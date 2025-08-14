Slack és GroupMe: melyik üzenetküldő alkalmazás a megfelelő az Ön számára?

Akár projektet vezet, csapatot irányít, vagy csak megpróbálja megakadályozni, hogy a csoportos csevegések káoszba fulladjanak, a megfelelő üzenetküldő alkalmazás valóban nagy különbséget jelent.

Jó hír: rengeteg remek lehetőség áll rendelkezésre a termelékenység növelésére, a kapcsolattartásra, a szervezettségre és az okosabb (nem keményebb) munkavégzésre.

Ugyanakkor nem minden üzenetküldő vagy kommunikációs eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat, és őszintén szólva, lehet, hogy nem is van szüksége az összes extrára.

Mégis, két név tűnik fel újra és újra, amikor a csapatok és a diákok a kapcsolattartásról beszélgetnek: Slack és GroupMe.

Egymás mellé tesszük őket, hogy segítsünk eldönteni, melyik illik legjobban a munkafolyamatához.

A Slack és a GroupMe összehasonlítása egy pillanat alatt

Funkció Slack GroupMe Integrációk Több mint 2000 alkalmazásintegráció (Google Drive, Trello stb.) Nincs jelentős alkalmazásintegráció Projektmenedzsment Beépített feladatlisták, közös dokumentumok (Canvas) Nincs feladatkezelő eszköz Hang-/videohívások Huddles, integrációk a Zoom és a Teams alkalmazásokkal Videohívások csak a Microsoft Teams segítségével Hozzáférés Asztali, mobil, web; vendég hozzáférés támogatott Mobil, web; SMS-támogatás (csak az Egyesült Államokban) Felhasználói korlát Nincs szigorú korlátozás; nagy szervezetek számára is alkalmas Csoportonként legfeljebb 10 000 tag

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy csapatok számára készült üzenetküldő alkalmazás. Lehetővé teszi a valós idejű beszélgetést, egyénileg vagy csoportosan. Különböző témák, projektek vagy részlegek számára hozhat létre csatornákat.

Lehetővé teszi fájlok megosztását, csapattagok megjelölését és olyan eszközök csatlakoztatását, mint a Google Drive vagy a Zoom. Az alkalmazás elhagyása nélkül kezdeményezhet hang- vagy videohívásokat.

A Slack célja, hogy a munkahelyi beszélgetéseket egy helyen tartsa, így nem kell hosszú e-mail-váltásokra vagy szétszórt üzenetekre támaszkodnia.

A Slack funkciói

A Slack olyan funkciókat kínál, amelyek világossá, szervezetté és könnyen kezelhetővé teszik a csapatok közötti kommunikációt. Íme, mit kínál:

1. funkció: Csatornák

Csatornák a Slackben

Csatornák csoportosítják a beszélgetéseket csapat, projekt vagy téma szerint. Minden csatorna egy dedikált tér, ahol a kapcsolódó üzenetek, fájlok és eszközök együtt találhatók.

A nyilvános csatornák mindenki számára elérhetővé teszik az információkat a vállalaton belül, míg a privát csatornák csak bizonyos tagok számára biztosítanak hozzáférést. Ez a beállítás megkönnyíti a csapatok számára a feladatok nyomon követését, az új tagok számára pedig a gyors beilleszkedést.

2. funkció: Közvetlen üzenetek

via Slack

A közvetlen üzenetek privát beszélgetéseket tesznek lehetővé két vagy több személy között. Hasznosak gyors frissítések, mellékbeszélgetések vagy érzékeny témák megvitatásához.

A felhasználók csoportos DM-eket hozhatnak létre kisebb, szorosan együttműködő csapatok számára, anélkül, hogy egy egész csatornára lenne szükségük. Minden rendezett marad, és később könnyen hozzáférhető.

3. funkció: Fájlmegosztás

A Slack segítségével könnyedén feltölthet és megoszthat dokumentumokat, táblázatokat, képeket, PDF-fájlokat és videókat közvetlenül a beszélgetésbe. A csatornában vagy DM-ben megosztott fájlok kapcsolódnak az üzenetelőzményekhez.

