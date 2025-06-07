Cursor és GitHub Copilot: melyik AI kódolási eszköz a jobb?

Az AI kódolási asszisztensek a városban mindenki által emlegetett téma, és erre jó okuk is van. Felgyorsítják a fejlesztést, csökkentik a hibák számát, és megszabadítják Önt attól, hogy minden szintaxis szabályt meg kelljen jegyeznie. A Cursor és a GitHub Copilot a két fő szereplő, mindkettő AI-alapú kódjavaslatokkal, automatikus kiegészítéssel és hibakereséssel rendelkezik.

A Cursor mélyreható nagy nyelvi modellek (LLM) integrációjával az AI-alapú fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, míg a Copilot a GitHub-on edzett képességeit kamatoztatja. Mindkettő a fejlesztők termelékenységének növelését ígéri, de melyik illik jobban az Ön stílusához?

Részletesen bemutatjuk a Cursor és a Copilot funkcióit, különbségeit, és azt, hogy miért lehet az egyik a következő AI párprogramozód. Ha egyik sem nyeri el tetszésedet, a ClickUp AI képességei meglepetést okozhatnak.

Cursor és GitHub Copilot összehasonlítása egy pillanat alatt

Hasonlítsuk össze a Cursor és a Copilot programokat, hogy megismerjük legfontosabb funkcióikat (és megnézzük, hogyan teljesít a ClickUp összehasonlításban):

Funkció Cursor AI GitHub Copilot Bónusz: ClickUp Felhasználói felület AI-alapú kódszerkesztő beépített LLM támogatással Beépítve a meglévő IDE-kbe, mint például a VS Code Központosított munkaterület, amely terekből, mappákból és listákból áll, testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt-diagram stb.). Kódgenerálás Teljes funkciókat generál és módosítja a meglévő kódot Kódrészleteket jósol és generál valós időben Kódrészletek generálása a ClickUp Brain AI asszisztens segítségével Feladatok automatizálása A Cursor Agent automatizálja a komplex munkafolyamatokat Segít az ismétlődő kódolási feladatokban Triggerek és akciók segítségével automatizálja a munkafolyamatokat egy kód nélküli építővel; integrálható a GitHubbal és a GitLabbal. AI képességek Fejlett érvelés, keresés és kódátalakítás AI-vezérelt automatikus kiegészítés és kódjavaslatok Mesterséges intelligenciával támogatott csevegés, kontextusfüggő kérdések és válaszok, valamint általános termelékenységi segítségnyújtás az írásától a képalkotáson át a kódgenerálásig és a hibakeresésig; előre elkészített és egyedi Autopilot ügynökök. Együttműködés Jegyzetfüzetek megosztott hivatkozásokhoz és újrafelhasználható sablonokhoz A csapat kódolási stílusához igazodó kódjavaslatok Valós idejű együttműködés megjegyzésekkel, @említésekkel, megosztott dokumentumokkal, táblákkal és jegyzettömbökkel Integrációk A Visual Studio Code-ban működik. Mély integráció a GitHub és a Microsoft eszközökkel Több mint 1000 platformmal integrálható, többek között a GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams és másokkal.

🧠 Érdekesség: Az 1950-es években létrehozott Fortran (Formula Translation) az első magas szintű programozási nyelvek egyike volt. Kifejezetten tudományos és mérnöki alkalmazásokhoz tervezték.

Mi az a Cursor AI?

via Cursor AI

Az Anysphere Inc. által fejlesztett Cursor AI egy fejlett, AI-alapú fejlesztői környezet. Közvetlenül integrálódik a Visual Studio Code (VSC) programba, hogy intelligens kódolási segítséget nyújtson.

A hagyományos szövegszerkesztőktől és az automatikus kiegészítéstől eltérően a Cursor AI megérti a kontextust, teljes funkciókat javasol és segít a hibakeresésben. Erőteljes AI-modelleken fut, mint például:

GPT-4 (kiváló minőségű szöveggeneráláshoz)

Claude (jól strukturált, részletes válaszok generálásához) és

Cursor-small (gyors szerkesztéshez)

A Cursor AI célja, hogy a hibakeresés felgyorsításával és a folyamatos dokumentáció-ellenőrzés szükségességének csökkentésével kevésbé monotonná tegye a kódolást. Emellett természetes nyelvű utasítások segítségével lehetővé teszi a kód kiegészítését, javítva ezzel a termelékenységet.

📚 Olvassa el még: Ingyenes hibajelentési sablonok és űrlapok a hibák nyomon követéséhez

A Cursor AI funkciói

A Cursor az AI-alapú kódolást közvetlenül az egyik legjobb kódolószerkesztőbe integrálja, így a fejlesztés gyorsabbá, intelligensebbé és hatékonyabbá válik.

Íme, mi különbözteti meg őket:

1. funkció: Cursor fül

Egy intelligens kódszerkesztőnek tudnia kell, mire van szüksége, még mielőtt beírná. A Cursor Tab nem csak automatikus kiegészítés – finomít, szerkeszt és megjósolja a változásokat, hogy a munkafolyamat alapján kódrészleteket generáljon.

Az alapvető kódjavaslatokkal ellentétben teljes diffeket biztosít (nem csak szöveg hozzáadását, hanem a változásokat is megmutatja). Valós időben követi a billentyűleütéseket és a kurzor mozgását, és pontosan ott kínál intelligens szerkesztési lehetőségeket, ahol szükség van rájuk.

