Glean és Elasticsearch: melyik AI a legjobb a kereséshez és a tudáskezeléshez?

Az AI-alapú eszközök, mint a Glean és az Elasticsearch, forradalmasították az adatok keresésének, visszakeresésének és kezelésének módját.

De melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek? Olyan eszközre van szüksége, amely kiválóan alkalmas a belső tudásbázis gyors és pontos keresésére, vagy olyanra, amely segít intuitív és skálázható wiki létrehozásában?

Ebben a blogbejegyzésben összehasonlítjuk ezt a két vállalati keresőeszközt: a Glean-t és az Elasticsearch-et, értékeljük funkcióikat és teljesítményüket, és megvitatjuk, hogyan befolyásolják tudáskezelő rendszerét a releváns keresési eredmények elérése érdekében. Emellett bemutatunk egy megbízható alternatívát mindkét eszközhöz: a ClickUp-ot!

🔎 Tudta? Az első keresőmotor, az „Archie ” , 1990-ben indult. Az egyetemisták, Alan Emtage, Peter Deutsch és Bill Heelen által létrehozott Archie indexelte a nyilvános FTP-kiszolgálók fájljait, segítve a felhasználókat azok megtalálásában és letöltésében. A neve az *archive szóból származik, a „v” betű nélkül. Bár úttörő volt, az Archie az 1990-es évek végére fokozatosan eltűnt.

Glean és Elasticsearch – és a legjobb alternatíva egy pillantásra

Funkció Glean Elasticsearch A legjobb alternatíva: ClickUp ⭐️ Keresési funkciók AI-alapú keresés nagy nyelvi modellek és gépi tanulás felhasználásával, személyre szabott, releváns eredmények generálása érdekében. Nagy teljesítményű teljes szövegű keresés strukturált és strukturálatlan adatok között. Testreszabható a fejlesztők számára a Query DSL segítségével. Egységes vállalati keresés feladatok, dokumentumok, megjegyzések és egyebek között – nincs szükség beállításra. Olyan csapatok számára készült, akik gyors, hasznosítható eredményekre van szükségük. Adatbeviteli és -gazdagítási funkciók Több mint 100 eszközzel integrálható, az adatokat egységes felületen szervezi, hogy a keresés platformok között zökkenőmentesen működjön. Támogatja a komplex adatátalakításokat, leképezést, egyéni tokenizálást és indexelést. Jól integrálható olyan big data eszközökkel, mint a Hadoop és a Spark. Automatikusan behívja az adatokat a feladatokból, dokumentumokból és a csatlakoztatott alkalmazásokból, mint például a Slack vagy a Google Drive. Nincs szükség bonyolult konfigurációra. Felhasználói élmény és felület Nem technikai felhasználók számára tervezve. Egyszerű, intuitív felület természetes nyelvű utasításokkal és adat szervezéssel. Műszaki szakértelem szükséges. A keresési algoritmusok és a Query DSL megértése révén teljes potenciál kihasználása. A mindennapi felhasználók számára készült – a keresés csak egy része annak a megszokott munkakörnyezetnek, ahol a csapatok már kezelik a munkát. Adatbiztonság és megfelelőség Beépített irányítási eszközök az adatokhoz való hozzáférés és az adatvédelem biztosításához, a szabályoknak való megfelelés garantálása érdekében. Több testreszabható biztonsági funkció, amely komplex megfelelési és biztonsági igényeknek is megfelel. Részletes jogosultság-vezérlés a munkaterületeken, mappákban és feladatokban. A legtöbb csapat igényeit kielégíti, extra költségek nélkül. Skálázhatóság és teljesítmény Nagy adatállományok AI-vezérelt keresésére optimalizált, de hiányzik belőle a finomhangolás és a horizontális skálázhatóság. Vízszintes skálázhatóság elosztott architektúrával, amely biztosítja a magas rendelkezésre állást és a gyors teljesítményt még az adatok növekedése esetén is. Könnyedén kezeli a növekvő csapatokat és projekteket. A teljesítmény megbízható marad, még akkor is, ha a munkaterületek mérete és összetettsége növekszik.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Mi az a Glean?

via Glean

A Glean egy munkahelyi AI-platform, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat adatuk, eszközeik és feladataik kezelésében. Csatlakozik a vállalat meglévő alkalmazásaihoz – például a Google Workspace-hez, a Slackhez, a Salesforce-hoz és másokhoz – és AI-t használ, hogy megértse, hogyan működik a szervezet. Az eredmény egy intelligensebb keresés, jobb ajánlások és gyorsabb válaszok, amelyek értelmesek az Ön konkrét munkakörnyezetében.

