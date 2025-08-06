Otter AI árak: csomagok, funkciók és alternatívák

Az Otter AI azonnali átírási és AI-alapú valós idejű jegyzetelési funkcióival hűséges felhasználói körre tett szert csapatok, diákok és egyéni szakemberek körében. Használata egyszerű és intuitív. Ráadásul kereshető jegyzeteket is kínál.

Ha azonban naponta kell előadásokat és megbeszéléseket leírnia, akkor a korlátozások – például a leírási korlátok és a megfelelő integrációk hiánya az alacsonyabb szintű csomagokban – frusztrálóak lehetnek.

Azok a funkciók, amelyekkel a legtöbbet hozhatja ki a termékből, csak akkor érhetők el, ha olyan csomagot választ, amely megfelel az Ön igényeinek és költségvetésének.

Ebben a cikkben bemutatjuk az Otter AI árazási csomagjait – az ingyenes csomagtól az üzleti és vállalati csomagokig –, valamint egy hatékonyabb alternatívát, amellyel integrálhatja találkozóit és munkafolyamatait egy eszközbe. Igen, ez a ClickUp – a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

🧠 Érdekesség: A leírások története az ókori Egyiptomig nyúlik vissza, ahol az írnokok táblákra és falakra dokumentálták az eseményeket. Ezek az írnokok nagy tiszteletnek örvendő személyek voltak, akik mentesültek a fizikai munkától és az adófizetéstől.

ClickUp vs. Otter AI a találkozók automatizálásához

Mielőtt megvizsgálnánk az egyes eszközök árait, itt található az Otter AI és a ClickUp AI Notetaker funkcióinak közvetlen összehasonlítása.

Funkció Otter. ai ClickUp Találkozók átírása ✅ Valós idejű átírás az OtterPilot segítségével a Zoom, a Google Meet és a Teams alkalmazásokban, akár 95%-os pontossággal; beszélőjelölés; diák rögzítése ✅ A Zoom, Google Meet és Teams találkozókról készült jegyzetek és felvételek automatikus átírása a ClickUp Docs-ba a ClickUp AI Notetaker segítségével. Cselekvési tételek kivonása ✅ A „Takeaways” automatikusan felismeri a döntéseket, a legfontosabb témákat és a teendőket; kiemeli a feladatot érdemlő elemeket. ✅ A ClickUp AI Notetaker összefoglalja a megbeszéléseket, azonosítja a teendőket, és AI segítségével automatikusan létrehozza a megbeszélésekből származó feladatokat. Feladatintegráció ❌ Nincs natív feladatkezelő rendszer ✅ Natív: alakítsa át a jegyzetekből/közvetlen összefoglalókból származó teendőket ClickUp feladatokká, és csatolja azokat azonnal a munkafolyamatokhoz. Központosított munkaterület ❌ Elsősorban átírási és összefoglaló platform; nem rendelkezik teljes munkamenedzsmenttel (dokumentumok, irányítópultok, feladatok) ✅ Teljesen integrált munkafelület (feladatok, dokumentumok, irányítópultok, Brain, Meetings) egy helyen minden, ami a munkához kell A feladatok kontextusa ❌ A leiratok és összefoglalók az Otter.ai munkaterületen találhatók; manuálisan kell exportálni őket, hogy feladatokhoz rendelhetőek legyenek. ✅ Kétirányú kapcsolatokat hozhat létre, hogy a ClickUp feladatok közvetlenül a ClickUp-on belül kapcsolódjanak a találkozók jegyzetéhez. Kereshető tudásbázis ✅ Robusztus keresés: kulcsszó, beszélő, dátum szerint; mappák és csapatcsatornák támogatása ✅ Egységes, AI-alapú vállalati keresés a ClickUp-on belüli feladatok, dokumentumok, jegyzetek és felvételek között (még külső, csatlakoztatott alkalmazásokban is keres). AI-alapú összefoglalók ✅ Élő és találkozó utáni összefoglalók készítése; diák szinkronizálása; szófelhők és kulcsszavak kivonása ✅ Feladatösszefoglalók, következő lépések, szálakkal kapcsolatos megjegyzések és válaszok a ClickUp Brain és az Autopilot Agents segítségével Ideális Csapatok, amelyeknek megbízható élő átírásra, kereshető átírásokra, összefoglalókra és önálló értekezlet-elemzésre van szükségük. Csapatok, akik egy platformon szeretnék összevonni a megbeszéléseket, a feladatokat és a végrehajtást, olyan AI-vel, amely a megbeszélések eredményeit egy egységes helyen köti össze a munkával.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az Otter AI?

