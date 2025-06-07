Cursor és GitHub Copilot: melyik AI kódolási eszköz a jobb?

Az AI kódolási asszisztensek a városban mindenki által emlegetett téma, és erre jó okuk is van. Felgyorsítják a fejlesztést, csökkentik a hibák számát, és megszabadítják Önt attól, hogy minden szintaxis szabályt meg kelljen jegyeznie. A Cursor és a GitHub Copilot a két fő szereplő, mindkettő AI-alapú kódjavaslatokkal, automatikus kiegészítéssel és hibakereséssel rendelkezik.
A Cursor mélyreható nagy nyelvi modellek (LLM) integrációjával az AI-alapú fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, míg a Copilot a GitHub-on edzett képességeit kamatoztatja. Mindkettő a fejlesztők termelékenységének növelését ígéri, de melyik illik jobban az Ön stílusához?
Részletesen bemutatjuk a Cursor és a Copilot funkcióit, különbségeit, és azt, hogy miért lehet az egyik a következő AI párprogramozód. Ha egyik sem nyeri el tetszésedet, a ClickUp AI képességei meglepetést okozhatnak.
Cursor és GitHub Copilot összehasonlítása egy pillanat alatt
Hasonlítsuk össze a Cursor és a Copilot programokat, hogy megismerjük legfontosabb funkcióikat (és megnézzük, hogyan teljesít a ClickUp összehasonlításban):
|Funkció
|Cursor AI
|GitHub Copilot
|Bónusz: ClickUp
|Felhasználói felület
|AI-alapú kódszerkesztő beépített LLM támogatással
|Beépítve a meglévő IDE-kbe, mint például a VS Code
|Központosított munkaterület, amely terekből, mappákból és listákból áll, testreszabható nézetekkel (lista, tábla, Gantt-diagram stb.).
|Kódgenerálás
|Teljes funkciókat generál és módosítja a meglévő kódot
|Kódrészleteket jósol és generál valós időben
|Kódrészletek generálása a ClickUp Brain AI asszisztens segítségével
|Feladatok automatizálása
|A Cursor Agent automatizálja a komplex munkafolyamatokat
|Segít az ismétlődő kódolási feladatokban
|Triggerek és akciók segítségével automatizálja a munkafolyamatokat egy kód nélküli építővel; integrálható a GitHubbal és a GitLabbal.
|AI képességek
|Fejlett érvelés, keresés és kódátalakítás
|AI-vezérelt automatikus kiegészítés és kódjavaslatok
|Mesterséges intelligenciával támogatott csevegés, kontextusfüggő kérdések és válaszok, valamint általános termelékenységi segítségnyújtás az írásától a képalkotáson át a kódgenerálásig és a hibakeresésig; előre elkészített és egyedi Autopilot ügynökök.
|Együttműködés
|Jegyzetfüzetek megosztott hivatkozásokhoz és újrafelhasználható sablonokhoz
|A csapat kódolási stílusához igazodó kódjavaslatok
|Valós idejű együttműködés megjegyzésekkel, @említésekkel, megosztott dokumentumokkal, táblákkal és jegyzettömbökkel
|Integrációk
|A Visual Studio Code-ban működik.
|Mély integráció a GitHub és a Microsoft eszközökkel
|Több mint 1000 platformmal integrálható, többek között a GitHub, GitLab, Slack, Microsoft Teams és másokkal.
🧠 Érdekesség: Az 1950-es években létrehozott Fortran (Formula Translation) az első magas szintű programozási nyelvek egyike volt. Kifejezetten tudományos és mérnöki alkalmazásokhoz tervezték.
Mi az a Cursor AI?
Az Anysphere Inc. által fejlesztett Cursor AI egy fejlett, AI-alapú fejlesztői környezet. Közvetlenül integrálódik a Visual Studio Code (VSC) programba, hogy intelligens kódolási segítséget nyújtson.
A hagyományos szövegszerkesztőktől és az automatikus kiegészítéstől eltérően a Cursor AI megérti a kontextust, teljes funkciókat javasol és segít a hibakeresésben. Erőteljes AI-modelleken fut, mint például:
- GPT-4 (kiváló minőségű szöveggeneráláshoz)
- Claude (jól strukturált, részletes válaszok generálásához) és
- Cursor-small (gyors szerkesztéshez)
A Cursor AI célja, hogy a hibakeresés felgyorsításával és a folyamatos dokumentáció-ellenőrzés szükségességének csökkentésével kevésbé monotonná tegye a kódolást. Emellett természetes nyelvű utasítások segítségével lehetővé teszi a kód kiegészítését, javítva ezzel a termelékenységet.
A Cursor AI funkciói
A Cursor az AI-alapú kódolást közvetlenül az egyik legjobb kódolószerkesztőbe integrálja, így a fejlesztés gyorsabbá, intelligensebbé és hatékonyabbá válik.
Íme, mi különbözteti meg őket:
1. funkció: Cursor fül
Egy intelligens kódszerkesztőnek tudnia kell, mire van szüksége, még mielőtt beírná. A Cursor Tab nem csak automatikus kiegészítés – finomít, szerkeszt és megjósolja a változásokat, hogy a munkafolyamat alapján kódrészleteket generáljon.