Akár kaotikus munkafolyamatokat kell kezelnie, szétszórt információkat kell felkutatnia, vagy csak gyorsabban szeretne dolgozni, a Glean alkalmazkodik az Ön igényeihez. Sőt, zökkenőmentesen integrálható az alkalmazottak által már használt alkalmazásokba is.

A Glean funkciói

1. funkció: Prompt builder és fejlett promptok

A Glean prompt builder funkciójával természetes nyelven készíthet keresési parancsokat. Kezdhet egyszerű promptokkal, hogy dokumentumokat keressen vagy azok tartalmát összefoglalja. A bonyolultabb feladatokhoz azonban fejlettebb promptok szükségesek.

via Glean

Ez hagyományosan több rendszert vagy parancsot igényelhet. A fejlett parancsok segítségével a Glean lehetővé teszi a feladat kisebb lépésekre bontását, amelyek mindegyike konkrét kereséseket vagy műveleteket tartalmaz, majd ezeket egy koherens, automatizált munkafolyamatba kapcsolja össze. Minden lépés az előzőre épül, így a folyamat előrehaladtával egyre mélyebb betekintést nyerhet.

📮 ClickUp Insight: Minden ötödik szakember naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak másodpercekbe telne! A ClickUp Enterprise Search egyesíti az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudáskezelési folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy negyedévente egy plusz hétnyi termelékenységgel!

2. funkció: Prompt könyvtárak az AI-készségek fejlesztéséhez

A prompt könyvtárban találhatók az összes egyéni prompt. Ahelyett, hogy teljesen újat hozna létre, könnyedén böngészhet a csapata által létrehozott meglévő promptok között. Minden csapattag felfedezheti és újra felhasználhatja a hatékony promptokat, csökkentve ezzel a redundanciát és felgyorsítva az alkalmazást.

via Glean

A Glean még népszerű parancsokat is javasol a szerepkör és a korábbi használati minták alapján. Ez olyan, mint egy megosztott tudásbázis, amely folyamatosan bővül, ahogy a csapata megtanulja, hogyan kell létrehozni egy AI-alapú munkafolyamatokból álló wikit. A kezdéshez szükséges javaslatok segítségével nem kell időt pazarolnia arra, hogy mindent a nulláról építsen fel.

3. funkció: AI minden szerepkörhöz

A Glean platformja kódolásmentes, vagyis a értékesítéstől a támogatásig bárki egyszerű természetes nyelv használatával automatizálhatja munkafolyamatait.

via Glean

Akár ügyfélnek szóló válasz megfogalmazásáról, dokumentumok összefoglalásáról, akár korábbi beszélgetésekben elrejtett releváns információk megtalálásáról van szó, a Glean megérti a kontextust és segít a munka előrehaladásában, anélkül, hogy további beállításokra vagy technikai ismeretekre lenne szükség.

4. funkció: Intelligens gyűjtemények a tudáskezelés egyszerűsítéséhez

via Glean

A Glean segít csökkenteni a szétszórt dokumentumok és nehezen megtalálható linkek okozta rendetlenséget azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára a legfontosabb információk egy helyen történő rendszerezését. A Gyűjtemények segítségével a csapatok csoportosíthatják a kapcsolódó fájlokat, jegyzeteket, linkeket és beszélgetéseket – függetlenül attól, hogy azok eredetileg honnan származnak, legyen az Google Drive, Slack vagy belső eszközök.

Ez megkönnyíti a projekt anyagok nyomon követését, a frissítések megosztását és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen ugyanazokhoz az információkhoz, anélkül, hogy több platformon kellene keresnie.

Glean árak

Egyedi árazás

Mi az Elasticsearch?

via Elasticsearch

Az Elasticsearch egy nyílt forráskódú, elosztott kereső- és elemzőmotor, amelyet nagy mennyiségű strukturált és strukturálatlan adat kezelésére fejlesztettek ki. Gondoljon rá úgy, mint a Google-ra, csak a belső üzleti adataihoz. Több forrásból – például adatbázisokból, naplófájlokból, dokumentumokból vagy alkalmazásadatokból – gyűjti össze és indexeli az információkat, hogy Ön gyorsan és hatékonyan kereshet bennük.

