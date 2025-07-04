Zulip és Slack: melyik csapatcsevegő alkalmazás a legmegfelelőbb az Ön számára?

Tudta, hogy a munkahelyi eszközök kevesebb mint 28%-a integrált? Ez arra kényszeríti az alkalmazottait, hogy több eszköz között váltsanak, miközben ezt az időt jobb üzleti stratégiák kidolgozására fordíthatnák.

Az ok? Rosszul megtervezett kommunikációs eszközök, amelyek nem működnek együtt.

Gyakran előfordul, hogy a munkavállalók több párbeszéd során elveszítik a kontextust. A megfelelő üzenet vagy beszélgetés megtalálása a rengeteg üzenet között olyan, mint tűt keresni a szénakazalban, ami idő- és energiapazarlás.

Hogyan lehet ezt megoldani? A megfelelő üzenetküldő platformmal. A Slack és a Zulip két népszerű lehetőség, de nagyon eltérő megközelítést alkalmaznak a csapatkommunikáció terén. Szóval melyik a megfelelő az Ön számára?

Ebben a cikkben összehasonlítjuk a Zulip és a Slack alkalmazásokat, bemutatva azok funkcióit, erősségeit és gyengeségeit. Ha egyik sem tűnik megfelelő választásnak, akkor van egy alternatíva, a ClickUp, amely mindkettőt felülmúlja!

Zulip és Slack összehasonlítása egy pillanat alatt

Íme egy rövid összehasonlító táblázat:

Funkció Slack Zulip Bónusz+ ClickUp Felhasználói élmény Modern, kifinomult, valós idejű csevegés Tiszta, témákra épülő szálak Egységes munkaterület, integrált csevegés + feladatok Többnyelvű támogatás 9 nyelv, nincs RTL 20+ felhasználói felület, 30+ üzenetküldő Több nyelv, RTL támogatás Licencelés Saját fejlesztésű, csak felhőalapú Nyílt forráskódú, saját szerveren futó Saját fejlesztésű, csak felhőalapú Integrációk 2600+ natív, botok 120+ natív, Zapier, API 1000+ natív, API, automatizálás Biztonság és adatvédelem Végpontok közötti titkosítás, nincs saját tárhely Saját szerveren fut, teljes adatellenőrzés SOC 2, GDPR, HIPAA, nincs saját tárhely Mobilalkalmazások iOS, Android iOS, Android iOS, Android Keresés Erőteljes, szűrők, fájlkeresés Teljes szöveg, témaalapú Globális, szűrők, AI keresés Értesítések Testreszabható, ne zavarjanak Részletes, témánkénti Egyedi, feladatonkénti, csevegésenkénti Fájlmegosztás Drag & drop, előnézetek Mellékletek, beágyazott Mellékletek, dokumentumok, megjegyzések Együttműködés Csatornák, szálak, huddles Streamek, témák Feladatok, dokumentumok, táblák, csevegés Feladatkezelés Alapvető emlékeztetők, integrációk Nincs beépített Haladó: feladatok, sprintek, dokumentumok Testreszabás Témák, hangulatjelek, munkafolyamatok Egyedi botok, bővítmények Egyéni mezők, nézetek, automatizálások Árak Ingyenes és fizetős csomagok Ingyenes, fizetős tárhely Ingyenes és fizetős csomagok

Mi az a Zulip?

via Zulip

A Zulip egy nyílt forráskódú csevegő- és együttműködési platform, amely az azonnali csevegést e-mail stílusú szálakkal kombinálja. Vállalatok, nonprofit szervezetek és oktatási intézmények számára készült, és segít a csapatoknak hatékonyan kezelni a beszélgetéseket anélkül, hogy eltévednének a zsúfolt csoportos csevegésekben.

A Zulip egyedülálló tulajdonsága, hogy nyílt forráskódú csevegési megoldás. Így, hogy elkerülje a harmadik felek szerverétől való túlzott függőséget, egyszerűen saját szerveren futtathatja, és létrehozhat egy belső csevegési felületet a csapatának.

