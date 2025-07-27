A 10 legjobb Whisper AI alternatíva átíráshoz 2025-ben

Tehát kipróbálta a Whisper AI-t, és azt gondolta: „Hé, nem is rossz!” – amíg el nem kezdte elrontani a neveket, vagy a tökéletesen tiszta hanganyagot értelmezhető költészetté alakítani. Aztán rájött, hogy hiányoznak belőle a valós idejű funkciók.

Megértjük. A Whisper jó; nyílt forráskódú modellje sok rajongót szerzett magának a többnyelvű pontosságával. De ha Ön a sebességet, az egyszerűséget és a csapatmunkát értékeli, akkor ez a megoldás nem biztos, hogy megfelel Önnek.

Ha valaha is gondolt már arra, hogy „Van ennél jobb megoldás?”, akkor jó helyen jár. Az átírási lehetőségek tárháza még bővebb (valójában létezik egy eszköz, amely a munkaterületén belül végzi el a feladatokat, de erről később bővebben🧐 ).

Akár fejlesztő, újságíró vagy tartalomkészítő vagy, jobb hangfelismerési lehetőségeket érdemelsz.

Ebben az összefoglalóban olyan megbízható Whisper AI alternatívákat mutatunk be, amelyek nemcsak a beszéd-szöveg átalakításban jeleskednek, hanem az egész munkafolyamatot is racionalizálják.

Whisper AI alternatívák áttekintése

Íme a Whisper alternatíváinak felhasználási esetei és árazási struktúrái:

Mit kell keresnie a Whisper AI alternatíváiban?

Az alkalmazottak évente több mint 258 órát veszítenek el ismétlődő munkák és felesleges megbeszélések miatt, és mivel a közös tevékenységek száma 50%-kal nőtt, ez a szám még tovább emelkedhet.

Az AI-alapú átírási eszközök segíthetnek csökkenteni az időveszteséget azáltal, hogy a beszélt beszélgetéseket kereshető, szerkeszthető szöveggé alakítják. Ahelyett, hogy hosszú felvételeket hallgatna végig, átfuthatja a legfontosabb pontokat, megoszthatja a megállapításait, és továbbléphet.

Ha a Whisper AI nem felel meg az elvárásoknak, akkor egy megbízható alternatívában a következőket érdemes keresni:

Könnyű használat : Tiszta felület, nincs szükség technikai ismeretekre

Magas pontosság : kezeli a háttérzajt, a több beszélőt és az akcentusokat

Beszélő címkék : automatikusan megjelöli, ki mit mondott

Nyelvi támogatás : Különböző dialektusokat és globális csapatokat fed le.

AI-összefoglalók : Kiemeli a legfontosabb pontokat, teendőket és nyomon követendő feladatokat.

Böngészőben történő szerkesztés : Gyorsan kereshet, kiemelhet és tisztíthat átiratokat.

Együttműködés : Csapatként végezzenek felülvizsgálatot és tegyenek megjegyzéseket

Integrációk : Csatlakozik a Zoomhoz, a Notionhoz, a Google Drive-hoz és még sok máshoz.

Biztonság: Titkosítást és a GDPR/HIPAA előírásainak való megfelelést tartalmazza.

A Whisper AI legjobb alternatívái

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Most, hogy már tudja, milyennek kell lennie egy megbízható Whisper AI alternatívának, nézzük meg a legjobb lehetőségeket, amelyeket érdemes megvizsgálni:

1. ClickUp (A legjobb megoldás az egyszerűsített átíráshoz és a feladatok nyomon követéséhez egy helyen)

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! Írja le a megbeszéléseket, foglalja össze a vitákat, és kezelje könnyedén az összes konferenciáját a ClickUp segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. Egyszerű, hatékony és kiterjedt funkcióival, többek között a leírás funkcióval, megszünteti a Whisper AI bonyolultságát.

Ez egy all-in-one platform, amely zökkenőmentesen integrálódik a napi munkamenetbe, automatikusan feldolgozza az értekezleteket, és egy helyen szervezi az összes megbeszélést, kiemelt pontot és teendőt.