A platform nem csak a kulcsszavakat egyezteti, hanem a relevancia és a kontextus alapján rangsorolja az eredményeket. Akár egy adott dokumentumot próbál megtalálni, akár az ügyfelek viselkedését elemzi, akár valós idejű rendszer naplók nyomon követését végzi, az Elasticsearch úgy lett kialakítva, hogy szinte azonnal visszajelentse a megfelelő adatokat – akár több millió rekord között is.

Az Elasticsearch funkciói

Az AI keresési funkciók integrálásától az infrastruktúra méretezhetőségéig az Elasticsearch biztosítja az Ön számára szükséges rugalmasságot és teljesítményt. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb funkciókat:

1. funkció: AI-keresés beépítése az alkalmazásokba

via Elasticsearch

Az Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) szemantikai keresési funkciókkal bővíti alkalmazásait, segítve a felhasználókat abban, hogy a kulcsszavak helyett a jelentés alapján találjanak eredményeket. Azonnali használatra kész, nincs szükség a modellek újratanítására az Ön konkrét területéhez, ami megkönnyíti a kezdeti lépéseket.

Az ESRE-t külső nyelvi modellekkel is kombinálhatja, saját transzformátor modellekkel testreszabhatja, vagy hibrid keresési élményeket hozhat létre, amelyek ötvözik a hagyományos keresést a szemantikai relevanciával. Ez a rugalmasság hasznos a keresési funkciók testreszabásához vagy az AI munkafolyamatok automatizálásához különböző típusú tartalmak és felhasználói igények szerint.

💡 Profi tipp: Ne becsülje alá a metaadatokat! Nem csak az számít, hogy mit keres, hanem az is, hogy hogyan vannak a dolgok címkézve, kategorizálva és összekapcsolva. Az erős metaadatok (például dátumok, szerzők, projektcímkék vagy hozzáférési szintek) segítenek finomítani a keresési eredményeket, személyre szabni a relevanciát, és a megfelelő pillanatban előhozni a feledésbe merült kincseket.

2. funkció: Skálázhatóság minden üzleti igényhez

Az Elasticsearch horizontálisan skálázható, vagyis Önnel együtt növekszik. Az élmény változatlan marad, függetlenül attól, hogy egyetlen csomóponton vagy 300 csomópontból álló klaszteren dolgozik.

Másodpercenként több millió kérést kezel, biztosítva, hogy az indexek és lekérdezések a klaszteren belül elosztva legyenek a zökkenőmentes, hatékony működés érdekében. Az Elasticsearch skálázhatósága lehetővé teszi az adatkeresési képességek egyszerű skálázását, ha azon töri a fejét, hogyan használhatná az AI-t a termelékenység növelésére.

3. funkció: Adatok tárolása és böngészése a kívánt módon

via Elasticsearch

Az Elasticsearch rugalmasságot biztosít az adatok tárolásának módját és helyét illetően. Igényeinek megfelelően tárolhatja azokat helyben a gyors lekérdezés érdekében, vagy használhat skálázhatóbb lehetőségeket, például az alacsony költségű S3 tárolást.

A futási mezőkkel könnyű alkalmazkodni a változó adatokhoz vagy új adatkészleteket hozni a menet közben. Azok számára, akik jobb dokumentumkezelési munkafolyamatokra koncentrálnak, az Elasticsearch egyszerűvé teszi az adatok szervezését, kezelését és keresését.

4. funkció: Magas rendelkezésre állás és hibaérzékelés

Az olyan funkciók, mint a klaszterek közötti replikáció, biztosítják, hogy mindig készen álljon a biztonsági másolat. Elosztott rendszere rugalmasságra és megbízhatóságra lett tervezve. Adatai akkor is elérhetők maradnak, ha valami probléma adódik.

Elasticsearch árak

Egyedi árazás

Glean és Elasticsearch: funkciók összehasonlítása

A Glean és az Elasticsearch ugyanazt a kihívást célozza meg: a munkatér keresésén keresztül segíti a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben. De ezt különböző módon közelítik meg.

