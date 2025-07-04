15+ legjobb GPT a kódoláshoz, a fejlesztés és a hibakeresés felgyorsításához

Érezte már valaha, hogy lassított felvételben kódol, és egy tányér méretű nagyítóval hibakeresést végez? A kódsorokat bámulja, és azon töpreng, hová tűnt az a pontosvessző. Olyan, mintha a „Hol van Waldo?” játékot játszaná, csak frusztrációval.

A kódolás szórakoztató lehet, de hullámvasúthoz is hasonlítható: az egyik pillanatban zseni vagy, a következőben pedig az egész életedet megkérdőjelezed. Szerencsére az AI-alapú kódolási asszisztensek segítenek.

Ezek a GPT-k képesek kódot generálni, hibákat kijavítani, a teljesítményt optimalizálni és a zavaros hibákat megmagyarázni. Nem az a céljuk, hogy helyettesítsék az emberi programozókat, hanem hogy kiegészítsék képességeinket és megszabadítsanak minket az unalmas feladatoktól.

Ez a blogbejegyzés áttekinti a kódoláshoz legalkalmasabb GPT-ket, és megmutatja, hogyan tudják hatékonyan átalakítani a munkafolyamatát!

Mik azok a GPT-k?

A GPT-k (Generative Pre-trained Transformers) mesterséges intelligenciával működő nyelvi modellek, amelyek célja az emberi nyelvhez hasonló szövegek megértése és generálása. A kódoló GPT-k természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességeinek köszönhetően a fejlesztők egyszerű, beszélgetésszerű parancsokkal tudnak kommunikálni a kóddal. A legjobb egyedi kódoló GPT-k képesek kódot generálni, hibákat kijavítani és optimalizálni, ezzel egyszerűsítve a fejlesztést és növelve a hatékonyságot.

GPT-típusok

Íme a leggyakoribb GPT-típusok:

Általános célú GPT-k: Kezelje az írási és kódolási feladatoktól a brainstormingig terjedő feladatokat.

Kódoláshoz speciális GPT-k: Segítség a hibakeresésben, a generálásban és Segítség a hibakeresésben, a generálásban és a kód dokumentálásában (például Code Copilot)

Iparág-specifikus GPT-k: betekintést nyújtanak olyan speciális területekbe, mint a jog, az orvostudomány vagy a pénzügyek.

Egyedi GPT-k: oldjon meg konkrét üzleti igényeket, vagy egyszerűsítse a kódolást kezdők számára (például egy támogatási jegy elemző GPT).

A GPT-k előnyei

A GPT-k használatának számos előnye van. Íme néhány közülük:

Gyorsabb kódolás és hibakeresés: Kódrészletek generálása, hibák kijavítása és a teljesítmény optimalizálása könnyedén. A GitHub Copilotot használó fejlesztők 55,8%-kal gyorsabban végezték el a kódolási feladatokat, mint a kontrollcsoport tagjai egy kontrollált kísérletben. Kódrészletek generálása, hibák kijavítása és a teljesítmény optimalizálása könnyedén. A GitHub Copilotot használó fejlesztőkvégezték el a kódolási feladatokat, mint a kontrollcsoport tagjai egy kontrollált kísérletben.

Jobb együttműködés: Javítsa a csapatmunkát az AI által generált dokumentációval és betekintéssel.

Megnövekedett termelékenység: automatizálja az ismétlődő feladatokat, így több idő marad a kreatív problémamegoldásra.

Tanulás és segítség: Magyarázatok, bevált gyakorlatok és útmutatások a kódolási fogalmakról

👀 Tudta? A McKinsey tanulmánya szerint a fejlesztők generatív mesterséges intelligenciával akár kétszer gyorsabban tudják elvégezni a feladatokat.

Mit kell keresnie a kódoláshoz szükséges GPT-kben?

Ha olyan AI-asszisztenst szeretne, amely segít (ahelyett, hogy csak véletlenszerű kódrészleteket dobálna Önnek), akkor a következőkre kell figyelnie:

Nyelvi támogatás: Válasszon olyan modelleket, amelyek az Ön által használt programozási nyelvekkel működnek – legyen az Python, JavaScript vagy SQL.

Kódgenerálás és minőség: Válasszon olyan modelleket, amelyek tiszta, hatékony és jól strukturált kódot generálnak, ne csak általános kódrészleteket.

Hibakeresés és hibaelhárítás: Használjon olyan modelleket, amelyek segítségével gyorsan azonosíthatja és kijavíthatja a hibákat, így órákat spórolhat a hibaelhárításon.

Magyarázatok és dokumentáció: Válasszon olyan GPT-ket, amelyek lebontják a komplex kódot, megjegyzéseket fűznek hozzá, és világosan elmagyarázzák a bevált gyakorlatokat.

Eszközökkel való integráció: Keresse meg a kedvenc IDE-jeivel, a GitHubbal vagy a CI/CD-folyamatokkal való kompatibilitást, hogy zökkenőmentes munkafolyamatokat biztosítson.

Testreszabás és tanulás: Válasszon olyan modelleket, amelyek alkalmazkodnak a kódolási szokásaihoz, és idővel javítják javaslataikat.

Biztonság és megfelelőség: Győződjön meg arról, hogy a GPT biztonságos kódolási gyakorlatokat követ és támogatja a megfelelőségi követelményeket.

A kódoláshoz legalkalmasabb GPT-k áttekintése

A legjobb GPT-k a kódoláshoz

A kódolási igényeinek megfelelő egyedi GPT-modell kiválasztása nem csak a legfejlettebb opció kiválasztását jelenti. Arról van szó, hogy a megfelelő GPT-ket válassza ki a kód generálásához, a hibák kijavításához, a teljesítmény optimalizálásához és a komplex logika magyarázatához.

