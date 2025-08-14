Ingyenes 9 mezős rácsos sablonok az utódlás tervezéséhez

Mi történik, ha a sztármenedzsere holnap előzetes bejelentés és helyettesítés nélkül távozik? Ha ettől összeszorult a gyomra, akkor itt az ideje komolyan foglalkozni a vezetői utánpótlás kialakításával. Szüksége van olyan emberekre, akik készen állnak arra, hogy szükség esetén átvegyék a helyét, anélkül, hogy megzavarnák az üzletmenet folytonosságát.
Az utódlás tervezése és a belső mobilitás nem csupán HR-feladatok – ezek jelentik az Ön előnyét a legjobb tehetségek megtartása és fejlesztése terén.
👀 Tudta-e: Valójában a munkavállalók 28%-a azt állítja, hogy olyan vállalathoz menne, amely többet fektet a fejlődésükbe. Akkor miért ne koncentrálna a már meglévő tehetségek fejlesztésére, hogy ők vezessék a jövő útját?
Nem tudja, hol kezdje? A 9 mezős rács egy okos első lépés. Segít egy helyen értékelni az alkalmazottak teljesítményét és jövőbeli potenciálját. Gyorsan felismerheti a kiemelkedő teljesítményű alkalmazottakat és a jövőbeli vezetőket, akikbe érdemes befektetni.
Ezenkívül egyértelműen meghatározza, hogyan kell visszajelzést adni, képzést és fejlesztési lehetőségeket kínálni. Ez a fajta támogatás segít az embereknek fejlődni, és ami még fontosabb, megmaradni.
Mik azok a 9 mezős rácsos sablonok?
A kilenc mezős rácsos sablonok vizuális keretrendszerek, amelyek segítségével a vezetők egy egyszerű 3×3-as mátrix segítségével értékelhetik az alkalmazottak teljesítményét és potenciálját. Ezek a teljesítményértékelési sablonok világosabb képet adnak a csapatoknak az egyes személyek hatásának és jövőbeli növekedési potenciáljának.
A 9 mezős rácsot tekintsd tehetségtérképnek, amely áthidalja a tehetségfejlesztés, a teljesítménymenedzsment folyamat és az utódlás tervezése közötti szakadékot. Ezzel teljes munkaerő-állományodat áttekintheted. Így könnyebben felismerheted a kiemelkedő teljesítményű, stabil hozzájárulókat és azokat, akiknek megfelelő ösztönzésre van szükségük a fejlődéshez.
Így néz ki az egyik sablon:
🤔 Túlterheltnek érzi magát? Vessünk egy pillantást a 9 mezős rács sablon összetevőire:
Függőleges tengely a teljesítményhez (alacsonyról magasra)
Ez azt mutatja, hogy valaki mennyire teljesít jól a jelenlegi pozíciójában.
- Alacsony teljesítmény azt jelenti, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak.
- Közepes teljesítmény azt jelzi, hogy teljesítik a célokat, de van még fejlődési lehetőségük.
- A magas teljesítmény azt jelenti, hogy nem csak megfelelnek az elvárásoknak, hanem folyamatosan túlteljesítik azokat.
Vízszintes tengely a potenciálhoz (alacsonyról magasra)
Ezzel mérhető a jövőbeli növekedési potenciáljuk.
- Alacsony potenciál korlátozott képességet jelez a nagyobb felelősségvállalásra
- Közepes potenciál azt jelenti, hogy megfelelő támogatással és fejlesztéssel növekedhetnek.
- A nagy potenciállal rendelkező munkatársak készen állnak jelentősebb szerepekre vagy vezetői pozíciókra.
Most nézzük meg, mit jelentenek a kilenc mező:
- Alacsony teljesítmény / alacsony potenciál: Nem felel meg az elvárásoknak, és újra kell értékelni a pozícióhoz való alkalmasságát.
- Alacsony teljesítmény / közepes potenciál: Alulteljesít, de támogatással vagy jobban illeszkedő szerepkörrel növekedési potenciált mutat.