az Otter AI-n keresztül

Az Otter AI egy intelligens átírási és jegyzetelési eszköz, amely a megbeszélések beszélgetéseit valós idejű, kereshető szöveggé alakítja. Széles körben használják szakemberek, diákok, újságírók és csapatok, akik a beszélgetésre szeretnének koncentrálni anélkül, hogy jegyzeteléssel kellene foglalkozniuk.

Ez a leírás- és értekezletkezelő szoftver automatikusan rögzíti a kimondott szavakat, a beszélők nevét és a legfontosabb pontokat, így könnyebb visszatérni a lényeges részletekhez. Emellett összefoglalókat is készít a teendőkkel, így több időt fordíthat a tényleges munkára, ahelyett, hogy az utolsó értekezleten elhangzott egy-egy mondatot próbálna megkeresni.

Az eszköz integrálható olyan értekezlet-platformokkal, mint a Zoom és a Google Meet, így praktikus segédeszközzé válik a távmunkához és a virtuális együttműködéshez.

A legfontosabb funkciók:

Valós idejű átírás hangfelismeréssel: Interjúk, megbeszélések és előadások nagy pontosságú átírása hangfelismeréssel.

AI-alapú értekezlet-összefoglalók: Hozzáférés egy Hozzáférés egy AI-alapú dokumentum-összefoglalóhoz az értekezlet-jegyzetekhez

Hang-szöveg szinkronizálás: Kövesse nyomon a felvételhez szinkronizált élő audio- és videofájlok lejátszását, hogy minden szót a kontextusban megérthessen.

Közös jegyzetek: Jelölje ki, kommentelje és ossza meg a jegyzeteket a csapatával, így a beszélgetésekből hasznos dokumentumok lesznek.

Integrációk: Csatlakoztassa az Ottert a Zoomhoz, a Google Meethez, a Dropboxhoz és más eszközökhöz, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.

Platformok közötti hozzáférés: Használja az Ottert a weben, iOS-en vagy Androidon, hogy bárhonnan rögzíthesse és elérhesse a leiratokat.

👀 Tudta? Az elkötelezettség maximalizálása érdekében a személyes találkozókat rövidre kell szorítani, 45 perc alatt, vagy ideális esetben fél óra alatt. Azok a előadók, akik rövidre szorítják prezentációjukat (kb. 15 perc), nagyobb eséllyel tartják meg hallgatóságuk figyelmét.

Otter AI árak

Az Otter AI árazási csomagjai különböző előnyökkel járnak, és ha tudja, hogy mire fizet, az nagy különbséget jelent. Szüksége van minden extrára, vagy a legegyszerűbb ingyenes verzió is megfelel? Vannak-e olyan kiegészítők, amelyek segítenek a legjobban kihasználni az Otter AI-t anélkül, hogy túl drága csomagot kellene választania?

Vessünk egy pillantást a részletekre, hogy a legjobb értéket kapja, kellemetlen meglepetések nélkül.

Alapcsomag

Az Otter AI ingyenes alapcsomagot kínál többnyelvű átiratokkal, beszélő azonosítással és még sok mással.

Főbb funkciók

Írja le angol, francia és spanyol nyelvű találkozói beszélgetéseit

Azonosítsa a beszélőket, beszédidejüket és a beszélgetések kulcsszavait

Készítsen élő jegyzeteket a Google Meet találkozókról

Hozzáférés a beszélgetési előzményekhez, a megosztott egyéni szókincshez és a fejlett kereséshez

Korlátozások

Ez a csomag maximum öt munkatársat engedélyez.

Egyszerre csak egy találkozót lehet leírni, és csak 20 Otter AI csevegéshez lehet hozzáférni.

A történetben csak a legutóbbi 25 beszélgetéséhez férhet hozzá.

