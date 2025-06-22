A 13 legjobb AI intranetes keresőeszköz 2025-re

Ha valaha is beírt egy kérdést a vállalat intranetjébe, és egy zavaros halom elavult PDF-fájlokat és véletlenszerű Slack-szálakat kapott vissza, akkor nem vagy egyedül.

Megállapítottuk, hogy minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak másodpercekbe telne!

A hagyományos intranetes keresőmotorok nehezen tudnak lépést tartani a belső tudás egyre növekvő komplexitásával, mivel az információk olyan eszközökön vannak szétszórva, mint a Google Drive, a Notion, a SharePoint, a Confluence, a Slack és a projektmenedzsment platform.

A kiút?

AI intranetes keresőeszközök.

Ezek a következő generációs platformok természetes nyelvfeldolgozást (NLP), visszakereséssel kiegészített generálást (RAG) és kontextusérzékeny algoritmusokat használnak a keresési lekérdezések megértéséhez, és pontosan akkor szállítják a megfelelő dokumentumokat, válaszokat vagy összefoglalókat, amikor szüksége van rájuk.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a legjobb AI intranetes keresőeszközöket, amelyeket érdemes megfontolni ebben az évben. Bemutatjuk a valós felhasználási eseteket, a kiemelkedő funkciókat, a korlátozásokat, az árakat és a felhasználói véleményeket. Akár egy gyorsan növekvő startupot bővít, akár egy globális vállalat tudását kezeli, itt megtalálja a számára megfelelő eszközt, amellyel értékes betekintést nyerhet! 🕵️‍♀️

Mit kell keresnie egy AI intranetes keresőeszközben?

A megfelelő intranetes keresési megoldás kiválasztása jelentősen növelheti a csapat termelékenységét, csökkentheti a kontextusváltást és javíthatja a tudás újrafelhasználását. Íme, mire érdemes elsősorban figyelni:

Összevont keresési funkciók: Keressen olyan eszközöket, amelyek több platformon – az intraneten, a felhőalapú meghajtókon, a feladatkezelőkben és a wikikben – is keresnek, anélkül, hogy minden egyes platformon külön lekérdezést kellene végrehajtani.

Természetes nyelv megértése (NLU): A keresés módja megváltozott, a kulcsszavaktól a beszélgetések felé mozdult el. A megbízható AI-keresésnek meg kell értenie az olyan kérdéseket, mint „Hol található a legújabb harmadik negyedéves ütemterv?”, és nem igényel kulcsszavakkal pontos beviteleket.

Kontextusérzékeny eredmények: A fejlett eszközök a felhasználói szerepkörök, hozzáférési szintek, legutóbbi tevékenységek vagy szervezeti hierarchia alapján adnak vissza eredményeket, így a munkavállalók csak a számukra releváns információkat látják. Ez időt takarít meg és növeli az egyéni termelékenységet.

AI-alapú összefoglalók és válaszok: A legjobb platformok nem csak dokumentumokat sorolnak fel, hanem összefoglalókat generálnak, kivonják a legfontosabb információkat, vagy közvetlen válaszokat adnak, olyan technikák felhasználásával, mint a RAG vagy a finomhangolt LLM-ek.

Erős adatbiztonság és hozzáférés-ellenőrzés: Győződjön meg arról, hogy a megoldás támogatja az SSO-t, az auditnaplókat és a jogosultságalapú indexelést, hogy elkerülje a belső adat szivárgást.

Keresési elemzések és visszacsatolási ciklusok: Keressen olyan platformokat, amelyek segítenek azonosítani a tartalmi hiányosságokat, mérni a keresés sikerességi arányát, és tanulni a felhasználói viselkedésből, hogy idővel javuljanak az eredmények.

Egyszerű telepítés és integráció: A meglévő rendszeréhez – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira és mások – plug-and-play integrációk egyszerűbbé teszik a beállítást és gyorsabb eredményeket biztosítanak.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beágyazott intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain szolgáltatást. Azonnali betekintést és válaszokat nyújt azáltal, hogy másodpercek alatt előkeresi a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente egy plusz hétnyi termelékenységgel!