A felhasználók később is kereshetnek fájlokat kulcsszó, fájltípus vagy megosztó alapján, így könnyen megtalálhatják a szükséges anyagokat anélkül, hogy több alkalmazást kellene átkutatniuk.

4. funkció: Integrációk

A Slack több ezer alkalmazással kapcsolódik össze, például a Google Drive-val, a Zoom-mal, a Trello-val, az Asana-val és a Salesforce-szal. Ezek az integrációk közvetlenül értesítéseket, projektfrissítéseket és új feladatokat hoznak a Slackbe.

A csapatok számos feladatot elvégezhetnek – például dokumentumok jóváhagyását vagy értekezleteken való részvételt – anélkül, hogy különböző platformok között kellene váltaniuk. Ez időt takarít meg és fenntartja a munkafolyamatokat egy munkaterületen belül.

5. funkció: Huddles

via Slack

A Slack Huddles könnyű hang- és videocsevegést kínál, amely bármely csatornáról vagy DM-ből azonnal elindítható. Jól használható gyors bejelentkezésekhez, problémák gyorsabb megoldásához vagy ötletek kidolgozásához anélkül, hogy hivatalos megbeszélést kellene szervezni.

A Huddles képernyőmegosztást is támogat, így a csapat tagjai valós időben megmutathatják munkájukat, és azonnal együttműködhetnek.

6. funkció: Slack AI

A Slack AI hatékony keresési és összefoglaló funkciókat kínál a Slack fizetős csomagjaiban. A felhasználók természetes nyelven tehetnek fel kérdéseket, és tömör válaszokat kapnak a csapatuk beszélgetési előzményeiből származó idézetekkel, így könnyebben megtalálhatják az információkat és felzárkózhatnak a projektekhez.

A platform automatikusan összefoglalásokat készít a csatornákról és a hosszú szálakról, így a felhasználók minden üzenetet elolvasása nélkül is gyorsan áttekinthetik a beszélgetéseket.

A Slack árai:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 8,75 USD felhasználónként, havonta, éves számlázás esetén

Üzleti : 15 USD felhasználónként, havonta, éves számlázás esetén

Vállalati: Egyedi árazás

👀 Tudta? Tanulmányok kimutatták, hogy a magány egyre nagyobb hatással van a munkavállalók elkötelezettségére és teljesítményére, és ma már valódi üzleti kockázatnak számít. Mi a probléma nagy része? A csapatok kizárólag e-mailekre és csevegőalkalmazásokra támaszkodnak, amelyek szétszórják a beszélgetéseket és korlátozzák a jelentőségteljes interakciót. Ezért fontos a megfelelő kommunikációs eszköz kiválasztása. Minél jobban összekapcsolódnak a csapat tagjai, annál jobban együttműködnek, támogatják egymást és maradnak elkötelezettek.

Mi az a GroupMe?

via GroupMe

A GroupMe egy Microsoft tulajdonában lévő csevegőeszköz alkalmi csoportos csevegésekhez. Lehetővé teszi a szövegek, képek, videók és GIF-ek küldését privát csoportokban. Egyéni beszélgetésekhez közvetlen üzeneteket is küldhet.

Wi-Fi-n, mobil adatkapcsolaton vagy akár SMS-en keresztül is működik. Azok is csatlakozhatnak és cseveghetnek, akik nem rendelkeznek az alkalmazással, egyszerű szöveges üzenetekkel.

A GroupMe célja, hogy a csoportos kommunikáció egyszerű maradjon. Diákok, barátok, családok, klubok és kis csapatok számára készült, akik egyszerűen szeretnének kapcsolatot tartani egymással, extra funkciók nélkül.

A GroupMe funkciói

A GroupMe egyszerűvé és könnyen használhatóvá teszi a csoportos kommunikációt. Íme, mit kínál:

1. funkció: Csoportos csevegések

Létrehozhatsz privát csoportokat barátaid, családtagjaid, klubjaid vagy csapataid számára. Minden csoport saját csevegőszobaként működik, ahol az emberek szöveges üzeneteket küldhetnek, médiát oszthatnak meg és reagálhatnak az üzenetekre.

