoljon három prioritást a következő felülvizsgálati értekezletre.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok automatizálása: Automatizálja az ismétlődő ápolási feladatokat és a rendelési munkafolyamatokat Automatizálja az ismétlődő ápolási feladatokat és a rendelési munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével, előre beállított kiváltó események és feltételek használatával.

Adatvizualizáció: Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését és a betegellátási műveleteket Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését és a betegellátási műveleteket a ClickUp Dashboards alkalmazásban testreszabható diagramokkal, időkövetéssel és kapacitástervezési widgetekkel.

Központosított ellátáskoordináció: Szervezze meg a találkozókat és a kontrollvizsgálatokat valós időben Szervezze meg a találkozókat és a kontrollvizsgálatokat valós időben a ClickUp Calendar segítségével.

Biztonságos adatbeágyazás: Adjon hozzá EHR (elektronikus egészségügyi nyilvántartás) adatokat, biztosítási űrlapokat vagy laboreredményeket közvetlenül a ClickUp Docs-ba a csapat gyorsabb munkavégzése érdekében.

Zökkenőmentes és megfelelő integrációk: Csatlakozzon biztonságosan több mint 1000 eszközhöz, például a Zoomhoz, a Google Workspace-hez és a Slackhez, hogy Csatlakozzon biztonságosan több mint 1000 eszközhöz, például a Zoomhoz, a Google Workspace-hez és a Slackhez, hogy a ClickUp integrációk segítségével összekapcsolt egészségügyi ökoszisztémát hozzon létre.

ClickUp korlátozás

A hatalmas funkciókészlet kisebb praxisok számára túlnyomó lehet a bevezetés során.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-vélemény:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy minden zökkenőmentesen működik együtt. A csevegés, a táblák és a terek kombinációja lehetővé teszi számunkra, hogy egy helyen brainstormingozzunk, feladatokat osszunk ki és nyomon kövessük a munkát. Rugalmas, vizuális és nagymértékben testreszabható, így tökéletesen alkalmas több csapat és projekt kezelésére a különböző részlegeken. A Wiki funkció is segített nekünk abban, hogy a szétszórt SOP-kat és bevezető dokumentumokat egyetlen megbízható forrásra cseréljük.

💡 Profi tipp: A Brain MAX átalakítja az orvosi és egészségügyi kommunikációt azáltal, hogy összes kritikus információját és munkafolyamatát egyetlen, biztonságos, AI-alapú munkaterületbe konszolidálja. Így teheti meg: Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot a mélyebb kutatás és kontextus érdekében. Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és MINDEN csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten, hogy megtalálja a betegek aktáit, kutatási dokumentumokat vagy megfelelőségi nyilvántartásokat.

A mozgásban lévő klinikusok és személyzet számára a Talk to Text lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyenek fel, betegjegyzeteket diktáljanak vagy hanggal irányítsák munkájukat – kéz nélkül, bárhol.

Ahelyett, hogy egymástól független AI-eszközök, mint a ChatGPT, Claude és Gemini összevisszaságára támaszkodna, a Brain MAX egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldást kínál, amely megérti az Ön egészségügyi környezetét. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX-ot – az AI szuperalkalmazást, amely valóban megérti az Ön orvosi munkafolyamatait. Hagyjon fel az AI eszközök sokaságával, és élvezze a zökkenőmentes, biztonságos és intelligens egészségügyi kommunikációt.

2. TigerConnect (A legjobb valós idejű klinikai kommunikációhoz)

via TigerConnect

A TigerConnect egy HIPAA-kompatibilis üzenetküldő platform, amely az egészségügyi szolgáltatók kommunikációját szabja testre, és szerepkörökön alapuló hozzáférést biztosít orvosok, ápolók és adminisztrátorok számára. Adaptív felülettel rendelkezik, amely dinamikusan igazítja az értesítéseket és az elrendezést a felhasználói szerepkörök alapján, biztosítva, hogy a riasztások a megfelelő személyekhez jussanak el.