Eszköz Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp – Összekapcsolt keresés feladatok, dokumentumok, Slack és Drive között – ClickUp Brain + Autopilot Agents proaktív cselekvéshez – Dokumentumok automatikus összefoglalása, alfeladatok generálása és adatok lekérése a csatlakoztatott alkalmazásokból – Belső wikik indítása sablonokkal és ellenőrzött tartalommal Kis- és nagyvállalati csapatok, amelyeknek központosított, AI-alapú keresésre és munkafolyamat-automatizálásra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára. Glean – Szerepkörre szabott válaszok az alkalmazásokban (Drive, Slack, Jira) – Egységes tudásgráf rövidítések/kontextus felismeréssel – Több lépéses feladatvégzés AI asszisztens rétegen keresztül Közepes méretű és nagyvállalati csapatok komplex alkalmazás-ökoszisztémákkal Egyedi árak Coveo – Kontextusérzékeny, szerepköralapú keresés RAG-gal – Adaptív AI rangsorolás, szabálymotor, automatikus javaslatok – Agent Assist belső ügyfélszolgálatokhoz Vállalati támogató csapatok és szabályozott iparágak Egyedi árak Guru – AI-alapú tudáskártyák Slack/Teams integrációval – Tudásügynökök az elavult információk figyelemmel kísérésére és frissítésére – Használati elemzések és szakértők által ellenőrzött tartalom Tudásközpontú csapatok, akik megbízható információkkal belső wikiket építenek Ingyenes próba (30 nap); fizetős változat 18 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Qatalog – Zero-index összevont keresés a G Suite, Slack és Salesforce alkalmazásokban – RAG-alapú válaszok megosztott lekérdezési szálakban – Lekérdezési megjegyzések és vállalati megfelelőség Gyorsan változó kis- és közepes méretű csapatok, amelyek gyors beállítást és robusztus együttműködést igényelnek Ingyenes próba (14 nap); fizetős változat 15 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára. Elastic Search – Teljes szöveg + vektoros keresés DevOps vezérléssel – Nyílt forráskódú, skálázható, testreszabható – Elemzés Kibana + LLM támogatás segítségével DevOps-orientált csapatok és technikai szervezetek, amelyek testreszabott keresőrendszereket építenek Ingyenes próba (14 nap); egyedi, használat alapú árazás Algolia – API-first kialakítás neurális kereséssel és helyesírási hibák toleranciájával – Valós idejű indexelés <50 ms-os válaszidővel – Szerepkörökön alapuló szűrők és dinamikus faceting Gyors, intelligens alkalmazáson belüli keresést kereső termék- és mérnöki csapatok Ingyenes csomag (10 000 keresés/hónap); fizetős csomagok 0,50 USD/1000 lekérdezés; egyedi árak vállalatok számára. Sinequa – Szemantikus keresés több mint 200 tartalomforrásban – Szerepkörspecifikus asszisztensek + előre elkészített iparági alkalmazások – Kódolás nélküli NLP-folyamatok + erős biztonság Szabályozott iparágakban működő vállalkozások, amelyek mélyreható, többnyelvű keresésre szorulnak Mennyiségalapú egyedi árazás IBM Watson Discovery – Passzázsalapú válaszok, OCR, entitás-/érzelemelemzés – Intelligens dokumentumértelmezés + relevancia modellezés – Integráció API-k és elemzési irányítópultok segítségével Jogi, megfelelőségi és vállalati csapatok, amelyek nagy dokumentumkészleteket elemznek Ingyenes próba; fizetős csomagok 500 USD/hó-tól; vállalati és prémium szintek: egyedi árak Google Cloud Vertex AI Search – Szemantikai + vektoros keresés RAG alapokkal – Könnyű beágyazás és beállítás, integrálható a BigQuery-vel és a GCS-szel – Kódolás nélküli felhasználói felület a beállításhoz és kezeléshez A Google Cloudot már használó vállalkozások, amelyeknek alacsony erőfeszítéssel megvalósítható intelligens keresésre van szükségük Egyedi árak Korra. ai – Csevegésalapú asszisztens gazdag hivatkozásokkal – Keresés dokumentumokban, jegyekben, videókban – Megtanulja a belső szókincset és továbbítja a komplex lekérdezéseket Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek csevegésalapú belső támogatást használnak Egyedi árak Slab – Gyönyörű tudásbázis gazdag formázással – Intelligens kontextusfüggő javaslatok és keresési betekintés – Egyszerű dokumentumhierarchia és valós idejű együttműködés Kis- és közepes méretű csapatok, amelyek egyszerű, strukturált belső wikiket hoznak létre Ingyenes csomag (legfeljebb 10 felhasználó); fizetős csomag 8 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára Microsoft Viva – Beágyazott tudáskártyák a Teams, Outlook és SharePoint alkalmazásokban – Modulok a tanuláshoz, kapcsolatokhoz, pulzushoz és betekintéshez – Automatikus címkézés + adatvédelmet előtérbe helyező termelékenységi elemzés Microsoft 365-alapú vállalkozások, amelyek egységes alkalmazotti élményt hoznak létre Fizetős csomagok 4–12 USD/felhasználó/hónap áron, a moduloktól függően; egyedi árak vállalatok számára.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Tényleg képes egy AI intranetes eszköz minden fent felsorolt követelménynek megfelelni? Nos, néhányuk igen. Íme ezek:

1. ClickUp (A legjobb kis- és nagyvállalati csapatok számára, akiknek központosított, AI-alapú keresésre és munkafolyamat-automatizálásra van szükségük)

Kezdje el használni a ClickUp-ot – ingyenes! A ClickUp AI tudásmenedzsment funkcióival csapata kollektív tudását kereshetővé, strukturálttá és skálázhatóvá teheti.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a hibás intranetes keresés alapvető okát, az eszközök elszaporodását és a tudás szétszóródását kezeli. Ahelyett, hogy több tucat egymástól független alkalmazásból kellene összeraknia a válaszokat, a ClickUp egy kereshető, AI-alapú munkaterületen központosítja feladatait, dokumentumait, wikijeit és beszélgetéseit.

A ClickUp hatékony Connected Search funkciója nemcsak indexeli és megjeleníti ezeket az adatokat, hanem integrálja a külső, csatlakoztatott alkalmazásokból, például a Google Drive-ból, a Slackből, a GitHubból és a Figma-ból származó tudását is.

Keresés platformok, fájlok és alkalmazások között a ClickUp Connected Search segítségével

Párosítsa a ClickUp natív AI-jével, a ClickUp Brain-nel, és így egységes, intelligens intranetes élményt kap, amely lekérdezi, megérti és feldolgozza az Ön számára legértékesebb információkat.

Az eredmény? Feltehet olyan mindennapi kérdéseket, mint „Miről beszéltünk az utolsó ügyfélmegbeszélésen?” vagy „Mutasd meg a második negyedévi ütemtervet”, és azonnali, pontos, kontextusérzékeny válaszokat kap.

Tegye kereshetővé vállalatának kollektív tudását – feladatokat, dokumentumokat, átiratokat, csevegéseket és egyebeket – a ClickUp Brain segítségével.

Ezek a rendszerek együttesen kihasználják a vállalat egészére kiterjedő kontextust, hogy ne csak a megfelelő elemeket jelenítsék meg, hanem azokból következtetéseket is levonjanak, vagy akár intézkedéseket is tegyenek.

Például megkérheti az AI-t, hogy:

Összegezze a feladat tevékenységi szálát, és tegye közzé a frissítéseket egy AI egyéni mezőben

Alfeladatok generálása átfogó ClickUp feladatokból és azok leírásaiból

Készítsen kontextusalapú értekezlet-napirendet, vagy

Információk kivonása Google Táblázatból

Mindezt anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia, és minden alkalommal 23 percet kellene várnia, hogy újra összpontosítson!

A ClickUp AI tudáskezelési funkciói lehetővé teszik, hogy több évnyi munkaterületi előzményeket vizsgáljon meg. Hosszabb, alaposabb eredményeket nyújtanak a régebbi dokumentumokban és feladatokban elrejtve – kiválóan alkalmasak ismétlődő projektekhez vagy megfelelőségi ellenőrzésekhez.

