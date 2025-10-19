A 13 legjobb Algolia alternatíva a gyors és rugalmas kereséshez 2025-ben

A keresés mindenhol jelen van: a webhelyén, az alkalmazásában és a dokumentumaiban. Ha jól működik, a felhasználók alig veszik észre.

Az Algolia-hoz hasonló keresési megoldások villámgyors, helyesírási hibákat toleráló és relevanciára hangolt keresési megoldásokkal emelték a lécet. De ahogy az Ön igényei növekednek, úgy nőnek a hiányosságok is.

Lehet, hogy az árak magasnak tűnnek. Lehet, hogy több ellenőrzést, rugalmasságot, relevánsabb keresést vagy AI-alapú intelligenciát szeretne. Vagy talán egy helyesírási hibákat toleráló keresőmotort épít e-kereskedelem, vállalati adatok vagy termékek tartalmához.

Bármi is legyen az eset, nem fog hiányozni a választási lehetőség. A nyílt forráskódú motoroktól a vállalati szintű platformokig, ez a lista bemutatja a valós teljesítményre és testreszabhatóságra tervezett, hatékony Algolia alternatívák legfontosabb funkcióit.

👀 Tudta-e: A Search as a Service egy felhőalapú megoldás, amely készen használható szolgáltatásként biztosít keresési funkciókat, így a fejlesztőknek nem kell maguknak komplex keresési infrastruktúrát építeniük és karbantartaniuk. Gondoljon rá úgy, mintha a Gmail-t használná ahelyett, hogy saját levelezési szervert üzemeltetne.

Algolia alternatívák áttekintése

Gyors összehasonlítást szeretne, mielőtt belevágna? Íme, hogyan állnak egymáshoz képest a legjobb Algolia alternatívák a legjobb felhasználási esetek, keresési funkciók, árak és alapvető erősségek tekintetében.

Miért érdemes az Algolia alternatíváit választani?

Az Algolia gyors, kifinomult és könnyen implementálható, de nem mindig a legmegfelelőbb minden csapat vagy projekt számára.

A mai keresőmotorok már messze túlmutatnak az azonnali eredményeken. Találhat olyan keresési megoldásokat, amelyek kifejezetten az alábbi célokra lettek kifejlesztve:

Helyesírási hibák tolerálása és fuzzy keresés

Mesterséges intelligenciával támogatott keresési funkciók és személyre szabás

Szűrési lehetőségek és dinamikus rendezés a termékek felfedezéséhez

Nyílt forráskódú vezérlés és rugalmas API-k

Jobb árképzési modellek, amelyek az Ön igényeihez igazodnak

Szemantikus keresés és természetes nyelvfeldolgozás

Képkeresés

A legjobb rész? Ezeknek az Algolia alternatíváknak a többsége zökkenőmentesen integrálja a keresési funkciót a rendszerébe, függetlenül attól, hogy startup MVP-t épít vagy vállalati platformot bővít.

A legjobb Algolia alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most, hogy megismerkedett ezeknek a keresési megoldásoknak a magas szintű összehasonlításával, itt az ideje, hogy elmélyüljön a részletekben.

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb versenyzőkre és arra, hogyan állnak egymáshoz képest.

1. ClickUp (A legjobb a keresés integrálásához a projektmenedzsment munkafolyamatokba)

Fedezze fel még ma a ClickUp összekapcsolt keresőjének erejét! A ClickUp segítségével az egész munkaterületét kereshetővé teheti.

Egyes keresőeszközök segítenek megtalálni a megfelelő terméket. A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, segít megtalálni a megfelelő mindent – a találkozói jegyzetektől és specifikációktól kezdve a hosszú feladat-szálakban elrejtett megjegyzésekig. Más szavakkal, teljesen kiküszöböli a Work Sprawl-t – az egymástól független alkalmazások, eszközök és kontextusok káoszát!

Azok számára készült, akik a munkaterületükön belül dolgoznak, és nem csak felületes eredményekre van szükségük. Ha dokumentumokkal, eredményekkel és függőségekkel kell foglalkoznia, az, hogy azonnal megtalálja, amire szüksége van, jelentheti a különbséget a lendület és a káosz között.

A ClickUp Connected Search segítségével másodpercek alatt megtalálja munkáját.

A középpontban a ClickUp Enterprise Search áll, amely intelligensen kereshetővé teszi az egész munkaterületét. Beírhat néhány kulcsszót, és nemcsak a megfelelő feladatcímeket, hanem a megjegyzésekben, a dokumentumok bekezdéseiben vagy akár a mellékletekben rejtett frissítéseket is megjelenítheti.

Keresés feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek között egyetlen egységes folyamatban a ClickUp Connected Search segítségével.

Kontextusérzékeny, így nem csak karakterláncokat egyeztet, hanem megérti a relevanciát is, attól függően, hogy hol és hogyan dolgozik. Ez hatékony alternatívává teszi azoknak a csapatoknak, akik a keresést a munkafolyamatukba szeretnék beépíteni, nem pedig rájuk akasztani.

Keresés útközben a ClickUp Brain segítségével

Hogy még tovább menjen, a ClickUp Brain intelligens, gyors és hatékony keresővé alakítja a keresést. Nem csak az információk megtalálásáról van szó – segít összefoglalni a hosszú szálakat, automatikusan generál válaszokat, és még a talált eredmények alapján követő üzeneteket is ír.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy összefoglalja, megfogalmazza és kivonja a következtetéseket közvetlenül a munkaterületéről.