- Alacsony teljesítmény / nagy potenciál: Jelenleg nem teljesíti az elvárásokat, de megfelelő iránymutatással erős vezetői potenciált mutat.
- Közepes teljesítmény / alacsony potenciál: Megfelel az alapvető elvárásoknak, de nincs potenciálja a jelenlegi pozícióján túlmutató fejlődésre.
- Közepes teljesítmény / közepes potenciál: Stabil teljesítményt nyújt, és megfelelő támogatással bizonyos fejlődési potenciállal rendelkezik.
- Közepes teljesítmény / nagy potenciál: Állandó eredményeket ér el, és célzott fejlesztéssel nagyobb kihívásokra is képes lenne.
- Magas teljesítmény / alacsony potenciál: Kiválóan teljesít a jelenlegi pozíciójában, de nem feltétlenül alkalmas magasabb szintű vagy összetett feladatok ellátására.
- Magas teljesítmény / közepes potenciál: Erőteljes teljesítményt nyújt, és célzott képzéssel vagy új lehetőségekkel tovább fejlődhet.
- Magas teljesítmény / nagy potenciál: Kiemelkedő teljesítményű, vezetői vagy nagy hatással bíró stratégiai szerepekre kész
👀 Tudta-e: A munkavállalók csupán 6%-a véli úgy, hogy szervezete kiválóan kezeli a belső tehetségmobilitást, míg 16% elégtelennek tartja az erőfeszítéseket.
Mi jellemzi egy jó 9 mezős rácsos sablont?
A Deloitte jelentése szerint az üzleti vezetők 86%-a tartja a tervezést sürgős és elengedhetetlen prioritásnak, de csak 14% véli úgy, hogy jól végzi ezt a feladatot. A kilenc mezős sablonok segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot. De meg kell fontolnia, hogy rendelkeznek-e az összes szükséges elemmel.
Íme néhány alapvető elem, amely hatékonnyá teszi a 9 mezős rács sablont:
- Rácsok címkéi vagy címei: Világos címsorok, például „Kiváló teljesítményű” vagy „Jövőbeli vezető”, amelyek segítségével minden kategória egy pillantásra könnyen érthető.
- A mezők leírása: Rövid magyarázat minden rácsmezőhöz, hogy az alkalmazottak értékelése következetes legyen.
- Egyértelmű kritériumok és folyamat: Konkrét meghatározások az alacsony, közepes és magas teljesítményre vagy potenciálra vonatkozóan, hogy az értékelések simábbak és objektívebbek legyenek.
- Munkavállalói információk szakasz: Hely a név, beosztás, osztály és felülvizsgálati dátum rögzítésére a rendezett, nyomon követhető nyilvántartás érdekében.
- Megjegyzések és megjegyzésmezők: Kijelölt területek megjegyzések hozzáadásához és felülvizsgálati feladatok kiosztásához a releváns érdekelt felek számára a közös tervezés érdekében.
- Fejlesztési ajánlások: Képzési, előléptetési és teljesítményértékelő szoftverekhez kapcsolódó készségfejlesztési javaslatok – ideális esetben numerikus pontozással az egységesség érdekében.
- Színkódolás: Vizuális jelzések (pl. piros, sárga, zöld) a minták kiemelésére, kiegészítve egy legenda segítségével, amely minden címkét és pontszámot magyaráz.
- Csapat- vagy osztályszűrők: Csapat, szerepkör vagy helyszín szerinti egyedi szűrők a vállalati szegmensek közötti könnyebb elemzés érdekében.
- Dinamikus megbízottak: Feladatok kiosztása, nyomon követve, hogy ki a felelős és mikor fejeződnek be a tevékenységek, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot.
- Integrációk: Szinkronizálás célkövető és projektmenedzsment eszközökkel az adatok központosítása és az utódlás tervezésének egyszerűsítése érdekében.