Mivel a ClickUp keresési viselkedése személyre szabott és rangsorolási jelekkel és szűrőkkel optimalizált, gyorsabb és relevánsabb keresési eredményeket kap. Csak kérdezze meg a ClickUp korai alkalmazottait: „A keresés történelmileg a leggyorsabb és legrelevánsabb, ami valaha volt.”

De ez még nem is a legjobb rész.

Miután az AI összefoglalót vagy linket jelenít meg, folytatja a munkafolyamatot. Ebből a gyorsnézetből konvertálhatja az eredményeket feladatokká vagy dokumentumokká, másolhatja a találatokat, vagy követheti az AI javaslatait, hogy mélyebbre merüljön. A ClickUp automatizálási és autopilóta funkcióival együtt ez a keresést munkafolyamatává teszi – nem csak egy eszközzé –, csökkentve a kézi kontextusváltást és racionalizálva a napi műveleteket.

A tudásmenedzsment munkafolyamatokban az Autopilot Agents a következőképpen egyszerűsíti a karbantartást és a visszakeresést:

Automatikus tudásösszefoglalók generálása minden új dokumentum közzétételekor

Címkézés és kategorizálás frissített szabályzati dokumentumok automatikus

Azonnali válaszadás az összekapcsolt munkaterületi erőforrások lekérésével és hivatkozásával, amikor az alkalmazottak keresnek.

Állítsa be az Autopilot Agents szolgáltatást a ClickUp-ban, hogy válaszoljon a munkavállalók gyakori kérdéseire a csevegésben.

A ClickUp intranetes keresője nem csak passzív dokumentumkeresésre szolgál, hanem azok megértésére, azok alapján történő cselekvésre és mindennek egy központi munkaterületen való összekapcsolására is.

Ha pedig teljesen új tudásbázist szeretne létrehozni, a ClickUp számos ingyenes sablon közül is választhat.

A ClickUp tudásbázis-sablon kész keretrendszert biztosít a belső tudásközpont felépítéséhez. Cikkek, GYIK és erőforrás-könyvtárak szakaszaival egy kifinomult súgó központot tükröz. Beépített szervezési eszközöket kap, például beágyazott oldalakat és oldalhierarchiát, hogy biztosítsa a koherens struktúrát.

Ingyenes sablon letöltése Központosítsa csapata legfontosabb tudásforrásait a ClickUp tudásbázis-sablon segítségével.

Miért érdemes kipróbálni:

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy szinte azonnal elindítsák a tudásbázist , anélkül, hogy túl sokat gondolkodnának a kialakításán.

Biztosítja a következetes kategorizálást és formázást , strukturálva irányítva a közreműködőket.

Javítja a megtalálhatóságot integrált keresés, címkék és hierarchia segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp Brain és az Autopilot Agents hatékony eszközök, hatékonyságuk attól függ, hogy munkaterülete mennyire jól strukturált (pl. névkonvenciók, jogosultságok, tartalom tisztasága).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4400+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése a ClickUp alkalmazást „erőgépnek” nevezi:

Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek ötvözetét, és a ClickUP mesterséges intelligencia fantasztikus. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens. Beágyazott dokumentumok, feladat hierarchia, egyéni mezők, fejlett szűrés... ez az alkalmazás mindent tartalmaz, és nem túl bonyolult a beüzemelése. Hasznos integrációkkal rendelkezik a szabványos üzleti platformokba is, ami nagyszerű.

Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek ötvözetét, és a ClickUP mesterséges intelligencia fantasztikus. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens. Beágyazott dokumentumok, feladat hierarchia, egyéni mezők, fejlett szűrés... ez az alkalmazás mindent tartalmaz, és nem túl bonyolult a beüzemelése. Hasznos integrációkkal rendelkezik a szabványos üzleti platformokba is, ami nagyszerű.

🧠 Érdekes tény: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használ AI-eszközöket személyes feladatokhoz minden nap, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

2. Glean (A legjobb közepes méretű és nagyvállalati csapatok számára, komplex alkalmazás-ökoszisztémákkal)

via Glean

A Glean vállalati keresője összekapcsolódik minden már használt munkaterülettel – Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira – és egységes tudásgráfot hoz létre, amely megérti a rövidítéseket, a belső nyelvet és a projekt kontextusát.

Amikor valaki kérdést tesz fel, a Glean nem csak dokumentumokat keres elő, hanem összefoglalt, a szerepkörhöz igazított választ ad, ami időt és energiát takarít meg a csapatoknak.

Asszisztens rétege több lépéses utasításokat és ügynöki feladatvégzést is támogat, így természetes nyelvű utasítások alapján javaslatokat tehet e-mailek megírására, találkozók szervezésére vagy a teendőlista prioritásainak meghatározására.

A legjobb funkciók összegyűjtése

Az összes munkahelyi alkalmazás azonnali összekapcsolása – nincs szükség új eszközökre

Személyre szabhatja a keresési eredményeket a szerepkörök és a legutóbbi tevékenységek alapján.

Összegezze a bonyolult szálakat vagy dokumentumokat rövid válaszokba.

Védje adatait vállalati szintű biztonsággal és megfelelőséggel

Ismerje meg a korlátozásokat

A Glean árai prémium kategóriásak és nem nyilvánosak.

A beállítás bonyolult lehet, különösen az adatforrások engedélyeinek kezelése.

Nincs rugalmas próba lehetőség

Glean árak

Egyedi árak

Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket

G2: 4,8/5 (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gleanről a valódi felhasználók?

A G2-n olvasható vélemény:

Az a lehetőség, hogy könnyedén hozzáférhetünk bármilyen információhoz a rendszereinkben, rendkívül hasznosnak bizonyult! Szeretem, ha minden lehetséges opciót láthatok, amikor belső célokra keresek információt, VAGY amikor valamit meg kell osztanom egy ügyféllel. Ez valóban segített időt megtakarítani a keresés vagy mások megkérdezése során.

Az a lehetőség, hogy könnyedén hozzáférhetünk bármilyen információhoz a rendszereinkben, rendkívül hasznosnak bizonyult! Szeretem, ha minden lehetséges opciót láthatok, amikor belső célokra keresek információt, VAGY amikor valamit meg kell osztanom egy ügyféllel. Ez valóban segített időt megtakarítani a keresés vagy mások megkérdezése során.