A havi átírásokra vonatkozó 300 perces korlát nem vihető át a következő hónapra, és beszélgetésenként maximum 30 perc átírásra vonatkozik.

Hiányzik a fejlett átírási keresés és az integrált élő jegyzetelés a Zoom virtuális értekezleteihez.

A találkozók felvételeinek lejátszási sebességét nem lehet beállítani.

Árak

Örökre ingyenes

🔑 Kiknek ajánlott: Diákok, szabadúszók és egyéni vállalkozók, akik alkalmanként tartanak megbeszéléseket, és csak megbízható átírási szolgáltatásokra van szükségük, hasznosnak fogják találni.

Pro csomag

Az Otter AI Pro csomagja sokkal több átírási percet kínál, mint az alapcsomag. Ugyanakkor nem rendelkezik a valós idejű Zoom jegyzetelési funkcióval, valamint más fejlett funkciókkal.

Főbb funkciók

A Basic csomag funkcióinak élvezete mellett a következőket teheti:

Automatizálja a találkozó összefoglalóját a teendőkkel és a vázlattal

Hozzáférés Android vagy iOS widgetekhez és Siri parancsok támogatásához

Ossza meg jegyzeteit , állítson be egyéni szókincset, jelölje meg a beszélőket, és rendeljen feladatokhoz csapattársait.

Két párhuzamos találkozó leírása

Korlátlan beszélgetési előzmények

Állítsa be a lejátszási sebességet, és hagyja ki a csendet, amikor újra megnézi a találkozó felvételeit.

Korlátozások

Még mindig csak öt tagot kaphat munkaterületenként vagy fiókonként, és minden tagért külön kell fizetnie.

Nem importálhat és nem írhat le korlátlan mennyiségű audio- vagy videofájlt harmadik felektől.

A használati elemzések és a szerkeszthető időkódok funkciók hiányoznak.

Bár a havi átírási limit magasabb, mint az alapcsomagban, mégis 1200 percen marad, és nem vihető át a következő hónapra.

Árak

16,99 USD/hó felhasználónként

🔑 Kiknek ajánljuk: Startupok, kisvállalkozások és ügynökségek, amelyek kisebb csapattal rendelkeznek és korlátozott számú virtuális értekezletet tartanak, hasznosnak találják majd ezt az előfizetési csomagot.

Üzleti csomag

Ez az árazási csomag ideális nagyobb csapatok számára, amelyek gyakran tartanak virtuális értekezleteket, és az AI-eszközökben az átíráson kívül fejlettebb funkciókra is szükségük van az értekezletekhez.

Főbb funkciók

A Pro csomagban szereplő összes szolgáltatás mellett a következőket is megkapja:

Importáljon és írjon le korlátlan mennyiségű audio- vagy videofájlt automatikusan a Dropboxból.

További díj ellenében élő átíráshoz férhet hozzá RTMP-n keresztül.

Hozzáférés a használati elemzésekhez prioritásos támogatással

Szinkronizálja automatikusan a felhőben tárolt felvételeket, és férjen hozzá a Zoom integrált élő jegyzetekhez és feliratokhoz.

Korlátozások

A havi átírási limit maximális értéke 6000 perc.

Egyszerre csak három találkozót rögzíthet.

A virtuális értekezleteken nem lehet átnevezni az Otter AI értekezlet-asszisztenst, és nem lehet hozzáférni az egyszeri bejelentkezéshez (SSO).

Árak

30 USD/hó felhasználónként

🔑 Kiknek ajánlott: Startupok és közepes méretű vállalkozások, amelyek hetente tartanak megbeszéléseket és virtuális ügyfélmegbeszéléseket, és egy jobban testreszabható AI-találkozóasszisztensre van szükségük, fontolóra vehetik ezt a csomagot.

Vállalati csomag

Az Otter AI testreszabható csomagot kínál nagyobb vállalatok számára. Ez a csomag olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint a Salesforce és a HubSpot integrációja, vállalati szintű biztonság, HIPAA-megfelelőség és még sok más.

Főbb funkciók

Korlátlan mennyiségű előre rögzített audio- vagy videofájl importálása és átírása

Zoom, Google Meet és MS Teams videofájlok lejátszása

Importálja az értékesítési adatokat, és szinkronizálja az ügyfelek hívásainak jegyzetét a Salesforce-ba az Otter értékesítési ügynök segítségével.