Íme egy rövid áttekintés a különbségekről:

Glean Elasticsearch Intuitív, felhasználóbarát megoldás kódolás nélküli AI-képességekkel Magasan testreszabható, skálázható keresési platform Gyorsan rendszerezheti és visszakeresheti a belső tudást személyre szabott válaszokkal és kontextusérzékeny eredményekkel. Képes kezelni nagy adatállományokat és összetett lekérdezéseket, teljes szövegű vállalati keresési platform rugalmasságával. AI-alapú kereséssel, adatelemzéssel és természetes nyelvű parancsokkal támogatja a nem technikai felhasználókat. Fejlett biztonsági funkciókat kínál a megfelelőség és a komplex adatkezelés érdekében. Egyszerűsíti a tudáskezelést intelligens gyűjteményekkel és Go Links-szel a gyors hozzáférés érdekében. Támogatja a nagy méretű adatokat és elosztott architektúrát kínál a horizontális skálázáshoz.

Most pedig nézzük meg részletesen a legfontosabb funkciókat, hogy meglássuk, melyik eszköz melyik területen nyújt kiemelkedő teljesítményt.

1. funkció: Keresési funkció

A Glean egy AI-alapú vállalati keresési platform, amely LLM-eket és gépi tanulást használ a személyre szabottabb, pontosabb keresési eredmények generálásához. Fókuszában az áll, hogy releváns válaszokat adjon az egyes lekérdezések kontextusának megértése révén.

Másrészt az Elasticsearch a strukturált és strukturálatlan adatok gyors, nagy teljesítményű teljes szövegű keresésére összpontosít. Query DSL (Domain Specific Language) funkciója lehetővé teszi a lekérdezések részletes testreszabását, így a fejlesztők pontosan szabályozhatják a keresési lekérdezéseket és a rangsorolási eredményeket.

🏆 Győztes: Glean. AI-alapú keresője személyre szabottabb és kontextusérzékenyebb eredményeket nyújt, így hatékonyabb azoknak a nem technikai felhasználóknak, akik intuitív, releváns válaszokat szeretnének kapni anélkül, hogy manuálisan módosítanák a keresési lekérdezéseket.

2. funkció: Adatbevitel és -gazdagítás

Egyrészt a Glean több mint 100 eszközzel integrálható, és az adatokat egységes felületen szervezi, így zökkenőmentes keresést biztosít a különböző platformokon. Másrészt nagy rugalmasságot biztosít az adatok bevitelében.

Beolvasási csatornái komplex adatátalakításokat és leképezéseket támogatnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy igényeiknek megfelelően testreszabott tokenizálási és indexelési folyamatokat állítsanak be.

Az Elasticsearch zökkenőmentesen integrálódik olyan nagy adathalmazok kezelésére szolgáló eszközökkel, mint a Hadoop és a Spark, így ideális nagyobb méretű adatkezelési feladatokhoz.

🏆 Győztes: Elasticsearch itt nyer, mivel testreszabható és részletes ellenőrzést biztosít az adatbeviteli folyamatok felett, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy az adatindexelési folyamatot pontosan az igényeikhez igazítsák.

3. funkció: Felhasználói élmény és felület

A Glean felülete felhasználóbarát és intuitív. Nem technikai felhasználók számára készült, így nincs szükség speciális ismeretekre a használatához. Az olyan funkciók, mint a természetes nyelvű utasítások és az adatok gyűjteményekbe rendezésének lehetősége, a Glean-t rendkívül hozzáférhetővé teszik.

Az Elasticsearch azonban sokkal technikaiabb. Bár robusztus funkcionalitást biztosít, a felhasználóknak alaposan meg kell érteniük a keresési algoritmusokat és a Query DSL-t, hogy teljes potenciálját ki tudják aknázni.

🏆 Győztes: Glean nyer, mert felhasználóbarát felületet kínál, amely nem igényel technikai szakértelmet, így a csapatok gyorsan megtalálhatják az információkat és produktívak maradhatnak.

4. funkció: Adatbiztonság és megfelelőség

A Glean beépített irányítási eszközökkel rendelkezik, amelyek biztosítják a megfelelő adat-hozzáférést és adatvédelmet, segítve a szervezeteket a belső irányelvek és külső szabályozások betartásában.