Emellett „csendes eskalációs” funkcióval is rendelkezik, amely bevonja a feletteseket, ha a válaszok késnek. Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a betegek adataiból indítsanak csevegéseket vagy hívásokat, és támogatja az egyedi munkafolyamatokat, például a műtét előtti ellenőrző listákat, amelyek az egyedi ellátási igényekhez igazodnak.

A TigerConnect legjobb funkciói

Központi adminisztrációs panel felhasználói provisioninggel (CSV import, LDAP/AD), szerepkör-ütemezés szinkronizálással és az eszközökhöz való hozzáférés azonnali visszavonásával.

Integrálja az EHR rendszerekkel és a nővérhívó eszközökkel, hogy konzultációk során valós időben hozzáférhessen a betegadatokhoz.

Kommunikáljon szerepkör szerint (pl. „ügyeletes kardiológus”) a nevek keresése helyett.

A TigerConnect korlátai

Egyes felhasználók szerint a rendszer elavultnak tűnik, és az egyik képernyő bezárása szükséges a másik eléréséhez, ami lassítja a munkafolyamatokat.

TigerConnect árak

Egyedi árak

TigerConnect értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a TigerConnectről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

A TigerConnect rendkívül hasznos a vállalat egészére vonatkozó információs riasztások (időjárás, forgalom, vészhelyzetek) terjesztésében, valamint kiváló eszköz a munkavállalókkal való kommunikációhoz, lehetővé téve a betegjelentések, beutalási információk és HIPAA-információk megosztását anélkül, hogy attól kellene tartani, hogy megsérti a HIPAA-t.

A TigerConnect rendkívül hasznos a vállalat egészére vonatkozó információs riasztások (időjárás, forgalom, vészhelyzetek) terjesztésében, valamint kiváló eszköz a munkavállalókkal való kommunikációhoz, lehetővé téve a betegjelentések, beutalási információk és HIPAA-információk megosztását anélkül, hogy attól kellene tartani, hogy megsérti a HIPAA-t.

👀 Tudta? A HIPAA-megsértés kategóriája a tudatos megsértések esetében is 100–50 000 dolláros büntetést vonhat maga után, ismételt szabályszegés esetén pedig az éves maximális büntetés 25 000 dollár.

3. OhMD (A legjobb szöveges betegkommunikációhoz és időpont-emlékeztetőhöz)

via OhMD

Az OhMD-t 2016-ban alapította egy egészségügyi innovátorokból álló csoport, akiknek célja az orvosok és a betegek közötti kommunikációs szakadék áthidalása volt. Olyan platformot fejlesztettek, ahol a szolgáltatók a meglévő telefonszámukat használhatják biztonságos üzenetküldéshez. Ezzel elkerülhetővé vált további alkalmazások használata.

Az eszköz több mint 85 EHR rendszerhez kapcsolódik, így a betegek adatait könnyedén be lehet vonni a beszélgetésbe. Emellett lehetővé teszi a rendelők számára, hogy egy gombnyomással megoszthassák a videókonzultációkhoz szükséges biztonságos linket, amely zökkenőmentesen illeszkedik az üzenetváltásba.

Az OhMD többfelhasználós támogatást, egyszeri bejelentkezést, felhasználói ellenőrzést és csoportos csevegési lehetőségeket kínál az egészségügyi csapatok számára, hogy minden koordináltan működjön. Ez a beállítás segít a kis praxisoknak a betegellátás hatékonyabb kezelésében.

Az OhMD legjobb funkciói

Használja az Autopilotot a követő vizsgálatok ütemezéséhez, hogy a betegek tájékozottak legyenek a vizit után következő lépésekről.

Használja a Live Chat funkciót, hogy új betegek számára barátságos teret nyisson a weboldalán keresztül.

Használja ki az elektronikus űrlapok előnyeit, hogy egyszerű szöveges üzenetváltás révén még a találkozó előtt begyűjtse a védett egészségügyi információkat.

OhMD korlátozás

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a betegek üzenetei időnként eltűnnek, ami miatt manuális keresést kell végezni azok megtalálásához.