3. Coveo (A legjobb vállalati támogató csapatok és szabályozott iparágak számára)

via Coveo

A Coveo az intranetes keresést generatív AI-alapú, kontextustudatos relevancia-motorrá fejleszti. Több adatforrást indexel – Salesforce, ServiceNow, SharePoint és intranetes portálok –, majd gépi tanulás segítségével az eredményeket az egyes felhasználók szerepéhez, viselkedéséhez és lekérdezési mintáihoz igazítja.

Ahogy gépel, a Coveo kiegészítéseket javasol, releváns dokumentumokat jelenít meg, és akár személyre szabott ajánlásokat is kínál tudáscikkekhez vagy munkafolyamatokhoz. Rugalmas szabálymotorja lehetővé teszi az adminisztrátorok számára a relevancia finomhangolását, míg az Agent Assist és a Self‑Service kiterjesztések hatékonnyá teszik a belső ügyfélszolgálatok számára. A Coveo akkor működik a legjobban, ha vállalkozásának pontosságra, személyre szabásra és proaktív felfedezésre van szüksége nagy léptékben.

A Coveo legjobb funkciói

Optimalizálja a lekérdezések relevanciáját az adaptív AI rangsorolással

Javasoljon kiegészítéseket és tartalmakat, miközben a felhasználók gépelnek

Zökkenőmentesen integrálható a legfontosabb vállalati intranetes platformokkal (ServiceNow, Salesforce, Slack).

A kontextusnak megfelelően ajánlja a tudás- és munkafolyamat-elemeket

Finomítsa a relevanciát a szabálymotor és a használati elemzések segítségével.

A Coveo korlátai

Az árak közepes méretű csapatok számára magasnak tűnhetnek.

A maximális teljesítmény eléréséhez konfigurációra (indexhangolás, relevancia szabályok) van szükség.

Coveo árak

Előny: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árak

Coveo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Coveo-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így osztja meg véleményét:

A Coveo lehetővé teszi számunkra, hogy egységes indexet hozzunk létre az összes termékismeretünkről. A Coveo beépített engedélyezési modelljeinek és testreszabási lehetőségeinek segítségével ezt a tartalmat többféle módon is elérhetővé tehetjük. Egyszerűen dinamikusan szűrhetők a keresési eredmények, és a felhasználói kontextus alapján növelhető a tartalom láthatósága... Előfordult, hogy új funkciókat adtak ki, majd egy idő után nem frissítették vagy nem támogatták azokat.

A Coveo lehetővé teszi számunkra, hogy egységes indexet hozzunk létre az összes termékismeretünkről. A Coveo beépített engedélyezési modelljeinek és testreszabási lehetőségeinek segítségével ezt a tartalmat többféle módon is elérhetővé tehetjük. Egyszerűen dinamikusan szűrhetők a keresési eredmények, és a felhasználói kontextus alapján növelhető a tartalom láthatósága... Előfordult, hogy új funkciókat adtak ki, majd egy idő után nem frissítették vagy nem támogatták azokat.

4. Guru (A legjobb tudásközpontú csapatok számára, akik megbízható információkat tartalmazó belső wikiket építenek)

via Guru

A Guru egy vállalati keresőt, egy wikit és egy AI-alapú tudásbázist egyesít egy zökkenőmentesen integrált intranetrendszerben.

Amikor a felhasználók keresnek, a Guru releváns „kártyákat” (rövid tudásegységeket) jelenít meg, kiegészíti azokat a Slack, a Teams vagy a böngészőbővítmények kontextusával, és akár proaktív módon is javasolhat válaszokat a felhasználó szerepe és viselkedése alapján.

A Knowledge Agents figyelemmel kíséri a forrás tartalmát, és automatikusan frissíti vagy jelzi az elavult információkat. Az elavult oldalakkal vagy a „linkrombolással” fáradt csapatok számára a Guru struktúrát és bizalmat hoz a szervezeti tudásba, miközben továbbra is lehetővé teszi a természetes nyelvű keresést és a Slack-stílusú szálakat a megbeszélésekhez.

A Guru legjobb funkciói

Hozzáférés szakértők által ellenőrzött, hitelesített tudáskártyákhoz pontos és friss információkért.

Proaktívan ellenőrizze a tartalmat, és küldjön frissítési emlékeztetőket a Knowledge Agents segítségével.

A részletes elemzések segítségével azonosítsa a tudáshiányokat és a tartalomhasználati trendeket.

Guru korlátai

A kártyák felülvizsgálatának fenntartása fegyelmet igényel – elhanyagolása esetén stagnáláshoz vezethet.

UI-központú; a nagy információmennyiségű architektúrák zavarosnak tűnhetnek.

A fejlett elemzési és ügynöki funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Guru árak

Ingyenes próba: 30 nap

All-in-one: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2150+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (620+ értékelés)

Mit mondanak a Guru-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott egy Capterra-értékelő:

Intuitív, könnyen használható és egyszerűen létrehozható hasznos tanulási dokumentumok! Nagyra értékelem a sablonok használatát az egységes élmény megteremtése érdekében. Az Assist funkció kissé nem intuitív. Szeretném, ha a helyesírás- és nyelvtani funkció kiemelné a javasolt változtatásokat, hogy lássam, milyen változtatások történnek, ahelyett, hogy el kellene olvasnom és összehasonlítanom őket.

Intuitív, könnyen használható és egyszerűen létrehozható hasznos tanulási dokumentumok! Nagyra értékelem a sablonok használatát az egységes élmény megteremtése érdekében. Az Assist funkció kissé nem intuitív. Szeretném, ha a helyesírási és nyelvtani funkció kiemelné a javasolt változtatásokat, hogy lássam, milyen változtatások történnek, ahelyett, hogy el kellene olvasnom és összehasonlítanom őket.

👀 Tudta? A munkavállalók egynegyede négy vagy több eszközt használ csak azért, hogy kontextust teremtsen a munkában. Egy fontos részlet elrejtve lehet egy e-mailben, kibővítve egy Slack-szálban, és dokumentálva egy külön eszközben, ami arra kényszeríti a csapatokat, hogy időt pazaroljanak az információk keresésére ahelyett, hogy elvégeznék a munkájukat.