Ezzel szemben az Elasticsearch robusztusabb és jobban testreszabható biztonsági funkciókat kínál, így jobb választás komplex biztonsági és megfelelőségi követelményekkel rendelkező vállalkozások számára.

🏆 Győztes: Elasticsearch. Ez a egyértelmű győztes, ha robusztusabb, nagymértékben testreszabható biztonsági funkciókra van szüksége.

5. funkció: Skálázhatóság és teljesítmény

A Glean optimalizálja az AI-vezérelt munkahelyi keresést nagy adathalmazok között, és jó skálázhatóságot biztosít. Ugyanakkor nem kínál ugyanolyan hatékony keresési funkciókat, finomhangolható rendszererőforrás-vezérlést és horizontális skálázhatóságot, mint az Elasticsearch.

Az Elasticsearch horizontális skálázhatóságra tervezett elosztott architektúrát használ, amely lehetővé teszi a több csomópontra való egyszerű skálázást. Ez biztosítja a magas rendelkezésre állást és a gyors teljesítményt még az adatok növekedése esetén is.

🏆 Győztes: Elasticsearch nyerte a versenyt, elosztott, skálázható architektúrájával, amely nagy adathalmazok és több csomópont esetén is zökkenőmentes teljesítményt biztosít.

Glean és Elasticsearch a Redditen

A Reddit felhasználói gyakran határozott véleményt alkotnak a Glean és az Elasticsearch közötti különbségekről, és véleményüket konkrét igényeik és munkafolyamataik alakítják.

Az általános vélemény gyakran a Glean felé hajlik azoknak a felhasználóknak az esetében, akik egyszerűséget és gyors integrációt keresnek a népszerű eszközökkel. Például egy Reddit-felhasználó, Old_Cauliflower6316, az r/Llamaindex oldalon így ír:

Véleményem szerint, ha az alkalmazási esete egyszerű, akkor egy olyan terméket választanék, mint a Glean. Nagy ügyfélkörrel, bizonyított értékkel és rugalmassággal rendelkeznek. Az „egyszerű" alatt olyan népszerű adatforrásokkal való integrációt értek, mint a Slack, a Google Drive, a Confluence, a Notion, a JIRA stb., valamint egy ismerős chatbot/keresőmotor élményt kínálnak.

Véleményem szerint, ha az alkalmazási esete egyszerű, akkor egy olyan terméket választanék, mint a Glean. Nagy ügyfélkörrel, bizonyított értékkel és rugalmassággal rendelkeznek. Az „egyszerű” alatt olyan népszerű adatforrásokkal való integrációt értek, mint a Slack, a Google Drive, a Confluence, a Notion, a JIRA stb., valamint egy ismerős chatbot/keresőmotor élményt kínálnak.

Ezzel szemben az Elasticsearch azoknak a felhasználóknak kedvez, akik robusztus, testreszabható keresési funkciókra van szükségük, különösen nagyobb, összetettebb környezetekben. Sok Reddit-felhasználó értékeli az Elasticsearch rugalmasságát, skálázhatóságát és nyílt forráskódú jellegét, amely nagyobb ellenőrzést biztosít az indexelés és a felhasználói lekérdezések felett. Egy Reddit-felhasználó, elk-content-share, a következőket írja az r/elasticsearch oldalon:

Az App Search az Elasticsearch felett futó, az Elastic által kínált keresési megoldás, amely segít a keresőmotor integrálásában egy egyedi alkalmazásba.

Az App Search az Elasticsearch felett futó, az Elastic által kínált keresési megoldás, amely segít a keresőmotor integrálásában egy egyedi alkalmazásba.

Ez kiemeli az Elasticsearch erősségeit az egyedi alkalmazásokban és a nagy méretű, sokszínű adatkészletek kezelésében, amelyek a keresési indexelés és a teljesítmény részletes ellenőrzését igénylik.

Néhány felhasználó azonban semleges véleményt fogalmazott meg mindkét keresőmotorral kapcsolatban. Például az unixmonster így fogalmaz:

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen, ha úgy dönt.

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen, ha úgy dönt.