Használja az egyszeri bejelentkezést (SSO) a nagyobb biztonság érdekében.

Exportálja a leiratokat MP3, TXT, PDF, DOCX és SRT formátumokban tömegesen.

Hozzáférés a szervezet egészére kiterjedő telepítéshez és egy dedikált ügyfélkapcsolati menedzserhez.

Korlátozások

Havonta csak 6000 percet kap a leírásokhoz, és csak három párhuzamos megbeszélést tud leírni, ugyanúgy, mint az üzleti csomagban.

A megosztott egyéni szókincs is korlátozott.

A single sign-on (SSO) funkcióhoz legalább 100 felhasználói licencre van szükség.

Árak

Egyedi árak

🔑 Kiknek ajánlott: Nagy és sokszínű csapatokkal rendelkező vállalkozásoknak, amelyek kiterjedt átírási szolgáltatásokra és csapatmunkát támogató eszközökre van szükségük.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy képviselőt a megbeszélésekre, ha tehetné. A ClickUp integrált AI Notetaker alkalmazása tökéletes helyettese lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatlétrehozásoknak köszönhetően soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

Megéri az Otter AI az árát?

A piacon nincs hiány AI-alapú átírási eszközökből. Szóval, megéri-e az Otter AI-t az idejét, pénzét és energiáját?

A program kiváló egyensúlyt biztosít a pontosság, az együttműködési funkciók és a praktikus integrációk között. Nézzük meg, mennyire értékes valójában.

Az Otter AI árazásának előnyei

Az alábbi tulajdonságok miatt érdemes megfontolni az Otter AI átírási platform használatát:

Ingyenes csomag elérhető: Az alapvető átírási funkciók ingyenesen elérhetők magánszemélyek és kis csapatok (legfeljebb öt tag) számára.

Többféle árkategória: Válasszon a diákok, szakemberek és nagyvállalatok számára kialakított csomagok közül.

Kiváló többnyelvű átíráshoz: Az Otter AI csevegőprogrammal angol, francia és spanyol nyelvű megbeszéléseket is átírhat.

Valós idejű együttműködés: Kommenteljen, jelölje ki és ossza meg a jegyzeteket a csapatával a leiratokon keresztül.

Platformok közötti hozzáférhetőség: Használja az Ottert a weben, iOS-en és Androidon egy mobilalkalmazással, hogy útközben is hozzáférhessen.

Automatikus összefoglalók és teendők: Azonnali értekezlet-összefoglalók, legfontosabb pontok és nyomon követendő feladatok

Egyéni szókincs: Adjon hozzá iparág-specifikus kifejezéseket és neveket a pontosabb átírás érdekében.

Részletes keresés: Keresse meg a legfontosabb pillanatokat előadó, időbélyeg vagy kulcsszó alapján a leírási archívumában.

📖 Olvassa el még: Ingyenes feladatlista-sablonok Excelben és ClickUpban

👀 Tudta? Egy órányi hanganyag kézi átírása körülbelül három-nyolc órát vehet igénybe, ami jól mutatja az automatizált átírási eszközök hatékonyságát.

Az Otter AI árazásának hátrányai

Az Otter AI-nak vannak néhány jelentős hátránya, amelyek befolyásolják az ár-érték arányát. Íme a legfontosabbak:

Ingyenes csomag korlátai: Csak 300 perc átírás havonta és 30 perces korlát beszélgetésenként – ez túl korlátozó gyakori megbeszélések vagy napi előadások esetén; a pontosság zajos környezetben is csökken.

Korlátozott átírási idő a magasabb csomagoknál: még az Enterprise csomag is korlátozza a használatot 6000 percre havonta és 4 órára beszélgetésenként, átvitel nélkül.

Magasabb költség a jobb funkciókért: Az élő Zoom-átírás, a korlátlan feltöltés és az automatikus összefoglalók csak a Business vagy Enterprise csomagokban érhetők el.

Adminisztrátori ellenőrzés hiánya: Az adminisztrátori eszközök és a testreszabási lehetőségek a magasabb szintű csomagokra korlátozódnak, ami a kisebb csapatokat arra kényszeríti, hogy frissítsenek a hozzáférés érdekében.