Nézze meg ezeket a GPT-ket, amelyek segíthetnek fejlesztői készségeinek fejlesztésében:

1. Code Copilot (a legjobb AI-alapú párprogramozáshoz és valós idejű kódjavaslatokhoz)

a Code Copilot segítségével

A kódolási eszköznek olyan speciális funkciókat kell kínálnia, amelyek felgyorsítják a fejlesztési munkafolyamatot. A Code Copilot valós időben javasol kódot, segít a hibák hibakeresésében, és még dokumentációt is generál, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

A Code Copilot legjobb funkciói

Kódoljon több nyelven, például Python, JavaScript és TypeScript nyelven.

Az AI-vezérelt hibakereséssel azonnal észlelheti és kijavíthatja a hibákat.

Integrálja a VS Code, a JetBrains és a GitHub Codespaces alkalmazásokkal.

A Code Copilot korlátai

Lehet, hogy módosítania kell a javaslatokat, hogy azok illeszkedjenek a kódolási stílusához.

Az integrálás eleinte kihívást jelenthet.

A Code Copilot árai

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Code Copilot Értékelések és vélemények

4. 1/5 [28 000+ értékelés]

2. Python GPT (a legjobb Python kód írásához, hibakereséshez és optimalizáláshoz)

Python GPT segítségével

Ha Python programozással foglalkozik, a Python GPT segítségével a kódolás könnyebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válik. A hatékony, kiváló minőségű Python kódok készítésére specializálódott. Egy interfészben ötvözi a kódértelmezőt és az adatelemző eszközöket.

A Python GPT legjobb funkciói

Gyorsan generáljon Python kódot automatizáláshoz, webfejlesztéshez és egyebekhez.

Javítsa ki a hibákat és optimalizálja a kód minőségét intelligens hibakeresési javaslatokkal.

Segítsen az adatelemzésben és a gépi tanulásban hatékony algoritmusok javaslatával.

Keressen az interneten olyan komplex lekérdezéseket, amelyek további felhasználói bevitelt igényelnek.

A Python GPT korlátai

Az AI által generált Python kód elavult szintaxist vagy elavult funkciókat tartalmazhat, különösen a folyamatosan fejlődő keretrendszerekben.

Python GPT árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Python GPT értékelések és vélemények

4. 1/5 (600+ értékelés)

3. Ask The Code (A legjobb komplex kódrészletek megértéséhez és hibakereséséhez)

via Ask The Code

Az Ask The Code egy praktikus ChatGPT-bővítmény, amely segít a fejlesztőknek a GitHub-repozitóriumok egyszerű felfedezésében. Összeköti a ChatGPT-t a kódbázisával, így kérdéseket tehet fel és azonnali válaszokat kaphat közvetlenül a csevegésben.

A Ask The Code legjobb funkciói

Csatlakoztassa a ChatGPT-t bármely nyilvános GitHub-tárolóhoz, hogy a csevegőfelület elhagyása nélkül fedezze fel és megértse a kódbázisokat.

Gyorsan felzárkózhat, ha a kódszerkezetről és a funkcionalitásról szóló információkért lekérdezi a tárolót.

Biztosítsa a kód minőségének megvalósítható felülvizsgálatát azzal, hogy megkéri a ChatGPT-t, hogy jelölje ki a potenciális problémákat, vagy javasoljon fejlesztéseket a tárolóban.

Kérdezze meg a kódot korlátozások

Szükség van szélesebb platformtámogatásra, például Edge kiterjesztés hozzáadására az elérhetőség és a könnyű használat optimalizálása érdekében.

A Ask The Code árai

Ingyenes ChatGPT-fiókkal érhető el.

Ask The Code értékelések és vélemények

4. 1/5 (1000+ értékelés)

4. Vue. js GPT (A legjobb Vue. js alkalmazások készítéséhez és hibakereséséhez)

A Vue.js GPT egy intelligens AI-asszisztens, amelynek célja, hogy a Vue.js fejlesztést könnyebbé és gyorsabbá tegye. Segít a webfejlesztőknek tiszta kódot írni, hibákat kijavítani és harmadik féltől származó könyvtárakat integrálni – mindezt valós időben. A Vue.js GPT hozzáadása a munkafolyamatához segíthet növelni a fejlesztői termelékenységét, csökkenteni a fejlesztési időt és fenntartani a magas minőségű, skálázható kódot.

A Vue.js GPT legjobb funkciói

Gyorsan készítsen Vue.js komponenseket és sablonokat

Elemezze a kódrészleteket a hibák azonosítása és kijavítása érdekében.

Ajánlások az alkalmazásarchitektúrára, az állapotkezelésre és a komponensek felépítésére vonatkozóan.

Útmutatók, amelyek olyan könyvtárakat tartalmaznak, mint a Vuetify, Axios vagy Vuex a Vue projektekbe.

A Vue.js GPT korlátai

Hiányzik a valós tapasztalat, ami korlátozza a komplex szoftverfejlesztési problémák gyakorlati megértését.

Vue.js GPT árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Vue. js GPT értékelések és vélemények

4. 2/5 (100+ értékelés)

5. Grimoire (A legalkalmasabb a fejlett programozási koncepciók és bevált gyakorlatok elsajátításához)

via Grimoire

A Grimoire egy mesterséges intelligenciával működő kódolási asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy megszervezze a fejlesztési folyamatot kezdő és tapasztalt programozók számára. Több mint 70 előre elkészített projektet tartalmaz, amelyek segítenek a felhasználóknak elsajátítani a kódolás alapjait vagy gyorsan létrehozni weboldalakat. A ChatGPT Plus előfizetéssel olyan gyorsbillentyűket is használhat, mint a K a cmd menü, a P a Projektek és az R a README számára.