5. Qatalog (A legjobb választás a gyorsan változó, kis- és közepes méretű csapatok számára, akiknek gyors beállításra és megbízható együttműködésre van szükségük)

via Capterra

A Qatalog a szétszórt dokumentumokat, adatbázisokat és beérkező leveleket összekapcsolt „intelligens központtá” alakítja. Valós idejű, RAG-képességekkel rendelkező összevont keresést kínál, így nem csak linkeket, hanem kontextusra épülő válaszokat is kap. Mivel nem indexeli és nem másolja az adatokat, minden a helyén marad, miközben a Google Workspace, a Salesforce, a Slack, a Snowflake és mások csatlakozóin keresztül azonnal elérhetővé válik.

A Qatalog felhasználói felülete az élő együttműködésre is alkalmas: a lekérdezési előzmények, a megosztott táblák és a szálakba rendezett válaszok megkönnyítik a találatok keresését és terjesztését.

A Qatalog legjobb funkciói

A nulla indexű architektúrának köszönhetően a bevezetés hónapok helyett órákon belül megtörténik. Az élő forrásokból történő adatlekérés garantálja, hogy az adatok mindig frissek legyenek, és ne legyenek duplikátumok.

Hozzáférés a G Suite, Slack és Salesforce integrációkhoz

Jegyzeteljen, ossza meg és vitassa meg a releváns keresési eredményeket a kollaboratív lekérdezési terekkel összhangban.

Biztosítsa a vállalati szintű megfelelőséget a biztonságra összpontosító tervezéssel és a beépített jogosultságörökléssel.

A Qatalog korlátai

Kevesebb fejlett AI-képesség, például webes stílusú generatív válaszok

Problémát okozhatnak a saját fejlesztésű adatbázisokban található komplex, egymásba ágyazott adatok.

Nagyvállalatok esetében a valós idejű lekérdezés lassabb lehet, mint az indexelt rendszerek.

A Qatalog árai

Ingyenes próba: 14 nap

Pro: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Qatalog értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Qatalogról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó nagyra értékeli a Qatalog keresési és együttműködési funkcióit:

A Qatalog egyik legjobb tulajdonsága, hogy egyetlen helyen egyesíti az összes kommunikációs és együttműködési eszközt. Akár kollégákkal való csevegésről, fájlmegosztásról vagy feladatok kiosztásáról van szó, a Qatalog mindent tud. A keresőfunkció is lenyűgöző – néhány kattintással könnyedén megtalálom a szükséges információkat, ami rengeteg időt takarít meg nekem.

A Qatalog egyik legjobb tulajdonsága, hogy egyetlen helyen egyesíti az összes kommunikációs és együttműködési eszközt. Akár kollégákkal való csevegésről, fájlmegosztásról vagy feladatok kiosztásáról van szó, a Qatalog mindent tud. A keresőfunkció is lenyűgöző – néhány kattintással könnyedén megtalálom a szükséges információkat, ami rengeteg időt takarít meg nekem.

6. Elastic Search (legalkalmasabb DevOps-intenzív csapatok és testreszabott keresőrendszereket építő technikai szervezetek számára)

via Elastic Search

Az Elastic Search a teljes szövegű, vektoros és AI-alapú intranetes keresés megbízható gerincét képezi. Az Apache Lucene-re épülő rendszer támogatja a skálázható, elosztott keresést valós idejű indexeléssel, vektoros hasonlósággal és a Kibana segítségével gazdag elemzési lehetőségekkel.

Az Elastic Cloud szerver nélküli vagy hosztolt opciókat kínál: csak az általad bevitt vagy lekért adatokért fizetsz, LLM-alapú funkciókkal és beépített vektoros kereséssel.

Az Elastic ideális azoknak a csapatoknak, amelyek házon belüli fejlesztői műveletekkel vagy összetett megfelelőségi követelményekkel rendelkeznek, és lehetővé teszi egyszerű intranetes kereséstől a fejlett AI-katalógusokig bármit létrehozni – bár több beállítást és DevOps-t igényel, mint a plug-and-play eszközök.

Az Elastic Search legjobb funkciói

Teljes sémával, indexeléssel és csomópont-vezérléssel telepítsd saját keresési csatornáidat!

Zökkenőmentes skálázás horizontális szilánkokkal, replikákkal és vektorindexekkel.

Kérdezze le tudásbázisát strukturált, teljes szöveges és szemantikai vektoros kereséssel.

Elemezze a használatot és a mutatókat a beépített Kibana irányítópultok segítségével.

Bővítse a képességeket LLM-ekkel, riasztásokkal és egyedi bővítményekkel/API-kkal.

Az Elastic Search korlátai

Belső DevOps szükséges; nem kulcsrakész megoldás nem technikai csapatok számára.

Az erőforrás-alapú árazás drágává válhat

Elastic Search árak

Ingyenes próba: 14 nap

Egyedi, használat alapú árazás a felhőszolgáltatótól, a régiótól és attól függően, hogy hosztolt vagy szerver nélküli telepítést választ.

Elastic Search értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Elastic Search-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelő véleménye:

A keresési eredmények nagyon gyorsak, és tetszik a facetták funkció. Több mint egymillió rekordot tartalmazó, alkalmazotti információkat tartalmazó adatbázisban használtam, és a keresés milliszekundumok alatt megtörtént... A beállítása meglehetősen bonyolult lehet. A beállítás költségei meglehetősen magasak lehetnek.

A keresési eredmények nagyon gyorsak, és tetszik a facetták funkció. Több mint egymillió rekordot tartalmazó, alkalmazotti információkat tartalmazó adatbázisban használtam, és a keresés milliszekundumok alatt megtörtént... A beállítása meglehetősen bonyolult lehet. A beállítás költségei meglehetősen magasak lehetnek.

7. Algolia (A legjobb választás a gyors, intelligens alkalmazáson belüli keresést igénylő termék- és mérnöki csapatok számára)

via Algolia

Az Algolia AI-támogatott keresést hoz az intranetjébe, így a rejtett tartalmak azonnal elérhető tudássá válnak. API-first kialakítása 50 ms alatti válaszidőt biztosít, és támogatja a dinamikus facetinget, a helyesírási hibák tolerálását, a szinonimákat és a földrajzi helyszűrést – így amikor valaki a „Q4 sales deck” kifejezésre keres, az Algolia a pontos prezentációt adja meg, a kontextust előre helyezve.