ClickUp Talk to Text

⭐️ 10-szeres AI-alapú hatékonyság az üzleti tevékenységében a ClickUp Talk to text funkciójával Brain MAX: egy szuperhatékony asztali AI-társ, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat, @tagelje csapattagjait, küldjön üzeneteket és még sok mást a hangja és egyszerű, természetes nyelvi parancsok segítségével.

Válasszon 40 különböző nyelv közül, hogy az AI segítségével elvégezze a munkáját.

Ezen felül a Brain MAX segítségével

Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazásában + az interneten

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással váltja fel az írás, kódolás, projektmenedzsment és egyéb feladatokhoz.

Kíváncsi arra, hogyan működik a Talk to Text a munkaterületén? Nézze meg az alábbi videót:

ClickUp AI Notetaker

Most pedig beszéljünk a találkozók átírására szolgáló szuper eszközről, a ClickUp AI Notetakerről.

Hozzáadhatja a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams találkozóihoz, és akár egy órás hang- és videofelvételeket készíthet. A beszélőfelismerés és az időbélyegek segítségével leírja a beszélgetést, és azonnal elérhető, kereshető átiratot generál.

Írja le automatikusan a megbeszéléseket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

De ez még nem minden. A Notetaker intelligens összefoglalókat is készít, kiemeli a legfontosabb pontokat, és kivonja a következő lépéseket, amelyeket ellenőrzőlistákká, sőt a ClickUp Tasks segítségével teljes értékű feladatokká alakít.

Ezzel a funkcióval tulajdonosokat rendelhet hozzá, prioritásokat állíthat be, attribútumokat módosíthat, és azokat ellenőrzőlistákra vagy alfeladatokra bontva minden feladatot nyomon követhet.

A teendők nyomon követhető ClickUp feladatokká alakítása

Az összes tartalma – felvételek, átiratok, összefoglalók és feladatok – közvetlenül a privát ClickUp Docs-ban kerül mentésre, így semmi sem veszik el, és később minden könnyen megtalálható.

🎥 Nézze meg, hogyan változtatja meg a ClickUp AI Notetaker a megbeszéléseket:

Ismétlődő értekezlet-jegyzet sablonokat is használhat az napirendek strukturálásához, a megbeszélés pontjainak nyomon követéséhez, valamint a kijelölt feladatok és határidők figyelemmel kíséréséhez.

Az átírásra specializálódott munkafolyamatokhoz a ClickUp egy speciális Audio Transcription Scope of Work (Hangátírási munkaterület) sablont is kínál. Ezzel a sablonnal fájlokat kezelhet, hangfelvételeket nyomon követhet, valamint táblázat, naptár és Gantt-diagram nézetek között válthat.

ClickUp Brain

Az átíráson kívül még rengeteg másra is képes a ClickUp Brain. Ez az AI-motor összefoglalhatja a teljes dokumentumokat vagy a Docs-ban kijelölt szövegeket, és gyors előrehaladási jelentéseket generálhat, így azonnali áttekintést nyújtva a hosszú átírásokról vagy a találkozók jegyzetéről.

Így a Brain biztosítja, hogy minden csapat manuális erőfeszítés nélkül összhangban legyen a projekt állásával.

Összefoglalja az értekezleteket, vonjon le következtetéseket, és alakítsa a teendőket feladatokká a ClickUp Brain segítségével.

Szeretne előkészíteni egy nyomon követést vagy javítani egy értekezlet napirendjét? A ClickUp Brain ezt is el tudja végezni. Segít átírni vagy kibővíteni a jegyzeteket, rendszerezni a gondolatokat, és biztosítja, hogy a leiratok hasznos, megosztható információkká váljanak. Még azt is megkérheti, hogy emeljen ki bizonyos részeket egy értekezletből, vagy javasoljon javításokat a napirendjéhez.

Akár önálló alkotó vagy, akár egy gyorsan változó csapat tagja, a ClickUp segít megszervezni a munkádat és felelősségteljesen dolgozni.

ClickUp integrációk

Több mint 1000 ClickUp integrációval, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst és az UpMeetet, az eszköz tökéletesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatába.

Szinkronizálja találkozóeszközeit a ClickUp Integrations segítségével, hogy minden találkozóval kapcsolatos feladatot egy helyen kezelhessen.