Szürke szöveg? Az egy kiterjesztés. Diff felugró ablak? Az egy szerkesztés. A Tab gombbal elfogadhatja, az Esc gombbal elutasíthatja, vagy a Ctrl/⌘ → gombbal finomhangolhatja.

2. funkció: Cursor Agent

A Cursor Agent egy AI-alapú kódolási segédprogram. Minimális bevitellel, beépített érvelési képességgel a Composer segítségével komplex kódolási feladatokat old meg.

Így segíthet:

Olvassa el és módosítsa a meglévő kódot

Keressen releváns funkciókat vagy több fájlt a teljes kódbázisban

Hívja az MCP szervereket valós idejű segítségért

Futtassa a terminálparancsokat közvetlenül a VS Code-ban

A Cursor Agent automatikusan kiválasztja a VS Code profiljaiból a kompatibilis shellt, amikor terminálparancsokat hajt végre.

Konkrét eszközre van szüksége? Nyissa meg a Parancspalettát (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminál: Válassza az Alapértelmezett profil lehetőséget, és állítsa be a preferenciáit.

📚 Olvassa el még: Az üzleti hatékonyságot növelő AI-ügynökök típusai

3. funkció: ⌘ K (Cmd K)

A Cursor AI segítségével a kód szerkesztése és generálása intuitív módon történik. Csak nyomja meg a Cmd K (vagy Windows/Linux esetén a Ctrl K) billentyűt a parancssor megjelenítéséhez. Ezzel a lépéssel gyorsan új kódrészleteket kérhet vagy a meglévőket módosíthatja.

Ha nincs kód kiválasztva, a Cursor AI a parancs alapján új kódot generál. Ha egy szakaszt kijelöl, akkor azt a részt finomítja.

Képzelje el a prompt sávot úgy, mint egy AI csevegést a kódjához, amely lehetővé teszi, hogy további utasításokat adjon meg a jobb eredmények érdekében. Akár teljesen új kódot generál, akár meglévő kódrészleteket finomít, a Cursor AI segítségével mindez gyorsan, pontosan és könnyedén megy.

👀 Tudta? Az első számítógépes hiba valójában egy valódi hiba volt. 1947-ben a mérnökök egy lepkét találtak a Harvard Mark II számítógép reléjében. A naplóba ragasztották. A hibakeresés még a GitHub problémák megjelenése előtt született.

4. funkció: Jegyzetfüzetek

Egyes ötletek túl nagyok ahhoz, hogy kódkommentekben vagy csevegési szálakban megjelenítsék őket. Ezért tartalmaz a Cursor AI jegyzetfüzeteket. Gondoljon rájuk úgy, mint személyes fejlesztői wikire, amely tökéletesen alkalmas referenciák, sablonok és irányelvek tárolására.

A Notepads segítségével:

Kapcsolja össze a jegyzeteket a fejlesztői környezet különböző részeivel

Hivatkozzon rájuk a @syntax paranccsal a csevegésekben vagy a kódban.

Fájlok csatolása és a projekthez kapcsolódó adatok egy helyen történő tárolása

Használjon sablonokat a gyakran használt kódmintákhoz

Az elkészítése egyszerű: kattintson a „+” gombra a Jegyzetfüzetben, adjon nevet neki, és adjon hozzá kontextust vagy fájlokat. A könnyebb olvashatóság érdekében használjon markdown-t, a jobb szervezés érdekében pedig egyértelmű címsorokat.

A Cursor AI árai

Hobbi: Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

💡 Profi tipp: Használja a ChatGPT-t kódrészletek írásához a Cursorban a mély projektintegrációhoz, vagy a Copilotot a gyors javításokhoz, majd finomítsa, tesztelje és optimalizálja az Ön konkrét kódolási igényeinek megfelelően.

Mi az a GitHub Copilot?

a GitHub Copilot segítségével

A GitHub Copilot egy AI eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára, amely kódolási segítséget nyújt közvetlenül az editorban. A GitHub és az OpenAI által fejlesztett eszköz 2021-ben került piacra, hogy segítse a szoftverfejlesztő csapatokat a kódolás gyorsításában azáltal, hogy előre megjósolja és generálja a kódrészleteket.

Az OpenAI Codex által támogatott eszköz a természetes nyelvű megjegyzéseket funkcionális kóddá alakítja, és tanul a kódolási mintáiból. Akár néhány sorra, akár teljes funkciókra van szüksége, a Copilot alkalmazkodik a munkafolyamatához.

A Visual Studio Code és a GitHub számára legalkalmasabb, természetes kiegészítője azoknak a fejlesztőknek, akik már használják a GitHubot az együttműködéshez és a verziókezeléshez. Az ismétlődő feladatok csökkentésével és kódjavaslatokkal a Copilot egyszerűsíti a szoftverfejlesztő napi munkafolyamatát, így Ön a legfontosabb feladatra, a kiváló szoftverek fejlesztésére koncentrálhat.

🧠 Érdekesség: A Python nem a kígyóról kapta a nevét. Alkotója, Guido van Rossum, a Monty Python repülő cirkuszából merített ihletet. Ezért találhatók a dokumentációban olyan utalások, mint a „spam” és az „eggs”, és nem a hüllők miatt.

