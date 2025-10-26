A 13 legjobb AI-ügynök-készítő a munkafolyamatok automatizálásához 2025-ben

A McKinsey jelentése szerint az iparágakban a munkaidő közel 30%-a automatizálható lenne AI segítségével.

Ez nem figyelmeztetés, hanem lehetőség.

Képzelje el, hogy az értékesítési átadások automatikusan történnek, a jelentések maguktól készülnek, és az onboarding ellenőrzőlisták még mielőtt megkérdezné őket, már készen vannak. Az AI már nem csak felgyorsítja a munkát, hanem elkezdte elvégezni azt.

A kódolás nélküli és alacsony kódolási igényű AI-ügynök-készítőkkel olyan digitális csapattagokat hozhat létre, akik gondolkodnak, döntéseket hoznak és cselekszenek az Ön eszközei között – kódolás nélkül.

Ebben az útmutatóban összeállítottuk a leghatékonyabb AI-ügynök-készítőket, amelyeket már most használhat, hogy időt takarítson meg, csökkentse a manuális munkát, és a fontosabb dolgokra koncentrálhasson.

Ismerje meg jövőbeli fáradhatatlan digitális munkatársainak csapatát!

Mit kell keresnie az AI-ügynök-készítőkben?

Egyes AI-ügynökök automatizálják az alapvető feladatokat. Mások segítenek a különböző eszközök közötti munkák koordinálásában. A legjobbak olyanok, mintha eleve a csapatod számára lettek volna kifejlesztve.

Íme, mire kell figyelni a kiválasztáskor 👇

Több lépéses logika: Az AI-ügynök képes-e túllépni az „ha-akkor” logikán? Keressen olyan eszközöket, amelyek támogatják az elágazó munkafolyamatokat, a feltételes kiváltókat és a döntési fákat. Így válhatnak AI-ügynökei valódi operátorokká.

Integráció az Ön eszközeivel: Akár Slacket, Salesforce-t, Notiont vagy Zapiert használ, ellenőrizze, hogy az ügynökök képességei támogatják-e a natív vagy API-szintű integrációt. A zökkenőmentes integráció kulcsfontosságú a skálázható ügynökfejlesztéshez.

Természetes nyelvű felület: Azok az építők, amelyek lehetővé teszik a munkafolyamatok egyszerű angol nyelven történő leírását (majd végrehajtását), sokkal gyorsabbá és intuitívabbá teszik a beállítást. Ezzel az AI-képességgel nem kell minden apró változtatásért a technikai csapathoz fordulnia; a módosításokat maga is elvégezheti.

Kontextustudatosság: A memóriával vagy kontextuskövetéssel rendelkező ügynökök zökkenőmentesebb élményt nyújtanak, különösen az ügyfelekkel kapcsolatos felhasználási esetekben. Ez idővel javítja az ügynökök teljesítményét is.

Biztonsági és engedélyezési ellenőrzések: Ha az ügynöke ügyféladatokat vagy belső fájlokat kezel, akkor védelmi korlátokra és vállalati szintű biztonságra van szüksége. Keresse meg a választott ügynökplatformon a szerepköralapú hozzáférést, az adat titkosítást és az ellenőrzési naplókat.

👀 Tudta? Az első AI-ügynököt, a Logic Theorist (1956) Newell, Shaw és Simon tervezte matematikai tételek bizonyítására. Utánozta az emberi gondolkodást, és még a Principia Mathematica könyvben szereplőnél is hatékonyabb bizonyítást talált.

AI-ügynök-készítők áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb eszközökről, amelyekkel kódírás nélkül intelligens AI-ügynököket hozhat létre.

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp Belső termelékenység és kontextusérzékeny feladatügynökök Csapat mérete: Ideális startupok, többfunkciós csapatok és nagyvállalatok számára Autopilot Agents, ClickUp Brain, natív automatizálások, többmodellű AI, beágyazott munkafolyamatok Örökre ingyenes; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Crew AI Szerepkörökön alapuló, több ügynökös koordináció Csapat mérete: Ideális kutatási, tervezési és elemzési munkafolyamatokhoz Ügynöki szerepkörök (pl. kutató, tervező), szekvenciális/párhuzamos folyamatok, vektormemória Ingyenes; fizetős csomagok 25 dollártól/hónap UiPath Vállalati szintű RPA + AI ügynök automatizálás Csapat mérete: Ideális IT-, pénzügyi és ügyfélszolgálati csapatok számára Ügynöképítő, Orchestrator, human-in-loop, AI Center integrációk Fizetős csomagok 25 dollártól/hónap Postman AI Agent Builder Vizuális API-kapcsolatos AI munkafolyamatok Csapat mérete: Ideális termék-, API- és DevOps-csapatok számára Drag-and-drop folyamatok, multi-LLM tesztelés, több mint 18 000 API-integráció Egyedi árazás Vertex AI Agent Builder Vállalati ügynökök a Google Cloud ökoszisztémában Csapat mérete: Ideális adatkezelő csapatok és vállalati fejlesztők számára, akik GCP-t használnak Agent Dev Kit, előre elkészített csatlakozók, szerver nélküli ügynökmotor Egyedi árazás Zapier AI ügynökök Természetes nyelvvezérelt automatizálás Csapat mérete: Ideális műveletekhez, marketinghez és kis- és középvállalkozásokhoz Több mint 6000 integráció, többlépcsős AI-ügynökök, belső API-hozzáférés Ingyenes csomag; fizetős csomagok 29,99 dollártól/hó LangChain Moduláris, fejlesztőbarát ügynökkeretrendszer Csapat mérete: Ideális AI-mérnökök számára, akik egyedi logikát építenek Eszközláncok, LangGraph-koordináció, több mint 50 integráció Ingyenes (fizetés használat alapján); Plus 39 USD/hó-tól Botpress Többnyelvű beszélgető AI-ügynökök Csapat mérete: Ideális CX- és automatizálási csapatok számára Vizuális folyamat-szerkesztő, NLU/NLP motor, saját hosztolás, API/adatbázis-hozzáférés Ingyenes (fizetés használat alapján); Plus 89 USD/hó-tól Haystack Visszakereséssel kiegészített generálás (RAG) folyamatok Csapat mérete: Ideális mesterséges intelligencia kutató és vállalati kereső csapatok számára Moduláris ügynökök, ToolInvoker, többszörös lekérdező támogatás, megfigyelhetőség Ingyenes (nyílt forráskódú) AutoGen Python-alapú többügynökös együttműködés Csapat mérete: Ideális technikai csapatok számára, amelyek kutatási vagy fejlesztési munkafolyamatokat automatizálnak. UserProxy minta, Assistant+Critic hurkok, modellfüggetlen konfiguráció Ingyenes (nyílt forráskódú) Voiceflow Hang/csevegés AI-ügynök tervezése és bevezetése Csapat mérete: Ideális termék-, támogatási és CX-csapatok számára Vizuális ügynöképítő, multimodális felület, Dialog API export Ingyenes csomag; fizetős csomagok 60 dollártól/hónap Microsoft Copilot Microsoft 365-be integrált AI-ügynökök Csapat mérete: Ideális vállalati termelékenység és IT-műveletekhez Copilot Studio, természetes nyelvű ügynöképítő, Microsoft Graph 20 USD/felhasználó/hónap áron Relevance AI Kódolás nélküli AI-ügynökök operatív csapatok számára Csapat mérete: Ideális értékesítés, marketing és háttérirodai automatizáláshoz Drag-drop fejlesztő, vektor tároló, előre elkészített ügynökök (AI BDR stb.) Ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól/hónap