A komplex projekteket kezelő, gyors tempójú csapatok számára ez a keresést termelékenység-növelő tényezővé teszi. Nem csak megtalálja a dolgokat, hanem gyorsabban is cselekszik.

Bónusz: Ismerje meg a ClickUp Brain MAX -ot, a kontextusfüggő mesterséges intelligenciával rendelkező asztali társát, amely tökéletesen illeszkedik a munkaterületéhez. Így működik: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, az interneten és máshol

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és parancsokat adjon – kéz nélkül, bárhol

*A Brain MAX teljes hozzáférést biztosít olyan prémium AI eszközökhöz, mint a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, LLM-független megoldással.

Ismeri a projektjeit, a csapatát, a határidőit és a munkatörténetét, így olyan válaszokat és automatizálást kap, amelyek valóban értelmeseke

Készítse el munkáját a ClickUp Docs segítségével

Mivel a legtöbb keresésre érdemes tartalom dokumentumokban található, a ClickUp Docs segítségével könnyedén létrehozhat és összekapcsolhat mindent, a termékismertetőktől és az SOP-któl kezdve a találkozói jegyzetekig és a brainstorming oldalakig.

Készítsen gazdag, együttműködésen alapuló dokumentumokat, amelyek a ClickUp Docs segítségével kapcsolódnak a munkafolyamataihoz.

Ezek nem különálló fájlok és mappák. A ClickUp dokumentumai a munkafolyamatok részeként működnek, így kapcsolódnak a feladatokhoz, valós időben frissülnek, és a kapcsolódó kereső segítségével teljes mértékben kereshetők.

Ezzel az intelligens dokumentumkezelési munkafolyamattal már nem kell a Google Drive lapok és a projekt táblák között ugrálnia – tudása ott marad, ahol a cselekvése is.

Legyen a ClickUp Knowledge Management a munkakönyvtára!

Mindezt összefogva a ClickUp tudásmenedzsment funkciója a ClickUp-ot belső keresőmotorrá alakítja. A csapatok központi könyvtárat hozhatnak létre a legfontosabb információkkal – gyakran ismételt kérdések, projektelőzmények, ügyfélmunkafolyamatok – és azonnal előhívhatják a válaszokat, amikor szükségük van rájuk.

Hozzon létre egy központi hubot az SOP-k, a GYIK-ek és a projektinformációk számára, amelyre csapata támaszkodhat a ClickUp tudásmenedzsment funkció segítségével.

A statikus adatokat indexelő külső keresőeszközökkel ellentétben az AI keresőmotor a csapatával együtt fejlődik, így a keresési eredmények dinamikusak és relevánsak maradnak a projektek tényleges működése szempontjából.

Azok számára, akik dokumentumok között fuldoklanak, feladatok frissítéseit kergetik, vagy belefáradtak az eszközök közötti váltogatásba csak azért, hogy „megtalálják azt az egy dolgot”, a ClickUp frissítően egységes élményt kínál. Ez nem csak egy projektmenedzser összekapcsolt AI keresővel – ez a keresés beépül a csapat munkájába.

💡 Profi tipp: Az előre elkészített ClickUp AI Autopilot Agents segítségével rugalmas, természetes nyelvű kereséseket végezhet az összes feladatában, dokumentumában és csatlakoztatott alkalmazásában. Hogyan? Ezek az Autopilot Agents előre be vannak állítva, hogy bizonyos kiváltó eseményekre reagáljanak, majd frissítéseket, jelentéseket vagy válaszokat tegyenek közzé egy meghatározott helyen. Ha a tudáskezeléshez állítja be őket, akkor a felhasználó lekérdezése alapján dokumentumokat, feladatokat és megjegyzéseket keresnek elő. Keresés a ClickUp AI ügynökeivel

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre egyéni mezőket a metaadatok nyomon követéséhez a feladatok és dokumentumok között.

Automatizálja a rutin munkafolyamatokat triggerekkel, feltételekkel és műveletekkel.

Többféle nézet – lista, Kanban, idővonal és Gantt – segítségével vizualizálhatja a munkát.

Hozzárendeljen megjegyzéseket és ellenőrzőlistákat a csapat tagjaihoz a részletes elszámoltathatóság érdekében.

Beágyazhat gazdag tartalmakat, például videókat, táblákat vagy táblázatokat közvetlenül a Docs-ba.

Állítson be részletes jogosultságokat feladatokhoz, mappákhoz és tudásbázisokhoz

Szinkronizálja a ClickUp-ot a naptárával és e-mailjével a kontextus szerinti feladatfrissítések érdekében.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a gazdag funkciókészlet miatt nehézségeket okozhat a tanulási folyamat.

A mobil élmény korlátozottnak tűnhet a mély dokumentumszerkesztés esetén.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Imádom a ClickUp személyre szabhatóságát és rugalmasságát. Cégünk sokféle célra használja. Ez a CRM-ünk, a hibajelentő rendszerünk, a projektmenedzsment eszközünk, a vállalati erőforrás-tárolónk és a folyamatok dokumentációja. Mindezeket a feladatokat kiválóan ellátja, ami nagyon lenyűgöző.

Imádom a ClickUp személyre szabhatóságát és rugalmasságát. Cégünk sokféle célra használja. Ez a CRM-ünk, a hibajelentő rendszerünk, a projektmenedzsment eszközünk, a vállalati erőforrás-tárolónk és a folyamatok dokumentációja. Mindezeket a feladatokat kiválóan ellátja, ami nagyon lenyűgöző.