Hiányzó fejlett funkciók: A szerkeszthető időkódok, az értékesítési csapatok számára készült AI-eszközök és a CRM-integrációk (például Salesforce és HubSpot) csak az Enterprise csomagban érhetők el.

Korlátozott számú párhuzamos értekezlet: Csak három értekezlet futhat egyszerre, ami nagyobb, egymást átfedő ütemtervvel rendelkező csapatok esetében nem feltétlenül megfelelő.

Miért érdemes alternatívákat fontolóra venni az Otter AI helyett?

Az Otter AI népszerű, mert nagyon könnyen használható, és még az ingyenes csomagban is jó minőségű átírási szolgáltatásokat kínál. Van azonban néhány hátránya, amelyet egyes Otter AI alternatívák pótolhatnak.

Íme négy korlátozás, amelyet figyelembe kell vennie a szervezet egészére kiterjedő bevezetés előtt:

Költségvetési korlátok

Az Otter AI ingyenes csomagja nem tartalmaz integrált Zoom-átírást, Dropbox-szinkronizálást vagy használati elemzéseket. Nincsenek kiegészítő opciók sem, így nem választhatja ki, hogy mely funkciókat szeretné hozzáadni a csomagjához.

A prémium funkciók nem olcsók, és még akkor is, néhány fejlett funkció, mint például a tömeges exportálás, a domain-rögzítés és az automatizált diákrögzítés csak a Business és Enterprise csomagokban érhető el.

Ha Ön egyéni felhasználó vagy kis csapat tagja, előfordulhat, hogy olyan funkciókért fizet, amelyeket ritkán használ, vagy azt kívánja, bárcsak az ingyenes csomag egy kicsit több mozgásteret biztosítana.

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

…A fizetős verzió nélkül korlátozott a leírható felvételek óraszáma.

…A fizetős verzió nélkül korlátozott a leírható felvételek óraszáma.

Korlátozott átírás

A 300 perc ingyenes találkozó-átírási szolgáltatás és a 30 perces csevegési korlát valószínűleg a legnagyobb akadályok az Otter AI használatának megkezdése előtt.

Még a fizetős csomagoknak is van korlátozásuk. Az Otter AI maximális átírási korlátja, amely csak a Business és Enterprise csomagok esetében 6000 perc, nagyobb szervezetek számára korlátozónak tűnhet, különösen, ha rendszeresen több megbeszélést tartanak.

Ezt a korlátozást kiegészítővel sem lehet meghosszabbítani. Ráadásul egyszerre legfeljebb három találkozót lehet rögzíteni. Tehát több fizetős fiókot kell létrehoznia, ha háromnál több találkozón szeretné végrehajtani a leírási folyamatot.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án átlagosan 8 vagy több résztvevő vesz részt. Azt is megállapítottuk, hogy egy átlagos találkozó körülbelül 51 percig tart. Ezek a nagy létszámú találkozók hetente legalább 6-8 órányi kollektív találkozási időt jelenthetnek szervezeti szinten. Mi lenne, ha le tudná csökkenteni? A ClickUp átalakítja a csapatok kommunikációját! Hosszadalmas értekezletek helyett közvetlenül a feladatokon belül együttműködhet megjegyzések, mellékletek, hangjegyzetek, videoklipek és egyebek segítségével – egy helyen. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security globális csapata már több mint 8 órát spórolt meg hetente a megbeszéléseken és frissítésekkel a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkkal!

Gyenge hitelesítési funkciók az alacsonyabb szinteken

A szervezetek 51%-a tervezi, hogy többet fektet be a biztonságba az adatvédelmi incidensek számának növekedése miatt.

Ez a befektetés kiterjedhet a leírási eszközökre is, mivel valószínűleg érzékeny információkat fog megbeszélni a virtuális találkozókon.

Ha azonban a Basic vagy a Pro csomagra iratkozott fel, akkor csak egy hitelesítő alkalmazást kap a leírási adatok biztonságához. A Business és az Enterprise csomagok SMS-hitelesítési biztonsági funkcióval is rendelkeznek.

