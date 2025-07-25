Ingyenes design thinking workshop sablonok együttműködési ülésekről

Rendezett már olyan brainstorming ülést, amely inkább kaotikus szabadversenynek tűnt, mint produktív workshopnak? Sok csapatnak nehézséget okoz a kreatív ötletek megvalósítható megoldásokká alakítása a struktúra és az együttműködés hiánya miatt.

🔎 Tudta? A munkavállalók 60%-a szerint innovatívabbnak érzi magát, ha a csapatok együttműködnek és összehangoltan dolgoznak.

Itt jönnek jól a design thinking workshop sablonok. Ezek az előre elkészített keretrendszerek segítenek a szervezőknek célorientált módon végigvezetni a csapatokat a design thinking folyamaton. Gondoljon rá úgy, mint egy útitervre az innovatív és együttműködésen alapuló problémamegoldáshoz.

Akár ügyfelei problémáinak megoldásán, akár egy termék fejlesztésén vagy egy szolgáltatás újragondolásán dolgozik, egy jól megtervezett sablon biztosítja, hogy minden csapattag összehangoltan, elkötelezetten és koncentráltan dolgozzon.

Tudja meg, mik a design thinking workshop sablonok, hogyan válasszon közülük, és melyek a legjobb sablonok, amelyeket érdemes megnéznie a design thinking workshop tervének kidolgozásához.

Mik azok a design thinking workshop sablonok?

A design thinking workshop sablonok előre strukturált útmutatók, amelyek segítenek a csapatoknak a design thinking módszertan alkalmazásával együttműködésen alapuló, megoldásközpontú üléseket tartani.

Ezek a sablonok a folyamatot kezelhető lépésekre bontják, lehetővé téve a csapatok számára a problémák mélyreható megértését, a hatékony ötletelést és a célszerű prototípusok készítését.

A standard elemek a következők:

Empátia-térkép: Ismerje meg a felhasználók igényeit, érzelmeit és problémáit, hogy betekintést nyerjen az ő tapasztalataikba. Az empátia-térkép segít a workshopot a vásárlók kihívásaira összpontosítani.

A probléma meghatározása: Határozza meg a megoldani kívánt alapvető problémát. Ez segít a stratégiát a megfelelő irányba terelni.

Ötletelési eszközök: Használjon strukturált útmutatásokat és kreatív gyakorlatokat az ötletek generálásához és az innováció ösztönzéséhez.

Prototípus-készítés szakasz: Egyszerű, tesztelhető modellek vizualizálása és elkészítése. A prototípus-készítés életre kelti a víziót és segít azonosítani a fejlesztési lehetőségeket.

Visszacsatolási ciklus: Gyűjtsön betekintést értékelések és megbeszélések révén, hogy támogassa a finomításokat és a fejlesztéseket.

Időkeretek: Minden tevékenységhez rendeljen hozzá egy meghatározott időt. Ez segít a csapatnak összpontosítani és összehangolni erőfeszítéseit.

18 ingyenes design thinking workshop sablon példa az innovációhoz

A design thinking workshop sablonok segítik a csapatot a koncentrációban, az elkötelezettségben és a produktivitásban, és a kaotikus vitákat strukturált innovációvá alakítják.

Íme néhány kiváló design thinking workshop sablon példa, amelyek segítenek csapatának kreatív ötleteket kidolgozni, valós problémákat megoldani és jobban megérteni az ügyfelek igényeit:

1. ClickUp workshop napirend sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be mérhető eredményeket, és vegye fel a kapcsolódó feladatokat a ClickUp workshop napirend sablonjába.

A sikeres design thinking workshopok megrendezése alapos tervezést és szervezést igényel, a céloktól és a referenciaanyagoktól kezdve a résztvevőkig.

A ClickUp workshop napirend sablon strukturált formátummal segíti a hatékony design thinking workshop napirend megtervezését.

Ráadásul a ClickUp kreatív csapatok számára kifejlesztett hatékony tervezőeszköz-csomagjával javíthatja az együttműködést és növelheti az általános kreatív termelékenységet – mindezt egy helyen. Így csapata kevesebb időt kell fordítson a logisztikai feladatokra, és többet tud foglalkozni innovatív, felhasználóközpontú megoldások kidolgozásával.

Miért fog tetszeni Önnek:

Sorolja fel a műhely releváns adatait táblázatos formában.

A Board View segítségével vizualizálhatja a workshop tevékenységek idővonalát.

Értesítse a moderátort és a résztvevőket, hogy tájékoztassa őket és a csapatot.

Jelöld meg, ha a találkozót rögzíteni kell, és sorold fel a legfontosabb információforrásokat.

Készítsen idővonalat a végrehajtandó tevékenységekkel és azok rövid leírásával!

Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást értesítések, feladatfüggőségek, automatizálások, mesterséges intelligencia és egyéb eszközök segítségével.

🔑Ideális: facilitátorok, UX-tervezők, termékfejlesztő csapatok és oktatók számára, akik strukturált módszert keresnek a design thinking workshopok szervezéséhez.

💡Profi tipp: Hatékony brainstormingot szeretne biztosítani a design thinking folyamat minden szakaszában? Fedezze fel ezeket a design thinking eszközöket, amelyekkel hatékonyan kidolgozhatja és megvalósíthatja ötleteit.

2. ClickUp virtuális workshop regisztrációs sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze a résztvevők adatait és tervezzen a ClickUp virtuális workshop regisztrációs sablonjával.

Szeretne strukturált módon kezelni a workshop résztvevőinek adatait és hatékonyan tervezni? A ClickUp virtuális workshop regisztrációs sablon testreszabható mezőkkel és strukturált formátummal egyszerűsíti a tervezést és a szervezést.

Lehetővé teszi, hogy személyre szabott workshop regisztrációs űrlapokat készítsen olyan kérdésekkel, mint a résztvevők kérdései, konkrét problémák és egyebek, így minden résztvevőtől összegyűjtheti az összes szükséges információt.

Ezzel a sablonnal workshop utáni kérdőíveket is küldhet, és elemezheti a válaszokat, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket és a jól működő elemeket.

Miért fog tetszeni Önnek:

Testreszabhatja a regisztrációs űrlapokat, hogy a résztvevőktől konkrét részleteket gyűjtsön.

Automatikusan küldjön visszaigazoló e-maileket minden résztvevőnek, amint kitöltik az űrlapot.

A résztvevők elérhetőségeit és címeit egy helyen szervezze meg, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A regisztrációs űrlap adatait a résztvevővel együtt tüntesse fel a leírás fülön.

A lista mellett említsd meg a csapat kérdéseit is, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

Osztályozza az űrlapbejegyzéseket új regisztrációk, résztvevők és nem résztvevők kategóriákba.

🔑Ideális: Szervezőknek, akik kényelmesen szeretnék összegyűjteni a virtuális workshop résztvevőinek adatait.

➡️ Olvassa el még: Design OKR-példák a tervezési célok eléréséhez

3. ClickUp workshop jelentkezési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre űrlapokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp workshop jelentkezési űrlap sablonjával.

A ClickUp workshop jelentkezési űrlap sablon biztosítja az információk összhangját, amelyeket a workshop résztvevőitől gyűjtenek.

Lehetővé teszi, hogy az esemény követelményeinek megfelelő űrlapokat hozzon létre, például a munkakör, a munkahelyi e-mail cím, valamint az esetleges releváns ötletek vagy kérdések megadására, így biztosítva, hogy minden szükséges információt begyűjtsön a csapat tagjaitól.

A részletek automatikusan kitöltésre kerülnek a megfelelő mezőkben, így nincs szükség kézi munkára és nem fordulhatnak elő hibák.

A design thinking megközelítésen alapuló ilyen jelentkezési folyamat biztosítja, hogy a brainstorming ülésre a megfelelő, hasonló gondolkodású emberekből álló csapat álljon össze.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kövesse nyomon az összes jelentkezőt és azok aktuális státuszát a Résztvevők listája nézetben.

Osztályozza a résztvevőket a workshop fázisai szerint, például ötletelés, prototípus készítés stb.

Gyűjtsön össze olyan adatokat, mint a résztvevők munkaköre, vállalata és elérhetőségei a Workshop Application Form View segítségével.

Kövesse nyomon a megvitatott ötletek előrehaladását kommentekkel, AI-vel és automatizálással.

Jelölje meg a jelentkező státuszát új jelentkezésként, felülvizsgálat alatt, fizetés alatt, elutasítva és jóváhagyva.

🔑Ideális: Facilitátorok és csapatok számára, akik szeretnék megszervezni a design thinking workshop résztvevőinek adatait.

4. ClickUp képzési keretrendszer sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson fel célokat, szervezze meg a workshop anyagait, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Training Framework Template segítségével.

A tervezés, a strukturálás és a design thinking workshopok kezelése soha nem lesz bonyolult a ClickUp Training Framework Template segítségével.

Miután meghatározta a design thinking workshop célját, a sablon segítségével zökkenőmentesen szervezheti meg az anyagokat, a csapat tagjait és a workshop ütemtervét.

Kövesse nyomon az előrehaladást és értékelje a hatékonyságot ismétlődő feladatokkal, és tervezze meg a workshop ütemtervét a brainstormingtól és az ötleteléstől a végrehajtásig és tesztelésig.