Hasonlóképpen, Draxenato az Elasticsearch-ről ír:

Mint mindennek, az ELS-nek is vannak erősségei és gyengeségei. Kiválóan alkalmas nagy sebességű, nagy volumenű, alacsony adatbázis-terhelésű helyzetekre. Nagyon gyorsan, értelmes, ember számára olvasható formában jeleníti meg a rengeteg mérőszámot, gondoljon például a tűzfal naplóira, sok kis dokumentumra, amelyek gyakran változnak. Más felhasználási esetekhez is hatékonyabbá tehető, például egy nagy PDF-könyvtárhoz, de ha ez a felhasználási esete, érdemes más megoldásokat is fontolóra venni.

Mint mindennek, az ELS-nek is vannak erősségei és gyengeségei. Kiválóan alkalmas nagy sebességű, nagy volumenű, alacsony adatbázis-terhelésű helyzetekre. Nagyon gyorsan, értelmes, ember számára olvasható formában jeleníti meg a rengeteg mérőszámot, gondoljon például a tűzfal naplóira, sok kis dokumentumra, amelyek gyakran változnak. Más felhasználási esetekhez is hatékonyabbá tehető, például egy nagy PDF-könyvtárhoz, de ha ez a felhasználási esete, érdemes más megoldásokat is fontolóra venni.

A Reddit szerint a lényeg az, hogy ha olyan megoldást keres, amely azonnal használható a csapata által már használt eszközökkel, akkor a Glean a legegyszerűbb választás. Ha azonban szereti minden részletet finomhangolni, akkor az Elasticsearch lehet a megfelelőbb választás.

🧠 Érdekesség: A Google eredeti algoritmusa a weboldalak rangsorolásához, a PageRank, Larry Page-ről kapta a nevét, nem csak azért, mert oldalakat rangsorol, hanem azért is, mert társszerzője, Page.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és az Elasticsearch legjobb alternatíváját!

Ha a Glean és az Elasticsearch erősségeit ötvözi, az eredmény a ClickUp lesz!

A mai munka nem működik. Időnk 60%-át különböző eszközökön keresztül releváns információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.

A ClickUp megoldja ezt a problémát a világ első konvergens AI munkaterületével, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legteljesebb munkahelyi AI-je támogatja.

Ma már több mint hárommillió csapat használja a ClickUp-ot, hogy hatékonyabb munkafolyamatokkal, központosított tudással és fókuszált csevegéssel gyorsabban dolgozzon, ami kiküszöböli a zavaró tényezőket és felszabadítja a szervezet termelékenységét.

Nézzük meg a részleteket!

ClickUp első számú előnye: All-in-one keresési funkció

A ClickUp hatalmas előnnyel nyer, ha a keresési teljesítményről van szó. A ClickUp Enterprise Search segítségével egységes, intelligens keresőmotort kap, amely integrálható minden olyan eszközzel, amelyet a csapata használ.

A Glean-nel ellentétben, amely néha nehezen találja meg a helyes információkat, a ClickUp valós idejű, releváns eredményeket kínál a Connected AI segítségével.

Keresés a Slack, a Notion, a Google Docs és az egész munkaterületén a ClickUp Enterprise Search segítségével.

Íme, miben tűnik ki a ClickUp Enterprise Search:

Egységes keresés : Keressen az összes csatlakoztatott eszközön természetes nyelvi parancsokkal – a Google Drive-tól, a GitHub-tól, a Figma-tól, a Salesforce-tól és még sok mástól.

Valós idejű kontextus : Nemcsak a fájlokat találja meg, hanem a velük kapcsolatos beszélgetéseket is láthatja, ami fontos kontextust ad hozzá.

Parancsközpont-hozzáférés: egyetlen gombnyomással hozzáférhet a ClickUp és a hozzá kapcsolt eszközök összes funkciójához, anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot.

A ClickUp segítségével egyetlen platformról azonnal kereshet feladatok, dokumentumok, wikik, csevegések, célok és akár integrált harmadik féltől származó eszközök között is. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell alkalmazások között váltogatni, dokumentumokat átkutatni vagy a szilókban szétszórt információkat nyomon követni, más néven a munka elszóródását. Mindez véget ér az AI-alapú kereséssel.

ClickUp előnye #2: Kontextusfüggő, AI-alapú munkaterület

A ClickUp Brain a ClickUp beépített AI-asszisztense, amely átalakítja a csapatok tudáskeresési és -felhasználási módszereit. Túlmutat a kulcsszókeresésen, mivel megérti a kontextust, releváns információkat jelenít meg, és akár természetes nyelven is válaszol a kérdésekre.