A GitHub Copilot funkciói

Most, hogy már jól ismerjük a GitHub Copilotot, nézzük meg azokat a funkciókat, amelyek kiemelik a többi közül.

1. funkció: Intelligens kódjavaslatok és -generálás

A GitHub Copilot nem csak automatikus kiegészítés – ez egy AI kódolási asszisztens, amely teljes sorokat, függvényeket és akár osztálystruktúrákat is megjósol.

Az eszköz alkalmazkodik az egyén kódolási stílusához, és olyan megoldásokat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő kódhoz. Több nyelvet és keretrendszert támogat, így a fejlesztők minimális erőfeszítéssel hatékony kódot írhatnak.

A Copilot megkönnyíti a nagyobb projektek megvalósítását azáltal, hogy csökkenti a monoton munkát, és lehetővé teszi, hogy a nagyobb képre koncentráljon, így tisztább, hatékonyabb kódot írhat.

2. funkció: Copilot Chat

A Copilot csevegési funkciója olyan, mintha egy AI kódolási mentor állna rendelkezésre igény szerint. A fejlesztők kérdéseket tehetnek fel a hibákról, magyarázatot kérhetnek, vagy útmutatást kaphatnak a bevált gyakorlatokról. Nem csak gyors megoldásokat kínál, hanem a komplex problémákat is világos, megvalósítható megoldásokra bontja, amelyek javítják a hatékonyságot és a megértést.

A hibakeresésen túlmenően segít a fejlesztőknek megismerni az ismeretlen fogalmakat és eligazodni a bonyolult kódstruktúrákban. Hatalmas programozási tudásbázisához való hozzáféréssel olyan betekintést nyújt, amelyből mind a kezdők, mind a tapasztalt szakemberek profitálhatnak.

🧠 Érdekesség: A fejlesztői közösségekben a Copilot értékes forrásként szolgál a gyors problémamegoldáshoz és az együttműködéshez, megkönnyítve a kihívások kezelését és a projektek finomítását anélkül, hogy elveszítené a fókuszt.

3. funkció: Összefoglalt pull requestek

A kódfelülvizsgálatok gyorsabban haladnak a Copilot pull request összefoglalóival. Ezek az összefoglalók átfogó képet adnak a módosításokról és azok hatásáról. Kiemelik a legfontosabb frissítéseket, így könnyebb a kritikus fejlesztésekre koncentrálni.

A módosítások összefoglalásával és a potenciális problémák jelölésével a Copilot egyszerűsíti az együttműködési folyamatot. A csapatok így minden sor kézi elemzése nélkül is megalapozott döntéseket hozhatnak. A projektek a kód átnézésével töltött idő csökkentésével a terv szerint haladnak.

4. funkció: Integrált tudásbázisok

A Copilot belső tudásbázis létrehozásával segíti a kódok dokumentációjának megírását. A fejlesztők több tárolóból összeállított markdown dokumentációk összeállítására használják, így központi információs központot hozva létre a projektek szervezettségének megőrzése érdekében.

Ha kérdések merülnek fel, a Copilot ezt a tudásbázist használja fel a releváns válaszok megadásához, biztosítva ezzel a csapaton belüli konzisztenciát. Az értékes ismeretek megőrzése és az ismétlődő kérdések számának csökkentése segít a fejlesztőknek a kódolásra koncentrálni.

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Pro : 10 USD/hó

Üzleti : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

📚 Olvassa el még: Figyelemre méltó szoftverfejlesztési trendek

Cursor és Copilot: funkciók összehasonlítása

A Copilot és a Cursor egyaránt AI-alapú szoftverfejlesztést használ a fejlesztők támogatására, de különböző megközelítést alkalmaznak.

A Copilot szorosan integrálódik a GitHubba, és az inline kódjavaslatokra összpontosít. A Cursor AI inkább egy projektorientált asszisztensként működik, alkalmazkodva a tágabb kontextusokhoz.

A megfelelő választás attól függ, hogy olyan AI-ra van-e szüksége, amely az egész projektet átlátja, vagy olyanra, amely valós idejű kódjavaslatokra specializálódott.

Hasonlítsuk össze, hogyan kezelik a legfontosabb fejlesztési feladatokat.

1. funkció: Tab kiegészítés

A jó kód folyékony. Egy kiváló AI-asszisztens lépést tart, így Ön a problémák megoldásával foglalkozhat, nem pedig a szintaxissal való küzdelemmel.

A Cursor tabulátor-kiegészítése többsoros szerkesztést javasol, alkalmazkodik az egész projekthez, és még a TypeScript és Python szimbólumokat is automatikusan importálja. Megtanulja, hogyan dolgozik, és megjósolja, hol fogja legközelebb módosítani.

A Copilot inline kiegészítései felmérik a helyzetet (vagy legalábbis a kódot), és javaslatot tesznek a következő logikus lépésre. Gyors billentyűleütéssel fogadhatja el a javaslatokat, és gyorsbillentyűkkel válthat az opciók között, hogy megnézze, hogyan gyorsulhat fel a ismétlődő kódolás. De bár a sebesség szempontjából kiváló, nem elemzi a teljes projekteket olyan mélyrehatóan, mint a Cursor.