A beépített AI-fejlesztések, mint például a neurális keresés és a lekérdezési javaslatok, segítenek a releváns tartalmak megjelenítésében akkor is, ha a felhasználók homályos kifejezéseket használnak.

Az Algolia legjobb funkciói

REST API-k és előre elkészített UI-könyvtárak segítségével minimális fejlesztési erőfeszítéssel valósítson meg azonnali keresési élményeket.

Vizualizálja az elemzéseket (az Insights API segítségével) a tartalom felfedezésének optimalizálása érdekében.

A/B teszteléssel rugalmasan skálázható több millió rekordra.

Biztosítsa az érzékeny adatokat SSO/SAML, titkosítás és engedélyszűrés segítségével.

Az Algolia korlátai

A fizetéskor fizetendő árak a nagy lekérdezési volumen miatt megugorhatnak.

Fejlesztői beállítás szükséges. A nem technikai csapatoknak támogatásra van szükségük.

Az AI-ajánlások kiegészítők mögött vannak elrejtve, ami megnöveli a teljes funkcióhasználat költségeit.

Algolia árak

Build (ingyenes): Akár 10 000 keresés/hónap

Grow (fizetés használat alapján): Ingyenes szint + 0,50 USD 1000 extra keresésenként, 0,40 USD 1000 extra rekordonként

Prémium: Egyedi árak, éves számlázás

Elevate: Egyedi árak, éves számlázás

Algolia értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak az Algolia-ról a valódi felhasználók?

Ez volt egy Capterra felhasználó tapasztalata az Algolia-val:

Kiváló megoldás az intelligens keresés engedélyezéséhez a súgó központunkban és a fő weboldalunkon, sokat segített a végfelhasználók számára a használhatóságban, és nem volt túl nehéz megvalósítani... mégiscsak a technikai csapatunknak kellett bevezetnie (tehát nem volt olyan, amit magam is meg tudtam volna csinálni)...

Kiváló megoldás az intelligens keresés engedélyezéséhez a súgó központunkban és a fő weboldalunkon, sokat segített a végfelhasználók számára a használhatóságban, és nem volt túl nehéz megvalósítani... mégiscsak a technikai csapatunknak kellett bevezetnie (tehát nem volt olyan, amit magam is meg tudtam volna csinálni)...

8. Sinequa (A legjobb megoldás a szabályozott iparágakban működő, mélyreható, többnyelvű keresésre szoruló vállalkozások számára)

via Sinequa

A Sinequa egy hatékony, GenAI-alapú keresőasszisztenst kínál, amelyet vállalati szintű tudásfelfedezésre szabtak. Több mint 200 tartalomtárat (ERP, CRM, fájlrendszerek) köt össze, és NLP-t és gépi tanulást használ, hogy pontos válaszokat adjon AI-hallucinációk nélkül.

A kódolás nélküli asszisztens-készítő könnyedén konfigurálja a szerepkörökön alapuló munkafolyamatokat – jogi csapatok, ügyvédek és mérnökök –, így a keresés proaktív tudásasszisztenssé válik. Ideális megoldás a hatalmas adatmennyiségekkel rendelkező, szabályozott vállalkozások számára.

A Sinequa legjobb funkciói

Értsd meg a lekérdezéseket szemantikailag a koncepcióalapú NLP segítségével több mint 21 nyelven.

Készítsen egyedi kereső asszisztenseket kódolás nélküli folyamattervezőkkel

Telepítsen előre elkészített alkalmazásokat iparági vertikumokhoz (K+F, megfelelőség).

Biztosítsa az érzékeny tartalmakat finomhangolt hozzáférés-vezérléssel

Teljes körű hozzáférés rejtett költségek nélkül, extra modulok vagy kiegészítők nélkül.

A Sinequa korlátai

A mennyiségalapú árazás drágává válhat, ahogy a adatok mennyisége növekszik.

Tervezést és konfigurálást igényel – kevésbé kulcsrakész, mint a SaaS

A vállalati fókusz meghaladhatja a kis csapatok igényeit

Sinequa árak

Mennyiségalapú egyedi árazás

Sinequa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sinequa-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Sinequa egy intelligens vállalati keresőplatform, amely rugalmas megjelenítéssel, biztonsággal és sebességgel rendelkezik, és olyan csodálatos együttműködési lehetőségeket kínál, mint címkék, megjegyzések, e-mail értesítések, gyűjtemények, különböző nézetekkel rendelkező dokumentum böngésző és többféle eredménynézet...

A Sinequa egy intelligens vállalati keresőplatform, amely rugalmas megjelenítéssel, biztonsággal és sebességgel rendelkezik, és olyan csodálatos együttműködési lehetőségeket kínál, mint címkék, megjegyzések, e-mail értesítések, gyűjtemények, különböző nézetekkel rendelkező dokumentum böngésző és többféle eredménynézet...

9. IBM Watson Discovery (legalkalmasabb jogi, megfelelőségi és vállalati csapatok számára, amelyek nagy dokumentumkészleteket elemznek)

az IBM Watson Discovery segítségével

Az IBM Watson Discovery ötvözi az AI-alapú keresést a dokumentumok mélyreható elemzésével és kivonatolásával. A Smart Document Understanding segítségével PDF-eket, táblázatokat és dokumentumokat olvas be, majd szakaszok szintjén ad válaszokat, érzelemelemzést és entitáskivonatolást.

Beépített OCR, NLP testreszabás és hatékony relevancia modell is része a csomagnak, amely ideális jogi nyomozáshoz, támogatási portálokhoz és belső Q&A botokhoz. Az analitikai irányítópultok és az API-hozzáférés segítségével teljes áttekintést kap a használatról, és idővel testreszabhatja a modellt.

Az IBM Watson Discovery legjobb funkciói

Kivonjon entitásokat, érzelmeket és szakaszokat strukturálatlan dokumentumokból

Képek feldolgozása és PDF-ek keresése integrált OCR segítségével

API-n keresztül integrálható botokba, alkalmazásokba és háttérrendszerekbe.

Az IBM Watson Discovery korlátai

Nagyobb adatállományok vagy lekérdezési volumen esetén magasabb árkategóriák szükségesek.