A Grimoire legjobb funkciói

Hatékony kódgenerálás prompt-alapú programozással

Konvertálja a felhasználói felület makettjeit vagy vázlatrajzait HTML, CSS és JavaScript kóddá webfejlesztéshez.

Integrálja több AI modellel, mint például a GPT-4, a Claude Opus és a Google Gemini.

A Grimoire korlátai

A Grimoire „prompt-gramming” (parancsfájl-alapú parancsok) és gyorsbillentyűi hatékony használatához tanulási folyamatra van szükség.

Grimoire árak

A fejlett funkciók használatához ChatGPT Plus előfizetés szükséges ChatGPT Plus: 20 USD/hó ChatGPT Pro: 200 USD/hó

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

ChatGPT Pro: 200 USD/hó

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

ChatGPT Pro: 200 USD/hó

Grimoire Pro: Egyedi árazás

Grimoire értékelések és vélemények

4. 4/5 (25 000+ értékelés)

👀 Tudta? A Chevrolet ügyfélszolgálati chatbotját úgy manipulálták, hogy minden kérésnek eleget tegyen, így egy új Chevrolet Tahoe-t kínált fel egy dollárért, ami jogilag kötelező érvényű ajánlattá vált. Ez az eset rávilágított arra, hogy az AI-rendszerekben megfelelő biztonsági intézkedésekre van szükség.

6. Crew AI Assistant (A legjobb csapatalapú szoftverfejlesztéshez és együttműködéshez)

a CrewAI Assistant segítségével

A CrewAI egy Python keretrendszer, amely segít önálló, szerepjátékos AI-ügynökök összehangolásában, akik komplex feladatokon tudnak együtt dolgozni.

Gondoljon rá így: ahelyett, hogy egyetlen LLM-et kérne meg mindenre, létrehoz egy csapatot specializált ügynökökből, akik mindegyike saját személyiséggel, szakértelemmel és felelősségi körrel rendelkezik – akárcsak egy valódi csapat.

A Crew AI Assistant legjobb funkciói

Rendeljen konkrét szerepeket és célokat minden egyes AI-ügynökhöz, biztosítva ezzel a strukturált és hatékony problémamegoldási megközelítést.

Könnyítse meg a természetes döntéshozatalt és a dinamikus feladatkiosztást az ügynökök között.

Telepítse a CrewAI-t különböző infrastruktúrákra, beleértve a felhőszolgáltatásokat, az önállóan üzemeltetett környezeteket vagy a helyi beállításokat.

Használjon eszközöket olyan műveletekhez, mint a webes keresés (SerperDevTool), dokumentumok olvasása (PDFSearchTool stb.) és egyedi API-integrációk. A CrewAI támogatja: saját eszközkészletét (crewai_tools), a LangChain eszközöket és a LlamaIndex eszközöket.

A Crew AI Assistant korlátai

A CrewAI használata Python programozási ismereteket és alapvető AI-ismereteket igényel a kódoláshoz , ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelent.

Crew AI Assistant árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

Crew AI Assistant értékelések és vélemények

4. 4/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Crew AI Assistantról?

Egy Redditor több keretrendszert összehasonlítva így fogalmaz:

Ha gyorsan szeretne elkezdeni, akkor a CrewAI valószínűleg a legegyszerűbb megoldás. Kiváló dokumentáció, rengeteg példa és szilárd közösség.

Ha gyorsan szeretne elkezdeni, akkor a CrewAI valószínűleg a legegyszerűbb megoldás. Kiváló dokumentáció, rengeteg példa és szilárd közösség.

7. AutoExpert Dev (A legjobb ismétlődő kódolási feladatok automatizálásához és a hatékonyság javításához)

az AutoExpert Dev segítségével

Ha javítani szeretné a Python és a Django keretrendszerekkel való kódolási élményét, az AutoExpert (Developer Edition) lehet az ideális választás. Ez az eszköz integrálódik a ChatGPT fejlett adatelemzési képességeivel, és számos funkciót kínál a fejlesztési folyamat szervezéséhez.

Az AutoExpert Dev legjobb funkciói

Készítsen tömör és hatékony kódrészleteket

Hozzáférhet egyéni parancsokhoz a munkamenet állapotainak mentéséhez és visszahívásához.

Biztosítsa a hozzáférést az API-k és könyvtárak legfrissebb információihoz.

AutoExpert Dev korlátozások

Más programozási nyelvek és keretrendszerek támogatása kevésbé átfogó lehet.

AutoExpert Dev árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

AutoExpert Dev értékelések és vélemények

4. 2/5 (1000+ értékelés)

8. DevOps GPT (A legjobb CI/CD-folyamatok, infrastruktúra és felhőalapú telepítések kezeléséhez)

via DevOps GPT

A DevOps GPT egy sor AI-alapú eszköz és modell, amely a DevOps munkafolyamatok különböző aspektusainak optimalizálására és automatizálására szolgál.

Termeléskész, biztonságos kódot biztosít Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD és monitoring stackekhez. Tiszta, dokumentált és tesztelt szkripteket ír, különösen Pythonban, PEP8-kompatibilitással.

A legjobb rész? A megfelelő kérdéseket teszi fel, hogy a megoldásokat az Ön környezetéhez igazítsa. Akár konténeresítésre, automatizálásra vagy felhőalapú eszközökre van szüksége, ez a GPT segít Önnek.

A DevOps GPT legjobb funkciói

Szerezzen be pontos, termeléskész kódrészleteket, amelyek az Ön egyedi igényeire vannak szabva.