Nincs korlátozás arra, hogy hány csoportot hozhat létre, így életének különböző területeit különválaszthatja egymástól.

2. funkció: Közvetlen üzenetek

A GroupMe lehetővé teszi, hogy privát üzeneteket küldj egyéneknek. Ez akkor hasznos, ha gyors mellékbeszélgetést kell folytatnod, vagy meg akarsz osztani valamit, amit nem szeretnél, hogy az egész csoport lásson.

A közvetlen üzenetek ugyanúgy működnek, mint a csoportos csevegések, de csak Ön és egy másik személy között maradnak.

3. funkció: SMS-támogatás

A GroupMe akkor is működik, ha valakinek nincs meg az alkalmazás. Az emberek csatlakozhatnak és cseveghetnek a szokásos szöveges üzenetek segítségével.

Így könnyebb mindenkit bevonni, függetlenül attól, hogy okostelefonjuk van, egyszerűbb telefonjuk, vagy csak az SMS-t preferálják.

Külön csevegések a GroupMe-ben

4. funkció: Média megosztás

Fotókat, videókat és GIF-eket küldhetsz közvetlenül bármelyik csevegésbe, vagy szavazásokat hozhatsz létre, hogy gyorsan megismerd mindenki véleményét a tervekről. A média megjelenik a beszélgetésben, így könnyen megoszthatod a pillanatokat, frissítéseket vagy esemény részleteit.

Minden összekapcsolódik a csevegési előzményekkel, így szükség esetén visszakeresheted a megosztott fájlokat.

5. funkció: Egyedi értesítések

A GroupMe segítségével Ön irányíthatja az értesítéseket. Elnémíthat bizonyos csoportokat, kikapcsolhatja a riasztásokat forgalmas időszakokban, vagy testreszabhatja a különböző csevegések hangjait.

Segít kapcsolatban maradni anélkül, hogy az állandó értesítések elárasztanák.

GroupMe árak

Örökre ingyenes

A GroupMe használata ingyenes. Az alkalmazást letöltheti iOS-re, Androidra, vagy előfizetési díj nélkül használhatja a weben. Ha SMS-t használ üzenetek küldésére vagy fogadására, akkor a szolgáltatója standard SMS-díjszabása érvényesülhet.

Az alkalmazás opcionális alkalmazáson belüli vásárlási lehetőségeket is kínál, például emoji csomagokat, amelyek ára 0,99 és 1,99 dollár között mozog. Nincsenek prémium szintek vagy fizetős frissítések – csak az alapvető funkciók állnak minden felhasználó rendelkezésére.

Slack és GroupMe: funkciók összehasonlítása

Mint láttuk, mind a Slack, mind a GroupMe üzenetküldő alkalmazás, de egyedi célokra. A Slack a munkahelyi kommunikációra lett kifejlesztve, több eszközzel a projektekhez és az együttműködéshez. A GroupMe az egyszerű csoportos csevegésekre összpontosít, alkalmi használatra.