Ingyenes 9 mezős rácsos sablonok áttekintése
|Sablon neve
|Sablon letöltése
|Ideális
|Legjobb funkciók
|ClickUp teljesítményértékelési dokumentum sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|HR-szakemberek, vezetők és csapatvezetők, akik az egyes alkalmazottak teljesítményét értékelik
|Készségek és fejlődés értékelése, önértékelés/munkatársak értékelése, célok/feladatok nyomon követése, teljesítményjavítási terv készítése
|ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|HR-csapatok, vezetők és alkalmazottak karriertervezéshez és strukturált értékelésekhez
|Önértékelések, közös visszajelzések, haladási sávok, karriertervezés
|ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Rövid távú célok és eredmények értékelése
|Cél/OKR nyomon követés, teljesítményösszefoglalók, soft skill értékelés, értékelési skála
|ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Napi/heti alkalmazotti értékelések
|Feladatok/mérföldkövek nyomon követése, csillagbesorolás, díjak/mérföldkövek, fejlesztési terv útmutató
|ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonja
|Ingyenes sablon letöltése
|Ösztönözze az önértékelést és foglalkozzon a heti kihívásokkal
|Heti tevékenységek nyomon követése, önértékelés, fejlesztési terv támogatása, megtartási stratégia
|ClickUp teljesítményjelentés sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|A projektalapú teljesítmény és a vezetői potenciál vizualizálása
|Valós idejű KPI-monitorozás, vizuális diagramok, trendelemzés, hozzájárulás nyomon követése
|ClickUp 30-60-90 napos terv sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Vezetői potenciál értékelése és utódlás tervezése
|Célok/mérföldkövek nyomon követése, naptár nézet, strukturált értékelés, képzési igények azonosítása
|ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|A teljesítményproblémák kezelése megvalósítható ütemtervekkel
|Incidensjelentés, fejlesztések nyomon követése, digitális aláírások, korrekciós intézkedések
|ClickUp utódlás-tervezési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|A vezetői átmenetek és a tehetségmenedzsment részletezése
|Szerepkörök feltérképezése, hierarchia felvázolása, készségek/képességek nyomon követése, teljesítményfigyelés
|ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Az utódlás feladatait ütemezi és automatizálja
|Feladatok automatizálása, visszajelzések megadása, napirend részletezése, erőforrás-kezelés
|ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|Célzott képzés a jövőbeli vezetők számára
|Személyre szabott fejlődési tervek, együttműködésen alapuló visszajelzések, képzés/erőforrások nyomon követése
|ClickUp készséghiány-elemzési sablon
|Ingyenes sablon letöltése
|A vezetői készségek hiányosságainak azonosítása és pótlása
|Egyedi készségmezők, célpontszámítás, irányítópult-megjelenítés, továbbképzési lehetőségek
|9 mezős sablon a Whatfix-től
|Töltse le ezt a sablont
|Utódlás tervezése és tehetségmenedzsment
|Testreszabható mezők, egyértelmű rácsdefiníciók, képzési igények azonosítása
|9 mezős rács sablon a Miro-tól
|Töltse le ezt a sablont
|Startupok és csapatok, akik még nem ismerik az utódlás tervezését
|Szerkeszthető mezők, színkódolás, egyértelmű tengelykritériumok
|9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a TestGorilla-tól
|Töltse le ezt a sablont
|A munkavállalók hozzájárulásainak vizuális ábrázolása
|Kész használatra kész Excel, testreszabható, projektben való részvétel nyomon követése
|PDF 9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a Primalogik-tól
|Töltse le ezt a sablont
|Hivatkozás a testreszabható 9 mezős táblázatok elkészítéséhez
|PDF formátum, áttekinthető rácsos elrendezés, készséghiányok azonosítása
16 ingyenes 9 mezős rácsos sablon
Készíthet egy 9 mezős rácsot a semmiből – saját maga térképezheti fel a tengelyeket, a pontozási rendszereket és a szerepköröket. Vagy kihagyhatja a beállítást, és használhatja a ClickUp ingyenes sablonjait.
A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, mindent egy helyen kínál: tehetségprofilok létrehozása, növekedési ellenőrzőpontok beállítása, visszajelzések hozzárendelése és az utódlási tervek nyomon követése a csapatok között.