2. Elasticsearch (a legjobb testreszabható, vállalati szintű kereséshez)

via Elasticsearch

Egyes eszközök segítenek az információk megtalálásában. Az Elasticsearch segít megtervezni, hogyan fedezzék fel, indexeljék és élvezhessék azokat. Az Apache Lucene-re épülő eszköz sebességre, skálázhatóságra és teljes ellenőrzésre van optimalizálva.

Az Algolia és más Elasticsearch alternatívákhoz képest ez a vállalati szintű keresőmotor ideális azoknak a csapatoknak, amelyek az indexelés és a lekérdezés minden aspektusát konfigurálni szeretnék, black-box korlátozások nélkül. Támogatja a fejlett szűrést, az egyéni relevancia-beállítást és a zökkenőmentes teljesítményt nagy méretű adatkörnyezetekben.

A termékkatalógusoktól a belső irányítópultokig és a nyilvános alkalmazásokig, ez az Algolia alternatíva alkalmazkodik az Ön felhasználási esetéhez. Testreszabhatja az elemzőket különböző nyelvekhez, rugalmasan kezelheti az infrastruktúrát, és mélyreható lekérdezési nyelvét felhasználva valós idejű, nagy teljesítményű keresést hozhat létre, amely pontosan az Ön igényeinek felel meg.

Az Elasticsearch legjobb funkciói

A beépített klaszterállapot-eszközökkel figyelemmel kísérheti és kezelheti a teljesítményt.

Állítson be riasztásokat és anomália-érzékelést az Elastic Observability segítségével.

Használja ki az index életciklus-kezelést (ILM) az adatmegőrzési irányelvek automatizálásához és a tárolás optimalizálásához a forró, meleg és hideg csomópontokon.

Titkosítsa a tárolt és átvitt adatokat integrált biztonsági funkciókkal

Használja a szerepköralapú hozzáférés-vezérlést (RBAC) a felhasználói jogosultságok kezeléséhez.

Az Elastic Cloud vagy az önállóan kezelt példányok segítségével könnyedén telepítheti bármilyen környezetben, támogatva a felhőalapú, hibrid és helyszíni beállításokat.

Az Elasticsearch korlátai

A beállítás és a finomhangolás háttérrendszerrel kapcsolatos szakértelmet igényel.

Nem ideális azoknak a csapatoknak, akik plug-and-play egyszerűséget keresnek.

Elasticsearch árak

Nyílt forráskódú és saját szerveren futó: Ingyenes

Elastic Cloud Standard: 16 USD/hó-tól

Elastic Cloud Pro: 95 USD/hó-tól

Elastic Cloud Serverless: 0,10 USD/1000 kérés vagy 0,50 USD/GB tárolt adat

Vállalati árak: Egyedi árak

Elasticsearch értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

3. Coveo (A legjobb vállalati AI-alapú kereséshez és személyre szabáshoz)

via Coveo

A Coveo nem csak eredményeket szolgáltat, hanem a viselkedés alapján kialakított és gépi tanulás által támogatott, az egyes felhasználók szándékához igazított válaszokat is. A Coveo vállalati keresésre lett tervezve, és kiválóan teljesít az e-kereskedelemben, az ügyfélszolgálatban és a tudásintenzív környezetekben, ahol a relevancia közvetlenül befolyásolja a bevételt.

Kiemelkedő képessége a nagyméretű személyre szabás. A Coveo folyamatosan tanul a felhasználói viselkedésből, hogy valós időben finomítsa a keresési eredményeket – függetlenül attól, hogy valaki egy súgó központban vagy egy online áruházban böngészik, az élménye minden kattintással fejlődik.

A platformok között szilárd információkat kezelő szervezetek számára a Coveo egy egységes keresési réteget hoz létre, amely a formátumtól és a forrástól függetlenül a legrelevánsabb tartalmakat jeleníti meg. Az Algolia-hoz képest nem csak a sebesség terén nyújt előnyt, hanem intelligens rangsorolást, viselkedéselemzést és valóban adaptív élményt is biztosít, amely fenntartja a felhasználók érdeklődését.

A Coveo legjobb funkciói

Javítsa a tartalom relevanciáját intelligens keresési javaslatokkal

Építsen szándékérzékeny élményeket a web, a támogatás és a kereskedelem területén

Használja ki az elemzéseket a viselkedés megértéséhez és az utazások optimalizálásához.

Integrálja a Salesforce, Adobe, ServiceNow és más rendszerekkel.

Automatizálja a hangolást öntanuló relevancia algoritmusokkal

AI-alapú esetelterelést biztosítson a támogatási portálokon a jegyek számának csökkentése érdekében.

A Coveo korlátai

A beállítás és a betanítás időbe telik, hogy teljes mértékben kiaknázhassa az eszközök előnyeit.

Az árak átláthatósága kisebb csapatok számára kihívást jelenthet.

Coveo árak

Egyedi árak vállalatok számára

Coveo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a Coveo-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint :

A Coveo az eddigi együttműködésünk során jelentősen javította támogatási dokumentációnk megtalálhatóságát.

A Coveo az eddigi együttműködésünk során jelentősen javította támogatási dokumentációnk megtalálhatóságát.

4. OpenSearch (A legjobb AWS-kompatibilis nyílt forráskódú kereső)

via OpenSearch

Az egyik legjobb Algolia alternatívaként az OpenSearch keresési, elemzési és megfigyelési funkciókat kínál azoknak a csapatoknak, amelyeknek kontrollra, átláthatóságra és AWS-natív skálázhatóságra van szükségük. Az Elasticsearch-ből kivált, ismerős alapokra épül, és olyan kulcsfontosságú funkciókkal rendelkezik, mint a robusztus irányítópultok, a riasztások és a többbérlős biztonság.