Akár egy konkrét dokumentumot, egy projektfrissítést vagy korábbi döntéseket keres, a ClickUp Brain azonnali, pontos eredményeket nyújt – ami az Elasticsearchben jelentős testreszabást igényel, a Gleanben pedig kevésbé intuitív.

Át tudja olvasni a feladatelőzményeket és a csevegéseket, és megfejti a keresett kérdésekre adott valós idejű válaszokat!

Íme egy példa a ClickUp Brain működésére👇

Gyűjtsön információkat a Google Drive-ból, a Slackből, a Salesforce-ból, a GitHubból és más forrásokból – mindezt a ClickUp Brain alkalmazáson belül, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

A ClickUp Brain segítségével a következőket kapja:

Azonnali válaszok: Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t, és az a feladatok, dokumentumok, megjegyzések és kapcsolódó alkalmazások közül a legrelevánsabb eredményeket fogja kiemelni.

Projektösszefoglalók és automatikus frissítések: A ClickUp automatikus állapotfrissítéseket, standupokat és előrehaladási jelentéseket generál.

AI-alapú tartalomkészítés: Írjon e-maileket, készítsen projektismertetőket és generáljon feladatfrissítéseket másodpercek alatt Írjon e-maileket, készítsen projektismertetőket és generáljon feladatfrissítéseket másodpercek alatt az AI-alapú tartalomkészítő eszközök segítségével.

Azok számára, akik még több intelligenciára van szükségük, a ClickUp Brain MAX fejlett AI-képességeket kínál, beleértve a mély szemantikai keresést, az automatizált összefoglalásokat és az intelligens ajánlásokat. Hatalmas mennyiségű adatot tud elemezni a munkaterületén, így könnyen felfedezheti azokat az összefüggéseket, trendeket és kapcsolatokat, amelyek egyébként rejtve maradnának.

📮 ClickUp Insight: Nem találja a választ? Kérdezze meg egy kollégáját – de milyen áron? Az alkalmazottak közel fele rendszeresen megszakítja munkatársait, hogy információt kérjen tőlük. És minden alkalommal, amikor ezt teszik? Akár 23 percbe is beletelik, mire újra összpontosítani tudnak. Ez hetente órányi termelékenységveszteséget jelent. Itt van szükség egy központi agyra a szervezet számára. Az AI-alapú kolléga, más néven ClickUp Brain, egy helyen biztosítja Önnek mindazt, amire szüksége van – válaszokat, betekintést, fájlokat, kontextust, amit csak akar!

ClickUp előnye #3: Válassza ki az LLM-et

Válassza ki a feladatához legmegfelelőbb LLM-et a ClickUp Brain-en.

Ellentétben olyan eszközökkel, mint a Glean, amely egyetlen beépített modellt kínál, vagy az Elasticsearch, amelyhez fejlesztői beállítások szükségesek az AI integrálásához, a ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy prémium külső AI modellek, mint a ChatGPT, Gemini és Claude között válthasson közvetlenül a munkaterületén belül – nincs szükség tabok közötti ugrálásra, nincs szükség extra bejelentkezésre. Szeretne tartalmat szerkeszteni a Claude segítségével, vagy hibajavítást végezni a ChatGPT segítségével? Nincs gond.

Ez a rugalmasság azt jelenti, hogy az AI alkalmazkodik a feladathoz és az Ön stílusához. És ahogy újabb, okosabb modellek jelennek meg, a ClickUp Brain készen áll azok bevezetésére, így az AI asszisztens az Ön munkájával együtt fejlődik.

ClickUp előnye #4: Átfogó tudásmenedzsment

A tudáskezelésnek nem kell bonyolultnak lennie. A ClickUp Knowledge Management egyszerű, de hatékony. A ClickUp segítségével tárolhatja, rendszerezheti és megoszthatja a vállalati tudást anélkül, hogy a Glean vagy az Elasticsearch használatakor tapasztalható nehézségekkel kellene szembesülnie.

Íme, mi emeli ki a többi közül:

Mesterséges intelligenciával működő wikik : Bármely dokumentum jól szervezett, könnyen navigálható wikivé alakítható.