A beállítás bonyolult, és IBM támogatásra vagy tanácsadásra lehet szükség.

IBM Watson Discovery árak

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Egyedi árazás

Plusz: 500 USD/hó áron kezdődik (30 napos ingyenes próba)

Vállalati: 5000 USD/hó áron kezdődik

Prémium: Egyedi árak

IBM Watson Discovery értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IBM Watson Discovery-ről a valódi felhasználók?

A G2 értékelése kiemeli, hogy az eszköz:

Könnyen használható és dokumentumokhoz kapcsolható, hatékony természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességekkel rendelkezik. A Watson Discovery NLP-t használ a strukturálatlan adatokból, például szöveges dokumentumokból, e-mailekből és közösségi média bejegyzésekből származó információk kinyerésére. Ez felhasználható olyan trendek, minták és összefüggések azonosítására az adatokban, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz vagy lehetetlen lenne megtalálni... Drága lehet.

Könnyen használható és dokumentumokhoz kapcsolható, hatékony természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességekkel rendelkezik. A Watson Discovery NLP-t használ a strukturálatlan adatokból, például szöveges dokumentumokból, e-mailekből és közösségi média bejegyzésekből származó információk kinyerésére. Ez felhasználható olyan trendek, minták és összefüggések azonosítására az adatokban, amelyeket hagyományos módszerekkel nehéz vagy lehetetlen lenne megtalálni... Drága lehet.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

10. Google Cloud Enterprise Search, más néven Vertex AI Search (legalkalmasabb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már a Google Cloudot használják, és egyszerű, intelligens keresésre van szükségük)

A Vertex AI Search a Google Cloud vállalati kereső szolgáltatása, amely átkutatja az adatait – webhelyeket, Cloud Storage-t, BigQuery-t – és szemantikai és vektoros keresést kínál azonnali automatikus kiegészítéssel és relevancia-beállítással. Az eredmények megalapozottak, megbízhatóak és kontextuálisan pontosak.

Minimális beállítással a csapatok beágyazhatnak egy keresősávot vagy RAG segítségével tényeken alapuló válaszokkal ellátott chatbotokat. A skálázható, biztonságos és felügyelt Vertex AI Search ideális azoknak a szervezeteknek, amelyek befektettek a Google Cloud stackbe, és valós adatokkal kívánják bővíteni az LLM-eket.

A Google Cloud Enterprise Search legjobb funkciói

Ground AI és RAG a pontos, hivatkozásokkal alátámasztott válaszokért

Vezessen be automatikus kiegészítést és újrarangsorolást intuitív hangolási eszközökkel.

Helyezzen be kereső widgeteket vagy generatív ügynököket API-k segítségével.

A Google Cloud Enterprise Search korlátai

Google Cloud-fiók és néhány beállítás szükséges a Vertex Console-on keresztül.

A Google Cloud Enterprise Search árai

Egyedi árak

Google Cloud Enterprise Search értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Cloud Enterprise Search-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése rámutat:

A Google meglévő keresési teljesítménye megmarad, de generatív AI-val is rendelkezik. Kódolás nélküli megoldás, könnyen elindítható. Beépített scraper, így egyáltalán nem kell kódot írni, és máris rendelkezésre áll egy OOTB felhasználói felület... Az URL-minták egyezése, valamint a kivonatok generálásának módja blackbox.

A Google meglévő keresési teljesítménye megmarad, de generatív AI-val is rendelkezik. Kódolás nélküli megoldás, könnyen elindítható. Beépített scraper, így egyáltalán nem kell kódot írni, és máris rendelkezésre áll egy OOTB felhasználói felület... Az URL-minták egyezése, valamint a kivonatok generálásának módja blackbox.

11. Korra. ai (A legjobb kis- és közepes méretű csapatok számára, amelyek csevegésalapú belső támogatást használnak)

via Korra

A Korra. ai AI-alapú csevegést használ, hogy intranete proaktív tudásasszisztenssé váljon. Olyan platformokat indexel, mint a Confluence, a Jira, a Google Drive, sőt még videotartalmakat is, majd a válaszokat gazdag hivatkozásokkal ellátott beszélgetési felületen jeleníti meg.

A gyors információszolgáltatáson túl a Korra nyomon követi a lekérdezéseket, megtanulja csapata egyedi szókincsét és felhasználási eseteit. Belső támogatás vagy beilleszkedés céljából a Korra válaszolhat a gyakran ismételt kérdésekre, dokumentumlinkeket javasolhat, és szükség esetén továbbíthatja a problémákat emberi szakértőknek.

Korra. ai legjobb funkciói

Csatlakoztassa meglévő tartalomtárolóit (dokumentumok, videók, jegyrendszerek)

Válaszoljon csevegésen keresztül, hivatkozásokkal kiemelt forrásokkal.

Tanulja meg automatikusan a domain-specifikus kifejezéseket a korábbi keresésekből

A megoldatlan kérdéseket továbbítsa csapattársainak.

Korra. ai korlátai

Leginkább csevegés-központú munkafolyamatokhoz alkalmas, kevésbé alkalmas nagy mennyiségű dokumentum kereséséhez.

Az eredmények minősége a jól strukturált forráscímkézéstől függ.

Korra. ai árak

Egyedi árak

Korra. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Korra.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Imádom, hogy közvetlenül eljuthatok a konkrét, releváns információkhoz, beleértve a videó pontos helyét, valamint a nagy dokumentumok pontos helyét is!

Imádom, hogy közvetlenül eljuthatok a konkrét, releváns információkhoz, beleértve a videó pontos helyét, valamint a nagy dokumentumok pontos helyét is!

12. Slab (A legjobb kis- és közepes méretű csapatok számára, akik egyszerű, strukturált belső wikiket hoznak létre)

via Slab

Egyszerű, de hatékony tudásbázisra van szüksége, amely kifejezetten a csapat termelékenységére összpontosít? Akkor a Slab az Ön számára ideális!

Gazdag formázási lehetőségekkel, intuitív dokumentumhierarchiával és robusztus integrációkkal (Slack, Google, GitHub és mások) megkönnyíti a tartalomhoz való hozzájárulást és a tartalom felfedezését. AI-támogatott keresője kiemeli a kontextusban található találatokat, és javasolt kapcsolódó tartalmakat jelenít meg, ezzel jelentősen csökkentve a keresési időt.