Az alapvető kódjavaslatokkal ellentétben teljes diffeket biztosít (nem csak szöveg hozzáadását, hanem a változásokat is megmutatja). Valós időben követi a billentyűleütéseket és a kurzor mozgását, és pontosan ott kínál intelligens szerkesztési lehetőségeket, ahol szükség van rájuk.
Szürke szöveg? Az egy kiterjesztés. Diff felugró ablak? Az egy szerkesztés. A Tab gombbal elfogadhatja, az Esc gombbal elutasíthatja, vagy a Ctrl/⌘ → gombbal finomhangolhatja.
2. funkció: Cursor Agent
A Cursor Agent egy AI-alapú kódolási segédprogram. Minimális bevitellel, beépített érvelési képességgel a Composer segítségével komplex kódolási feladatokat old meg.
Így segíthet:
- Olvassa el és módosítsa a meglévő kódot
- Keressen releváns funkciókat vagy több fájlt a teljes kódbázisban
- Hívja az MCP szervereket valós idejű segítségért
- Futtassa a terminálparancsokat közvetlenül a VS Code-ban
A Cursor Agent automatikusan kiválasztja a VS Code profiljaiból a kompatibilis shellt, amikor terminálparancsokat hajt végre.
Konkrét eszközre van szüksége? Nyissa meg a Parancspalettát (Cmd/Ctrl+Shift+P) > Terminál: Válassza az Alapértelmezett profil lehetőséget, és állítsa be a preferenciáit.
3. funkció: ⌘ K (Cmd K)
A Cursor AI segítségével a kód szerkesztése és generálása intuitív módon történik. Csak nyomja meg a Cmd K (vagy Windows/Linux esetén a Ctrl K) billentyűt a parancssor megjelenítéséhez. Ezzel a lépéssel gyorsan új kódrészleteket kérhet vagy a meglévőket módosíthatja.
Ha nincs kód kiválasztva, a Cursor AI a parancs alapján új kódot generál. Ha egy szakaszt kijelöl, akkor azt a részt finomítja.
Képzelje el a prompt sávot úgy, mint egy AI csevegést a kódjához, amely lehetővé teszi, hogy további utasításokat adjon meg a jobb eredmények érdekében. Akár teljesen új kódot generál, akár meglévő kódrészleteket finomít, a Cursor AI segítségével mindez gyorsan, pontosan és könnyedén megy.
👀 Tudta? Az első számítógépes hiba valójában egy valódi hiba volt. 1947-ben a mérnökök egy lepkét találtak a Harvard Mark II számítógép reléjében. A naplóba ragasztották. A hibakeresés még a GitHub problémák megjelenése előtt született.
4. funkció: Jegyzetfüzetek
Egyes ötletek túl nagyok ahhoz, hogy kódkommentekben vagy csevegési szálakban megjelenítsék őket. Ezért tartalmaz a Cursor AI jegyzetfüzeteket. Gondoljon rájuk úgy, mint személyes fejlesztői wikire, amely tökéletesen alkalmas referenciák, sablonok és irányelvek tárolására.
A Notepads segítségével:
- Kapcsolja össze a jegyzeteket a fejlesztői környezet különböző részeivel
- Hivatkozzon rájuk a @syntax paranccsal a csevegésekben vagy a kódban.
- Fájlok csatolása és a projekthez kapcsolódó adatok egy helyen történő tárolása
- Használjon sablonokat a gyakran használt kódmintákhoz
Az elkészítése egyszerű: kattintson a „+” gombra a Jegyzetfüzetben, adjon nevet neki, és adjon hozzá kontextust vagy fájlokat. A könnyebb olvashatóság érdekében használjon markdown-t, a jobb szervezés érdekében pedig egyértelmű címsorokat.
A Cursor AI árai
- Hobbi: Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó
- Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként
Mi az a GitHub Copilot?
A GitHub Copilot egy AI eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára, amely kódolási segítséget nyújt közvetlenül az editorban. A GitHub és az OpenAI által fejlesztett eszköz 2021-ben került piacra, hogy segítse a szoftverfejlesztő csapatokat a kódolás gyorsításában azáltal, hogy előre megjósolja és generálja a kódrészleteket.
Az OpenAI Codex által támogatott eszköz a természetes nyelvű megjegyzéseket funkcionális kóddá alakítja, és tanul a kódolási mintáiból. Akár néhány sorra, akár teljes funkciókra van szüksége, a Copilot alkalmazkodik a munkafolyamatához.
A Visual Studio Code és a GitHub számára legalkalmasabb, természetes kiegészítője azoknak a fejlesztőknek, akik már használják a GitHubot az együttműködéshez és a verziókezeléshez. Az ismétlődő feladatok csökkentésével és kódjavaslatokkal a Copilot egyszerűsíti a szoftverfejlesztő napi munkafolyamatát, így Ön a legfontosabb feladatra, a kiváló szoftverek fejlesztésére koncentrálhat.