🏆 Győztes: Cursor. Projektre kiterjedő előrejelzései és intelligens alkalmazkodóképessége miatt ez a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek, akik nagy, komplex kódbázisokkal dolgoznak. Több intuíció, kevesebb felesleges munka.

2. funkció: Kódgenerálás

via Cursor AI

Az AI által generált kódblokkok felgyorsítják a munkát, de melyik eszköz a legjobb?

A Cursor Composer egyszerű leírások alapján építi fel a teljes alkalmazásokat, alkalmazkodva a projekt struktúrájához és a kódolási stílusához. Több nyelvet támogat ugyanazon projektben, és gyorsbillentyűvel indíthat új munkameneteket. Projektre kiterjedő intelligenciája strukturált és zökkenőmentes kódgenerálást tesz lehetővé.

A Copilot inline javaslatokra támaszkodik, nagyobb blokkok pedig a Copilot Chat segítségével érhetők el. Jól integrálható a Visual Studio, a JetBrains IDE-k és a Neovim programokkal, sőt, egyszerű angol nyelvű utasítások alapján CLI-n keresztül is képes kódot generálni. Megközelítése azonban inkább reaktív, a meglévő mintákat finomítja, mintsem teljes projekteket alakít ki.

🏆 Győztes: Cursor. Proaktív, strukturált kódgenerálása javítja a projekt skálázhatóságát és biztosítja a több nyelv közötti konzisztenciát.

3. funkció: Csevegési segítség

via Cursor AI

Az AI-nak kódolási problémákról való kérdezésnek olyan érzésnek kell lennie, mintha egy csapattársunkkal beszélgetnénk, nem pedig a dokumentációval törnénk a fejünket.

A Cursor csevegőprogramja mélyen megérti a jelenlegi projekt kontextusát. A fejlesztők további referenciákért mappákat húzhatnak a csevegőprogramba, így a javaslatok relevánsabbak lesznek. Még képeket is támogat, vizuális réteget adva a hibakereséshez és a hibaelhárításhoz. A kódbázis szélesebb körű megértésével a Cursor igazi AI fejlesztési asszisztensnek tűnik.

A VS Code-ba beépített Copilot Chat kérdésekre válaszol a kóddal, a bevált gyakorlatokkal és a hibakereséssel kapcsolatban. Bár a legutóbbi frissítések javították a csevegési előzményeket, a mappatámogatást és a kontextusérzékenységet, még mindig elmarad a Cursor projekt-szintű intelligenciájától.

🏆 Győztes: Cursor a projekt egészére kiterjedő intelligenciájáért és vizuális támogatásáért. Interaktívabb és átfogóbb AI csevegési élményt nyújt.

Jobb válaszokat szeretne kapni az AI-tól? A kulcs a jobb kérdések feltevése. Ismerje meg, hogyan kell ezt csinálni a 3 perces útmutatónkban! 🎥

4. funkció: Terminálparancsok

A terminálban való munka gyakran parancsok keresését és szintaxis hibák kijavítását jelenti. Az AI ezt gyorsabbá és könnyebbé teheti.

A Cursor egyszerű utasításokat parancsokká alakít, mélyen integrálva a kódbázisába, hogy okosabb javaslatokat tudjon adni. Ugyanakkor felülírja a terminál egyértelmű gyorsbillentyűjét, amit egyesek zavarónak találhatnak.

A Copilot terminálintegrációja megkönnyíti a parancssori munkát, mivel természetes nyelvből generál parancsokat, és azokat azonnal végrehajtja.

Bár gyors és hatékony, hiányzik belőle a Cursor szélesebb körű projektismerete.

🏆Győztes: Döntetlen. Mind a Cursor, mind a Copilot javítja a terminál munkafolyamatokat. A Cursor mély kódbázis-integrációja okosabbá teszi, míg a Copilot intuitív gyorsbillentyűi a sebességet és a könnyű használatot helyezik előtérbe. A legjobb választás attól függ, hogy Ön a kontextusérzékenységet vagy a gyors végrehajtást értékeli-e.

5. funkció: Teljesítmény

A Cursor és a Copilot egyaránt kiváló teljesítményt nyújt, de hatékonyságuk a munkafolyamatától és a projekt méretétől függ.

A Cursor önálló kialakítása és mély AI-integrációja rendkívül gyors reagálóképességet biztosít, különösen komplex, többrétegű kódbázisok esetében. Kiválóan alkalmas teljes kódblokkok finomítására és a konzisztencia biztosítására.

A teljesítmény azonban a hardvertől és a projekt terjedelmétől függően változhat.

A Copilot egy valós idejű, beépített javaslatokhoz és gyors javításokhoz optimalizált kiterjesztés. Kiválóan alkalmas általános kódolási feladatok elvégzésére, de nagyobb projekteknél, amelyek mélyebb kontextusismeretet igényelnek, nehézségekbe ütközhet.

Míg a Cursor a struktúrát helyezi előtérbe, a Copilot a sebességre koncentrál, így mindkettő ideális különböző helyzetekben.

🏆Győztes: Döntetlen. A Cursor jobban megfelel olyan komplex projektekhez, amelyek a kódbázis mélyebb megértését igénylik. A Copilot viszont valós idejű, soron belüli javaslatokkal és gyors javításokkal tűnik ki kisebb feladatok esetén. A választás a konkrét projekt igényeitől és a munkafolyamatoktól függ.