Akár naplókat elemz, infrastruktúra-mutatókat vizualizál, akár belső keresési irányítópultokat működtet, ez egy nyílt keresőmotor, amely segít a csapatoknak hatalmas mennyiségű adatot hatékonyan tárolni és lekérdezni. Az EC2 és az OpenSearch Service olyan AWS-szolgáltatásokkal való mély integrációja megkönnyíti a méretezést, miközben rugalmas marad, a saját fejlesztésű rendszerek korlátai nélkül.

Azok számára, akik teljes átláthatóságot és felhőalapú telepítést keresnek, anélkül, hogy egy adott szállítóhoz kötődnének, az OpenSearch egyensúlyt teremt a nyílt innováció és a vállalati szintű teljesítmény között.

Az OpenSearch legjobb funkciói

Használja az OpenSearch Dashboards alkalmazást valós idejű adatfeltáráshoz.

Alkalmazzon beépített anomália-érzékelőt az automatikus riasztásokhoz.

Testreszabhatja a lekérdezéseket teljes szöveg, kifejezés és tartomány szűrők segítségével.

Kezelje a többbérlős környezetet finomhangolt hozzáférés-vezérléssel

Biztosítsa rendszerét szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, naplózással és titkosítással.

Vizualizálja a mutatókat az OpenSearch Dashboards drag-and-drop paneljeinek segítségével.

Az OpenSearch korlátai

Az Elasticsearchnél kisebb ökoszisztéma a bővítmények és a támogatás tekintetében

A dokumentáció minősége a különböző verziókban eltérő.

OpenSearch árak

Nyílt forráskódú: Ingyenes

AWS OpenSearch Service: Pay-as-you-go (példányhasználat alapján)

OpenSearch értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: A Cornell Egyetem When Search Engine Services Meet Large Language Models (Amikor a keresőmotorok szolgáltatásai találkoznak a nagy nyelvi modellekkel) című tanulmánya egy lenyűgöző kettős témájú keretrendszert mutat be, amelyben a keresőszolgáltatások és a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) egymást erősítik. Íme, hogyan: Search4LLM Learning-to-Rank (LTR) feladatokon keresztül. A keresőmotorok hatalmas, sokszínű és kiváló minőségű dokumentumtárat biztosítanak, amelyeket felhasználhat az LLM-ek előzetes képzéséhez és finomhangolásához , különösen afeladatokon keresztül.

Ez lehetővé teszi az LLM-ek számára, hogy jobban értelmezzék a felhasználói lekérdezéseket, pontos és kontextusban releváns válaszokat generáljanak, valamint beépítsék a legfrissebb információkat, hogy enyhítsék az olyan problémákat, mint a hallucinációk. 2. LLM4Search Az LLM-ek hatékonyabban összefoglalják és indexelik a tartalmakat, javítják a lekérdezések átírását, finomabb rangsorolással növelik az eredmények relevanciáját, sőt automatizálják az LTR-keretrendszerekhez tartozó megjegyzéseket, így bővítve a keresőmotorok funkcióit.

5. Bloomreach (A legjobb e-kereskedelmi termékek felfedezéséhez és személyre szabásához)

via Bloomreach

Egyes keresőeszközök a háttérben működnek. A Bloomreach viszont a reflektorfénybe lép. Digitális áruházak számára készült, ahol a termékek felfedezése növeli a bevételt, és minden keresési interakció alakítja a vásárlói élményt.

A kulcsszavakat egyszerűen csak összehasonlító eszközökkel ellentétben a Bloomreach mesterséges intelligenciával támogatott személyre szabást kínál, amely reagál a viselkedésre, a kontextusra és a valós idejű készletre, így az általános lekérdezéseket gondosan összeállított élménnyé alakítja. A marketingesek és kereskedők igényeinek figyelembevételével tervezett eszköz intuitív, kódolás nélküli keresési funkciókat kínál a keresési logika beállításához, a elrendezések teszteléséhez és kampányok futtatásához – mindezt fejlesztők bevonása nélkül.

Az Algolia-hoz képest ez a vállalati keresőszoftver mind a személyre szabott keresési eredmények, mind a kreatív ellenőrzés terén mélyebb, lehetővé téve a csapatok számára, hogy vizuálisan és stratégiailag irányítsák a vásárló útját.

A Bloomreach legjobb funkciói

Hozzon létre ügyfélszegmenseket, hogy célzott termék eredményeket nyújthasson.

Integrálja a vizuális keresést, hogy javítsa a mobil felfedezést és a felhasználói élményt.

Szinkronizálja a termékadatokat és a készletet valós időben több forrásból

Használja ki a prediktív mesterséges intelligenciát az átlagos kosárérték növelése érdekében.

Kövesse nyomon a kampány hatását a teljes értékesítési folyamatra kiterjedő elemzésekkel.

Végezzen A/B teszteket a keresési elrendezéseken és a termékek sorrendjén, hogy optimalizálja a vásárlók elkötelezettségét.

A Bloomreach korlátai

Kezdeti tanulási görbe nem technikai felhasználók számára

A vállalati szintű árak nem feltétlenül alkalmasak a kezdő vállalkozások számára.

Bloomreach árak

Igényeinek megfelelő egyedi árazás

Bloomreach értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Bloomreach-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Bloomreach egy nagyon felhasználóbarát platform. Könnyedén létrehozhat forgatókönyveket és kampányokat, beállíthat logikákat, szerkeszthet sablonokat, és megtekintheti az egyes kampányok automatizált irányítópultjait. Emellett a támogató csapat nagyon gyors és segítőkész, ha bármilyen problémája adódik.