OhMD árak

Reach : 300 USD/hó-tól

Fejlesztés: Egyedi árazás

OhMD értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OhMD-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Tetszik a könnyű használat és az ügyfélszolgálat. Emellett időben reagálnak, ha problémám van. Összességében imádom a rendszert és az e-mailben kapott azonnali értesítéseket, amikor új szöveges üzenetem érkezik.

Tetszik a könnyű használat és az ügyfélszolgálat. Emellett időben reagálnak, ha problémám van. Összességében imádom a rendszert és az e-mailben kapott azonnali értesítéseket, amikor új szöveges üzenetem érkezik.

4. Updox (A legjobb megoldás több helyszínen működő praxisok számára, központi dokumentumcserével és kommunikációval)

via Updox

Az Updox egyesíti az e-maileket, faxokat és videohívásokat egy egységes beérkező levelek mappába, központosítva ezzel a szolgáltatók kommunikációját. A Direct Secure Messaging (DSM) funkcióval az orvosok biztonságosan megoszthatják a betegek adatait kollégáikkal egy megbízható hálózaton keresztül.

Az Updox, amely kórházon kívüli szolgáltatók, például orvosok és gyógyszerészek számára készült, egy olyan irányítópultot is kínál, ahol a csapatok valós időben követhetik nyomon az üzenetek állapotát és a betegek válaszait. Ezenkívül a fizetési feldolgozást is beépíti a csevegésekbe, így a személyzet a képernyő váltása nélkül is beszedheti a díjakat.

A betegek közvetlenül a beérkező levelek mappájában kapják meg a rendelési emlékeztetőket, míg a sürgős eseteket egyetlen gombnyomással bármelyik csapattag továbbíthatja. Ez biztosítja a nagyobb megfelelési környezetet a csapatok és az osztályok számára egyaránt.

Az Updox legjobb funkciói

Tartson csoportos távegészségügyi hívásokat akár 19 résztvevővel, virtuális várótermekkel, képernyőmegosztással és hívás közbeni jegyzeteléssel.

Szerkessze, írja alá, szerkessze és jelölje ki a dokumentumokat közvetlenül a beérkező levelek mappájában, anélkül, hogy más eszközre kellene exportálnia őket.

A szabályalapú feladatokkal automatikusan továbbíthatja a faxokat, és minden dokumentumról HIPAA-kompatibilis ellenőrzési nyomon követést vezethet.

Updox korlátozás

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a szerződések automatikusan megújulnak, kilépési vagy kivásárlási lehetőség nélkül, ami nem kívánt költségeket eredményez.

Updox árak

Egyedi árak

Updox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Updoxról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Az Updox felülete és integrációja az EHR-ünkkel (Practice Fusion) nagyon egyszerű és intuitív. Orvosi rendelőként rengeteg felesleges faxot kaptunk, rengeteg papírt pazaroltunk, és ami a legfontosabb, rengeteg időt pazaroltunk a faxok fogadására, beolvasására, majd a betegek aktáiba való áthelyezésére. Az Updox segítségével egy kattintással a fax a beteg aktájába kerül. Ez mindenki életét megkönnyíti, és rengeteg pénzt takarítunk meg a papírra.

Az Updox felülete és integrációja az EHR-ünkkel (Practice Fusion) nagyon egyszerű és intuitív. Orvosi rendelőként rengeteg felesleges faxot kaptunk, rengeteg papírt pazaroltunk, és ami a legfontosabb, rengeteg időt pazaroltunk a faxok fogadására, beolvasására, majd a betegek aktáiba való áthelyezésére. Az Updox segítségével egy kattintással a fax a beteg aktájába kerül. Ez mindenki életét megkönnyíti, és rengeteg pénzt takarítunk meg a papírra.

🧠 Érdekesség: A Világgazdasági Fórum szerint egy átlagos kórház évente körülbelül 50 petabájt adatot generál. Ez több mint kétszerese a Kongresszusi Könyvtárban tárolt adatok mennyiségének!

