Ingyenes 9 mezős rácsos sablonok az utódlás tervezéséhez

Mi történik, ha a sztármenedzsere holnap előzetes bejelentés és helyettesítés nélkül távozik? Ha ettől összeszorult a gyomra, akkor itt az ideje komolyan foglalkozni a vezetői utánpótlás kialakításával. Szüksége van olyan emberekre, akik készen állnak arra, hogy szükség esetén átvegyék a helyét, anélkül, hogy megzavarnák az üzletmenet folytonosságát.

Az utódlás tervezése és a belső mobilitás nem csupán HR-feladatok – ezek jelentik az Ön előnyét a legjobb tehetségek megtartása és fejlesztése terén.

👀 Tudta-e: Valójában a munkavállalók 28%-a azt állítja, hogy olyan vállalathoz menne, amely többet fektet a fejlődésükbe. Akkor miért ne koncentrálna a már meglévő tehetségek fejlesztésére, hogy ők vezessék a jövő útját?

Nem tudja, hol kezdje? A 9 mezős rács egy okos első lépés. Segít egy helyen értékelni az alkalmazottak teljesítményét és jövőbeli potenciálját. Gyorsan felismerheti a kiemelkedő teljesítményű alkalmazottakat és a jövőbeli vezetőket, akikbe érdemes befektetni.

Ezenkívül egyértelműen meghatározza, hogyan kell visszajelzést adni, képzést és fejlesztési lehetőségeket kínálni. Ez a fajta támogatás segít az embereknek fejlődni, és ami még fontosabb, megmaradni.

Mik azok a 9 mezős rácsos sablonok?

A kilenc mezős rácsos sablonok vizuális keretrendszerek, amelyek segítségével a vezetők egy egyszerű 3×3-as mátrix segítségével értékelhetik az alkalmazottak teljesítményét és potenciálját. Ezek a teljesítményértékelési sablonok világosabb képet adnak a csapatoknak az egyes személyek hatásának és jövőbeli növekedési potenciáljának.

A 9 mezős rácsot tekintsd tehetségtérképnek, amely áthidalja a tehetségfejlesztés, a teljesítménymenedzsment folyamat és az utódlás tervezése közötti szakadékot. Ezzel teljes munkaerő-állományodat áttekintheted. Így könnyebben felismerheted a kiemelkedő teljesítményű, stabil hozzájárulókat és azokat, akiknek megfelelő ösztönzésre van szükségük a fejlődéshez.

Így néz ki az egyik sablon:

9 mezős rácsmodell

🤔 Túlterheltnek érzi magát? Vessünk egy pillantást a 9 mezős rács sablon összetevőire:

Függőleges tengely a teljesítményhez (alacsonyról magasra)

Ez azt mutatja, hogy valaki mennyire teljesít jól a jelenlegi pozíciójában.

Alacsony teljesítmény azt jelenti, hogy nem felelnek meg az elvárásoknak.

Közepes teljesítmény azt jelzi, hogy teljesítik a célokat, de van még fejlődési lehetőségük.

A magas teljesítmény azt jelenti, hogy nem csak megfelelnek az elvárásoknak, hanem folyamatosan túlteljesítik azokat.

Vízszintes tengely a potenciálhoz (alacsonyról magasra)

Ezzel mérhető a jövőbeli növekedési potenciáljuk.

Alacsony potenciál korlátozott képességet jelez a nagyobb felelősségvállalásra

Közepes potenciál azt jelenti, hogy megfelelő támogatással és fejlesztéssel növekedhetnek.

A nagy potenciállal rendelkező munkatársak készen állnak jelentősebb szerepekre vagy vezetői pozíciókra.

Most nézzük meg, mit jelentenek a kilenc mező:

Alacsony teljesítmény / alacsony potenciál: Nem felel meg az elvárásoknak, és újra kell értékelni a pozícióhoz való alkalmasságát.

Alacsony teljesítmény / közepes potenciál: Alulteljesít, de támogatással vagy jobban illeszkedő szerepkörrel növekedési potenciált mutat.

Alacsony teljesítmény / nagy potenciál: Jelenleg nem teljesíti az elvárásokat, de megfelelő iránymutatással erős vezetői potenciált mutat.

Közepes teljesítmény / alacsony potenciál: Megfelel az alapvető elvárásoknak, de nincs potenciálja a jelenlegi pozícióján túlmutató fejlődésre.