A Zulip funkciói

A Zulip a szálalapú kommunikációt részesíti előnyben, hogy a beszélgetések relevánsak maradjanak. Dinamikus formázást, együttműködési üzeneteket (pl. szavazások és teendők), üzenetütemezés és még sok más funkciót kínál.

Íme a funkciók összehasonlítása:

1. funkció: Szálakba rendezett beszélgetések

via Zulip

A Zulip, hasonlóan a Slackhez, szintén csatornákat kínál. De kiemelkedő tulajdonsága, hogy az üzeneteket szálakba szervezi a streameken belül, és így a beszélgetések áttekinthetők és könnyen követhetők maradnak. A Zulip témákra épülő szálak, hasonlóan az e-mail szálakhoz, biztosítják, hogy minden beszélgetés kontextusban maradjon, még a gyorsan változó csevegésekben is.

Lehetőségek:

Válaszoljon konkrét üzenetekre kontextussal több párhuzamos beszélgetés során

Kövesse nyomon az ugyanazon a csatornán zajló több beszélgetést

Kereshet az üzenetelőzményekben, és visszatérhet a témákhoz anélkül, hogy végtelen üzeneteket kellene átnéznie.

Adjon hozzá interaktív elemeket, például szavazásokat és teendőlistákat a témákhoz és szálakhoz.

Ahelyett, hogy egy adott beszélgetést keresne a csatornán, közvetlenül egy adott témára ugorhat, feltételeket adhat meg, és könnyedén megtalálhatja a megfelelő beszélgetést.

2. funkció: Nyílt forráskódú, saját szerveren futó csevegőalkalmazás

via Zulip

A Zulip 100%-ban nyílt forráskódú, így a csapatok és szervezetek teljes ellenőrzést gyakorolhatnak kommunikációs platformjuk felett. A saját fejlesztésű eszközökkel ellentétben a Zulip-ot saját szerveren tárolhatja, testreszabhatja és igényei szerint bővítheti, így ez az eszköz tökéletes választás a vállalkozások és nagyvállalatok számára.

Lehetővé teszi az alábbiakat:

A Zulipot saját szervereken tárolhatja a jobb biztonság és a szabályoknak való megfelelés érdekében.

Testreszabhatja a funkciókat és integrációkat, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához.

Járuljon hozzá a Zulip közösséghez, és segítsen fejleszteni a platformot!

3. funkció: Aszinkron csevegés hatékony keresési funkcióval

via Zulip

A távoli csapatok számára tervezett Zulip aszinkron kommunikációs eszközöket kínál a különböző időzónákban dolgozó alkalmazottak számára. Mivel az üzenetek témák szerint vannak rendezve, a tagok kényelmesen válaszolhatnak a megfelelő beszélgetésre anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

A beérkezett üzenetek között áttekintést kapsz az összes beszélgetésről. Ezenkívül egy keresőgomb is rendelkezésre áll, amely hatékony szűrőkkel segíti a megfelelő téma megtalálását.

4. funkció: Többnyelvű lokalizáció

via Zulip

A munkavállalók 83%-a szerint az otthoni munkavégzés hatékonyabb és produktívabb számukra. A távmunka modell lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy határokon túlról is tehetséges munkatársakat vegyenek fel.

Ez ugyan hozzáférést biztosít a legkiválóbb elméhez, de nyelvi akadályokkal is jár. A Zulip több mint 20 lokalizált nyelvvel segíthet ezt megelőzni. Az interfész lefordítható, hogy az angolul nem anyanyelvű alkalmazottak igényeinek is megfeleljen.

A Zulip árai

Zulip Cloud:

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Saját szerveren futtatott:

Örökre ingyenes

Alap: 3,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy mesterséges intelligenciával működő feladatkezelő eszköz, csatornaalapú azonnali üzenetküldő funkcióval. Azonnali kommunikációs csatornát hozhat létre ügyfeleivel és partnereivel. Emellett a csapatbeszélgetéseket is szervezetten tartja a releváns csatornák között, ahol dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat és egyebeket oszthat meg.