6. funkció: Nyelvi támogatás

A nyelvi támogatás kulcsfontosságú az AI kódolási eszközök kiválasztásánál, különösen azoknak a fejlesztőknek, akik több nyelven dolgoznak. Mind a Cursor, mind a Copilot támogatja a népszerű nyelveket, de eltérnek abban, hogyan kezelik a ritkábban használt nyelveket.

A Cursor támogatja a Go, Python, JavaScript, Java és C# nyelveket, és ezekhez a nyelvekhez igazodó, kontextusérzékeny javaslatokat kínál. Noha a niche nyelvek támogatása korlátozott, idővel alkalmazkodik, és a használat alapján javítja a pontosságot.

A Copilot, amelyet a GitHub hatalmas kódbázisán képeztek ki, a gyakori nyelveket, mint a Python, a JavaScript és a Go, valamint a niche opciókat, mint a Rust, a Haskell és a Lua is lefed. Ez a széles körű támogatás erős választássá teszi a különböző technológiákkal dolgozó fejlesztők számára.

🏆Győztes: Copilot. Széles körű nyelvi támogatása, amely magában foglalja mind a mainstream, mind a niche nyelveket, jobb választássá teszi a különböző technológiákkal dolgozó fejlesztők számára.

🧠 Érdekesség: A robot szó először 1921-ben jelent meg a cseh drámaíró, Karel Čapek Rossum’s Universal Robots című sci-fi darabjában. A „robot” szót mesterséges munkások leírására használta – ez az automatizálás korai elképzelése, amely egy évszázaddal később talán emlékezteti Önt a megbízható AI kódolási asszisztenseire!

Cursor és Copilot a Redditen

Megnéztük a Redditet, hogy a felhasználók hogyan hasonlítják össze a Cursor AI-t és a GitHub Copilotot. Az r/cursor subredditen sok tapasztalt felhasználó elmagyarázta, miért részesíti előnyben a Cursor AI-t a Copilot helyett.

A Vibevector szerint:

A Cursor „tab” funkciója tetszik a legjobban, és tapasztalatom szerint jobban működik, mint a Copiloté. Az LLM-ekkel való csevegés és a szerkesztések kérése is jobban integrálva van a felhasználói felületbe – bár ez számomra nem olyan fontos. A Cursor jobban képes befogadni és felhasználni a fájlok összes információját.

A Cursor „tab” funkciója tetszik a legjobban, és tapasztalatom szerint jobban működik, mint a Copiloté. Az LLM-ekkel való csevegés és a szerkesztések kérése is jobban integrálva van a felhasználói felületbe – bár ez számomra nem olyan fontos. A Cursor jobban képes befogadni és felhasználni a fájlok összes információját.

Az r/ChatGPTCoding oldalon a bree_dev felhasználó így fogalmaz:

A Cursor utasításait sokkal pontosabban és precízebben kell megfogalmazni, különben félreérti a feladatot. A Copilot jobban képes rövid leírásokból következtetni a jelentésre. A Cursor hangvétele furcsán ingadozik a túlzott bőbeszédűség és a szűkszavú tartózkodás között... Nem olyan természetes beszélgetésnek tűnik, mint a github copilot. A Cursor automatikus kiegészítése katasztrofális, olyan gyakran javasol rossz dolgokat, hogy valójában csak akadályozza a munkát. Úgy tűnik, hogy nem is vesződik azzal, hogy ellenőrizze a funkciók aláírásait abban a fájlban, amelyben az automatikus kiegészítést végzi. TL;DR: A Cursor válaszait sokkal alacsonyabb sikerarány jellemezte, mint a Github Copilotét, használata irritálóbb, és szó szerint kétszer annyiba kerül.

A Cursor utasításait sokkal pontosabban és precízebben kell megfogalmazni, különben félreérti a feladatot. A Copilot jobban képes rövid leírásokból következtetni a jelentésre.

A Cursor hangvétele furcsán ingadozik a túlzott bőbeszédűség és a szűkszavú tartózkodás között... Nem olyan természetes beszélgetésnek tűnik, mint a github copilot.

A Cursor automatikus kiegészítése katasztrofális, olyan gyakran javasol rossz dolgokat, hogy valójában csak akadályozza a munkát. Úgy tűnik, hogy nem is vesződik azzal, hogy ellenőrizze a funkciók aláírásait abban a fájlban, amelyben az automatikus kiegészítést végzi.

TL;DR: A Cursor válaszait sokkal alacsonyabb sikerarány jellemezte, mint a Github Copilotét, használata irritálóbb, és szó szerint kétszer annyiba kerül.

A rumm25 felhasználó kiegyensúlyozott véleményt ad:

Igen, a github copilot valóban nagyon jó, folyamatosan fejlődik és sokkal megbízhatóbb, mint a cursor. Korábban a Github copilotot használtam a napi kódoláshoz, és csak akkor váltottam a Cursorra, ha valami bonyolultabbat akartam csinálni (például refaktorálást).

Igen, a github copilot valóban nagyon jó, folyamatosan fejlődik és sokkal megbízhatóbb, mint a cursor. Korábban a Github copilotot használtam a napi kódoláshoz, és csak akkor váltottam a Cursorra, ha valami bonyolultabbat akartam csinálni (például refaktorálást).

