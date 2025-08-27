Mi az a szabad idő a projektmenedzsmentben? (Példákkal)

Megjelenítheti projektjét egy Gantt-diagramon. Minden függőséget feltérképeztek, a kritikus utat azonosították.

Aztán egy feladat késik, és az egész projekt összeomlik.

Itt jön a szabad idő a segítségére. Megmutatja, hogy egy feladatot mennyi ideig lehet elhalasztani anélkül, hogy az hatással lenne a következőre.

A függőségekkel terhelt projektekben, ahol egy blokkolt feladat öt további feladatot késleltethet, a szabad idő egy kritikus réteg a strukturális kockázatkezelésben. Segít a projektmenedzsereknek magabiztosan haladni, nem csak az ideális forgatókönyvek megtervezésével, hanem olyan ütemtervek kidolgozásával is, amelyek ellenállnak a nem ideális helyzeteknek.

Ebben az útmutatóban példákkal illusztrálva megosztunk mindent, amit tudnia kell a projektmenedzsmentben a szabad időről. Megmutatjuk azt is, hogyan teheti mindezt hatékonyan a ClickUp segítségével.

Mit jelent a szabad idő a projekt ütemezésében?

A szabad idő, más néven free float, a projektmenedzsment egyik kulcsfontosságú fogalma, amely arra az időtartamra utal, amennyivel egy feladat késleltethető anélkül, hogy ez hatással lenne a közvetlenül utána következő feladatokra.

Néhány fontos tudnivaló:

Feladatspecifikus: A szabad idő az egyes feladatokra vonatkozik, nem az egész projektre.

Nincs hatással az utódokra: A szabad idővel rendelkező feladat nem késlelteti a következő feladatot.

Nulla szabad idő = kritikus feladat: Bármilyen késedelem itt a következő feladatot (és esetleg a teljes Bármilyen késedelem itt a következő feladatot (és esetleg a teljes projekt végrehajtási ütemtervét) késlelteti.

🔍 Tudta? A szabad idő fogalma, beleértve a szabad időt is, a kritikus út módszer (CPM) kifejlesztésével jelent meg az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején, hogy megoldást nyújtson az építőipar és a védelmi ipar komplex projektütemezésének igényeire.

Miért fontos a szabad idő a projektmenedzsmentben?

A projektek ritkán alakulnak pontosan a tervek szerint. A szabad idő lehetővé teszi, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Így segít megőrizni a józan eszét és megelőzni azokat a katasztrófákat, amelyek tönkretehetik a projektet.

Továbbfejlesztett kockázatkezelés : A szabad idő rámutat arra, hogy hol nem zavarják a késések a függőségeket, így könnyebb elviselni a visszaeséseket anélkül, hogy azok hatással lennének a kritikus útvonalra.

Segít optimalizálni az erőforrások elosztását: Ha tudja, mely feladatoknál van slack, akkor a késedelmek kockázata nélkül ideiglenesen átcsoportosíthatja a csapat tagjait vagy az erőforrásokat. Ez különösen hasznos, ha kevés az idő vagy a munkaerő.

Megakadályozza a késések láncreakcióját: Sokszor szükséges puffert biztosít. Ha egy feladat kissé késik, de még mindig a slack ablakon belül marad, akkor nem késlelteti a következő feladatot vagy az ütemtervet.

Jobb idővonal-előrejelzés: Reálisabb idővonalakat készíthet, ha felismeri, mikor van lehetőség kisebb késések áthelyezésére vagy elnyelésére.

Csökkenti a projekt kockázatát és növeli a kiszámíthatóságot: Ha tudja, mely feladatoknál nincs slack, akkor oda tud összpontosítani, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Fokozott projektellenőrzés: Áttekinthetővé teszi a feladatok rugalmasságát, így a projektmenedzserek jobb döntéseket hozhatnak, ha : Áttekinthetővé teszi a feladatok rugalmasságát, így a projektmenedzserek jobb döntéseket hozhatnak, ha a projekt hatóköre megváltozik, vagy szűkös a határidő.

Hogyan befolyásolja a szabad idő a projekt kockázatát? Kis késedelmeket elnyeli : a kisebb csúszások nem okoznak láncreakciót

Felfedi a törékeny feladatokat : A nulla szabad idő rejtett szűk keresztmetszeteket tár fel.