🧠 Érdekesség: A Python nem a kígyóról kapta a nevét. Alkotója, Guido van Rossum, a Monty Python repülő cirkuszából merített ihletet. Ezért találhatók a dokumentációban olyan utalások, mint a „spam” és az „eggs”, és nem a hüllők miatt.
A GitHub Copilot funkciói
Most, hogy már jól ismerjük a GitHub Copilotot, nézzük meg azokat a funkciókat, amelyek kiemelik a többi közül.
1. funkció: Intelligens kódjavaslatok és -generálás
A GitHub Copilot nem csak automatikus kiegészítés – ez egy AI kódolási asszisztens, amely teljes sorokat, függvényeket és akár osztálystruktúrákat is megjósol.
Az eszköz alkalmazkodik az egyén kódolási stílusához, és olyan megoldásokat kínál, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő kódhoz. Több nyelvet és keretrendszert támogat, így a fejlesztők minimális erőfeszítéssel hatékony kódot írhatnak.
A Copilot megkönnyíti a nagyobb projektek megvalósítását azáltal, hogy csökkenti a monoton munkát, és lehetővé teszi, hogy a nagyobb képre koncentráljon, így tisztább, hatékonyabb kódot írhat.
2. funkció: Copilot Chat
A Copilot csevegési funkciója olyan, mintha egy AI kódolási mentor állna rendelkezésre igény szerint. A fejlesztők kérdéseket tehetnek fel a hibákról, magyarázatot kérhetnek, vagy útmutatást kaphatnak a bevált gyakorlatokról. Nem csak gyors megoldásokat kínál, hanem a komplex problémákat is világos, megvalósítható megoldásokra bontja, amelyek javítják a hatékonyságot és a megértést.
A hibakeresésen túlmenően segít a fejlesztőknek megismerni az ismeretlen fogalmakat és eligazodni a bonyolult kódstruktúrákban. Hatalmas programozási tudásbázisához való hozzáféréssel olyan betekintést nyújt, amelyből mind a kezdők, mind a tapasztalt szakemberek profitálhatnak.
🧠 Érdekesség: A fejlesztői közösségekben a Copilot értékes forrásként szolgál a gyors problémamegoldáshoz és az együttműködéshez, megkönnyítve a kihívások kezelését és a projektek finomítását anélkül, hogy elveszítené a fókuszt.
3. funkció: Összefoglalt pull requestek
A kódfelülvizsgálatok gyorsabban haladnak a Copilot pull request összefoglalóival. Ezek az összefoglalók átfogó képet adnak a módosításokról és azok hatásáról. Kiemelik a legfontosabb frissítéseket, így könnyebb a kritikus fejlesztésekre koncentrálni.
A módosítások összefoglalásával és a potenciális problémák jelölésével a Copilot egyszerűsíti az együttműködési folyamatot. A csapatok így minden sor kézi elemzése nélkül is megalapozott döntéseket hozhatnak. A projektek a kód átnézésével töltött idő csökkentésével a terv szerint haladnak.
4. funkció: Integrált tudásbázisok
A Copilot belső tudásbázis létrehozásával segíti a kódok dokumentációjának megírását. A fejlesztők több tárolóból összeállított markdown dokumentációk összeállítására használják, így központi információs központot hozva létre a projektek szervezettségének megőrzése érdekében.
Ha kérdések merülnek fel, a Copilot ezt a tudásbázist használja fel a releváns válaszok megadásához, biztosítva ezzel a csapaton belüli konzisztenciát. Az értékes ismeretek megőrzése és az ismétlődő kérdések számának csökkentése segít a fejlesztőknek a kódolásra koncentrálni.
A GitHub Copilot árai
- Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó
- Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Cursor és Copilot: funkciók összehasonlítása
A Copilot és a Cursor egyaránt AI-alapú szoftverfejlesztést használ a fejlesztők támogatására, de különböző megközelítést alkalmaznak.
A Copilot szorosan integrálódik a GitHubba, és az inline kódjavaslatokra összpontosít. A Cursor AI inkább egy projektorientált asszisztensként működik, alkalmazkodva a tágabb kontextusokhoz.
A megfelelő választás attól függ, hogy olyan AI-ra van-e szüksége, amely az egész projektet átlátja, vagy olyanra, amely valós idejű kódjavaslatokra specializálódott.
Hasonlítsuk össze, hogyan kezelik a legfontosabb fejlesztési feladatokat.
1. funkció: Tab kiegészítés
A jó kód folyékony. Egy kiváló AI-asszisztens lépést tart, így Ön a problémák megoldásával foglalkozhat, nem pedig a szintaxissal való küzdelemmel.
A Cursor tabulátor-kiegészítése többsoros szerkesztést javasol, alkalmazkodik az egész projekthez, és még a TypeScript és Python szimbólumokat is automatikusan importálja. Megtanulja, hogyan dolgozik, és megjósolja, hol fogja legközelebb módosítani.