Automatizálja a rutin feladatokat, mint például a tesztek, a build-ek, a szkennelések és a telepítések, hogy több időt szánhasson stratégiai kezdeményezésekre.

Elemezze a naplókat és a hibákat, hogy betekintést nyerjen és kódmegoldásokat javasoljon.

A DevOps GPT korlátai

A múltbeli képzési adatokra támaszkodik, ami elavult vagy kevésbé megbízható információkat eredményezhet.

DevOps GPT árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

DevOps GPT értékelések és vélemények

4. 2/5 (200+ értékelés)

9. Flutter GPT by Whitebox (A legjobb Flutter alkalmazások fejlesztéséhez és hibakereséséhez)

A Whitebox Flutter GPT-je kifejezetten a Flutter keretrendszerhez és a Dart nyelvhez lett kialakítva, és szakértői tanácsokat, kódgenerálást, hibakeresési segítséget és optimalizálási javaslatokat nyújt.

Ha jelenlegi megközelítése nem optimális, ez a GPT jobb mintákat vagy eszközöket javasol (pl. ValueNotifier a setState helyett, vagy CustomPaint a konténerek egymásra helyezése helyett), segítve Önt tisztább és skálázhatóbb Flutter kód írásában.

A Whitebox Flutter GPT legjobb funkciói

Készítsen Flutter widgeteket, osztályokat és függvényeket másodpercek alatt, ezzel fejlesztési időt takarítva meg.

Hatékonyan hibakeresést végezhet az AI-alapú hibaelhárítási és hibajavítási javaslatok segítségével.

Automatizálja az ismétlődő kódolási feladatokat, és összpontosítson a kiváló alkalmazások gyorsabb fejlesztésére.

A Whitebox Flutter GPT korlátai

Internetkapcsolat szükséges, ami korlátozza az offline funkcionalitást.

Flutter GPT by Whitebox árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Flutter GPT a Whitebox értékelései és véleményei alapján

4. 1/5 (80+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A világ első számítógépes programozója nem egy mesterséges intelligencia zseni volt, hanem Ada Lovelace. Ő írta az első algoritmust Charles Babbage analitikus gépéhez, és ezzel megalapozta a számítástechnika jövőjét, még mielőtt a számítógépek megjelentek volna.

a Code Comment Gen segítségével

Képzelje el a következő helyzetet: épp egy projektben dolgozik, egy komplex funkciót épít. Lehet ez egy logika, amely szűri a felhasználói adatokat, vagy egy bonyolult algoritmus, amely rendez egy listát. Megírta a kódot, működik, de bárki számára, aki később megpróbálja elolvasni, ez egy rejtély. Itt jön be a Code Comment Gen.

A kódot úgy olvassa, ahogy egy fejlesztő tenné: gondosan, kontextusban és a világosságot szem előtt tartva.

Meghatározza, mi az alapvető, mi az zavaros és mi az, amit dokumentálni kell. Akár túl sok feladatot végző funkcióról, akár nem egyértelmű logikájú ciklusról van szó, a Code Comment Gen pontos, professzionális megjegyzéseket fűz hozzá, amelyek nemcsak a mit, hanem a miért kérdést is megválaszolják.

Tegye a komplex logikát könnyebben érthetővé magának és csapatának.

Váltson a kezdő mód és a szakértői mód között: az előbbi módban a GPT sorról sorra végigmegy a kódon, és minden lépést elmagyaráz, míg az utóbbi módban csak a legfontosabb logikai elemeket vagy kevésbé egyértelmű részeket kommentálja, hogy a kód áttekinthető maradjon.

A megjegyzések hangnemét és részletességét a projekt igényeihez igazíthatja.

Hozzon létre megjegyzéseket különböző programozási nyelvekhez

Korlátozza a generált megjegyzések stílusának és tartalmának ellenőrzését

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

4. 5/5 (40+ értékelés)

11. Code Wizard (A legjobb több nyelven történő kódíráshoz, refaktoráláshoz és optimalizáláshoz)

a Code Wizard segítségével

A Code Wizard egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a webfejlesztőket a kód hatékonyabb írásában és megértésében.

Segít a mikroszolgáltatások, API-k és felhőalapú infrastruktúra tervezésében. Ugyanakkor lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását profilalkotás, refaktorálás és nyelvspecifikus trükkök segítségével.

A Code Wizard legjobb funkciói

Készítsen másodpercek alatt a projektjéhez igazított kódrészleteket!

Bontsa le a bonyolult kódszegmenseket világos, érthető magyarázatokra.

HTML, CSS és JavaScript kód generálása a projekt leírásai alapján

A Code Wizard korlátai

Küzdelem a komplex, nagymértékben testreszabott követelményekkel, amelyek emberi felügyeletet igényelnek a fejlett felhasználási esetekhez.

A Code Wizard árai

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Code Wizard értékelések és vélemények

4. 0/5 (100+ értékelés)

12. Bug Hunter GPT (A legjobb a kódbázisban található hibák felismeréséhez és kijavításához)

a Bug Hunter GPT segítségével

Ki ne szeretne egy fáradhatatlan, AI-alapú hibakereső társat? A Bug Hunter GPT egy AI-alapú asszisztens, amelyet kifejezetten hibakeresők és kiberbiztonsági szakemberek számára fejlesztettek ki.

A Bug Hunter GPT legjobb funkciói

Szerezzen korlátlan kiberbiztonsági betekintést, hogy mélyreható útmutatást nyújthasson a sebezhetőségek azonosításához.

Optimalizálja a fenyegetéselemzést azáltal, hogy segít a potenciális biztonsági kockázatok és a kockázatcsökkentési stratégiák értékelésében.

Használja a mélyreható kódelemzést a gyenge pontok azonosításához és a fejlesztésre szoruló területek javaslásához a kódolási készségek ellenőrzőjével.