A Slack népszerű a csapatkommunikációs alkalmazások között, mert rendkívül könnyen használható. A csapat tagjai cseveghetnek egymással vagy vitákat folytathatnak csatornákon, fájlokat oszthatnak meg, kereshetnek a csevegési előzményekben, és minden részletet rendszerezhetnek. Ráadásul, a Zuliphez hasonlóan, mobilalkalmazást is kínál.

🧠 Érdekesség: A Slack a Tiny Speck nevű játékfejlesztő cég belső kommunikációs eszközeként indult, miközben a Glitch nevű játékon dolgoztak. A játék kudarcot vallott, de a Slack hatalmas sikert aratott!

A Slack funkciói

A Slack legnagyobb erőssége a könnyen kezelhető és nagymértékben testreszabható felülete. Csapatod testreszabhatja a témákat és beállíthatja a preferenciákat a menüsorokban.

Az esztétika mellett a Slack lenyűgöző csevegési és feladatkezelési funkciókat kínál, például:

1. funkció: Csatornaalapú csevegések

via Slack

A Zulip témákra épülő szálakkal való összpontosításával ellentétben a Slack csatornákat kínál, hogy a beszélgetések egy helyen maradjanak, ahelyett, hogy több száz közvetlen üzenet között kellene keresgélni. Beállíthatja őket csapatok, projektek vagy osztályok közötti megbeszélésekhez.

Használhatja a Slack trükköket is, például emlékeztetőket állíthat be úgy, hogy beír egy perjelet, majd azt követve a „remind” szót (/remind). Ezután megemlítheti a konkrét személyt vagy csatornát, valamint az emlékeztető időpontját és dátumát.

A Slack csatornaalapú csevegései lehetővé teszik, hogy:

Hozzon létre privát csatornákat a belső csapatok számára

Külső csatornákat hozhat létre az ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel való kommunikációhoz.

Fontos üzeneteket rögzíthet és fájlokat oszthat meg zökkenőmentesen.

💡 Profi tipp: Állítsa be a munkaidőt a csapatával, és állítsa a Slack profilját „ne zavarjanak” módba. Ha valaki üzenetet küld ebben az időszakban, nem kap üzenetértesítést. Ha a feladó úgy gondolja, hogy az üzenet elég sürgős, akkor dönthet úgy, hogy értesíti Önt.

2. funkció: Natív hang- és videohívások

via Slack

A Slackből közvetlenül gyors hangcsevegést kezdeményezhet vagy videotalálkozót indíthat. A csevegőalkalmazás huddles funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy közvetlen üzenetekből azonnali 1:1 hívásokat kezdeményezzen, vagy csatornákon vitákat indítson a valós idejű csapatkommunikáció érdekében. Megoszthatja a képernyőjét is, hogy valós időben megvitassa a prezentációkat és a Google Docs dokumentumokat.

3. funkció: Automatizált munkafolyamatok

via Slack

A Slack alkalmazásban egyszerű parancsok beírásával vagy a drag-and-drop funkcióval automatizált munkafolyamatokat állíthat be. Ez a kommunikációs szoftver lehetővé teszi a munkafolyamatok AI-val történő automatizálását is. Csak kérje meg a beépített Slack AI-t, hogy hozzon létre egy adott automatizálást, és az másodpercek alatt beállítja azt a megfelelő csatornára.

4. funkció: Sablonok

via Slack

A Slack sablonjai egyszerűsítik a feladatkezelést előre elkészített struktúrákkal a projekt szervezéséhez, az alkalmazottak beillesztéséhez, marketing kampányokhoz és egyebekhez. A platform kommunikációs terv sablonokkal is rendelkezik, amelyek segítenek a találkozók napirendjének, a segítségkéréseknek és az erőforrásoknak a beállításában.

5. funkció: AI-alapú összefoglalók és keresés

via Slack

A Slack AI csatornaösszefoglalók segítségével megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt és a feladatok kezelését. Még a megbeszélések jegyzetelését és jegyzetelését is elvégezheti Ön helyett, így Ön teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat.