A Copilot inline kiegészítései felmérik a helyzetet (vagy legalábbis a kódot), és javaslatot tesznek a következő logikus lépésre. Gyors billentyűleütéssel fogadhatja el a javaslatokat, és gyorsbillentyűkkel válthat az opciók között, hogy megnézze, hogyan gyorsulhat fel a ismétlődő kódolás. De bár a sebesség szempontjából kiváló, nem elemzi a teljes projekteket olyan mélyrehatóan, mint a Cursor.
🏆 Győztes: Cursor. Projektre kiterjedő előrejelzései és intelligens alkalmazkodóképessége miatt ez a legjobb választás azoknak a fejlesztőknek, akik nagy, komplex kódbázisokkal dolgoznak. Több intuíció, kevesebb felesleges munka.
2. funkció: Kódgenerálás
Az AI által generált kódblokkok felgyorsítják a munkát, de melyik eszköz a legjobb?
A Cursor Composer egyszerű leírások alapján építi fel a teljes alkalmazásokat, alkalmazkodva a projekt struktúrájához és a kódolási stílusához. Több nyelvet támogat ugyanazon projektben, és gyorsbillentyűvel indíthat új munkameneteket. Projektre kiterjedő intelligenciája strukturált és zökkenőmentes kódgenerálást tesz lehetővé.
A Copilot inline javaslatokra támaszkodik, nagyobb blokkok pedig a Copilot Chat segítségével érhetők el. Jól integrálható a Visual Studio, a JetBrains IDE-k és a Neovim programokkal, sőt, egyszerű angol nyelvű utasítások alapján CLI-n keresztül is képes kódot generálni. Megközelítése azonban inkább reaktív, a meglévő mintákat finomítja, mintsem teljes projekteket alakít ki.
🏆 Győztes: Cursor. Proaktív, strukturált kódgenerálása javítja a projekt skálázhatóságát és biztosítja a több nyelv közötti konzisztenciát.
3. funkció: Csevegési segítség
Az AI-nak kódolási problémákról való kérdezésnek olyan érzésnek kell lennie, mintha egy csapattársunkkal beszélgetnénk, nem pedig a dokumentációval törnénk a fejünket.
A Cursor csevegőprogramja mélyen megérti a jelenlegi projekt kontextusát. A fejlesztők további referenciákért mappákat húzhatnak a csevegőprogramba, így a javaslatok relevánsabbak lesznek. Még képeket is támogat, vizuális réteget adva a hibakereséshez és a hibaelhárításhoz. A kódbázis szélesebb körű megértésével a Cursor igazi AI fejlesztési asszisztensnek tűnik.
A VS Code-ba beépített Copilot Chat kérdésekre válaszol a kóddal, a bevált gyakorlatokkal és a hibakereséssel kapcsolatban. Bár a legutóbbi frissítések javították a csevegési előzményeket, a mappatámogatást és a kontextusérzékenységet, még mindig elmarad a Cursor projekt-szintű intelligenciájától.
🏆 Győztes: Cursor a projekt egészére kiterjedő intelligenciájáért és vizuális támogatásáért. Interaktívabb és átfogóbb AI csevegési élményt nyújt.
4. funkció: Terminálparancsok
A terminálban való munka gyakran parancsok keresését és szintaxis hibák kijavítását jelenti. Az AI ezt gyorsabbá és könnyebbé teheti.
A Cursor egyszerű utasításokat parancsokká alakít, mélyen integrálva a kódbázisába, hogy okosabb javaslatokat tudjon adni. Ugyanakkor felülírja a terminál egyértelmű gyorsbillentyűjét, amit egyesek zavarónak találhatnak.
A Copilot terminálintegrációja megkönnyíti a parancssori munkát, mivel természetes nyelvből generál parancsokat, és azokat azonnal végrehajtja.
Bár gyors és hatékony, hiányzik belőle a Cursor szélesebb körű projektismerete.
🏆Győztes: Döntetlen. Mind a Cursor, mind a Copilot javítja a terminál munkafolyamatokat. A Cursor mély kódbázis-integrációja okosabbá teszi, míg a Copilot intuitív gyorsbillentyűi a sebességet és a könnyű használatot helyezik előtérbe. A legjobb választás attól függ, hogy Ön a kontextusérzékenységet vagy a gyors végrehajtást értékeli-e.
5. funkció: Teljesítmény
A Cursor és a Copilot egyaránt kiváló teljesítményt nyújt, de hatékonyságuk a munkafolyamatától és a projekt méretétől függ.
A Cursor önálló kialakítása és mély AI-integrációja rendkívül gyors reagálóképességet biztosít, különösen komplex, többrétegű kódbázisok esetében. Kiválóan alkalmas teljes kódblokkok finomítására és a konzisztencia biztosítására.
A teljesítmény azonban a hardvertől és a projekt terjedelmétől függően változhat.
A Copilot egy valós idejű, beépített javaslatokhoz és gyors javításokhoz optimalizált kiterjesztés. Kiválóan alkalmas általános kódolási feladatok elvégzésére, de nagyobb projekteknél, amelyek mélyebb kontextusismeretet igényelnek, nehézségekbe ütközhet.
Míg a Cursor a struktúrát helyezi előtérbe, a Copilot a sebességre koncentrál, így mindkettő ideális különböző helyzetekben.