Mikro-pufferként működik : támogatja a vészhelyzeti tervezést extra tartalékok nélkül.

Csökkenti az erőforrás-konfliktusokat: rugalmasságot biztosít a projektmenedzsereknek a munkák átrendezésében anélkül, hogy késleltetnék az utódok munkáját.

💡 Profi tipp: A PERT-diagramok (Program Evaluation Review Technique) segítenek a feladatok függőségének feltérképezésében és az idővonalak becslésében optimista, pesszimista és legvalószínűbb időtartamok felhasználásával. Miután vizualizálta az útvonalakat és az időbecsléseket, könnyebb azonosítani, hol van szünet, még a végleges dátumok rögzítése előtt.

Hogyan számoljuk ki a szabad időt egy projektben?

A szabad idő különösen hasznos, ha kritikus út módszerrel dolgozó ütemezési eszközöket vagy feladatfüggőségeket kezelő szoftvereket használ.

Íme, hogyan számolhatja ki lépésről lépésre a szabad időt.

1. lépés: Gyűjtsük össze a feladattal kapcsolatos információkat

Tegyük fel, hogy egy termékfejlesztési ütemtervet kezel. Ez a következő feladatokat foglalja magában a projekt ütemtervében:

A feladat: A mobilalkalmazás felhasználói felületének véglegesítése (tervezett kezdés: 1. nap; időtartam: 9 nap)

B feladat: Indítsa el a front-end fejlesztést (tervezett kezdés: 12. nap)

C feladat: Kezdje meg az érdekelt felek általi felülvizsgálatot (tervezett kezdés: 14. nap)

Ehhez csak annyit kell tennie, hogy:

Keresse meg a jelenlegi vagy az első feladat korai befejezésének időpontját (EF). Ez az a legkorábbi időpont a ütemezésben, amikor a feladat befejezhető. Ezt úgy számíthatja ki, hogy a feladat időtartamát hozzáadja a korai kezdési időponthoz (ES) (EF = ES + időtartam).

Határozza meg a legkorábbi kezdési időpontot (ES) az összes közvetlenül ezt követő feladat közül. Ezek azok a következő feladatok, amelyek ennek a feladatnak a befejezésétől függenek.

Tehát az A feladat EF-je = 1. nap + 9 nap; ezért EF = 10.

A következő feladatok legkorábbi kezdési időpontja a 12. nap, így ES = 12.

💡 Profi tipp: Ha egy feladatnak több közvetlen utódja van, nem mindig egyértelmű, melyiket vegyük alapul a szabad idő kiszámításához. A szabad idő kiszámításához mindig az összes utód feladat közül a legkorábbi kezdési dátumot vegye alapul. Így biztosan a legidőérzékenyebb függőséget veszi figyelembe, és nem hoz létre rejtett szűk keresztmetszetet az ütemtervében.

2. lépés: Alkalmazzuk a szabad idő képletét

Íme a szabad idő képlete a float projektmenedzsmentben:

Szabad idő = a következő feladatok legkorábbi kezdete – a jelenlegi feladat legkorábbi befejezése

Ha az eredmény 0, akkor a feladat kritikus. Bármilyen késedelem itt hatással van a következőkre.

Ha az eredmény pozitív szám, akkor ez a szabad idő. Ennyi napot késleltetheti a feladatot anélkül, hogy a következőre hatással lenne.

📌 Példa: Az előző termékfejlesztési példát folytatva, így fog zajlani: Az A feladat befejezésének határideje a 10. nap, így EF = 10

A két utódfeladat közül a legkorábbi a 12. napra van ütemezve, így ES = 12 .

A szabad idő képletének alkalmazása után az eredmény 2, ami azt jelenti, hogy az UI tervezést legfeljebb 2 nappal késleltetheti, és még így is tartani tudja a feladatokat a menetrendben. Még ha az A feladat befejezési dátuma a 10. naptól a 12. napra tolódik is, a B feladat ütemterve változatlan marad, mert még mindig a 2 napos szabad időkereten belül van.

Ezt a példát egy Gantt-diagrammal illusztráltuk, amely a feladatokat egy idővonalon ábrázolja, feltüntetve a kezdési és befejezési dátumokat, a függőségeket és a szabad időt. Ez egy remek módszer a szabad idő egy pillanat alatt történő felismerésére.