Funkció Slack GroupMe Bónusz: ClickUp Üzenetküldés Valós idejű üzenetküldés csatornákon és közvetlen üzenetekben Csoportos csevegések és közvetlen üzenetek Valós idejű csevegés, szálakba rendezett megjegyzések a feladatokhoz és dokumentumok a kontextus szerinti csapatmegbeszélésekhez Hang-/videohívások Huddles gyors hang- vagy videocsevegéshez. Integrálható a Zoom és a Teams alkalmazásokkal. Egyéni és csoportos videohívások a Microsoft Teams segítségével Azonnali hang- és videohívások a csevegésekben; integrálható a Zoom, a Google Meet és más videóplatformokkal. Fájlmegosztás Ossza meg dokumentumait, képeit és egyéb fájljait közvetlenül a csevegésekben Ossza meg fotóit, videóit és GIF-jeit csoportos csevegésekben és közvetlen üzenetekben Fájlokat csatolhat, feladatokat vagy személyeket említhet közvetlenül a csevegésekben; a megosztás támogatja a Google Drive-ot, a Dropboxot és további integrációkat. AI funkciók Slack AI csevegéskereséshez, szálösszefoglalókhoz és csatornaösszefoglalókhoz; Agentforce integráció Microsoft Copilot az alapvető keresési funkciókhoz A ClickUp Brain teljes mértékben integrálva van a csevegésbe, a feladatokba, a dokumentumokba, a táblákba és még sok másba; AI-ügynökök konkrét feladatokhoz és munkafolyamatokhoz. Integrációk Több mint 2000 alkalmazással csatlakozik, például a Google Drive-hoz, a Trello-hoz és a Salesforce-hoz. Alapvető funkciókra korlátozódik, jelentős alkalmazásintegrációk nélkül Több mint 1000 integráció, beleértve a Slacket, a Google Drive-ot, a GitHubot, a Zoomot és még sok mást. Projektmenedzsment Beépített eszközök, mint például a feladatok listája és a közös dokumentumokhoz használható Canvas Alapvető eseménytervezés csoportokon belül, feladatkezelő eszközök nélkül Fejlett feladatkezelés, dokumentumok, táblák, célok, automatizálás és még sok más Testreszabás Testreszabható értesítések, munkafolyamatok és témák Testreszabható értesítések és csoportbeállítások; korlátozott témák Rendkívül testreszabható munkafolyamatok, állapotok, nézetek, automatizálások és irányítópultok Hozzáférés Asztali, mobil és webes. Támogatja a külső felhasználók vendéghozzáférését. Mobil és web. SMS-támogatás okostelefonnal nem rendelkező felhasználók számára (csak az Egyesült Államokban). Asztali, mobil és webes. Vendég és nyilvános megosztási lehetőségek Felhasználói korlát Nincs szigorú korlátozás; kis csapatok és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas Csoportonként legfeljebb 10 000 tag Nincs szigorú felhasználói korlátozás; minden méretű csapat számára skálázható Költség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok több funkciót és alkalmazásintegrációt kínálnak. Ingyenesen használható, nincs fizetős verziója. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok fejlett funkciókat és integrációkat kínálnak.

Most pedig hasonlítsuk össze részletesen a Slack és a GroupMe alapvető funkcióit, és nézzük meg, hogyan teljesítenek.

1. funkció: Üzenetküldés (csoportos és közvetlen üzenetküldés)

A Slack munkára lett tervezve. Csatornákat használ a beszélgetések csapatok, projektek vagy témák szerinti szervezéséhez. Támogatja a szálakba rendezett válaszokat is, így a felhasználók konkrét üzenetekre válaszolhatnak anélkül, hogy elrontanák a fő csevegést. Az egyéni üzenetek magáncsevegésekhez használhatók egyének vagy kis csoportok között. Az összes üzenet és fájl könnyen kereshető.

A GroupMe alkalmi csoportos csevegésekhez készült. Létrehoz egy csoportot, meghívja az embereket, és elkezd csevegni. Közvetlen üzenetek is rendelkezésre állnak privát beszélgetésekhez. A GroupMe támogatja az SMS-eket, így a felhasználók az alkalmazás letöltése nélkül is csatlakozhatnak a beszélgetésekhez.

🏆 Győztes: Slack Mindkét alkalmazás jól kezeli az üzenetküldést, de a Slack több lehetőséget kínál a beszélgetések szervezésére és könnyebb kezelésére, különösen akkor, ha az üzenetek száma növekszik.

📖 Olvassa el még: Mi az a valós idejű együttműködés, és hogyan segítheti csapatát?

2. funkció: Média és fájlmegosztás

A fájlok megosztása a Slackben olyan, mint a munka kiterjesztése. Dokumentumot helyezhet el, fájlt kapcsolhat a Google Drive-ból, vagy videót oszthat meg – mindezt a beszélgetés közben.

Minden, amit elküld, a csevegésben tárolódik, és a kereső szükség esetén előhívja. Ez akkor fontos, ha a csapatok többször is ugyanazokra a fájlokra támaszkodnak.

A GroupMe az alapokhoz ragaszkodik. Küldhetsz fotót, rövid videót vagy mémet. Ennyi. Alkalmi frissítésekhez – utazási fotók, rendezvénymeghívók, zenei linkek – jól működik, de ennél többet nem tud.