A legjobb AI-ügynök-készítők

Az AI megváltoztatja a munkavégzés módját, és az új platformok hulláma megkönnyíti a csapatok számára saját intelligens, autonóm ügynökök létrehozását.

Íme néhány a változást vezető legjobb AI-ügynök-fejlesztők közül 👇

1. ClickUp (A legjobb belső csapatok termelékenységéhez és feladatügynökökhöz)

Készítsen kontextusérzékeny AI-ügynököket és automatizálja a döntéseket a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közvetlenül a munkaterületükön belül építsenek AI-ügynököket.

A ClickUp Autopilot Agents segítségével testreszabott AI-ügynököket hozhat létre, amelyek a kontextus alapján hoznak döntéseket.

Hozzon létre intelligens AI-ügynököket a munkafolyamatának megfelelően a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Például, amikor valaki üzenetet tesz közzé a Slackben vagy beküld egy űrlapot, az ügynök elemezheti azt a bevitelt, ellenőrizheti a feladat feltételeit, és kijelölheti a megfelelő következő lépést. Beállíthat utasításokat, bevihet munkaterületi ismereteket, és használhat natív eszközöket, mint a Docs, a Tasks és a Comments, hogy az ügynök úgy érezze, mintha a csapat része lenne.

⚡ Gyors tipp: Készítsen egyedi AI-ügynököt a ClickUp-ban: Lépjen az ügynököt elhelyezni kívánt térre, mappába vagy listára.

Kattintson a Autopilot Agent ikonra a tetején.

Kattintson az Új ügynök gombra.

Állítsa be a kiváltó okot, a feltételt, a műveletet és az utasításokat (Segítségre van szüksége az utasítások megírásához? Kérjen segítséget az Ask Brain -től).

Nevezze el az ügynökét, majd kattintson a Létrehozás gombra.

Próbáld ki egyszer, szükség esetén módosítsd, és kész is vagy!

Ehhez szorosan kapcsolódik a ClickUp Brain, amely az AI-t a munkafolyamat középpontjába helyezi. Kapcsolatba lép a tényleges munkájával – feladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel – és segít feladatösszefoglalók, e-mail-tervezetek létrehozásában, vagy nagy projektek alfeladatokra bontásában.

Feladatok és alfeladatok automatikus generálása a ClickUp Brain segítségével

A rutinmunkákhoz a ClickUp Automations lehetővé teszi automatizált szabályok beállítását az ismétlődő műveletek kezelésére, például a tulajdonosok kijelölésére, a határidők beállítására vagy az állapotok frissítésére.

De nem csak állapotváltozásokra vagy mezőfrissítésekre korlátozódik. A ClickUp támogatja a webhookokat, az egyéni műveleteket és a feladatkezdeményezőket, ami azt jelenti, hogy a ClickUp eseményeket külső rendszerekbe továbbíthatja, vagy közvetlenül Autopilot ügynököket indíthat el.

Például egy űrlap benyújtása létrehozhat egy feladatot, amely automatikusan elindítja az Autopilot Agentet, hogy összefoglalja a kérést, megjelölje a sürgősségét és javasoljon egy megbízottat.

Mivel az automatizálások natívan futnak a ClickUp-on belül, nincs késleltetés vagy függőség harmadik féltől származó csatlakozóktól. Ön irányítja a végrehajtás időzítését, hatókörét (mappa/lista/tér) és kimenetét.

Ha csapata már unja, hogy különálló eszközöket kell összeraknia a feladatok, dokumentumok, csevegés és AI kezeléséhez, a ClickUp egy helyen biztosít lehetőséget mindezek létrehozására, kezelésére és automatizálására, olyan ügynökökkel, akik megértik a munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói

Írja be, amire szüksége van: Használjon természetes nyelvű parancsokat Használjon természetes nyelvű parancsokat az AI munkafolyamat-automatizáláshoz , anélkül, hogy legördülő menükkel vagy logikai blokkokkal kellene bajlódnia.