Szinkronizálja kedvenc értekezlet-platformját, és a valós idejű átírás automatikusan elindul. Az értekezlet adatait olyan eszközökkel is behozhatja, mint a MeetGeek, amely automatikusan szinkronizálja a felvételeket, a kiemelt részeket és a teendőket közvetlenül a ClickUp-ba.

Röviden: a ClickUp a Whisper AI összes funkcióját átveszi és továbbfejleszti – automatizálja az unalmas részeket, integrálja kedvenc eszközeit, és a beszélgetéseket cselekvéssé alakítja. Átírás, feladatkezelés és termelékenység – mindez egy hatékony platformban.

A ClickUp legjobb funkciói

Kezelje a találkozók feladatait, adjon hozzá megbízottakat, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Használjon több mint 50 műveletindítót az ismétlődő értekezletek feladatait automatizálni.

Tervezze meg a találkozók ütemezését a ClickUp AI naptárban

Csatlakoztassa a feladatokat a Docs, a Chat és a Whiteboards alkalmazásokhoz az egységes munkafolyamat érdekében.

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását a ClickUp Dashboards valós idejű felületén.

A ClickUp Brain segítségével szerkesztheti, átírhatja vagy kiegészítheti a találkozók jegyzetét, így a dokumentáció tömörebb és könnyebben felhasználható lesz.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye így szól:

A Scrum rituálénk keretében használjuk, hogy megkönnyítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

A Scrum rituálénk keretében használjuk, hogy megkönnyítsük és felgyorsítsuk a napi megbeszéléseinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

2. Google Cloud Speech-to-Text (legalkalmasabb gyakori megbeszéléseket tartó globális csapatok számára)

Gyors, pontos és skálázható átírásra van szüksége technikai ráfordítás nélkül? A Google Cloud Speech-to-Text jó választás lehet. A Whisper AI népszerűsége annak köszönhető, hogy nyílt forráskódú és ingyenes, de manuális beállítást, helyi feldolgozási kapacitást és folyamatos karbantartást igényel. Ez fejlesztőknek megfelelő, de nem ideális, ha olyan csapata van, amelynek nagy léptékű megbízhatóságra van szüksége.

A Google Speech-to-Text API valós idejű és kötegelt átírást, beszélő-diarizálást és nagy pontosságot támogat, még zajos környezetben is. Emellett a Google infrastruktúrájával, biztonsági és AI-fejlesztéseivel is rendelkezik.

A Google Cloud Speech-to-Text legjobb funkciói

Hozzáférés több mint 125 nyelv és változat beszédfelismeréséhez

Használja a Google fejlett Chirp modelljét a jobb pontosság érdekében.

Átírhatja az audiót valós időben vagy kötegekben.

Engedélyezze az automatikus írásjeleket a tisztább átírások érdekében.

Kezelje a háttérzajt a beépített zajellenállósággal

Több audio csatorna szétválasztása a beszélgetések tisztábbá tételéhez

A Google Cloud Speech-to-Text korlátai

Ez a Whisper AI alternatíva a streaming munkameneteket öt percre korlátozza, 25 KB üzenetmérettel.

Csak bizonyos audioformátumokat támogat, például 16 bites PCM WAV-ot.

A Google Cloud Speech-to-Text árai

Egyedi árazás

Google Cloud Speech-to-Text értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb AI bekezdésösszefoglalók az íráskészség fejlesztéséhez

3. Otter. ai (A legjobb AI-átírási eszközök különböző felhasználási esetekhez)

az Otter AI segítségével

A Whisper AI-vel ellentétben, ahol rögzített fájlokat lehet átírni, az Otter élő, együttműködésen alapuló találkozókra lett kifejlesztve.

Közvetlenül integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, automatikusan csatlakozik a hívásokhoz, szinkronizálja a naptárát, és megosztja a találkozók jegyzetét a csapattagokkal. Ezáltal tökéletesen alkalmas hibrid csapatok, tanácsadók és bárki számára, aki egymást követő találkozókat bonyolít, ahol a részvétel nem mindig garantált.