A ClickUp segítségével tehetségprofilokat hozhat létre, ellenőrzőlistákat készíthet és nyomon követheti a jövőbeli vezetőket. Ezenkívül az értékelő eszközökkel fejlesztési terveket rendelhet hozzá, növekedési ellenőrzőpontokat állíthat be és még sok mást tehet – mindezt egy helyen, a zökkenőmentes munkavállalói teljesítménymenedzsment és utódlás-tervezés érdekében.
Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.
Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.
1. ClickUp teljesítményértékelési dokumentum sablon
Nem lehet azonosítani a következő generációs tehetségeket anélkül, hogy előbb megértené, hogyan teljesít ma a csapata. A ClickUp teljesítményértékelési dokumentum sablon segít azonosítani a tehetségpoolból azokat a magas teljesítményű alkalmazottakat, és felkészíteni őket a staféta átvételére, megvalósítható visszajelzésekkel.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Értékelje a készségeket, a fejlődési pályát és a jelenlegi pozícióhoz való illeszkedést!
- Gyűjtsön össze önértékeléseket és kollégák értékeléseit a kiegyensúlyozott betekintés érdekében.
- Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat egy meghatározott időkereten belül, hogy egyszerűsítse a teljesítménymenedzsmentet és a tehetségek feltérképezését.
- Emelje ki az eredményeket a morál javítása érdekében
- Készítsen teljesítményjavítási tervet a beépített teljesítménymenedzsment szoftver funkciók segítségével, hogy időben tudjon támogatást nyújtani.
🔑 Ideális: HR szakemberek, vezetők és csapatvezetők számára az egyes alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez.
2. ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon
Segítsen alkalmazottainak reflektálni, fejlődni és felvállalni utódként betöltött szerepüket a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával. A csapat tagjai felhasználhatják önértékeléshez, a vezetők pedig strukturált visszajelzéseket adhatnak, hogy megtervezhessék az egyes alkalmazottak karrierlehetőségeit.
Ez a karrierterv-sablon segít Önnek:
- Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak az önértékelésre, és állítson fel célokat a teljesítményértékeléshez.
- Kövesse nyomon fejlődésüket a teljesítményértékeléshez használt haladási sávok segítségével.
- Tartson közös karrierbeszélgetéseket, hogy megtervezhesse a munkavállaló jövőjét a vállalatnál.
- A munkavállalók teljesítményértékelési feladatait ossza ki a vezetők és az érdekelt felek között.
🔑 Ideális: HR-csapatok, vezetők és alkalmazottak számára a teljesítmény értékeléséhez, a karriertervezés támogatásához és a jövőbeli növekedésről szóló strukturált beszélgetések lebonyolításához.
3. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon
👀 Tudta-e, hogy: az emberek 63%-a elégtelen vagy alacsony minőségű visszajelzés miatt hagyja el a munkahelyét? Strukturált és rendszeres visszajelzés nélkül kockáztatja, hogy elveszíti ígéretes munkatársait, és tönkreteszi az egész utódlási tervét.
Tegye a visszajelzést rutinná a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.
A sablonokat a következőkre használhatja:
- Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a célok, OKR-ek és egyéb KPI-k nyomon követéséhez.
- Készítsen összefoglalót a jelenlegi teljesítményről, a célok eléréséről, a fejlesztésekről és a munkamorálról.
- Azonosítsa a fejlesztendő területeket a problémamegoldás és a kommunikációhoz hasonló soft skill-ek terén.
- Emelje ki eredményeiket, és adjon konstruktív kritikát a negyedévre vonatkozóan!
- Értékelje a hozzájárulásokat a „kiváló”, „jó”, „megfelelő” és „gyenge” skálán, és állítson össze egy rangsort a munkavállalók teljesítményéről.
🔑 Ideális: A munkavállalók rövid távú célokkal való összhangjának értékeléséhez, az eredmények elismeréséhez és negyedéves SMART célok kitűzéséhez.
4. ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon
A rendszeres értékelések rávilágítanak arra, hogy mely alkalmazottak teljesítik vagy túlteljesítik következetesen az elvárásokat. Ezek az emberek a legalkalmasabbak arra, hogy sikeresen betöltsék a vállalatában a kiemeltebb pozíciókat.
A ClickUp értékelési űrlap sablonjával könnyedén nyomon követheti a teljesítményt és a mérföldköveket, korán felismerheti a legtehetségesebb munkatársakat, és magabiztosan tervezheti az utódlást.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Kövesse nyomon, hogy egy alkalmazott hány órát dolgozott
- Értékelje, hogy hány feladatot teljesítettek, hogy mérje a csapat teljesítményét és hatékonyságát.
- Kövesse nyomon, milyen ütemben érik el a mérföldköveket, hogy megértse potenciáljukat és fejlődésüket.
- Emelje ki az általuk elért eredményeket és mérföldköveket, és értékelje csillagokkal a munkavállalók készségeit.
- Irányítsa teljesítményjavítási tervét
- Győződjön meg arról, hogy az értékelések következetes, objektív kritériumokon alapulnak.
🔑 Ideális: A munkavállalók teljesítményének és mérföldköveinek napi és heti értékeléséhez.
🧠 Érdekesség: Jack Welch, a GE legendás vezérigazgatója alkotta meg a „4E és egy P” formulát – energia, energizálás, előny, végrehajtás és szenvedély –, amely később inspirálta a 9 mezős rács keretrendszer kidolgozását.
5. ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonja
A ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonja nem egy 9 mezős rács, de egy hatékony kiegészítő, amely segít az alkalmazottaknak értékelni az előrehaladásukat és korán felismerni az akadályokat.
Ez egyben platformot is biztosít a csapatainak, ahol megoszthatják az adott héten felmerült kihívásaikat és problémáikat. Így gyorsan megoldhatja a problémákat, javíthatja a munkahelyi elégedettséget, és megtarthatja a legtehetségesebb alkalmazottait.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Kövesse nyomon a heti tevékenységeket, az eltöltött időt és a munkavállalók hozzájárulásait – mindezt egy helyen.
- Fedezze fel és oldja meg a munkahelyen ismétlődő problémákat – beleértve a munkavállalói megtartási stratégiákat is – a munkavállalói élmény javítása és a siker támogatása érdekében.
- Ösztönözze az önértékelést a beépített értékelési skála segítségével.
- Segítsen az alkalmazottaknak a fejlesztési tervük elkészítésében, és nyújtson támogatást, ahol szükséges.
🔑 Ideális: Az utódok önállóságának ösztönzésére és a gyakori problémák gyors megoldására.
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést.
A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy ezt a találgatást adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Készítsen egy személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a munkamódszeréhez!
6. ClickUp teljesítményjelentés sablon
A teljesítménymenedzsment gyorsan bonyolulttá válhat, különösen akkor, ha bővíti csapatát és utódlás-tervezést fontolgat. Ki mit kezel? Fejlődnek az idő múlásával? A ClickUp teljesítményjelentés-sablonja ennyi változó tényező mellett is áttekinthető képet ad. Minden információt intelligens, könnyen olvasható vizuális elemekkel egyesít, amelyek segítségével nyomon követheti az alkalmazottak fejlődését és a projektek előrehaladását.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Kövesse nyomon a haladást és a KPI-ket valós időben
- Mérje meg a program/projekt/mérföldkő idővonalának során felmerült költségtúllépéseket!
- Képi ábrázolások és diagramok segítségével számszerűsítse az eltöltött időt, az előrehaladást és a költségvetést.
- Elemezze a munkavállalók teljesítményének tendenciáit, hogy azonosítsa a legjobb teljesítményt nyújtókat és vezetői potenciáljukat.
🔑 Ideális: A projektalapú teljesítmény és hozzájárulás vizualizálása a munkavállaló vezetői potenciáljának megértése érdekében.
7. ClickUp 30, 60 és 90 napos terv sablon
Hozzon létre ellenőrzési pontokat a munkavállalók teljesítményértékeléséhez a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával. Ez a 9 mezős rács segít értékelni azokat a munkavállalókat, akiket jelentősebb feladatokra szán, és kiválasztani közülük a legalkalmasabbakat.