A Bug Hunter GPT korlátai

Lehetséges, hogy rosszindulatú kódok vagy kihasználások fejlesztését teszi lehetővé, ezért felelősségteljes használat szükséges.

Bug Hunter GPT árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető

Bug Hunter GPT értékelések és vélemények

4. 4/5 (200+ értékelés)

13. HTML Mentor (A legjobb a HTML-struktúra és a bevált gyakorlatok elsajátításához és fejlesztéséhez)

via HTML Mentor

Szeretné fejleszteni HTML-ismereteit? A HTML Mentor, egy AI-alapú asszisztens, valós idejű visszajelzést ad HTML-kódjáról, biztosítva, hogy az tiszta, hatékony és a legjobb gyakorlatokat követi.

A HTML Mentor legjobb funkciói

Javítsa ki a gyakori hibákat, mielőtt azok problémává válnának.

Szerezzen be javaslatokat a kód formázásához és szervezéséhez a jobb karbantarthatóság érdekében.

Győződjön meg arról, hogy HTML-je inkluzív és megfelel a webes akadálymentességi szabványoknak.

A HTML Mentor korlátai

Az új felhasználók számára a platform kezdeti beállítása és megértése kihívást jelent.

HTML Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

HTML Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

14. JavaScript Mentor (A legjobb a JavaScript fogalmainak elsajátításához és a szkriptek hibakereséséhez)

via JavaScript Mentor

Úgy érzi, hogy a JavaScript trükköket játszik Önnel – például amikor „null == undefined”, de „null !== undefined” is? A JavaScript Mentor itt van, hogy megmentse a napját. Mesterséges intelligenciával működő kódolási asszisztensként úgy tervezték, hogy segítse a szoftverfejlesztőket JavaScript-készségeik fejlesztésében.

A JavaScript Mentor legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű kódsegítséghez, hogy azonnali visszajelzést és megoldásokat kapjon a JavaScript kódolási kihívásokra.

Gyorsan azonosítsa a hibákat, és kapjon AI-alapú javaslatokat a megoldáshoz.

Élvezze a személyre szabott tanulási támogatást, hogy tudásszintjéhez és szakértelméhez igazodó ajánlásokat kapjon.

A JavaScript Mentor korlátai

Az AI-vezérelt kódfelülvizsgálatok hasznosak, de a visszajelzések hatékony alkalmazásához bizonyos szakértelemre van szükség.

JavaScript Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

JavaScript Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A ChatGPT több mint 95 nyelven képes megérteni és generálni szöveget! A kiterjedt képzési adatoknak köszönhetően angolul a legpontosabb, de sok más nyelven is képes beszélgetni, bár ezek közül néhány kevésbé pontos lehet.

15. Ruby Mentor (a legjobb Ruby alkalmazások írásához és hibakereséséhez)

via Ruby Mentor

A Ruby Mentor egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a szoftverfejlesztőket Ruby és Ruby on Rails ismereteik fejlesztésében.

Intelligens javaslatokat és hibakeresési segítséget nyújt, és alkalmazkodik az Ön konkrét projektjének igényeihez. A Ruby Mentor dokumentációt is értelmezni tud, és az Ön utasításai alapján feladatokat hajthat végre, virtuális kódolási asszisztensként működve.

A Ruby Mentor legjobb funkciói

Azonnali visszajelzést kaphat a Ruby szintaxisáról, a bevált gyakorlatokról és a hibakeresésről.

Vegyen részt a képességeinek megfelelő oktatóanyagokban és kódolási gyakorlatokban!

Tanulja meg, hogyan lehet skálázható webalkalmazásokat készíteni szakértői ismeretekkel.

A Ruby Mentor korlátai

Az alkalmazás kezdők számára túl bonyolult lehet.

Ruby Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Ruby Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

16. SQL Mentor (a legjobb SQL-lekérdezések készítéséhez, optimalizálásához és hibakereséséhez)

via SQL Mentor

Érezte már valaha úgy, hogy az SQL-hibák egy titkos nyelvet beszélnek, amelyet Ön nem tanult meg? Ismerje meg az SQL Mentor eszközt, amely végigvezeti Önt az SQL néha zavaros világán, segítve Önt jobb lekérdezések írásában, az adatbázis-koncepciók megértésében és a fejtörő hibák elkerülésében.

Az SQL Mentor legjobb funkciói

Az AI-vezérelt hibaelhárítás segítségével azonosítsa és javítsa ki az SQL-hibákat.

Kövesse az iparági szabványokat a tiszta, karbantartható adatbázis-struktúrák érdekében.

Végezzen gyakorlati feladatokat, hogy megszilárdítsa SQL-ismereteit.

Az SQL Mentor korlátai

Korlátozott számú ingyenes mentorálási lehetőség

SQL Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

SQL Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az IBM Watson mesterséges intelligenciája több száz ijesztő film elemzésével készített horrorfilm-előzetest a „Morgan” című filmhez. A mesterséges intelligencia a legfeszültebb pillanatokat, a legijesztőbb hangokat és a legkellemetlenebb képeket választotta ki, hogy egy hátborzongató előzetest készítsen, bizonyítva, hogy még a gépek is tudják, hogyan kell rémálmokat okozni nekünk!

17. Python Mentor (A legjobb a Python kódolási készségek elsajátításához és fejlesztéséhez)

via Python Mentor

Érezte már valaha, hogy a Python kódja árnyékot vet Önre? Ír egy tökéletesen logikus hurkot, és a Python azt mondja: „SyntaxError: váratlan behúzás... egyáltalán próbálkozik?” Ha ez ismerősnek tűnik, akkor valószínűleg nagyon szüksége van a Python Mentorra!