Konkrét információt keres? Mondja el a Slack AI-nek, mit keres, és az alkalmazás a csevegőalkalmazás bármely pontjáról előkeresi a megfelelő adatokat.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/felhasználó/hónap

Business+: 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise Grid: Egyedi árazás

A Slack AI-t minden fizetős csomaghoz hozzáadhatja, havi 10 dollár/felhasználó felár ellenében.

Zulip és Slack: funkciók összehasonlítása

Ha még mindig nehezen tud dönteni a Slack és a Zulip között, itt talál egy összehasonlítást a funkcióikról és előnyeikről:

Most, hogy már van egy alapvető elképzelése a Slack és a Zulip közötti különbségekről, íme egy részletesebb összehasonlítás, amelyben mindkét alkalmazásnak megvan a maga egyértelmű előnye:

1. Felhasználói élmény és felület

A Zulip a funkcionalitásra és a strukturált kommunikációra összpontosít. Tiszta felülete a praktikus kialakításra hajlik, az esztétika helyett a szervezettséget helyezve előtérbe. Az egyedülálló stream-and-topic rendszer javítja az üzenetek érthetőségét. Az új felhasználóknak azonban eltarthat egy ideig, amíg megszokják. A testreszabási lehetőségek minimálisak, kevesebb tervezési opció áll rendelkezésre.

A Zuliphoz képest a Slack egy kifinomultabb és modernebb csevegőplatform, intuitívabb felhasználói felülettel. A sima animációk vizuálisan vonzó élményt nyújtanak. A navigáció egyszerűbb, és a Slack valós idejű csevegési modellje gyorsabbá és reagálóképesebbé teszi.

🏆 Győztes: SlackHa az esztétika ugyanolyan fontos Önnek, mint a funkcionalitás, akkor a Slack a nyertes.

2. Többnyelvű támogatás

Ha a Slack és a Zulip alkalmazásokat hasonlítjuk össze, az utóbbi több mint 20 nyelvre van lokalizálva. Ez azt jelenti, hogy a platform teljes felületét lefordíthatja ezekre a nyelvekre. Ezenkívül a Zulip több mint 30 nyelvet támogat, így akkor is küldhet és fogadhat üzeneteket, ha a preferált nyelve nem szerepel a lokalizált nyelvek között. Összesen 64 nyelvet tud kezelni a Zulip alkalmazásban.

A Slack azonban jelenleg csak kilenc nyelvet támogat. A platform még nem tartalmazza a jobbról balra író nyelveket. A helyesírás-ellenőrzés beállításainak módosításával azonban továbbra is küldhet és fogadhat üzeneteket olyan nyelveken, amelyeket a Slack nem támogat.

🏆 Győztes: ZulipHa nem anyanyelvi csapattagok dolgoznak különböző országokban és régiókban, akkor a Zulip a egyértelmű győztes.

3. Szoftverlicenc-modell

A Zulip legfőbb előnye, hogy nyílt forráskódú platform. A forráskód segítségével módosíthatja és testreszabhatja saját csevegőfelületét. Az ilyen önálló tárhelyszolgáltatási lehetőségek nagy rugalmasságot biztosítanak, különösen azoknak a szervezeteknek, amelyek érzékeny és szigorúan szabályozott adatokkal foglalkoznak.

Ezzel ellentétben a Slack zárt forráskódú szoftver. Nem férhet hozzá az alapjául szolgáló kódhoz, hogy belső csevegőplatformot hozzon létre.

🏆 Győztes: ZulipHa fejlesztő vagy, adatvédelemre érzékeny vállalkozás vagy olyan csapat, amely a gyártói függőség helyett az önálló tárhelyszolgáltatást és a testreszabást részesíti előnyben, akkor a Zulip a nyertes.

4. Kiterjedt integrációk

A Zulip több mint 120 natív integrációt kínál. A Zapier és az IFTTT integrációjának köszönhetően azonban több platformot is szinkronizálhat. A Zulip lehetővé teszi az integrációk írását is a nyílt forráskódjának felhasználásával. Ha azonban nincs fejlesztői csapata, ez bonyolult feladat lehet.