Ezenkívül ez segíthet a teljesítmény és az előrehaladás mérésében is. Határozza meg a képzési igényeket, és harmincnaponta nyújtson támogatást, hogy felkészítse őket a kritikus szerepekre.
Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:
- Állítson be egyéni célokat és feladatokat a munkavállalók számára, és figyelemmel kísérje az előrehaladást!
- Értékelje, hogyan illeszkednek be új szerepükbe a közelmúltban előléptetett alkalmazottak.
- Kövesse nyomon a mérföldköveket a naptár nézet segítségével
- Találja meg a vezetői pozíciókhoz legalkalmasabb személyeket rendszeres teljesítményértékelés segítségével.
- Használjon strukturált értékelési folyamatot az új alkalmazottak vezetői potenciáljának felméréséhez.
🔑 Ideális: A legjobb alkalmazottak megtalálása vezetői pozíciókba.
📖 Olvassa el még: A legjobb készségkezelő szoftverek (vélemények és árak)
8. ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon
Szeretné, ha alkalmazottai sikeresen töltenék be jövőbeli vezetői pozícióikat? Segítsen nekik a szervezeti siker elérésében a ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonjával. Ez egy világos, megvalósítható útitervet ad nekik, amelynek segítségével megszerzhetik azokat a készségeket, gondolkodásmódot és tapasztalatot, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy magabiztosan növekedjenek vezetői pozíciókba. A tehetségek kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Nyújtson be incidensjelentéseket, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot mind a munkavállalók, mind a feletteseik részéről.
- Sorolja fel eredményeit, és támasztja alá azokat adatokkal!
- Készítsen cselekvési tervet a fejlesztésekhez, hogy egy magas teljesítményű csapatot alakítson ki, amely készen áll a vezetői szerepek betöltésére.
- Adjon hozzá idővonalakat, állapotokat és megjegyzéseket minden egyes fejlesztési intézkedéshez a „Korrekciós kezdeményezések” részben.
- Kövesse nyomon az előrehaladást a kérdés szerint, és állítsa be a siker kritériumait (megfelelt vagy nem megfelelt).
- Gyűjtse be a munkavállalók és a felülvizsgálók digitális aláírásait
🔑 Ideális: Segít a munkavállalóknak konkrét teljesítménybeli problémák megoldásában egy megvalósítható útiterv segítségével.
👀 Tudta-e: A szervezetek alig több mint 20%-a számít a vezérigazgatói poszt átadására a következő 18 hónapban, azonban 45%-uk attól tart, hogy nem lesz egyetlen belső jelöltjük sem, aki készen állna a poszt betöltésére.
9. ClickUp utódlás-tervezési sablon
A teljesítményértékelési sablonok megmutatják, hogy az egyes alkalmazottak hol állnak a vezetői képességek tekintetében. Most itt az ideje, hogy a ClickUp utódlás-tervezési sablon segítségével vázolja fel a szerepátmenet és a tehetségmenedzsment stratégiákat.
Ez segít Önnek:
- Tervezze meg, kikből áll majd a vezetői csapat és milyen lesz a hierarchiájuk!
- Pontosan vázolja fel, hogyan változnak majd a szerepeik és felelősségeik az előléptetéssel.
- Tisztázza, milyen készségeket és képességeket kell fejleszteniük a pozíció betöltéséhez.
- Készítsen vezetői tehetségekből álló utánpótlási listát, hogy támogassa jövőbeli céljait.
- Kövesse nyomon a potenciális utódok teljesítményét, hogy felvázolhassa a jövőbeli vezetői szerepeket.
🔑 Ideális: A jelenlegi és jövőbeli vezetők hierarchiájának, szerepeinek és felelősségeinek részletes leírása a zökkenőmentes átmenet érdekében.
10. ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablon
A ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablon egy másik tehetségmenedzsment keretrendszer, amelyet felhasználhat a vállalat jövőbeli utódjainak felelősségi köreinek feltérképezéséhez. Ez a sablon kiválóan alkalmas arra, hogy utódai a lehető legjobb útmutatást kapják.
Ez a sablon segít Önnek:
- Alakítsa át utódlási tervét feladatokká, hogy minden érintett fél teljes mértékben részt vegyen az új vezetők felkészítésében.
- Automatizálja a visszajelzések továbbítását a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottaknak, hogy folyamatosan fejlesszék készségeiket.
- Részletezze az egyes vezetői pozíciók feladatait, és biztosítsa a szükséges erőforrásokat.
🔑 Ideális: Feladatok és tevékenységek ütemezéséhez és automatizálásához a vezetői utánpótlás kialakítása érdekében.
11. ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon
A megfelelő utódlás tervezéséhez nem elég csak megtalálni a megfelelő utódokat. Szükség van tehetségmenedzsment intézkedésekre is, hogy a szükséges képzéssel és erőforrásokkal ellássa őket a nagyobb felelősségek ellátásához.
A ClickUp alkalmazottfejlesztési terv sablonja ezt megteheti Ön helyett egy gyors és megvalósítható alkalmazotti fejlődési tervvel.
A sablonokat a következőkre használhatja:
- Hozzon létre személyre szabott karrierfejlesztési kezdeményezéseket minden egyes alkalmazott számára.
- Dolgozzon együtt csapattársaival és a vezetéssel, hogy visszajelzést adhasson.
🔑 Ideális: Célzott képzési tervekkel segíti a munkavállalókat abban, hogy vezető szerepekbe nőjenek bele, és biztosítja az utódlás-tervezés zökkenőmentes megvalósítását.
📖 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti teljesítményértékelő szoftver
12. ClickUp készséghiány-elemzési sablon
Nem mindenki lesz minden területen kiváló – és ez nem is baj. De a jövőbeli vezetői alkalmazkodóképesek, stratégiai gondolkodásúak és nyitottak a fejlődésre kell, hogy legyenek. A ClickUp készséghiány-elemzési sablon segít meghatározni, hol van szükség támogatásra, és irányítja a csapatot a fejlődés felé, amire szükségük van ahhoz, hogy magabiztosan lépjenek előre.
A sablonokat a következőkre használhatja:
- Állítson be egy célpontszámot, és használja azt mércéül a készségek méréséhez.
- Hozzon létre egyedi mezőket a vállalat vezetői pozícióihoz illeszkedő készségekhez.
- Testreszabhatja a ClickUp irányítópultokat, hogy vizualizálja és nyomon kövesse a készséghiányokat csapatonként vagy szerepkörönként.
- Kínáljon ennek megfelelően célzott továbbképzési lehetőségeket!
🔑 Ideális: Célkitűzés-fejlesztési tervek alkalmazása az alkalmazottak jelenlegi készségei és a jövőbeli vezetői szerepekhez szükséges készségek közötti szakadék áthidalására.
📊🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segíthet a ClickUp Dashboards az adatok vizualizálásában, az előrehaladás nyomon követésében és a megalapozott döntések meghozatalában.
13. 9 mezős rács sablon a Whatfix-től
A Whatfix 9 mezős sablonja egy egyszerű tehetségmenedzsment keretrendszer, amely egyértelműen meghatározza az egyes mezőket, így pontosan tudja, hogyan kell használni. A mezőket a szervezet igényeihez igazíthatja, és az utódlás tervezését a számára legmegfelelőbb irányba terelheti.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:
- Könnyedén azonosítsa a kiemelkedő teljesítményű és nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakat
- Kezelje az utódlás tervezését és a vezetői fejlesztést.
- Jelölje meg a konkrét képzési igényeket, hogy segítsen a munkavállalók fejlődésében.
- Biztosíts strukturált megközelítést a tehetségmenedzsment intézkedéseihez és a csapatvezetők és menedzserek közötti megbeszélésekhez.