Látja a látható rést a feladat A vége és a feladat B kezdete között? Ez a szabad idő.

Húzza át a függőségeket a szabad idő számításának megfelelően.

💡 Profi tipp: Ha olyan projektmenedzsment eszközt használ, mint a ClickUp, a szabad idő kiszámítása sokkal könnyebbé válik a ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével. Az egész projektet egy vízszintes idővonalon ábrázolja, megmutatva, hogy a feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hol van hely a lélegzetvételre. A gyémánt ikon a Gantt-diagram mérföldköveit jelzi, mint például a bevezetés dátuma, a jóváhagyási pont vagy a fázis befejezése. Készítsen vizuális feladatfüggőségeket a ClickUp Gantt-diagram nézetével. Ha a határidők változnak, egyszerűen áthelyezheti a feladatcsíkokat. A projektütemező szoftver automatikusan frissíti a kapcsolódó feladatokat, megőrizve a függőségi logikát, és azonnal megjeleníti a feladat teljes slackjének változásait.

Szabad idő vs. teljes idő: mi a különbség?

A slack a „kritikus út” (szójáték szándékos!) ahhoz, hogy megértsük, hol van rugalmasság a projekt ütemezésében. Egy másik kifejezés, amellyel találkozni fog, a teljes slack vagy teljes float.

A teljes lazaság a projekt általános rugalmasságát jelzi, míg a szabad lazaság az egyes feladatok és erőforrások zökkenőmentes végrehajtásához és hatékony kezeléséhez szükséges napi mozgásteret biztosítja.

Íme egy rövid összehasonlítás, amely elmagyarázza a szabad és a teljes slack közötti különbséget a projektmenedzsmentben.

Funkció Szabad idő Teljes slack Meghatározás Az az idő, amennyivel egy feladat késleltethető anélkül, hogy az közvetlenül utána következő feladatok kezdete is késleltetődne. Projekt-szintű, így figyelembe veszi a teljes projekt ütemezésére gyakorolt hatást. Hatály Feladatspecifikus, így a közvetlenül következő feladatokra gyakorolt hatásra összpontosít. Projekt-szerte, így figyelembe veszi a teljes projekt ütemezésére gyakorolt hatást. Számítás A feladat legkorábbi befejezése és utódjának legkorábbi kezdete közötti különbség A feladat késői befejezése és korai befejezése (vagy késői kezdése és korai kezdése) közötti különbség Hatás A késések csak a következő feladatokat érintik, nem az egész projektet. A késések hatással lehetnek a projekt befejezésének dátumára. Hasznosság Segít az erőforrások elosztásának és a kisebb ütemezési módosítások kezelésében. A kritikus út és a projekt általános rugalmasságának azonosítása Kritikus út A kritikus útvonalon lévő feladatok szabad tartaléka nulla. A kritikus útvonalon lévő feladatok teljes slackje nulla.

💡 Profi tipp: Használja a szabad időt mikro-döntésekhez (napi szinten az emberek/berendezések összehangolásához), és a teljes szabad időt makro-ütemterv kockázatokhoz és kritikus útvonalakhoz. Az időtartam, a logika vagy a naptárak bármilyen változása után számítsa újra – a szabad idő a hálózattal együtt változik.

A legjobb gyakorlatok a szabad idő hatékony kezeléséhez a projektekben

Figyelje szorosan a nulla szabad idővel rendelkező feladatokat

Még ha egy feladat nem is szerepel a kritikus útvonalon, ha nincs szabad tartaléka, akkor bármilyen késedelem azonnal hatással lesz az azt követő feladatokra. Kezelje ezeket a feladatokat rejtett kockázatokként, és ugyanolyan éberséggel kövesse nyomon őket, mint a kritikus útvonalon szereplő tevékenységeket.

💡 Profi tipp: A ClickUp Gantt nézetének kritikus út és slack idő számítása megmutatja azokat a feladatokat, amelyeket feltétlenül időben el kell végeznie. A slack időt szaggatott sáv jelzi, a késedelemre nincs lehetőséget adó feladatokat pedig egyértelműen kiemeli, mint nulla slacket. Számítsa ki a lazaságot és hatékonyan ütemezze a feladatokat a ClickUp segítségével!