5. Paubox (A legjobb HIPAA-kompatibilis e-mail marketinghez és betegekkel való kapcsolattartáshoz)

A Pauboxon keresztül

A portálok, jelszavak vagy extra kattintások helyett a Paubox minden kimenő e-mailt titkosít a háttérben, így a címzettek közvetlenül a beérkező levelek mappájában olvashatják el az üzeneteket, függetlenül attól, hogy Gmail-t, Outlook-ot vagy mobil klienset használnak.

Integrálható a meglévő e-mail szolgáltatójával, és automatikusan biztosítja a HIPAA-nak való megfelelést anélkül, hogy a munkafolyamatot módosítani kellene. Az adminisztrátorok biztonságos irányítópulton keresztül tekinthetik át az elemzéseket, kezelhetik a karanténba helyezett fenyegetéseket és érvényesíthetik a szabályzatokat.

A beépített bejövő fenyegetés elleni védelem pedig az ExecProtect és a DomainAge szűrők segítségével blokkolja a phishinget, a spoofingot és a rosszindulatú szoftvereket.

A Paubox legjobb funkciói

A HITRUST tanúsítvánnyal rendelkező RESTful Email API segítségével titkosított e-mail funkciókat építhet közvetlenül az alkalmazásokba.

Használja az Email DLP-t a kimenő üzenetek átvizsgálásához és az érzékeny tartalmak védelméhez, mielőtt azok elküldésre kerülnek.

Érzékeny PHI-t vagy más szabályozott adatokat (SSN-ek, hitelkártyák) tartalmazó bejövő és kimenő e-maileket észlel és blokkol.

A Paubox korlátai

Egyes felhasználók a Paubox Forms navigálását bonyolultnak találják, és hiányolják a testreszabási lehetőségeket.

Paubox árak

Standard : 38 USD/hó

Plus : 77 USD/hó

Prémium: 90 USD/hó

Paubox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 5/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Pauboxról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Nagyra értékelem, hogy a Paubox biztonságos, HIPAA-kompatibilis e-mail kommunikációt biztosít, megkönnyítve az érzékeny információk küldését a titkosság fenntartása mellett. A felhasználóbarát felület egyszerűsíti a betegadatok kezelésének folyamatát, javítva az általános hatékonyságot és a munkafolyamatot.

Nagyra értékelem, hogy a Paubox biztonságos, HIPAA-kompatibilis e-mail kommunikációt biztosít, megkönnyítve az érzékeny információk küldését a titkosság fenntartása mellett. A felhasználóbarát felület egyszerűsíti a betegadatok kezelésének folyamatát, javítva az általános hatékonyságot és a munkafolyamatot.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat és a ClickUp Assigned Comments, beszélgetései mindig kapcsolódnak a releváns feladatokhoz, ami növeli a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követés szükségességét.

6. Luma Health (A legjobb automatizált betegkapcsolatok és AI-alapú elemzésekhez)

A Luma Health segítségével

A Luma Health egy mesterséges intelligencián alapuló, betegek sikerét szolgáló platform, amelynek célja a teljes ellátási folyamat racionalizálása. A vizit előtt a betegek mobil felvételi űrlapokat kapnak, feltöltik személyi igazolványukat és biztosítási adataikat, valamint kitöltik a beleegyezési nyilatkozatokat, amelyek mind digitálisan rögzítésre kerülnek és automatikusan szinkronizálódnak az EHR-rel.

Az Epic, eClinicalWorks, Athenahealth és más rendszerekkel való mély EHR-integrációja automatizált munkafolyamatokat tesz lehetővé, amelyek szinkronizálják az adatokat a platformok között. Emellett automatizálja a többnyelvű, kétirányú SMS, hang, e-mail és biztonságos csevegésen keresztüli kapcsolattartást. Így képes kezelni a visszaigazolásokat, lemondásokat, átütemezéseket, áttételeket és visszahívásokat (NLP segítségével értelmezi a természetes válaszokat és az emojikat). Az AI-alapú elemzés olyan mutatókat követ nyomon, mint a meg nem jelenések számának csökkenése, az áttételek konverziója, a felvételek befejezése, a bevétel növekedése és a betegek elégedettsége, amelyek visszacsatolnak az intelligens ütemezésbe.