🏆 Győztes: Slack Ha csak alkalmi beszélgetéseket folytat, a GroupMe megfelel a célnak. Ha a munkavégzéshez fájlok is szükségesek, a Slack jobban kezeli őket.

3. funkció: Hang- és videohívások

A Slack Huddles funkciót kínál – gyors, informális hívásokat, amelyeket bármely csatornáról vagy közvetlen üzenetből elindíthat. Bekapcsolhatja a videót, megoszthatja a képernyőjét, és meghívhat másokat is a csatlakozásra.

A Huddles spontán beszélgetésekhez lett kialakítva, anélkül, hogy meg kellene tervezni egy találkozót. Az ingyenes csomagokban a Huddles két résztvevőre korlátozódik; a fizetős csomagokban akár 50 résztvevő is lehet.

A GroupMe a Microsoft Teams-szel integrálódik a hívásfunkciója miatt. Videohívást indíthat közvetlenül egy csoportos csevegésből, vagy beütemezhet egyet egy esemény részeként. Ez a beállítás nagyobb, előre tervezett találkozók esetén hasznos. A GroupMe legfeljebb 100 résztvevővel támogatja a hívásokat.

🏆 Győztes: Döntetlen! Mindkét alkalmazás hívási lehetőségeket kínál, Önnek pedig azt kell kiválasztania, amelyik az Ön igényeinek leginkább megfelel. A Slack Huddles funkciója gyors, spontán megbeszélésekhez alkalmasabb, míg a GroupMe Teams integrációja inkább nagy létszámú, előre megtervezett csoportos megbeszélésekhez ajánlott.

Slack és GroupMe a Redditen

Átnéztük a Reddit oldalt, hogy megnézzük, hogyan hasonlítják össze az emberek a Slacket és a GroupMe-t. Több szálban is megosztották a felhasználók azokat az egyértelmű okokat, amelyek miatt az egyik eszköz jobban működhet a másiknál, különösen a csoportos kommunikáció terén.

Sok felhasználó szerint a Slack hatékonyabban kezeli a nagyobb vagy jobban szervezett csoportokat.

A Slack 16 sor szöveget, egy képet és egy gfycat-ot tud megjeleníteni ugyanazon a helyen, ahol a GroupMe csak két képet és egy sor szöveget tud megjeleníteni.

A felhasználók azt is dicsérték, hogy a Slack különválasztja a beszélgetéseket:

Több csatorna csoportonként, így minden szükségeshez van csatornánk, anélkül, hogy nehéz lenne a csatornák között váltani. A GroupMe minden csoport esetében egyesíti az összes csatornát és csevegést.

Ennek ellenére a GroupMe továbbra is jól működik az egyszerű kommunikációhoz.

GroupMe. Nekünk bevált.

A Reddit felhasználói úgy tűnik, egyetértenek: ha csoportjának strukturált és üzleti orientált funkciókra van szüksége, akkor a Slack a jobb választás. Ha csak egyszerűen kapcsolatot szeretne tartani anélkül, hogy sokat kellene beállítania, akkor a GroupMe is megfelel.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Slack és a GroupMe legjobb alternatíváját!

Természetesen a Slack és a GroupMe is elvégzi a feladatát, de mi van, ha több kell, mint csak üzenetek és média?

Talán unod már, hogy különböző alkalmazások között kell ugrálnod, csak azért, hogy nyomon kövesd a feladatokat, megossz a frissítéseket vagy rendszerezd a beszélgetéseket. Talán olyan eszközt szeretnél, ahol a csevegés, a dokumentumok és a határidők ténylegesen együtt működnek. Itt jön a ClickUp.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Feladatokat, csevegéseket, dokumentumokat és célokat egyesít egy helyen, így csapata koncentrálhat a munkára anélkül, hogy eszközöket kellene váltania. Bármire is használja, a ClickUp mindent egy helyen biztosít, amire szüksége van.