📮 ClickUp Insight: A vezetők 31%-a a vizuális táblákat részesíti előnyben, míg mások a Gantt-diagramokat, a műszerfalakat vagy az erőforrás-nézeteket használják. De a legtöbb eszköz arra kényszerít, hogy válasszon egyet. Ha a nézet nem felel meg az Ön gondolkodásmódjának, akkor az csak egy újabb konfliktusforrást jelent. A ClickUp segítségével nem kell választania. Egyetlen kattintással válthat az AI-alapú Gantt-diagramok, Kanban táblák, irányítópultok vagy a munkaterhelés-nézet között. A ClickUp Brain segítségével pedig automatikusan létrehozhat személyre szabott nézeteket vagy összefoglalókat attól függően, hogy ki nézi őket – Ön, egy vezető vagy a tervezője. 💫 Valós eredmények: A CEMEX a ClickUp segítségével 15%-kal gyorsította fel a termékbevezetéseket, és 24 óráról másodpercekre csökkentette a kommunikációs késéseket.

Használja a szabad időt az erőforrások kiegyenlítésére

Ha egy feladatnak van szabad időtartama, akkor azt kissé elhalaszthatja anélkül, hogy az ütemtervet befolyásolná. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy a csapat tagjait vagy a berendezéseket magasabb prioritású feladatokra osztja át anélkül, hogy ez késedelmet okozna a további folyamatokban.

💡 Profi tipp: A drag-and-drop újratervezéssel és a függő feladatok áthelyezésével a ClickUp megkönnyíti a feladatok módosítását, hogy erőforrásokat szabadítson fel anélkül, hogy ez hatással lenne a következőkre. Engedélyezze a függőségek újratervezését a ClickUp Feladatokban, vagy a Lista vagy Gantt nézetekben, hogy automatikusan módosítsa a kapcsolódó feladatokat, amikor egyet áthelyez a szabad idővel. A függőségek átütemezése a ClickUp Gantt-nézetében

Védje a slacket, ne pazarolja el!

A szabad idő nem extra idő a határidők lazítására. Ha feleslegesen felhasználja, elveszíti azt a természetes puffert, amely megvédi a projektet a kisebb zavaroktól. Ezért ösztönözze a csapatokat, hogy tartsák be a tervezett határidőket, kivéve, ha egyértelműen szükség van a szabad idő felhasználására.

Az egyéni nézetek lehetővé teszik a feladatok szűrését és kiemelését a szabad idő vagy az egyéni mezők alapján, így csapata pontosan tudja, hol vannak időtartalékok és hol nincsenek. Használja ezt a funkciót a szabad időtartamok tudatos védelmére.

💡 Profi tipp: A ClickUp idővonal nézet ideális a különböző személyek vagy csapatok munkaterhelésének nyomon követéséhez. A feladatokat megbízott, osztály vagy prioritás szerint csoportosíthatja, és ütemezésüket egymás mellett megtekintheti. Tegyük fel például, hogy egy minőségbiztosítási elemző csütörtökön fejezi be a tesztelést, és a következő telepítési feladat hétfőn kezdődik. Ez a nézet azt mutatja, hogy három napos szünet van a munkájukban. A ClickUp Timeline View segítségével időrendben tekintheti meg a csapat feladatait.

Gyakran számoljon újra

A szabad idő dinamikus: változik, amikor módosítja a feladatok időtartamát, függőségeit vagy naptárait. Minden ütemezés frissítése után ellenőrizze, hol nőtt, csökkent vagy szűnt meg a szabad idő, hogy a kockázati képet naprakészen tartsa.

💡 Profi tipp: A ClickUp Gantt-diagramjai valós időben frissülnek, így biztosítva, hogy a vizualizáció mindig naprakész legyen. A feladat időtartamának vagy sorrendjének bármilyen változása azonnal megjelenik a slack mutatókon.

Kommunikálja a függőségeket

Győződjön meg arról, hogy a feladat tulajdonosai pontosan tudják, mennyi szabad idejük van. Egy fejlesztő, aki úgy gondolja, hogy „még két napot vehet ki”, amikor csak egy nap szabad ideje van, akaratlanul is késleltetheti a tesztelést vagy a bevezetést.