A Luma Health legjobb funkciói

Automatikusan értesíti a betegeket, ha lemondások miatt szabad időpontok nyílnak meg, típus, szolgáltató és helyszín szerint.

Használja a Spark AI + Navigator Concierge szolgáltatást a betegek hívásainak és szöveges üzeneteinek kezeléséhez, természetes nyelvértéssel.

Az AI segítségével alakítsa át a beérkező faxokat, hogy azok osztályozása, adatainak kivonása és azonnali továbbítása manuális válogatás nélkül történjen.

A Luma Health korlátai

Egyes felhasználóknak gyakran kell frissíteniük az oldalt, hogy lássák az új üzeneteket, és arról számolnak be, hogy az elküldött linkek soha nem érnek el a címzettekhez.

Luma Health árak

Egyedi árak

Luma Health értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Luma Health-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Nagyon szeretem, hogy milyen egyszerűen és gyorsan küldhetek biztonságos üzeneteket a betegeinknek a beutalási/időpontfoglalási információkkal. Minden részletet megadhatok nekik anélkül, hogy telefonon kellene egyeztetni. És továbbléphetek a következő feladatra, de szükség esetén továbbra is beszélgethetek a beteggel.

Nagyon szeretem, hogy milyen egyszerűen és gyorsan küldhetek biztonságos üzeneteket a betegeinknek a beutalási/időpontfoglalási információkkal. Minden részletet megadhatok nekik anélkül, hogy telefonon kellene egyeztetni. És továbbléphetek a következő feladatra, de szükség esetén továbbra is beszélgethetek a beteggel.

💡 Profi tipp: Tanítsa meg a személyzetnek, hogy a csevegésben a teljes név helyett a beteg kezdőbetűit és a kórlapszám utolsó 4 számjegyét használják. Ez így is azonosítható a csapat számára, de további védelmet nyújt, ha véletlenül megosztanak egy képernyőképet.

7. SimplePractice (A legjobb megoldás egyéni szolgáltatók és kis praxisok számára, amelyek integrált távegészségügyi és számlázási szolgáltatásokra szorulnak)

A SimplePractice segítségével

A SimplePractice egy HIPAA-kompatibilis EHR és praxisirányítási rendszer. Különböző egészségügyi szolgáltatók számára készült, beleértve terapeutákat, logopédusokat, foglalkozási terapeutákat és pszichiátereket.

Biztonságos üzenetküldő funkciója szorosan összefonódik az ügyfélportállal, így a terapeuták a magánélet védelme mellett is kapcsolatban maradhatnak a kezelések között. Különlegessége, hogy az üzenetküldés zökkenőmentesen integrálódik más klinikai eszközökkel, például videókezelésekkel, előrehaladási jegyzetekkel és időpontfoglalással.

A távegészségügyi szolgáltatásokat nyújtó rendelők számára a SimplePractice biztonságos csevegést támogat élő videókonzultációk során. Ez különösen hasznos linkek, írásos források megosztásához vagy az audio megszakadásakor történő bejelentkezéshez. Beállíthat elérhetőségi üzeneteket, frissítéseket küldhet bizonyos ügyfeleknek, és biztosíthatja, hogy minden kommunikáció titkosítva és dokumentálva maradjon.

A SimplePractice legjobb funkciói

Hozzáférés a Wiley Treatment Plannerhez, hogy részletes gondozási terveket készítsen előre beállított, konkrét diagnózisokra szabott opciókkal.

Használja ki az egyedi jegyzet sablonokat, kezelési terveket és értékeléseket, amelyek előre kitöltik az ügyfél adatait a hatékony klinikai dokumentáció érdekében.