Használhat hangvezérelt AI ügynököt is, hogy kérdéseket tegyen fel korábbi beszélgetéseiről és megkapja a találkozók összefoglalóját. Ezenkívül olyan csatornákat is kínál, amelyek aszinkron frissítésekkel kombinálhatók, így tökéletesen alkalmasak különböző időzónákban dolgozó távoli csapatok számára.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Automatikus értekezlet-összefoglalók létrehozása, beleértve a legfontosabb pontokat és a teendőket

Integrálja a Google Naptárral, hogy az Otter találkozói jegyzeteket automatikusan hozzáadja az eseményekhez.

Az Otter.ai webes felületén, Android és iOS alkalmazásokon, valamint Chrome-bővítményen keresztül érhető el, így rugalmasan használható.

Használjon négy különböző ügynököt az értékesítés, a toborzás, az oktatás és a média területén.

Átírhatja az angol, francia vagy spanyol nyelvű hanganyagokat, így széles felhasználói kör igényeit kielégítheti.

Otter. ai korlátai

A leírás pontossága romolhat komplex hanganyagok, erős akcentusok vagy több beszélő esetén.

Még az üzleti csomagban is van egy havi 6000 perces átírási és 4 órás beszélgetési korlát.

Otter. ai árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 16,99 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 csillag (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Korábban kézzel írt jegyzeteket készítettem, vagy meghallgattam a találkozók felvételeit a MOM elkészítéséhez, de most már nem. Nemrég egy kollégám révén ismerkedtem meg az Otter. ai alkalmazással, és azóta a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos munkám és minden más is nagyon könnyűvé vált. Az alkalmazás rögzíti az összes fontos pontot, és a végén rövid összefoglalót ad az egész megbeszélésről. Nagyon könnyű volt integrálni és bevezetni a csapatomban. Minden megbeszélésen jegyzetek készítésére használjuk.

Korábban kézzel írt jegyzeteket készítettem, vagy meghallgattam a találkozók felvételeit a MOM elkészítéséhez, de most már nem. Nemrég egy kollégám révén ismerkedtem meg az Otter.ai alkalmazással, és azóta a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos munkám és minden más is nagyon könnyűvé vált. Az alkalmazás rögzíti az összes fontos pontot, és a végén rövid összefoglalót ad az egész megbeszélésről. Nagyon könnyű volt integrálni és bevezetni a csapatomban. Minden megbeszélésen jegyzetek készítésére használjuk.

4. Descript (A legjobb multimédiás projektmenedzsmenthez)

via Descript

A Whisper AI elsősorban egy nyílt forráskódú eszköz offline átíráshoz, és akkor jön jól, ha technikai beállításokra és kézi szerkesztésre van szükség. Ez nagy akadályt jelent, ha nagy mennyiségű fájlt kell átírni. A Descript ezzel szemben lehetővé teszi, hogy az audio- és videofájlokat közvetlenül a webhelyen szerkessze, egyszerűen a szöveges átírás szerkesztésével.

Így extra erőfeszítés és technikai szerkesztési ismeretek nélkül tisztíthatja meg mind az átírást, mind az audio- vagy videofájlt.

Ráadásul a valós idejű együttműködés és az AI-alapú töltelékszavak eltávolítása miatt ez a leírási szoftver hatékony választás azoknak a alkotóknak és csapatoknak, akik gyors, kifinomult munkafolyamatot szeretnének kódolás vagy extra eszközök nélkül.

A Descript legjobb funkciói

A szövegátírással egyszerűen szerkesztheti az audio- és videofájlokat.

Használja az Overdub AI hangklónozási funkcióját, és javítsa az audio minőségét a Studio Sound segítségével.

Töltelékszavak automatikus eltávolítása

Több audio- és videófelvétel szerkesztése egyszerre

Képernyő és webkamera rögzítése közvetlenül az alkalmazáson belül

A leiratok automatikus szinkronizálása a videó idővonalával

A Descript korlátai

Ez az átírási eszköz meredek tanulási görbével rendelkezik.

Nagy videofájlok átírásakor lassulás tapasztalható.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 24 USD/felhasználó havonta

Alkotó: 35 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 65 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (170+ értékelés)

5. Deepgram (A legjobb akcentussal teli audio- és videofájlok átírásához)

via Deepgram

A Deepgram fejlett mélytanulási modelleket kombinál az Ön iparágának egyedi hangfeladatokhoz igazított, testreszabható folyamatokkal. A Whisper AI-vel ellentétben, amely gyakran manuális beállítást igényel és nehezen boldogul a zajos vagy speciális hanganyagokkal, ez a szoftver villámgyors és rendkívül pontos átírást biztosít.