Válassza ki a feladathoz legmegfelelőbb modellt: Válasszon a GPT-4o, Claude Opus, Gemini 2. 5 és más külső AI modellek közül az igényeinek megfelelően.

Válasszon a gazdag sablonkönyvtárból: Hozzon létre egyedi automatizálásokat a semmiből, hogy azok pontosan megfeleljenek csapata igényeinek, több mint 100 előre elkészített automatizálási sablonból.

Dokumentumok és wikik: Hozzon létre, kapcsoljon össze és rendszerezzen projektismereteket a feladatok mellett, hogy minden egy helyen legyen. A beépített Hozzon létre, kapcsoljon össze és rendszerezzen projektismereteket a feladatok mellett, hogy minden egy helyen legyen. A beépített AI személyi asszisztens segítségével összefoglalhatja a frissítéseket, automatikusan létrehozhat dokumentumokat és ötleteit tettekre válthatja.

Integrált csevegés: Küldjön üzeneteket bármely feladat, dokumentum vagy irányítópult belsejében, így minden beszélgetés Küldjön üzeneteket bármely feladat, dokumentum vagy irányítópult belsejében, így minden beszélgetés a ClickUp Chat segítségével a kontextusban marad. Megjelölheti csapattársait, hozzárendelhet cselekvési elemeket az üzenetekhez, beágyazhat linkeket vagy fájlokat, és akár közvetlenül feladatokká is konvertálhatja az üzeneteket.

Műszerfalak és jelentések: Szerezzen be valós idejű, testreszabható widgeteket, amelyekkel mindent nyomon követhet, a sprint sebességétől a csapat munkaterhelésén és az OKR előrehaladásán át, és ossza meg a fontos jelentéseket ügyfélbarát nézeteken keresztül Szerezzen be valós idejű, testreszabható widgeteket, amelyekkel mindent nyomon követhet, a sprint sebességétől a csapat munkaterhelésén és az OKR előrehaladásán át, és ossza meg a fontos jelentéseket ügyfélbarát nézeteken keresztül a ClickUp műszerfalain.

Táblák: A ClickUp táblák segítségével ábrázolhatja a munkafolyamatokat, ötleteket gyűjthet és feladatokat kapcsolhat össze közvetlenül a jegyzetekből, alakzatokból vagy folyamatábrákból. A tábláról le sem szállva rendelhet feladatokat, rajzolhat kapcsolatokat és válthatja a tervezést végrehajtássá. A ClickUp táblák segítségével ábrázolhatja a munkafolyamatokat, ötleteket gyűjthet és feladatokat kapcsolhat össze közvetlenül a jegyzetekből, alakzatokból vagy folyamatábrákból. A tábláról le sem szállva rendelhet feladatokat, rajzolhat kapcsolatokat és válthatja a tervezést végrehajtássá.

ClickUp korlátozás

A testreszabási lehetőségek hatalmas száma első használatkor megterhelő lehet az új felhasználók számára.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban leginkább a testreszabhatóság és a rugalmasság tetszik. Akár különböző csapatok (például marketing és webfejlesztés) számára testreszabott munkafolyamatok létrehozásáról, akár egyedi mezők használatáról konkrét projektadatok nyomon követéséhez, akár ismétlődő feladatok automatizálásáról van szó, a ClickUp lehetővé teszi, hogy pontosan az igényeinkhez igazítsam. Segít mindent egy helyen tartani, így a projektmenedzsment és a kommunikáció zökkenőmentes a csapatok között. Ráadásul az integrációk és az automatizálások rengeteg időt takarítanak meg nekünk, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhatunk.

A ClickUp-ban leginkább a testreszabhatóság és a rugalmasság tetszik. Akár különböző csapatok (például marketing és webfejlesztés) számára testreszabott munkafolyamatok létrehozásáról, akár egyedi mezők használatáról konkrét projektadatok nyomon követéséhez, akár ismétlődő feladatok automatizálásáról van szó, a ClickUp lehetővé teszi, hogy pontosan az igényeinkhez igazítsam. Segít mindent egy helyen tartani, így a projektmenedzsment és a kommunikáció zökkenőmentes a csapatok között. Ráadásul az integrációk és az automatizálások rengeteg időt takarítanak meg nekünk, így az igazán fontos dolgokra koncentrálhatunk.

2. Crew AI (A legjobb memóriával és emberi átadásokkal rendelkező, szerepkörökön alapuló AI-ügynökök összehangolásához)

via Crew AI

A Crew AI segítségével túlléphet az egyszeri ügynökökön, és autonóm AI-ügynökökből álló csapatokat hozhat létre, amelyek valós időben tudnak együttműködni. Minden ügynöknek szerepet (például „kutató”, „tervező” vagy „ellenőr”) és egy sor eszközt vagy készséget rendelnek hozzá, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy közös cél érdekében működjenek együtt.

Ez egy többügynökös AI-ügynök platform, egy Python keretrendszer. Alkalmas több lépésből álló munkafolyamatok összehangolására, például jelentéskészítésre, termékkutatásra vagy marketingkampány-tervezésre, ahol a speciális ügynökök közötti koordináció elengedhetetlen.

Ez a típusú AI-ügynök együttműködő és célorientált, komplex munkafolyamatok kezelésére tervezték strukturált szerepkiosztás és koordináció révén.

A Crew AI legjobb funkciói

Készítsen szekvenciális vagy elágazó munkafolyamatokat a Crew és a Sequential/ConcurrentFlow osztályok segítségével, hogy strukturálja a több ügynök közötti együttműködést.

Használja ki a CLI által generált projektstruktúrát és a YAML konfigurációkat a kutatási/jelentési folyamatok gyors bevezetéséhez.

Konfigurálja az ügynök memóriáját vektoros adatbázisok, például FAISS vagy Chroma segítségével, hogy kontextusfüggő memóriát biztosítson és csökkentse a feladatok közötti ismétlődéseket.