Miért fog tetszeni Önnek:

Osztályozza a workshop minden ötletét a státusz alapján, beleértve a „Teendők”, „Folyamatban”, „Felülvizsgálatra szorul”, „Aktív” és „Befejezett” kategóriákat.

Csoportosítsa a workshop anyagait fájltípusok szerint, például dokumentumok és munkalapok szerint.

Ossza ki a workshop feladatait a csapattagok között, vagy küldjön meghívót e-mailben.

Csatolja az egyes tevékenységekhez szükséges releváns anyagokat.

A képzési lista nézet segítségével szervezheti és nyomon követheti az egyes képzési feladatok előrehaladását.

🔑Ideális: Csapatok és oktatók számára, akik strukturált formátumot keresnek a design thinking workshop résztvevőinek, tevékenységeinek és erőforrásainak szervezéséhez.

➡️ Olvassa el még: A legjobb online alkalmazotti képzési szoftverek

5. ClickUp tréneri jegyzetek sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a design thinking üléseket, és dokumentálja a legfontosabb pontokat a ClickUp Trainer Notes Template segítségével.

A ClickUp Trainer Notes Template segítségével biztosíthatja a tervezés és a szervezés következetességét a design thinking workshopok során. A sablon minden tevékenységhez külön részt és a workshop ütemtervét tartalmazza, így minden szükséges részlet egy helyen található, és semmi sem marad ki.

Adjon hozzá egyéni attribútumokat a képzési jegyzetek kezeléséhez, és könnyedén vizualizálja az egyes képzési ülések előrehaladását. Ezenkívül a képek és ikonok beépítése javítja a dokumentum vizuális vonzerejét és megőrzi a tiszta formázást.

Miért fog tetszeni Önnek:

Sorolja fel az ötleteléstől a tesztelésig tartó tevékenységeket, rövid leírással és időtartammal együtt.

Határozza meg a workshop céljait, következtetéseit és összefoglalását, hogy azok gyorsan elérhetők legyenek.

A Board View segítségével rendszerezheti és vizualizálhatja a különböző témákat, amelyeket tárgyalni fog.

Foglalja bele a műhelymunka során szerzett ismereteket és azoknak a termékfejlesztésben betöltött szerepét.

Adjon produktív visszajelzést a szervezőknek és a moderátoroknak a fejlesztés érdekében.

🔑Ideális: oktatók és pedagógusok számára, akik strukturált dokumentumot szeretnének a workshop ütemtervének, céljainak, tanulságainak és visszajelzéseinek felsorolásához.

➡️ Olvassa el még: A legjobb design-visszajelzési eszközök kreatív csapatok számára

6. ClickUp tervezési ötletelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ötleteljen, rendszerezze az ötleteket, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Design Ideation Template segítségével.

A zökkenőmentes együttműködés és munka biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a termékötlet minden csapattaggal összhangban legyen. A ClickUp Design Ideation Template megkönnyíti a csapaton belüli közös ötletelést és az ötletek strukturálását.

Dolgozzon együtt a csapat tagjaival, hogy ötleteket gyűjtsön és tartalmat hozzon létre ezzel a táblasablonnal. A sablon biztosítja a hatékony ötletelést, a koncepció kidolgozásától az ötletek leszűkítéséig, hogy elérje a kívánt eredményt.

Állítsa be a becsült időtartamokat, és az automatizálás segítségével gondoskodjon arról, hogy minden tevékenység időben befejeződjön.

Miért fog tetszeni Önnek:

Osztályozza az ötleteket termék, folyamat és emberek kategóriákba, és említsd meg az ötlet tulajdonosát.

A Design Ideation Diagram View segítségével vizuálisan ábrázolhatja tervezésének különböző aspektusait.

Rendezze ötleteit post-it cetlikkel és színkódokkal kategóriák szerint, hogy könnyebben eligazodjon közöttük.

Használjon összekötőket és folyamatábrákat az ötletek közötti folyamatok és kapcsolatok feltérképezéséhez.

Adjon hozzá képeket és weboldalkártyákat, hogy kontextust biztosítson az ötletekhez.

A kiválasztott ötleteket alakítsa feladatokká, és ossza ki azokat a csapat tagjai között.

🔑Ideális: Csapatok számára, akik együtt szeretnének ötleteket gyűjteni és rendszerezni.

➡️ Olvassa el még: Brainstorming sablonok és technikák

7. ClickUp Squad Brainstorm sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze ötleteit, állítsa fel prioritásait, és hangolja össze csapatait a ClickUp Squad Brainstorm Template segítségével.

Káosz, zavarodottság és sok oda-vissza futás jellemzi a design thinking workshopok szervezését? Próbálja ki a ClickUp Squad Brainstorm Template sablont, amelynek célja a komplexitás csökkentése és a csapatmunka zökkenőmentessé tétele.