Beépített funkciókat tartalmaz, mint például a beszélő diarizáció, a valós idejű feldolgozás és az intelligens formázás, amelyek zökkenőmentessé és hibamentessé teszik a munkafolyamatokat.

A Deepgram skálázható infrastruktúrát és alacsonyabb késleltetést kínál nagy volumenű felhasználók számára, ami kiemeli a vállalatok számára. Míg a Whisper AI kiválóan alkalmas fejlesztők és kutatók számára, akik átírással kísérleteznek,

A Deepgram legjobb funkciói

Támogassa az iparág-specifikus hanganyagokhoz testreszabható modelleket.

Zajos vagy több beszélővel rendelkező hanganyagok pontos feldolgozása

Integrálja API-k segítségével több platformmal és munkafolyamattal

Hozzáférés az audio intelligenciához, hogy összefoglalók készüljenek a megbeszélésekről és a hívásokról.

Hozzon létre API-kulcsot belső telepítéshez

A Deepgram korlátai

Egyes modelleknél korlátozott párhuzamosságot kap.

Egyes funkciók, például az Aura-2, nem érhetők el a streaming API-ban.

Deepgram árak

Pay As You Go: 200 dollárig ingyenes kredit, utána pedig használat alapján fizet

Növekedés: 4000 USD/év

Vállalati: Egyedi árazás

Deepgram értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (több mint 270 értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

6. AssemblyAI (A legjobb érzelemelemzéshez átírásokban)

az AssemblyAI segítségével

Ha a Whisper AI több lépésből álló telepítése túl bonyolult a kis csapatának, az AssemblyAI kiváló beszéd-szöveggé alakító API-val rendelkező, megbízható alternatíva.

A Whisper AI nyílt forráskódú modelljével ellentétben az AssemblyAI egy teljesen felügyelt, felhőalapú platformot kínál, amely átírást és olyan fejlett funkciókat biztosít, mint a tartalom moderálása, érzelemelemzés, témafelismerés és összefoglalás.

Folyamatos modellfejlesztéseket hajthat végre, hozzáférhet vállalati szintű skálázhatósághoz, és az alapvető beszédfelismerésen túl további AI-alapú betekintéseket is használhat.

Az AssemblyAI legjobb funkciói

Több mint 99 nyelv támogatása automatikus nyelvfelismeréssel

A beszélők azonosítása és címkézése a beszélők naplózásával

Valós idejű streaming átírást biztosít alacsony késleltetéssel.

Hozzáférés intelligens eszközökhöz, mint például AI videó összefoglalók , érzelemelemzés, témafelismerés és PII-szerkesztés.

A testreszabható szókincs segítségével javíthatja a leírás pontosságát.

Az AssemblyAI korlátai

A streaming átírás csak fizető felhasználók számára elérhető, maximum 100 egyidejű munkamenetben.

A fizetős csomagok esetében percenként 30 LeMUR-kérésre van korlátozva a használat.

AssemblyAI árak

Ingyenes: Akár 50 dollár értékű kredit

Fizessen használat alapján: 0,15 USD/óra áron

Egyedi: Egyedi árazás

AssemblyAI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elérhető értékelés

7. IBM Watson Speech to Text (legalkalmasabb a szigorúan szabályozott iparágak számára)

via IBM Watson Speech to Text

Unod már az általános beszéd-szöveg eszközöket, amelyek nem tudnak megbirkózni az iparági szakzsargonnal vagy az érzékeny adatokkal? Az IBM Watson Speech to Text olyan kritikus környezetben való használatra készült, ahol a pontosság, az adatbiztonság és a domain-specifikus teljesítmény elengedhetetlen.

Akár orvosi diktátumokat, pénzügyi hívásokat vagy jogi eljárásokat átír, ez az IBM eszköz alkalmazkodik a speciális szókincshez, támogatja az intelligens formázást és a vállalati igényekhez igazodik.