A Bloomreach egy nagyon felhasználóbarát platform. Könnyedén létrehozhat forgatókönyveket és kampányokat, beállíthat logikákat, szerkeszthet sablonokat, és megtekintheti az egyes kampányok automatizált irányítópultjait. Emellett a támogató csapat nagyon gyors és segítőkész, ha bármilyen problémája adódik.

Nézze meg: Így építheti fel saját AI tudásbázisát:

6. Meilisearch (A legjobb a könnyű és gyors azonnali kereséshez)

via Meilisearch

A tiszta, gyors és zökkenőmentes Meilisearch a minimalisták álma, ha keresőmotorokról van szó. Könnyű, nyílt forráskódú keresőmotorként azoknak a csapatoknak készült, akik azonnali, helyesírási hibákat toleráló eredményeket szeretnének nyújtani anélkül, hogy konfigurációval vagy bonyolult infrastruktúrával kellene bajlódniuk.

A súgóktól és dokumentációs portáloktól a termékkatalógusokig, a Meilisearch zökkenőmentesen működik az intelligens alapbeállításokkal, miközben testreszabási lehetőségeket kínál a rangsorolás, a szűrők és a szinonimák tekintetében.

Az Algolia vállalatok számára elsődleges megközelítésével ellentétben a Meilisearch egy gyors, megfizethető megoldás, amely teljes ellenőrzést biztosít a csapatoknak, anélkül, hogy egy adott szállítóhoz kötődnének.

A Meilisearch legjobb funkciói

Minimális beállítással valósítson meg facettás szűrést

Gyorsan telepítheti a Docker vagy a Meilisearch Cloud segítségével.

Kezeljen több indexet egy intuitív REST API segítségével.

Használjon nyelvspecifikus elemzőket a többnyelvű kereséshez.

Könnyű indexelési és visszakeresési logikával 50 ms alatti válaszidő

Könnyen integrálható frontend keretrendszerekkel, mint például a Vue, a React és az InstantSearch. js.

A Meilisearch korlátai

Nem optimalizált nagyvállalati telepítésekhez.

Korlátozott beépített elemzési és felhasználói betekintési lehetőségek

Meilisearch árak

Build : 30 USD/hó-tól – kis projektekhez és teszteléshez (50 000 keresést és 100 000 dokumentumot tartalmaz)

Pro : 300 USD/hó-tól – projektek és csapatok méretezése esetén (250 000 keresést és 1 millió dokumentumot tartalmaz)

Egyedi árazás: vállalati igényekhez, mennyiségi kedvezményekkel és prémium támogatással.

Meilisearch értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelések nem elérhetők

🧠 Érdekesség: Thomas Payet, a Meilisearch vezérigazgatója és társalapítója szerint a csapat a „Meili” nevet választotta, mert – értelmezésük szerint – Meili a skandináv mitológiában a „feledékenység istene”. Úgy gondolták, hogy ez a név illik a Meilisearch-hez, mivel a programot éppen a feledékenység okozta problémák megoldására tervezték: segít a felhasználóknak gyorsan és intuitív módon megtalálni, amit elvesztettek.

7. Constructor. io (A legjobb személyre szabott kiskereskedelmi keresési élményhez)

A keresésnek úgy kell működnie, mintha ismerné Önt. A Constructor. io ezt valós időben, a felhasználói viselkedéshez igazítva teszi lehetővé. A vállalati e-kereskedelem számára kifejlesztett Constructor. io a kattintási adatokat használja a termékek felfedezésének személyre szabásához, így biztosítva, hogy a vásárlók a valódi szándékuk alapján lássák a legvalószínűbb vásárlási lehetőségeket, és ne csak a keresési kifejezéseket.

Az automatikus kiegészítéstől a dinamikus szűrőkig és a testreszabható elrendezésekig a platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a keresési folyamat minden részét optimalizálják. Mivel méretezhető, a Constructor.io kiválóan teljesít olyan magas SKU-értékű környezetekben, mint a divat, az elektronika és az online piacterek.

Míg az Algolia rugalmas konfigurációt kínál, a Constructor. io valós idejű viselkedéselemzést ötvöz automatizálással, hogy folyamatosan fejlessze a keresési élményt. Ez egy okosabb megoldás azoknak a kiskereskedelmi márkáknak, amelyek az első naptól kezdve versenyelőnyre szeretnék fordítani a felhasználói élményt.

A Constructor.io legjobb funkciói

Testreszabhatja a rangsorolási stratégiákat üzleti szabályokkal és kereskedelmi célokkal.

Engedélyezze a vásárlói szándék alapján dinamikus szempontokat és szűrőket.

Könnyen integrálható a Shopify, a BigCommerce és az egyedi e-kereskedelmi platformokkal.

Használja az API-first architektúrát a skálázható termékkatalógus-frissítésekhez.

Használja ki a természetes nyelvfeldolgozás előnyeit a keresési lekérdezések jobb megértése érdekében.

Személyre szabott automatikus kiegészítési javaslatok a felhasználói előzmények és trendek alapján

A Constructor.io korlátai

A funkciókban gazdag beállítások teljes testreszabásához fejlesztői támogatásra lehet szükség.

Leginkább nagy léptékű e-kereskedelmi tevékenységekhez alkalmas

Constructor. io árak

Egyedi árazás

Constructor. io értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Constructor. io-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Constructor automatikusan generált funkcióival úgy érzem, hogy kevesebb manuális frissítésre van szükség a mi részünkről, mivel a rendszerük gyorsan és pontosan tanul. Nagy különbséget jelent, ha megbízhatunk a szállító algoritmusában. A személyre szabott funkcióik és a részletes elemzések valóban segítenek felismerni azokat a lehetőségeket, amelyekről korábban talán lemaradtam.