A sablon fehér tábla formátuma megkönnyíti a csapat számára, hogy minél több ötletet mutasson be, és azokat a csapattársaival együtt megvitassa.

A post-it cetlik, képek, weboldalkártyák, alakzatok és szövegdobozok segítségével minden ötlethez kategóriákat hozhat létre. Ezenkívül a színkódolt dobozok és jegyzetek megkönnyítik a navigációt, a csatlakozók pedig egyszerűsítik a kapcsolatok meghatározását.

Miért fog tetszeni Önnek:

Használja a Team Work Canvas View funkciót a csapatával való együttműködéshez és ötletek kidolgozásához.

Alakítsa át ötleteit feladatokká, hogy azok időben elkészüljenek.

Adjon hozzá alfeladatokat és ellenőrzőlistákat függőségekkel a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Osztja ki a feladatokat a csapat tagjai között, és állítson be határidőket, hogy minden a terv szerint haladjon.

Helyezzen be olyan eszközöket, mint a Google Sheets, Docs, Figma és weboldalak a hibamentes adat-hozzáférés érdekében.

🔑Ideális: Csapatvezetők és kreatív szakemberek számára, akik szeretnék megszervezni a teljes csapat feladatait és biztosítani a célok időbeni teljesítését.

➡️ Olvassa el még: Hogyan írjunk tervezési briefet?

8. ClickUp empátia térkép táblasablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtsön ügyfél-visszajelzéseket és szervezze meg kutatásait a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template segítségével.

A vevői igények megértése, valamint az ötletek és folyamatok összehangolása bonyolult feladat lehet, de a ClickUp Empathy Map Whiteboard Template szervezett formátumával ez semmiféle gondot nem jelent.

A sablon segít a csapatoknak ötletelni az ügyfelek problémáiról, és azokat kategóriákba sorolni a zökkenőmentes elemzés érdekében. Ezenkívül használjon öntapadós jegyzeteket és szövegdobozokat az összes releváns információ és az ügyfélélmény-kutatás hozzáadásához.

Tervezze meg a felhasználóknak feltett kérdéseket, elemezze a mintákat, és vitassa meg az ötleteket a csapattal, hogy megtalálja a megfelelő megoldást, mindezt egy helyen.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen ügyfélprofilt a feltett kérdések és az elemzett trendek alapján.

Sorolja fel a válaszokat és ötleteket a Tábla nézet ben, hogy azonosítsa a mintákat.

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat az ügyfél-információk kezeléséhez, és könnyedén vizualizálja az ügyféladatokat.

Készíts megoldásokat, és alakítsd azokat feladatokká, hogy semmi ne maradjon ki!

Állítson be prioritási címkéket, rendeljen hozzá feladatokat és adjon hozzá megjegyzéseket a hatékony tervezés érdekében.

🔑Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik olyan eszközt keresnek, amellyel értékelhetik a felhasználók problémáit és megoldásokat találhatnak rájuk.

9. ClickUp felhasználói személyiség sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze a kutatási adatokat és hozza létre a célközönséget a ClickUp felhasználói személyiség sablonjával.

Az innovatív megoldások kidolgozásához meg kell értenie ideális ügyfelei preferenciáit, és a ClickUp felhasználói személyiség sablon segít Önnek abban, hogy megalkossa ezt az ideális személyiséget.

Akár új terméket szeretne piacra dobni, akár egy meglévőt szeretne továbbfejleszteni, a sablon segítségével zökkenőmentesen meghatározhatja az ügyfelek igényeit.

Miért fog tetszeni Önnek:

Sorolja fel a történetet, a motivációt, a kihívásokat, az elvárásokat és egyéb fontos ügyféladatokat, majd egészítse ki őket egy képpel.

Támogató tényeket és információkat is vegyen fel a megoldások azonosításához.

Készítsen színkódolt kategóriákat, hogy az információk könnyen érthetőek és hivatkozhatóak legyenek.

Brainstorming megoldások és válaszok felsorolása a személyiség mellett

Integrálja a feladatkezelést, hogy az ötletek hatékonyan megvalósuljanak.

🔑Ideális: marketingesek és termékfejlesztő csapatok számára, akik strukturált megközelítést keresnek a vásárlói személyiségek kialakításához.

10. ClickUp felhasználói folyamat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével azonosíthatja a problémás pontokat és intuitív felhasználói élményt teremthet.

A ClickUp felhasználói folyamat sablon segítségével a felhasználói folyamatok vizualizálása zökkenőmentes.

A sablon segít megérteni, hogy a felhasználók hogyan interagálnak a termékével vagy webhelyével, és azonosítani a fejlesztésre szoruló területeket.