A Whisper AI-vel ellentétben az IBM Watson támogatja a domain testreszabást, erősebb megfelelést biztosít a szabályozott iparágak számára, és rugalmas telepítési lehetőségeket kínál, akár a felhőben, akár helyben. Ha projektje többet igényel, mint általános célú átírást, a Watson olyan mélységet és ellenőrzést biztosít, amelyet a Whisper nem tud nyújtani.

Az IBM Watson Speech to Text legjobb funkciói

Szerezzen iparág-specifikus szókincset egyedi nyelvi és akusztikai modellekkel.

Hozzáférés valós idejű és kötegelt átíráshoz a rugalmasság érdekében

Szerezz be hangfelismerő funkciót a különböző beszélők azonosításához és megjelöléséhez.

Alacsony késleltetésű, nagy pontosságú streaming

Helyi vagy felhőalapú telepítés a jobb ellenőrzés érdekében

Az IBM Watson Speech to Text korlátai

Az eszköz komplex beállítást és betanítást igényel az optimális használat érdekében speciális területeken.

Ez drágább lehet, mint más nyílt forráskódú alternatívák.

IBM Watson Speech to Text árak

Lite csomag: havi 500 perc ingyenes

Plus csomag: 140 USD/hó áron

Prémium: Egyedi árazás

Bárhol telepíthető csomag: Egyedi árazás

IBM Watson Speech to Text értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók az IBM Watson Speech to Text szolgáltatásról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az IBM Watson speech to text egy nagyon jó szoftver emberi beszédet szöveggé alakító alkalmazások készítéséhez. Az IBM Watson nemcsak az angol nyelvet támogatja, hanem számos más nyelvet is, például a japánt, a spanyolt, a franciát és még sok más nyelvet. Használata nagyon egyszerű: csak fel kell venni a beszédet mikrofonnal, és az IBM Watson felismeri a beszédet, majd gépi tanulási algoritmusával szöveggé alakítja. A Watson speech to text szolgáltatást könnyen integrálhatjuk alkalmazásunkba a Mobile SDK és a Rest apis segítségével.

Az IBM Watson speech to text egy nagyon jó szoftver olyan alkalmazások készítéséhez, amelyek az emberi beszédet szöveggé alakítják. Az IBM Watson nemcsak az angol nyelvet támogatja, hanem számos más nyelvet is, például a japánt, a spanyolt, a franciát és még sok más nyelvet. Használata nagyon egyszerű: csak fel kell venni a beszédet mikrofonnal, és az IBM Watson felismeri a beszédet, majd gépi tanulási algoritmusával szöveggé alakítja. A Watson speech to text szolgáltatást könnyen integrálhatjuk alkalmazásunkba a Mobile SDK és a Rest apis segítségével.

8. Sonix. ai (A legjobb podcast-készítők, újságírók és kutatók számára)

via Sonix AI

A Sonix.ai intuitív, webalapú átírási platformot kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hang- vagy videofájlokat töltsenek fel, és technikai ismeretek nélkül, perceken belül kiváló minőségű átírásokat kapjanak.

Míg a Whisper AI kiválóan alkalmas azoknak a fejlesztőknek, akik nyílt forráskódú átírási motort keresnek, a Sonix azoknak a szakembereknek készült, akiknek gyorsan megbízható eredményekre van szükségük. Sebessége, pontossága és hatékony beépített szerkesztési és együttműködési funkciói népszerű AI átírási eszközzé és Whisper alternatívává teszik.

A Sonix.ai legjobb funkciói

Átírja automatikusan az audio- és videofájlokat több mint 40 nyelven.

Intuitív felület segítségével közvetlenül a böngészőjében szerkesztheti a leírásokat.

Készíts jegyzeteket videókból , és jelöld meg a beszélőket, hogy megkülönböztesd a különböző hangokat.

Könnyen kereshet átiratokban időbélyegek és kulcsszavak segítségével.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Zoom, a Google Drive és a Dropbox.

Védje adatait biztonságos felhőalapú tárolással és hozzáférés-vezérléssel.

Sonix. ai korlátai

A Sonix nem használható offline, mivel az összes feldolgozáshoz internetkapcsolatra van szükség.