Crew AI korlátozás

Az ügynökök következetlen teljesítménye és a végső eredmények értelmezésének nehézségei korlátozhatják a rendszer gyakorlati alkalmazhatóságát.

Crew AI árak

Alap: Ingyenes

Profi: 25 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Crew AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? 2017-ben Sophia, a Hanson Robotics által létrehozott humanoid robot Szaúd-Arábia állampolgára lett – ő volt az első robot, aki állampolgárságot kapott.

Az AI-ügynökök létrehozása egy dolog, azok hatékony használata pedig egy másik. 🎥 Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan használhatja az AI-t személyi asszisztensként a naptárak kezeléséhez, üzenetek megírásához és rutin feladatok elvégzéséhez – bemutatva, hogy pontosan mire képesek a kiváló ügynöképítők.

3. UiPath (A legjobb vállalati szintű AI-ügynökök összehangolásához)

via UiPath

Az UiPath ötvözi a robotikus folyamatok automatizálását (RPA) új ügynöki AI képességeivel. Az UiPath Agent Builder segítségével a vállalkozások alacsony kódszintű AI-ügynököket hozhatnak létre, amelyeket kontextusérzékeny, végpontok közötti folyamatok kezelésére képeztek ki, például számlák kezelésére és ügyfélkapcsolatokra.

Skálázható és kompatibilis AI-ügynökök létrehozására tervezték. Az UiPath Orchestrator és a beépített biztonsági funkciók támogatásával összeköti a determinisztikus automatizálást a döntéshozatali AI-vel, így alkalmas egyedi AI-ügynökök létrehozására vállalati munkafolyamatokban.

A UiPath legjobb funkciói

Automatizálja a szerszámos munkafolyamatokat, és a beépített human-in-the-loop támogatás segítségével továbbítsa azokat emberi operátoroknak.

Zökkenőmentesen integrálható az UiPath Studio robotokkal, API-kkal, intelligens dokumentumfeldolgozással és külső AI modellekkel.

Használja az Orchestrator és a Maestro szoftvereket több ügynök telepítéséhez, figyeléséhez és koordinálásához vállalati környezetben.

UiPath korlátozás

Korlátozott átláthatóság és ellenőrzés a kontextus lekérésének és alkalmazásának módja felett, ami megnehezíti a komplex munkafolyamatok finomhangolását irányított támogatás nélkül.

UiPath árak

Alap: 25 USD/hó

Standard: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az UiPath-ról?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az UiPath Platform felhasználóbarát felületet, drag-and-drop munkafolyamat-tervezést és kiváló integrációs lehetőségeket kínál vállalati alkalmazásokkal. Felgyorsítja az automatizálás fejlesztését és lehetővé teszi a gyors telepítést újrafelhasználható komponensekkel. Orchestrator funkciója robusztus vezérlést és felügyeletet biztosít az RPA-folyamatokhoz, az AI Center pedig megnyitja az intelligens automatizálás kapuit.

Az UiPath Platform felhasználóbarát felületet, drag-and-drop munkafolyamat-tervezést és kiváló integrációs lehetőségeket kínál vállalati alkalmazásokkal. Felgyorsítja az automatizálás fejlesztését és lehetővé teszi a gyors telepítést újrafelhasználható komponensekkel. Orchestrator funkciója robusztus vezérlést és felügyeletet biztosít az RPA-folyamatokhoz, az AI Center pedig megnyitja az intelligens automatizálás kapuit.

4. Postman AI Agent Builder (a legjobb API-kapcsolatos ügynökök létrehozásához vizuális munkafolyamatok és LLM-ek segítségével)

via Postman AI Agent Builder

A Postman AI Agent Builder segítségével a csapatok egyedi AI-ügynököket hozhatnak létre, amelyek API-kat hívnak meg, komplex munkafolyamatokat értelmeznek és valós idejű logikát kezelnek anélkül, hogy egy sor kódot is írniuk kellene.

A Postman Flows alapjain épülő AI Agent Builder segítségével ugyanazon a felületen drag-and-drop blokkokkal nagy nyelvi modelleket csatlakoztathat API-khoz, memóriát adhat hozzá, feltételeket állíthat be és hibakeresést végezhet az ügynök sablon kimenetén.

A Postman AI Agent Builder legjobb funkciói

Teszteljen egyszerre több modellt (GPT, Claude, Gemini stb.), hasonlítsa össze a válaszok minőségét, a késleltetést és a költségeket közvetlenül a Postman alkalmazásban.

Fedezze fel a több mint 18 000 nyilvános API-t, és integrálja azokat zökkenőmentesen a legjobb LLM-ekkel az AI Protocol segítségével.

A Postman Public API Network bármely API-ját automatikusan „ügynök-kompatibilis” eszközökké alakíthatja, és szerverkódot (MCP) generálhat az LLM-alapú munkafolyamatok támogatásához.

A Postman AI Agent Builder korlátai

Nagy gyűjtemények kezelése során lefagyhat vagy összeomolhat, különösen alacsonyabb kategóriájú gépeken.

Postman AI Agent Builder árak

Egyedi árazás

Postman AI Agent Builder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 10%-a használ hangsegédeket (4%) vagy automatizált ügynököket (6%) AI-alkalmazásokhoz, míg 62% inkább a beszélgetős AI-eszközöket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot részesíti előnyben. Az asszisztensek és ügynökök alacsonyabb elterjedtsége annak is köszönhető lehet, hogy ezek az eszközök gyakran konkrét feladatokra vannak optimalizálva, például kézmentes működtetésre vagy meghatározott munkafolyamatokra. A ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. A ClickUp Brain egy beszélgető AI-asszisztens, amely számos felhasználási esetben segíthet Önnek. Másrészt a ClickUp Chat csatornákon belüli AI-alapú ügynökök kérdésekre válaszolhatnak, problémákat osztályozhatnak, vagy akár konkrét feladatokat is elvégezhetnek!