A csapatok ezt a sablont használhatják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, amikor a felhasználói utazások vizualizálásáról és az ügyfélélmény optimalizálásáról van szó.

Miért fog tetszeni Önnek:

Használjon összekötőket a felhasználói folyamat egyes lépéseinek meghatározásához a táblán.

Képek és ikonok hozzáadásával hozhat létre felhasználói útvonal térképet.

Hozzon létre egy igényeire szabott felhasználói utat!

Állíts be ismétlődő feladatokat a felhasználói folyamatok rendszeres frissítéséhez.

Adjon hozzá lépéseket feladatokként, és rendelje hozzá őket a megfelelő csapattaghoz.

🔑Ideális: UX-tervezők, marketingesek és termékfejlesztő csapatok számára, akik javítani szeretnék a felhasználói utazást.

🧠 Érdekes tény: Az emberi agy mindössze 13 milliszekundum alatt dolgozza fel a képeket, és 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel a képeket, mint a szöveges formátumokat.

11. ClickUp felhasználói tanulmányok sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjts visszajelzéseket és alkalmazd a design thinking ötleteket a ClickUp felhasználói tanulmányok sablonjával.

A szolgáltatások fejlesztésének leghatékonyabb módja az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtése és a fejlesztésre szoruló területek azonosítása. Az adatok rendszerezése azonban bonyolult feladat, és a sok beszélgetés között könnyen elveszhetnek.

A ClickUp felhasználói tanulmányok sablon zökkenőmentes struktúrát kínál minden lépéshez, a visszajelzések gyűjtésétől azok rendszerezéséig és a megoldások megtalálásáig.

Így csapata a nyers visszajelzéseket megvalósítható fejlesztésekre tudja fordítani, a legsürgetőbb problémákat prioritásként kezelni, és folyamatosan javítani tudja a felhasználói élményt, egyértelműen és hatékonyan.

Miért fog tetszeni Önnek:

Sorolja fel a forrást – felmérést vagy interjút – az ügyfél elérhetőségeivel együtt.

A könnyebb nyomon követhetőség érdekében kategorizálja a felhasználókat szakma és korcsoport szerint.

Határozza meg a kutatási lépéseket az alábbiak szerint: Új bejegyzés, Érvényesítés, Elemzés, Ajánlás, Elvetés és Lezárás.

Kövesse nyomon a felhasználói tanulmányok előrehaladását a Kutatási folyamat nézet segítségével.

A Needs Action View segítségével rangsorolhatja a problémákat és létrehozhat megvalósítható feladatokat.

Határozza meg a megfelelő intézkedéseket minden azonosított érvényes probléma esetében.

🔑Ideális: UX-tervezők és termékfejlesztő csapatok számára, akik ügyfélélményre vonatkozó betekintést szeretnének szerezni és megoldásokat szeretnének kidolgozni.

12. ClickUp használhatósági teszt sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a felhasználói tesztelési üléseket, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp használhatósági tesztelési sablonjával.

Használhatósági teszteket szeretne végezni? Használja a ClickUp használhatósági teszt sablont, amely segít a teljes folyamat zökkenőmentes kezelésében és a visszajelzések rendszerezésében, hogy hatékony megoldásokat találjon.

Határozza meg a felhasználók által követendő lépéseket a szükséges funkció hatékonyságának teszteléséhez ( ), és kérje meg őket, hogy adjanak visszajelzést vagy csatoljanak képernyőképeket. Minden lépéshez adjon hozzá egy „Rólam” részt és visszajelzési részeket.

Ez a táblasablon biztosítja, hogy fontos visszajelzéseket gyűjthessen, amelyek segítségével olyan termékeket és szolgáltatásokat tervezhet, amelyek valóban örömet okoznak ügyfeleinek.

Miért fog tetszeni Önnek:

Gyűjtse össze a felhasználók visszajelzéseit egy helyen, hogy ötleteket gyűjthessen.

Adjon hozzá folyamatokat, összekötőket, diagramokat és képeket a folyamat és a részletek javítása érdekében.

Elemezze az ügyfelek visszajelzéseit, és brainstorminggal keressen megoldásokat az azonosított problémákra.

Hozzon létre feladatokat, állítsa be a prioritásokat és a függőségeket, hogy megfelelően tervezhessen és követni tudja a tervet.

🔑Ideális: olyan termékfejlesztő csapatok számára, akik ügyfél-visszajelzéseket szeretnének kapni az új fejlesztésekről, és további fejlesztéseket szeretnének végrehajtani.

13. ClickUp használhatósági tesztelési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Végezzen teszteket és értékelje a termék teljesítményét a ClickUp használhatósági tesztelési sablon segítségével.