Közepes teljesítmény / közepes potenciál: Stabil teljesítményt nyújt, és megfelelő támogatással bizonyos fejlődési potenciállal rendelkezik.

Közepes teljesítmény / nagy potenciál: Állandó eredményeket ér el, és célzott fejlesztéssel nagyobb kihívásokra is képes lenne.

Magas teljesítmény / alacsony potenciál: Kiválóan teljesít a jelenlegi pozíciójában, de nem feltétlenül alkalmas magasabb szintű vagy összetett feladatok ellátására.

Magas teljesítmény / közepes potenciál: Erőteljes teljesítményt nyújt, és célzott képzéssel vagy új lehetőségekkel tovább fejlődhet.

Magas teljesítmény / nagy potenciál: Kiemelkedő teljesítményű, vezetői vagy nagy hatással bíró stratégiai szerepekre kész

👀 Tudta-e: A munkavállalók csupán 6%-a véli úgy, hogy szervezete kiválóan kezeli a belső tehetségmobilitást, míg 16% elégtelennek tartja az erőfeszítéseket.

Mi jellemzi egy jó 9 mezős rácsos sablont?

A Deloitte jelentése szerint az üzleti vezetők 86%-a tartja a tervezést sürgős és elengedhetetlen prioritásnak, de csak 14% véli úgy, hogy jól végzi ezt a feladatot. A kilenc mezős sablonok segíthetnek áthidalni ezt a szakadékot. De meg kell fontolnia, hogy rendelkeznek-e az összes szükséges elemmel.

Íme néhány alapvető elem, amely hatékonnyá teszi a 9 mezős rács sablont:

Rácsok címkéi vagy címei: Világos címsorok, például „Kiváló teljesítményű” vagy „Jövőbeli vezető”, amelyek segítségével minden kategória egy pillantásra könnyen érthető.

A mezők leírása: Rövid magyarázat minden rácsmezőhöz, hogy az alkalmazottak értékelése következetes legyen.

Egyértelmű kritériumok és folyamat: Konkrét meghatározások az alacsony, közepes és magas teljesítményre vagy potenciálra vonatkozóan, hogy az értékelések simábbak és objektívebbek legyenek.

Munkavállalói információk szakasz: Hely a név, beosztás, osztály és felülvizsgálati dátum rögzítésére a rendezett, nyomon követhető nyilvántartás érdekében.

Megjegyzések és megjegyzésmezők: Kijelölt területek megjegyzések hozzáadásához és felülvizsgálati feladatok kiosztásához a releváns érdekelt felek számára a közös tervezés érdekében.

Fejlesztési ajánlások: Képzési, előléptetési és teljesítményértékelő szoftverekhez kapcsolódó készségfejlesztési javaslatok – ideális esetben numerikus pontozással az egységesség érdekében.

Színkódolás: Vizuális jelzések (pl. piros, sárga, zöld) a minták kiemelésére, kiegészítve egy legenda segítségével, amely minden címkét és pontszámot magyaráz.

Csapat- vagy osztályszűrők: Csapat, szerepkör vagy helyszín szerinti egyedi szűrők a vállalati szegmensek közötti könnyebb elemzés érdekében.

Dinamikus megbízottak: Feladatok kiosztása, nyomon követve, hogy ki a felelős és mikor fejeződnek be a tevékenységek, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot.

Integrációk: Szinkronizálás Szinkronizálás célkövető és projektmenedzsment eszközökkel az adatok központosítása és az utódlás tervezésének egyszerűsítése érdekében.

Ingyenes 9 mezős rácsos sablonok áttekintése

16 ingyenes 9 mezős rácsos sablon

Készíthet egy 9 mezős rácsot a semmiből – saját maga térképezheti fel a tengelyeket, a pontozási rendszereket és a szerepköröket. Vagy kihagyhatja a beállítást, és használhatja a ClickUp ingyenes sablonjait.

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, mindent egy helyen kínál: tehetségprofilok létrehozása, növekedési ellenőrzőpontok beállítása, visszajelzések hozzárendelése és az utódlási tervek nyomon követése a csapatok között.

A ClickUp segítségével tehetségprofilokat hozhat létre, ellenőrzőlistákat készíthet és nyomon követheti a jövőbeli vezetőket. Ezenkívül az értékelő eszközökkel fejlesztési terveket rendelhet hozzá, növekedési ellenőrzőpontokat állíthat be és még sok mást tehet – mindezt egy helyen, a zökkenőmentes munkavállalói teljesítménymenedzsment és utódlás-tervezés érdekében.