5. Vertex AI Agent Builder (a legjobb vállalati szintű AI-ügynökök létrehozásához a Google Cloud ökoszisztémáján belül)

a Vertex AI Agent Builder segítségével

A Vertex AI Agent Builder segít intelligens AI-ügynökök létrehozásában, amelyek egymással kommunikálhatnak, vállalati adatokat gyűjthetnek és együtt végezhetnek el feladatokat, mindezt a Google ökoszisztémán belül.

Kap egy egyszerű Agent Development Kit (ADK) csomagot, amellyel egyszerű Python nyelven meghatározhatja az ügynökök viselkedését, támogatást nyílt szabványokhoz, mint például az Agent2Agent (így a különböző eszközökkel létrehozott ügynökök is együttműködhetnek), valamint előre elkészített csatlakozókat a belső rendszerekből származó adatok behozatalához.

A Vertex AI Agent Builder legjobb funkciói

Használja az ADK-t több ügynökből álló munkafolyamatok létrehozásához kevesebb mint 100 sor Python kóddal, meghatározza a logikát, a korlátokat és a koordinációt.

Csatlakoztassa az ügynököket a vállalati adatokhoz és eszközökhöz az MCP és a több mint 100 előre elkészített Google Cloud csatlakozó segítségével, hogy valós idejű alapot biztosítson.

Telepítse a szerver nélküli Agent Engine-nel, amely biztosítja a kezelt méretezést, az állapotfüggő memóriát, a termelés figyelését és a hibakeresést.

A Vertex AI Agent Builder korlátai

A fekete doboz modell viselkedése megnehezíti az eredmények értelmezését, optimalizálását vagy finomhangolását.

Vertex AI Agent Builder árak

Egyedi árazás

Vertex AI Agent Builder értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Vertex AI Agent Builderről a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Vertex AI legnagyobb előnye a készen használható AutoML funkció, amely alacsony kódszükségletű, skálázható és hatékony infrastruktúrával rendelkezik. A pluginok és az egységes platform funkciók segítenek az integrációkban, a kalibrálásokban és az eredmények figyelésében.

A Vertex AI legnagyobb előnye a készen használható AutoML funkció, amely alacsony kódszükségletű, skálázható és hatékony infrastruktúrával rendelkezik. A pluginok és az egységes platform funkciók segítenek az integrációkban, a kalibrálásokban és az eredmények figyelésében.

🧠 Érdekesség: Kína első humanoid robotok részvételével megrendezett labdarúgó-bajnokságán az egyik robot „játékost” egy ütközés után hordágyon vitték le a pályáról – igen, hordágyon… egy robotot! A teljesen autonóm mérkőzés tele volt bukásokkal, sérülésekkel és AI-vezérelt akciókkal!

6. Zapier AI Agents (A legjobb megoldás üzleti munkafolyamatok automatizálására természetes nyelvű ügynökökkel)

a Zapier AI Agents segítségével

A Zapier AI Agents a hagyományos Zaps-eket természetes nyelvű automatizálással egészíti ki.

Ahelyett, hogy manuálisan hozna létre egyedi automatizálásokat, most egyszerűen leírhatja, mit szeretne, például „hozzon létre egy feladatot az Asanában, amikor egy potenciális ügyfél kitölti az űrlapot”, és az AI elkészíti az automatizálást az Ön számára. Ezek az üzleti célú AI-ügynökök logikusan gondolkodnak, API-kat hívnak meg, és feladatokat adnak át más eszközöknek a rendszerében.

A Zapier AI ügynökök legjobb tulajdonságai

Telepítsen olyan ügynököket, amelyek több lépésből álló műveleteket hajtanak végre több mint 6000 integrációban, például a Gmailben, a HubSpotban, a Notionban és a Salesforce-ban.

Rendeljen célokat az egyes ügynökökhöz, és hagyja őket önállóan működni, beleértve az adatok lekérdezését, a rekordok frissítését vagy e-mailek küldését.

Használja ki a Zapier fejlesztői platformját privát alkalmazások integrálásához vagy belső API-k ügynökök általi használatra való megnyitásához.

A Zapier AI ügynökök korlátai

Egyes komplex munkafolyamatokhoz továbbra is hagyományos Zap-beállításokra van szükség, mivel az AI által generált Zapok nem veszik figyelembe a szélsőséges eseteket vagy a függőségeket.

Zapier AI ügynökök árazása

Örökre ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,99 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Zapier AI ügynökök értékelései és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zapier AI ügynökökről?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon tetszik, hogy a Zapier milyen könnyen használható, és milyen egyszerű másoknak megmutatni, hogyan lehet vele építeni. Leginkább automatizálásra használom, de ha lesz időm, ki szeretném próbálni az AI-ügynökök és táblázatok funkciókat is. A legjobban azt szeretem, hogy hány alkalmazáshoz tud csatlakozni. Még a ritkábban használtak is általában rendelkeznek triggerekkel, ami nagyon klassz. Sokan azt mondják, hogy a Zapier drága, de szerintem, ha a beépített eszközöket megfelelően használjuk, akkor valójában nagyon jó ár-érték arányú és nagyon könnyű beállítani. Végül, az a néhány alkalom, amikor kapcsolatba kellett lépnem az ügyfélszolgálattal, fantasztikusak voltak és valóban segítőkészek!