🏆Győztes: Döntetlen. A Cursor jobban megfelel olyan komplex projektekhez, amelyek a kódbázis mélyebb megértését igénylik. A Copilot viszont valós idejű, soron belüli javaslatokkal és gyors javításokkal tűnik ki kisebb feladatok esetén. A választás a konkrét projekt igényeitől és a munkafolyamatoktól függ.
6. funkció: Nyelvi támogatás
A nyelvi támogatás kulcsfontosságú az AI kódolási eszközök kiválasztásánál, különösen azoknak a fejlesztőknek, akik több nyelven dolgoznak. Mind a Cursor, mind a Copilot támogatja a népszerű nyelveket, de eltérnek abban, hogyan kezelik a ritkábban használt nyelveket.
A Cursor támogatja a Go, Python, JavaScript, Java és C# nyelveket, és ezekhez a nyelvekhez igazodó, kontextusérzékeny javaslatokat kínál. Noha a niche nyelvek támogatása korlátozott, idővel alkalmazkodik, és a használat alapján javítja a pontosságot.
A Copilot, amelyet a GitHub hatalmas kódbázisán képeztek ki, a gyakori nyelveket, mint a Python, a JavaScript és a Go, valamint a niche opciókat, mint a Rust, a Haskell és a Lua is lefed. Ez a széles körű támogatás erős választássá teszi a különböző technológiákkal dolgozó fejlesztők számára.
🏆Győztes: Copilot. Széles körű nyelvi támogatása, amely magában foglalja mind a mainstream, mind a niche nyelveket, jobb választássá teszi a különböző technológiákkal dolgozó fejlesztők számára.
🧠 Érdekesség: A robot szó először 1921-ben jelent meg a cseh drámaíró, Karel Čapek Rossum’s Universal Robots című sci-fi darabjában. A „robot” szót mesterséges munkások leírására használta – ez az automatizálás korai elképzelése, amely egy évszázaddal később talán emlékezteti Önt a megbízható AI kódolási asszisztenseire!
Cursor és Copilot a Redditen
Megnéztük a Redditet, hogy a felhasználók hogyan hasonlítják össze a Cursor AI-t és a GitHub Copilotot. Az r/cursor subredditen sok tapasztalt felhasználó elmagyarázta, miért részesíti előnyben a Cursor AI-t a Copilot helyett.
A Vibevector szerint:
A Cursor „tab” funkciója tetszik a legjobban, és tapasztalatom szerint jobban működik, mint a Copiloté. Az LLM-ekkel való csevegés és a szerkesztések kérése is jobban integrálva van a felhasználói felületbe – bár ez számomra nem olyan fontos. A Cursor jobban képes befogadni és felhasználni a fájlok összes információját.
A Cursor „tab” funkciója tetszik a legjobban, és tapasztalatom szerint jobban működik, mint a Copiloté. Az LLM-ekkel való csevegés és a szerkesztések kérése is jobban integrálva van a felhasználói felületbe – bár ez számomra nem olyan fontos. A Cursor jobban képes befogadni és felhasználni a fájlok összes információját.
Az r/ChatGPTCoding oldalon a bree_dev felhasználó így fogalmaz:
A Cursor utasításait sokkal pontosabban és precízebben kell megfogalmazni, különben félreérti a feladatot. A Copilot jobban képes rövid leírásokból következtetni a jelentésre.
A Cursor hangvétele furcsán ingadozik a túlzott bőbeszédűség és a szűkszavú tartózkodás között... Nem olyan természetes beszélgetésnek tűnik, mint a github copilot.
A Cursor automatikus kiegészítése katasztrofális, olyan gyakran javasol rossz dolgokat, hogy valójában csak akadályozza a munkát. Úgy tűnik, hogy nem is vesződik azzal, hogy ellenőrizze a funkciók aláírásait abban a fájlban, amelyben az automatikus kiegészítést végzi.
TL;DR: A Cursor válaszait sokkal alacsonyabb sikerarány jellemezte, mint a Github Copilotét, használata irritálóbb, és szó szerint kétszer annyiba kerül.
A Cursor utasításait sokkal pontosabban és precízebben kell megfogalmazni, különben félreérti a feladatot. A Copilot jobban képes rövid leírásokból következtetni a jelentésre.
A Cursor hangvétele furcsán ingadozik a túlzott bőbeszédűség és a szűkszavú tartózkodás között... Nem olyan természetes beszélgetésnek tűnik, mint a github copilot.
A Cursor automatikus kiegészítése katasztrofális, olyan gyakran javasol rossz dolgokat, hogy valójában csak akadályozza a munkát. Úgy tűnik, hogy nem is vesződik azzal, hogy ellenőrizze a funkciók aláírásait abban a fájlban, amelyben az automatikus kiegészítést végzi.
TL;DR: A Cursor válaszait sokkal alacsonyabb sikerarány jellemezte, mint a Github Copilotét, használata irritálóbb, és szó szerint kétszer annyiba kerül.