Az értesítések segítségével az érintettek azonnal értesülnek, ha egy függő feladat megváltozik, vagy ha a slack idő csökken.

💡 Profi tipp: Állítson be trigger-alapú szabályokat a ClickUp Automations-ban, hogy automatikusan értesítse az érintetteket a projekt ütemezésében bekövetkezett változásokról. Kérje meg a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy szigorúan ellenőrizze a határidőket.

Hagyományosan a szabad idő figyelemmel kísérése és az azzal kapcsolatos intézkedések végrehajtása állandó kézi ellenőrzést jelentett. De olyan platformok segítségével, mint a ClickUp, a projektmenedzserek valós időben kaphatnak betekintést abba, hogy hol kell megőrizni a szabad időt, hol kell átcsoportosítani, és hogyan kell kommunikálni a kockázatokat.

A ClickUp Brain segítségével a szabad idő kezelése proaktívvá válik, ahelyett, hogy reaktív lenne. Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a Gantt-diagramokat, hagyja, hogy a Brain felhozza a kockázatos tevékenységeket, elmagyarázza azok hatását, és akár erőforrás-átcsoportosításokat is javasoljon.

Emellett gyors frissítéseket is készíthet az érdekelt felek számára, amikor a szabad idő szűkül, így csapata még a késések láncreakciója előtt cselekedhet.

Szerezzen be javaslatokat a feladatok ütemtervéhez, és készítsen Gantt-diagramokat a ClickUp Brain segítségével a ClickUp-ban.

Íme egy rövid szótár az Ön számára:

Mely feladatok vannak most veszélyben, miután elhalasztottam az X feladatot?

Mutassa meg az összes olyan feladatot, amelynek nulla napos szabad időtartama van

Összefoglalja a marketingkampány idővonalában a héten végrehajtott változtatásokat

Írjon üzenetet a tartalomcsapatnak, amelyben elmagyarázza, miért gyorsítjuk fel a modul fejlesztését

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kritikus út elemzési sablonjával azonosíthatja a potenciális szűk keresztmetszeteket és kockázatokat.

Ha pedig kész sablonokat szeretne, amelyekkel csökkentheti a munkát, használja a ClickUp kritikus útvonalanalízis sablonját.

Ez a projektütemterv-sablon segít a projektmenedzsereknek a menetrendek, a függőségek és a szabad idő egy pillanat alatt történő nyomon követésében. A feladatokat a projekt fázisai szerint rendezi, például kutatás, megvalósítás és felülvizsgálat.

Az idővonal ablakot egy naptári dátumokhoz igazított vízszintes sáv jeleníti meg, amelyen függőségi vonalak kötik össze az egymástól függő feladatokat. Ezenkívül a piros színnel kiemelt feladatok szorosan egymáshoz kapcsolódó vagy nulla slackkel rendelkező feladatokat jelölnek.

Justin Kosmides, a Vela Bikes vezérigazgatója így nyilatkozik a ClickUp Gantt-diagramjairól:

Mivel kis csapat vagyunk, és több ezer megrendelésünk van a világ minden tájáról, rendkívül hatékonynak kell lennünk, és a ClickUp Gantt-diagramok lehetővé teszik, hogy egy helyen kövessük nyomon az összes gyártási és logisztikai folyamatot, ami kétharmadával hatékonyabbá tette gyártási csapatunkat.

Mivel kisebb csapat vagyunk, és több ezer megrendelésünk van a világ minden tájáról, rendkívül hatékonynak kell lennünk, és a ClickUp Gantt-diagramok lehetővé teszik számunkra, hogy egy helyen kövessük nyomon az összes gyártási és logisztikai folyamatot, ami a gyártási csapatunk hatékonyságát kétharmadával növelte.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a negyedéves tervezési ciklust vagy kövesse nyomon az osztályok jelentéseit a ClickUp Gantt Timeline Template segítségével.

Egy másik kiváló, azonnal használható, testreszabható struktúra a ClickUp Gantt Timeline Template.

Ez a Gantt-diagram projekt sablon segít a csapatoknak a feladatok időbeli tervezésében, vizualizálásában és kezelésében. A feladatok színekkel jelölt formátumban vannak egymás után elrendezve, így könnyen követhető a projekt előrehaladása. Ráadásul a függőségi vonalak összekötik a kapcsolódó feladatokat, biztosítva a munkafolyamat egyértelműségét.