Összességében a Cursor a mélyebb projektkontextusa és fejlett funkciói miatt előnyösebb. Ugyanakkor a GitHub Copilot továbbra is jó választás azoknak a fejlesztőknek, akik gyors, beépített javaslatokat szeretnének kisebb feladatokhoz.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony felhasználási arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem rendelkeznek azzal a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációval, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvelt önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Cursor és a Copilot legjobb alternatíváját.

A Cursor AI és a GitHub Copilot egyaránt értékes szoftverfejlesztő eszközök, de egyik sem olyan átfogó megoldás, amely a szoftverprojektek kezelésében is segítséget nyújt.

Ha intelligens kódolást kell integrálnia a szoftverprojekt-menedzsmentbe, akkor bízhat a ClickUp-ban.

A mai munkavégzés nem hatékony. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet. A ClickUp ezt a problémát egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi AI-je támogatja.

Így egészítheti ki a ClickUp a kódolási munkafolyamatát:

ClickUp előnye #1: Használjon fejlett AI-t a kontextusfüggő kódgeneráláshoz, kódkiegészítéshez és hibakereséshez.

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain-t! A ClickUp Brain segítségével gyorsan létrehozhat dokumentációt a kódtervezéshez, teszteléshez és telepítéshez.

A ClickUp egy hatékony AI neurális hálózatot tartalmaz a ClickUp Brain-ben, a ClickUp natív, kontextustudatos AI-jében, amely túlmutat az egyszerű feladat-automatizáláson. A fejlesztők kódgeneráláshoz, hibakereséshez, valamint munkafolyamat- vagy sprinttervezéshez használhatják.

Bár még nem rendelkezik teljes IDE-szintű integrációval, egyedülálló előnyöket kínál a kollaboratív munkaterületek kontextusában. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, összefoglalókat generál, és könnyedén létrehoz sablonokat vagy műszaki dokumentációt.

A ClickUp Brain segítségével azonnali hibakeresési javaslatokat kaphat a kódjához.

📌 Például, amikor egy fejlesztő hozzáad egy „Írj egy Python függvényt a kamatos kamat kiszámításához” című feladatot, a ClickUp Brain közvetlenül a feladatban vagy a kapcsolódó dokumentumban generálhatja azt a függvényt, így a kód szorosan kapcsolódik a projekt specifikációihoz és a sprint tervezéshez.

Ez a kontextusfüggő generálás biztosítja, hogy a kódrészletek pontosan ott legyenek, ahol szükség van rájuk, így a ClickUp ideális központtá válik a funkciók fejlesztésének és az agilis munkafolyamatok kezelésének.

A korábbi projektek elemzésével a ClickUp Brain a korábbi adatok alapján javaslatokat tesz a kód javítására és a hibák kijavítására. Emellett egyszerű angol leírásokat fordít kóddá, megkönnyítve ezzel az együttműködést azoknak a csapattagoknak, akik nem beszélnek folyékonyan a programozási nyelven.

A generáláson túl a ClickUp Brain segít a csapatoknak a kód hatékonyabb megértésében és kommunikálásában. Illesszen be egy kódrészletet egy dokumentumba vagy megjegyzésbe, és az elmagyarázza a kód működését, összefoglalja a legutóbbi változásokat, vagy akár lefordítja a programozási nyelveket, például a Python-t JavaScript-re.

Illessze be kódját, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy magyarázza el egyszerű nyelven, vagy fordítsa le egy másik nyelvre.

Ez hasznos lehet új fejlesztők bevonásakor vagy olyan termékmenedzserekkel való együttműködéskor, akik nem beszélnek folyékonyan a kód nyelvén, így csökkentve a félreértéseket és javítva az együttműködést.

A ClickUp Brain automatizálja a kóddokumentáció létrehozásának gyakran unalmas feladatát is. Automatikusan generálhat funkciószintű dokumentációt, API-használati példákat vagy tesztesetek vázlatát a beillesztett kódból, így segítve a műszaki dokumentumok átfogó, központosított és könnyen kereshető állapotának megőrzését.

Készítsen részletes API-dokumentációt vagy teszteset-vázlatokat azonnal a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Docs-szal párosítva ez egyszerűsíti a tudásmegosztást és megőrzi a kritikus információkat manuális ráfordítás nélkül. Ez az elérhetőség csökkenti a félreértéseket és egyszerűsíti a fejlesztést, segítve a csapatokat a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben.

Rengeteg Python szkriptet írtam vele 3D-s alkalmazásokhoz, mint például a Houdini és az Unreal, sőt, önálló alkalmazások írásához is használtam. Minden AI-t kipróbáltam, és a ClickUp brain meglepett. Még a ChatGPT weboldalnál is jobban teljesít a funkcionális kód generálásában. Úgy tűnik, hogy a ClickUp brain az openAi egyedi változata. A ClickUp brain és a docs rendszer kombinációja számomra forradalmi változást jelentett.

Rengeteg Python szkriptet írtam vele 3D-s alkalmazásokhoz, mint például a Houdini és az Unreal, sőt, önálló alkalmazások írásához is használtam. Minden AI-t kipróbáltam, és a ClickUp brain meglepett. Még a ChatGPT weboldalnál is jobban teljesít a funkcionális kód generálásában. Úgy tűnik, hogy a ClickUp brain az openAi egyedi változata. A ClickUp brain és a docs rendszer kombinációja számomra forradalmi változást jelentett.