A rumm25 felhasználó kiegyensúlyozott véleményt ad:
Igen, a github copilot valóban nagyon jó, folyamatosan fejlődik és sokkal megbízhatóbb, mint a cursor. Korábban a Github copilotot használtam a napi kódoláshoz, és csak akkor váltottam a Cursorra, ha valami bonyolultabbat akartam csinálni (például refaktorálást).
Igen, a github copilot valóban nagyon jó, folyamatosan fejlődik és sokkal megbízhatóbb, mint a cursor. Korábban a Github copilotot használtam a napi kódoláshoz, és csak akkor váltottam a Cursorra, ha valami bonyolultabbat akartam csinálni (például refaktorálást).
Összességében a Cursor a mélyebb projektkontextusa és fejlett funkciói miatt előnyösebb. Ugyanakkor a GitHub Copilot továbbra is jó választás azoknak a fejlesztőknek, akik gyors, beépített javaslatokat szeretnének kisebb feladatokhoz.
Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!
Ismerje meg a ClickUp-ot: a Cursor és a Copilot legjobb alternatíváját.
A Cursor AI és a GitHub Copilot egyaránt értékes szoftverfejlesztő eszközök, de egyik sem olyan átfogó megoldás, amely a szoftverprojektek kezelésében is segítséget nyújt.
Ha intelligens kódolást kell integrálnia a szoftverprojekt-menedzsmentbe, akkor bízhat a ClickUp-ban.
A mai munkavégzés nem hatékony. Időnk 60%-át különböző eszközökön történő információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük. Projektjeink, dokumentációnk és kommunikációnk egymástól független eszközökön szétszóródnak, ami csökkenti a termelékenységet.
A ClickUp ezt a problémát egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi AI-je támogatja.
Így egészítheti ki a ClickUp a kódolási munkafolyamatát:
ClickUp előnye #1: Használjon fejlett AI-t a kontextusfüggő kódgeneráláshoz, kódkiegészítéshez és hibakereséshez.
A ClickUp egy hatékony AI neurális hálózatot tartalmaz a ClickUp Brain-ben, a ClickUp natív, kontextustudatos AI-jében, amely túlmutat az egyszerű feladat-automatizáláson. A fejlesztők kódgeneráláshoz, hibakereséshez, valamint munkafolyamat- vagy sprinttervezéshez használhatják.
Bár még nem rendelkezik teljes IDE-szintű integrációval, egyedülálló előnyöket kínál a kollaboratív munkaterületek kontextusában. Automatizálja az ismétlődő feladatokat, összefoglalókat generál, és könnyedén létrehoz sablonokat vagy műszaki dokumentációt.
📌 Például, amikor egy fejlesztő hozzáad egy „Írj egy Python függvényt a kamatos kamat kiszámításához” című feladatot, a ClickUp Brain közvetlenül a feladatban vagy a kapcsolódó dokumentumban generálhatja azt a függvényt, így a kód szorosan kapcsolódik a projekt specifikációihoz és a sprint tervezéshez.
Ez a kontextusfüggő generálás biztosítja, hogy a kódrészletek pontosan ott legyenek, ahol szükség van rájuk, így a ClickUp ideális központtá válik a funkciók fejlesztésének és az agilis munkafolyamatok kezelésének.
A korábbi projektek elemzésével a ClickUp Brain a korábbi adatok alapján javaslatokat tesz a kód javítására és a hibák kijavítására. Emellett egyszerű angol leírásokat fordít kóddá, megkönnyítve ezzel az együttműködést azoknak a csapattagoknak, akik nem beszélnek folyékonyan a programozási nyelven.
A generáláson túl a ClickUp Brain segít a csapatoknak a kód hatékonyabb megértésében és kommunikálásában. Illesszen be egy kódrészletet egy dokumentumba vagy megjegyzésbe, és az elmagyarázza a kód működését, összefoglalja a legutóbbi változásokat, vagy akár lefordítja a programozási nyelveket, például a Python-t JavaScript-re.
Ez hasznos lehet új fejlesztők bevonásakor vagy olyan termékmenedzserekkel való együttműködéskor, akik nem beszélnek folyékonyan a kód nyelvén, így csökkentve a félreértéseket és javítva az együttműködést.
A ClickUp Brain automatizálja a kóddokumentáció létrehozásának gyakran unalmas feladatát is. Automatikusan generálhat funkciószintű dokumentációt, API-használati példákat vagy tesztesetek vázlatát a beillesztett kódból, így segítve a műszaki dokumentumok átfogó, központosított és könnyen kereshető állapotának megőrzését.
A ClickUp Docs-szal párosítva ez egyszerűsíti a tudásmegosztást és megőrzi a kritikus információkat manuális ráfordítás nélkül. Ez az elérhetőség csökkenti a félreértéseket és egyszerűsíti a fejlesztést, segítve a csapatokat a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésben.
Rengeteg Python szkriptet írtam vele 3D-s alkalmazásokhoz, mint például a Houdini és az Unreal, sőt, önálló alkalmazások írásához is használtam. Minden AI-t kipróbáltam, és a ClickUp brain meglepett. Még a ChatGPT weboldalnál is jobban teljesít a funkcionális kód generálásában. Úgy tűnik, hogy a ClickUp brain az openAi egyedi változata. A ClickUp brain és a docs rendszer kombinációja számomra forradalmi változást jelentett.