A Constructor automatikusan generált funkcióival úgy érzem, hogy kevesebb manuális frissítésre van szükség a mi részünkről, mivel a rendszerük gyorsan és pontosan tanul. Nagy különbséget jelent, ha megbízhatunk a szállító algoritmusában. A személyre szabott funkcióik és a részletes elemzések valóban segítenek felismerni azokat a lehetőségeket, amelyekről korábban talán lemaradtam.

🧠 Érdekesség: Az autocomplete funkciót, ahogyan ma ismerjük, a Google vezette be 2004-ben Google Suggest néven. Kevin Gibbs, egy junior mérnök alkotta meg, aki eredetileg URL-ek előrejelzésére tervezte, majd később keresési lekérdezésekhez is alkalmazta. Marissa Mayer támogatásával a Google Labs-en keresztül debütált, és 2008-ra a Google keresési élményének központi elemévé vált, újradefiniálva a felhasználók és a keresőmotorok közötti interakciót világszerte.

8. SearchSpring (A legjobb merchandising-központú e-kereskedelmi kereséshez)

via SearchSpring

A kereskedőknek nem csak egy gyors keresősávra van szükségük. Kreativitásra, rugalmasságra és arra a képességre van szükségük, hogy fejlesztők segítségére nélkül alakíthassák a vásárlási élményt. Ez az, amiben a SearchSpring kiemelkedik.

A SearchSpring az e-kereskedelmi csapatok számára készült, akik nagyra értékelik a történetmesélést és a stratégiát. A SearchSpring segítségével a kereskedők teljes ellenőrzést kapnak a termékek megjelenése, a kategóriák viselkedése és a promóciók lebonyolítása felett. A dinamikus szabályoktól az egyedi elrendezésekig, ez egy kereskedelem-központú eszközkészlet, amely a mindennapi keresést gondosan összeállított élménnyé varázsolja.

Beállíthatja a termékek elhelyezkedését, személyre szabhatja a kategóriaoldalakat és szezonális kampányokat indíthat – mindezt anélkül, hogy egy sor kódot is írnia kellene. A konverzióra és a márka megjelenítésére összpontosító kereskedelmi csapatok számára a keresést hatékony eszközzé alakítja az ügyfelek elkötelezettségének növelése érdekében.

Míg az Algolia a fejlesztők által vezérelt testreszabásra összpontosít, a SearchSpring közvetlenül a kereskedőket támogatja. Ez egy gyakorlatias megoldás, amely ötvözi a keresési logikát a kereskedelem művészetével – kódolás nélkül.

A SearchSpring legjobb funkciói

Készítsen olyan céloldalakat, amelyek tükrözik a promóciókat és a szezonális stratégiát.

Elemezze a teljesítményt kategória, lekérdezés és felhasználói viselkedés szerint.

Használjon intelligens szinonimákat és átirányításokat a kilépési arány csökkentése érdekében.

Integrálja a legnépszerűbb e-kereskedelmi platformokkal és ERP-kkel

Dinamikus termékrácsok engedélyezése vásárlói szegmensek alapján

Tervezze meg a merchandising változásokat, hogy azok összhangban legyenek a kampányokkal vagy a fontos dátumokkal.

A SearchSpring korlátai

A fejlett testreszabáshoz nagyobb katalógusok támogatása szükséges.

Elsősorban az e-kereskedelmi felhasználási esetekre összpontosít.

SearchSpring árak

Személyre szabott árak a szintek alapján

SearchSpring értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (120+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a SearchSpringről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Searchspring arra törekszik, hogy releváns, személyre szabott keresési eredményeket és termékajánlásokat nyújtson, ami javítja a vásárlók élményét.

A Searchspring arra törekszik, hogy releváns, személyre szabott keresési eredményeket és termékajánlásokat nyújtson, ami javítja a vásárlók élményét.

💡 Profi tipp: A ClickUp alkalmazásban összekapcsolhatja a keresést a ClickUp Automations szolgáltatással, így a feladatok, megjegyzések vagy dokumentumok frissítései automatikusan elindítják a munkafolyamatokat – gondoljon például a feladatok kiosztására, amikor valaki megjegyzi, hogy „kész a felülvizsgálatra”, az állapotok áthelyezésére, amikor egy dokumentum tartalmazza a „jóváhagyva” szót, vagy emlékeztető küldésére, amikor olyan kulcsszavak jelennek meg, mint „sürgős”. A ClickUp segítségével nem csak információkat találhat, hanem azonnal cselekedhet is, így a keresés intelligens, reagáló réteggé válik, amely összehangolja a csapatát és előreviszi a munkát.

9. Typesense (A legjobb fejlesztőbarát azonnali keresési API-khoz)

via Typesense

A Typesense azoknak a fejlesztőknek készült, akik gyors, megbízható keresést szeretnének, anélkül, hogy a nehézkes platformok komplexitásával kellene szembesülniük. Míg az Algolia vállalati rétegeket ad hozzá, a Typesense lecsökkenti a felesleges elemeket, és néhány sor kóddal olyan kulcsfontosságú funkciókat kínál, mint a helyesírási hibák tolerálása, szűrők, rendezés és relevancia-beállítás.

A termék azonnal használatra kész, frissítően tiszta API-val és villámgyors teljesítménnyel rendelkezik – tökéletes dokumentumokhoz, irányítópultokhoz, katalógusokhoz vagy belső eszközökhöz. Ez az open source alternatíva megszünteti a beszállítói feszültségeket is, mivel megkönnyíti az önálló hosztolást és megfizethetővé teszi a Typesense Cloudot.