A használhatósági tesztelés egy sor gondosan megtervezett lépésből áll, a célközönség meghatározásától és az ideális mintavétel azonosításától kezdve a visszajelzések gyűjtésén és elemzésén át egészen a végső értékelésig.

Bonyolultnak tűnik? Ez azonban nem így van, ha strukturált megközelítést alkalmaz, például a ClickUp használhatósági tesztelési sablont.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen ellenőrzőlistákat a következő lépésekkel: Tervezés, Minták azonosítása, Anyagok beszerzése és Tesztelés végzése

Hozzon létre alfeladatokat, például résztvevők toborzása, elemzés és egyebek.

Állítson fel prioritásokat és osszon ki feladatokat a csapat tagjainak, például elemzőknek, toborzóknak és másoknak.

Alkalmazzon egyedi attribútumokat olyan részletek rögzítéséhez, mint a projekt neve és leírása, a tesztelési módszer, a tesztelés vezetőjének neve és egyebek.

Automatikusan kövesse nyomon az előrehaladást, miközben a teszteket befejezettként jelöli meg.

🔑Ideális: UX-tervezők és csapatok számára, akik hatékonyan szeretnének kidolgozni egy használhatósági tesztelési tervet.

💡Pro Tip: Strukturált megközelítést keres a problémás pontok azonosításához, a tervezés egyszerűsítéséhez, ötletek generálásához és teszteléséhez? Vegye fontolóra ezeket a használhatósági tesztelési sablonokat, és tegye a tesztelést produktívabbá és hatékonyabbá.

14. ClickUp problémafelvetés sablon

Ingyenes sablon letöltése Ismerje meg az ügyfelek viselkedését és elemezze az igényeket a ClickUp problémamegállapítási sablonjával.

A ClickUp problémamegállapítási sablon segítségével könnyebben megértheti ügyfeleit. Segít összeállítani a kérdőívet, amellyel részletes információkat gyűjthet az ügyfelekről, arról, hogy mit szeretnének elérni, milyen problémákkal küzdenek és hogyan érzik magukat.

Lehetővé teszi automatizált felmérések küldését az ügyfeleknek a tervezéssel kapcsolatos visszajelzésekért, és amikor az ügyfelek kitöltik a felmérést, kategorizálja a problémákat az egyszerű elemzés érdekében.

A sablon segít a bejövő információk rendszerezésében és az ideális megoldások megtalálásában is.

Miért fog tetszeni Önnek:

Határozza meg a célközönséget, és hozzon létre egy ügyfélprofilt!

Készítsen összefoglalót az összes azonosított problémáról, követelményről és akadályról.

Rendezze a válaszokat dokumentumokba, hogy ne maradjon le egyetlen fontos visszajelzésről sem.

Osztja kategóriákba az ügyfelek problémáit, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Elemezze a problémákat és sorolja fel a megoldásokat

🔑Ideális: kutatók számára, akiknek strukturált módszerre van szükségük az ügyfelek visszajelzéseinek összegyűjtéséhez, elemzéséhez és azok alapján történő cselekvéshez a felhasználói élmény javítása érdekében.

15. ClickUp Design Sprint sablon

Ingyenes sablon letöltése Határozza meg a célokat, tervezze meg a feladatokat, és koordinálja a csapat munkáját a ClickUp Design Sprint sablon segítségével.

Mielőtt belekezdene egy design sprintbe, szüksége van egy átfogó dokumentumra, amely felvázolja a tervet. A tervben szereplő bármilyen hiányosság zavart és hibákat okozhat. A ClickUp Design Sprint Template segít elkerülni ezeket a hibákat.

A Mappa sablon segítségével különálló dokumentumokat hozhat létre, amelyek felsorolják a design thinking folyamat minden lépéséhez szükséges részleteket. Emellett egyértelműen meghatározza az egyes tagok szerepét, a jegyzetelőktől a marketing szakértőkig és a technikai szakértőkig.

Állíts be triggereket a feladatok különböző listákra való áthelyezéséhez, beleértve a térkép, vázlat, döntés, prototípus és teszt listákat.

Miért fog tetszeni Önnek:

Térképezd fel a design sprint folyamatot egy táblázatos nézetben , beleértve a sprint szakaszait, mint például a brainstorming, a prototípus készítés, a felhasználói tesztelés stb.

Sorolja fel a lépéseket a térkép listájában, és adjon hozzá jegyzeteket és térképfájlokat.

Vegye fel a listába a megoldási jegyzeteket, ötleteket és vázlatfájlokat.

Használja a Naptár nézet funkciót a design sprint idővonalának és feladataiknak a megtervezéséhez.

Végezzen teszteket, és jegyezze fel a felhasználói értékeléseket és visszajelzéseket a tesztlistában.