Hozzáférés a jelentésekhez és elemzésekhez a jelenléti adatokról, a bevételi trendekről, az áttételi forrásokról és a szolgáltatók ügyterheléséről, hogy okosabb betekintést nyerjen a gyakorlatba.

A SimplePractice korlátai

Néhány felhasználó megjegyezte, hogy nincs automatikus mentési funkció, ezért gyakran kell manuálisan menteni, hogy ne vesszenek el a jegyzetek.

SimplePractice árak

Starter : 49 USD/hó

Essential : 79 USD/hó

Plusz: 99 USD/hó

SimplePractice értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2800 értékelés)

Mit mondanak a SimplePractice-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

A „Wiley” típusú jegyzetekhez rendelkezésre álló formázási lehetőségek sokkal könnyebbé teszik a kezelési terv elkészítését, mint korábban. Tetszik a SimplePractice elrendezése, nagyon könnyű benne navigálni. Az ügyfelek üzenetküldéssel vehetik fel Önnel a kapcsolatot, és Ön HIPAA-kompatibilis virtuális távegészségügyi konzultációkat tarthat.

A „Wiley” típusú jegyzetekhez rendelkezésre álló formázási lehetőségek sokkal könnyebbé teszik a kezelési terv elkészítését, mint korábban. Tetszik a SimplePractice elrendezése, nagyon könnyű benne navigálni. Az ügyfelek üzenetküldéssel vehetik fel Önnel a kapcsolatot, és Ön HIPAA-kompatibilis virtuális távegészségügyi konzultációkat tarthat.

8. Klara (A legjobb a több osztály közötti betegkommunikáció és az intelligens útválasztás egyszerűsítéséhez)

Via Klara

A Klara egy másik HIPAA-kompatibilis beteg-bevonási platform, amely zökkenőmentes, szöveges üzenetküldéshez hasonló élményt nyújt minden kommunikációs csatornán. Akár SMS-ben, weboldalon, webes csevegőn vagy telefonon keresztül üzeneteket küld a beteg, minden kommunikáció egyetlen, titkosított üzenetszálba kerül, amelyet a személyzet központilag kezelhet. Az egyik legfontosabb jellemzője az intelligens útválasztás és a munkafolyamat-automatizálás. A Klara Assistant mesterséges intelligenciát használ, hogy értelmezze a betegek igényeit – még a szabad formájú üzenetekből is –, és automatikusan címkézi, hozzárendeli vagy továbbítja azokat a megfelelő csapattagnak (számlázás, ütemezés, klinikai kérdések stb. céljából). Ez lerövidíti a triázs idejét és csökkenti a recepción kialakuló torlódásokat.

A Klara a hibrid kommunikációs módokat is zökkenőmentesen kezeli. Ha egy beteg telefonál, akkor dönthet úgy, hogy a hívást biztonságos üzenetváltássá alakítja.

A Klara legjobb funkciói

Engedélyezze az alkalmazáson belüli távgyógyászatot virtuális várótermekkel, videó látogatásokkal és állandó csevegési szálakkal, amelyek automatikusan archiválják a beszélgetéseket.

Támogassa a belső együttműködést megosztott beérkező levelek, @említések, belső jegyzetek és üzenetek átruházása révén a tervezési, klinikai és számlázási csapatok között.

A Klara sablonos üzeneteinek segítségével biztonságosan továbbíthat frissítéseket vagy szabályzati üzeneteket a betegcsoportoknak.

Klara korlátozás

A felhasználók szeretnék, ha az űrlapokat, megrendeléseket vagy eredményeket közvetlenül a betegek kartonjaiból küldhetnék el a Klara-nak, ahelyett, hogy külön mentenék és töltenék fel őket.

Klara árak

Egyedi árak

Klara értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Klara-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Imádom, hogy üzeneteket küldhetek a betegeknek, mert ez gyorsabb lehet, mint telefonálni. Emellett egy szálban kommunikálhatunk más munkatársakkal egy adott betegről, így az információk könnyen elérhetők. Minden nap használom a munkám során, és gyakran használom betegként is. A kezdés nagyon könnyű és egyszerű, mind az orvosi személyzet, mind a betegek számára.