Másrészt a Slack több mint 2600 alkalmazással integrálható. A legjobb Slack-integrációk közé tartozik a Microsoft Teams, az Asana és a ClickUp. Ezek központosított projektmenedzsment és kommunikációs ökoszisztémát hoznak létre, még akkor is, ha nincs tapasztalata a kódolásban.

🏆 Győztes: SlackA Slack a legjobb választás, ha egyszerű, közvetlen üzenetküldő rendszert keres, amely könnyen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe. A Zulip inkább azoknak ajánlott, akik belső kommunikációs rendszert szeretnének kiépíteni, és rendelkeznek a megfelelő fejlesztői csapattal az integrációk megtervezéséhez.

5. Biztonság és adatvédelem

A Slack vállalati szintű biztonságot kínál SOC 2 és ISO 27001 megfelelőségi tanúsítványokkal. A végpontok közötti adat titkosításával biztosítja a csevegések biztonságát. Mivel azonban ez egy zárt platform, nem sok befolyása van a Slack adatvédelmi irányelveire.

A Zulip viszont lehetővé teszi, hogy nyílt forráskódját felhasználva saját biztonságos rendszert építsen ki. Az önálló tárhely funkció nagyobb ellenőrzést biztosít az adatvédelem felett, ami nagyvállalatok számára ideális választás.

🏆 Győztes: ZulipA Slack és a Zulip összehasonlításában az utóbbi nyeri a versenyt a magánélet és a biztonság tekintetében, mivel a Zulip nyílt forráskódjával felépítheti saját kommunikációs rendszerét.

Zulip és Slack a Redditen

A Reddit felhasználók véleménye a Slack és a Zulip vitájában meglehetősen megosztott. Egyesek a Slack kifinomult felületét és integrációit részesítik előnyben, míg mások a Zulip strukturált szálakkal és nyílt forráskódú rugalmasságával.

Például egy Reddit-felhasználó a következőket írta a Zulip-ról, mint a Slack alternatívájáról az r/programming oldalon:

Figyelj, jó, hogy nyílt forráskódú és saját szerveren fut, de az összes üzenetküldő „termék” problémája nem csak abból fakad, hogy saját fejlesztésűek, hanem abból is, hogy egyetlen kliensre szabott megoldásokra koncentrálnak. Az IRC és az XMPP sok problémával küzd, de ezek protokollok, így bárki írhat olyan kliensprogramokat, amilyeneket csak akar (grafikus, parancssori, botok stb.), és azokat bármelyik, ezeket a protokollokat használó szolgáltatással használhatja. Új, domain-specifikus kliens-szerver protokollok létrehozásával csak kevesebb választási lehetőséget adsz az embereknek.

Figyelj, jó, hogy nyílt forráskódú és saját szerveren fut, de az összes üzenetküldő „termék” problémája nem csak abból fakad, hogy saját fejlesztésűek, hanem abból is, hogy egyetlen kliensre szabott megoldásokra koncentrálnak. Az IRC és az XMPP sok problémával küzd, de ezek protokollok, így bárki írhat olyan kliensprogramokat, amilyeneket csak akar (grafikus, parancssori, botok stb.), és azokat bármelyik, ezeket a protokollokat használó szolgáltatással használhatja. Új, domain-specifikus kliens-szerver protokollok létrehozásával csak kevesebb választási lehetőséget adsz az embereknek.

Néhány Reddit-felhasználó azonban a Zulip-ot is dicséri, ahogyan egy Reddit-felhasználó tette az r/self-hosted oldalon:

…Nagyon tetszik a Zulip csatornáinak és alcsatornáinak elrendezése. Jelenleg ez áll az első helyen a listámon, amit jövő héten bemutatok a csapatomnak. Nagyon intuitív, és imádom…

…Nagyon tetszik a Zulip csatornáinak és alcsatornáinak elrendezése. Jelenleg ez áll az első helyen a listámon, amit jövő héten bemutatok a csapatomnak. Nagyon intuitív, és imádom…

Másrészt a Reddit felhasználói a Slack egyszerűségét dicsérik, mint kommunikációs szoftvert. Szerintük a strukturált kommunikáció és a valós idejű emlékeztetők ideálisak kis csapatok számára.