A biztonsági funkciók legnagyobb hátránya azonban, hogy az SSO vagy a fejlett rendszergazdai vezérlők csak az Enterprise csomagban érhetők el. Kisebb csapatok számára szinte lehetetlen megfizetni a fejlett biztonsági funkciókat.

Korlátozott integrációk az ingyenes és a pro csomagokban

Az Otter AI jól működik néhány nagyobb platformmal, például a Google Meet, a Zoom és a Dropbox szolgáltatással, de vannak bizonyos korlátozások. Például, ha Basic vagy Pro csomagot választ, akkor nem férhet hozzá a Zoom-értekezletek integrált élő feliratozásához.

Szeretné összekapcsolni az Ottert a HubSpot vagy a Salesforce CRM-mel? Ehhez regisztrálnia kell az Enterprise csomagra. Ez komoly akadályt jelenthet azoknak a csapatoknak, akik az Ottert egy nagyobb technológiai rendszerbe szeretnék integrálni. Végül manuálisan kell váltania az eszközök között, ami ellentmond az automatikus átírás céljának.

A G2 egyik értékelője rámutatott arra is, hogy az üzleti csomagban hiányzik az integráció:

Bárcsak az üzleti csomag integrálható lenne a HubSpot-tal.

Bárcsak az üzleti csomag integrálható lenne a HubSpot-tal.

🧠 Érdekesség: Az emberek átlagosan 150–170 szót mondanak percenként, ami körülbelül négyszer gyorsabb, mint az átlagos gépelési sebesség. Ez az eltérés aláhúzza a leírási szolgáltatások értékét a beszélt tartalom hatékony rögzítésében.

Az Otter AI legjobb alternatívái

Miért ragaszkodna a transzkripciós korlátokhoz és a magas költségekhez, amikor más üzleti eszközök nagyobb rugalmasságot, több funkciót és nagyobb értéket kínálnak?

Ismerje meg a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást. Ez egy központi platform, amely automatizálja a találkozók leírását, AI-találkozóasszisztenssel összefoglalja a találkozó jegyzeteket és a teendőket feladatokká alakítja, valamint együttműködési munkaterületen szervezi a találkozó napirendjét és jegyzőkönyvét.

Egy ügyfél elmagyarázza, miért kiváló a ClickUp a találkozók kezeléséhez:

A Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy segítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

A Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy segítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

Főbb funkciók

Míg az Otter AI szűken a leírásra és az összefoglalásra koncentrál, a ClickUp kiterjeszti az élményt azzal, hogy a találkozókat szervezett, nyomon követhető eredményekké alakítja.

Íme néhány a legjobb funkciói közül:

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker segítségével pontos átírásokat készíthet, amelyekben a beszélők nevei, összefoglalók, felvételek és teendők egy dokumentumban vannak rendezve.

A ClickUp AI Notetaker egy intelligens jegyzetelő, amely csatlakozik a hívásaihoz, hogy rögzítse, leírja és feldolgozza a megbeszéléseket (természetesen az Ön engedélyével!). Akár diákként egymást követő előadásokon vesz részt, akár egy csapatként több ügyfélhívást kezel, a Notetaker biztosítja, hogy pontos, strukturált jegyzetekhez jusson anélkül, hogy tollat kellene fogni.

A szolgáltatás hangfelismerést, időbélyegeket, valamint a teendők és a legfontosabb döntések automatikus felismerését kínálja, és minden ülés után világos, áttekinthető ülésösszefoglalót küld a ClickUp beérkező levelek mappájába. Ezeket a jegyzeteket – amelyek minden üléshez külön ClickUp Docs fájlként kerülnek hozzáadásra – könnyedén átkutathatja, hogy visszatérjen a fontos pontokra, vagy nyomon kövesse a további intézkedést igénylő ügyeket.

Íme, miért ajánlja ez a Redditor a ClickUp AI Notetaker alkalmazást:

via Reddit

A hagyományos eszközökkel ellentétben, amelyek manuális munkát vagy fizetős frissítéseket igényelnek az alapvető funkciókhoz, a ClickUp AI Notetaker költségkímélő kiegészítőként érhető el. Prémium árak nélkül kínál professzionális minőségű átírást, így a találkozók dokumentálása nem csak egyszerű, de rendkívül megfizethető is.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a világ legteljesebb munkahelyi mesterséges intelligenciája, amely a ClickUp középpontjában áll.