Nagyon tetszik, hogy a Zapier milyen könnyen használható, és milyen egyszerű másoknak megmutatni, hogyan lehet vele építeni. Leginkább automatizálásra használom, de ha lesz időm, ki szeretném próbálni az AI-ügynökök és táblázatok funkciókat is. A legjobban azt szeretem, hogy hány alkalmazáshoz tud csatlakozni. Még a ritkábban használtak is általában rendelkeznek triggerekkel, ami nagyon klassz. Sokan azt mondják, hogy a Zapier drága, de szerintem, ha a beépített eszközöket megfelelően használjuk, akkor valójában nagyon jó ár-érték arányú és nagyon könnyű beállítani. Végül, az a néhány alkalom, amikor kapcsolatba kellett lépnem az ügyfélszolgálattal, fantasztikusak voltak és valóban segítőkészek!

7. LangChain (A legjobb moduláris, többlépcsős AI-ügynökök létrehozásához nyelvi modellláncolással)

via LangChain

A hagyományos, rögzített paraméterek alapján reagáló chatbotokkal ellentétben a LangChain segítségével létrehozott AI-ügynökök képesek tervezni, gondolkodni és több lépésből álló műveleteket végrehajtani, így kontextusérzékenyek. Nyílt forráskódú keretrendszert használnak.

A komponenseket (láncok, ügynökök, memória, eszközök) egymásra is helyezheti, hogy több lépésből álló asszisztenseket hozzon létre, amelyek gondolkodnak, cselekszenek és iterálnak. A moduláris kialakítás lehetővé teszi az AI-ügynökök számára, hogy külső eszközökhöz, API-khoz vagy fájlokhoz férjenek hozzá, hogy fejlettebb feladatokat hajthassanak végre. A fejlesztők az AI-ügynököket úgy is testreszabhatják, hogy azok egyedi felhasználási esetekhez illeszkedő logikát, munkafolyamatokat vagy döntéshozatali útvonalakat kövessenek.

A LangChain legjobb funkciói

Kombinálja az LLM-eket eszközhívásokkal ReAct-stílusú döntéshozatal vagy egyedi lánclogika segítségével, hogy komplex, autonóm munkafolyamatokat támogasson.

Tartalmazza a keresőmotorok, fájlbetöltők, vektoros adatbázisok, API-k, Bash végrehajtás és több mint 50 eszköz azonnal használható támogatását.

Használja a LangChain koordinációs rétegét, a LangGraph-ot, hogy segítsen a fejlesztőknek állapotfüggő, több szereplős alkalmazások létrehozásában LLM-ekkel.

A LangChain korlátai

A gyakori verziófrissítések miatt a fejlesztőknek újra kell írniuk a kódot, hogy az megfeleljen a legújabb verziónak.

LangChain árak

Fejlesztő: Ingyenes (fizetés használat alapján)

Plusz: 39 USD/hó (fizetés használat alapján)

Vállalatok: Egyedi árak

LangChain értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangChainről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez az egyik legjobb csomag, amely a generatív mesterséges intelligencia területén a nagy nyelvi modellek használatához szükséges. Könnyen adaptálható, kiválóan működik, és folyamatosan frissül, hogy kompatibilis legyen a legújabb technológiákkal.

Ez az egyik legjobb csomag, amely a generatív mesterséges intelligencia területén a nagy nyelvi modellek használatához szükséges. Könnyen adaptálható, kiválóan működik, és folyamatosan frissül, hogy kompatibilis legyen a legújabb technológiákkal.

8. Botpress (A legjobb többnyelvű, beszélgető AI-ügynökök számára, NLU-val és vizuális folyamat-szerkesztővel)

via Botpress

A Botpress egy nyílt forráskódú, beszélgetős AI-platform, amelyet azoknak a fejlesztőknek készítettek, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni ügynökeik tervezése, telepítése és lokalizálása felett.

A természetes nyelvértés (NLU) és a vizuális beszélgetési stúdió kombinációjával lehetővé teszi a logika, a szándékok és a műveletek kezelését anélkül, hogy kiterjedt kódot kellene írnia. Az ügynököket különböző csatornákon, például WhatsAppon, Messengerben vagy egyéni felhasználói felületeken telepítheti, és az interakciós logika minden aspektusát testre szabhatja.

A Botpress legjobb funkciói

Használja a Visual Flow Editor szerkesztőt komplex beszélgetési logika létrehozásához feltételes ugrásokkal, slotokkal és eseményekkel.

Telepítse ügynökeit helyileg, felhőalapú platformokon vagy perifériás eszközökön a Docker, a Kubernetes vagy a beépített Botpress Cloud segítségével.

Integráljon külső API-kat vagy adatbázisokat közvetlenül a folyamatokba natív kód hookok vagy HTTP-hívások segítségével.

A Botpress korlátai

A vektoros adatbázis minden alkalommal újraoptimalizálja az összes dokumentumot, amikor újat tölt fel.

Botpress árak

Fizetés használat alapján: 0 USD + AI-kiadás/hónap

Plusz: 89 USD + AI-kiadások/hónap

Csapat: 495 USD + AI-kiadások/hónap

Vállalati: 2000 USD/hó-tól (3 éves futamidővel)

Botpress értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Botpressről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy a Botpress funkciói sokoldalúak. Remek beépített eszközökkel rendelkezik, és lehetőséget kínál egyéni kódok beágyazására is.

Tetszik, hogy a Botpress funkciói sokoldalúak. Remek beépített eszközökkel rendelkezik, és lehetőséget kínál egyéni kódok beágyazására is.

📚 További információ: A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia közötti különbség

9. Haystack (A legjobb dokumentumokból, API-kból és vektoros adatbázisokból egyedi RAG-csatornák létrehozásához)

via Haystack

A Deepset Haystack nevű terméke egy nyílt forráskódú AI-koordinációs keretrendszer, amelyet fejlesztők számára hoztak létre, hogy gyártásra kész LLM-ügynököket készíthessenek. Komplex, visszakereséssel kiegészített generációs (RAG) folyamatok, keresőrendszerek és többlépcsős ügynöki munkafolyamatok létrehozására alkalmas.