Verziókezelés és jogosultságok : Pontosan nyomon követheti minden szerkesztést, és pontosan kezelheti, hogy ki férhet hozzá mihez.

Valós idejű együttműködés: A csapat tagjai zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni, összekapcsolhatják a feladatokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és : A csapat tagjai zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni, összekapcsolhatják a feladatokat, megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk, és dokumentum-együttműködési eszközök segítségével együttműködhetnek.

Frissítse tudásbázisait AI-alapú összefoglalásokkal és ajánlásokkal a ClickUp Knowledge Management segítségével.

Ha tovább szeretne lépni, a ClickUp gazdag sablonkönyvtárat kínál, beleértve a tudásbázis-sablonokat is, amelyekkel egyszerűsítheti a munkáját.

Például a ClickUp tudásbázis-sablon egy kereshető központban összegyűjti a gyakran ismételt kérdéseket, a projekt részleteit és a kritikus információkat. Ez csökkenti az állásidőt és megszünteti az információs szigetek kialakulását. Valós idejű együttműködés, intuitív szervezés és teljes mértékben testreszabható elrendezés révén zökkenőmentesen illeszkedik csapata egyedi munkafolyamataiba, így a tudásmegosztás hatékony és egyszerű lesz.

Ingyenes sablon letöltése Növelje csapata hatékonyságát és egyszerűsítse a tudásmegosztást a ClickUp tudásbázis-sablonnal.

Így használhatja ezt a sablont:

Hozzon létre egy külön részt a gyakran ismételt kérdéseknek, hogy gyorsan megoldhassa a problémákat és csökkentse az ismétlődő feladatokat.

Határozza meg a gyakori feladatokra vonatkozó egyértelmű utasításokat, biztosítva ezzel a csapaton belüli következetességet és hatékonyságot.

Tartsa rendezett és könnyen hozzáférhető formában a projekt ütemtervét, követelményeit és kockázatértékeléseit.

De ez még nem minden! A ClickUp Connected Search funkciója biztosítja, hogy azonnal megtalálja a kívánt információkat, így nem kell hosszú dokumentumokat vagy szétszórt fájlokat átkutatnia.

A TravelLocal termékmenedzsere, Thomas Clifford elmesélte, hogyan vált a ClickUp a feladatkezelés, tudásbázis és egyéb területek mindenre kiterjedő megoldásává:

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezelésünkhöz, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, a szabadságkérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

ClickUp 5. előnye: Dokumentumok automatizálása és közös szerkesztése

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat is, mint például a jegyek kiosztása, az állapotok frissítése és az értesítések küldése. A HR-csapatok például automatizálhatják a szabályzatok frissítésének felülvizsgálati folyamatát, míg az ügyfélszolgálati csapatok automatikusan továbbíthatják a jegyeket a hangulatelemzés alapján.

De a ClickUp nem áll meg itt. További funkciókat is hoz a ClickUp Docs-ba, így azok egyszerű jegyzetelő eszközökből dinamikus együttműködési terekké válnak.

Készítsen, szerkesszen és működjön együtt valós időben, gazdag formázási lehetőségekkel, beágyazott oldalakkal és verziókezeléssel a ClickUp Docs-ban.

A marketingcsapatok például közvetlenül a Docs-ban rendelhetnek hozzá feladatokat, így mindenki tisztában van a projektben betöltött szerepével. A termékmenedzserek közvetlenül összekapcsolhatják a felhasználói történeteket, megjegyzéseket és maketteket a dokumentációval, így a statikus dokumentumok interaktív ütemtervekké alakulnak.

A tökéletes vállalati keresőeszköz keresése a ClickUp-pal véget ér.

Míg az olyan eszközök, mint a Glean gyors keresési funkciókat kínálnak, és az Elasticsearch hatalmas adatlekérdezések kezelésében jeleskedik, a ClickUp a két világ legjobbjait ötvözi. AI-alapú keresése, zökkenőmentes integrációi és dokumentum-együttműködési funkciói egy helyen találhatók.

A ClickUp segítségével csapata egy teljes körű megoldást kap, amely túlmutat a keresésen és indexelésen, és lehetővé teszi a munkafolyamatok automatizálását, a projektek kezelését, valamint a tudásbázis rendezett és hozzáférhető állapotának fenntartását a legfrissebb információkkal.