Nincs rendetlenség. Nincs szilárd struktúra. Csak egy munkaterület, ahol minden összekapcsolódik – az üzenetek cselekvéshez vezetnek, a dokumentumok támogatják a feladatokat, és a célok láthatóak maradnak. Ha a Slack és a GroupMe korlátozottnak tűnik, a ClickUp az a frissítés, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a az e-mailt és a csevegést használja fő csapatkommunikációs eszközként. Ez gyakran azt eredményezi, hogy a fontos információk különböző eszközökön oszlanak meg, ami megnehezíti a csapatok összehangolt és hatékony munkáját. A ClickUp mindent egy helyre gyűjt – szálakba rendezett beszélgetéseket, üzeneteket, megjegyzéseket, feladatokat és dokumentumokat –, hogy megkönnyítse a csapatmunkát.

Vessünk egy pillantást a ClickUp legfontosabb funkcióira, amelyek miatt jobb választás, mint a Slack és a GroupMe.

A ClickUp első számú előnye: a ClickUp Chat segítségével a beszélgetések egy helyen maradnak

Tartsa összes projektjét és beszélgetését egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat egy helyen egyesíti a beszélgetéseidet és a munkádat.

Beszéljétek meg a projektet a csevegőben, és egyetlen kattintással bármely üzenetet feladattá alakíthattok. Nincs többé jegyzetek másolása vagy a kontextus elvesztése – minden összekapcsolva és rendszerezve marad.

Hosszú beszélgetéssorozatot kell átnéznie? A ClickUp mesterséges intelligenciája összefoglalja a beszélgetéseket, kiemeli a legfontosabb pontokat, és akár cselekvési javaslatokat is tesz. Olyan, mintha lenne egy asszisztense, aki zavartalanul tájékoztatja Önt.

A ClickUp Chat támogatja a csatornákat a csapat egészét érintő megbeszélésekhez és a közvetlen üzeneteket a magánbeszélgetésekhez. A csevegésből közvetlenül hang- vagy videohívásokat is kezdeményezhet, így a valós idejű együttműködés zökkenőmentessé válik.

A csevegés, a feladatok, a dokumentumok és a célok integrálásával a ClickUp biztosítja, hogy kommunikációja mindig kapcsolódjon a munkájához. Nem csak a csevegésről van szó, hanem a feladatok elvégzéséről is.

A ClickUp Assigned Comments segítségével azonnal létrehozhat teendőket, és azokat másoknak vagy akár magának is kioszthatja.

A ClickUp hozzárendelt megjegyzései biztosítják, hogy semmi ne vesszen el a kavarodásban. Ahelyett, hogy csak egy megjegyzést hagynál ott, és remélnéd, hogy valaki utánajár, bármelyik megjegyzést hozzárendelhetsz egy csapattaghoz, és egyértelmű, nyomon követhető feladattá alakíthatod.

A megjegyzés megjelenik a munkasorukban, és ott marad, amíg megoldottként nem jelölik meg. Ez azt jelenti, hogy nincs találgatás, nincs emlékeztető és nincs elmulasztott részlet. Mindenki tudja, mit kell tennie – és mikor.

A hozzárendelt megjegyzések feladatok, dokumentumok és csevegések között is működnek. Tehát akár visszajelzést ad egy dokumentumra, akár valamit kiemel egy szálban, biztos lehet benne, hogy el lesz végezve.

Ez egy egyszerű módszer a munkafolyamatok és a produktív beszélgetések fenntartására, különösen akkor, ha a csapatok több prioritással kell megbirkózniuk.

A ClickUp harmadik előnye: többet érhet el a ClickUp Tasks segítségével

Automatizálja, rangsorolja és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Tasks segítségével.

A ClickUp feladatokkal kezdődik a munka. Akár egy gyors javítást követ nyomon, akár egy nagy projektet irányít, a feladatok segítségével kijelölheti a felelősöket, határidőket állíthat be, egyéni mezőkkel kontextust adhat hozzá, és felvázolhatja a folyamat minden lépését.

A nagy projekteket alfeladatokra bonthatja, ellenőrzőlistákat adhat hozzá, és függőségeket hozhat létre, hogy megmutassa, mi kell először megtörténnie. Minden összekapcsolódik, így csapata mindig tudja, mi a következő lépés.