A Slab legjobb funkciói

Készítsen szépen szervezett dokumentumokat gyűjtemények, témák és gazdag beágyazások segítségével.

Írás vagy böngészés közben javasoljon releváns oldalakat

Valós időben együttműködhet megjegyzések, említések és verziótörténet segítségével.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget a keresési betekintések és a tartalomelemzések segítségével.

Slab korlátozások

Nincs fejlett AI rangsorolás vagy több forrásból származó RAG képességek

A mély hierarchiák nehézkesnek tűnhetnek nagy tudásbázisok esetében.

Árkategóriák

Ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Startup: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Slab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Slabról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Gyors, gazdag formázást támogat anélkül, hogy túlterhelő lenne, és zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a GitHub. A keresési funkció is lenyűgöző – könnyen és gyorsan megtalálom, amire szükségem van, ami időt takarít meg az egész csapatnak.

Gyors, gazdag formázást támogat anélkül, hogy túlterhelő lenne, és zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive és a GitHub. A keresési funkció is lenyűgöző – könnyen és gyorsan megtalálom, amire szükségem van, ami időt takarít meg az egész csapatnak.

13. Microsoft Viva (A legjobb Microsoft 365-alapú vállalkozások számára, amelyek egységes alkalmazotti élményt kívánnak létrehozni)

a Microsoft Viva segítségével

A Microsoft Viva intelligens funkciókkal bővíti a Microsoft 365 csomagot azáltal, hogy AI-alapú tudásfelfedező, tapasztalatelemző és kommunikációs eszközöket integrál a mindennapi munkafolyamatokba.

A Viva Topics gépi tanulást használ a témakártyák automatikus címkézéséhez és szerkesztéséhez, amelyek dinamikusan jelennek meg a Teams, a SharePoint és az Outlook alkalmazásokban, így egy kattintással hozzáférhetővé téve a tudást.

A Viva Insights személyes termelékenységet ösztönző funkciókat és szervezeti elemzéseket is kínál.

A Viva Suite tartalmazza a Connections (céges hírek és közösségek), a Learning, a Glint, a Pulse és egyéb alkalmazásokat, amelyek egységes alkalmazotti élményt nyújtanak.

A Microsoft Viva legjobb funkciói

Jelenítse meg a tartalmából automatikusan generált témakártyákat.

A tudás natív beágyazása a Teams, az Outlook és a SharePoint alkalmazásokba

Javítsa a csapat egészségét a magánéletet előtérbe helyező termelékenységi betekintéssel

Támogassa a közösségek és a tanulás fejlődését a Kapcsolatok és Tanulás modulok segítségével.

A modulokat egyetlen licenccel zökkenőmentesen csomagolhatja a Viva Suite-ban.

A Microsoft Viva korlátai

Microsoft 365 F1/F3/E3+ és a Teams alkalmazás használata szükséges.

A legtöbb modul külön licencet igényel, ami növeli a komplexitást és az eszközök számát.

Egyes szervezeteknél átfedések vannak a meglévő intranettel vagy elemzési megoldásokkal.

A Microsoft Viva árai

Viva Topics: 5 USD/felhasználó/hónap

Viva Insights: 4 USD/felhasználó/hónap prémium személyes + fejlett funkciókért; menedzser/vezető betekintés 6 USD/felhasználó/hónapért.

Viva Suite: 12 USD/felhasználó/hónap

Microsoft Viva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Viva-ról a valós felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó véleménye:

A Viva Connections lehetővé teszi különböző kártyák létrehozását, amelyek a SharePoint portálokra, hírekre, tanulási platformokra és még sok másra mutatnak. A Viva Learning lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű tanulási platformot egyetlen helyen csoportosítson, és hatalmas mennyiségű képzést kínál a Microsoft 365 által kínált különböző eszközökről.

A Viva Connections lehetővé teszi különböző kártyák létrehozását, amelyek a SharePoint portálokra, hírekre, tanulási platformokra és még sok másra mutatnak. A Viva Learning lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű tanulási platformot egyetlen helyen csoportosítson, és hatalmas mennyiségű képzést kínál a Microsoft 365 által kínált különböző eszközökről.

Melyik AI intranetes kereső eszköz a legmegfelelőbb az Ön számára?

A megfelelő AI intranetes keresőeszköz kiválasztása attól függ, hogy a csapata hogyan dolgozik és hol tárolja tudását.

Ha magasan specializált, csevegésalapú asszisztenseket keres, akkor a Korra. ai és a Glean a legjobb választás. A fejlesztők által vezetett csapatok az Elastic Search vagy az Algolia felé hajlanak a teljes testreszabhatóság miatt. Az olyan eszközök, mint a Slab és a Guru pedig kiválóan alkalmasak strukturált belső wikik létrehozására intelligens AI rétegekkel.

De ha központosított, AI-alapú munkaterületet keres, ahol a keresés csak egy része a termelékenységi egyenletnek, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A ClickUp nem csak a dolgok megtalálásában segít, hanem azok megvalósításában is. Lehetőségek: Tartson mindent – a feladatkezeléstől a tudásig és az automatizálásig – egy helyen.

Keresés feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó eszközök, például a Slack vagy a Drive között.

Összegezze a beszélgetéseket és automatikusan generáljon feladatokat AI segítségével

Használja az Autopilot Agents szolgáltatást a dokumentáció proaktív kezeléséhez, a kérdések megválaszolásához vagy a munkafolyamatok kialakításához.

Indítson el egy teljesen strukturált tudásbázist előre elkészített sablonok segítségével.

Míg a legtöbb eszköz az AI-t a meglévő keretrendszeréhez illeszti, a ClickUp az AI-t a munka minden rétegébe beépíti. Ez kevesebb alkalmazásváltást, kevesebb szilárd tudást és gyorsabb döntéseket jelent, amelyeket kontextusban gazdag, naprakész válaszok támasztanak alá.

Ha csapata unja, hogy az alkalmazások között ugrálva keresse a legújabb tervet, irányelvet vagy projektdokumentumot, a ClickUp egy olyan helyet kínál, ahol a munka és a tudás végre egybeolvad. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!