Csapataink űrlapokat és sablonokat használtak egyes munkafolyamatok egységesítésére. A beépített automatizálási funkciókat is használtuk egyes munkafolyamatok megkönnyítésére, különösen azokban az esetekben, amikor az egyéni mezők olyan információkat rögzítenek, amelyek segítenek meghatározni, hogy kihez kell hozzárendelni egy feladatot. Végül az e-mail integrációs és API funkciókat is használtuk, hogy automatikusan generáljunk feladatokat, amikor egyes platformok figyelmeztetnek vagy lehetséges teljesítményproblémákat jeleznek.

1. ClickUp teljesítményértékelési dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen könnyedén munkavállalói teljesítményprofilokat a ClickUp teljesítményértékelési dokumentumsablonjával.

Nem lehet azonosítani a következő generációs tehetségeket anélkül, hogy előbb megértené, hogyan teljesít ma a csapata. A ClickUp teljesítményértékelési dokumentum sablon segít azonosítani a tehetségpoolból azokat a magas teljesítményű alkalmazottakat, és felkészíteni őket a staféta átvételére, megvalósítható visszajelzésekkel.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Értékelje a készségeket, a fejlődési pályát és a jelenlegi pozícióhoz való illeszkedést!

Gyűjtsön össze önértékeléseket és kollégák értékeléseit a kiegyensúlyozott betekintés érdekében.

Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat egy meghatározott időkereten belül, hogy egyszerűsítse a teljesítménymenedzsmentet és a tehetségek feltérképezését.

Emelje ki az eredményeket a morál javítása érdekében

Készítsen teljesítményjavítási tervet a beépített teljesítménymenedzsment szoftver funkciók segítségével, hogy időben tudjon támogatást nyújtani.

🔑 Ideális: HR szakemberek, vezetők és csapatvezetők számára az egyes alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez.

2. ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ütemezze meg az alkalmazottak teljesítményértékelését, és mérje vizuálisan az előrehaladást a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával.

Segítsen alkalmazottainak reflektálni, fejlődni és felvállalni utódként betöltött szerepüket a ClickUp teljesítményértékelési sablonjával. A csapat tagjai felhasználhatják önértékeléshez, a vezetők pedig strukturált visszajelzéseket adhatnak, hogy megtervezhessék az egyes alkalmazottak karrierlehetőségeit.

Ez a karrierterv-sablon segít Önnek:

Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak az önértékelésre, és állítson fel célokat a teljesítményértékeléshez.

Kövesse nyomon fejlődésüket a teljesítményértékeléshez használt haladási sávok segítségével.

Tartson közös karrierbeszélgetéseket, hogy megtervezhesse a munkavállaló jövőjét a vállalatnál.

A munkavállalók teljesítményértékelési feladatait ossza ki a vezetők és az érdekelt felek között.

🔑 Ideális: HR-csapatok, vezetők és alkalmazottak számára a teljesítmény értékeléséhez, a karriertervezés támogatásához és a jövőbeli növekedésről szóló strukturált beszélgetések lebonyolításához.

3. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával rendszeresen tájékoztassa az alkalmazottakat a fejlesztendő területekről és az elért eredményekről.

👀 Tudta-e, hogy: az emberek 63%-a elégtelen vagy alacsony minőségű visszajelzés miatt hagyja el a munkahelyét? Strukturált és rendszeres visszajelzés nélkül kockáztatja, hogy elveszíti ígéretes munkatársait, és tönkreteszi az egész utódlási tervét.

Tegye a visszajelzést rutinná a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.

A sablonokat a következőkre használhatja:

Kategorizálja és adjon hozzá attribútumokat a célok, OKR-ek és egyéb KPI-k nyomon követéséhez.

Készítsen összefoglalót a jelenlegi teljesítményről, a célok eléréséről, a fejlesztésekről és a munkamorálról.

Azonosítsa a fejlesztendő területeket a problémamegoldás és a kommunikációhoz hasonló soft skill-ek terén.

Emelje ki eredményeiket, és adjon konstruktív kritikát a negyedévre vonatkozóan!

Értékelje a hozzájárulásokat a „kiváló”, „jó”, „megfelelő” és „gyenge” skálán, és állítson össze egy rangsort a munkavállalók teljesítményéről.