A feladatokon található csíkos minták a szabad időt jelzik, ami beépített rugalmasságot biztosít a csapatoknak.

A folyamatos felügyelethez a ClickUp Autopilot Agents a legjobb választás. Ezek az eszközök aktívan figyelik a munkaterületét, és akkor lépnek működésbe, amikor a projekt logikája védelmet igényel.

Állítson be egyedi kiváltókat az AI-ügynökei számára, hogy azok cselekedjenek

Tegyük fel, hogy a tervezési feladat két napos késésben van, és hamarosan fel fogja használni az összes rendelkezésre álló slacket. Egy előre elkészített ügynök figyelmeztetheti a kreatív vezetőt, javasolhatja a felülvizsgálati értekezlet elhalasztását, és akár újból kioszthatja a követő feladatokat.

Íme egy példa a beállításra:

Ügynök: Figyelje a kritikus feladatokat alacsony slack értékkel

Trigger: Ha a slack egy nap alá csökken

Teendők: Értesítse a projektmenedzsert, tegyen megjegyzést a feladat szálához, és javasoljon erőforrás-elosztást.

A ClickUp Brain támogatja ezeket az ügynököket, így döntéseik a tényleges feladatfüggőségeken, a csapat kapacitásán és a projekt beállításain alapulnak.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Gantt-diagram szoftver

Szerezzen magának egy kis (ingyenes) slacket a ClickUp segítségével

A szabad mozgástér vagy szabad mozgástér egy praktikus módszer a projekt ütemtervének, függőségeinek és erőforrás-elosztásának nyomon követésére. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek pontosan megérteni, mennyi mozgásteret biztosítanak a feladatok, hogy megmentsék a projektet a last minute pániktól.

A ClickUp projektmenedzsmenthez a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, amely egy helyen egyesíti a projektet, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Segít elkerülni a késedelmeket, a zavarokat és az elmulasztott átadásokat.

A Gantt- és Timeline-nézetek, amelyek vizuálisan ábrázolják a függőségeket és kiemelik a slacket, a problémákat jelző automatizálások és a platformon keresztül integrált, kontextusban gazdag AI-támogatás segítségével minden szükséges segítséget megkap, hogy növelje csapata termelékenységét.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅

GYIK

1. Hogyan használják a szabad időt a kritikus út módszerben?

A kritikus út módszer (CPM) szabad időtartama vagy szabad mozgástér lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy azonosítsák az egyes feladatok ütemezésében a rugalmasságot. Ez lehetővé teszi számukra, hogy átcsoportosítsák az erőforrásokat vagy módosítsák az ütemtervet anélkül, hogy ez hatással lenne a függő feladatokra vagy a projekt teljes befejezési dátumára.

2. Lehet egy feladatnak egyszerre szabad és teljes laza ideje is?

Igen, egy feladatnak lehet szabad és teljes tartaléka is, de az értékek eltérhetnek egymástól. Ha egy feladat nem tartozik a kritikus útvonalhoz, akkor lehet pozitív szabad és teljes tartaléka is, de a kritikus útvonalon lévő feladatoknak nincs tartalékuk.

3. Mit jelent, ha a szabad idő nulla?

Ha a szabad idő nulla, az azt jelenti, hogy a feladat késleltetése a következő feladat kezdetét is késlelteti. A CPM-ben ez gyakran azt jelzi, hogy a feladat vagy a kritikus útvonalon van, vagy közvetlenül szabályozza az utána következő feladatok ütemezését. Ha negatív szabad idő értéke van, az azt jelenti, hogy nincs pufferidő, és késésben van.

Számos projektmenedzsment eszköz automatikusan kiszámítja és megjeleníti a szabad időt. A ClickUp segít a feladatok ütemezésében és a szabad és teljes határidők nyomon követésében, közvetlenül a Gantt-diagramokból és az idővonal nézetekből. A szabad időt szaggatott sáv jelzi, amely azt mutatja, hogy mennyi rugalmassággal rendelkeznek a többi feladat, mielőtt hatással lennének a következőre vagy a teljes projekttervre.