🔑Ideális: Terméktervező csapatok számára, akik kreatív ötleteket szeretnének kidolgozni és azokat hatékony sprintben megvalósítani.

➡️ Olvassa el még: A design thinking folyamat lépései és példák

16. ClickUp workshop visszajelzési kérdőív sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjts visszajelzéseket és hozd meg megalapozott döntéseidet a ClickUp Workshop Feedback Survey Template segítségével.

Első design thinking workshopját már megtartotta, és most visszajelzésekre van szüksége, hogy azonosítsa az erősségeket és a fejlesztendő területeket. Próbálja ki a ClickUp Workshop Feedback Survey Template sablont, amelyet éppen erre a célra terveztek.

Ez lehetővé teszi, hogy az összes visszajelzést egy helyen rendszerezze, kártyák segítségével biztosítva a teljességet és a könnyű érthetőséget. Használja ki a kapott visszajelzéseket a következő workshop terveinek fejlesztéséhez.

Miért fog tetszeni Önnek:

Testreszabhatja a visszajelzési űrlapot a szolgáltatással és a szolgáltatókkal kapcsolatos kérdésekkel.

Használja az automatizálást emlékeztető üzenetek ütemezéséhez és a felmérés elküldése előtti teszteléséhez.

Rögzítsd a fontos adatokat az egyéni mezőkkel, például szolgáltató, vásárlás dátuma, ügyfélszint és általános értékelés.

Értékelje a szolgáltatásokat és a szolgáltatókat a Szolgáltatásértékelés nézet , illetve a Szolgáltatóértékelés nézet segítségével.

Használja az Átfogó ajánlások nézetet a résztvevők visszajelzéseinek áttekintéséhez, valamint a Visszajelzések nézetet a részletes visszajelzések megtekintéséhez.

🔑Ideális: workshopszervezők, moderátorok és trénerek számára, akik a workshopok után visszajelzéseket szeretnének gyűjteni, és optimalizálási lehetőségeket és pontokat szeretnének megtalálni.

➡️ Olvassa el még: Hogyan hozhat létre hatékony grafikai tervezési munkafolyamatot?

17. PPT Design Thinking Workshop Template by Slidesgo

via Slidesgo

A Slidesgo PPT Design Thinking Workshop Template sablonja egyszerűvé teszi a design thinking workshopok tervezését. A sablon vizuálisan vonzó formátuma vonzó módszert kínál a brainstorminghoz és a tanuláshoz.

Ez a letölthető design thinking workshop sablon elmenthető Google Slides, PowerPoint vagy Canva formátumban. Adjon hozzá annyi diát, amennyire szüksége van, vagy módosítsa a meglévőket a design thinking projekt alapján, hogy hatékony legyen a foglalkozás.

Miért fog tetszeni Önnek:

Vegye fel az ötleteket, tényeket és kiegészítő információkat, hogy mindenki egy irányba haladjon.

Testreszabhatja a diákat ikonok, lapos ikonok, grafikonok, képek, idővonalak és makettek segítségével.

Értékelje a forgatókönyveket felhasználói személyiségekkel, ötletekkel, ok-okozati összefüggésekkel és kérdésekkel és válaszokkal.

🔑Ideális: Tervezőcsapatok számára, akik produktív design thinking workshopot szeretnének szervezni.

18. Design Thinking Workshop Template by Miro

via Miro

Szeretne a koncepciótól a javaslatig eljutni? A Miro Design Thinking Workshop Template (Design Thinking workshop sablon) támogatja a folyamat minden lépését.

Ez lehetővé teszi, hogy a felsorolt több lehetőség közül kiválassza a legmegfelelőbb módszert, és ötleteket gyűjtsön, hogy minden szempontból megtalálja a megfelelő megoldást.

Akár prototípust vagy prezentációt szeretne készíteni, interjúkat készíteni, affinitás-térképezést kipróbálni, nehézségi/fontossági mátrixot építeni, empátia-térképeket vagy másokat készíteni, a sablon segítségével mindez zökkenőmentesen és strukturáltan történik.

Miért fog tetszeni Önnek:

Használj öntapadós jegyzeteket, hogy minden ötlethez, technikához és lépéshez hozzáadhass releváns információkat.

Készítsen gondolattérképeket, felhasználói kártyákat, táblázatokat és ütemterveket az információk bemutatásához.

Integrálja az eszközöket a pontos adatok gyűjtéséhez, számítások elvégzéséhez, elemzésekhez és egyebekhez.

Tekintse meg a korábbi összefoglalókat, és vitassa meg az új ötleteket a csapattal a megjegyzésekben.

🔑Ideális: Tervező és termékfejlesztő csapatok számára, akik innovatív megoldásokat keresnek az ügyfelek problémáira.