🔑 Ideális: A munkavállalók rövid távú célokkal való összhangjának értékeléséhez, az eredmények elismeréséhez és negyedéves SMART célok kitűzéséhez.

4. ClickUp alkalmazotti értékelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon rendszeresen az alkalmazottak teljesítményét és mérföldköveit a ClickUp értékelési űrlap sablonjával.

A rendszeres értékelések rávilágítanak arra, hogy mely alkalmazottak teljesítik vagy túlteljesítik következetesen az elvárásokat. Ezek az emberek a legalkalmasabbak arra, hogy sikeresen betöltsék a vállalatában a kiemeltebb pozíciókat.

A ClickUp értékelési űrlap sablonjával könnyedén nyomon követheti a teljesítményt és a mérföldköveket, korán felismerheti a legtehetségesebb munkatársakat, és magabiztosan tervezheti az utódlást.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon, hogy egy alkalmazott hány órát dolgozott

Értékelje, hogy hány feladatot teljesítettek, hogy mérje a csapat teljesítményét és hatékonyságát.

Kövesse nyomon, milyen ütemben érik el a mérföldköveket, hogy megértse potenciáljukat és fejlődésüket.

Emelje ki az általuk elért eredményeket és mérföldköveket, és értékelje csillagokkal a munkavállalók készségeit.

Irányítsa teljesítményjavítási tervét

Győződjön meg arról, hogy az értékelések következetes, objektív kritériumokon alapulnak.

🔑 Ideális: A munkavállalók teljesítményének és mérföldköveinek napi és heti értékeléséhez.

🧠 Érdekesség: Jack Welch, a GE legendás vezérigazgatója alkotta meg a „4E és egy P” formulát – energia, energizálás, előny, végrehajtás és szenvedély –, amely később inspirálta a 9 mezős rács keretrendszer kidolgozását.

5. ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonja

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét, és oldja meg a kihívásaikat a ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonjával.

A ClickUp alkalmazottak heti jelentés sablonja nem egy 9 mezős rács, de egy hatékony kiegészítő, amely segít az alkalmazottaknak értékelni az előrehaladásukat és korán felismerni az akadályokat.

Ez egyben platformot is biztosít a csapatainak, ahol megoszthatják az adott héten felmerült kihívásaikat és problémáikat. Így gyorsan megoldhatja a problémákat, javíthatja a munkahelyi elégedettséget, és megtarthatja a legtehetségesebb alkalmazottait.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon a heti tevékenységeket, az eltöltött időt és a munkavállalók hozzájárulásait – mindezt egy helyen.

Fedezze fel és oldja meg a munkahelyen ismétlődő problémákat – beleértve a munkavállalói megtartási stratégiákat is – a munkavállalói élmény javítása és a siker támogatása érdekében.

Ösztönözze az önértékelést a beépített értékelési skála segítségével.

Segítsen az alkalmazottaknak a fejlesztési tervük elkészítésében, és nyújtson támogatást, ahol szükséges.

🔑 Ideális: Az utódok önállóságának ösztönzésére és a gyakori problémák gyors megoldására.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy ezt a találgatást adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Készítsen egy személyre szabott időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a munkamódszeréhez!

6. ClickUp teljesítményjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp teljesítményjelentés-sablon segítségével vizualizálja a projektalapú teljesítményt, hogy azonosítsa a legjobb teljesítőket.

A teljesítménymenedzsment gyorsan bonyolulttá válhat, különösen akkor, ha bővíti csapatát és utódlás-tervezést fontolgat. Ki mit kezel? Fejlődnek az idő múlásával? A ClickUp teljesítményjelentés-sablonja ennyi változó tényező mellett is áttekinthető képet ad. Minden információt intelligens, könnyen olvasható vizuális elemekkel egyesít, amelyek segítségével nyomon követheti az alkalmazottak fejlődését és a projektek előrehaladását.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Kövesse nyomon a haladást és a KPI-ket valós időben

Mérje meg a program/projekt/mérföldkő idővonalának során felmerült költségtúllépéseket!

Képi ábrázolások és diagramok segítségével számszerűsítse az eltöltött időt, az előrehaladást és a költségvetést.

Elemezze a munkavállalók teljesítményének tendenciáit, hogy azonosítsa a legjobb teljesítményt nyújtókat és vezetői potenciáljukat.

🔑 Ideális: A projektalapú teljesítmény és hozzájárulás vizualizálása a munkavállaló vezetői potenciáljának megértése érdekében.