Minden feladatnál van hely megjegyzések, fájlok, linkek és frissítések számára. Nem kell más eszközökre váltania vagy a csevegéseket átkutatnia – minden egy helyen található.

A ClickUp Tasks komplexitás növelése nélkül biztosít ellenőrzést. Ez az alapja annak, hogy a csapatok szervezettek, összehangoltak és előrehaladók maradjanak.

A ClickUp 4. előnye: Dolgozzon okosabban egy AI-alapú munkaterülettel

A ClickUp Brain egy holisztikus AI-asszisztens, amely a ClickUp-on belüli munkád minden aspektusát áthatja. Nemcsak a meglévő munkák elemzésére szolgál, hanem aktívan segít azok létrehozásában és kezelésében is.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és kapjon valós idejű frissítéseket, dokumentumokat és feladatokat.

A ClickUp Brain nem csak megkönnyíti a beszélgetéseket, hanem aktívan segít a munka elvégzésében is. Kérdéseket tehetsz fel a projektekkel kapcsolatban, összefoglalókat kérhetsz, vagy akár közvetlenül a csevegésből is létrehozhatsz feladatokat.

Dokumentumot kell keresnie, feladatot kell frissítenie vagy gyorsan meg kell tudnia a projekt állását? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t a csevegésben, és az azonnali, hasznos válaszokat ad az egész munkaterületéről – nem kell többé lapokat váltogatnia vagy szálakat átkutatnia.

A feladatok kezelése ugyanolyan zökkenőmentes a ClickUp Brain vállalati szintű funkcióival. Természetes nyelv használatával hozhat létre, frissíthet vagy kereshet feladatokat – csak írja be, amire szüksége van.

Feladatot szeretne kiosztani, határidőt beállítani vagy az előrehaladást ellenőrizni? A ClickUp Brain másodpercek alatt elintézi, így csapata összehangoltan dolgozhat, és a projektek haladhatnak előre. Még a munka prioritásainak meghatározásában és az akadályok felismerésében is segít.

Találkozóra mész? Hagyd, hogy a ClickUp AI Notetaker rögzítse és leírja neked, gyors összefoglalóval és javasolt feladatokkal a továbbiakhoz.

Sőt, a ClickUp Autopilot Agents funkcióját is használhatja válaszok keresésére, tartalom létrehozására vagy ismétlődő és időigényes munkafolyamatok automatizálására.

Azoknál a csapatoknál, amelyek több eszköz, például a Slack használatához vannak szokva, a ClickUp Brain mindent egy helyen összefog, pont ott, ahol szükség van rá. Az eredmény? Gyorsabb döntések, kevesebb hiba és valóban összekapcsolt munkafolyamat.

Írja be/kattintson az új gombra, hogy gyorsan létrehozzon egy új feladatot, közvetlenül a Slack-fiókjából.

A hatékony beépített csevegőfunkcióval, valós idejű együttműködéssel és feladatspecifikus megjegyzésekkel a ClickUp szükségtelenné teszi a Slackhez hasonló külön alkalmazások használatát. Ahelyett, hogy különféle speciális eszközök között kellene váltogatniuk, a csapatok egy helyen kommunikálhatnak, kezelhetik a projekteket és automatizálhatják a munkafolyamatokat.

Ha csapata még mindig a Slacket használja, a ClickUp zökkenőmentesen integrálható a Slackkel, így fokozatosan központosíthatja munkáját anélkül, hogy lemaradna valamiről. Gondoljon rá úgy, mint egy all-in-one munkaközpontra – csevegéssel együtt.

ClickUp: A jobb módszer a csevegésre, az együttműködésre és a munka elvégzésére

A Slack és a GroupMe is rendelkezik erősségekkel, de ha olyan eszközt keres, amely robusztus funkciókkal rendelkezik a valós idejű csevegés, a feladatkezelés, a dokumentumok és egyebek kezeléséhez, akkor a ClickUp mindet megteszi.

Ez több, mint egyszerű üzenetküldés. Ez a csapatod bázisa a szervezett, összekapcsolt és produktív munkához.

Iratkozzon fel a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és gyűjtsön össze egy helyen a beszélgetéseit, projektjeit és céljait.