Ezenkívül a ClickUp Brain automatikusan kitöltheti a feladat részleteit, például az elfogadás kritériumait, a szélsőséges esetek listáját és a javasolt teszteseteket rövid, természetes nyelvű bejegyzésekből. Például egy olyan funkció leírása, mint „A felhasználó feltölthet CSV-fájlt, érvényesítheti és elmentheti az adatbázisba”. Ezzel a fejlesztők elkerülhetik az ismétlődő kézi írási munkát, és biztosíthatják a következetes, alapos feladatleírásokat, amelyek zökkenőmentessé teszik a sprinteket.

Szerezze be a ClickUp Brain-t, hogy mindent létrehozhasson, az SOP-któl a teljes értékű kódokig.

Töltse ki automatikusan a részletes elfogadási kritériumokat, szélsőséges eseteket és teszteseteket egy egyszerű funkcióleírásból, hogy a sprintek a terv szerint haladjanak.

Végül, míg a GitHub Copilot az IDE-n belül nyújt kiemelkedő teljesítményt, a ClickUp Brain az AI-alapú intelligenciát közvetlenül a szélesebb fejlesztési munkafolyamatokba integrálja. Összekapcsolja a feladatokat a releváns kódrészletekkel, AI segítségével összefoglalja a technikai megbeszéléseket, és automatizálja az ismétlődő logikát vagy lekérdezéseket, hatékonyan áthidalva a kódolás és a projektmenedzsment közötti szakadékot.

💡 Profi tipp: ChatGPT-re vagy Claude-ra van szüksége a párprogramozáshoz? Hozzáférhet hozzájuk a ClickUp-on belül. Váltson LLM-ek között egy kattintással a ClickUp-on belül, és dolgozzon azzal, amelyik a legjobban megfelel a feladathoz! Váltson az LLM-ek között közvetlenül a ClickUp Brain-ben, és kerülje el a külső eszközökre való átváltással járó kontextusváltást.

ClickUp előnye #2: A gazdag formátumú dokumentumok segítségével biztosíthatja a kódolási gyakorlatok következetességét.

Dolgozzon együtt csapatával a kód szerkesztésén, ezzel időt takarítva meg és minimalizálva a hibák kockázatát.

A kódolási gyakorlatok következetessége kulcsfontosságú, és a ClickUp robusztus dokumentumkezelő eszközökkel segíti ennek érvényesítését.

A ClickUp Docs lehetővé teszi a valós idejű együttműködést beágyazott megjegyzésekkel, élő szerkesztéssel és @említésekkel, így a csapatok mindig összhangban maradnak. A verziókezelés megakadályozza a hibákat és az adatvesztést, míg a hierarchikus mappaszerkezet biztosítja a dokumentáció rendezettségét és könnyű navigálhatóságát.

A testreszabható rich text formázás segítségével a fejlesztők fejlécek, listák és szalagcímek használatával javíthatják az olvashatóságot, kiemelve a legfontosabb szakaszokat. Ez a strukturált megközelítés egyszerűsíti a dokumentációt, így a kódolási irányelvek világosak és hozzáférhetők lesznek az egész csapat számára.

🧠 Érdekesség: A ClickUp Docs több mint 30 programozási nyelvet támogat, többek között a Python, JavaScript, Java, C++ és másokat. A /co Slash Command vagy a backticks ( „` ) használatával a fejlesztők megfelelő szintaxiskiemeléssel kódblokkokat illeszthetnek be, biztosítva, hogy a kódrészletek olvashatók és kontextuálisan pontosak legyenek.

Egy soros kódhivatkozások esetén a fejlesztők backticks (kód) használatával formázhatják a szöveget inline kódként, így megőrizve a bekezdések áttekinthetőségét. A ClickUp Docs támogatja a Markdown gyorsbillentyűket is a vastag, dőlt, áthúzott, felsorolásjelek, számozott listák és egyebek formázásához, így a fejlesztők gyorsan formázhatják a szöveget anélkül, hogy el kellene hagyniuk a billentyűzetet.

Ossza meg kódrészleteit egyszerűen a feladatokon belül vagy a ClickUp Docs-ban.

A fejlesztők hasznosíthatják a Slash parancsokat, mint például a /h a fejlécekhez, a /co a kódblokkokhoz és a /figma a Figma-tervek közvetlen beágyazásához a Docs-ba, ezzel egyszerűsítve a dokumentációs folyamatot. A ClickUp Docs minden változását nyomon követi, így biztosítva a szerkesztések történetét. Ez a funkció garantálja, hogy a csapatok pontos nyilvántartást vezessenek a dokumentációs változásokról, megkönnyítve ezzel a felelősségre vonhatóságot és a nyomon követhetőséget.

Ezeknek a funkcióknak a kihasználásával a ClickUp Docs nemcsak a gazdag formázást támogatja, hanem kifejezetten a fejlesztők igényeinek is megfelel, biztosítva, hogy a kódolási gyakorlatok következetesen dokumentálva legyenek és könnyen hozzáférhetők legyenek.

📚 Olvassa el még: Ingyenes kóddokumentációs sablonok nagy teljesítményű csapatok számára

ClickUp előnye #3: Agilis projektmenedzsment a gyorsan változó fejlesztői csapatok számára

Gyorsan értékelje a felhalmozódott munkát, és zökkenőmentesen navigáljon a munkafolyamatban a ClickUp for Agile Teams segítségével.