7. ClickUp 30, 60 és 90 napos terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson be értékelési ellenőrzőpontokat a vezetői potenciál és az utódlás tervezése számára a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával.

Hozzon létre ellenőrzési pontokat a munkavállalók teljesítményértékeléséhez a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonjával. Ez a 9 mezős rács segít értékelni azokat a munkavállalókat, akiket jelentősebb feladatokra szán, és kiválasztani közülük a legalkalmasabbakat.

Ezenkívül ez segíthet a teljesítmény és az előrehaladás mérésében is. Határozza meg a képzési igényeket, és harmincnaponta nyújtson támogatást, hogy felkészítse őket a kritikus szerepekre.

Ez a sablon lehetővé teszi Önnek, hogy:

Állítson be egyéni célokat és feladatokat a munkavállalók számára, és figyelemmel kísérje az előrehaladást!

Értékelje, hogyan illeszkednek be új szerepükbe a közelmúltban előléptetett alkalmazottak.

Kövesse nyomon a mérföldköveket a naptár nézet segítségével

Találja meg a vezetői pozíciókhoz legalkalmasabb személyeket rendszeres teljesítményértékelés segítségével.

Használjon strukturált értékelési folyamatot az új alkalmazottak vezetői potenciáljának felméréséhez.

🔑 Ideális: A legjobb alkalmazottak megtalálása vezetői pozíciókba.

8. ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Fejlessze alkalmazottai vezetői készségeit a ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonjával.

Szeretné, ha alkalmazottai sikeresen töltenék be jövőbeli vezetői pozícióikat? Segítsen nekik a szervezeti siker elérésében a ClickUp alkalmazotti cselekvési terv sablonjával. Ez egy világos, megvalósítható útitervet ad nekik, amelynek segítségével megszerzhetik azokat a készségeket, gondolkodásmódot és tapasztalatot, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy magabiztosan növekedjenek vezetői pozíciókba. A tehetségek kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Nyújtson be incidensjelentéseket, hogy biztosítsa a felelősségre vonhatóságot mind a munkavállalók, mind a feletteseik részéről.

Sorolja fel eredményeit, és támasztja alá azokat adatokkal!

Készítsen cselekvési tervet a fejlesztésekhez, hogy egy magas teljesítményű csapatot alakítson ki , amely készen áll a vezetői szerepek betöltésére.

Adjon hozzá idővonalakat, állapotokat és megjegyzéseket minden egyes fejlesztési intézkedéshez a „Korrekciós kezdeményezések” részben.

Kövesse nyomon az előrehaladást a kérdés szerint, és állítsa be a siker kritériumait (megfelelt vagy nem megfelelt).

Gyűjtse be a munkavállalók és a felülvizsgálók digitális aláírásait

🔑 Ideális: Segít a munkavállalóknak konkrét teljesítménybeli problémák megoldásában egy megvalósítható útiterv segítségével.

👀 Tudta-e: A szervezetek alig több mint 20%-a számít a vezérigazgatói poszt átadására a következő 18 hónapban, azonban 45%-uk attól tart, hogy nem lesz egyetlen belső jelöltjük sem, aki készen állna a poszt betöltésére.

9. ClickUp utódlás-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg a jelenlegi és jövőbeli utódai közötti zökkenőmentes átmenetet a ClickUp utódlás-tervezési sablonjával.

A teljesítményértékelési sablonok megmutatják, hogy az egyes alkalmazottak hol állnak a vezetői képességek tekintetében. Most itt az ideje, hogy a ClickUp utódlás-tervezési sablon segítségével vázolja fel a szerepátmenet és a tehetségmenedzsment stratégiákat.

Ez segít Önnek:

Tervezze meg, kikből áll majd a vezetői csapat és milyen lesz a hierarchiájuk!

Pontosan vázolja fel, hogyan változnak majd a szerepeik és felelősségeik az előléptetéssel.

Tisztázza, milyen készségeket és képességeket kell fejleszteniük a pozíció betöltéséhez.

Készítsen vezetői tehetségekből álló utánpótlási listát, hogy támogassa jövőbeli céljait.

Kövesse nyomon a potenciális utódok teljesítményét, hogy felvázolhassa a jövőbeli vezetői szerepeket.

🔑 Ideális: A jelenlegi és jövőbeli vezetők hierarchiájának, szerepeinek és felelősségeinek részletes leírása a zökkenőmentes átmenet érdekében.

10. ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablonjával alakítsa át az utódlás-terv lépéseit feladatokká, és kövesse nyomon az előrehaladást.

A ClickUp vállalati utódlás-tervezési sablon egy másik tehetségmenedzsment keretrendszer, amelyet felhasználhat a vállalat jövőbeli utódjainak felelősségi köreinek feltérképezéséhez. Ez a sablon kiválóan alkalmas arra, hogy utódai a lehető legjobb útmutatást kapják.

Ez a sablon segít Önnek:

Alakítsa át utódlási tervét feladatokká, hogy minden érintett fél teljes mértékben részt vegyen az új vezetők felkészítésében.

Automatizálja a visszajelzések továbbítását a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottaknak, hogy folyamatosan fejlesszék készségeiket.

Részletezze az egyes vezetői pozíciók feladatait, és biztosítsa a szükséges erőforrásokat.

🔑 Ideális: Feladatok és tevékenységek ütemezéséhez és automatizálásához a vezetői utánpótlás kialakítása érdekében.

11. ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Célzott képzést biztosítson a jövőbeli utódoknak a ClickUp alkalmazotti fejlesztési terv sablonjával.

A megfelelő utódlás tervezéséhez nem elég csak megtalálni a megfelelő utódokat. Szükség van tehetségmenedzsment intézkedésekre is, hogy a szükséges képzéssel és erőforrásokkal ellássa őket a nagyobb felelősségek ellátásához.

A ClickUp alkalmazottfejlesztési terv sablonja ezt megteheti Ön helyett egy gyors és megvalósítható alkalmazotti fejlődési tervvel.

A sablonokat a következőkre használhatja:

Hozzon létre személyre szabott karrierfejlesztési kezdeményezéseket minden egyes alkalmazott számára.

Dolgozzon együtt csapattársaival és a vezetéssel, hogy visszajelzést adhasson.

🔑 Ideális: Célzott képzési tervekkel segíti a munkavállalókat abban, hogy vezető szerepekbe nőjenek bele, és biztosítja az utódlás-tervezés zökkenőmentes megvalósítását.

📖 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti teljesítményértékelő szoftver

12. ClickUp készséghiány-elemzési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Skill Gap Analysis Template sablon segítségével azonosítsa és orvosolja a jövőbeli utódok készségeinek hiányosságait.

Nem mindenki lesz minden területen kiváló – és ez nem is baj. De a jövőbeli vezetői alkalmazkodóképesek, stratégiai gondolkodásúak és nyitottak a fejlődésre kell, hogy legyenek. A ClickUp készséghiány-elemzési sablon segít meghatározni, hol van szükség támogatásra, és irányítja a csapatot a fejlődés felé, amire szükségük van ahhoz, hogy magabiztosan lépjenek előre.

A sablonokat a következőkre használhatja:

Állítson be egy célpontszámot, és használja azt mércéül a készségek méréséhez.

Hozzon létre egyedi mezőket a vállalat vezetői pozícióihoz illeszkedő készségekhez.

Testreszabhatja a ClickUp irányítópultokat , hogy vizualizálja és nyomon kövesse a készséghiányokat csapatonként vagy szerepkörönként.

Kínáljon ennek megfelelően célzott továbbképzési lehetőségeket!

🔑 Ideális: Célkitűzés-fejlesztési tervek alkalmazása az alkalmazottak jelenlegi készségei és a jövőbeli vezetői szerepekhez szükséges készségek közötti szakadék áthidalására.

📊🎥 Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan segíthet a ClickUp Dashboards az adatok vizualizálásában, az előrehaladás nyomon követésében és a megalapozott döntések meghozatalában.

13. 9 mezős rács sablon a Whatfix-től

via Whatfix

A Whatfix 9 mezős sablonja egy egyszerű tehetségmenedzsment keretrendszer, amely egyértelműen meghatározza az egyes mezőket, így pontosan tudja, hogyan kell használni. A mezőket a szervezet igényeihez igazíthatja, és az utódlás tervezését a számára legmegfelelőbb irányba terelheti.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Könnyedén azonosítsa a kiemelkedő teljesítményű és nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakat

Kezelje az utódlás tervezését és a vezetői fejlesztést.

Jelölje meg a konkrét képzési igényeket, hogy segítsen a munkavállalók fejlődésében.