Imádom, hogy üzeneteket küldhetek a betegeknek, mert ez gyorsabb lehet, mint telefonálni. Emellett egy szálban kommunikálhatunk más munkatársakkal egy adott betegről, így az információk könnyen elérhetők. Minden nap használom a munkám során, és gyakran használom betegként is. A kezdés nagyon könnyű és egyszerű, mind az orvosi személyzet, mind a betegek számára.

💡 Profi tipp: Állítsa be a csevegőprogramot úgy, hogy 24 óra elteltével automatikusan csillagokkal helyettesítse a gyakori PHI-mintákat. A telefonszámokat „–-1234″-re, a dátumokat pedig „//2024″-re cseréli, miközben a beszélgetés kontextusa olvasható marad.

9. Spruce Health (A legjobb VoIP, üzenetküldés és egyéni beérkező üzenetek konfigurációja esetén)

Via Spruce Heath

A Spruce Health, egy másik biztonságos együttműködési központ, kétfaktoros hitelesítést, SOC 2 auditálást, HITRUST tanúsítást és automatikus audit naplózást kínál minden olvasási, írási és megtekintési művelethez.

Ezzel biztonságos kétirányú SMS-eket küldhet, eFax-okat kezelhet, távegészségügyi hívásokat bonyolíthat le, vagy digitalizálhatja telefonrendszerét olyan funkciókkal, mint a telefonfák, több vonal, hangposta-átírás és hívásirányítás. Ezek az eszközök automatizálási funkciókkal is rendelkeznek, amelyek segítségével könnyedén ütemezhet üzeneteket, automatikus válaszokat indíthat el, vagy automatizálhatja a munkaidőn túli munkafolyamatokat. Ezenkívül kihasználhatja az egyéni beérkező levelek konfigurációit, címkéket alkalmazhat a kapcsolattartói panelen, vagy üzeneteket rendelhet a megfelelő csapattaghoz vagy csoporthoz. A belső jegyzetek, a csapatüzenetek és az @-paging biztosítják a beszélgetések koordinálását és nyomon követését, anélkül, hogy felülírnák a betegek adatainak védelmét.

A Spruce Heath legjobb funkciói

Használja a Spruce fax API-ját HIPAA-kompatibilis faxok küldéséhez, újraküldési logikával, fedőlap opciókkal és kézbesítési naplókkal.

Összevonhatja az ismétlődő névjegyeket, és megoszthatja a telefonszámokat a családtagok között, hogy a betegek adatai tiszták és pontosak maradjanak.

Biztonságos üzenetküldés a Spruce-kompatibilis klinikák között a beutalások és a közös betegellátás koordinálása érdekében.

Spruce Heath korlátozás

A betegek nevei alatt nem látható aljegyzet, amely az interakciók során azonosítaná az olyan részleteket, mint a szülő, a gyám vagy a becenév.

Spruce Heath árak

Ingyenes próba: 14 nap

Alap : 24 USD/felhasználó/hónap

Communicator: 49 USD/felhasználó/hónap

Spruce Heath értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Spruce Heath-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

A Spruce egyszerű használata, nemcsak számomra és más szolgáltatók számára, hanem különösen a technikailag legkevésbé jártas betegeim számára is, az, amit a legjobban szeretek benne. Az összes kommunikációm egy helyen van, így könnyen áttekinthető. Nagyon tetszik a címkézési funkció, amellyel más szolgáltatókat is megjelölhetek.

A Spruce egyszerű használata, nemcsak számomra és más szolgáltatók számára, hanem különösen a technikailag legkevésbé jártas betegeim számára is, az, amit a legjobban szeretek benne. Az összes kommunikációm egy helyen van, így könnyen áttekinthető. Nagyon tetszik a címkézési funkció, amellyel más szolgáltatókat is megjelölhetek.