A gyors ütemű fejlesztési ciklusokban elengedhetetlen az agilis projektmenedzsment. A ClickUp for Agile Teams segít a szervezettség fenntartásában a feladatok kezelésével, a sprint előrehaladásának nyomon követésével és a kódfelülvizsgálatok egyszerűsítésével – mindezt egy helyen.

Funkciói között megtalálható a Kanban View a feladatok prioritásainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, burndown diagramok a sprint célok meghatározásához és nyomon követéséhez, közvetlen linkek a GitHub vagy GitLab commitokhoz a kódváltozások gyors eléréséhez, valamint egyedi Gantt diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához.

Az agilis fejlesztés a ClickUp Sprints-szel kezdődik, ahol a csapatok meghatározhatják a munka terjedelmét, becsülhetik a szükséges erőfeszítést, sprint pontokat rendelhetnek hozzá, és a kezdeményezéseket megvalósítható ClickUp feladatokra bontják.

Beállíthatja a sprint dátumait, megjelölheti a feladatok prioritásait, és biztosíthatja, hogy mindenki tudja, mit kell tennie és mikor. A befejezetlen munkák automatikusan átkerülnek a következő sprintbe, és a fejlesztés szinkronban marad a GitHub, GitLab vagy Bitbucket szolgáltatással.

A ClickUp for Software Teams az egész fejlesztési életciklus központi csomópontjaként szolgál. Amellett, hogy a csapatok gyorsabban írhatnak kódot, zökkenőmentes együttműködést, a haladás nyomon követését és hatékony projekttervezést tesz lehetővé, hogy a csapatok betarthassák az ütemtervet.

Tartsa csapatát egy irányba egyértelmű ütemtervekkel a ClickUp for Software Teams segítségével.

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

Intuitív projekttervezés: A sprinttervezés és az agilis munkafolyamatok segítségével bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra.

Korlátok nélküli együttműködés: Ossza meg ötleteit, ellenőrizze a kódot és kommunikáljon a GitHub vagy a GitLab integrációk segítségével.

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan: Figyelje a projekt ütemtervét, függőségeit és mérföldköveit Figyelje a projekt ütemtervét, függőségeit és mérföldköveit a ClickUp Dashboards segítségével.

Központosítson mindent: tartsa a kódot, a dokumentációt és a frissítéseket egy helyen tartsa a kódot, a dokumentációt és a frissítéseket egy helyen a ClickUp integrációival , mint például a Bitbucket és a Jenkins.

Optimalizálni szeretné a fejlesztési folyamatot? Válasszon a szoftverfejlesztési sablonok gazdag könyvtárából.

Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon tökéletes a tervező, termékfejlesztő, mérnök és minőségbiztosítási csapatok számára a termékfejlesztés kezeléséhez. Áttekinti a ClickUp-ban a teljes szoftverfejlesztési folyamat kezelésének alapvető elemeit.

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse az egész szoftverfejlesztési folyamatot a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével.

Átfogó keretrendszert biztosít a munkafolyamatok racionalizálásához, a stratégiától, a tervezéstől és az útiterv készítésétől a felhasználói kutatásig, a sprint menedzsmentig és a kiadások nyomon követéséig.

A következőket kínálja:

Termékfejlesztési terv

Heti feladatlista az AI-val történő kódgeneráláshoz, hibajavításhoz vagy a csapat kapacitásának felméréséhez

A befejezetlen feladatok fő backlogja

A hibák, biztonsági incidensek és problémák kezelésére szolgáló hibajegyzék

Sablonfeladatok felhasználói kutatáshoz

Előre elkészített feladatlisták sprintokhoz és Kanban fejlesztéshez

Tesztelje a minőségbiztosítási forgatókönyveket és eseteket

Technikai támogatási feladatok hibák jelentésére, ismert incidensek felülvizsgálatára és megoldások felsorolására

Shikha Chaturvedi, a Cedcoss Technologies Private Limited üzleti elemzője részletesen bemutatja a ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalatait:

Agilis módszertannal is jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.

Agilis módszertannal is jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.

Gyorsabb, tisztább kódok a ClickUp segítségével

A Copilot és a Cursor egyaránt hatékony AI kódolási asszisztensek, de különböző igényeket elégítenek ki. A Copilot kiválóan alkalmas azoknak a GitHub-felhasználóknak, akik gyors, egyszerű kódolási segítséget keresnek, bár nem rendelkezik mélyreható testreszabási lehetőségekkel. A Cursor több személyre szabási lehetőséget kínál, az UI finomításától az AI viselkedéséig, de fejlett funkciói meredek tanulási görbével járnak.

Több segítségre van szüksége, mint csak a kódoláshoz? A ClickUp az Ön all-in-one megoldása a teszteléshez, a telepítéshez és a csapatkoordinációhoz.

A ClickUp Brain elemzi a projektdokumentumokat, cselekvési tételeket generál és racionalizálja a fejlesztést. A Gantt- és burndown-diagramokhoz hasonló vizuális eszközök segítik a projektek nyomon követését, míg a valós idejű együttműködés és integrációk egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Híd a kódolás és a projektcélok közötti szakadék – regisztráljon még ma egy ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a különbséget!