Biztosíts strukturált megközelítést a tehetségmenedzsment intézkedéseihez és a csapatvezetők és menedzserek közötti megbeszélésekhez.

Allokálja az erőforrásokat a munkavállalók fejlesztésére

🔑 Ideális: A hatékony utódlás-tervezés elősegítése a vezetői pozíciókra alkalmas, nagy potenciállal rendelkező tehetségek azonosítása és fejlesztése révén.

14. 9 mezős rácsos sablon a Miro-tól

via Miro

A Miro 9 mezős rács sablonja kiváló kiindulási pont, ha még nem jártas az utódlás tervezésében. Részletes, mégis könnyen követhető, az X és Y tengelyeken egyértelműen jelölve a teljesítmény és a potenciál kritériumait, így nem kell találgatnia, hogy mit jelent az egyes rácsok.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Osztályozza a munkavállalók teljesítményét és potenciálját magas, közepes vagy alacsony kategóriákba mindkét tengelyen.

Hasonlítsa össze őket a vállalat vezetői pozícióitól elvárt követelményekkel!

Testreszabhatja a színeket és szerkesztheti a mezőket az igényeinek megfelelően.

🔑 Ideális: Utódlás-tervezésben és tehetséggondozásban tapasztalatlan start-upok számára.

15. 9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a TestGorilla-tól

via TestGorilla

A TestGorilla 9 mezős tehetségértékelő sablonja egy azonnal használható Excel-munkalap, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a munkavállalók potenciáljának és teljesítményének egyszerű értékelésében.

A sablon készen használható referenciatervvel rendelkezik, amely pontosan megmutatja, hogyan működik a 9 mezős rács. Ezután a testreszabható mezőket saját utódlás-tervezési igényeinek megfelelően módosíthatja.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Elemezze az alkalmazottak teljesítményét az elmúlt három-hat hónapban.

Egyszerűsítse a teljesítmény értékelését és a kulcsfontosságú projektekben és eredményekben való részvételt.

Nézze meg, hogyan működnek együtt más csapattagokkal!

🔑 Ideális: Az egyes alkalmazottak hozzájárulásának vizuális ábrázolása a pontos utódlás-tervezéshez.

🧠 Érdekesség: Mivel az utódlás tervezéséről beszélünk, tudta-e, hogy a népszerű Succession című tévésorozatot eredetileg játékfilmnek szánták? Egy hatalmas médiabirodalmat irányító család történetét kellett volna követnie, de szerencsénkre végül a mai napig népszerű, drámai eseményekkel teli sorozattá vált.

16. PDF 9 mezős rácsos tehetségértékelési sablon a Primalogik-tól

via Primalogik

Szeretne egy 9 mezős rács sablont készíteni a semmiből? A Primalogik PDF 9 Box Gr id Talent Review Template sablonja egy jó kiindulási pont. Pontosan meghatározza, hogy mit kell tartalmaznia az egyes rácsoknak az alkalmazottak teljesítményének és potenciáljának hatékony méréséhez.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Tekintse át a tehetségeket, és értékelje alkalmasságukat magasabb vezetői pozíciók betöltésére.

Azonosítsa és kezelje a készséghiányokat és a képzési igényeket

🔑 Ideális: Referenciaként használható 9 mezős rács sablonok létrehozásához a semmiből.

Alakítsa ki utódjait okosan a ClickUp segítségével

Azok a vállalatok, amelyek minden negyedévben a legjobban teljesítőket helyezik kulcsfontosságú pozíciókba, 2,2-szer nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban a versenytársaiknál. Ugyanezt az előnyt szeretné? Használja a 9 mezős rácsos sablonokat a tehetségmenedzsment döntésekhez és az utódlás tervezéséhez. Ezek segítenek azonosítani a legjobb tehetségeket, felmérni a potenciált és kiépíteni egy szilárd vezetői utánpótlást.

A ClickUp segítségével ingyenesen kezelheti az összes 9 mezős rács sablonját egy helyen. Testreszabhatja őket különböző szerepkörökhöz, emlékeztetőket állíthat be és automatizálhatja a tehetségekkel kapcsolatos feladatokat. A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti az egyes alkalmazottak előrehaladását is.

Építsd ki vezetői utánpótlásodat – káosz nélkül.

Kezdje el használni a ClickUp-ot, hogy egy helyen térképezze fel a tehetségeket, kövesse nyomon a fejlődést és tervezze meg az utódlást. ✅