👀 Tudta? A CRICO Strategies szerint a kommunikációs hibák 7149 orvosi műhiba esethez vezettek (ez az összes 2009 és 2013 közötti kárigény 30%-a), ami 1744 halálesetet okozott és a kórházaknak megdöbbentő 1,7 milliárd dollárba került.

10. Rocket. Chat (Legalkalmasabb az IT-intenzív szervezetek számára, amelyek teljes adatellenőrzést és saját hosztolt megoldásokat igényelnek)

A Rocket. Chat egy nyílt forráskódú, HIPAA-kompatibilis üzenetküldő platform. Helyben, biztonságos felhőben vagy akár légréses környezetben is telepítheti, így szervezetének teljes ellenőrzése van az adatok tárolási helye és a hozzáférésük felett.

Ezenkívül valós idejű üzenetküldést, csoportcsatornákat, szálakba rendezett beszélgetéseket, hang- és videofunkciókat is kínál. Mindegyikük végpontok közötti titkosítással, többfaktoros hitelesítéssel és szerepkörökön alapuló jogosultságokkal rendelkezik. Nyitott API-k segítségével akár saját telefonfát vagy munkafolyamatokat is testreszabhat, így az üzenetküldés természetesen illeszkedik a szervezet működésébe. Lehetővé teszi, hogy különböző csatornákról rögzítse a betegek üzeneteit, és intelligens munkafolyamatokat indítson el, például kérdések továbbítását, értesítések küldését vagy adatok bevitelét gondozási platformokba és CRM-ekbe.

Rocket. Chat legjobb funkciói

A csevegést közvetlenül beágyazhatja saját alkalmazásába vagy betegportáljába fehér címkés SDK-k, iframe-támogatás, API-k és testreszabási eszközök segítségével.

Készítsen egyedi alkalmazásokat és automatizálásokat a Rocket. Chat App Engine eszközkészletével, és szabja testre a munkafolyamatokat, az üzenetlogikát vagy az integrációkat.

Használja a nyílt forráskódú Matrix protokollt a szövetségi üzenetküldéshez, amely biztonságos, interoperábilis csevegést tesz lehetővé a különböző Rocket. Chat szerverek között klinikák, laboratóriumok vagy biztosítók között.

Rocket. Csevegési korlátozás

A felhasználók szerint a fájlcsatolások nem mindig támogatottak, és az alkalmi szerverleállások rövid üzemszüneteket és a csevegéshez való hozzáférés elvesztését okozhatják.

Rocket. Chat árak

Örökre ingyenes

Pro: 8 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Rocket. Chat értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Rocket. Chat valós felhasználói?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Az egyik legfontosabb előny az adatvédelem, hiszen tudhatja, hogy az üzenetekben közölt összes információ biztonságban van. Különböző eszközökre letölthető: Android, iOS, Windows és Linux. Az alkalmazás nagyon könnyen használható, és számos hasznos funkcióval rendelkezik a jó kommunikáció fenntartása érdekében.

Az egyik legfontosabb előny az adatvédelem, hiszen tudhatja, hogy az üzenetekben közölt összes információ biztonságban van. Különböző eszközökre letölthető: Android, iOS, Windows és Linux. Az alkalmazás nagyon könnyen használható, és számos hasznos funkcióval rendelkezik a jó kommunikáció fenntartása érdekében.

Biztonságos végpontok közötti kommunikáció a ClickUp segítségével

Nincs hiány a gyors beszélgetésekhez készült csevegőeszközökből. De amikor betegadatok, szabályoknak való megfelelés és belső koordináció is szerepet játszik, a lista jóval rövidebb lesz.

Ebből a listából néhány eszköz egyszerűsíti a betegekkel való SMS-ezés és a hívások továbbításának szabályozását. Mások mesterséges intelligenciát, feladatkezelést és intelligens automatizálást kínálnak. És akkor ott van még a ClickUp. Ez az eszköz ötvözi a valós idejű csevegést a mélyreható operatív munkafolyamatokkal, így a beszélgetések, a teendők és a dokumentáció egy helyen maradnak, vállalati szintű biztonsági védelem alatt.