Moduláris komponensekkel (visszakeresők, generátorok és eszközök), JSON sémaválidációval, párhuzamos eszközök végrehajtásával és beépített felügyelettel a Haystack segít intelligens alkalmazások tervezésében, tesztelésében, telepítésében és méretezésében felhőalapú és helyszíni környezetekben egyaránt.

A Haystack legjobb funkciói

Kombinálja a sűrű (beágyazás alapú) és ritka (kulcsszó alapú) visszakeresőket, hogy pontos válaszokat adjon nagy szöveggyűjteményekből.

Csatlakoztassa a visszakeresőket, generátorokat, ToolInvoker-eket, validátorokat és egyebeket, hogy egyedi AI munkafolyamatokat hozzon létre.

Használja a Haystack Agentet a tervezéshez, a megfelelő eszköz kiválasztásához, az API-hívások végrehajtásához, a dokumentumok lekéréséhez és a ciklusok létrehozásához, dinamikus, intelligens viselkedés kialakításához.

Haystack korlátozás

A Haystack nagymértékben támaszkodik az Elasticsearch-re, ami lassíthatja a teljesítményt nagy méretű munkaterhelés esetén.

Haystack árak

Nyílt forráskódú keretrendszer

Haystack értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Haystackról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Haystack egy hatékony, nyílt forráskódú Python keretrendszer természetes nyelvfeldolgozási (NLP) folyamatok létrehozásához. Számos előre elkészített komponenst kínál a gyakori NLP-feladatokhoz, valamint támogatást nyújt különböző előre betanított nyelvi modellekhez és mélytanulási keretrendszerekhez. Ez megkönnyíti a kifinomult NLP-alkalmazások, például csevegőrobotok, dokumentumkereső motorok vagy kérdés-válasz rendszerek létrehozását és telepítését.

A Haystack egy hatékony, nyílt forráskódú Python keretrendszer természetes nyelvfeldolgozási (NLP) folyamatok létrehozásához. Számos előre elkészített komponenst kínál a gyakori NLP-feladatokhoz, valamint támogatást nyújt különböző előre betanított nyelvi modellekhez és mélytanulási keretrendszerekhez. Ez megkönnyíti a kifinomult NLP-alkalmazások, például csevegőrobotok, dokumentumkereső motorok vagy kérdés-válasz rendszerek létrehozását és telepítését.

🧠 Érdekesség: A „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban alkotta meg John McCarthy, Marvin Minsky és mások a híres Dartmouth Workshopon, amelyet gyakran tekintik az AI mint tudományág hivatalos születésének.

10. AutoGen (A legjobb Python-csapatok számára, akik autonóm módon futó, több ügynökből álló rendszereket építenek)

az AutoGen segítségével

A Microsoft Research által létrehozott AutoGen segít olyan beszélgető ügynök rendszerek létrehozásában, amelyek természetes nyelvi utasítások alapján működnek.

Egy tipikus beállítás egy „UserProxy” ügynököt (amely a célt tartja szem előtt és az eredményeket értékeli) párosít több ChatCompletion vagy Assistant ügynökkel (kutató, kódoló, kritikus). Eseményhurkon keresztül kommunikálnak, amíg a UserProxy úgy nem dönt, hogy a feladat elvégezve, így Önnek egy sablon áll rendelkezésére a kutatási jelentések, adatelemzések vagy iteratív kódolási munkamenetek automatizálásához.

Az AutoGen legjobb funkciói

Futtassa az „Asszisztens + Kritikus” ciklusokat, amelyekben az egyik ügynök kódot ír, a másik pedig ellenőrzi, és a végrehajtás előtt kiszűri a hibákat.

Hívja meg a Python eszközhívásokat, hogy az ügynökök importálhassák a könyvtárakat, lekérhessék a weboldalakat, vagy adatelemzést futtathassanak egy biztonságos sandboxon belül.

Cserélje ki az LLM háttérrendszereket (OpenAI, Azure OpenAI, helyi modellek) egyetlen konfigurációs sorral, így a folyamatok modellfüggetlenek maradnak.

AutoGen korlátozás

Bonyolult feladatokkal, például többszintű kérdésekkel küszködhet, és nem ideális ügyfélkapcsolati alkalmazásokhoz.

AutoGen árak

Nyílt forráskódú keretrendszer

AutoGen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Voiceflow (A legjobb a beszélgető AI-ügynökök tervezéséhez, teszteléséhez és csatornák közötti telepítéséhez)

via Voiceflow

A Voiceflow egy beszélgető AI eszközkészítő, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vizuális, kódolásmentes felületen tervezzenek és indítsanak hang- vagy csevegő ügynököket.

Támogatja a multimodális interfészeket (hang, szöveg, gombok, vizuális elemek), a valós idejű prototípus-készítést és a mérnöki munkához való egyszerű átadást. Ez egy központi hub, ahol a funkciók közötti csapatok közösen hozhatnak létre dinamikus asszisztenseket olyan platformokon, mint az Alexa, a Google Assistant, a weboldalak és az üzenetküldő alkalmazások.

A Voiceflow legjobb funkciói

Csatlakoztassa az OpenAI, Claude, Cohere vagy egyéni API-kat, hogy a statikus folyamatokat generatív AI-vel ötvözze az intelligens beszélgetések érdekében.

Telepítsen asszisztenseket webhelyekre, mobilalkalmazásokba, intelligens hangszórókra vagy üzenetküldő platformokra anélkül, hogy újra kellene építenie a logikát.

Exportálja a folyamatokat a Dialog API vagy egyéni kód segítségével, hogy az ügynököket közvetlenül beágyazhassa az alkalmazásokba vagy a telefonrendszerekbe.