Egy Reddit-felhasználó rámutatott erre az r/Slack fórumon:

Első ránézésre egyszerű feladatot lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne. Fantasztikus eszköz spontán információcserére, ahol más termékek (rímel a beams szóra) túlságosan bonyolult struktúrát rónak a több helyre elosztott üzenetekre... A kedvenc funkcióm, amit szívesen mutattam meg másoknak, a /remind eszköz volt, amelynek segítségével szinte bármilyen természetes nyelvet használhattam, és a Slack emlékeztető üzenetet küldött nekem...

Első ránézésre egyszerű feladatot lát el egyszerűen... A terméknek van egy olyan mélysége, amely nem zavaró, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne. Fantasztikus eszköz spontán információcserére, ahol más termékek (rímel a beams szóra) túlságosan bonyolult struktúrát rónak a több helyre elosztott üzenetekre...

A kedvenc funkcióm, amit szívesen mutattam meg másoknak, a /remind eszköz volt, amelynek segítségével szinte bármilyen természetes nyelvet használhattam, és a Slack emlékeztető üzenetet küldött nekem...

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Slack és a Zulip legjobb alternatíváját!

Mind a Slack, mind a Zulip alkalmazásnak vannak hátrányai. Ha a legjobb megoldást szeretné, amely ötvözi a Zulip rugalmasságát és együttműködési lehetőségeit a Slack mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival, válassza a ClickUp alkalmazást, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást.

A ClickUp az összes kommunikációt, például az e-maileket, csevegéseket és WhatsApp-üzeneteket egy helyre költöztette. Így mindig tudja, hol találja meg a szükséges információkat.

ClickUp előnye #1: ClickUp Chat

A Slack egy kiváló kommunikációs eszköz kis csapatok számára. Ugyanakkor hiányoznak belőle a dinamikus munkafolyamatokkal rendelkező, növekvő szervezetek számára szükséges feladatkezelési funkciók. A ClickUp Chat pótolja ezt a hiányosságot, egy testreszabható felületen egyesítve a csapatbeszélgetéseket, feladatokat és projekteket.

A ClickUp Chat segítségével:

Hozzon létre csatorna-alapú beszélgetéseket konkrét témákhoz és projektekhez.

Tegyen közzé bejelentéseket és „kövesse nyomon” a korábbi üzeneteket

Üzeneteket küldhet az egyes csapattagoknak vagy az egész csapatnak.

Kössd össze az egyes beszélgetéseket a releváns feladatokkal, és rendszerezd őket külön mappákba és listákba.

Használja ki a csevegésben az AI előnyeit a kérdések megválaszolásához, a szálak összefoglalásához, sőt, olyan ügynökök létrehozásához is, amelyek képesek bizonyos kérdéseket osztályozni.

Egy kattintással alakítsd az üzeneteket feladatokká

A Zulip témakörökre épülő csevegéseivel ellentétben a ClickUp kiváló kommunikációs struktúrát kínál. Minden beszélgetésed rendezett módon tárolva lesz a kapcsolódó projektekben, és AI-ügynökök segítségével koordinálható.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

A ClickUp legnagyobb előnye? Az AI asszisztens! A ClickUp Brain áthidalja a csevegés és a feladatok közötti szakadékot, így a csapatmunka zökkenőmentessé válik. Segít a beszélgetéseket tettekre váltani, mindenki összhangban tartani és biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki.

A csevegőüzenetekből azonnal feladatok hozhatók létre

A feladatok megemlítése és megbeszélése közvetlenül a csevegésben

Összegezze a csevegési szálakat vagy a feladatokkal kapcsolatos megbeszéléseket AI segítségével

Okos javaslatokat kaphat a csevegés kontextusa alapján feladatok létrehozásához vagy frissítéséhez.