Rengeteg Python szkriptet írtam vele 3D-s alkalmazásokhoz, mint például a Houdini és az Unreal, sőt, önálló alkalmazások írásához is használtam. Minden AI-t kipróbáltam, és a ClickUp brain meglepett. Még a ChatGPT weboldalnál is jobban teljesít a funkcionális kód generálásában. Úgy tűnik, hogy a ClickUp brain az openAi egyedi változata. A ClickUp brain és a docs rendszer kombinációja számomra forradalmi változást jelentett.
Ezenkívül a ClickUp Brain automatikusan kitöltheti a feladat részleteit, például az elfogadás kritériumait, a szélsőséges esetek listáját és a javasolt teszteseteket rövid, természetes nyelvű bejegyzésekből. Például egy olyan funkció leírása, mint „A felhasználó feltölthet CSV-fájlt, érvényesítheti és elmentheti az adatbázisba”. Ezzel a fejlesztők elkerülhetik az ismétlődő kézi írási munkát, és biztosíthatják a következetes, alapos feladatleírásokat, amelyek zökkenőmentessé teszik a sprinteket.
Végül, míg a GitHub Copilot az IDE-n belül nyújt kiemelkedő teljesítményt, a ClickUp Brain az AI-alapú intelligenciát közvetlenül a szélesebb fejlesztési munkafolyamatokba integrálja. Összekapcsolja a feladatokat a releváns kódrészletekkel, AI segítségével összefoglalja a technikai megbeszéléseket, és automatizálja az ismétlődő logikát vagy lekérdezéseket, hatékonyan áthidalva a kódolás és a projektmenedzsment közötti szakadékot.
ClickUp előnye #2: A gazdag formátumú dokumentumok segítségével biztosíthatja a kódolási gyakorlatok következetességét.
A kódolási gyakorlatok következetessége kulcsfontosságú, és a ClickUp robusztus dokumentumkezelő eszközökkel segíti ennek érvényesítését.
A ClickUp Docs lehetővé teszi a valós idejű együttműködést beágyazott megjegyzésekkel, élő szerkesztéssel és @említésekkel, így a csapatok mindig összhangban maradnak. A verziókezelés megakadályozza a hibákat és az adatvesztést, míg a hierarchikus mappaszerkezet biztosítja a dokumentáció rendezettségét és könnyű navigálhatóságát.
A testreszabható rich text formázás segítségével a fejlesztők fejlécek, listák és szalagcímek használatával javíthatják az olvashatóságot, kiemelve a legfontosabb szakaszokat. Ez a strukturált megközelítés egyszerűsíti a dokumentációt, így a kódolási irányelvek világosak és hozzáférhetők lesznek az egész csapat számára.
🧠 Érdekesség: A ClickUp Docs több mint 30 programozási nyelvet támogat, többek között a Python, JavaScript, Java, C++ és másokat. A /co Slash Command vagy a backticks ( „` ) használatával a fejlesztők megfelelő szintaxiskiemeléssel kódblokkokat illeszthetnek be, biztosítva, hogy a kódrészletek olvashatók és kontextuálisan pontosak legyenek.
Egy soros kódhivatkozások esetén a fejlesztők backticks (kód) használatával formázhatják a szöveget inline kódként, így megőrizve a bekezdések áttekinthetőségét. A ClickUp Docs támogatja a Markdown gyorsbillentyűket is a vastag, dőlt, áthúzott, felsorolásjelek, számozott listák és egyebek formázásához, így a fejlesztők gyorsan formázhatják a szöveget anélkül, hogy el kellene hagyniuk a billentyűzetet.
A fejlesztők hasznosíthatják a Slash parancsokat, mint például a /h a fejlécekhez, a /co a kódblokkokhoz és a /figma a Figma-tervek közvetlen beágyazásához a Docs-ba, ezzel egyszerűsítve a dokumentációs folyamatot. A ClickUp Docs minden változását nyomon követi, így biztosítva a szerkesztések történetét. Ez a funkció garantálja, hogy a csapatok pontos nyilvántartást vezessenek a dokumentációs változásokról, megkönnyítve ezzel a felelősségre vonhatóságot és a nyomon követhetőséget.
Ezeknek a funkcióknak a kihasználásával a ClickUp Docs nemcsak a gazdag formázást támogatja, hanem kifejezetten a fejlesztők igényeinek is megfelel, biztosítva, hogy a kódolási gyakorlatok következetesen dokumentálva legyenek és könnyen hozzáférhetők legyenek.
ClickUp előnye #3: Agilis projektmenedzsment a gyorsan változó fejlesztői csapatok számára
A gyors ütemű fejlesztési ciklusokban elengedhetetlen az agilis projektmenedzsment. A ClickUp for Agile Teams segít a szervezettség fenntartásában a feladatok kezelésével, a sprint előrehaladásának nyomon követésével és a kódfelülvizsgálatok egyszerűsítésével – mindezt egy helyen.