- Allokálja az erőforrásokat a munkavállalók fejlesztésére
🔑 Ideális: A hatékony utódlás-tervezés elősegítése a vezetői pozíciókra alkalmas, nagy potenciállal rendelkező tehetségek azonosítása és fejlesztése révén.
14. 9 mezős rácsos sablon a Miro-tól
A Miro 9 mezős rács sablonja kiváló kiindulási pont, ha még nem jártas az utódlás tervezésében. Részletes, mégis könnyen követhető, az X és Y tengelyeken egyértelműen jelölve a teljesítmény és a potenciál kritériumait, így nem kell találgatnia, hogy mit jelent az egyes rácsok.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Osztályozza a munkavállalók teljesítményét és potenciálját magas, közepes vagy alacsony kategóriákba mindkét tengelyen.
- Hasonlítsa össze őket a vállalat vezetői pozícióitól elvárt követelményekkel!
- Testreszabhatja a színeket és szerkesztheti a mezőket az igényeinek megfelelően.
🔑 Ideális: Utódlás-tervezésben és tehetséggondozásban tapasztalatlan start-upok számára.
15. 9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a TestGorilla-tól
A TestGorilla 9 mezős tehetségértékelő sablonja egy azonnal használható Excel-munkalap, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a munkavállalók potenciáljának és teljesítményének egyszerű értékelésében.
A sablon készen használható referenciatervvel rendelkezik, amely pontosan megmutatja, hogyan működik a 9 mezős rács. Ezután a testreszabható mezőket saját utódlás-tervezési igényeinek megfelelően módosíthatja.
Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:
- Elemezze az alkalmazottak teljesítményét az elmúlt három-hat hónapban.
- Egyszerűsítse a teljesítmény értékelését és a kulcsfontosságú projektekben és eredményekben való részvételt.
- Nézze meg, hogyan működnek együtt más csapattagokkal!
🔑 Ideális: Az egyes alkalmazottak hozzájárulásának vizuális ábrázolása a pontos utódlás-tervezéshez.
🧠 Érdekesség: Mivel az utódlás tervezéséről beszélünk, tudta-e, hogy a népszerű Succession című tévésorozatot eredetileg játékfilmnek szánták? Egy hatalmas médiabirodalmat irányító család történetét kellett volna követnie, de szerencsénkre végül a mai napig népszerű, drámai eseményekkel teli sorozattá vált.
16. PDF 9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a Primalogik-tól
Szeretne egy 9 mezős rács sablont készíteni a semmiből? A Primalogik PDF 9 Box Gr id Talent Review Template sablonja egy jó kiindulási pont. Pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia az egyes rácsoknak az alkalmazottak teljesítményének és potenciáljának hatékony méréséhez.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Tekintse át a tehetségeket, és értékelje alkalmasságukat magasabb vezetői pozíciók betöltésére.
- Azonosítsa és kezelje a készséghiányokat és a képzési igényeket
🔑 Ideális: Referenciaként használható 9 mezős rács sablonok létrehozásához a semmiből.
Alakítsa ki utódjait okosan a ClickUp segítségével
Azok a vállalatok, amelyek minden negyedévben a legjobban teljesítőket helyezik kulcsfontosságú pozíciókba, 2,2-szer nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban a versenytársaiknál. Ugyanezt az előnyt szeretné? Használja a 9 mezős rácsos sablonokat a tehetségmenedzsment döntésekhez és az utódlás tervezéséhez. Ezek segítenek azonosítani a legjobb tehetségeket, felmérni a potenciált és kiépíteni egy szilárd vezetői utánpótlást.
A ClickUp segítségével ingyenesen kezelheti az összes 9 mezős rács sablonját egy helyen. Testreszabhatja őket különböző szerepkörökhöz, emlékeztetőket állíthat be és automatizálhatja a tehetségekkel kapcsolatos feladatokat. A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti az egyes alkalmazottak előrehaladását is.
Építsd ki vezetői utánpótlásodat – káosz nélkül.
Kezdje el használni a ClickUp-ot, hogy egy helyen térképezze fel a tehetségeket, kövesse nyomon a fejlődést és tervezze meg az utódlást. ✅