Frissítsd a feladat részleteit (állapot, felelős, határidő) közvetlenül a csevegésből.

Valós idejű értesítéseket kap a csevegésben a feladatok változásairól

A csevegés mellett láthatja a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat és megjegyzéseket is.

Állítson be automatikus emlékeztetőket és nyomon követéseket a teendőkhöz.

Egységes AI-kereséssel kereshet mind a csevegésekben, mind a feladatokban.

💡Profi tipp: Tudta, hogy a ClickUp Brain több mesterséges intelligencia modellt is használ, és még az interneten is keres Önnek? Ez azt jelenti, hogy amikor kérdést tesz fel, a Brain információkat gyűjt a munkaterületéről, lehetőséget kínál különböző mesterséges intelligencia modellekkel való ellenőrzésre, és online keres, hogy a legpontosabb, legfrissebb válaszokat adja Önnek. Tehát, akár valami konkrétat keres, akár csak a legfrissebb híreket szeretné megtudni, a Brain segít Önnek!

Hozzászólások hozzáadása feladatokhoz és beszélgetésekhez a ClickUp Assign Comments segítségével

A csevegésekben a feladatok delegálása kihívást jelent. Csapattársai elmulaszthatják az utasításokat. Lehet, hogy nem veszik észre a konkrét üzenetet, még a Slack azonnali csevegési értesítései ellenére sem.

A ClickUp Assign Comments segítségével közvetlenül a feladathoz adhatja hozzá észrevételeit. Használhatja a következőkre:

Hozzon létre egy teendőt közvetlenül a megjegyzésben

Jelöld meg a releváns csapattagokat, hogy hozzárendeld a teendőt.

A megjegyzéseket közvetlenül a megjegyzésben oldja meg vagy rendelje át.

Szervezze projektalapú megjegyzéseit egy helyen, és könnyedén keresse meg a megfelelőket!

Megkérheted a ClickUp Brain-t is, hogy foglalja össze a hozzád rendelt megjegyzéseket és beszélgetéseket.

ClickUp One Up #4: ClickUp feladatok

Rendezze feladatait mappákba és listákba a ClickUp Tasks segítségével.

A Zulip elsősorban egy csevegőplatform, minimális feladatkezelési funkciókkal. A Slack lehetővé teszi a feladatok ütemezését, de nem rendelkezik projektalapú szervezési funkcióval.

A ClickUp Tasks segítségével azonban a projektek minden lépését könnyen nyomon követhető feladatlistává szervezheti. Lehetőségek:

Testreszabhatja a feladatnézetet több mint 15 egyéni nézet közül, például táblák, listák vagy naptárak közül.

Húzza át a feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Gantt-diagramokon.

Kövesse nyomon az egyes feladatokon belüli tevékenységeket a jobb oldalon található Tevékenység oszlopban.

Tervezzen automatizált munkafolyamatokat több mint 50 műveletindítóval

A ClickUp Brain segítségével dokumentumokat feladatokká alakíthat.

Hozzon létre alfeladatokat és ellenőrzőlistákat a feladatokon belül, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen, még a legapróbb részletekről is.

ClickUp One Up #5: ClickUp naptár

Feladatok ütemezése a ClickUp naptárban

A ClickUp Calendar segítségével tökéletes ütemtervet készíthet. Ezzel a következőket teheti:

Automatikus blokkolás a naptárban a napi teendőlista szerint

Több naptár egymásra helyezésével egységes nézetet kaphat

A feladatok, események és listák színekkel jelölhetők a könnyebb szervezés érdekében.

Szűrhet megbízott, állapot, prioritás vagy egyéni mezők szerint.

Készítsen kereshető találkozó-jegyzőkönyveket a ClickUp Notetaker funkciójával, és automatikusan rendeljen hozzájuk teendőket.

A naptárból közvetlenül láthatja a függőségeket és a munkaterhelést.

Együttműködés a csapatodra szabott, összekapcsolt munkaterületen