Ha modern alkalmazást fejleszt, és teljesen átlátható, fejlesztőbarát felhasználói élményt szeretne, akkor ez egy karcsúbb, simább alternatíva az Algolia-hoz képest, amely a lényegre koncentrál, és gyorsan végzi a dolgát.

A Typesense legjobb funkciói

Minimális kóddal valósítson meg szűrőket, facetteket és rendezést.

Használja a földrajzi keresést helyalapú alkalmazásokhoz

Könnyedén üzemeltesse saját szerverén, vagy bővítse a Typesense Cloud segítségével.

Használja ki a JavaScript, Python, Ruby és más nyelveken elérhető klienskönyvtárakat.

Az automatikus indexelés és a szinte valós idejű frissítések segítségével az adatok azonnal szinkronizálhatók.

Biztonságos keresési végpontok beépített API-kulcs hatókörrel és sebességkorlátozással

A Typesense korlátai

Kisebb közösség és kevesebb integráció a nagyobb platformokhoz képest

Korlátozott beépített elemzési és irányítópult eszközök

Typesense árak

Nyílt forráskódú : Ingyenes, saját szerveren futtatható, használati korlátozás nélkül

Egyedi csomagok: Rugalmas konfigurációk átlátható, használat alapú árazással

Typesense értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Lucene (a legjobb egyedi keresőmotorok nulláról történő felépítéséhez)

via Lucene

A Lucene olyan, mint a nyers agyag egy képzett fejlesztő kezében. Ez biztosítja az alapokat egy teljesen testreszabott keresőmotor létrehozásához, amely pontosan megfelel az alkalmazás igényeinek, egészen az utolsó lekérdezési paraméterig.

Itt nincs felhasználói felület vagy plug-and-play egyszerűség. Amit kap, az az indexelés, lekérdezés és pontozás teljes ellenőrzése. Ha szereti a tokenizálókat, elemzőket vagy saját rangsorolási logikát írni, akkor a Lucene az Ön játszótere. Gyors, moduláris és rendkívül rugalmas – ezek azok a tulajdonságok, amelyek olyan óriásokat hajtanak, mint az Elasticsearch és a Solr.

A Lucene ideális azoknak a fejlesztőknek, akik akadémiai eszközökön, belső rendszereken vagy domain-specifikus alkalmazásokon dolgoznak, ahol a csomagolt funkciók nem elégségesek. Míg az Algolia a könnyű használatot helyezi előtérbe, a Lucene azoknak szól, akik keresési infrastruktúrájuk minden rétegét optimalizálni szeretnék.

A Lucene legjobb funkciói

Készítse el saját rangsorolási és pontozási algoritmusait!

Használjon booléi, kifejezés és helyettesítő karakteres lekérdezéseket a mélyreható ellenőrzéshez.

Integrálja a Lucene-t egyedi alkalmazásokba vagy keretrendszerekbe

Használja ki a gyors, könnyű keresőmag előnyeit!

Ideális Java-alapú környezetekbe való beágyazáshoz

Támogassa a többnyelvű keresést és a komplex nyelvi feldolgozást egyedi elemzőkkel.

A Lucene korlátai

Megtanulása nehéz azoknak a csapatoknak, akik nem ismerik az alacsony szintű keresési architektúrát.

Nincs beépített felhasználói felület vagy elemzési réteg

Lucene árak

Ingyenes nyílt forráskódú könyvtár

Lucene értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

💡 Profi tipp: Többnyelvű keresés esetén a nyelvspecifikus tokenizálók engedélyezése olyan eszközökben, mint a Lucene, az Elasticsearch vagy a Meilisearch, jelentősen növelheti a relevanciát a nemzetközi áruházakban. Ezek a tokenizálók az egyes nyelvek nyelvtani szabályai szerint bontják le a szöveget – megfelelően kezelve az ékezeteket, a nyelvtant és a szótőkezelést –, így a keresési eredmények kontextusban értelmezhetőek a felhasználók számára, függetlenül attól, hogy angolul, spanyolul, németül vagy más nyelven írnak. Ez elengedhetetlen azoknak a globális márkáknak, amelyek szeretnék, ha a keresés helyi jellegű lenne.

11. Qdrant (A legjobb AI-vezérelt vektoros kereséshez és szemantikai relevanciához)

via Qdrant

A Qdrant nem egy hagyományos keresőmotor – nem csak a kulcsszavakat, hanem azok jelentését is megérti. Szemantikus keresésre lett tervezve, az adatokat vektorbeágyazásokon keresztül hasonlítja össze, nem pedig szó szerinti szövegegyezések alapján, így elsődleges választás a gépi tanulással és a természetes nyelvfeldolgozással (NLP) foglalkozó csapatok számára.

A Qdrant a karakterláncok összehasonlítása helyett a neurális hálózatok által létrehozott nagy dimenziójú beágyazásokat indexeli, és kontextusban hasonló eredményeket keres elő – legyen szó kódról, dokumentumokról vagy termékekről. Ideális AI-alapú eszközökhöz, mint például ajánló motorok, virtuális asszisztensek és intelligens keresőfelületek.

Az OpenAI, Hugging Face és LangChain keretrendszerek beépített támogatásával ez az Algolia alternatíva könnyedén illeszkedik a modern gépi tanulási munkafolyamatokba. Az Algoliához képest, amely a hagyományos kulcsszó-relevancián alapul, a Qdrant alapjaitól fogva a tanult szemantikai megértésen alapuló keresésre épül.