Hangfolyamat-korlátozás

Az alkalmi hibák, funkciófrissítések és elavult funkciók megszakíthatják a meglévő munkafolyamatokat, ami miatt a csapatoknak újra kell építeniük az ügynök egyes részeit, vagy újra kell vizsgálniuk az ügynök létrehozásának egyes aspektusait.

Voiceflow árak

Starter: Ingyenes (100 kredit)

Pro: 60 USD/hó (10 000 kredit)

Üzleti: 150 USD/hó (30 000 kredit)

Vállalati: Egyedi árazás (éves számlázás)

Voiceflow értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Voiceflow-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A könnyű használat, a barátságos felhasználói felület, a sok felhasználó és a Voiceflow közösségnek köszönhetően rendkívül egyszerű segítséget kapni, ha valami problémába ütközik. Én személyesen minden nap használom, és már rengeteg ügynököt építettem, őszintén ajánlom mindenkinek. A megvalósításhoz csak egy kis kódra van szükség a beállításokból, és kész. [sic]

A könnyű használat, a barátságos felhasználói felület, a sok felhasználó és a Voiceflow közösségnek köszönhetően rendkívül egyszerű segítséget kapni, ha valami problémába ütközik. Én személyesen minden nap használom, és már rengeteg ügynököt építettem, őszintén ajánlom mindenkinek. A megvalósításhoz csak egy kis kódra van szükség a beállításokból, és kész. [sic]

12. Microsoft Copilot (A legjobb AI-ügynökök létrehozásához és telepítéséhez a Microsoft 365 alkalmazásokban)

a Microsoft Copilot segítségével

A Microsoft Copilot ötvözi a GPT‑4 alapú AI teljesítményét a Microsoft 365 natív integrációjával.

A Copilot Studio segítségével csapata egyszerű természetes nyelvi parancsokkal vagy drag-and-drop eszközökkel termelékenységet növelő AI-ügynököket hozhat létre, majd azokat a Teams csevegésekben, a SharePointban, az Outlookban és a Wordben telepítheti a feladatok automatizálása, a kérdések megválaszolása vagy a műveletek egyszerűsítése érdekében.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

A „Leírás” fülön írja le, mire van szüksége, és a Copilot Studio ezt működő logikává alakítja.

Adjon hozzá Microsoft Graph, SharePoint vagy webes adatokat, és integráljon műveleteket vagy API-indítókat fejlesztői erőforrások nélkül.

Kövesse nyomon a használatot, kezelje a kapacitást és ellenőrizze a telepítési lehetőségeket – vagy mérje a használatot a költségtúllépések elkerülése érdekében.

A Microsoft Copilot korlátai

A Copilot időnként félreértheti a kontextust vagy a hangnemet, ezért manuális szerkesztésre lehet szükség.

A Microsoft Copilot árai

20 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Mi is használjuk belsőleg. Olyan, mint a saját vállalati keresőmotorunk. Dokumentumokat kérhetünk tőle, vagy akár információkat is kereshetünk a dokumentációban. Jól összefoglalja a beszélgetéseket és az e-maileket is. Megkérhetem, hogy foglalja össze az elmúlt 24 órában kapott összes e-mailt, és jól összefoglalja a fontos dolgokat.

Mi is használjuk belsőleg. Olyan, mint a saját vállalati keresőmotorunk. Dokumentumokat kérhetünk tőle, vagy akár információkat is kereshetünk a dokumentációban. Jól összefoglalja a beszélgetéseket és az e-maileket is. Megkérhetem, hogy foglalja össze az elmúlt 24 órában kapott összes e-mailt, és jól összefoglalja a fontos dolgokat.

13. Relevance AI (A legjobb megoldás az operatív csapatok számára, akik kódolás nélküli AI-ügynökökből álló munkaerőt építenek és kezelnek)

via Relevance AI

A Relevance AI egy kódolás nélküli platform, amelyet olyan operatív csapatok, startupok és fejlesztők számára hoztak létre, akik „AI-munkatársakat” szeretnének bevezetni. Az AI-ügynök automatizálhatja a több lépésből álló munkafolyamatokat az értékesítés, a marketing, a támogatás és a háttérirodai műveletek területén.

Az ügynökök belső folyamatokra képezhetők be feltöltött fájlok vagy URL-ek segítségével, és vizuálisan, drag-and-drop felületen keresztül telepíthetők. A CRM-ekkel, e-mailekkel, Slackkel és másokkal való plug-and-play integrációknak köszönhetően gyorsan, termelési szintű automatizálásra lett kialakítva.

Relevance AI legjobb funkciói

Tervezzen többügynökös rendszereket drag-and-drop logikával és előre elkészített ügynökökkel (pl. „Bosh” a találkozók foglalásához, „Lima” az életciklus-marketinghez).

Speciális ügynökök, mint például az AI BDR Agent, amely automatizálja a kereskedelmi prospektálást, beleértve a potenciális ügyfelek kutatását, minősítését és nyomon követését.

Vektor tároló szöveg-, kép- és hangadatok kezeléséhez; támogatja a strukturálatlan adatkészletek érzelemelemzését és hasonlóságkeresését.

Relevancia AI korlátozás

A felhasználók gyakran szembesülnek testreszabási nehézségekkel, amelyek lassíthatják a projekt integrációját és korlátozhatják a komplex munkafolyamatok rugalmasságát.

Relevance AI árak

Örökre ingyenes

Pro : 19 USD/hó

Csapat : 199 USD/hó

Üzleti : 599 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Relevancia AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Relevance AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Nagyon értékelem a Relevance AI rugalmasságát és azt, hogy egyedi python kódot lehet hozzáadni az ügynökhöz. Más eszközökkel is könnyen integrálható.

Nagyon értékelem a Relevance AI rugalmasságát és azt, hogy egyedi python kódot lehet hozzáadni az ügynökhöz. Más eszközökkel is könnyen integrálható.