A Python Mentor valós idejű kódolási tippeket, hibakeresési segítséget, teljesítményoptimalizálást és bevált gyakorlatokat kínál a tiszta és hatékony Python kód írásához.

A Python Mentor legjobb funkciói

Növelje a végrehajtási sebességet szakértői kódoptimalizálási tippekkel.

Tanulja meg, hogyan kell használni az olyan alapvető könyvtárakat, mint a Pandas, a NumPy és a Flask.

Fedezze fel, hogyan szervezheti meg a munkafolyamatokat Python szkriptek segítségével.

A Python Mentor korlátai

A funkciók és információk széles skálája túlnyomó lehet azok számára, akik csak most kezdik el a Python használatát.

Python Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Python Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

18. Java Mentor (A legjobb Java-alkalmazások írásához, hibakereséséhez és optimalizálásához)

via Java Mentor

Egy ősi hieroglifákra emlékeztető stack trace-t bámul? Ha igen, akkor a Java Mentor a megoldás!

A Java Mentor az AI-alapú útmutató a Java elsajátításához. Az objektumorientált programozás alapjaitól a Spring és Hibernate olyan fejlett keretrendszerekig, ez a mentor segít tiszta, hatékony és hibamentes Java kódot írni.

A Java Mentor legjobb funkciói

Kapjon valós idejű javaslatokat a tisztább, hatékonyabb kódhoz, gépi tanulás segítségével.

Tanulja meg az alapvető fogalmakat, mint például az OOP, az adatstruktúrák és a kivételes hibakezelés.

Fordítsa le a közérthető nyelvű megjegyzéseket funkcionális kóddá

A Java Mentor korlátai

A kódok alapos áttekintése jelentős időt és erőfeszítést igényel mind a mentoroktól, mind a mentoráltaktól.

Java Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Java Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy csak beillesztené a hibát egy egyéni kódolási GPT-be, kérdezze meg: „Magyarázza el, miért jelentkezik ez a hiba, és hogyan lehet kijavítani”, hogy hasznosabb és részletesebb választ kapjon.

19. PHP Mentor (a legjobb PHP-fejlesztéshez és szerveroldali szkriptek hibakereséséhez)

via PHP Mentor

A PHP Mentor az AI-alapú útmutató a PHP elsajátításához, függetlenül attól, hogy dinamikus weboldalakat épít, adatbázisokkal dolgozik vagy a háttér teljesítményét optimalizálja. Segít tisztább, hatékonyabb kódot írni, elkerülve a gyakori buktatókat.

A PHP Mentor legjobb funkciói

Tanulja meg az alapvető fogalmakat, mint a szintaxis, a tömbök, a függvények és az objektumorientált programozás.

Ismerje meg a legjobb gyakorlatokat az SQL-befecskendezés, az XSS és egyéb sebezhetőségek megelőzésére.

Tanulja meg, hogyan kell a PDO és a MySQLi segítségével együttműködni a MySQL és más adatbázisokkal.

A PHP Mentor korlátai

A nagy kódbeküldésekkel kapcsolatos kiterjedt visszajelzések túlterhelőek lehetnek, ha nincsenek jól strukturálva.

PHP Mentor árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

PHP Mentor értékelések és vélemények

Nincs elég értékelés

20. Material Tailwind GPT (A legjobb a Material Tailwind segítségével készült elegáns felhasználói felületek tervezéséhez)

via Material Tailwind GPT

Töltött már órákat a Tailwind osztályok finomításával, csak hogy végül egy olyan dizájnnal álljon elő, amely gyanúsan hasonlít az első vázlatához? A Material Tailwind GPT, az AI-alapú dizájnasszisztens, a gyönyörű, reszponzív felhasználói felületek létrehozását könnyebbé teszi, mint valaha.

Kifejezetten arra specializálódott, hogy segítse a fejlesztőket a @material-tailwind/html könyvtár használatával UI-komponensek létrehozásában, amely ötvözi a TailwindCSS segédosztályokat a Material Design esztétikájával. Legyen szó gombokról, űrlapokról, navigációs sávokról vagy bonyolultabb szakaszokról, minden megoldást a projekt igényeihez igazít.

A Material Tailwind GPT legjobb funkciói

Használja ki a HTML-kódrészleteket rövid implementációs példákkal, hogy gyorsabban elindulhasson.

A Tailwind intelligens konfigurációival könnyedén testreszabhatja a színeket, a terek elrendezését és a tipográfiát.

Gondoskodjon arról, hogy felhasználói felülete minden képernyőméretnél jól nézzen ki a mobilbarát komponensek javaslataival.

Anyag Tailwind GPT korlátozások

A korlátozott dokumentáció miatt ez kihívást jelenthet.

Anyag Tailwind GPT árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Anyag Tailwind GPT értékelések és vélemények

3. 7/5 (20+ értékelés)

21. Bootstrap Buddy (A legjobb Bootstrap segítségével reszponzív weboldalak létrehozásához)

Bootstrap Buddy GPT segítségével

Túl sok időt töltött a Bootstrap osztályokkal való küzdelemmel, csak hogy végül egy még mindig nem megfelelőnek tűnő dizájnnal záruljon a dolog? A Bootstrap Buddy, az AI-alapú segédje intelligens kódjavaslatokkal, előre elkészített komponensekkel és valós idejű testreszabási lehetőségekkel, megkönnyíti a letisztult, reszponzív weboldalak készítését anélkül, hogy a kóddal kellene törnie a fejét.

A Bootstrap Buddy legjobb funkciói

AI-alapú javaslatokat kaphat rácsok, gombok, űrlapok és navigációs sávokhoz.