A valós idejű átírási lehetőségek korlátozottak

Sonix. ai árak

Standard : Ingyenes platformhasználat + 10 USD/óra fordításért és átírásért

Prémium : 16,5 USD/hó/felhasználó + 5 USD/óra fordításért és átírásért

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 csillag (130+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Sonix. ai-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az audio-/videofájl feltöltése után az automatikusan szöveggé alakul, és ez nagyon pontos. Ez az eszköz rengeteg időt spórolt nekem, mivel nem kellett manuálisan átírnom az audio- és videofájlokat. Emellett lehetőség van a fájlok közvetlen feltöltésére is felhőalapú tárolóalkalmazásokból, például a Google Drive-ból és a Dropboxból.

Az audio-/videofájl feltöltése után az automatikusan szöveggé alakul, és ez nagyon pontos. Ez az eszköz rengeteg időt spórolt nekem, mivel nem kellett manuálisan átírnom az audio- és videofájlokat. Emellett lehetőség van a fájlok közvetlen feltöltésére is felhőalapú tárolóalkalmazásokból, például a Google Drive-ból és a Dropboxból.

9. Happy Scribe (A legjobb többnyelvű feliratok létrehozásához közösségi média videókhoz)

via Happy Scribe

A Happy Scribe egy azonnal használható Whisper alternatíva, amelyet tartalomalkotók, oktatók és csapatok számára fejlesztettek ki világszerte. Több mint 120 nyelven kínál beszédfordítást, és a Whisper AI-vel ellentétben egyszerű felületet, hangfelismerést és automatikus felirat-szinkronizálást kínál kódolás nélkül.

Röviden: ha pontos, plug-and-play átírási megoldást keres, a Happy Scribe az ideális választás az Ön számára.

A Happy Scribe legjobb funkciói

Átírja automatikusan az audio- és videofájlokat több mint 120 nyelven.

Használja az AI-t a találkozók jegyzetelésére , és vegye igénybe a beszédfelismerést a több beszélő automatikus felismeréséhez és címkézéséhez.

Feliratok és feliratok generálása és szinkronizálása videókhoz

Válasszon az AI által generált és az ember által készített átírások közül az igényeinek megfelelően.

Integrálja népszerű platformokkal, mint a YouTube, a Zoom és a Dropbox.

Exportálja a leírásokat különböző formátumokban, beleértve a Word, PDF, SRT és VTT formátumokat.

A Happy Scribe korlátai

Rossz hangminőség vagy erős akcentus esetén a pontosság csökkenhet.

Nem fejlesztői integrációra lett tervezve.

Happy Scribe árak

Starter: 12 dollártól 60 percenként

Lite: 9 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: 89 USD/hó

Happy Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

10. TurboScribe (A legjobb mindennapi értekezletek átírásához és feliratok készítéséhez)

via TurboScribe

A Whisper AI helyi feldolgozást kínál, ami kis alkotók, diákok és startupok számára nehézséget jelenthet. A TurboScribe egy egyszerűbb alternatíva, amelyet vállalkozások AI-alapú jegyzetösszefoglaláshoz, alkotók feliratok generálásához, diákok pedig előadások átírásához használhatnak.

Az eszköz felhőalapú átírást kínál fejlett szerkesztési funkciókkal, hangfelismeréssel és többnyelvű támogatással, mindez egy egyszerű webes felületen keresztül elérhető.

A TurboScribe legjobb funkciói

Az AI-alapú pontossággal gyorsan átírhatja az audio- és videofájlokat.

Több nyelv támogatása globális átírási igényekhez

A különböző beszélők automatikus azonosítása és címkézése

A leiratokat intuitív, webalapú szerkesztővel könnyedén szerkesztheti.

Időbélyegek generálása az átiratokon belüli egyszerű navigációhoz

Exportálja a leírásokat különböző formátumokban, például TXT, PDF és DOCX formátumban.

A TurboScribe korlátai

Hiányzik az AI-modellek fejlett testreszabási lehetősége.

A fejlesztői API-k és integrációk száma kevesebb, mint egyes versenytársaknál, ezért az adatelemzőknek és fejlesztőknek más lehetőségeket kell keresniük.

Turbo Scribe árak

Ingyenes átírások napi maximum 3 darabig

TurboScribe Unlimited: 20 USD/hó

Turbo Scribe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