✨Hogyan szervezzünk design thinking workshopot – lépésről lépésre Határozza meg a kihívást: Tisztázza a megoldani kívánt problémát, és állítson fel egy világos, felhasználóközpontú célt.

Hívja meg a megfelelő résztvevőket: Vonja be a többfunkciós csapat tagjait, az érdekelt feleket és ideális esetben néhány végfelhasználót is.

Állítsa össze a napirendet és határozza meg az egyes fázisok időkeretét: Szánjon időt a design thinking egyes fázisaira: empátia, meghatározás, ötletelés, prototípus készítés és tesztelés.

Empátia: Ossza meg a felhasználói kutatásokat, végezzen interjúkat vagy készítsen empátia térképeket a felhasználói igények megértése érdekében.

Határozza meg a problémát: Összegezze a meglátásokat egy világos problémamegállapításba vagy nézőpontba (POV).

Ötletelés: Segítsen elő a brainstormingot (pl. „Hogyan lehetne…” kérdésekkel), és ösztönözze a mennyiséget a minőség helyett.

Az ötletek fontossági sorrendbe állítása: Szavazással, hatékonysági-erőfeszítési mátrixszal vagy más technikákkal válassza ki a legjobb ötleteket.

Prototípus: Készítsen alacsony felbontású maketteket vagy modelleket, hogy ötleteit gyorsan megvalósíthassa.

Tesztelje és gyűjtsön visszajelzéseket: ossza meg a prototípusokat a felhasználókkal vagy az érdekelt felekkel, figyelje meg a reakciókat, és gyűjtsön visszajelzéseket.

Összefoglalás és következő lépések: Gondolkodjon el a tanulságokon, ossza ki a követendő feladatokat, és döntse el, mely ötleteket viszi tovább.

Mi jellemzi a jó design thinking workshop sablont?

A design thinking workshop sablon támogatja céljaidat, és a résztvevők számára is könnyen követhető.

A design thinking workshop sablonok kiválasztásakor az alábbiakra érdemes figyelni:

A célokkal való összhang : Keressen olyan sablont, amely megfelel a workshop céljának, például felhasználói kutatás, ötletelés vagy prototípus-készítés.

A szakaszok egyértelműsége : Válasszon olyan sablonokat, amelyek egyértelműen ábrázolják a design thinking minden szakaszát – empátia, meghatározás, ötletelés, prototípus készítés és tesztelés – a zökkenőmentes folyamat érdekében. A különböző szakaszok számára kijelölt külön területek megakadályozzák a zavart.

Beépített javaslatok : Válasszon olyan sablonokat, amelyek útmutatásokat, utasításokat vagy példákat tartalmaznak, hogy a csapatot a megfelelő irányba terelje.

Együttműködésbarát : Használjon olyan sablonokat, amelyek valós idejű bevitelre és csapatmunkára adnak lehetőséget. Ez biztosítja a csapatok összehangoltságát és a hatékony együttműködést.

Könnyű testreszabás : Győződjön meg arról, hogy a sablon testreszabható a csapata méretéhez, az iparághoz vagy az időkerethez. A testreszabható sablon megkönnyíti az információk bemutatását.

Automatizálás : Fontolja meg az automatizált sablonok használatát a számításokhoz, emlékeztetőkhöz és a feladatok következő szakaszba történő áthelyezéséhez. Ez csökkenti a manuális munkát, és biztosítja a munkafolyamat zökkenőmentességét és pontosságát.

Kreatív eszközök: Válasszon olyan elrendezéseket, amelyek ösztönzik a nyitott gondolkodást, használjon öntapadós jegyzeteket, tegye lehetővé a vázlatok készítését és segítse elő a visszajelzések megosztását. Ez elősegíti a kreatív gondolkodást és biztosítja a zökkenőmentes együttműködést.

A ClickUp segítségével hatékonyabbá teheti a brainstorming üléseket

A design thinking workshop sablonok hatékony módszert kínálnak kreatív ötletek kidolgozásához, az ügyfelek igényeinek elemzéséhez, megoldások felfedezéséhez, teszteléséhez és finomításához.

Akár új terméket dob piacra, és szeretné értékelni a vásárlói élményt, akár innovatív ötleteket keres, hogy jobban kielégíthesse a felhasználói igényeket, ezek a sablonok egyszerűsítik a kreatív gondolkodási folyamatot.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás megkönnyíti a design thinking workshopok tervezését és szervezését. A kollaboratív eszközökkel és testreszabható sablonokkal a ClickUp egyértelműséget biztosít a kreativitás korlátozása nélkül, segítve a csapatokat az együttműködésben, az összehangoltságban és a valós felhasználói betekintésen alapuló gyorsabb, okosabb döntések meghozatalában.