Könnyedén módosítsa a stílusokat, színeket és elrendezéseket, hogy azok illeszkedjenek projektje arculatához.

Írjon tisztább, könnyebben karbantartható Bootstrap kódot az osztályok optimalizált használatával.

A Bootstrap Buddy korlátai

Az előre megtervezett komponensek teljes testreszabásához manuális kódolás szükséges lehet.

Bootstrap Buddy árak

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Bootstrap Buddy értékelések és vélemények

4. 1/5 (60+ értékelés)

22. Code Guru (A legjobb automatizált kódfelülvizsgálatokhoz, funkcióoptimalizáláshoz és egységteszt-generáláshoz)

via Code Guru

A Code Guru egy mesterséges intelligenciával működő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a fejlesztőket a kód minőségének és hatékonyságának javításában. Részletes kódfelülvizsgálatokat, optimalizált funkciókat és átfogó egységteszteket kínál, egyértelmű útmutatást nyújtva a kód hatékonyságának, megfelelő dokumentáltságának és a bevált gyakorlatoknak való megfelelésnek biztosításához.

A Code Guru legjobb funkciói

Részletes elemzéseket kap a kódjáról, hogy azonosíthassa a potenciális problémákat és a fejlesztésre szoruló területeket.

Készítsen alapos egységteszteket a kód megbízhatóságának biztosítása és a karbantartás megkönnyítése érdekében.

Az alkalmazás futási viselkedésének elemzésével azonosíthatja az alkalmazás teljesítményének szűk keresztmetszeteit.

A Code Guru korlátai

Az optimalizált funkciójavaslatokhoz manuális beállítások szükségesek lehetnek az egyedi projektigényeknek megfelelően.

A Code Guru árai

Ingyenes ChatGPT-fiókkal elérhető.

Code Guru értékelések és vélemények

4. 1/5 (10 000+ értékelés)

Rengeteg AI kódolási eszköz létezik, de legyünk őszinték: ha nincs egy jó hely, ahol mindent nyomon követhet, akkor a végén egy kódolási káoszban fogja magát találni. Éppen ezért van szüksége egy olyan eszközre, mint a ClickUp, hogy AI-alapú kódolási projektjei szervezettek és zökkenőmentesen működjenek.

ClickUp (a legjobb kódrészletek generálásához és szoftverprojekt-kezeléshez)

A ClickUp nem csak a feladatok szervezésére szolgál – ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás fejlesztők és szoftvercsapatok számára, akik AI-t használnak kódoláshoz és szoftverprojekt-menedzsmenthez.

Íme néhány kifejezetten ezekhez tervezett funkció.

🧠 ClickUp Brain az AI-alapú kódoláshoz és kóddokumentációhoz

A ClickUp Brain valós idejű AI-támogatást nyújt közvetlenül a munkaterületén, ezzel jelentősen megkönnyítve a fejlesztők számára a kód tervezését, írását, dokumentálását és az együttműködést.

Akár funkcióleírást ír, akár hibajelentést foglal össze, a kódolási dokumentáció nehéz munkáját elvégzi, így elkerülhető a kézi leírás.

Automatizálja a műszaki dokumentáció írását a ClickUp Brain segítségével

A következőkre használhatja:

Dokumentáció generálása a feladatokhoz fűzött megjegyzésekből

Összefoglalók készítése a fejlesztői standupokról vagy PR-megbeszélésekről

A fejlesztői jegyzetekből automatikusan írt jegyzetleírások

De nem csak ennyi: a ClickUp Brain a tényleges kóddal is segíthet az alábbiak révén:

Kódrészletek közvetlen generálása

Kódblokkok áttekintése és magyarázata

Problémák elhárítása egyszerű nyelven feltett kérdésekkel

Kódolási segítséget kaphat bármilyen kódolási nyelven a ClickUp Brain segítségével.

Több programozási nyelvet támogat, és segít a fejlesztőknek gyorsabban haladni anélkül, hogy eszközök között kellene váltaniuk. Gondoljon rá úgy, mint egy beágyazott kódolási asszisztensre a projektmenedzsment felületén belül.

Kódrészleteket generálhat másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Ráadásul a ClickUp Brain AI Knowledge Manager kereshet a munkaterületén, és válaszokat adhat a wikikből, feladatokból és dokumentumokból – mintha egy ChatGPT lenne a vállalat agya. Így ahelyett, hogy pingelné a csapattársait vagy átkutatná a szálakat, csak megkérdezheti.

„Mi a végpontja a felhasználói bejelentkezési API-nak?”

„Mutassa meg a React migrációval kapcsolatos legújabb döntést.”

„Melyik sprint tartalmazza a gyorsítótár frissítését?”

Gyorsabban szerezzen információkat a munkaterületéről a ClickUp Brain segítségével.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs-ot a kódolási irányelvek, API-hivatkozások és architektúra-döntések tárolására, majd hagyja, hogy a ClickUp Brain azonnal hozzáférhetővé tegye őket. Szüksége van arra, hogy megnézze, hogyan működik a token hitelesítés, vagy hol található a konfigurációs fájl? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az közvetlenül a dokumentumaiból fogja elővenni a választ – nincs kutatás, nincs kontextusvesztés.

🤝 A ClickUp GitHub és GitLab integrációi valós idejű láthatóságot biztosítanak.

Keverje össze projektjeit és kódjait egyszerűen a ClickUp GitHub és GitLab integrációival.

A GitHub kódtárak igazi aranybányák a fejlesztők számára, mivel nyílt forráskódú projekteket, együttműködési eszközöket és AI-vezérelt kódolási segítséget kínálnak. A ClickUp Integrations segítségével közvetlenül a feladatokon belül szinkronizálhatja a commitokat, ágakat és pull requesteket.