Összekapcsolja az egész munkaterületén található információkat, és a szétszórt információkat hasznosítható tudássá alakítja. Gondoljon rá úgy, mint egy írási asszisztensre, projektasszisztensre, tudásasszisztensre és értekezlet-asszisztensre, mindezt egy kontextusérzékeny AI platformban.

Az Otter AI-vel ellentétben, ahol az olyan fejlett funkciók, mint az AI-összefoglalók és az intelligens keresés, komplex, magas költségű árazási szintek mögött vannak elzárva, a Brain egy alacsony költségű kiegészítő bármely fizetős csomaghoz – és ingyenesen kipróbálhatja.

Válaszokat, döntéseket és teendőket vonjon ki a találkozói jegyzetéből a ClickUp Brain segítségével.

Automatikusan összefoglalja a találkozói jegyzeteket és az aszinkron beszélgetési szálakat, azonosítja a legfontosabb döntéseket, és kivonja a követendő lépéseket ugyanazon a platformon, ahol a munkáját is kezeli.

Egyszerűen jelölje ki a ClickUp Docs-ban a találkozó jegyzőkönyvében szereplő szöveget, és a Brain azonnal átalakítja azokat ClickUp feladatokká. Az AI Assign funkcióval szabályokat is beállíthat ezeknek a feladatoknak a automatizált kiosztásához, a csapattagok erősségei és szakterületei alapján.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Meg kell találnia egy konkrét döntést a múlt heti értekezletről? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t. A munkaterület tartalma alapján válaszol a kérdésekre, azonosítja a hiányosságokat az értekezlet napirendjében, és központi tudásbázist hoz létre a feladatok, dokumentumok és megbeszélések között.

Már nem kell hosszú átírásokat átnéznie, hogy kézzel megtaláljon egy apró részletet – minden másodpercek alatt kereshető és elérhető.

Ezenkívül a ClickUp Brain még a csapat kommunikációs mintáit is elemezheti, és javításokat javasolhat, hogy a jövőbeli megbeszéléseken hatékonyabban tudjon együttműködni. Ez az egy funkció minimális erőfeszítéssel és maximális hatással strukturálhatja az összes kommunikációját, a megbeszéléseken és azon kívül is.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain nem csak a megbeszélések után hasznos. Használja a ClickUp Naptárban, hogy természetes nyelvű utasításokkal ütemezzen megbeszéléseket és készítsen megbeszélési napirendet. Készen állsz újabb kalandokra? Próbáld ki a ClickUp Brain MAX asztali alkalmazáson keresztül a hangparancsokkal történő találkozók ütemezését! Tervezzen megbeszéléseket természetes nyelven a ClickUp AI-alapú naptárával.

ClickUp Docs

Dolgozzon együtt csapatával valós időben a ClickUp Docs segítségével

Miután az AI Notetaker rögzítette a jegyzeteket, a ClickUp Docs alkalmazásban megtervezheti, megbeszélheti, szerkesztheti és végrehajthatja terveit.

A dokumentumok dinamikus és együttműködésen alapuló teret kínálnak, ahol az egész csapata könnyedén értelmezheti a megbeszéléseken elhangzottakat és megtervezheti a végrehajtási stratégiákat. A ClickUp Assign Comments funkcióval megjelölheti csapattársait, és néhány kattintással a döntéseket végrehajtható feladatokká alakíthatja.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonját, hogy könnyedén nyomon követhesse az értekezletek részleteit.

Szeretne egy egyszerű módszert, amellyel az AI által generált átiratokat az egész csapata számára használható formába alakíthatja? A ClickUp Meeting Minutes Template segít Önnek.

Tiszta, együttműködésre alkalmas teret biztosít, ahol mindent feljegyezhet, a résztvevők nevétől és a napirendtől kezdve a legfontosabb tanulságokig és teendőkig – mindezt közvetlenül a ClickUp Doc-ban.