A Qdrant legjobb funkciói

Integrálja a népszerű ML-könyvtárakkal a zökkenőmentes AI-munkafolyamatok érdekében.

Használja a REST és gRPC API-kat rugalmas alkalmazások készítéséhez.

Végezzen szűrt, hibrid és teljes szövegű kereséseket egymás mellett.

Telepítse a felhőbe, helyben vagy akár offline is.

Beépített elszigeteléssel több bérlő között is skálázható

Indexelje hatékonyan a nagy dimenziójú vektorokat lemezalapú tárolással és kvantálással.

A Qdrant korlátai

Külső modellekből származó vektorbeágyazásokra van szükség

A régebbi keresési platformokhoz képest még mindig fejlődőben van.

Qdrant árak

Nyílt forráskódú : Ingyenes, saját szerveren futtatható, használati korlátozás nélkül

Managed Cloud : 0 dollártól kezdődik, 1 GB ingyenes klaszterrel; hitelkártya nem szükséges.

Hibrid felhő : 0,014 USD/óra áron

Privát felhő: Egyedi árazás kérésre

Qdrant értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

12. Luigi’s Box (A legjobb plug-and-play e-kereskedelmi kereső személyre szabott funkciókkal)

via Luigi

A Luigi’s Box az intelligens keresés és a kiváló dizájn találkozásának eredménye. Azok számára készült, akik intuitív keresést, személyre szabott eredményeket és gyors beállítást szeretnének, anélkül, hogy nagy mértékben támaszkodnának a fejlesztőkre.

Az első billentyűleütéstől kezdve a Luigi’s Box a felhasználói viselkedés alapján valós időben finomítja az eredményeket, automatikus kiegészítést, helyesírás-javítást, bannereket és intelligens ajánlásokat kínálva a vásárlási élmény javítása érdekében. Nem csak funkcionális, hanem barátságos is.

Az Algoliához képest a Luigi’s Box sokkal könnyebben megközelíthető a nem technikai csapatok számára. A használhatóságot helyezi előtérbe, így a növekvő e-kereskedelmi márkák könnyebben személyre szabhatják a keresési és vásárlási élményt – komplexitás és vállalati ráfordítások nélkül.

A Luigi’s Box legjobb funkciói

Használja az automatikus kiegészítést és a helyesírás-javítást a kereshetőség javítása érdekében.

Kövesse nyomon a webhelyen belüli keresési trendeket, és optimalizálja a tartalmat ennek megfelelően.

Indítson termékajánlásokat extra beállítások nélkül

Személyre szabhatja a keresési eredményeket a felhasználói viselkedés alapján.

Fordítsa le a keresési lekérdezéseket különböző nyelvekre nemzetközi áruházak számára.

Hozzáférés a beépített A/B tesztelő eszközökhöz a teljesítmény optimalizálása érdekében.

A Luigi’s Box korlátai

Korlátozott fejlett testreszabási lehetőségek komplex termékhierarchiák esetén

Inkább közepes méretű vállalkozásoknak, mint nagyvállalatoknak ajánlott.

Luigi’s Box árak

Egyedi árazás

Luigi’s Box értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

13. Doofinder (A legjobb gyors plug-and-play e-kereskedelmi webhelyek kereséséhez)

via Doofinder

Képzelje el, hogy vásárlóinak egy hasznos, barátságos útmutatót ad a keresősáv helyett. Ez az, amit a Doofinder nyújt. Pont akkor lép működésbe, amikor a vásárlóknak szüksége van rá, így a termékek felfedezése gyors, szórakoztató és zökkenőmentes lesz.

A Doofinder a kis létszámú e-kereskedelmi csapatok számára készült, és a szokásos beállítási terhek nélkül biztosít felhasználóbarát, nagy teljesítményű keresést. Akár egy niche butikot vezet, akár globális szinten terjeszkedik, a Doofinder az első billentyűleütéstől kezdve javítja az ügyfélélményt olyan funkciókkal, mint a helyesírás-javítás, az automatikus kiegészítés és az intelligens szűrők, mindezt intuitív felhasználói felületen.

Az Algoliához képest a Doofinder könnyebben telepíthető és kezelhető, valamint sokkal hozzáférhetőbb a nem technikai csapatok számára. Ez egy kifinomult, plug-and-play keresési megoldás, amely a kisebb csapatoknak a fejlesztőktől való függőség és a bonyolultság nélkül biztosítja a szükséges ellenőrzést és teljesítményt.

A Doofinder legjobb funkciói

Támogassa a többnyelvű lekérdezéseket a globális üzletek eléréséhez

Alkalmazzon dinamikus szűrőket és intelligens facettákat könnyedén!

Gyors, releváns automatikus kiegészítés helyesírás-javítással

Indítson promóciókat és bannereket közvetlenül a releváns keresési eredmények között!

A beépített elemző eszközök segítségével vizsgálja meg a keresési viselkedés trendjeit.

Néhány kattintással integrálható a legtöbb e-kereskedelmi platformmal.

A Doofinder korlátai

Kevésbé rugalmas a fejlett egyéni keresési folyamatokhoz

Nem ideális nagyon nagy vállalati termékkatalógusokhoz.

Doofinder árak

Alap : 39 USD/hó -tól – 10 000 kéréssel

Pro : 59 USD/hó -tól – 10 000 kéréssel

Advanced : 129 USD/hó -tól – 50 000 kéréssel

Vállalati: Egyedi árak – személyre szabott kérésmennyiség és funkciók

Doofinder értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (25+ értékelés)