A GitHub/GitLab tevékenységek (például commitok és PR-ek) feladatokhoz kapcsolódnak, így a ClickUp Brain segítségével hivatkozhat rájuk, amikor összefoglalja a kódváltozásokat, dokumentációt ír vagy kérdéseket válaszol egy funkcióval kapcsolatban.

Miután egy pull requestet összekapcsolt, a ClickUp Brain segítségével automatikusan létrehozhatja a követő feladatokat, teszteseteket vagy dokumentációt.

🔑 Főbb megállapítás: Ha fejlesztői munkáját szinkronizálja a ClickUp-pal, a ClickUp Brain relevánsabb adatokhoz jut, így AI-válaszai pontosabbak és hasznosabbak lesznek.

🧑🏻‍💻 Kódblokk formázás

A ClickUp támogatja a markdown stílusú kódblokkokkal történő rich text szerkesztést, amely tökéletes a kódrészletek, szkriptek vagy konfigurációs fájlok megosztásához közvetlenül a feladatokon, megjegyzéseken és dokumentumokon belül. Csak három háttérjelet („`) kell a kód elé tenni.

Ossza meg kódjának részletét egyszerűen a feladatokon belül vagy a ClickUp Docs-ban.

Miért hasznos ez, kérdezheti? Mert:

A technikai beszélgetéseket tisztán és olvashatóan tartja

Megtartja a behúzást és a formázást a könnyű másolás-beillesztés érdekében.

Kiválóan működik a ClickUp Brain-nel, így teljes kontextusban tudja elmagyarázni vagy optimalizálni a kódját.

Kódblokkok generálása a ClickUp Brain segítségével

📊 ClickUp Dashboards a valós idejű teljesítmény áttekintéséhez

Javítsa a teljesítményt a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards valós idejű irányítóközpontot biztosít a mérnöki csapatok számára a projektekhez. Az egyedi kártyák segítségével egyetlen nézetben követheti nyomon az aktív sprinteket, a nyitott pull requesteket, a hibajegyeket vagy a mérnökök feladatainak állapotát.

Az időkövetési jelentések pontosan megmutatják, hogy a funkciók vagy javítások mennyi időt vesznek igénybe, így segítve a jövőbeli fejlesztési munkák pontosabb becslését.

A munkafolyamat-diagramok vizuálisan ábrázolják a csapat kapacitását, így elkerülhető a kulcsfontosságú munkatársak túlterhelése.

A burndown és a sebesség diagramok tökéletesek az agilis csapatok számára, mivel segítenek nyomon követni a sprint állapotát és korán felismerni a hatókör kiterjedését.

A csapat teljesítményjelentések feltárják az akadályokat, a leállt feladatokat vagy a késedelmes munkákat, mielőtt azok megakadályoznák a teljesítést.

Akár egy kis fejlesztői csapatot vezet, akár több podra terjeszkedik, a ClickUp Dashboards segít megelőzni a szállítási kockázatokat és gyorsabban, magabiztosan szállítani.

⚙️ Agilis és Scrum projektmenedzsment

A ClickUp for Software Teams segítségével hatékonyan kezelheti a fejlesztési projekteket a kezdetektől a befejezésig.

Kezelje a sprinteket, kövesse nyomon a hátralékokat, és tervezze meg a szoftverkiadásokat a ClickUp for Software Teams segítségével.

Kezdje gyorsan a használatra kész szoftverfejlesztési sablonokkal, amelyek a sprint tervezéstől a hibakeresésig mindent megszerveznek, így csapata szervezett és hatékony maradhat.

Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon minden szükséges eszközzel ellátja a termék-, tervező-, mérnöki-, minőségbiztosítási és fejlesztői csapatokat, hogy elindíthassák ClickUp-kalandjukat!

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp segítségével egyetlen helyen kezelheti a szoftverfejlesztés teljes életciklusát – a hátralékoktól a kiadásig.

Kövesse nyomon a hibákat, funkciókat, sprinteket és kiadásokat a használatra kész feladatállapotokkal, Agile nézetekkel és a mérnöki munkafolyamatokhoz igazított egyéni mezőkkel.

Akár önálló fejlesztő vagy, akár többfunkciós csapatot irányítasz, ez a sablon összehangolja a kódolást, az együttműködést és a szállítást, így gyorsabban, kevesebb meglepetéssel szállíthatsz.

Chelsea Bennett, a Lulu Press márkaelkötelezettség-menedzsere megosztotta tapasztalatait a ClickUp-pal kapcsolatban:

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketing csapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segít kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá teszi a munkájukat.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketing csapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segít kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá teszi a munkájukat.

A ClickUp korlátai

Az első használatkor tanulási görbe várható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Gyorsabb kódolás és jobb szoftverprojekt-kezelés a ClickUp segítségével

Számos AI-mentort, hibakeresőt és UI-varázslót kipróbáltunk. Még mindig kézzel írja a megjegyzéseket és csak a „console.log” segítségével hibakeresést végez? Akkor mintha kőtáblával és vésővel kódolna. És legyünk őszinték: kinek van erre ideje?

Tapasztalt programozók szerint a GPT-k használata a kódoláshoz olyan, mintha a kódolási szuperképességeinek négyszeres adag eszpresszót adna. Még ezekkel a csodálatos GPT-kkel is szüksége van egy helyre, ahol kezelheti projektjeit, együttműködhet csapatával és nyomon követheti zseniális ötleteit.

Itt jön a ClickUp! Az AI-alapú kódolási segítség, a Git integrációk, az Agile munkafolyamatok és a jelentéskészítő eszközök révén ez a fejlesztők számára a legjobb all-in-one platform.

Fogadja be a kódolás és a szoftverfejlesztés jövőjét. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!