Funkciói között megtalálható a Kanban View a feladatok prioritásainak meghatározásához és az előrehaladás nyomon követéséhez, burndown diagramok a sprint célok meghatározásához és nyomon követéséhez, közvetlen linkek a GitHub vagy GitLab commitokhoz a kódváltozások gyors eléréséhez, valamint egyedi Gantt diagramok a projekt ütemtervének vizualizálásához.
Az agilis fejlesztés a ClickUp Sprints-szel kezdődik, ahol a csapatok meghatározhatják a munka terjedelmét, becsülhetik a szükséges erőfeszítést, sprint pontokat rendelhetnek hozzá, és a kezdeményezéseket megvalósítható ClickUp feladatokra bontják.
Beállíthatja a sprint dátumait, megjelölheti a feladatok prioritásait, és biztosíthatja, hogy mindenki tudja, mit kell tennie és mikor. A befejezetlen munkák automatikusan átkerülnek a következő sprintbe, és a fejlesztés szinkronban marad a GitHub, GitLab vagy Bitbucket szolgáltatással.
A ClickUp for Software Teams az egész fejlesztési életciklus központi csomópontjaként szolgál. Amellett, hogy a csapatok gyorsabban írhatnak kódot, zökkenőmentes együttműködést, a haladás nyomon követését és hatékony projekttervezést tesz lehetővé, hogy a csapatok betarthassák az ütemtervet.
Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:
- Intuitív projekttervezés: A sprinttervezés és az agilis munkafolyamatok segítségével bontsa le a komplex projekteket kezelhető feladatokra.
- Korlátok nélküli együttműködés: Ossza meg ötleteit, ellenőrizze a kódot és kommunikáljon a GitHub vagy a GitLab integrációk segítségével.
- Kövesse nyomon a haladást vizuálisan: Figyelje a projekt ütemtervét, függőségeit és mérföldköveit a ClickUp Dashboards segítségével.
- Központosítson mindent: tartsa a kódot, a dokumentációt és a frissítéseket egy helyen a ClickUp integrációival, mint például a Bitbucket és a Jenkins.
Optimalizálni szeretné a fejlesztési folyamatot? Válasszon a szoftverfejlesztési sablonok gazdag könyvtárából.
Például a ClickUp szoftverfejlesztési sablon tökéletes a tervező, termékfejlesztő, mérnök és minőségbiztosítási csapatok számára a termékfejlesztés kezeléséhez. Áttekinti a ClickUp-ban a teljes szoftverfejlesztési folyamat kezelésének alapvető elemeit.
Átfogó keretrendszert biztosít a munkafolyamatok racionalizálásához, a stratégiától, a tervezéstől és az útiterv készítésétől a felhasználói kutatásig, a sprint menedzsmentig és a kiadások nyomon követéséig.
A következőket kínálja:
- Termékfejlesztési terv
- Heti feladatlista az AI-val történő kódgeneráláshoz, hibajavításhoz vagy a csapat kapacitásának felméréséhez
- A befejezetlen feladatok fő backlogja
- A hibák, biztonsági incidensek és problémák kezelésére szolgáló hibajegyzék
- Sablonfeladatok felhasználói kutatáshoz
- Előre elkészített feladatlisták sprintokhoz és Kanban fejlesztéshez
- Tesztelje a minőségbiztosítási forgatókönyveket és eseteket
- Technikai támogatási feladatok hibák jelentésére, ismert incidensek felülvizsgálatára és megoldások felsorolására
Shikha Chaturvedi, a Cedcoss Technologies Private Limited üzleti elemzője részletesen bemutatja a ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalatait:
Agilis módszertannal is jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.
Agilis módszertannal is jól működik, és ügyfélkezeléshez is tökéletesen alkalmas. A napi feladatok és a TO_DO hatékony kezeléséhez. Különböző tereket hozhat létre különböző forgatókönyvekhez, például problémák/fejlesztések, fejlesztés stb. A kezelőfelülete annyira vonzó és időtakarékos, hogy rengeteg időt és hatékony elemzést takarít meg.
Gyorsabb, tisztább kódok a ClickUp segítségével
A Copilot és a Cursor egyaránt hatékony AI kódolási asszisztensek, de különböző igényeket elégítenek ki. A Copilot kiválóan alkalmas azoknak a GitHub-felhasználóknak, akik gyors, egyszerű kódolási segítséget keresnek, bár nem rendelkezik mélyreható testreszabási lehetőségekkel. A Cursor több személyre szabási lehetőséget kínál, az UI finomításától az AI viselkedéséig, de fejlett funkciói meredek tanulási görbével járnak.
Több segítségre van szüksége, mint csak a kódoláshoz? A ClickUp az Ön all-in-one megoldása a teszteléshez, a telepítéshez és a csapatkoordinációhoz.
A ClickUp Brain elemzi a projektdokumentumokat, cselekvési tételeket generál és racionalizálja a fejlesztést. A Gantt- és burndown-diagramokhoz hasonló vizuális eszközök segítik a projektek nyomon követését, míg a valós idejű együttműködés és integrációk egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
Híd a kódolás és a projektcélok közötti szakadék – regisztráljon még ma egy ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a különbséget!