A legjobb rész? Mivel a ClickUp-ba integrálva van, azonnal hozzárendelhet követési feladatokat, linkelhet a releváns dokumentumokhoz, és biztosíthatja, hogy mindenki tudja, mi a feladata. Nincs többé kapkodás, hogy emlékezzenek, ki mit vállalt. Ez egy egyszerű módja annak, hogy a megbeszélései produktívabbak és átláthatóbbak legyenek.

ClickUp Clips

A leiratok nem mindig elegendőek. Azoknak a csapatoknak, amelyeknek teljes kontextusra van szükségük, a ClickUp Clips a platformon belül közvetlenül videofelvételt kínál az értekezletekről és a képernyőn végzett tevékenységekről. Csak ügyeljen arra, hogy az AI Notetaker-t elküldje azokra az értekezletekre, amelyeket rögzíteni szeretne.

Rögzítse a megbeszéléseket a ClickUp Clips segítségével

Ezek a videoklipek beágyazhatók a ClickUp feladatokba, dokumentumokba és csevegésekbe, így a leiratok mellett teljes vizuális referenciát nyújtanak – ezt az Otter AI alapértelmezés szerint nem támogatja.

ClickUp integrációk

Az Otter AI egyik fő problémája, hogy korlátozott integrációt kínál, és még azok sem elérhetők az alacsonyabb szintű csomagokban. A ClickUp használatával nem lesznek ilyen problémái.

Szinkronizálja teljes technológiai rendszerét a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp integrációk biztosítják, hogy munkáját több mint 1000 népszerű eszközzel szinkronizálhassa, beleértve a Zoomot, a Google Meetet és a Microsoft Teamst, még akkor is, ha ingyenes csomagunkat használja. A platform integrálható a HubSpot, a Salesforce és más CRM-ekkel is, így az értékesítési megbeszéléseken szerzett információk automatikusan rögzítésre kerülnek az értékesítési eszközében.

Így egy központi helyről kezelheti a munkafolyamatának minden elemét.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms alkalmazást, hogy minden találkozó után visszajelzéseket gyűjtsön, és megismerje csapata véleményét arról, hogy mennyire volt eredményes a találkozó, és mit lehetett volna tenni annak hatékonyságának növelése érdekében.

Miért jobb a ClickUp az Otter AI-nál a legtöbb csapat számára?

A ClickUp egy vonzó alternatíva az Otter AI-hez, mert egyetlen platformon központosítja a találkozók jegyzetét, a feladatokat és a projektmenedzsmentet.

Az Otterrel ellentétben lehetővé teszi a jegyzetek rögzítését, leírását és cselekvésre késztető feladatokká alakítását anélkül, hogy több eszközt kellene használnia vagy megterhelnie a pénztárcáját. Olcsó AI-kiegészítőkkel és korlátlan számú találkozót és integrációt tartalmazó ingyenes csomaggal a ClickUp verhetetlen értéket kínál a bonyolult Otter AI árazási csomagokhoz képest.

Árak áttekintése

A ClickUp többféle árazási csomagot kínál, hogy különböző méretű csapatok és költségvetések igényeit is kielégítse. Az előfizetések részletes leírása:

Írja le pontosan és korlátok nélkül a megbeszéléseit a ClickUp segítségével

Az Otter AI kiválóan alkalmas találkozók leírására és összefoglalására, de csak akkor, ha nem kell túl gyakran használnia. A leírás időtartamának korlátozása, a magasabb szintű csomagokban rejtett fejlett funkciók és a korlátozott integrációk miatt érdemes lehet alternatívát keresnie.

A ClickUp rugalmas kiegészítőkkel, pontos átírásokkal és együttműködési munkaterületekkel túllép ezeken a korlátokon. Kiváló Otter AI alternatíva azoknak a csapatoknak, amelyek automatizálni szeretnék a találkozók jegyzetelését, és azokat közvetlenül integrálni szeretnék a munkafolyamatukba.

Az AI Notetaker és a ClickUp Brain funkciók túlmutatnak az egyszerű átíráson, és hasznos információkat és zökkenőmentes feladatkezelést kínálnak. Számos sablon és nézet segítségével könnyen testreszabható, és zökkenőmentesen integrálható a népszerű értekezlet- és termelékenységi eszközökkel.

Mire vár még? Felejtse el a szókincs- és átírási korlátokat, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!